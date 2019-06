Hoy por Hoy (13/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días al precio del petróleo el barril de Brent está el principal referente en Europa está subiendo con fuerza un tres por ciento tras el ataque sufrido por dos petroleros en aguas del golfo de Omán la agencia Reuters que cita fuentes de la agencia oficial iraní de noticias asegura que uno de esos buques se ha hundido aunque ninguna autoridad de ese Pairo reconoce y tampoco lo hace la empresa armadora ampliamos ya datos precisamente de Teherán a través de nuestro compañero Luis Miguel Hurtado

Voz 3 00:34 hay informaciones contradictorias sobre el destino de los dos buques que esta mañana registraron sendas explosiones en aguas del golfo de Omán aunque la prensa oficial iraní informó del hundimiento de uno de ellos llamado frontal Ter la empresa propietaria del Polo niega con todo una gran columna de humo se erige en estos momentos en aguas tensas afronta Alter transportaba setenta y cinco mil toneladas de nafta un producto inflamable ya altamente contaminante que había cargado poco antes en un puerto de Emiratos Árabes Unidos todos los ojos se han puesto en Irán destino de los veinticuatro miembros de las tripulaciones rescatados de los barcos siniestrados justo en el momento del incidente el primer ministro japonés Shinzo Abe transmitía al líder supremo iraní Jamenei un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump aunque en los últimos días había especulado con el inicio de una negociación el suceso de esta mañana amenaza con obstaculizar esta opción la tensión sigue creciendo

Voz 1018 01:20 en lo doméstico casi todo pasa por la búsqueda de acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez la portavoz del PSOE Adriana Lastra continúa la ronda de conversaciones con las fuerzas parlamentarias del Congreso acaba de terminar la reunión con la representantes de Junts per que no facilitará la continuidad de Sánchez en Moncloa por entender que se están vulnerando los derechos de los tres diputados independentistas suspendidos Jaaber carrera

Voz 0866 01:41 sí ha comparecido ya la portavoz de la formación catalana Laura Borràs asegurando que lastran les ha pedido que no bloqueen la investidura porque es la única opción aunque no sea hablado dice de condiciones en todo caso Borrás señala que en estos momentos no se dan las circunstancias para facilitar esa investidura decisión que vincula a la suspensión de sus tres diputados en prisión

Voz 4 02:00 en este contexto que nosotros no podemos facilitar una investidura de Pedro Sánchez porque todo insisto lo que hemos recibido ha sido pues está vulneración de los derechos de nuestros compañeros

Voz 0866 02:10 previamente el presidente de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza reiteraba el notado ayer por sus dos diputados pero abriendo la puerta a un acuerdo si los socialistas navarros descartan llegar al Gobierno foral con la abstención de Bildu

Voz 1018 02:21 en el Parlamento valenciano se votaron la investidura de Ximo Puig como presidente autonómico gracias al respaldo de su partido y a Compromís y Podemos ahora mismo se portavoz de Ciudadanos Toni Cantó el que está en el uso de la palabra muy crítico con el candidato y con sus apoyos políticos en Talens

Voz 0141 02:34 Toni cantos sea estrenado fuerte en la tribuna ha arremetido contra los socialistas y el PP llamándoles los lo impide telas de la política incapaces de arreglar los problemas de los valencianos ha instado a Ximo Puig a ser crítico con Sánchez a romper con él porque pacta con los terroristas y también a romper con los nacionalistas ha criticado a Puig por pactar con Podemos en un botánico parece según él el ejército de Pancho Villa y le ha pedido a Puig que vuelva a ser el PSOE de la transición el presidente le está respondiendo ahora mismo en valenciano censurando el el uso partidista del terrorismo que ha hecho canto

Voz 1018 03:04 la todavía alcaldesa de Barcelona Ada Colau va a consultar a las bases la fórmula de apoyo que debe aceptar para continuar al frente de la vida municipal su criterio personal en la búsqueda de un acuerdo con el PSC y los tres concejales independientes de Manuel Valls que fueron en la lista de Ciudadanos Monica Peinado

Voz 1600 03:20 dice que la decisión no ha sido fácil pero que ella y la dirección de Barcelona en Comú apuestan por un pacto de gobierno con los socialistas porque les permite mantener la Alcaldía eso dice Colau es clave para continuar las políticas valientes iniciadas en estos cuatro años dice Colau que la decisión ha sido difícil porque no les gusta tener que depender de tres de los seis votos del grupo de Manuel Valls con quién insiste no está negociando nada la última palabra la tendrán las bases de Barcelona en Comú que pueden votar desde este mediodía hasta mañana a las cinco de la tarde

Voz 1018 03:54 hora doce y tres minutos desde las siete de la mañana los trabajadores de la factoría de Alcoa en Avilés han comenzado un recorrido aquí hasta Madrid en lo que ya se conoce como la marcha del aluminio para exigir garantías políticas de continuidad para sus empleos está previsto que llegue el día veinticuatro a las puertas del Ministerio industrial la primera etapa concluirá esta tarde en Oviedo vamos a Avilés Nacho Poncela

Voz 0866 04:13 salieron de samba dan con más ánimo que confianza

Voz 5 04:16 pese a que existen dos inversores interesados el fondo alemán Quantum Capital Partners y el suizo parte capital los representantes de los trabajadores se muestran desconfiados dado que no conocen en profundidad los proyectos de compra José Manuel Gómez de luz es el presidente del comité

Voz 1793 04:30 bueno pues estaba bastante bajo porque ahora mismo tenemos dos proyectos encima de la mesa pero muy poco claros te nadie nos está diciendo lo que está haciendo por detrás de nosotros y lo que no queremos es que el Gobierno Valcueva proponerse una medalla que pues de una patada hacia adelante en este problema y al final lo único que hacen es hoy que sí mismo problemáticas

Voz 5 04:50 doce días para llegar a Madrid con una mochila ligera a las cinco de la tarde tienen previsto al final de su primera etapa con una concentración en la plaza de España en Oviedo frente a la Delegación de Gobierno

Voz 1018 04:59 Nos quedamos en Oviedo porque acaba de conocerse el fallo del Premio Princesa de Asturias de la Concordia que es el que cierra cada año la ronda de los ocho galardonados Line con el Hotel de la Reconquista Silvia arroba

Voz 1904 05:08 qué tal buenas pues el jurado de este último galardón fallado hoy ha elegido a la ciudad polaca de tan antiguamente conocida como tú en su denominación alemana como símbolo de resistencia contra el nazismo donde en mil novecientos veintinueve tuvo lugar la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial una ciudad actualmente dinámica integradora de la inmigración también defensora de los derechos LGTB este es el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de este año

Voz 1018 05:36 sí todavía con Isabel británicas y Cala Ricardo Costa Selim

Voz 0824 05:39 era de la cárcel el juez ha suspendido la condena de cuatro años al ex dirigente del PP valenciano a cambio de una multa de un año de trabajo para la Comunidad el magistrado destaca la excepcional ayuda de Costa para destapar la financiación ilegal del partido pop

Voz 0325 05:51 en el Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos el fundador de Wikileaks se enfrenta en un tribunal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje ID publicación de documentos clasificados por la filtración de hace nueve

Voz 0824 06:03 a la policía de Hong Kong ha detenido a once personas durante las multitudinarias protestas contra la ley que permite la extradición a China el Parlamento ha pospuesto su debate por segundo día consecutivo el servicio de mensajería encriptada telegrama ha denunciado un ataque desde China durante las movilizaciones

Voz 6 06:17 en deporte el Real Madrid presenta deja pasar como él

Voz 0325 06:19 el fichaje más importante de las últimas temporadas ha costado cien millones de euros y firma por cinco temporadas la presentación es a las siete de esta tal

Voz 7 06:26 en el Bernabéu con entrada libre para el público además Mallorca Albacete juegan esta noche el primer partido del play off de ascenso a Primera puesto en este lo que tenemos de momento de músculo no digo nada más como cómodo cumbres del Madrid hemos hablado antes de Sergio Ramos que se quedan este estaba también citado no no va a ser lo único que celebra este año

Voz 1018 06:43 nada ilustre sabes que van a obtener un sistema de vividores para aquel varones que va a haber una pegatina individualizada personalizada que llevará cada invitado en la muñeca nuestra madre que más te puedo contar bueno pues mira aquello que creo que un dinerillo el elemento que va a ser es la boda religiosa será en la catedral de Sevilla en una capilla porque sabes que el el altar mayor no puede ser a Icomos que te cuenten menos no nada conocemos ahora no

Voz 1995 07:07 según detalló un detalle si la novia en nuestra contantes JJ Vaquero que la novia vais de blanco y entonces Ramos irá con la segunda

Voz 7 07:13 va a Ramos no le has elegido tú la camisa mamá Lavaudant gracias José luego te escuchamos

Voz 2 07:23 hoy por hoy hora doce uno en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 7 07:32 con Toni Garrido bueno despedir a alguien

Voz 1995 07:35 es siempre tenso no les cuento esto porque es un tema interesante despedir a alguien que decírselo en persona comunicase a los compañeros no es agradable pero las redes sociales han venido a soluciones papeleta a la gente más poderosa del mundo los presidentes dio hoy destituyen a través de Twitter es muy buenos días

Voz 6 07:56 si ni el pionero de este método de despido fue por supuesto el líder de líderes en Twitter el más seguido de todos los hombres que dirige en naciones con ochenta y seis millones de seguidores el trece de marzo de dos mil ocho puso un alegre tuit lleno de exclamaciones que decía Mike Pompeo director de la CIA serán nuestro nuevo secretario de Estado a un trabajo fantástico

Voz 7 08:13 gracias a pedía era rápido

Voz 6 08:20 era más simpático que sí sino bajo no sé si es un hijo pero sí era más simpático que lo que hacían su trabajo anterior

Voz 8 08:28 esa faena

Voz 6 08:31 cual está entendido ese era el lema del personaje que interpretaba Trump en el reality de su trabajo anterior al que debe tenerle cierta nostalgia porque ha despedido a más de veinte colaboradores pero sabéis qué resulta que en esto de despedir por Twitter no es más que un aprendiz

Voz 7 08:46 en serio le ha salido un competidor al

Voz 6 08:48 sur el recién elegido Najib buque L el llamado presidente millennials de El Salvador hasta treinta empleados del gobierno anterior se enteraron de que hayan perdido su empleo por los tuits el presidente del cuatro de junio eran familiares del presidente anterior o miembros de su partido osea que bueno se lo esperaban

Voz 1995 09:04 Nos Loles sorprendió por lo menos claro pero hay

Voz 6 09:07 todos los mensajes ha generado polémica Se ordena dice el recién elegido imaginamos que planeando las palabras se ordena a la ministra de Vivienda ni sol ciento cuarenta

Voz 7 09:15 vale ponía el nombre para que no

Voz 6 09:18 la aludida que remueva al hijo del ex presidente de la República de su plaza en zona VIP por sus cuatro mil dólares de salario pasen al ahorro de la institución y la ministra Marisol ciento cuarenta los responde ahorita mismo presidente

Voz 9 09:32 lo mismo que silicio ahorita saber cuándo se refiere

Voz 6 09:37 el hijo del ex presidente se esperaría que el rival de su padre le destituyera pero tal vez no tanto los cuatrocientos empleados de las cuatro secretarías de Estado suprimidas presidente porque para él no eran más que fábricas de empleo para los muchos amigos del ex presidente émulo de Roberto Carlos

Voz 7 09:52 yo no me lo dan

Voz 6 09:55 no salvadoreños han llamado se le ordena a la primera semana de Gobierno que le queda public

Voz 10 10:00 CIU antes que presidente se autodefine como

Voz 1995 10:02 el presidente Barreda robándole puesto de Canadá cuántos millones de amigos como utilizar esa canción en Twitter tiene el presidente salvadoreño

Voz 6 10:12 pues no llega ni al millón ochocientos cincuenta mil poca cosa Pedro Sánchez tiene más de un millón ambos muy lejos del líder de líderes que Donald Trump con sesenta y un millones en la cuenta Rial Donald Trump y otros veinticinco en la cuenta oficial por tus cuarenta y cinco

Voz 7 10:25 cuánta a cuánta gente siguen a cuarenta y siete

Voz 6 10:28 no a cuarenta y siete millones presupuesto a cuarenta incide individuos miembros de su familia de su Gobierno y presentadores de Fox News usa la red de altavoz claramente no como forma de extraer información sino de ofrecerla pero ya se digna seguirá más gente que Putin que sólo derrama su gracia sobre veintidós personas entre ellas el Foro Económico Mundial que vale pero también a Cristina Fernández de Kirchner o a Arnold Schwarzenegger sólo se sabe pero una Schwarzenegger

Voz 1995 10:55 pero tiene sentido que Putin siga a Schwarzenegger a la jerarquía de los líderes mundiales populares en redes sociales

Voz 6 11:02 pues es sorprendente te das cuenta de lo grande que es el mundo de lo poco conscientes que somos de la cantidad de gente que hay en el el listado de líderes lo encabeza Trump pero Le sigue Narendra Modi el líder de la India la democracia más poblada del mundo también en Twitter tiene setenta y seis millones de seguidores Jesús las cuentas y es curioso porque en la personal propone a Sana que son posturas de yoga realizadas por su avatar virtual mientras que la política extraiga sólo a fotos suyas de su persona real con otros líderes mundiales cine sería bonito no que estoy haciendo

Voz 9 11:31 Merkel mirado hacia arriba después el líder de la India

Voz 6 11:36 en tercer lugar tenemos a Recep Tayyip Erdogan presidente de Turquía con veinte millones entre sus dos cuentas en cuarto lugar está el Papa Francisco que tiene dieciocho millones de seguidores solo en su cuenta en inglés y en quinto lugar tenemos al presidente Yoko we do do premio al que adivina de qué países nadie tiene más de once millones de seguidores y preside Indonesia

Voz 1995 11:55 es curioso que quitando Trump la lista copada por líderes que apenas conocemos cuando hablamos de que la información global e integración podría hacer pensar no es que que estamos exagerando problemas de todos no es de todo global

Voz 6 12:07 que si seguimos en la lista más abajo todavía más los líderes más seguidos después de los cinco primeros está en el mundo árabe empatados con más de nueve millones Imran Khan de Pakistán y Mohamed bin Rashid al Maktoum de Emiratos Árabes este tramo de la lista de la reina Jordania pero nuestra política los europeos cómo salen parados o ya bajo muy bajo aquí somos muy poca gente somos viejos así que no estamos en Twitter en fin clave de Jean Claude Juncker por ejemplo ayer habló sobre su gracias

Voz 11 12:32 pues sociales de Donald Trump o que hubiese aunque les especialista en tú y yo nunca las leo porque no sigo las redes sociales no me gusta ver día tras día que soy un borracho que se un corrupto que son los don nadie así que mis colaboradores me seleccionan los trozos más interesantes siguió no me molesto tengo una buena relación personal con Donald Trump

Voz 7 12:51 no que no le conviene la piel fina gorda Cruise muchísimas gracias a vosotros

Voz 12 12:58 hoy el turno hoy con Toni Garrido

Voz 6 13:01 no

Voz 13 13:01 el movimiento del seísmo por la mañana siendo el ahorro que ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 13:14 distintos en línea directa punto com compañía Bankinter

Voz 14 13:17 sí

Voz 2 13:22 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veinticinco arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy aquí

Voz 7 13:49 contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 2 13:54 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 1390 14:01 dejar que los sentimientos afloren con naturalidad

Voz 7 14:04 estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo

Voz 1390 14:08 poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es para ti bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario La Ventana séptima temporada cónica

Voz 7 14:43 al ruido son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 14:50 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1995 14:54 entonces me senté vale ahora no lo acabaría

Voz 2 15:02 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano

Voz 7 15:09 yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine sigue en Cadena Ser punto com nuestra esto no radica en la Cadena Ser

Voz 14 15:22 sí

Voz 17 15:26 a nivel

Voz 6 15:30 está Ana te alegras pero el éxito de tus amigos y el otro contesta un amigo es un éxito

Voz 17 15:36 a quién dio

Voz 7 15:41 les agradecemos siempre siempre a los oyentes su apoyo su lealtad

Voz 18 15:45 que una excepción con Carles Francino sigue La Ventana aquí en la Ser cada tarde de cuatro a ocho hora menos en Canarias en la SER

Voz 2 15:55 en vez llamar cumplimos veinte años y lo celebramos con un increíble renové ahorra hasta ciento cincuenta euros estuvo electrodoméstico y además no te pierdas las venga ofertas edición especial veinte años se incluyen de culto

Voz 19 16:11 el buscador del ahorro ahorrar no es guardar el papel de regalo de todos tus cumpleaños para volver a usarlo en Navidad ahorrar es venir a los tres días y nunca Euskadi llevarte cualquier producto OMI con hasta ciento noventa euros de descuento como MI6 ha por sólo ochenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al catorce de junio buscadores del ahorro venida con House consulta condiciones

Voz 20 16:32 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional del año en las últimas siete ediciones la última este año fecha que este mes en estamos de celebración Hipatia uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC pan hasta fin de mes condiciones en Ford punto es

Voz 21 16:57 este verano lleva tu nombre realiza tu circuito por Europa hasta seiscientos euros reserva llanto oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 22 17:18 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 10 17:29 mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo Miquel Tomás tranquila si lo hacemos entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 2 17:43 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres o calcula unánime Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 17:54 en la Cadena Ser

Voz 7 17:57 hoy