Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días mes y medio después de las elecciones generales el PSOE comienza hoy las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez planteando la posibilidad de que volvamos a las urnas

Voz 0748 00:37 la alternativa a un gobierno socialista es obligar a las que los españoles vuelvan a votar no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria

Voz 1727 00:45 Ábalos presionaba así a los líderes de los partidos con los que hoy se va a reunir Sánchez en el Congreso de los Diputados el primero Pablo Iglesias de Unidas Podemos que anoche estuvo en el Intermedio de La Sexta

Voz 3 00:57 quién dice que elecciones a mí me pareciendo irresponsables que ahora les decimos a los españoles que votar otra vez Nos corren a gorrazos con toda la razón

Voz 1727 01:04 Iglesias exige estar él mismo en algún ministerio del área social del nuevo Gobierno pero Ferraz enfría esa opción con el argumento de que PSOE y Unidas Podemos no suman la mayoría necesaria y que hay otros votos necesarios que no votarían la investidura con Podemos centro del Gobierno después de Iglesias Sánchez se va a ver con los líderes del PP y de Ciudadanos que ya han confirmado que votarán en contra de su investidura no se sienten obligados a permitir el Gobierno de Sánchez para impedir que el Gobierno de España pueda depender de los independentistas Teodoro García Egea secretario general de los populares

Voz 0978 01:41 el Partido Popular no sólo no va a facilitar

Voz 4 01:44 a la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura

Voz 1161 01:48 Pedro Sánchez García Egea desautorizaba así además

Voz 1727 01:50 a su lideresa Madrid a Díaz Ayuso que había recomendado a su partido a abstenerse hoy además se van a constituir las mesas de dos parlamentos autonómicos el de Murcia el de Madrid en las dos salvo sorpresa de última hora va a hacerse un hueco la extrema derecha Vox tendrá representación en ambas mesas gracias a PP y a Ciudadanos en el caso madrileño La Ser confirma que hay un acuerdo a tres que todavía no se ha hecho público de hecho ayer José Manuel Villegas negaba haber negociado nada con Vox en la reunión secreta de este domingo entre Ignacio Aguado Rocío Monasterio

Voz 5 02:30 Nos habló encima de la mesa portales no sabemos no tenemos ni idea de qué va a hacer

Voz 1727 02:36 lo que no va a estar en la Mesa de la Asamblea de Madrid es Ángel Garrido se acuerdan el ex presidente de la comunidad con el PP y ahora diputado por ciudadanos no va a estar según le cuentan a esta redacción porque no termina de tener la confianza de Aguado que es el líder de Ciudadanos en la Comunidad qué cosas se tanto viaje para esto es martes once de junio ya son mil las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista desde el año dos mil tres que es cuando comenzaron los registros ya superamos la barrera una barrera psicológica porque faltan todas las asesinadas antes de esa fecha las autoridades locales y regionales han confirmado la última las horas dos casos que el Gobierno central debe incluir todavía en las estadísticas Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:29 buenos días el último ha ocurrido en Alboraya en Valencia a un hombre ha matado supuestamente a su pareja con un cuchillo después te suicidado el otro caso que investiga la Guardia Civil es el del matrimonio muerto este fin de semana en su casa día Yamón

Voz 1727 03:40 eh y mañana va a quedar visto para sentencia el juicio del proceso

Voz 0027 03:44 hoy tienen que presentar sus informes las defensas y mañana tendrán la última palabra a los acusados

Voz 1727 03:48 no se pierdan esta noticia de la madrugada en Corea del Norte

Voz 0027 03:51 con el de hermano mayor de Kim Jong un asesinado en dos mil diecisiete en un aeropuerto de Malasia era un informante de la CIA le pasaba información a Estados Unidos lo publica el Wall Street Journal

Voz 1727 04:00 ese supone que por eso lo mataron lo asesinaron en seguida la ampliamos y ojo a este titular las plantas están extinguiendo a un ritmo alarmante según

Voz 0027 04:09 en la revista Nature cerca de seiscientas especies de plantas han desaparecido de la tierra en los últimos doscientos cincuenta años por el impacto que hemos causado los seres humanos en nuestro entorno

Voz 1727 04:22 y en los deportes el Real Madrid de baloncesto ya está en la final de la ACB Sampe buenos días

Voz 1161 04:27 buenos días Pepa la octava consecutiva las ocho desde que está Pablo Laso en el banquillo en esta ocasión por la vía rápida tres cero Valencia Basket tras vencer a también anoche en La Fonteta setenta y ocho ochenta y cinco en el Larguero el base blanco Sergio Llull

Voz 2 04:38 eh viene uno al final el equipo está bien estamos

Voz 1894 04:40 dos sanos que es lo importante y todas con ganas y con decorados

Voz 1161 04:44 hoy se puede clasificar el segundo semifinalista desde las nueve tenemos el tercer partido de la que disputan Zaragoza Barça domina dos cero el Barça Si gana estará también en la final y en la NBA habrá sexto partido también en la final tras la victoria esta madrugada de los Warriors en Toronto ciento cinco ciento seis domina todavía Toronto tres dos

Voz 0978 05:04 pues el tiempo ella

Voz 1727 05:06 pedí cargo buenos días buenos días son las próximas

Voz 0978 05:08 horas va a llover en el norte de la península pero cada vez menos en el Cantábrico La Rioja o Navarra en cambio todavía algunos chubascos intensos en la Ibérica también en el resto de Aragón sobre todo en Cataluña que es donde esperamos las tormentas más activas a medida que avanzó la tarde también chubascos y algunas tormentas en la Comunidad Valenciana interior de Murcia o el este de Castilla La Mancha chubascos más aislados en Baleares en general temperaturas más bajas que ayer en el centro y sur peninsular muchas horas de sol pero solo llegar hacer calor en Andalucía especialmente en el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta grados

Voz 9 06:58 esta mañana el tenemos unos cuantos amorosa tres de los que hablar como canta pelee esté en nuestro tiempo de tertulia vamos a llamar a José María Espejo que es el negociador de los pactos por parte de ciudadanos hoy que ese constituyen las asambleas de de Murcia y otro amor a tres es el que esos

Voz 1727 07:17 n el Gobierno de la Junta de Andalucía Gando de la Fuente buenos días

Voz 0456 07:21 hola Pepa buenos días o un gobierno pendiente P

Voz 1727 07:24 de de la enmienda a la totalidad que Vox mantiene hoy por hoy al presupuesto ha

Voz 0456 07:29 así que de Andalucía de su gobierno de los presupuestos de su nueva vida vamos a conversar esta mañana con Susana Díaz la lideresa de la oposición aquí en ayer veíamos feliz y contenta un año más en el Rocío entrevista en Hoy por Hoy a partir de las nueve de las ocho en Canarias en nuestra mesa de análisis hoy con el amor a tres de Lucía Méndez Joaquín Estefanía Hyypia Pedro León Gross buenos días a todos a todas tras una hora más tarde llegan a pie Toni Garrido Nacho Carretero higo empezó para hacer primero el Camino de Santiago para meterse después en el negocio de las bodas para retomar aquello por lo que les preguntábamos hace unos días cuánto dinero dan de media en una boda cuanto se dejaron más o menos en la suya

Voz 11 08:12 sí

Voz 0456 08:13 era a las once a las diez en Canarias más novedades Manuel Jabois sigue promocionando mala hierba íbamos a conocer al motero de habla hispana más popular de Internet y que acaba de publicar El Mundo en moto

Voz 1727 08:29 tres líderes políticos se a encontrar con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados uno para desayunar otro para el café y el último casi para cenar una merienda cena

Voz 0456 08:40 así que tres opciones les vamos a dar esta mañana para que nos defiendan su favorita un gobierno en solitario del PSOE y con qué apoyos con que abstenciones un gobierno de coalición con Unidas Podemos ya alguien más o una repetición electoral que muchos se muchas de ustedes estén desencajados en el nueve de uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis que prefieren o que temen porque

Voz 1727 09:06 desencajados algunos de ustedes y de nosotros tres preguntas planteamos hoy esa política y además está el Supremo considera tiempo de trabajo el destinado a jugar al fútbol con los clientes

Voz 0456 09:19 así que les preguntamos qué actividades fuera del centro de trabajo han tenido o tienen que realizar por Curro comidas cenas pachangas que esas partidas de fútbol muy mil mujeres asesinadas

Voz 1727 09:30 por violentos machistas mil así que

Voz 0456 09:32 luchamos sus reflexiones en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 12 09:40 sí

Voz 1727 09:45 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:48 en pieza Hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto bajan en la técnica con Jordi Fábrega una producción

Voz 1509 10:15 a planta mira cariño una placa de Securitas Direct del de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 6 10:20 desde que arroparon al sexto se lo están poniendo todos el bloque que hacemos nos ponemos una

Voz 1509 10:24 Miquel Tomàs tranquila si lo hacemos si entraron en el sexto cuya haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 13 10:29 sí

Voz 0027 10:50 a las diez de la mañana se han citado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso Sánchez inicia con el líder de Unidas Podemos este martes intensas negociaciones en el que se va a reunir también con Albert Rivera con Pablo Casado todo precedido por una advertencia barra órdago del PSOE insistiendo en que si no facilitan entre unos y otros la investidura de Sánchez el único camino que queda de la repetición electoral Inma Carretero

Voz 1509 11:12 las conversaciones comienzan con el PSOE o responsabilizando a los tres principales grupos de la oposición la alternativa a un gobierno socialista

Voz 0748 11:21 es obligar al que los españoles vuelvan a votarle

Voz 0806 11:24 la alternativa son nuevas elecciones y las urnas tiene memoria esa es la amenaza que ha lanzado el secretario de Organización José Luis Ábalos después de una ejecutiva en la que el PSOE insiste en mantenerse firme ante la exigencia de poder

Voz 0748 11:37 si nosotros suma con Podemos mayoría absoluta pues lo normal sería este tipo de gobierno que está planteando el señor Iglesias no habría aquí ningún debate

Voz 0806 11:48 sólo con Podemos no es suficiente ni tampoco creen ahora los socialistas que él había Navarra pueda permitir que el puzle encaje

Voz 0748 11:54 no es que no sale del Partido Nacionalista Vasco y ha dicho que su seis votos ya no lo expone si pretendíamos ganar dos mire por donde hemos perdido seis

Voz 1727 12:04 el resultado de todo esto es que ahora Ferraz

Voz 0806 12:06 en la Tivisa su rechazo a que María Chivite gobierna

Voz 0748 12:09 que no se negocia nada a partir de ahí Bildu quieras tener es ellos sabrán

Voz 1509 12:13 oxígeno de la dirección federal para su

Voz 0806 12:15 candidata en Navarra en un momento en el que el PSOE insiste en que todo está

Voz 1727 12:19 abierto todo está abierto salvo lo de que no quieren ir

Voz 0027 12:22 corporal a Podemos al Gobierno como socio de coalición es sólo tienen bastante claro en teoría así se lo va a trasladar esta mañana Sánchez e Iglesias pero el líder de Unidas Podemos advirtió anoche en el intermedio de que él no está dispuesto a quitarse del medio esto lo dijo literal que es que no sólo quiere que podemos entre en el Gobierno sino que quiere entrar él en persona a Mariela Rubio

Voz 1450 12:41 buenos días Iglesias pedía ayer carteras sociales considerando que él mismo tiene que estar en el Ejecutivo a nosotros lo que nos interesa son carteras que tengan que ver

Voz 0055 12:49 con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato

Voz 1450 12:58 desde el entorno de Iglesias se señala que el modelo por el que va a pelear Podemos es el que se está negociando en la Comunidad Valenciana hay que como en ese caso la aspiración del líder de Podemos es una vicepresidencia Segunda con competencias en materia social pero preguntado anoche en La Sexta ingleses decía que él no ha pedido nada porque sería un error hablar de carteras

Voz 3 13:15 no es verdad no hemos dicho eso ni en público ni en privado sería un error además empezar a hablar de puestos sin hablar de programas entiendo que a nosotros nos van a querer hacer un traje

Voz 1727 13:26 lo que por desgracia por muchos medios progresistas que

Voz 3 13:29 para decir que podemos pide los sillones no la cuestión de los puestos vendrá lo último

Voz 0978 13:34 los morados dicen estar listos para apurar los plazos

Voz 1450 13:37 máximo en esta negociación porque aseguran la fecha límite juega en contra de Sánchez y no tanto de Iglesias nosotros perderíamos diputados en unas nuevas elecciones pero Pedro Sánchez puede perder la posibilidad es el presidente

Voz 0027 13:48 mientras tanto en el Partido Popular la dirección nacional de Pablo Casado desacredita a su candidata en Madrid Isabel Díaz Ayuso que ayer abrió la puerta a que el PP se abstenga para facilitar la investidura de Sánchez fue decir esto Díaz Ayuso Génova salió rápidamente a desmentir a sus muy locuaz candidata madrileña Adrián Prado el PP

Voz 15 14:09 he tenido que endurecer su discurso para despejar todas las dudas sobre cuál será su posición en la investidura dudas surgidas en sus propias filas con palabras como las de Díaz Ayuso mostrándose partidaria de la abstención

Voz 0027 14:19 el secretario general Teodoro García Egea

Voz 15 14:21 activaba con esta rotundidad el Partido Popular

Voz 4 14:24 no es un partido bisagra somos la alternativa al Gobierno cierro la puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición es más no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 15 14:45 los populares creen que el nerviosismo del PSOE está detrás de este tipo de planteamientos y les recuerdan a Sánchez su no es no a Rajoy a pesar de la amenazado unas terceras elecciones mientras que ellos dicen apoyaron al socialista Patxi López para que fuera lehendakari a cambio de nada

Voz 0027 14:58 el PP por cierto ha conseguido que no se pueda retransmitir en directo el juicio al partido por la destrucción del ordenador de Bárcenas un juicio que empieza el viernes que viene el ex responsable informático reconoció en su día que borró XXXV veces los discos duros de Bárcenas después los rayó después los rompió después los tiró a la basura dice que por orden del partido bueno pues un juez ha determinado que es mejor que los medios de comunicación no podamos retransmitir en directo ese juicio a corbata un buenos días

Voz 0127 15:26 buenos días el jueces Eduardo Muñoz Baena y en un auto admite que es lógico y notorio el interés social y mediático del juicio pero dice que hay testigos que no son personajes públicos que televisar lo les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con los delitos de los que se les acusa así que el magistrado afirma que para conciliar el interés social y mediático del caso con una razonable preservación del anonimato dice sólo se van a emitir los planos de los acusados que se agraven antes del inicio de las sesiones entre ellos Bárcenas o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal

Voz 1280 15:59 en este mis en clínicas vivant garantizamos la calidad si eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina estética primera consulta gratuita llama ya Mayall novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés viva Santa odontología medicina estética con calidad garantizada consulta condiciones ciento clínica vivant a punto es

Voz 1684 17:12 múltiples ocasiones con ese mismo agente aunque es poco probable que aporta

Voz 0027 17:15 hora detalles importantes sobre el régimen de Pyongyang

Voz 1684 17:18 porque llevaba varios años viviendo del exilio que dan a quien también se le relaciona con los servicios de inteligencia de China cayó en desgracia en dos mil uno antes de que Kim Jong llegar al poder y aunque el régimen de Corea del Norte lo niega Estados Unidos acusa al líder norcoreano de ordenar el asesinato de su hermano la única condenada por este crimen fue puesta en libertad hace sólo un mes después de cumplir dos años de cárcel ella siempre ha defendido que fue engañada cría que participaba en un programa de televisión de bromas cuando Rocío con veneno a Kim Jong Nam

Voz 0027 17:46 en España el diario El País publica hoy que los supuestos responsables de la macro estafa de ídem tal desviaron más de siete millones de euros a las clínicas que que terminaron quebrando y dejando en la estacada a decenas de miles de españoles con los tratamientos ya pagados pero a medio hacer el dinero de las clínicas que ellos supuestamente desviaron según la policía para los dueños de esa cadena dental utilizaron el dinero de ídem tal para comprarse una avioneta un barco casas de lujo y coches de alta gama hay daba buenos días buenos días la policía ha descubierto que las cuento

Voz 16 18:18 las bancarias de los acusados bebían de los fondos de la empresa dejando la caja de ídem tal cada vez más vacía dejaban sin fondos los tratamientos de cuatrocientos mil clientes utilizaban ese dinero para pagar lo que les quedaba de hipoteca comprarse BMW Mercedes casas por toda España pisos en la costa un velero los dos fundadores de un tercer empresario hicieron algunas de las compras incluso cuando los estafados ya estaban manifestándose en la calle Los investigadores consideran probado que Vicente Castañer y Antonin Javier García Pellicer junto a sus parejas desviaron uno coma tres millones de euros y el empresario Luis Sans más de seis millones además de estafar le otros cuarenta y ocho millones a Bankia a través de una de sus empresas el procedimiento estaba atado anunciaban ofertas en tratamientos bucodental esa pero buenas con ingresos medios o bajos una vez cliente cruzaba la puerta se le convencía para pagar un tratamiento y cuando el cliente decía que no podía pagarlo suelen gato usaba para que pidiese un crédito a bancos como Santander BBVA Sabadell después ese dinero acababan Eden tal y finalmente en las cuentas bancarias de los investigados Sans lleva en prisión provisional desde octubre Castañer García Pellicer desde el pasado enero

Voz 0027 19:19 gracias a las seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias

Voz 2 19:22 en la Cadena Ser

Voz 17 19:25 hoy por hoy escuchan este dato la edad de inicio de consumo en el porno en España se adelanta hasta los ocho años en el caso de los niños María Manjavacas

Voz 1444 19:37 la tecnología lo pone fácil y el primer contacto de los menores con la pornografía puede llegar incluso a los ocho años aunque el inicio al consumo Se generaliza los catorce en el caso de los chicos de dieciséis en el caso de las chicas son datos del informe nueva pornografía elaborado por la red jóvenes e inclusión social una práctica que está detrás del aumento de sexo con riesgo para la salud que costó a la mujer Carme norte es catedrática de la Universidad de Baleares y una de las autoras del estudio

Voz 18 20:04 la pornografía produce cambios unas relaciones interpersonales y de género en el comportamiento sexual proyecta una imagen de la mujer como mera actriz al servicio de los deseos sexuales del varón en un contexto de Riesgos vinculado a nuevas formas de prostitución generaliza un modelo masculino de relación sexual mercantilista chica a la mujer

Voz 1444 20:25 además el informe alerta del aumento de las manadas en España más de cien judicializado en los últimos cinco años el vídeo porno más visto en la actualidad en Internet escenifica una violación en grupo muy bien

Voz 1727 20:37 cuenta

Voz 0027 20:42 el Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar seis tipos de complementos alimenticios que contenían Viagra y no lo ponía en el etiquetado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es quién ha dado la voz de alerta Laura Marcos

Voz 1509 20:55 se vendían como productos naturales para lograr la erección sobretodo por Internet aunque también en para farmacias pero la Agencia de Medicamentos ha comprobado que de naturales no tenían nada las pastillas debió a Víctor exacto de Beat it Bull Stream ocultaban que tienen el mismo principio activo que la Viagra por lo que son un medicamento son de riesgo para algunos enfermos Joan Ramon Villalbí ex presidente de la Sociedad de salud pública

Voz 19 21:18 es grave porque estos productos básicamente dilatan la circulación y por tanto personas han tenido infarto pensaste han tenido angina de pecho personas con problemas de hipertensión que no pueden tomar los Parrado de disfunción eréctil porque podrían interferir con los problemas que tienen otras medicaciones que están tomando

Voz 1509 21:36 no es la primera vez que esto pasa precisamente por lo difícil que es para estos enfermos encontrar un tratamiento sexual sin efectos secundarios es fácil dice Sanidad que recurrieran a pastillas pretendidamente naturales creyendo que eran una alternativa segura una mentira que ahora le va a costar a la empresa distribuidora la prohibición y la retirada de todos

Voz 6 21:55 estos productos hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 0027 25:05 antes de los deportes escuchen esto jugar al fútbol con los clientes computa como tiempo de trabajo lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia en la que les da la razón a los comerciales una empresa de tabaco que han pelea

Voz 0978 25:17 pero para que se les contabilizan como tiempo

Voz 0027 25:20 laboral todo aquel que invierten en jugar pachangas con los estanqueros el Supremo dice que tienen razón Isabel Villar buenos días

Voz 1450 25:27 buenos días es lo que pedían los sindicatos de la tabacalera Altadis el Supremo les ha dado la razón y esto supone que la siguiente jornada laboral la de después de esos partidos no puede comenzar hasta doce horas después de que termine la liguilla además la empresa deberá compensar el exceso de jornada con descansos y al considerar estos partidos horas de trabajo cualquier accidente durante el partido mientras se dirigen a él tendrá naturaleza de accidente laboral el Supremo reconoce que los partidos son voluntarios pero como los que juegan son comerciales con clientes no se puede considerar que es taleguilla sea tiempo de ocio es tiempo dedicado a la compañía según el tribunal igual de válido que las horas que los empleados pasan en la oficina delante del ordenador

Voz 0027 26:05 Ibaka y Marc Gasol tendrán que seguir peleando por su primer anillo NBA Sampe buenos días

Voz 1161 26:10 buenos días Aimar se les ha escapado en el último minuto Un partido que en la recta final tenían a su favor pero dos triples seguidos de los Warriors y el fallo en la última rueda de Toronto dejaron el ciento cinco ciento seis para los actuales campeones Marc Gasol ha terminado con dieciséis ó diecisiete puntos e Ibaka con quince El sexto partido será en cancha de Warriors y si hiciera falta el séptimo sería de nuevo en Toronto en casa el ramal ya está en la final de la ACB la octava consecutiva las ocho desde que está Pablo Laso en el banquillo y en esta ocasión por la vía rápida tres cero a Valencia Basket tras vencer también anoche en La Fonteta setenta y ocho ochenta tengo muy buen partido de Rudy Fernández y Randolph en el Larguero el va ser blanco Sergio Llull y el buen momento del equipo

Voz 1894 26:43 sí estamos vean es el objetivo no cuando planea una temporada tan larga como jugamos nosotros es estar bien en los momentos decisivos viene una no al final el equipo está bien estamos todos sanos que es lo importante y todas con ganas y con esa visión de juego

Voz 1161 26:57 hoy se puede clasificar el segundo semifinalista a las nueve tercer partido de la que disputan Zaragoza Barça domina dos cero el Barça así ganan estarían en la final si hiciera falta cuarto y quinto partido se jugarían en Zaragoza el jueves y el definitivo el sábado en Barcelona en cuanto al fútbol la selección ya está de vacaciones tras imponerse anoche con claridad tres cero a Suecia goles de Sergio Ramos de penalti Morata también de penalti Oyarzábal aunque lo más llamativo fue la tercera titularidad Kepa en la portería en detrimento de De Gea el portero del Chelsea no se ve titular indiscutible

Voz 25 27:24 no yo lo entiendo que para el partido y ha pensado que era la mejor opción al final de una fecha otra cambiar mucho las cosas de septiembre octubre de octubre noviembre ahora estamos en la convocatoria de mayo al final en cada momento yo creo que elige el portero que está mejor o el que creer que lo puedo hacer

Voz 1161 27:38 mejor pero las declaraciones del seleccionador en funciones Robert Moreno parecen aclarar un poco el cambio de rumbo en la portería española que parecía exclusiva

Voz 0978 27:46 de De Gea como toda la vida cuando tú tienes algo fácil te relaja las bajas un poquito el pistón ya no eres tan bueno como eras previsiblemente la competencia en todas las posiciones el buena incluso la de portero

Voz 1161 27:57 en los otros dos partidos Islas Feroe cero Noruega dos y Malta cero Rumanía cuatro la cuarta jornada liguera a España doce puntos seguida de Suecia y Rumanía con

Voz 0978 28:05 siete La siguiente doble cita en Rumanía el próximo cinco

Voz 1161 28:07 de septiembre y contra Islas Feroe en casa tres días después y hoy se completan los partidos de clasificación con encuentros en los otros cinco grupos los más destacados Alemania Estonia Hungría Gales Italia Bosnia Bélgica Escocia será el último partido de la temporada abejas Art antes de que sea presentado el jueves en el Bernabéu como nuevo futbolista del Real Madrid además en el Mundial Femenino de Francia hoy se completan todos los grupos en su primera jornada tres partidos a las tres y media se disputará el Nueva Zelanda Holanda que se completará el grupo E y luego los dos del Grupo F desde las seis de la tarde el Chile Suecia desde las nueve de la noche el Estados Unidos Tailandia debuta por tanto el campeón Estados Unidos

Voz 1727 28:45 se disputa esta noche al segundo partido de la final de la Liga de fútbol

Voz 1161 28:48 Sara a las nueve de la noche en el Palau Blaugrana Barça El Pozo Murcia dominan los catalanes tras vencer siete dos en el primer partido al mejor de cinco

Voz 17 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:12 Pedro Sánchez se reúne hoy con Iglesias en Liberia hay Casado para hablar de su investidura al primero e Iglesias lo va a recibir a las diez de la mañana será el líder de Podemos al que el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ya advierte de que un gobierno a la valenciana como pide es inviable

Voz 0748 30:30 no habría aquí ningún debate sobre un entendimiento con Podemos y esto hubiera mayoría absoluta pero no es el caso

Voz 1727 30:36 anoche en laSexta Iglesias confirmaba que quiere estar en el Gobierno pero dice que eso será lo último que se hable

Voz 3 30:43 no nosotros lo que queremos es empezar a hablar ya que han pasado pasado quince días hablar de programa y la cuestión de los puestos vendrá lo último

Voz 1727 30:51 el PSOE ha pedido también responsabilidad de Estado a Partido Popular y a Ciudadanos porque si no sale adelante la investidura de Pedro Sánchez advierten podrían repetirse Aimar las elecciones

Voz 0027 31:02 si los socialistas están apretando en los últimos días a PP y Ciudadanos para que se abstengan y faciliten la investidura pero es insisten en que en ningún caso Teodoro García Egea José Manuel Villegas

Voz 4 31:11 el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultad la investidura vamos a trasladar

Voz 5 31:18 le a Pedro Sánchez que en ningún caso va a contar con nuestro con nuestro voto en nuestra abstención comienzan

Voz 0027 31:26 la última semana del juicio del proceso última palabra para las defensas hoy antes de que mañana el juicio ya quede visto para sentencia Albert

Voz 0055 31:33 más las defensas de los doce acusados tienen dos días para convencer al tribunal impedir pedir la absolución esgrimían todo lo contrario de lo dicho por la Fiscalía que convocar un referéndum no es ilegal y Pizzi con el dos mil cinco El delito correspondiente a convocar un referendo que el uno de octubre fue la actuación policial en la que desató los disturbios

Voz 6 31:51 hubiese que las fuerzas de seguridad del Estado desplegará el nivel de violencia que desplegó

Voz 0055 31:57 también que el proceso independentista con su referéndum y su declaración de independencia no tuvo efectos tangibles

Voz 1727 32:02 era un acto para poder legar a una negociación ya un pacto

Voz 0055 32:06 aunque además y llegaron hasta ese punto fue porque el Ejecutivo central no quería negociar un referéndum las

Voz 28 32:11 sí ya que hay enfrente siempre está vacía Siem

Voz 0978 32:14 tres todo hacía todos piden la absolución pero algunos además

Voz 0055 32:16 piden ser declarados exentos de responsabilidad criminal por haber impulsado el proceso ejerciendo derechos fundamentales

Voz 5 32:22 sí

Voz 0027 32:23 hoy bajan las temperaturas en buena parte de España lloverá en el norte desde Galicia hasta Cataluña y las lluvias se extenderán ya por la tarde a Baleares a la Comunitat Valenciana y al este de Castilla La Mancha vamos con el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 29 32:36 buenos días hasta ahora en Madrid bastantes complicaciones hay una colisión que está creando cuatro kilómetros de saturación en la entrada por la A cuatro a su paso por Ciempozuelos hay un camión y varios vehículos están ocupados dos carriles también la A tres en Rivas un camión incendiado está complicando la entrada a Madrid por esa vía también ya retenciones a dos Torrejón a cuarenta y dos Parla cinco Alcorcón en Pontevedra y uno

Voz 1727 32:58 los incendiada en la AP nueve

Voz 29 33:00 la entrada a Vigo y nieblas persistentes a esta hora en Alicante en Lugo

Voz 1727 35:21 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias yo hoy abrimos la Mesa de España en Cataluña porque sigue activo el incendio forestal del Perelló en Tarragona un fuego que ha obligado a desalojar a una treintena de personas de sus casas de sus masías y que ha quemado ya más de doscientas hectáreas situación a esta

Voz 0027 35:40 a día bon día pues la situación que han mejorado preocupaba mucho el viento que fue de hecho el que en un principio

Voz 0931 35:46 eso hizo que las llamas se propagaran con

Voz 1727 35:49 muchísima rapidez diferentes cambios de Ben

Voz 0931 35:52 hemos tenido muchos cambios de viento esto nos ha complicado las tareas de extinción contaba Jordi su de los bomberos pero la situación como decía hasta mejorando aseguran que el setenta por ciento del perímetro del incendio está ya controlado el propietario de una finca cercana ha sido identificado ya por haber provocado estas llamas

Voz 6 36:08 el propietario de la finca agrícola en la que se a que estos Treball

Voz 0931 36:11 estaba aportando Olivares y quemó los restos pero no lo habría controlado como tenía que hacerlo según los agentes rurales el viento propagó muy rápido este fuego no afectado ninguna casa pero por precaución han tenido que Bach hornos XXXVIII vecinos de masías cercanas la mayoría han pasado la noche en casas de amigos o familiares y el resto se les ha realojado en un hostal del pueblo

Voz 1727 36:33 y ahora nos vamos a Alboraya un municipio de la provincia de Valencia de luto oficial por el asesinato de una avecina a manos de su ex pareja que se suicidó después de matarla la cifra de víctimas mortales de violencia machista llega ya el millar mil desde el año dos mil tres que es cuando empezaron las estadísticas oficiales Ana Talent

Voz 0141 36:53 bon día bon día Pepa Alboraya decretado hoy y mañana días de luto oficial ha convocado a las doce en la concentración de repulsa por este último asesinato Se trata de una mujer de veintinueve años que fue encontrada muerta en su casa en la urbanización por esa playa tenía heridas de arma blanca el autor del crimen es su compañero sentimental de cuarenta y ocho años que después de autolesionarse lanzó a la calle desde el balcón muriendo en el acto al parecer ella quería dejarle es la cuarta mujer asesinada este año y la Comunitat Valenciana víctima del terrorismo machista

Voz 1727 37:23 sí por si hay alguna duda de cómo se repite determinado patrón en Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días El hombre que mató a tiros en Aranjuez ayer a aún acuñada y que hirió a otra ya su suegra les disparos según varios testigos porque las culpaba a ellas de que su mujer su hubiera separado de él las dos heridas Laura continúa en estado crítico y siguen

Voz 1161 37:46 ingresadas en el Hospital una de ellas además joven de veintitrés años entró ayer en estado de coma la otra de cincuenta tiene también pronóstico grave son la madre y la hermana de la ex pareja del tenido al que acababa de dejar y con el que tiene cinco hijos en común según cuentan esta mañana varios medios el arrestado se había enterado este fin de semana de que su ex mujer salía con otro hombre discutió con las hermanas la madre de ella y fue entonces cuando la noche del domingo la emprendió a tiros desde su venta en el presunto asesino estaba en búsqueda y captura por Audiencia Provincial tiene pendiente una condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas su pareja la hermana de la fallecida también fue detenida en dos mil trece por supuesto tráfico de drogas durante una redada policial

Voz 1727 38:23 dos neonazis alemanes han sido detenidos por pegar una paliza brutal a un portero negro de una discoteca de Mallorca lo dejaron inconsciente y cuando fueron detenidos llevaban encima protectores bucal es como los que utilizan los boxeadores Baleares Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 38:39 qué tal Pepa y además mientras uno de los arrestados buscaba su documento de identidad en su teléfono móvil el agente uno de los policías pudo ver varias fotografías con simbología nazi y fascista en el teléfono son dos turistas de veinte veintiuno años que dejaron herido grada esté vigilante que tiene paralizada parte del cuerpo como consecuencia de la agresión una vez fueron detenidos durante el registro los en con los agentes encontraron como decías algunos protectores vocales de los utilizados para deportes de contactos de fines Avalos fue ya decretó prisión provisional para ellos

Voz 1727 39:12 no os vamos a Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa el Gobierno andaluz no va a renovar la subasta de medicamentos que era el sistema que los socialistas implantaron en el año dos mil doce para comprar fármacos y ahorrar costes

Voz 0534 39:27 alternativa ahora el presidente no Bonilla bueno pues la opción que a planta del Gobierno de Juan Manuel Moreno es que en Andalucía se sume a la central de compras de fármaco del Ministerio de Sanidad donde se encuentra la mayoría de las comunidades autónomas el objetivo como ha señalado siempre el consejero de Salud Jesús Aguirre es Elda abaratar costes en la compra de medicamentos y productos sanitarios cumplen así con uno de los compromisos de investidura según publica hoy Diario de Sevilla salud no ha renovado la licitación del undécimo lote de fármacos cuyo suministro finalizaba en septiembre no habría tiempo administrativo para renovarlos según la industria farmacéutica quedaría pendiente todavía otras tres licitaciones que están en vigor ahora trabajan en la junta en la forma de derogar la actual normativa a la subasta de medicamentos que como decía puso en marcha a María Jesús Montero en dos mil doce ahora ministra de Hacienda en funciones recibió hace unos meses el reconocimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la aires que defendía en un informe que se trata de una medida eficiente que permite un importante ahorro Elena buen día igualmente abrazó

Voz 11 40:30 bueno me ganarme

Voz 1727 40:42 el piloto de un helicóptero privado ha muerto al estrellarse contra un rascacielos de Nueva York cuando intentaba hacer un aterrizaje de emergencia en la azotea se descarta el móvil terrorista pero todas las alarmas se dispararon por la Memoria del 11S y porque el accidente ocurría acerca de la torre de Donald Trump Rafa Muñoz

Voz 0931 41:01 era un día gris de poca visibilidad llovía en Nueva York el aparato se estrelló once minutos después del despegue todavía se investiga si el piloto el único fallecido tenía el permiso para sobrevolar esa zona de Manhattan muy cerca del céntrico Times

Voz 28 41:16 el ballet me debut

Voz 0456 41:19 el edificio se movió y pensamos que sería

Voz 0931 41:21 terremoto ha asegurado uno de los testigos que tuvo que evacuar el rascacielos de cincuenta y cuatro plantas al principio muchos temieron lo peor

Voz 13 41:29 el Money

Voz 0456 41:32 su web todos los neoyorquinos recordamos

Voz 0931 41:34 mañana del once de septiembre aseguró el gobernador minutos después de que el alcalde Bill de Blasio

Voz 23 41:39 tú no sabes

Voz 6 41:42 sábado firmará quién no

Voz 0931 41:44 se trataba de un incidente terrorista hay muchos vecinos que no han podido volver a sus casas porque la policía ha evacuado la zona después del incendio que provocó el helicóptero al estrellarse en Manhattan está prohibido instalar helipuertos en las azoteas desde mil novecientos setenta y siete

Voz 1727 42:18 imaginen ahora una ciudad o un pueblo libre completamente libre de bolsas pajita su envases de plástico existe es un barrio de Londres sus vecinos le han declarado la guerra al plástico iban camino de convertirse en el primer

Voz 9 42:32 núcleo urbano cien por cien

Voz 1727 42:35 libre de este material en el año dos mil veinte informa desde Londres Daniel Postigo

Voz 34 42:40 el barrio obrero de Hackney en el este de Londres ha convertido en el abanderado de la lucha contra el plástico en la ciudad la campaña la empezó Bettina made men una inglesa de treinta y nueve años con dos hijos que hace tres puso en marcha la plataforma Hagi sin plástico hice propuso concienciar a sus vecinos el último domingo de cada mes inmoviliza más de un centenar de voluntarios en la recogida de todo tipo de envases pajita sin basura que la gente tira al suelo los vecinos organizan también plantadas de árboles y limpien el tramo de los canales que pasa por la zona Lee también tiene el primer supermercado sin plástico y cien por cien orgánico de Londres donde se pueden comprar todo tipo de productos se llama The Book Market y los clientes en traen sus propios recipientes de vidrio los a granel en este barrio incluso las constructoras se declara medio ambientalistas en los paneles que cubren los edificios en obras

Voz 35 43:29 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable roce toda la confianza Toyota en una furgoneta hola

Voz 37 45:29 el no de de

Voz 38 45:36 no ha averigüen porque dice esta mañana

Voz 1727 45:41 José Mari horror

Voz 1100 45:43 buenos días Pepa tan sólo de pensar en nuevas elecciones a este proyecto Jose le abren las carnes tiemblan las canillas le entra el canguelo de atizan pata tus y hasta le da vueltas y vueltas este malvado mundo cual Si hubiera ingerido una cantidad muy moderado de bebidas espirituosas no puede ser cierto que uno es aprender era estar imposible de verdad que Pablo Iglesias lo aprendido al lado del de aquel nefasto en enero de dos mil dieciséis y que otro Pedro Sánchez de nombre lo tenga la cintura suficiente para entender que ciento veintitrés diputados dan de sí lo verán poca cosa del PP no esperábamos nada ni antes ni ahora ni nunca todavía parece un misterio por qué hay gente muy principales la armada para otras cuestiones insisten en un gobierno PSOE Ciudadanos cuando el pim podio Rivera el mismo más todos sus ayudantes de campo se niegan una y otra vez no ya esa colaboración es que ni siquiera contempla la abstención como una posibilidad insistan intelectuales y banqueros tan proclives a la cosa pero hagan lo ha subido los Rivera Ainhoa Sánchez al que además han despreciado desprecian ah pero no puede ser verdad que el horizonte que no se espera con todos los problemas económicos sino políticos que tenemos encima sea la incertidumbre a una vez más de otras selecciones cortar las venas de las largas

Voz 39 47:13 ah

Voz 1727 47:16 el gobierno en solitario del PSOE gobierno de coalición repetición electoral son las opciones que hemos pues esta mañana sobre la mesa

Voz 1133 47:24 íbamos a empezar con una reflexión anónima en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 40 47:29 quiero dejar mi protesta por el estado de la política

Voz 41 47:31 la nacional un gobierno que cae por la corrupción una moción de censura a Pedro Sánchez le llaman okupa de la Moncloa en ese tiempo y piden elecciones en abril votamos y seguimos igual lo peor porque parece ser que algunos partidos dicen que igual hay que repetirlas la verdad es que es deprimente una más bienvenido

Voz 40 47:51 se crió señor al algo amenaza o entiendo yo que amenaza a todos porque puede que se repitan las elecciones vamos lo dije así como si fuésemos todos cuando son los últimos representantes que le están diciendo es llegar una negociación no que repitan las elecciones cuando se increíbles este tema de de no no entender que tienen ciento veintitantos ex congresistas y que no puede gobernar solo pero que no amenacen

Voz 1133 48:20 gracias Edward lo de gobernar solo lo quieren mucho sin embargo como Mari Cruz de Vitoria hombre

Voz 19 48:25 haría bien el Gobierno eso es sólo con apoyos puntuales por qué no

Voz 1727 48:30 en la ambición de