Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

fuentes de Podemos confirman a la SER que Pablo Iglesias quiere liderar una vicepresidencia de derechos sociales en un gobierno de coalición con el Partido Socialista toma por tanto como ejemplo el modelo que la formación morada ha propuesto ya en la Comunidad Valenciana informa Mariela Rubio

Voz 1450 00:25 los días buenos días y fuentes de la dirección Morata han confirmado a la SER que Pablo Iglesias planea pedir a Pedro Sánchez una vicepresidencia Segunda con competencias en derechos sociales sin perjuicio de presencia en otros departamentos de materias relacionadas como empleo el modelo de la vicepresidencia aseguran fuentes de la dirección sería similar a la vicepresidencia segunda que se negocia para los morados en el Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana Iglesias avanzaba así su posición hoy en los desayunos de Televisión Española

Voz 1663 00:51 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato

desde el entorno de Iglesias señala que consideran que el propio secretario general de Podemos debe ser quién ocupe esa vicepresidencia de Asuntos Sociales que

movimientos para el Gobierno central también hay varias comunidades en el aire es el caso de Castilla y León en Hoy por hoy hemos hablado con Luis Tudanca candidato socialista que ha ganado las elecciones en esa comunidad y que espera que Ciudadanos no apuesta al final por un pacto con el PP y con Vox

Voz 1591 01:32 no yo tengo la sensación de que comparten con nosotros que el Partido Popular no es de fiar se acaba el tiempo y Ciudadanos tiene que elegir en fin yo yo espero que esto no sea una maniobra de distracción armenios comiencen ya porque el día quince se conforman los ayuntamientos el XXI las Cortes de Castilla y León y hay que empezar porque Castilla y León no puede esperar más

más cosas la Policía Nacional aclara que el tiroteo de Aranjuez de esta noche un hombre ha disparado a varias mujeres todas ellas familiares de su ex pareja Cézann la de momento con una parte con una persona fallecida y no con dos como algunas fuentes habían informado en primer lugar Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 02:04 pese a que el Cuerpo Nacional de Policía había señalado que la segunda mujer herida en estado crítico había fallecido ese óbito no se ha producido la mujer de veintitrés años sigue en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital madrileño de doce de

Voz 0089 02:20 del Gobierno regional madrileño los hechos se han producido en la noche pasada en la localidad Aranjuez cuando un hombre ha disparado a las tres mujeres

Voz 0089 02:29 no con la vida de una de ellas y dejando heridas graves a las otras dos el presunto asesino tiene una orden de detención para su ingreso inmediato en prisión por un delito contra la salud pública

en Madrid Isabel Díaz Ayuso quiere sentar hoy misma Ciudadanos y Vox en una reunión a tres con el PP para acordar la composición de la Mesa de la Asamblea menos de veinticuatro horas de que se constituya el al Parlamento regional Ayuso cree que el nombramiento del diputado naranja Juan Trinidad como presidente de la Asamblea es viable pero recuerda hay que sumar a la ultraderecha Vallecas Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:23 buenos días lo va a intentar hasta el final cree que el clima de entendimiento entre el tripartito de derechas es bueno pero está todo abierto no quiere dejar flecos sueltos por eso Isabel Díaz Ayuso quiere cerrar hoy mismo una reunión a tres el PP está dispuesto a ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid a ciudadanos de hecho Ayuso le gusta Juan Trinidad el candidato que propone la formación naranja yo tengo una buena

Voz 1268 03:45 consideración creo que ha sido un buen parlamentario y ha tenido un papel importante en la pasada legislatura en la Mesa de la Asamblea ir por todo eso consideró que bueno que tiene para mí

Voz 4 03:56 el pues una nota alta saque que en Essex

Voz 1268 04:00 pido me parece bien

Voz 0861 04:02 Ayuso no ha querido aventurarse a decir si tras el cara a cara de ayer entre Ciudadanos y Vox se ve más cerca de la presidencia de la Comunidad de Madrid

los desahucios por no pagar la hipoteca aumentaron en Madrid en el primer trimestre del año se produjeron un catorce por ciento más de lanzamientos de este tipo que en los mismos meses de dos mil dieciocho aunque han bajado los desahucios por impago de alquiler Virginia Sarmiento

Voz 1915 04:21 son datos del Consejo General del Poder Judicial en el informe sobre efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que se ha hecho público hoy el número de lanzamientos practicados en la comunidad asciende a mil setecientos treinta lo que supone un aumento del cero coma seis por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior los lanzamientos derivados del impago de hipotecas suben un trece coma ocho por ciento en el caso del alquiler disminuyen un dos coma cuatro el informe ofrece también datos de demandas por despido en la Comunidad la cifra asciende a cinco mil ochocientos que es la más alta desde dos mil catorce ha aumentado un quince coma cuatro

Voz 5 06:08 cuerpos especial bueno es cuerpo cuerpo a cuerpo cuerpo especial pero el cuerpo es que suena muy pobre bestiales

Voz 1995 06:21 encantan los cuerpo especial los cuerpo es es un síntoma lid los cuerpos especiales cuerpo pues de Molinero por fin los casi mil a casi nos tenemos que sin sin haber disfrutado fíjate si estaba Brenda España esto

Voz 5 06:39 mal porque no ha costado y Mateo pero que no quita para que no venga

Voz 1995 06:43 Nos estamos de vacaciones poco a poco parece bueno es una forma ver vamos a llamarlo vacación hoy falta mate bien no pasa nada no lo lo lo importante es que tú tú estás bien yo estoy bien estoy machacado tú sabes la que Nos dimos ayer Rafael y como quedaste creo que ganamos menos menos voz que paliza deberían hacerlo yo eh porque sé que se basa en el esfuerzo titánico de alguien que no eres tú pero eso de irte a dormir la siesta el domingo que tú pones el primer se imponga esos y sonido eso está eso es me suena narcótico esa en en Asia no lo han descubierto todavía pero el budismo deberían para entonces te despiertas os será después Justo para ver el final como la está mordiendo dices madre mía había abogará otra vez que cansados estamos sí sí vamos yo reventado no te puede no por Tritón plátano me comí hombre después del ejercicio ahí te volverás pide plata no es que lo recuerda me estoy mareando bueno una cosa aquí vamos a hablar el chiste bien pensado de guión o un error involuntario las Carrillo a mí un en involuntario totalmente tiempos existe de guión más que el chiste quien mira qué sé yo muy de guionista pero pero es que un chiste involuntario ya lo dijo Santiago Segura sí sí a mi me gusta la cosa elaborada el chiste pero nada gana un pedo un pedo gana tú fíjate que siempre hay exhibieron pero siempre es imposible que se te capilar yo que pensaba que iba a estar segura de alguna forma ya dijo Santiago un ideólogo no no no no no ves que te toda la razón yo pensé sería les dije menos a Santiago no digas eso me he dado cuenta ese día que cae un pedagogo sin querer sin querer pero se me escapa Toni se descarta la risa la risa la risa yo soy la víctima indirecta Baros adhiera Comedia no pretendida te gusta me encanta

Voz 5 08:47 García

Voz 2 09:03 a Thais Villas muy buenos días me tienes por personas sofisticada mucho

Voz 1995 09:10 sí no no sofisticado nos muy seco

Voz 2 09:13 muy sofisticada en el otro lado

Voz 1995 09:20 bueno Thais tu que es digamos bailado con toda la clase política terreno no hay político que nadie baila contigo verdad

Voz 8 09:29 es bueno es que es una cosa que no sé cómo decirte que les gusta mucho la gente de mi programa aquello baile

Voz 2 09:37 Iber les bailar si esto es verdad

Voz 1995 09:42 ver a otros bailar beso a ver si es que no es que

Voz 2 09:47 tras recordar que es ese tipo de bailes suelen ser las ocho nueve de la mañana comprenderás el cuerpo Otero la gente no lo tiene mucho sobre todo lo Thais Villas

Voz 1995 09:58 alguien aparte de sofisticada

Voz 2 10:00 la muy sofisticada pero voy apunta

Voz 1995 10:04 imprescindible los medios de este país a través intermedio las que faltaban plenamente en TV3 ya yo la esto del baile crees que ha hecho bailar a Joan Baldoví

Voz 9 10:14 que ella porque es lo vi que cursillo

Voz 5 10:16 oye Miquel Iceta es difícil yo creo que con tan suelto así como continuar Hernando ponme la Latina porqués que tiene Pablo Casado me sigue el ritmo estoy casada

Voz 1995 10:33 no hay que decir que ha sido imposible que lograra con Íñigo Errejón

Voz 11 10:38 que no que no que yo que ya no bailar que me intente sacar a bailar

Voz 5 10:41 a la boda Errejón

Voz 1995 10:44 y no pensando esto ganas no es la señal de toca ponerte a bailar tuvo ahí las bien

Voz 2 10:50 y hago lo que puedo me defiendo emergiendo como persona sofisticada muy sofisticada que soy me defiendo en el baile sí lo que pasa es que claro hay bailes y bailes porque hay cosas que ya no me tocan ni de bailar los derechos que los al partido los derechos están a tope a tope a tope con todo todo te lo digo si la nueva política esto

Voz 1995 11:11 que se llama de Oporto

Voz 2 11:13 de todo pero siempre he estado bastante a tope con todo eh sea como como en si digamos que de alguna manera son de otra especie entonces bueno sabes lo que significa saber el valor que tiene este tipo de cosas que tienen que caer bien

Voz 12 11:31 y les importa

Voz 2 11:33 compito es que la verdad es que a mí me facilitan el trabajo te diré

Voz 1995 11:38 ya eh claro está usando el baile deberíamos estos días conocer qué tal la música que está ahora mismo la música partituras están fíjate que eso que sofisticado yo sí que no era detenida las las la partida acuerdos a la música Sonar de este esta legislatura sí

Voz 5 11:57 es que quizá no estoy aquí ha venido solo hoy no sé

Voz 2 12:01 lo mejor no pero los aires lo Regina pasaba Dani Mateo

Voz 1995 12:06 que no que ha habido que dar una paliza para

Voz 13 12:08 ah vale vale vale sobre es decir cosas incorrectas y esta mañana hemos partido esperaba hablar con el líder

Voz 2 12:14 depende digo pues este señor que ha pasado bajamos a gusto

Voz 1995 12:16 la avería sino es atrevido batallas que es la persona que más tiempo pasa en este país porque Bain

Voz 2 12:22 sí esto es las que faltaban control

Voz 1995 12:25 que es el problema tuviesen catalana de detenerles que les contaba cuenta cuántas horas de media pasas a la semana en el AVE

Voz 2 12:32 pues mira cinco seguras y luego ya pueden pasar a diez

Voz 1995 12:37 usted está mal Savas dos sí divo de libros

Voz 2 12:40 volvemos a sólo Pekín incluso más eh digo pues depende de la semana pero bueno lo que hay son problemas al primer mundo Toni no hay que quejarse

Voz 1995 12:48 mal no está muy bien vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida

Voz 2 12:51 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 13:52 sin prisas la vida suena nuestro modo piensa de otro modo el día

Voz 2 17:29 cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 1280 17:36 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivir

Voz 2 18:11 Toni Garrido en el caso de Thais Villas

Voz 1995 18:13 término carrera profesional es prácticamente literal se ha pasado más de una década corriendo detrás de algunas de las grandes personalidades políticas de este país por las aceras el Congreso de los Diputados ha pasado trece años partiéndose en el nuevo periodismo de guerra es decir el reporterismo de calle que los últimos meses y además le ha abierto también las puertas de los datos de las que faltaban en cero de control T

Voz 27 18:35 en en TV3

Voz 1995 18:38 me gusta que un dato muy loco y la documentación estuviste a punto de curar como telefonista en Airtel

Voz 2 18:44 ah sí ahí estoy yo estuve haciendo todas las todas las pruebas cuando había que hacer practica siempre salía yo me aburría como una ostra

Voz 1995 18:51 vale es que yo creo que los jóvenes que nos están escuchando lo que es Airtel

Voz 2 18:56 yo creo que todavía guardo los apuntes no podía es decir que no es lo que pasa cuando te llamaba una alguien de una compañía telefónica para ofrecerte un producto y tal y cual lo que te cambiar de línea si te has cuentan nunca hay una negativa no hay uno no podía es decir que no a nada

Voz 24 19:14 eh ver la vuelta a

Voz 2 19:17 a lo que ibas a decir para hacerlo en positivo borrar no se hiciera un brazo

Voz 1995 19:23 sí eso lo has puesto en práctica en tu vida tus esos conocimientos has has podido poner en práctica en el periodismo

Voz 2 19:29 ah pues no sé qué decirte lo de hablar sí francamente

Voz 1995 19:34 García

Voz 2 19:35 es que tener un rolletes considerable pero bueno también estuve a punto de entrar en el no me cogieron en ese momento por hablar demasiado también

Voz 5 19:42 en el yin y el yang sí

Voz 2 19:45 ahí debieron pensar los hubiera una prueba psicotécnica esta psicológica que estábamos todos encerrados en un búnker y había una serie perfiles que teníamos sólo podían entrar dos uno la drogadicto el otro era no sé que el otro era un asesino tenías que ponerse de acuerdo para meter a dos personas más en esa búnker porque fuera una guerra sí claro yo puse orden en esa mesa con diez o doce personas lleven a esta entidad de qué va

Voz 1995 20:10 bueno me acogieran esta no está mal hicieron el reporterismo en aquella época gente valora de verdad lo que se está hora siguió horas y horas dando vueltas esperando decir reporterismo tiene calle es duro la gente no sabe lo que hay veces que estás

Voz 2 20:25 de las nueve de la mañana pasa la misma persona a las doce que vuelve de hacer lo que estaba haciendo y nos dice pero todavía estáis aquí todavía señor así que me parece

Voz 1995 20:33 es que es muy es que es muy duro yo haga frío o calor

Voz 2 20:37 bueno es lo más duro que haya yo creo los directos sin la calle que por ejemplo empezado sea me he metido en un plato Valentín presentar a presentar

Voz 28 20:47 ah eh

Voz 2 20:49 programa o sea la primera vez que yo me sentaba en una silla vi que tenía un techo que la persona estaba a mi lado no tenía que correr Ivica que tenía un vaso de agua Ivi que tenía un baño donde hacer pis y me daba la gana bueno lágrimas

Voz 1995 21:06 el agua caliente en el baño había francamente

Voz 2 21:09 eh eh yo yo he hecho pis por todos los sitios de Madrid Si y alrededores y calles si hace falta

Voz 1995 21:14 no hay cafetería digamos que como en Chernóbil no hay una zona de exclusión

Voz 2 21:19 yo sigo no claro es qué es lo que hay ahí es donde

Voz 1995 21:22 mientras la cafetería III Gila

Voz 2 21:25 entonces entendí realmente porque la gente deja de hacer calle

Voz 4 21:28 eh y se casa

Voz 2 21:32 el yo que sé hice mete donde haga falta esto

Voz 1995 21:35 ahora de Pilar Rubio

Voz 2 21:37 no estoy hablando de gente general que estaba a mi lado

Voz 1995 21:41 ya pero es evidente

Voz 2 21:44 a la mínima que les ofrecen algo un poquito con un techo pues que sepáis que es normal

Voz 1995 21:50 finalmente años de reporterismo de calle han tenido su recompensa desde hace unos meses Thais también desarrolla su trabajo en ese cómodo plató con baño y agua caliente las que faltaban en cero en Movistar programa en el que puedes hacer entrevistas asentada como esta a Candela Peña en el último programa

Voz 2 22:06 bueno cómo estás estoy encantada de que esto es aquí en las que faltaban hacía muchísimo tiempo que no

Voz 29 22:10 te veía hoy aparte me da programa Matías todo contenta estoy contenta por esta serie que estoy promocionando esta serie Hierro habrá te iba a preguntar lo hace falta que empiece

Voz 1995 22:22 claro lo que sí es cierto es que los recursos que te da Isaacson quince a la calle no lo no te los da un plató por sí mismo

Voz 2 22:29 sí yo te juro que yo me senté constante en un plató y me puse a a a organizar una misa o lo que fuera os dado una entrevista pensé madre mía el callo que me ha dado a mí trece años de calle porque te juro que yo sufro más yo mañana por ejemplo cuál te lo digo me tengo que ir a hacer un reportaje de barrios rico barrio obrero pollo esta noche ya no voy a dormir es controlado pero que consola pero pero Toulouse sobre lo que es eso la de horas y horas y no y no y nadie quiere hasta que sale osea yo estoy más nervio ahora que sentando m a a a llevar un programa porque realmente es mucho más difícil muchísimo más dinero

Voz 1995 23:13 sí eso debería ponerse deber invertirse algunos sueldos y algunas jerarquías

Voz 2 23:19 no no es tanto por el sueldo es tanto por por qué dices madre mía cómo pues el que eso sea tan complicado otro que parece muchísimo más complicado pero claro en un plató en un programa pues estás estás rodeado de gente que te puede echar un cable ahí está más solo gana uno

Voz 1995 23:32 Days la la gente no quiere hablar con la con la cámara de televisión

Voz 2 23:36 bueno la gente lo cuesta a gente lo cuesta tiene cosas que hacer tiene mucha planchada entonces de repente primera osea depende de la cadena que es el presentador de la cadena de la cara que tú tengas que les guste o no les guste todo es que que me ven en mi casa que qué vergüenza que tengo prisa que tengo que ir al médico todas estas cosas se ponerse el móvil a hablar con el móvil aunque no estén hablando ahora lo de los cascos estos inalámbricos es lo peor porque ya hacen que hablando por la calle no están hablando con picos yo tengo truquitos pero la gente

Voz 13 24:09 de la calle está llena de peligros para la cabeza llena de peligros pero claro hay que hay que estar ahí

Voz 1995 24:15 no te parece absurdo los que iban lo el manos libres cómo estás diciendo se llevan las manos libres que lleva los cascos para llevar el manos libres pero lleva la mano Live están haciendo aspavientos de coge el teléfono con la mano cada colocando total libertad de lo mal el libres para hacerla más ocupadas dice claro hombres tiene la siguiente son el propio nombre es manos libres ten las manos libres lo dice y al propio pero porque tiene las manos ocupadas con otra cosa llevas una botella una sólo ha le pasó por La Caixa hablando consigo mismo antes fue gente que necesitaba ayuda profesional claro son poco menos que el pueblo es que no

Voz 2 24:58 horas antes sí que es verdad es gente que sepa que ayuda que necesite ayuda profesional también me encuentro a unos cuantos la verdad es que tenemos días de gloria Otero puro de la gente está muy apurada viva la pastilla

Voz 1995 25:09 y hablando de de esta alta tecnología a las calles tú no tienes cuenta en las redes sociales si no me equivoco

Voz 2 25:15 no no que eso hay que trabajar mucho para tenerlo todo el día y que la gente te ponga la esto es un esfuerzo muy gordo yo ya trabajo bastante hay que genera el contenido basado e ser guay

Voz 1995 25:31 vaya pues yo no sé

Voz 2 25:34 si estos os parecerá bien o mal pero hay gente que genera contenido absolutamente absurdo que no interesa para nada pero ahora estamos en ese punto de la vida y de la sociedad

Voz 1995 25:44 no es que yo estaba pensando cómo rellenar tantas horas en la calle sin el Twitter sin poder estar Oscar pues bien pensado sea si tú nuestra alegría si alguien a vaya tela

Voz 2 25:53 en el equipo y ahora estoy ahora con el otro o sea yo estoy un poco

Voz 5 25:57 en el en la era analógica todavía

Voz 1995 25:59 si les dejas versus redes sociales no

Voz 8 26:03 me veréis Bagram por cierto como nosotros llevamos muy bien estamos todo el rato dándole a la sin hueso que es decir te quiero mucho mejor la verdad no sé

Voz 1995 26:15 sí pues bueno tengan mayores

Voz 2 26:19 qué estaban haciendo reportajes de calle y han puesto hoy pues sí aquí en el Congreso atiendo al eh no sí sí que es tonta de repente al cuarto de hora se presenta el loco acosador de turno a darle la brasa y fíjate hay que está aquí al que te digo pero cómo se te ocurre muy no es que claro

Voz 5 26:46 aquí lo tienes aquí lo tiene me llaman a la policía que sí tenía

Voz 1995 26:52 el tono de voz quizá no era eficaz

Voz 2 26:56 gente muy maja e te lo digo gente muy maja pero sí moral Like pues que no que no piensan copia

Voz 1995 27:02 las cosas hemos a Thais Villas que es una de las mujeres reportera si presentadas este país tenga ya tenga todavía tenía hora para excursiones a la calle y tiene también de interior tiene absolutamente todos y no plató sino dos te queda la cosa en TV3

Voz 2 27:19 de repente ha sido como una cosa como demasiado no yo bueno

Voz 1995 27:23 Nuestra lo que es difícil no ver a Thais Villas usted pone la tele es más normal verla que no es sino pones hay más portugués de que lo hagas a que no Thais muchísimas gracias un beso muy grande

Voz 5 27:34 Tros que os vaya muy viene un beso

Voz 20 27:37 espero

Voz 30 27:58 pues bien eh

Voz 20 28:37 son hoy por hoy

Voz 1995 34:48 mira mi lado favorito favorito que creo que hay que hay que volver a traerlo algo hay que hacer hay que hacer un un o algo para que vuelvas el agua es el frío con el euro figura me encantaba volvía loco figuran figura enhorabuena figura que tenía forma de tiburón era azul bueno bueno bueno es una locura me acuerdo por ejemplo de Adrià

Voz 5 35:12 me acuerdo el negrito ahí viene alegría que sacaron de frío pero bueno por eso vendió de este súper clásico que sigue vivo

Voz 1995 35:35 Nos hemos opuesto pero los dos han marcado la infancia de este país con muchos está marcada por los helados pero sí tenemos una sorpresa para Paradis

Voz 28 35:43 a ver verás tenemos

Voz 5 35:45 al hombre que más

Voz 1995 35:51 el yuan Vilallonga muy buenos días hola buenos días buenos días Joan es el inventor de lados icónicos el frigo bien si vedad Joan sí ha trabajado en estos equipos se en el Drácula Drácula también el Calypso si el triste fuiste tú lo has marcado nuestra vida no lo sabíamos bueno te quiero Joan mejor mejor es que yo creo que la criba en nombre de la audiencia de la cadena SER cuando te digo gracias Juan de las las has hecho muy felices gracias a vosotros también porque nosotros esto también ayuda a mí me verano gastamos el dinero sobrante veinticinco pesetas por yo Joan cuál fue el primer polo cuál fue el primer helado que hiciste bueno yo empecé trabajando

Voz 28 36:44 en el año setenta y seis y en ese año fue cuando se desarrolló el Drácula que era todo una precisamos un cambio de lo que había

Voz 1995 36:55 no hasta la fecha vale porque déjame recordar era como Coca Cola por fuera exacto luego negra lo había la cosa arroja esa que te monte manchado la lengua exacto se iban a amenazada exacto más me voy a comprar un drama Acula pueden puedo entender la Reunión hoy si hacemos pero el Frigo Pie cómo fue esa reunión creativa para dar luz a la Primaria claro chupar un pie

Voz 28 37:24 no sé la cosa viene de de detrás no es decir Frigo dedo fue un cambio bastante importante en lo que había sido el polvo tradicional y eso se consiguió a través de una tecnología etcétera etcétera que en aquel momento pues fue bastante iban

Voz 2 37:42 Vista

Voz 28 37:43 y una vez no sabíamos que habíamos avanzado en Frigo dedo pues ya había funcionado bien porque en principio había algunas serias dudas no ha ido al final no dejaba de ser un dedo un poco así entre comillas caníbal y entonces ya nos animamos si pensamos que la posibilidad de hacer un pie con otra textura etc etc podría funcionar entonces esto se investigó y pareció que que sí que funcionaría y ahí es donde nos animamos a movernos a la a digamos al concepto de esto

Voz 1995 38:16 yo era más del pie que de del del ex si son cosas totalmente diferente iban confirmo porque corría el rumor de la leyenda de que utilizáis a niños probadores teníais de niños en vuestros en el sótano parados esperando pero con con quien pero vais los ELA

Voz 28 38:40 no la verdad es que hay agencias de investigación pues que daban a probar a las familias Si estoy porque a nosotros nunca nos tocó sea claro

Voz 1995 38:49 porque no fui niño eran unos cuantos selectos William Cuenca de nuestra generación sí señor Priego y el proceso de poner nombre porque Frigo que Drácula el Twitter el Khalid de dónde vienen los hombres

Voz 28 39:06 una tarea que se encargaba los departamentos de marketing que son los que están más en contacto consumidor yo por ejemplo mi trabajo era más en el área técnica no va a hacer la fórmula conseguir la maquinaria o en fin de todo el proceso los nombres os decidía qué bien y la verdad que eran nombres algunos casos que era lo que definían era la marca Intel dio el producto muy claramente no de Frigo Pie no es que tenga mucha mucha cosa rara no y además definía muy bien lo que era no porque Frigo es un sino de de lado y el pie pues exactamente esto no que quiera una imagen de de pie no había una entenderlo una gran digamos una gran

Voz 5 39:48 lo que no estoy

Voz 40 40:12 hubo algún cachondo que dijo pues yo no fastidie

Voz 28 40:17 algunas revistas satíricas ya avanzó pero nosotros no sé

Voz 1995 40:20 hemos la ruta Joan durante veinticinco años estado creando ilusión y fantasía de helados que siguen siguen en la carta cien muchos desvelos todavía se puede comprar a día de tu que pasas de Gandía donde sea que tuviera en Salou donde veranea tú eres esa carta hay sientes un orgullo y ahí estoy

Voz 28 40:42 pues sí triunfando incluso de mi ahí un poquito si de verdad pero pero hay una cosa muy importante más esto es muy importante está claro pero además también el haber trabajado en un equipo porque esto de lado hay que hacerlo en muy poco tiempo hay que hacerlo para grande escaneado necesitas mucha gente no mucha gente que está involucrada ingenieros técnicos especialistas no sé que la gente de las fábricas no eso cuando lo veo me acuerdo como de algunos de ellos y tal pues que tuvimos momento

Voz 1995 41:11 dos más más difícil aún más

Voz 28 41:14 eso o más complicados

Voz 1995 41:16 hizo que eso esa relación humana que también es muy niño ocho años y apoyo a mí no me gusta eso también pasa por ir de fracaso porque es obligaban a grandes éxitos pero los adolescentes musical acaso después algunos de los fracasos cuál es el que realmente existe ahora cuando todavía como eso no triunfó bueno

Voz 28 41:37 a mí me dolió más es uno que se llamaba Boonmee que no se acordarais era un palito con tres frutas exactamente la fruta era un limón hay una fresa correcto dimos un esfuerzo tecnológico brutal brutal para conseguir que las la forma de la fresa la forma de limón y la forma de naranja fueran casi casi auténticas no hay una tecnología que gastamos muy tardamos mucho tiempo gastado muchos recursos y en el mercado funcionó muy poquito nosotros no sé todo lo que sea por debajo de tres cinco años no no no no no amortiza la inversión por llamarlo de alguna manera técnica Ése fue uno de los más dolorosos luego tengo otro que se llamaba tu visita vi que era un tú que tampoco funcionó al principio si luego no quieren tuvo de lado y al final hicimos una investigación no y lo que pasó fue exactamente qué era tan caro que los niños decía no no es una muy buena idea pero que lo compré mi padre entonces tampoco

Voz 1995 42:39 pero que aquí luego el beneficio

Voz 28 42:42 acto es helado es todo un casi un mundo no es decir aparte de la velocidad en que se tiene que conseguir el producto la cantidad los precios tienen que ser razonables a disponibilidad del bolsillo no

Voz 1995 42:57 sí luego está ahora ya en algunos sitios está Sierra Morena hilo de los helados ha salido es un tres euros y cuadros de gran por un año yo estoy en una cosa con el cambio climático y que las temperaturas suben por la playa pueden ser muy malo para Planeta pero para la industria de la dos claro vamos a a esta garantizado el consumo de helados en el futuro

Voz 28 43:20 sí pero prefiero que no se que no pase nada planeta primero Planeta y luego ya veremos consiguiendo oye ahora hablando en serio

Voz 1995 43:33 el el figurón capas ahí

Voz 28 43:35 por qué se vino este este tiene una Historia técnica no es decir

Voz 1995 43:40 es un producto que funcionó muy bien fue un producto muy

Voz 28 43:44 muy bueno de verdad hombre M

Voz 1995 43:46 por está muy bien de verdad

Voz 28 43:49 pero tenía un problema y es que en esa eran caras

Voz 1995 43:52 tiburón no usábamos tipo

Voz 28 43:55 no si recordaréis era de color azul si entonces la compañía para la que trabajaba queda Frigo decidió dar un paso en temas de de de modificarlos formulaciones para que todo lo que ha fuera natural o cercano a la naturaleza por decir algo entonces el color azul no hubo manera de encontrar un producto natural que fuera azul entonces había que usar un colorante artificial y eso al final decidimos que no podía continuar por eso básicamente motivo más que

Voz 1995 44:35 maldita sea es que es tan difícil cazar pitufos exacto pero esta es la de la historia técnica de estoy destrozado yo ante debemos mucho yo enseño yoga el inventor del los unos de los mejores él y su equipo que algunos de los mejores y más emblemáticos helados Frigo muchísimas gracias por tantos años de felicidad

Voz 28 44:56 pues nada gracias a vosotros por haberlo disfrutado y comunicar lo que no está mal

Voz 1995 45:00 bueno no hablamos en pasado y yo espero seguir haciéndolo en futuros en el Drácula aun Frigo Pie paro claro analítico Frigo sobaco más Abelló entendió los padres lo agradecen mucho hombre yo no no no acaba todo oye uno de ellos sólo al final lo he entendido Joan muchísimas gracias un beso gracias venga

Voz 1995 47:15 vine acompañarla porque me dijeron que acá bebía mi padre un tal Pedro para

Voz 42 47:20 mi madre me lo dijo yo me prometí que vendría verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba papá

Voz 1995 47:30 morirse yo en plan de prometer

Voz 43 47:32 los trozos no dejes de ir a visitarlo me recomendaron

Voz 35 47:36 se llama de otro modo

Voz 42 47:38 este otro estoy segura de que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría iré tanto decirse no no sé que diciendo aún después que a mis manos costó trabajo zafarse besos manos muertas

Voz 1995 47:53 el todavía antes me había dicho

Voz 1 47:56 no vayas a pedirle exigen lo nuestro lo que estuvo obligado a dar vida nunca metió

Voz 25 48:03 el os pido que no estuvo dijo cobra se lo caro

Voz 1995 48:08 así lo haré

Voz 44 48:10 la

Voz 25 48:11 pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a quién

Voz 1 48:17 vamos a darle vuelo a las ilusiones de este modo se fue formando junto al rededor de la esperanza que era quieres señor

Voz 25 48:26 llama Pedro Páramo del marido de mi madre Pedro Páramo Juan Rulfo mil novecientos cincuenta y cinco Katrina se en vez de escuchar

Voz 1995 50:47 cómo se y que te haces mayor cuando no le quitas todo el dinero cuando hasta el papel al Polo es un detalle que te estás haciendo mayor que lo haces para marcharte no se ha cuando eres niño coges el pueblo de aquí la puñeta cuando eres mayor lo pelas pelas un poquito para que no te claro hoy que rico está pues mucho bueno pues precisamente el tiempo de pasado viajamos al futuro to the Future ya el futuro si vamos a ver de una aventura de una aventura que se va a desarrollar no muy lejos de estamos en nuestro país David Ceballos es el culpable de que mucha gente vaya a vivir una experiencia marciana David muy buenos días en Alemania habite esta frentes el CEO de hasta Blanes a vivir agencia interplanetaria española que simula el ambiente de otros planetas y preparar los humanos para vivir ahí en creado una estación en una gran cueva con las condiciones hostiles a Marte para testar que tecnologías y habilidades personales harán falta para vivir en Marte dentro de unos años hasta cien personas van a someterse a esa bueno sé si someterse a disfrutar de esa aventura David

Voz 51 51:58 así es de hecho el la experiencia ya comenzado hay no

Voz 1995 52:03 muchas personas ya en la fase de preparación

Voz 51 52:06 porque tenemos Sunrise Line menos noventa osea noventa días antes de de llegar aquí a Cantabria pues ya se empiezan a a preparar porque este gran reto pues requiere de unos conocimientos e técnicos y sobretodo habilidades mentales para poder eh bueno superar las esta gran experiencia que óptimo ahora pues viene a a ser a transmitir las demás es sanciones que tendrán los primeros colonos cuando lleguen a Marte entre diez y quince años vista llegue en dos mil diecinueve pues ya lo podemos disfrutar e aunque sea aquí en la Tierra sin salir de la tierra

Voz 1995 52:44 vale en Santander llegaría hasta los sesenta y tres grados bajo cero qué tienen en Marte

Voz 51 52:51 no hay cosas que no no podemos sacar lo que se llama enología nosotros lo llamamos misiones análogas porque hay muchas mucha de la información que sacamos que son aprendizajes reales algo que sí nos puede servir como por ejemplo las comunicaciones debajo de tierra como vamos a generar comida no a través de cultivos Hydro por en oscuridad esa sensación de aislamiento prolongado eh que cómo reciclar todos los residuos que haces con bueno pues las radiaciones ionizantes la búsqueda de vida extremos valioso bacteriano cuando tenemos un cultivo de programas que de hecho eso lo que más eh no se esta sonando de estamos en colaboración con ahora mismo seis universidades con bueno diferentes programas de investigación científico reales que es que eso no se está no se está dando muchísimo muchísimo y y bueno pues contenido y aprendizaje pues para que todo esto que empezó bueno pues como una idea bonita una una bonita no experiencia pues se convierta en algo que tiene tintes de de sacar aprendizajes reales incluso productos y servicios de ámbito innovador

Voz 1995 54:04 como como digo pues si te falta algún cómico cómo son esos grupos