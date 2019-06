Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la investidura de Pedro Sánchez comienza hoy cuando el candidato socialista a la reelección se reúna en el Congreso de los Diputados con los líderes de los partidos que pueda en darle la mayoría para gobernar o pueden con su abstención facilitar que lo haga en minoría Pedro Sánchez va a escuchar de Ciudadanos del PP una frase que a él le resulta muy familiar no es no la que él le dijo a Rajoy en el año dos mil dieciséis claro que se trataba de un Gobierno sostenido por un partido atravesado de casos de corrupción que además había una alternativa de gobierno posible dificilísima entonces pero la vía cosa que ahora no también será interesante escuchar los argumentos de Casado de Rivera que entonces llamaron de todo al líder socialista para no ejercer ahora aquella responsabilidad que le reclamaron a él en aras de la estabilidad de España la derecha exige responsabilidad a los demás cuando gobierna pero se siente exenta de esa responsabilidad cuando gobiernan otros Pablo Iglesias cifra la supervivencia de su proyecto en entrar en un gobierno de coalición y hará valer sus cuarenta y dos diputados que no completan la mayoría necesaria para gobernar ese será el argumento central del PSOE para ofrecerle un acuerdo programático pero no un reparto de carteras de estas son las cartas y queda mucha partida por delante cada líder jugará las suyas pero la mayor responsabilidad corresponde como siempre dijimos cuando gobernaba Rajoy a quién más escaños tiene corresponde al PSOE ganador indiscutible de las elecciones tejer acuerdos y buscar salidas más que amagar con nuevas elecciones

Voz 1727 02:12 es martes once de junio y las defensas del juicio del proceso presentan hoy sus conclusiones definitivas y el juicio quedará mañana visto para sentencia el juicio que los ciudadanos de todo el mundo han podido seguir minuto a minuto gracias a que los medios de comunicación audiovisuales lo hemos podido retransmitir en directo Justo al revés de lo que va a pasar Aimar con el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas

Voz 0027 02:38 así el juez le ha dado la razón al Partido Popular que se sientan en el banquillo como persona jurídica y que ha conseguido que las sesiones no se puedan grabar ni retransmitir solo las podrán seguir apuntando a mano los periodistas que estén dentro de la sala un informático reconoció ante el juez que borró XXXV veces los discos duros los Rayo los rompió kilos tiró a la basura por orden del PP

Voz 1727 03:00 dos noticias de la madrugada según el Wall Street Journal el hermano de John Hume a quien asesinaron con veneno hace dos años en un aeropuerto era en realidad informante de la CIA

Voz 3 03:11 béisbol habréis se dice en John

Voz 0027 03:16 EFE El Periódico que Kim Jong Nam así se llamaba la víctima estaba en Malasia el día en que lo mataron para reunirse con un espía norteamericano

Voz 1727 03:24 y en Brasil el Ministerio Público va a investigar los mensajes entre el juez y los fiscales que encarcelaron a Lula

Voz 0027 03:30 mensajes en los que el juez Sergio Moro que ahora es ministro de Bolsonaro les daba instrucciones a los fiscales de que tenían que hacer para poder procesar a Lula Cascales tienen diez días para preparar su defensa

Voz 1727 03:40 un niño o una niña coge el móvil busca cualquier palabra relacionada con el cuerpo con la sexualidad y lo primero que aparece es porno así se inician en la pornografía los niños españoles de media a los ocho años

Voz 0027 03:55 que el consumo se generaliza a los catorce según un informe de la red jóvenes inclusión el estudio habla de un porno machista lleno de prácticas de riesgo Eagle resulta

Voz 4 04:03 pues este de pornografía produce cambios unas relaciones interpersonales y de género proyecta una imagen de la mujer como mera actriz al servicio de los deseos sexuales del varón generaliza un modelo masculino de relación sexual mercantilista Cicca a la mujer Carmen Ortega una de las autoras del informe

Voz 1727 04:24 y en los deportes Pau Gasol sigue siendo de momento el único español que ha ganado un anillo de la NBA Sampe

Voz 1161 04:30 tendrán que seguir peleando su hermano Marc Serge Ibaka tras perder esta noche en Toronto ciento cinco ciento seis con los actuales campeones para conseguirlo los Warriors eh sean impuesto ISE ha vuelto a lesionar Kevin Durant falló en la jugada final jugador de Toronto Kyle Lowry han dejado a los canadienses a una canasta de lograr el que sería su primer anillo en la historia de la franquicia pero malos últimos tres minutos como reconocía el propio Marquina

Voz 1 04:50 los finado suela la que deberíamos ellos pues el últimos dos tres minutos de partido posa anotaban con demasiada facilidad pero sí con efectividad

Voz 1727 05:05 acaba de quedar estabilizado el incendio en el Perelló en Tarragona que ha arrasado doscientas hectáreas qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:14 buenos días en esa zona la buena noticia puede ser que acabará lloviendo no una gran cantidad de agua pero mejor esto que nada la lluvia de hecho afectará a muchos puntos del norte peninsular el cantábrico en forma de chubascos lluvia más persistente en Cantabria y el País Vasco también en la Ibérica gran parte del valle del Ebro así como en Aragón Cataluña es en Cataluña haya general en todo el Pirineo también el aragonés donde las cantidades de agua van a ser más importantes más de cuarenta litros con una cota de nieve que bajará hasta los mil seiscientos metros de altura los mil doscientos en la Cordillera Cantábrica y es que en todo este sector el ambiente cada vez será más fresco chubascos durante la tarde en el interior de Valencia también este de Castilla La Mancha interior de Murcia en el resto del país más sol y temperaturas sólo un poco más bajas Kaiser

Voz 2 07:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:22 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias los Can teles de nos quedemos vivas ni una menos esos carteles que llenaron las calles de España este ocho de marzo y el anterior son hoy un grito mudo al grito mudo de un país que es asoma una cifra que admite pocos matices mil mujeres ya hemos pasado esa barrera psicológica de asesinadas por la violencia de género desde que existen controles desde el año dos mil tres ya sabemos que el problema es complejo que es difícil pero al Gobierno que llegue a la Moncloa y al resto de partidos que llenarán las Cortes esa cifra los obliga a no ceder ni un milímetro en poner en marcha políticas educativas preventivas y judiciales para impedir que siga subiendo Mariola al oído buenos días

Voz 0259 08:06 buenos días Pepa porque además ha irrumpido en la extrema derecha de Vox que niega esta violencia específica hay estructural por culpa de la desigualdad y el machismo la primera víctima de dos mil tres cuando empezó la estadística oficial fue una joven colombiana de veintiocho años Diana Jeanette Vargas su pareja la tiró por el balcón el día de Reyes la número mil es otra joven debe de nueve años de Alboraya pero en esta trágica lista no están todas las asesinadas faltan hermanas amigas soñadas como en el caso de ayer de Aranjuez tampoco figuran las víctimas de crímenes sexuales como diana Acker Laura lo Elmo o prostitutas muertas a manos de sus clientes la Ley contra la Violencia de Género aprobada en dos mil cuatro sólo cuenta los asesinatos ETA

Voz 1727 08:47 lo de la pareja expareja el ochenta por ciento

Voz 0259 08:49 de las mujeres no había denunciado a su verdugo el pacto de Estado ha alcanzado en dos mil diecisiete con más de doscientas nuevas medidas y que está todavía sin desarrollar contempla precisamente atender a las mujeres aún

Voz 1321 09:02 que no presenten denuncia contra su agresor

Voz 0259 09:04 intenta resolver también los fallos de los fallos del sistema a miles de mujeres han sido protegidas en estos dieciséis años pero apenas se ha podido rebajar el número de crímenes machistas que de media han sido unos sesenta al año ha habido recortes en esta materia y falta todavía mucha formación entre jueces y policías en este tiempo Pepa doscientos cuarenta y tres menores han quedado huérfanos veintiocho A

Voz 1727 09:28 han sido asesinados para hacer daño sus maderas Se dice pronto Mariola gracias hasta luego a diferencia de las reuniones que convocó Pedro Sánchez hace un mes las de hoy se van a celebrar en el Congreso no en La Moncloa lo que entonces fue un tanteo del presidente en funciones en aquel extraños han which electoral entre el veintiocho de abril el veintiséis de mayo pero lo de hoy ya es otra cosa es bajar a la realidad de sus ciento veintitrés escaños Aznar se a los potenciales socios de investidura aunque ahora mismo el PSOE parece más volcado en buscar la abstención de PP Ciudadanos quién seducir a Unidas Podemos Inma Carretero buenos días qué tal buenos días pero no obstante si el orden de invitación es un indicativo el primero en reunirse con Sánchez va a ser Pablo Iglesias llevan semanas sin hablar dijo el líder morado últimamente su comunicación había sido fluida

Voz 0806 10:23 sí dicen fuentes de Ferraz sede de la Moncloa que valoran la colaboración con Podemos y que quieren mantenerla pero como mucho están dispuestos a incluir en el Ejecutivo perfiles progresistas que puedan ser más o menos pactados con los morados pero no un gobierno de coalición con Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros así que Pedro Sánchez va a seguir tirando de su extremo de la cuerda ayer ya preparaba el terreno para la reunión de hoy el secretario de Organización José Luis Ábalos que avisó de que sería un error sentarse en la mesa con exigencias que invalide la negociación

Voz 8 10:55 esto es importante que los españoles sepan qué

Voz 9 10:58 de partidos están dispuestos a sentarse a la mesa de diálogo con voluntad constructiva para sacar al país adelante y qué partidos están dispuestos a caer en la tentación de sentarse de dar una patada al tablero de la gobernabilidad y la estabilidad de España y es importante porque la alternativa a una investidura viable

Voz 8 11:18 es la repetición de elecciones

Voz 0806 11:20 a día son elecciones porque PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta y en Ferraz aseguran que la entrada de los morados en el Ejecutivo restaría otros apoyos por tanto la investidura sería inviable

Voz 1727 11:32 frente a ese entendimiento que baraja el PSOE con Unidas Podemos Iglesias va con la intención de decirle a Sánchez que no está dispuesto a quitarse del medio esto es literal que él en persona quiere entrar en el Gobierno Mariela Rubio buenos días

Voz 1926 11:45 buenos días Iglesias pedía ayer carteras sociales

Voz 1450 11:48 viendo que él mismo quiere estar en el Ejecutivo lo hacía en Televisión Española al no

Voz 1706 11:51 nosotros lo que nos interesa son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato

Voz 1926 12:03 desde el entorno de Iglesias señala que el modelo por el que P

Voz 1450 12:06 qué harán es el que se está negociando en la Comunidad Valenciana como en ese caso la aspiraciones una vicepresidencia Segunda con competencias en materia social sin perjuicio de presencia en otros departamentos no obstante preguntado sobre esto anoche en La Sexta Iglesias negaba tajantemente que podemos haya hablado en ningún foro de puestos concretos

Voz 10 12:23 es verdad no hemos dicho eso ni en público ni en privado sería un error además empezar a hablar de puestos sin hablar de programas

Voz 1450 12:30 la formación quiere evitar a toda costa que parezca que busca sillones pero lo cierto es que el portavoz de la confluencia catalana de Podem Jaume Assens respondía así hace unos días Preguntado por las aspiraciones de Unidas Podemos

Voz 11 12:41 dar Curro una vicepresidencia más

Voz 1389 12:44 oye a ver si hay ministerios o no

Voz 1450 12:47 Nos incompatible desde la formación morada Pepa dicen que se preparan para una negociación que se va a resolver en el último minuto donde van a apurar los plazos al máximo porque aseguran la fecha límite juegan contra de Sánchez no tanto de Iglesias nosotros seguramente perderíamos escaños con nuevas elecciones pero Pedro Sánchez puede parecer la posibilidad de ser presidente es lo que dicen desde la dirección que recuerda que al final las bases van a tener la última palabra

Voz 1727 13:10 Emma las advertencias que planteó ayer Ábalos investidura de Sánchez o nuevas elecciones son algo más

Voz 0806 13:17 que un órdago lo que nos cuentan miembros de la Ejecutiva Federal Pepa es que Pedro Sánchez lo planteó ayer en la reunión como un riesgo real lo explicaban esas fuentes de forma muy gráfica nos decían que si Pablo Iglesias se empeña en ser vicepresidente puede terminar impidiendo que Sánchez sea presidente y en gran parte todo va a depender dicen de hasta donde llegue él pulso de Unidas Podemos por el momento el PSOE va a mantener la presión a los tres grandes grupos de la oposición en el caso del PP y Ciudadanos con los mismos argumentos que usaban esos partidos en dos mil dieciséis para intentar sin éxito mover a Pedro Sánchez el no es no les va a pedir corresponsabilidad por la estabilidad de España poniendo ahora el acento en que las cuentas con los grupos minoritarios no salen porque lo que sumas por un lado el por ejemplo con UPN lo pierdes por el lado del P

Voz 1727 14:04 gracias compañeras y al tiempo que casado y Rivera le van a decir hoy a Sánchez que que se olvide de ellos para una abstención hipotética que le facilite la investidura sus partidos PP Ciudadanos tienen que aclarar en Madrid su relación de una vez con Vox Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días porque se constituye la Asamblea

Voz 1275 14:22 sí de momento tenemos silencio de puertas para afuera hay mucho ruido dentro en alguna de las tres patas de esta negociación confirman hasta ahora de manera oficial que haya acuerdo aunque desde anoche fuentes consultadas por la SER lo dan por hecho dan por hecho un pacto del trío de Colón del bloque de la derecha para hacerse con el control de la Asamblea de Madrid se quedarían con cuatro de los siete asientos Ciudadanos aceptaría la entrada de Vox que ocupará la secretaría segunda o tercera de la Cámara y a cambio el partido de ultraderecha y el PP sumarán votos para que Ciudadanos se quede con la presidencia de la Asamblea su candidato es el diputado Juan Trinidad de hecho el PP ni siquiera hoy va a presentar candidato propio para ese puesto como confirman a la SER fuentes del Partido Popular a las doce se constituya el Parlamento madrileño no se espera ni a Pablo Casado y Albert Rivera en la tribuna

Voz 1727 15:05 y también se constituye hoy la asamblea de Murcia con presidente de Ciudadanos en eso no hay duda porque como este partido tiene la llave del gobierno autonómico tanto PSOE como PP van a apoyar al candidato naranja Radio Murcia Ruth García

Voz 1856 15:18 hola buenos días buenos días arranca la décima legislatura con la constitución de la Asamblea Regional una asamblea que va a contar como dices como presidente con Alberto Castillo es el nombre que

Voz 1727 15:27 propone Ciudadanos y que van a apoyar mayoritariamente

Voz 1856 15:29 de PP y PSOE al tratarse del partido que tiene la llave del gobierno regional podría tratarse del movimiento que asegure el gobierno al PP de momento los populares se adhieren el apoyo de Vox al que han cedido un sitio en la Mesa de la Cámara que deja fuera a Podemos desde Ciudadanos José Manuel Villegas sembró ayer el terreno recordando eso de que el PP socio preferente en Murcia para formar gobierno desde el PSOE están a la espera de que Ciudadanos responda a su propuesta de regeneración que incluye tal y como contó la SER el apoyo de los naranjas para hacerse con el Ayuntamiento de Murcia a cambio del Gobierno regional los socialistas que para conseguir el favor de los naranjas están dispuestos a ceder en su exigencia con lo de la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña desde hoy a diez días de plazo para elegir presidente de la Región de Murcia gracias Ruth

Voz 1727 16:13 sobre negociación eso ojo a este matiz que es muy interesante acerca de las consecuencias políticas de las negociaciones en Barcelona que de momento van encaminadas a hacer alcaldesa de nuevo a Ada Colau con los votos del PSC de Manuel Valls y sus concejales

Voz 0027 16:28 la portavoz del Gobierno catalán Meritxell Bultó llamó ayer a organizar una respuesta de país si lo llamó una respuesta de país en caso de que cristalice lo que ella llama la operación de Estado para investir a Ada Colau bueno pues le respondió anoche Gabriel Rufián de Esquerra el partido que gobierna en coalición con torre pudo hice Rufián ese tipo de lenguaje sólo resta por muy mal que me parezca haber a Colau probablemente investida con los votos de un tipo de que deportó a diez mil personas en Francia él cuanto representan también son parte del país

Voz 1727 16:56 Tales parece interesante en el Tribunal Supremo las debo y mañana van a ser las últimas sesiones del juicio de mayor calado político de la historia reciente de España el juicio del pluses que quedará visto para sentencia esta semana Alberto Pozas buenos días

Voz 1926 17:10 la Pepa buenos días hoy iban a ser los abogados de la D

Voz 1727 17:12 densa quiénes expongan sus conclusiones definitivas y mañana los propios acusados van a poder utilizar su último turno de palabra

Voz 1926 17:21 hoy vamos a escuchar a las doce defensas así que vamos a escuchar

Voz 0867 17:23 Pepa todo lo contrario a lo que dijeron las acusaciones la semana pasada

Voz 8 17:28 así ya que hay enfrente siempre estaba vacía

Voz 12 17:31 que si mucha gente iba a votar es tonos ayudaba en la negociación de requisa hubiese imaginado que las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 0027 17:40 de que ellos nunca buscarán la violencia en Cataluña que la única vía

Voz 0867 17:43 esencia del uno de octubre fue la violencia policial que convocar un referéndum no es ilegal lo que nadie quiso negociar con ellos y que eso les llevó a la vía unilateral si no hay cambios mi retrasos mañana escuchará la última palabra de los acusados después de cincuenta y dos sesiones el juicio del puros es quedará visto para sentencia

Voz 1727 17:56 mientras tanto el hombre que lideró a los que hoy se sientan en ese banquillo que huyó cuando las cosas se pusieron feas para no tener que rendir cuentas a la justicia Puigdemont recibió ayer en Waterloo a la nueva cúpula independentista de la Cámara de Comercio de Barcelona fueron hasta allí a presenta los respetos prometer que van a trabajar por la República

Voz 1727 18:38 hoy queremos reivindicar de nuevo a Rafa Nadal lo quiere hacer jabón pero no por sus triunfos deportivos que son tantos sino por esa honestidad con la que está hablando de sí mismo de cómo las ha pasado canutas en los últimos meses no ha contado así

Voz 0027 18:52 llega un momento en el que tener dolores cansado y cuando digo esto hablo más allá de la vida deportiva hablo de la vida real tener dolor continuamente es duro uno va acumulando el dolor dolor y dolor durante muchos meses y encima cuando te recuperas de una entras en otra pasa un momento anímico bajo hace un par de meses perdí la energía cuando recibes varias bofetadas al final de estas herido

Voz 1727 19:10 ha estado jodido lo cuenta Jabois

Voz 1389 19:13 toque fondo dice hoy en el país me canso de sufrir dolor era el día de decir soy el Rey

Voz 1 19:18 era el día de decir No hay nadie como John ni probablemente nadie vaya a hacer lo que yo sangrando un poco

Voz 1389 19:24 pero es que sin embargo recuerda de dónde viene recuerda todo lo que ha pasado recuerda el sufrimiento cada vez es más habitual y esto es muy bueno que eso

Voz 1727 19:32 cuerda que es humano si se recuerda que es humano

Voz 1389 19:34 la baja de la nube a muchos críos que están pensando que a lo mejor cualquier persona puede hacer lo que él sin dolor sin sufrir y sin grandes bajones anímicos cada vez es más habitual que deportistas de elite y aquí recomiendo por cierto el libro Open de Agassi reconozcan sus flaquezas sus debilidades llanto no hay creo que es bueno destruir lo más tóxico de ese concepto de lo viril que es el hombre in perturbó hable el vencedor la roca él contra aquel que nadie puede al que nadie puede vencer ahora lo que falta quizás más complicados reconocerá a lo mejor el hundimiento el dolor el sufrimiento no cuando ha superado sino cuando se está superando que es quizás cuando más real es una pero lo que está haciendo Nadal reconociendo eso es incalculable mente Valioso tú que por John triunfal triunfador en la Feria del Libro bueno de fecha para contarnos tus flaquezas vale a todos los días

Voz 1727 20:23 hasta mañana ocho en Canarias

Voz 1275 20:34 qué tal buenos días que las temperaturas bajan ligeramente se nota esta mañana hacia quienes Quito pero también lo notaremos a mediodía porque hoy los termómetros no van a pasar de los veinte grados de máxima en casi toda la comunidad hoy saldremos de dudas hoy sabremos si como se espera la ultraderecha Se va a hacer un hueco en la Mesa de la Asamblea de Madrid en las horas previas a que se constituya el Parlamento regional hay silencio de puertas para afuera pero mucho ruido dentro ninguno de los tres partidos de la derecha ni PP ni Vox ni Ciudadanos confirman de manera oficial a esta hora hay de acuerdo sin embargo desde anoche fuentes consultadas por la SER lo dan por hecho dan por hecho un pacto del trío de Colón para hacerse con el control de la Asamblea madrileña se quedarían con cuatro de los siete asientos Ciudadanos AZ la entrada de Vox a cambio de que la ultraderecha allí en PP apoyen a su candidato el diputado Juan Trinidad para la presidencia de la Cámara el pleno de inicio de la legislatura arranca las doce lo preside la Mesa de Edad el diputado más viejo y el mar

Voz 0806 21:30 en de la Cámara todos los diputados

Voz 1275 21:32 juran o prometen hoy sus cargos Javier Bañuelos bueno

Voz 0861 21:36 qué tal buenos días la Mesa de Edad dirigirá este primer pleno a las doce la Campana llamará a sus señorías ICO en el hemiciclo cerrado dará comienzo las cuatro votaciones primero para elegir al presidente de la mesa si el candidato no sale por mayoría absoluta inmediatamente después se repetirá la votación entre los dos más votados en ese escenario la lógica dice que la votación agrupará como presidente del Parlamento madrileño a Juan Trinidad el candidato de Ciudadanos de fuese votarán en bloque las vicepresidencias la secretaria primera y segunda y por último la secretaría tercera que en principio con el aquí todo del tripartito de Colón ese puesto estará reservado para Vox una vez que la Mesa se ha constituido todos los diputados tendrán que jurar o prometer su cargo lo harán con poca expectación en la tribuna de invitados del Partido Popular salvo sorpresa no vendrá Pablo Casado de hecho de la dirección nacional del PP de momento nadie confirmado aún su presencia de ciudadanos pues tampoco veremos hoy a Albert Rivera en su lugar estará José Manuel Villegas

Voz 1275 22:47 sí lo está contando esta mañana la SER nuevo caso de puertas giratorias en la Comunidad Adolfo Esquerra hasta hace unos días responsable de controlar inspeccionar las farmacias de la región acaba de ser contratado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos el dice que es por motivos personales que es un puesto eminentemente técnico pero la oposición cree que es una práctica corrupta Mónica García Más Madrid

Voz 1855 23:07 los otro caso que viene a decir que nuestra gestión de la sanidad está metas tapizado de prácticas con un alto grado de conflicto interés con unas puertas giratorias absolutamente indecentes y porque no decirlo con prácticas corruptas que son repetida Ezquerra no había tenido contacto con el sector hasta que tomó posesión de su cargo en la Consejería

Voz 1275 23:25 desde entonces hasta hoy ha adjudicado cuarenta y dos nuevas oficinas de farmacia el mayor concurso público realizado en la última década y ha sido el responsable de la redacción de la Ley de Farmacia que estuvo a punto de aprobarse hace unos meses

Voz 0806 23:38 más noticias de este martes titulares con Paula Asensio cuñada y la suegra del hombre XXXVIII año que disparo a tres familiares en Aranjuez permanecen ingresadas la cuñada joven sigue en coma inducido la suegra en estado grave la hermana de la cuñada murió ayer en el acto el detenido su pareja en trámites de divorcio tienen cinco hijos en cómo

Voz 1275 23:53 el Zoo de Madrid estudia presentar una querella contra Proyecto Gran Simio la organización que les ha denunciado por maltrato los nueve de fines de sus instalaciones el Seprona está investigando el caso

Voz 0806 24:02 lanzadores del Orgullo LGTB han decidido que ningún partido encabece la manifestación del seis de julio este año estará entre la pancarta los activistas históricos

Voz 1275 24:09 movimiento y con niveles óptimos en las reservas de sangre en los hospitales hoy se celebra maratón de donación en el Hospital del Sureste mañana y el jueves en el Puerta de Hierro

Voz 8 24:19 los de ustedes

Voz 1275 24:27 con un gesto en la final de la ACB Sampe buenos días buenos días tras su victoria de anoche en su visita a Valencia Basket en la Fonteta setenta y ocho ochenta y cinco es la octava final consecutiva de Real Madrid en la competición liguera las ocho desde que está Pablo Laso en el banquillo blanco en cuanto a Food

Voz 1161 24:39 el noche el telón de la temporada en el Bernabéu con España tres Suecia cero goles madrileños ambos de penalti uno de Ramos otro de Morata y hoy es el último partido de la temporada hemos para Hassan el Bélgica Escocia antes de ser presentado el próximo jueves en el Bernabéu

Voz 13 25:06 buenos días persisten complicaciones en todas las entradas a Madrid también de salida la A tres en Rivas está bastante complicada en la A cuatro en Butarque la M40 lo peor barrio de La Fortuna sentido A cinco en Val de Marín en ambos sentidos la zona norte de la M cuarenta muy complicada hasta ahora paciencia

Voz 1275 25:22 en la capital cómo se circula banda de azar alcanzar buenos días

Voz 1322 25:25 buenos días qué tal Laura bueno aquí tenemos la M30 en plena hora punta la gran mayoría de las entradas pero en el interior hay una incidencia hay trabajos de conservación urgente si está cortado el túnel de Santa María de la Cabeza desviando el tráfico en superficie allí también nos encontramos con retenciones en el túnel en sentido Avenida Ciudad de Barcelona aumentó tramos como el Paseo del Prado Recoletos sentido norte

Voz 1275 28:45 de Madrid estudia emprender acciones legales por el caso delfines el responsable de Biología del centro ha salido al paso en antena de la Ser de la denuncia de maltrato de un grupo animalista confirma que el Seprona ha estado en sus instalaciones no les ha hecho ver que haya nada irregular Agustín López

Voz 23 29:00 para nosotros esta es una denuncia muy grave que va en contra de nuestro trabajo diario tiene un contenido que es totalmente falso y bueno pues estamos estudiando emprender acciones legales tanto por vía civil como poco la penal contra esta fuente de la denuncia y bueno pues se trata de una organización que ya ha realizado falsas denuncias no en otras ocasiones

Voz 1275 29:24 la denuncia recoge lo que documentó sobre lo los delfines una asociación conservacionista que se infiltró en las instalaciones del Pozo y que después interpreta un veterinario desde esta organización subrayan que los delfines están enfermos y que no deberían emplearse en los espectáculos del zoo el responsable de Biología del centro insiste en la SER en que eso sólo hay un animal mayor con una enfermedad en la piel pero que participa voluntariamente en los

Voz 1727 29:44 porque veo juegos tenemos dieciséis grados hasta ahora

Voz 1275 29:47 en el centro de la capital

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 8 30:44 años hicimos con esto

Voz 1727 30:46 no hablamos en unos minutos antes Aimar novedades muy importantes sobre la macro estafa de ídem tal que publica hoy El País

Voz 0027 30:53 sin según la policía los supuestos responsables de la estafa desviaron más de siete millones de euros salas de las clínicas siete millones de euros de unas clínicas que terminaron quebrando dejando en la estacada a decenas de miles españoles con los tratamientos ya pagados pero a medio hacer según la policía los dueñas de la cadena dental utilizaron el dinero de esas clínicas para comprarse una avioneta un barco casas de lujo y coches de alta gama algunas de las compras ejecutaron incluso cuando los estafados ya se estaban manifestando en la calle el Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar seis tipos de complementos alimenticios que contenían Viagra Hinault lo ponía en el etiquetado son las pastillas y vio activo de beat in extremis se vendían como productos naturales para lograr la L la erección pero de natural no tenía cantada por qué

Voz 0867 31:38 tenían el principio activo de la Viagra es grave

Voz 1358 31:41 que estos productos básicamente dilatan la circulación por tanto personas han tenido infarto angina de pecho personas con problemas de hipertensión que no pueden tomar los para la disfunción eréctil porque podrían interferir con los problemas que tienen aunque otras medicaciones que están tomando

Voz 0027 31:59 a jugar al fútbol con los clientes computa como tiempo de trabajo lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia en la que les da la razón a los comerciales de una empresa de tabaco que han peleado para que se les contabiliza como tiempo laboral todo aquel que invierten en jugar pachangas con los estanqueros el Supremo dice que tienen razón Isabel Villar buenos días

Voz 0806 32:17 buenos días y es lo que reclamaban los sindicatos de Altadis la antigua Tabacalera el Supremo reconoce que participar en esas pachangas es voluntario pero son actividades que aparecen en convenio los comerciales las juegan con clientes de su empresa por tanto no pueden considerarse tiempo de ocio es tiempo que los empleados dedican a la compañía igual de válido que el que pasan en la oficina y esto implica según el tribunal que su siguiente jornada laboral no puede comenzar hasta doce horas después de que termine este partido además la empresa deberá compensarles el exceso de jornada con descansos y cualquier accidente que se produzcan las pachangas se considerará como un accidente laboral

Voz 0789 33:20 buenos días Pepa buenos días a todos en la recta final de los pactos se echan a rodar razones y sinrazones bravatas órdagos Diegos donde dije digo que no hay que tomarse al pie de la letra si lo hiciéramos tendríamos que dar por descartada la investidura de Sánchez de forma que la repetición de las elecciones sería no ya una posibilidad que lo es sino algo inevitable no puede serlo pero de cuantos ha dicho en las últimas horas merece ser escuchado con atención el anuncio hecho por Teodoro García Egea secretario general del Partido Popular porque constituye el principio fundamental de los mismo político no sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez dijo sino que la vamos a dificultar postura que tendría sentido si hubiera alguna alternativa pero no la hay postura que sería entendible si de esa forma quisiera Egea aportar unas nuevas elecciones en las que su partido pudiera obtener la victoria nada más lejos de la realidad es simplemente la lógica de ese partidismo enfermizo que padecemos y que tanto daño está haciendo por qué cree que la responsabilidad de Estado sólo compete a quién ocupa el poder como remate Egea sentenció y lo hizo sin reírse la coherencia no puede perderse nunca en política olvidando que su jefe Pablo Casado pasó en veinticuatro horas de ofrecer ministerios a Vox a renegar de ellos ya hacerse centrista el señor De Gea no sólo demuestra la soltura de prejuicio nada del patriotismo de pulsera España sólo me importa si mando yo sino que nos advierte del filibusterismo que nos espera en esta legislatura

Voz 8 34:53 esta noche en El Larguero con Manu Carreño tendremos toda la actualidad deportiva hice pasará cada martes antes

Voz 1727 37:28 a las ocho y treinta y siete minutos de la mañana a las siete y treinta y siete en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez buenos días o la Pepa buenos días con Joaquín Estefanía cómo estás buenos días con Teodoro León Gross Málaga de milagro

Voz 1389 37:45 bueno bueno porque has pillado un atasco monumental monumental ha sido un doble accidente claro es el día que empieza la selectividad aquí ese se juntan demasiadas cosas de esas tormentas perfectas ya hemos estado

Voz 1727 37:58 minuto minuto siguiendo esa tasa llegaba eso no llega vas a partir de las nueve vamos a tener mucho tiempo para hablar de los actos de cómo está la situación ahora queda mucho su recorrido vamos a hablar con vosotros y también con José María Espejo que es el hombre designado por Ciudadanos para las negociaciones de los pactos en todos los niveles en que se están produciendo el encargado de coordinar los todos y hablamos también con Susana Díaz como la secretaría general del PSOE de Andalucía una comunidad donde no ha habido autonómicas Fabregas hubo el dos de diciembre pero ha habido también municipales hay que constituir diputaciones en fin hay faena en Andalucía también pero era quiero detenerme en este dato siete de cada diez G jóvenes españoles han visto porno a través de Internet y lo peor es que cada vez empiezan a verlo antes el primer contacto es a los ocho años ocho años yo tuve que leerlo dos veces ayer un niño busca algo pone una palabra que tiene que ver con el cuerpo con la sexualidad en el teléfono móvil o la tablet les sale por no les sale porno dicen los expertos que el consumo se generaliza más tarde a los catorce hay un artículo tremendo hoy en la vanguardia de firma Susana Cuadrado y que titula la generación de los porno nativos dice los niños llegan al porno antes que a su propia sexualidad antes incluso de su primer beso antes de que conozcan su propio cuerpo el riesgo reside en que intencionadamente por accidente los chavales crean que el sexo es como ser representan esos vídeos que lo normalicen y piensen que aquello es lo que se espera de ellos ahí los gemidos son falsos y están desconectados de las sensaciones reales de la mujer allí los hombres priorizan su placer sobre el de su pareja son irresponsables dominantes rudos siempre de ese antes y con un apetito sexual voraz e incontrolable allí así se fomenta un modelo de relación machista competitivo e incluso violento que consagra una erótica deshumanizada totalmente ficticia y errónea debemos poner muy difícil a los chavales el acceso a las webs porno esto dice Susana Cuadrado esta es la pregunta que dejó en la mesa pero cómo hacerlo Teo aquí somos todos padres algún abuelo cómo hacerlo como poner difícil imposible que un niño de ocho años ponga en en una pantalla una palabra relacionada con su cuerpo y le parezca una sesión de porno violento

Voz 1926 40:31 no no Emma la pregunta pero desde luego para mí la respuesta con toda seguridad pasaría pues porque existiera verdadera voluntad de hacerlo quiero decir estoy persuadido de que tecnológicamente tiene que haber tiene que existir esa posibilidad pero me parece que estamos hablando de uno de los grandes negocios que mueven que mueven el mundo como las armas o como las drogas y por tanto estamos hablando de un territorio en el que nada será fácil lo que está claro a mi del planteamiento del artículo lo que está claro es que el pensar en el porno a los ocho a los ocho años es un disparate hay hay cosas hay asuntos en los que uno casi siempre prefiere esperar valoraciones de los expertos que dar impresiones de profano no pero este no es el caso ocho años iba siendo padre es un verdadero disparate porque como dice el artículo El por no parece una representación de la realidad preso en género de ficción un género de ficción donde el contenido es enormemente violento porque en efecto es la deshumanización completa del erotismo de la sexual

Voz 1321 41:24 la del hombre y de la mujer no así que

Voz 1926 41:26 o porque quieren montar gran gran determinación por parte de la sociedad esa es la única pues

Voz 1727 41:32 publicado en Reino Unido por ejemplo Lucía están en ello e la regulación consiste en que esas páginas web donde se accede al porno estén obligadas a verificar la edad de sus usuarios de forma fehaciente pero no he conseguido averiguar cómo cómo es esto de averiguar fehacientemente qué edad tiene quién está entrando en la página

Voz 1321 41:51 yo creo que son los posible Pepa francamente creo que ese tipo de de anuncios como el de Reino Unido es puro voluntarismo no porque hasta que mientras que como dice Teo es en fin es un gran negocio las tecnológicas son las que mueven el mundo y por tanto pues es un asunto que nos que nos trasciende hombre yo creo que este tipo de estudios que desde luego desatan una gran alarma por supuesto en todas las familias bueno me parece que no es decir hay hay que es decir hay que leerse un poco la letra pequeña no el estudio no dice que los niños españoles se inicien a las

Voz 1926 42:32 su calidad con el porno más claves del móvil a los ocho años

Voz 1321 42:37 dice que hay una parte de de uno de cada cuatro se inicia antes de los catorce años y que algunos que algunos podría en fin de la edad de algunos podría estar en los que ha bajado hasta los ocho entiendo entiendo que es una cosa completamente excepcional es decir no no no no no sé yo primero primero porque pero eso es una eh

Voz 1727 42:56 porque no sabemos cuánto son o sea lo que sí tienen garantizado es que a los ocho años ya hay niños que acuden

Voz 1321 43:01 igual es que es una deducción que yo prefiero hacer porque me parece imposible que esto pueda ser así de forma mayoritaria primero porque yo no sé si los niños ahora tiene móvil a los ocho años no no se Nos a qué horas a qué edad se regalo móvil a los niños que este es el esto es el problema

Voz 1727 43:20 te leo los leo otra en el Guardian esta mañana estudio que dice que han encontrado adicción a internet en niños de cinco años cinco años corren el riesgo riesgo de convertirse en adictos a Internet porque ya hay adictos a Internet con cinco años se inician dice este reportaje del Gardian a la edad de dos en redes sociales como es chat o Youtube aprenden a esa edad dos años a manejar Internet submundo esto no es malo en sí mismo pero si eso no se controla les crea adicción otros datos del estudio que publica The Gardian hoy un tercio de los niños de cinco a diez de cinco a diez años han sido víctimas ya un tercio de ciberacoso pero estamos hablando están expuestos a material inadecuado para niños de esa edad

Voz 1321 44:11 estamos hablando de los niños como los niños fueran un ente libre se pudieran mover por ahí pudieran hacer lo que les de la gana son niños tienen padres esos niños

Voz 1727 44:19 Elías y digo yo no tienen padres que supongo que

Voz 1321 44:23 en fin yo creo que debemos hacer todos un esfuerzo por por Com por por entender y comprender y asumir que los que a los niños hay que controlar los dispositivos electrónicos es decir que al fin igual estoy diciendo algo que es un un poco obvio y que a lo mejor pues en fin pero yo creo que es que es es fundamental que los niños a los dos años es decir las dos años un niño no hace lo que quiere por favor al años un niño depende de sus padres

Voz 1727 44:51 absolutamente claro te das la vuelta a los ocho al móvil esperando que ha encontrado Aimar la manera en la que los británicos pretenden verificar de forma fehaciente la edad Pekín accede a una página web

Voz 0027 45:03 porque si es una de las formas que se están planteando todavía la cuestión está en una comisión de estudio una de las maneras era que tuvieran que ir tú persona mayor de edad a un kiosco y allí presentar tu DNI certificar que eres el kiosco comprar una tarjeta que después sea el dato que introduzcan en Internet por lo tanto en Internet no queda tu nombre escrito en ningún sitio la única persona ante la que tú has demostrado que eres mayor de edad es ante el quiosquero esa sería una fórmula de de demostrar que desmayada

Voz 1727 45:31 complejo difícil parece vela difícil ojo con esto eh porque esto abre un debate que demoniza Internet Internet está ahí en nuestra vida ya es nuestra vida no se demoniza a Internet un no pretendemos eso no sino empezar a analizar qué consecuencias tiene un mundo sin reglas todavía ya en el que hemos entrado en fin de forma casi inocente Joaquín

Voz 0789 45:55 Carlos artilugios cronologías en tu pregunta era en qué hacemos con esta honrar esto hay un una o dos medidas que no son de largo plazo aunque lo parezcan es decir que no tienen que ver con Internet tiene que ver con la el mundo de la sexualidad con me dijo entonces una es la educación se suelen las cuentas escuelas es decir desde muy pronto muchísima más educación sexual que la que hay ahora son las conversaciones con los padres es decir que son medidas antes de llegar al al tema de los artilugios porque el tema de los artilugios está en los en los niños desde muy pronto

Voz 1321 46:32 Lucía es decir un niño igual que antes algún niño Obaba

Voz 0789 46:37 los libros y los hilos pasaba de una manera

Voz 1727 46:40 no

Voz 0789 46:41 ahora los niños están con los teléfonos de los padres con los hay pan

Voz 1727 46:44 el maneja la pantalla como lo manejamos nosotros

Voz 0789 46:47 si pasan y pasan las páginas haciendo clarito que es una cosa que nosotros no sabíamos en no sabíamos hacer no

Voz 1321 46:55 ya pero es que se les enseña a pasar los semáforos en rojo

Voz 0789 46:58 no si no se trata solamente de él no se trate solamente en este caso aunque sea lo más grave hoy de la información sexual es a todo lo que tienen acceso gratuito es decir sin anónimo muchas veces en la mayor parte de las de los casos anónimos icono ausencia de límites es decir pero no solamente con el porno sino con muchísimas cosas que nos han traído las tecnologías de la información y la comunicación que hace todavía diez minutos les llamábamos nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están viviendo su primera crisis de identidad