Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias más de la actualidad de la mañana aunque no lo parezca por la voz con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1657 00:11 buenos días vamos a ello Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están ahora mismo reunidos en el Congreso en esa ronda previa de negociaciones a la sesión de investidura al mismo tiempo primera reunión de la Mesa de la Cámara que ha determinado que el Partido Popular y Ciudadanos para estar sentados uno al lado del otro hasta el Congreso nos vamos José María Patiño buenos días

Voz 1108 00:29 buenos días Bossi Bildu no estarán en esa ronda de contactos que Pedro Sánchez ha iniciado esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados precisamente como decías la Mesa del Congreso

Voz 1995 00:37 que estudia que está reunida en estos momentos

Voz 1108 00:40 registra oficialmente la propuesta del Rey a Pedro Sánchez como candidato el presidente del Gobierno sin embargo no se espera que la presidenta Meritxell Batet fije hoy la fecha de la sesión de investidura como le faculta el reglamento de la Cámara a la espera precisamente el resultado de esas consultas si es más probable como decías una decisión de la Mesa y la Junta de Portavoces sobre la situación de cada grupo en el hemiciclo según fuentes del Congreso ciudadanos aparecerá aún más junto al PP en los escaños de la derecha PNV ocupará una posición central Vox se situará en la parte

Voz 1657 01:11 de arriba el abogado de Junquera Side Raül Romeva Romeva

Voz 1255 01:15 sigue presentando sus conclusiones finales en el juicio del proceso independentista conclusiones en las que ha dicho que según él se está juzgando una ideología ya han minimizado también la violencia descrita durante el juicio volvemos al Supremo al

Voz 1389 01:26 esto Pozas adelante si según el abogado se confunde la de

Voz 3 01:29 evidencia con la rebelión el uno de octubre dice no hubo violencia generalizada en Cataluña

Voz 1995 01:33 aquí la única violencia de la que se habla

Voz 1308 01:35 la que se cuenta con los dedos de la mano podemos hacer cine

Voz 1255 01:41 ha de pedir que Junqueras no pueda ser eurodiputado ni siquiera prometer la Constitución eso dice pondría en peligro incluso la celebración del juicio porque habría que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo gracias Alberto más cosas el Instituto de Oncología del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha desarrollado un nuevo fármaco contra el cáncer que ya está probando en humanos han descubierto que bloqueando una proteína se pueden prevenir recaídas metástasis informa Laura enlistarse a Anne coordinador

Voz 1276 02:04 este proyecto se dio cuenta de que el cáncer plagio el mecanismo por el que el útero de la madre no rechaza las células del padre en la concepción en algunos tipos de cáncer la célula tumoral actúa como un ladrón que a través de una proteína llamada Live bloquea el sistema de alarma del cuerpo impidiendo que actúe la Policía que sería nuestro sistema inmune

Voz 4 02:23 lo que hace nuestro fármaco es elimina el bloque ante el sistema de alarma y hace que suene la alarma que llama a las células T a la policía llega la policía ya elimina al ladrón sería eliminar a las

Voz 1255 02:36 con los tumoral la revés tan echará publicado este trabajo y el fan

Voz 1276 02:39 a maquillas State estando en cuarenta y un pacientes

si sumamos que el Defensor del Pueblo tramitó el pasado año un treinta por ciento menos de quejas que en el año dos mil diecisiete según el informe anual que ha presentado hace unos minutos en las Cortes la mayoría de estas quejas se centraron en la calidad de los servicios públicos

Voz 1 03:03 cadena

Voz 0047 03:03 sí el Madrid

Voz 1434 03:05 reuniones de última hora en el Parlamento madrileño antes de que a las doce comience el primer pleno de la legislatura hoy se va a constituir la Mesa de la Asamblea que la derecha aspira a controlar con un pacto entre PP Ciudadanos Vox vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenos días

Voz 1434 03:58 esa gracias Javier y en los tribunales abra juicio por la muerte por su exposición al amianto de otro trabajador de Metro después de que no se haya llegado a ningún acuerdo en el acto de conciliación que se ha celebrado esta mañana Alfonso Ojea buenos días

Voz 1255 05:26 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com habéis

Voz 1995 05:31 S

Voz 0047 05:33 los informativos

Voz 7 05:40 en la Cadena Ser

Voz 5 05:42 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:45 Manuel Jabois muy buenos días qué tal buenos días cuentas novelas has empezado a escribir hasta que determinados

Voz 1389 05:50 unos cuarenta y cinco probablemente

Voz 1995 05:52 pues tienes contados es

Voz 1389 05:54 mentira pero muchas muchas porque eh suelo arrancar bastante bien las cosas que empiezo

Voz 8 06:00 no tengo ninguna regularidad cuando digo arrancar bien

Voz 1995 06:13 porque lo de títulos tú tienes no sé si te lo presto si quieres comer

Voz 8 06:21 qué va sobrado pero bueno para la para la próxima nuevas expectativas palos

Voz 1995 06:25 qué puntos está muy bien muy bien muy bien esta Boys hace grandes títulos junto a un disco se los grandes éxitos es el título novela de Manuel Jabois

Voz 1389 06:43 puedo dar una cosa que no he dado el título alternativo que tenía para este libro antes de que es ese metiese está fenomenal los niños después del amor

Voz 1995 06:52 los niños después de mano

Voz 1995 07:31 muy bien compartimos la idea Ikea o Alves desde la perspectiva elector la historia va a ser muy interesante porque nos va a devolver a nosotros también nuestra infancia Tambo el disminuye el diminutivo de Tamburini que no remite a la famosa canción de Dylan sino a esta otra de Franco Battiato

Voz 9 07:53 no yo que quiero

Voz 1995 08:02 el protagonista aparece muchos otros Elvis Presley Elvis Costello Elvis Larsson porque esta sino a

Voz 10 10:21 Toni Garrido Cadena SER

Voz 0047 10:24 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 11 10:31 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones en Mutua puntos

Voz 0047 10:43 es

Voz 12 10:51 conecta gol

Voz 26 15:09 eh

Voz 5 15:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 27 15:16 como Libro de Manuel Jabois nada eh

Voz 1995 15:18 eh que acaba de publicar cuenta la historia ese momento en el que la vida empieza imponer del final de la infancia pero tú le pides quedarte en ella cinco minutitos más es una novedad momentos tristes en otros momentos divertida y casi siempre profundamente tierna ambientada la Pontevedra de finales de los años ochenta y con un protagonista enfrentado a sus dificultades para entender el mundo de los adultos

Voz 28 15:40 porque resulta muy sencillo identificarse

Voz 1995 15:43 sí entre otras virtudes Manuel tienes buena memoria

Voz 8 15:47 eh tengo a la mayoría de mis amigos procedentes de mi época del colegio

Voz 10 15:53 Andilla más íntima

Voz 1389 15:55 los amigos de siempre los los de descanso los de Pontevedra son amigos que compartían conmigo o el color compartíamos pues algo alguno de los mejores el del primero GB en mi compañero pupitre ese sigue siendo pues lo tengo ahí me Carnegie después la mayoría pues han ido haciendo cuarto quinto sexto de Hebei hemos aquí a los cuarenta años los juntos entonces tenemos una memoria colectiva que quién no se acuerda de ciertas historias las puede recuperar en otro es decir a tenemos muchísimas de hecho uno de los espectáculos más más bonitos cuando nos reunimos que nos reunimos en fin cuando estamos juntos en Pontevedra yo desgraciadamente ahora estoy aquí pero voy mucho por ejemplo en mi novia cuando empieza a conocerlos claro se quedó como una noche de tres o cuatro horas escuchando historias del colegio solamente el colegio llorando de risa claro es la memoria las va les va llenando como desgracia no les vas vas añadiendo detallito es cada año al final lo mejor no tienen ya nada que ver con

Voz 1995 16:50 que corrió hay ciertos detalles que lo convierten en leyenda

Voz 1389 16:53 pero sí efectivamente que conste que están todas muchas de las de ese libro que no son ni la cuarta parte de las que recordamos están basadas esto es ficción eso es lo que dice una cosa aquí decía William Burns no que

Voz 1255 17:06 el es ficción sí sí

Voz 1389 17:09 bueno empieza a ser ficción a la hora a la hora en que sufrir yo estoy aquí para contarlo es el momento en que la esto los prueba también que no que sacar recordarlo a contar algo ya estás de alguna forma prostituyó siéndolo porque él ya no está siendo tan legal lo están fiel a los hechos como como se debiera pero normal nadie nadie tiene una memoria fotográfica como para recordarlo con su nombre no está mal no y también menos mal si yo creo que también es bonito porque que bueno pues fomentar nuestra capacidad para fabular no

Voz 1995 17:36 sería bueno habrá con pues esto lo conseguirán algún día hablamos hace unos minutos en los algoritmos venía de contar de poner enfrente la realidad de lo que uno va contando bastaba entonces mira esto es lo que Gioconda y esto fue lo que realmente pasó poder volver es escena sería interesante bueno como los juicios no

Voz 1389 17:59 más o menos es decir la así que bueno

Voz 1995 18:01 no se celebran con amigos no no donde está repleto como como ocurrió no además bueno vamos al momento en el que está ambientada la novela

Voz 28 18:11 vamos a a viajar a la infancia

Voz 1995 18:14 vamos que como un encuentro de Navidad de Dickens suecos el fantasma de la infancia pasada a veces vamos a evocar algunos de los temas y los momentos que tú tratas en guerra que de alguna manera has vivido desde tu propia perspectiva una de las maneras más eficaces lo decías más eficaces y quizá más baratas está incluso más barato que el low cost de Ryanair es viajar a través de la música imaginamos que para un gallego que ha crecido entre los ochenta y los noventa este es un billete directo a la infancia

Voz 1 18:53 Galicia amigo no soy gallego en el el que el que novias con esta canción desde luego Melinda oficioso no tenemos que tengo rugoso suelo tenemos sol de cara hay

Voz 1594 19:04 seguro el por entonces primer recuerdo vamos al juego

Voz 0047 19:07 por Bravo está rodeado pero

Voz 30 19:10 aquí llegan los refuerzos for Prado de Playmobil

Voz 1995 19:17 tijera avanza del todo ante Playmobil debían hacer esfuerzo vocal y ni el play no Playmobil gran Playmobil exigiera todo más más sencillo tú tenías for Bravo

Voz 1389 19:26 no no tenía hundir la flota de la flota seguro clicks sí sí muchísimos

Voz 1995 19:33 Bergman

Voz 1389 19:36 eso explicaría muchas aquí maní tenía es que el lector fíjate tampoco era de master del universo pero los clicks los

Voz 8 19:43 yo cogí aunque con una mano con otra mano

Voz 1389 19:45 puede estar dos horas jugando

Voz 1995 19:48 ahora da manos

Voz 1389 19:52 además los pulgares de las manos no para para la pantalla juicios no

Voz 1995 19:57 noventa había juguetes analógicos este sonido no es éste el doble legales si se si la tenemos hoy el de cuantas monedas de veinticinco decir cuántos

Voz 1920 20:11 sí

Voz 1995 20:12 Mercedes de lujo podías comprar a día de se hubiera conservado esos Bindi

Voz 1389 20:16 cuánto cuánto se compraron los que nos las quitara en Astaná

Voz 1995 20:19 veinticinco que se pregunta si esto vale para los millennials era nuestro permite más o menos relativos

Voz 31 20:28 para que nos entiendan eh

Voz 1995 20:30 creo que es el Recreativo era

Voz 1389 20:33 me gusta mucho no no no podía ir tanto porque tampoco tenía tanto dinero no tenían muy dosificado la paga pero si se me gustaba mucho ir a jugar no estaba allí no pasa no no hacía tiempo allí como había días que estaban allí no yo iba a jugar y jugaba mucho después de un poco más al este Fighter ahí un poco más mayor no pero sí que me gustaba saber a qué jugaba por ejemplo mucha el auto Run este jugador el curso de coches pero juega cuando cuando Hispart SA son muy jóvenes tuvieron con dieciocho es decir antes no iban a muchos Bari sustancian vida en bares yo por eso pues estaba por allí con los Reyes con resto de los hijos de los amigos y ahí sí que se en cada bar siempre había aún una máquina un dos máquinas jugaba mucho sí sí ahora ahora estamos diciendo hombres que les das el teléfono a los niños buen año en nuestra época nota una una máquina recreativa para

Voz 1995 21:20 los entre tuviesen en varios países europeos te detendría si llevas vas con tus hijos a los bares y los deja jugando en una máquina si las los servicios sociales te quita nada ni hacia eso en tu pueblo según el gallego ya sabes no sabré van imagino que para Miño gallego

Voz 31 21:34 debe ser

Voz 1995 21:35 el primer o alguno de los primeros miedos inconscientes

Voz 32 21:38 estos profundos bosques de Galicia desde tiempos ancestrales habitan todo tipo de mitos y no todos ellos son buenos para el hombre quizás el más conocido y al que más testigos aseguran haber visto sea el del siniestro cortejo de los muertos

Voz 1995 21:51 no para niño todo lo de las Gemma

Voz 1389 21:53 la procesión de las almas y después siempre tenías allá una amiga de tu abuela que te contaba la historia porque ya lo había visto tú digas Baraka haya Mead directamente estar estoy fue religioso también es una infancia contar historias de fantasmas no sé si riales era lo no pero vamos a una señora que te esa diciendo que es verdad que la visto te lo cuenta yo yo tuve una semana de terrores nocturnos de no poder dormir de mirarme al espejo y ver detrás de mí con con nueve años verlos a la procesión está arrastrando sus cadenas íbamos así siempre imaginarla vamos a verla no la ha visto

Voz 1995 22:28 ahora las historias de fantasía de fantasmas se desarrollan en despachos negociando la Asamblea de la Comunidad de Madrid por ejemplo más miedos en el tránsito de los ochenta a noventa más miro es que tenían que ver con con enfermedades que desconocíamos Dallas

Voz 33 22:42 hemos visto todos Magic tiene el virus

Voz 1389 22:46 H V es portada

Voz 33 22:48 por es seropositivo

Voz 1995 22:51 noventa y uno May Johnson asegura es más importantes de la Historia sexto es que no es comparable a lo de ahora están representaba mucho más que el propio deporte anunciaba que era portador del virus del sida como decía trece del V H Itu tenías trece años pues entonces recuerdas esta noticia

Voz 1389 23:09 sí recuerdo la noticia es recuerdo impacto produjo recuerdo la importancia que tenía entonces que una figura tan grande tan mundialmente famosa eh admitiese con con con naturalidad tenerlo recuerdo años anteriores en el cole como la

Voz 8 23:29 cómo llegaban ese tipo de esta noticia pero sí como la percepción de la enfermedad

Voz 1389 23:33 no era como de tocaba alguien lo tenía es decir este tipo de cosas entre niños dan la información y la crueldad también eh sabían había una mezcla de todo imagino que que fundada por por por puesto a unos mayores por la desinformación sobre todo que llegó una enfermedad tan grave tan importante

Voz 8 23:53 a la sociedad no a ciertas

Voz 1389 23:56 Familia Si como estas se traslada de repente a la a los niños con la posición que tenemos nosotros en el colegio hay una escena en ese en ese libro que es ese real que era cómodo uno persiguiendo a otro lo tocabas es decir te hablo de los de hablo de mediados de los ochenta vale

Voz 1308 24:13 hiriera

Voz 1389 24:14 ah caray como te das cuenta de la importancia del conocimiento te das cuenta de la importancia también de crecer evidentemente pero de la sensibilidad de la empatía no que en caso los niños estas ensayando con todo en muchas ocasiones no no la tienes tienes tienes hacia tu compañero de pupitre puedes tenerla pero luego a nivel social hay que se te escapan no tienes ni pues puedes decir tantas tonterías

Voz 1995 24:32 en esa época era una mezcla entre mi desconocimiento vamos a escuchar un fragmento del programa la clave de los años ochenta

Voz 34 24:41 como viene usted ese problema la familia en origen fue

Voz 29 24:43 pues repentino les creyó

Voz 34 24:46 es bienvenido el problema el problema no

Voz 35 24:48 vi venir porque los conocía sin embargo vino vino por un proceso que yo entonces no conocía porque en La2 gaullismo en los chicos es una es una forma de entender la vida es una forma un poco más

Voz 1995 25:00 sí tan grandes sea directamente Valín pregunta por el desconocimiento sobrevenida

Voz 1389 25:06 como no mismo en el momento el gran momento que se vive en en Galicia en en esa época en Galicia y en el resto de España es el momento en el que el auto deja de ser a los ojos de la sociedad delincuente y pasa a ser un enfermo no deja de ser un problema Él para tener el el problema no está de SARS pensaba que se robaba es decir no había una relación causa efecto evidente Iker ahí eso lo vivimos bueno pues en la Rías Baixas se vivió de una forma muy muy muy muy transparente vale porque no había pueblo ni familia que no tuviese drogadicto era muy muy difícil escaparse de las garras de la ruina cuando llegó cuando se conocían sus sus consecuencias cuando yo crecí viendo gorrillas en mi ciudad yo ya crecí viendo gente tirada en el suelo pidiendo gente pero esa generación creció sin ver eso no sabía qué pasaba que ocurría eso que no sabía que se contagian enfermedades que no que encuentra mortales y desde luego no sabía que la adicción y podía llegar a ser tan importante que cabría es robando la tu familia en primer lugar y después acabando Rolando cualquier cosa entonces hubo mucha gente que se enganchó y esa gente pasó a ser estigmatizada hay perseguida como delincuentes que lo eran pero harán por una razón no lo no lo eran porque había nacido

Voz 1995 26:20 es que sobrevivían ellos saquearon el camino para un niño entonces la relación con el final de la vida las instrucciones las hayamos recibido de Bambi de Chanquete nunca lo mencionamos pero también a través de recuerda usted es David el no

Voz 0047 26:37 buen ha llegado el momento de separar quiero que sepas que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón

Voz 1995 26:46 vamos todos lo así como que son te señor se convierte en un árbol que es cómo va a ser eso es verdad si David del no menos enseño que bueno que energía en seguirían estoy que se transforma tú crees futbolero y hablamos de la infancia en época de fracasos de decepciones de desilusiones caro

Voz 15 27:12 no hay tiempo para intentar la remontada al Madrid no lo va a conseguirlo tiene complicadísimo el partido el campeón de Barcelona

Voz 1995 27:24 llega al Madrid para lastra el Barça en la Liga noventa y uno noventa y dos el por entonces no sabemos el año siguiente iba a pasar exactamente la misma que esos recuerdos permanece nítidos

Voz 1389 27:35 si nos dan no no no se habla exige habló en otro que se llama Grupo salvaje y contaba cómo habían ocurrido estas escenas que son nitidez simas con cero dos el Real madrid tenía la Liga y el partido en el bolsillo nosotros no nos fuimos del pueblo de sanciones a Pontevedra cogimos el cocido con con lo que había sobrado del domingo no que luego se sacrifica a lo largo de la semana los caldos más entonces siempre había concierto o cocido en el coche que aunque a mí

Voz 1995 28:03 la arcilla o lo horquilla

Voz 1389 28:05 es que había Kabila aventura lunar no estaban en el maletero tampoco pero bueno y no no era desagradables muy agradable no algunos el primer día después pues teníamos la radio puesta no probó casi como como el Tenerife y yo recuerdo que con cada gol del Tenerife ha bajado un poquito más el volumen como como que si no lo escuchábamos el escuchábamos poco no había marcado no recuerdo que habían ha ventilado fuegos en el pueblo incluso cuando fue el cero dos y después ese tirar aún más comunes con los tres esto lo recuerdan hasta la curva en la que a la que íbamos cuando marcaba

Voz 1995 28:39 fue bastante Trauma porque

Voz 1389 28:41 para entonces los tramas del niño madridista habían estado relacionados con la Copa de Europa pero en España no tenemos ese tipo de problemas no

Voz 1995 28:47 ahí aparecieron nuevos traumas hablamos de deporte por entonces en Galicia se dice tenis bambas y las zapatillas llaman

Voz 1389 28:55 tenis tenis tenis tenis los

Voz 1995 28:58 sitios acceso los las bambas y Cataluña los tenis la estaba días el mayor símbolo de estatus que uno podía tener

Voz 36 29:07 era este paredes resiste tu ritmo dirigirte a tu fantasma entre la te hacer factible

Voz 1995 29:18 ahora los diseñadores dinámico Adidas propio Kanye West con esa ropa Jaycee que que que lanza exclusiva que piensan de las paredes lo mismo lo ven dicen bueno esto es lo más

Voz 1389 29:28 probablemente probablemente ya sabes que ahí siempre ha pasado un cierto tiempo

Voz 8 29:32 todo vuelve a estar de moda como el primer día no ahí como regreso

Voz 1389 29:36 incurre mucho bueno que ocurre constantemente con la ropa o esa es o esa es mi o esa impresión yo no sé si fueron las zapatillas las los tenis de del del actor del chico este de humor negro

Voz 1308 29:48 en la película

Voz 1389 29:50 millones se llama ese esa película hay unas zapatillas maravillosas que que utiliza el el adulto a los demás

Voz 8 30:00 le daban mayor digamos

Voz 1389 30:03 que eran preciosas y creo que han vuelto a desatar

Voz 1995 30:05 pues todo lo de atrás

Voz 8 30:08 la película la película hablada de una época concreta que no

Voz 1389 30:10 pero los años setenta ochenta no me parece que bueno

Voz 1995 30:13 que conserva las esas zapatillas ahora mismo

Voz 1389 30:15 por eso sí lo que pasa que mi época teníamos más y peor gusto por señora Instituto recuerdo que la el la sensación que han sido las de pan

Voz 1255 30:24 me gusta mucho y digas en aquella época teníamos mal gusto es es maravilloso escuchamos otros dos al que hace decora Guillermo de dice cuando me dejas de ser un niño y el resto de tu vida como adulto básicamente entender precisamente que paso se escuchando es lo que pasó

Voz 1995 30:47 hace de mala hierba de Manuel Jabois demasiado bienestar si se sea que se te ve bien se te ve de momento se casi normal casi casi con posibles en tu hijo tiene ahora seis años cómo ve ese mundo que le ha tocado vivir a él el que cuál será su David el gnomo sus tapas su música como es su mundo

Voz 1389 31:12 pues e intento verlo mejor yo no soy nada catastrofista ni pesimista con la infancia actual me parece que tiene muchísimo más recursos y muchísimo más alta tecnología a su alcance es verdad que todo hay que medirlo con cierta moderación pero fíjate hasta ahora es verdad que le encantan los móviles le encanta la paz pero lo que está haciendo con el móvil con la hipoteca lo que hacíamos nosotros con la televisión ver dibujos ver youtubers que en otros esto sí que no lo teníamos pero ver gente jugando a videojuegos es decir creo que hay un cierto pánico a mi juicio infundado e porque con con esto es decir al final el niño tira hacia hacía lo mismo caray están comprando los muñequitos que nosotros compramos hemos podramos niños hijos de la Patrulla Canina o de cualquier otra historia es verdad que después cuando tenga un poquito más inteligencia o de cabeza verá que los recursos de Internet son infinitos y también también ellos pueden confluir ciertas cosas los que le que le perjudiquen pero a lo mejor conociendo las antes que nosotros también las pueden llevar mejor centrando el sexo textura uno de ciertas no te he notado el porno e te hablo de otras cosas que sé que hoy ha habido una noticia bastante bastante bastante dramática con niños de ocho años ya ven porno y a mí eso la verdad es que me da bastante miedo no pero que empieza a saber lo que empieza a tocarse o que empiece a comprender cosas que nosotros comprendimos muchísimo más tarde que no me parece mal no de ese modo preferí preferiría que no de ese modo porque en pues yo qué sé yo no recuerdo la primera vez que el porno pero debería tener en casa y yo dieciséis de lo que había era el tráfico de revistas se escucha estamos ya la noticia estabilidad introducción al al plena pornografía a partir de los ocho algunos niños

Voz 1995 32:52 siempre pienso lo mismo es cómo va a triunfar en si el modelo es el porno de qué manera vamos a hacer que tu bueno la buena noticia es que Manuel Jabois que es cronista columnista escritor y una de las palomas mejor valoradas más y mejor baladas este país tiene un nuevo libro se titula es una recomendable novela se titula mala él sí esto sí es además ostenta por Madrid es probable que sea firme donde se hacía el libro en el que se encuentra en cualquier bar Si Déjame entrar a usted a él seguro que si filme fuimos te pida que será feliz sino a la feria veces

Voz 8 33:24 ya lo daba por Alfaguara

Voz 47 38:43 o sea que este mes en estamos de celebración Idi uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción DF tan que hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 15 38:55 en la Cadena Ser

Voz 1995 38:58 sí

Voz 5 38:59 con Toni Garrido un dieciséis

Voz 1995 39:02 años sólo con dieciséis a nuestro próximo invitados es pavés le prohibieron tener moto no se puede tener en esta casa mientras yo esté en esta casa no sentido bueno pues no sirvió de nada llevan en su casa diez años siguiendo sus aventuras sobre dos ruedas por todo el planeta de Australia a México de Kirguistán a California y lo hacen a través de su canal en Youtube

Voz 48 39:22 desde hace diez años llevo dando la vuelta al mundo en moto por etapas

Voz 1995 39:25 contándolo a través de

Voz 48 39:28 las redes sociales especialmente

Voz 1995 39:30 este canal de Youtube a través de un libro en Youtube tiene doscientos mil suscriptores algunos esos vídeos han visto más de un millón de veces me llaman Charlie sin igual motero de habla hispana más popular de Internet como les digo tiene un nuevo libro

Voz 49 39:49 el Charles sin igual

Voz 29 39:52 Nos Carlos vivió mortal bus Dios qué tal estás gracias limitar mi moto no la moto me lleva a montones sitios luego me bajo de la moto y me pagan un montón de cosas

Voz 1995 40:04 días de paso tú tú tenías un negocio tú eres una persona con posibles qué pasó

Voz 29 40:12 pues paso que me me cansé un poco de de la rutina no yo creo que hay ciertas personas que era rutina aburre hay un punto en que intente probar otra cosa y me enganchó mucho esa otra cosa que se está que ser nómada y desde entonces llevo ya son muchos años sin casa

Voz 8 40:27 has en una deambulando por el mundo sin nada

Voz 29 40:31 si nada tengo un trastero en Madrid ahí tengo un montón de cosas que no sé muy bien que tengo porque no la he vuelto a necesitar pero no no tengo cuando ven una habitación no me quedo en casa un amigo o que sea vuelva eh

Voz 1995 40:43 vamos vamos vamos a aplicar esto año dos mil cuatro seguro muchos lo recuerdan iban Mcgregor el actor hizo un maratón en moto de Londres en Hoyo recorriendo Europa Central Rusia Kazajistán Siberia Canadá

Voz 0047 41:01 mañana

Voz 1995 41:06 Igor con un amigo suyo tú decides hacerlo sin igual exacta Barroso el nombre de Carlos sin igual Mcgregor

Voz 29 41:15 pues mira fue una noche en la Cava Baja con un amigo que se fue de la mano en poco lo dije mira yo voy a hacer lo mismo un día pero lo hace sin igual al final pasaron unos años y lo hice ya como existe aquel me había hecho gracia pues registre una web que se llama sin iban mi primo José que la programó dijo esto es muy gracioso debía hacer un Facebook que sea Charlie Sheen iban compañero agregó es echarle Burman ya mi todo el mundo me me llamo Carlos me llamaba Charles registros Charles Íñigo en Facebook hizo en Facebook y se convirtió en vino

Voz 1995 41:44 la mano con mucho éxito con gran buena idea llega lo no sé cómo y cómodo preguntarlo la profesionalización no tener casa viajar en motos tu profesión

Voz 29 41:58 yo al principio pagaba todo con mis ahorros no pero yo me di cuenta que era mucho más feliz haciendo sabía que la que tenía aquí quién me iba muy bien pero claro yo no soy rico entonces tenía que Moneo quizá no bueno pues de alguna forma hombre sin exagerar no pero de alguna forma como que me inventé un trabajo no las redes sociales y me ayudaron muchísimo que era algo nuevo en entonces empecé a amortizar un poco el contenido no a través de patrocinadores de bueno pues de charlas de las redes sociales etcétera etcétera y lo convertían mi trabajo y ahora es mi trabajo y por eso llevo tanto tiempo no yo creo que es muy difícil estar deambulando sin ninguna misión por el mundo tantos años yo tengo una ocasión que es contarlo y entonces me preocupo de mejorar de hacer mejores vídeos de contar historias y eso es lo que ha hecho que yo creo que esto sea el que lleve diez años y que todavía no tenga sensación de cansancio no todo el día en la mutua

Voz 1995 42:50 pues imagino que físicamente tendrá que estar muy muy preparado para eso

Voz 29 42:55 pues no tanto yo este libro está un poco he pensado para quitarle un poco de hierro al asunto no no es tan difícil hombre yo personalmente que Memento por muchos sitios complicados que yo llamo berenjenales está aún mucho camino Broad pues ahí sí la exigencia física es mayor también porque la moto es muy grande llevo mucho equipaje no

Voz 8 43:16 pero realmente la moto no no es no es tan cansada no real no lo podemos comparar con otras cosas la verdad pregone

Voz 1995 43:22 si la moto porque tálamo mucho pero aquí la protagonista es la moto que sí

Voz 29 43:28 tiene una MV de ahora bueno yo llevo tres en todos estos años Ésta es la tercera que ya termina ahora en México es una BMW trail ochocientos centímetros cúbicos es bueno pues hay también este es un gran debate que también lo hablo en poco en el libros sabe cuál es la moto ideal para hacer este tipo de cosas no no hay sólo una verdad cada uno tiene la suya la mía es que este tipo de moto de pues tiene un equilibrio entre peso y capa roja capacidad de carga peso que digamos manejabilidad dentro de de rutas complicadas que a mí es la que mejor me viene pero no hay una moto ideal

Voz 1995 44:05 en los vídeos Charlie

Voz 29 44:06 a veces lo pasa mal tenía un marrón impera

Voz 0047 44:09 Senante con tipo malísimo ascienda a escapar del retenido o de las pasan poco putas la verdad

Voz 50 44:18 la risa esto es pasar de hay que seguir el lema todo va a salir bien los lugares no consiguiera sería que existe la Iglesia fronteriza es un ciclo decir que nosotros hacer nació a esos seis

Voz 1389 44:31 años para atender deportado

Voz 15 44:34 los inmigrante sin verse

Voz 1995 44:41 tiques lo que te engancha Muchos estos viajes porque confundo cuentas a gente buena gente regularicen de mala

Voz 29 44:48 mira me se me acaba de poner la carne a Gina al escuchar eso de quince años y eso es lo que me engancha es decir es la gente la moto pues es maravilloso ir en moto por el mundo pues mi pasión y me encanta no sé qué pero si no

Voz 1995 45:00 aunque el mismo hecho de ir no llega

Voz 29 45:03 no no claro cuando uno va en moto y a este rollo qué hago yo con él llegar es lo de menos de hecho muchas veces he llegado me cabreado porque lo que me estaba gustando el camino pero insisto sea hay que acabamos de escuchar una señora que llevaba aquí está ahí en el muro en Tijuana que llevaba quince años sin ver a su familia al final son las personas las que te emocionan no y las que te hacen seguir viajando porque eso es infinito o sea el mundo es infinito porque las personas son infinitas los paisajes son hemos al final del Himalaya siempre va a estar ahí o el Taj Mahal un montón de sitios maravillosos que estado pero bueno están ahí incluso entras en Google pues verlo fotos espectaculares las personas que te encuentras camino esas son únicas los momentos con ellas son los que te hacen enganchar texto no por vivir en unos segundos

Voz 1995 45:49 no quiero que nos cuente sobre las personas algunas buenísimas otras no tanto que te has encontrado tu camino pero hablando de de futuro de viajar y de nuevos paisajes vamos a conocer hasta ahora a las doce y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias en Canarias el nuevo paisaje de grupos parlamentarios en el hemiciclo José María Patiño muy buenos días

Voz 1108 46:07 hola muy buenos días Toni como queda pues mira Vox estará finalmente en el gallinero como habían amenazado fuentes del Grupo Socialista si recuerdas después de la sesión constitutiva por aquella maniobra digamos que hicieron los diputados de Vox situarse justamente la detrás del Banco de que ocupa normalmente Gobierno con Pedro Sánchez pues efectivamente estarán en el gallinero ocuparán en concreto los escaños de las dos últimas filas de la parte central del Congreso de los Diputados según miramos el hemiciclo para que los oyentes se hagan una idea no por encima por debajo justamente van a estar Esquerra Republicana de Cataluña ir Partido Nacionalista Vasco que se sitúan

Voz 8 46:48 justo en frente de la presidencia de la Cámara

Voz 1108 46:50 parte izquierda de esa parte central del hemiciclo va a estar ocupada por los diputados de Unidos Podemos Unidas Podemos en su parte baja por el Grupo Mixto la alta hay una curiosidad

Voz 29 47:03 seguro que por problemas de acceso que

Voz 1108 47:05 el en el hemiciclo de la Cámara Pablo Echenique se va a situar solo en medio del Grupo Mixto un poco en el sitio donde estaba eh si recordamos durante la sesión constitutiva ya sabes que hay problemas de acceso con la silla de ruedas que le transporta no este reparto más o menos para que te hago una idea eh tiene que ir todavía a ser ratificado por la junta de portavoces que se reúne ahora a medio día en

Voz 1995 47:28 Congreso eurodiputados

Voz 1108 47:30 aunque de momento sabemos que la Mesa del Congreso ha votado en contra ciudadanos no está muy de acuerdo porque Ciudadanos pasa ahora justo a la derecha va a compartir toda la parte de la derecha la hemiciclo con el Partido Popular irse abstenido el Partido Popular

Voz 1389 47:46 pues esto es lo que ha quedado claro el mapa pero

Voz 1995 47:48 más o menos esa es la distribución de los grupos de los distintos grupos parlamentarios Patiño tú vas en moto

Voz 1920 47:55 no no no desgraciadamente me pegado tantos golpes con la moto que dejado dieciséis timbales no después Rubén

Voz 1995 48:00 las travesías que no sabemos si vamos a empezar en este país no sabemos si esa travesía va a llegar a buen puerto al menos ya tenemos el paisaje que alguno agreste au más sencillo que alguno tendrá que recorrer en los próximos días Patiño muchísimas gracias un abrazo bueno vamos hacer una pequeña pausa seguimos hablando de ese gran viaje al mundo en moto el nuevo libro de Charlie sin igual

Voz 5 48:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

