Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días será ya en el nuevo curso político cuando conozcamos la sentencia del juicio del pues es ir en función de ella de las reacciones que provoque averiguar cuánto hemos aprendido de este largo periodo de estrés y sufrimiento en toda España de desgobierno en Cataluña de pérdida personal para los encausados a los magistrados corresponde ahora hacer el delicado y solitario ejercicio de deliberar primero dictar después una sentencia que acabará recurrida en Europa donde el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho ya este trimestre que los poderes del Estado se defendieron y defendieron la Constitución en la que el otoño del diecisiete los que no somos juristas vimos ayer el alegato final de los acusados con la esperanza de creer que algo puede cambiar políticamente fuera de los carriles de la justicia algún aterrizaje en la realidad de los líderes independentistas catalanes no fue eso lo que se vio no sólo por parte de quienes tienen el derecho a defenderse sino por parte de quienes desde fuera como el president in Torra concluyó diciendo estoy convencido de que lo volveremos a hacer ninguna esperanza de que en algún momento hable para todo dos los catalanes a los que representa esa es la dolorosa conclusión no del juicio eso es cosa de los jueces sino de este largo y estéril tiempo de enfrentamiento con la ley y con la realidad Pepa Bueno

Voz 1727 01:55 es jueves trece de junio les vamos a contar en unos minutos el acuerdo PP Ciudadanos en Castilla y León para que los populares sigan gobernando después de treinta y dos años haciéndolo y también las cesiones del Gobierno andaluz a Vox para salvar el presupuesto cesiones también ya veremos de qué alcance económico en la batalla contra la violencia de género pero la realidad es tan tozuda que nos trae Aimar hoy una nueva agresión Un

Voz 0027 02:21 Guardia Civil ha disparado a su mujer dos tiros uno en cada pierna en la casa estaban los dos hijos uno de cuatro años el otro de seis meses la vida de Jean no corre peligro está gravemente herida él se ha suicidado antes de que lo detuvieran

Voz 1727 02:32 nuevas grabaciones de la supuesta corrupción de OHL

Voz 0027 02:44 yo quiero esta esta esta el exdirectivo de OHL Paulino Hernández contaba así que su jefe Villar Mir le pedía supuestamente al gobierno de turno las obras que le interesaban en contratos públicos amañados repartidos entre las grandes construido

Voz 1727 02:57 las noruega de ese invierten petróleo y apuesta por las renovables

Voz 0027 03:03 el parlamento del país ha aprobado que el fondo de pensiones que tiene muchísimo dinero invertido en petróleo empiece a sacarlo de ahí y lo destine a las energías limpias y esto en un país Noruega cuya principal fuente de ingresos es el petróleo

Voz 1727 03:14 hijo banco vuelve a retrasar la polémica ley de extradición por la presión popular

Voz 0027 03:18 así en las protestas exigiendo mantener la independencia ante China hemos hablado esta mañana con Emilio Navas fotógrafo español que está allí la policía

Voz 0789 03:25 ya tiene un grupo de personas por ejemplo que van con cámaras al final de del pelotón de la policía que ataca por ejemplo iba iba grabando como espero que para tener evidencias de lo que ocurra no para fichar a quién se está quejando que no

Voz 1727 03:41 ya menos de un mes de que empiece el Tour de Francia se queda sin su máximo favorito Sampe

Voz 1275 03:45 el ciclista británico Chris Froome ganador de la ronda gala en cuatro ocasiones sufrió una caída ayer mientras reconocía el recorrido de la crono de la clásica del Dauphiné se estrelló contra un muro en un descenso sesenta kilómetros por hora para fracturarse el fémur y codo derechos además de varias costillas que no sólo le impedirán tomar la salida el próximo seis de julio en Bruselas sino que le dejarán fuera lo que resta de temporada de competición sin Froome su compatriota Adam Gates ve allanado el camino para revalidar su triunfo del año pasado

Voz 2 04:11 bien tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy tendremos pequeñas novedades en notarán cerca del Mediterráneo

Voz 0978 04:18 donde las nubes son abundantes ahora lo serán más y más extensas durante la tarde alcanzando también gran parte de Andalucía prácticamente todo el archipiélago balear nubes que cubrirán en muchos momentos el cielo a ratos con sol pero poca agua de halal es más esta agua será en forma de lluvia de barro nubes en aumento también durante la tarde en el Cantábrico con lloviznas poco destacable mucho sol en el resto del país con temperaturas que a esta hora todavía invitan abrigarse un poco especialmente en la Meseta Norte donde hace frío durante la tarde ambiente al sol más agradable

Voz 0137 05:18 Ana Uslé

Voz 4 05:18 buenos días buenos días la vida hay que toma

Voz 4 06:21 a las ocho y seis las siete y seis en Canarias el Gobierno andaluz de PP Ciudadanos va a firmar hoy con Vox el acuerdo de treinta medidas que teóricamente desbloqueó a última hora de anoche los presupuestos autonómicos en realidad la decisión la había tomado horas antes la dirección de Vox en Madrid después de que el consejero andaluz de Presidencia Elías Bendodo acudiera al despacho de Santiago Abascal en la capital de España para rogarle que acabara con la agonía y levantara la enmienda a la totalidad de las cuentas Sara Armesto Radio Sevilla buenos días mola buenas sea el precio que Vox el de cobra PP y Ciudadanos son cuestiones de calado sobre violencia machista o memoria histórica

Voz 1874 07:01 si el acuerdo que ha permitido salvar los primeros Presupuestos el nuevo Gobierno andaluz tiene más carga ideológica que impacto económico entre los treinta y cuatro puntos el texto PP y C's aceptan incorporar el ideario de la ultraderecha las cuentas autonómicas el concepto de transversalidad de género Se sustituirá por el de principio de trato hombres y mujeres y se quedará un teléfono para atender

Voz 4 07:21 la violencia intrafamiliar en su sentido amplio dice

Voz 1874 07:24 el documento se creará también un órgano para luchar contra la inmigración irregular no habrá subvenciones para la estructura de las asociaciones memoria listas se pondrá en marcha un programa para reivindicar la herencia del descubrimiento de América un acuerdo que garantiza a los presupuestos de este año y el próximo y que supone según el portavoz parlamentario de Vox Alejandro Hernández un gran avance

Voz 7 07:44 si queremos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 1 07:50 término que va a ser introducido como decimos

Voz 7 07:54 en los presupuestos del año dos mil veinte al menos ese es el acuerdo que alcanzamos en el día de ayer queremos también que se cree un Servicio de Atención a Mujeres eh

Voz 0789 08:07 embarazadas con dificultades como muy

Voz 7 08:09 tras de nuestra apuesta por la cultura de la vida

Voz 4 08:32 pero para la memoria histórica del siglo XX y más dinero para la memoria histórica del siglo XV vamos progresando y prácticamente al tiempo que se escenificaba la reconciliación de las derechas en Andalucia PP y Ciudadanos confirmaban que tienen ya un acuerdo para gobernar Castilla y León el Partido Popular seguirá al frente de la Junta después de treinta y dos años gracias al partido que iba a llevar el cambio esa comunidad Óscar García buenos días

Voz 1645 08:58 hola buenos días Pepa el PP seguirá en la Junta Ciudadanos

Voz 4 09:01 consigue varias alcaldías y presidencias de Diputación

Voz 1645 09:04 sí ese es el principio de acuerdo entre estos dos partidos porque en Castilla y León Vox no es necesario C's votará para que el PP siga en el Gobierno y a cambio el PP LC de las alcaldías de Burgos y de Palencia también las diputaciones de Burgos y de Segovia Ciudadanos por tanto dirigirán estas dos diputaciones instituciones que Rivera quería suprimir en dos mil dieciséis

Voz 0040 09:23 la supresión de las diputaciones es otra de las exigencias de Ciudadanos alguno no le gustará suprimir las diputaciones porque mucha gente trabajando y asesores políticos y cargos políticos pero mire nosotros no hemos venido aquí para contentar a todos aquellos que no quieren cambiar nada

Voz 1645 09:37 ya este año quería simplemente reconvertir

Voz 0040 09:39 yo lo que quiero es que eso se convierta en un consejo

Voz 8 09:42 de alcaldes de una provincia que allí

Voz 0040 09:44 mancomunar servicios para prestar servicios

Voz 8 09:47 pues de transporte escolar de ambulancia en definitiva

Voz 1645 09:49 procuradores de ciudadanos votarán a favor de la investidura del líder del PP en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco a pesar de que podría ser imputado en un caso que la justicia investiga sobre un supuesto fraude en las primarias de su partido en Ciudadanos aseguran que en los acuerdos exigirán por escrito que el PP se comprometa a apartarle si se da esta circunstancia

Voz 4 10:08 en Murcia el acuerdo de las tres derechas está prácticamente encaminado en la Comunidad de Madrid prácticamente también en la capital de España a buscar ciudadanos asume que su candidata Villacís no ser alcaldesa luego podemos dar por supuesto que lo será el candidato popular Martínez Almeida

Voz 1645 10:24 bueno ya sabes que en política Pepa lo que es válido ahora dentro de cinco minutos no lo es pero lo que sí podemos contar es que en estas últimas horas en la dirección nacional de ciudadanos veían muy complicado que Villacís tuviera el bastón de mando ya daban por hecho que los concejales naranjas votarían a favor del candidato del PP esas fuentes hablan ya de cómo gobernar este consistorio y no de liderarlo en todo caso los pactos locales parece que no serán exclusivos con el Partido Popular como han adelantado esta mañana los compañeros de Castilla La Mancha ciudadanos tiene ya ultimado un acuerdo con el PSOE para apoyarle en las alcaldías de Albacete Ciudad Real Guadalajara

Voz 4 10:58 también le están saliendo las cosas al PP gracias a esta fraternidad de la derecha que en los de Casado pueden terminar incluso gobernando de rebote Canarias así que ni en los mejores sueños de Pablo Casado que perdió tres millones y medio de votos en las elecciones generales y un millón en municipales y autonómicas y que gracias al acuerdo con Ciudadanos y Vox va a conservar Jabois mucho más poder institucional de lo que hubiera pensado ni en los peores sueños

Voz 1645 11:26 ciudadanos iba a renunciar tan rápido a sus principios fuese sus principios los que fuesen para pactar con la extrema derecha y poder arañar un poco de ese poder institucional que se va a llevar o que va a encabezar de todos modos el Partido Popular se celebra en Madrid el regreso de la derecha las instituciones pero yo creo que el resto de la gente lo que hace es digerir el triunfo de la normalización de batallas políticas sociales que ya estaban superadas y que hay que volver a librar por por obra y gracia de nuestra democrática derecha siempre más preocupada por España que por los españoles hasta mañana un beso un beso

Voz 4 12:02 en clave nacional Inma Carretero buenos días hola buenas ideas la investidura de Sánchez vuelve a depender de la abstención de independentistas ante la negativa de Coalición Canaria y UPN apoyarla el ministro Ábalos protagonizó ayer una larga secuencia de declaraciones ante esta realidad vamos a tratar de ordenar las bueno comenzó con unas declaraciones sobre la entrada de Podemos en el Gobierno que luego matizó sostuvo que esa es una reflexión que todavía no ha hecho el presidente pero sobre los números de la investidura José Luis Ábalos se salió de la argumentario oficial que dice que hay que seguir presionando al PP y a Ciudadanos el ministro superó ya varias pantallas y no descartó ningún voto para la investidura

Voz 9 12:41 son trescientos cincuenta diputados con los que tenemos que controlar

Voz 1 12:44 a lo que nos aboca

Voz 9 12:46 la realidad lo que nos aboca a los números

Voz 4 12:48 qué tipo de Sánchez era no necesitará los independentistas pero esto a día de hoy no sucede así que se sigue en el caso de que se produzca una abstención gratis de los soberanistas responde a esto Ábalos

Voz 1579 13:00 yo no puedo descartar nada que no dependa de mí yo no sé lo que van a hacer los demás yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer es conseguir que se pueda tener un Gobierno lo antes posible en España y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas del Partido Socialista entiende

Voz 4 13:17 esta mañana se reúne la portavoz del PSOE Adriana Lastra con Junts per Catalunya y Esquerra sin intención de negociar con ellos la gobernabilidad de España veremos parece que a la negociación de la investidura de Sánchez le queda todavía un largo recorrido podría ocurrir que coincidían en el comienzo del nuevo curso junto a la sentencia del plus es el juicio quedó visto para sentencia ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña lo despacho así yo también estoy cumplan su Couture la estoy convencido de que lo volveremos a hacer dijo to revolviendo desaprovechar otra ocasión de ejercer de president de todos los catalanes Alberto Pozas buenos días

Voz 1645 13:55 Nos de Pepa terminada la vista el Tribunal empiezan

Voz 4 13:57 deliberar tú decías ayer que la sentencia hay que esperar la para después del verano

Voz 1645 14:02 según todas las fuentes que es prácticamente imposible que esta sentencia

Voz 4 14:05 esté lista antes del verano antes del mes de agosto

Voz 1645 14:08 Nos hablan de finales del mes de septiembre aunque ya para que las previsiones judiciales son cambiantes como lo son también los de la políticas espera una sentencia larga los jueces tienen que dar respuesta muchas cosas estudiar más de cuatrocientos testimonios ya tienen claro que quieren una sentencia por unanimidad la que sea pero por unanimidad y eso va a llevar tiempo

Voz 4 14:24 mucho antes el Supremo tiene que decidir si autoriza a pasa a recoger su acta de eurodiputado en esto la Fiscalía y la Abogacía del Estado vuelven a chocar

Voz 1645 14:33 esto es algo que está generando en muchos dolores de cabeza en el Tribunal Supremo si permitir que es Junqueras prometa el cargo de eurodiputado le podría otorgaron inmunidad que pueda poner en peligro el proceso la Fiscalía cree que sí que sí se permite habría que paralizar el juicio ya no porque haya desacelerado pero que sí podría condicionar el dictado de la sentencia y la Abogacía del Estado van dos veces en pocas semanas opinan lo contrario que debe poder ir a prometer el cargo ante la Junta Electoral como sucedió con el Congreso y el Senado y que si alguien debe suspenderle es precisamente la Junta Electoral

Voz 4 15:00 Alberto gracias hasta luego

Voz 1 15:09 que no falte todo su aventura de sí

Voz 10 15:17 gazpacho y sol Morejón Simon ahora N

Voz 6 15:20 base ecológico Don Simón

Voz 10 15:22 mi idea planeta horas tal

Voz 5 15:25 el

Voz 11 15:28 mire uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que ponen huerto en su ático además de cultivar alimentos sienta siento que cultivó Mian como si la paz florecitas en mi interior

Voz 12 15:43 quizá los quince millones que te han tocado el jo tendrán que ver en esa floración

Voz 13 15:47 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE Hai un antes y un después del tamaño de nueve millones de quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no aprobarlo

Voz 1 16:01 con Pepa Bueno llevamos

Voz 1727 16:03 es mucho tiempo sabiendo que nuestros movimientos en las redes sociales tienen valor son nuestros datos que utilizan empresas de todo tipo para vendernos a su vez todo tipo de cosas desde política a viajes también nos dijo aquí el presidente de Telefónica que esos datos nuestros datos se pueden convertir en dinero porque tienen valor bueno pues Facebook ha lanzado una aplicación nueva que paga dinero a los usuarios a cambio de acceder a sus datos y conocer cómo utilizan el móvil y las a PP se llama estudio de Facebook y por ahora sólo está disponible en móviles Android de Estados Unidos y de la India

Voz 0027 16:40 si la compañía almacena la información sobre las aplicaciones que se ha descargado el usuario como las utiliza cuánto tiempo pasa en cada una de ellas el país de origen del propio usuario su modelo de teléfono o el tipo de conexión a Internet de momento no concretan cuánto van a pagar a cambio de esa información pero ya hubo un precedente polémica hace unos meses una aplicación parecida que Facebook tuvo que cerrar cuando se descubrió que estaba pagando unos veinte dólares a menores de edad a cambio de acceder a prácticamente toda su actividad en el móvil sin Borja

Voz 4 17:05 Suárez es abogado experto en derecho digital buenos días

Voz 14 17:08 bueno días porque quieren pájaro ahora por lo que en teoría

Voz 4 17:10 ya tienen de nosotros

Voz 14 17:12 no no lo tienen lo que tenía es nuestra actividad dentro de Facebook lo quisieron hacer es algo parecido a lo que hacía Sofres con los hogares españoles para saber cuál era el consumo de televisión que instalaban un aparatito ahora lo quieren saber es el tiempo que pasamos en cada una de las aplicaciones de nuestro móvil

Voz 4 17:30 y quién decide cuánto valen nuestros datos en esta cuestión quién hace la oferta donde está la oferta y la demanda podemos manejarnos otros la situación

Voz 14 17:39 bueno yo creo que aquí hará una oferta Facebook igual que Sofres en su momento ni siquiera apagaba daba un regalo a los hogares que querían participar pero no todo el mundo puede participar uno dice que quiere participar que cumple unos requisitos pues en forma parte del panel de usuarios

Voz 4 17:58 y como interfiere esto en la protección de datos de alguna manera interfiere es una nueva vuelta de tuerca a la pérdida de intimidad aunque sea consentida

Voz 14 18:06 es que esa es la clave La clave es el consentimiento lo que hace la protección de datos realmente no es proteger los datos sino proteger nuestra libertad para hacer con los datos lo que queramos con lo cual se consentimiento no hay una violación de la protección de datos aquí sólo hay violación cuando alguien usa nuestros datos sin nuestro consentimiento

Voz 4 18:26 que a partir de ahora si esto es así estará muy clarito negro sobre blanco yo le doy estos datos a usted Facebook sólo los puede utilizar para esto que siento

Voz 14 18:38 exactamente tiene que estar muy claro en los términos y condiciones de uso de esta aplicación que es distinta a la de Facebook en general queda que no a usar en ningún momento los contenidos sino sólo datos de tráfico de uso de aplicaciones IP para quien los va a usar para que no ocurra lo de Cambridge analítica

Voz 4 18:57 claro en principio era para hacer un estudio

Voz 14 18:59 lo psicológico de la vida digital y luego se cedieron al Partido Republicano y a otros partidos en el Brexit

Voz 4 19:06 en qué rendimiento les saca Facebook a toda esta información que con sentimos en darle

Voz 14 19:11 pues es un rendimiento que es un estudio de mercado que hacen todos los medios de comunicación que a él lo hacéis porque necesita saber qué impacto tiene realmente los anuncios en cada uno de los medios según el uso en el uso efectivo en una economía de la atención que pasa cada usuario en vuestro medio no simplemente el número de usuarios que no dice nada sobre el uso efectivo

Voz 4 19:35 una última cosa Borja esto es el comienzo de un camino vamos a poder Monet Izar los datos nuestros datos

Voz 14 19:42 pues ya se ha hecho porque hace unos años en Estados Unidos por ejemplo la operadora ATP daba más ancho de banda a quién dejase monitorizar su navegación sea que hay otros ejemplos donde te prestan un servicio gratuito no en dinero a cambio de tus datos parece que se va a poder monitorizar en algunos casos

Voz 4 20:03 Borja Atsuara abogado experto en derecho digital gracias buenos días

Voz 14 20:06 aquí instaló ocho

Voz 4 20:09 días

Voz 1275 20:17 qué tal buenos días con catorce grados en el centro de Madrid hasta ahora temperaturas fresquitas Por la mañana pero más calor en las horas centrales del día hoy si volvemos a rozar los treinta grados de máxima la historia se repite Ciudadanos se va a sentar

Voz 4 20:31 este jueves con el PP para intentar llegar a un acuerdo

Voz 1275 20:33 permita desbancar a Carmena de la alcaldía de Madrid encuentro a dos aunque hacen falta tres hacen falta los votos de Vox

Voz 4 20:39 os del grupo de Javier Ortega Smith para qué

Voz 1275 20:42 ya cambió en Cibeles faltan cuarenta y ocho horas para la constitución de los ayuntamientos para que se pueda por tanto alcanzar ese acuerdo ciudadanos da ya por

Voz 1645 20:50 pérdida la operación Villacís

Voz 1275 20:51 IU vuelve a hacer malabares con la negociación con Vox Silvia Saavedra

Voz 15 20:56 estamos examinando el documento que nos ha pasado el Partido Popular íbamos a fijar un programa de gobierno le puedo avanzar más de lo tienen líneas rojas

Voz 16 21:03 estamos en la fase el problema de Gobierno insisto que no sea lo primero son los ciudadanos cientos nosotros no ahora no vamos a hablar ni de partidos políticos de

Voz 15 21:10 en los próximos mírala es que nosotros estamos ahora hablando de programa de gobierno no hablamos de partidos políticos Gobierno tendrá acaba como decimos nosotros estamos hablando ahora para el Partido Popular y por el Partido Popular ya estamos hablando con importantes medidas que son fundamentales el de aquí mi sin sino

Voz 1275 21:29 no el partido naranja no clara así tiene en mente sentarse a negociar con Vox en las próximas cuarenta y ocho horas Carmena no va a dar un paso atrás no apoyará una investidura de Begoña Villacís para frenar la entrada de la ultraderecha en el Ayuntamiento desde el PP tras el pacto firmado con Vox para investir a de Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad el acuerdo de la constitución de la Asamblea que hemos visto esta semana los populares han tratado de blanquear al verde del partido de Abascal pregunta Elena Jiménez a Pedro Rollán

Voz 0040 21:58 se ha conformado en la Mesa del Parlamento regional en el que están representados mayoritariamente en las tres formaciones políticas de centro reformista de centro derecha de centro liberal de centro derecha no lineal no

Voz 17 22:12 boxear y ellos mismos han calificado como que está a la derecha del Partido Popular

Voz 18 22:16 pero acaba de decir usted les acaba de calificar

Voz 1727 22:19 han hecho un pacto con gente de centro

Voz 0040 22:21 el liberal de centro reformista Centro liberal no

Voz 17 22:25 dentro de derecha derecha que es la formación política de la formación política vos como ellos mismos así se califica

Voz 1275 22:32 Santiago Abascal en una entrevista en la razón hoy asegura que no se fía ya del PP que no van a apoyar un Gobierno donde uno de los actores no se siente con Vox si Ciudadanos tiene cinco consejerías asegura nosotros queremos dos en en la constitución del Ayuntamiento el sábado se complica uno de los concejales electos del PSOE que además tiene que estar en la mesa de edad porque es el más joven de los elegidos en esta localidad no puede entrar al salón de plenos del Consistorio va en silla de ruedas y el pleno no es accesible Javier Font presidente de la Federación Madrileña de personas con discapacidad

Voz 19 23:04 una vez más se ve en esta ocasión en la piel de quienes van a gobernar los municipios en este caso de la Comunidad de Madrid como también van a sufrir en primera persona la imposibilidad el incumplimiento sistemático de la normativa una vez más se deberían sonrojar a aquellos que durante años han estado gobernando en los distintos municipios yo en este caso Parla por no haber llevado a cabo los deberes de una manera adecuada

Voz 1275 23:34 este jueves tres de de junio nos trae otras noticias van en titulares con Virginia Sarmiento prisión sin que

Voz 1694 23:38 danza para el hombre que mató a sus cuñadas el domingo en Aranjuez se le acusa de dos asesinatos otro en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas el presunto asesino se encuentra ya en la cárcel de Valdés

Voz 1275 23:47 la Junta Electoral ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Alcorcón y a su alcalde David Pérez por enviar con fondos públicos cuarenta mil ejemplares de una publicación del PP hicieron coincidir con la revista municipal la Delegación del Gobierno multado con dos mil euros a libres y combativas y el Sindicato de Estudiantes por participar en la manifestación del ocho m con un vehículo con megafonía ambos consideran injusta la sanción y exigen que se repite el mítico Frontón Beti Jai que acaba de cumplir quince años abre sus puertas hoy a la ciudadanía para mostrar el resultado de su restauración el Ayuntamiento de Madrid organiza las visitas que se pueden realizar desde las nueve hasta las dos de la tarde

Voz 1 24:21 a los deportes en Hoy por hoy

Voz 1275 24:29 hay que no cumple quince cumple ciento veinticinco años vamos con los deportes el Real Madrid sigue con su carrusel de fichajes iré presentaciones Sampe buenos días buenos días iniciando ayer con la del serbio Djokovic sigue hoy la rueda con galáctica en este caso deja pasar a partir de las siete de la tarde y que se espera pueda superar el récord de asistencia que marcó hace diez años la de Cristiano Ronaldo queda para el miércoles la del lateral francés Mendi confirmado ayer fichaje traspaso de cuarenta y ocho millones y cinco en variables al Lyon pendientes también las de militares y el brasileño Rodrigo que ayer se despedía del Santos y hablaba ya de la que será su presentación en el Bernabéu

Voz 21 25:03 curiosamente tengo eco de posibles que equivalentes en casa para toda mi familia de Colo eh

Voz 1275 25:16 ya sólo queda ya la guinda de Pogba o el plan B de Ericsson y el Fuenlabrada es campeón de Segunda B tras empatar a cero ayer con el Racing haberle ganado uno dos en la ida

Voz 6 25:26 Mercedes la filial de Mercedes

Voz 1 25:28 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1 29:14 los quedará

Voz 29 29:23 día llena quieren a la Ser Seaman Marlon son cuatro asturianos y les conocen ya como los nuevos pereza saca

Voz 1275 29:30 el nuevo disco yo y nuestros van a contar todo

Voz 29 29:33 en Hoy por Hoy Madrid catorce grados ahora mismo la Gambia

Pepa Bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias la mesa del análisis de Hoy por hoy la forman esta mañana Argelia que era al Esther Palomera y Ernesto y Kaiser en unos minutos vamos a entrevistar a Ana Oramas la diputada de Coalición Canaria partido que no va a apoyar ni se va a tener la investidura de Pedro Sánchez mientras esté Pedro Sánchez pacte cualquier tipo de apoyo con Podemos

Voz 1727 30:29 que no va a apoyar ni se va a tener la investidura de Pedro Sánchez mientras esté Pedro Sánchez pacte cualquier tipo de apoyo con Podemos Aimar

Voz 0027 30:38 Ello y la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra se va a reunir en el Congreso con Jones Per Cataluña hay con Esquerra para hablar precisamente de la investidura de Sánchez es el PSOE José Luis Ábalos dijo ayer que no pueden descartar una hipotética abstención de alguno de los grupos independentistas porque según Avalos no saben qué van a hacer los demás

Voz 1 30:57 en Hong Kong el Gobierno ha decidido cerrar

Voz 0027 30:59 hoy y mañana todas las oficinas por las protestas masivas que se están produciendo contra la ley de extradición a China de ley que permitiría enviar de vuelta a China a los disidentes que reclame la Justicia del país asiático Emilio Navas es un fotógrafo español que está allí vive allí hemos hablado con él esta mañana en Hoy por hoy nos decía que considera que las movilizaciones en el fondo no van a llegar a ningún sitio porque los tentáculos del Gobierno chino están ya muy metidos en Hong Kong

Voz 31 31:20 al final China va a hacer lo que quiera y como quiera hacerlo la democracia en Hong con alza el Gobierno que hay en Hong Kong está puesto a dedo desde Pekín esta protestas cuando quiera el Gobierno chino las parará la ley de extradición siquiera el aprobará ahora aprobará más tarde

Voz 0027 31:38 Iggy uno in una investigación liderada por una científica de la Universidad de Oviedo ha conseguido encontrar una fórmula para conocer el sexo de los fósiles de Homo sapiens Radio Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 31:50 buenos días Carmen Alonso Llamazares lidera el estudio que viene a aportar nuevas fórmulas estadísticas para asignar sexo a los fósiles humanos en qué se fija para saber si es masculino femenino pues la respuesta no es tan obvia en el pie cuando se recuperan fósiles humanos son fragmentario si es muy difícil asignarle sexo se suele hacer mediante fórmulas estadísticas el cálculo se hace en función del mayor tamaño del pie masculino pero el tamaño también plantea problemas no es del todo fiable por las diferencias entre unas poblaciones que otras este estudio calcula fórmulas que ayudan en la diferenciación a partir de huesos como él Astrada

Voz 1727 32:25 solo o el cambio

Voz 32 32:29 conoces a la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puede Astor mis tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct en tu oficina buen Caixabank punto de Caixabank escuchar

Voz 33 32:48 la ACB

Voz 0789 32:53 y a esta hora la opinión

Voz 4 32:55 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 0789 32:58 eso todos he llamado Juicio del proceso quedó visto para sentencia y lo único seguro es que dicha sentencia creará jurisprudencia pero no pondrá punto final a la gran controversia sobre lo ocurrido las posiciones siguen inalterables radicalmente antagónicas en el último minuto del juicio como en el primero para unos un golpe de Estado un delito rebelión el mayor crimen democrático para otros en el extremo opuesto un movimiento cívico en defensa de un derecho colectivo la mayor virtud democrática es seguido el juicio con la máxima atención pero carezco de conocimientos jurídicos para aventurar si el tribunal considerará probada la existencia de violencia en el grado requerido para apoyar la calificación de rebelión el nudo gordiano del caso por lo que se ha mostrado y probado a mí me ha dado la impresión de que esa acusación estaba muy cogida por los pelos pero más indefendible me ha parecido la línea argumental de los acusados que no creían merecer ni el más mínimo reproche legal por actuaciones de gravedad incuestionable como la reiterada desobediencia a las decisiones del constitucional o de una ley de ruptura como la de transitoriedad jurídica o la proclamación unilateral de independencia iniciativas que durante la vista han presentado como algo banal o simplemente simbólico por eso es dificilísimo esperanzador se con lo que vaya a ocurrir tras la sentencia cuando finalizada la tarea de la justicia el conflicto regrese a la política porque si él CSIF mismo no reconoce la menor ilegalidad en sus actuaciones si entiende que sólo es digna de respeto a la legalidad que emana de las instituciones catalanas los diálogos con los representantes de la administración central del Estado que siempre he pedido y seguiré pidiendo estarán condenados a la esterilidad hay algo indiscutiblemente positivo el juicio ha sido transparente y ejemplar desde el punto de vista procesal lo ha reconocido con esas mismas palabras Xavier Melero uno de los abogados defensores de los acusados el juez Marchena lo ha dirigido

Voz 1645 34:48 forma modélica la sentencia en octubre

Voz 15 34:52 sí

Voz 1275 36:43 hoy puro

Voz 30 36:48 leer turbia de jueves con Esther Palomera buenos días Ernesto Kaiser buenos días Argelia queda el cómo estás bon día bon día en Radio Barcelona y saludamos a esta hora Ana Oramas que es diputada de Coalición Canarias señero hará más buenos días

Voz 4 37:04 buenos días a todos los oyentes usted se reunió ayer con José Luis Ábalos el secretario de Organización del PSOE dicho ya ustedes que votarán en contra de cualquier acuerdo con Podemos ya sea de coalición programático de cooperación no parece que Sánchez tenga muchas más opciones y PP Ciudadanos dicen que se olvide de una abstención para desbloquear la investidura como lo que usted cuál sería la propuesta alternativa

Voz 0139 37:29 mire nosotros nos comprometimos con los electores canarios ustedes olviden sin Canarias ahí veinte Yenín canarios retornados de Venezuela con su familia que en Venezuela si en ochenta mil personas y la gente nuestra gente nos preguntaba en campaña cien motivación para aquí podemos o las políticas por el ITER llegaran a adquirirlos comprometimos que no pues los resultados electorales sigue firme estoy de acuerdo pero también lo hemos dicho Ábalos

Voz 4 37:57 la clave la evolución no

Voz 0139 38:00 el presidente Sánchez llegar a la investidura con con con una función de un grupo importante que tampoco es enorme sería parece investidura nosotros sí estaríamos dispuestos acercarnos para llegar a acuerdos para la gobernabilidad durante la legislatura como hemos hecho siempre con gobiernos del PP y además sin Granger con disidentes no res del Estatuto de Canarias que es lo que compensa la lejanía insularidad nosotros creemos que a este país lo que le interesa un Gobierno en minoría del Partido Socialista porque creemos además Ticonio tengo acercamiento del que y del PSOE para la eran Yeste matizado como pensiones política exterior o el sistema de financiación la gobernabilidad no sería complicado hay te podrían llegar a acuerdo presupuesto o como se ha gobernado en los últimos meses

Voz 4 38:49 Le dio señales Avalos de que el PSOE esté empezando a plantearse que la investidura tiene que pasar si os si por la abstención de Esquerra

Voz 0139 38:57 no no primero como nosotros estamos chismes en eso yo no le pregunté pregunten él me contó que movimientos está siendo ni que conversaciones ha tenido con Esquerra como que diera al no ser posible socio de gobierno dice gobierno compacto como lateral para la investidura no yo le pregunté Él me contó yo creo que todos los así en la conversación creo que todos los escenarios están abiertos si no hubiera esta posibilidad de acuerdo que depende fundamentalmente de que UPN Coalición Canaria quien por apoyo o bien porque fuéramos dice que setenta y tres doscientos setenta y cinco yo creo que eso que dado el citado en coalición pasan en Navarra depende de lo que dé a la gobernabilidad de Navarra pues hay dos alternativas según una extensión de un grupo independentista pues sencillamente que el señor Sánchez vaya alta primera segunda o tercera y cuarta votación en el mes de infección hombres así nos dirá que que hay elecciones yo lo que creo que sepa allí desde luego no puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad con compromisos con gente que quiere a este país y creo que fuerzas políticas que esa posibilidad a medio plazo de que se ha quedado en las elecciones pues no están en el momento político más adecuado para enfrentarse unas elecciones yo ya viví lo de este mismo le dio yo nadie de hecho que ningún momento dado a lo largo de los próximos meses hubieran cambiado aquí alguna fuerza política de da para un gobierno se refiere a Ciudadanos la gobernabilidad a ciudadana el Partido Popular claramente o el propio Podemos que que como te verá después de esa semántica de gobiernos de cooperación total hay arquitectura va claramente que se implicaba para Podemos pues un gobierno de coalición acuerdos programáticos esa obsesión no eh bueno yo creo que todo está abierto todo está abierto y queda tiempo te queda tiempo hemos llamado

Voz 4 40:52 hablar de la negociación nacional lo sé pero tengo que preguntarle por la decisión de su partido de ofrecerle un pacto de gobierno a los populares en en Canarias que incluiría la presidencia autonómica para el PP hasta qué punto esta decisión de su Gobierno allí influye en la de ustedes en la investidura de Sánchez

Voz 0139 41:11 bueno primero eso sí te lo puedo contestar tanto no se como en esta ocasión la gobernabilidad de Canarias no he dicho yo para nada ni para bien ni para mal en en una negociación en este tema imbecilidad la gobernabilidad de ayer dice públicamente que incluso si el Partido Socialista gobierna en Canarias eso no va a quitar que nosotros estemos dispuestos a sentarnos después para la gobernabilidad de la legislatura nosotros somos un partido sensato con sentido de Estado hemos llegado a acuerdos de legislatura con el PP cuando nuestros votos se ha sido necesario y eso no va a afectar ni para bien ni para mal de lo que le dio ayer la gobernabilidad de Canarias no depende de ninguna negociación del PSOE con Coalición Canaria lo que quiero es que con respecto a cómo van las negociaciones porque todas las opciones están abiertas en Canarias usted entenderá que yo no le puedo decir nada y la única persona autorizada mi partido para hablar en concreto cómo está la situación en Canarias que no es en Madrid condicionan nuestra posición en vez de al secretario general Holgado la última múltiple de haya altas

Voz 4 42:18 una última cosa teniendo en cuenta la enorme renovación de diputados que hay en esta legislatura usted es una de las diputadas con más experiencia que le dice su experiencia o acción os su información de cuándo vamos a tener investidura a la vuelta del verano

Voz 0139 42:34 mire no información es opina el presidente Sánchez tiene en Japón era un acto o una evento El día D dieciocho de junio me parece yo creo que la primera sesión de investidura que es cuando empieza a correr el marcador y los tiempos porque usted sabe que después de la primera votación de la segunda ahí doble

Voz 4 42:55 lo va

Voz 0139 42:58 es decir yo creo que la primera dos que eran en la primera quincena de julio pareciendo lógico para hay ya una posible segunda todo será una segunda ronda con el Rey una segunda y tercera votación a lo largo del mes defiende esta es o no información

Voz 4 43:17 yo creo que tienes a primera

Voz 0139 43:19 a votaciones mete judío va a ser muy difícil que haya una investidura en ningún que salga al presidente Sánchez pero sí tengo muchas esperanzas en que desde septiembre viviera evolucionar comiéramos la opinión de tenía grupos que facilitaron gobiernan

Voz 4 43:39 la diputada de Coalición Canaria gracias buenos días

Voz 0139 43:43 muchas gracias un saludo

Voz 0591 43:46 bueno como decíamos con la diputada canaria hay un acuerdo

Voz 4 43:49 se está fraguando un acuerdo en

Voz 0591 43:52 harías en la autonomía e en la autonomía que podría darle de rebote la presidencia de

Voz 4 44:00 de la comunidad autónoma al Partido Popular rector palmero buenos días

Voz 1645 44:04 buenos días el TT fue tercera fuerza ahí

Voz 4 44:07 aquí en las Islas por detrás de PSOE y Coalición Canaria pero los nacionalistas le ofrecen la presidencia autonómica de los populares por qué

Voz 0760 44:15 pues porque es la estrategia que plantean los nacionalistas canarios para evitar seguir perdiendo ayuntamientos y presidencias de cabildos es la última carta de Coalición Canaria que le ha visto las orejas al lobo después de que el PSOE y el Partido Popular hayan pactado por ejemplo en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de Arrecife maniobra donde conservadores y socialistas se han repartido el poder y que podría extenderse a otras joyas de la corona de los nacionalistas como el Cabildo de Tenerife el de La Palma o el Ayuntamiento de Santa

Voz 1645 44:40 Cruz de Tenerife su objetivo el de Coalición Canaria friend

Voz 0760 44:43 dar esas alianzas porque sus prioridades pasan por mantener esos bastiones eso sí para el Gobierno autonómico a esa unión de nacionalistas y conservadores les harían falta dos actores más ciudadanos y la Agrupación Socialista Gomera esenciales para que esta opción obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico

Voz 4 44:59 hay una excepción a este aluvión de pactos de la derecha y la infección es en Castilla La Mancha donde una alianza entre PSOE y Ciudadanos arrebatará el PP varias alcaldías ser Toledo Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 45:12 buenos días Pepa este jueves va a tener lugar una última reunión entre representantes regionales de ambos partidos ese partido ese pacto incluiría no sólo las grandes capitales Albacete Ciudad Real y Guadalajara donde ganó el PSOE las elecciones sino una docena de municipios más en la región el acuerdo de que hablamos de que se fragua ahora implica como gobiernos locales en esto Consistorios durante los próximos cuatro años de legislatura sin descartar incluso la alternancia en alguna alcaldía actualmente Albacete donde empataron PSOE y PP y Guadalajara donde el PP necesitaría también a Vox para mantener el poder están gobernados por los populares de fructificar el PSOE se haría con todas las capitales de provincia de Castilla La Mancha los grandes municipios como Talavera Puertollano y Azuqueca donde sacó mayoría absoluta al igual que la Junta y las diputaciones de momento ninguno de los tres partidos en liza manifiesta públicamente sus cara

Voz 4 46:01 gracias Cristina lo comentamos enseguida

Voz 0040 48:06 la supresión de las diputaciones es otra de las exigencias de Ciudadanos alguno no le gustará suprimir las diputaciones porque mucha gente trabajando he y asesores políticos y cargos políticos pero miren nosotros no hemos venido aquí para contentar a todos aquellos que no quieren cambiar nada

Voz 15 48:22 Rivera en el año dos mil dieciséis algunas diputaciones de la comunidad de Castilla y León las van a presidir los decida

Voz 1727 48:30 danos dentro del pacto que han alcanzado con populares para que los populares sigan gobernando esta comunidad treinta y dos años después de haberse hecho cargo de la Junta Bonoloto

Voz 4 48:41 pactos de la derecha vemos que están fructificado

Voz 1727 48:44 por todos sitios alguna sorpresa Ernesto Kaiser

Voz 0587 48:48 bueno yo creo que la sorpresa tiene que ver con el hecho de que la realidad contradice totalmente las palabras y eso tiene que ver con el reparto del poder reparto de la tarta que me da la impresión de que la derecha puede ser es que ha elegido la vía del Frente Popular de derechas es decir una coalición de medio y largo plazo para abatir al PSOE en los sueños y contra todo lo que se dice han asustado mucho a la derecha los partidos de la derecha la recuperación de los soy ha sido vertiginosa solamente digamos hay un fenómeno de ilusión de ilusión óptica en el sentido de que los pactos parece que no lo dejan ver esto ha movilizado a la derecha de ha olvidado ha hecho olvidarse de todo lo que había dicho y planteaba