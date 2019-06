Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos qué tal está muy buenos días es doce de junio y vuelve el calor pero por la tarde no se confín estas primeras horas que sigue haciendo fresquito en este final de primavera loco ICO la política actuando en tantas bandas que es difícil seguir el balón por orden de tensión politica la primera parada es en Madrid las tres derechas perfilan aquí un acuerdo amplio que permitirá a Vox entrar en el Gobierno de la Comunidad para rizar el rizo del disimulo ciudadanos dice que está dispuesto a considerarlo siempre que no les entreguen consejerías y que los cargos sean en la parte del reparto de poder que le corresponde al Partido Popular Ignacio Aguado de Ciudadanos sigue hablando como si no fuera con ellos nosotros

Voz 3 01:07 dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente ahora miembros del Partido Popular Ciudadanos Rocío Monasterio de Vox confirma el acuerdo nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del Gobierno en los entes también en presupuesto en proporción a los escaños que hemos ganado en esta selección hemos

Voz 1727 01:27 querido recabar hoy la opinión de dirigentes de Ciudadanos que no han querido dar entrevistas o hacernos declaraciones de momento lo que ya pactado las tres derechas es que la presidencia de la Mesa de la Asamblea sea para ciudadanos asegurándose su presencia también populares y ultras dejando fuera a más el partido de Rejón que tiene ocho diputados más que Vox lo que según Errejón vulnera el Estatuto de Autonomía

Voz 4 01:52 es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón

Voz 1727 02:01 ni todavía queda el Ayuntamiento de la capital de España donde el triple acuerdo debería también concretarse Madrid se convertiría así en comunidad y Consistorio en el símbolo más claro más evidente más difícilmente vendible en Europa del pacto con la extrema derecha y claro esté abrir la puerta del presupuesto público a los ultras eclipsó ayer el inicio de la otra gran negociación la del Gobierno de España Pedro Sánchez salió de sus reuniones en el Congreso Con es anunciados no es de Pablo Casado y Albert Rivera a su investidura hincó eufemismo poco concreto de momento de cómo será la relación entre PSOE y Unidas Podemos en esta legislatura Adriana Lastra

Voz 0131 02:45 siente del Gobierno ha hablado con el líder de Unidas Podemos de buscar fórmulas para buscar un gobierno

Voz 1727 02:53 de cooperación del Gobierno de coalición al gobierno de cooperación y a lo que pase hoy en la Comunidad Valenciana porque esta mañana comienza el debate de investidura de Ximo Puig y lo hace sin tener garantizados los apoyos los tres partidos de izquierda del Pacto del Botánico no ha llegado a un acuerdo de momento de gobierno el principal escollo el reparto de carteras enseguida lo ampliamos y hoy vuelven a tomar la palabra los acusados del juicio del proceso

Voz 1161 03:27 nada de lo que hemos hecho es delito votan en un referéndum no es delito jamás imaginé que podía haber una situación

Voz 1727 03:34 llegas Jordi Sanchez y los otros diez dirigentes independentistas tienen derecho al turno de última palabra para defenderse antes de que quede visto para sentencia Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:45 bueno sí astur nada quince minutos cada uno hablarán cuando sus abogados terminen de exponer sus conclusiones si todo va según lo previsto efectivamente hoy que se cumplen cuatro meses del inicio del juicio quedará visto para sentencia

Voz 1727 03:56 aquí en Valencia la policía sigue investigando las causas

Voz 0027 03:58 la muerte de una mujer embarazada de seis meses a la que encontraron ayer degollada en su casa de Xàtiva su pareja que estaba trabajando cuando paso fue quién avisó a la policía

Voz 1727 04:07 el Consejo Escolar ha bloqueado temporalmente el decreto de becas del Gobierno para el próximo curso porque mantiene el sistema implantado por el ex ministro del PP José Ignacio Wert

Voz 0027 04:17 un sistema que hace que los alumnos cobren una parte de las ayudas a final de curso el secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana estuvo anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló dijo que la intención del Gobierno es eliminar la cuantía variable

Voz 5 04:28 Nuestra voluntad de limitar la lo que pasa es que lo que yo no puedo asegurar es que se pueda hacer de manera inmediata lo que haya que hacer un proceso paulatino porque todo eso tiene unas implicaciones presupuestarias y de gestión muy importante

Voz 1727 04:45 y en los deportes la selección española se enfrenta hoy a Alemania una de las favoritas en el Mundial Femenino de Fútbol Sampe buenos días

Voz 1161 04:53 buenos días Pepa desde las seis de la tarde con la primera plaza del grupo en juego las dos secciones llegan con una victoria en la primera jornada el seleccionador

en Hoy por hoy de España

Voz 1161 05:02 el sábado quiere más ya tienen

Voz 6 05:05 esto es modo competición no conseguimos ganar a Alemania sería historia pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que queremos

Voz 1161 05:11 también en el grupo de España a las nueve Sudáfrica China a la misma hora el Francia Noruega del grupo I en este mismo grupo abrirá jornada el Nigeria Corea del Sur a las tres de la tarde

Voz 4 05:22 pero en el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:25 buenos días hoy el tiempo va a ser soleado con temperaturas máximas un poco más altas que ayer un ascenso que se notará más las próximas tardes pero cuidado porque ahora mismo las mínimas en la mayor parte del país son

Voz 1727 05:36 Clemente más bajas que las últimas mañanas con algo

Voz 0978 05:39 el frío mínimas por debajo de los cinco grados en muchas poblaciones del interior de la mitad norte de la península el sol a la que salga empezará a calentar rápidamente el ambiente durante la tarde en la mayor parte de poblaciones máximas de veinte años

Voz 1727 05:51 cinco grados sólo calor en el sur de la península

Voz 0978 05:54 especialmente en el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta grados

Voz 7 06:46 la glía Libia

Voz 9 07:14 Barón Rojo en la mítica banda de heavy en España anunciaba hace unas semanas que lo dejan que están cansados de descender a los infiernos cuarenta años de carrera musical que se dice pronto cosechando éxitos en España y en Europa también América Latina mucho hoy nos visitan para presentarnos esa larga gira con la que se van a despedir una gira que culminará con un gran concierto el último vuelo el treinta de diciembre del dos mil veinte

Voz 4 07:43 Pérez de la Fuente buenos días Pepa buenos días a toda sí sí a todo a todo

Voz 0456 07:47 Asia todos hijos de Caín Barón Rojo a partir de las once de las diez en Canarias con Toni Garrido pero no es el único adiós que abordamos esta mañana nuestra mesa de análisis con Mariola Urrea Luis Alegre Ignacio Ruiz Jarabo vamos a conversar con la actriz Bárbara Goenaga que se ha despedido este fin de semana de las redes sociales del gallinero de Twitter en particular como tantos y tantas otras hartos sí hartas los españoles del odio gratuito que se vierte en esta red social Goenaga para quién no los sepa denunciaba en un tuit el ataque homófobo que sufrió una pareja de lesbianas en un autobús en Londres hace unos días lo denunciaba cargando contra los homófobos contra los machistas que pretenden llevar a los homosexuales a terapia y recibió la crítica entre otras de Irán Two Varela que se definen su cuenta como feminista radical por ser Goenaga la mujer de Borja Sémper del Partido Popular partido que pactar con Vox hoy nos lo va a contar y ahora que está tan de moda tan solicitado el denunciar noticias falsas bulos papás Richards hoy a las diez a las nueve en Canarias recibimos a Marian García boticario bloguera y autora de un libro titulado el jamón york no existe no es el único alimento inventado atención Icon Pepa Blanes vamos a célebre dar las películas que este dos mil diecinueve cumplen cincuenta años una de ellas es de Woody Allen ese director maldito que no encuentra financiación ni a nadie que en Estados Unidos quiera estrenar su última película si va a estrenar en otoño en España esa película Easy va a rodar una nueva peli en nuestro país en Euskadi este verano con Elena Anaya tampoco Roman Polanski encuentra quién le fuera de Europa no quieren ver su nuevo drama histórico en EEUU

Voz 1727 09:41 llegue la barra libre política poselectoral abierta esta no la vamos a cerrar en lo que queda de temporada para opinar de lo que quieran del Pacto de Madrid el Gobierno de cooperación qué cosa sea esa un gobierno de cooperación

Voz 0456 09:52 ninguna de las tres propuestas que les lanzaba vamos ayer cuaja ni en solitario ni en coalición y repetición electoral qué es eso de un gobierno de cooperación si alguien quiere explicar tiene el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:08 y a propósito de las agresiones homófobas y de orgullo que tanto está dando que hablar estos días queremos preguntarles por por el veto a partido

Voz 0456 10:16 en el área Ciudadanos en esa manifestación un veto por negarse a firmar un manifiesto que les insta entre otras cosas a no pactar con la extrema derecha Vox amenaza con prohibir la marcha del Orgullo Ciudadanos considera que no se debe vetar a nadie por nada y otros que si vas a una manifestación en la cabecera es porque suscriben el manifiesto tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para reflexionar

Voz 1727 10:45 seis y once cinco y once en Canarias esa imagen

Hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega

Voz 2 11:43 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 11:50 el equipo negociador del PSOE empieza a reunirse hoy con los partidos minoritarios que es de los que muy probablemente dependerá al final de la investidura de Sánchez sobretodo después de que el candidato socialista haya confirmado que PP y Ciudadanos no tienen ninguna intención de abstenerse para facilitarle esa investidura sólo dijeron ayer claramente lo lo único tangible que salió ayer de esa ronda de reuniones entre los grandes líderes lo de tangibles mucho decir es el nombre que Sánchez Iglesias han puesto a su próxima relación de gobierno un gobierno de cooperación con lo que eso quiere decir les cuesta bastante a unos y a otros explicar qué quiere decir eso de de gobierno de cooperación Isabel Villar buenos días

Voz 1315 12:25 buenos días para las socialista Adriana Lastra un gobierno de cooperación es así

Voz 12 12:29 eran abierto integrador e incluyente y representativo de las distintas sensibilidades y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos

Voz 1315 12:40 ya no es monocolor como venía diciendo el PSOE pero tampoco es el gobierno de coalición que siempre ha pedido Pablo Iglesias al líder de Unidas Podemos le da igual cómo llamarlo

Voz 13 12:48 nosotros seguimos apostando por un gobierno plural tenga el nombre que tenga con una representación proporcional de los partidos que lleguen a este acuerdo de gobierno hoy programático

Voz 1315 12:59 FIA Iglesias en que el PSOE no pondrá abetos aunque de momento los socialistas no avalan ese reparto proporcional de ministerios con los morados a cambio de su apoyo de donde Sánchez no va a conseguir ningún voto ni abstención es de las derechas el líder del PP Pablo Casado incluso les sugiere cómo buscar mayorías

Voz 0111 13:14 he transmitido al candidato a la Presidencia del Gobierno que el Partido Popular no va a apoyar su investidura no que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo se complete no con los independentistas sino con partidos regionalistas

Voz 1315 13:28 la reunión con Casado fue la última de Sánchez ayer antes había visto Albert Rivera con mismo resultados

Voz 14 13:33 es decir la señor Sánchez que votaremos que no en su investidura que vamos a estar en la oposición y que él tiene que formar gobierno tiene mayorías posibles lo que tiene sentido sentidos que Sánchez hable con Podemos o con sus socios nacionalistas

Voz 1315 13:43 el PSOE acusa casado y Ribera de impedir que se forme un gobierno

Voz 0027 13:46 gracias Villar ahora mismo a falta de cuatro horas para que comience el debate de investidura de Ximo Puig el como president de la Comunitat Valenciana ese ese esa investidura está en el aire porque Podemos no compromete su voto a favor cómo estaban negociando están echando un pulso entre los potenciales socios sobre el reparto de las consejerías sin el voto de Podemos la investidura de Puig no sale adelante Radio Valencia día

Voz 1275 14:08 bon día así esa está ahora no está nada claro que hoy se pueda votar la investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat ayer Podem y Esquerra Unida se levantaba de la reunión entre los socios no están de acuerdo con las competencias que han acordado cederles Compromís y el PSPV en las últimas horas las negociaciones han continuado por teléfono de momento Podemos sigue sin garantizar que los ocho votos de su grupo se ampara Puig y esto es imprescindible para que el presidente sea investido en primera vuelta aún así Puche acudirá hoy a Les Corts a dar su discurso

Voz 15 14:38 yo voy a las Cortes valencianas que son es el parlamento que es donde reside la soberanía del pueblo valenciano a explicitar lo que es la propuesta de investidura del presidente que a partir de ahí pues lo que haga la Mesa de las Cortes pues tiene toda su legitimidad

Voz 1275 14:54 yo es que si no hay acuerdo antes de las diez Puig podría dar su discurso el descorche entonces la sesión se suspende hasta mañana para lograr un acuerdo antes de votar

Voz 0027 15:03 a quién se ponen de acuerdo mucho más fácil es la derecha que ayer ejecutó su te en Madrid para controlar la Mesa de la Asamblea autonómica para quitarle la Presidencia de la Cámara al PSOE que fue el partido más votado ahora el siguiente paso es el Gobierno regional Vox asegura que ha llegado ya a un acuerdo con el PP para formar parte de ese gobierno en el PP matizan que cuentan con Vox pero no para darle consejerías sino cargos intermedios ciudadano que hasta hace una semana aseguraba una y otra vez que nunca compartiría Gobierno con Vox ahora dice que quizás y Laura Gutiérrez buenos días buenos días según ha sabido la sede

Voz 1275 15:35 ese documento que ha firmado Rocío Monasterio con el PP Vox reconoce Isabel Díaz Ayuso como la única candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que cambió el PP se comprometió primero a meterles la Mesa de la Asamblea ya incluirle en el Gobierno madrileño de forma proporcional fuentes del PP aclaran que Vox no estaría al frente de ninguna consejería sino en escalones inferiores o en alguno de los muchos entes públicos que hay en la región ciudadanos que aceptado los votos de Vox para presidir la Asamblea Ike evitó ayer apoyar directamente a la ultraderecha para que consiguieran un puesto en la mesa votó al PP ir PP a Vox no responde secretaria a los de monasterio en esos puestos intermedios en el Gobierno regional Ignacio Aguado en la SER tiros

Voz 16 16:14 vox ocupara no sé el Canal de Isabel Segunda jugo otra empresa pública usted esta concesión la aceptaría

Voz 17 16:20 insisto que yo sé que cree que Vox estaba intentando trabajar siempre en torno a la letra pequeña ya los vericuetos del nosotros sólamente vamos a negociar el programa con el PP y que solamente en el caso de ponernos de acuerdo firmaremos gobiernos con el Partido Popular en la comunidad de Madrid con miembros del PP Ciudadanos

Voz 1275 16:38 Ciudadanos también ha firmado un documento con el PP en el que reconoce Ayuso como la única candidata a presidir Madrid a cambio de conseguir lo que ya tiene la presidencia de la

Voz 9 16:45 ya

Voz 0027 16:45 por cierto Vox difundió ayer un vídeo de lo que ellos unos presentaron como su primer acto como miembros de la Asamblea de Madrid

Voz 18 16:52 vamos a verlo hay que con esto vamos a poner a eso

Voz 4 16:56 B donde al diputado José Moreno presidente tercero de la Cámara quitando un cuadro

Voz 0027 17:04 el que se leía todos somos iguales ante la ley poniendo en lugar de ese cuadro una foto del Rey la pareces bien grande había espacio para ponerlos dos cuadros pero Vox quitó el el cuadro de todos somos iguales ante la ley y puso encima el de Felipe VI bueno sobre a la alcaldía de la capital un mensaje a navegantes por parte de Pablo Casado el PP no contempla hacer alcaldesa a Begoña Villacís

Voz 1453 17:26 ciudadanos José Luis Martínez Almeida se va a presentar para ser investido alcalde de Madrid y por tanto se algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es Carmena o Almeida

Voz 0027 17:40 en Cataluña el PSC ha pedido que comparezca en el Parlament la portavoz del Gobierno el Quim Torra Meritxell pudo que esta semana ha llegado a pedir una respuesta de país eso dijo respuesta de país en caso de que finalmente Ada Colau sea investida alcaldesa este sábado con los votos de los socialistas y de los concejales de Manuel Valls sobre eso le están preguntando ayer a la propia pudo a la portavoz del Govern en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat hasta que ella se negó a contestar a preguntas en castellano si no se las habían formulado antes en catalán así fue el momento

Voz 0131 18:10 en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Puna Williamson aquí en la mira

Voz 1315 18:15 yo aquí en la rueda de prensa en el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repito por lo que se ha preguntado en catalán no hacer dos ruedas de prensa paralelas de prensa paralelas Yorke al yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y en todo caso si quieren hacer otro tipo de preguntas pues las hacen primero en catalán y después las repetimos en Castellón

Voz 0268 18:37 en Castalia propone yo creo que podemos preguntar lo pagan transmitirá pueden preguntar lo que se ha hablado en catalán perdone eh quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos

Voz 4 18:52 a las normas las normas de esta sala si usted no las conoces en las explicaremos

Voz 0268 18:57 Don llevo bastante tiempo viniendo pregunto en la parte de castellano lo que considere oportuno porque estaba esperando hasta el final muy desde es preguntaré en el turno de castellano e insisto en no venimos a repetir la parte en castellano Sima preguntar lo que consideren oportuno en el idioma oportuno si le parece bien el de quería preguntar

Voz 4 19:18 me parece perfecto Meritxell pudo portavoz de la Generalitat de Cataluña una placa de Securitas el de enfrente también se ha puesto alarma desde que robaron antes esto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo me quedo más tranquila si lo hacemos entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 0027 20:14 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el Gobierno estando en funciones ha autorizado una ampliación del número de tropas estadounidenses en la base militar de Rota en la provincia de Cádiz y lo ha hecho sin pasar por el Congreso obviando el trámite parlamentario lo publica hoy El País Ana corbata buenos días

Voz 0127 20:31 buenos días según cuenta este diario lo que quiere hacer Estados Unidos es sustituir cuatro buques que ya hayan rota por otros nuevos hasta ahí todo bien porque eso les lo que recoge el convenio vigente lo que ocurre es que esos buques nuevos llevan además helicópteros y eso obliga a que vengan a España unos treinta militares entre pilotos y mecánicos yeso el convenio no lo contempla el documento lleva sin revisarse desde el año ochenta y ocho sólo sea modificado puntualmente cuando Estados Unidos pedía reforzar su presencia militar en nuestro país y cada enmienda que se ha hecho ha pasado antes por las Cortes esta vez el Gobierno ha saltado este trámite alegando que sería complejo hacerlo estando en funciones

Voz 0027 21:07 en Estados Unidos Donald Trump ha dado un paso más en el delirio de su política pensada para la tele Il ha jugado a mostrar un papelito literal un papelito que se sacaba de su chaqueta dando a entender que era algo así como un anexo secreto del acuerdo de inmigración al que llegó con México Ike evitó que Estados Unidos impusiera aranceles al país vecino corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 21:28 buenos días Donald Trump llevaba tres días hablando de un pacto secreto con México en materia migratoria México por su parte se ha pasado esta setenta y dos horas intentando no contradecir al presidente estadounidense pero sugerían al mismo tiempo que no hay firmado nada más que lo que explicaron el viernes pasado cuando llegaron al acuerdo que evitó la imposición de San

Voz 0131 21:48 una trampa desacato del bolsillo de su chaqueta un folio doblado con el presunto acuerdo secreto que no ha querido revelar dice que dejará a México que lo haga público cuando estime oportuno

Voz 1510 22:00 qué tiene que ratificarlo su Congreso ante las especulaciones el canciller mexicano Marcelo Ebrard se ha visto forzado a dar otra rueda de prensa explicando esta vez que no hay ningún acuerdo secreto lo único que ha confirmado es que si en cuarenta y cinco días las llegadas de indocumentados no se reducen intentarán poner en marcha una solución regional para que los países implicados participen también en la solución de esta crisis migratoria

Voz 9 22:31 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 1727 22:45 por lo macho

Voz 7 22:49 sigue temblando verdad tienen Caiwza

Voz 0027 25:40 seis y veinticinco cinco y veinticinco en Canarias antes de los deportes les contamos que la Liga de fútbol va a tener que pagar doscientos cincuenta mil euros de multa por haber usado el micrófono de los miles de decenas de miles de usuarios de a pie para espiar en qué bares Se estaba emitió en el fútbol con la señal pirateada la Agencia de Protección de Datos abusa a la Liga de aprovecharse de esos móviles de los usuarios que se habían descargado la aplicación de la liga de los horarios en los calendarios del partido ya travestis aplicación activar los micrófonos y captar a aquellos establecimientos que ofrecían el fútbol sin pagar la licencia Carlos Sevilla para

Voz 24 26:14 no seguirlo la aplicación activaba el micrófono de los móviles de los usuarios grababa el sonido ambiente y luego lo convertía un código binario esto lo hacía según la agencia sin avisar al usuario de que podía ser grabado en cualquier momento la investigación empezó hace un año tras la denuncia en Twitter de un grupo de especialistas en protección de datos entre ellos la jurista Esther Botella

Voz 25 26:34 la resolución importante porque viene de un inicio de oficio por parte de la agencia Illa además es una resolución que bueno con una cuantía interesante que son doscientos cincuenta mil euros bueno no sé si es una cuantía adecuada pero lo que sí que es cierto es que de alguna forma la agencia establece los puntos eh está haciendo que bueno pues que las veces deben de tener un principio de transparencia

Voz 24 26:56 la Liga impugnará la resolución fuentes de la organización explican a la SER que se barrieron cincuenta mil terminales de forma anónima ya aleatoria pero al mismo tiempo reconocen que se utilizó la geolocalización

Voz 0027 27:07 para buscar el fraude en bares sospechosos la selección española busca esta tarde el que sería su segundo triunfo en un mundial femenino Sampe buenos

Voz 1161 27:16 buenos días Aimar estrenó su palmarés el sábado pasado el sábado pasado con el tres uno a Sudáfrica desde las seis se mide en la segunda jornada la de Alemania que también debutó con victoria uno cero sobre China el seleccionador Jorge Ilda quiere seguir

Voz 6 27:27 cuando ya tienen puesto el modo competición en Non ti conseguimos ganar a Alemania sería historia pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que que

Voz 1161 27:36 también en esta jornada en el grupo de España desde las nueve Sudáfrica China y a la misma hora el Francia Noruega del grupo A en este mismo grupo abrirá jornada el Nigeria Corea del Sur a las tres de la tarde en casa empiezan las presentaciones de esta semana en el Real Madrid hoy se estrenan con la del serbio Djokovic desde la una de la tarde en el Santiago Bernabéu mañana a las siete la galáctica del belga Eden Hazard le conoce bien el seleccionador de Bélgica Roberto Martínez en el Larguero habló de su futuro en el Real Madrid

Voz 26 28:00 yo creo que la personalidad de de pasa muy importante en el Real Madrid porque cuando ha habido periodos difíciles cualquier vestuario necesitas el carácter de un jugador como Eden Hazard a darle sentido común para darle tranquilidad

Voz 1161 28:12 aunque hay quien tiene sus dudas como el exazulgrana ya retirado Edmílson también en El Larguero

Voz 27 28:16 en Bali no se la presión yo tengo dudas tengo es distinto jugar en Madrid que jugar sin duda es distinto

Voz 1161 28:26 el viernes podría llegar la Emery supera a tiempo el reconocimiento médico que tiene pendiente con los blancos y la próxima semana podría ser la del brasileño Rodrigo que hoy será despedido por todo lo alto y sin jugar por el Santos y del que sí que no tiene dudas admiraron al que ve mucho mejor que Vinicius

Voz 27 28:39 vendrá este año de Exxon Tous quisiera muy muy muy bueno jugando

Voz 1161 28:46 mucho mejor Rodrigo que Vinicius de los que llegan a los que se va aunque podrían seguir en la Liga española por lo menos Griezmann que ayer no soltaba prenda tras la victoria de Francia Andorra

Voz 0027 28:56 sólo pido un poco de paciencia

Voz 1161 28:58 es que lo jugar el como he dicho en

Voz 28 29:01 Francia se los sacrificios que quiero hacer sólo os pido un poco de paciencia yo también soy impaciente ojalá salga lo lo más rápido posible

Voz 1161 29:08 Edmilson también habló del francés al que no ve en el Barça

Voz 29 29:11 yo no sé lo que yo claro la admiro medios otro hermano está el tío vivo y tiró un veo sitios para que

Voz 1161 29:22 esta noche se inicia la luz la lucha por conseguir plaza de ascenso a Primera primera partido de semifinales de Promálaga las nueve

Voz 30 29:35 desde la ventana todo tu si oye estás líneas las firmó el hermano cretino del más forzó el veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres Historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones Nieves Concostrina

Voz 1727 30:03 cinco y media en Canarias el PSOE empieza hoy a negociar la investidura con los partidos minoritarios después de que ayer Rivera hay casado le dijeran no a Sánchez cara a cara

Voz 14 30:20 votaremos que no en su investidura que vamos a estar en la oposición y que él tiene que formar gobierno

Voz 0111 30:24 el Partido Popular no va a apoyar su investidura ni tampoco se va a abstener en una segunda votación

Voz 1727 30:31 Pedro Sánchez se encontró el apoyo de Unidas Podemos para empezar a negociar lo que han bautizado como gobierno de cooperación Adriana Lastra Pablo Iglesias

Voz 0131 30:39 eso nos permite hablar de un Gobierno incluyente no

Voz 4 30:43 es algo cerrado como podría ser

Voz 0131 30:46 con un gobierno de coalición gobierno conjunto cubierto

Voz 13 30:48 de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido

Voz 1727 30:52 ya tres horas y media de que comience el debate de investidura en las Cortes Valencianas el socialista Ximo Puig Aimar todavía no sabe si va a poder contar con los votos de Podemos

Voz 0027 31:01 no porque la marca valenciana de Podemos no garantiza su apoyo porque están a la gresca ahora mismo sobre el reparto de consejerías cabe la posibilidad de todas formas de que la Mesa del Parlament terminé retrasando la votación hasta mañana que sería una forma de que los potenciales socios ganaran tiempo para ponerse de acuerdo en el Tribunal Supremo hoy quedará visto para sentencia el juicio del proceso después de escuchar a los doce acusados que van a tener derecho a un turno de última palabra Alberto Pozas

Voz 0055 31:24 los abogados abandonaron ayer el tono más político que adoptaron algunos al principio del juicio y repartieron una por una las acusaciones de la Fiscalía Xavier Melero abogado del exconseller Ford dijo que el uno de octubre el problema no fueron los Mossos d'Esquadra fueron los altos mandos

Voz 31 31:37 el interior del dispositivo de coordinación Heron fraude nadie desde el ministerio quería coordinar

Voz 0027 31:42 según la policía autonómica Jordi Pina abogado de ruptura

Voz 0055 31:45 el Sánchez cuestionó que se pueda hablar de violencia tras ver los vídeos del uno de octubre

Voz 19 31:48 esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado por el amor de Dios

Voz 0055 31:53 qué hay de abogado de Yunquera así Romeva pidió una sentencia absolutoria para que la política resuelva el problema

Voz 31 31:59 tenemos oportunidad porque la política no va a desaparecer y lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante que puede hacer las sentencias

Voz 0055 32:05 si no hay cambios en el calendario que maneja el Tribunal hoy se debería escuchar al resto de abogados la última palabra de los acusados y el juicio al pluses quedará visto para sentencia

Voz 0027 32:13 hoy van a subir un poco las temperaturas tendremos un día soleado en casi toda España salvo en Galicia y en el Cantábrico donde se esperan lluvias débiles DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 32:22 buenos días Aimar en Madrid a esta hora circulación ya intensa para entrar a la capital por la A dos Torrejón a cuatro Pinto cuarenta y dos Parla a cinco Alcorcón ya a esta hora estamos muy pendientes de dos colisiones en Girona en Pont de Molins en la AP7 está cerrado un carril pero está esa colisión sentido Francia y en Huelva el vuelco de un camión en la calzada ocupa el carril izquierdo de la A49 a su paso por la localidad de niebla en sentido Portugal

Voz 32 32:47 cambia tu negocio pensando fuera de la caja abre la cajas

Voz 19 33:50 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:01 no sé si XXXIV las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en la Comunidad Valenciana allí la policía investiga la muerte violenta de una mujer embarazada en Xàtiva así ha sido encontrada degollada en su cama no hay detenidos su pareja está colaborando con los investigadores it todas las hipótesis se mantienen abiertas Ana Durán bon día

Voz 0131 34:22 bon día de hecho fue este hombre él que acudió a la Policía Local en Xàtiva para denunciar que al llegar a casa había encontrado muerta a su mujer que estaba embarazada de seis meses el marido de la víctima estuvo también presente en la casa durante la tarde mientras la policía científica realizaba una inspección de la escena del crimen no hay detenidos como decías por el momento todas las hipótesis se mantienen abiertas pero el alcalde de la localidad ha decretado un día de luto y convocado una concentración de condena del crimen

Voz 1727 34:48 y además Ana hoy se va a reconstruir otro crimen

Voz 0131 34:52 bien por el que una mujer lleva en prisión

Voz 1727 34:54 Misionales desde hace un año acusado de matar a su marido quince días después de la

Voz 0131 34:58 hola sí tanto ella como su cuidador van a participar en esa reconstrucción de los hechos esta noche poco después de las diez y media se quiere reproducir la misma visibilidad que existía cuando se produjeron los hechos en agosto pasado también va a participar en esa reconstrucción la Policía Nacional que estaba fuera de servicio corriendo por la zona y que fue la que descubrió el crimen al escuchar los gritos de la víctima y retuvo a los presuntos autores hasta que llegaron sus compañeros desde el inicio los investigadores barajan que el crimen pudo tener su origen en el posible matrimonio de conveniencia entre esta mujer y la víctima para encubrir una falsa tetraplejia de la primera intención de obtener una pensión vitalicia

Voz 1727 35:39 en Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 35:41 buenos días Vox amenaza con prohibir

Voz 1727 35:44 qué puede hacerlo la Marcha del Orgullo Gay después de que los organizadores hayan vetado a PP y a Ciudadanos precisamente por pactar con la extrema derecha

Voz 1275 35:53 si el colectivo LGTB no invitada a la marcha del Orgullo a los partidos que no han firmado su decálogo en el que piden que no se permita la ultraderecha entra en los gobiernos para no retroceder en los derechos conseguidos de ahí la última advertencia de Vox a los organizadores del Orgullo habla Iván Espinosa de los Monteros

Voz 34 36:09 esto demuestra lo que llevamos muchos años que es una organización sectaria que es una organización que sólo permite una forma de ser LGTB que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder una fuente subvencionada a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de todos cosas que está dicha sólo para algunos

Voz 1275 36:33 tema arremetida contra el orgullo desde la ultraderecha primero dijeron en campaña que querían llevar la celebración a la Casa de Campo sacarla del centro de Madrid ahora que se aproxima la cita esta nueva advertencia

Voz 1727 36:42 en Málaga la Guardia Civil ha detenido a dos de las diez personas que en octubre insultaron y pegaron una persona por su condición sexual a las puertas de una discoteca del municipio de pizarra la víctima perdió el conocimiento y otras dos personas fueron agredidas cuando trataron de ayudarle Ana Tere Vázquez buenos

Voz 1315 37:00 las hola buenos días los dos primeros identificado son dos jóvenes del municipio vecino de Coín todavía tratar de localizarse a las otras ocho

Voz 1727 37:08 personas que participaron en esta agresión grupales

Voz 1315 37:10 se produjo a las puertas de este local en el polígono industrial de este municipio malagueño de Pizarra el caso se está investigando como un delito de odio

Voz 1727 37:21 el joven que robó tres tangas del tendedero de una vecina de Peñafiel en Valladolid ha pactado una pena de dos años no tendrá que entren en la cárcel la Fiscalía pedía cuatro cuatro años porque se coló tres días en la Casa de la chica para llevarse esas prendas Castilla y León Eva Marín buenos días buenos

Voz 1510 37:39 días acuerdo de las partes por un delito de robo con fuerza al entrar en una casa habitada dos años de prisión y la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima así lo escuchaba al acusado que compareció ante el juez con gorra y tapado con la cazadora para evitar que alguna de las doce cámaras presentes en la sala pudiera grabar le o fotografiar no se preocupe que no

Voz 35 37:57 le van a grabar puede bajarse la cremallera no momento usted firmó este acuerdo de conformidad junto con la Fiscalía mantiene el acuerdo de conformidad se añade a ese acuerdo de conformidad una pena de prohibición de acercamiento al domicilio que la denunciante

Voz 1510 38:13 en la pena se le aplica los atenuantes de consumo de droga hay por el hecho de haber pagado ya la indemnización de cuatrocientos

Voz 1727 38:19 dos euros a la víctima cerramos la Mesa de España hoy en Cantabria que celebra hoy que por fin tiene unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional el Gobierno ha dado el máximo reconocimiento a las guerras cántabras que recrean las batallas entre cántabros y rumanos Fermín Mier buenos días

Voz 19 38:39 cine tenga intenta escapar de doce quite romanos para informar de la invasión o morir en el intento

Voz 4 38:55 qué tal Pepa buenos días a su estado de ellos que lo sepas así comienza una de las batallas no de las primeras batallas entre cántabros y romanos que cada mes de agosto se recrean en Los Corrales de Buelna una fiesta que nació hace dieciocho años es cuando un grupo de vecinos se planteó hacer de la Historia una forma de vida porque aquí son ya a varios miles los vecinos que trabajan durante todo el año para organizar un espectáculo único cada uno en su bando eh las legiones romanas por un lado los fieros canta

Voz 1727 39:23 como una casi como ahora

Voz 4 39:25 unos y otros muestran indumentarias la forma de vida que desplegaron unos y otros en lo que hoy es Cantabria también Asturias durante los diez años que duraron estas guerras con las que el ejército romano culminó con bastantes dificultades no lo pusimos nada fácil la conquista de la península este año Pepa la fiesta por primera vez será Fiesta de Interés Turístico Internacional y aquí en Cantabria en concreto en Los Corrales de Buelna ya todo prácticamente ultimado pues que este

Voz 1727 39:52 sigue erre envíen un beso lo haremos un beso

Voz 4 39:55 hasta el cargo

Voz 7 40:05 sí

Voz 1727 40:13 el New York Times un referente del periodismo mundial va a dejar de publicar viñetas políticas en su edición internacional para no ofender sensibilidades el diario toma esta decisión después de que uno de sus dibujos fuera tachado de antisemita y generará protestas dentro y fuera de Estados Unidos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 40:35 la decisión de suspender las caricaturas políticas en la edición internacional The New York Times a partir del uno de julio viene tras la publicación de una caricatura en la que se ve a un perro guía con la cara de Benjamín Netanyahu con una correa con la estrella de David el perro va guiando aún Donald Trump ciego con una kipá judía esta sátira ha sido calificada de antisemita desde dentro y fuera del periódico que ha terminado lamentando profundamente esta publicación comprometiéndose a revisar los mecanismos internos para que no vuelva a ocurrir y con el despido de dos caricaturistas que llevaban décadas colaborando con el periódico el colectivo caricaturas por la paz que avalan doscientos caricaturistas de sesenta y cuatro países deplora la decisión del New York Times de eliminar las caricaturas políticas de su edición internacional y lamenta los temor

Voz 0131 41:19 pues que dice literalmente se apoderan a escondidas de ciertos editoriales

Voz 1727 41:35 Reporteros Sin Fronteras ha presentado el primer informe que nunca se ha hecho sobre la libertad de prensa en el Sahara y las conclusiones son desalentadoras no se permite el acceso a los periodistas independientes que son perseguidos y en muchos casos encarcelados Rafa Panadero

Voz 0456 41:51 en el Sahara Occidental un desierto también informativamente hablando Alfonso Armada de ex presidente de Reporteros Sin Fronteras en España

Voz 1727 41:57 aunque el término está harto usado el famoso agujero negro pero en el caso del Sahara creemos que es bastante evidente porque Nistal encuentra mucha información

Voz 0456 42:06 si eso es así porque los periodistas de fuera no pueden entrar según ha destacado Édith casera autora de este informe

Voz 28 42:11 Marruecos aplica una política sistemática de deportaciones periodista que entra periodista al que es el es practicamente ya sistemáticamente denegado la entrada

Voz 0456 42:22 Horta tiros de dentro se la juegan como bien sabe el periodista saharaui Ahmed Ethan

Voz 0055 42:26 cualquier saharaui que intente en forma sobre la situación es víctima de torturas malos tratos o privación de la libertad

Voz 0456 42:36 lo poco que sale en los medios según Reporteros toca el tema humanitario cuando el Sáhara es en realidad un conflicto político en el que España antigua potencia colonial que entregó el territorio en mil novecientos setenta y seis debe asumir su responsabilidad histórica

Voz 39 44:38 el eh

Voz 40 44:45 eh

Voz 1727 44:49 qué risa esto de las derechas dice esta mañana José Marí

Voz 41 44:53 buenos días Pepa te saben ustedes que cada día tiene su afán bien esta montaña rusa

Voz 1100 44:59 impactos en protagonismo se lo llevarlo a guerras de derechas que así que denominar grados no porque de esta manera más miedo que también sino por el hecho incontestable de que son tres PP Ciudadanos y Vox bien

Voz 4 45:12 de las no deciden dejarse de postureo

Voz 1100 45:15 agruparse en una sola formación como la en las tripas el corazón y seguramente lo de cerebro entre esas tres derechas la más divertida era del primer podio Rivera hubiera aquí mañana allí honestos me veo pero no hablo sólo nos hacemos señas como en el mus Estupa que está con el arriba vasca lo que quieras que yo sólo hago acuerdo con el patrimonio Casado que a su vez enseña sumar alitas de Ciudadanos Bille demuestra con las urnas que a pesar de los desastres el tiene más votos menos que el PSOE por ejemplo en Madrid o Castilla y León pero más que la formación naranja así que por ahora ustedes el tercero el discípulo de andar para chulo aquí almendra también sacar pecho en la barra del bar pierdes Izquierda de descubrimientos porque nube negaran que tiene su aquél lo de Gobierno de cooperación todo un hallazgo y los judíos quieren

Voz 7 46:10 ah

Voz 4 46:33 con la barra libre política abierta a todos los oyentes opinan sobre los pactos muchas opiniones buenos días

Voz 44 46:39 los días María Ángeles de Ciudad Real me deja pasmada estupefacta la capacidad de nuestra clase política para reinventar o retirar la realidad por favor humildemente el ex exhorto hace pongan manos a la obra que podamos tener gobierno los supuestos y algo que por fin de marcha deje de que la Administración y este país funcione hemos por inercia vale que se puedan recuperar las medidas sociales y que podamos avanzar con muchísimas cosas desde lámparas eh simples a las más necesarias mira el tema de las becas que dependen de ello por favor trabajen que nosotros trabajamos todos los días gracias María Ángeles

Voz 4 47:19 sobre si gobierna de cooperación Jose Barcelona con estos Efrén que es que engaña gracias

Voz 45 47:24 el Gobierno no que operación como si fuese una oenegé

Voz 4 47:30 o algo así no

Voz 1161 47:33 no puedo la política española

Voz 41 47:35 de una forma vergonzante Juan

Voz 46 47:38 King desde el Puerto de Santamaría lo que no entiendo lo de ciudadanos resulta que en Andalucía dicen que el Gobierno del PSOE lleva un montón de años gobernando y además plagado de corrupción Diego rezó pactan con con el PP y con Vox que resulta que en Madrid que es el mismo caso la Comunidad de Madrid fue ahí no tienen escrúpulos en pactar con el PP Ibon Bosch de verdad el partido veleta ciudadano Celia queda muy pero que muy pequeños

Voz 1607 48:07 Óscar Logroño el franquismo fusilaba sino digo fusilaba con amor cierro comillas el autor de esta frase sorteadas muy alto cargo del partido de ultraderecha al que el PP sin complejos Ciudadanos con bastante poca vergüenza mentiras han invitado a gobernar es repartirse en los momentos Ríos sé que porque cuando debería hacerlo no condenó la violencia que qué hacer con que se mofa de los miles de asesinados por un tiro en la nuca durante el franquismo y lo justifica clases de moral pueden dar quienes llaman a todos racistas serán

Voz 19 48:36 aparte parte gobiernos con quienes califican a los españoles que son homosexuales los con

Voz 4 48:41 en esos homosexuales vamos con ese veto a que PP y Ciudadanos participen del orgullo buenos días Dani buenos días Pepa sois Federico de Madrid Ciudadanos está obsesionado con el PIN lavar su imagen como partido y dar una imagen de que son te avanzada no pueden estar en la maniquí