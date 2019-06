Hoy por Hoy (11/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 el resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:11 por qué tal buenos días muchísima política algo más de una hora durado la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso para los próximos minutos está previsto que Iglesias y la portavoz socialista Adriana Lastra comparezcan por separado para explicar el alcance de este encuentro al que Iglesias llegó con la idea de plantear a Sánchez un gobierno de coalición no sabemos que habrá pasado finalmente van en Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1450 00:32 buenas tardes sí apenas una hora hay pocos minutos ha durado esta reunión el primer encuentro entre ambos líderes desde el veintiséis de mayo cita en la que ambos han posado sonrientes Pedro Sánchez con corbata morada pero que se produce en un clima de pulso abierto Iglesias plantea su apoyo a cambio de entrar en el Gobierno y Pedro Sánchez no quiere ejecutivo de coalición y agitaba ayer el fantasma de la repetición electoral aunque en los últimos tiempos Iglesias había hablado de clima de entendimiento en los últimos días el Liberté Podemos ha endurecido su discurso ayer aseguraba que no entregará un cheque en blanco al PSOE que no aceptarán un pacto programático Iglesias quiere carteras y quiere estar el mismo en el Gobierno como decías en breves espera la comparecencia del líder de Podemos aquí en el Congreso de los Diputados

Voz 1018 01:10 sin salir de la Cámara Baja ya haya acuerdo de la Mesa sobre la distribución de escaños a Ciudadanos no les gusta lugar que les ha correspondido José María Patiño

Voz 1108 01:18 la decisión en efecto ha contado con la abstención de PP y el voto en contra de Ciudadanos porque según fuentes parlamentarias consultadas por la SER al grupo de ciudadanos considera que Esquerra ocupará una parte centrada en el hemiciclo donde la pasada legislatura estaba precisamente ciudadanos que ahora compartirá la parte derecha del hemiciclo con el Partido Popular Vox se sitúa se sitúa en las dos últimas filas de la parte central donde también estarán más abajo

Voz 1995 01:43 el PNV Unidas Podemos

Voz 1018 01:48 horas doce minutos a esta hora está previsto que se constituyan los parlamentos autonómicos de Madrid y Murcia cuyas presidencias salvo sorpresa recaerán en principio ciudadanos aunque hasta el último minuto nada puede darse por seguro hay muchísima rumorología vamos a empezar en la Asamblea de Madrid Javier Bañuelos qué tal

Voz 0861 02:04 qué tal buenos días según han confirmado a la SER desde Ciudadanos Ignacio Aguado y Rocío Monasterio si han visto esta mañana se han reunido pero ninguno de los dos partidos confirman hasta ahora sí han firmado algún tipo de acuerdo desde Ciudadanos unos dicen que esperan que Vox actúe de forma responsable y que no entregue el control de la Mesa de la Asamblea madrileña al Partido Socialista ya los populistas la réplica se acaba de darla por Twitter Iván Espinosa de los Monteros sin citar expresamente a Madrid ha dicho que si uno se echa atrás en el último minuto de los pactos ya acordados se convierte en el único responsable de cualquier consecuencia de su incumplimiento el PP ha tenido una reunión informativa interna para evaluar posibles escenarios ir a traición en las votaciones ojo no se descarta aunque todo puede ser los admiten fruto de las presiones de última hora en las negociación vamos

Voz 1018 02:49 por cómo están las cosas en la Cámara de Murcia Ruth García

Voz 1856 02:52 comienza la sesión constituyente de la décima legislatura la asamblea en la que será designado presidente del Parlamento el diputado de Ciudadanos Alberto Castillo gracias al pacto entre PP Ciudadanos y Vox que según ha reconocido el PSOE viene a suponer más de lo mismo para una comunidad enferma

Voz 1018 03:05 por los casos de corrupción los socialistas que también han

Voz 1856 03:08 sentado candidato para presidir la mesa mantienen la mano tendida Ciudadanos para acabar con veinticuatro años de chiringuito popular Fran Hervías el secretario de Organización de Ciudadanos bendice el acuerdo de las tres derechas de Murcia antesala de un pacto de gobierno que todos dan por hecho

Voz 1018 03:22 en el supremo tribunal del pero autoriza la salida de prisión del ex conseller Joaquim para que pueda desplazarse a Barcelona y adquirir la condición de concejal en el Ayuntamiento estamos en la penúltima sesión de la vista como el turno de conclusiones de las defensas Alberto Pozas

Voz 2 03:35 el abogado de Oriol Junqueras y Raul Romeva Andreu Vandevelde ha terminado hace unos minutos y ha pedido al Tribunal Supremo que absuelva a los líderes independentistas para que este conflicto los resuelva la política no la justicia

Voz 3 03:45 tenemos oportunidad porque la política no va a desaparecer la gente frente al bloqueo de las negociaciones y todo no va a dejar de protestar tenemos que devolver la pelota a la política es una cosa interesante que puede hacer la sentencia crítica

Voz 1018 03:55 que a que la Fiscalía hablase la semana pasada de un golpe de Estado están confundiendo dice la desobediencia con la rebelión los se atreve otra conexión en directo con Valencia frente al Palau de la Generalitat concentración de repulsa por el último crimen machista ocurrido ayer a la localidad de Alboraya la mujer asesinada Beatriz Arroyo veintinueve años hacer el número mil del cómputo oficial Amparo Qods al igual que él

Voz 4 04:15 los siete pusieron es el Gobierno valenciano ha querido manifestar su repulsa y condena por este crimen machista que tuvo lugar ayer en común Alboraya el presidente en funciones Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra y algunos miembros del Gobierno representantes de entidades sociales feministas han guardado un minuto de silencio y en estos momentos la vicepresidenta también consellera de igualdad en funciones Monica Oltra está tomando la palabra por cierto parece que la subida es más blanca de la víctima lo que probablemente fue estrangulada

Voz 1018 04:50 el defensor de bueno ha presentado en el Parlamento su memoria anual correspondiente al pasado año se reduce el número de quejas pero el clima de recuperación económica no está llegando

Voz 1995 04:59 a los ciudadano Nicolás Castellano para muchos españoles

Voz 1620 05:02 economía no mejora hay siguen quejándose del mal funcionamiento de los servicios públicos de la dieciocho mil quejas presentada ante el Defensor del Pueblo en dos mil dieciocho Francisco Fernández Marugán ha destacado las carencias en materia de sanidad la atención a los mayores de educación y especialmente en el acceso a la vivienda denuncia que España ha pasado a entregar entre cincuenta mil y setenta mil viviendas públicas de dos mil cuatro dos mil nueve a sólo cinco mil en dos milésimas

Voz 5 05:24 ha destacado retroceso retroceso que hace que hoy España sea uno de los países europeos con peor nivel de protección en materia de ese retroceso hace que la vivienda pública esté hoy en mínimos históricos y por qué no decirlo esté casi casi en peligro de extinción

Voz 1018 05:46 madrileños andaluces y valencianos lo que más se quejaron ante el Defensor del Pueblo y todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala siete personas otro entre ellas dos niñas al volcar la embarcación con la que trataban llegar desde las costas turcas a la isla griega de Lesbos la Guardia Costera Griega ha conseguido rescatar con vida a cincuenta y siete personas según la Organización Internacional para las Migraciones quinientos cuarenta personas han muerto en lo que llevamos de año intentando cruzar el mar Mediterráneo la Policía Nacional ha detenido a ocho grafiteros por pintar trenes en la zona norte de España les atribuyen más de un centenar de pintadas que han provocado daños por valor de más de medio millón de euros al Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha desarrollado un nuevo fármaco que evita la metástasis y reduce el tumor no han empezado aprobar ya en cuarenta pacientes de Barcelona Nueva York hitos

Voz 1995 07:40 con Toni Garrido estamos hablando mucho de de viajes es la época del año como no sabemos lo que sienten los peregrinos al llegar a la catedral de Santiago después de haber hecho el camino

Voz 1 07:50 porque hacemos mejor los niños e al final la recompensa pues está aquí en Santiago

Voz 1995 07:55 no existe el estado de ánimo de muchos de ellos durante el recorrido esto es lo que se pregunta una carta de un hospital pero los encargados de dar cobijo en sus casas y albergues a los peregrinos una carta enviada de manera anónima que hemos podido leer en a punto net el perfil de los que hacen el camino parece ser que ha cambiado peor significa esa carta en la que leemos por ejemplo cuando antaño se agradecía una ducha caliente como el mejor invento de la Historia hoy las quejas van porque el wifi no funciona bien y no pueden colgar en las redes los guapo que son tremendamente importantes que se creen una etapa del Camino el párrafo donde dice cuando se dormía tan a gusto o no pero sin protestar en el suelo de una cocina hoy telas montan porque están ocupadas las camas de abajo de las literas Begoña o malabares hospitalidad del camino y propietaria de un alberguen Fisterra Begoña muy buenos días

Voz 7 08:47 hola buenos días bueno propietario el trabajo un albergue después de vicepresidenta de responsables de hospitalidad en la que ya tenemos dos al barrio

Voz 1995 08:58 vale pues dicho queda Begoña cambio del perfil de peregrino

Voz 7 09:04 sí la verdad es que partimos de la base que caminos como la vida como la vida misma ahí según va cambiando la vida también bajan viendo el camino si han cambiado muchísimo el perfil porque cuando empezamos sufre más de veinte años eran pocos mira gente qué agradecida gente que realmente disfruta más de la experiencia ahora muchos los que vienen peor informados incluso que hace años o con una información errónea realmente se confunden mucho la hospitalidad sino la hospitalidad pues lo más de los más importantes de lo que es el camino sino es ya su piedra angular entonces sí sí ha cambiado bastante

Voz 1995 09:56 se consuela la carta hacía referencia a eso es así

Voz 7 10:01 sí sí es se pasó ayer a la puerta del albergue y me encontré con siete peregrinas todas mirando al móvil el Frente tiene un paisaje espectacular tienen un puerto marinero de aquí de Galicia precioso al marco ir examinando las siete el móvil Fidel albergues muy buenas pero entonces no se concibe ahora casi abono no conciben casi un albergue sin muy fines que en Jan eso lo plantean incluso es una de las primeras preguntas que sea al entrar antes hacías buenos días qué tal estás tú con qué tal qué tal camino la primera respuesta quedarse si algo

Voz 1995 10:40 pero a ver menudo peregrinos llegó en el camino siempre no siempre es un camino que lleva casi casi al recogimiento personales un camino exterior pero es un camino interior mucha gente que pásala jornadas andar no consigo mismo hablamos un rato esto en moto pero pero andando es todavía mucho más notable la gente entonces por qué hace el camino

Voz 7 11:03 pues que la gran parte de ellos sobre todo en esta época del año lo hacen más ven por por curiosidad cómo un turismo me duele mucho decirlo turismo barato Marat pero bueno no no seamos tan catastrofistas hay muchísima gente que lo hace por recogimiento lo hace por motivos espirituales lo hace por motivos cultural todo se miden incluso los críticos los que hacen porque que es un turismo barato pero eso no quita que que realmente la gente intenta entender lo que aprendo lo que el camino te enseña hito Fred

Voz 1995 11:46 bueno la última reflexión Begoña es que bueno la vida ha cambiado mucho en estos últimos años todo ha cambiado y pensar que no lo van a hacer algunos lugares como como el camino maravillosa zona de este país pues bueno pues cambia cómo cambiamos nosotros y sí el modelo turístico este país cambio hace eso pues también para cambiar el el turismo Begoña Valdemar Hospitalaria desde hace un montón de años veintidós por lo menos muchísimas gracias por atender nuestra llamada ánimo

Voz 7 12:14 no hay camino camino va va superar esto porque era superado garras sólo superado pestes iba a superar esto pero cuesta ánimo todos mis compañeros porque estamos ahí tenemos que seguir ahí para que no se pierda la hospitalidad tradicional

Voz 1995 12:29 caminos superará la ausencia de wifi sobrevivirá beso Begoña

Voz 1995 17:41 con Toni Garrido y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja lea la candidata a la Comunidad de Madrid refuerza su posición dentro del partido tras las declaraciones de ayer el PP desacredita Isabel Díaz Ayuso tarea de la que ella misma tenía que encargarse hasta ahora en la recta final para la formación de ayuntamientos y comunidades en toda España sabemos ya quién no tiene cara de haber roto nunca un pacto

Voz 17 18:07 bien pagará los pactos rotos

Voz 1995 18:12 pero estoy esperando del Chan Chan

Voz 17 18:15 ellos hinchándose sin

Voz 1995 18:17 a mí me pierdo la muerte del roble que levantaron juntos amistosamente de los jardines de la Casa Blanca Donald Trump y Macron es una buena metáfora de que el final de esta amistad presidencial ya no se anda por las ramas

Voz 17 18:30 y por último que una parte

y por último que una parte exagera en un vuelo Manchester Islamabad abrir a la salida de emergencia al confundirla con la puerta del baño