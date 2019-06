Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días como si Macron le abriera Le Pen las puertas de París así definía aquí ayer Joaquín Estefanía la posibilidad de que se materialice el pacto de las derechas en la Comunidad y el gobierno de la capital de España de PP Ciudadanos y Vox pactaron y consumaron ayer el cambio de la Mesa de la Asamblea Regional incluyendo a Vox excluyendo al partido de Errejón que tuvo más votos que los ultras además se da por hecho que Vox entrará estará en el Gobierno autonómico no serán consejerías dice el PP si es así lo consideraremos dice Ciudadanos como si en una dirección general no sé manejar dinero público no se tomaran decisiones sobre la vida de las personas como si disfrazar la realidad la modificara la foto de Colón va materializando se en las instituciones de Madrid legítimo legitimó tienen votos para hacerlo pero después que cada cual responda ante sus electores especialmente Ciudadanos que tenía que elegir Illa elegido

Voz 0789 01:10 Pepa Bueno

Voz 1727 01:28 es miércoles mitad de semana doce de junio y la innovación política alcanza al Gobierno de España que según el PSOE y Unidas Podemos no será de coalición ni en solitario sino de cooperación enseguida lo ampliamos y atentos ahora a las dos noticias que hoy les cuenta la Cadena Ser

Voz 3 01:47 así suena la corrupción como este

Voz 4 01:57 el sentir tres

Voz 3 02:02 luego hicimos

Voz 1727 02:06 te voy a dar hasta ochenta y cinco son grabaciones inéditas de un ex director de OHL audios que demuestran el presunto pago de mordidas ilegales a cambio de contratos de obra pública y segunda noticia que les contamos esta mañana enorme cabreo del Gobierno con la y Lev en un informe propone poco menos que desmantelar Aimar correos

Voz 0027 02:27 si lo que plantea en la práctica la autoridad fiscal independiente es que Correos deje de repartir cartas varios días a la semana que despida carteros y que cierra oficinas Fomento ya le ha contestado que no hoy además reprocha al aire que se extralimite con recomendaciones como esta

Voz 1727 02:40 el Gobierno ha autorizado sin pasar por el Parlamento un aumento de las tropas de Estados Unidos en la base de Rota

Voz 0027 02:45 lo publica hoy El País es un nuevo destacamento de helicópteros militares el Gobierno sea asaltado el trámite parlamentario alegando que sería complejo estando en función

Voz 1727 02:53 si hoy vamos a escuchar las últimas palabras de los acusados en el juicio del pluses antes de que el caso quede visto para sentencia y analizaremos esta mañana el veto de la portavoz

Voz 0027 03:02 no catalán Meritxell dudó a las preguntas que le hacían los periodistas en castellano sin habérselas planteado antes en catalán

Voz 5 03:08 yo lo que haría es yo lo que les dirías que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y en todo caso si quieren hacer otro tipo de preguntas pues las hacen primero en catalán y después las repetimos en castellano expresó a yo creo que podemos preguntar lo pueden preguntar lo que sea ha hablado en catalán

Voz 6 03:28 perdone las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportunas las normas de estas salas y usted no las conoce en las explicaremos son las cunas le explicaré

Voz 1727 03:39 en la sede de la representación del Estado en Cataluña a las ocho y media vamos a escuchar integramente lo que pasó en esa rueda de prensa y hablaremos con las periodistas a las que la portavoz del Gobierno catalán se negó a responder porque le planteaban las preguntas en castellano la selección española se juega esta tarde la primera plaza de su grupo en el Mundial femenino ante Alemania clave para evitar en octavos a la temida EEUU Sampe

Voz 0789 05:37 Ana Uslé buenos días

Voz 0137 05:38 buenos días en qué consiste tomarse la vida con vigilo Sofía imagina que estás en la calle y te das cuenta de que ha salido sin cartera puedes tomarte lo con filosofía y volver a casa tomarte lo con diez kilos Sofía y sacar dinero con un código desde cualquiera de los siete mil quinientos

Voz 1727 06:13 en la SER les hemos contado ya el caso de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional y que afecta a la constructora OHL que habría dado supuestas comisiones ilegales por más de treinta y ocho millones de euros pero una cosa es contarlo y otra escucharlo y eso les traemos esta mañana parte de las veintitrés grabaciones que existen algunas tan explícitas que podrían ser casi un documental de cómo funciona la corrupción entre una gran empresa y algunas administraciones publicas información de Miguel Ángel Campos Miguel Angel buenos días

Voz 1552 06:44 hola buenos días Pepa estas grabaciones las hizo

Voz 1727 06:47 Paulino Hernández ex director de la zona de obra civil de OHL conocido como El Villarejo de OHL porque lo grababa todo todas sus reuniones en los audios se oye desde conversaciones muy comprometedoras hasta cómo contaban el dinero para pagar las mordidas

Voz 1552 07:04 en fajos de diez mil euros Pepa para sobornar supuestamente a políticos y funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de obras como en este momento en el que se escucha a los ex directivos de OHL Paulino Hernández ya felicísima Ramos

Voz 3 07:19 consultas este

Voz 7 07:22 a a más

Voz 4 07:24 las tres sedes setenta y tres luego

Voz 3 07:33 ochenta y cinco

Voz 1552 07:35 hasta ochenta y cinco mil euros las grabaciones las hacia Paulino para cubrirse las espaldas fueron incautadas por casualidad por la Guardia Civil en un registro de la operación Lezo junto a la supuesta caja B de OHL intervenida felicísima su interlocutor IS el Bárcenas de toda esta historia han sido determinantes para investigar este caso detallan el supuesto pago de mordidas millonarias entre dos mil tres y dos mil catorce las obras comprometidas son la mecánica para generar dinero negro con el que comprar a cargos públicos en estas grabaciones escucha también como repartían el ve un tercio la tramitación otro la aprobación de la obra y el tercero al cobro para Ken iba Pepa el pago que acabamos de escuchar para supuestamente Abelardo Genaro ex gerente de giradas a la empresa pública para la gestión de las infraestructuras en Andalucía

Voz 3 08:21 nueve cincuenta y ocho que elevar a cinco que es mucho

Voz 8 08:30 no si al final

Voz 0137 08:33 ver

Voz 8 08:35 pero

Voz 1552 08:37 Abelardo Genaro quién declara esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional

Voz 1727 08:39 la otra parte de las grabaciones en las que un cargo del PP les pide abiertamente a los de OHL cuatrocientos mil euros para la campaña de las elecciones europeas del dos mil nueve Miguel Ángel

Voz 1552 08:51 uno de abril de dos mil nueve reunión en Melilla a la que acude el directivo de OHL Paulino Hernández el entonces director del puerto melillense y miembro de la ejecutiva del PP José Luis Almazán junto a su equipo de funcionarios Almazán se queja de que no puede autorizar el sobrecoste presentado por la empresa de hasta un treinta por ciento para ampliar el puerto en un momento dado el político Pepa pide a su equipo que abandonen las reunión para quedarse a solas con el directivo de OHL es entonces cuando le dice que para tirar por la calle de medio pagarle lo que pide necesita dos cosas

Voz 9 09:25 darle cierto gusto a sus jefes

Voz 1552 09:27 que OHL abone cuatrocientos mil euros para las europeas del PP que iban a tener lugar en junio de ese año

Voz 10 09:34 es que en algunos casos así todo esto

Voz 11 09:40 mucho cuidado eh que con sólo en dos mil euros

Voz 12 09:53 bueno no he Julito en el sentido de Vito muestra los números

Voz 13 10:00 es un ciento USA

Voz 12 10:04 mundo

Voz 1552 10:06 un equilibrista Se define así José Luis Almazán el directivo de OHL acepta la propuesta y el político insiste en que agilice el pago de los cuatrocientos mil para las europeas para que no le más el coñazo

Voz 14 10:17 el acuerdo es un acuerdo que con pesas a a Juanma de acuerdo con lo que hice la foto viento también lo hagan

Voz 15 10:26 pero a lo mejor para no

Voz 11 10:28 las más enjuaga mal

Voz 14 10:30 me me hablaron los Métele codificado esta mañana rangos de Retamosa acabamos no sé

Voz 1552 10:40 Nos dice Almazán Pepa quién le estaba dando el coñazo para que aportara la campaña del PP los cuatrocientos mil euros en negro en las decenas de horas de grabaciones Pepa también aparecen otros políticos involucrados fundamentalmente de Coalición Canaria atención a la antena de la sed porque a lo largo del día de hoy iremos escuchando más grabaciones de este escándalo

Voz 1727 10:59 que imaginen que hubieran aplicado todo ese talento toda esa eficacia toda esa persuasión todo ese coñazo y sobre todo todo

Voz 0137 11:07 ese dinero en mejorar el servicio público imaginen Miguel Ángel

Voz 1727 11:12 Campos gracias buenos días al buenos días

Voz 16 11:17 si quisiéramos el años juntos qué harías si dejamos

Voz 0137 11:21 tiene

Voz 16 11:24 como los cien años Citroën celebran ahora los cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros tu antiguo vehículo más mil quinientos se financia sólo hasta el dieciséis de junio finales

Voz 9 11:35 a Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 1 11:37 eh no falte el gazpacho que no falte todos los turnos de doce

Voz 17 11:50 cuatro y salmorejo Don Simón ahora en envase

Voz 18 11:52 ecológico Don Simón cuida de ti

Voz 17 11:55 idea Planilla horas tal

Voz 0978 11:58 que

Voz 19 12:00 ah y yo en mi declaración de la renta siempre marcó la X a favor de la iglesia sabes por qué porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese cero coma siete por ciento de los impuestos

Voz 20 12:10 no juntos por un mundo mejor

Voz 19 12:13 tantos

Voz 1727 12:25 Inma Carretero buenos días qué tal buenos días Pepa la pregunta de la mañana sabemos ya que es un gobierno de cooperación en qué consiste porque es la innovación política que incorporamos al acervo español PSOE y Unidas Podemos ya no hablan de gobierno de coalición sino de cooperación que

Voz 0806 12:42 es va a terminar siendo lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias decidan que sea Pepa porque ayer constataron la voluntad de acuerdo después de semanas de tira y afloja la demostrar lo demostraron pactando esa denominación pero luego cada

Voz 0137 12:55 uno da una entidad diferente

Voz 0806 12:57 no de cooperación para Pablo Iglesias esta fórmula es equiparable a la coalición con una representación proporcional de cada fuerza política sigue aspirando a entrar en el Gobierno el PSOE en cambio ya no habla de gobierno monocolor habla de incorporar a distintas sensibilidades personalidades referentes pero sin cuotas de de partidos así que el contenido del acuerdo está por hacer también la suma de la mayoría suficiente ayer no dieron margen ni casado ni Rivera ambos dijeron no aunque con tonos distintos porque el Partido Popular ofreció pactos de Estado pero realmente los potenciales socios que faltan están en los grupos territoriales con los que se reúne esta mañana José Luis

Voz 1727 13:35 Ábalos pues precisamente la tensión entre social listas y poder mantiene en el aire ahora mismo la investidura de Ximo Puig como presidente de la Comunidad Valenciana el debate empieza en menos de dos horas Radio Valencia Duran Bondi han bon día socialistas Compromís Podem siguen un desacuerdo sobre el reparto de consejerías básicamente es algo más que retórica negociadora o hay riesgo Ana de que la investidura no salga

Voz 0131 14:00 bueno por lo menos hay riesgo cierto de que no salga hoy porque lo previsto era que puso hiciera su discurso después de un breve receso se retomará la sesión con el debate y la votación pero esta segunda parte la del debate y la votación se puede aplazar hasta mañana así que todavía queda en esas horas de margen si no hay novedad antes de las diez veremos si socialistas y Compromís y Podemos son capaces de reconducir este bloqueo sí que hay acuerdo programático pero como decía Se han quedado encallados en el reparto de las competencias de las consellerías después de que pueden levantar ayer de la mesa ha habido muchas conversaciones telefónicas pero de momento parece que

Voz 1727 14:33 pocos avances y quién está demostrando más agilidad por lo menos para ponerse de acuerdo es la diestra Trinidad ayer mismo en Madrid PP Ciudadanos y Vox ejecutaron su pacto para controlar la Mesa de la Asamblea autonómica y ahora van a por el Gobierno regional Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1552 14:49 días Pepa te dicen en el PP Nieves que su idea

Voz 1727 14:52 es no darle consejerías a Vox pero has preguntado en el entorno de Abascal y advierten de que no se van a conformar con segundos niveles

Voz 1552 14:59 sí hemos preguntado en ambos partidos que nos dicen en las últimas horas en el PP es que no hay intención de darles consejerías no es la previsión que tiene ahora Isabel Díaz Ayuso en cualquier caso ahora empieza el partido nos decían textualmente estas fuentes próximas a Ayuso empieza la negociación de la letra pequeña del pacto para el Gobierno de Madrid así que veremos hasta dónde llega esa letra pequeña después de esto preguntamos al entorno de Santiago Abascal Nos decían textualmente nosotros no nos conformamos con segundos niveles es decir presidencias de organismos públicos o Vice Consejerías sino que ellos dicen aspiran queremos lo mismo que los demás

Voz 1727 15:36 y qué dice a todo esto Ciudadanos el partido que la semana pasada juraba híper juraba que no se iba a mezclar en ningún gobierno con Vox pues ahora dicen que lo van a estudiar y de hecho Nieves en el entorno del PP ironizan no con el papel que están jugando los de Rivera en toda la negociación

Voz 1552 15:51 sí la verdad es que es así aseguran desde Ciudadanos que estarían dispuestos a valorar la posibilidad de que Vox entrase en el Ejecutivo madrileño en concreto sí ocupan cargos intermedios no consejerías en ningún caso consejerías dicen que son las que en realidad forman un Gobierno informan el poder en un Gobierno además hay quién opina en ciudadanos que esos puestos intermedios deberían depender de consejerías controladas por el PP en ningún caso querría Ciudadanos a dirigentes de Vox en sus futuras consejerías is sobre el papel que está jugando Ciudadanos en toda esta negociación de Madrid en la Mesa del Parlamento en el futuro Gobierno para desvincularse continuamente de Vox en el PP nota cierta inexperiencia en algunos dirigentes dicen gráficamente Pepa quieren ser los protagonistas de esta película parece que actúan a veces como personajes secundarios

Voz 1727 16:42 gracias nieve esa está ya todo esto Más Madrid la plataforma de Rejón va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque los han dejado fuera de la Mesa del Parlamento regional indicio Errejón que eso vulnera el Estatuto de Autonomía Laura Gutiérrez buenos días

Voz 21 16:57 sí aunque Vox con un nueve por ciento de votos tiene hueco en la Mesa de la Asamblea más Madrid con un quince por ciento de votos nada

Voz 1505 17:03 es un atropello y una estafa democrática

Voz 0978 17:06 nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón

Voz 21 17:12 el hecha consigue cinco de los siete puestos del órgano de control del Parlamento madrileño los otros dos los ocupa el PSOE aunque tres diputados socialistas votaron a Mas Madrid para uno de los puestos no consiguieron imponerse a Vox y además el PSOE perdió con ese juego la vicepresidencia primera la estrategia de votación cruzada que ayer utilizó la derecha les ha funcionado ciudadanos evitó votar directamente a Vox votó el PP y el PP lugar de votarse a sí mismo voto a la ultraderecha con ese sistema el partido de Abascal ha conseguido la vicepresidencia tercera de la mesa

Voz 1186 17:41 cuando voces una revisión a tu Opel niños merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete al reto cien mil Melinda solitarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio

Voz 22 18:01 hola bienvenida hola espera que no te mola

Voz 17 18:03 este imitar un amigo Viñas Reserva prometo no ponerme mece Viña Albán

Voz 22 18:10 el con placer cotidiano

Voz 1727 18:18 bueno en doscientos cincuenta mil euros de multa tendrá que pagar la Liga de fútbol por haber utilizado los teléfonos móviles de miles de ciudadanos de a pie anónimos como herramienta de espionaje para detectar en qué bares Se estaban emitiendo los partidos de fútbol sin pagar licencia

Voz 0027 18:35 lo hacían a través de la aplicación de la AP de la Liga para móviles que es la que tiene los calendarios y demás al descargar

Voz 0978 18:40 hay aceptar las cláusulas de uso en la letra pequeña

Voz 0027 18:43 ETA pone que el usuario permite a la aplicación acceder al micrófono del móvil según la Agencia de Protección de Datos la Liga activaba los micrófonos de miles de móviles durante los partidos escuchaba que se estaba viendo en la tele esos datos los con

Voz 0789 18:56 estaba con la geolocalización de cada usuario

Voz 0027 18:58 a partir de ahí sólo quedaba chequear si el establecimiento en el que se ofrecía la narración del partido tenía contratadas la señal y la estaba pirateado la Liga insiste en que los clientes habían dado la autorización para que se usara su micrófono porque lo ponía en las cláusulas de uso de la aplicación

Voz 1727 19:11 Jabois escalofriante te imaginas el micrófono de móvil tú en un bar claro grabando de todo

Voz 0027 19:17 escalofriante como casi todas las cláusulas de letra pequeña es como un mundo que está ante nuestros ojos pero sin embargo fuera de nuestro alcance fíjate una cosa el hombre la luna pero una pudo llegar todavía la letra pequeña dicho lo cual me llama la atención la multa doscientos cincuenta mil euros cuánto le hubiera costado la Liga tener contratadas a miles de personas que barrios en todos los bares de España para localizar señales pirata

Voz 0789 19:41 se ha ahorrado dinero no haciendo algo diferente

Voz 0027 19:45 de de lo que tantas compañías están haciendo con nuestros teléfonos móviles convertirlos en armamento propio con nuestra aprobación

Voz 1727 19:52 a veces el ignorancia en otras ocasiones oye repite otro novedoso eso de la luna que de que el hombre ha llegado la luna pero no pudo llegar todavía la letra pequeña de los contratos no hay más preguntas señoría esta mañana las ocho en Canarias

Voz 0978 20:23 vox advierte de que no será confort

Voz 21 20:25 Mar con segundos niveles en el Gobierno de la Comunidad lo acabamos de contar en la SER el entorno de Abascal asegura que quieren lo mismo que los demás en referencia a los posibles acuerdos a los que llegue el PP conciudadanos de momento el PP se ha comprometido a permitir que la ultraderecha entre el Gobierno de la Comunidad aunque fuentes del partido de Ayuso aclaran que no sería el frente de ninguna consejería sino en escalones inferiores o en algún ente público regional esa fórmula es la que ahora mismo no convence a voz

Voz 0978 20:50 pero sí puede convencer a ciudadanos Ignacio Aguado en la SER en La Ventana de Madrid

Voz 23 20:55 pero insisto que yo sé que que que Vox estaba intentando qué trabajar siempre en torno a la letra pequeña ya los vericuetos de los acuerdos llega a un acuerdo con el Partido Popular yo no sé que acuerda el Partido Popular pero yo he sido muy claro con el PP y el PP lo saben también de nosotros solamente vamos a negociar el programa con el PP es lo que autorizó la Ejecutiva nacional de mi partido por unanimidad solamente en el caso de ponernos de acuerdo firmaremos gobiernos con el Partido Popular en la comunidad de Madrid con miembros del PP del ciudadano

Voz 21 21:25 dado evita otra vez más reconocer que en este asunto va de la mano de la ultraderecha pero en Ciudadanos no les disgusta del todo que Vox tenga acceso a puestos intermedios siempre y cuando dicen sea en las consejerías controladas por el PP

Voz 0789 21:38 hoy Ayuso que tendrá que hacer de nuevo malabares

Voz 21 21:41 presentarse con sus futuros socios de gobierno con ambos han firmado acuerdos por separado para apoyar su investidura ese es el siguiente paso tras ganar ayer la primera batalla la Izquierda con un control mayoritario de la Mesa de la Asamblea

Voz 24 21:54 hemos decidido unir nuestros votos para tener una mesa que dé estabilidad durante esta legislatura que podemos sacar adelante nuestras propuestas y nuestras iniciativas en este Parlamento

Voz 21 22:05 la votación cruzada ayer del trío de Colón el PP votó a Vox y Ciudadanos al PP ha dado a cada uno lo que quería ciudadanos tiene la presidencia de la Asamblea Vox un puesto en la mesa pierde la izquierda ni más Madrid ni Podemos se han hecho un hueco en el órgano de control del Parlamento Errejón ha anunciado que acudirán a los tribunales Ángel Gabilondo lamentaba también lo ocurrido

Voz 0175 22:25 os apoyaremos cualquier acción que sea la dirección de mostrar el SAS disconformidad porque esa distribución de cinco a dos no refleja los resultados electorales mi refleja la composición de los grupos Ny refleja en esa medida la voluntad ciudadana

Voz 21 22:44 la foto de Colón se va materializando en la comunidad pero en Cibeles a tres días para renovar los ayuntamientos no hay acuerdo de las tres derechas que tienen que sumar para que como ellos pretenden Carmena no gobierne Ciudadanos no descarta todavía la operación Villacís pero el PP

Voz 0978 22:57 se le ha dado dos opciones o Almeida o Carmena habla Pablo Casado

Voz 1660 23:02 José Luis Martínez Almeida se va a presentar para ser investido alcalde de Madrid y por tanto se algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es o Carmena o Almeida

Voz 21 23:15 esta mañana el Ayuntamiento de Madrid celebra su último pleno del mandato de Carmena antes de que este sábado se constituya la nueva corporación y desde hoy la Complutense tendrá nuevo rector titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1727 23:26 Joaquín Moya catedrático de Veterinaria que ganaba las elecciones el pasado mes de abril con el cincuenta y uno por ciento de los votos y que hoy tomará posesión sustituye en el cargo al matemático Carlos Andradas

Voz 21 23:35 el detenido por emprender un tiroteo que acabado con la vida de dos mujeres en Aranjuez pasa hoy a disposición judicial a diez padecía otra de sus cuñadas que recibió un disparo en la tome en la noche del domingo decenas de refugiados están abandonados a su suerte en las calles de la capital lo denuncia a la Iglesia católica de

Voz 1727 23:50 que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo responda

Voz 21 23:52 habilitan a las administraciones de improvisar la acogida nueva edición de arqueólogos por un día la actividad que organiza la Comunidad para que niños y adultos se acerque en Alcalá de Henares para descubrir el proceso arqueológico completo desde el yacimiento hasta al museo

Voz 26 24:10 en Hoy por hoy

Voz 21 29:48 así llegamos a las ocho y media doce grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 están ya tomando posiciones en esta mesa para la tertulia Mariola Urrea Ignacio Ruiz Jarabo y Luis Alegre les vamos a contar el cabreo del Gobierno por la autoridad fiscal independiente por recomendar unos recortes brutales en Correos también analizaremos el veto del Gobierno catalán aquellas preguntas que los periodistas les hacen solo en castellano Aimar

Voz 0027 30:38 el tema también para el análisis esta mañana el contorsionismo argumental de Ciudadanos para aceptar ahora que Vox entre en el Gobierno de Madrid aunque sea en segundos niveles cuando hace una semana aprobaron que nunca compartirían un gobierno con dos pero la noticia está ahora está en Xàtiva la policía investiga el asesinato de una mujer embarazada de seis meses la degollaron el cadáver lo encontró su novio que según el confidencial Le dijo a la policía que la mujer era prostituta y que el crimen podía estar relacionado con eso él estaba trabajando en el momento del asesinato todavía no hay detenidos yo hoy les contamos en la SER que Iñaki Urdangarin quiere seguir en la cárcel de Ávila la semana que viene se cumple un año de su ingreso en esa cárcel en la que no hay ningún otro preso hombre todos son mujeres con las que no mantiene ningún contacto y a pesar de ese segundo aislamiento en el que vive Urdangarin ha declinado usar las oportunidades que ha tenido como cualquier otro preso para pedir un cambio de cárcel Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:30 buenos días Urdangarin vive inmerso en la lectura y en la escritura de cartas a mano le mucho y escribe cartas todo el rato en su celda aseguran fuentes de Instituciones Penitenciarias el resto del tiempo lo utiliza para hacer deporte incluso en el interior de su celda donde tiene una bicicleta estática adaptada su complexión física y autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria que Le Pen evita hacer deporte a todas horas el marido de la infanta Cristina no quiere un cambio de prisión como todos recluso Urdangarin tiene la potestad de solicitar un cambio de centro penitenciario sin embargo de momento no lo ha solicitado ninguna de las ocasiones en las que ha podido hacerlo Urdangarin ha utilizado todos los beneficios que le concede su segundo grado en cuanto al régimen de visitas a contactos telefónicos con el exterior de hecho durante este año ha utilizado al completo los cincuenta minutos estipulados a diez números de teléfono autorizados previamente por la dirección de la cárcel también ha hecho uso de las dos comunicaciones ordinarias de veinte minutos semanales a través de una mampara para los presos de segundo grado en la comunicación vis a vis que recoge el reglamento penitenciario una vez al mes además Urdangarin ha podido disponer de otra comunicación familiar en una sala con un máximo de seis personas también una vez al mes

Voz 0789 33:06 Opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos cambios sobre la marcha el comentario que tenía previsto para hoy porque acabo de saber que el New York Times ha decidido suprimir sus viñetas políticas internacionales después de que una de ellas en la cual se

Voz 0027 33:23 caricaturizado la reelección de Netanyahu con Donald

Voz 0789 33:25 Trump había provocado las iras del poderoso lobby judío me parece una noticia impresionante y una noticia de gran alcance habida cuenta de lo que significa en el retroceso de los derechos y de las libertades y la claudicación de un medio de comunicación que es un buque insignia un buque insignia que además está en un momento de referencia como nunca lo fue porque en este momento de crisis en el momento en el que todos los medios de comunicación impresos están pasando apuros y agonías en York Times está logrando grandes éxitos con una política informativa de gran seriedad de gran solidez y de gran profundidad que está llevando alcanzar un enorme número de suscriptores pues bien ese periódico que referencia que fue referencia siempre y que ahora lo es más por esto que les digo da este gigantesco paso atrás no solo demuestra el poder de lobby judío demuestra también la debilidad del presunto poder periodístico la cobardía diríamos de ese medio de comunicación podía entenderse podía entenderse pueda aceptarse de ninguna manera y creo que debe denunciarse lamentarse al mismo tiempo de esta manera improvisada al galope a primera hora de la mañana sustituyendo el comentario que tenía previsto sobre el gobierno de cooperación para el cual habrá mucho

Voz 36 34:46 buenos días Pepa

Voz 33 34:51 pues

Voz 9 37:21 qué tal muy buenos días Pepa la Cadena SER adelanta a esta hora

Voz 1727 37:23 el informe que la autoridad fiscal independiente ha hecho sobre Correos plantea en la práctica dejar de repartir cartas varios días a la semana expedir carteros cerrar oficinas buzones la propuesta contenida en un informe de ochenta y cuatro páginas ha tenido ya respuesta por parte del Gobierno el Ministerio de Fomento el de José Luis Ábalos ha enviado una carta en la que protesta por lo que califica Javier como una extralimitación en las funciones del aire

Voz 9 37:52 efectivamente hay bastante cabreo en el Ministerio porque Se dice este no era el objeto el informe se llama evaluación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos la prestación del servicio postal universal lo que plantea la Erez extralimita con mucho dice Fomento lo que tenía que haber hecho

Voz 1727 38:13 y que plantea la idea pues básicamente la autoría

Voz 9 38:16 la fiscal independiente plantea en el informe al que ha tenido acceso la ser una literalmente flexibilización en las obligaciones de servicio público en la práctica tres cosas primero reducir el número de días en que se entrega la correspondencia dice la Irene en la medida en que no parece que haya una demanda ciudadana cita el ejemplo de Italia donde en áreas montañosas de muy difícil acceso sólo se reparte correspondencia una vez cada cinco días segunda cuestión no fijar un número mínimo de oficinas para la prestación de servicio o de puntos de recogida en castellano eso es o cerrar oficinas o cerrar buzones y tercera privatizar y recortar el personal de manera más drástica de lo que ya se ha hecho esta es la clave según la Pérez otros operadores postales europeos han sido más decididos es literal en recortar costes esos costes significa personal porque el personal de Correos es el setenta por ciento de sus costes El informe asegura Correos ha realizado una reducción de plantilla inferior al promedio que otros operadores pese a que la caída de la demanda en España ha sido mayor que la del promedio europeo así que despedir más eso es lo que plantea hemos llamado al Aires hemos pedido versión oficial la aires no comenta su informe la idea se limita dice a las múltiples cifras que efectivamente plantea en esos ochenta óleos

Voz 1727 39:34 este informe que adelantamos estaba previsto hacerlo público cuando

Voz 9 39:37 dentro de dos tres semanas es el informe número siete hay siete Spain in Review este es el número siete

Voz 0137 39:43 el gol

Voz 1727 39:44 pero decíamos está enfadado cree que se extralimite en sus funciones vamos a aclarar que es la y la autoridad fiscal independiente Javier

Voz 9 39:52 la autoridad fiscal independiente es un organismo creado en el año dos mil trece es un organismo creado cuando estábamos bajo vigilancia europea a instancias de la Unión Europea y es un mecanismo que en principio ha de controlar vigilar la eficiencia del gasto a partir de aquí a partir de aquí Fomento cabreado porque lo que está diciendo es oiga esto no es controlar el gasto usted me está diciendo cierre me correos límite me correos usted me está planteando un modelo de negocio para Correos no es su función

Voz 1727 40:21 el Ejecutivo empiece a cuestionar por tanto el papel de una autoridad fiscal independiente que parece alineada con los planteamientos más liberales en todos los terrenos y que hoy va a plantear otro recorte más terminar con las ayudas a la contratación

Voz 9 40:34 lo hace en un informe Pepa Fomento escribe once folios del documento once folios de carta en la que dice literalmente las recetas de la idea no se corresponden exactamente con el contenido real de su informe además Fomento acusa al aire de plantear cosas que van contra la ley en concreto contra la Directiva Postal que fija un mínimo de cinco días laboral les para repartir correo la única excepción europea es la de las zonas montañosas sin acceso o las pequeñas islas de Italia donde donde la Erez se inspira para decir reparta en menos correo y menos días y responde en las oficinas de correo son las que articulan la España vaciado no se pueden defender más recortes cuando los puntos de acceso en España son un veintidós por ciento inferiores a la media europea además además efectivamente respuesta a lo que viene hoy hoy va a plantear la Erez menos ayudas públicas a la contratación por ineficiencia así que ahora mismo choque de trenes efectivamente entre la Autoridad Fiscal Independiente y autoridad fiscal a secas Rey gran

Voz 1727 41:34 muchas gracias hasta luego hablamos tanto de la España vaciado hablamos mucho de la España vacía pero esto este tipo de planteamiento que hay que analizar con detenimiento que hablamos de de situaciones complejas no de de servicios que tuvieron mucho sentido un tiempo van perdiendo sentido en otro no se puede resolver con trazo grueso Luis Alegre

Voz 0789 41:56 bueno no hay y además resulta siempre inquietante ver cómo las autoridades independientes terminan así

Voz 39 42:03 viendo a acciones de de Gobierno y autoridad de gobierno no democráticamente no democráticamente elegido siempre de un modo curioso en la misma dirección no

Voz 0789 42:12 Nos ha son son independientes pero son independientes con la posición que siempre la misma la del Banco Central

Voz 9 42:17 la ola de la autoridad fiscal independiente

Voz 0789 42:19 siempre yo creo que tratan de tratan de de imponer su criterio que es un criterio que es un criterio político sobre las autoridades democráticamente elegida

Voz 0806 42:27 lo que dice el economista lo esta mesa

Voz 0789 42:29 no por completar lo que decía Javier también tiene como misión otro pendiente el control de los ingresos de de todo el presupuesto gastos ingresos en esa faceta hay que recordar que en la legislatura pasada se las tuvo absurdamente tiesas con Cristóbal Montoro porque acredita a nuestro antiguo ministro Hacienda no le gustaban las opiniones la autoridad fiscal ni le gustaban las a los informes que hacía no y el seguimiento de control de los single

Voz 1727 42:56 es queda socialdemócrata

Voz 22 42:59 como decía Esperanza Aguirre aunque lo sabía lo sabían

Voz 9 43:03 el informe ese perdóname el informe dice una cosa más dice son ochenta y un folios muy detallados dice correos diversifica usted negocio careos metas y usar paquetería pero el Gobierno sigue diciendo oiga quién es la autoridad fiscal para la el modelo de negocio que tengo que seguiría probablemente tiene razón el Gobierno y se ha extralimitado en sus en sus objetivos son los objetivos el informe nutría fiscal sin embargo no

Voz 0789 43:25 deja ese es cierto que Correos necesita ser repensado es decir el avance de las nuevas tecnologías la introducción de nuevos medios de de comunicación postal de comunicación y y bueno y la situación del mercado requiere que correo sea pensada pero probablemente no de autoridad fiscal a que tenga que haberlo hecho sino yo apunto a la Sepi que está el holding la cabecera holding público estatal no

Voz 1505 43:48 sintiendo por tanto la la el disgusto el Gobierno

Voz 0789 43:50 no obstante bueno será analizar las cosas que dice ser autoridad fiscal para para ser tenidas en cuenta

Voz 1505 43:57 si vamos a la página web y vemos la misión que que la propia autoridad se otorga si misma es curioso porque señala como misión la de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y otra cosa que es muy importante dice el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo creo que forma parte yo creo de la cohesión territorial de un país garantizar que algunos servicios públicos lleguen no sé si en las mismas condiciones que uno vi Sylvie como si viviera en una capital como Madrid pero desde luego garantizar algunos servicios eh que hacen también eh bueno eso de llenarla España grada vertebrar España cuando les dejamos sólo y exclusivamente a los criterios económicos pues ninguna empresa lo va a hacer una cuestión hablando de eficiencia que es otro de los elementos que habla la autoría oye empezó a funcionar en dos mil catorce solo ha hecho siete informes de toca

Voz 22 44:57 a uno

Voz 9 45:04 ahora sí hay una cuestión y una clave que es políticas verdad que uno puede privatizar o uno puede utilizarlo público para permeable y efectivamente esa parece ser la apuesta de Correos justo la contraria la de servir de banco que eso es lo que pretende hacer correos ha de servir de oficina en fin la de efectivamente terminarla

Voz 1727 45:22 España ovación vertebrar a España vertebrar España ver qué dicen en la rueda de prensa o y Javier por sí solas lo de menos cuarto ocho menos cuarto en Canarias

Voz 1727 48:01 en Cataluña el PSC ha pedido que comparezca en el Parlament la portavoz del Gobierno de Quim Torra Meritxell dudó que esta semana ha llegado a pedir una respuesta de país esto dijo en caso de que finalmente Ada Colau sea investida alcaldesa de Barcelona este próximo el sábado con los votos de los socialistas y de los concejales de Manuel Valls mudo llamó a organizar una respuesta de país sin concretar lo que quiere decir eso y recibiendo incluso las críticas de sus socios de gobierno de Esquerra Republicana bueno pues sobre sol estaban preguntando ayer a la portavoz en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat hasta que ella se negó a contestar a preguntas en castellano sino se las habían formulado antes en catalán así fue

Voz 24 48:43 momento en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el filial John aquí el barro mira yo aquí en la rueda