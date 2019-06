Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

el símil de la actualidad de este jueves con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0325 00:10 los días Toni Partido Popular y Ciudadanos justifican ceder a las exigencias de Vox en Andalucía porque reconocen que el apoyo de la extrema derecha dicen va a dar estabilidad económica esa comunidad Asia acaban de argumentarlo en una comparecencia conjunta dos consejo Eros de esos partidos junto al portavoz de Vox quién ha defendido la creación de un teléfono donde se gestionen las denuncias de violencia machista junto a las de otras agresiones escuchamos a los representantes de Ciudadanos Partido Popular Vox y me siento cómodo porque

Voz 3 00:37 este acuerdo contribuye como he comentado en intervención a la estabilidad política de generación de empleo de la economía andaluza este acuerdo lo que recoge esas treinta y tantas medidas lo que recoge sin duda son propuesta de trabajo de mejora de los presupuestos nadie les hemos dicho siempre

Voz 4 00:54 qué entendemos que la violencia no tiene genere por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar igual es un servicio que se presta pues a los hijos de una madre alcohólica por ejemplo o al o a la señora o la madre que es extorsionada por sus hijos drogadicto

todos estos Sevilla mientras tanto al PSOE termina hoy

Voz 0325 01:14 su ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez habla hasta ahora con Junts per Cataluña ya está ahora también da más detalles sobre esas negociaciones el líder de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza quien sigue vinculando que su partido facilite la investidura a recibir una contrapartida Navarra vamos al Congreso Javier Carrera

Voz 0866 01:30 traslada al presidente de esta formación la responsabilidad a la candidata socialista navarra María Chivite de quien dice está imposibilitando una investidura de Sánchez mantiene Esparza el no que manifestaron ayer pero con la puerta abierta a un gesto del presidente en funciones

Voz 1 01:43 es por tanto lo quiero dejar claro ayer nosotros dijimos no no dijimos Un no es no no dijimos Un no

Voz 0866 01:51 de ti depende insiste el líder de UPN en que están abiertos a acuerdos con los socialistas pero no van a pactar dice con ningún partido que sea capaz de presidir una comunidad con la abstención de EH Bildu

del exterior Estados Unidos ha confirmado que van

Voz 0325 02:03 los militares que tiene desplegados en el golfo de Omán están asistiendo a dos petroleros que han sufrido un ataque en esa zona un ataque del que de momento no hay demasiados detrás

Voz 1995 02:11 les informa para la SER desde Teherán Luis Miguel Hurtado

Voz 0480 02:13 una de las empresas víctimas del incidente asegura que un objeto desconocido impactado contra uno de sus buques ambos petroleros acababan de atravesar con sus almacenes llenos el estrecho de Ormuz una de las vías marítimas más críticas en la actualidad se dirigía a Oriente acabamos de saber que uno de ellos amenaza con hundirse medios locales informan de que cuarenta y cuatro miembros de sus tripulaciones han sido trasladados a tierra firme iraní las pesquisas para aclarar lo sucedido han comenzado el suceso recuerda sabotaje de cuatro buques en un puerto emiratí hace un mes entonces Estados Unidos acusó a Irán de aquel ataque Teherán lo desmintió entre tanto el precio del crudo y ha subido un cuatro por ciento esta mañana es uno de los principales indicadores del temor a una crisis militar entre iraníes y estadounidenses

de lo venimos contando en la SER se complica la con

Voz 1434 03:05 situación del Ayuntamiento de Parla este sábado porque uno de los concejales electos del PSOE no podrá entrar en el salón de plenos el edil que además tiene que estar en la mesa de edad porque es el más joven va en silla de ruedas IS espacio municipal no es accesible a pesar de que la ley obliga a ello Javier Font ex presidente de la Federación Madrileña de personas con discapacidad

Voz 6 03:26 todos los espacios de uso público a deben de ser adaptados ya anteriormente la norma también a obliga a que aquellos entornos donde van a ser destinados para el empleo de personas con discapacidad no deban eh sean discriminados porque entorno le es hostil no está adaptado para sus circunstancias una vez más se ve en esta ocasión en la piel de quienes van a gobernar los municipios en este caso de la Comunidad de Madrid como también van a sufrir en primera persona la imposibilidad el incumplimiento sistemático de la normativa

Voz 1434 03:59 habrá cambio de Gobierno en Villanueva del Pardillo el partido local liderado por un ex concejal del PSOE ha llegado a un acuerdo con Vox para apartar del ejecutivo municipal a ciudadanos que gobernaba con el apoyo del PSOE y de vecinos Raquel Fernández

Voz 1915 04:12 explica el candidato del partido local Eduardo Fernández que el acuerdo sea firmado para formar un gobierno estable y que se han tenido en cuenta las coincidencias programáticas dejando a un lado el sentimiento ideológico

Voz 0627 04:22 la verdad es que ha sido un acuerdo sencillo horas coincidencias programáticas dejando a un lado claramente el sentimiento ideológico y los principios del partido y primando siempre por la importancia de los vecinos de dieron al pardillo en nuestro municipio

Voz 1915 04:36 el oposición quedarán PSOE Ciudadanos PP y vecinos y la Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos

Voz 7 04:41 los al marido de una de las mujeres asesinadas el domingo en Aranjuez que ayer se saltó con su coche el cordón policial en los juzgados su ex cuñado el presunto autor de los disparos está acusado de dos delitos de asesinato consumado una tentativa y tenencia ilícita de armas diecinueve grados en el centro de Madrid

servicios informativos bueno hoy con Toni Garrido queridos oyentes

sino bailan estábamos a todos Lindsay Valdés es una de las tres bailarinas del planeta seremos caso la revista es la sexta mejor bailarín del mundo la primera de Latinoamérica para nosotros es mejor con muchísima diferencia bastar estos días en España junto al mítico Ballet Nacional de Cuba que es una institución con setenta años de historia de la que es su directora creativa primera bailarina con la que además pasará los próximos días los escenarios de Málaga de Sevilla de Madrid de Barcelona y la pregunta Lindsay Valdés buenos días buenos días la pregunta de Vilas no no puede haber otra respuesta que un sí

Voz 9 06:08 seis obras obra Un poco

Voz 1995 06:11 de hecho en el diccionario pues Viza ya sale baile directamente es un sinónimo

Voz 9 06:16 bueno realmente bien y mi nombre significa victoria en el idioma la océano debido a que mi padre fueron los primeros embajadores de Cuba Laos hay bueno les sugirieron que sin hacía niña me pusieran bien Sy qué fue de la zona donde ellos bueno liberada no la primera zona liberada del país bueno me ha seguido ese nombre a lo largo de toda mi carrera con muchas Victoria

Voz 1995 06:43 pues desde luego más de una vamos a intentar condensar una segundos pero antes me gustaría preguntarte para qué es el ballet para el pueblo cubano para ti para tu país que es el vale

Voz 9 06:56 el ballet es algo que no identifica dentro de la culto

Voz 1646 07:01 hora cubana eh realmente es muy rico

Voz 9 07:03 conocido es muy popular que tenemos un público muy conocedor de haber visto a a nuestra Lise Alonso y grandes eh

Voz 5 07:14 entre ellas del ballet cubano pasar

Voz 9 07:16 años tras año generación tras generación y eso ha permitido que que ese ese ese ese pueblo Cuba esa isla que haya conocido desde sus inicios el ballet porque se encargaron sus fundadores de llevar el ballet a cada rincón de la isla bailaban en granjas en estadios en en montaña a su sea buscaba un escenario siempre que les propiciara mostrar al pueblo cubano que es el vale ese arte tan difícil elitista hay muchos país es persiguen valgo para nosotros es algo bastante accesible común popular claro se masificado de una manera increíble y por toda la isla y es por eso muy bien valorado muy bien reconocido

Voz 1995 08:04 vamos a insistir un poco en día Pablo González analiza muy buenos modos

Voz 1646 08:07 por si has Toni desde la mentalidad española

Voz 1995 08:09 les cuenta Cy hay a veces puede parecer un poco lejos y eso te necesitamos porque te llamativo que el vale un arte con origen netamente europeo que vivió sus años dorados en Rusia tenga una de sus canteras más importantes a varios miles de kilómetros de distancia concretamente ni esa isla en esa isla del Caribe de poco más de once millones de habitantes lo podíamos explicar desde nuestra perspectiva Pablo la importancia que tiene lo haré la cultura cubana

Voz 1646 08:37 es difícil es difícil es difícil para un español entenderlo porque todos asociamos directamente la cultura cubana a la al movimiento ya al baile si lo pensamos muy poquito nos iremos inmediatamente a la salsa al merengue o al son pero Cuba como bien dice Lindsay es también una potencia mundial en danza clásica en ballet de hecho algunos de los mejores bailarines contemporáneos que hoy bailan en las mejores compañías del mundo se han formado en ese país son uno de sus grandes productos de exportación el mundo está lleno de bailarines cubanos formados en la mítica Escuela Nacional de Cuba y su Ballet el Ballet Nacional de Cuba del que debían Say es subdirectora es un motivo de orgullo para para ese país Hinault como representante también lo contaba bien Say no no no representa un arte elitista sino más bien una expresión

Voz 10 09:19 con de la cultura popular del pueblo cubano todo el mundo conoce en Cuba

Voz 1646 09:22 va a los grandes bailarines y la mayoría de cubanos podrían recitar los nombres de quiénes integran el Ballet Nacional de Cuba como aquí un español podría saberse a lo mejor la alineación de la selección española de fútbol

Voz 5 09:33 es muy interesante escuchar cómo hablan

Voz 1646 09:35 de esta importancia en los propios cubanos vamos a escuchar a Yolanda Correa ya Joel Carreño que están formados en Cuba y actualmente son primeras figuras del ballet en Noruega lo que siente por valen

Voz 10 09:46 jugó algo único todo el mundo

Voz 1646 09:48 además es muy barato alterar cualquier persona

Voz 1594 09:51 la pudiera ver vale la gente duerme

Voz 9 09:53 en la acera para poder

Voz 11 09:55 a hacer la cola para comprar entra

Voz 9 09:58 a ver al teatro como de fondo

Voz 10 10:01 no claro muchas

Voz 1646 10:03 los bailarines cubanos que trabajan en compañías del extranjero cuentan que cuando ellos viajan a Cuba con sus compañeros europeos o norteamericanos rusos ellos se sorprenden de que un taxista cubano les hable de coreografías de ballet internacional eso les comenten cómo fue la temporada pasada en el en el teatro en el ballet con la misma soltura con la que hablarían por ejemplo de de Bale

Voz 1995 10:24 bueno cómo cómo llega lo pues también

Voz 1646 10:26 ha comentado bien Say todo esto es gracias a un apellido el apellido Alonso tiene una importancia vital en el ballet cubano ya tres nombres que son Alicia una de las mejores bailarinas de la historia que es cubana Fernando su marido y primer gran maestro era lanzar cubano Alberto que es coreógrafo y hermano de Fernando ellos ya sabían formado con algunas de las grandes figuras del ballet internacional del ruso principal ente en Cuba fundaron la primera compañía profesional de danza del país en el año cuarenta y ocho también dos años después en el cincuenta la primera escuela y lo que es más importante Alicia Fernando y Alberto Alonso crearían el método pedagógico por el que se siguen formando a día de hoy cientos de bailarines cubanos cada año y que sigue siendo una seña de identidad en su país y es muy importante en Cuba a hablar del papel que tuvo la revolución en todo esto porque tanto la compañía como la escuela despegan precisamente en el año mil novecientos cincuenta y nueve con la llegada de Fidel Castro al poder qué ofrece todo el apoyo institucional posible al acompañado de hecho la convierte en una especie de embajadora cultural del régimen cubano así lo cuenta la propia Alicia Hornos

Voz 1995 11:25 lo que necesitan para ser

Voz 0538 11:28 Ballet Nacional de Cuba para ser una escuela como es que como usted que entonces ya ahí empezamos a hacerlo en firme lo que la escuela de vale hoy en día lo que es la compañía hoy en día todo todo todo todo bueno toda toda toda absolutamente toda la ayuda del Estado

Voz 1646 11:46 ya en ese momento el Ballet Nacional de Cuba empieza a viajar a demostrar en todo el mundo la calidad de sus bailarines y la escuela empieza a convertirse en lo que sigue siendo hoy que es una de las principales canteras de bailarines de la que se nutren compañías de todo el planeta

Voz 1995 11:57 como funciones escuelas pues mira a la escuela

Voz 1646 11:59 cubana de ballet viene academias repartidas por toda la isla en las que se forman a más de novecientos niños y niñas que no pagan matrícula que reciben gratuitamente todo el material didáctico como técnico me refiero a la zapatillas a las mallas etc hizo una carrera que puede durar ocho años en los que se combina el entrenamiento con la escolarización normal de esos niños y en los que adquieren las que dicen que son las señas de identidad del del baile cubana no que que me sus características podemos decir que provienen de la disciplina y el rigor de los entrenamientos de los grandes ballet soviéticos que trajeron precisamente los Alonso y la tradición del atletismo y del deporte cubano es decir son bailarines súper disciplinados muy técnicamente muy rigurosos pero a la vez tienen una gran entrega física y una expresividad que es propia del carácter latino así que hace un siglo el ballet era completamente desconocido en Cuba era un arte elitista europeo que sonaba

Voz 1995 12:47 lejísimos en aquella isla

Voz 1646 12:50 ese Alonso que está a punto de cumplir cien años es toda una leyenda el Ballet Nacional de Cuba es patrimonio nacional un motivo de orgullo y los cubanos llenan los teatros para ver coreografías de ballet clásico cuentan incluso que canta en la música de los grandes ballets casi como si estuvieran en un concierto de rock que se saben de memoria

Voz 1995 13:06 Pablo muchísimas gracias Visa la gente canta de verdad la música de los grandes

Voz 9 13:13 que la conocen además que son temas de la música clásica nivel

Voz 1995 13:17 sales osea que si lo conocen que envidia lo vamos a hacer una pequeña pausa seguimos hablando con Menchov iba lotes la mejor bailarina de tarde

Voz 12 13:28 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 13:53 sí

Voz 16 13:58 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presente

Voz 17 14:14 el placer de escuchar

Voz 1594 14:17 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa sin embargo poco se sabe de los sentimientos su opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario está verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima pero

Voz 9 14:39 Vidas y otras de la de sus hijas

Voz 1594 14:43 querido señor Bennett le dijo a su esposa sabías que por fin se alquilado perfil Park El señor de respondió que no pues así es insistió ella la señora lona ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién no alquilado sin pacientes su esposo eres tú lo que quieres contar melón yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilar era un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar en que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel en a ocupar lo que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene como se llama Bingley está casado soltero Jo Sol te rockero dudó por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hijas en que puede afectarles mi querido señor BM contestó su esposo como puede ser tan ingenuo debe saber que estoy pensando en casado con una de él

Voz 18 15:47 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece campeones el placer de escucha

Voz 19 16:03 Galicia presenta

Voz 1434 16:04 pero

Voz 20 16:05 no hoy familia un verano Nunes

Voz 2 16:08 qué conocerás tu otra casa a la que siempre podrás volver con gente que te cuidará y mimar para que te sientas como uno más de la familia por este verano tú eres el protagonista elige Galicia tienes que vivirla Galicia el buen camino

Voz 2 17:17 pierdes reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 5 17:28 ya que crea una empresa Mediapro la empresa que eduquen

Voz 1995 17:30 que el enseñar los valores que respete el medio ambiente

Voz 2 17:33 pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast en ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 1594 17:40 hola amor que os ha ordenado mirando alarmas y eso pues para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 2 17:54 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 18:06 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1594 18:09 claro

Voz 1995 18:10 una pequeña isla del Caribe de menos de doce millones habitantes una verdadera potencia mundial en la potencia que compiten prestigio y calidad con gigantes como Rusia o los Estados Unidos durante estos días el Ballet Nacional de Cuba está en España para representar a algunas de sus coreografías y nosotros hemos aprovechado la visita para hablar de la importancia del ballet en ese país del trabajo de una institución con setenta años de historia eh que ahora arranca una nueva etapa de la mano de una joven director artístico la bailarina de vales Vince haya hace unos minutos les contaba lo que incuba el pueblo duerme ante las taquillas del teatro para conseguir una entrada aquí una entrada cuesta por término medio veinticinco treinta treinta euros podrías decirnos cuánto cuesta una entrada para entrar en un bar en Cuba

Voz 9 18:55 bueno realmente una entrada para el ballet para ver una una función de ballet de primer cara de calidad estaría rondando lo el euro o cincuenta centavos e osea es muy asequible un precio muy muy asequible cualquiera que pase frente al Gran Teatro de La Habana puede tomar su entrada entrarle el único problema sería la gran desfile tras la capacidad porque es que es realmente están demandado hay tanta preferencia incluso del público por alguna que otra bailarina que entonces se abarrotan las las salas de de teatro ir realmente sobre todo en los festivales internacionales de Ballet de La Habana que se realizan cada dos años el próximo año sería es en esas fechas aún más porque vienen a Cuba a confluencia dar grandes compañías del mundo ha estado el Royal Ballet de Londres el American Ballet Theater el City Ballet el el bueno

Voz 1594 20:00 la compañía que vienen actuar en Cuba

Voz 9 20:03 de una manera por lo bien que se sienten acogidos por esa audiencia cubana por lo conocedora que es ir en ese momento si es donde más afluencia de público más presiones hay la gente casi que muere por una entrada del vale porque le realmente lo disfruta funciona

Voz 1995 20:24 creo escuchar eso que que envidia también te di di como empezaste tú a bailar buena yo

Voz 9 20:29 yo sí a los seis años comencé la gimnasia rítmica y luego bueno decidí empezar aquel vale a los ocho años y medio hice mi la convocatoria inició muy a estudios a los nueve años me incorporé maneras son de Cuba con diecisiete IDC entonces pertenezco a esa gran institución

Voz 1995 20:55 pasado ya el tiempo recordemos que con treinta y ocho años la gran Alicia Alonso fundadora de la compañía tiene la Dirección General de la compañía

Voz 1 21:04 pero mixta y es la heredera natural de una leyenda porque la compañía

Voz 1995 21:09 es mucho más que una institución académica la compañía Avishai van mucho más allá de lo institucional

Voz 9 21:16 bueno realmente por lo que representa yo creo que el valeroso de Cuba para para nuestro país es un es un estandarte a nivel internacional es como llevar esa bandera no a todas partes del mundo y el hecho de tener nuestra propia

Voz 1995 21:31 cuela cubana de ballet

Voz 9 21:34 el sello que no identifica pues todo eso hace que que ese respeto esta gran admiración por este gran legado histórico que no corresponde pues tiene que estar ahí presentes siempre en nuestras mentes

Voz 1995 21:49 bueno y cómo es el público español

Voz 9 21:51 el público español muy receptivo muy entusiasta aquí por ejemplo en Andalucía y en esta cinco ciudades que por las que estamos pasando realmente con aplausos rítmicos al final de las funciones pero en general no ha habido una función que no hubiera una ovación al final de cada espectáculo de de nuestra compañía

Voz 1995 22:15 hay representa algo excelso un país país extraordinario por muchos motivos un país lleno de iconos dice Alonso insistimos es uno de ella de ellos vamos a escuchar su voz

Voz 24 22:27 supongamos que quitamos los colores de la vida con el azul el amarillo el Bale todos los colores usted cree que podemos vivir sin ellos que monótonos sería tú qué terrible no verdad

Voz 10 22:41 eso mismo sueldo azar

Voz 1995 22:46 desde el año que viene cumplirá cien años cómo celebrarlo

Voz 9 22:50 bueno realmente durante todo el año que viene iniciaremos una una serie de de tributos y de homenajes eh realmente para por esa gran trayectoria artística de nuestra Alicia Alonso bueno personalmente yo tuve la oportunidad antes de venir aquí para España de visitar Nueva York ir encontrarme con los directores de la American Ballet Theater de Nueva York desde el New York NYC vale compañías en las que ella tuvo una cierta relación debido a los inicios de su carrera Alicia estuvo en el American Ballet siete formó parte de sus filas por un tiempo se formó allí hay Il luego fue cuando decidieron ella hay Fernando a Cuba hay pacificar se crear la compañía nuestra pero realmente por esa relación que tenían esas grandes compañías yo pedí expresamente a esos grandes directores que dedicaran en el centenario de Alicia un unas galas especiales

Voz 25 23:59 al ir a ella

Voz 9 24:01 ya sea por el repertorio por ejemplo en el City Ballet Alicia bailó mucho Balanchine en coreógrafo que fue subdirector y creó para ella tema hay variaciones con lo cual tiene muchísima relación y así a lo largo de todo el año se pretende incluso el próximo Festival Internacional de Bale estará dedicado a ella a los grandes clásicos que son presionados por ella obras de su repertorio de su creación si así bueno durante todo el año haciendo unas grandes temporadas y programa mando en saludo tributo a ella

Voz 1995 24:39 sí bueno no merece menos se viste Valdés una de las grandes figuras de la danza en su país en el mundo estos días están el nuestro frente al Ballet Nacional de Cuba pueden es el opio de mañana va a estar en Málaga en Sevilla después en Madrid después en Barcelona muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes victoria gracias Victoria un beso adiós

Voz 26 25:02 adiós

Voz 2 25:04 eh

el y cuatro que llegan

Voz 28 26:43 sí yo di guerra pero además ha dado y domingo ocho cuatro tres

en A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 15 27:09 sí

hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 29 27:27 tenías el Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado y la historia

Voz 2 27:45 es el referente para no repetir errores que tienes tú con Fernando VII no os habéis enterado que estrógenos arruinó culturalmente La Ventana séptima temporada con Carles Francino

Voz 1 28:02 David Broncano Andreu Buenafuente

Voz 2 28:04 Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 20 28:25 asumirlo es como el club de la comedia pero que el cómico puede ser lo que ha gana media perpetua a lo más cutre

Voz 13 28:30 con Antonio Castelo y a las ocho gesto muy irónico Ibiza

Voz 20 28:33 la vida moderna con David Broncano esto esto es la lucha

Voz 25 28:39 un nuevo programa de humor nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 2 28:46 quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer

Voz 0137 28:51 el streaming o bajo demanda tú pones la hora activa seguir el larguero en nuestra app Estaràs al día

Voz 30 28:58 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

en un tono el carrito llega el momento de hablar de

Voz 1995 31:59 cosas importantes como que Sansa Stark está de despedida de soltera en Benidorm

Voz 1 32:04 con Aria llegan las chicas

Voz 20 32:10 esto es verdad buenos días tienen componentes

Voz 1995 32:18 presidenta de las chicas el espacio feminismo risa de la Cadena SER buenos días

Voz 35 32:22 hola cómo estáis pues si se tuviera una foto con las amigas

Voz 5 32:26 Benidorm que iban de despedida de soltera digo yo irán al bar de María Jesús y su acordeón que Costa tan bonito

Voz 1995 32:32 imaginas ahí es cuando el tiempo gomas salsa estar bailando los pajarito

Voz 5 32:40 yo vivo con esta fantasía me da un poco igual esta semana lo voy a decir con la que está cayendo porque porque mañana me voy a Londres y a las Spice Girls

Voz 1995 32:51 no sé yo sin importarle si bueno

Voz 5 32:53 digo voy a inventar no voy a voy argumentar venga voy argumental voy a una excusa importante de porque quiero hablar de las Spice Girls voy a hablar de ella

Voz 1915 33:03 como icono pop feminista sí o no

Voz 5 33:06 luces y sombras grandes contradicciones es muy controvertido este tema de verdad hay grandes referentes feministas que han escrito sobre esto y que piensan que no que no sólo no son feministas sino que desactivaron al movimiento haciéndolo frívolo vacío por ejemplo Caitlin Moran dice que el enfada que las Spice extenderá el concepto del Pawel os acordáis que siempre Pawel guarros Roberto todos estos venta lo recuerda entonces dicen que ya lo que hacían era y que dejase de usar la palabra feminismo Iker Pawel está muy bien pero lo vacía de significado es muy marketiniana ligero no habla de las lacras de la violencia estructural de las luchas importantes que tenemos que hacer está muy en la idea en pederastia pero para qué qué hacer con ese poder comprar camisetas claro esto es lo que se les critica pero que sí hicieron las Spice por el feminismo hacer absolutamente mainstream la idea expandir la brutalmente Gert Power el aún magacín Fancy de unas pum rockeras feministas con un discurso muy transgresor pero eso no llegaba a nadie no se hicieron muy conocida será residual sin embargo las Spice

Voz 9 34:15 sí que lo hicieron muy mainstream

Voz 5 34:18 camisetas gorras colgantes hizo varias mentes de adolescentes esa es la clave para quizá les fallaba el discurso feminista académico les fascinaba Margaret Thatcher esto también es verdad pero encarnaban ideas feministas

Voz 20 34:29 la representaban por ser como Irán

Voz 5 34:31 has era en el feminismo pop de los noventa

Voz 35 34:34 lo que siendo mujeres en esta sociedad bien se ha ido equilibrando la cosa de los sexos cuando empezamos sufrimos esos prejuicios son cinco descerebrados y cosas por el estilo pero estábamos preparadas para romper esas barreras demostrar que las chicas somos tan fuertes como los chicos

Voz 5 34:49 parte de nuestra misión jamón ellas encarna la idea de sonoridad entre mujeres porque somos una comunidad nos hacemos fuertes ninguna brilla por encima de las otras exige igualdad de condiciones con los músicos no quería ser una banda florero porque ellas firmaban sus canciones todas juntas dieran canciones Escalante

Voz 1995 35:06 yo he dicho cito mucho hay una frase en la canción de Juan David yo he sido mucho ni si quieres mi futuro tendrás que olvidar mi pasado clara no pese a esa frase es de las Spice Girl que yo cito muchas de como dirían las Spice Girls si quieres mi futuro tendrá prioridad a mi pasado claro

Voz 5 35:23 está muy bien porque era como tienes que este vibra independiente ente tengas novio o no tengas novio las encima la autoafirmación no es un no introdujeron ideas feministas la cabeza de muchas líneas y también encarnaron el triunfo de la clase obrera porque excepto a Victoria Beckham hombre todas eran unas chats todas venían de barrio obrero de familias humildes y dijeron

Voz 20 35:44 aquí estamos boom la banda más importante

Voz 25 35:47 de de del pop de los noventa

Voz 5 35:50 en mil novecientos noventa y siete en una poeta punk feminista las entrevistó con todos los prejuicios del mundo y acabo diciendo me gustan son voces importantes de mujeres jóvenes otro hito importante feminista en su carrera su película El peliculón de culto

Voz 1995 36:04 vamos a hablar de la película

Voz 5 36:05 Spies Wall voy a poner un poquito el trailer a ver si reconocer la voz que lo presidenta

Voz 1995 36:09 principiante

Voz 2 36:12 acción

Voz 20 36:16 era fácil aquí el tráiler

Voz 5 36:19 bueno la película fue muy mal recibida por la crítica cosa que no yo entiendo pero es una de las pocas películas que iba la película cuenta la historia de son cinco días en la vida de las Spice

Voz 1995 36:31 cinco días en la vía tienen que preparaban conciertos

Voz 5 36:34 Elías sus problemas sus ganas de decidió porque como la industria las intenta arrollar y lo cuando

Voz 1995 36:40 Nacional tiempo real entiendo

Voz 5 36:43 no es una gran comedia inglés tan encontrar los reglajes recomiendo es una de las pocas pelis de esta época que pasa el mítico de Vettel que haya más de dos horas

Voz 1995 36:54 de frente

Voz 5 36:56 tiene que haber más de dos personajes femeninos con diálogo en la película esto sucede que hablen entre sí esto sucede que cuando hablan no sea de un hombre que ya hablan de su carrera de sus aspiraciones como se ven en el futuro en fin bueno que que entiendo la disyuntiva de son futbolistas son unas frívolas pero bueno yo creo que hicieron bastante bien

Voz 1995 37:17 Carles pelo importando poco por resumir toda esta arenga sobre las Spice Girls mañana te vas a Londres al concierto de las estaciones

Voz 5 37:25 todo informando de cosas de UK para este fin de semana he visto a través de una dinámica Natalia Flores que en muchos baños de bares hay unos

Voz 25 37:33 teles e donde pone además

Voz 5 37:35 Angela es una iniciativa interesantísimas sorprendente y útil aquí me han dicho que La Rioja también se hace entonces tú vas a un bar ir el cartel pone tienes una cita rara estás incómoda esta

Voz 25 37:47 viviendo un momento extraño conflictivo

Voz 5 37:51 acércate a cualquiera de los camareros y pregunta por Angela entonces ellos entienden que necesitas ayuda que necesitas que te pidan un TAC que necesitas que te saquen de esa situación

Voz 20 38:02 pero exactamente lo perdone si lo vamos contando pie de efecto

Voz 1995 38:07 pone en cuestión la pague

Voz 20 38:10 parte Ángela dice que cree que soy un pero de oye otra sigue trabajando que Ángela ya está

Voz 5 38:17 voy a pedir una copa

Voz 20 38:19 decir hace

Voz 5 38:22 hola perdona que venía por lo de Ángela y ellos entienden rápidamente que necesitas ayuda que necesitas que te saquen de ahí nuestro es una gran iniciativa que parece que sí que está funcionando muy bien y se va a extender a otros países será muy bien recibida desde entonces

Voz 20 38:36 la campaña No More que es una campaña que lucha contra la violencia de género en Inglaterra ya sabía porque tenemos el tema muy interesante yo sé que

Voz 1995 38:46 que te vaya muy bien en el helicóptero pero sé que quieres hablar de asuntos varios entre ellos varios temas deportivos

Voz 5 38:54 sí por fin voy a centrarme el deporte femenino sin sello nada de eso ya sabes que estamos en pleno Mundial me gusta cuando en los medios e hice la selección el Mundial no el Mundial de fútbol femenino la selección femenina no puede con todo y y el el martes Estados Unidos metido trece goles a Tailandia es una selección que ha demandado a la Federación de Fútbol por discriminación cobran un setenta por ciento menos que los hombres

Voz 20 39:18 pero quién ha demandado a la fe la selección de esta femenina de Estados Unidos a la Federación es que si vas analizando perdió trece cero dado también a la perdón perdón cada mal no no si vas analizando país por país las elecciones los problemas con los que luchan ellas para tener esa igualdad de condiciones dice bueno lo del Mundial es una broma

Voz 1995 39:38 los Emilio que explica muy bien IS la selección alemana explica muy bien este asunto

Voz 5 39:44 con el muy potente soy medio aparecen jugadoras desafiantes dicen cómo me llamo yo no lo sabéis jugamos por un país que ni siquiera sabe cómo nos llamamos pero sabéis que hemos ganado el Europeo tres veces no no no lo sabéis porque lo hemos ganado ocho veces por nuestro primer título no regalaron Un juego de este en el vídeo denuncia en el machismo la discriminación que viven cada día dicen cosas como desde que comenzamos no hemos luchado solo contra la rivales lo hemos hecho contra los prejuicios y podemos leer varios comentarios machistas del tipo las mujeres están para tener bebes volver al cuarto de la la lavadora es como verán aficionadas a cámara lenta terminan con esta gran frase

Voz 2 40:22 día claro

Voz 5 40:25 no tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas

Voz 25 40:28 bravo por ella gran vicio

Voz 1995 40:30 muy a ver hoy ya así rápidamente tu amigo Pep Guardiola que vuelve a estar eh

Voz 5 40:35 sí lo lo voy a dar muy descontento actualizado porque la verdad es que esta vez que no sé mucho de deporte no importa lo voy a reconocer a su gran momento dio esta respuesta maravillosa P Guardiola un señor inglés sobre algo de fútbol inglés

Voz 2 40:48 mañana tienes la oportunidad de ganar el primer triplete en este país emociona My Space la primera vez en el fútbol masculino las mujeres ya lo han hecho

Voz 5 40:59 bon mes me gusta me sorprende es una rareza que no estamos acostumbradas a ver que en la cabeza de un hombre que está tan claramente presente la igualdad el fútbol femenino casi no lo ha pensado están su cabeza al mismo nivel que el masculino es una fantasía Bravo por Pep en esta respuesta

Voz 1995 41:15 vale es verdad que ayer por ejemplo de otra sobre el presidente de la Liga española hablando de de las apuestas algo que según él Inglaterra nunca aprobaría o tardaría muy poco tiempo en acabar con ese problema Pep Guardiola siempre siempre por bien formal siempre va a estar en en en los Andes titulares vamos a hacer una pequeña pausa seguimos hablando con Celia Montalbán

Voz 10 41:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 39 43:13 con hoy por hoy a través de

béisbol déjanos tu comenta

Voz 2 43:18 yo estuvo opinión cuéntanos lo que quiera se once

con Toni Garrido dejado en paz

Voz 1995 46:47 para dato que juega con estos sentimientos Tomir ADIC fíjate dice el que más dura nunca se estropea Pedro Sánchez lo que iba yo a decir en jugar con estos sentimientos para decir solas de cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias somos lo que vemos no podemos ser lo que no vemos esta premisa es una de las bases de la educación y nos preocupa nos preocupa mucho que las futuras generaciones sólo tengan referentes masculinos a los que se eso nos hace preguntarnos por qué iremos a tan pocas mujeres en muchos ámbitos de la vida

Voz 46 47:22 se pregunta quién es una pregunta

Voz 1995 47:24 desgraciadamente que forme parte de las preocupaciones de este país Tere

Voz 5 47:28 que ojalá ojalá lo ahora hablaremos largo y tendido de una cosa que llama al efecto Scully que es cuando si hay referentes de repente interesantes para las niñas de Ciencia Tecnología hacen falta prende eso queremos detenernos en un campo concreto la ciencia y la tecnología para eso está con nosotros una mujer que también se ha hecho esta pregunta ya ha buscado la respuesta Carlota Coronado buenos días

Voz 47 47:49 buenos días gracias por estar con nosotros Carlota esto

Voz 1995 47:52 toda es directora de cortos profesora de Comunicación ligero de la Universidad Complutense de Madrid que desde ayer tiene un nuevo rector ha a cien a ver si las cosas cambiarán por dirige un documental que se llama porque tan pocas tecnológicas científicas españolas a la luz es verdad que el título ya no deja mucho lugar a a qué es lo que pasa es que ya te cuenta lo que pasó pero porque tan pocas eso es lo que hay

Voz 47 48:17 hemos preguntarnos nosotras luego hay tan pocas mujeres de verdad en la ciencia hay tan pocas es que no vemos o no las vemos normalmente en los medios de comunicación pero las conocemos esa es la reflexión que hacemos entrevistando a veinte mujeres científicas y tecnológicas de nuestro país que que son grandes referentes y que queremos que que se las vea no

Voz 1995 48:37 bueno es que los datos son Celia brutales

Voz 5 48:41 las cifras de la universidad española dicen que las mujeres eligen estudios vinculados a los cuidados sobre todo como educación Infantil con una tasa femenina del noventa y uno por ciento enfermería con un ochenta por ciento mientras carreras científicas y técnicas siguen siendo prácticamente masculinas en menos de un once por ciento de mujeres en Ingeniería Informática hay menos de un catorce en Ingeniería Electrónica entonces la pregunta

Voz 25 49:06 hay tan pocas o vemos tan pocas

Voz 47 49:09 yo creo que mujeres en ciencia hay había que ver en qué campos de la ciencia así nos vamos a las ramas Dios sanitarias por ejemplo porcentajes muy alto pero claro es lo que decías va unido a carreras relacionadas con los cuidados a lo mejor no también incluso dentro de la ingeniería que es una rama muy masculina izada pero sí que hay carreras dentro de ingeniería que es lo que sombrío que sí que tienen bastantes mujeres el porcentaje es un poco mayor pero claro independientemente de las bajas cifras en algunos sectores donde también hay muchas mujeres la biología y la medicina tampoco las conocemos tampoco las vemos no quién conoce a las ganadoras de los Nobel en Medicina

Voz 5 49:52 esta es la entonces la tome la tormenta perfecta porque no hay grandes referentes o no conocemos las niñas que lo hablábamos antes que a partir de las diez años empiezan a tomar conciencia de género para mal para pensar que son inferiores que no van a poder hacer

Voz 1995 50:05 lo mismo pues eso hay que cambiarlo en el documental porque tan pocas contéis el testimonio de Olivia por ejemplo una niña que va segundo de Primaria queda ese tienen segundo de Primaria ocho ocho lo que yo decía que quiere ser científica

Voz 48 50:18 por qué no gusta aquí al descubrir cosas en casa junto con hubo un punto plumas con polvo de estos de que quita el pelo

Voz 1995 50:31 se escuchamos el testimonio de Claudia una estudiante de segundo de Bachiller que quería ser policía pero algo le hizo cambiar de opinión y querer dedicarse a la accidente

Voz 5 50:40 yo creo que me di cuenta gracias a dos profesores que he tenido

Voz 49 50:43 si las ciencias son el futuro de verdad con ellas y que se puede

Voz 5 50:46 cambia el mundo en que vivimos actualmente

Voz 50 50:49 bueno no

Voz 1995 50:51 bien no es que necesitamos muchas más claras

Voz 47 50:57 hemos que estén porque las profesiones del futuro están orientadas sobre todo a la ciencia la tecnología no sabemos las profesiones a las que se dedicará a nuestros hijos nuestras hijas no las conocemos no están inventadas todavía no entonces que la tengo que dentro del campo de la tecnología no haya mujeres y que la brecha aumente pues eso no es bueno no porque sobre todo seguramente está desperdiciando mucho talento un punto de vista que es el punto de vista de las mujeres y que es fundamental para para hacer ciencia tecnología

Voz 1995 51:24 después hay detalles como el de la Wikipedia Celia

Voz 5 51:28 sí bueno pues eso es lo que es un poco la la civilización no por ejemplo en Wikipedia hay un grupo de mujeres que se ha dado cuenta denuncian que hay mucho machismo ahí para combatirlo han creado Wiki mujeres para que haya más reseñas de científicas más biografías de premios Nobel y es lo que estamos hablando todo el rato que es la civilización el efecto Scully era que cuando se estrenó Expediente X

Voz 20 51:52 a las niñas a las niñas antes pero digo no oye bien

Voz 5 51:57 sí de las niñas que tenían edad de ver la serie hubo un aumento enorme de que luego se matricularon en carreras científicas porque querían ser como ella antes creo que esto es bastante importante para estimular las no los referentes en Wikipedia en ficción en los medios