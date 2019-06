Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve encara

Voz 4 00:08 está ya en marcha la última sesión del juicio del proceso independentista Antonio Martín buenos días buenos días Pepa salvo sorpresa será la última jornada así quedará visto esta tarde para sentencia antes continúa la presentación de conclusiones por parte de las

Voz 0055 00:20 defensas después separan suceder los turnos de última palabra de los acusados vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días la abogada de Jordi cursar Marina Roche acaba de decir que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete El verdadero problema fue una falta de entendimiento por parte de la Guardia Civil y que en este caso se prioriza la unidad de España por encima de los derechos fundamentales

Voz 5 00:39 la defensa la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano no es posible realizar una ponderación entre la unidad de España y ejercicio de derechos fundamentales

Voz 0055 00:49 acaba de sacar a colación el informe de un grupo de trabajo ligado a Naciones Unidas que considera injusto que el líder de Omnium Cultural lleve casi dos años en la cárcel gracias Alberto varios vecinos de un edificio de etarras han sido desalojados esta mañana por un incendio en un piso que además ha provocado una explosión hay al menos un herido que se encuentra en estado crítico Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 01:07 los bomberos sacaban a informar que este fuego hoy ha quedado controlado el balance como decías una persona en estado crítico por las graves quemaduras ha sido trasladada ya al hospital Vall d'Hebron se han atendido veintiuna personas más los servicios de emergencia están atendiendo a estas personas se ha desalojado a todos los vecinos de este bloque los mossos acaban de anunciar también que ya abren investigación para saber las causas de esta explosión una vez este fuego

Voz 0055 01:31 ya ha quedado controlado más cosas el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que los precios subieron en mayo menos que en el mismo mes del año anterior aun así incremento de ocho décimas que incluye una subida de productos básicos de la cesta de la compra Almudena lo que se está subida se ve reflejada en las bebidas no

Voz 1275 01:46 casi en la alimentación especialmente en las partidas más básicas como la carne de cerdo hasta un uno coma nueve por ciento más la fruta un cuatro coma siete por ciento más y las patatas un dos coma seis coma seis por ciento más el único alivio para las familias es que baja el precio de la luz un dos coma cuatro por ciento justamente en el mes en el que menos se necesita hoy les estamos mostrando en la SER los sonidos de la supuesta corrupción en la constructora o

Voz 0055 02:08 Celia a la que se investiga por mordidas millonarias son distintos ejemplos que muestran como ex directivos de esta empresa sobornaba han presuntamente a políticos y funcionarios

Voz 6 02:17 la con compras culpas estén

Voz 7 02:21 a a

Voz 6 02:24 el tres

Voz 8 02:27 en este caso por ejemplo dos de esos antiguo

sumamos como les contábamos hace unos minutos la investidura de Ximo Puig como presidente de la Comunidad Valenciana se va a llevar a cabo finalmente mañanas a votación hay acuerdo eso sí entre PSOE Compromís y Podemos esta última formación va a tener una vicepresidencia en Valencia verde de corte ecologista llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 3 03:01 cadena SER Madrid vía de despido

Voz 0806 03:04 ya sin el Ayuntamiento de la capital acaba de terminar el último pleno de la legislatura y último también salvo sorpresa enorme para Manuela Carmena la alcaldesa ha querido que los portavoces digan adiós y así lo han hecho el que más posibilidades tiene de convertirse en nuevo alcalde el popular José Luis Martínez Almeida y la propia Carmena

Voz 0502 03:20 yo creo que hay pocos errores en la vida como el poder representar a los madrileños creo sinceramente que todos desde nuestras discrepancias hemos trabajado pensando que cada uno hacíamos lo mejor para Madrid y que cada uno hacíamos lo mejor para los madrileños

Voz 8 03:33 me parece muy hermoso que académicos

Voz 1410 03:36 estos cuatro años de trabajo juntos con aplausos unánimes yo creo que eso es una esperanza de la necesidad de la dignificación de la política este acto que hemos querido hacer pues yo quisiera que se convirtiera en una tradición de este Ayuntamiento que siempre se despida así esta corporación

Voz 0806 03:55 el sábado se constituyen los ayuntamientos las negociaciones en Madrid no están cerradas Ciudadanos no descarta todavía la posibilidad de que sea Begoña Villacís la nueva alcaldesa aunque el Partido Popular y lo acaba de decir también el propio Almeida insiste en que no es negociable Carolina Gómez buenos días

Voz 9 04:11 buenos días Almeida ha enviado un programa de investidura Ciudadanos y a Vox para que apoyen su candidatura a la Alcaldía algo que según ha dicho no es negociable el cambio por la derecha lo tiene que liderar el Partido Popular

Voz 10 04:20 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente

Voz 0806 04:42 gracias Carolina ya a partir de las once de la mañana toma posesión del cargo el nuevo rector de la Universidad Complutense el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya H sucede

Voz 9 04:51 al catedrático de alhajas habrá Carlos Andradas

Voz 0806 04:54 las quince grados en el centro de la capital

Voz 11 05:01 hijos de roll jóvenes que no escapar que el debido

Voz 1995 05:41 es una pregunta que ustedes han quitado ya el edredón sí lo han hecho que frío hemos pasado esta noche verdad cómo somos los seres humanos dos días de sol y nos lanzamos de cabeza el verano con la política nos pasa exactamente igual vimos dos rayos de sol pensamos que llegaba el calor

Voz 14 06:29 eh

Voz 15 06:37 baila hay mucha gente tampoco poco defiendes Tim veían correcto está en el aire y vida hay lío sabe veía que pienso eh pensar la vida con la cabeza hacía hay una porquería a incienso eh eh eh ven afectados vida hay iba eh tampoco poco eh

Voz 16 07:27 buenos días buenos días tienes el edredón puesto está puesto mi mujer duerme con nórdico

Voz 8 07:33 todos los noche

Voz 14 07:35 propias

Voz 1995 07:36 no

Voz 17 09:11 entonces

Voz 3 09:12 esto no es real que ellos Real este es el mundo que tú conoces el mundo tal y como era finales del siglo XX ahora sólo existe como parte de una simulación interactiva neural

Voz 1995 09:26 que llamamos Matrix jamón york no existe ese es el título del nuevo libro de Marianne Boticario arcilla es la farmacia nutricionista ganadora del hija del dos mil dieciocho a la caza del año y una de las mejores divulgadores sobre ciencia y comida que hay en España la han visto en Zape en olvida laica en sus redes tiene dos millones de visitas mensuales en su blog lleva años inventando rimas saludables

Voz 8 09:54 vamos la comida de unicornio es una guarra pero si te gustan los colorines para los en la ensalada

Voz 1995 10:02 aquí hablamos de Matrix porque esa es la imagen que suele utilizar Carlos Ríos el fundador del movimiento al footing en España con casi un millón de seguidores en las redes sociales Carlos acaba de publicar también come comida la Real fíjense que sencillo se come comida real a abandonar el Matrix de la comida o alta procesada y volver a la comida real a los alimentos frescos esa es la clave para mejorar nuestra nutrición y nuestra salud en general y eso es algo que nos obsesiona a todos por ejemplo para casar una idea de la que mueve nuestros invitados esta mañana hace unas semanas Carlos Ríos se dio un paseo por el supermercado buscando un aperitivo saludable dio con los era Mames esas vainas de soja tan populares en así

Voz 20 10:48 hola hacen Carlos Ríos que íbamos a aprender a hacer era mami cazo de agua Ilic y cuando sólo cuando Yeste hirviendo echaremos mano de verlos explicaba como sociedad bien

Voz 1995 11:01 los supermercados de España se agotaron los edad Mames Mercadona tuvo que pedir disculpas avisando de que hasta verano no iba a reponer más existencias de de daba mes eso genera a su vez algo muy gracioso que sólo los edad mes todo se llenó de bromas de famosos cientos de miles de ese país se estaban riendo por lo bajini a través de las redes sociales durante semanas los Rial fugarse los comida Aute en ta

Voz 16 11:37 muy bien hay comida auténticos

Voz 1995 11:40 no sé si un estilo de vida que evita los culta procesados y comen comida de verdad es sencilla

Voz 21 11:46 yo no soy extremista simplemente me gusta la comida real in no duda haré en utilizar

Voz 22 11:56 comida real los libros de María

Voz 1995 11:59 Annie de Carlos son los dos libros de no ficción insisto más vendidos en la Feria de Libro de este año se lleva muy relevante no estoy yendo probablemente más de lo que creemos que unos minutos van a ser ellos en en Hoy por hoy han venido por separado juntar Les Useres vamos a pedir sí iban a hacer la compra tiene que hacer el supermercado vayan ahora ya menos necesitamos a uno de ustedes que estén un supermercado porque vamos a hacer la compra hoy bueno verás tú qué compra hoy vamos a hacer la compra entre todos pero vamos a hacerlo con gente porque es muy es mucho más fácil de lo que creemos vamos a hacerlo con especialistas que nos van a guiar por esos a veces laberínticos pasillos obtuso pasillos en los supermercados nueve cero dos catorce sesenta sesenta tienen ustedes la oportunidad de que los dos mejores nutricionistas de este país les asesoren ahora mismo sí están en el supermercado nueve cero dos que vete tú nueve cero dos catorce sesenta sesenta va a ser muy interesante Rosa Márquez por cierto te puedes venir si quieres buenos días

Voz 13 17:56 Tarrida

Voz 1995 17:59 la multiplicación de los Ultra procesados que nos invaden aunque menos hemos que es los comida y no debería estar en la categoría de comida están otro lado un pasillo para protagonizar las herramienta piscina menaje o procesados aquí la multiplicación también de alimentos que no existen porque no son lo que dicen en la etiqueta y por tanto no son saludables más que lleven al con fibra pues es un es un lío por eso se explica que dos de los libros más vendidos por ejemplo el libro de Carlos es libro de no ficción más vendido a Madrid estos días en el número tres por eso explica que ese éxito se basa en en nuestra pérdida total y absoluta de de de del Norte decir no sabemos realmente qué es lo que estamos comiendo así que bonito tenis genial pero sí que Marian García boticario García muy buenos días

Voz 9 18:49 buenos días Toni

Voz 1995 18:50 el libro tal mensaje no puede ser más claro el jamón york no existe hemos vivido una mentira toda nuestra vida

Voz 9 18:56 hemos sido engañados hemos soñado toda la vida sí porque la palabra York no está en la legislación es una palabra vacía de contenido podemos hacer Magdalena York o palmeras de York si queremos igual que jabugo sí que tiene unos requisitos que cumplir para que sea Jamón jamón de york no tiene que cumplir ningún requisito y suele ser el fiambre que yo hago las técnicas siempre de fiambre fécula feo las tres Efes de fiambre lleva fécula

Voz 1995 19:22 se hambre es como lo John Wayne Feo fuerte y formal

Voz 9 19:25 eso es

Voz 1995 19:27 es fécula

Voz 9 19:31 en ese orden cincuenta por ciento de chicha el cincuenta por ciento de cuarto

Voz 1995 19:34 de de limonada quién empezó a utilizar el término jamón de dónde vienes por qué lo llamamos como ellos

Voz 9 19:40 bueno porque según la historia el jamón de York se creó en la ciudad de York pero realmente lo que estamos comiendo ese fiambre ese sucedáneo de jamón no tienen

Voz 0765 19:49 hay que ver con esas paletas eh

Voz 9 19:52 de jamón que en su momento se utilizaron como Jamón jamón

Voz 38 19:56 el asado realmente de origen sea entiendes

Voz 9 19:59 la cuestión es que al final es una carne procesada hoy día si la OMS recomienda evitar el consumo de carnes procesadas del jamón york el jamón cocido realmente lo que tenemos que buscar ya que vamos a comer uno porque no vamos a decir que no se coma hay Euskal que ponga jamón cocido extra la palabra es extra extra solo no extra jugoso porque a la industria a veces se pone extra jugoso parece que ese extra pero no es extra jamón cocido de esta es el de más calidad porque tiene más de ochenta noventa por ciento de jamón mientras que el fiambre tiene en torno a un cincuenta por ciento

Voz 1995 20:33 Carlos Ríos muy buenos días buena día tan puede ese que no tengamos ni idea de todo esto Carlos y que eso justifique la venta de estos libros estamos muy desinformados

Voz 0765 20:44 sí la verdad es que como decías si se ve se venden más estos libros porque la sociedad demanda no esta esta necesidad que hay no la verdad es que hemos crecido hemos estamos viviendo en un sistema alimentario que promueve facilita y accede a los ultras procesado muchísimo con muchísimo más poder que la comida de verdad la comida saludable y esto es un compromiso serio

Voz 1995 21:13 a vosotros os conocéis Marian Carlos

Voz 9 21:15 tuve la suerte de conocernos en noviembre no fue Carlos pero bueno de redes sociales pues nos conocemos desde hace años

Voz 1995 21:22 yo os veo yo estoy ahora mismo en un supermercado de cajeros y os voy a aparecer a vosotros dos directoras mí me pongo a temblar Carlos tú que has desayunado esta mañana

Voz 0765 21:33 pues no te vas a creer que vendo buena ayuna con café ya está eh pero pero porque también digo que que el tema no es que lo que comes sino lo que tienes que dejar de comer no es decir no son tan importante hacer X con número de comida o desayunaron no desayunar sino que es lo que estás desayunando o que metes en tu comida no decirlo primero el primer consejo que daría la gente es oye detecta estos ultra procesados evita los luego come cuando tengas hambre pero come comida

Voz 1995 22:06 al ese es uno de los titulares que te hemos leído acción no es tanto lo que comes sino que tiene que dejar de de comer que es fácil Carlos

Voz 0765 22:16 no no no no es fácil

Voz 1995 22:18 María me cuentas lo jamón de yo es que no sabemos dónde está el enemigo y es una conversación antigua lo hablamos en su día con el cómo

Voz 0765 22:24 this es que estén enemigo muy escondido sí la verdad es que en los años cincuenta pues se era mucho más fácil elegir la comida de verdad porque era lo que había sí que es cierto con una una menor digamos disponibilidad en el sentido de que pues hoy tenemos sobre abundancia de comida hay igual eh sí que es cierto que la seguridad alimentaria ha avanzado bastante pero la calidad de la alimentación no ha avanzado porque lo que se ha multiplicado son esto producto ultra procesados que están hechos pues con estos ingredientes que no son saludable y que acabo la gente tiene opciones alimentarias por todas están esas estanterías de los supermercados pero casi el setenta o por no decir más son ultra procesado por tanto no lo va a tener serias dudas cuando quiera elegir un buen yogur no elegir un yogur azucarado o Un buen cereal no une un cereal porque y esto supone pues eso un reto para para familias incluso para familias que no tienen acceso a estos conocimiento o este nivel educativo no

Voz 1995 23:41 pero de todas esas eh esto

Voz 9 23:43 incluso de la fuga

Voz 1995 23:44 claro funciona como por ejemplo con el tabaco que necesitas un periodo dos pulmones empiezan a respirar primer día que realmente podemos después de una vida atizando Nos todas las mañanas azúcar galletas don los aquel podemos revertir esa mala alimentación has puesto un ejemplo buenísimo

Voz 9 24:01 que es el que el tabaco porque se pueden hacer muchas cosas pero fíjate en este país hasta que no cambió la ley anti

Voz 0765 24:07 tabaco y se prohibió también poder fumar dentro de nuestra fumar

Voz 1995 24:12 que nunca eh sí pero bueno ha habido como un

Voz 9 24:15 como un cambio yo creo que en el fondo en es necesario se pueden hacer muchas cosas pero es necesario que la legislación os echo una mano ahora mismo cambiar legislación del uno de julio por fin el pan cien por cien integral va a ser pan cien por cien integral que hoy mi hoy no lo es el pan de leña va a ser pan con combustible leña hoy no hoy el pan de leña puede ser combustible de de un horno pero ese cambio deseado en la ley y que está fenomenal para el pan no aplican las galletas por ejemplo

Voz 1995 24:42 pero eso a mí yo cuando llegué a Madrid hace muchos años Carlo una de las cosas que más me llamó la atención fue que al palo llevan pistolas gente iba el atienda yo eso no lo entendía

Voz 16 24:53 que alguno panes son tan malos como las pistolas debidos pistola digo pero donde venir donde venido a vivir hay mucho vuelo alimentario

Voz 1995 25:02 habla bien tienes tienes toda la razón pero tiempo hay hay mucho por ejemplo lo de estos días veíamos lo del hacer en las manzanas de de hay productores echándole

Voz 9 25:13 la es tóxica no esos bulos se proliferan mucho yo he cambiado un poco también de mentalidad no antes pensaba que los bulos será super importante contrarrestar los y es verdad hoy sabemos que las noticias falsas y los bulos se propagan mucho más rápido hay que contrarrestar los pero yo lo que creo que tenemos que hacer es sembrar mucho espíritu crítico para que la gente realmente tengan herramientas e antes y más que los bulos que son cosas puntuales a mí me preocupa esa burbuja que hay sobre todo con los supera alimentos no es un bulo eso es en general sólo supera alimentos que el que no existen que son Gwyneth Paltrow básicamente porque es la mejor que se encarga de y repartiendo todos es algo que tenemos en la sociedad que pensamos que un alimento ultra procesado pues es saludable porque lleva Kheyl o porque lleva aquí Noa o porque lleva hacía porque llevan uno por ciento decía entonces algo que tiene que saber la gente es que si un elemento por fuera por ejemplo pone avena hay unos yogures que te dan los buenos días y pone con avena que le de la vuelta de vean cuánta vena lleva o cuánto Kheyl lleva ese chip

Voz 1995 26:16 hay por ejemplo ahora con Instagram hablábamos ayer con una especialista una Wedding plano panificadora de bodas hablaba de del daño que ha hecho Instagram a las bodas claro ya no vale que el amor no es que hay que no esperar a que un poderío Carlos vosotros que es que toda esta moda de hacer fotos a la comida demostrar esos plata brazos como si fuesen horas de arte eso es perjudicial

Voz 0765 26:41 yo creo que no es decir si si estamos hablando de promocionar la comida real hacerla atractiva hay estética no lo veo mal no

Voz 1995 26:51 es comida real claro muy poca gente

Voz 38 26:53 manda fotos comiendo perritos calientes por ejemplo suelen ser un plato muy bien presentado es sano no es

Voz 16 26:59 voy a poner Carlos ahí nadie pone aquí comiendo unas acelgas

Voz 2 27:02 hay una las eh no es muy glamuroso de la vecina rubia que dice

Voz 9 27:05 no hay nada más falso que un desayuno de Instagram no

Voz 2 27:08 él me me me este que dice póngame un

Voz 9 27:12 no sé si un bol de Chilla con no sé qué dice no tenemos Wifi bueno pues un café

Voz 1995 27:16 tras las porras es comida real lo digo

Voz 0765 27:21 no la verdad es que no cómo se fríe en lo que llevan la verdad es que muy real no no es pero pero sí que es verdad Instagram lo que el problema que puede ser es que todo que se sube a Instagram no sin no tiene por qué ser todo lo que come en tu día a día o en tu vida no porque sino a lo mejor es tendrías que estar subiendo un montón de foto no entonces y sólo seleccionan las que tú quieres pues bueno das la imagen que tú quieres pero a lo mejor no tiene porque ser real

Voz 9 27:50 yo pongo la cena de Mis hijos muchos días hago caritas que me quedan terribles no es que sea muy cookies pero por lo que hay tal para la agentes como oye pues mira si me lo das hecho pues te copio esto que saludable y es fácil las esas cosas fáciles funcionan un poco todo de Carlos eh Carlos el otro día estaba viendo la canción que tenía con un mango de una canción Bailando con el mango y eso conecta con la gente no hace un mes y eso conecta con la gente yo canto canciones muy tontas pero eso hace que la gente se quede con los mensajes tenemos quitarnos un poco la caspa los nutricionistas que llevamos toda la vida a sesenta por ciento y de otros de carbono quince por ciento de pero eso no vale para nada

Voz 1995 28:28 ya no hay mucha responsable hemos contado antes lo debe dame Carlos no ya mucha responsabilidad hacia ve que digo porque como recomiende comprar piñas sacaba la Viñales verme acaba hay mucha responsabilidad y Carlos

Voz 0765 28:41 hombre la verdad es que yo también cuido ya un poco lo que digo porque no es lo mismo cuando gritaba a cinco mil seguidores que ya acerca del millón no pero pero bueno eso también es bonito que haya mucha gente detrás interesada en en sabe querer comer comida real sobre todo un público joven al que llegó yo no que espera un público un poco desatendido porque era un público que nadie le decía

Voz 13 29:05 sí

Voz 0765 29:06 oye tienes colesterol alto tiene tienes que cuidarte ya que empiezan los cincuenta los sesenta

Voz 1995 29:12 no no que cuando uno va al nutricionista Carlos es porque algo no está bien la dieta

Voz 38 29:17 en este comidas realmente tu salud y que está en juego aquí porque los comidas procesadas está muy relacionado con la enfermedad es que estamos intentando

Voz 0765 29:28 y sobre todo porque la la alimentación había estado muy centrada en el tema de adelgazar sólo nos hablaba siempre siempre que salía en los medios salía pues que si la nueva dieta que si la nueva forma de gastar la gente ya tenía la percepción de que si tenía que cuidarse es decir cambiar su alimentación era con el objetivo de perder grasa ahora me encuentro con muchísimos chavales y chavalas que realmente empiezan a cambiar suelen mientras que disfrutan sabiendo que es saludable y sabiendo que se están cuidando independientemente de su peso entonces eso me parece bastante poderoso

Voz 1995 30:04 que también

Voz 9 30:05 no no por supuesto por supuesto pero ese despertar el espíritu crítico que es lo que decíamos antes yo que estoy más enfocada a lo mejor un la media edad pues más

Voz 0765 30:13 de padres eh

Voz 9 30:16 que la gente vea los menús escolares de sus hijos diga esto no me suena bien vamos a hacer una presión desde el porque realmente este menú eso antes no pasaba te daban el menú del cole te parecía

Voz 1995 30:27 en la nevera estaba puesto

Voz 9 30:29 y ahora de repente un padre que está tomando rebozado este niño tres o cuatro días a la semana no

Voz 1995 30:35 hay que es desde las preguntas correctas y hay que ir al supermercado es difícil el dato lo que va a dar Carlos hasta el setenta por ciento de la comida de un supermercado es ultra procesada así que hay que elegir muy bien y ese es el llamamiento que hacemos esta mañana nueve cero dos catorce sesenta sesenta si usted está en el supermercado que está en el coche que va a entrar ahora en el supermercado llámennos porque queremos hacer la compra con usted vamos a buenos somos aquí un millón de oyentes pero bueno vamos si hay que una paga vamos a escote cada uno paga lo suyo nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer la compra con dos de los mejores los especialistas en nutrición de este país será en unos

Voz 12 31:18 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 31:21 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 3 31:24 el humo tu era hacer lo mismo Vera por menos dinero

Voz 36 31:28 vente a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llaman Lugo

Voz 8 31:33 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 13 35:35 con todo el carrito son dos de los

Voz 1995 35:38 libros más vendidos en estos momentos y hablan de lo mismo porque coincide con una de nuestras principales preocupaciones el creador del movimiento real footing Carlos Ríos con su libro come comida real que no puede ser más claro el mensaje come comida real con boticario García que es autora de El jamón york no ninguno de los dos se han dado las ramas no han buscado títulos metáforas no eso es muy evidente tenis para irnos al supermercado Carlos sí claro se vamos venga pues entramos en el súper

Voz 16 36:17 galletas a los niños ser ha dicho galletas no tickets que vas a tener mucho cuidado con la tengo llevar a casa

Voz 1995 36:30 qué qué pasa con la galletas en año una buena ni una buena

Voz 9 36:34 yo no las he encontrado de las que hay en el supermercado es muy difícil encontrar una porque es la definición de galletas una harina refinada con azúcar si le quitas el azúcar le pones edulcorantes Poli alcoholes

Voz 16 36:45 sí sí menos mala sólo queda Corte Inglés

Voz 1995 36:49 en

Voz 16 36:51 en septiembre aunque son los alcoholes

Voz 9 36:54 que son unos azúcares alcoholes tienen como la mitad de calorías que el azúcar pero realmente son eso que lleva el chocolate sin azúcar que si te tomas media tableta te vas por la patilla o los chicles sin azúcar de un efecto laxante y hacen que la de comidas tema rica pues sino los tomamos pues mejor

Voz 1995 37:11 o sea que no compro galletas comer galletas

Voz 9 37:14 las llaves una galletas fíjate galletas de mi pueblo me las trajo ayer mi madre practicaron no desayuna yo soy un hedor nutrido

Voz 2 37:21 el lo quiera comprar ir a tu pueblo hombre pues Belmonte está a una hora y cuarto de Madrid yo te lo recomiendo

Voz 1995 37:26 pues pero entonces no ser eficiente si tengo el coche ya que difíciles esto Carlos por Dios no se llama Paula que va camino del supermercado y no se llamaba con la lista de la compra Paula muy buenos días

Voz 0911 37:41 hola buenos días

Voz 1995 37:43 autobús

Voz 0911 37:44 mira si el autobús y un poquito abajo pero bueno no pasa nada es que me interesa muchísimo de la voy a gastar la boca bacteria tengo me queda porque estaba escuchando que tengo la lista de la compra yo voy a comprar un mira los patitos de de arroz que venden de un voto para meter el micro

Voz 16 38:06 eso verás te iban a echar la bronca pero eso ya te digo yo que eso suponía es una sorpresa eh porque sí sí

Voz 0911 38:12 verás que exacto ya yo lo compré siempre que integral que hay veces que lo venden incluso mezclado con a lo mejor especias ya o me voy

Voz 16 38:22 vale usar los pasitos es siempre compro

Voz 0911 38:24 lo más que nada por Prince país porque intento comer algo a lo que es dio todo es bueno me hago bien o mal

Voz 0765 38:33 para preguntaros yo miraría que que vinieran con un buen aceite con aceite de oliva virgen Si vienen con con ese aceite la verdad es que son un recurso para oye para una cena o algo que no tengas tiempo calentar Loi Ilich tampoco lo veo tan mal

Voz 1995 38:51 qué más cosas ahí la lista Paula

Voz 0911 38:53 vale luego igual brócoli que bolsa eh no día hablar ahora Evelyn brócoli de Kyoto también meterá al micro y se hace en vez de tener que servirlo tú no sé si hago bien con eso tampoco como que era un poco en la misma línea que el arroz

Voz 9 39:11 sí yo lucho yo lo hecho en casa yo lo he comprado el único problema con esto es que al final pues medioambientalmente no tiene mucho sentido comprar el bronce la bolsa porque era lo pueden hacer en tu casa con un plato con un poquito de agua y lo cuecen en el microondas en en nada pero igual para un recurso un día puntual vamos saludable por supuesto

Voz 16 39:30 compra brócoli bueno Paula viene uno aquí a los especialistas también a la bueno

Voz 0911 39:39 pan y la otra no he comprado nunca eh pero me han dicho que es mejor que el azúcar que yo creo que me a estar mucho la bronca porque hay gente que piensa que es mejor hay otros piensan que mejor es arte azúcar porque te echas menos cantidad entonces no tengo ni idea tienen el te

Voz 0765 39:55 es mejor dejarlo mejor dejarlo porque además como crees cómo crees que es más sano que el azúcar normal te vas a echar más

Voz 9 40:03 Navidad es azúcar un noventa por ciento de azúcar como decía hitos antes de español y con la parcela fuerte más caro y al finales

Voz 1995 40:11 lo que no sé qué Caisse

Voz 9 40:14 bueno pues es un es un azúcar que lo venden como más natural porque es el azúcar de caña es es es moreno tiene como unos pilones con forma de pirámide truncada muchas veces

Voz 1995 40:22 sí en en Estados Unidos hay una muy buena Anderson

Voz 5 40:26 a usted si van a ver

Voz 16 40:31 la tabla dejemos atrás el comentario que más pone en la lista

Voz 0911 40:36 sí mira ponía jamón york pero

Voz 3 40:38 no no no

Voz 16 40:41 desconsolado como que oyentes lo has oído la conversación enfrentar

Voz 0911 40:46 el sí

Voz 9 40:50 consejo un consejo para el sonó un consejo para eso compra pavo pero que tenga el mayor porcentaje de pavo posible lo hay que tiene hasta el noventa y nueve por ciento de pavo aunque yo te recomiendo el pollo lento que lo puedes hacer en casa que es el pollo al vacío a baja temperatura tarde

Voz 16 41:05 es un taxista diciendo a la muchacha que no tiene dentro

Voz 0911 41:13 claro que la tengo

Voz 1995 41:17 a ver no lo tengo

Voz 0911 41:19 les doy muchas gracias

Voz 16 41:22 el arroz nos a todos bien verdad Atom amigo usted lo ha aludido también lo de la bolsa brócoli pues el jamón eso que has mencionado tú asomo no no lo está panel la polémica polémica Paula muchísimas gracias por llamarnos que vaya todo muy bien

Voz 0911 41:41 pues nada a vosotros muchas gracias por la ayuda

Voz 16 41:44 no hemos ahorrado y que aproveche la mitad del IPC bueno gracias que habla Carlos

Voz 1995 41:51 tú notas que la gente cada vez porque claro que íbamos todos aprendiendo tú empezaste hace poco con pocos seguidores eso ha ido creciendo cada vez sabemos más habrá noticias cada vez nos interesa más y cada vez sabemos realmente más

Voz 0765 42:05 bueno yo creo que todavía hay mucha gente por despertar ella no sabe yo me paseo por el supermercado y veo todavía la acepta de la gente y sí que es cierto que que esto es tendencia es decir hay tendencia de que la gente quiere cuidarse ir esto yo creo que va a ir a más más pero no debemos olvidar que sólo somos una pequeña burbuja que sí que tenemos bastantes seguidores ya pero pero hay millones de personas que no nos conocen que no que que lo que les llega es la publicidad y el marketing de dos ultra procesado que son los que verdaderamente tienen pues es todo un imperio con muchísimo dinero que mueven entonces

Voz 1995 42:48 bueno yo creo que eso lo hace más muy difícil sea que ellos saben cómo engañarnos y como como el molde rústico pan rústico

Voz 9 42:57 no mate de la abuela que no hay abuelas en España para el todo ese tomate no

Voz 1995 43:00 entre de fibra fin claro estoy pensando ahora que que que a lo niño les compro apio no sé muy bien porque

Voz 9 43:09 bueno ánimo con esto en cosos y no no no tiene que ser esto no quiero que quede un mensaje así como derrotista todo lo contrario la idea la idea que yo trasladan el libros finales no tienes que cambiar todo cada vez que vayas al supermercado una vez a la semana cambia es un producto eliges un buen yogur lo demás igual la semana siguiente es que esos

Voz 1995 43:29 eso es caro lo que según el mejor yogur

Voz 9 43:31 es el yogur natural blanco de toda la vida que es más barato que los que tienen que suben las defensas que te arreglan las tripas

Voz 16 43:37 qué le pongo yo al niño del yogur blanco natural y me lo tira la cara como un poco de miel bueno el buen

Voz 0765 43:45 la mejor nota

Voz 9 43:46 Nos dátiles a lo mejor también poco a poco el paladar se acostumbra también a bordo verdad

Voz 16 43:55 es decir por el Manta comprar galletas claro

Voz 9 43:58 todas las tardes pero ya saben ustedes tienen

Voz 16 44:00 deberes oyentes de la Cadena SER

Voz 2 44:03 tío que es muy bonito del viaje estupendos Culture por otro hombre de todo les falta Carlos Ríos

Voz 1995 44:13 venga que Carlos un placer hablar contigo enhorabuena por el éxito oí demostraría pues tras ventas que hay algo que nos preocupa es no que no que nos metemos entre pecho espalda todos los días muchísimas gracias Carlos

Voz 0765 44:26 gracias a vosotros comer comida real

Voz 1995 44:28 jamón york no existe es un mensaje muy claro de boticario García muchísimas gracias al lío placer al lío

Voz 16 50:19 de rostros en blanco y negro

Voz 1995 50:20 pero pone botox afín a cinturas añade músculo a las carteleras ha llegado la cirujana plástica del celuloide ahora Blanes la cornada tiene dos trayectorias

Voz 16 50:34 estaría bueno

Voz 1995 50:42 sus pacientes iban a ser películas que empieza este año no vamos a hacer ahora todos este año lo vamos a empezar súbditos bunkers películas que ya cumplen cincuenta años Pepa Blanes buenos días

Voz 16 50:53 hola buenos días ya tengo la mitad tenía que meter alguna es tan fácil Villar mintiendo ya que te cambia el tonillo no son increíbles yo te creo año cincuenta años pues eh un montón de los cinéfilos decís puño

Voz 2 51:16 porque para quedar unas cifras y luego siempre te vas a equivocar claro pues un puño unha ICO que estoy dicen

Voz 0765 51:21 pueblo un poquico

Voz 2 51:24 el Murcia por cierto bueno vamos a empezar por una polémica que nos gusta mucho aquí que es Cowboy de medianoche la película que consiguió ganar el Oscar a pesar de mostrar una historia con tintes un poquito que no lo digo yo era esa es un poco la insinuación no había eh bueno eso en Hollywood además con muchísimos sexo es son Hollywood siempre ha sido muy difícil el sexo y la homosexualidad todo de hecho hoy nadie la calificaría X como aquel entonces pero no

Voz 16 51:52 yo lo llaman Holy Vox coaligo no existió tan

Voz 1995 51:57 todos los homosexuales ya que llevaban Holy Vox

Voz 2 51:59 esta P no sé si tendría productor eso sí porque ya sabes que ahora la censura es de esta este económica

Voz 58 52:05 esto aquí ocurre todos los días los taxistas se creen los amos de la calle pues en lo que te decía es como hacerse un seguro de vida lo que no puede ser es que tú le pague Saura día veinte pavos en lugar de llevarse a casa un billete de cien todos los días

Voz 2 52:23 esta canción bueno la verdad es que es una de la las joyas de la corona eh lanzó las carreras de esta de este compositor pero también de los dos protagonistas Dustin Hoffman Jon Voight que ahora pues la verdad es que no podría hacer cincuenta años después Cowboy de medianoche porque es votante de Trump puritanos han no creo que yo que se acercaran mucho a esta historia es como saben la historia de un joven tejano

Voz 9 52:47 se traslada a Nueva York donde comienza a trabajar como gigoló

Voz 2 52:49 seduciendo a mujeres maduras de Manhattan Jay conoce a Joe y bueno pues es cierto que luego han venido películas se más sensuales mucho más directa sobre sexo sobre homosexualidad que tampoco eh pues por ejemplo en que no se llevó el Oscar que quizá la sutileza de esta película pues hoy ha bajado pero sigue siendo una maravillosa película para recomendar una y otra vez

Voz 1995 53:12 en películas otra cumple cincuenta años es la caída de los dioses de Visconti cómo ha tratado