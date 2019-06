Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 en las nueve las ocho en Canarias

bueno en unos minutos vamos a entrevistar en Hoy por hoy a la líder del PSOE andaluz a Susana Díaz más tarde hablaremos con José María Espejo el coordinador de los pactos de Ciudadanos cuando falta apenas una hora para que Pedro Sánchez se reúnan el Congreso con Pablo Iglesias

Voz 0027 00:37 ya por la tarde lo hará con Albert Rivera Icon Pablo Casado y en Madrid hay un acuerdo de las tres derechas para controlar la Mesa de la Asamblea y evitar así que la Cámara la preside al PSOE de Ángel Gabilondo que es quien ganó las elecciones Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 00:50 buenos días Rocío Monasterio la hora por la mañana de un principio de acuerdo pero anoche confirmó láser que ese acuerdo se cerró a última hora con la mediación de Isabel Díaz allí

Voz 1727 01:00 eso candidata a la presidencia de la

Voz 1468 01:03 de Madrid desde el Partido Popular que desde hace varios días media entre Ciudadanos y Vox para llevarles al terreno del acuerdo en Madrid y así ha sido

Voz 1727 01:11 según fuentes de la negociación el acuerdo como

Voz 1468 01:14 digo se cerró a última hora de anoche con este acuerdo el tripartito de derechas domina el parlamento regional de Madrid con cuatro de los siete asientos en la Mesa del Congreso perdón del Parlamento regional y Ciudadanos acepta la entrada de Vox a cambio PP y Ciudadanos PP y Vox votan que Ciudadanos presida la Mesa del Parlamento de Navidad

Voz 0027 01:34 gracias Nieves acabamos de conocer que siete personas siete inmigrantes dos de ellos niños han muerto esta mañana abogados en Lesbos en Grecia ha naufragado el barco en el que intentaban cruzar Europa el resto de ocupantes esa embarcación cincuenta y siete personas han sido rescatados por los guardacostas griegos el Wall Street Journal publica esta mañana que el hermano de Kim Jon Un que fue asesinado con veneno hace dos años en el aeropuerto de Kuala Lumpur era informante de la CIA el hermano del presidente de Corea del Norte colaboraba con la inteligencia de EEUU Pascual Donate

Voz 1684 02:02 el día que le mataron Kim Jong Nam iba a reunirse con un espía de la CIA el Wall Street Journal cita una fuente anónima que asegura que Kim Jong Nam ya se había reunido en varias ocasiones con ese mismo agente Quiñón Nana quién también se les relacionada con los servicios de inteligencia de China que desgracia en dos mil uno antes de que Kim Jong un llegar al poder y aunque el régimen de Corea del Norte lo niega Estados Unidos acusa al líder norcoreano de ordenar el asesinato de su hermano la única condenada por este crimen a la que engañaron para envenenar le fue puesta en libertad hace un mes después de cumplir dos años de cárcel

Voz 1926 02:31 ya Amazon acaba de destronar a Google como

Voz 0027 02:33 la marca mejor valorada del mundo según el ranking elaborado por la consultora Kantar elegido Berzosa ha aumentado su valor un cincuenta y dos por ciento y su marca está valorada en trescientos quince mil millones de dólares las española estará en Movistar desaparecen de ese top cincuenta

Voz 4 03:20 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días señor El Corte Inglés empresas están convencidos de

Voz 6 04:42 porque esos son los tres que pueden facilitar o bloque

Voz 7 04:45 cierro la puerta de Otegi a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente

Voz 6 04:50 que la alternativa es la repetición de elección el Partido Popular no es un partido bisagra tampoco nosotros éramos bisagra de nada nosotros tuvimos la coherencia es la

Voz 5 04:59 Marca del Partido Popular sería un gesto de coherencia

Voz 1 05:01 que si estuviera Ciudadanos que este partido más cercana al Partido Socialista

Voz 5 05:04 en ningún caso va a contar con nuestro voto en y con nuestra abstención

Voz 1 05:08 por Rivera como Casado le han dicho que sin hubieran dicho que sí ya no se habla más hoy por Hoy por hoy no hay ningún acuerdo no por falta de ganas de nuestra no es sólo hablar es una foto Esteban a decir barbaridades sobre nosotros

Voz 7 05:33 vamos es fruto y es lo que no vamos a dejar de hacer

Voz 1 05:38 que y todos cedemos un poquito junto jugaríamos más que las tres derechas pero no es el caso de ver al señor Ábalos insultarse con nosotros y viceversa

Voz 7 05:58 ese de los pactos de derecha izquierda

Voz 1 06:04 comprarnos con nuestro dinero una casa

Voz 1 06:18 Pedro Sánchez después de las elecciones haya tratado de acercarse a ciudadano a ver a las izquierdas peleándose así cobra más mediático no es sensato amenazar con nuevas elecciones ver unos corren a gorrazos con toda la razón Nos ha hecho mucho daño una cosa muy de La vida de Brian muy de la izquierda

Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis

Voz 1727 07:29 y con los pactos Teodoro con los pactos encima de la mesa yo creo que hasta después del quince cuando se constituyan los ayuntamientos algunas cartas no van a estar del todo sobre la mesa y aún así habrá otras que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas

Voz 1926 07:43 sí yo tengo la impresión de que buena parte de lo que estamos viendo ahora mismo es coreografía son los movimientos tácticos el tablero lo incluye todo el tablero de la Moncloa en forma parte de un juego en el que también están las comunidades autónomas están los ayuntamientos qué tal por delante de modo que yo creo que Pedro Sánchez sabe la carta que está jugando la derecha está digamos empezando a dar una imagen obstruccionista y eso finalmente va a legitimar Le yo creo que no va a conducir a unas nuevas elecciones no lo creo es más probable desde luego un pacto con Podemos del tipo que sea ya sea de investidura o de o de gobierno pero en cualquier caso sí que tengo la impresión en efecto de que el Don Tancredo mismo muy parecido por cierto al de Rajoy que está ensayando Pedro Sánchez poniéndose de perfil en en este momento es para que los demás sean los que los que vayan quedando marcados que por cierto ciudadanos es quien está haciendo el papelón después de anunciar vetos a izquierda y a derecha y levantarlo esa derecha y levantar los además de un modo tanto insólito porque después de la experiencia andaluza a mí la presidencia de la Asamblea es verdad que la presidencia del Congreso es un cargo importante es una de las grandes de las cinco grandes autoridades del Estado pero la presidencia de una asamblea autonómica tiene una importancia muy relativa porque aquí yo les preguntaría cualquiera si saben quiénes Marta Bosquet es la presidencia de la Cámara andaluza es un personaje completamente desaparecido en la política andaluza y eso es un premio muy pequeño y me da la impresión de que es una coartada meramente un apartado de Ciudadanos para terminar a avalando los grandes pactos con el Partido Popular

Voz 1727 09:14 que integran a Vox bueno estamos hablando siempre de expectativas pero esto empieza a concretarse ya oye hoy se constituya la Asamblea de Madrid hoy sabremos si es ese pacto hasta dónde llega ese pacto de las tres derechas llega algún sitio y además hoy empieza de verdad a gestionarse la investidura de Pedro Sánchez con esas reuniones en el Congreso de los Diputados y con ese amago D y José Luis Ábalos ayer diciendo

Voz 1926 09:39 ojo

Voz 1727 09:39 que gobierne el PSOE gobierna el PSOE o vamos elecciones Susana Díaz secretaria general del PSOE andaluz muy buenos días

Voz 1921 09:45 buenos días lo de amagando con

Voz 1727 09:48 las elecciones es un órdago sólo usted cree que es una posibilidad real

Voz 1921 09:52 hombre yo no lo deseo evidentemente lo que quiero y creo que quiere la inmensa mayoría de los españoles que dejen gobernar ya Pedro y esto no tiene nombre yo creo que empiezan a cansar a la Sociedad Española de si no soy yo pues tú no va a ser presidente diga pero sí que la gente habla la urna hasta cuándo van a seguir obstruyendo nuestra democracia nuestra instituciones bloqueando la insinúa una alternativa que lo más lamentable de hecho que no tienen alternativa simplemente echan en impedir que el Gobierno eche a andar lo antes posible lo que necesita España

Voz 1727 10:24 usted preferiría que Pedro Sánchez fuera investido con la abstención de Ciudadanos del PP

Voz 1921 10:28 o con el apoyo de Unidas Podemos bueno yo que como siempre ha defendido que cuando no hay una alternativa hay que dejar gobernar lo hecho en todo momento y en algunos casos con situaciones dolorosas en otro partido que no abrimos en Canal entonces ahora para mí es impensable que ninguna fuerza que diga ser constitucionalista esté impidiendo que Pedro sea presidente que el Gobierno eche a andar que no lo concibo sin menos Potito en Sol menos en Colón perdón menos golpe de pecho imaginero sida con España dejando a las instituciones que echen a andar porque de verdad la gente no lo entiende ayer me decían varios ciudadana que me paran por la calle aquí votamos Susana si a la hora de la verdad o están de cambalache cambiándose un cromo por otro o impidiendo que la gente gobierne verdad la gente empieza a cansarse en este país de tanto trilero tanto regate corto ingente que no que no viene a construir a la a las instituciones sino que el contrario vienen a enfrentar a dividir y a bloquear

Voz 1727 11:26 qué le parece el acuerdo que parece que se va a confirmar hoy entre Ciudadanos Pepe y Vox aquí en Madrid también para bueno en principio para la Asamblea pero lo que se supone que está detrás es el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital de España sin duda

Voz 1921 11:40 el camino idéntico al recorrido en Andalucía tiene lo mismo actos empezaron por la Mesa del Parlamento de Andalucía creo que Teodoro hacía referencia a la presidencia del Parlamento la secuencia es la misma están recorriendo el mismo camino para llegar al mismo sitio yo que un gobierno de la actriz derecha como han hecho aquí en mi tierra como han hecho en Andalucía y creo que lo próximas fuera pues lo veremos no al final también el bloqueo al presupuesto de Andalucía por parte de Vox forma parte de esa negociación aquí son moneda de cambio de lo que están construyendo en el Gobierno de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que la suma de la derecha

Voz 1727 12:19 para alcanzar el poder mañana termina el plazo verdad para que Vox Levante mantenga esta enmienda la totalidad de los presupuestos andaluces que usted cree que depende de cómo vaya el acuerdo Madrid pueden levantar o no esa enmienda

Voz 1921 12:31 no hubo una creencia que lo dijo la semana pasada dijo con claridad el presupuesto de Andalucía y el Gobierno Andalucía estaba sujeto a los acuerdos que se alcanzaron en otro territorio dijo con claridad si no se han enterado Andalucía moneda de cambio de lo que nos interese en otro lugar de España si nos tratan como una sucursal con un desprecio absoluto a nuestra autonomía nunca fue tan Océano el dirigir esta tierra desde Madrid al en este caso directamente el Gobierno ya no su propio partido a los que no tenían acostumbrado ahora el Gobierno

Voz 1727 13:02 en la tierra Pedro Sánchez le ofreció en persona o a través de otras personas algún cargo institucional

Voz 1921 13:08 alguien lo que no que de verdad yo estoy súper agradecida al cariño ya a la lealtad y mire con sinceridad Pepa no siempre hemos compartido posicione política yo ahora tengo que decirle que tengo una relación con el formidable la mejor en estos año que estado al frente de la secretaría general tiene todo mi lealtad y mi apoyo y yo sé que cuento con el suyo para que cuanto antes recuperemos el Gobierno va a Andalucía y todo lo demás yo fruto de las intoxicaciones que yo creo que mal la derecha pretende alimentar porque saben que Andalucía muy importante en el contexto nacional como se ha dicho porque hubo un dos de diciembre de puedan pasado distintas cosa el veintiocho de abril el veintiséis de mayo toda España dijo que no queremos para nuestro país y lo que han hecho la derecha en andaluz

Voz 1727 13:56 usted sabe que es imposible quererse que ustedes se lleven bien ahora que nos cuesta a todos los que hemos vivido en primera persona un desencuentro no sólo político sino personal evidente

Voz 1921 14:08 mire aquí quién quiere el PSOE quién quiera España Ginger Andalucía está feliz de que Pedro yo colaboré y eso te lo dice continuamente que han echado una posición en otra quienes de verdad quiere lo mejor para España para Andalucía y para el PSOE les encanta que colabore muy temo junto trabajando y remando en la misma dirección y eso es lo que vamos a hacer lo que creo confío como Le digo plenamente en él se que en mí también si a partir de ahí vamos a seguir construyendo no es la primera vez que un partido se tienen posiciones distintas pues se se colabora mis inicios con Alfredo Pérez Rubalcaba no eran bueno por la edad entre con mucho ímpetu en Vogue y Alfredo ya venía de vuelta y acabó siendo uno de mis mejores amigos dentro del PSOE cuando se quiera España siquiera el partido siquiera tu tierra al final lo bueno con lo que te queda hay lo que acaba triunfando

Voz 1727 15:04 vamos que Pedro Sánchez esté pueden ser compadres y comadres

Voz 1921 15:08 bueno es suave otra cosa el ámbito privado yo ya amigo está bautizado

Voz 1727 15:12 pero ya no sé si lanza

Voz 1926 15:15 hombre creo que era bueno frivolizar en esa

Voz 1921 15:17 te digo que que yo en estos momentos estoy contenta además sé que cuento como les decía con su confianza y su lealtad Él tiene la mía en un momento que no va a ser fácil porque no lo están poniendo fácil porque lo malos perdedores demuestran una vez más que aquella frase de Montoro de dejemos que se caiga España verdad era la española que creen y ahora lo que hemos España impida amo usted cree que un secretario no sé qué cargo tiene el Teodoro oeste secretario García Egea bueno pues el cargo ver quién era el número dos del PP sin nacional puede decir vamos a hacer lo imposible para impedir que España tengo bien

Voz 1321 15:55 no

Voz 1921 15:57 eso te demuestra a lo que no lo que nos queda lo que no quedan esta legislatura yo creo que aquí lo que hay que hacer es apoyar reforzar poner todo nuestro trabajo y entrega para que el Gobierno de España hay pero como presidente saque adelante el PAI que lo que merecemos todos

Voz 1727 16:12 después de este medio año que ha pasado perdió usted la Junta la perdió el PSOE andaluz la perdió el PSOE estatal

Voz 1921 16:19 no perdimos la Junta porque soy la actriz derecha porque gana ganamos las elecciones como sea bicho se abrió un camino Andalucía suele llegar la primera a los ciclos electorales abrió un camino donde primero ciudadano deja vaya de ser un partido que ellos se auto denominaban de centro de hecho liberal para convertirse en uno más de la actriz derecha no importarle la foto con la extrema derecha y que allí donde sumaran Se llevan a juntar creo que aquí fue el primer acto que hicieron después lo frenó en seco los españoles en las urnas y ahora en el cambalache que han convertido la instituciones en España donde sumen se van a unir lo tengo clarísimo la secuencia de Madrid es que se parece tanto a la Andalucía Pepa que lo están haciendo de la misma manera con esas reuniones de anoche se llegó un acuerdo cuál es el acuerdo bueno para que no claudica cubano no lo sabremos eh

Voz 1727 17:11 Teodoro León Gross desde Málaga te doy la palabra en primer lugar

Voz 1926 17:15 yo creo que decía la señora Díaz que que se está repitiendo exactamente el mismo camino para llegar al mismo sitio yo creo que ahí hay una pequeña diferencia ahí es que Vox en Andalucía aceptó un papel claramente subsidiario sumaba doce escaños en el con en el Parlamento para dar mayorías pero no entraba en el Gobierno e incluso aceptó esa estigmatización de por parte de ciudadanos no es decir que Ciudadanos lo considerará un apestado que no podía no podía parecer ni siquiera en la foto yo creo que eso ha cambiado no la pregunta veinticuatro horas que yo le haría la presidenta es si se produjera esta situación en la que Vox al final llega llevar a su Suu amenaza hasta

Voz 1921 17:57 el último término que haría el Partido Social

Voz 1926 17:59 esta hay alguna posibilidad de que reacciona o no

Voz 1921 18:02 nosotros reaccionamos cada día Teodoro cada día cada día defendiendo a Andalucía nuestra autonomía y el bienestar de la gente y Andalucía lo que ocurre que está recorriendo que manos a este Gobierno un camino contrario al que recorre la sociedad española camino de involución si usted me pregunta por el presupuesto mire un Gobierno que decía que venía crear empleo y que se encuentra con la herencia recibida de quinientos mil empleos más en la pasada legislatura recorta un quince por ciento lo que son las política el dinero que se avecina política activa de empleo cuando te Py tiene ya mil mujer víctima de violencia la última Beatriz con veintinueve años este Gobierno está dispuesta a claudicar a manos de la extrema derecha en esa lucha frente a la violencia machista recorta setecientos professore en la Oferta Pública de Empleo para este verano como comprenderá nosotros no vamos a apoyar un presupuesto que va en el camino contrario al bienestar de los andaluces pero cuando la cosa han sido buena para Andalucía lo hemos apoyado hemos apoya por ejemplo la reforma la renovación de la RTVA de Canal Sur cosa que yo no hicieron con nosotros nosotros lo hemos hecho porque porque bueno para Andalucía cuando las cosas en buena no tenga duda que yo voy a apoyar y haciéndole qué reconociendo algo que ha dicho todo que comparto yo creo que Vox ha perdido la virginidad política en Andalucía aquí llegó entregó su voto sin entrar en el Gobierno y ahora la única diferencia el único matiz que hay con lo que va a pasar en Madrid las próximas cuarenta y ocho setenta y dos Gora es que quieren entrar el Gobierno ya está pero el camino el reto lo mismo

Voz 1926 19:36 Lucía Méndez

Voz 1321 19:37 es decir merece un minuto para el a estos a si buenos días pues voy a intentar ser breve usted ha dicho antes que por responsabilidad y por dejar gobernar a Mariano Rajoy el PSOE se abrió en canal hay una diferencia

Voz 1921 19:47 la fundamental muy duro el ya ya lo sé lo lo lo vivimos

Voz 1321 19:51 no cometimos muchos errores yo lo confieso cometimos muchos errores

Voz 1921 19:55 todo pero era por encima de todo era el amor a España

Voz 1321 19:58 ya claro pero lo que le iba a decir es que la persona que ahora está pidiendo los votos para él y en ese momento defendió el no es no no la abstención esa es la gran diferencia que hay entre aquella aquella fase y no

Voz 1727 20:12 treinta segundos señora pidiendo todo el peso

Voz 1921 20:15 mi posición es la misma que entonces y ahora pido que dejen gobernar a Pedro Sánchez pero que ciudadano el PP seré menos golpe de pecho se envuelvan menos en la bandera y hagan un acto de generosidad por España escuchando lo que votó la gente el día veintiocho

Voz 1727 20:31 Emery Susana Díaz un placer tenerle aquí como siempre suerte gracias buenos días

Voz 1921 20:36 hace a todos

Voz 1 26:39 va

Voz 1727 26:47 son las nueve veintisiete veintisiete en Canarias y vamos a seguir hablando de los pactos e sobre todo como uno de los protagonistas del día sin ninguna duda el coordinador del comité negociador de Ciudadanos pero quiero hacer un paréntesis para que no se nos olvide un asunto

Voz 5 27:02 el asunto es

Voz 1727 27:04 la destrucción de los discos duros de Bárcenas va a juicio por fin Se celebra el juicio que el PP pretende que no haya cámaras ni grabadores de radio dentro de la sala estarán ustedes o que la Sala no facilite material audiovisual en directo como estamos viendo por ejemplo con todo el proceso lo pide está en su derecho naturalmente de pedirlo el juez se lo concede en un auto en el que Aimar dice cosas como

Voz 0027 27:30 dice cosas como que es lógico notorio el interés social y mediático pero que hay tres acusados distintos del PP testigos que no son personajes públicos por eso el juez estima

Voz 1926 27:40 qué retransmitir en directo el juicio les puede suponer a ello

Voz 0027 27:42 es una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y las posibles penas esto lo dice el juez Eduardo Muñiz Baena a pesar de que es el propio servicio de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quién le pidió que dispusiera esa señal institucional para que todos los medios tuvieran acceso a ella a pesar de eso el juez dice

Voz 1727 28:03 cuántos personajes no públicos cuanto ciudadano anónimo mosso policía ha pasado por el juicio del sometidos al al visionado del mundo entero mi trato de buscar una explicación Joaquín Estefanía esta decisión no la encuentro

Voz 0958 28:19 no tiene sobre todo porque la analogía con el plus es es terrible en estos comicios no es que no son dos varas de medir que hacen dificilísimo encontrar una explicación a esto no

Voz 1727 28:30 Teo

Voz 1921 28:32 siempre me genera cierta duda esto Pepa de entrada

Voz 1926 28:36 digamos mi compromiso con el derecho a la información el que creo que toda sociedad democrática tiene que tener lleva que haya la máxima transparencia pero también es verdad que que creo que existe dentro de ese de ese espectro del derecho a la propia imagen no cuando son personas que no tienen la excesiva dimensión pública que haya información pero que no haya hay margen porque la información por supuesto está garantizada en la sala como mínimo me me hace reflexionar no tengo una convicción clara una certeza mejor dicho clara de si es absolutamente necesario que haya cámara en todos los juicios desde luego se me ocurren muchos en los que es conveniente que no las haya

Voz 1727 29:11 sí pero esta es de naturaleza política Lloret yendo eh claro que muchos juicios en los que dices hay que proteger a testigos hay que proteger acusados pero aquí habla mucho de los medios de comunicación el fondo lo que hay es una desconfianza y ahí tendremos que hacer también nuestra parte de revisión sobre el uso y el abuso que se puede hacer de esas personas que no tienen una dimensión pública hay que vaya a declarar pero es que van a declarar Lucía es que esto es su

Voz 1321 29:37 creo que afecta a un partido politico no a la intimidad de una persona

Voz 1921 29:40 los partidos políticos que yo sepa no tienen intimidad

Voz 1321 29:42 hasta donde se me alcanza creo que es una decisión que a mí sin yo tampoco entiendo muy bien sobre todo porque va en contra de de la necesidad de transparencia que exigen los tiempos es decir esto estamos hablando de un partido político con una responsabilidad política y con una responsabilidad personal en lo que en lo en lo que hacen las personas que trabajaban en ese partido pues en fin y entre otras cosas cobraban el sueldo gracias a las subvenciones que reciben de los presupuestos del Estado es decir que no no entiendo qué tipo de intimidad es la que se violenta en este caso y además son personas que han forma parte de la vida pública que han aparecido en los medios que han dado ruedas de prensa que han hecho comparecencias públicas la la que la tesorera esta que crecer compareciera una comisión del Congreso con plena transparencia es decir no se no se me oculta las razones la verdad

Voz 0027 30:39 lo que permite el jueces que se graben imágenes antes de que empiece cada sesión lo que se conoce como mudos unas imágenes sin audios y además no se va a poder enfocar directamente a la cara de los imputados y los testigos sino que se les va a tener que grabar de lado o de espaldas y y menciona Weiss al juicio el proceso precisamente es el ejemplo de cómo cuando se decide proteger la intimidad de determinados actores en aquel caso testigos a policías y guardias civiles que por la razón es evidente se decide que el castiguen del Tribunal determina que haya gana la iglesia local

Voz 0958 31:09 no no eso en este caso la analogía con se es muy pertinente

Voz 1727 31:13 es muy pertinente por la gravedad de de lo que está juzgando el Tribunal Supremo a propósito de pluses por la transparencia que ha sido un empeño evidente del propio Tribunal la la transparencia y la protección a la vez de quiénes eran testigos que no tenían que dar la cara lo conociéramos su cara pero si el testimonio es que aquí en el testimonio el audio

Voz 0958 31:36 ocho bueno aquellos dibujantes

Voz 5 31:38 claro sí ponerle

Voz 1727 31:41 de puertas al campo verdad venga vamos a hacer una pausa y hablamos con José María Espejo

a las nueve y treinta y siete las ocho y treinta y siete en Canarias

Voz 1727 36:50 en Canarias se constituyó hoy la Asamblea de Madrid también la asamblea de Murcia por cierto que hay novedades en Murcia veníamos contando a lo largo de toda la mañana que tanto PP como PSOE estaban dispuestos a votar al candidato de Ciudadanos a presidir esa asamblea bueno pues parece que el Partido Socialista de verdad debe dar por perdida cualquier negociación ya conciudadanos en esa la comunidad porque anuncia esta mañana que finalmente presenta candidato propio a la presidencia de la Asamblea Regional por lo tanto no va a votar al candidato naranja también Se constituye la Asamblea de Madrid y hablamos con José María Espejo que es diputado coordinador del Comité de ciudadano los que está negociando los pactos todos los pactos e muy buenos días señor espejo muy buenos días qué tal nos confirma que en Madrid en concreto han llegado a un acuerdo con Pepe y Vox para controlar la Mesa de la Asamblea y que no la presida el PSOE

Voz 35 37:42 pues que yo sepa en estos momentos todavía no hay no hay nada cerrado nosotros en en en breve presentaremos nuestro candidato que ese señor Juan Trinidad a presidir la Asamblea de Madrid esperamos pues que consigamos esa presidencia pero todavía no hay nada nada cerrado de manera definitiva

Voz 1727 38:03 hay que ver lo que pasa en qué brutos confían para sacar adelante esta presidencia

Voz 35 38:08 pues en los votos de los que no quieren que presida la Asamblea un partido de izquierdas nosotros confiamos todos aquellos que que no quieren que la Asamblea de Madrid presidida por el Partido Socialista

Voz 1727 38:20 se van a reunir hoy va a haber una reunión entre el PP y Vox y Ciudadanos para decidir esto

Voz 35 38:28 pues ya le digo ahora mismo no me consta que está habiendo ninguna reunión yo supongo que las conversaciones que puede haber las continuarán incluso hasta en el propio es la propia sesión de investidura porque hoy por hoy no hay no hay nada cerrado no sé que os presentaremos a nuestro candidato y esperemos que consigamos la presidencia pero o vamos a verlo

Voz 1727 38:49 Fuentes del Partido Popular nos lo dan por hecho en la SER y Rocío Monasterio ha dicho hace media hora que hay acuerdo que está cerrado

Voz 35 38:58 o no lo veremos veremos veremos si realmente se constituye una Asamblea de Madrid donde el preside de Ciudadanos lo vamos a ver en en poco tiempo lo vamos a ver en poco tiempo pero ya le digo que a mí no me consta que ya esté absolutamente

Voz 1727 39:14 José María Espejo es coordinador del comité general de Ciudadanos para todos los pactos Pedro Sánchez y Albert Rivera se reúnen a primera hora de la tarde que le va a decir Rivera al señor Sánchez

Voz 35 39:26 bueno lo mismo que que le hemos dicho durante toda la campaña y los mismos lo hemos dicho también a los españoles cuando nos presentamos a las elecciones que nuestros votos pues no van a servir para hacer presidente al señor Pedro Sánchez que nosotros vamos a estar en la oposición no vamos a a a estar en la oposición y vamos a intentar también llegar a acuerdos de Estado con quién gobierne evidentemente en materia de educación en materia social en materia económica pero nuestros votos no van a servir para hacer presidente al señor Sanz

Voz 1727 39:58 en ningún caso barajan abstenerse como le pedían a Sánchez en el año dos mil dieciséis para facilitar su investidura ustedes critican que pueda depender de Unidas Podemos critican que pueda depender de los independentistas en ningún caso se han planteado esta posibilidad la de la abstención

Voz 35 40:16 no nosotros cuando nos presentamos a las elecciones lo dijimos de una manera explícita no que que nosotros no íbamos hacer presidente al señor Sanz se lo dijo al a esas vienen los debates que tuvo con él y Sánchez pues bueno ya sido a sus a sus socios que son Podemos y bueno pues el tendrá que gestionar esa esa elección no que ha hecho te que son sus sus compañeros socios de Podemos no nosotros lo dijimos muy claramente y lo vamos a mantener yo hice lo vamos a decir de qué manera al señor Sánchez y a los españoles insisto eso no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a pactar

Voz 1727 40:58 la cuestión del Estado

Voz 35 41:00 porque eso es lo que creo que es necesario y lo que creo que es responsable desde una posición cuestiones que yo creo que superan esas esas esas diferencias como son la educación cuestiones económicas cuestiones que afectan al empleo de los ciudadanos pero lo que dijimos lo que vamos a cumplir es que nuestros votos no servirán para hacer presidente al señor Sánchez ni por activa ni por pasiva

Voz 1727 41:24 usted se siente cómodo cruzándose apoyos en Andalucía y en Madrid con un partido cuya líder en Madrid precisamente sostiene que los padres pueden llevar a terapia a sus hijos que sean homosexuales tratando los como enfermos

Voz 35 41:38 es que mire nosotros hemos planteado unas líneas de negociación que pasan por considerar al PP como socio prioritario en esas en esas negociaciones impactar estrictamente y sólo con el Partido Popular mire nosotros lo que planteamos al inicio de cualquier negociación y que entregamos sí que aprobó la ejecutiva entregamos al Partido Popular como socio preferente

Voz 8 42:03 en en todas las comunidades establecen

Voz 35 42:05 muy claramente cuáles son nuestras políticas nuestras líneas rojas en ese sentido concreto que usted ha dicho como también estaban en Andalucía concierto y miren Andalucía lleva gobernando los ciudadanos ya seis meses no se ha producido ninguna hecatombe muy muy me Moody's mínimo una política de la que usted ha mencionado ha retrocedido en absoluto sino más bien todo lo contrario por lo tanto nosotros tenemos acuerdos son con el Partido Popular hemos dicho que tienen los gobiernos no estará no es parados Lily ahí nos vamos

Voz 1727 42:40 no no le preguntaba en este caso por las políticas sino si usted se siente cómodo cruzándose apoyos con alguien que trata a los gays como enfermos

Voz 35 42:49 bueno es que mire yo lo que no le voy a decir a nadie que que no me vote yo creo que eso lo entiende todo el mundo es decir yo presento un acuerdo de gobierno con unas determinadas medidas que son muy claras que son explícitas en el sentido en la materia Estepa mencionando por supuesto a mi me encantaría que me votase todo el mundo esas personas que que a las que usted se refiere votan esas cosas que vamos a cumplir ese que así

Voz 1727 43:20 bueno última cosa Manuel Valls sigue siendo órbita ciudadanos o ya es otra cosa

Voz 35 43:25 Manuel Valls es un independiente que se ha presentado en una coalición de la que forma parte de ciudad

Voz 1921 43:31 ah no

Voz 35 43:32 y que como independiente pues es evidente que mantiene algunas costuras que no comparte que que no comparten Ciudadanos ciudadanos tiene claro lo que lo que dice lo que piensa y lo que va y eso se va a cumplir

Voz 1727 43:46 José María Espejo Le agradezco mucho que haya estado en la Cadena SER un placer buenos días

Voz 35 43:51 muy buenos días gracias a ustedes nueve cuarenta

Voz 1727 43:53 cuatro ocho cuarenta y cuatro perdón poco de Mariano Rajoy no ese partido por el que usted me pregunta no va a conseguir que nosotros hagamos políticas que no queremos hacer Joaquín

Voz 0958 44:05 sí bueno yo yo creo que las propias declaraciones del señor espejo indican la la contradicción tremenda en la que está no es que el desgaste tan enorme que está teniendo para ciudadanos en su imagen de partido de centro para conseguir tampoco por cierto es decir porque antes me parece que era el que mencionaba el nombre de la presidenta de la Asamblea de de Andalucía decía nadie conoce este que este caso yo creo que también es es muy poco lo que consiguen a cambio de meter a Le Pen en París con el con el voto de Nelly Makoki

Voz 1727 44:45 pero perdona perdona si te adelante adelante no

Voz 1926 44:48 es decir que que claro Joaquín decía que la contradicción era lo que lo que estabas quedando en evidencia no fijaros que decía yo no le puedo decir a nadie que no me vote y que siguen sin embargo el gran mantra de Ciudadanos durante el anterior mandato

Voz 4 45:00 sí

Voz 1926 45:00 de Pedro Sánchez fue precisamente reprocharle que le hubieran apoyado en la moción de censura partidos a los que no le habían pedido explícitamente el ese apoyo como es el caso de Bildu no yo creo que esa contradicción está dejando verdaderamente en evidencia Ciudadanos el otro día Albert Rivera en uno de los discursos más sonrojantes que recuerdo en términos intelectuales decía que Sánchez debía de apoyar la lista más votada en Navarra cuando ciudadanos claramente está bloqueando el apoyo a la lista más votada decía que Sánchez no puede en Navarra permitir el paso a los nacionalistas y sin embargo Ciudadanos y Albert Rivera tienen la posibilidad de evitar que haya un gobierno con nacionalista con independentistas hice todo lo contrario ICV Gobierno usted con su socio de emoción en fin yo creo que que lie la hipocresía y el cinismo en esa frontera difusa entre la hipocresía y el cinismo o quizás porque son ambos de Ciudadanos está quedando muy en evidencia yo creo que está sacrificando además una de sus almas que era la centrista en un sentido muy táctico

Voz 1321 45:57 bueno evidentemente las contradicciones de Ciudadanos se puede se puede escribir una enciclopedia sobre ellas en esto pero a mí de verdad lo que lo que lo que verdaderamente me molesta es que no nos tomen por tontos a los periodistas a los ciudadanos este afán infantil de chiquillo de decir no que nosotros con Vox no vamos a pactar nada no vamos a hablar nada no hemos acordar nada cuando es obvio que si hay un Gobierno de Ciudadanos no puede haberlo sino con los votos de Vox es tan Opinió esto que por favor rogaría a los responsables de ciudadanos que tienen nos tomarán el pelo es decir que no que en fin que que por favor nos tratarán como adultos y a ser posible que ellos también se comportaron como adultos entre otras cosas porque Ciudadanos en su Comité Ejecutivo después de un debate que trascendió en el que había algunas personas que tienen nombres y apellidos como Luis Garicano como Toni Roldán alineados también con las tesis de Valls que sostuvieron que Ciudadanos tenía que tener otro tipo de estrategia Albert Rivera su equipo impuso una estrategia que es pactar con el Partido Popular con Vox porque sólo con el Partido Popular no le alcanzan los votos y es una cuestión de calculadora luego esa decisión tienen que apechugar con ella que eso es la decisión que yo tampoco entiendo muy bien porque claro porque si tú vas y dices que quieres liderar el centro derecha de alguna manera pegarle un bocado al Partido Popular lo que hace es es apuntalar al Partido Popular pues que alguien me lo explique pero bueno en todo caso es su contradicción es su decisión por tanto ésa en ese con esa decisión tienen que apechugar tienen que asumir las consecuencias y las consecuencias a esa decisión es que va a tener que gobernar con Vox ya está no hay más

Voz 0958 47:59 exacto es que yo con mi intervención lo que quería poner encima de la mesa es el enorme coste qué tiene para ciudadanos esto que está haciendo no un para un partido que todavía ayer o antes de ayer quería hacer el sorpasso sorpasso de la derecha y sin embargo está cediendo posiciones muy fuertes cediendo posiciones ideológicas muy fuertes para muy poca cosa para muy poca cosa momento de decir es que no se ve en cuál es el análisis coste beneficio de esto que está haciendo en estos momentos no está de acuerdo

Voz 1926 48:34 estoy de acuerdo Joaquín ese es un análisis que a mí me me sorprende mucho pero ciudadano lo que está apuntalando en la lógica de bloques es decir incluso Abascal incluso Ayuso o Esperanza Aguirre han dicho en las últimas horas que que que la posibilidad de abstenerse y permitir que gobierne el Partido Socialista tiene un cierto sentido no hasta que lo desmintió con la tosquedad habitual García Egea pero pero lo de ciudadanos cuesta entenderlo no porque está apuntalando esa lógica de bloques Abascal por cierto ha sido uno me parece que era Tadeusz en periódico vuestro Lucía quién decía esta mañana incluso Abascal tiene un cierto sentido de Estado al decir oiga abstengan si Irán permitan el Gobierno para evitar que los independentistas sean el baluarte de la Moncloa también

Voz 1727 49:20 de hacerlo L bueno sí por supuesto

Voz 1926 49:22 es que aquí cada una tenga el otro

Voz 1727 49:25 cada cual va perdona claro nada vuelva recomienda

Voz 1926 49:27 Antón pero digamos que en la lógica en la lógica de bloques Abascal es el extremo derecho se supone que Ciudadanos es el partido estaba en el centro yo entiendo

Voz 1321 49:35 no sé si se supone efectiva

Voz 1926 49:38 se ha desplazado desde el año dos mil dieciséis al dos mil diecinueve se ha desplazado del cinco cinco siete dos

Voz 1727 49:43 por lo tanto efectivamente se desplaza muy notoriamente

Voz 1926 49:46 a la derecha pero aquí tenía una posibilidad de jugar la baza del centro y esa flexibilidad que fue su no sólo su imagen de marca sino lo que les hacía únicos porque era un partido que tenía la capacidad de pactar en la doble dirección están bloqueando exactamente eso que les hacía especiales están convirtiendo en una en fin contra fuerte de la derecha más para sostenerla para sostener al Partido Popular allá donde donde sea

Voz 0958 50:09 Sergei a no ser que hubiese segunda vuelta todos estos pactos de repente nos sorprendieron con que la candidata de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 50:19 fuese Begoña que puede ser a no ser que lo supe eso tendría algún tipo de explicación de este enorme coste sí pero no sabemos eso pero fíjate que aún así vete a Europa decirle que es la alcaldía de la capital de España

Voz 1727 50:33 con los votos de la extrema derecha

Voz 4 50:35 no declinó que se de que el espejo e no que no la capital de España en París

Voz 5 50:40 no yo creo que