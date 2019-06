Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos qué tal están muy buenos días ni un día sin su pacto de las DD echase el último anoche en Castilla y León allí ganó las elecciones el PSOE pero PP y Ciudadanos han llegado a un principio de acuerdo para que los populares conserven el Gobierno regional en el que llevan treinta y dos años a cambio Rivera Se garantiza varias alcaldías aún por decidir varias diputaciones provinciales se acuerdan las diputaciones que Ciudadanos quería suprimir eliminar azules y naranjas

Voz 1727 00:53 tienen números suficientes para un pactados sin Vox en las Cortes castellanoleonesas pero no en los principales ayuntamientos solo suman el Salamanca para conseguir cualquier otra alcaldía ciudadanos va a necesitar el apoyo de Vox Vox que anoche también anoche levantó la enmienda a la totalidad del presupuesto andaluz el precio

Voz 3 01:14 hemos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 4 01:20 término que va a ser introducido

Voz 3 01:22 en los presupuestos del año dos mil veinte

Voz 1727 01:26 el precio de desvirtuar las políticas específicas contra la violencia machista en visibilizando un problema que ha costado ya mil vidas de mujeres desde el año dos mil tres es lo que pedía para levantar su veto a los Presupuestos de la Junta de Andalucía y es lo que PP y Ciudadanos le han dado eso restar presupuesto la memoria histórica y en cambio habilitar un programa para poner en valor el descubrimiento de América se llamará mil cuatrocientos noventa y dos un nuevo mundo ya ven Colón va camino de convertirse en la nueva musa de las tres derechas los que acusan a la izquierda de hablar siempre del franquismo

Voz 1 02:01 prefieren irse cinco siglos atrás

Voz 1727 02:05 y como la realidad es tozuda mientras en Andalucía Vox pretende diluir la batalla contra la violencia de género conocíamos otro caso brutal en Ceuta Aimar Bretos buenos días buenos días allí un guardia civil

Voz 0027 02:15 la disparado a su mujer en las dos piernas se ha suicidado antes de que lo detuvieran en la casa estaban los dos hijos de la pareja de cuatro años uno hoy sólo unos peces el otro mujer se recupera de las heridas en el hospital

Voz 1727 02:30 es jueves es trece de junio y cuatro meses después el juicio a la cúpula del pluses ha quedado visto para sentir

Voz 5 02:37 muchísimas gracias a todos visto para sentencia

Voz 1727 02:41 abandonen la sala Beaufort este era el momento no

Voz 0027 02:43 el presidente del tribunal lejos Marchena ponía punto y final a cincuenta y dos sesiones en su última palabra Oriol Junqueras pidió que la sentencia devuelve al conflicto dijo al terreno de la política

Voz 1 02:52 el cuál fue la respuesta al visto para sentencia de Quim Torra

Voz 1772 02:56 estoy Cuban su futuro fe

Voz 1 02:59 se escapa la pues la respuesta es que

Voz 1727 03:01 está convencido de que lo volverán a hacer otra ocasión perdida de dirigirse como presidente de la Generalitat a todos los catalanes y en Hoy por hoy les vamos a contar el testimonio de Emilio Navas es fotógrafo viven Hong Kong donde estos días miles de personas han salido a la calle a manifestarse para tratar de parar una ley que permitiría entregar al régimen chino ha

Voz 6 03:24 los ciudadanos que reclame lo que está claro es que China va a hacer lo que quiera y como quiera hacerlo la ley de extradición siquiera el aprobará ahora aprobará más tarde de lo único que tiene que jugar es es tener cuidado con cómo proyecta en Hong con esto al mundo exterior porque es un problema de de imagen

Voz 1727 03:44 y ojo a esta noticia el brote de ébola que ha matado que sepamos a casi mil cuatrocientas personas en la República Democrática del Congo ha dado el salto ya a la vecina

Voz 0027 03:54 ha muerto un niño de cuatro años que había viajado con sus padres al país en el que se inició el foco mañana se va a reunir el comité de emergencias de la OMS para decidir si declara una alerta internacional

Voz 1 04:08 bien los de porque es él

Voz 1727 04:11 por toma ventaja en su eliminatoria por el ascenso a Primera División Sampe

Voz 1 04:18 los días buenos días cuatro dos en Riazor al Málaga

Voz 1161 04:20 dando la ventaja andaluza al descanso al que se llegó con el uno dos no jugó con el Depor el central Íñigo López suspendido por la Federación tras reconocer el amaño en el Huesca Nástic de la temporada diecisiete dieciocho sobre su ausencia obligada a hablaba anoche en El Larguero su técnico Jose

Voz 6 04:33 Lluis Martí Iñigo su jugador de la plantilla que le

Voz 7 04:36 tenemos una gran estima que está disfrutando una vez más de la victoria como el resto de compañeros

Voz 1161 04:40 la vuelta el próximo sábado a las nueve de la noche en La Rosaleda y hoy también desde las nueve en Son Moix Partido de la hora de ida en la otra semifinal Mallorca Albacete

Voz 1 04:50 fueron unos Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:52 buenos días hoy el sol va a lucir en todo el país la mayor parte de horas con más nubes que ayer en el Mediterráneo dejarán algunas lluvias débiles también en Andalucía más pero

Voz 1 05:02 este entes en Baleares pero acumulando poca agua igualmente

Voz 0978 05:05 te en estos sectores va a hacer sol durante muchos momentos avanzada la tarde también llegarán nubes al Cantábrico con alguna lluvia débil en el resto más sol que nubes temperaturas se que está ahora son un poco más altas que ayer pero todavía hace frío en el interior fresco en el resto durante la tarde algo más de calor máximas de veinticuatro veintiocho grados en la mayor parte del país por encima de los treinta en el Valle del Ebro y del Guadalquivir

Voz 1 06:34 Nos queda un titular del deporte muy importante la selección española femenina de fútbol cayó ayer contra Alemania en el Mundial de Francia dos mil diecinueve perdieron el partido sí por qué metieron menos goles pero ganaron la batalla dominaron el campo y se llevan hoy los mejores titulares en la prensa internacional que ya saben ustedes que se le con detalle la fuente buenos días

Voz 0456 06:56 hola Pepa buenos días todo elogios para las jugadoras españolas hoy en diarios como Le Figaro o el New York Times que en un reportaje hace unos días por cierto repasaba y alababa la trayectoria del fútbol femenino en España esta

Voz 0027 07:09 mañana vamos a recordar esa trayectoria con Celia Montal

Voz 0456 07:11 dan en la sección de las chicas dentro de cinco horas una sección en la que también nos acordamos de estas otras chicas picantes que escuchan las Spice Girls que están de gira

Voz 0027 07:21 a pedazo con ciertas los que están dando por cierto

Voz 0456 07:23 me he tragado ya un par buenos días a todas todas todo esto a partir de las once de las diez en Canarias pero una hora antes me encanta que vayamos a repasar con Toni Garrido otra trayectoria en España la de las enciclopedias muchos habrán conocido a los vendedores de enciclopedias que iban casa por casa y vendían mucho por cierto otros nos ayudamos de la carta para hacer los deberes y los últimos en llegar a este equipo de Hoy por hoy pues la pancarta les suena a chino sólo han conocido la Wikipedia de estos tres ejemplos vamos a hablar esta mañana con sus protagonistas en nuestra mesa de análisis dos chicas picantes Esther Palomera y Argelia Queralt acompañadas de dos chicos Spacey también Ernesto de Kaiser Antonio de la Torre a quién hemos invitado esta mañana a conversar sobre España como estamos está haciendo estos días con intelectuales y gente de la cultura de nuestro país Antonio escucha mucho la radio escucha mucho la SER escucha mucho este programa en particular es un gran comentarista de la actualidad además lo van a comprobar si no lo saben aún

Voz 1 08:40 que no me ha quedado claro una cosa que es jueves y estoy un poco dormida que es lo que te has tragado de las Spice Girls

Voz 0456 08:46 los conciertos enteros de una hora larga cada uno

Voz 1 08:49 ah la tuya de la ascender Halliwell se no tiene de bueno a ellas también te tu conciertos grandes comentarista son nuestros oyentes desde luego de la actualidad pueden competir con Antonio de la Torre con cualquiera de nosotros haber barra libre no la seguimos manteniendo

Voz 0456 09:16 y tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta ahí el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para opinar sobre la política nacional local regional autonómica y hoy que ha terminado ya el juicio del alguno tiene algo que comentar puesto

Voz 1 09:29 es un asunto que no ha hecho más que empezar el tema de nuestros datos los que ya no se espían de los que ya hacen uso bueno pues Facebook ha sacado una aplicación para pagarnos para pagarlos por nuestros datos

Voz 0456 09:43 sí cobrarían ustedes unos veinte euros al mes

Voz 5 09:46 ex meramente a cambio de que Facebook sepa todo lo que hacen con su teléfono

Voz 1 09:51 aquí todo

Voz 5 09:51 qué aplicaciones Susa donde se encuentran cuánto tiempo Ocean el móvil que hacen con el móvil desde donde no comparten fotos ni contraseñas eso sí pero el resto de datos a cambio de un dinerillo al mes tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 12 10:26 el buscador del ahorro ahorrar no es guardar el papel de regalo de todos tus cumpleaños para volver a usarlo en Navidad ahorrar es venir a los tres días de aún causa llevarte cualquier productos y OMI con hasta ciento noventa euros de descuento como Rusia o Mi red MI6 ha por sólo ochenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al catorce de junio buscadores del ahorro venid a House consulta condiciones

Voz 0027 10:57 el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía va a firmar hoy con Vox el documento de XXXIV medidas que han pactado para desbloquear los presupuestos autonómicos que estaban amenazados por una enmienda a la totalidad que finalmente ayer a última hora Vox terminó retirando ese documento que han pactado incluye cambios delicados en materia de memoria histórica por ejemplo concesiones a Vox en su cruzada por defender que existe un fenómeno de violencia intrafamiliar igual de grave que la violencia de género Radio Sevilla Marcos Barroso buenas ideas

Voz 1435 11:25 buenos días pasadas las ocho y media de la tarde Vox anunciaba la retirada de su enmienda a la totalidad Vox argumentaba en la Cámara andaluza que ha pactado con el Gobierno de la Junta cambio que se suprimirá la expresión violencia de género de los presupuestos andaluces y que sea hablará de inmigración ilegal en esas cuentas a partir de ahora según Vox en lugar de hablar de violencia de género se hablará de violencia intrafamiliar lo anunciaba el parlamentario de la ultraderecha Alejandro Hernández

Voz 3 11:50 queremos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 4 11:56 término que va a ser introducido como decimos

Voz 3 11:59 los los presupuestos del año dos mil veinte al menos ese es el acuerdo que alcanzamos en el día de ayer queremos también que se cree un servicio de atención a mujeres embarazadas con dificultades como muestra de nuestra apuesta por la cultura de la vida

Voz 1435 12:19 además Vox consigue que el presupuesto de la memoria democrática en ningún caso sirva para financiar la infraestructura de las asociaciones memorialista as a las nueve de la mañana están convocados los consejeros de Hacienda y Economía de PP Ciudadanos rechaza respectivamente que van a firmar este acuerdo con Boccia explicar los términos del mismo

Voz 0027 12:38 a medida que pasan las horas vamos conociendo que la decisión sobre los presupuestos andaluces no se tomó en Andalucía sino que se tomó en la sede de Vox en Madrid el consejero de Presidencia de la Junta Elías Bendodo viajó a la capital para incorporar les a los de Santiago Abascal que retiraran esa enmienda a la totalidad bueno solventadas las prisiones andaluzas entre las tres derechas PP y C's anunciaron anoche que tienen ya un preacuerdo para gobernar Castilla y León la Comunidad que lleva gobernada por el PP más de tres décadas ya la que Ciudadanos iba a llevar el cambio pues seguirá gobernada por el PP gracias a los votos de ciudadanos Rafa Muñoz buenas ideas

Voz 1772 13:13 buenos días aunque el PSOE ganó en Castilla y León será Alfonso Fernández Mañueco del PP quien presida la Comunidad gracias a Ciudadanos que a cambio le ha pedido a los populares encabezar algunos ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León aunque todavía no se han concretado cuales en Canarias también se avecina un cambio de cromos Coalición Canarias le ha ofrecido al PP la presidencia autonómica si los populares revierte en sus acuerdos con el PSOE en los cabildos insulares la segunda fuerza política en votos le está dando la presidencia a la tercera si esto es así Asier Antona será el próximo presidente canario

Voz 8 13:47 el Partido Popular más hemos hablado Alinha narraba jamás hemos hablado de verdad que mide pacto predeterminado iba a que requiere entendimiento ya consigue consenso

Voz 1772 13:56 en Madrid Ciudadanos ya asume que Martínez Almeida del PP será el próximo alcalde Villacís la vice alcaldesa en Barcelona

Voz 1161 14:03 por fea que esta investidura en doce uno coma uno a Cort

Voz 1772 14:07 Colau preguntará hoy a sus bases por un posible acuerdo de coalición con los socialistas descarta la actual alcaldesa el tripartito con PSC y Esquerra se abre a ser investida con los votos de Collboni Valls en la Comunitat Valenciana

Voz 0027 14:20 es un proyecto integrador inclusivo duro pues será investido hoy presidente

Voz 13 14:24 las reeditar in extremis el acuerdo del votan

Voz 0027 14:27 poco con Compromís y poder gracias Rafa a nivel nacional el PSOE empieza a introducir matices en su discurso sobre los votos de aquellos partidos en los que está dispuesta a recurrir para la investidura de Sánchez

Voz 14 14:37 son trescientos cincuenta diputados con los que tenemos que controlar ya sabes a lo que nos aboca la realidad de lo que no

Voz 6 14:43 la boca los números palabras si José Luis Ábalos secretario

Voz 0027 14:46 la mediación del PSOE que muchos interpretaron ayer como una puerta abierta a terminar sacando adelante la investidura gracias por ejemplo a una abstención de Esquerra yo no

Voz 15 14:55 puedo descartar nada que no dependa de mí a ver si nos entendemos ese es el sentido yo no sé lo que van a hacer los demás yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer yo es conseguir que se pueda tener un Gobierno lo antes posible en España y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas del Partido Socialista entiende

Voz 16 15:18 es más que una adecuación yo quiero seguro Nou tos y Fiore

Voz 5 15:32 a nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro segurísimo si fuera una película habríamos ganado once Oscar once Si fuera un periodista fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor motor es racional de lleno en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 17 15:54 o sea que este mes en estamos de celebración Iggy paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada fin haciendo conforme opción de FC funk hasta fin de mes condiciones en punto es hoy por hoy

Voz 0027 16:06 en la Cadena SER desveló anoche nuevos sonidos de las decenas de horas que grabó uno de los directivos de OHL esta vez son las referencias de los implicados a Juan Miguel Villar Mir que en aquella época presidía la constructora según estas grabaciones del conocido como Villarejo de OHL porque lo grababa todo según estas grabaciones Villar Mir exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaban Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:28 en las grabaciones el directivo de OHL Paulino Hernández afirma que los grandes concursos públicos están amañados Isère reparten entre las grandes constructoras antes de salir y quién sabía un huevo según Hernández de gestionar estas situaciones era el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir quién según dice exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaba

Voz 18 16:48 en eso se sabe que prever con antelación yo quién es o ir a este tipo de OHL afirma

Voz 1552 17:07 que Villar Mir les decía en ocasiones que el pastel de cada gran empresa de la construcción en España estaba asignado de antemano

Voz 18 17:14 nuestro presente y en España en lo que hay es lo que ella se lo estamos están destinados crecerán a un ritmo de un dos por ciento que puede donde puede ser entonces tú tu pastel digamos nuestro pastel lo tenemos cada empresa ya está sin

Voz 1552 17:34 preguntada al respecto H le responde que la empresa siempre ha actuado dentro de la ley recalcan que han abierto una investigación interna para depurar responsabilidades la Audiencia Nacional de momento no ha imputado a OHL en el procedimiento como persona Julito

Voz 0027 17:47 Casey dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato por supuesta evasión de impuestos de su trabajo en Cuéntame el juez les atribuye un delito contra la Hacienda Pública por haber defraudado presuntamente más de dos millones setecientos mil euros en el caso de áreas y casi dos millones en el caso de Duato y todo a través de una estructura opaca supuestamente creada ad hoc por un despacho de abogados el despacho Numancia es el que da el nombre al caso el caso no María Javier Alonso buenos días

Voz 0858 18:18 buenos días Aimar Ismael Moreno pide enviar al banquillo también otras veintinueve personas ya seis sociedades en su auto el juez detalla que tanto Imanol Arias como Ana Duato han abonado a Hacienda parte de lo supuestamente defraudado El dos coma tres millones de euros y ella ochocientos mil siempre han defendido que no sabían que sus abogados ocultaban sus ingresos al fisco a través del entramado de Numancia

Voz 1 18:39 era cliente de buena voluntad de En Marea porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente ni me siento muy traicionada claro que sí

Voz 0027 18:48 ahora la Fiscalía tiene diez días para enviar al juzgado su petición de pena para los imputados

Voz 6 18:58 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis cuentan lo que quieras

Voz 1509 22:14 Beni Victoria se han sentido muy vulnerables en la consulta

Voz 3 22:17 alegra ginecología menos me han como Rubén porque tengo la documentación legal cambiada yo entro pero cuando me tengo que desvestir

Voz 1 22:23 por cualquier cosa ya automáticamente me empiezan a tratamiento

Voz 3 22:25 Benin cuando te llaman Vito experto que se

Voz 24 22:28 todo nos separa Víctor que para victoria empieza

Voz 1 22:30 eso que emocional de sentirse avergonzada una discreta

Voz 1509 22:33 nación que derivan que tres de cada diez personas trans no vayan al médico nunca o casi nunca con el riesgo que esto implica por ejemplo que un seis por ciento sermones sin supervisión Ike un setenta no hable de enfermedades de transmisión sexual con su doctor el setenta y cinco por ciento de los encuestados de entre catorce y sesenta y un años considera que los sanitarios conocen poco o nada su realidad dos de cada tres ha sufrido en sus propias carnes al menos una vez este trato humillante

Voz 0027 22:59 se lo hemos avanzado en portada Facebook ha lanzado una aplicación nueva que paga dinero a los usuarios a cambio de acceder a sus datos y conocer cómo usan el móvil de las Islas a PP es cuánto tiempo pasan en cada una de las aplicaciones para que las utilizan hace ya unos meses Facebook tuvo que cerrar una aplicación muy parecida porque se descubrió que estaba pagando unos veinte dólares a menores de edad a cambio de acceder a prácticamente toda su actividad en el móvil Aida va buenos días

Voz 0137 23:24 buenos días se llama Study for Facebook que traducido sería algo así como estudio para Facebook y los demás Soccer dicen que van a utilizar los datos que recopila esta aplicación para mejorar sus productos los que accedan a instalarse la dejarán que la empresa vea además de las aplicaciones que utilizamos cuánto tiempo vamos cada una información sobre el país desde el que nos conectamos desde qué dispositivo y qué tipo de la hacemos quedan a salvo nuestras contraseñas nuestros nombres de usuario nuestras fotos nuestros vídeos con nuestros mensajes personales de momento la compañía no ha desvelado cuánto va a pagar a los que acceden a dejar al descubierto la actividad de sus móviles pero Facebook asegura dos cosas ni venderá los datos a terceros ni los va a utilizar para enviarnos publicidad dirigida la aplicación que se licitará en Internet dará sus primeros pasos en dispositivos Android de Estados Unidos e India después se irá extendiendo a otros país

Voz 0027 24:09 gracias Aida is sobre Facebook y sobre redes sociales Alemania está preparando una era una nueva Ley para regular la actividad de los influencer son personas sobre todo jóvenes con muchísimos seguidores que van subiendo sus perfiles fotos vídeos sendos productos ropa o lo que sea a cambio las marcas les pagan que es publicidad de toda la vida pero en los canales estos influencer no aparece ningún cartelito en en ningún texto que advierta de que lo que están viendo los seguidores es publicidad está pagado por las marcas por eso Alemania ahora quiere meter mano en ese mercado corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 24:41 el Gobierno alemán quiere dar más seguridad a consumidores influencer si marcas con una ley que regule claramente que debe etiquetar se como publicidad en las redes sociales Se trata de una reacción a varias sentencias polémicas sobre una actividad cuya barrera comercial no está bien definida el resultado ha sido a diversas contradicciones jurídicas sobre las publicaciones de dos conocidas alemanas mientras a Pamela Guide con cuatro millones de seguidores en Instagram Se la condenó marcar la publicidad como tal en su canal a Cathy Hummels con medio millón la absolvió la influencer alegó que había publicado fotos de ropa y calzado adquiridos por ella sin que mediara pago por las marcas y que lo hacía como servicio a sus fans

Voz 6 25:19 junto

Voz 0391 25:22 lo más molesto según explica Aguer Willem Secretario de Estado del Ministerio de Justicia la televisión ZDF es que los usuarios no sepan lo que está permitido no han surgido nuevos modelos de negocio deberían estar protegidos por la ley sino reciben dinero por una publicación añade la ley para los influencias será redactada por varios ministerios del gobierno de Merkel verá la luz en esta legislatura

Voz 0027 25:44 en Noruega decisión de enorme trascendencia a la que ha tomado el Parlamento del país todos los grupos han votado a favor de que el fondo de pensiones que tiene muchísimo dinero invertido en petróleo empieza a sacarlo de ahí hilo destine a las energías renovables y esto en un país cuya principal fuente de ingresos es precisamente el petróleo Pascual Donate buenos días

Voz 1772 26:03 buenos días el fondo de pensiones público retirará once mil millones de euros de compañías de petróleo y gas y destinará hasta diecisiete mil millones en parques eólicos y solares aunque la decisión tiene un componente ético la lucha contra el cambio climático su principal motivación es económica por la caída permanente del precio del petróleo

Voz 1 26:21 ven a dice

Voz 0027 26:23 hablan cara a cara a las compañías de cómo

Voz 1772 26:25 los civiles fósiles del fondo de pensiones será lo mejor para reducir riesgos dice la ministra de Finanzas noruega que apuesta por la diversificación de las inversiones la decisión del mayor fondo estatal del mundo afectará a los mercados internacionales en España sus inversiones afectan a muchas empresas del Ibex como Repsol en la que controla el uno coma cinco por ciento de su capital

Voz 0027 26:53 Azur fue clave anoche para mantener el sueño del Depor devolver a Primera Sampe buenos días buenos días Aimar como

Voz 1161 26:58 conocer el Larguero el técnico de los gallegos José Luís Martí el apoyo de la afición coruñesa les ayudó a remontar un partido y una eliminatoria que les había complicado mucho al descanso con el uno dos a favor del Málaga remontada en el segundo tiempo para el cuatro dos final resultado faro favorable pero no definitivo no

Voz 7 27:11 no esto estaba muy muy muy abierto yo entiendo que es un equipo que en sus últimos partidos en casa hizo tres goles cada partido con eso lo decimos todos

Voz 1161 27:20 baja obligada en el Depor la de Íñigo López suspendido por la Federación tras reconocer el amaño en Huesca Nástic de la temporada diecisiete dieciocho sobre su ausencia hablaba al técnico

Voz 7 27:28 en un jugador de la plantilla que tenemos una gran estima y que está disfrutando una vez más de la victoria como el resto de acompaña

Voz 1161 27:34 pero en los andaluces reasignación por la mala segunda parte pero esperanza para el partido de vuelta rica

Voz 1 27:38 nosotros somos un equipo muy fuerte como nuestros oyentes todo hemos salido gastarse no buen sabemos que el equipo ahí estoy en Torrejón

Voz 1161 27:45 será el próximo sábado a las nueve de la noche y hoy también a las nueve en el partido de ida en la otra semifinal Mallorca Albacete sin bajas en los locales y lo pierde Arroyo en los manchegos arbitrará el colegiado canario Pulido Santana del mercado de fichajes está siendo una semana muy activa para el Real Madrid esta tarde a las siete en el palco de honor del Bernabéu vuelven las presentaciones galácticas toca el belga Eden Hazard el que Guardiola poco dado alabanzas ayer habló así de ese nuevo Blair

Voz 1100 28:08 la verdad que ha fichado de

Voz 7 28:10 el Chelsea es muy muy bueno su fichaje de los mejores jugadores que he visto he hecho gran fichaje el fútbol español ha fichado a un jugador que tiene mucho

Voz 1161 28:19 ayer era presentado Jobbik del que luego hablaba en El Larguero Bell copa uno Beach entrenador del Chicago Fire y que le tuvo a sus órdenes a los dieciséis años cuando era seleccionador sub diecinueve de Serbia

Voz 25 28:28 han vigués puede fabricar sus propios goles en su ecuador que estoy Pinochet de las jugadas del equipo es un jugador muy completo con un delantero muy completo

Voz 1161 28:38 ya ha anunciado oficialmente que será presentado el próximo miércoles cuarenta y ocho millones cinco en variables al Lyon quedan pendientes las de militares Rodrigo este último se despedía ayer del Santos en la rueda de prensa del adiós hablaba ya en clave madridista sobre lo que espera de su presentación

Voz 1 28:51 yo espero

Voz 26 28:53 ellos o a la diría escocesas pues sí sí que iban de casa para del toda mi familia de con eh

Voz 1161 29:08 sigue en marcha la maquinaria de fichajes blanca a la que le quedaría sólo la guinda de Pogba o el plan B de Ericsson y sin tanto ruido la del Barça que sigue luchando por del y con ritmo con Griezmann a poco más de dos semanas de hacerse oficial en el Atlético lo tienen claro Miguel Ángel Gil Marín Cuba les importa

Voz 27 29:22 yo lo tengo claro hace

Voz 1161 29:24 pero en marzo al Barcelona pero como los blancos también necesitan salidas y una de ellas es la de Denis Suárez que quiere seguir en la Liga española en equipo que juega Champions descartados por tanto Barça Real Madrid y Atlético sólo queda uno el Valencia

Voz 25 29:34 Marcelino entrenador que esté desde que estoy en el fútbol propinaban al Valencia que Juan Champions entrena Marcelino es un club que obviamente ha mostrado interés habrá que pensar que es que es lo mejor para no

Voz 1161 29:46 en el Mundial femenino alcanzamos la séptima jornada hoy se completa el grupo de España ayer perdíamos uno cero con Alemania hoy en juego al Sudáfrica China a las nueve antes un partido del Grupo C a las seis Brasil Australia

Voz 13 30:03 son las seis y media las cinco inmediata

Voz 0027 30:05 Canarias

Voz 0027 30:14 el Partido Popular volverá a gobernar en Castilla y León gracias a Ciudadanos anoche alcanzaron un preacuerdo para repartirse el poder el candidato del PP Fernández Mañueco presidirá la Junta cambios ciudadanos liderará varias alcaldías y diputaciones ese tándem de la derecha PP Ciudadanos se está generalizando en todas las instituciones en las que tienen opción de gobernar en Murcia por ejemplo donde necesitan el respaldo de Vox los populares han ofrecido la vicepresidencia al partido de Rivera y el acuerdo está muy muy cerca de cerrarse en el Ayuntamiento de la capital de España en Madrid Ciudadanos ya asume que Villacís no va a ser alcaldesa que lo más probable es que sea la vice alcaldesa del candidato del PP muy probablemente alcalde Martínez Almeida hoy vuelven a reunirse los dos partidos esperan sellar un acuerdo de gobierno sobre el que va a tener la última palabra Vox qué es exactamente lo que pasó la noche en Andalucía donde los ultraderechistas retiraron in extremis su veto a los Presupuestos de PP y Ciudadanos a cambio de concesiones políticas de inmigración en memoria histórica en violencia machista Alejandro

Voz 3 31:15 Bernanke es portavoz de queremos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 4 31:23 término que va a ser introducida

Voz 3 31:26 pero como decimos en los presupuestos del año dos mil veinte al menos ese es el acuerdo que alcanzamos en el día de ayer

Voz 0027 31:35 un acuerdo con una treintena de medidas que hoy ese van a firmar en Sevilla a las nueve de la mañana

Voz 1 31:41 ya visto para sentencia el juicio

Voz 0027 31:44 el proceso en la última sesión la de ayer los acusados pidieron al Tribunal una sentencia que no empeore la crisis política catalana la resolución del Supremo se espera para después del verano Alberto Pozas

Voz 0055 31:54 turno final para defender con sus propias palabras lo que han defendido sus abogados durante el juicio que el referéndum fue legal que nunca buscaron la violencia que la Fiscalía ha retorcido los hechos ir pidiendo directamente al tribunal que solucione lo que no pudo solucionar la política Oriol Junqueras Raül Romeva

Voz 28 32:08 creo sinceramente que lo mejor para todos para Cataluña para España para Europa para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de la buena política

Voz 1 32:18 por parte de las acusaciones se ha buscado escarmentar castigar una ideología

Voz 0286 32:23 el más acusaciones de juicio político Jordi Sans hechos de Cusa Arts que ustedes tienen una responsabilidad que no agravar la crisis política que es una responsabilidad que no es menor no me gustaría estar en su piel es un conflicto político y que yo sí que lo creo plenamente que que este es un juicio político

Voz 0055 32:39 también hubo tiempo para la autocrítica pero siempre negando que la vía unilateral fuese una prioridad Santi Vila

Voz 1 32:45 es que desde el primer día supieron dónde querían llegar pues para saber dónde queríamos llegar quemado estemos

Voz 0055 32:50 visto para sentencia la resolución Se espera ya para después de verano

Voz 0027 32:55 el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 32:57 buenos días Aimar en Madrid intensidad sobre todo por la A4 en Valdemoro por unas obras de mejora que están causando retenciones importantes también a dos Torrejón a4 cuarenta y dos en Fuenlabrada en Toledo en la A cinco hay una colisión a su paso por Santa Olaya que sentido Badajoz está ocupando uno de los carriles en Barcelona intensidad a esta hora en la Ronda Litoral en Poblenou sentido nudo de Llobregat y unos desprendimientos están cortando en montes Qiu lazos de diecisiete y en Sevilla en la ronda ese treinta a cortada a la salida del Puente del Centenario hacia la A4 por una sobre

Voz 0027 33:27 gracias Teresa hoy suben un poco las temperaturas en toda España el día va a ser soleado en la mayor parte del país aunque se esperan lluvias débiles en el Mediterráneo y también en el Cantábrico

Voz 1 34:53 a las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Baleares el juez que incautó los dos móviles de dos periodistas acuerdan para conseguir los contactos de quiénes les daban información sobre el caso Cursa de corrupción ese juez está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados la magistrada que lo investiga ve indicios suficientes para juzgarlo por prevaricación por no respetar el secreto periodístico Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 35:21 qué tal día si la jueza ha pedido hoy a las partes que presenten escrito de acusación lo bien pidan el sobreseimiento es sólo auto contundente la jueza considera que medidas como la de investigación tecnológica debe responder a principios de excepcionalidad necesidad hizo de todo dice debe ser una medida proporcionada considera que su compañero al juez ni de Florida se limitó a justificar esas medidas de forma breve sobre la den para intervenir los teléfonos por ejemplo afirma la jueza que debe primar el derecho a preservar las fuentes por delante de perseguir delitos como el de revelación de secretos dice la magistrada de forma muy clara que la libertad de prensa está por encima llama la atención también sobre el hecho de que Florin en ningún momento dice hubiera hecho referencia alguna al derecho al secreto profesional de los periodistas ni adoptará medidas para salvaguardando

Voz 1 36:03 en la Comunidad Valenciana nata de bon día Pepa la Guardia Civil ha detenido a un concejal electo de Ciudadanos en Villena en la provincia de Alicante por ofrecer quinientos euros a niñas a cambio de imágenes sexuales

Voz 0141 36:15 sí en Ciudadanos ya le ha suspendido de militancia de forma cautelar Francisco Gavarres según la investigación de veintiún años en presuntamente a niñas de trece a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería para que le remitirán imágenes de índole sexual a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los doscientos y los quinientos euros ya se ha identificado a diez víctimas de Alicante Valencia Sevilla también intentó concertar citas personales con las pequeñas con las niñas para mantener relaciones sexuales aunque fue detenido antes de que se produjera

Voz 1 36:46 un chico de quince años de un instituto de Valencia apuñalado en el brazo a una profesora descontento por la nota que la había puesto lo tuvieron que detener en la azotea porque se había atrincherado allí arriba Ana C

Voz 0141 36:58 ingresado en un centro de menores por orden del juez mientras la profesora fue dada de alta ayer tras ser atendida en un centro hospitalario fue agredida con un objeto punzante por el joven en el instituto después de que discutieran por la nota que ya le había puesto al parecer intentó agredirla una segunda vez pero sus compañeros de clase lo evitaron lanzándole varios objetos el chico salió corriendo de la clase en recoge la azotea donde fue detenido por la policía

Voz 1 37:21 qué pasa es un buen Diana igualmente Pepa gastado en Andalucía la Junta abierto una Hesperia ante a las profesoras del colegio sevillano de Dos Hermanas grabadas burlándose e insultando a una niña autista Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa hay de momento no se tomarán medidas cautelares porque las profesoras están de baja médica y la niña ha cambiado de centro pero el consejero de Educación ha anunciado la apertura de un expediente administrativo por falta grave a dos maestras y una monitora del colegio de Dos Hermanas en el que una niña autista de siete años sufrió un trato vejatorio Javier Imbroda

Voz 32 37:55 las maletas martes una Mingo dadas de baja saldado de baja va a una tomar medidas cautelares expuestas por esta situación pero el procedimiento deseo en este periodo en el expediente está iniciado mil dosis

Voz 33 38:12 la resolución entre tanto la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Dos Hermanas ha admitido a trámite la querella presentada por los padres y ha citado las docentes a declarar el próximo veintiocho de junio

Voz 1 38:28 varias empresas catalanas han participado en la construcción de un submarino que acaba de sumergirse a una profundidad nunca vista en el océano Pacífico Jaume Bofill cuéntanos bon día

Voz 1161 38:40 pues sí bon día con capacidad para una persona que pudo soportar grandes presiones un aval retirado descendió casi diez mil novecientos veintiocho metros en aguas de las fosas de las Marianas un lo armas el lugar más profundo del planeta y batió el último recorte estaban dieciséis metros menos hace pues casi sesenta años todo lo la edad liderado la empresa estadounidense Tritón Submarine

Voz 1 39:02 estamos celebrando no sólo que se haya llegado al punto más profundo de las Marianas estamos celebrando que es la primera vez que se llega en un vehículo que puede bajar repetidas su desarrollo

Voz 1161 39:10 yo a ha colaborado con cuatro empresas catalanas se probó durante todo el año pasado la Universidad Politécnica falta responder a una pregunta que es que se encuentra uno casi once mil metros de profundidad pues algún animal que parecía un camarón con patas largas y antenas pero lo más preocupante

Voz 1 39:26 es que también encontraron basura ideó una celebración a un fracaso el festival Doctor Music que se iba a celebrar dentro de un mes en el circuito de Montmeló ha tenido que ser cancelado porque no hay público Joan

Voz 1161 39:40 porque era un festival que se llamaba al festival de la banca porque originariamente hacían un valle del Pirineo había muchas expectativas por su retorno pero al final no pudieron hacerlo allí porque la Generalitat no les dio el permiso por riesgo de inundaciones entonces la organización decidió trasladarlo al circuito Don Manolo y esto les llevó a que muchos decidieran devolver los abonos el ochenta por ciento de la gente que había comprado las entradas las devolví las devolvió

Voz 25 40:05 me encantan y Lomé Idomeni es significativo

Voz 6 40:09 la perla muy importante de tres años de trabajo dice el representante de la promotora Doctor Music así que finalmente no sonará en Montmeló ni Rosa Amparo Dassin y Texas la promotora anuncia que devolverán el dinero a todos los que mantenían sus entradas y donde

Voz 1 40:24 sí que has en el Monte do Gozo de Santiago hoy comienza el festival Son do Camiño entre los cabezas de cartel Iggy Pop escuchamos David Guetta y como no Rosalía cuéntanos la era Capello días días

Voz 1509 40:53 las cuatro y cinco minutos de la tarde empiezan tres días de música para todos los gustos con treinta y ocho artistas repartidos en dos escenarios los platos fuertes de hoy Richard Ashcroft Bass Till IDAE and Burt mañana turno para Iván Ferreiro Bloc Party Black I Peace es ir Rosalía el sábado además de Iggy Pop y David ETA estarán Vetusta Morla de Hips el Monte do Gozo recibirá a treinta y tres mil personas algunas ya acampadas allí y se han disparado las reservas hoteleras en Santiago los hosteleros por supuesto encantado Sara Santos eso presidenta

Voz 25 41:24 su pasión es muy alta en estamos barajando cifras del noventa y cinco por ciento e incluso más es el fin de semana

Voz 1509 41:31 a esto hay que sumar las futura Axel mercadillo por no faltar no faltarán y la lluvia

Voz 1 41:36 a llover Lara hará mañana hoy y mañana moderno paciencia Un beso hasta el jueves interese demanda Dios igual son las seis y cuarenta y dos cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 34 42:04 me viene con una muchos serán me veía una antes

Voz 1 42:16 hoy es Antonio felicidades a todos los Antonio es el patrón de Lisboa

Voz 1727 42:21 va el Ayuntamiento de la capital de Portugal va a pagar la boda de varias parejas en honor a su patrón una ayuda el pagar la boda

Voz 1 42:31 la que a partir del año que viene también tendrán derecho las parejas LGTBI informa desde allí desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 35 42:39 desde mil novecientos cincuenta y ocho el Ayuntamiento de Lisboa homenaje a Santo Antonio Patrón de la ciudad y protector de los enamorados sufragando los costes de las bodas de dieciséis parejas locales y celebrando una fiesta a la que están invitados todos los lisboetas este año sin embargo han surgido críticas por el veto sobre la participación de parejas sexuales en esta iniciativa municipal Yes que aunque se permite la celebración de bodas civiles en el marco del evento el Ayuntamiento ha negado la participación de parejas del mismo sexo al considerar que se trata de un evento seudo católico curiosamente la Iglesia ha rechazado este argumento hoy ha emitido un comunicado en el que afirma que los eventos municipales no cae en bajo su jurisdicción ante este reverso el Ayuntamiento ha tenido que rectificar y ahora afirma que no hay obstáculos a la participación de homosexuales

Voz 0456 43:26 es en futuras ediciones del evento queda por ver

Voz 35 43:29 que las bodas es Santo Antonio resultarán ser más

Voz 0456 43:31 exclusivas de ahora en adelante

Voz 30 44:53 eh eh eh

Voz 37 45:04 en la justicia

Voz 1 45:06 camino equivocado dice José María

Voz 37 45:08 días Pepa

Voz 6 45:09 así que el juicio Oriol Junqueras y compañía ya está visto para sentencia

Voz 1100 45:14 sí que vamos a tomarnos una jornada de respiro en esa guerra más sucia que ejemplar de los pactos para el Gobierno de la Nación las comunidades autónomas y los ayuntamientos el fin de esta larga y prolija vista oral que comenzó el doce de febrero significa que ya estamos todos en manos de Manuel Marchena los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo primero destacar la absoluta transparencia de era vista televisados todas sus sesiones en directo Luis poca cosa lujo hizo tan importante haya merecido este tratamiento decisión que debe tener reconocimiento toda la ciudadanía acusados abogados fiscales testigos estaros jueces han tenido la oportunidad de dirigirse no sólo a la sala sino a todos los españoles de Cataluña desde luego pero también de Madrid Sevilla Kurt lujo democrático tras las alegaciones de las defensas de los acusados Oriol Junquera es el último que optaron por transformar sus intervenciones en claros alegatos políticos poco sentido tiene elucubrar desde el ojo sobres ediciones los rebelión y otras oscuridades técnicas bastaría con la mentar una vez más que el conflicto hayan llegado por la ineptitud de unos y otros al pantano de la justicia que nada solucionará ahora a Jo

Voz 38 46:42 hasta ahora no cumplido

Voz 8 46:55 piernas no digas

Voz 1 47:16 la barra politica de hoy tenemos muchas referencias a lo escuchado ya acordado ayer en el Parlamento andaluz en ese debate sobre las enmiendas al presupuesto

Voz 0456 47:24 vamos a empezar con una bienvenida con necesidades de Alcorcón en Madrid

Voz 39 47:28 voy a hablar un poquito de lo que pasa la CIA yo creo que está bien que se asea como teléfono para intrafamiliar también para sí también para niños que sufrían Poli etc etc siempre y cuando no lo hay en detrimento de el cero dieciséis que ya sabemos para lo que sirve lo de los presupuestos risa risa un teatro un varadero teatro

Voz 40 47:56 seguimos en Andalucía con Fernando de Cádiz que bien de aquella tenemos totalmente asegurada la la intensidad de los pozos tratado sólo nos faltaba que no pongan un teléfono de duda el marido maltratado yo propongo que sea el dieciocho cero siete treinta numerito mofa ha sido recordar ahora de Grecia dieciocho de julio del XXXVI hola buenos días

Voz 41 48:17 la buenos días soy feliz de Zaragoza pues yo lo que pienso es que PP y Ciudadanos tienen que estar muy contentos porque esto de aliarse con Vox va blanquear lo que ellos han pensado siempre osea que la memoria histórica es cosa de rojos Iker lo de la violencia sobre las mujeres es cosa de féminas nazis así ya no tienen excusa para tener que hacer teatrillo decir que piensan otra cosa un abrazo

Voz 42 48:43 un abrazo y una más bon día bon día Ramón desde Valencia quería dar un abrazo a todos los familiares de las mujeres que han sido asesinadas y que siguen siendo maltratadas en este país y sobre todo instar a que aquellas que siguen siendo maltratadas que denuncien que no tengan miedo que las autoridades están para ello y que una vida es lo máximo que tenemos lo más bonito que hay es pedir hipotecas disfrutar de los años que tenemos por delante adelante mucho ánimo y lo tengáis miedo denunciar

Voz 1 49:14 gracias Ramón Araceli gracias Fernando Nélida

Voz 0456 49:23 y en Madrid terminamos con Toñi

Voz 43 49:26 pero a partida danos IPCC son como títeres en manos de estos dos de tan todo lo que quieren pero luego tienes que estar oyendo a los señores de Ciudadanos decir que ellos no pactan con vos qué pena de país sendos está yendo todo lo que hemos luchado durante años gente como yo que si no se está yendo al garete qué pena a medida que los tengan cogidos pero bueno ya veremos a ver qué pasaba de todo esto porque muy extras como la espuma a veces es sube que a veces se baja

Voz 38 49:57 no

Voz 1 50:03 son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1772 50:13 qué tal buenos días con cielos despejados y temperaturas hoy en ascenso Nos volvemos a acercar a los treinta grados de máxima aunque las mínimas todavía siguen siendo esta mañana bastante fresquitas la Federación Madrileña de personas con discapacidad pide al Ayuntamiento de Parla que haga accesible Salón de Plenos del consistorio de esta localidad para que uno de los concejales electos por el PSOE el pasado veintiséis de mayo que va en silla de ruedas pueda participar el sábado en la constitución del Ayuntamiento es el concejal más joven que además tiene que formar parte de la Mesa de Edad pero físicamente no puede llegar a su escaño Javier Font de

Voz 20 50:48 no