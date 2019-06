Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Cannes

Voz 1727 00:02 Arias

Voz 1 00:05 no

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno ya a esta hora se reúnen con Vox los consejeros andaluces de Hacienda Economía de PP y de Ciudadanos van a firmar las concesiones que el Gobierno de la Junta de Andalucía les ha hecho a los ultraderechistas a cambio de que levanten el veto a los Presupuestos de la Comunidad Aimar

Voz 0027 00:40 entre otras concesiones está diluir las políticas de lucha contra la violencia machista en un paquete sobre lo que Vox llama violencia intrafamiliar o limitar los fondos para las asociaciones de memoria histórica Radio Sevilla SAR Armesto

Voz 1874 00:52 en diciembre para la investidura de Moreno sólo hubo foto ya acuerda entre PP y Vox para esta vez sí habrá apretón de manos también conciudadanos su consejero de Economía junto al de Hacienda del PP van a firmar ante las cámaras con los portavoces de Vox en el Parlamento el acuerdo al que han llegado para salvar los Presupuestos de la Junta un acuerdo de treinta y cuatro puntos que explicaran en unos minutos y en el que según el texto ya avanzado por Bob se incluye la creación de un teléfono para atender a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 0027 01:17 Coalición Canaria cree que Pedro Sánchez no será investido presidente hasta por lo menos después del verano lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy Ana Oramas su portavoz en el Congreso

Voz 0139 01:25 yo creo que las primeras elecciones que eran en la primera quincena de julio haré siendo ilógicos para ir ya una posible segunda cueste será una segunda ronda con el Rey una segunda y tercera votación a lo largo del mes vestían de Silvio lo que creo es que en esa primera votación no me digas que haya una investidura que salga el presidente Ensanche

Voz 0027 01:48 en libertad con cargos el número cinco de Ciudadanos en Villena en Alicante por un presunto delito de corrupción de menores Le acusan de ofrecer dinero a varias niñas de trece años en las redes sociales a cambio de que éstas le mandaran fotos sexuales Radio Villena Paco Tomás

Voz 0027 02:27 el Gobierno de Uganda acaba de confirmar que el ébola ha matado a una segunda persona en ese país el virus saltó desde la vecina República Democrática del Congo donde ha matado ya a casi mil cuatrocientas personas la Organización Mundial de la Salud se reúne mañana para decidir si lanza una alerta sanitaria internacional noticia que tiene que ver con los deportes uno de los grandes trofeos de verano de la pretemporada va a ser de categoría femenina el Carranza que tradicionalmente enfrentaba al Cádiz de hombres con tres grandes del fútbol español seguirá siendo un trofeo cuadrangular pero esta edición será

Voz 0591 02:59 exclusivamente femenino

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1727 03:16 hola qué tal muy buenos días se acerca el verano pronto

Hoy por hoy

Voz 0027 04:30 el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía va a firmar hoy con Vox el documento de treinta

Voz 4 04:35 cuatro medidas que han pactado para desbloquear los pies

Voz 0027 04:37 puestos autonómicos señor Moreno Bonilla un presidente débil rehén hasta el último minuto de la extrema derecha

Voz 3 04:43 incluye confesiones a Vox teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 0027 04:48 en su cruzada por defender que existe un fenómeno de violencia intrafamiliar igual de grave que la violencia de género

Voz 5 04:54 en a partir de hoy a nadie le cree usted señor Bravo dice que te has puestecito es equivocado o puede que alguien se esté haciendo todo vamos a retirar la enmienda a la totalidad este de ir y procura reflexionar acceso usted estará a haces ejercicio de reflexión cambia de compañías yo no pido nada yo no pido más Gobierno real del cambio un gobierno atado de pie mano con la ultraderecha jugar con la estabilidad de esta tierra también pero el cambio a peor en Andalucía que siempre ha supuesto donde nos comprometemos que no sirva para vender humo es necesario

Voz 0763 05:42 cómo puede usted venir aquí a decir que no que estoy siendo enfocada por mi trayectoria política estoy aquí por mis ideas niego rotundamente que mi actuación como miembro del Gobierno de Cataluña tuviera siempre defendió siempre defenderé que el ejercicio del derecho a otro coordinación seguir hacer sin violen siempre de buena fe una tranquilidad absoluta de conciencia no hay ningún tipo de arrepentimiento y es un dolor mayor lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política siguen y siguen su su y sus muros Oslo alguien me cuenta que dices

Voz 5 06:31 me gusta pensar que con estos presupuestos por una vez reconoce que no es de nadie pierde y todos gana no pasa gana esperaba que usted hoy pidiera disculpas por la derecha que todo a mano solucionar buscar esas soluciones cuatro sillones más o menos no interesa en el comienzo de la Comunidad de Madrid solamente me queda alegar a la financiación autonómica del Partido Popular y de está jugando con

Voz 0763 07:06 con Pepa Bueno hay dos tareas pendiente muy importantes en España formar gobierno si Gobierno de España y también la sentencia del juicio del proceso venimos escuchó

Voz 0247 08:07 bien yo creo que lo que vimos fue que nadie se ha movido de sus argumentos iniciales que aquellos que mantenían una defensa un discurso político para su defensa lo han mantenido no el seguir alegando que éstos son un juicio que ha sido un proceso político que lo que está persiguiendo es la libertad ideológica y la libertad de pensamiento y algunos lo hicieron de forma muy explícita y muy expresa no diciendo que lo volverán a hacer y que volverán a reiterar sus con conductas evidentemente están en su libertad no de de hacer este tipo de alegatos yo creo que es un error porque como ya me habéis he oído decir alguna vez y no no soy la única ante en una sala de justicia lo que hay que utilizar son argumentos jurídicos y dejar los argumentos políticos para otros contextos no en todo caso de la presentación de todas y de los alegatos y las defensas yo creo que el más certero fue dura sin duda el de Melero no creo que es el que desde el punto de vista jurídico más se acerca a lo que al lo que las conductas respecto el Código Penal no de lo que está escrito en el Código Penal no de lo que nos gustaría o algunos les gustaría que estuviera más se corresponde no es decir no está la violencia requerida por la rebelión no al menos hasta ahora no la sedición y lo que sí que está claro porque así lo han reconocido las partes los encausados durante el proceso es la desobediencia

Voz 0763 10:00 en Hora la necesidad de una salida creo

Voz 7 10:02 sinceramente que lo mejor para todos para Cataluña para España para Europa para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de la buena política

Voz 1727 10:12 devolver la cuestión a la política en fin bueno vamos con con lo que nos puede esperar porque también discrepa Ernesto Kaiser de ese mantra muy generalizado de la sentencia se va a retrasar muchísimo primero y antes de nada la deliberación cómo va a ser cómo cómo crees que va a ser

Voz 0587 10:28 sí yo creo que es interesante para nosotros y para nuestros escuchantes oyente ese digamos hay tres modalidades en que ese delibera en este país según los tribunales en el Tribunal Supremo se delibera imponen nuestros términos van China convoca al azar a la semana que viene

Voz 8 10:45 perfectamente posible eh

Voz 0587 10:49 le dije compañeros cómo lo veis empieza a amoldarse las posiciones en la ponencia en el Supremo se empieza a elaborar sus hablabas era de liberación Tribunal Constitucional no Way primero una ponencia por escrito y luego se debate la justicia ordinaria hay un informe verbal del juez sobre lo que él cree que debe ser la sentencia y luego se va elaborando por parte estas son las tres modalidades de sentenció en este país la sentencia

Voz 8 11:18 el Supremo empezará a deliberar C ya ya

Voz 0587 11:23 yo creo que la sentencia puede estar el treinta y uno de julio contra todo lo que se dice de que puede estar en septiembre octubre primero porque creo que es una sentencia que con independencia de lo la la cantidad de efectivos y la cantidad de de diligencias que ha habido es una sentencia relativamente acotada es una sentencia donde hay que determinar para el tema de las edición reveló sobre todo para la rebelión el elemento de Sonia esto es un tema que los magistrados en mi opinión ya tienen lo Pin ya tienen una opinión yo opinión te diría mi opinión es que el catorce de febrero se acabó la rebelión en este tribunal el día que declara Trapero sacaba la rebelión el día que declara unos días después Ferrán López que fue el comisario de los ciento cincuenta y cinco el mayor que nombrara al oído se acaba la rebelión porque todas las teoría cogida con cola de la fiscalía de que los Mossos son el ejército de Carles Puigdemont de la digamos y los y los que van a tomar la posesión de las fronteras y todo eso es un cuento chino por qué porque esos días se ve claramente que los Mossos intima al gobierno de la Generalitat

Voz 4 12:29 ha de poner el referéndum e incluso

Voz 0587 12:32 pero en particular ordena un mecanismo de detención de Puyo Mon entonces tiene que ponerse de acuerdo en relación al tema de la violencia yo creo que va a ser muy sencillo y luego van viendo por partes los temas obediencia siglos luego hay absoluciones a ver eximentes atenuante el artículo veinte puntos siete que te exime sitúe ejerza el derecho de manifestación te exime de La Haya penal se puede aplicar esto no se puede aplicar cuál ha sido la sentencia el asedio al Parlament que enseñanza se este es el mecanismo y por lo tanto un mes y medio después que Marchena ha trabajado desde el doce de febrero todos los días casi seis siete horas diarias tomando notas porque lo hemos visto todo si no es un secreto hemos visto su su ordenador un poco elevado en el estrado tomando notas sin parar entonces en esa medida yo creo que eso puede salir cuatro meses con sentencia septiembre octubre julio agosto junio julio lo que queda de junio julio agosto septiembre octubre sentencia no Way bueno parece que borra esto eh que veremos Ernesto y Kaiser dice que es muy posible en la que haya sentencia el uno de julio es una porra es una porra en nuestra caiga dice que el XXXI a ver pero van a intentar hacer

Voz 1727 13:51 en el resto de la humanidad conocida dice que más tarde Argelia al

Voz 0247 13:57 bueno yo la verdad es que no tengo no tengo no

Voz 1874 14:01 te pido que hagas la porra la porra no no no no no

Voz 0247 14:05 lo único es que sí que es cierto lo que dice Ernesto pero respecto de las deliberaciones lo único es que yo creo que cada vez más en en tribunales no es decir en órganos colegiados primero a los jueces hablan entre ellos toman una serie de de decisiones digamos base si a partir de ahí el ponente redacta un la la la ponencia un proyecto de sentencia no y yo la verdad es que no estoy tan segura como Ernesto de que el catorce de febrero no era la fecha de

Voz 0587 14:38 sí pero de de Trapero no

Voz 0247 14:41 que desde luego fue absolutamente yo creo que fue uno de los puntos de inflexión de este juicio no no tengo claro como decía que haya Info que haya decantado

Voz 9 14:52 toda la balanza hacia un lado o hacia lo

Voz 0247 14:55 pero lo que sí que creo es que la Fiscalía el otro día cuando presentó sus argumentos de porque creía que así se daban los elementos propios de la violencia de la rebelión en el Código Penal tuvo que hacer una construcción no interpretativo jurídica del Código Penal excesivamente complica nada como para poder afirmar tajantemente que evidentemente hubo rebelión no porque el propio la propia Fiscalía partía de que hasta ahora no se había considerado sí que es cierto que se conceda respecto de otros delitos pero muy distintos no el tema de los de de los delitos sexuales etcétera pero tuvo que acudir no pues a una interpretación a día de hoy del Código Penal etcétera pero se olvidó decir que el legislador en veinti tres años no ha cambiado dicho artículo a él de la rebelión que es cuando se dio el debate precisamente lo que se quería marcar no es que tenía que ser un alzamiento militar o violento físico sí ídolos también se olvidó decir que el Código Penal no puede interpretarse de forma extensiva cuando sobre todo es para hacerlo de forma a que afecta negativamente a los encausados no por tanto yo creo que son elementos de peso además obviamente de lo de las testificales no que debe tener en cuenta a la hora de a la hora de valorar si existió o no esta violencia que en el fondo es lo que va a determinar

Voz 3 16:26 en la sentencia u otra no una sentencia hubo otro TDI la palabra

Voz 1727 16:29 enseguida pero el preso preventivo Joaquim Forn está camino ya de Barcelona donde tiene que recoger su acta de concejal antes de que el sábado se constituya el Ayuntamiento fue cabeza de lista de Junts per Catalunya la dirección general de prisiones de la Generalitat le ha pedido al Supremo que después de la votación del sábado Ford se querella en la prisión catalana de Lledó Nurse sin volver a la cárcel madrileña sí estará

Voz 0591 16:53 la verdad que no me atrevo a hacer ningún pronóstico y tampoco me corresponde a decir cómo va a ser la sentencia iba a ir en un sentido o en otro ni cuándo se produjo un punto de inflexión yo creo que creo que más allá de lo que escuchamos ayer en los Angeles dos finales que fueron prácticamente todos alegatos políticos estamos ante un problema político que antes y después de que se produzca la sentencia va a seguir siendo un problema político es decir la verdad judicial se va a imponer cuando conozcamos la sentencia pero luego hay un relato político y hay un problema político que hay que abordar lo que me preocupa es si después de la sentencia las posiciones políticas en este país van a seguir siendo las mismas o determinados grupos políticos van a utilizar el contenido de esa sentencia para seguir en que estando un problema que nos afecta a todos que lleva demasiado tiempo y que en algún momento habrá que volver y esto es lo que verdaderamente me preocupa no más allá de los plazos del contenido de la sentencia yo puedo tener mi opinión que que es público y notorio a que creo que hubo protestas hubo desobediencia

Voz 4 17:56 que yo e independientemente de los testimonios que

Voz 0591 17:59 hemos escuchado el juicio creo que la violencia no se sostiene pero esto lo tendrán que determinar los jueces haríamos mal en en meternos en las disquisiciones jurídicas son los contenidos de la sentencia puesto que no somos magistrados dejamos de lado el problema político que es en el que yo creo que todo los partidos y no solamente el Gobierno deberían de estar trabajando desde ya va a ser muy difícil y a abordar este asunto teniendo en cuenta que en función de cómo sea la sentencia al independentismo

Voz 1727 18:30 tiene que dirimir quién

Voz 0591 18:33 hace con la hegemonía política en Cataluña y hasta que no haya unas elecciones en Cataluña va a ser muy complicado que se aborde problema político pero es verdad que ahora toca efectivamente abordar el problema político una vez que se resuelva el tema penal que les corresponde a los jueces y que probablemente tendremos poco que decir

Voz 1727 18:52 sí pero eso pasa porque no se utilice NYSE históricamente hablando claro

Voz 0587 18:57 yo lo escuché pedir iguale yo cuando estas cuatro cuando estás siete horas tres días a la semana siguiendo el juicio no tiene nada que decir yo he estado durante cuatro meses cincuenta y dos sesiones escribe una crónica diaria dentro de cuatro cinco días se publica mi libro se llama la novela de la rebelión crónicas del juicio como no tienen nadie que decir una cosa que no soy un especialista en un abogado pero hay que decir además el juicio es un juicio que tiene trasfondo político que está por puedo decir que era yo veo es que yo

Voz 1727 19:32 eh

Voz 0591 19:33 en mi caso no me corresponde aventurar primero porque carezco de formación jurídica

Voz 0587 19:40 hombre no te puedes decir lo que que

Voz 0591 19:41 tras yo prefiero ser bastante más reservada Hay y hablar de lo que me corresponde creo que no me corresponde decir o determinar por dónde tiene que ir la sentencia de la misma forma que le reprocho a determinados partidos políticos que hablen o no de indultos cuando de momento no hay

son las nueve de las Occidente en Canarias

Voz 10 20:06 cuando llegan las vacaciones y en vez de ir al pueblo te vas al aeropuerto

Voz 0763 20:10 te sientes

Voz 13 21:27 esta semana estuvo rodando mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto tercero cuarto hace unos

Voz 0027 21:35 esta hay poco más que las mejores respeto

Voz 0763 21:38 estás están en las segundas pero nunca se preguntaba una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar ir para mí esa es la sola respuesta hoy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 14 21:57 contamos con el mejor portero Neuer portero de uno

Voz 1663 22:03 en general mediocentro la mezcla perfecta de potencia africana el frío pucelano Zarandona dos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocan otra

Voz 0763 22:13 el orar la sequedad

Voz 1663 22:16 ha sido un Willy si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier subirá de enganche tenemos aun delantero argentino del Valentín Alsina abrupta el cuervo lleva un arquero Kiko Narváez el Balón de Oro con Luis Suárez que despiertos Pace entre enero el líder del programa es líder

Voz 15 22:50 estaba usted en una casa encantada puso una grabadora y que grabó sería tuvo miedo

Voz 0763 22:59 estamos clásico afonía

Voz 16 23:01 en Canarias

Voz 1 23:02 son las nueve las ocho a ver la verdadera de la verdad

Voz 17 23:06 pero eso no es uno se componía es Pepa Bueno como plató bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER yo como pues por qué es que en la Cadena SER se hoy en todas partes

Voz 1 23:16 nada

Voz 0027 23:18 no se nos escucha de todo tipo

Voz 1 23:21 de casa

Voz 14 23:26 la sangre llegó cuando un soldado que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 0763 23:32 Terra no siempre se gana con la espalda Filippo a veces conviene usar la cabeza con Nacho Ares

Voz 18 23:40 todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 19 23:51 por perderte y encontrar a talco por fin Miguel el Robinson puesto que se ha fue hecho a conciencia la pila qué gusta canina te hace feliz

Voz 20 24:09 en el veintisiete S estrenó la primera peli sonora Ignacio en la Generación del veintisiete con Protos Veintisiete acertará

Voz 1280 24:15 este mes en clínicas vivan ta garantizamos la calidad si eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina estética primera consulta gratuita llama ya al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés vivan ta

Voz 3 24:29 odontología medicina estética con calidad

Voz 1280 24:31 en cada consulta condiciones tanto clínica vivant a buen vivant punto es

Voz 10 24:35 con vivos tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han punto es pues llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta

Voz 0763 24:43 los dibujos lo estamos sintiendo y seguro

Voz 1555 24:51 ya te has dado cuenta Se trata de un fuerte movimiento que hace que te replantee es qué hacer con tu seguro de coche es el seísmo de Línea Directa un temblor que sólo provoca alegría porque

Voz 0763 25:00 los de Línea Directa lo han vuelto a hacer han querido que tú pagas menos

Voz 1555 25:02 por detener el mejor seguro prueba superada por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche disfruta déjate llevar por este maravilloso seísmo llama ya al nueve cero dos un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno uno consulta condiciones en línea directa a punto com una compañía Bankinter

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 25:28 ah

Voz 21 25:34 sí

Voz 6 25:38 sí

Voz 3 25:45 Roy XXVI las ocho y veintiséis en Canarias desde las nueve de la mañana están reunidos en Andalucía los representantes de Vox con los consejeros andaluces de Hacienda y Economía de PP y Ciudadanos para firmar las concesiones que el Gobierno

Voz 1727 25:59 la Junta les ha hecho a los ultras a cambio de que levanten el veto sobre las cuentas públicas el presupuesto no socialista de la Junta de Andalucía que concesiones pues por lo que sabemos de momento de carácter muy ideológico diluir las políticas de la lucha contra la violencia de género en lo que en un paquete que Vox denomina violencia intrafamiliar o por ejemplo limitar los fondos para la memoria histórica bueno depende de que memoria histórica la memoria histórica reciente en el siglo XX tendrá fondos limitados Isabelita dos nuevos para un programa sobre el descubrimiento de América luego la memoria histórica del siglo XV sale beneficiada de este acuerdo que están Fire mando en este momento tanto PP como Ciudadanos Vox seguirá son concesiones ideológicas sin sin mucha repercusión presupuestaria pero es fácil ponerse en en el en el caso de que se hicieran concesiones a cualquiera de los partidos independentistas ideológicas por ejemplo

Voz 4 27:02 a cualquiera de los partidos independentistas que van

Voz 1727 27:04 tener que abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez vamos a

Voz 0591 27:10 por dar la que se montó en este país con la figura del relator se acordáis no no hablo ahora de memoria histórica sino hablo de la llamada violencia intrafamiliar y ese teléfono que el Gobierno Andalucía va a poner en funcionamiento y que yo creo que es un tema que no debemos minusválido valorar efectivamente como tú dices voy paso un pedir es un precio ideológico que la derecha tradicional Partido Popular supuestamente la derecha más moderada que encarna Juanma Moreno asume como propio el discurso de la ultraderecha no señores no es violencia intrafamiliar es violencia machista esta semana se ha registrado el asesinato número mil en este país desde el dos mil tres que existen las estadísticas es un tema menor el Partido Popular y ciudadanos asuman como propia la imposición de la llamada violencia intrafamiliar a mí me parece muy peligroso en este país un retroceso que no debemos permitir que no nos cuenten

Voz 1727 28:10 que es un teléfono que va a permitir

Voz 0591 28:15 las llamadas y las denuncias dentro de la violencia en el ámbito doméstico porque ya existe un Violet un teléfono que no deja huella y que tiene como objetivo la denuncia de la violencia machista por lo tanto el precio ideológico la trascendencia es mayor yo creo que debemos de esforzarnos en que esto siga en primera línea de la actualidad para ponerle al Partido Popular frente al espejo también de sus contradicciones porque yo recuerdo que fue Juanma Moreno como secretario de Estado uno de los artificios del primer pacto de Estado contra la violencia machista en este país y que ahora suman esto a mí no me parece que sea una cuestión menor

Voz 1727 28:52 Celia

Voz 0247 28:53 bueno yo la verdad es que todavía estoy un poco en shock no teniendo en cuenta que todo lo que se dijo os acordáis de aquel discurso leído por tres periodistas emplaza Colón donde se mintió de forma absolutamente burda no sobre las concesiones que el Gobierno Sánchez había hecho a los independentistas todas ellas eran falsas no pero en todo caso esta palabra de esta palabra este concepto concesión se ha ido utilizando durante toda la campaña sobre todo no desde el desde el relator como uno de los leit motiv de Ciudadanos y el Partido Popular por supuesto también de Vox para para tirar a la cara digamos para reprochar al Partido Socialista una serie de medidas que nunca se han adoptado porque tales concesiones nunca se han producido no llama la atención por tanto como decía antes no como la ultraderecha como la extrema derecha se se neutraliza ese Blanquerías se normaliza y además se acepta su agenda no en el tema de la violencia de género de la violencia machista me pareció un retroceso contrario además a todos los estándares internacionales existentes hoy en día en este materia que en definitiva es cuestión de derechos humanos y de igualdad efectiva

Voz 4 30:19 hombre así mujeres no tanto

Voz 0247 30:22 en el en el ámbito de Naciones Unidas como el de la Unión Europea como en el Consejo de Europa donde se está intentando precisamente distinguir la violencia machista de la violencia doméstica porque es cierto que dentro de la casa no de las familias hay distintos tipos de de violencia pero volverla a poner dentro del mismo saco la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer es esa violencia que viene enmarcada que viene que es fruto de la discriminación volverla a meter en el saco de la totum revolutum de la violencia doméstica supone se invisibilizan dar una realidad pero además volverá atrás en todo lo todo lo avanzado en protocolos de actuación no en en todo lo que es tema presupuestario incluso psicológicamente a las violencia

Voz 3 31:08 de de de violencia de hablar

Voz 0247 31:11 víctimas de violencia de género y claro esto también tiene que ver con algo más amplio de Vox y es que está en contra Nou Ésta es un partido héroe escéptico un partido lo que considera que todos estos organismos internacionales lo que están haciendo es ingiriendo interfiriendo ilegítimamente en las habrían en soberanía nacional de a mí lo que más me me sorprende todo esto no es la posición de Ciudadanos y de las mujeres de Ciudadanos no ya sólo en Andalucía sino en el resto de España respecto de este tipo de retrocesos absolutos en materia de violencia machista de mujeres no como Ana Pastor por ejemplo en el Partido Popular que ha dicho abiertamente en los últimos unos meses que se declara feminista que personalidades y mujeres de este peso no se planteen contra A o ante su partido pongan

Voz 1727 32:04 ellas mismas las líneas rojas en la estética

Voz 0247 32:06 pode de pacto buena parte de Europa miraba a España

Voz 1727 32:09 por cierto que fue pionera en la identificación de la violencia

Voz 3 32:11 de género en la identificación bien

Voz 1727 32:14 el establecimiento de protocolos que permitía definir qué tenía que ver con la igualdad con la desigualdad si Ernesto

Voz 0587 32:21 bueno el liderazgo de vos ideológico y político en Andalucía no se está pronunciando lo que va a hacer la continuidad que va a ser Madrid Madrid va a tener un gran impacto mediático por eso la derecha necesita Madrid tanto el ayuntamiento como la Comunidad hay por lo tanto no no haber dudas sobre eso y ese liderazgo en Andalucía que es un liderazgo que le permite puede hecha a ciudadanos parece que lo confinar allí en realidad está indicando un liderazgo nacional la derecha de Vox lidera ideológica y políticamente al PP y a Ciudadanos por qué de que Vox no regala nada material podar no

Voz 1727 33:02 a tiene que tener contraprestación no del Ayuntamiento de Madrid en la Comunidad tenemos alguna información de cómo están las cosas

Voz 0591 33:09 bueno yo creo que empieza a desvanecerse la deseada opción Villacís que pretendía ciudadanos hasta donde yo sé era más la obsesión de Begoña Villacís la que había quebrado es un poco la negociación con el Partido Popular que la voluntad de la dirección nacional que parece que ya ha dado garantías al Partido Popular que va a ser elegido José Luis Martínez Almeida pero pero la candidata de Ciudadanos parece que que está molesta molesta por la imposición de de la dirección nacional hasta el punto de que ayer en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid lo que me contaban anoche es que no asistió no en una especie de de rebelión adolescente no porque bueno pues no liado gustado que el ciudadanos vaya a prestar sus votos a Martínez Almeida y el Partido Popular que hay que recordar que obtuvo mejor resultado que él ha pese que a Ciudadanos C's daba por hecho el sorpasso en esas elecciones pese a que los últimos cuatro años se ha instalado en la opinión pública madrileña en la publicada ahí en la política qué Begoña Villacís iba a ser la alcaldesa de Madrid bueno pues pues no tuvo votos es la tercera formación política el Partido Popular quedó por delante de Ciudadanos y esa operación se desvanece se desvanece primero porque Manuela Carmena ha dicho que no va a prestar esa nueva a prestar esa operación que también pretendía el Partido Socialista en algún momento a cambio de la presidencia de Ángel Gabilondo desde luego en el bloque de la derecha el Partido Popular no puede renunciar a la joya de la corona que es el Ayuntamiento de Madrid ves cómo se ponga Begoña Villacís Argelia que era el ninguna duda de que alcaldesa

Voz 0247 34:56 yo muchas dudas Ernesto o sea yo envidio tu certeza a decir que tiene todas yo digo no no por supuesto pero yo hasta que no vea no la votación vestiduras bueno ya tiene un analista no tengo en casa serán la Liga

Voz 0763 35:19 la porque si tú quieres los hechos eres una notaria

Voz 0247 35:23 AME que acabe el argumento porque sí

Voz 22 35:25 con Argelia hasta hablando refiere al le había preocupa que todavía

Voz 0247 35:28 a falta no someter la decisión de pactar con el PSC de aceptar el apoyo del PSC en la votación de investidura para Alcaldía someterlo no a las bases y todavía está por ver si esas bases es sólo la militancia también los inscritos y esto puede hacer variar mucho la votación porque tener en cuenta que en esta en esta votación amplia de militancia inscritos no que son una votación virtual fue la que provocó la ruptura precisamente T del pacto entre de coalición de gobierno al Ayuntamiento en ente Ada Colau si el PSC sí pero las bases que expulsará

Voz 4 36:06 el presidente las bases en sentido amplio hoy porque he visto

Voz 0247 36:09 tantos conceptos de base por tanto veremos finalmente qué es lo que ocurre es el sábado no si yo creo que esto esto también es aportara a análisis

Voz 0587 36:21 no yo creo que ha dado el paso de ser candidata que es un paso muy importante es aquello de si quieres hacer una tortilla tiene que romper lo huevos y me parece una yo diría con todo mi respeto no una maduración política en la evolución histórica de Ada Colau

Voz 8 36:39 yo no sé si el día de las elecciones ella

Voz 0587 36:42 pensaba siquiera esta posibilidad pero bueno se fue concretando la intervención de del PSC la intervención de Manolo Manuel Weiss que fue muy importante la propia situación y Donald Ciudadanos y yo creo que eso va a salir adelante Ada Colau hacer candidata tendrá problemas por supuesto todos tendrán problemas al gobernar todos a mí me me llaman y me causa muchas gracias esta esta situación inversa Don en Catalunya el PSC está pidiendo entrar al Ayuntamiento de Madrid es Podemos quizá Unidas Podemos quien quiere entrar al Gobierno de Madrid

son las nueve y treinta y siete ocho treinta y siete en Canarias

hoy por hoy

Voz 33 42:09 como un James Bond de pocos recursos a Rivera como la máscara a Iglesias como un héroe pero ya no

Voz 3 42:19 tanto y esas expresiones tienen el sello de Antonio de la Torre que todos sabemos que es un gran actor trece nominaciones al Goya dos por Azuloscurocasinegro y el Reino pero claro fue cocinero antes que fraile fue periodista y analiza la actualidad con Profesional Antonio de la Torre buenos días buenos días lo también como fuerzas oye yo me voy a ir a hora25 la próxima temporada estoy haciendo castings o sea que cómo te despista esté fichó eh vale vale vale vale vale vale

Voz 4 42:53 estaría gustaría hablamos de España esto sí

Voz 1727 42:56 has con con gente que tiene una mirada distinta a la nuestra que estamos viciados en el carril del pequeño detalle de la política tú estas muy atento lo sabemos a lo que pasa pero también tienes la distancia suficiente como para probablemente refrescar el momento el estado de ánimo que tú percibes en este país Antonio

Voz 4 43:14 bueno es interesante lo que dice porque fíjate que yo que como sabes te escucho casi a diario y me escribe te escribo para que no sea cuando me encanta Mariano Rajoy por eso tenemos algunos detalles en algún libro de memorias algún día pero sí que es verdad que que a veces esa reflexión de la actualidad esa esa ese seguir la actualidad yo creo también nos pasa a los oyentes a los que a los que seguimos en la actualidad es difícil ver el bosque pero es verdad que hay un clima de bastante bastante soufflé bastante enfrentamiento encuesta yo diría que está la cosa muy polarizada si sabes que me estoy leyendo un libro que recomiendo a todos los oyentes que se llama en defensa de la ilustración de Stephen Pinker si donde demuestra no sé si alguno lo habéis leído donde demuestra con datos

Voz 8 44:04 sí e irrefutables que nunca

Voz 4 44:09 Soria de del de la humanidad hemos vivido también como ahora estamos en el mejor momento el y la tesis de Pinker expresamente aludiendo a la razón y no la pasión que quizás lo que domina un poco en este momento la actualidad política

Voz 1727 44:22 eso suele ser una reflexión frecuente cuando hablamos de lo que hemos perdido en las sociedades occidentales a raíz de la crisis del dos mil ocho hemos perdido muchos verdad las expectativas de la clase media se han hundido hay gente que ha perdido materialmente ayer nos contaba Cáritas que la vivienda ya es un factor de exclusión más importante que el paro en España tremendo no que ya hemos hecho este viaje pero claro es que en otras partes del mundo directamente no comían y ahora hacen igual dos comidas al día no

Voz 4 44:50 sí sí claro es que Carme está sacando dos cosas que son ambas son ciertas exenciones en ese lema también lo plantea si son ciertas las dos es verdad que es lo lógico y creo que lo que nos toca para seguir avanzando es preocuparnos de los que puede los que están ha sacado el tema de la vivienda Hay por ejemplo cómo se está especulando con también ha puesto para para recomendar un documental que se llama Push donde cuenta cómo los fondos buitres están apropiado del mercado inmobiliario mundial de una manera muy preocupante lo que está sucediendo en las ciudades por eso estaría muy bien yo me posición ahí sin que Ada Colau fuese renovarse como alcaldesa Barcelona sería muy bueno porque hay un tipo de política hay una manera de entender la ciudad que que que está siendo un ejemplo para todo el mundo como lo era Carmena en Madrid

Voz 1727 45:35 primera conclusión estas fichado como prescriptor es le es muchas cosas segundo tú te monjas en política te mojes directamente además en cada circunstancia concreta cuando llega unas elecciones que le ha pasado a Podemos

Voz 4 45:53 pues probablemente que es que es muy difícil ser coherente y es probable que lo imponer las ideas por delante de me imagino que es condición humana es una es una pregunta muy buena que yo que probablemente podamos responder pues como como comenzábamos la entrevista no con tiempo con reflexión hemos subido al caballo del vigor electoral pero seguramente pues yo creo que lo que le ha pasado es que es muy difícil ser coherente cuando cuando estás pidiendo tantas cosas de todas maneras sería una pena que lo que han puesto en la agenda ha sido tan interesante todo lo que ocurrió con el 15M que que que bueno yo quiero pensar que no se va a perder para siempre eso hará lo que vas y lo que va a llegar a ser podemos difíciles saber

Voz 1727 46:35 sí sí cómo va a crecer no va a ser determinante

Voz 4 46:38 me parece que me parece una bicefalia Llosa creo que Íñigo Errejón hace una lectura para mí lo más

Voz 8 46:45 precisa de hacia dónde va el él

Voz 4 46:48 el rumbo político de la gente y al mismo tiempo

Voz 0587 46:50 yo

Voz 4 46:51 a mí me Pablo Iglesias me parecía que tenían esa cosa ese ese carisma hacían buena pareja es una pena que no oye la política les ha separado ayer estuvimos aquí a Bárbara Goenaga que le pasa mucho si la escuche sí sí sí mucha factura el Serla

Voz 1727 47:04 ver de un líder del PP de Borja Sémper

Voz 0591 47:06 a ti te pasa factura tu posición política

Voz 4 47:10 lo sepa pero claro esto difícil saber no sé si en este momento ayer Montoro me hacerme dado en algún jardín me he metido es sufrido en Twitter un par de de de jardines quizá también por errores míos de porque creo que se pueden creo que tienes que encontrar la forma de decir las cosas esto sí que es importante que probablemente mira la pregunta tuviera podemos también pueda pueda meterlo como argumentario para responder es importante la forma para para que el fondo yo no tengo ni idea a ver a todo esto yo soy un actor esté dando cuenta llevo diminuto con Pontificado José

Voz 1727 47:42 porque estás invitado para hablar de España eso eh

Voz 4 47:45 no no no gracias gracias que no no lo digo porque y esto lo digo siempre sea no es que los actores seamos más que nadie de estas cosas estamos hablando aquí ahora con con vosotros yo la hablo con mi hija va a un colegio público aquí en Sevilla el Ángela de la Cruz y los entonces hay un género que los padres de la mesa conoce que que te haces amigo de los padres de los amigos de tus hijos no venga yo tengo un amigo pues uno trabaja es técnico en el metro otro es monta pantalla esta sigue bueno en fin irá te estos temas lo hablamos nosotros lo que pasa es que el único que tiene la poesía desde que le por micro decirlo soy yo esto es en poco para mí la explicación que yo lo veía al actor que se moja en los que yo creo que la gente enredado opinas lo pasa sólo tenemos la opción de que un altavoz más grande yo yo yo

Voz 0591 48:33 creo que hay buenos días Antonio Muelas pero yo yo sí creo que tiene un precio en en tu mundo mantener cierta posición política igual tú no lo has no no lo has notado honores no eres consciente de de del precio que que ese paga pero hay compañeros tuyos que pronunciarse políticamente siempre han sido etiquetado sin machacados es de una determinada ha determinado pues con una determinada posición ideológica respecto a lo de Twitter es probable que haya que encontrar el punto con el que explicar las cosas pero lo que le ha pasado a la mujer de Borja Semper yo creo que no es por ser la mujer de Borja Semper sino por ser mujer la agresividad que desprende Twitter contra las mujeres no es la misma que podáis padecer los los hombres yo quería hacer es una pregunta si me permites sí claro porque en el actual panorama político a qué dirigente les sacaría las tumbas jugo cinematográfico en este momento

Voz 4 49:34 hombre yo creo es obviamente Santiago Abascal los actos en Vox hay un una una ideología ahí que a mí me provoca verdadera curiosidad antropológica conocer está claro que haga escala en una película si yo es que a lo que está diciendo es yo me movía bueno algo es monta alguna vez alguna vez no que estado muy experto no logra no caerme ya la reflexión gracias también de de posiciones y luego tamén tiene que ver con yo tengo la sensación de que sea cuarenta años en la historia realmente no es nada nuestra democracia todavía porque mira por ejemplo yo que he hecho una película por la que mencionaba Pepa que gane el Goya el Rey no

Voz 0027 50:15 en un hablando de mil liras del no no no

Voz 4 50:20 en el cine pero sólo en España no hay tradición de cine político pero cosa que sí sucede por ejemplo en Hollywood no se ha visto La noche más oscura

Voz 8 50:28 cuando asesinar a Bin Laden porque las cosas nombre

Voz 4 50:35 es muy curioso pueden esa película hay un momento que vemos que están en Guantánamo torturando uno mientras sale Obama en la tele diciendo ya hemos cerrado Guantánamo y al mismo tiempo a esa película lidere un premio fue Michelle Obama entregar un premio esa película donde dejan a su marido por un mentiroso esto de aquí no no no yo creo que aquí no es claro y aquí tenemos también eso luego luego el colectivo el sambenito que tenemos también el colectivo de vecinos actor en los colocan como creo que llevamos con menos naturalidad esa esa bueno y esas contradicciones ideológicas incluso incluso esa heterogeneidad ideológica pueda seguro os aseguro a quién nos escuche que sea que no somos no no no no hacemos una asamblea que es como de Podemos toda la gente del cine español para ver que vamos que vamos a decir cuando llega tu esta Pepa Bueno día esto no es así si nos falta

Voz 1727 51:26 la naturalidad para asumir que la gente tiene un punto de de vista

Voz 4 51:29 sobre las cosas y que no se apunta la no sean puta la parte del cerebro que piensa verdad absolutamente porque se dedique a ser actor M

Voz 1727 51:37 en el reino por cierto colaboraron o por lo menos Chequia estéis la opinión de de políticos no

Voz 4 51:43 bueno uno de ellos y aprovecho para mandarle un abrazo a su viuda fue Alfredo Alfredo Pérez Rubalcaba es se yo puedo decir que no sólo era un político excepcional y muy ahí sino también era tenía un gran guionista dentro porque él me él no es el yo no cierro nos reunimos con él se leyó el guión numantina mandó un PDF flipante con yo qué sé tanta notas con un detalle que dije pero que cabeza tiene este hombre muy muy interesante hay algunos de ellos lo lo lo incorporamos oye la palabra fontaneros se la debemos a él

Voz 1727 52:16 de la de la corrupción es más fácil hablar de los políticos que de las grandes empresas que corrompen claro

Voz 4 52:24 se supo que sí hombre obviamente el gran poder está dónde

Voz 1727 52:28 el gran poder es el dinero

Voz 4 52:31 capital antes claro a Michel muchos tema pero bueno interrumpir pero todo me me vuelve a la cabeza cuando hablamos de dos mil ocho la gran crisis camisa a la cabeza la frase Sarkozy diciendo hay que refundar el capitalismo

Voz 1727 52:43 sí diciembre del dos mil ocho

Voz 4 52:45 que de Ossa de cabían meta una risa delata en este momento porque es toda esta reflexión al inicio de de de esta charla