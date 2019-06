Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las diez en Canarias esta mañana con Antonio Martín Antoni muy buenos días buenos días

Voz 2 00:10 ni la ministra de Hacienda en funciones acaba de intentar explicar en Sevilla en qué consiste la fórmula de gobierno de cooperación en la que están trabajando el PSOE y Podemos dice que se basa en que haya diferentes perfiles políticos en el Ejecutivo que no tienen por qué ser miembros de un partido diferente al PSOE María Jesús Montero

Voz 3 00:26 tierno tiene que ser un gobierno que sea capaz de acoger en Hoy no necesariamente en su interior pero acoger otras sensibilidades política que van a ser necesarias para apoyar la investidura y los proyectos de gobierno que den estabilidad en el futuro también a la labor del Ejecutivo yo creo que son lo importante más allá del nombre debe como finalmente se configure el Ejecutivo

Voz 2 00:48 por lo demás en el juicio del proceso independentista varias

Voz 4 00:51 jugadas de las defensas están presentando sus concluye

Voz 2 00:53 pones en las que están negando que hubiera violencia durante los días más censos del proceso independentista días de los que una de ella así ha concluido incluso que los catalanes pueden sentirse orgullosos volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días las abogadas acusan a la fiscalía de retorcer el Código Penal para acosar por rebelión Marina Roig letrada de Jordi cursar negaba que el uno de octubre de ese violencia colgar de New de Carme Forcadell dice que se juzga a la ex presidenta del Parlament por ser es no lo que ha hecho no puede

Voz 5 01:19 por Kuchar las lesiones a los ciudadanos que que utilizaron con uso de Shannon agentes tiran el Código Penal tenemos que acatar porque es el que es pero no inventar nuevos tipos penales

Voz 2 01:31 se espera que el juicio quede visto Antonio para sentencia esta tarde además eh la Abogacía del Estado son Mostra

Voz 6 01:35 partidaria de que Oriol Junqueras pueda acudir el lunes al Congreso para jurar como eurodiputado y que luego la

Voz 2 01:41 Electoral Central sea la que considere si se les suspende o no después de esa función de diputado europeo vamos a Valencia un alumno atacado una profesora con un objeto cortante en un instituto de esa ciudad la docente está herida el alumno detenido en ese instituto está Toni

Voz 0269 01:55 Jiménez la policía ha detenido al joven de dieciséis años que el medio

Voz 7 01:58 de la jornada escolar se ha abalanzado sobre su profesora tras mantener una fuerte discusión por la calificación de un examen le ha clavado un objeto punzante en la clavícula después ha atrincherado en la azotea del complejo donde se imparte formación profesional la profesora está fuera de peligro ha sido trasladar a un centro sanitario el menor pasará en las próximas horas a disposición de un juzgado de menos

pues gracias Toni hoy les estamos además contando en la SER el informe de la autoridad fiscal independiente sobre Correos lo estamos adelantando la Erez plantea recortar en ese texto el reparto de despedir también carteros e incluso cerrar oficinas el Ministerio de Fomento considera que esos consejos que está dando el aire va más allá de las funciones propias que debe tener el organismo del Exterior miles de personas siguen protestando en las calles de Hong Kong contra la ley de extradición elaborada por el Gobierno chino en los últimos minutos las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno is están viendo también ambulancia la zona en la que se están desarrollando esas protestas

Voz 1491 03:03 Ciudadanos también se resiste a decir hasta dónde está dispuesto a llegar en sus pactos con Vox en el Ayuntamiento de la capital la formación de Albert Rivera asegura que sólo está negociando con el PP para sacar a Carmena del gobierno municipal un objetivo imposible sin los votos de la extrema derecha Silvia Saavedra es secretaria del grupo municipal de Ciudadanos

Voz 8 03:21 estamos examinando el documento que nos ha pasado el Partido Popular íbamos a fijar un programa de gobierno le puedo avanzar más de lo tienen líneas rojas estamos en la fase el programa de gobierno insisto que no sea lo primero son los ciudadanos cientos nosotros no ahora no vamos a hablar ni de partidos políticos dispuestos todos lo somos en los próximos días la nosotros estamos ahora hablando de programa de gobierno no hablamos de partidos políticos del Gobierno lo tendrá que hablar como nosotros estamos hablando ahora para el Partido Popular están haciendo por el Partido Popular ya estamos hablando sobre importantes medidas que son fundamentales aquí en el

Voz 1491 03:54 día quince este sábado que es cuando se constituyen los ayuntamientos Comisiones Obreras denuncia que el Gobierno regional va a nombrar a dedo a los directores de trece centros de educación de adultos por su propia falta de previsión muchos docentes interesados en dirigir estos centros no pudieron acceder al curso obligatorio de formación porque la Consejería convocó pocas plazas Laura

Voz 4 04:13 algo habrá un nuevo curso para directores pero se hará a finales

Voz 9 04:15 de año y los centros de educación de adultos afectados necesitan renovar los equipos directivos ya mismo así que ante los previsibles Nova gran vientos a dedo Comisiones pide que se tenga en cuenta estos profesores Isabel Albín

Voz 10 04:26 exigimos a la Consejería es que facilite el nombramiento accidental de directores que formen parte de los equipos docentes de los actuales centros de adultos que que tienen experiencia y a la vez

Voz 1 04:37 ponga en marcha un proceso de formación de estos equipo la Consejería

Voz 5 04:41 hacen asegura que no habrá dedazo porque se han convocado concurso para renovar los equipos de estos trece centros de adultos afectados y la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas miembros de una misma

Voz 1491 04:50 Elia por distribuir droga usaban como base de operaciones

Voz 4 04:52 su vivienda en Arganda del Rey usaban a menores para venderla también en parques quince grados en el centro de Madrid

Voz 11 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 05:24 hubo un tiempo en el que las leyendas dominaban los cielos y existe una leyenda que ni el tiempo ni la memoria lograron socavar la leyenda del Granma Aaron rock

Voz 1995 05:39 la primera guerra mundial el alemán Manfred Font Ritz no se convirtió en el piloto de cazas más famoso el mundo después de derribar ochenta hermanos enemigos su leyenda una insignificancia si la comparamos con las de los verdaderos varones Armando y Carlos de Castro sonrojo muy buenos días bienvenidos al oír buenos muchísimas gracias por hacer que estéis aquí Barón Rojo es si ha sido la gran banda del heavy metal de este país la que los años ochenta se encargó de demostrar de demostrarnos que rock español no tenía nada que envidiar al que venía de fuera ahora con casi cuarenta cuarenta años eh

Voz 13 06:21 a casi el dos mil veinte serán se cumplirán cuarenta años

Voz 1995 06:24 cuarenta años de trayectoria a sus espaldas han decidido retirarse a tiempo con una gira I con cierre final a la altura de la banda de rock duro más grande de España horas de vuelo utiliza calculaban las horas de vuelo como pilotos de aeroplano que sois cuántas horas de vuelo llevamos esos muy es decir no sé

Voz 13 06:47 como Barón Rojo por lo menos dos mil actuaciones si no nos tener más no está mal eh muchos años mucho éramos apelando a cincuenta por año más o menos tampoco es una media descabelladas se pero vosotros y locales de ensayo cuánto dinero puede Isabel gasto afortunadamente local nuestro desde los económicos notaremos los ha sido una excesiva inversión en ello aparte en los bares de almacén con lo cual es es una doble buenos ha grabado en enero

Voz 4 07:20 Abi Rull que lo vi Rod prostituto a grabar un disco

Voz 1995 07:24 horas en Abbey Road con mucha pero estudia Stéphane

Voz 13 07:30 llamado por Romeo nosotros hemos en Londres pero no en Abbey Road pero no muy lejos no

Voz 1995 07:35 yo a las cuarenta años claro cualquiera que se haya visto en directo conoce te la energía que transmití es de lo que se queda

Voz 13 07:45 es encima esto cuanto en ser humano normal un año vuestro cuánto es el ser humano normal un año nuestro porque nosotros de energía que hay en el escenario lo que desprende y seis muchos dejáis la piel ahí bueno es que cualquier banda de rock que se precie y tiene que llegar al escenario bueno demostrar que aquello es el sitio donde se encuentra como pez en el agua y realmente es así nosotros es donde más a gusto nos encontramos y donde si no lo vas a dar todo cuando estás en el escenario no lo vas a hacer cuando Bages lógicamente claro entonces ahí unos economizar nada menos economizar esfuerzos mi ni energías pues y Carlos en qué momento decidió soy ya ya está dejamos Buero que yo creo que la efemérides

Voz 14 08:34 el cuarenta aniversario de la banda influido mucho no quizá ya somos mayorcitos y quizás sea un momento de era un momento de replanteárselo quizá haya sido lo más lo más conveniente lo cual no es óbice para que lo cuando habían pasado cinco años lo echemos de menos pero de repente logré poner pero vamos en principio el planteamiento es honrado es nuestra

Voz 13 09:02 tras despedida que puede ser una despedida tipo Miguel Ríos quién sabe quién sabe es que si nosotros pudiéramos predecir el futuro ni siquiera podemos predecir

Voz 14 09:15 para mañana pues entonces Pierre sale

Voz 1995 09:17 somos capaces vamos a algo que hicimos hace ya algunas semanas que anunciaba es el el fin de gira Hay que recoge los trastos y volvéis que que fintas que os están contándonos fans que que está recibiendo

Voz 13 09:31 yo lo que te añadiría lo de antes es que es mejor retirar Tetuán que te retiren si ya somos muy de retirar un poquito yo creo que narra de nuestra decisión estriba en eso que ahora somos nosotros los que decidimos retirarnos y no esperar a que realmente muy ya la gente no te quiera contratar por lo que sea no lo estamos en plena gira en plena actividad en pleno movimiento pero bueno sabemos que esto no va a ser eterno y entonces es mejor retirarse cuando todavía está más o menos aún casi plenitud de facultades que esperar a hacer en encima de un escenario

Voz 1995 10:09 qué dice la gente carros

Voz 14 10:11 pues yo creo que habrá división de opiniones como los toros habrá que le parezca bien habrá que ir a por cannabis seguido más tiempo ahora que era oye que yo no he podido ir a ver nunca me hubiera gustado yo taxi eso habría que preguntárselo quizá a la gente

Voz 1995 10:30 bueno del referendo ir a alguno de los dos mil concierto oportunidades ha habido director Armando de Castro Carlos de Castro son dos hermanos unidos no solamente por lo la geología sino también para el rock es una historia compartida al frente de la historia de la música de este país vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos compraron

Voz 1995 35:40 abrimos la sección de asuntos relacionados con la justicia y los derechos humanos para escuchar los testimonios de María y Baltasar Garzón antes de la pausa en el oído juraron decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 35 35:53 José han cooperar con Baltasar María muy buenos días cómo estáis

Voz 0269 35:58 a de cancelación unos Nenuco pero hace mucho tiempo los subsidios del Gobierno

Voz 1995 36:04 ha adquirido o a compensar no deberíamos hacer dos secciones una con lo que no se oye

Voz 4 36:13 el agua generando un diccionario de eufemismos del siglo XXI

Voz 1995 36:18 no pero está bien

Voz 4 36:20 realmente lo que sí

Voz 0269 36:23 necesita es cooperación pero es otro sobre todo hay un elemento más fundamental para mí que es confianza que genere credibilidad Hinault hastío a la gente pero bueno eso es lo que hay que conseguir

Voz 1995 36:35 vamos oye añadir una palabra muy interesante al diccionario jurídico pero una vez más queremos comentar como vosotros una noticia que de la que ayer se hacía eco el Washington Post según la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría solicitado formalmente a Reino Unido la extradición del fundador de Wikileaks de de Julian Assange es un tema en el que como todos sabemos Baltasar Garzón como abogado de Julian Assange lleva mucho mucho mucho tiempo trabajando mira ese movimiento esperado

Voz 0269 37:04 bueno realmente la noticia es ésa pero no es que ahora por primera vez la reclame hay una orden de detención internacional de diciembre de dos mil diecisiete que se activa el diez de abril de dos mil diecinueve hay comienza el proceso de extradición hilo que ahora es eh que se formaliza en sí mismo la demanda ir a la vista de la primera vista de la extradición va a ser el día catorce es decir He pasado mañana y eso significa que por primera vez eh se le va a poder decir al juez los argumentos en contra de esa petición

Voz 13 37:44 no

Voz 0269 37:44 es un proceso que apenas está iniciando ahora eh Julian está en una situación médica complicada con la atención médica ha perdido mucho peso en fin la situación no es eh la más óptima y las condiciones en la que en la que está es gravemente distorsionada ante y límite activo de sus derechos pero sí empieza ahora la fase más judicial de la extradición esto donde vamos a poder por primera vez a poner los elementos para demostrar que es una persecución política y que los cargos que se hacen contraen tienen un contenido netamente atentatorias a la libertad de expresión la LOCE

Voz 1995 38:26 ahora esperanza Baltasar de que prospere

Voz 0269 38:29 bueno si tuviéramos que atender a lo que dicen los responsables políticos pues serían escasas pero afortunadamente esperamos que esperemos que el sistema judicial británico responda a los principios de eh de legalidad e independencia porque si fuera así creemos que esa demanda es netamente política aquí en alguna de las instancias vamos a conseguir que esto se paralice es difícil en esta primera etapa pero yo creo que al final sí podemos conseguir que esto se detenga porque no tiene ni pies ni cabeza más allá de la exigencia o de la venganza política contra alguien que supuestamente ha hecho daño a algunas instituciones pero que por el contrario

Voz 27 39:13 ha evidenciado

Voz 0269 39:15 violaciones masivas de derechos más yo creo que

Voz 27 39:18 dentro de lo que cabe que sea en Gran Bretaña en otro lugar FECE en ciertas garantías que debemos de confiar sin caer en un idealismo sobre el sistema judicial británico pero bueno que a priori ofrece más garantías que si hubiera sido en otro sistema así que tenemos que confiar como siempre

Voz 1995 39:37 estimamos el día a día hora de Julian Assange en prisión

Voz 0269 39:40 pues es un día a día en el que está en una prisión de alta seguridad en cumplimiento de la pena por haber quebrantado las medidas de libertad provisional que tenía cuando se eh se metió en la embajada de de Ecuador en Londres sí obtuvo el asilo político diecinueve de junio de dos mil doce eh que son once meses y medio ir a prisión provisional por la demanda de extradición de Estados Unidos una prisión de alta seguridad tienen una la restricción máxima casi veintitrés horas de incomunicación apenas una hora de de patio de relación con otras personas ir estamos viendo que continúan los ataques a su intimidad han salido algunas grabaciones de dentro de la prisión

Voz 4 40:33 absolutamente sí desde dentro bueno

Voz 0269 40:36 es se ve que suele limitan los derechos de comunicación con sus propios abogados que todavía físicamente no hemos podido prácticamente hacer nada unas una situación bastante problemática todo lo más un abogado en casi por videoconferencia en fin limitaciones de la Defense están siendo muy grandes islas personal suya muy gravosas Nos preocupa eh sumamente y así lo hemos puesto en conocimiento de organismos internacionales porque es grave esa situación de relatores de Naciones Unidas el informe del relator contra la tortura es absolutamente contundente y terrible de la situación en la que tiene en la mismo el relator de privacidad donde en el que su informe también es demoledor oí bueno todo esta situación vamos a hacerlas valer en todas las instancias siente

Voz 1995 41:28 nacionales no parece no parece que va a ser un camino sencillo eh vamos a hacer una pequeña pausa a las once y cuarenta minutos una hora menos en Canarias en Canarias

Voz 36 41:37 enseguida

Voz 1995 48:00 interrogatorios las noticias y únicas judiciales que consumimos casi a diario están llenas de interrogatorios

Voz 4 48:06 van a ser interrogados en calidad de testigos tienen obligación de decir verdad vamos a iniciar el interrogatorio pues que conste la protesta

Voz 48 48:13 esto que usted le propuso Iván Granados hacer

Voz 4 48:16 el viaje con explosivos a Madrid no con hachís usted estaba

Voz 1 48:18 conforme con este diagnóstico de ese diagnóstico a mí no se me comunica nunca

Voz 1995 48:22 ya sabe que usted está amparado en el en Baltasar queremos la has dicho miles interrogatorios a los de tu carrera queremos la verdad les tu Truco cuál es el truco de un buen interrogatorio

Voz 0269 48:36 no hay no hay trucos hay que estar preparado tienes que conocer primero el asunto tienes que estar técnicamente preparado tienes que ser también eh no no sólo conocedor de las leyes sino bastante psicólogo conocer la personalidad que es lo que quiere es tener muy claro cuál es el objetivo tienes que conjugar con los elementos probatorios au documentales que tienes no es lo mismo interrogar a un testigo que está obligado a decir verdad que tomar declaración a un investigado que puede que no decir la verdad que puede eh muy guardar silencio es decir no tiene derecho a mentir pero tiene el derecho a no contestar a las preguntas que se les formulen si se fuerza puede ser refuerzan el sentido de que finalmente se les pide que que diga algo pues puede contar una cosa que después si no es en juicio oral carece de trascendencia o no tiene tanta trascendencia realmente las pruebas se producen en el juicio oral y ahí es donde en el sistema español es donde te exige en la verdad ahí donde no decir algo que deberías de de decir pues puede tener una trascendencia cuando es en la instrucción de la del sumario de las diligencias tienen menos relevancia el el mentir de alguna manera o no decir toda la verdad el falso testimonio es cuando esa declaración se produce en el en el juicio oral que ahí sí que puede haber una deducción de testimonio por el delito de falso testimonio

Voz 1995 50:14 en un interrogatorio especialmente difícil

Voz 0269 50:19 bueno sí a lo largo de mi de mi profesión como juez he tenido muchos interrogatorios difíciles pero recuerda uno que fue especialmente productivo con una declaración con etarra Valentín Lasarte que no había declarado ante la Policía Autónoma ante la Ertzaintza cuando compareció en el juzgado pues bueno dando con él di comenzando siempre presente dos abogado pues aproximado te analizando el personaje como era la idiosincrasia yo ya lo había estudiado lo había me había preparado mentalmente y finalmente acabó siendo una declaración de dieciséis horas donde se reconocieron varios asesinatos implicaciones de de mucha gente es decir hay un momento en que la persona que está cerrada también necesita expandirse y contar su verdad o colaborar en fin depende de la posición que mantenga pues ese recuerdo una en temas de narcotráfico que que al final se concretó en la desarticulación de organizaciones de ocho nueve organizaciones con total de trescientas y pico personas implicadas y todo a Abbás desde el testimonio de uno de los implicados tenía una una memoria brutal de señor de Andalucía que era una cosa espectacular no recordando las operaciones dónde con quién de qué manera he que puntos de venta en qué punto de distribución

Voz 13 51:50 eh

Voz 0269 51:50 uno piensa es decir exactamente si se hubiese orientado hacia el bien sería impresionante al final hizo hizo al Gobierno

Voz 1995 51:58 sin abrir cómo eran los interrogatorios a los que tú ciento hubiera tenido que acepte por parte Baltasar

Voz 27 52:04 bueno no sé que tampoco lo recuerdo

Voz 0269 52:08 igualmente complejos que yo creo que ese

Voz 27 52:11 dejaba el trabajo en la si bien

Voz 4 52:13 a la hija del juego en Caracas donde has estado conquense está claro

Voz 27 52:20 pues por lo por lo mismo ya sabes que hay una segunda intención en la primera pregunta hay que importa de tienes que salir Jones si lo que quería decir es que yo me pongo mucho ahora del lado del que va a someterse al interrogatorio dentro de mí de empeñen profesional está también el capacitar de alguna manera ya a las personas que se iban a a exponer a un interrogatorio qué le diría a la gente que es es imprescindible por qué porque tú delante de un juez de la Antona autoridad evidentemente sí es una detención no tiene más remedio medio no pero sea no te da tiempo a preverlo pero pero es inevitable yo también he sido por ejemplo estuvo enjuicia que yo fui demandante tal que te somete a una a una aún hay interrogatorio y es inevitable que la emocional y da los nervios IS imprescindible saber decir lo que quieres decir y eso no se adquiere por mucha inteligencia que tengas hay otros otras capacidades de oratoria de inteligencia emocional de que eso hay que adquirirlo yo sí lo diría cualquiera que que que se vea enfrentado a esta situación que tomes el tiempo de preparar no no

Voz 0269 53:29 ahí hay una anécdota yo no sé si te la he contado alguna vez pero si eso siempre me dices ya la contaste y no la cuento

Voz 28 53:35 de cómo se tensionan las personas cuando están en presencia de un juez

Voz 0269 53:42 de un tribunal gente normal y corriente que que se asusta que entonces también tiene hay que tener cuidado para darle esa calidez necesaria no solamente de enemigo ahí sino de de imparcialidad para que para que se expanda yo recuerdo hace muchos años en una capital donde yo era magistrado pues vino un señor que tenía que declarar como testigo en el hombre que he venido en bicicleta ahí traía las pinzas sujetando

Voz 4 54:07 le en el pantalón

Voz 0269 54:10 en la Cadena y entonces no se les había quitado entonces cuando se les va tomar juramento pues que yo le dije dijo baje los pantalones y el hombre ha empezado a de saludarse la la correa y empezar a bajarse los pantalones y no no no no las pinzas las pintas el hombre no sabía ni dónde estaba estaba totalmente

Voz 4 54:29 muy revive baja dijo pues no no pienso en otra cosa yo como estaba ese hombre

Voz 27 54:39 creo que tenemos que entender que a veces los juicios tener un punto de teatralización que efectivamente los ahogados tienen esas capacidades Itu como como persona implicada también tienes que de alguna manera entender dónde vas no y más ahora que muchos han incluso televisado sólo pueden entonces no digo que tú simplemente saber cómo eliminar esas nerviosismo es total para qué

Voz 0269 55:03 lo que tú digas en tu contra otros testigos yo recuerdo trazo también de esto de las películas que dice María reales un abogado novato cuando llegó a uno de sus primeros juicios y entonces llega el momento de informar hoy se pone de pie se dice no nos es que voy a informar de que en España se informa sensato lo dando vueltas el estilo americano no

Voz 1995 55:27 aquí hemos visto muchas películas es es en el fondo un interrogatorio no difiere mucho no tardó lógicamente la situación de cada uno y la cuestión pero en otros

Voz 4 55:36 hasta el punto de vista vista de trabajo de una entrevistado dio una entrevista me entrevistó a verte

Voz 27 55:44 según el personaje el medio y todo puede ser una entrevista que tiene unas segundas intenciones

Voz 1995 55:48 no tiene por qué ser amable

Voz 0269 55:51 qué ambiente dura incisiva la respuesta tiene que será Gil se yo que he tenido la doble experiencia de interrogar iba a ser interrogado pues ves también la depende de la ellos sin gracia de quién tienes enfrente no es decir hay veces que a la hora de hacer interrogatorio es amable te más través de que tienes que ser duro distante en función de quién tienes delante y sigo diciendo de que objetivo es decir tienes que hacer ese análisis psicológico y mirarle un poco más allá de la de la lámina de los ojos no decir ponerte en el lugar en el contexto estudiar sus debilidades sus fortalezas Ali arte en algún momento del interrogatorio llevarlo conducirlo incluso no sé hay hay hay puntos de inflexión que son fundamentales como los detectas la praxis el estudio sobre todo la información tener el conocimiento de quién tienes delante yo recuerdo en una ocasión

Voz 28 56:59 que un personaje

Voz 0269 57:02 yo estudié en Sevilla IU era muy conocido en Sevilla desde los años sesenta como distribuidor de de de sustancias ilícitas no después de muchos años llegó a esto estar delante de mí imputado por narcotráfico entonces yo me recuerdo que la primera vez que bordea un interrogatorio Le dije por su apodo dije hola cómo estás claro se quedó extrañado que yo conociera lo digo bueno entonces ha seguido vendiendo muchas veces en tal punto de Sevilla y ahí se queda usted es que sabe quién soy yo y claro yo estuviera en Sevilla personaje de aquel mecanismo y a partir de ese momento

Voz 1995 57:45 el tipo al que habla interesante lo de los interrogatorios no se enfrió