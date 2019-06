Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:07 el resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días qué tal buenos días muchísima efervescencia política en los días decisivos para saber con qué apoyos contará Pedro Sánchez para su investidura o como se configurarán los ayuntamientos y gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del veintiséis de yo lo más inmediato el PP de Madrid quiere impulsar una reunión a tres conciudadanos Icon Vox algo que de llegar a producirse volvería a romper el argumentario de la formación naranja Javier Bañuelos

Voz 0861 00:33 no estaba programada esa reunión a tres bandas de hecho en el PP no descartan que tenga que sentarse por separado hoy mismo con Ciudadanos y con Vox para zanjar los acuerdos el más inmediato pactar la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid el clima de entendimiento en el tripartito derechas es bueno según Isabel Díaz Ayuso que está dispuesta a ceder para conseguir la presidencia de Madrid

Voz 1 00:53 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera

Voz 0089 00:57 los electores se sientan conformes pero

Voz 1 01:00 eso es algo que tenemos que ver entre los tres partidos no

Voz 0861 01:03 entre las cesiones el PP está dispuesto a dejar la presidencia de la Asamblea de Madrid en manos de ciudadanos Isabel Díaz Ayuso reconoce públicamente que Le gusta Juan Trinidad el candidato propuesto por la formación naranja

Voz 1018 01:14 el portavoz de Vox el Congreso pide prudencia a la espera de los resultados de este proceso de conversaciones diálogo negociaciones sólo que al final acabe siendo pensando en la investidura de Pedro Sánchez Espinosa de los Monteros pone la pelota en manos de ciudadanos Javier Carrera

Voz 0866 01:27 si ante una posible abstención del PP del portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa considera que sería más adecuado que fuera la formación naranja la que facilitara la investidura de Pedro Sánchez dice Espinosa que eso sería bueno para España más que el Partido Popular yo creo

Voz 0104 01:39 sí sería que ser que estuviera Ciudadanos no que es el partido más cercano al Partido Socialista yo sí creo que eso sería bueno para España yo antes de que el PSOE se ponga de acuerdo con separatistas comunistas pues preferiría que lo hiciera con un partido como Ciudadanos que no voy a calificar pero que está menos alejado de nuestras posiciones

Voz 0866 01:57 no es previsible sin embargo señala Espinosa la abstención de Vox sobre sus posibles pactos con Ciudadanos asegura el portavoz de la formación que hasta ahora no hay ningún acuerdo cerrado y sigue poniendo como condición indispensable la firma de esos acuerdos para dar su apoyo en ayuntamientos

Voz 1018 02:13 hora doce y dos minutos buscamos ya los últimos datos sobre la investigación del tiroteo ocurrido esta madrugada en la localidad madrileña de Aranjuez a una mujer ha muerto otras dos sufren heridas graves a causa de los disparos de una escopeta un individuo que está detenido y contra el que pesaba una orden de arresto por asuntos relacionados con las drogas los investigadores mantiene abiertas varias líneas de investigación porque las víctimas eran familiares directas de la ex mujer del presunto autor Alfonso Ojea

Voz 0089 02:38 el asesinato de la mujer suegra del presunto autor de los disparos se producía la noche pasada en una calle de la localidad madrileña de Aranjuez la víctima falleció casi de inmediato durante cuarenta minutos las emergencias de la Comunidad de Madrid han intentado recuperarla pero ha sido imposible otras dos mujeres ambas cuñadas del agresor están heridas una en estado Crick dedicó también por disparos de escopeta al presunto asesino tiene una orden de detención inmediata para su ingreso en prisión por un delito contra la salud pública por eso estaba en Aranjuez escondido en una casa de su familia política para evitar su arresto en sus antecedentes policiales también aparece una denuncia por tenencia ilícita de armas

Voz 1018 03:17 gracias eh Alfonso la imagen de estará nos devuelve a la aldea de El Rocío todavía con decenas de miles de personas en las calles en la procesión de La Blanca Paloma Lunes de Pentecostés no con mucho calor que seguro que se agradece en situaciones como ésta Miguel Dña

Voz 2 03:32 la que se agradece José Antonio hace un fresquito muy bueno aquí estamos junta a la Blanca Paloma desde las dos cuarenta y nueve hora en la que los almonteños saltaron la recta y cogieron en sus andas a la Virgen del Rocío que este año cumple el centenario de su coronación con tal motivo hay un montón de efemérides de momento está posada en suelo con más de nueve horas ya de procesión el Campanilles de las hermandades que llama a la Virgen para que sea que lo máximo posible a su casa hermandad ahora sólo queda ya a visitar a la Hermandad Matriz de Almonte y calculo que una media hora aproximadamente habrá terminado un año más la romería de Pentecostés una las

Voz 1018 04:06 pésima procesión gracias Miguel la empresa de telefonía Vodafone se va a convertir dentro de unos días en el primer operador que utiliza la tecnología cinco G en nuestro país permitirá a una velocidad de navegación de hasta cien veces superior al actual una vez que funcione a pleno rendimiento basándose en las redes de fabricante chino Huawei Carlos Sevilla

Voz 3 04:24 la primera Re5 GEM España estará operativa en una quincena de ciudades entre ellas Madrid Barcelona y Valencia o Logroño Gijón Pamplona para su implantación la compañía ha utilizado infraestructuras de Ericsson y también de Huawei el CEO de Vodafone en España Antonio Coimbra dice que mantienen los contratos y la confianza al combate tecnológica china pero que han paralizado a Juan Guaidó Alcor de la compañía inteligente el cinco G que empezará a funcionar el sábado lo hace a una velocidad de descarga que un gigabyte por segundo así que este es un primer paso para implantarle cinco G Regal que podría superar los diez gigabytes por segundo de descarga

Voz 4 04:58 Soria con Isabel Quintana Carlos Cala Homs

Voz 0089 05:00 ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel después de que le pillara intentando subir a un avión militar de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid con un kilo de cocaína pegado al cuerpo quería llevarlo hasta Las Palmas y cobrar a cambio cuatro mil

Voz 0325 05:11 el número de desahucios por impago del alquiler crecieron en marzo más de un cinco por ciento según datos del Consejo General del Poder Judicial superaron los diez mil aunque el número total de desahucios se redujo en un dos por ciento entre enero y marzo niña de tres años

Voz 0089 05:22 ha muerto en Montblanc en Tarragona atropellado por su madre cuando hacía una maniobra con el coche el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial

Voz 0325 05:28 un hombre de treinta y siete años ha muerto al saltar desde la ventana de su piso cuando intentaba huir del incendio que ha arrasado parte de su vivienda ha ocurrido esta madrugada en Santa Coloma de Gramanet en Barcelona

Voz 0089 05:38 torero Román ha tenido que ser intervenido de urgencia por segunda vez tras recibir ayer una grave cornada en las Ventas los médicos los médicos detectaron que tenía seccionada la arteria femoral la operación ha salido bien y el torero está en la UCI

Voz 0325 05:49 en la Bolsa jornada de ganancias en los mercados europeos el Ibex sea nota esta ahora un cero coma dos por ciento al igual que París Frankfurt sube un cero coma siete y Londres un cero coma cuatro

Voz 0089 05:58 en deportes la selección española disputa esta noche en el Bernabéu la cuarta jornada de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte desde las nueve menos cuarto ante Suecia se miden las dos primeras de grupo a la misma hora los dos partidos restantes del grupo Islas Feroe Noruega y Malta Roma

Voz 1018 06:11 impuesto en este sólo de lo que tenemos de momento España contra Suecia contra el AVE con quién vamos aquí ya Marcos abrieron fuego el Soledad que da a ellos me encuentro muy sólo es empresario siempre con los suecos vamos Marcos escuchábamos decir hasta luego

Voz 1995 06:28 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:06 con hoy con Toni Garrido el vermú es por definición esa bebida que se puede tomar mil maneras siempre y cuando la tomes con Carles Francino qué tal

Voz 0313 07:18 he estado pensándolo de las mil maneras y eso bien bien el fin de semana el fin de semana

Voz 1995 07:23 es más siempre nos ha gustado antes con el de los el hombre que desarrolló el DRAE es el Raúl deberían hacerlo

Voz 0313 07:29 a ver mundillo Brooklyn vermut y un vermú tú con quién vas esta noche Tom te va a decir la verdad de verdad no de verdad

Voz 9 07:38 ya tengo sean más sentimiento para España como país cultura gente que me propio país pero yo creo que aunque muy muy contentos ha sido en todo lo que tú quieras deportivo yo creo que ahí hay que seguir fiel a los raíz no

Voz 10 07:55 es que necesita yo creo que sí ir

Voz 0313 07:57 este caso estoy con la vieja patria si habéis que gana

Voz 10 08:00 es que hay menos mal

Voz 0313 08:03 que no estamos jugando hockey sobre hielo eh porque la derrota garantizado de Segura segurísimo en efecto sin embargo está un poco más en el aire aquí no no descartes un empate y que pasen los dos primeros según segundo decías eran resultado de eso es lo que aquí hockey sobre hielo porque el con lo extendido que está ahí la afición que hay en España de hockey sobre hielo en Puigcerdà pero concretamente

Voz 1995 08:26 esa es la afición también España

Voz 0313 08:28 lo de fútbol hoy tenemos en La Ventana de los libros a una portera de fútbol la portera del Sporting de Huelva se llama Sara Serrat que escribes relatos ha publicado un libro que se titula parando letras y hablaremos con ella además ahora que está mundial femenino en plena ebullición que jugaron los chicas el otro día la segunda parte mira que la primera sudafricanas corrían con vamos que es el apelaban tenía mala pinta la cosa pero en el segundo tiempo leyeron dieron la vuelta muy buena y además jugando bien al toque

Voz 1995 08:57 me siendo muy seguido en muy poco tiempo algo que parecía imposible es que el deporte femenino general y el fútbol en particular que decrete el mismo interés

Voz 0313 09:07 la Teletón la tele ser algún día

Voz 1995 09:10 yo soy normal medios le hagamos caso

Voz 0313 09:12 eso les demos cobertura Hay que la gente pues lo lo comparta a partir de conocer algo es cuando puedes apreciar lo Pino lo conoces lo conocen sólo los amigos o familiares de manera

Voz 1995 09:23 en muy poco tiempo conseguido algo si se sexo ese el objetivo ya está encima hay qué tal el libro cuando todo bien bien

Voz 0313 09:29 son relatos son relatos de vida son relatos muy personales además pues está muy bien a mis que el género cada vez me gusta más la misma forma que a leer novelas y ensayos pero el relato breve bien cálido es una cosa cuestión de verdad

Voz 9 09:45 afecta los tiempos que vivimos pues no tenemos mucho tiempo podemos hacer algo queremos hacer algún pero hacerlo pues un cuento ocurre y eso es muy difícil es muy diferente

Voz 0313 09:54 además Benjamín Prado lo dice siempre no si el proceso natural es empezar en breve y acabar luego seguir con algo más más extenso pero escribir por ejemplo relatos de cien palabras que la medida del concurso que tenemos nosotros en La Ventana

Voz 1995 10:06 muy difícil tiene tiene mérito porque es muy bueno compensar el talento el esfuerzo el relato traéis luego Arturo Valls librar

Voz 0313 10:15 Arturo tengo ganas de verle además porque la última vez que nos comunicamos el día de la final de Copa

Voz 4 10:20 lo del Barça Valencia para para

Voz 0313 10:22 felicitar leyó el alegrarse de volverme el saludo oí me enviarme además un mensaje con imagen incorporada diciendo esto sí que pocas veces en la vida y yo estoy muy contento por él aparece un tío talentoso utilizan la misma palabra magnífico

Voz 1995 10:37 porque ha invertido su dinero a deseábamos escucharon la cuña invertido su dinero en crean arte se hacer cine sexy arriesga con el cese si se eso tiene mérito y le salen bien las cosas no no nace echó mano de los productores de la última de acuerdo no

Voz 0313 10:53 está muy bien

Voz 1995 10:54 así que con Arturo es dar un abrazo muy muy grande es decirte que nosotros el próximo viernes vamos a estar en el Prado

Voz 0313 10:59 nosotros en Málaga van ir en Málaga y haciendo una ruta de los museos de la ciudad queremos mostrar el podemos alimentar el viernes el viernes día de museos en la Cadena Ser

Voz 1995 11:10 doscientos años cumple el legado y nosotros vamos a estar programa

Voz 0313 11:12 es una hipótesis pero algo que me hace

Voz 1995 11:15 mucha ilusión lo iremos contando esta semana vamos a juntar cuadros con personas y con audios vamos a intentar darle vida eso escuadras a todas el sonido que va a ser aún sencillo vamos a juntarnos con gente maravillosa que nos va a llevar un poco más lejos incluso si ya son obras maestras con esos personajes os vamos a llevar un poquito más allá ya verás si lo completamos con vuestra relató de la tarde

Voz 0313 11:36 pero invitados Miquel del Pozo que por la mañana que el vamos no sólo es el prescriptor de La Ventana del Arte que da clases en el Prado he dicho clases cursos reducidos para personas es una maraña

Voz 1995 11:47 lo vamos a robar uno todo usted luego vamos a robar esa mañana le parece hecho lo otro vez vuelvo y seis sí seis Carlas cómo hay que placer rodar hayamos

Voz 12 16:44 todo el carrito yo antes de acabar no

Voz 1995 16:47 vemos las preguntas que nos deja el de primarias en el Reino Unido para elegir al líder de los tories al igual que en España la fiesta de los tories cada día está más cuestionada por lo sanguinario y cruel que puede llegar que puede llegar a ser vacilan a Manolo Molés narrando la salida a la plata del líder de los tories

Voz 26 17:08 el agua clara expensas excluidos despacito pero bajito no

finalmente después de los impresionistas nadie ha tomado más copas en París que Rafa Nadal seguimos esperando los pactos PP y Ciudadanos no parece que están haciendo tiempo jugando a la consola concretamente a la X Box cuando Donald Trump asegura que la luna pertenece a Marte lo asegura porque es ahí donde residen junto a él sus político