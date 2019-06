Hoy por Hoy (12/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:11 bueno Tony qué tal buenos días el candidato a la Presidencia del Gobierno valenciano Ximo Puig se comprometa a declarar la emergencia climática en su comunidad durante la primera semana de gestiona se acaba de apuntarlo en su discurso de investidura en Les Corts como parte fundamental de su programa de gobierno si consigue la confianza de la Cámara o qué principio tienen más o menos asegurado después del acuerdo de última hora con Compromís y Podemos formación que finalmente dirigirá las políticas de cambio climático vamos a la Cámara autonómica la Talens

Voz 0141 00:36 buenos días Ximo Puig ha pedido el apoyo para un proyecto de gobierno basado en el crecimiento económico la igualdad El y la democracia entre otros muchos compromisos sitas el último asesinato impulsará la lucha contra la violencia de género y también la lucha contra el cambio climático con la declaración de la Comunitat en situación de emergencia climática esto se traducida al parecer en una Agencia Ecológica que tendrá Podemos y así se desbloquea la situación que se había estancado esta misma mañana los tres partidos han acercado posturas y a no ser que haya un cambio de ultimísima hora esta tarde en Alicante se firmará el Pacto del Botánico dos así las cosas el pleno para la votación será mañana Ximo Puig tendrá cincuenta y dos votos dos más de los que necesita PP Ciudadanos y Vox califican de vergonzoso el espectáculo dicen que están puesto Les Corts al servicio de los tres partidos que van a firmar el pacto de los sillón

Voz 1018 01:28 tal además Cáritas acaba de hacer públicos Informe Foessa sobre exclusión social según la ONG de la Iglesia ocho millones y medio de personas están el riesgo son un millón doscientas mil más que antes de la crisis María dolorido

Voz 0259 01:41 a pesar de que la tasa de pobreza ha bajado siete puntos según ese estudio el dieciocho por ciento de la población vides vive estancada en exclusión social diez años después de la crisis lo más preocupante es la situación de cuatro millones de personas que acumulan tantos problemas cotidianos que no pueden tener un proyecto vital estructurado dentro de ese grupo casi la mitad está ya expulsada socialmente son más que en dos mil siete el prestigioso informe Foessa señala que por primera vez la vivienda se convierte en el principal factor de exclusión social por encima incluso del desempleo además constata cierta fatiga dela solidaridad por parte digamos de la clase media que ha recuperado a la que ha llegado la recuperación económica otra novedad del informe importante la exclusión social ha crecido en comunidades como Cataluña Baleares o incluso el País Vasco

Voz 1018 02:32 gracias Mariola a los trabajadores de Correos anuncia posibles movilizaciones y el Gobierno hace suyas las recomendaciones de la autoridad fiscal independiente que en su último informe avanzado hoy por la Cadena SER plantea despidos de carteros cierre de oficinas y reducción del reparto diario de cartas en algunas zonas geográficas el Ministerio de Fomento rechaza estas recomendaciones entiende que se extralimita las atribuciones del aires pero los sindicatos están lógicamente alarmados Regino Martín barco es responsable de Comisiones Obreras en Correos

Voz 1091 02:58 el es yo creo que en primer lugar lo que hace es suplantar el papel que el Parlamento tiene del Gobierno no le corresponde de ahí de decíamos que la idea tenía algún interés en conectar con la opinión de los lobbies de paquetería de este país no descartamos que si siguen en esa línea tengamos algún alto de protestas en las sedes de aquellos que pertenecen a acabar con una empresa que tiene cincuenta mil trabajadores

Voz 1018 03:24 en la SER les ofrecemos que también las grabaciones de la supuesta corrupción en la constructora OHL investigada judicialmente por el supuesto pago de treinta y ocho millones de euros de de Comisiones entre dos mil tres y dos mil catorce al menos once políticos de distintos partidos fueron sobornados en una desgravación por ejemplo en escucha como dos antiguos directivos cuentan los billetes hasta ochenta y cinco mil euros para sobornar a un funcionario Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:48 en fajos de diez mil euros en pagos para sobornar a políticos como o entre ellos como supuestamente al ex director del Puerto de Melilla y ex cargos del PP en la ciudad José Luis Almazán que impide a OHL cuatrocientos mil euros para las europeas del PP si quieren una adjudicación

Voz 1552 04:20 el político que se define como un equilibrista declara mañana como imputado ante el juez

Voz 1018 04:27 hora doce y cuatro me juicio del prosa estoy quedará visto para sentencia continúan las defensas relatando sus argumentos exculpatorio a la espera de los alegatos finales de los procesados previstos para esta tarde Alberto Pozas

Voz 3 04:37 si las abogadas consideran que la Fiscalía ha forzado el Código Penal para acusarles de rebelión y malversación honrar deriva es letrada de Carme Forcadell Judit Gené declara ahora los de Meritxell Borràs

Voz 4 04:47 que es la está juzgando como promotora por quiénes no por lo que ha hecho derecho penal cuando las conferencias se hablan de cosas que no nos gustan son malversación

Voz 3 04:57 cuando la televisión pública la Generalitat de Cataluña no un cortijo acaba de decir esta última contestando directamente a una de las fiscales Consuelo Madrigal

Voz 1018 05:06 queda todavía otro dato preocupante en los cinco primeros meses de año se disparó la cifra de incendios forestales más del doble que el pasado año según el ministerio para la transición ecológica Javier Gregory

Voz 1995 05:17 así es es el dato peor del último balance oficial

Voz 0882 05:19 al también la superficie quemada porque hasta el treinta y uno de mayo el fuego ha arrasado ya treinta y cinco mil hectáreas el triple que el año pasado por estas mismas fechas y un veintitrés por ciento más que la media con respecto al número de incendios se han registrado cinco mil quinientos cincuenta el doble como decías que el año pasado y un doce por ciento más de la media de la última década con estos datos negativos el dos mil diecinueve es ya el cuarto año de la última década con respecto al número incendios

Voz 1995 05:44 la superficie quemada himnos queda lo peor que es el verano

Voz 0824 05:49 en quiere seguir en la cárcel de Ávila como les venimos contando las era el marido de Cristina de Borbón sigue siendo el único hombre de la prisión de Brieva no mantiene ningún contacto con otras reclusas pasa el día dedicado a hacer deporte leer y escribir cartas la semana que viene se cumple un año de su ingreso en prisión días

Voz 0325 06:04 luto en Xàtiva en Valencia por el asesinato de una mujer embarazada de seis meses que apareció ayer degollada en su casa las primeras investigaciones avala la versión de su pareja que estaba trabajando cuando sucedió la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis por el momento no se ha producido ninguna

Voz 0824 06:18 Detención La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un joven de dieciséis años que ha atacado una profesora con un objeto punzante en un centro de FP después de mantener una fuerte discusión por la nota de un examen después el chico sea atrincherado en azote a la profesora está fuera de peligro el joven pasará en las próximas horas a disposición del Juzgado de Menores puesto en este en lo que tenemos de momento

no deberían haberlo oído nunca

Voz 5 07:24 lo cierto es que está muy bien

lo de las sesiones de grabación del disco que confiere gran obra maestra publicada en el año noventa y siete

Voz 1995 07:39 Daddy reto uno más importantes del último cuartos parece que la Computer de la banda que tenía un hueco Kufa que ha sido capaz de colarse para renovar ese contenido dieciocho horas de grabaciones inéditas el hacker ha tratado de extorsionar a la banda pidiéndoles ciento cincuenta mil libras a cambio de que no va a ser pirata informático no contaba con que Radiohead tiene un largo historial de filtraciones de estrategias audaces entre los vaivenes de la industria allí esta vez ante el chantaje los británicos han decidido compartir todo el contenido filtrado a través de su van campo oficial y permitir su descarga a cambio de dieciocho libras que irán destinadas íntegramente al movimiento ecologista Sting Senra y Pablo González Batista muy buenos días muy buenas ya están

Voz 8 08:26 ahora no puedes pretender robarle a alguien que lleva décadas combatiendo precisamente contra las filtraciones y contra los cambios en la industria discográfica recordaréis que Radiohead ya fue noticia el año dos mil siete cuando decidió poner a la venta su disco In Rainbows a cambio de la voluntad lo colgó nosotros podíamos descargarlo a cambio de pagar lo que nos parecía por ese disco no y era era una artista de redes que por los poquísimos beneficios que ellos obtenían de las descargas de las reproducciones a través de plataformas de streaming esta estrategia de hoy es una manera más de enfrentarse a un desafío tecnológico que en el fondo es también con que enfrentarse a un soberano caradura que la inmediata como dice ciento cincuenta mil

Voz 1995 09:01 pero no es la primera vez hutu dices no es la primera vez que alguien trata de filtrar de forma ilegal el material del modelo

Voz 8 09:06 no no no ni mucho menos ya ocurrió con Day o con gel tu decir dos discos de de recoger que estuvieron disponibles on line mucho antes de su lanzamiento oficial pero como sabéis esto no solamente lo ocurrido hace muchos años que la industria musical ha tenido que aprender a convivir con filtraciones de todo tipo la historia reciente ha demostrado que si digamos que es el deseo de los oyentes por escuchar una obra es lo suficientemente fuerte da igual lo que hagan que alguien encontrará la manera de hacerlo independientemente de los intereses de la artista o de su sello discográfico prácticamente a diario encontramos noticias de algún tipo de material filtrado hasta el punto de que en los últimos tiempos hay quien duda de si en algunos casos esto forma parte de una estrategia de marketing es decir si se genera un ruido previo al lanzamiento se generan titulares y noticias lluvias a la sala

Voz 1995 09:46 la estrategia imagino que la aparición de los frutos digitales los nuevos soportes facilita mucho que se produzca algo así era mucho más difícil

Voz 8 09:53 pero además desde muy pronto es decir antes incluso de la popularización del formato mp3 esa compresión a comienzos de los noventa se filtró este disco Depeche Mode que seguramente recordaréis esto es Sons of Pain de Bush que se filtró a través de salas de chat online que ya había que tener muchas ganas escuchara de porque por entonces una canción igual tardado media hora en descargarse ya más tarde en la década de los dos mil las impresiones se convirtieron en habituales a veces con resultados positivos incluso para el grupo Wilco por ejemplo se benefició de una

Voz 1995 10:23 Duración

Voz 8 10:26 este es un disco absolutamente increíble el Yankee hotel foxtrot de Wilco fue rechazado por la discográfica Warner la discográfica había pagado la grabación Illes cedió los derechos gratuitamente a vuelco el disco se filtró tuvo tanto éxito esa filtración que Time Warner se lo volvió a comprar a Wilco con era Wilco gracias a una filtración cobró dos veces logró que tan Warren le pagará dos veces por el mismo disco pero la jugada no siempre sale también y en muchos casos pues la tiene la piratería condicionado las estrategias y los planes de los artistas y las discográficas prácticamente todos los grandes artistas las grandes estrías y algunas no tan grandes de la música anglosajona han sufrido filtraciones pero sin duda la mayor damnificada de todas por esta realidad es Madonna

Voz 10 11:06 hasta se ha puesto un parche en el ojo cómo será la obsesión que tiene Madonna

Voz 8 11:09 la piratería Wikipedia la Wikipedia en español tiene una página muy larga por cierto dedicada solamente a las filtraciones y a la violación de derechos de autor de las obras de Madonna esta que escuchamos es Frozen una canción del noventa y ocho que ese filtro porque algo en la grabó en una emisión de un de una radio de Singapur la versión que se filtró tenía incluso las palabras que aún por encima a partir de ahí Madonna se ha convertido en una intensa lucha ahora contra las filtraciones sobre todo contra una intensa en una empresa en general ya luchado muy fuertemente contra las filtraciones mira ella en dos mil tres lanzó una estrategia que ha sentado un precedente ella misma filtró una versión falsa de su disco American life Si tú te descargadas el disco en tu casa ilegalmente todo parecía normal de reproducir las canciones sonaba esto de hoy es decir la diciendo Pepe qué coño te crees que estás haciendo te lo juro así de claro y año más

Voz 1995 11:58 en dos mil catorce mujer como digo así

Voz 8 12:01 tensa Ripoll que es actor que estará Queen cantante bueno pues estaría lo mismo pero todavía mejor tú te descargaba en los temas de Ripoll ilegalmente al principio todo parecía normal los treinta segundos más o menos pasaba esto he estado

Voz 5 12:20 yo no acá

Voz 8 12:23 es decir sobre la canción diciendo que tenía facturas que pagar que grabar dos discos es carísimo que así no hay quien saga rico etcétera tres minutos de monólogo duran todo volvió a la canción con el hablando encima

Voz 1995 12:33 esto de mentar a la madre de que sea baja hoy legalmente esto esto

Voz 8 12:37 no no desde entonces todos los discos de Madonna prácticamente se han filtrado este por ejemplo el año dos mil once y lo curioso es que la policía detuvo a un fan de Zaragoza por hacerlo en una operación que se llamó esto es verdad Madonna Leaks

Voz 1995 12:48 en Zaragoza en Zaragoza Leaks

Voz 8 12:50 ha habido más Madonna en Las novias de dos mil catorce Se filtrar ella está preparando el lanzamiento de Rebel Heart para el año para el año siguiente para el mes de marzo también secundaron un montón de canciones que no tenían calidad entonces ella dijo bueno pues chico para escucharlo en mal ya lanzó dio las buenas antes de tiempo

Voz 6 13:07 pero aclara que esta lo hace sólo por murió dos maño maños zona efectivamente mayor baño Leaks

Voz 1995 13:20 pero no tenemos más tiempo es un tema apasionante que nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias esa titánica

Voz 1280 14:20 al fin que Taro los sólo ellas cuatro para hacerse cargo de la realidad revistas todavía a poner en común sus pensamientos las hijas arrancaron a trastear sin cruzar palabra abrieron grifos y cajones pusieron la mesa con el parco homenaje de todos los días la madre entre tanto se sabía los mozos por enésima vez hice pasaba el pañuelo hecho un Gorroño por los ojos enrojecidos masticar en silencio sin alzar las miradas tras ruido que el chocar de las cucharas contra la loza y después cuando los platos los no quedaban más que corazón este manzanas roscos de pan la más pragmática levantó los ojos y dijo en alto lo que el barrio entero se lleva presentando desde que se supo que el baúl de un anónimo viajero había partido la crisma Emilio Arenas el del capo

Voz 13 15:15 tallos y ahora nos

Voz 12 15:20 Las hijas del capitán María Dueñas dos mil dieciocho El escuchen

desde la vida

me parece interesante y me parece creíble y me parece

