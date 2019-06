Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 las diez las nueve Canarias

Voz 3 00:05 el Partido Popular Ciudadanos

Voz 1673 00:07 que se están dando detalles a esta hora de su acuerdo para sacar adelante los presupuestos en Andalucía un acuerdo que en la práctica supone ceder a exigencias de la extrema derecha en materia de violencia machista inmigración o memoria histórica Aun así el consejero de Ciudadanos está explicando que ellos sí se sienten cómodos con el pacto vamos al Parlamento andaluz Sara Armesto buenos días

Voz 0268 00:26 bueno días el acuerdo con Vox da estabilidad a la economía andaluza es la principal valoración que está ofreciendo el Gobierno en una rueda de prensa conjunta con los portavoces de Vox el impacto económico de las treinta y cuatro medidas en el presupuesto de este año será de unos dos millones euros según cálculos el consejero de Hacienda permitirá crear empleo y riqueza ha dicho el titular de Economía de Ciudadanos que admite este efecto sentirse cómodo al firmar este documento junto a Vox sobre la polémica creación del teléfono de violencia intrafamiliar atenderá a todas las víctimas incluidas las mujeres que sufren malos tratos o los hijos maltratados por sus madres alcohólicas ha dicho el portavoz de Vox Alejandro Hernández que sigue explicando del acuerdo en la rueda de prensa social

Voz 4 01:05 no haberse sentido vuelvo a lo de antes aunque pueda resultar cansino hablamos de interés general dentro de lo que son digamos pues todas las parcelas que conlleva interés general pues estratégicamente pues puede ser

Voz 1673 01:20 desde Sevilla la Comunidad Valenciana a esta hora debe comenzar la sesión de investidura de Ximo Puig que repite repetirá como presidente de ese territorio después del acuerdo alcanzado por el PSOE por el com por Compromís por Podemos siguiendo esa sesión Ana Talens adelante

Voz 0141 01:35 buenos días está a punto de empezar la segunda sesión del pleno de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios es el primer pleno de la legislatura la primera en intervenir la popular Isabel Bonig Se estrena Toni Cantó como portavoz de Ciudadanos también Ana Vega de Vox y también Rubén Martínez Dalmau de Podemos socio de Puig tras la firma ayer del pacto de gobierno en Alicante por Compromís la réplica a Ximo Puig Celaá va a dar Mónica Oltra su vicepresidente en funciones hizo hacía también de gobierno los últimos intenten venir los socialistas a cargo de Manuel Mata su portavoz Puig les tiene que dar respuesta a todos

Voz 1673 02:09 esto en las comunidades de cara al Gobierno central Coalición Canaria cree que no va a haber gobierno hasta el otoño lo ha dicho Ana Oramas esta mañana en Hoy por hoy donde ha subrayado también que su formación siga apostando por un Gobierno del PSOE en minoría si la influencia ni de Podemos ni de los independentistas

Voz 5 02:23 nosotros creemos que este país lo que le interesa un Gobierno socialista porque creemos además Ticonio tengo acercamiento del te estoy del PSOE para las eran tema aceptado como pensiones política exterior o el sistema de financiación la gobernabilidad no ser ya complicada hay que podrían llegar a acuerdos

Voz 1673 02:42 suma Moscú uno de los acusados en el proceso independentista Joaquim Forn está siendo trasladado ahora por la Guardia Civil de la cárcel de Soto del Real a la de Brians dos en Barcelona pasado mañana será trasladado desde allí al Ayuntamiento de la ciudad condal para que asista su Constitución y adquiera la condición de concejal diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0131 03:06 y Ciudadanos se reúnen esta mañana en busca del acuerdo que les permita sacar a Carmena del Ayuntamiento de Madrid segunda reunión formal entre las dos partes encuentro dos aún que el acuerdo tiene que ser necesariamente a tres ciudadanos sigue haciendo equilibrios para negar pactos con Vox mientras que la formación de ultraderecha mantiene que sólo apoyarán un gobierno en el que todas las partes les tengan en cuenta en este sentido y hablando de la comunidad Javier Ortega Smith acaba de decir en Radio Nacional que tienen derecho a tener alguna consejería

Voz 1961 03:34 es algo que se está negociando que no está cerrado pero sí que es verdad que ha sido muy clara la presidenta de Vox Madrid mi compañera Rocío Monasterio en cuanto a que nosotros Nos hemos pedido que nos corresponde por derecho propio es no porque nadie nos lo regale hemos venido aquí tenemos derecho a tener consejerías es decir la la parte proporcional de las consejerías es decir a formar parte del Gobierno

Voz 0131 03:59 Arco Poli presenta una guía para la detección de incidentes homófobos dirigida a las policías Nacional y Municipal de cara a las fiestas del Orgullo dos mil diecinueve Se trata de una campaña en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la preparación de los agentes para que puedan reconocer los actos homófobos Ike las víctimas sientan más confianza a la hora de denunciar el Rubén López ex portavoz de Arco

Voz 6 04:20 hemos el día adaptada a todas las comisarías de Policía Municipal y Nacional de la ciudad de Madrid una guía de indicadores para saber cómo reconocer específicamente cuando estamos hablando el incidente de odio discriminatorio por ser LGTB esperamos que con esto eh tan la policía está mucho más preparada y aparte del colectivo LGTB lo sepa tenga mucho menos recelo de acudir a denunciar

Voz 3 04:44 si la Delegación del Gobierno ha multado con dos mil euros a libres y combativas el Sindicato de Estudiantes por participar en la manifestación del ocho m con un vehículo con megafonía tenemos dieciséis grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:01 nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches cómodos Corzine tienes el seguro del coche Mapfre con mucho las ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto es tu familia necesita un seguro de coche

Voz 1673 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cavernas eh

Voz 2 05:28 servicios informativos

Voz 8 05:35 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 05:39 con Toni Garrido tú que acaban de escuchar

Voz 1995 05:42 me fascina me fascina el boletín informativo que difíciles resumir la actualidad en unos pocos minutos verdad aunque quizá quizá podríamos complicarlo un poquito más

Voz 9 05:54 no

Voz 10 05:58 no creen ustedes que a veces dos noticias juntas entiende mejor les vamos a poner ayer en el mismo boletín informativo les contamos los resultados a

Voz 1995 06:07 sobre la pobreza que elabora Cáritas que a los pocos segundos La Ser les ofrecía las grabaciones de un alto ejecutivo de HDL contando los billetes con los que comprara políticos para obtener adjudicaciones digo yo qué pasaría si ese tipo de cosas se las contáramos a la vez

Voz 1503 06:27 lo probamos acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital son cuatro coma uno millones de personas en situación de exclusión social

Voz 11 06:36 sí con comparece súbitas este

Voz 1503 06:39 son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad sobre el que se ceba la precariedad esos diferentes foros

Voz 11 06:48 setenta y tres

Voz 1503 06:50 la vivienda insegura inadecuada el desempleo persistente la precariedad laboral extrema hizo invisibilidad para los partidos políticos

Voz 12 06:58 está

Voz 13 07:03 recuerdo en aquella Perich

Voz 1995 07:04 Acula llamada Algunos hombres buenos cuando el militar le al abogado la verdad kilo usted la verdad usted no sabría qué hacer con la verdad amigos escuchan hoy pero ya hemos invitado a uno de los protagonistas de la noticia el que contaba el informe el que contaba los billetes por lo que sea no ha podido venir yermo Fernández coordinador del Informe Foessa de Cáritas muy buenos días buenos días este es una cosa mía pero usted enfadado da la imagen y el sonido es la de un señor enfadado con una realidad que que está contando algo que no le gusta está usted enfadado

Voz 1267 07:44 creo que estoy disponible oir esta esta entradilla comprende cada vez más a la gente que están exclusión sino o a dotar porque es que están realmente realmente enfadados con que no entre en la agenda política pues porque al final la ciudadanía española está muy enfadada por los Globos de corrupción que hemos tenido a lo largo de muchísimos muchísimos años no entonces claro cuando tú lo quinientas pone sobre la mesa es lo que le está pasando la gente situación es muy delicadas buscar a escuchar ese tipo de cuestiones pues P digna te enfada esperemos que al menos sea patria un camino positivo en un camión negativo no sobre damos a veces un poquito

Voz 1995 08:22 que nos dejen seguir indicándonos por algunas voces también hablan de de que empezará regular la indignación de la santa ira que es don Karen buenos días

Voz 1267 08:31 que Guillermo cuántos de camino las redes

Voz 1995 08:34 donde vamos a menos

Voz 1267 08:35 yo vivo en un barrio de Madrid que están la zona norte se llama Manoteras Manoteras

Voz 1995 08:40 Manoteras al centro hay un rato

Voz 1267 08:42 un ratito sé cuántos pobres ha visto por el camino los vio mucho por la mañana cuando salgo de mi casa eh personas que yo no conocía en mi barrio que salían a las siete de la mañana y que de repente pieza encontrarles gente que no veía que se que son gente que perdió su trabajo hace siete ocho años que sale a la misma hora de su casa a sit sigue siendo nuestro trabajo permitan salir de casa salir porque era la hora en la que salía cada vez se encuentra el barrio en los encuentro en situaciones a veces mucho más petroleras de los que les conocía hace siete ocho años

Voz 1995 09:12 ya dónde van

Voz 1267 09:14 pues entiendo que a intentar ver que les que les Dick que les pide el tiempo en la vida que les da que les ofrece intentan buscar algo intentar buscar algo intentaré encontrar recuperar algún vínculo en en el barrio en que vivimos que es para sentirse apoyado de alguna manera a recuperar esos vínculos que es uno los elementos que más nos preocupa no esta sociedad la que vivimos ahora mismo estamos rompiendo totalmente las relaciones personales yo creo que la gente me monto por la mañana lo que van buscando ese ese vínculo You Tube pongo el ejemplo de

Voz 1995 09:41 padre Brown es un cura investigador muy famosa la literatura uno de las casas que plantean ciento ya contarle que me veo el asesino es el cartero que también bueno que últimamente también están ese cartel porque nadie lo ve pues una figura que entre las casas y nadie nadie nadie se da cuenta de que un señor que entra que deja las cartas bueno pues es el asesino del cuánto cuánto hay de invisibilidad en la pobreza en este país porque como está todo muy bien pintado en el decorado este corcho para el que vivimos a veces

Voz 1267 10:14 vemos a los pobres son invisibles que hay un informe que hemos hechos un informe de un gran equipo no hay voy a tomar la frase es uno de las personas que han colaborado no y que dice que España es un gran país para vivir pero no es un buen país para procrear no es un buen país para trabajar no es un buen país para que tengan en cuenta ante las decisiones que hay que tomar en la en la política que la invisibilidad de la exclusión sociales tremenda cuando estábamos en el año dos mil siete que parecía que este país era el país de las vacas gordas que quién no trabajaba porque no quería había un dieciséis por ciento de conciudadanos nuestros que se encontraba en situación de exclusión hoy estamos dos puntos por encima de esa realidad y sin embargo diera la sensación o a muchos ciudadanos dio sensación como que todo ha terminado como que hemos salido y como que estamos igual en aquel que que aquel momento no quizá ése sea el pensamiento de una parte de la sociedad que a veces se olvida de mirar hacia atrás y de los que van quedando hacia atrás lo que quizá con una actitud a veces un poco altanera o peyorativa pensando que lo se quedarán tras son responsables de su propia vida solamente no tienen en cuenta de que las oportunidades no son las menos para todo

Voz 1995 11:24 es que es curioso además ayer lo decía Guillermo muy enfadado la responsabilidad de la situación tú eres responsable de lo que de lo que te pasa como si de verdad en este país en otros muchos pero en este país hubiera justicia social y que uno tuviera finalmente lo que merece porque coincide no se en los los del Ibex treinta y cinco que siempre están en el que coincide muchas veces los nombres de las empresas de los feos con los padres de los que eran feos coincidieron una una especie de escalera social maravillosa donde hay gente que se ve que merece tener mucho dinero muchos posible si Isère los patrones de las grandes compañías de este país ayer decías muy enfadado hablaba sobre sobre esa esa frase tú te mereces lo que tienes sino tienes más es que no estaba jamás es que si no tienes una gran casa es que no lo el grado de responsabilidad Guillermo somos responsables en la mente

Voz 1267 12:18 llevan casi cuarenta años machacando nos con el discurso de la individualidad de que uno es responsable de sus

Voz 1995 12:24 todos el neoliberalismo es eso eh

Voz 1267 12:26 eh tiene tiene buenos hábitos positivos que que apelen al esfuerzo personal hombre yo lo comparto no pero yo conozco mucha gente que se levanta por las mañanas haciendo esfuerzos para intentar gran ante sus hijos y por mucho que se esfuerza es absolutamente imposible entonces yo pregunto quiénes somos responsables de todo esto bueno pues responsables somos todos ida de alguna manera lo que vamos a poner sobre la mesa es tenemos que parar no ya de una vez por todas sabemos que es lo que está pasando sabemos cuáles son los elementos que no funciona en nuestro modelo de convivencia pongámonos hablar sobre cómo lo queremos resolver dejemos ya de sortear sillones empecemos un poquito hablar de la gente lo está pasando ya salgo tengo tenemos los diagnósticos Bernesga han claros no solamente los hacemos nosotros hacer otras muchas gentes esos diagnósticos de lo que está sucediendo pues de alguna manera gritamos es conversar conversando dos para ver esa responsabilidad compartida como la podemos ejecutar y qué podemos hacer

Voz 1995 13:20 los momentos de España sin haces pobre vas a morir te pobre el Informe Foessa que presentó ayer Cáritas dice que el ascensor social ha roto funciona ese ascensor hace ya muchos años que dejó de funcionar el dieciocho por ciento de la población en este país está en situación de exclusión social son más de ocho millones de persona y estos días que están hablando en la clase política mucho además sobre sobre el futuro y lo que les importa a los ciudadanos más cada vez que les a nosotros lo que sean interés de los ciudadanos pues hay ocho millones de ciudadanos por lo menos que tienen distintos intereses a los suyos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos hoy con menos enfadado que ayer Guillermo Fernández coordinador del séptima edición del Informe Foessa sobre pobreza y exclusión social Rosamar

Voz 14 14:07 buenos días hola qué tal muy buenos días habíamos de confianza esa confianza que da la gente que suma que está ahí siempre que la necesitas así es como lo ven en el Corte Inglés empresas al afrontar cada proyecto que les encarga para tu negocio sólo tienes que hablar con Carmen una de sus interioristas para descubrir cómo convertir un espacio de trabajo en el lugar donde a todo el mundo le gustaría estar con Carmen cuenta con la experiencia y los conocimientos para transformar cualquier espacio incluso en algo que no habría imaginado jamás

Voz 15 14:39 es una de las ventajas de rodearse de verdaderos especie

Voz 14 14:42 listas para que sólo tengas que decir sí o no tanto para rehabilitar un espacio o reformarlo por completo renovar lo con lo último en equipamiento o aportar valor a través de un mobiliario de diseño gracias a personas como Carmen cuando confías en El Corte Inglés de empresas sabes que vas a contar con todos los recursos para que a ti y a tu proyecto de nada El Corte Inglés en tres

Voz 15 15:07 llámalo confianzas feliz día a día

Voz 18 15:19 conecta con Hoy por hoy

Voz 3 15:20 a través de Instagram

Voz 19 15:24 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 20 15:32 doce

Voz 15 15:35 Luis

Voz 21 15:41 sin prisas la vida suena de otro modo piensa de otro modo el día

Voz 15 15:48 Nos ponemos en módulos hora25 sin prisas

Voz 21 15:55 esta sin prisas Cadena SER ves

Voz 3 16:04 sí

Voz 17 16:06 tus pero a escuchar

Voz 15 16:09 hay alguna presencia aquí esta forma el fiesta hay una forma asegurarlo conectar con el pasado contacta con entre tiempos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro en seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno escribe nos al correo entre tiempos arroba Cadena

Voz 22 16:29 SER punto com y dándonos eso es unido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestra Fonorte

Voz 3 16:34 qué te gusta haremos e iremos conformando

Voz 22 16:36 Nuestra sus particulares

Voz 2 16:39 para que el domingo alguien está las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 23 16:48 lo más leído en nuestra web

Voz 24 16:50 el INE en Twitter

Voz 15 16:53 con nuestra tú lo sabes

Voz 24 16:55 tomar el control de la las lo que quieras

Voz 7 16:58 cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 25 17:08 pase lo que pase

Voz 26 17:22 el movimiento del seísmo por la mañana siendo

Voz 27 17:26 la hora Línea Directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 28 17:34 sus precondiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 29 17:37 hay indicios treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas

Voz 7 17:50 consulta condiciones

Voz 30 17:52 el amor que esa es con el ordenador mirando alarmas y eso es para que nos proteja para que no nos roben que no son los metan a día vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la tasa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 27 18:07 el Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 18:18 hoy por hoy

Voz 2 18:21 con Toni Garrido

Voz 1995 18:23 sociedad estancada Sociedad inseguras hacia soberbia en cuál de esos tres grupos se colocaría usted el Informe Foessa se presentó ayer y lo hizo Cáritas es una radiografía o cual gráficamente es una radiografía social que nos mira por dentro descubre que padecemos enfermedades graves que no se ven que como una radiografía que mira dentro necesitamos tener el instrumental y en eso consiste estuvo exclusión social pobreza falta de proyecto vital de un dieciocho por ciento de la gente nuestro país eso el proyecto vital lo llevamos optimismo gente que no sabe qué hacer con su vida que no tiene un camino que no sabe cómo cómo empezar los días que nos contaba antes Guillermo cuando esos síntomas cursan con soberbia de enfermedad que es la que obtenemos por parte de una parte importante de esta sociedad la enfermedad se hace todavía más grave que ya hemos Fernández de recuerdas el coordinador de de ese informe hay tres núcleos sociales Guillermo una sociedad estancada una sociedad insegura y hay una sociedad Sober menos cuáles serían los porcentajes de cada uno de esos grupos

Voz 1267 19:31 la sociedad que hemos llamado la sociedad soberbia que también es una sociedad donde uno ve las oportunidades las vuelve a la tiene cuando mira hacia atrás Brexit pretende que los demás funcionen como ella porque creen que están todas las oportunidades pero sin entender que a veces no es posible llegar a quien no es posible llegar a tenerlas pues probablemente respondería como a dos tercios de la población en España es un grupo mayoritario un grupo grande se insegura sería su grupo de personas que han estado en esas otra sociedad de las oportunidades

Voz 1054 20:00 eh

Voz 1267 20:00 pero que han caído en una situación de descenso y que alguna manera este momento vine viven totalmente en el filo de la navaja es un grupo más pequeño pero es importante que podría estar rondando en torno a los seis millones de conciudadanos nuestros estrena en situación donde eh tienen todo el día a día más o menos asegurado tienen dinero para pagar esa vivienda pero el momento que tenga alguna circunstancia compleja como que tengan que hacer frente a un gasto extra porque tiene un problema en por ejemplo algo muy simple tiene ir al dentista tiene gastarse mil trescientos euros en dos implantes o porque por ejemplo ese trabajo que tenían que le duraba tres meses resulta que era no pueden Conca tenerlo con otro porque esa es la característica de que no querías que con ganar cosas pero estas otros dos meses fuera como pagas entonces ese alquiler que habías conseguido a veinticinco kilómetros de trabajo y que te voy a mantener es ese grupo de personajes tan baja es lo que llamamos esa parte de la sociedad insegura y luego estaría la que más nos preocupan una sociedad estanca ahora no se esa sociedad a la que la sociedad soberbia la mira con cierta altivez le dice pero es que tú también eres responsable de lo que te está pasando es que no eres suficientemente emprendedora bueno pues el esfuerzo yo lo veo todas las mañanas cuando salgo de mi casa viendo a la gente intentando luchar por sus hijos y sus hijas pero que las las soporta su nacimiento el lugar donde viven las oportunidades que han tenido no les han colocado en el sitio adecuado cada vez y como decíais antes donde nace es de donde nace depende mucho más cuál va a ser tu futuro

Voz 31 21:29 pero eso es algo que en problema aquí en España de es global y lo tendremos también en países como EEUU todos los contrastes aún pueden ser aún más grandes me acuerdo una una investigación que revelaba que el típico americano son de dos pagas mensuales de estar en la calle o como ha dicho tuvo una factura del dentista médico

Voz 1995 21:50 has de quedarme en la calle estoy a dos mensualidades

Voz 31 21:54 porque no no hay ahorros Illa economía va de gastar consumir pero si faltan dos pagas mensuales el tipo de hombre americano medio hablamos está en la calle en la calle si nosotros digo como está pasando aquí también

Voz 1267 22:10 poco me llamaba un un amigo que participará un informe que está ajustaron donde Estados Unidos se decía no te puedes imaginar lo que me estoy encontrando cambio por la calle lo recordaba a totalmente diferente España en Estados Unidos en España no es no no vimos la desigualdad que exhiben Estados Unidos somos un país que efectivamente no está no tiene no tiene esos contrastes tan enormes no en ese sentido pero cada vez más el conjunto de la población hay un grupo importante está desgajado desde bajando lo que más nos preocupa es que el rol el conjunto esa esa mayoría social de los dos tercios empieza tener una cierta fatiga de la solidaridad una cierta fatiga hacia mirar atrás y decir yo me preocupo a parte vosotros esa es la gran pregunta que nos tenemos que responde nos queremos seguir ocupando de la gente queremos salir todos juntos de esto toques de este de esta forma de vida o queremos dejar álbum de sus propias preocupaciones de sus propias necesidades lo que está sucediendo en todas las conversaciones cívicas que yo creo que deberíamos resolver de una vez por todas

Voz 1995 23:03 te voy a presentar a Sonia tuvo con nosotros hace algunas semanas y nos contaba esto

Voz 32 23:08 terrible gané un mierda carne quinientos

Voz 1995 23:11 siempre que hago muy poco ahora

Voz 32 23:14 yo tengo una familia cuántos hijos tiene soy madre

Voz 1995 23:16 cuatro hijos irme de vacaciones con todas mis hijos juntos y pico euros Sonia dieron trabajo que tiene trabajo no es que nos habladas dibujadas paisajes de gente Manoteras si tu casa de gente que que sale a la calle pues no quedarse en casa y no perder la cabeza pero no hemos de gente que se levanta para ir a trabajar como Sony que tiene un empleo estable pero depende de cómo vaya al mes a quinientos hay es hay que incluso hay veces que llegó a mil pero es uno me pasó en diciembre creo que ganó mil tiene trabajo me habían dicho que estudia trabaja bien qué pasa

Voz 1267 24:03 se gana si no tiene tiempo ni siquiera para tener un puesto vital soñar único tiempo lo tiene para sobrevivir su día a día sobrevivir están viven la supervivencia porque el tiempo al final el no tener tiempo igual que no tiene dinero cuando tú no tienes tiempo tampoco puedes tener proyectar hacia el futuro pensar que hay que hacer convivida quiere hacer con mis hijos que les quiero dar cómo quieres ello feliz en definitiva no toser problemas final de Sony ahí es ante muchas Ciudadanos y ciudadanas de este país es que se levantan por la mañana para sobrevivir para sobrevivir Irán parte de ese país se levanta para ser feliz también evidentemente lo que estamos planteando es podemos ser felices siendo pensando que hay otros que se levanta sólo para sobrevivir ese es el gran reto ético que se está planteando hoy en nuestra sociedad donde decía antes que qué bueno que es que a lo mejor nos parecemos cada unos vamos pareciendo más a países de nuestro entorno europeo en este tipo de cuestiones Nápoles españoles como parecía como que teníamos un apoyo a la familia la comunidad la Comunidad está comience en España es un es algo a lo que le espera todavía es el no no no no en este momento tenemos una enorme preocupación con recuperar la Comunidad cabe la Comunidad al desde los últimos cuarenta años ha ido cayendo cayendo cayendo poco a poco tenemos la esperanza de que desde hace unos cinco años parece que empiezan a rebrotar algunas formas de comunidad en lugares pequeños que ojalá pudiera ser exportables a otros lugares empezarán a revitalizar esos pequeños vínculos que empiezan otra vez a reconstruir el ámbito comunitario yo desde luego invito

Voz 1995 25:36 desde aquí a todas esas iniciativas

Voz 1267 25:39 aquellas que sean de de un lado de izquierda de derecha del centro del extremo centro que sean religiosas que no sean religiosas a intentar potenciar esos elementos de vínculo cercano y vínculo comunitario porque qué es lo que al final nos va a permitir ser felices en la vida no va a permitir puede salir adelante espero que la comunidad en este momento está en caída libre

Voz 1995 25:59 el informe fue esas cintas y pico páginas de forma muy denso es grande es una radiografía muy muy precisa en el que han participado ciento treinta investigadores treinta universidades diez organizaciones vinculadas a la investigación las políticas públicas hay parte que hablan bien de nosotros mejor Nagin no no queremos parecer aquí los fenicios en el mundo sacaba no pues es que el mundo es cada vez más injusto cuando hablan del PIB porque habla mucho del PIB del crecimiento oí eso no se come solo luego tu llegas a tu casa y no no nuestra al ajillo ni hacer nada con

Voz 1267 26:37 él

Voz 1995 26:39 no deberíamos empezar a cambiar la forma en la que vivimos en la forma en la que medimos el bien común es decir la tasa del P del PIB la cómo ha subido y la Bolsa no hoy sube el que lo contamos siempre muy bien encantado eh mañana el subió el cinco por eso no se come deberíamos empezar a medir nuestro estado real de otra manera

Voz 1267 27:01 desde hace este tema los conocemos hace muchos años ya desde finales de los años sesenta el siglo XX sabemos que la línea del Pipa admite se aleja de la al desarrollo se van separando lineal creciendo económicos se separa de la línea la felicidad sólo lo lo lo conocemos ya desde hace mucho tiempo desde el punto de vista científico que desde el punto de vista humano eso es indiscutible lo que pasa es que parece que no nos lo acabamos de no lo acabamos de creer no pero quiero insistir en un tema que ha dicho es que también decimos cosas positivas no en el informe también hablamos de que en este momento en España no hay un problema con la inmigración la gente no piensa que te quede vengan inmigrantes a España son problemas solamente cuatro provoca la población solamente cuatro la población piensa que la inmigración es el primer problema este país el resto no

Voz 1995 27:46 sí ha sido como cómo va a ser eso Guillermo cómo va a ser un estudio de treinta universidades ciento ven cómo va a ser eso sí en la campaña electoral estaba yo escuchando

Voz 1267 27:55 bueno pues yo recuperaría los comercios político sea determinados grupos de presión que leyera más a la gente que investiga sobre estas cuestiones o que hablaran incluso con la gente para que SAT para que supiera que esto no es así y que se está creando unos elementos un caldo de cultivo que no es real que no es real la xenofobia en España España es uno de los países menos en menos xenófobos de Europa donde apreciamos mucho más el valor del compartir el valor de la hospitalidad es algo que no podemos perder no podemos perder de eso también hablamos el informe de esas positividad es que tiene la población española y que no nos pueden hace creer que no han dejado de existir

Voz 1995 28:29 pues ya ven ustedes que la verdad a veces la verdad algunos si saben qué hacer con ella Fernández ex coordinador de esa de ese séptimo la séptima edición de informe fuese a que esto lo saquen ustedes cuando les da la gana también los egos

Voz 1267 28:43 pues llevamos setenta años según informes lo que pasa que tardamos tanto en hacerlos porque son informes que no hablan de lo que pasa en el día a día sino lo que pasa a lo largo de muchos a tiempo

Voz 1995 28:51 harán otros dentro de cuatro o de cinco ya veremos pero es muy importante que tengamos en cuenta esa ese amplio informe que ya está en la calle si tienen oportunidad de curiosidad revisarlo hay cosas que hablan muy bien de nosotros hay cosas que hablan muy mal de nosotros Guillermo muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo

Voz 1267 29:09 gracias a vosotros placer

Voz 33 29:11 eh eh

Voz 2 29:16 a ver si me

Voz 25 29:49 en la Cadena Ser

Voz 23 29:50 hoy por hoy con Toni Garrido perdona

Voz 34 29:57 hacía distinción

Voz 23 30:00 de otra forma

Voz 34 30:02 sí sí

Voz 23 30:03 la actualidad de otra con Ángels Barceló de la Cadena SER

Voz 15 30:15 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 30:19 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 23 30:41 el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 2 30:47 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 36 30:51 cine Larguero de la Cadena SER todas las opiniones hacemos capaces de opinar sin perderle el respeto sobre todo

Voz 3 30:59 en este campo

Voz 7 31:03 claro

Voz 1995 31:06 estarlo a la verdad

Voz 37 31:07 piano o peligroso rápido falta piadoso si con el pie del campo y creo que es faltar dentro dentro de los dentro del campo El Vestuario

Voz 15 31:15 bastó voló lo que digo es lo que dice el Bach

Voz 37 31:18 a mi falta de ejemplo de más

Voz 3 31:37 cuando escucho Agustín

Voz 38 31:41 el hondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de ocho allí con Gabilondo ya ya ya decía aquello de les habla Iñaki

Voz 15 31:58 hoy por hoy soy Iñaki

Voz 38 32:00 el acuerdo como si fuera

Voz 15 32:05 gracias por escucharnos Gabilondo era pequeñito y Rubio para

Voz 1280 32:19 este mes en clínicas vivan garantizamos la calidad eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina Estética

Voz 1995 32:28 primera consulta gratuita ya Mayall novecientos no

Voz 1280 32:30 me cientos XXIII novecientos veintitrés viva Santa odontología medicina estética con calidad garantizada consulta condiciones ciento clínica vivant a punto es con menos

Voz 39 32:40 el verano el calorcito la jornada reducida a los chiringuitos en Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo por eso llega la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades

Voz 40 32:50 es consigue hasta cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros adicionales por tu viejo coche sólo quinientas unidades oferta válida hasta el treinta de junio consulta condiciones en que el punto es

Voz 23 33:00 en vez llamar cumplimos veinte años

Voz 41 33:02 lo celebramos con un increíble renové hasta ciento cincuenta euros estuvo electrodoméstico y además no te pierdas a ofertas edición especial veinte años sexto quién de ayer en medio punto

Voz 42 33:17 hola queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca la hemos actualizado ahora es más simple más sostenible más digital más de ahora como correos es una marca de todos y todas os lo queremos comunicar a todos y todas como nos gusta mucho cómo ha quedado hemos preguntado en el Reina Sofía a ver si nos pueden poner el logo así en Quito algo nos han dicho que en principio dos donde el Guernica

Voz 1054 33:39 bueno pero pero bueno que el hombre que lo están mirando dos nuevos tiempos llegan por correos

Voz 43 33:45 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 23 33:56 nunca podré pagar te Ramón tiene algo que decirle a Luis

Voz 44 34:02 pues si con el voto el viernes del Aurillac por igual Si me lo paga vamos yo ahí lo dejo paso a Boris

Voz 15 34:07 lo cincuenta y cuatro millones de euros pueden devolver este viernes bote de cincuenta y cuatro millones en el Eurojust once millones para dar y tomar

Voz 2 34:16 en la Cadena Ser

Voz 1995 34:21 con Toni Garrido durante los próximos minutos repasamos vamos a pasar lista a la vida de lo que nos ocurre cuando llega el calor lo que algunos han llevado verano y lo vamos a hacer con dos de las mentes más creativas que hemos conocido nunca Toni Segarra bueno ha venido pues con una de las grandes mentes este país

Voz 1054 34:39 sin embargo por dos o por tres

Voz 1995 34:42 Toni Segarra muy buenos días todo no

Voz 1054 34:44 es todo muy bien en Barcelona el verano para

Voz 1995 34:47 publicistas una época buena buena ha podido existir

Voz 1054 34:52 sí yo siempre siempre digo que el antes de agosto es como el fin del mundo todos clientes que en su campañas quién la campaña septiembre también ya de paso la de la vuelta de las vacaciones que también es un momento estupendo publicidad

Voz 1995 35:04 sé si se produce una especie de estrés tremendo es una maravilla ver cómo desde hace tiempo eh es como aparecen esos anuncios de helados

Voz 33 35:18 diga

Voz 15 35:23 el verano segunda John tercer par de cartas pero hay que viajar

Voz 39 35:28 este verano navega en el momento de la moda a la playa

Voz 3 35:31 has

Voz 23 35:33 esto es tu verano dentro de ponerse en forma

Voz 45 35:37 no porque somos de mucho cuidado un sabor de mucho mucho Gandhi veranos equipo buenísimo para la

Voz 1995 35:43 pitonisa pues sí nos devuelve una cosa

Voz 1054 35:45 lo maravillosa que es la dependencia fíjate que tuvimos el mundo tanto significado dando en tecnología tanto avance tanta modernidad y al final una enorme cantidad industrias como estas que hemos estamos hablando la ropa la cerveza la refrescos los helados dependen de Gabo en tiempo haga calor no si hace más calor vende más de menos la economía al final depende de que salga el sol nos devuelven una cierta humildad muy necesaria y sobre todo también nosotros en el campo lo del campo de antes no de los los labriegos mirando arriba si llovía llovía pues esto

Voz 1995 36:22 hasta igual pues enseguida vamos a eso pero pienso que siempre es positivo no recuerda anuncios de verano de de mal rollo no todos los últimos veranos son siempre optimistas y anule toda la publicidad es ahora vamos a vivir intensamente y Aller es verdad es verdad es verdad que toda la policía es optimista pero en verano de este mismos

Voz 1054 36:44 es decir porque porque es que el verano está muy bien

Voz 1995 36:46 es verdad que no existiera habría que habría que vale y hablaba del tinto de verano durante particulares bebidas refrescantes invasión alienígena de una cerveza porque la esa toma el protagonismo estos días con anuncios como este

Voz 47 37:17 hoy hace diez veranos que cantaba planos por primera vez

Voz 3 37:21 esta canción aquí o atroz

Voz 47 37:24 rácanos junto

Voz 1995 37:31 Nos hablan más que de un producto de un estilo de vida bebida parece que está en peligro y hemos pasado de anuncios de cerveza estamos escuchando de fondo xenófobo de Estrella Damm hemos pasado de anuncios que no de vida maravillosa con un concepto que se llama mediterránea mente anunció es que nos pues hablábamos tiene un poco llamativa una danza en el fondo del mar al ritmo de una canción cuya letra susurra una llamada de acción para la protección de los de los mares qué te parece esta campaña tory

Voz 1054 38:02 me parece muy bien que forma parte de de eso de lo que hemos hablado mucho estos días aquí con con Gonzalo y con vosotros no esa digamos de orientación política social y política que esta la que está derivando la publicidad y sobre todo la gestión de las marcas en los últimos años no que tiene que ver con la transparencia tiene con Internet tiene que ver con la posición del consumidor del consumidor en podrá obra tecnología no lo veíamos recuerda que aquí hablamos de Gillette por ejemplo que el anuncio de

Voz 1995 38:31 contra la de lo mejor para el hombre que mejor para Londres allí

Voz 1054 38:36 si una marca que dice mediterránea y yo creo que no puede sustraerse a la idea de que de que en el mar están pasando cosas no de que hay una concienciación sobre eso no está claro que tenía que decir algo y lo ha hecho y yo creo que también supongo que vendrá después tendrá que hacer algo

Voz 1995 38:50 sí claro porque está muy bien señala un problema que ya todos conocemos ahora viene la la acción tú crees que finalmente las marcas van a tomar partido de verdad el de de en ante la exigencia al consumidor si hoy está muy bien me vas a muy mal pero algo habrá que hacer las marcas van a dar ese paso

Voz 1054 39:06 porque no me no me cabe la menor duda es decir las marcas sí que tienen una influencia directa de la opinión de la gente así como los políticos parece que no ahora veíamos es no solamente este informe es que la gente no le importa dan todo la inmigración pues parece que los políticos sí en cambio las marcas están directamente relacionadas con lo que el consumidor hace que es comprarlos comprarles lo conocen y lo saben saben al día por tanto van a hacer aquello que el consumidor el expida el consumidor está pidiendo que hagan ese tipo de cosas

Voz 1995 39:35 el director creativo de esos anuncios y del concepto mediterránea mente es sobre el que pivotan esas historias que hemos ido conociendo estos años es Oriol Villar Orioles

Voz 1054 39:45 no de los buenos en la publicidad Beatriz hombre Oriol si no no como nosotros Orioles bueno porfía por fin nos financian bueno en este programa alguien digno debe presentar este muy buenos días

Voz 1995 39:58 un placer saludarte está trabajando fíjense la diferencia entre un creativo que trabaja pero que ya me he tenido que buscaron empleo a tertuliano y trabaja asesinos nos enorgullece hablamos del cambio de paradigma hasta hace poco el medita realmente es es usted un estilo de vida a una felicidad a una música a un momento una experiencia ahora se asocia a una preocupación común cómo cómo es ese cambio

Voz 26 40:24 yo creo que es una forma como como decía conmigo una marca que literalmente no puede abstraerse desde a esta realidad no pero el cambio en el fondo no es no es tan grande simplemente quiero verles de otra forma no nosotros no hablamos de la vida y creemos que en la vida es una forma de vivir en un estilo de vida como decías antes el donde donde nosotros queremos colocarlos donde queramos nosotros queremos tres horas en general como producto entonces ahora estamos hablando de lo mismo quizás desde el otro lado del cristal no lo antes desde el posibilismo y ahora pues un poco desde la reflexión pero a mí me gustaría también hacer hincapié en algo que quizás te pasa mucho más desapercibido este mediterránea mente Ana es ciudadano lanzó en el año dos mil nueve en probablemente la la crisis de la crisis económica el valor es especial más importante dicen en Berlín hemos años no claro lanzar entonces un canto tan claro y tan puro y tan tan tan Claver vamos tan contundente en su momento en que la gente estaba bastante jodida digamos que no es tan evidente pero durante muchos años era muy necesario recordarlo a la gente que que bueno que que al final el Mediterráneo nuestro minuto Penélope pues todo no de alguna forma también aunque de una forma más escondida

Voz 1995 41:54 esa conexión porque en el fondo si apelamos a eso que tuviese esa conexión ese identidad colectiva estaría ahora más en la preservación del mal que la celebración de la orilla

Voz 26 42:05 claro es lo que está son que toca es que toca yo creo que al final ya no son sólo las marcas son las empresas las empresas son agentes sociales muy muy potentes que tienen marcas que la representan delante de los demás hagan a tales propios productos que Apple no para intercambiar con con con la gente entonces a las empresas que son responsables de las empresas que siempre hay muchas maneras de verlas a una forma negativa hay una forma positiva seguro que hay muchas que son acertadas y otros que son errores no algunas consideraciones que hacer pero las empresas se adaptan a la sociedad sea como la relación de los de los empresarios no se pues con los trabajadores en el siglo XIX sitio y no creo que fuera un empresario que el empresario lo que quiere es ganar dinero y eso le quitó el quirúrgica físico hacemos las cosas mal obsesivo hacemos las cosas como la gente no le gusta no no van a querer comprar no

Voz 1995 42:57 también como señalaba Oriol es las empresas optan sobre todo mucho más rápido esos cambios sociales de lo que hace la política por ejemplo están mucho más en contacto con el Manco la piel del del ciudadano

Voz 26 43:09 oficial yo otros que no entiendo de política que sea la me parece tan complejo que no sé exactamente qué es la política no no me entiendo creo que la política en muy buena forma yo creo que puede ser más ágil pero en un sentido reaccionario yo hice de seguir de seguir en el en la siempre lo pero los primeros enseguida identifican lo que nosotros llamamos a Insight en la gente enseguida intentan dais a estos según su propio filtro ideológico no para

Voz 1995 43:39 bueno según sus propios sus propios intereses nos refería justo a que las empresas son más ágiles que que que los políticos Uriel desde el punto de vista creativo con todo el respeto hacia las historias de amor maravillosas hacía tratar la la ecología es un reto

Voz 26 43:57 sí claro lo lo que al final no estamos hablando sólo de cubrir ya a mí lo que me interesa es la más en este caso la Dios la ejecución que me parece que están bien y que es muy chula y que ha gustado mucho yo no es lo importante es un concepto es cuando trabaja fuera ya sabían provocaciones podré decir yo estoy haciendo cosas porque cree realmente que hay que hacer escalador mejor la extinta programa cuáles no sólo como como con muchas otras empiezan a ser el respeto al medio ambiente porque porque clausus procesos cuanto más grandes son las empresas más impactan pero no olvidemos que la gente un impacto más vestir en el medio ambiente es el ser humano es cada uno de nosotros la suma de todos nosotros entonces es lo que está muy bien es que el el concepto inspira hacia dentro también no no sólo a que fuera no soy un suelo que inspire a la gente a vivir de cierta manera siempre inspira a una empresa a comprometerse con unos va Lorencia tirados en cerámica pues eso está muy bien pues el cante no era cojines me ha complicado porque es muy muy difícil de la las nosotros a nosotros nos gustaría tomar la decisión

Voz 1995 45:00 vamos a aceptarlo bases

Voz 26 45:03 dejen para mañana pero eso implica estamos hablando de nueve millones de de de de sean ellas eso es una locura lo que porque hay que hacer empieza ya no iba a perder y al final lo que tú estás haciendo alguna campañas comprometer a que hacer es curioso Villares

Voz 1995 45:20 de los grandes de la pública y en estos momentos protagonista de de un giro un giro muy signo muy sintomático murió el te dejamos ir trabajando un placer hablar contigo

Voz 26 45:30 muchas gracias a todos

Voz 1995 45:32 es verdad que esto está cambiando y da igual lo que opinamos nosotros da igual si nos resistimos da igual quien se resistía pero hay un hay un cambio brutal en la forma en la que nos relacionamos unos con otros nosotros con nosotros otros con empresas empresas con nosotros hay un cambio brutal la Hay y lo estamos viendo Hay

Voz 1054 45:51 con respecto a la influencia yo yo sostengo que la la influencia directa sobre nuestras vidas es mayor la que nosotros ejercemos sobre las empresas y la que las empresas ejercen sobre nosotros es la sociedad la política yo creo que es cada vez más un programa entretenimiento

Voz 1995 46:04 volviendo al principio cuál es tu anunció favorito del verano

Voz 1054 46:08 de este año de este verano en general cualquiera

Voz 1995 46:11 mejor anuncio de verano Consol Pla

Voz 1054 46:13 vaya

Voz 1995 46:14 por aquel de uno de la ONCE que cantaban un as en Tengo gambas no sé os Sacaresa aquel anuncio se mayores me gustó mucho

Voz 1054 46:23 el verano y la Navidad no son épocas de buenos anuncios eh no pocas denuncias muy son son momentos muy clichés que estar que está queriendo me decía con esa búsqueda cuesta que estoy pensando es haber haber conté cuál me acuerdo de muchas claro si la Navidad es verdad

Voz 1995 46:38 la Navidad casi pero vale creo

Voz 1054 46:41 Navidad es bastante peor verano todavía su ron así las colonias

Voz 1995 46:44 eso sí no es más ligera colonias es que si cuanta coloniza lo busco Ajax un día vamos a hablar de anuncios suelo de anuncios colonias que eso es un tema pero si además hace una semana Toni Segarra unas ahora hacia la próxima semana una broma no grande fuerte

Voz 48 47:01 hoy por hoy

Voz 26 47:04 con Toni Garrido movimiento del seísmo por la mañana ciento helado

Voz 27 47:10 esta línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 28 47:18 consulta condiciones el INE directa punto com compañía Bankinter

Voz 26 47:21 pero no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos dos tres cero once

Voz 18 47:38 conecta con Hoy por hoy tan

Voz 19 47:41 la cuéntanos lo que quieras Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 49 47:50 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito hola a Gustavo López Santi Cañizares muy buena no los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 1961 48:07 hola buenas noches

Voz 15 48:10 qué tal estamos creo que estamos todos no qué tal Manu noche mano qué tal Manuel qué tal muy buenas Manu buenas noches Manu

Voz 3 48:16 las tardes buenas tardes de discrepancias porque no sé dónde vivo

Voz 15 48:23 ahora sí que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 3 48:38 el Faro un espacio para compartir

Voz 45 48:40 lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 23 48:49 sobre el faro con Mara Torres

Voz 3 48:52 Nos encontramos esta noche a partir de la una y media

Voz 23 48:55 ya en la SER

Voz 3 48:58 tres cosas hay en la vida salud dinero y quién tenga esas tres cosas que les gracias adiós verdad que sí

Voz 38 49:08 muy bien pero no podemos aquí no pero podemos dar gratis a todo el mundo

Voz 2 49:18 sea Lugo siempre te recordaremos la sal hubo fina

Voz 13 49:38 la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en nota alguien lo sabe

Voz 48 49:45 no sabe lo que hace no no no no no a alguien lo sabe

Voz 13 49:50 qué público días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa venir y que puedes

Voz 49 49:56 a pesar de todo pero si no es tu programa para que vendrá los seres yo he venido a leer claro quién buena semana volcando contenedores

Voz 15 50:08 y una ser que nos escucha Island Texas que nuestra dispones de una complica parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables tiene humor sintonizan en nuestra web toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 2 50:40 es más yo quiero seguro

Voz 7 50:55 los asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés segura

Voz 29 50:59 seguro segurísimo en Vision Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas quién Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas

Voz 7 51:13 en consulta condiciones

Voz 50 51:16 cuantas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa sólo en rastreador puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final sin sorpresas asegura te el mejor mejor precio final final garantizado

Voz 51 51:36 mira cariño una placa de Securitas Direct enfrente también se ha puesto alarma desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque que hacemos nos ponemos una yo me quedo más tranquila si lo hacemos centraron en el sexto podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 27 51:50 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 52:03 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 52 52:13 J o tabaquero