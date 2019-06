Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:34 el Gobierno e integrador e incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no gobierno de cooperación

Voz 1727 00:45 es otra cosa Iglesias dice ahora que el nombre le da igual os otros subimos apostó

Voz 4 00:49 todo por un gobierno plural tenga el nombre que tenga con una representación proporcional de los partidos que lleguen a ese acuerdo de gobierno hoy programático

Voz 1727 00:59 turno de coalición al gobierno de cooperación es la mayor novedad la innovación política de la ronda de contactos entre Sánchez y el resto de líderes políticos Casa de Rivera dijeron no toda la ceremonia del inicio de las negociaciones para formar gobierno en España quedó aplastada por el simbolismo de lo que está ocurriendo en Madrid y es que la foto de Colón sigue materializando Se poco a poco en las instituciones ahora le abren incluso la puerta del Gobierno de la Comunidad ayer ya acordaron controlar entre las tres derechas la Mesa de la Asamblea Regional ciudadanos preside el Parlamento con los votos de Vox que gracias a los naranjas han entrado en la mesa y dejan fuera a Mas Madrid que tuvo más votos

Voz 0688 01:40 en los ultras círculo cerrado pese al esfuerzo de Albert Rivera por negar la evidencia pero es una mesa de representación institucional no es un gobierno es un acuerdo de gobierno ni nada parecido así que no hay tal acuerdo en este caso simplemente es que la Asamblea de Madrid se componen las seré partidos en este caso los partidos que tienen más votos en ese orden tienen representación en la Mesa

Voz 1727 02:02 menos Más Madrid Iván Espinosa de los Monteros de Vox fue más claro le preguntaban si ha habido acuerdo con Ciudadanos y respondía así

Voz 1727 02:14 vox que ha empezado a montar numeritos en la Asamblea de Madrid

Voz 6 02:16 vamos a hacerlo hay que cómoda vamos a poner así el Rey Don

Voz 1727 02:22 para colocar una foto del Rey en un despacho eligieron justo el sitio donde había un cartel que decía todos somos iguales ante la ley descolgaron ese impusieron el del monarca es miércoles mitad de semana doce de junio y en Xàtiva en la provincia de Valencia la policía sigue investigando qué hay detrás del asesinato de una mujer embarazada de seis meses Aimar

Voz 0027 02:45 encontraron a la mujer degollada en su casa hay de momento no hay detenidos su pareja que estaba trabajando llegó a casa encontró el cadáver y llamó a la policía

Voz 1727 02:52 yo ojo a esto que publica esta mañana el diario El País el Gobierno da luz verde al aumento de tropas de Estados Unidos en la base de Rota en la provincia de Cádiz y lo hace sin reformar el Convenio de Defensa con Estados Unidos que es algo que se había hecho siempre en casos similares hasta

Voz 0027 03:08 aquí la Agencia de Protección de Datos ha multado con doscientos cincuenta mil euros a la Liga de fútbol por usar su aplicación móvil para espiar a través del micrófono de los móviles de decenas de miles de usuarios situación para cazar bares que emitían los partidos sin pagar la señal pirateada dice la agencia que la Liga no advertía viene a sus clientes el uso que iba a hacer de los micrófonos de los móviles aunque eso sí aparecía en los términos y condiciones que todos acertamos casi automáticamente al bajar la AP algo que no hay que hacer

Voz 7 03:34 el problema es todo esto es que no somos consciente tener en cuenta que si estamos cansados de que le al final llegamos a todo que sí confiamos ciegamente en la en el tercer año que está a Kaká

Voz 0027 03:45 sí es Esther Botella delegada de protección de datos de la Universidad Miguel Hernández anoche en Hora Veinticinco Nieda deportivos ante el Real

Voz 1727 03:52 le dice estrena hoy las presentaciones de sus fichajes para la nueva T

Voz 1161 03:56 borradas en el Santiago Bernabéu hoy con la del delantero serbio Djokovic a la una de la tarde mañana a las siete de la del belga Eden Hazard que llega con el aval de su seleccionador el español Roberto Martínez anoche en El Larguero

Voz 8 04:05 la personalidad de Denpasar muy importante al Real Madrid porque cuando ha habido un periodo difícil cualquier vestuario necesita el carácter de un jugador como he densas at para darle sentido común para darles tranquilidad

Voz 1161 04:16 el viernes podría ser la del lateral francés Mendi supera a tiempo el renacimiento médico que tiene pendiente con los blancos y la próxima semana podría ser la del brasileño Rodri

Voz 1727 04:23 que escuchen esto han detenido a un youtuber famosísimo entre los jóvenes se llama David Díaz porque iba conduciendo a doscientos veintiocho kilómetros por hora en una carretera madrileña limitada a cien lo conocen como es Niper tiene vídeos dando consejos de seguridad vial

Voz 1860 04:42 soy ingeniero los comentarios que me dice olfatorio es que vas en el coche pero aporta doscientos siguió su cabos como solamente que tú te pongas en peligro sino que puedes matar a alguien ciertas velocidades da igual lo que lleves llevaba un Lamborghini lo puso a doscientos veintiocho kilómetros

Voz 1727 04:59 por hora

Voz 0978 05:02 qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días de entrada y a pesar de estar a mediados de junio destacar que ahora mismo hace frío en gran parte de la mitad norte de la península en Burgos también en la ciudad de Teruel temperatura ahora mismo de un grado con heladas en muchas poblaciones sobre todo de Castilla y León en el resto ambiente fresco en una jornada que va a ser soleado desaparecen las nubes y las lluvias de ayer y a partir de esta tarde

Voz 1860 05:40 debes cuidarte tener algo

Voz 1727 06:25 ahora son las dieciséis a las seis y seis en Canarias y en tres horas a las diez empieza en Les Corts el pleno de investidura de Ximo Puig que pretende revalidar su cargo como presidente valenciano pero a esta hora Puig no tiene asegurados los votos para conseguirlo y eso que la suma de socialistas Compromís Podem da mayoría absoluta Radio valenciana tales bon día bon día Pepa los tres partidos de izquierda suman pero no se ponen de acuerdo en cómo repartir las consellerías del futuro gobierno

Voz 0131 06:54 así es la negociación entre los tres socios se rompió ayer a mediodía Podemos no está conforme con ese reparto de competen

Voz 1727 06:59 Díaz que son las que están dispuestos a cederle

Voz 0131 07:02 compromís y socialistas que en la pasada legislatura gobernaban solos con el apoyo externo de la formación morada Podem se levantó ayer de la mesa a esta hora no garantiza que esos ocho votos vayan para Ximo Puig algo imprescindible para que sea elegido como presidente en primera vuelta para evitar ese fracaso parlamentario si no hay acuerdo antes de las diez se podría utilizar un mecanismo que no se había usado hasta ahora es que Puig haga hoy su discurso ya en lugar de debatir y votar hoy que sería lo normal el presidente de la Cámara autonómica suspenda la sesión hasta mañana e intentar en esas horas lograr ese acuerdo que está consta notan

Voz 1727 07:36 Ana Durán bon día bon dia esto en Valencia en Cataluña la portavoz del Govern Meritxell no se ha negado a contestar a la pregunta que le hace una periodista en castellano con el argumento de que a ellos sólo se les pueden hacer preguntas en catalán durante la rueda de prensa y que luego ya se pueden repetir esas mismas ideas esas mismas preguntas en castellano pero no formular preguntas nuevas este era el momento

Voz 1860 08:02 en castellano ello quería decirle que ayer usted en una entrevista en El Punt Avui visión aquí el admira

Voz 12 08:07 aquí en la rueda de prensa en el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala ese explica Ali repetir lo que se ha preguntado en catalán

Voz 1727 08:15 hacer dos ruedas de prensa paralelas prensa parar

Voz 12 08:17 la las que el yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y en todo caso si quieren hacer otro tipo de preguntas pues las hacen primero en catalán y después las repetimos en Castel

Voz 1860 08:29 Castalla propone yo creo que podemos preguntar lo paran prohibirá pueden preguntar lo que se ha hablado en catalán perdone eh quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportunas normas las normas de estas salas y usted no las conoces en las explicaremos bueno llevo bastante tiempo viniendo pregunto en la parte de castellano lo que considero oportuno porque estaba esperando hasta el final muy desde es preguntaré en el turno de castellano e insisto eh no venimos a repetir la parte en castellano Sima preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno si le parece bien el de quería preguntar por el respeto

Voz 1727 09:09 me parece perfecto Meritxell pudo portavoz de la Generalitat de Cataluña de la representación del Estado español en Cataluña a partir de las ocho y media vamos a hablar con las periodistas que protagonizaron este momento pero antes la mirada de Xavier Vidal Folch sobre las últimas horas del juicio del proceso

Voz 1985 09:31 en esas arrastran la banca en el final del juicio del proceso que hoy celebrará en principio su jornada número cincuenta y dos y la última primero experimentan un ataque de realismo ya van aceptando que sus clientes si cometieron delitos de desobediencia y en algunos casos incluso que hubo desórdenes públicos aunque no dicen a quiénes colgarlos este realismo Se dobla con un trato más cortés irrespetuoso la sala incluso por parte de los más levantino

Voz 1275 10:00 segundo arrecia en su ofensiva

Voz 1985 10:02 por la brecha que ha dejado el cúmulo de defectos de la tarea de los fiscales ponen en evidencia sus fallos por ejemplo en la acusación a Jordi Sanchez y sobre todo niegan el delito principal que se atribuye a sus clientes la rebelión o porque no cumplió el requisito de alzamiento armado o porque no desplegó una violencia suficiente como para doblegar al Estado tercero esta estrategia se completa con la crítica a las dificultades que han tenido para realizar la tarea de defender o con una enmienda a la totalidad del juicio es el punto más débil de los abogados pocos especialistas discuten el esfuerzo de seriedad gigantismo realizados

Voz 11 10:42 por el tribunal

Voz 1727 12:26 atención a este importante avance científico el hospital Vall d'Hebron han desarrollado un fármaco que evitan la metástasis es decir que las células de un tumor se vayan extendiendo por otros órganos ya lo han probado en cuarenta pacientes Ana correlato en buenos días

Voz 0127 12:41 buenos días pacientes de Barcelona Nueva York Toronto el medicamento consigue bloquear una proteína que se llama Live y que está solo en algunos tumores sobretodo en los de páncreas en los cerebrales al bloquearla bloquear esa proteína se permite al sistema inmune del paciente a actuar contra las células tumorales y eliminarlas no sólo eso el fármaco también logra que si vuelve a aparecer el tumor el sistema inmune está entrenado para evitar recaídas

Voz 1727 13:07 Consejo Escolar del Estado que es el máximo órgano consultivo sobre educación acusa al Gobierno al Ministerio de mantener el modelo de becas de Wert que termina de ingresar el dinero los alumnos muy tarde cuando ya el curso está a punto de acabar por eso Rafa Muñiz ha bloqueado de forma temporal el decreto de becas

Voz 0131 13:24 sí es un gesto de protestas sin precedentes Letizia cardenal presidenta de la confederación de padres Ceapa

Voz 1860 13:30 para que las familias lo estoy con la incertidumbre

Voz 18 13:32 están ahora es saber la cantidad que les van a dar cuando se lo van a dar si saludaron no se lo dan entonces no podíamos hacer otra cosa que negarnos a este Real Decreto que es el del PP

Voz 0131 13:40 lo que quieren es de mostrar su disconformidad y retrasara la semana que viene la aprobación de ese decreto de hecho el informe del Consejo Escolar no es vinculante es decir que aunque lo vuelvan a bloquear la próxima semana el Gobierno no está obligado a aplicar sus veredictos el Ministerio de Educación reconoce que tardarán dos años en cambiar ese modelo

Voz 5 14:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido no veinte hay dos mil doscientos cuarenta y cinco Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 20 14:59 bueno Elvis vicepresidente italiano Matteo

Voz 1727 15:01 es un paso más en su cruzada contra las ONG que rescatan personas en el Mediterráneo

Voz 1860 15:08 suma hoy dicho tú has vemos decreto

Voz 1727 15:10 no así emulando el lenguaje vaticano ha anunciado Salvini su nuevo decreto para multar con hasta cincuenta mil euros a los propietarios de barcos que rescaten a personas en el mar las lleven a puertos italianos

Voz 21 15:23 Álvaro buenos días buenos días entre diez mil cincuenta mil euros tendrán que pagar el capitán el armador el propietario del barco por participar en operaciones de socorro llevar a tierra los rescatados el decreto del Gobierno italiano habla de ellos como traficantes de personas y autoriza la policía realizar escuchas telefónicas a los implicados a la son ejes que desobedezco en varias veces la orden de no atracar se les podrá incluso incautar la embarcación en Rusia el Gobierno cierra

Voz 1727 15:46 investigación contra un periodista crítico experto en destapar casos de corrupción al que arrestaron el jueves pasado por un supuesto delito de tráfico de drogas ahora el Ministerio del Interior se olvida del caso dice que no hay pruebas pero el carpetazo llega después de una enorme movilización social contra esa detención

Voz 22 16:04 a mí también hirieron esta es la voz de

Voz 1727 16:06 periodista agradeciendo esas protestas Lisa solidaridad y también han quedado en libertad medio centenar de dirigentes opositores que participaron en las protestas de Nicaragua hace un año

Voz 1860 16:19 celebrarlas así su salida de prisión gracias a una ley de amnistía muy polémica porque según la oposición

Voz 1727 16:24 con servirá para que el Gobierno de Ortega salga impune de la represión murieron en la represión de aquellas protestas más de trescientas personas y terminamos con una historia bastante más amable Pascual Donate buenos días bueno

Voz 1275 16:37 días es la historia de un soldado norteamericano

Voz 1727 16:39 lo que llevó a Francia para combatir a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y allí se enamoró perdidamente de una chica francesa y ella de él pero lo enviaron al frente oriental no volvieron a verse hasta ahora setenta y cinco años después

Voz 1275 16:54 ante los actos de conmemoración del Día de Robbins llevaba consigo una foto

Voz 1727 16:58 The Night

Voz 0978 17:00 a su amor de juventud a quien crea muertas tal

Voz 1860 17:03 que la encontró una periodista de la televisión pública francesa que tampoco se había olvidado de él no sabía si volvería verdad tras verle para seguir al frente de Lehman ahora viudos y con más de noventa años se han vuelto a decir te quiero

Voz 5 17:31 cuando llegan las vacaciones y en vez de ir te al pueblo te vas al aeropuerto

Voz 11 17:36 te sientes

Voz 20 18:42 determinamos de escuchar sus reflexiones sobre acuerdos postelectorales

Voz 24 18:45 buenos días y Maricarmen desde Madrid que vergüenza desde Madrid lo que nos está pasando sólo le deseo al señor Rivera que este pacto no sé qué nos dice que no ha afirmado tratando en los de ineptos le proporcione tantos dolores de cabeza como desasosiego nos causa a mucha gente tener este Gobierno que vamos a tener en Madrid que vergüenza

Voz 11 19:08 dice Antonio de Motril ya estás con Pla

Voz 25 19:10 hasta el acuerdo al la andaluza queda superado la derecha gobernará con la extrema derecha sobre el gobierno de cooperación hola hola

Voz 1860 19:20 tras dos de Barcelona cooperación

Voz 26 19:22 es lo que nos haría falta todos para que los políticos consiguieron hacer algo de provecho después de unas elecciones ojalá cooperan eran entre ellos de alguna manera

Voz 27 19:33 el Barcelona yo solo espero fehacientemente que el independentismo no gobierne en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 20 19:41 y Carmelo Valencia dando derecho según el Gobierno

Voz 28 19:43 con los extremos en distintos lugares incluso el PSOE gobierna en alguna capital sin problemas antes todo era diálogo con todos ahora solo quieren hablar con algunos vascos y catalanes nada creo que se equivocan el antiguo miedos está convirtiendo en enfado y como nos temíamos ha vuelto a la compran trigo

Voz 1727 20:03 gracias a todos siete seis veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días once grados a esta hora en la Gran Vía hace frío ahora por la mañana han caído bastante las mínimas pero suben un poco las máximas hoy algo más de calor que ayer cielos despejados quedan tres días para que se constituyan los ayuntamientos y en la capital no hay ningún acuerdo cerrado aún en la derecha para dejar fuera Carmena el PP insiste en que sólo contemplan la posibilidad de que Almeida sea elegido aunque Ciudadanos se resiste a descartar la operación Villacís Carolina comer

Voz 0133 20:41 faltan tres días para que se constituya el Ayuntamiento y ayer a última hora no había prevista ninguna reunión entre PP y Ciudadanos los populares quieren que Villacís deje de marear la perdiz irse comprometa lo primero a apoyar a Martínez Almeida como alcalde no creen que tenga sentido dilatar la discusión con la excusa del acuerdo programático cuando estos cuatro años dicen ha sido más que evidente que coinciden en lo fundamental ayer el líder del PP

Voz 1860 21:03 Pablo Casado verbalizó la voluntad de defender a su candidato hasta el final José Luis Martínez Almeida se va a presentar

Voz 29 21:09 si algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es Carmena o al

Voz 0133 21:18 era en Ciudadanos aseguran que ayer solicitaron una reunión con el Partido Popular y que no han obtenido respuesta Ignacio Aguado insiste en La Ventana de Madrid en que todas las opciones incluida la de Villacís como alcaldesa siguen sobre la mesa

Voz 1139 21:30 hoy por hoy está todo encima de la mesa sino todo esto estamos hablando de programas esta Orlando de responsabilidad de Gobierno

Voz 1985 21:36 algunas concejales de Ciudadanos se conocen

Voz 0133 21:39 privado que la operación ha sido una baza que se ha querido jugar pero ven muy difícil que pueda llegar a buen pues

Voz 1275 21:44 este miércoles el Ayuntamiento de Madrid celebra su último pleno del mandato de Manuela Carmena antes de que el sábado se constituya la nueva Corporación y hay previstas para hoy nuevas reuniones del PP con los que previsiblemente serán sus socios de

Voz 5 21:58 pero en la Comunidad con Ciudadanos Vox

Voz 1275 22:01 con ambos partidos ha firmado acuerdos por separado tras conseguir lo que el tío de color se fijó como punto de partida para garantizar la investidura de Isabel Díaz Ayuso ciudadanos quería la presidencia de la Asamblea ya la tiene Ibooks quería un puesto en la Mesa de la Cámara regional también lo tiene la vicepresidencia tercera fuentes del PP confirman a la SER que el acuerdo con Vox pasa por darles asientos en la Comunidad aunque no necesariamente al frente de alguna consejería sino en puestos intermedios o en algún interregional Isabel Díaz Ayuso dice que empiezan

Voz 5 22:30 pero

Voz 30 22:30 no hemos hablado primero conciudadanos y también con voz de estar de acuerdo hacia adelante el programa de políticas Illa durante estas semanas pues sigue habiendo también un poco la prensa que hemos pactado y aquí negociaciones vamos a llegar porque empieza mañana mismo proceso desde cero y ahora cualquier avance que haga sería aventurar y es lo que he representado y lo que ha defendido durante estas dos semanas siempre me he mantenido al margen de hacer declaraciones sin tener la consideración y el respeto de los grupos parlamentarios con los que aspiro a pactar IVE hacerlo de la misma manera a partir de mañana

Voz 1275 23:04 en Ciudadanos que siguen resistiéndose a hablar de pactos con la ultraderecha aseguran que están dispuestos a considerarlo siempre que no les entreguen consejerías y que los cargos sean en la parte del reparto de poder que le corresponde al PP miércoles doce de junio más noticias en titulares con Virginia Sarmiento fallece otra de las mujeres heridas en el tiroteo de la noche del domingo en Aranjuez también era cuñada del agresor y sufrió un disparo en el abdomen el presunto asesino pasará hoy a disposición judicial el Supremo confirma la condena la ex profesor del colegio Valdeluz a casi cincuenta años de cárcel por doce delitos de abusos sexuales a menores a lo largo de doce años el Tribunal ratifica que hay pruebas suficientes detenido el youtuber Alfa Sneijder David Díaz por conducir su Lamborghini al doscientos veintiocho kilómetros por hora en la M ciento once en Algete tiene veintidós años y se enfrenta a una pena de entre tres y seis meses por un delito contra la seguridad vial como despierta el tráfico en la capital a Alcázar buenos días

Voz 1322 24:03 buenos días Laura con una palpitante M30 en dos trayectos el que recorre el Nudo Sur y el puente de Ventas sentido norte y entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses ya hay retenciones de entrada en la A42 desde la avenida de los Poblados también en la entrada por la avenida del Mediterráneo Conde de Casal di en la conexión del paseo de las Delicias sobretodo en la Glorieta de Atocha

Voz 1275 24:25 en las carreteras cómo está el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 24:29 buenos días pues se van complicando sobre todo los accesos vamos a destacar la Ábalos Torrejón y San Fernando también la A cuatro en Pinto muy complicada A42 en Parla y Fuenlabrada Illa seis en El Plantío además en la M40 en los tramos habituales a esta hora destacamos desde Vallecas hasta Coslada muy complicada en sentido norte

Voz 31 24:47 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan

Voz 1275 24:53 campo previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 24:56 tiempo soleado durante toda la jornada con poco viento y temperaturas más altas las máximas no ahora hace incluso frío temperaturas claramente más bajas que las últimas mañanas de media cuatro cinco grados menos que ayer durante la tarde las máximas ya se acercarán a los veinticinco grados de manera que al sol el ambiente será muy agradable además con poco viento las próximas tardes el ambiente poco a poco irá volviendo más caluroso y lo que queda de semana seguirá haciendo sol

Voz 40 28:32 esto demuestra lo que ya muchos años que es una organización sectaria que es una organización que sólo permite una forma de ser LGTB que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder una fuente subvencionada a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de todos

Voz 1275 28:54 cosas que estoy dicho sólo para algunos habrá juicio por la muerte de otro trabajador de Metro que sufrió un cáncer por su exposición al amianto el suburbano no habido conciliación previa habido acuerdo entre la empresa y la familia que pide una indemnización de cincuenta mil euros aunque los representantes de los trabajadores hubieran preferido una salida negociada Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 1923 29:12 la verdad es que no están montando todo lo contrario no sé si es que no lo tienen claro porque no hay un Gobierno ya asentado en la Comunidad de Madrid pero esperemos que no tengamos que pasar por el calvario judicial que pasa la familia no en estos procesos

Voz 1275 29:25 decenas de refugiados están abandonados a su suerte en las calles de Madrid según la Iglesia católica de Madrid que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo la Mesa por la hospitalidad de la Iglesia

Voz 0131 29:33 se responsabiliza a las diferentes administraciones

Voz 1275 29:36 el Gobierno central Comunidad Ayuntamiento a los que acusa de improvisar la acogida de estas personas Rufino García responsable del arzobispo

Voz 41 29:43 todo algunas las familias con bebés niños pequeños a una mujer embarazada algún caso también de de Un chaval con parálisis

Voz 1860 29:53 es doce grados en la Gran Vía

Voz 5 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:13 qué quedará para el recuerdo de este doce de junio que ahora comienza

Voz 42 30:19 eh

Voz 43 30:26 L

Voz 44 30:30 de una Henin

Voz 1727 30:34 pues la derecha bailando de la mano su chotis en Madrid después de conseguir la mayoría en la Mesa de la Asamblea las tres derechas incluida la ultra perfilan el acuerdo de Gobierno en la Comunidad mientras en la Comunidad Valenciana las izquierdas bailan por separado a esta hora ya está ahora es muy tarde ya porque a las siete de la mañana en dos horas y media comienza el debate de investidura de Ximo Puig como presidente esta investidura está en el alero Unidas Podemos se levantó ayer de la mesa el nuestras de acuerdo con el reparto de carteras así que la pista de la política de este doce de

Voz 1860 31:13 Unió se irá llenando o vaciando de compañeros de baile

Voz 1727 31:19 nosotros a esta hora bailamos bien pegadito a la prensa con Elmar Bretos Daniele De la Fuente y Manuel Jabois buenos duras antes de ojear lo que dice en todos los periódicos sobre los pactos y acuerdos a derecha e izquierda la noticia que publica hoy El País y que va a traer cola el Gobierno en funciones autorizado que Estados Unidos aumente sus tropas en la base de Rota en Cádiz sin modificar el convenio con Estados Unidos sin pasar por el Parlamento si se trata de un escuadrón de helicópteros

Voz 0027 31:46 navales ir junto a ellos una treintena de soldados la cuestión radica en que cada vez que España ha autorizado un nuevo despliegue de tropas en Rota sea enmendado el convenio que se firmó con Washington en el ochenta y ocho pero esta vez no el Gobierno en funciones se han negado a enmendar ese texto porque esto supondría llevarlo al Congreso debatirlo en un momento de interinidad según apuntan fuentes del Gobierno

Voz 1727 32:05 sobre las negociaciones para la investidura titula La Vanguardia Sánchez e Iglesias resuelven negociar un inconcreto Gobierno de cooperación

Voz 0027 32:12 lo del Gobierno en el cooperación según Fernando Varela en Info Libre no es otra cosa que una manera de eliminar del debate las expresiones gobierno en solitario el gobierno de coalición mientras buscan PSOE y Unidas Podemos una fórmula imaginativa que puedan asumir las dos partes cuenta Varela que en Unidas Podemos están convencidos de que un acuerdo de gobierno con presencia de ellos de la formación morada facilitaría Sánchez la abstención de Esquerra y por lo tanto la OMS

Voz 1727 32:35 que aboga por un acuerdo estable entre PSOE y Unidas Podemos es Unai Sordo el secretario general de Comisiones Obreras que firma hoy tribuna en el país

Voz 0027 32:42 hola ni de coalición de de cooperación no concreta qué tipo de gobierno pero sí dice que un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es la opción más coherente para corregir las políticas en relación con la distribución de la redistribución de la riqueza necesitamos un Gobierno progresista que sirva para salir del periodo de inestabilidad en los últimos

Voz 1727 32:59 expresarlo aquí a mucha distancia del PSOE cada vez a más distancia Ciudadanos ha tomado una única dirección escribe Anabel Díez en el país

Voz 0027 33:07 Ciudadanos ha decidido ayudar al PP con la compañía ineludible de Vox así que las dudas sobre si el pacto a la andaluza iba a repetirse en otros sitios de España se han disipado el modelo se asentará en todos los rincones no hay muchas vueltas quedar Ciudadanos ha elegido dice Anabel Díez y sobre esto mismo Juan Carlos escudriñar en público dice sorprenden los remilgos D'Rivera en reconocer que no hace ascos al extrema derecha por un plato de lentejas enmarca con ella un baile agarrado incapaz de convencer de su inocencia a sus socios europeos su a su fichaje estrella Manuel Valls que sólo se chupa el dedo con los escarbó Rivera está decidido a contarnos el cuento chino de que si boxes el agua y el es el aceite un respeto a las canas hola

Voz 1727 33:43 es sobre Ciudadanos y Vox la viñeta de Gallego y Rey en el mundo

Voz 0027 33:48 vox es un enorme error de zumo que está exprimiendo una naranja que representa Ciudadanos esta sacando todo el jugo está dejando vacía índice la naranja mea puntual son son mía pues aquí

Voz 1727 34:01 bueno sobre la elección de Ciudadanos también la del PP escriben hoy en el Times la extrema derecha nacionalista comparte el poder en Madrid

Voz 20 34:10 por primera vez desde la muerte de Franco leo la extrema derecha de Vox va a asumir una posición de poder en España ha entrado en una coalición para gobernar a siete millones de personas en Madrid Vox el partido populista ha anunciado un acuerdo de coalición con el centro derecha del PP y al que debe sumarse Ciudadanos para hacerse con la Comunidad que llevan veinticuatro años gobernando los populares concluye que aunque este acaso de los socialistas es un golpe para Pedro Sánchez en el mismo día en el que lograba un acuerdo con la extrema izquierda de Podemos para gobernar España sobre ese acuerdo con Podemos escribió una crónica hayan Mt en el Financial Times en la que afirma que Sánchez se enfrenta a los límites de su victoria electoral a vetos cruzados partidos que quieren estar en el Gobierno como Podemos y sus socios partidos que le negarán el apoyo en la investidura si precisamente llega a acuerdos con Podemos un puzle difícil de resolver termino con un apunte en donde leo que el coqueteo de PP y Ciudadanos con la extrema derecha de Vox es peligroso socava la democracia en Alemania sería inimaginable no y el artículo afirman el historiador y sociólogo Jesús hackers de Iban Zubiaurre y el diario lo acompaña de este vídeo que escuchan un alcalde de Berlín de la CDU con los apoyos de Alternativa para Alemania de los liberales sería algo contrario en Alemania los principios elementales de decencia política pero es exactamente la amenaza que se cierne sobre España con los respectivos partidos hermanos de estos tres

Voz 1860 36:39 y me quieres que explicarle miel de la Fuente porque en medio de la revista de prensa suena

Voz 20 36:44 Rey dio le pone banda sonora al cambio climático ha hecho pública esta vasta colección de canciones inéditas que grabaron durante el álbum OK Computer de mil novecientos noventa y siete canciones que la banda consideraba que no eran interesantes pero que el ex hacker con la semana pasada la persona que ese las robo pedía ciento cincuenta mil euros para devolver las grabaciones y Radiohead lo que ha decidido es publicarlas suman más de una hora de música están disponibles

Voz 5 37:09 por dieciocho libras en una web y todas las ganancias

Voz 20 37:12 afinadas a la rebelión Sting Sean ese movimiento contra el cambio climático que protesta desde varias semanas en todo el país

Voz 1727 37:35 conocen ustedes la parábola del señor Flick Kraft

Voz 1389 37:39 sí que Manuel Jabois qué tal cómo estáis eh ese cuenta en la novela El halcón maltés algún ejecutivo acomodado con familia que de un día a otro desapareció sin dejar rastro cuando lo encuentran años después descubren que una viga se desprendió de una casa en obras y se estrelló a pocos centímetros del esto lo hizo darse cuenta de una cosa quería sentirse así que de los azares va una columna que León el español que la escribe Montano y empieza así con este párrafo que te quiero que te quiero sí recitar eh tengo tengo un amigo al que le tocó la lotería los Veinticinco años ochocientos millones de pesetas de mí

Voz 1727 38:24 mil novecientos noventa y dos liarla

Voz 1389 38:27 no la vida mucho tiempo después quiso escribir un libro con consejos de lo que no había que hacer en esos casos yo le propuse el título perfecto como no ser rico pero no lo escribió su contra ejemplo no me ha disuadido de querer ser rico yo también como decía otro amigo ya sé que el dinero no da la felicidad pero me gustaría comprobarlo personalmente

Voz 1727 38:57 y es que a los periodistas que nos gusta verifica no probar las cosas pero te da cosa de líderes de ser rico esto es lo que tiene Vanguardia entrevista la periodista Diana López Varela que acaba de publicar materno fobia un análisis de una generación de mujeres dice ella enfrentada a la maternidad

Voz 1389 39:20 el segundo libro que escribe Diana López Varela el segundo cañonazo el primero no es país para con ellos tuvo muchísimo éxito y muchas ediciones ahora vuelve con materno fobia le preguntan en la vanguardia si existe el instinto maternal y es ya responde estos si existiera no habría madres que rechazan a sus hijos o que se arrepienten de ser madres son habría mujeres que no quieran ser madres aunque biológicamente puedan el instinto tienen mucho que ver en la manera como nos educan para que seamos madres es un concepto bastante tramposo lo que sí existe

Voz 2 39:48 existe ese deseo ser

Voz 1860 40:01 pues sí creían que era todo todavía nos queda algo bien

Voz 1727 40:04 hay algo muy desconcertante por lo menos que ha leído Aimar en el confidencial sobre quién fue jefe de gabinete de Rajoy Jorge Moragas

Voz 48 40:13 Moragas que estuvo este fines

Voz 0027 40:16 mana participando como jurado que en el concurso de belleza Miss Filipinas el señor ha aparecido Moragas es el actual embajador de España en Filipinas estuvo compartiendo jurado con cantantes con actores está con un karateca

Voz 1727 40:31 no sabemos que votó claro nosotras fruto de la pena

Voz 5 40:38 sólo de estas y otras y un pequeño respiro

Voz 11 40:42 para verlas cursos de otros veinticinco actuar otra forma Ángels Barceló cabe

Voz 1389 40:53 lo valorar un amanecer con la ex ni una cena con comente que no te importe la distancia para llegar

Voz 23 42:51 hoy por hoy

Voz 47 43:10 qué tarde

Voz 1727 43:10 la de este día porque él España Alemania de esta tarde es vital para llegar lejos en el Mundial Femenino de Francia Sampe

Voz 1161 43:17 porque determinará casi seguro el campeón del grupo que evitará en octavos a la selección de Estados Unidos y a la que se enfrentará la que termine segunda en el grupo de España a las estadounidenses son las actuales campeonas y las que más mundiales han ganado tres de ocho ayer lograron la mayor goleada para de la historia de los Mundiales con el trece cero a Tailandia pero no serán fáciles son las alemanas dos títulos mundiales en su palmarés y con precedentes muy favorables a ellas en los últimos enfrentamientos con las españolas y Miguel Martín Talavera Francia buenos días

Voz 1576 43:43 el Sampe buenos días las elecciones poner intentará hoy hacer historia y sumar su segundo triunfo en esta Copa del Mundo tiene dudas el seleccionador Jorge Valdano reforzar el centro del campo con Silvia Meseguer ir el ataque con Aycart García que tan buen resultado le dieron en el primer partido ante Sudáfrica se caerían del equipo Vicky Losada y Amanda Sampedro enfrenta Alemania no pero un pardillo desde marzo de dos mil dieciocho en los cuatro enfrentamientos siempre le ganó al conjunto español y es lo que tiene entre ceja y ceja ahora mismo Jorge la seguir haciendo historia

Voz 1860 44:12 con la selección española también en esta jornada en el grupo

Voz 1161 44:14 de España a las nueve Sudáfrica China y a la misma hora el Francia Noruega del grupo A en este mismo grupo abre la jornada en Nigeria Corea del Sur a las tres de la tarde en casa empiezan las presentaciones de esta semana en el Real Madrid hoy se estrenan con la del serbio Djokovic desde la una de la tarde en el Bernabéu mañana a las siete la del belga Eden Hazard que lleva llega avalado por su seleccionador el español Roberto Martínez anoche en El Larguero

Voz 8 44:33 yo creo que la personalidad de quien va a ser muy importante en el Real Madrid porque cuando ha habido un periodo difícil en cualquier vestuario necesitas el carácter de un jugador como Eden Hazard para darle sentido común para darle tranquilidad

Voz 1161 44:46 aunque hay quien tiene sus dudas como les azulgrana ya retirado Edmílson también en El Larguero

Voz 1139 44:50 el padre no se aprecia yo tengo que es distinto jugar en Madrid que si bien distinto

Voz 1161 45:00 el viernes podría llegar la de Mendi supera a tiempo el reconocimiento médico que tiene pendiente con los blancos y la próxima semana podría ser la del brasileño Rodrigo que hoy será despedido por todo lo alto y sin jugar por el Santos de los que llegan a los que se van aunque podrían seguir en la Liga española por lo menos Griezmann que ayer no soltaba prenda tras la victoria de Francia en Andorra

Voz 20 45:17 sólo pido un poco de paciencia es en donde que lo cual como he dicho en Francia se los sacrificios Figueroa ser sólo os pido un poco de paciencia yo también soy impaciente ojalá salga lo lo más rápido posible

Voz 1161 45:29 en mil son habló también del francés al que no besito en el Barça

Voz 1139 45:32 de la Vega miro medios otro ido está sí pero no veo sitios para qué

Voz 1161 45:43 pero si creer el posible regreso de Neymar

Voz 1139 45:45 no sé porque he mal algo distinto de los demás yo lo firmaría porque para mí después de no si Cristiano el mejor que puede hacer muchas cosas muy bien

Voz 1727 48:04 diariodehoyporhoy del doce de junio del año dos mil diecinueve escribe Susana Gil decidió ser madre sola hace más de dos años

Voz 11 48:12 mejor decisión de subida nos cuenta aunque dijo

Voz 1727 48:15 en fin me llamó Susana Gil