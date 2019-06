Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1933 00:00 son las diez las nueve en Canarias Partido Popular y Vox confirman que hay un preacuerdo de los tres partidos de la derecha para controlar la Asamblea de Madrid pero ciudadanos dice que no está cerrado Antonio Martín buenos días buenos días Pepa la Asamblea

Voz 0228 00:19 triste conforme a mediodía y en los últimos minutos los partidos de la derecha han dicho una cosa y la contraria tanto Teodoro García Egea como Rocío Monasterio han dicho que se preacuerdo para controlar la Mesa de la Asamblea de Madrid existe pero como decías el coordinador del Comité de ciudadanos que va a decidir sobre los pactos avisa de que no está tan cerrado José María Espejo hace unos minutos son hoy por hoy no

Voz 2 00:39 lo veremos veremos veremos si realmente eh se constituye una Asamblea de Madrid presiden pese a ciudadanos lo vamos a ver en en poco tiempo lo vamos a ver en poco tiempo pero ya le digo que a mí no me consta que ya esté absolutamente

Voz 0228 00:54 en Murcia el Partido Popular ha confirmado también es acuerdo a tres el PSOE va a presentar su propio candidato para la presidencia de la Asamblea aunque da por hecho que también allí va a haber un acuerdo de la derecha Murcia Ruth García

Voz 3 01:06 por dignidad política al ser el vencedor de las elecciones en la región de Murcia es por eso que el Partido Socialista va a presentar finalmente candidato a presidir la Asamblea regional en el pleno de constitución que se celebra a las doce aunque es sabedor que su propuesta no saldrá adelante el movimiento de hoy nombrando a Alberto Castillo como presidente de la Cámara puede asegurar de nuevo tras veinticuatro años el Gobierno al popular López mía

Voz 0228 01:28 a partir de esta hora Pedro Sánchez se reúne además con Pablo Iglesias en el Congreso para avanzar en las negociaciones de cara a la investidura Sánchez inicia las conversaciones con el líder de Podemos y las va a continuar después por la tarde con los de Ciudadanos y el Partido Popular hace unos minutos hemos hablado en Hoy por hoy con la dirigente del PSOE andaluz con Susana Díaz quien ha pedido al resto de partidos que faciliten el Gobierno de quién ha ganado las

Voz 4 01:50 lecciones usted cree que un secretario no sé qué cargo tiene el Theodore Oeste el número dos del PP sin nacional puede decir vamos a hacer lo imposible para impedir que España tenga Gobierno gobierno siempre he defendido que cuando no hay una alternativa hay que dejar gobernar entonces ahora para mí es impensable que ninguna fuerza que diga a ser constitucionalista esté impidiendo que Pedro sea presidente que el Gobierno a andar que no lo concibo

Voz 0228 02:15 ya acaba de empezar la última semana de sesiones del juicio del proceso independentista turno hoy para los informes finales de las defensas de los acusados quiénes van a tener mañana además su último turno de palabra vamos al Supremo Alberto Pozas el primero algo derechos Juncker así Raül Romeva que cuestiona la investigación realizada por la Guardia Civil diciendo que exageran en sus informes que habían en el Apocalipsis donde sólo había dos coches destrozados esta

Voz 5 02:37 hasta se inicia como una causa general y prospectiva de una nulidad radical es el caso que generará en no nos engañemos el código penal aplicable a la disidencia política

Voz 6 02:46 el tribunal ya he dicho que no estudiará las valoraciones de estos informe

Voz 0228 02:49 el abogado ha dicho también que en este caso se está aplicando el derecho penal del enemigo contra los líderes independentistas gracias Alberto llegamos hacia las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya para el la información de su comunicado

Voz 6 03:04 doce comienza el primer pleno de la legislatura

Voz 1933 03:07 constituye la Mesa de la Asamblea el órgano que regula la vida parlamentaria que la derecha aspira a controlar como les venimos contando el acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox está hecho aunque ciudadano se resiste a admitirlo acaban de escuchar a Espejo negando que el acuerdo esté cerrado pero tanto el PP como Vox lo confirman un acuerdo que se tiene que firmar esta misma mañana según ha dicho en la Cope Rocío Monasterio que además acusaba a ciudadanos de haber estado mareando la perdiz

Voz 7 03:31 ya hay un acuerdo que se plasmará hoy por la mañana es una pena que hayamos perdido quince días porque lo que es muy probable es que lo que yo voy a firmar hoy hilo que hoy me va a pedir formalmente Ciudadanos lo podríamos haber hecho el primer día después de las elecciones lucha ahorrado a los madrileños quince días de tortura de pactos

Voz 1933 03:53 se lo venimos contando hoy en la Ser el hasta hace poco director de la ordenación farmacéutica en la Comunidad de Madrid ha sido contratado como Secretario General del Colegio de Farmacéuticos de Madrid un caso de puerta giratoria según la oposición Teresa Rubio Esquerra que es licenciado en Derecho no había tenido contacto con el sector hasta que tomó posesión de su cargo en la Consejería desde entonces hasta hoy ha adjudicado cuarenta y dos nuevas farmacias el mayor concurso público realizado en la última década ya ha sido el responsable de la redacción

Voz 8 04:19 donde la Ley de Farmacia una norma que negocio

Voz 1933 04:22 con el colegio para el que ahora trabaja que estuvo a punto de aprobarse hace unos meses Mónica García portavoz de más

Voz 9 04:28 quiénes deberían estar legislando y estableciendo normas comunes para el bien común se han dedicado a proteger bienes particulares donde luego casualmente Se les ha pagado el favor con una

Voz 1933 04:38 decente puerta giratoria de Colegio de Farmacéuticos dicen que han fichado a Esquerra por su conocimiento de la administración y el sistema sanitario Il asegura que ha sido una decisión personal y familiar y que su nuevo puestos puramente

Voz 10 04:48 el técnico quince grados a esta hora en el centro de Madrid hoy las máximas se van a quedar entorno a los veinte grados en toda la región

Voz 1995 05:43 lo decías ya lo saben estamos en plena primavera tiempo cambiante si miran hacia arriba tiempo cambiante también si miran hacia abajo queridos amigos y estornudo en con frecuencia o se les enriquece los ojos no hay de qué preocuparse

Voz 6 05:56 no

Voz 1995 05:56 empieza a ser habitual en esta época del año sufrir alergia no ya a las elecciones sino a la amenaza de repetirlas pero amigos así es la primavera

Voz 14 06:08 cómo podemos detectar que el tiempo avanza pero poco

Voz 15 06:16 les recordamos que aunque no lo parezca si quienes tienen se decirles también que se ha perdido ni a los que eso Señor se gustos

Voz 1995 06:28 esa es otra de las formas de comprobar que el tiempo pasa si asomándose a la Feria del Libro de Madrid escondidos entre libros asediados a selfies encontrarán una gente que ocupa una mitad de juego la soledad del escritorio y la otra mitad lamentando la cantidad de gente que quiere tener su figura sin ir más lejos este fin de semana Nacho Carretero se plantó en la Feria del Libro de Madrid con Fariña

Voz 12 06:50 recuerden que este año Fariña está sin ser

Voz 6 06:54 qué sensaciones trae buenos días se hace raro hundido libre muro creo que se puede vender

Voz 16 07:03 la Liga calidad me me dice tomar perspectiva porque el año pasado me acuerdo que la feria algunos libreros lo habían puesto como en una jaula a modo de protesta y ahora un año después dices que surrealista que absurdo fue todo aquello

Voz 12 07:15 para qué sirvió todo aquello que es bueno

Voz 16 07:17 de qué sirvió bueno absolutamente de nada digamos que nivel práctico secuestrado libró hoy en día sirve para venderlo más eso está claro bar este efecto Barbara Streisand notara dedicado a los libros

Voz 1995 07:28 has tenido la oportunidad de pasarte por la Feria de Libro

Voz 12 07:30 sí se podido pasarle dos dos días viernes Prim primer quienes por la mañana que intento que sea una tradición

Voz 1995 07:37 eh

Voz 12 07:38 es un día precioso para ir por la feria los libros todavía están con ganas la el Retiro todavía está fresco esa nota

Voz 16 07:46 pasa no los últimos días ya sea eh

Voz 12 08:25 el musical en las cloacas que fue el principal pistolero del del GAL el Batallón Vasco Español fue un asesino en Argelia colaborador de Videla lo que viene siendo un auténtico cabrón Mazo que vivió durante muchos años en España protegido primero por la dictadura luego por por la policía de la de los primeros años de la democracia no restan Vox entiendo Nora por suerte está muerto murió lo mataron los GAL porque este empezaba no gustarle lo que pasaba dijo que se iba ya sabes cómo son a gente Vicente tú te vas por donde nosotros te digamos

Voz 6 08:59 y la viuda ha decido

Voz 12 09:01 contar la historia entonces es una historia de cómo fueron los grandes círculos fascistas de los setenta y los ochenta en España contada en primera persona por una persona que iba a aquellas cenas que recibía aquella gente en su casa interesante y me apetecía conocer esta esta mujer al periodista la compañera que es lo que les leído el libro el otro libro Gila el libro de Gila se lo recomiendo a todo el mundo es hermosa de divertido muy bonito

Voz 1995 09:29 bueno está bien empezamos esta mal

Voz 6 09:32 era con tono amable pero mucho me temo

Voz 1995 09:36 que vamos a hablar inglés no lo digo en broma eh o sea no voy a exagerar no más

Voz 6 10:00 el cuerpo desarrolló el organismo desarrolla una especie de biológicamente reacciones para atrás y atenta a la resaca vamos a hablar de devotas sí sí

Voz 1995 10:13 las bodas están presentes en nuestra vida y en esta época todavía más yo creía que una boda era un asunto sencillo chico conoce a chica se enamoran el anillo de John vestido de novia dicen sí quiero estaba equivocado

Voz 19 10:27 una boda sí pero yo le he prometido Sopot

Voz 20 10:31 osea la boda de sus iglesias de los seiscientos pesos

Voz 19 10:35 este es el más popular así invitamos a los demás hay que invitar a los Adamo Paulo la boda de su hija le dejó caer

Voz 1995 10:44 debemos pedir regalos y nos casamos

Voz 6 10:46 cómo hacemos PDD

Voz 1995 10:49 lo tenemos todo en la vida la suerte de conocerlo pero si quieres aquí está mi número no lo sé cuánto hay que dar si te han invitado cuán cuanto Iker yo les soy algunos datos

Voz 6 10:59 ni

Voz 1995 11:00 según datos de expertos una voz a media vamos a te va mucho la cabeza cuesta entre veinticinco y treinta quince euros

Voz 6 11:07 la media normal una cosa entre veinticinco y treinta mil

Voz 1995 11:13 pues lo que sale más o menos dependiendo el número de invitados a ciento cincuenta o doscientos euros por persona solo treinta y siete por ciento de las parejas que se casan muestran su satisfacción por el dinero recibido o en sólo el treinta y siete es decir hay un sesenta y tres por ciento de gente que la cuenta no

Voz 16 11:32 que muestra su disgusto que llegan a casa con una foto

Voz 1995 11:35 Zidane tremenda pues es una alegría desbordante

Voz 6 11:38 pero la escuela

Voz 1995 11:41 se estima que en torno al cinco por ciento de los invitados acuden a una boda sin hacer regalo algo este datos es peluda que había un silencio un cinco por ciento nada bien a la esos son los verdaderos ante una selecta

Voz 16 11:56 queridos

Voz 1995 11:58 nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy va a ser necesario aunque la cara especialista tenemos a dos buenos especialistas de las bodas

Voz 16 12:07 señala el especialista no estoy muy expectante

Voz 1995 12:10 el nueve cero dos catorce sesenta sesenta cubrieron ustedes los gastos que les ocasiona el evento con el dinero de los invitados forman parte de ese cinco por ciento son de ese treinta y siete por ciento que quedan satisfechas con las aportaciones recibidas nueve cero dos catorce sesenta sesenta a cuántas bodas estáis invitados este año

Voz 16 12:29 una la semana pasada en A Coruña una pero me alegro que va a esta pregunta porque lo acabas es decir a cuentas pueda está invitado yo es que creo que la palabra invitado ya sobran las bodas

Voz 12 12:41 es decir no cubre las palas

Voz 16 12:44 fascina esto la gente decide organizar un banquete decide pero dice no pero me lo pagas extra no no te están invitando Sven aporta ahí participa

Voz 1995 12:54 estamos fuerte la polémica llega ya sin llegamos incluso el hecho de la misma invitación

Voz 16 12:58 no lo veo la palabra invitación ya no me cabe en la cabeza si tengo que poner doscientos euros doscientos cincuenta euros a que me estás

Voz 1995 13:04 perdón entonces tú fuiste la semana pasada una duda

Voz 16 13:07 el para una boda

Voz 6 13:10 te reclutado puedo preguntarte hiciste regalo sí sí dice regalo claro real no soy tan punki

Voz 16 13:19 te regalo me lo pasé muy bien era de una persona a la que además familiar con mucho cariño fui encantado de la vida no vaya a ser que se vuelva a estos mi contra creo en general en general lo que digo que esto de que este invitan a las bodas ya no me encaja no India las bodas vas y las financie

Voz 6 13:39 cuánto soltarse la gallina si yo creo

Voz 21 13:43 sé pues en doscientos doscientos cincuenta euros con mi pareja entre los dos pues yo creo doscientos cincuenta euros

Voz 6 13:50 a la for así ya no parece tanto estás un poquito por debajo de la media perdimos la perspectiva de os lo dije es que esto yo yo este año tengo una sola tú estás invitada una da yo ninguno niña bodas divorcios bar

Voz 1995 14:07 bien nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a volver enseguida nos hablar con una especialista en reorganizar ese tipo de vientos una

Voz 6 14:14 me quedo más le dices que es poco ahora me quedo agobiado vamos a hablar con una Wedding plana planificador a de de bodas a contarnos su perspectiva hay esto de los dineros porque la verdad que somos muy felices

Voz 1995 14:28 pero aquí está mi número de cuenta para que la felicidad

Voz 6 14:30 lo que uno según escúchame

Voz 22 14:37 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 32 19:35 bueno aquí seguimos con chocolate

Voz 1995 19:37 pero con Gonzo se lo comentamos hace unos minutos algo está pasando en el amor por supuestísimo amor sita en sus máximos nunca la gente se querelló también en este país los invitados nunca han sido tan buenos son invitados buenísimos guapos

Voz 6 19:55 a costa loca pero a partir de ahí debemos Alarcos cuánto dinero hay que poner si te invitan a un algo porque yo creo que estamos un poco perdidos eh por qué

Voz 1995 20:06 lo que esperan los novios no es muchas veces lo que recibe tampoco sabemos bien qué es lo que esperan ni tampoco conocemos bien el coste enseguida vamos alardes tienen derecho a recibir más de lo que se les da que dice el protocolo que en esta mesa lanzó en esta mesa tú estás casado yo estoy casado

Voz 12 20:25 ti las cuentas te salieron tuvo amigos contarme salieron en mi boda pero

Voz 1995 20:29 fíjate que no te punto por el amor

Voz 6 20:31 el amor se da más que demostraron que no sabemos casado porque ya había hasta hijos que por medio

Voz 12 20:40 no salió salió renta pero y esto es muy cutre pero es así cuando fuimos a ver qué qué qué había pasado para que la cosa fuese porque no era la intención porque por suerte necesidad hay muchos de mis amigos les pedí que si les invitaba la boda era a cambio de que no hiciesen regalo lo sabía que las circunstancias no eran fáciles para ellos indicó fue rentable porque tenemos tanto mi señora como yo unos padres espléndidos

Voz 1995 21:04 y al final a beneficio justo la cantidad que sumaban los regalos económicos de sus padres mis padres y entonces dijimos viajemos Karen está financiado y nos permitió el viaje de de novia

Voz 12 21:18 que tampoco fue en gran dispendios del donde se donde donde donde el viaje a Nueva York para la cosa más cutre convencional del hombre no tiene semanas al segundo el dato que te importa donde fue no entiendo muy bien que aportan bien porque hoy

Voz 17 21:34 es una tendencia no se llega aquí el frente común la tendencia entre los anglosajones es no irse a esto viaje de novios de solos la pareja no llevaban los amigos caracteres muy extraño que empieza bien que que que expectativas pues tener los amigos tengan

Voz 1995 21:53 vamos hasta ahora insisto que queremos conocer sus opiniones sobre todo sus testimonios nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero todos estamos hablando aquí nosotros tú tienes una experiencia a nivel usuario Nacho la de hacer mal además por lo que hemos averiguado ya te quedaste un poco corto en cuanto a la aportación pero por no hablamos con una especialista Cristina Rosa es Wedding planes es decir planifica bodas y dueño de una empresa que llama imagina tuvo da Cristina muy bueno

Voz 6 22:21 vamos a los datos

Voz 1995 22:23 Nos das tu opinión cuántos invitados por término medio suele tener una boda en el año dos mil diecinueve

Voz 8 22:28 bueno pues ciento veinte ciento treinta personas entre cien y ciento cincuenta personas estaría la mayoría de bodas que organizamos cual cuantas votar suizas al año unas treinta nuestra mano no está mal las cuentas tienen lugar en esto

Voz 6 22:43 calaña en mayo junio julio veinticinco

Voz 8 22:48 además es una es un sector muy estacional la la gente quiere cazar a partir de primavera hasta noviembre aproximadamente aunque hay una tendencia boda de invierno Nos cuesta mucho

Voz 1995 22:59 vale cien cien ciento cincuenta invitados vale por término medio los datos que hemos conocido hoy según ese estudio cuánto cuesta un por término medio uno de las bodas

Voz 8 23:10 pues si no lo decía en persona hace una media de unos veinticinco mil euros

Voz 1995 23:14 o sea que estamos en misa estaremos entonces en en esa en esa media

Voz 6 23:19 les ha dicho que se que el amor no es les sale a cuenta a tus novios las bodas

Voz 8 23:26 no normalmente actualmente las bodas en nos cuando los invitados no sin cuando nos invitan a una boda siempre pensamos vamos a cubrir el cubierto no eso es un poco la idea que tenemos como invitados

Voz 1995 23:39 es que gentes sobre lo de invitados Nacho Carretero Esther soberanista tienen

Voz 16 23:44 Matisse y no me encaja la palabra final vas a una evento que tienes que pagar invitado invitada

Voz 37 23:50 no he sido invitado de renombre invitando pagando al lado dijiste debemos estar estar aquí

Voz 8 23:59 no suelen tener la idea de de descubrir un cubierto no lo que pasa es que las bodas se han convertido en algo algo más que un cubierto en un restaurante cada vez queremos que nuestra vida sea más bonita tengan más detalles o organizar sorpresas música todo eso va más allá del cubierta Boluda

Voz 16 24:16 época Instagram yo entiendo que eso me lo decías antes fuera Antena influye mucho porque en esta época de la imagen por encima de todo

Voz 8 24:23 supongo que hay un gran cambio el gran cambio de unos años aquí ha sido el el querer una boda que han fotografías sea un aún no hay un término que muchos novios utilizan cuando me dicen que quieren de su Goday quiero quiero un efecto que mi invita haber reclutado efectivamente al efecto o ese para conseguir ese efecto Go pues es una boda tienen muchas más cosas que que una comida no que o con banquetes como como

Voz 1995 24:50 cuál crees que hay cierta confusión en la gente que va a la boda sobre lo que tiene que poner lo que está bien lo que cubre cubierto cree que confusión sobre si

Voz 8 24:58 en en en tu menos un foro de bodas hay muchos invitados no que ponen oye cuanto tomó quedar hay sobre esto como una tarifa plana no un un entender que actualmente rondan los ciento cincuenta euros que son como la tarifa plana de lo que tiene que poner en invitado no a partir de ahí puedes ex Flyer de un poquito más un poco más generoso también depende de la cercanía que tengas con con el novio

Voz 1995 25:21 es decir fuésemos cuatro en casa porque no están los niños lo niños poco también

Voz 17 25:25 no pueden pagar la mitad

Voz 1995 25:31 pero bueno ahora ya voy voy a empezar a estar un poco con Nacho si Main invitan a una boda y somos cuatro quiere decir que te voy a poner como mínimo cuatrocientos cincuenta

Voz 8 25:41 bueno si sois dos adultos como mínimo unas trescientos sería digamos la tarifa básica

Voz 6 25:45 tienes dos niegan

Voz 8 25:47 pondrás cuatrocientos ese es un poco la tarifa base de lo que se entiende como lo lo habitúan no lo que cubren

Voz 12 25:56 y eso es lo que gasto mínimo eso es tienes ya el traje y la boda es en tu ciudad claro porque si hay que comprar ropa viajar bien apuntado es verdad pero es verdad

Voz 8 26:06 que cada vez hay más novios que que que dicen a sus invitados ayer ven pero no hace falta que me hace un regalo no ven pero pero bueno al final todo el que va pues tiene entre comillas pues esa obligación moral de cómo voy a ir y no voy a hacer un regalo

Voz 16 26:21 a mí no me digas si es que de verdad no es por ser crítico pero es que pierdo poco el sentido cuatrocientos euros era un evento de pago no se dice viéndose ibas a Lavaudant muchas veces por por la capa

Voz 12 26:35 ya económico miembro de afrontar como te coincidan tres o cuatro

Voz 6 26:38 todas en un año madre mía vale porque que es lo más notable

Voz 1995 26:44 todas son preciosa estos treinta boda aseguró que son mal pero de lo que tú has tenido que organizar a qué dices madre mía esto esto cómo lo van a pagar que es lo más grandioso que has montado en una de sus obras

Voz 6 26:56 bueno pues bueno

Voz 8 26:58 una boda muy muy bonitos muy igual en la que hemos tenido

Voz 17 27:01 no nada en una palabra en Castilla hemos tenido

Voz 8 27:09 pues hemos tenido mueve suelo hemos tenido fuego frío bengalas fuego frío fuego frío son como unas bengalas que se pueden poner en interior y que emulan como unos fuegos artificiales esto lo vimos en la boda algo parecido a la boda de de Marta Ortega ahí se dio un poquito

Voz 1995 27:25 el esquí estamos dejando de lado las influencias de lo que vemos

Voz 8 27:28 claro esas bodas un poco lo que va marcando tendencia luego cada uno lo hace dentro de sus posibilidades no pero bueno hay cosas que que que por mucho que busque hacerlo dentro de tus posibilidades cuesta no

Voz 1995 27:38 en esa boda Aguado que que más había

Voz 8 27:41 había un piano un piano bar precioso con con un será un piano piano con unos coctelera es por un lado musicado por el otro un grupo de jazz había ostras caviar sacaba de hay más detallito que hacen que una boda sea

Voz 6 27:58 el detallito mérito

Voz 20 28:00 hay una evidencia algo que no se está

Voz 8 28:04 dando a a estos pequeños detalles pues la boda de de esta influencer Chiara que se casó también el año pasado y ahora todo fue

Voz 1995 28:11 Nos invitaron a la boda hicieran

Voz 16 28:14 y eso que somos vecinos

Voz 8 28:16 sobre todo muy espectacular y entonces esos son tendencias que luego pues intentamos también

Voz 6 28:20 emular no tengo osea pues saber es ahí yo tengo una buena septiembre donde todo el mundo acaba

Voz 1995 28:30 no perjudica eso ya no será porque claro tú

Voz 8 28:33 bien también yo también soy eso eso no no no influye en en cuanto son siempre es así

Voz 16 28:40 que la gente bebe aquí en este

Voz 1995 28:42 yo que no es para no acordarse de practicamente no es maravilloso mundo de las bodas les estoy ustedes que nos llamen vamos a quedarnos con el titular después hacemos una pausa y seguiremos hablando con él Raúl muy buenos días vale tuvo unos Jazz desde Madrid verdad sí vale dime dime porque me han dado este dato tenemos mucho de qué hablar tú te gastaste en tu boda unos diecisiete mil euros verdad

Voz 38 29:08 si esa tasa

Voz 1995 29:11 cuánto recuperase

Voz 6 29:16 vamos a hacer qué tipo de amigos y de fondo nos estamos riendo eh no no estamos libros reclamaciones he Raúl vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos contigo nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 32 35:19 soy mañana tenemos

Voz 6 35:22 cierto tenemos a Raúl al teléfono verdad Raúl sigues ahí vale un segundo perdemos el derecho la rectificación de verdad Nacho que utilizaron este momento porque me parece que te has metido un jardín

Voz 16 35:34 sí II para hacer la rectificación me comunica Mi ya exnovia a esta hora que pusimos trescientos cincuenta euros no doscientas aquí que más te dijo que ella quería poner más pero que el cutre fui yo

Voz 6 35:48 bueno no es esta última parte te decimos que quiero que quede en España vale yo estaba de Raúl nos habíamos quedado en que tú

Voz 1995 35:58 pues te gastaste diecisiete mil dieciséis mil y pico Iker hasta tres mil con porque se dio tan mal

Voz 38 36:04 pues mira te comento que tuvo mala suerte de Cassano en dos mil diez en plena crisis de este país si quería casarme pues una más que invitar a mi familia mis hermanos su madre mi parecer hace tiempo Irving que es hija única pues para mi mujer pero mi mujer pues quería celebrando conservo estoy digo suban que te los amigos dos chicas que se vistan de las las que la acompañan en una capea autobuses para llevar a la gente bueno pues son cien personas pues si son diecisiete mil euros More More por persona pues no no no que dice Lavaudant no la gente no suelto directamente en el exterior de la crisis eh

Voz 1995 36:46 pero qué porcentaje de gente no puso nada

Voz 38 36:49 qué porcentaje de pudo sonada bueno te puedo decir que era una me salieron quince personas siete personas Cádiz setenta y cinco

Voz 6 36:57 es la mesa pero esto no se compraba aquí se seguro que fue la mesa que más comió no te digo que no

Voz 38 37:14 porque el número de cuenta que tira donde se fijan unas

Voz 47 37:16 mire

Voz 6 37:21 estaba Raúl un abrazo y gracias por llamarnos muchas gracias uno de los sobres

Voz 1995 37:28 sin más están escuchando los de Hacienda van a estar muy contentos a que tengamos esta conversación apareció hace algunas semanas esa noticia de que Hacienda va también a investigar el dinero de los sobres en las bodas pues ellos lo negaron y que el tema un poco confuso

Voz 6 37:41 pero lo de los hombres está a la orden del día Cristina sí sí es verdad que

Voz 8 37:46 que había llegado la tendencia de de bueno de poner buena tarjeta con el nombre de cuentas sigue habiendo novios que que les da un poco de apuro no como es como pedir dinero directamente pero bueno nos hemos hecho más prácticos lo que pasa es que con temas como este este tema que salió de Hacienda que luego Hacienda dijo que no que era un poco más por los proveedores pues es el tema de de del efectivo y tal sí que es verdad que hay muchas parejas que han optado por por no poner números de cuenta dejarse llevar y que pase pues un poco lo que pase no lo de siempre

Voz 6 38:17 sigan interviene y tú como eres juegue implante

Voz 1995 38:20 tú estás ahí cuando ya sobre los hombres

Voz 8 38:23 muchas veces estoy allí porque bueno ese dinero se utiliza para para hacer pagos etc

Voz 1995 38:28 sobreviene con nombre o sin nombre

Voz 8 38:30 el sobre viene con nombres y ahí es donde vienen las sorpresas muchas veces positivas y otras pues oye pues tampoco pasa nada no puedo habrá un indicador que le hemos cogido mal momento de un sur esos que has visto sales pues he visto salir pues pues cosas es bonitas sorpresas buena de hoy que piensa por todo el día pero el tío Paco

Voz 6 38:52 año mil euros han podido por abajo eso en cuenta

Voz 16 38:59 los novios lo grita

Voz 6 39:01 todas las pelis de Kusturica dicho eso es una huella imborrable

Voz 8 39:09 claro porque luego también en en los agradecimientos no que oye muchas gracias

Voz 6 39:14 en poco pues les Silva vamos a hablar con Gerard que nos llama desde Valencia Gerar muy buenos días

Voz 1995 39:21 hola muy buenas tú has decidido

Voz 6 39:24 eh todo va a ser polémico tú has decidido regalar arte

Voz 38 39:29 no hay decimos regalar arte que es mi aportación e invitó bueno siga a regalar arte es verdad

Voz 6 39:36 a ver si tú no tú ya liderar ya ya tu minoritarios

Voz 38 39:40 ha participado en regalos comunes donde he aportado dinero pero la tarjeta que acompañaba al regalo siquiera arte digamos era una ilustración

Voz 6 39:50 varios sea tú eres dibujante y si te invitan a una boda tú que regalas

Voz 38 39:55 yo regalo un cuño como un ex libre regalo una etiqueta de vino conmemorativa del evento galo una ilustración alusiva a los que se casan

Voz 6 40:06 eso básicamente los invitados

Voz 38 40:11 la televisión de plasma también he participado ya no dibuje nada

Voz 6 40:15 pero podríamos decir que los novios tan felices con Duarte

Voz 38 40:21 bueno yo desde el siglo pasado no voy a una bota de estas que Saiz hablando y que es co Iglesia comer borrachera salmonelosis es uno lo hago desde el siglo pasado en La Coruña o no

Voz 6 40:33 por si regalas dibujó ya te digo yo que lo mimo

Voz 17 40:36 has

Voz 1995 40:39 era conmigo que no es que sabía que había que para la boda

Voz 6 40:43 pues sí llana a Nacho Carretero le pasó creo que lo hemos salvado pero el paso casi lo mismo Gerard muchísimas

Voz 38 40:49 así que creo que ha pagado alguna vez por mí a bodas que hemos dicho que no íbamos a ir

Voz 6 40:53 mira te compañías Jadraque un abrazo muy grande gracias por llamarnos Gerar

Voz 38 41:02 saludo después

Voz 6 41:05 era una boda en Madrid y en Sevilla en Barcelona en Valencia Logroño no

Voz 8 41:10 hay bastantes diferencias nosotros por ejemplo que trabajamos mucho también en en Andalucía pues en Andalucía el menú es bastante más económico que que Madrid luego hay zonas del norte que son bastante más máscaras que Madrid entonces eso sí que influye porque bueno pues yo soy un invitado en Sevilla IS esa tarifa plana pues a lo mejor de ciento cincuenta o cien no porque porque todos sabemos que es un poco más económico en el menú todos los demás servicios no hay tantas diferencias pero un menú de boda así que hay

Voz 1995 41:47 es que estoy pensando en todo el más el disc jockey los fotógrafos

Voz 8 41:51 yo que fotógrafos vestidos decoración flores música música en directo que se está poniendo mucho que también muchos invitados que a lo mejor son músicos de tal intercambian hacen hay un regalo de pues yo tocar en tu ceremonia o yo vi su regalo público

Voz 1995 42:05 que conlleve entre Gerar haciendo dibujos pero sí

Voz 8 42:08 tienes de comidas especiales japonés árabe

Voz 12 42:11 en una duda basada en la experiencia propia que yo no pude llevar a la persona que que sí que creía yo que fuese a poner música porque me decían en el lugar de la boda que tenía que ser alguien dado de alta en esas actividades que sea que tenía que cobrar ese día porque si no hacienda a ellos les iba a preguntar dónde había ido el dinero cada partida tiene que estar plenamente

Voz 8 42:34 la mayoría de los sitios es verdad que que para poder trabajar allí pues necesitas al final también es normal no necesitas una alta en la Seguridad Social no seguros que que bueno que que también asegure pues es a que la finca pues si hay algún problema no tenemos una responsabilidad pero bueno es verdad que un un amigo tocando la guitarra muchas veces se deja un poquito mano ancha porque porque bueno se entiende que tampoco va a ocurrir un componente una grave desgracia con eso sí es bueno

Voz 6 43:01 amigo tocando la guitarra como empiece en fin

Voz 1995 43:05 fenomenal tiene muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Cristina Rosa es Wedding planes me voy a quedar con un titular que yo creo que va a ser útil para todos los que no se escucha la tarifa plana en el año dos mil diecinueve de una boda serían ciento cincuenta euritos

Voz 6 43:21 Nacho hasta quedó eso es antes y ciento cincuenta euros sería más por término medio bovinos por término medio ese esa vía tarifa plana si te invitan a una ola novios España mucha suerte Cristina Placer seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 49:02 bueno imagínese que va a entrar en un local nocturno al que ya no vamos no no no no ya no me acuerdo yo ya que fue bueno las mala pasada bueno imagínese que que quería soy imagínese que va a entrar usted en un local nocturno que nunca antes ha entrado le dicen que no puede pasar que tienen reservado el derecho de admisión su cara está registrada como no apta buenos está ocurriendo ya en Estados Unidos y lo que realmente pasa en otro bar usted hizo algo que no debía o que no gustó a los dueños y registraron sus datos biométricos para impedir el alta esto ya está ocurriendo además de quedárselo local lo compartieron con los bares de la zona a través de una plataforma que se llama patrón Scan que ya ha registrado los datos ya ha registrado los datos de parece que estamos dando una serie de ficción de Black Mirror no estos hoy ya registrados los datos de sesenta millones de personas y ha vetado el acceso a algunos de esas bares a cuarenta mil no Unidos cuarenta mil entiendan h once que vosotros esto es un caos dejan entrar en todos los bares al menos una vez más

Voz 17 50:13 el sueño húmedo de los porteros tener que recordar

Voz 12 50:17 la cara va a echar ahora entiendo porque este fin de semana centrados en los goles con antifaz Nacho Carretero

Voz 6 50:23 Jaime García Cantero es el director de contenidos de del país retina genio y buenos días muy bueno

Voz 10 50:27 nos vamos al principio que su los datos biométricos tu datos biométricos es cualquier dato de nuestro cuerpo que permita una identificación el más obvio es que todos nos suena hoy la cara pero vamos hacia modelos en los que cualquier cosa es ratificado entonces hoy se empieza a ver soluciones que son capaces de reconocernos por cómo andamos como hablamos haya marca japonesa que acaba de registrar hasta una patente para sentirte como te sientas no sabía lector de traseros cierta política no pues cualquier dato que dice nuestro cuerpo que una máquina escapada analizar remite a identificarnos eso es un dato biométrico

Voz 1995 51:02 vale son certeros así es imposible que se equivoque porque a ver si ciudad sede el sueco el que ha montado algo

Voz 6 51:08 eh bueno nada

Voz 10 51:11 pero por ejemplo el tema de la cara entre cuando hicimos todo el antifaz cualquiera estos sistemas es capaz de reconocer con con con un antifaz con un bigote postizo con un borrico lo que quieras no supera la capacidad de conocimiento de cualquier portero y además no se jubilan nunca en y tienen tienen ocho es libre

Voz 17 51:26 pero eso falla mucho también no he visto es que esto no es nada siempre siendo en absoluto pero también para el porqué

Voz 6 51:32 pero no es legal está regulado tiene algún tipo de sentido sí