Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno la SER les está ofreciendo esta mañana los sonidos de la presunta corrupción en no H la constructora que está siendo investigada por pagar supuestamente más de treinta y ocho millones de euros en mordidas entre los años dos mil tres y dos mil catorce y más

Voz 0027 00:37 las grabaciones a las que ha tenido acceso esta redacción muestran cómo los ex directivos de la empresa usaban dinero negro para sobornar presuntamente a políticos y funcionarios públicos en una de esas conversaciones los exdirectivos Paulino Hernández y Félix entramos cuentan el dinero que iban a pagar supuestamente a un funcionario a cambio de una adjudicación pública por al menos ochenta y cinco mil euros y lo cuentan en paquetes de diez mil

Voz 4 00:59 el punto com compra consultas estén tres tres veintitrés

Voz 5 01:12 no hubo ochenta y cinco

Voz 0027 01:16 te voy a dar hasta ochenta y cinco en total fueron sobornados al menos once políticos de distinto signo uno de ellos del Partido Popular José Solís Almazán que pidió supuestamente cuatrocientos mil euros para las elecciones de dos mil nueve a cambio de aprobar un sobrecoste del treinta por ciento en una obra en el puerto de Melilla

Voz 6 01:33 es que éramos todos los todos estos mensajes excluía este eh que soportar con fondos

Voz 7 01:43 el ex popular le dice el directivo

Voz 0027 01:45 H que para tirar por la calle del medio pagarle lo que piden necesita cuatrocientos mil euros para las europeas y además necesita darle un cierto gusto a sus jefes para que no le da más el coñazo bueno pueden escuchar los audios creer todo el contenido ya en Cadena Ser punto com a esta hora se reúnen Roma el Consejo Económico del Gobierno italiano para tomar medidas que eviten las duras sanciones que la Comisión Europea está preparando por déficit excesivo la medida estrella que prepara el Gobierno de la Liga y los cinco estrellas para atajar el déficit es una bajada de impuestos lo cuenta desde Roma Joan Solés

Voz 0946 02:17 tal yo del electas Spelling tres de Laboratory el gran recorte de impuestos para empresas trabajadores y familias que ha filmado el vicepresidente Salvini será fundamental en el próximo presupuesto económico de la próxima soy yo

Voz 8 02:31 a la espera de un florecimiento de la economía italiana

Voz 0946 02:34 impulsado precisamente por el recorte sustancial creo soy sustancial recorte de impuestos ha concluido Salvini es la única forma de reducir el único hay otra forma al Tremonti Pere Duran débito mucho es la fórmula de su ha mirado presidente de los Estados Unidos Donald Trump que sí ha conseguido rebajar la presión fiscal en su país

Voz 9 02:54 con el efecto contrario un aumento del déficit estatal hasta el tres coma nueve por ciento del producto interior bruto esta madrugada después de tres días consecutivos de protestas en Hong Kong

Voz 10 03:08 el Consejo Legislativo ha tenido que retrasar la prueba

Voz 0027 03:10 ción de la polémica ley de extradición que pretende recortar la independencia judicial del territorio autónomo los manifestantes han rodeado el Parlamento han bloqueado las principales accesos a la ciudad y la policía los está intentando disuadir utilizando gas pimienta

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1803 04:47 en el capítulo de hoy Sánchez tiene la obligación de intentar formar gobierno por eso hemos apelando al Partido Popular Yahya tiene socios tiene mayorías gobierno de mayoría social progresista

Voz 12 04:58 ni con Coalición Canaria sin Coalición Canaria no

Voz 14 07:31 yo creo que lo único que está claro es que desde luego no es de coalición vale ya sabemos lo que no es Luis Alegre aportación bueno que tampoco es exactamente en solitario Ruiz Jarabo seguimos añadiendo tú indeterminado asesinado

Voz 1727 07:50 en cualquier caso España está ya a la vanguardia de la innovación política llevamos mucho tiempo desde que estalló la crisis de verdad innovando era vamos a innovar también por este por este lado que conste que Cristina Monge politóloga el veinticinco de mayo dijo en este programa Gobierno de Cooperació aquí en Hoy por Hoy lo que puede venir es un gobierno de cooperación y ya veis aquí está el Gobierno de cooperación bueno pues ésta que es la mayor novedad de la ronda de encuentros con la que se inician las negociaciones para la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno y que tiene todavía mucho recorrido esta es la mayor novedad decía quedó completamente aplastada por lo que está ocurriendo en Madrid no que fue la noticia del día que sigue siendo la noticia del día finalmente la foto de Colón se materializan las instituciones fue ayer en una asamblea en la Asamblea de Madrid tanto PP como ciudadanos abre la puerta a que Vox esté en el Gobierno de la Comunidad luego están los matices bueno pero no serán consejerías serán de segundo nivel dice Ciudadanos en ese caso lo consideraremos dónde estamos exactamente Ignacio Ruiz Jarabo en la capital y en la Comunidad la foto de Colón va a gobernar

Voz 15 09:05 es una cooperación también

Voz 16 09:09 ya lo dije lo que me que vine no era era inevitable que que

Voz 15 09:13 qué ciudadanos flexibilizará su su línea roja porque sus líneas rojas porque sino no iba a tocar poder en ningún sitio practicamente ya le toca le toca tocar Podemos según su estrategia de momento la presidencia en la Asamblea

Voz 1727 09:26 eh sí pero eso no es bueno

Voz 15 09:29 esa es en Atlanta donde está muy bien pero el poder poder dudando entre las consejerías de Presidencia desde luego manteniendo las líneas rojas que dijo su Comité Ejecutivo no al PSOE no a los nacionalistas no a Vox pues evidentemente iba a tocar muy poco poder y efectivamente han pasado horas ya está flexibilizando su líneas rojas no yo creo que era inevitable Llera una historia anunciada

Voz 1727 09:51 tenía dos vetos ya ha levantado uno ha elegido ciudadano

Voz 17 09:54 los bueno elegido hoy además de una de una forma que es puede ahora decir dudosamente dudosamente legal porque era que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid exige que la composición de San mesa sea proporcional a los escaños obtenidos en Madrid tiene veinte escaños Vox tiene doce Vox está en la mesa mal Madrid no está en la mesa simplemente porque han decidido han acordado votar como un solo partido para cometer un fraude de ley tal forma que dice bueno es que no sólo han levantado los vetos sino que ha levantado los vetos una forma dudosamente legal para que para sostener un entramado de corrupción en una situación en la que la primera urgencia debería ser montar un gobierno que levantase fundamentalmente alfombras

Voz 1505 10:35 sí yo creo que Errejón ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad tengo la impresión que ese recurso

Voz 15 10:42 tiene muchos visos de poder ser objeto de esto

Voz 1505 10:45 odio ya ya veremos el resultado final no ten hay un elemento que es la derecha está la derecha formada por las tres derechas está demostrando también una manera de gobernar una manera de tomar decisiones que es no sólo hacerse con el poder sino es excluir cualquier viso de representación de la oposición en una institución tan significativa a efectos de representación de todas las fuerzas políticas que han obtenido confianza en la Cámara como es la mesa esto es importante no sólo precisamente por por esto que quiero decir eh no sólo porque tenga un viso de ser incompatible con el Estatuto eso lo decidirá en su caso el Tribunal Constitucional es que es una manera de gobernar es una manera de entender la política es una manera de excluir de excluir

Voz 14 11:40 hombre yo cualquier viso de

Voz 1505 11:42 posición que es una oposición muy significativa

Voz 15 11:45 el hombre yo yo creo que que no es bueno exagerar proporcionalmente Nadine Grecia Luis tocaría cuatro de la Mesa del bloque de derechas y tres de bloque de izquierdas finalmente ha sido cinco dos bueno no creo que sea un tema sangrante no cuatro tres cinco dos

Voz 1505 12:02 no sé si es o no pero no pero exquisitas

Voz 15 12:04 porque sabía de estacas Macario proporcionalidad exacta es muy difícil mantener la por ejemplo en el Congreso de los Diputados en una mesa Podemos

Voz 16 12:11 n dos representantes del PP

Voz 15 12:14 dos esos proporciona Podemos tiene representante ciudadano dos eso es proporcional Podemos tiene dos Vox ninguno eso es proporcional es que es muy difícil mantener la proporcionalidad exacta Nolan no darnos matemática cuestión matemática y luego perdón es que no se tuvo pero el que no esté más Madrid en la Mesa de la Asamblea es en parte es culpa de que haya dos en veintitrés efectivamente

Voz 1505 12:35 eh

Voz 15 12:35 pero en parte es culpa de que el PSOE no ha estado dispuesto a que los dos fueran uno y uno es uno de hecho Íñigo Íñigo Errejón aquejado de que el PSOE ha sido partícipe de la exclusión de Más Madrid en la Mesa de la Asamblea de Madrid

Voz 1505 12:49 yo no soy representante de Errejón en esta mesa y tampoco me gusta hablar de esta concepto de culpa en términos católicos yo creo que en política debemos hablar de responsabilidad

Voz 15 13:00 menos de responsabilidad yo lo que uno lo que supone

Voz 1505 13:03 a ello porque yo creo que esto sí que es importante en estos momentos inicia desde inicio de de arranque de las legislaturas es cómo somos capaces de red de de armonizar lo que es la representación política de garantizar ciertos equilibrios de representación porque la democracia no sólo es el triunfo de la mayoría es el triunfo de la mayoría con el respeto de las minorías aunque sean minorías mayoritarias

Voz 15 13:30 es decir precisamente cuando son minoría

Voz 1505 13:32 mayoritario sí creo que nos da pistas de cómo interpretamos cada cual el Gobierno y la acción de gobierno con estos movimientos si hay verle un reparo a la Mesa del Congreso de los Diputados el día que hablemos de eso me su marea ese reparo pero como estamos hoy señalando lo de Madrid quiero no dejar pasar por alto porque son unas prácticas una manera

Voz 17 13:56 las que vuelven como mucho más relevante la Mesa de lo que correspondería no se nos olvida que en la anterior legislatura la mesa la han utilizado para bloquear todas las iniciativas

Voz 1727 14:04 cómo puede Rivera explicar esto que está pasando en su partido porque es es es una elección ha elegido entre los dos vetos que tenía veto al PSOE vetó a Vox han dicho explica explícitamente han levantado un veto tienen que moverse por Europa e habiendo levantado este veto

Voz 1505 14:23 es que esto es muy importante en la capital de España yo creo que antes de las elecciones la incógnita el desafío que tenía ciudadanos era cómo iba a ordenarse el como partido de cara futuro tú lo estás apuntando Pepa acertadamente ha optado ya entonces ciudadanos va a tener complicado contar esta película en Europa pues seguramente seguramente si lo que está claro es que en el plano interno no tienen ninguna duda colocarse quiere colocarse con la derecha con la derecha extrema pueden contarnos las películas que quieran sobre quién pacto quién no pacta en Madrid esta pactando

Voz 1727 15:05 sin ningún complejo el colectivo de gays lesbianas bisexuales y transexuales que organiza el orgullo en la capital desde hace muchísimos años ha decidido que no puedan encabezar la manifestación aquellos partidos políticos que no firmen el manifiesto de la convocatoria el primer punto de ese manifiesto es un compromiso de no apoyarse para gobernar en los votos de la extrema derecha que promueve un retroceso en los derechos de los gays PP Ciudadanos se ha negado a firmar eso es de manifiesto COGAM Colectivo insiste en que el Orgullo LGTB es una manifestación política y compartido que en este dispuesto a firmar una cuestión de base como esa pues no está invitado a ir en la cabecera de esa manifestación bueno pues a raíz de todo esto escuchen las palabras del portavoz de Vox de Iván Espinosa de los Monteros

Voz 1046 15:54 esto demuestra lo que ya muchos años que es una organización sectaria que no representan a todos los gays lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre

Voz 8 16:10 todos cosas que está sólo para algunos

Voz 1727 16:13 sí les seguimos permitiendo de Espinosa de los Monteros bueno pues sí

Voz 17 16:17 ya está ya está todo dicho os han decidido formar gobierno con alguien que no quiere seguirnos permitiendo la reivindicación de del orgullo qué quiere incluso a probar terapias ese de cura de la homosexualidad es con esto con lo que van a colgar al Gobierno y entiendo que todo el mundo puede entender que es de sentido común que no se les permita encabezar esa manifestación que quieren ir a título individual fenomenal pero no vana no van a encabezar la pancarta de cabecera no van a ir representantes ya digo que van a formar gobierno con esta gente

Voz 1505 16:53 las calles nuestra no estoy a lo dijeron otros en su momento las palabras suenan bastante parecido que esos de no les vamos a permitir que eso se vamos a ver qué es lo que son grupos de poder claro

Voz 1727 17:06 con los que hablan más claro en los de Vox hablan clarísimo se sentía le todo pero que les han diez de todos los demás están con los eufemismos vea esto se les entiende todo vamos

Voz 1505 17:15 vuelvo otra vez a ciudadanos es que los que están legitimando están normalizando este tipo de planteamientos son los que les permiten con los que pactan con ellos y los crees permiten entrar en las instituciones para defender este tipo de cosas

Voz 1727 17:31 llevamos una mañana muy larga hablando de temas que tienen que ver con la tolerancia de tolerancia hablamos enseguida

Voz 5 19:25 ah el placer de escuchar

Voz 25 19:29 entonces llegó el día en que se pasó a visitar al heteros

Voz 26 19:35 fue una tarde ser de mayo justo antes te quiero oscurecida me a una manzana de distancia en la calle en la parte más antiguo de la ciudad con Olmos Bezos y un Arce que crecían a lo largo del bordillo y jardines verdes que se extendían desde fuera hasta Alaska

Voz 27 19:55 decir los plata a Villa

Voz 2 19:58 su calado

Voz 26 20:00 a la noche a a refrescar recorrió la acera bajo los árboles dijeron en que la casa cuando salió a la puerta a Ville preguntó puedo entrar a hablar de una cosa contigo

Voz 25 20:20 qué traigo algo de beber un té no gracias puede que no me quedé el tiempo suficiente para beberlo ahí miró a su alrededor bonita casa vayan siempre tenía la casa bonita yo lo he intentado es decir que bonita

Voz 28 20:38 hacía años que no entraba por las ventanas al jardín lateral de caía la noche ya

Voz 25 20:44 cocina donde una luz brillaba sobre la pila y las primeras

Voz 28 20:49 todo estaba limpio y ordenado Luis causa el pavo era una mujer atractiva siempre se lo había parecido que joven había tenido el pelo moreno pero ahora era blanco todavía conservaba la figura aunque luego remita en la pintura te preguntas qué hago aquí dijo ella bueno

Voz 25 21:13 yo creo que hayas venido a decírmelo bonita que estaba casas

Voz 18 22:58 Pepa Bueno Mourinho que tanto nos tendrá cada vez

Voz 8 23:37 llevamos casi cuatro horas de programa y con distintas formulaciones a propósito de distintos temas hemos hablado mucho de tolerancia intolerancia básicamente en relación con las negociaciones de los partidos políticos para formar gobiernos en ayuntamientos en comunidades autónomas aquí en España pero era vamos a hablar de tolerancia de intolerancia de acoso con una actriz que está ahora mismo en Radio San Sebastián porque después de unos días intensos de rodaje Madrid está en casa de vuelta a casa Bárbara Goenaga un buenos días uno un buenos días Pepa qué bonito conga además Bárbara no se dedica a la política ella hace su serie sus películas tiene redes sociales como cualquiera de nosotros pero mi esas redes sociales sufre una

Voz 1727 24:28 son intolerable cada vez que opina por ejemplo

Voz 8 24:31 de feminismo por sus ideas no por sus trabajos no porque meta la pata poco la última vuelta de tuerca de la intolerable

Voz 1727 24:42 hacia es que desde algún sector teóricamente feministas de acoso una mujer por su marido sí señoras señoras han oído bien tanto viaje para reducir a una mujer a mujer de que Bárbara Bárbara Goenaga es la mujer Borja Semper el presidente del PP de Guipúzcoa candidato en las últimas elecciones municipales a la alcaldía de San Sebastián pero ella ya tiene su carrera una carrera como actriz que recuerda Pepa Blanes

Voz 1463 25:11 a su familia de artistas buen hagas sacó el gusto por el arte y la interpretación empezó en la televisión vasca suelta popularidad la llevó a dar el salto a series de cadenas nacionales empezamos a oír hablar mucho de ella en el año dos mil siete gracias a su trabajo en Oviedo Express de Gonzalo Suárez por la que estuvo nominada al Goya a mejor actriz revelación

Voz 13 25:30 pues no lo vuelvas tras ser un buenas

Voz 1463 25:33 yo no lo ganó sólo llevó Manuela Velasco por REC pero haga siguió trabajando con grandes directores como Nacho Vigalondo Los cronocrímenes o con Helena Taberna en La buena nueva pues no somos después llegaron sin retorno o agnóstica del valenciano Eugenio Mira película sobre el bombardeo de Koldo Serra con quién ha repetido en setenta Bin Laden pero también ha vuelto la televisión pero cuya tenemos una muestra su estupendamente

Voz 13 26:03 bueno pues ya ves que todavía no puede ser

Voz 1463 26:05 a la serie Amar es para siempre en la cadena pública siguió porque poco después se convirtió en la psiquiatra de Carlitos el protagonista de Cuenta y lo que queda por hacer Bárbara me imagino no lo que queda por hacer

Voz 14 26:25 pero si trabajo yo lo único que realmente profesionalmente que sí

Voz 18 26:32 y al dolido buenos días

Voz 1727 26:34 buenos días Pepa cuéntanos el último episodio el goteo de presiones que soporta Barbara bueno pues se ha ido harta del sectarismo que hay en Twitter se ha ido de las redes sociales exactamente cuando Bárbara escribió hace unos días un tuit de condena por la brutal agresión homófoba machista que sufrió una pareja de lesbianas en un autobús de Londres una ataque que dio la vuelta al mundo entre las numerosas respuestas que recibió hubo una que le dolió profundamente el ataque de la feminista harán su Varela leo textualmente la dura crítica dice lo al hombre con el que comparte es proyecto de vida y crianza cuyo partido político pacta con quienes lanzan mensajes proponen leyes que legitiman la el eje Tibi fobia en referencia a Vox el Aris on y bronca entre ambas se multiplicó te puedes imaginar en Twitter la actriz le reprochó entonces a Arantxa Varela que siendo feminista se sumase al machaque psicológico que tiene que soportar desde hace cinco años por ser la mujer del dirigente del PP Vasco Borja Semper golpeara Goenaga querer decir expresó que era algo que su opinión quede quedase anulada por ser la mujer de así que el domingo no se despidió de Twitter por una larga temporada porque considera que hay demasiada presencia de sectarios demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura pieza

Voz 11 27:59 Barberá

Voz 1727 27:59 el goteo no este es el último episodio el que te hace cerrar tus redes sociales pero goteo goteo cada vez que opinas

Voz 34 28:07 si realmente ha sido a la gota que ha colmado el vaso pero no ha sido la protagonista principal esta señora que por cierto me dobla la edad in sobre todo me dolió mucho porque porque me parece que hace flaco favor de verdad el feminismo y en un momento el principio de de bueno cuando leí su su respuesta yo realmente pensé que había sido una bueno pues un descuido suyo no hay que ir por eso que expliquen hombre tú que vas de abanderando la la fe me el feminismo por favor no caigas en lo que todos los machista llevan haciendo hace cinco años yo pensé que lo iba a entender pero qué va para nada entonces ahí sí que bueno pues la verdad es que no me di cuenta que que que estaba entrando en una frecuencia que no era la mía que no servía para nada que que que bueno que ya el sábado por la noche me di cuenta que no podía con ello oí tengo tres hijos pequeños me cuesta la vida hacer hago malabares para poder trabajar lidiar a mí me dio mucha pena porque a mi Twitter para mí con todo esto que tengo ahora mismo entre manos que es la crianza de tres niños muy pequeños mi trabajo en Madrid Mi vida en San Sebastián me vuelvo loca la verdad

Voz 1505 29:26 para trabajar en de es caro

Voz 34 29:29 pues pues me dio mucha pena pero pero sinceramente creo que que no hay cabida in y no tengo tiempo ni energía para para para soportarlo no hay

Voz 1727 29:39 bueno y fuera de las redes sociales Barbara esta intolerancia al acusa es también

Voz 34 29:44 pues no la noto tanto claro la gente es muy valiente en Twitter sobre todo cuando cuando se amparan detrás de del anonimato muchas veces no esta vez precisamente no pero pero bueno creo que si esa valentía no sale no salen en Twitter mucho más fácil sí

Voz 1727 30:00 entre entorno que te dicen que paciencia

Voz 34 30:03 imagínate en mi entorno osea

Voz 1727 30:05 qué paciencia dicen muchísimas

Voz 34 30:08 es cosas pero es verdad que que a partir del domingo que fue cuando decidí irme de Twitter eso es lo que estaba diciendo realmente es la la faena que me han hecho sugiere

Voz 1727 30:17 pues que te encanta Twitter si me encanta tu

Voz 34 30:19 Peter porque yo entré en Twitter gracias a Eduardo Noriega que porque me pareció una plataforma maravillosa para informar sobre cine para ser informada sobre cine arte literatura música que es lo que a mí realmente me interesa ecología a una plataforma para mí muy válida en este momento que me es bastante complicado estar en contacto con gente de mi profesión no estoy Madrid no estoy en las fiestas donde hay que estar en los encuentras no estoy no puedo estar entonces para mi Twitter

Voz 1505 30:47 era eso no hay mucha gente con la que yo

Voz 34 30:49 me relaciono vía Twitter muchísima a muchos directores productores esa plataforma sí que es verdad eso dejo de dejó de tenerlo no imagínate cómo ha sido lo otro para que la balanza haya podido sea que sí que realmente ha sido una faena

Voz 1727 31:02 la verdad es que es que nos corta vías de comunicación bueno quiénes estamos en esto con mucha exposición pública no sabemos muy bien lo que es no sabemos muy bien lo que es bueno pues para eso está el de edito para bloquear para eso está el de edito yo yo bloqueo yo no silencio yo bloqueo directamente para que sepan que mi barrio que es Twitter yo elijo con qué vecinos me relaciono y entonces quiénes son maleducados quien resulte tal bloquea directamente y me quedo tan tranquila tan ancha pero yo claro hablo todos los días de política informó sobre política pero claro una actriz que tiene su propia carrera que tienen su propia biografía que está haciendo su camino ser considerada la mujer de da mucha tristeza es toda una enorme tristeza

Voz 34 31:44 sobre todo por alguien que abandera el feminismo que quiero decir que no no es feminismo eso que pasó el otro día yo quiero llamarle machismo eso no es feminismo

Voz 1727 31:57 además leía en tu en tu perfil de Twitter que dices madre de estrés chicos que serán feministas

Voz 34 32:05 además lo llevó poniendo hace mucho tiempo no es una manera de de la

Voz 1727 32:08 porque creo que tenemos que hacer porque el feminismo e igualdad

Voz 34 32:12 o a la Real creo que tenemos una labor importante entonces para que me vengan ahora bueno en fin

Voz 8 32:18 estabas cansada que cerrase ICO ojalá que pueda

Voz 1727 32:20 volver algún día un consejo bloquea otro consejo no lean las notificaciones

Voz 14 32:24 no no ya ya que pierdan una pena porque me pierda tanta gente cariñosa estupenda

Voz 1727 32:31 habla de que se relaciona contigo pero no

Voz 14 32:34 sí sí sí lo que pasa es que es un poco

Voz 34 32:36 por ello empieza a bloquear pero puedo estar no se tres horas bloques

Voz 14 32:41 alguien le doy habiendo gente que había sido el dedo a veces pero a oye claro

Voz 34 32:46 Llanos en algún momento no lo sé sinceramente creo que este en Instagram estoy muy feliz en Instagram y creo que me tengo amigos muy buenos que me mandan las noticias que ya les he pedido que me manden lo que creo crean que

Voz 1727 32:59 que te hagan un resumen que te ha dado

Voz 34 33:02 sí el otro día me encontré con Anabel Alonso

Voz 1727 33:04 exacto por buena presión en Twitter bueno y que ella se bate el cobre ahí discutiendo debatiendo con todo lo digo como lo soporta si te oye he descubierto que que

Voz 34 33:16 que valgo que valgo para esto no has dicho eso pero yo me he dado cuenta que no algo me dice pero por favor no te vayas que van a ganar ellos digo es que no no soy no estoy hecha para para esto

Voz 1727 33:26 sí sí sí sí no no bueno pues cada uno está hecho para lo que está hecho tiene derecho a hacer lo que crea conveniente siempre que no haga daño a los demás ahí está Anabel Alonso batiéndose el cobre valor inconmensurable

Voz 14 33:37 le leo la ley es sólido la leía la leía iba a bárbaro

Voz 1727 33:41 que ha decidido que bueno que que pliega de momento eh que tiene unos amigos que le hacen el reporte Ignacio Ruiz Jarabo que quería es decir

Voz 15 33:48 vino muy brevemente solidaridad absoluta con Bárbara y no hay apuntabas tú una pregunta Pepa ahí yo creo que que no ha quedado del todo desarrollada fehaciente apuntabas así este en tolerancia que hay en la en alguna redes social no es un reflejo de una intolerancia sociable Barral decía que no porque a la cara gente bueno no decías que tú la cara no lo percibe no pero el que no se perciba la cara porque efectivamente es más duro ser intolerante y mostrase y con la cara destapada ya no es social no que decir que no lo haya no yo me temo quisiera que Noé pero me temo que es que en España pues eficiente todavía queda un cierto poso intolerancia

Voz 1727 34:30 bueno si hay un resurgimiento en todo el mundo yo no creo que sea

Voz 15 34:33 es posible afortunadamente creo que en esto

Voz 1727 34:36 ya no es diferente no es diferente que no es un fenómeno aislado sea polarizado muchísimo la opinión pública que han trazado líneas muy rígidas en el en el suelo y que eso bueno pues acaba teniendo acaba teniendo consecuencias Bárbara un abrazo enorme seguimos

Voz 34 34:52 dos otro abrazo Pepa besazo pues eso echado quedaba gurú

Voz 25 34:59 hipotecas tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos lo recita un poema

Voz 2 35:05 sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una decisiones

Voz 25 35:14 si no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en cualquier punto Es nunca empieza este inglés

Voz 1727 38:33 son ahora las nueve XXXVIII ocho y treinta y ocho en Canarias ha habido una explosión en un edificio en Tarrasa que deja de momento un herido crítico además los equipos de emergencia están atendiendo ahora mismo a una veintena de personas vamos a buscar precisión Joan Bofill bon día

Voz 17 38:51 sí ahora mismo este esta persona en estado crítico según los bomberos por las quemaduras de este incendio hace aproximadamente una hora se ha producido una

Voz 1727 38:59 fuerte explosión en el último piso de un edificio

Voz 17 39:01 yo de viviendas de seis plantas en Tarrasa frente al Parque de las Naciones Unidas ya a esta hora la imagen es de una gran columna de humo que se ve desde distintos puntos de la ciudad ha habido una treintena de llamadas en este tiempo de vecinos que han sido testigos de la explosión hay ocho dotaciones de bomberos ocho ambulancias también en el lugar se han desalojado a todos los vecinos de estrés

Voz 1727 39:21 en la investigación apuntan a alguna dirección o es pronto

Voz 17 39:24 de momento no hace aproximadamente una hora que ha habido esta explosión y los bomberos están siendo con con cautela a la hora de analizar el motivo de esta de esta explosión en esto

Voz 1727 39:34 edificio de viviendas bueno cualquier novedad Nos cuenta ser perfecto hasta luego hoy es la última sesión del juicio del pluses cuatro meses después volveremos a escuchar a los acusados el juicio quedará visto para sentencia separará la señal en directo y empezará la deliberación de los jueces que tienen que decidir si aquí sí hubo rebelión sedición en el Supremo está ya Alberto Pozas buenos días

Voz 8 39:57 hola Pepa buenos días y hubo rebelión sedición

Voz 1727 40:00 o que hubo o no hubo nada claro

Voz 8 40:03 cómo están ahora mismo acaba de empezar la sesión hace unos minutos estamos a la sesión número cincuenta y dos estamos por tanto en la que está previsto que sea la última sesión ahora mismo está hablando Madina Roig es la abogada de Jordi Cusack es una de las cinco abogadas que tiene que todavía exponer hoy sus informes finales y está defendiendo lo que defendió a lo largo de toda la cosa que yo recusar no es un político que por tanto no se puede acusar de tener la misma responsabilidad en el delito de rebelión de la que se acusa a los líderes independentistas que otros acusados que si eran políticos que estuvieron antes

Voz 1727 40:31 a habilidad en la organización

Voz 2 40:34 sí en el referéndum ilegal del uno

Voz 8 40:36 d'Octubre acaba de sacar a colación el informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que ya sabes Pepa que ha dicho que ha criticado con dureza el encarcelamiento y la acusación que pesa sobre los líderes independentistas ha dicho que la presión de Jordi acusar es arbitraria y hasta ahora mismo criticando con dureza también que la Fiscalía les acuse de rebelión esperamos que acabe la sesión de hoy la última por la tarde hay que escuchar a cinco defensas si después escucharemos también Pepa la última palabra de los acusados que en vista de cómo fueron las declaraciones especialmente en el caso de algunos como Oriol Junqueras o Jordi Turull Josep Rull se espera que sean pues más largas de lo habitual en este tipo de juicios hoy

Voz 1727 41:11 toca hacer balance Alberto hoy toca cerrar

Voz 8 41:14 hace mi mi pues eh pues

Voz 1727 41:16 sí así sencillez en treinta segundos

Voz 8 41:19 pues mira cincuenta y dos sesiones hemos escuchado más de cuatrocientos veinte testigos yo me voy con la sensación estos no voy a permitir el lujo de opinar un poco pero voy con la sensación de que muchísimos de ellos quizá los que han ocupado mayor parte de juicio hablamos de decenas y decenas de más de cien y más de doscientos policías guardias civiles algunos votantes no han terminado de tener la relevancia que podrían haber que podrían haber tenido porque he por lo menos a juicio de las a juicio de las partes ni unos han conseguido demostrar que hubiese una violencia tan grande como hablar rebelión y otros han conseguido demostrar que la violencia fuera solamente cosa de los guardias civiles hemos escuchado a muchos políticos que han venido aquí llamados por las partes que no han aportado gran cosa tampoco al al proceso y quizá los que más han aportado quizá los Mossos d'Esquadra quizá también algunos peritos muy técnicos han podido pasar algo algo desapercibido desde luego el Tribunal tiene trabajo por delante que no lo quiero para mi

Voz 1727 42:07 ya para cuando esperamos la sentenció

Voz 8 42:09 después de después de verano yo creo es casi imposible que esta sentencia caiga antes del verano por si acaso me apuntas todo acabo de decir

Voz 1727 42:16 trabado queda grabado queda sus no me lo parece Alberto Pozas que dice que después del verano que empezamos curso político por tanto con una sentencia que tendrá un peso enorme cualquier novedad nos cuentas hasta luego Alberto

Voz 8 42:26 en un abrazo hasta luego un beso o sea que la legislatura en realidad

Voz 1727 42:29 la Mariola el curso empezará con una sentencia que va a determinar buena parte de nuestra vida política

Voz 1505 42:36 seguro yo creo que es una línea que todos tenemos que ser capaces de atravesar plantear un horizonte político nuevo en el que seamos capaces de configurar un proyecto de país España que todos nos sentamos impelidos invitados a participar y también que seamos capaces de dotarnos de las reglas de convivencia que satisfagan de una manera razonable a todos no yo creo que ese es el desafío para los próximos años y es el desafío para un presidente como Pedro Sánchez porque pertenece a una generación que

Voz 15 43:10 es precisamente eh

Voz 1505 43:13 esa encomienda tiene esa generación la generación que nació entre los años setenta y setenta y ocho tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer que este país vuelva a vivir con la misma prosperidad con la misma estabilidad democrática con la misma ilusión de forma conjunta trabajando alineados en ese objetivo pueblos próximos cuarenta años

Voz 14 43:38 sí pero sentencia mediante como claro claro hay que hacer la digestión de esa sentencia no va ser fácil judiciales la política claro claro la judicial marca ese pero

Voz 1505 43:50 tampoco digo todo esto no no en términos de retóricas sino planteando poco el horizonte de futuro porque sino el corto plazo Nos no once parece que este país no tiene futuro no tiene y que los problemas son de tal magnitud que no nos dejan mirada al horizonte yo creo que necesitamos seres horizonte pero también saber que la gestión de estos problemas en no es fácil porque afecta a algo tan importante como la emoción hay mucha emoción en juego más allá del derecho y más allá de la culpabilidad o la inocencia que eso eh bueno es que son las emociones

Voz 15 44:27 tú en referencia al horizonte me hace inevitable la referencia al país las maravillas malicia en apenas maravillas cuando dice que es el horizonte que aquello donde nunca si llega entonces para qué sirve para avanzar para avanzar sentencia yo creo que Freire me ha puesto es que no les va a llevar mucho decidir el fallo pero que les va a llevar muchísimo elaborar la sentencia no todos las meses que han estado todos los testigos todas las sesiones porque quieren lo van a tener un cuidado extremo en en el texto de la sentencia para para no dejar resquicio a a tribunales internacionales no pero acabó decías tú que va a tener mucho peso las sentencias y si eso judío jurídico peso político peso físico va a ser una sentencia con muchos cientos de miles de folios

Voz 1505 45:14 ay si me permites Luis un segundito antes yo creo que hay un elemento estoy de acuerdo con que puede que no resulte muy difícil orientar un poco el sentido del fallo pero sí armar la argumentación jurídica que lo sostenga hay otra elemento si el tribunal como imagino aspira lograr unanimidad porque esto la sentencia así que convendría que no hubiera va votos disonantes yo creo que esa unanimidad es la mejor defensa de las defensas

Voz 16 45:44 vamos a ver yo creo que confío en que en que la sentencia del Tribunal Supremo

Voz 41 45:50 eh eh no no implica de enconamiento un empeoramiento de del problema porque no es verdad que vaya a ser una cosa meramente técnica puramente puramente

Voz 15 46:02 jurídicas un caso enteramente excepcional

Voz 17 46:04 el que hay que tomar una decisión respecto a un caso absolutamente singular en el que en el que las decisiones siempre van a tener algo de inevitablemente inevitablemente posición política cuando se juzga un caso absolutamente sin precedentes totalmente totalmente singular no

Voz 16 46:22 yo creo que que

Voz 17 46:24 respecto a lo que hablar de los sentimientos y puede producir cierta satisfacción ver qué

Voz 16 46:29 Nos en las en las elecciones generales creo la mayoría de los españoles y las españolas

Voz 17 46:34 hemos apostado por ella como por la convivencia civil mira por penalizar un poco a los que en Conan el conflicto para hacer caja propia y favorecer un poco a los que a los que tratan de de proponer vías de solución y plantear y plantear alternativas yo creo que esto es más o menos lo que lo que con nitidez sea sea plantear

Voz 1727 46:55 venga vamos a apoyar a quienes

Voz 17 46:57 a quienes puedan arreglar por buenos pretendan arreglar las cosas no encontrarlas para hacer para hacer caja propia espero que la sentencia del Tribunal Supremo no sea un obstáculo a esta voluntad yo creo mayoritaria felizmente mayoritaria

Voz 1505 47:10 cero fijaros yo la lógica jurisdiccional no es la lógica de la política y esto conviene también tenerlo presente porque no vaya a ser que estemos generando también una expectativa que no se acomode con la realidad los jueces no están ni programados ni entrenarnos ni reclutados para incorporar sensibilidades y que corresponden a otros barrios que corresponden a otras

Voz 14 47:39 para incorporarlas de casa incorpora

Voz 16 47:41 en este caso Mariola como hemos ido viendo que no

Voz 14 47:44 no que yo no no estoy interpretando correctamente es el historial de las mujeres pero hombres y mujeres con historial de sentencias que siempre han ido por un motivo u otro

Voz 1505 47:59 al lado que diría yo creo que señalar y trasladar a la audiencia la idea de que cuando interviene el poder judicial lo hace bajo la lógica del derecho y aquí lo que se está hablando es de interpretar unos hechos encaja encajarlo sin un tipo penal siempre que existan pruebas suficientes para eso y lo que es verdad es que destruir el principio de inocencia que es un principio constitucional es muy complicado y eso yo creo que es la grandeza del Estado de derecho

Voz 1727 48:29 vamos terminando hemos hablado en este programa del derecho a preguntar del derecho a Serguéi celebrar el orgullo con la tabla de reivindicaciones que los homosexuales deciden nos ha hablado del derecho a compartir la vida con el compañero que una decidida y que eso no se vuelva en contra vamos hablar siquiera a dos minutos del derecho hacer viñetas en la prensa y hacer humor en los medios de comunicación porque el New York Times hace aproximadamente un ahora lo recordaba Iñaki Gabilondo ha decidido que en su edición internacional no va a haber viñetas Aimar

Voz 0027 49:10 es una caricatura que se publicó en abril cayó muy polémica muestra a un perro guía con la Netanyahu la Correa tiene una estrella de David Terroba guiando a Donald Trump que en las gafas oscuras en la cara y un una kipá judía en las cabeza el periódico ha pedido disculpas dice que la viñeta fue ofensiva ha echado a los tres colaboradores que llevaban llevaban años década este hecho los dos colaborando con el medio y humoristas gráficos de medio mundo lamentan que un periódico como el New York Times se haya plegado así a las presiones del lobby judío

Voz 1727 49:39 quiénes ven la realidad y la actualidad

Voz 0027 49:41 sólo con un ojo aunque puedan

Voz 1727 49:44 pero con los dos estarán un poco despistados esta mañana no porque la tolerancia es muy compleja se compone de muchos puntos de vistas de vista practicarla tiene mucho más mérito con aquellos con los que no estás de acuerdo que con los coleguita en la zona de confort pero esto ya de que el New York Times el News tantos que es una referencia periodística mundial que está en un momento es peleen Dido remontando la crisis tremenda la doble crisis que ha padecido la prensa de papel la tecnológica y la económica tome una decisión de este tipo a dónde nos lleva profesora de Derecho Internación

Voz 1505 50:21 bueno pues a plantearnos dónde están las resistencias de los Estados de derecho y de las democracias no es decir la democracia y especialmente la americana no sabía señalado eso que abrazamos e invitamos a aquellos incluso que están dispuestos a reventar la propia democracia señalo aquí una conferencia magnífica que es no no la conferencia sino la invitación que le traslada a la Universidad de Columbia hace unos años al presidente de Irán para hablar precisamente a su enemigo esa es la resistencia de la democracia una viñeta pone juicio la democracia

Voz 1727 50:55 entonces vamos a Valencia Ana Durán hay acuerdo para investir a Ximo Puig podemos finalmente votará a favor pero la votación no va a ser hoy

Voz 0131 51:02 el mañana si será mañana Pepa de momento lo que sí que se ha conseguido es desbloquear la situación después de una reunión que ha durado una hora entre los líderes de las tres formaciones ha sido una reunión entre Ximo Puig Mónica Oltra Hay Rubén Martínez Dalmau después de esa reunión de una hora los tres líderes han acordado que sí que se votará mañana la investidura del president Puig para volver a ostentar este cargo en la próxima legislatura estas veinticuatro horas Se van a utilizar para cerrar los flecos de ese acuerdo quizá llevar a cabo la firma formal de ese acuerdo esta tarde en Alicante ir entre otras cosas contemplaría una vicepresidencia verde que sería para Unidas Podem querida

Voz 1727 51:41 vaya que os sea leve a los periodistas gracias hasta

