Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno muy buenos días Pedro Sánchez se va a encontrar hoy en el Congreso con esto yo escucho Mariano Rajoy abogar por la gran coalición yo lo digo

Voz 3 00:32 no no es no con dos no

Voz 1727 00:36 es no de Casado D'Rivera les pedirá el que se abstengan para que Sánchez pueda ser presidente y le dirán lo mismo que él le dijo a Rajoy en el dos mil dieciséis con la diferencia de que entonces el Gobierno se sustentaba en un partido lleno de casos de corrupción y con la diferencia esencial de que entonces había alternativas Javier no al PP esta vez no la hay sin el PSOE así que se encontrará con dos no es no común sí pero el de Pablo Iglesias dispuesto a votar su investidura siempre que Unidas Podemos entre en un Gobierno de coalición con el propio Iglesias en el Gabinete para presionar a los tres el socialista Ábalos ha salido a reformular aquello que dijo Sánchez de que gobierna el PSOE o gobierna el PSOE

Voz 1275 01:22 joe o hay una tercera opción

Voz 4 01:24 te iba un gobierno socialista es obligar a los que los españoles vuelvan a votar

Voz 1727 01:29 a Pablo Iglesias esta presión le parece una irresponsabilidad lo dijo anoche en las ésta dice que elecciones qué tal

Voz 5 01:36 me parece irresponsable yo creo que ahora les decimos a los es

Voz 1727 01:39 los que votar otra vez hemos corren a gorrazos con toda la razón por la derecha ciudadanos votarán no en el PP su lideresa madrileña Díaz Ayuso llegó a sugerir por la mañana en Onda Cero que deberían abstenerse para evitar la influencia de los independentistas bueno

Voz 3 01:54 yo desde luego prefiero que que se llegue

Voz 1322 01:56 cualquier entendimiento antes de que gobierne

Voz 3 01:59 señor Sánchez con ellos desde luego pero

Voz 1727 02:01 la dirección nacional la desautorizó en dos segundos Teodoro García

Voz 6 02:06 de Gea el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser el partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1727 02:19 por cierto que el Partido Popular ha conseguido que los medios de comunicación audiovisuales no puedan grabar el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas se acuerdan la formación el PP se sienta en el banquillo como persona jurídica y pidió que el juicio no se puede retransmitir ni grabar el juez les ha dado la razón sólo podrán seguir el proceso a mano viviendo a mano los periodistas que estén dentro de la sala es martes once de junio ya son mil las mujeres asesinadas por violencia machista de España desde que hay registros desde el año dos mil tres Aimar

Voz 0027 03:00 si a falta de que la Delegación del Gobierno conforme los dos últimos casos en el pueblo valenciano día Alboraya un hombre de cuarenta y ocho años ha matado a su mujer de veintinueve después se ha tirado por el balcón el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto también es día de luto en Ayamonte Huelva donde este fin de semana se encontraron los cadáveres de un matrimonio ella tenía heridas de arma blanca la Guardia Civil maneja como principal hipótesis la violencia de género

Voz 1727 03:22 mil asesinadas y no figuran en esta relación las anteriores a dos mil tres ni los crímenes de género fuera de la pareja como el caso de Diana Quer por ejemplo o los asesinatos de prostitutas a manos de sus clientes que habría que preguntarse también cuánto influye en la violencia machista el consumo de porno

Voz 0027 03:40 consumo que según un estudio de la Universidad de Baleares empieza a los ocho años entre los niños aunque se generaliza a los catorce con estas consecuencia

Voz 7 03:49 la pornografía produce cambios unas relaciones interpersonales y de género proyecta una imagen de la mujer como mera actriz al servicio de los deseos sexuales del varón generaliza un modelo masculino de relación sexual mercantilista y cosmética a la mujer

Voz 0027 04:04 es Carmen norte catedrática y una de las autoras del estudio que asegura que actualmente el vídeo porno más visto en Internet es el de una violación en grupo muy violenta

Voz 1727 04:13 Vodafone empieza a desplegar en España el cinco G con las redes de Howe y lo van a lanzar este fin de semana en quince ciudades iban a poner a la venta tres tipos de teléfono móvil de teléfono móvil compatible aunque ninguno será Juan Guaidó tras el veto que ha impuesto Google al gigante chino Antón yo Coimbra es el presidente de Vodafone España

Voz 8 04:34 de momento es verdad nos hemos certificado Huawei pero seguimos trabajando en determinado claramente e Isis lleguemos momentos que podemos certificar Rubén sabemos precisamente hemos decidido van con esos tres

Voz 1727 04:46 ya antes del deporte atención a esta sentencia del Tribunal Supremo El alto tribunal asegura que jugar al fútbol con clientes forma parte del tiempo de trabajo de los empleados y que por tanto esas horas hay que compensarles con descanso resuelve el trío en la sentencia el caso de los empleados de Altadis y sus pachangas con los estanqueros dice además la sentencia que cualquier accidente que se produzcan ese tiempo se va a considerar accidente de trabajo que hacemos en este equipo con las pachangas de Isabel Villar Aimar Bretos y Sampe cuando se toque el riesgo que tiene una pachanga das diez después de trabajar toda la noche pudo

Voz 1161 05:29 hace tiempo pero no estoy pensando volver a ella ya para que te come

Voz 1727 05:32 debe haber ya bueno pues aparte de esta sentencia del Supremo Marc Gasol tendrá que esperar una nueva oportunidad para ser campeón de la NBA

Voz 1161 05:40 junto a sumarse a su hermano Pau como españoles ganadores del anillo se les ha escapado esta madrugada el primer intento de los tres que tienen los Toronto Raptors tras perder en casa con los actuales campeones los Warriors ciento cinco ciento seis

Voz 1275 05:51 sigue dominando Toronto la sería ahora tres dos la final

Voz 1161 05:54 Coslada ahora a California para el sexto partido en cancha de los Warriors que si logran la victoria empataría en A tres para regresar de nuevo a Toronto disputar el séptimo y definitivo encuentro buenos números de Marc Gasol diecisiete puntos ocho rebotes Ibaka quince puntos seis rebotes muy el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:10 buenos días empezamos con buenas noticias para aquellos sitios que necesitan agua y es que hoy va a llover lamentablemente en todo el país pero sí en zonas donde la sequía es importante como Aragón especialmente en Cataluña durante la tarde algunas tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana al este de Castilla La Mancha así como en el interior de Murcia de noche incluso algunas tormentas alcanzarán Baleares lluvias menos significativas en la Ibérica el Valle del Ebro ir a ratos persistentes en Cantabria y el País Vasco

Voz 1727 06:38 el resto del Cantábrico más intermitentes

Voz 0978 06:40 el sol seguirá luciendo en el centro y sobre todo el Sur

Voz 1727 06:43 de la Península con temperaturas que en general serán un poco más bajas que hayan son las siete y siete seis y siete en Canarias

Voz 10 06:52 la vida está llena de cosas importantes pero cuántas nos importan de verdad me importa

Voz 2 06:57 tú tú tú Solamente tú Hoy por hoy

Voz 10 07:03 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 11 07:11 cuando tienes la cima Borda de este año

Voz 12 07:15 tú qué piensas es venga a donde hacemos la despedida de cien

Voz 11 07:18 es música Mingus lo hiciera sentir de tribus piden no un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siempre Teddy duros

Voz 13 07:32 si fuera una película habríamos ganado once Oscar

Voz 14 07:35 si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 13 07:47 dicha que este mes en estamos de celebración Idi paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada fin haciendo conforme opción de FC pan hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 12 07:57 en el veintisiete Se estrenó la primera peli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos veintisiete hacer tras

Voz 13 08:03 con virus tienes tu primer préstamo

Voz 11 08:05 dos euros sin intereses ni comisiones entra ya han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y sienta Teddy burros

Voz 2 08:13 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 08:18 son las siete y ocho ahora las seis y ocho en Canarias y la foto del trío de Colón empieza a materializarse en Madrid fuentes consultadas por la SER aseguran que hay un acuerdo entre PP Ciudadanos Vox para la Asamblea de Madrid que se constituye hoy pero ninguno de los tres partidos reconocen ese acuerdo en público Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días el pacto consiste en un intercambio Ciudadanos acepta que Vox Dei no han puesto en la mesa que es el órgano que gobierna la Asamblea los ultras suman sus votos para que los naranjas consigan preside la Cámara pues es

Voz 1275 08:52 en el acuerdo la derecha se quedará con cuatro de los siete puestos de la Mesa repartir entre el trío de Colón de hecho el PP ni siquiera va a proponer esta mañana a un candidato propio para presidir la mesa como confirman a la SER fuentes del partido de Isabel Díaz Ayuso habrá apoyo al candidato que propone Ciudadanos que será finalmente el diputado Juan Trinidad el PP está dispuesto a ceder ese puesto y a cambio el partido naranja acepta la entrar la de Vox en la mesa el partido de ultraderecha tendría la secretaría segunda o tercera del Parlamento madrileño lo sabremos antes de las doce cuando arranque el pleno en el que se constituye la Asamblea de Madrid con poca expectación en la tribuna de invitados no se espera ni a Pablo Casado y Albert Rivera con este acuerdo que todavía como dices nadie confirmado en público el bloque de derechas marque el camino para el previsible nombramiento de Díaz Ayuso como presidenta Madrid

Voz 1727 09:36 así que pacto por la derecha en Madrid y también es lo que está buscando Ciudadanos en comunidades como Murcia y Castilla y León en esta última en Castilla y León el PP gobierna desde mil novecientos ochenta y siete y el candidato de Ciudadanos Francisco Igea del sector más progresista de los naranjas se ha esforzado por dejar la puerta abierta a pactar con el PSOE que ganó las elecciones pero la ejecutiva del partido le ha recordado ya por dónde tiene que ir José Manuel Villegas portavoz

Voz 1089 10:03 tanto en Murcia como en Castilla León socio preferente sigue siendo el Partido Popular hay mesas abiertas de negociación en las dos comunidades y por lo tanto estamos pendientes de si se pueden llegar a acuerdos con el Partido Popular como socio preferente tanto en Murcia como en Castilla y León

Voz 1727 10:20 sobre los pactos poselectorales y las piruetas de Ciudadanos para negociar con quien dijo que no iba a negociar

Voz 0978 10:31 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch hace muchos años fumar no estaba prohibido por la ley pero a los más jóvenes Nos lo prohibió a los Papas aprendimos Asia a realizar las primeras transgresiones fuma vamos en el baño pero se notaba Olé ella descubrían enseguida era todo muy infantil el juego de Ciudadanos reuniéndose a escondidas con Vox es igualmente infantil y el personal acaba enterando se pero que sus delegados se vean a un hotel a horas ranas zafarse de los periodistas no es sólo un pecado de falta de transparencia es una confesión solemne de que se está trasgrediendo la norma básica de un partido liberal no pactar con la ultraderecha los se trata de programas Se trata de valores el partido de Albert Rivera tiene embargo una suerte al menos de momento cuenta como socio aún político que experimentado sólido a carta cabal capaz de cantar las verdades del barquero Manuel Valls ha anunciado que si se formalizan pactos con Vox tendrán consecuencias el mayor problema del partido que fue centrista se produce en el lugar donde se funda

Voz 12 11:45 do Barcelona todo un aviso

Voz 16 11:53 son las siete y doce seis y doce en Canarias buenos días en los dos sorteos del triple

Voz 10 11:59 once de ayer los números premiados han sido en el sorteo de la mañana nueve

Voz 13 12:08 cero en el sorteo de la noche seis

Voz 2 12:12 seis nueve

Voz 10 12:16 no es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social vida la el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 16 12:26 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son gran día

Voz 17 12:34 ahí es donde se unos pinchó la rueda cómo se come que chiringuitos

Voz 10 12:39 vacaciones no se olvidan pero el pinchazo Zvi con Seat tiene esa seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar consulta condiciones en Seat punto es sea contigo que necesitas hay

Voz 18 12:52 soy Juan de cargas tienes una luna rota ya no te puedes quedar sin tu coche en Glass puede pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefiera nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche K

Voz 0738 13:06 Carlas repara

Voz 2 13:10 en la Cadena Ser

Voz 1727 13:18 la sede crecerá seis y trece en Canarias Europa va componiendo poco a poco el puzle del poder comunitario después de las elecciones del veintiséis de mayo la pieza central es la presidencia de la Comisión pero alrededor hay otros muchos cargos de peso y hay dos nombres españoles que suenan para alguno de esos cargos el del ministro de Exteriores silla eurodiputado Josep Borrell y el de la ministra de Economía Nadia Calviño aunque dependerá de cómo encajen las temas piezas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 13:47 aunque la candidatura de Iratxe García la presidencia del grupo socialista europeo parece confirmar

Voz 1727 13:53 corre como futuro comisario Fuentes

Voz 0738 13:55 estas negociaciones fuentes diplomáticas apuntan a la Cadena Ser que el Gobierno prefiere mantener más opciones abiertas por si al final una mujer pudiera obtener mejor puesto en el organigrama previsto en la lista se añade al menos el nombre de la actual ministra de Economía Nadia Calviño que fue directora general de presupuestos dentro del equipo europeo y es que las mismas fuentes confirman que este proceso negociador está profundamente abierto ir enrocado desde el pasado viernes cuando los populares cerraron filas tras el candidato alemán Manfred Weber ir rechazaron renunciar a la presidencia de la Comisión

Voz 1727 14:38 bueno europea e precisamente el mal resultado de su partido en las europeas llevó a Alexis Tsipras anunciar la misma noche electoral que iba a adelantar las elecciones generales en Grecia ya lo ha hecho oficial que junto al primer ministro se ha reunido con el jefe del Estado y le ha solicitado la disolución del Parlamento para evitar dar dice que el país caiga en la inestabilidad las elecciones serán el siete de junio

Voz 1322 15:05 que Kelly pediría a tu energética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no eso y que cuando se astro

Voz 0598 15:10 en la lavadora vengan volando y tenerlo todo en uno nuevo Super PAC Naturhouse luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado el una cuota fija desde cincuenta y uno euros al mes llaman novecientos ochenta cero uno cero

Voz 1322 15:24 otro dato sí

Voz 20 15:26 Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando por eso durante los Monteys si cambies tu antiguo coche paró entendáis nuevos tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos cambia con las Day sólo durante el mes de junio descuentos

Voz 1727 15:42 junto a financiación ofrecida por Banco Cetelem S A U

Voz 1322 15:44 consulta condiciones entendáis punto es invisible

Voz 10 15:47 treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento sin gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo embistió

Voz 1727 16:00 consulta condiciones

Voz 2 16:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:07 HBO ha estrenado ya la nueva temporada de Big Little la serie sobre la complicidad entre mujeres que arrasó hace dos años en su primera temporada vuelve con todas sus protagonistas incluida Nicole Kidman aunque la noticia no es tanto que sean las propias sino la incorporación a ellas de Meryl Streep como una habitante más de ese asfixiante pueblo donde transcurre la historia Pepa Blanes

Voz 3 16:33 fue el que mejor retrato el maltrato y la violencia de género ahora Vic Little la Resacón su segunda temporada en HBO donde el gran atractivo es el fichaje de Meryl Streep la actriz se unió un reparto en el que están Nicole Kidman Laura del Reese Witherspoon que también son productoras dirige una mujer Andrea Arnold conocida en el Hollywood más independiente de repente tiene que este grupo de mujeres menudo amigas y medio no que habían hecho de la familia su única preocupación acaban más unidas que nunca después del acoso y maltrato que aparecían en la primera temporada tras ceder parte de la violencia machista realista te iba mente novedoso en la televisión que se aleja de los coches habituales él es un hombre encantador ellas guapa lista preparada rica y sin embargo no se muda a pesar del maltrato lo que demuestra la dependencia emocional que se crea en muchos casos de violencia machista

Voz 21 17:34 eh

Voz 22 17:45 o reconocimiento auto hasta un cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 1727 17:51 la visión oficial en hora auto lleva te veinte euros

Voz 23 17:53 de descuento y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 22 17:58 condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 10 18:03 sí

Voz 0598 18:13 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta seis llena FCF punto es

Voz 13 18:23 sabes cuando quieres llegar a la orilla que Marte a los pies a Castella

Voz 10 18:31 el verano es el paraíso cuando poder repescar por eso en Seat de hacemos una revisión del aire acondicionado cráteres informa atento servicio autorizó

Voz 11 18:39 o sea contigo que necesitas hoy

Voz 0027 18:46 tras esta mañana qué gobierno quieren Justiniano Lanzarote

Voz 4 18:49 si el PSOE es un partido de izquierdas no pues lo que corresponde a un partido de izquierdas es un gobierno de izquierdas no veo yo a un gobierno de izquierdas con un ciudadano ruso con un PP o con Vox por lo tanto lo único que veo coherente es un gobierno formado por PSOE y Podemos prefieren en solitario

Voz 24 19:07 con tu boca investir a Rajoy que era de salud democrática que el PSOE se tuviera facilitará que Rajoy fuera nuestro presidente ahora no veo yo ninguna salud democrática por parte de estos que antes pedía que sale votar a Curro Cáceres mi hobby

Voz 25 19:22 no favorito eh un gobierno en solitario del Partido Socialista que quién ha ganado las elecciones con un apoyo puntual de Unidas Podemos el PRC del PNV y alguna atención eh no hay que olvidarse y que atenerse no he apoyado

Voz 26 19:38 Ignacio Zaragoza la única opción leal por parte del PSOE es el Gobierno con Unidas Podemos pero no sólo le al con Unidas Podemos que es partido responsable de que se hiciera una moción de censura que ha aupado a Pedro Sánchez lealtad con los votantes socialistas también y bienvenido

Voz 27 19:56 muy buenos días pero de Madrid mira visto a la vista de cómo es esto lo que malamente el hemiciclo del Congreso de los Diputados es como un circo que luego se quejan de Sálvame pues nada nos vamos a otra vez a lesiones y ellos lo tienen muy claro que sí que no que sí que no que no que si puedes a votar que no nos cuesta venenos cómo lo aguanto como cuando la banda superviviente pues ya está no pasa nada todos contentos y felices a votar de nuevo que no cuesta nada

Voz 1727 20:21 decías Pedro por eso del reality Vilobí apropiar son las seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:30 hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 20:32 aunque Gutiérrez qué tal buenos días con dieciséis grados hasta ahora en el centro de la capital hace más frío esta mañana han bajado las temperaturas y lo vamos a notar también en las horas centrales del día los termómetros no pasarán hoy de los veinte grados a las doce del mediodía se constituye la nueva Asamblea de Madrid y el trío de Colón se va a hacer con la mayoría de la Mesa del Parlamento regional anoche se cerró un acuerdo entre los tres partidos según confirman a la SER fuentes de la negociación acuerdo que a esta hora de la mañana todavía nadie

Voz 1727 21:00 ha anunciado públicamente de PP Ciudadanos Ivo

Voz 1275 21:03 se van a quedar con cuatro de los siete asientos de la Mesa de la Asamblea la formación naranja acepta la entrada de la ultraderecha a cambio de que PP y Vox apoyen a su candidato Juan Trinidad para presidir la Cámara de hecho el PP ni siquiera tiene previsto presentar hoy un candidato propio para ese puesto ayer por la tarde Isabel Díaz Ayuso ya avanza a buen clima de entendimiento entre los tres partes

Voz 3 21:25 los PP Ciudadanos y Vox es cierto que están tratando de llegar a un acuerdo de la presidencia de la Asamblea y la presencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sean objetivos prioritarios desde luego el clima así que es de entendimiento estamos hablando entre los tres partidos todo indica que lo que queremos desde luego es decidir un tipo de políticas en la Comunidad de Madrid que sigan por la misma senda de los últimos años

Voz 1275 21:53 en el Ayuntamiento de Madrid el plazo para cerrar un acuerdo de gobernabilidad termina el sábado que es cuando se constituyen los consistorios Ciudadanos mantiene viva la operación Villacís pero el PP no va a renunciar al menos de momento a la alcaldía de la capital fuentes de Génova aseguran a la SER que Pablo Casado no quiere utilizar el Consistorio como moneda de cambio Carolina Gómez no hay contactos previstos hoy entre el PP y Ciudadanos a nivel municipal que siguen en la pugna por la alcaldía de Madrid los de Martínez Almeida se aferran al mensaje enviado desde Génova en las últimas horas Pablo Casado no va a renunciar al Ayuntamiento de Madrid ni pretende intercambiarlo por el apoyo de Ciudadanos en otras plazas El secretario general García Egea volvió a defender ayer la legitimidad que les dan los votos para ocupar la Alcaldía el PP tiene quince concejales ICIO

Voz 13 22:37 la danos once hay que utilizar criterios objetivos

Voz 0978 22:40 Hinault criterios de Detroit

Voz 28 22:43 aquí o de otro tipo no ciudadanos es la

Voz 1275 22:45 la fuerza política en el Ayuntamiento pero Begoña Villacís quiere ser alcaldesa y está presionando a la dirección de su partido para

Voz 1727 22:51 seguirlo el secretario de Organización José Manuel

Voz 1275 22:53 Villegas dice que todo está abierto

Voz 1089 22:56 hoy que están todas las opciones abiertas y que habrá que tomar una decisión antes del sábado lógicamente pero no hay nada decidido

Voz 1275 23:04 en el apoyo de Vox y del Partido Popular Villacís necesitaría el apoyo del PSOE ideal menos son concejal de Más Madrid fuentes del Partido Socialista aseguran que no está negociando nada con Ciudadanos y que el partido sólo apoyaría Villacís

Voz 13 23:16 a cambio de su respaldo a Ángel Gabilondo como presidente de la comunidad

Voz 1275 23:20 con este escenario postelectoral en Cibeles Manuela Carmena presenta hoy la programación de los Veranos de la Villa será previsiblemente su última comparecencia como alcaldesa titulares con Paula

Voz 29 23:30 si este será uno de los últimos actos del actual Ayuntamiento en funciones presentará el programa de los Veranos de la Villa que comienza el veintiocho de junio quizás también la última comparecencia de Carmena antes del sábado día en que se constituyen los ayer

Voz 1275 23:41 entonces un hombre de cincuenta y ocho años ha muerto al chocar de frente con una furgoneta que acababa de saltarse la mediana de la M50 el conductor de la furgoneta ha resultado herido leve también dos ocupantes de otro vehículo uno de ellos de

Voz 29 23:51 el metro reformará este verano tres estaciones de la línea cuatro esperanza prosperidad y Alfonso XIII el Consorcio de Transportes aún tiene que decidir cuando cierra las estaciones para comenzar las obras

Voz 1275 23:59 si el Real Madrid de baloncesto ya está en la final de la ACB anoche ganó en su visita al Valencia Basket setenta y ocho ochenta y cinco este veinticuatro como despierta hasta ahora el tráfico en la capital alcanzar buenos días

Voz 1322 24:19 los días el aura bueno pues con una hora punta ya muy acusada en el sureste de la M30 hablamos de retenciones entre el Nudo Sur y el puente de Ventas sentido norte en otros puntos como la conexión del paseo de las Delicias con la glorieta de Atocha el túnel en sentido Avenida Ciudad de Barcelona o Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá

Voz 1275 24:38 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano la de nuevo

Voz 1694 24:42 buenas pues seguimos muy pendientes de ese accidente en la A cuatro en Ciempozuelos centrada hay cuatro kilómetros de saturación dos carriles ocupados ya en el resto pues en todas las entradas ya encontramos la hora punta de este martes así que mucha paciencia en las entradas y en los tramos habituales de la M cuarenta y M cincuenta

Voz 1275 24:56 en metro tenemos ahora mismo la circulación interrumpida la línea uno

Voz 0861 25:00 tres Pinar de Chamartín Sol en ambos sentidos

Voz 1275 25:02 por una incidencia en las instalaciones Johnson

Voz 0978 25:05 estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 25:10 visión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 25:13 tendremos un pequeño cambio de tiempo va a repercutir sólo en las temperaturas especialmente las máximas ahora son muy parecidas a las de ayer ambiente un poco fresco

Voz 1275 25:22 después hará sol durante la mañana pero al mediodía

Voz 0978 25:24 el cielo se puede cubrir de nubes que apenas dejarán algunas gotas volverá a hacer más sol a medida que avance la tarde pero con temperaturas que subirán mucho menos que las últimas jornadas máximas que apenas pasaran de los veinte grados además con un poco de viento que acentuará la sensación de ambiente fresco

Voz 13 25:38 puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega de nuevo en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R treinta y dos reducir

Voz 0598 25:50 las setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento

Voz 13 25:52 dos global y producirá emisiones a la capa de

Voz 0598 25:55 no con la garantía de ideas Electric descubrió en Pont Johnson en tu vida punto com

Voz 12 26:00 empírico el Depor tenemos un buen plan para tu casa esta semana mampara rectangular Onega con perfil de aluminio cromado por sólo ciento diecinueve euros rico EPO precios bajos todos los días

Voz 30 26:12 todo bien

Voz 0027 26:14 pues bien te has tomado la medicación

Voz 1322 26:16 Genma dedicación si crees que tu familiar necesita más cuidados necesita sacó Hideo la empresa

Voz 31 26:22 líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales hito tranquilidad en manos de EE UU y P

Voz 12 26:31 hay cosas que sólo pasan una vez en la vida

Voz 8 26:35 date prisa quitamos el stock de toda nuestra gama de BMW se huevos con un precio irrepetible solo hasta el veintiuno de julio acerca te llama tu concesionario BMW Premium selección que aprovecha unos descuentos increíbles recuerda sólo Tirso hasta el veintiuno de junio en la red de concesionarios BMW Premio selección de Madrid

Voz 13 26:53 este señor está practicando el TRAM killer servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra y les dan gratis el certificado energético practiquen tranquilo con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 3 27:16 once

Voz 13 27:21 libre hoy estoy con dolores que los viene a contar que ha perdido doce kilos mucho volumen que está feliz no es así

Voz 1727 27:27 hola qué tal así es periodo kilos extingan dada de conocida las chicas de cuerpo libre estarán

Voz 3 27:31 el hecho es ser recomendado me manido que también

Voz 10 27:34 marido China vamos a recomendarlo noventa y uno ciento noventa y dos XXXII treinta y dos pacientes cuenta noventa y uno haciendo noventa ideas treinta y treinta

Voz 12 27:42 los vaso de viajar en verano al pueblo de sus

Voz 32 27:44 crea a irse de Cruz cera

Voz 13 27:47 Pitu te preguntas cómo pasó de decir hola suegra a hola Libertad con dinero pides trescientos euros devuelves trescientos euros así de fácil donde en tu tienda es convertirse en video punto es o llamando gratis al novecientos ochenta y dos setenta y nueve setenta

Voz 33 28:02 nueve lo pasamos la esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos días tensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche del COI

Voz 11 28:14 Se puede el que ya no piensa seguir esperando It's ahorita del uno al treinta de junio ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de concepto

Voz 12 28:25 caries oficiales Audi

Voz 1275 28:30 siguen en el hospital en estado grave las dos mujeres heridas tras el tiroteo de la pasada madrugada en Aranjuez son la cuñada y la suegra del hombre de treinta y ocho años que la emprendió a tiros contra ellas y también contra otra cuñada que murió en el acto tres son familia de su ex pareja con la que tiene cinco hijos y que hacía poco que había abandonado les disparó según la investigación porque la exculpada de la separación de su mujer

Voz 0027 28:52 la sesión el hombre ya tenía una orden de buscáis

Voz 34 28:55 era por asuntos de drogas estaba en proceso de divorcio de su pareja con la que tiene cinco hijos y al parecer para vengarse de ella de su familia política a la que culpa de su separación Le disparo desde la ventana con una escopeta mató a uno de su cuñada de treinta y cinco años y ha dejado en estado muy grave a otra cuñada que tan coma inducido y a su suegra Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez

Voz 1161 29:13 lamentamos tremendamente el supuesto asesinato de esta mujer de esta vecina de Aranjuez es una zona de vivienda social es una zona de familias trabajadoras eh nunca ha habido una costa de estas características desde luego

Voz 1275 29:27 al detenidos al imputa un delito de homicidio ido de lesiones Ia además buenas noticias desde el centro

Voz 1161 29:33 Transfusión de la Comunidad en las reservas de sangre en los hospitales

Voz 1275 29:35 desde la región han alcanzado al final niveles óptimos gracias sobretodo a los últimos maratones de donación realizados en el Severo Ochoa el Marañón y el Ramón y Cajal el Centro de Transfusión anima a los madrileños a seguir donando esta semana en los maratones que se celebran hoy en el Hospital del Sureste mañana jueves en el Puerta de Hierro

Voz 12 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:13 desde Diana la primera hasta Beatriz la última ya son muy las mujeres asesinadas por la violencia machista sólo en España y sólo desde el año dos mil tres cuando se abrió el registro y sólo aquellas asesinadas por su pareja o ex pareja que es lo que marca la ley actual para contabilizar las ayer se alcanzó la cifra de cuatro dígitos a falta de que la Delegación del Gobierno confirme los dos últimos casos en Alboraya Valencia hay en Ayamonte Huelva

Voz 3 30:48 sobrepasar el

Voz 1727 30:50 el de las mil mujeres asesinadas no infunde mayor gravedad a la violencia machista de la que ya tenía pero marca otra vez otra frontera la insoportable con la prensa desplegada en este estudio abrimos revista con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días tanto la razón como El Periódico de Cataluña dedican hoy su portada esas mil mujeres una portada unas portadas teñidas de negro este titular el machismo imponen el terror ante la lentitud en la aplicación del Pacto de Estado y un asunto indirectamente relacionado pero que no se zarandea hasta mañana el dato de que la edad de consumo de iniciación en el porno entre los niños aquí en España ha bajado a los ocho años ocho años sobre esto escribe Susana Cuadrado en La Vanguardia

Voz 0027 31:38 ah y titula su artículo la generación de los por no nativos dice los niños llegan al porno antes que a su propia sexualidad antes incluso de su primer beso antes de que conozcan su propio cuerpo el riesgo reside en que intencionadamente para Occidente los chavales crean que el sexo es como se presenta en esos vídeos que lo normalicen y piensen que aquello es lo que se espera de ellos allí los gemidos son falsos están desconectados de las sensaciones reales de la mujer allí los hombres priorizan su placer sobre el de la pareja y son irresponsables antes rudos siempre de ese antes y con un apetito sexual voraz incontrolable allí se fomenta un modelo de relación machista competitivo e incluso violento que consagra una erótica deshumanizada totalmente ficticia y errónea debemos poner muy difíciles muy difícil a los chavales que accedan a las webs porno por ejemplo en Reino Unido están en ello tal regulación consiste en que esas páginas web estén obligadas a verifica a la edad de sus usuarios de forma fehaciente

Voz 1727 32:32 que no sirva con decir es mayor de edad si precisamente en Reino Unido en la prensa británica hemos encontrado un estudio que advierte de que los niños y las niñas de cinco años ojo cinco años tienen adicción a Internet

Voz 0456 32:44 así lo destaca The Gardian es un estudio de la organización benéfica Bernardos que advierte de que los niños de cinco años corren el riesgo de convertirse en adictos a Internet dañar su salud mental porque muchos se inician Leo a la edad de dos años en redes sociales como es Nacha Youtube Facebook o Instagram aprenden a esa edad de dos años a manejar Internet y les crea adicción otros datos del estudio un tercio de los niños de cinco a diez años ha sido víctima de ciberacoso todos ellos están expuestos a material inadecuado para los

Voz 1727 33:12 niños de edad por ejemplo el porno cuenta El País que los implicados en Eden tal en el escándalo di dental desviaron fondos millonarios de las clínicas para comprarse casitas y en avioneta dinero de unos clínicos que Perú

Voz 0027 33:25 aunque Brandery terminaron dejando a miles de pacientes con la boca sin arreglar sin sin terminar les esos tratamientos a medias según la policía los baños de las clínicas llegaron a usar ese dinero desviado para comprar una avioneta un velero pisos de lujo coches de alta gama los fundadores y un tercer empresario hicieron algunas de las compras incluso cuando los estafados ya estaban manifestándose en la calle

Voz 1727 33:46 como una música de fondo vamos seguida por los pactos

Voz 1322 33:51 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería

Voz 13 33:55 están buscando a Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es está el señal Cantando bajo la lluvia no ha mía es si doblen es quiénes se encuentran que vigila la vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home Mini de regalo preservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor traicionados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 35 34:21 en primavera se les con gafas de sol iba de coges el paraguas y sobrepasó ese te queda una cara de igual que cuando veces al Amanita de la cita en el coche que parece la del genio Treno por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 13 34:41 la bienvenida a la espera que no te moleste invité a un amigo Viñals reserva prometo no ponerme celoso Viña al Bali con placer cotidiano

Voz 2 34:54 Pepa Bueno sobre las negociaciones políticas

Voz 1727 34:57 ABC titula la investidura se juegan el tapete de los pactos e ilustra la portada como una partida de póker

Voz 0027 35:03 dice así Iglesias sigue exigiendo ministerios Ciudadanos y el PP veta Ana Sánchez y el PSOE juega ahora el farol de repetir las elecciones eso dice a ABC en el mundo David Gistau describe dice que este momento lo más parecía pido a aquella escena de La vida de Brian en la que un caché de zoco sin indígena si primero no le regatean un poco el proceso es productos para por lo menos guardarlas apariencia

Voz 1727 35:24 sobre las pretensiones de Iglesias de entrar en el Gobierno has encontrado algo que dices que es muy jugoso en el español

Voz 0027 35:30 Fuentes cercanas a Pedro Sánchez le cuentan a Daniel Basteiro que el presidente ha difundido entre su círculo más cercano este mensaje Iglesias aún piensa que estamos en dos mil dieciséis pero ni él es el mismo ni yo tampoco el presidente según esas mismas fuentes lo considera un egoísmo in personalismo de Iglesias ha exigir formar parte de del Ejecutivo su decisión es definitiva según este diario sobre esto ojo lo que Pública Manuel Sánchez en Info Libre cita a un dirigente de la dirección federal del PSOE que le advierte cuidado que Sánchez es muy tozudo con sus planteamientos suele llevarlos hasta el final si alguien piensa que todo esto es puro tacticismo

Voz 1727 36:05 con el propósito del veto en España o a los acuerdos en nuestro país con la extrema derecha de Vox hay preocupación en Alemania porque el domingo podría tener su primer alcalde de Alternativa por Alemania que es la formación ultra allí

Voz 0456 36:20 la ciudad se llama Gorliz SES según leo en la ciudad más al este y más hermosa de Lehman

Voz 1727 36:25 ya el dieciséis de junio elige nuevo alcalde

Voz 0456 36:27 Bastian VIP del candidato de Alternativa para Alemania podría hacerse con el bastón de mando la noticia está en que la industria cinematográfica ha enviado una carta a los vecinos en la que pide que no se dejen llevar por el odio la hostilidad la discordia y la exclusión a la hora de votar el domingo que frenen a la extrema derecha y elijan sabiamente es la segunda vuelta de unos comicios en los que el el ultra ganó con el treinta y seis por ciento de los votos frente al treinta por ciento de su rival conservador

Voz 1727 36:51 leemos en la portada de cinco días que Vodafone balancear el cinco en España utilizando la red de Huawei aunque con móviles de otras marcas Huawei sigue protagonizando la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Voz 0456 37:04 es el asunto con el que abre el Financial Times hoy se hace eco de una entrevista de Trump en la que ha amenazado el presidente chino Xi Jinping con imponer nuevos aranceles sino se reúnen los dos en la cumbre del G20 en Japón trampa insiste en que Huawei es una amenaza pero quiero hablarlo personalmente con su homólogo chino y amenazado con imponer aranceles también a los vinos europeos en respuesta los subsidios que reciben de Airbus lo de los vinos tiene alarmada la prensa francesa mientras China responde de ello advierte el Washington Post China insinúa que podría privar a los Estados Unidos de materiales esenciales para productos de tecnología algo contraproducente para Estados Unidos y el Wall Street Journal abre con que Estados Unidos apunta a los esfuerzos de China para reclutar a científicos el departamento

Voz 1727 37:44 CIA ha prohibido a sus científicos que participa

Voz 0456 37:47 P en programas chinos

Voz 36 37:50 ir al ocio se

Voz 1389 38:04 hay que leer con atención la entrevista

Voz 1727 38:07 area al periodista escritor y guionista Paco Tomás sobre el modelo de masculinidad me quedo con esta frase los hombres gays se han hecho extremadamente conservadores y anteponen sus intereses y los privilegios que tienen como hombres porque te ha gustado tanto favorito

Voz 1389 38:25 eh por guardias reflexiones con las que se puede estar o no de acuerdo pero han generado un debate muy muy muy interesante yo te voy a leer otra reflexión he leído tu también ha removido las conciencias la entrevista la hace Patricia Simón te leo lo que le dice Paco Tomás y asumido perfectamente la mal masculinidad tóxica del bíceps de la fuerza del esto se hace por mis cojones porque soy el tío tengo la fuerza la interiorizado porque hace cuarenta años teníamos negada la felicidad por ley éramos considerados delincuentes pervertidos cortadores de menores monstruos a los que se derrama en la cárcel cuando suprimieron los actos de homosexualidad de la ley de peligrosidad y rehabilitación social teníamos que hacernos visibles en la sociedad para que nos aceptasen y en esa estrategia lo más sencillo era el asimilación mismo que los viesen igual a ellos para que no nos tuvieran miedo en ese afán de parecernos a lo normativo el sistema ganado porque hemos perdido diversidad para acabar reducidos a una imagen la del hombre gay fuerte al que no puedes agredir insultar porque mira que músculo tengo

Voz 1727 39:29 ya ha empezado ya a la nueva temporada del cuento de la criada la serie de HBO is Sergio del Molino disecciona ninguna columna en el país algo que ha ocurrido en Fuerteventura por cierto has visto ya la nueva entrega

Voz 1389 39:42 no todavía no vamos dos la tengo pendiente es amiga Elisabeth Moss con una resaca de Chernóbil y prefiero no mezclar todavía que tienen un papel bueno esta esta historia yo no la conocía la la la la la es sabido por por del Molino una profesora de instituto puso el análisis estas eh

Voz 1727 40:00 qué basada en el libro de Atwood preguntó qué pasaría

Voz 1389 40:03 si fueran las mujeres quienes sometieran a los hombres preguntó una un supuesto para que los alumnos trabajase sobrero lo que fuese el que decía que imaginar lugar de los hombres se sometan con tanta violencia a las mujeres fuesen las mujeres las que en a los hombres bien los alumnos grabaron esto es contextualizada el vídeo lleva días circulando ha entrado ya en el Vivero y caldo de cultivo de los perfiles Vox ceros es decir fíjense lo que quieren las mujeres para nosotros Sergio hace esta reflexión que me interesa hay tanta gente inquieta por como Google las grandes tecnológicas les bien a través del móvil ordenador que cuidamos el más aterrador clásico de los espionajes el que practica la gente cercana a nosotros sin quiénes

Voz 37 40:42 con

Voz 2 40:51 sólo de este sitio así pequeños vestido

Voz 35 40:55 para ver las cosas de otra forma Hora Veinticinco la actual otra forma Ángels Barceló cabe Nasser

Voz 38 41:05 que es de encantos la ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad escoger tu coche pies que aparte a la Player con precios alertara de fieles hasta seis mil novecientos euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta dos mil veinte financiando con pérdida Financial Services hasta el treinta de junio y dices que tengan toda la ciudad pero desde la playa condiciones especiales también en seis luego psicoanalista consulten Pello punto nuevos

Voz 17 41:31 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:49 buenos días la Fundación ONCE ha puesto en marcha un programa de ayudas para jóvenes con discapacidad la idea es que estudiantes de entre dieciocho y veintinueve años puedan aprender inglés francés su alemán en algún país de la Unión Europea en el que la lengua oficial sea uno de esos tres idiomas el objetivo final es que en el futuro tengan más facilidades para conseguir empleos cualificados en los que conocer un idioma suma el plazo para solicitar la ayuda termina el treinta y uno de agosto puede consultar la convocatoria en Fundación ONCE punto es

Voz 17 42:18 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 13 42:25 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudaba Ari suban hasta que el Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 39 42:38 el verano me flipa todo el mundo que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 2 42:55 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 43:00 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 17 43:04 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 43:13 Toronto se ha quedado esta madrugada una canasta de conseguir su primer anillo de campeón de la NBA Samper

Voz 1161 43:19 se les escapa Serge Ibaka llamar Marc Gasol la primera opción de unirse a Pau Gasol como españoles ganadores del anillo derrota de Toronto en casa con los Warriors los actuales campeones ciento cinco ciento seis que además sufrieron una nueva lesión de Duran que no duró más de doce minutos Marc Gasol ha terminado con diecisiete puntos Ibaka con quince ambos tienen todavía otras dos opciones de ser campeones domina Toronto tres dos la final el sexto partido será en cancha de Warriors y si hiciera falta el séptimo sería de nuevo en Toronto en cuanto al fútbol hoy se llega la quinta jornada del Mundial femenino enviada especial de la Cadena SER Sonia Lus buenos días

Voz 1914 43:48 qué tal buenos días pocos goles en la jornada del lunes en este Mundial de Francia tan sólo uno en los dos partidos disputados Argentina que puso un muro para arrancar un empate a cero contra Japón mientras que Canadá derrotó uno cero a Camerún para este martes tres encuentros se cierra el grupo E con el Nueva Zelanda Holanda a partir de las tres la primera jornada en el Grupo F A las seis Chile Suecia después el debut de las actuales campeonas Estados Unidos que se enfrentan a Tailandia a partir de las nueve para mañana toda la atención puesta en el partido de España que se va a enfrentar con la complicadísima Alemania aunque las germanas llegan con la duda de su estrella Maroc San de cara al choque del miércoles

Voz 1161 44:24 hoy la selección masculina ya está de vacaciones tras imponerse anoche con a tres cero a Suecia con goles de Sergio Ramos de penalti Morata también deben altillo alzaba al aunque lo más llamativo fue la tercera titularidad de Kepa en la portería en detrimento de De Gea el portero del Chelsea decía no verse titular indiscutible pero las declaraciones de Robert Moreno parecen aclarar un poco el cambio de rumbo en la portería española que hasta ahora parecía exclusiva de Adeje

Voz 0027 44:44 como toda la vida cuando tú tienes algo fácil te relaja bajas un poquito el pistón Illano eres tan bueno como eras previsiblemente en la competencia en todas las posiciones es buena incluso la de portero

Voz 1161 44:54 en los otros dos partidos del grupo Islas Feroe cero Noruega dos y Malta cero Rumanía cuatro hoy la cuarta jornada deja ya lidera España con doce puntos seguida de Suecia Rumanía con siete la siguiente doble cita en Rumanía el próximo cinco de septiembre tres Las pero en casa tres días después hoy se completan los partidos de clasificación con un encuentros en los otros cinco grupos los más destacados Alemania Estonia Hungría Gales Italia Bosnia hay Bélgica Escocia el último de la temporada deja Sara antes de que sea presentado el jueves en el Bernabéu como nuevo jugador jugador del Real Madrid volviendo al Vásquez pero en casa el Real Madrid ya está en la final de la ACB en la octava consecutiva las ocho desde que está Pablo Laso en el banquillo en esta ocasión por la vía rápida tres cero a Valencia Basket tras vencer también anoche en La Fonteta setenta y ocho ochenta y cinco hoy podemos conocer el segundo finalista desde las nueve tenemos el tercer partido en la que disputan Zaragoza Barça domina dos cero el Barça si ganase hoy estarían también en la final

Voz 13 45:44 la semana que viene de caso no que mala suerte justo el mismo día que llega el The Tour de Volkswagen con la ilusión que me hacía ir pues ya me dirás qué tal el banquete

Voz 11 45:54 es de tul llega a tu ciudad con los modelos más potente este pues Baker Golf GTI TC repare doscientos ochenta y seis caballos ardieron doscientos cuarenta caballos igual R Line y muchos más no te pierdas esta oportunidad entre en Volkswagen de Tour punto es Izaskun superó un cáncer de mama

Voz 40 46:12 mi madre se sentía que el nuevo me podía dar el ánimo que que vamos a esperar entonces dio mundiales le tranquilizó y le dije mira más tranquila que yo tengo ánimo para mí que patín

Voz 12 46:26 el proyecto solidario en Contigo a cincuenta temas punto a punto com

Voz 41 46:31 lo valora era un amanecer con la ex ni una cena con como

Voz 12 46:34 lo que no te importe la distancia para llegar a tu destino

Voz 11 46:37 conducir un club practica con trescientos caballos es medir el viaje en pulsaciones no en kilómetros disfrútalo ahora por trescientos cincuenta euros al mes con cinco años de garantía mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido oferta válida financiando con vecindad en cuarenta cuotas comisión de apertura del tres por ciento ochocientos treinta y cinco con noventa y uno euros entrar en siete mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y uno euros y luego con veinticinco por ciento TAE diecisiete por ciento operacional de veinte mil trescientos noventa y cinco contra desde el treinta de junio de dos mil diecinueve más información encubre oficio el punto es

Voz 12 47:10 a de subirnos al tren de la noticia Renfe

Voz 1322 47:15 un verano más Renfe ofrece tarifas promocionales para acercar a los amantes de la música indie rock reggae jazz a los diversos festivales que se celebran de junio a septiembre en distintos puntos de la geografía española los billetes promocionales ya se pueden comprar en Renfe punto com Esta colaboración se enmarca dentro del compromiso de Renfe con la cultura

Voz 12 47:37 el Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 19 47:42 ella viste toda esta

Voz 2 47:55 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:11 hoy el once de junio del año dos mil diecinueve escribe Javi Godín y nos cuenta que en los últimos seis años no ha pasado más de tres meses en el mismo lugar hola