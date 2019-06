Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días la derecha sigue sumando pactos el último en Castilla y León donde ganó las elecciones el PSOE pero la política es suma y anoche se confirmó que PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para que los populares sigan gobernando la Junta después de treinta y dos años haciéndolo y Ciudadanos se lleven cambio gobiernos municipales diputaciones las diputaciones provinciales se acuerdan

Voz 0040 00:51 la supresión de las diputaciones es otra de las exigencias de Ciudadanos alguno no le gustara suprimir las diputaciones porque hay mucha gente trabajando asesores políticos y cargos políticos pero mire nosotros no hemos venido aquí para contentar a todos aquellos que no quieren cambiar nada

Voz 0978 01:05 bueno pues ahora habrá también gente de ciudadanía

Voz 1727 01:08 Nos trabajando en esas Diputaciones que Rivera quería suprimir en el año dos mil dieciséis donde sí hubo cambio es en Andalucía y además no corre peligro porque PP y Ciudadanos han aceptado las condiciones de Vox para que les aprueben el presupuesto

Voz 3 01:21 queremos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar término que va a ser introducido en los presupuestos del año dos mil veinte

Voz 1727 01:32 hacen competir a la violencia intrafamiliar con la violencia de género reducen el presupuesto para la memoria histórica del siglo veinte en cambio consiguen dinero para un programa que habla del siglo XV del descubrimiento de América esto es lo que hay a nivel nacional la negociación para la investidura de Sánchez va mucho más lenta terminada la ronda de contactos con los partidos el PSOE dice ahora que no descarta ministros de Podemos y recibir la abstención de grupos con los que no quería contar para la investidura de Pedro Sánchez por ejemplo los independentistas catalanes José Luis Ábalos

Voz 4 02:06 con trescientos cincuenta diputados con los que tenemos que controlar

Voz 5 02:08 eso es a lo que nos abocan

Voz 1727 02:13 hemos otra voz de la política que en este caso suena a despedida

Voz 1410 02:17 me parece muy hermoso que acabemos estos cuatro años de trabajo juntos con aplausos unánimes porque tenemos que conseguir constantemente la dignificación de la política muchísimas gracias

Voz 6 02:29 Manuela Carmena Cerro así el que salvo solo

Voz 1727 02:31 presa de última hora fue su último pleno como alcaldesa de Madrid es jueves trece de junio y atención a esto Facebook va a sacar una aplicación para pagar a los usuarios por conocer sus datos personales datos como de dónde soy qué tipo de Moby tienen o para que lo utilizamos

Voz 5 02:59 lo hicimos va a sacar pero en realidad que

Voz 1727 03:02 va a volver a sacar porque hace sólo cuatro meses tuvo que cerrar una aplicación similar porque promovió que lo utilizaran menores de edad a partir de las ocho vamos a preguntar un experto por todas las dudas que suscita este tema Gijón con vive ahora en momentos de calma después de que ayer la Policía disolviera a los miles de manifestantes que protestaban contra la polémica ley de extradición China en Hoy por hoy hemos hablado esta madrugada con Emilio Navas un español que trabaja allí como fotógrafo

Voz 5 03:30 la policía tiene un grupo de personas por ejemplo que van con cámaras al final de del pelotón de la policía que ataca por ejemplo iba iba grabando audio y vídeo de todo lo que está pasando espero que para tener evidencias de lo que ocurra no para fichar

Voz 0027 03:43 a quién se está quejando que no ir muy importa

Voz 1727 03:53 es el petróleo el Parlamento aprobado que los once mil millones de euros que hasta ahora invertía en esa industria la del petróleo se destinen a potenciar energías renovables bien el deporte España perdió ayer en el Mundial femenino con Alemania y se encamina enfrentarse a Estados Unidos en octavos Sampe

Voz 1643 04:15 la favorita para llevarse el Mundial tres veces campeonas del mundo Iker ahí Tailandia en la primera jornada trece cero ese Alemania uno España cero deja casi imposible la primera plaza del grupo habrá que ganar a China Marta Torrejón responsable en el gol junto a paños anoche en El Larguero

Voz 0153 04:29 es una pena perder así porque si te queda la sensación más que después de esto es lo que hemos peleado los apuros en que hemos puesto Alemania pero es pura y no esto llega justo del todo y bueno todavía no se ha dicho contra China

Voz 1643 04:41 hoy dos partidos del grupo de España en Sudáfrica China a las nueve ya las seis Brasil Australia del grupo C

Voz 1727 04:47 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:51 buenos días una mañana más a esta hora hay que recurrir a ropa que abrir un poco especialmente en la Meseta Norte donde incluso tenemos algunas heladas fuera de puntos de montaña pero en general las temperaturas son un poco más altas que ayer un ascenso que se notará más durante la tarde especialmente en el Guadalquivir y el Ebro donde las máximas superarán los treinta grados en el resto del país sólo temperaturas un poco más altas que haya entenderá el sol como novedad nubes en el Mediterráneo que ya están presentes ahora dejarán algunas lloviznas de barro por cierto también durante la tarde algunos chubascos en el Cantábrico

Voz 1 06:41 muchísimas gracias a todos visto para sentencia

Voz 1727 06:45 la sala por favor cincuenta y dos sesiones cuatrocientos veintidós testigos después ha terminado el juicio del pluses los magistrados tienen que decidir ahora el futuro de los doce líderes encausados por los hechos del otoño separatista catalán del diecisiete algo que Quim Torra presidente de la Generalitat amenaza con repetir

Voz 0978 07:07 también se cumplan su Couture a estoy convencido de que lo volveremos a hacer dijo ayer el president catalán en un mensaje

Voz 1727 07:15 después de escuchar los turnos finales de palabra de los procesados sobre esta última sesión la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 07:28 visto para sentencia dictaminó ayer el magistrado Manuel Marchena parecía un momento de esos que llaman históricos la vista oral del juicio sobre el proceso con

Voz 0027 07:37 aludió ayer con los encendidos alegatos de los Reyes

Voz 1985 07:39 sobre el intento de desbordar la Constitución y el Estatuto sólo uno de ellos Jordi acusar aseguró con énfasis que repetiría exactamente la experiencia la mayoría se entregó a la complacencia teníamos razón votar es legal la gente estaba ilusionada y hubo uno el que desplegó más coraje fuertemente autocrítico Santi Vila el consejero que dimitió antes que hacer el ridículo con una declaración de independencia de pandereta lamentó vi la que todo el proceso hubiera acabado en el despropósito en que acabó y animó a todos a buscar la manera de enderezar las cosas otros se mantenían favorables a lo que hicieron y sólo uno Cuixart aseguró que volvería a hacerlo cuatro meses de juicio oral una discusión muy calientes sobre si hubo o no violencia y cuánta peticiones de cárcel más que cuantiosas la salida del embrollo si es que la hay vendrá con la sentencia

Voz 1 08:39 en otoño

Voz 1727 08:44 a la espera de que llegue esa sentencia la decisión más inmediata que tienen que tomar el Tribunal Supremo es si deja que abrió el yunque eras puede salir el próximo lunes de la cárcel para ir a recoger su acta de eurodiputado como ya ocurrió en el juicio a Button Fiscalía y Abogacía del Estado no comparten criterio

Voz 0210 09:22 espero que el Gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria a esa opinión de la Abogacía del Estado o dicho otra forma espero que no te preocupes que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la Abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí que pudiera adquirir la condición de diputado europeo

Voz 1643 09:39 también defiende el criterio de la Fiscalía desde

Voz 1727 09:42 nada al partido de Yunquera a Esquerra Republicana se le pone cuesta arriba la posibilidad de gobernar Barcelona Nos comunes de Ada Colau han dicho en un comunicado que descartan el tripartito con su partido con Esquerra con el PSC

Voz 7 09:54 estoy pastan como el sueldo que aquí Lacroix

Voz 1275 09:58 viernes Maragall que es el candidato de Esquerra

Voz 1727 10:00 la ley insiste a cola o en que retire su candidatura hay vuelva a negociar con él y sobre negociaciones también en Bruselas hay negociaciones para los nuevos cargos comunitarios y los Verdes que fueron segunda fuerza en Alemania tercera en Francia cuarta en la Eurocámara exige en puestos de responsabilidad para esta legislatura Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 10:22 los Verdes quieren también un puesto en el reparto para apoyar el pacto entre jefes de Estado y de Gobierno piden concretamente la responsabilidad de la política exterior la presidencia de Europarlamento se demanda complica algo más estas negociaciones según los portavoces de la delegación negociadora socialista que han sido sus interlocutores para abrir estas conversaciones pendientes de saber si es posible un acuerdo en la cumbre de la semana próxima y mientras tanto el grupo de Salvini de Le Pen Se constituye hoy en la Eurocámara con setenta y tres diputados tan sólo dos por detrás de los Verdes diferencia que puede desaparecer cuando se marchen los británicos

Voz 1727 11:12 la vivienda se ha convertido por primera vez en el primer factor de exclusión social por encima del desempleo por encima del paro dos millones de españoles viven con la incertidumbre de quedarse sin su casa Mario el aludido pese a la Recopa

Voz 0259 11:26 tracción económica hay un millón doscientas mil personas más en exclusión social que antes de la crisis el ascensor social no funciona para esos ocho millones y medio isla mitad ha caído en un pozo profundo que acumulan tanto

Voz 13 11:38 los problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad sobre el que se ceba la precariedad en sus diferentes formas la vivienda insegura inadecuada el desempleo persistente

Voz 1727 11:52 el precio del alquiler ha subido un treinta por ciento

Voz 0259 11:55 millones de personas viven con el miedo de quedarse sin casa

Voz 13 11:58 una característica que nos diferencia de otros países es que la exclusión social en España van de la mano la mezcla de la baja calidad en el empleo y los costes elevados de la vivienda es un pack mortal para la gente en situación de exclusión

Voz 0259 12:10 hay un cambio sociológico relevante los que se han salvado de la crisis se han cansado de ser solidarios

Voz 13 12:16 extra cierta fatiga de la solidaridad en realidad los acomodados no practican la empatía pues suelen echar en cara a los excluidos su desafección su responsabilidad por estar en su situación

Voz 1727 12:27 es Guillermo Fernández el coordinador del prestigioso informe Foessa de Cáritas

Voz 5 12:30 esas son las siete y doce seis y doce

Voz 1 12:33 en Canarias

Voz 2 14:22 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 14:27 el pintor Juan Genovés elegido Asturias para presentar la unidad dividida hacer una exposición que reúne por primera vez la obra de este artista Illa de sus tres hijos se inaugura mañana en Avilés Raquel García

Voz 17 14:42 yo hablo han organizado una unidad porque no puede ocupar cupo la escultura solamente incluso las que vigilar vosotros viscosa es porque yo soy una religión no pueda hacer más que pintar por las mañanas estar muy muy muy metido en la Unión no quiero marear

Voz 18 14:59 Habla Juan Genovés de la enorme escultura de acero de cuatro metros y medio de alto instalada en la plaza del Centro Niemeyer que a partir de este viernes expone la primera muestra conjunta del artista valenciano y sus tres hijos medio centenar de obras que van desde la pintura el vídeo arte Nos cuentan genovés encargada del Comisariado que incluye una instalación que reflexiona sobre

Voz 19 15:18 la obra icónica de la artista El abrazo a mí claro la idea de que algo se convierta en un símbolo pues me da cierta me ponen me da un poco de miedo no porque pienso que otras cosas puedes meter dentro de un símbolo símbolo es algo a lo que te agarra para un poco dar significado a ideas y cosas pero

Voz 18 15:37 es como una cáscara vacía la unidad dividida por cero busca la unión del trabajo de los cuatro artistas desde la paradoja que plantean sus obras entre lo que se puede comprender lo inefable lo que es escapa

Voz 1727 15:50 sí

Voz 7 20:18 Madrid Laura Gutiérrez qué tal bueno

Voz 1275 20:22 los días con catorce grados en el centro de Madrid hasta ahora temperaturas fresquitas Por la mañana pero más calor en las horas centrales del día hoy si volveremos a rozar los treinta grados de máxima a Manuela Carmena despide la legislatura en el Palacio de Cibeles

Voz 1410 20:37 me parece muy hermoso que acabemos estos cuatro años de trabajo juntos con aplausos unánimes yo creo que eso es una esperanza de la necesidad de la dignificación de la política de acto que hemos querido hacer pues yo quisiera que se convirtiera en una tradición de este Ayuntamiento que siempre se despida así esta corporación

Voz 1275 20:59 aplausos en el último Pleno municipal último de la legislatura salvo sorpresa mayúscula el último pleno de Carmena como alcaldesa de Madrid faltan dos días para que se constituyen los ayuntamientos en la capital PP y Ciudadanos lo vuelven a intentar este jueves los grupos negociadores de ambos partidos se van a reunir con la operación Villacís casi ya enterrada totalmente fuentes de la dirección nacional de ciudadanos reconocen que es complicado que sea alcaldesa dicen ahora que la prioridad ya es gobernar no liderar el PP su candidato José Luis Martínez Almeida insistía ayer en que la alcaldía no

Voz 28 21:35 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de Gobierno que los madrileños reclamaron mayoritario

Voz 1275 21:53 los contactos formales con Vox no han comenzado todavía la portavoz de Ciudadanos Silvia Saavedra que está en la mesa negociadora no aclaraba ayer si piensa negociar con la extrema derecha

Voz 29 22:03 estamos examinando el documento que nos ha pasado el Partido Popular íbamos a fijar un programa de gobierno le puedo avanzar más de lo tienen líneas rojas estamos en la fase el programa de gobierno insisto que no sea lo primero son los ciudadanos nietos nosotros no ahora no vamos a hablar ni de partidos políticos de puestos

Voz 7 22:18 ha dado ya en los próximos días nosotros estamos ahora hablando de programa de gobierno no hablamos de partidos políticos ni

Voz 1275 22:27 no Carmena por su parte descarta ceder los votos de Más Madrid para hacer alcaldesa Villacís cortar el paso a la ultraderecha es jueves trece de junio en Parla la constitución del Ayuntamiento se complica por la imposibilidad de uno de los concejales de acceder al salón de plenos va en silla de ruedas ya hay barreras titulares con Virginia Sarmiento

Voz 31 22:52 el concejal más joven y el sábado formara parte de la corporación municipal pero no puede llegar a su escaño el Ayuntamiento de Parla asegura que buscará una solución transitoria en la federación madrileña madrileña de personas con discapacidad exige accesibilidad definitiva

Voz 1275 23:04 la Delegación del Gobierno en Madrid han montado con dos mil euros a libres y combativas al Sindicato de Estudiantes por participar en la manifestación del ocho m con un vehículo con megafonía ambos consideran injusta la sanción y exigen que se retire un joven de diecisiete años

Voz 31 23:16 Nos ha resultado herido grave cuando circulaba con un patinete en el paseo de Ginebra en el distrito madrileño de San Blas sufre un traumatismo cranoencefálico y la Policía Municipal investigará los hechos

Voz 1275 23:27 pues el Real Madrid presenta hoy en el Bernabéu al belga Hazard el club ha confirmado que el miércoles de la semana que viene presentará Mendi y quedan pendientes todavía Milito y Rodrigo como despierta hasta ahora el tráfico en la capital pantallas todo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:47 buenos días Laura Con entradas ya en plena hora punta es el caso de la A42 a su paso por Plaza Elíptica en conexión con Santa María de la Cabeza hola a tres entre la avenida del Mediterráneo y la plaza del Conde de Casal entradas que por otro lado son distribuyendo por la M30 por toda la parte este sentido norte y al paso por la ribera del Manzanares por el interior es el caso del Paseo de las Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 24:12 inquieta las carreteras DGT Teresa Serrano buenos

Voz 31 24:15 buenos días pues se complica ya todas las entradas a la capital vamos a destacar a dos Torrejón San Fernando cuatro Pinto y Butarque A42 Parla Fuenlabrada y Getafe a cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 en el Plantío y en Tres Cantos ya también la carretera de Colmenar la M40 también de los tramos habitual espacio

Voz 1275 27:59 la Universidad Complutense ya tiene nuevo rector el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya H ha tomado posesión del cargo este miércoles sustituye a Carlos Andradas lo primero que ha hecho ha sido reclamar el dinero necesario para la financiación de la mayor universidad España Elena Jiménez

Voz 0738 28:14 después de todo lo oficial la de Tonga

Voz 0414 28:17 de posesión del profesor don Joaquín Goya H Goñi como Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 5 28:24 lo protocolario me comprometo a cumplir las obligaciones del cargo

Voz 0738 28:28 el nuevo rector de la Complutense Joaquín Goya H lanzaba su primer discurso aparecía de manera subrayada la necesidad del dinero

Voz 40 28:36 queremos negociar lealmente con el Gobierno en la Comunidad de Madrid una financiación suficiente y estable precisamos de algo más que palabras y buenas intenciones queremos que se asuma que el 11M no cuesta dinero que es una inversión de futuro

Voz 0738 28:47 petición que recogía el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán

Voz 0414 28:51 pero aprovechar también este acto para asegurar que puede confiar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque son muchos los objetivos que compartimos

Voz 0738 28:59 una vez acabado el acto el nuevo rector reconocía que esas intenciones les sonaban a buenas palabras pero que tiene que confiar en los políticos que se den cuenta de la importancia que tiene apostar por la universidad pública

Voz 1275 29:10 la asociación LGTB veintiséis de diciembre que representa a los más mayores de este colectivo lamenta las últimas declaraciones de Vox sobre el orgullo que ahora amenazan con acabar con esta fiesta porque no representan según una ultraderecha a todos en la SER en La Ventana de Madrid Federico Armenteros portavoz de esta asociación ha echado mano de la memoria estas actitudes dice les suenan

Voz 0442 29:30 pero la pena y estamos otra vez con lo mínimo no porque pero también tenemos memoria iremos que esta historia de Vitoria

Voz 1275 29:39 Armenteros defiende que los organizadores del Orgullo era hayan vinculado la participación de los partidos políticos en la marcha del seis de julio a la firma de un decálogo de reivindicaciones un compromiso que no han firmado ni PP ni Ciudadanos tenemos ahora mismo catorce grados en la Gran Vía

Voz 1 30:03 son las siete y media en las seis y media

son las siete y media

Voz 1727 30:13 comienza el jueves trece de junio San Antonio felicidades a los antónimos

Voz 42 30:18 ya anoche no pudo ser miran a se acabó el partido en sí en su gran partido España no ha merecido pero se voy a ir de vacío vale el gol en el cuarenta y dos de la primera debe BRIC

Voz 1727 30:36 perdimos por la mínima aunque la selección española femenina compitió con cuajo frente a Alemania en el Mundial Alemania que es la número dos del ranking FIFA

Voz 43 30:46 a una de las favoritas Alemania hemos jugado muy bien y creo que no es analizado ese gol que al final no ser contundentes atrás el dejarnos

Voz 1727 30:53 no voy irnos a nos ha gustado la derrota le se lamentaba así en los micrófonos de la SER la jugadora Jenny hermoso la selección femenina busca en este Mundial algo importantísimo su confirmación en la élite esta semana firmaba el New York Times un extenso reportaje en el que alababa la progresión del fútbol femenino en nuestro país en el que recogía estas declaraciones de la jugadora Mariona Candel TI decía queremos que esta Copa Markin punto de inflexión y que a la gente le empieza a interesar al fútbol femenino y si no lo hacen y si no les interesa al menos que sea porque no lo sintonizar ya además del Mundial femenino vamos a le ver todo lo que se publica por ahí las señales de humo de cada día con Aimar Bretos añadió la fuente y Manuel Jabois buenos días

Voz 5 31:40 la tres buenos días el PSOE desliza

Voz 1727 31:43 a comienzos de semana esa posibilidad en una repetición de elecciones y Unidas Podemos no apoyaba su investidura pues bien eldiario punto es publica hoy una encuesta de Celeste Tel con intención de voto según la cual esa esa repetición hipotética beneficiaría un poco al PP y al PSOE

Voz 0027 32:00 si el PP recuperaría diez escaños respecto a las generales de hace mes y medio el PSOE conseguiría cinco más tanto ciudadanos como podemos y Vox perderían cada uno cuatro escaños pero al final los bloques izquierda derecha se quedarían prácticamente igual que como están no cambiaría el peso de cada uno

Voz 1727 32:14 Jorge Galindo en su columna del país pone a ciudadanos frente al espejo de los pactos

Voz 0027 32:19 dice Galindo Vox es un partido netamente anti pluralista que mantiene posiciones que aspiran a desmontar instituciones y derechos que aseguren una distribución del poder razonable que proteja a las distintas minorías es por tanto Vox también un proyecto antiliberal y ante esto prefiere ciudadanos llevar adelante su programa ideológico de conquista del centro derecha o preservar la esencia liberal que lo vio nacer

Voz 1727 32:41 si el Norte de Castilla publica hasta ahora datos nuevos sobre el preacuerdo de gobierno al que llegaron anoche PP y Ciudadanos en Castilla y León a caído

Voz 0027 32:49 de que el PP conserve la Junta ciudadanos exige la alcaldía de Burgos y Palencia presidir las diputaciones es Segovia Burgos y además vetan al presidente de la Diputación de Valladolid Jesús Julio Carnero que lleva ya dos mandatos en el cargo iría a por el tercero según el Norte de Castilla la dirección nacional del PP sí que ha aceptado ya esta propuesta de máximos de ciudadanos aunque desde Génova mantienen que la última palabra la tiene su líder en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco

Voz 1 33:12 va a por el análisis del final del juicio del proceso

Voz 2 33:17 eh

Voz 1727 34:05 la sentencia en el juicio del plus es dos crónica es la primera la de Íñigo Domínguez en el país

Voz 0027 34:10 con para los doce acusados con los doce apóstoles incluido Judas que serías antivirus ello ese en grande cierran la cita trascendental con una pequeña comunidad de costal del Apocalipsis del último día y la defensa de los que en su día querían liar la mundial ahora es

Voz 1727 34:24 hombre no fue para tanto en la crónica de Carlos Zanón en La Vanguardia

Voz 0027 34:27 a nadie se ha enterado de nada ni porqué acusaba ni de que se defendía ni que había hecho ni que tenía que decir que había hecho ni por qué se define de un Estado cuando le vacilan es lo que pasa cuando vives en el FIFA World Player tú confeccionar los equipos vendes compras organiza partidos juegas ganas y ganas mundo virtual alcanzar la independencia cómo se gana una Champions nosotros ganamos hasta las derrotas cosa de ser el pueblo elegido si nos absuelven los españoles son tontos les hemos engañado

Voz 0978 34:54 pero sino semana galeras los españoles son

Voz 0027 34:56 el ex espía despiadados despiadados que condenan a inocentes el trabajo

Voz 5 35:00 los abogados impecable han estado muy por encima

Voz 0027 35:02 el nivel de Fiscalía que aparecido todas estas semanas un club de grandes jugadores que en su día jugaron con fines Keynes también es que el tratar de demostrar la violencia la existencia de Lucifer que el hombre nunca fue la luna en sólo cincuenta y dos sesiones cincuenta mil folios pues era una proeza para cualquiera en las próximas semanas será difícil encontrar gente más sola delante de una responsabilidad que Manuel Marchena

Voz 1727 35:23 muy inquietante el final de la crónica de Pablo Ordaz en El País dice las palabras finales de Sánchez Rull de Turull y sobre todo de Kuchar no hace más que subrayar que esto diga lo que diga la sentencia que caerá en otoño

Voz 1 35:38 no ha hecho más que empezar

Voz 1727 35:40 sobre Marchena elogios de Ignacio Camacho en ABC

Voz 0027 35:43 que llegó a proponer que en las playas este verano se vendan camisetas con la cara de Marchena con sus frases dice que el magistrado ha devuelto una mayoría de españoles la confianza en una justicia ejercida contemple con limpieza y claridad de criterio e independencia y todo esto lo ha hecho con la escasa colaboración del resto de los implicados según Camacho con unos fiscales que daban la impresión de no conocer bien los detalles del caso o unos procesados en actitud victimista lacrimógena

Voz 1727 36:07 sobre el final del juicio hay decenas y decenas y decenas de páginas en la prensa internacional

Voz 0027 36:11 es una barbaridad Oriol Junqueras defiende el impuesto a la independencia en el último día de juicio titula su crónica san John's en The Gardian las consecuencias políticas de esta acción judicial siguen siendo inciertas Leo en el Telegraph mientras la nación española sigue profundamente dividida en torno a cómo abordar la independencia de Cataluña el Financial Times habla de juicio al separatismo europeo los líderes Catalá es rechacen que haya habido un golpe de Estado titula hayan Mt que añade cualquier condón condena derivada del caso resultará casi inevitablemente en una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el New York Times el conflicto secesionista ha dividido a la sociedad catalana haya ayudado a reformular la política en España consiguiendo una mayor fragmentación de partido en abril Sánchez ganó las elecciones pero sin una mayoría ahora lucha por formar su próximo Gobierno mientras espera burlar a los partidos separatistas catalanes y un reportaje también en el Washington Post explicando el juicio entero y destaca que mientras la extrema derecha de Vox pide la sentencia más dura la Abogacía del Estado retira la acusación de rebelión en medio de la formación de un nuevo gobierno de centro izquierda

Voz 1727 37:12 ya a propósito de los nuevos gobiernos de de los pactos en España que se le por ahí pues

Voz 0027 37:17 antes en Francia ciudadanos abre la puerta a acuerdos con la extrema derecha titula una crónica en Le Mond de inmoral después de Madrid y Murcia ahora Castilla y León donde el PP recuerda lleva treinta y dos años gobernando la región y están investigados por supuesta financiación ilegal en Libération destacado en su web un artículo sobre el efecto Valls en Barcelona así lo llaman

Voz 1727 37:36 y hace mucho tiempo que no nos ocupamos el Brexit qué es lo que cuenta la prensa británica de Boris Johnson el candidato a suceder a Theresa May ayer presa

Voz 0027 37:45 su campaña y los derrotados han sido los laboristas en el Parlamento porque se ha rechazado su enmienda que para no abandonar la Unión Europea sin un acuerdo es una victoria The Gardian para Boris Johnson según The Times Johnson reconoce en privado que podría suspender el Parlamento para que Reino Unido salga sin acuerdo y no se lo impidan Le Monde dedica su editorial Boris Johnson al frente del Reino Unido no gracias exclama le llaman demagogo Buffon y competidor directo de la extrema derecha de Nigel Farage

Voz 1727 38:11 sí dos apuntes breves sobre el mundo que viene no sobre el mundo que ya está aquí uno va a repartir hamburguesas de Mc Donalds a través de drones

Voz 0027 38:19 lo leo en varios medios algo que ha intentado desarrollar Amazon pero no lo ha conseguido va a aprobarlo en San Diego este verano un empleado carga las hamburguesas en un dron el dron lo lleva hasta el coche de Uber más cercano al consumidor el conductor le entrega al cliente la hamburguesa

Voz 1727 38:33 hay dos leemos en Cinco Días que entrar al supermercado coger un producto pagar con el teléfono móvil y salir sin pasar por ninguna caja ya es una realidad

Voz 0027 38:41 sí está pasando en una de las zonas de Repsol en Madrid Central coges escaneados con tu móvil el código de barras pagado el producto va directamente a tu cuenta no hace Scola en la en la caja

Voz 1727 39:07 la semana pasada se estampó un crucero en Venecia

Voz 20 39:11 no no no

Voz 1727 39:14 los venecianos salieron a la calle a quejarse por estos buques enorme

Voz 3 39:24 Guillermo Altares firmó una columna en El País en la que dice Jabois

Voz 1727 39:29 Venecia como advertencia a Venecia como espejo

Voz 0978 39:32 como decíamos proteger mejor no que es más rima Venecia Commander del que vamos a altares en un en una columna muy interesante que que ha perdido la mitad de su población en los últimos cuarenta años dice no porque es esté hundiendo con una lentitud de siglos se del mar ni por los cada vez más frecuentes episodios de Acua alta huyen porque la ciudad desaparece con ellos mientras se transforma en un parque temático

Voz 0027 40:00 subrayo además estas dos reflexiones Pérez

Voz 0978 40:02 ya se ha convertido en un espejo que muestra la humanidad su futuro venecianos explica que todo tiene un límite que la resistencia del planeta es finita que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras somos engullidos por huracanes que hemos desatado nosotros mismos ya saben ustedes que a Jabois caminos encanta cuando la realidad aquí abajo

Voz 5 40:22 brumas fiel no es por ahí arriba a ver un grupo de expertos ha detectado que en el Polo Sur de la Luna hay algo grande enterrado

Voz 1727 40:33 a más de doscientos kilómetros de la superficie y claro conjeturas de todo tipo

Voz 0978 40:38 eh fíjate Se está empezando a Jarque quizás allí están enterrados los acuerdos secretos para gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital un poco más abajo dos cientos kilómetros de pacto es que nunca se produjeron haciendo peligrar la luna imagínate ahora en serio o en broma ya no lo sé la BBC lo que recuerda es que la luna sufrió un bombardeo apocalíptico una violenta lluvia de asteroides que azotó su superficie dejó profundas cicatrices que perduran hasta hoy a siguen lo que se baraja es que allí haya un uno de esos meteoritos que hayan sobrevivido sobrevivido no vamos a salir incrustado allí en aquel momento fíjate cuánto duro esa ese diluvio de meteoritos sobre la tierra entre veinte dos cientos millones de años que es más o menos lo que se nos puede hacer una legislatura si empiezas qué tal de España

las siete y cuarenta y cuatro

Voz 1727 43:46 el Real Madrid sigue inmerso en su semana más activa Ibai esta tarde toca presentar a uno de esos jugadores Sampe que los de deportes llamáis galáctico no es para menos la del belga

Voz 1643 43:58 a entre los mejores cinco futbolistas del mundo y no lo decimos sólo nosotros también Guardiola

Voz 49 44:05 el Chelsea es muy muy bueno nuevo fichaje impresionante no es mejor

Voz 5 44:09 jugadores que he visto he hecho gran fichaje

Voz 49 44:12 estuvo español ha fichado a un jugador que es vez estemos

Voz 1643 44:15 se está moviendo mucho estos días el Real Madrid Javier Herráez buenos días hola qué tal muy buenos días carrusel de presentaciones y también andaluz

Voz 50 44:21 ayer hacía oficial el fichaje de Mendi el lateral zurdo Olympique de Lyon lo firma el Madrid cincuenta millones de euros y viene a reforzar la banda izquierda junto con Marcelo ayer también era presentado Jobbik el balcánico delantero veintiún años Joy la gran presentación Eden Hazard el belga cien millones de euros más treinta en variables veintiocho años y evidentemente

Voz 5 44:43 uno de los mejores jugadores del mundo que viene a reforzar

Voz 1643 44:46 la delantera del Real Madrid Mendi será presentado el próximo miércoles previo pago a León de cuarenta y ocho millones y cinco en variables quedan pendientes las de milita Rodrigo este último se despedía ayer del Santos y en la rueda de prensa del adiós ya hablaba en clave madridista sobre lo que espera de su presentación

Voz 51 44:59 les y como o a hablar después y que me baño y toda mi familia con las mejores cosas posible

Voz 1643 45:16 solo queda la guinda de poco va o el plan B de Eriksson después tendrán que abordar las salidas como el Barça hay uno de los que tiene más papeletas de Exteriores Denis Suárez quiere quedarse en la Liga española en equipo que juega Champions descartados por tanto Barça Real Madrid y Atlético sólo queda uno el Valencia

Voz 1284 45:30 porque vino es el mejor entrenador que he tenido desde que estoy en el fútbol profesional al Valencia que juegan Champions entrena Marcelino es un club que obviamente ha mostrado interés a habrá que pensar que es que es lo mejor para

Voz 1275 45:41 y a la espera de Griezmann cada vez quedan menos dudas de que vestirá de azulgrana Miguel Ángel Marín saben ya dónde vais valores preocupa les importa yo lo tienen claro hacerlo

Voz 1643 45:50 la Barcelona del resto de las eliminatorias de ascenso a Segunda el Depor se imponía anoche cuatro dos al Málaga en el partido de ida de su semifinal remontando el uno dos del descanso el partido de vuelta lo tendremos el próximo sábado a las nueve de la noche en La Rosaleda y esta noche también a las nueve Jenson Moix partido de ida en la otra semifinal Mallorca Albacete sin bajas en los locales se lo perderá Arroyo en los manchegos arbitra el colegiado canario Pulido Santana en el Mundial femenino alcanzamos la séptima jornada se completa el grupo ya con el Sudáfrica China a las nueve antes un partido del Grupo C a las seis el Brasil Australia ya lo decíamos antes España se complicó sus opciones de ser primera de grupo por el uno cero la derrota ante Alemania y una más de fútbol el Fuenlabrada es el campeón de Segunda B tras empatar anoche a cero con el Racing al que ganó uno dos en El Sardinero

Voz 1727 48:04 Diario de Hoy por Hoy del trece de junio del año dos mil diecinueve escribe Elena Romero Elena es científica bióloga y le ha puesto nombre a un robot espacial que va ir a Marte en el año dos mil veintiuno un nombre muy especial para toda la ciencia Rosa Lin Franklin