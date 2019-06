Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1510 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 bueno saludos qué tal está muy buenos días ya es viernes enseguida vamos con la última hora de las negociaciones para formar los nuevos ayuntamientos en España pero antes tenemos que irnos a Luxemburgo a otras negociaciones allí en Luxemburgo han estado reunidos casi dieciséis horas los minis los del euro para tratar de desencallar el próximo gran paso del proyecto europeo el presupuesto de la moneda única a esta hora sabemos que se ha conseguido de desbloquear que será más limitado que la propuesta original pero que todos los gobiernos han dado luz verde para que por lo menos Bruselas se ponga manos a la obra siguiendo esa reunión la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 01:09 hola muy buenos días los países del euro tendrán un presupuesto propio para reformas pero también para inversiones como quería España aunque el proyecto nace muy limitado por la negativa del Gobierno violenta que los países hagan aportaciones dieciséis horas casi de Reuniones terminadas hace muy poco casi a las cinco de la madrugada no han servido para desbloquear este problema que en la práctica restringe la capacidad de este nuevo instrumento porque limita su ingreso aunque Francia ha pedido que sigan el debate

Voz 1727 01:41 los jefes de Gobierno sobre el presupuesto

Voz 0738 01:43 esto sobre la reforma del MEDE el fondo anticrisis cuyas nuevas funciones han sido bloqueadas por Estonia y Finlandia

Voz 1727 01:53 por lo demás aquí estamos a apenas veinticuatro horas de que se constituyan los más de ocho mil ayuntamientos que hay en nuestro país todavía no está claro a qué manos irá a parar una de las joyas de la corona la alcaldía de Madrid la última propuesta de Ciudadanos que quiera alternarse el bastón de mando con el PP por turnos de dos años ha tensado las negociaciones a última hora lo de dos años para Almeida y dos años para Villacís no convence a los populares Andrea Levy la número dos del PP en la capital se lo tomaba un poco a broma

Voz 1268 02:24 hemos llegado a un acuerdo en en mil propuestas y que no entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 1727 02:37 aún queda por encajar en esa ecuación a Vox que también ironiza con la propuesta naranja Rocío Monasterio en la radio autonómica

Voz 3 02:44 de las dos años uno dos años otro yo creo que es absurdo que es ineficaz y es poco práctico y además son apoderados ponga usted seis meses a Ortega admite para poderse consiga coincida con Navidad y tenemos Cabalgata de Reyes no

Voz 1727 02:55 si no hay acuerdo de las tres derechas la Alcaldía sería para la lista más votada que fue Manuela Carmena hipotético ahora mismo porque las derechas han acabado pactando allí donde había poder que repartir veremos qué pasa de aquí a mañana en la segunda ciudad por tamaño de España en Barcelona todo está en manos de las bases de los comunes tienen que decidir si respaldan la apuesta de la dirección que pasa por pactar con el PSC irreal vivir los votos que ha ofrecido gratis sin condiciones Manuel Valls eso alejaría a Maragall de Esquerra Republicana de convertirse en el primer alcalde independentista de Barcelona yp permitiría repetir la Colau Esquerda se Esquerra se queda fuera por tanto de la alcaldía de la ciudad condal la joya más perseguida en estas elecciones municipales por los independentistas en el Congreso Gabriel Rufián mutado ahora en político conciliador dijo ayer que ellos no van a bloquear la investidura de Pedro Sánchez lo que todo el mundo interpreta como que

Voz 4 03:55 si hace falta se van a extender

Voz 5 03:58 absolutamente nada venimos al bloquear el ciento cincuenta y cinco sobretodo a

Voz 1727 04:02 represivas que no llevará

Voz 5 04:04 ningún sitio y hablar hace son

Voz 1727 04:07 tres meses los republicanos de bloquearon los presupuestos de Sánchez y por tanto liquidaron la legislatura recién acabada ya hace menos de un mes vetaron la posibilidad de que el socialista Miquel Iceta fuera presidente del Senado así se escribe este final de primavera en España Asinca

Voz 1 04:24 Lord pero con acaloramiento

es catorce de junio y el PP se reencuentra hoy en el banquillo con la destrucción de los ordenadores de Bárcenas el partido como persona jurídica varios empleados están acusados de encubrimiento y de daños informáticos por borrar los ordenadores del extesorero Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:49 buenos días junto al partido como persona jurídica se sientan también en el banquillo la ex tesorera el antiguo director de los servicios jurídicos y el jefe informático del Partido Popular entre las cuestiones previas que tiene que resolver hoy el juez está sí permite a los medios difundir las sesiones una petición que ya ha rechazado hoy con polémica además esta semana

Voz 1727 05:06 crece la tensión en el estrecho de Ormuz a raíz de los ataques de ayer a dos petroleros en esa zona Estados Unidos ha publicado esta noche un vídeo que dice dicen sus militares demuestran la autoría iranís

Voz 0027 05:17 aseguran que se trata de una patrullera de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una de las minas que yo no llegó a explotar en ese casco de de uno de los buques Irán lo niega lo califica de montaje acusa a Estados Unidos de practicar la diplomacia del sabotaje

Voz 1727 05:30 el Papa bronca sus embajadores por utilizar su puesto por El Mundo para criticarlo y socavar su pontificado reproches que ha lanzado en el Vaticano

Voz 0027 05:40 los noventa y ocho anuncios en activo ya los cuarenta y seis jubilados les exige que no caigan en cotilleos que no critiquen al Papa y que eviten el lujo

Voz 1727 05:52 en los deportes ya tenemos a tres españoles campeones de la NBA Sampe buenos días

Voz 1161 05:56 buenos días Pepa Serge Ibaka Marc Gasol se suman a Pau Gasol como ganadores de un anillo y los Toronto Raptors se hacen por primera vez en su historia con el título de la NBA tras haberse impuesto a los actuales campeones los Golden State Warriors por cuatro dos en las finales son además la primera franquicia canadiense en conseguirlo el triunfo definitivo hace unos minutos con su victoria en cancha de los propios Warriors ciento diez ciento catorce habiendo ganado además tres de los cuatro partidos en pista visitante no ha sido el mejor encuentro de Marc en las finales tan sólo tres puntos algo más prolífico ha sido el de Ibaka con quince puntos

Voz 4 06:27 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

a partir de hoy las temperaturas van a ser ya de verano en el Mediterráneo pero con tormentas durante la mañana en todas las provincias del Mediterráneo también al este de Castilla La Mancha o en Aragón en la mayoría de casos dejarán algunas gotas en forma de lluvia de barro en puntos de montaña algunos chubascos más intensos más sol durante la tarde si bien en puntos de montaña se repetirían algunas tormentas también en la Cordillera Cantábrica y en las montañas de Galicia en el conjunto del país seguir haciendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios el calor ganará protagonismo en todas las comunidades a partir del fin de semana

Voz 9 08:25 un se a instalar entre el mundo yo estaba empeñado en no dar

Voz 1727 08:47 dejamos la canción entera es leernos os Ramos mucha información porque lo cuenta todo la vida así es mucho más compleja de lo que parece la vida en general y la vida política no les digo enseguida vamos con ella pero antes el Museo del Prado cumple a finales de dos mil diecinueve doscientos años abrió el público el diecinueve de noviembre de mil ochocientos diecinueve pero el Bicentenario está ya en marcha y esta mañana lo vamos a celebrar la de la Fuente buenos días

Voz 4 09:14 la Pepa buenos días a partir de las diez las nueve en

Voz 1727 09:16 Arias Toni Garrido no saluda desde allí desde el Museo del Prado y nos invita a reflexionar sobre su historia sobre su futuro el del museo y el de su escuadra

Voz 0456 09:25 aquí para ello nos va a acompañar el director del museo Miguel Falomir la coordinadora de conservación Karina Maroto y el jefe de restauración Enrique Quintana y además numerosos invitados conocidos por todos y todas ustedes buenos días invitados como Andreu Buenafuente Antonio Muñoz Molina David Trueba o quién escuchan Jorge Drexler

Voz 9 09:45 el tiempo dirá si al final nos Fabio por lo que es

Voz 0456 09:58 nos van a explicar su cuadro favorito pero antes tenemos los otros cuadros dos de los pactos electorales más de un un verdadero Picasso muchos de esos pactos pendientes de Vox así que esta mañana recibimos en este estudio a Iván Espinosa de los Monteros el portavoz del partido de extrema derecha en el Congreso a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias y en tiempo de análisis de tertulia

Voz 0027 10:19 hoy con Pablo Simón Jesús Maraña Teodoro León

Voz 0456 10:24 INE y media hora después a partir de las nueve vamos a juntar a tres alcaldes que ya sabemos que salvo causa de fuerza mayor serán investidos mañana no son ni Carmena Nicolau y mi cuñada sino que son Joan Ribó de Valencia Juan Espadas

Voz 4 10:37 Sevilla que es una dueña de alcaldesa pero no digas nada las dicho Joan Ribó de Valencia Juan Espadas de Sevilla José María García Urbano de Estepona

Voz 9 10:55 pensé que me iba a quebrar su visto expuesta hablamos

Voz 4 11:01 todo el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Barcelona porque está ahí el aire todavía o practicamente en el aire no quería

Voz 1727 11:06 hemos que eso nos haga olvidarnos de los otros muchísimos alcaldes y alcaldesas que están también en vísperas hoy se debe investidos mañana así que les invitamos a que nos cuenten en su pueblo en su ciudad quién va a ser alcalde quién va a ser alcaldesa está decidido está en el aire

Voz 0456 11:24 será en solitario será en coalición será en cooperación tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y tienen el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para contárnoslo y también esa barra libre politica nacional e internacional para repasar esta semana que termina

Voz 1727 11:47 en cooperación hacemos este programa las seis y doce cinco y doce en Canarias hay más

Voz 0027 12:27 Estados Unidos el Pentágono acaba de poco hay un vídeo en el que según su versión seré una patrullera iraní acercándose a uno de los barcos atacados ayer en el estrecho de Ormuz ir retiran una presunta bomba que no llegó a explotar y que estaba pegada a uno de sus barcos esto es lo que dice Estados Unidos que se ve en ese vídeo que es muy borroso un vídeo que utilizan para reforzar su acusación a Irán al que responsabilizan de esos ataques a los petroleros corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:51 buenos días el Pentágono ha publicado un vídeo en el que se ve como una embarcación se acerca al petrolero de bandera japonesa uno de los dos atacados en el golfo de Omán se acerca para retirar supuestamente una mina no detonada que tiene pegada al casco del barco Ésta es la versión de Estados Unidos porque las imágenes con muy poca definición no se aprecia el secretario de Estado Mike veo asegura que ningún otro actor en la región tiene las capacidades y la competencia para actuar con ese nivel de precisión contra los dos petroleros responsabiliza así a Irán de este ataque y del sabotaje también contra cuatro barcos en esa misma zona hace un mes Pompeo asegura que Estados Unidos va a defender sus intereses y a apoyar a sus socios de aliados en la región el Departamento de Defensa está movilizando tropas y armamento adicional en Oriente Próximo mientras Washington estudia una respuesta ante lo que entiende como una amenaza clara para la paz y la seguridad internacional

Voz 0027 13:51 en tres horas y media a las diez menos cuarto de la mañana está convocada la apertura del juicio al PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas para supuestamente eliminar las presuntas pruebas de su financiación ilegal que había dentro de esos ordenadores la vuelta que instruyó el caso considera que hay indicios suficientes de que el PP eliminó aquel material a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico que es el borrado de los discos duros XXXI a veces rayando lo es hasta su destrucción física pero el Partido Popular va a intentar todavía hoy una última treta jurídica para evitar ese juicio va a invocar la doctrina Botín por la al si la Fiscalía no acusa como es el caso is y no hay acusación particular como es el caso se puede pedir el archivo de la causa por mucho que haya varias acusaciones populares como es el caso es lo vamos a contar esta mañana pero fuera de los tribunales ya en la política en si hoy va a ser un día intensísimo en las negociaciones municipales antes de que mañana se constituyan los ayuntamientos porque hay algo que va a marcar buena parte de las investiduras municipales y es que los pactos la negociación entre partidos va a concebir alcaldías muy diferentes al color del partido que ganó los comicios en cada Localia

Voz 10 15:00 Nieves Goicoechea el PSOE ganó las elecciones

Voz 1468 15:02 municipales pero la giratoria actor reinterpreta la voluntad ciudadana la alianza preferente entre el PP y Ciudadanos permitirá al partido de Rivera gobernar en ayuntamientos como Burgos y Palencia por primera vez además de algunas diputaciones de la región Santander y Oviedo pueden repetir ese modelo es suma Vox las tres derechas se hacen con los ayuntamientos deja a en o Córdoba hay una versión más reducida la suma de PP y Vox que les coloca en Pozuelo de Alarcón en Madrid o en elegido el PSOE recupera poder en Galicia en ciudades como La Coruña o Santiago de Compostela Juan Espadas repite mayoría en Sevilla al igual que en Valencia se mantiene Joan Ribó la izquierda ha cerrado un preacuerdo en Logroño mantiene el poder en Las Palmas o Palma de Mallorca Navarra Suma arrebatará previsiblemente el bastón de mando a Bildu en Pamplona y el PNV repite en las tres capitales vascas Esquerra en los Comunes suman en Lleida y Tarragona mientras que Junts per Cataluña gobernará en minoría en Girona

Voz 0027 15:59 hasta aquí los ayuntamientos en los que la gobernabilidad está ya más o menos clara está practicamente encarrilada pero hay otros muchos son los que todavía las negociaciones están en el aire el caso más extremo es Madrid el PP ha rechazado ya de plano la propuesta de Ciudadanos de alternarse dos años cada uno en la alcaldía tienen de margen el día de hoy para llegar a un acuerdo esta vertiente he de aclarar que pide Vox a cambio de apoyar la investidura de Martínez Almeida Carolina Gómez

Voz 0393 16:22 las negociaciones entre PP y Vox avanzan aunque ninguno aclara si la ultraderecha quiere entrar o no en el Gobierno municipal ese es el segundo escollo a resolver en menos de veinticuatro horas antes de que se constituya al Ayuntamiento el primero es quién ocupa la alcaldía así Almeida o Villacís ayer ciudadanos propuso turnarse en el ayuntamiento dos años cada uno pero el Partido Popular se niega en rotundo Miguel Gutiérrez Andrea Levy

Voz 11 16:47 yo de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señor

Voz 4 16:51 mira esto

Voz 11 16:53 hacer ese acuerdo de dos años más dos años

Voz 1268 16:56 no entendemos pues que la semana pasada eran cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana unos pedías los días impares para Villacís

Voz 0393 17:04 Ciudadanos ha negado que Begoña Villacís no estuviera al tanto de la oferta que iba a hacer su partido como cuanto anoche la agencia Efe que pese a ese desmentido mantiene la información

Voz 0027 17:14 el afán de Ciudadanos por tocar poder institucional aunque sea a cambio de pactar con la extrema derecha y el empeño también de Albert Rivera por negar cualquier entendimiento con el PSOE de Pedro Sánchez todo eso está detrás de la dura carta abierta que le escribe a Rivera uno de los fundadores del partido que es frases carreras buena carta abierta que pública carreras en el país que titula Querido Albert en la que Frances de carreras se lamenta de que el joven Maduro irresponsable que él conoció se haya convertido en un adolescente caprichoso que antepone sus intereses de partido a los intereses generales de España Ana corbata un buenos días

Voz 1510 17:47 buenos días esa carta sigo diciendo en los últimos meses has dicho hasta la náusea que nunca pactaría con los socialistas pero muchos votantes de tu partido y también de otros creen que este país necesita un gobierno sólido y Ciudadanos contribuye a ello olvidarán esta desgraciada campaña no entiendo que nos falles ahora Albert siete acusará con razón de arrojar al Partido Socialista a pactar con Podemos Icon los nacionalistas estás a tiempo de rectificar si en dos mil dieciséis acordase con el PSOE un buen programa de gobierno no hay motivo para que ahora no se repita la operación afronta con valentía la adversidad rectifica muchos no desean que a Ciudadanos les una sólo un melancólico

Voz 0027 18:24 aquí precisamente ciudadanos su líder en la Comunitat Valenciana Toni Cantó protagonizó ayer un episodio para las noticas un episodio en la sesión de investidura de Ximo Puig como presidente autonómico y Jiménez Radio Valencia bon día

Voz 12 18:35 bon día además el portavoz de la formación naranja tuvo ayer un tono muy duro durante el debate en Les Corts que alcanzó su punto álgido cuando quiso insistir en su tesis de que el castellano en la Comunitat Valenciana hasta perseguido y puso como ejemplo a Miguel Hernández Canto cree que el poeta valenciano con las políticas lingüísticas del conseller Visa en marcha no podría ni publicar ni escribir nada hoy en día

Voz 13 18:57 Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Arza no hubiera podido

Voz 14 19:05 dar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda al señor Marsá

Voz 4 19:09 Castella

Voz 1161 19:11 ella reelegido presidente de la Generalitat

Voz 12 19:13 como Puig lamentaba el tono tabernario de cantó Illes recordaba que valenciano y castellano son igual de oficiales que este último no peligra y que si alguien persiguió Miguel Hernández fueron algunos de sus socios decía Puig de Ciudadanos

Voz 13 19:27 mi no dejaron publicar

Voz 15 19:31 son alguno de sus socios

Voz 1100 19:36 en clara referencia al a derecha de Vox Aimar

Voz 1 20:01 Federico vamos a jugar contigo al English

Voz 10 20:06 giro en el primer

Voz 18 20:10 mira giro a su era

Voz 19 20:13 mira eran ir a salir

Voz 10 20:18 yo te

Voz 0027 20:19 pregunto niño la Lage

Voz 10 20:22 en musicales

Voz 0027 22:47 hoy por hoy seis XXIII de la mañana cinco veintitrés en Canarias un grupo de científicos holandeses ha descubierto XXII genes digamos defectuosos que provocan la infertilidad en los hombres es un avance importantísimo sobre todo por las puertas que abre a la hora de tratar este problema reproductivo Javier Gregori la infertilidad afecta a una de cada seis parejas

Voz 0882 23:07 en todo el mundo el hombre es la causa en la mitad de los casos por esa razón esta nueva investigación es importante porque ha descubierto nuevas mutaciones genéticas que impiden a los hombres producir esperma y esto permitirá acelerar ya el diagnóstico y también mejorará el tratamiento de la infertilidad masculina como explica el doctor Juan Bernard de la clínica Ruber Internacional

Voz 27 23:28 tiene importancia no solamente diagnóstica sino que luego nos puede ayudar para poner un tratamiento de la forma más adecuada

Voz 0882 23:38 es un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Herat Bau en Holanda analizado el ADN de cien hombres con problemas de fertilidad tras comprar su código genético con el de sus padres ha detectado veintidós nuevos genes que impiden a estos que produzcan esperma

Voz 0027 23:53 el Ministerio de Sanidad alerta de un incremento preocupante del número de infecciones de transmisión sexual un veintiséis por ciento han aumentado mientras cae el uso del preservativo hace casi dos décadas en dos mil dos el ochenta y cuatro por ciento de los jóvenes españoles usaba condón en sus relaciones sexuales ochenta y cuatro por ciento y ahora lo usa el setenta y cinco por ciento una caída de nueve puntos Sanidad insiste en que esto está directamente relacionado con el incremento de enfermedades de transmisión sexual me da es que estaban hace unos años en cotas bajísimas como la gonorrea la sífilis o la clamidia para darle la vuelta a esto escuchen la nueva campaña de publicidad que lanza el Ministerio de Sanidad dirigida a los jóvenes es normal que tendrán ganas de hacerlo la de tus padres si nuestros padres claro

Voz 1161 24:35 Martin Artin festival cuando vas de festival ganas de meter primavera

Voz 4 24:39 segunda y tercera allí es normal lo que no es no

Voz 0027 24:41 vales que te entren ganas de complicarse la vida prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano una campaña que presentó ayer la ministra de Sanidad María Luisa García

Voz 1727 24:49 pero vamos está cada vez observando con más frecuencia que es estaba utilizando métodos no seguros como es la marcha atrás que quizás en mi juventud pues lo podías entender pero que la sociedad de hoy es lamentable no es un método eficaz por supuestísimo

Voz 0027 25:07 ya antes de los deportes les contamos que esta noche ha dimitido la portavoz de la Casa Blanca durante estos primeros años de mandato de Trump Sarah Saunders conocida durante este tiempo por haber lidiado como ha podido con la prensa intentando hacer que los corresponsales en la Casa Blanca comulgar con las ruedas Molino de la gestión de la Administración Trump

Voz 1510 25:23 ha sido en anuncio absolutamente inesperado el presidente Trump lo ha comunicado por Twitter primero y luego en un acto en la Casa Blanca

Voz 28 25:30 el hecho es que se haga a qué opina

Voz 1510 25:33 ha anunciado que Zara Huckabee Sanders dejará su cargo como portavoz a final de mes por motivos personales cebar Kansas donde vive su familia la administración trampa convertido los ataques a los medios de comunicación en una constante llamándolo enemigo del pueblo Sara Sanders ha repetido suman era un año tras el y el mantra de las News de las noticias falsas contra Donald Trump Sanders es una de las colaboradoras que más tiempo ha durado en la Administración casi dos años en este puesto con ella se han eliminado prácticamente las ruedas de prensa que al principio eran diarias ahora lleva noventa y cuatro días sin dar ninguna en la Casa Blanca

Voz 0027 26:12 el baloncesto español tiene desde hace unos minutos tres campeones de la NBA Sampe buenos días

Voz 1161 26:16 buenos días Aimar a los dos que ganó dos anillos que ganó Pau Gasol con los Lakers se han sumado esta noche su hermano Marc Gasol el nacionalizado Serge Ibaka se han proclamado campeones de la NBA el primer Campeonato de la historia además para los Toronto Raptors tras haber tímida y haberse impuesto a los actuales campeones los Golden State Warriors por cuatro dos en las finales los canadienses son la primera franquicia no estadounidense en conseguirlo los Gasol los primeros hermanos campeones también anillo para Sergio Scariolo el seleccionador español que es parte del cuerpo técnico canadiense el triunfo definitivo ha sido esta madrugada con la victoria en cancha de los propios Warriors ciento diez ciento catorce habiendo ganado además

Voz 4 26:49 tres de los cuatro partidos en pista visitante

Voz 1161 26:52 has sido el mejor partido de mar en las finales tan sólo tres puntos algo más prolífico ha sido el de Ibaka con quince En cuanto al fútbol Mallorca Se acerca la final por el ascenso a Primera con su victoria de anoche en Son Moix dos cero sobre el Albacete marcaron Nereo Suárez en la primera parte y Dani Rodríguez en el ochenta y nueve del partido en El Larguero el autor del segundo gol que

Voz 4 27:07 puso la puntilla al Albacete su exequipo primero en el que has hecho chaval la verdad que es una pena porque lo que menos quería el creo que nuestro claro lo acepte pero

Voz 29 27:15 en la competir a jugar y es una pena

Voz 4 27:18 pero pero bueno en el Albacete no tiran la toalla

Voz 1161 27:20 o sea que tendrá que meterle tres al Mallorca en la vuelta a su técnico Ramis

Voz 30 27:24 bueno esto cierto oí ellos lo han tenido nosotros no tenemos que seguir peleando para él el Belmonte que somos fuertes pues disputar la eliminatoria y esperar el Belmonte lleno no que a nosotros nos ilusiona mucho

Voz 4 27:34 será el domingo aunque el nombre del día fue

Voz 1161 27:36 deja pasar cincuenta mil personas en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid cinco temporadas dijo no considerarse un galáctico y sí un buen jugador compareció como Jobbik sin dorsal sobre lo que bromeó

Voz 4 27:44 sí lo son dan prueba ha tenido la oportunidad de hablar con Modric Kovacic de broma le he dicho que si me dejaba el diez pero me han dicho que no no es importante para mí el número lo importante es jugar con este escudo y con esta camiseta

Voz 17 27:58 que son cien y Eva

Voz 1161 28:00 son presentados ya Halilovic las próximas serán las de Rodrigo el martes y Mendi el miércoles si también posteriormente en la de militado aunque la afición tiene muy claro a quién quién

Voz 1727 28:08 B

Voz 1161 28:13 el Real Madrid tendrá que centrar ahora sus esfuerzos en las salidas entre los que están en la plantilla y los que regresan de cesiones en el vestuario blanco lo sobran quince futbolistas uno de los que saldrá es Borja Mayoral concentrado con su XXI para disputar el Europeo tras haber disputado su última temporada cedido en el Levante tiene claro que este verano va a salir de llegó el club al que quiere que sea su destino también lo tiene claro la Real Sociedad

Voz 3 28:32 sentarme a todos hacerme más como jugador y varios darse veranos y tú tranquilo en un sitio asustar mi tener minutos no tener minutos claro el equipo de con usted está en la delantera pero

Voz 1161 28:49 en el Mundial femenino ayer llegaba la primera sorpresa con la rotonda de Brasil dos tres con Australia hoy tres partidos se cierra el grupo C con el Jamaica Italia juegan los dos del grupo de Japón Escocia e Inglaterra Argentina y en la UCI después selló ayer a lo español Juanjo Cobo ya retirado hace cinco años de la Vuelta Ciclista España que ganó el año dos mil once por un caso de dopaje se le adjudica esta vuelta por tanto británico Chris Froome

Voz 17 29:14 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de daño en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 32 29:49 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1727 30:04 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 4 30:07 hoy Pedro Sánchez viaja hoy a Malta en la cumbre de

Voz 1727 30:14 los países del sur de Europa mientras aquí en España se terminan de pulir los pactos municipales en Madrid el acuerdo de las derechas para desalojar a Manuela Carmena de la alcaldía no termina de fraguarse y la última propuesta de C's ha tensado un poco más las negociaciones Aimar

Voz 0027 30:30 si los de Rivera proponen alternarse en la alcaldía con el PP dos años cada uno es una idea que rechazan tanto los populares como Vox cuyos votos son imprescindibles Miguel Gutiérrez Ciudadanos Andrea Levy Partido Popular ir Rocío Monasterio Vox

Voz 4 30:42 a dos esta situación en prácticamente casi un empate en votos entre el Partido Popular y Ciudadanos estamos siendo enormemente generosos

Voz 1268 30:49 el Partido Popular Partido Popular sacado ochenta y tres mil votos más Lesaka Begoña Villacís cuatro concejales más de cinco puntos cuál es el concepto de empate de Ciudadanos es que eso es lo que me parece una ocurrencia

Voz 3 31:00 esto de las dos años uno dos años otro yo creo que es absorber ineficaz y es poco práctico y además ahora podemos toca usted seis meses para poderse coincida con la vida si queremos Cabalgata de Reyes no

Voz 0027 31:12 las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy en Hoy por hoy el portavoz parlamentario de Vox Gibrán Espinosa de los Monteros en la segunda ciudad más poblada de España en Barcelona hoy sabremos si los Comunes apoyan la apuesta de la dirección de Ada Colau que es básicamente que Colau repita como alcaldesa pactando con el PSC gracias a los apoyos de la plataforma de Manuel Valls y los caminos de la política local son a veces inescrutables por ejemplo el Jerez de los Caballeros en Badajoz con más de nueve mil habitantes va camino de gobernar el único concejal de Podemos gracias al PP y a Ciudadanos y eso que estos dos partidos tienen más concejales que podemos por Extremadura Imaz Salguero buenos días

Voz 34 31:45 buenos días según podemos Juan Carlos Santana será alcalde tras el principio de acuerdo de gobernabilidad alcanzado por Partido Popular Ciudadanos y la candidatura de Podemos acuerdo que dicen quieren favorezca la regeneración democrática en la localidad por cierto ciudadanos dicen no tener constancia desde el Partido Socialista el partido lista más votada lo definen como un acuerdo de desgobierno es un acuerdo que señalan desde Podemos busca transparencia participación ciudadana entre

Voz 0027 32:14 hacia asigna hablamos con el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 35 32:17 buenos días Aimar a esa hora en Madrid despiertan los accesos ya intensos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto cuarenta y dos Parla la A5 en Alcorcón también en la M40 Vicálvaro sentido norte precaución en Somosierra la uno un camión está averiado en sentido Burgos en Barcelona otra avería está intensificando el tráfico en la Ronda Litoral a su paso por la zona del acuario en en sentido

Voz 1510 32:37 nudos Llobregat en Granada en Calera y una colisión

Voz 35 32:40 en la A330 que está ocupando el carril derecho sentido

Voz 0027 32:42 por cierto hoy suben un poco las temperaturas sobre todo en el Mediterráneo aunque allí el calor llega acompañado de tormentas en el resto de España mucho sol y temperaturas que irán a más durante el fin de semana

Voz 1727 34:10 son las seis y treinta y cuatro cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Galicia la Xunta ha anunciado que va a costear la instalación de cajeros automáticos en los cuarenta y un ayuntamiento donde no hay ninguna entidad bancaria la era Capello buenos días buenos días el Gobierno gallego calcula Lara que eso va a beneficiar a unas cincuenta mil personas cincuenta mil vecinos que ahora tienen que desplazarse a otros municipios para sacar dinero pagar recibos

Voz 1268 34:37 es uno de los problemas de la denominada español al no poder realizar cerca de casa operaciones tan sencillas como sacar dinero o pagar un recibo el trece por ciento de los ayuntamientos gallegos no disponen de este servicio en la mayor parte se encuentran en la provincia de Ourense y la Xunta teme que el número se incremente en los próximos a años la instalación de los cajeros dependerá de un convenio con los gobiernos locales así que el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias acoge con cautela este anuncio Alfredo García

Voz 38 35:05 conmigo desde luego nadie habló sobre esta posibilidad en este momento los vecinos de los concellos pequeños no tienen servicios pero yo me rebelo un poco con la para la tiranía de los bancos están abusando

Voz 1268 35:18 el Gobierno gallego asegura que será un servicio universal independientemente de que el usuario sea cliente honor de la entidad adjudicataria en Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1727 35:27 cómo estás hola buenos días hoy se sienta en el banquillo

Voz 1268 35:29 mujer acusada de difundir imágenes de

Voz 1727 35:32 la fiesta erótica entre algunas trabajadoras de su empresa el jefe imágenes que se emitieron en la tele y cuyo robo y difusión el fiscal pide para ella cuatro años de cárcel

Voz 1275 35:42 si esa fiesta se celebró en enero de dos mil doce la empresa el cobrador del frac los trabajadores decidieron grabar ese vídeo erótico en el que el jefe está sentado en un sillón de dirección rodeado de tres empleadas desnudas que aparecen felicitándole ir dándole besos ese viguesa guarda en un pen drive en una caja fuerte de un despacho de uno de los trabajadores dos años después la acusada se hizo con ese material y en dos mil quince las imágenes emitieron en un programa de Antena tres en la revista Interviú la fiscalía acusa a esta mujer de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y pide para ella cuatro años de cárcel además de una multa de doce euros al día durante veinte meses

Voz 1727 36:17 así en Cuenca se investiga el origen de unos vertidos hospitalarios en la orilla del río Júcar Ecologistas en Acción cree que los electrodos las jeringuillas y las batas que se han encontrado provienen de un hospital cercano pero ese hospital ese centro lo niega Cristina López Huerta buenos días

Voz 1268 36:34 buenos días el hallazgo se ha producido junto a las tapas de alcantarillado que lleva las aguas residuales situadas en la margen derecha del Júcar el gerente del Hospital Virgen de la Luz el doctor Ángel Pérez sola ha negado que los residuos aparecidos pertenezcan a este centro

Voz 13 36:47 todos los algo o o Pau esto ya va entonces Transcont prácticamente inviable que ninguno sino de un hospital

Voz 1268 36:56 además ha garantizado que el Protocolo de gestión en el centro hospitalario de este tipo de desechos es muy específico y riguroso separa los diferentes componentes para su tratamiento a cargo de una empresa especializada

Voz 1727 37:12 a principios de semana les contábamos la cornada tremenda cornada de treinta centímetros que sufrió el torero Román en Las Ventas bien pues las cogidas este año en San Isidro superan ya la de las dos ediciones anteriores juntas Laura

Voz 1275 37:27 puede ser casual o no el caso es que los expertos taurinos dicen que el tamaño de los toros y la necesidad de triunfar en un mundo de cada vez dan menos oportunidades influyen en que haya más giras once en total son las que han sufrido hasta ahora los toreros que han participado en esta feria de San Isidro de Madrid la más larga con un treinta y cuatro corridas irá más importante del mundo termina el domingo además de la cogida que sufrió Román otro torero Pirri antes de ayer el miércoles también tuvo que salir de la arena a la enfermería con una herida en el glúteo de treinta y cinco centímetros el año pasado

Voz 1727 37:55 estuvo sólo cuatro cogidas en dos mil diecisiete con dos corridas menos que este año seis llevamos once en dos mil diecinueve hasta luego Laura terminamos esta mesa de España en la Isla del Rey una isla pequeñita pegada a Menorca allí se va a construir un espacio artístico muy ambicioso que correr a cargo de la galería suiza Hauser han huele la misma que se encargó de la reapertura del Chillida Leku el ocho de abril Raquel García

Voz 39 38:24 el matrimonio iban Imanol abrirte llegaron por primera vez a Menorca hace veinte años y desde entonces pasan largas temporadas en la isla la idea de la pareja una de las más poderosas en el mundo del arte es repetir el modelo de su centro de arte de Somerset donde viven cerca de Londres más que una galería será un espacio artístico que además de exposiciones contará con programas educativos ocupará los edificios antiguos al Hospital Militar de Illa del Rei en un pequeño islote junto al puerto de Mahón la inversión del plan de rehabilitación va a ser de cuatro millones de euros es el segundo proyecto de la galería suiza en España después de hacer posible la reapertura de Chillida Leku el pasado mes de abril Aus eran Wert tiene sedes en todo el mundo en Londres Nueva York Los Angeles Hong Kong su último fichaje ha sido la famosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz

Voz 4 39:17 abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 39:18 Rusia ha forzado por la presión social el presidente Putin ha destituido a los policías que trabajaron en el caso Godunov el periodista de investigación al que acusaron sin prueba ninguna de tráfico de drogas a gran escala un caso plagado de irregularidades que ha tenido respuesta en la calle y que ya tiene a sus dos chivos expiatorios

Voz 40 39:40 Sohail Nadj las consecuencias por la detención del periodista opositor Iván uno han precipitado la caída de dos generales del Ministerio del Interior la agencia de noticias Putnam ha revelado el contenido de la nota mediante la cual Vladimir Putin daba el visto bueno a la decisión tomada por el responsable del Interior cuyo cargo hora dicen los medios locales pende de un hilo Love uno de los periodistas más críticos con el Kremlin fue detenido el pasado jueves y posteriormente puesto en libertad por falta de pruebas tras ser acusado de tráfico de drogas tras su liberación centenares de manifestantes salieron ayer en Moscú para protestar contra la persecución policial que sufren los opositores con el Gobierno de Putin la manifestación a la que acudieron tanto periodistas como políticos y estudiantes algunos de ellos menores de edad se saldó con quinientos treinta detenidos

Voz 1727 40:29 en Brasil un país donde su presidente hace declaraciones abiertamente homófobas la justicia tipificado esta madrugada la homofobia como un delito que debe ser castigado de la misma manera que el racismo Rafa Muñiz

Voz 0456 40:42 por unanimidad los once jueces de la Corte Suprema han resuelto un asunto que llevaba tres décadas paralizado en el Parlamento los jueces han decidido que los practicantes de cualquier religión puedan manifestar su oposición a las relaciones entre personas del mismo sexo pero si incurren en una discriminación homofobia esta podrá ser castigada con hasta cinco años de cárcel una pena similar a la de los casos de racismo

Voz 1727 41:06 todo precoz criminal su crimen

Voz 0456 41:11 todo prejuicios violencia toda discriminación es una forma de sufrimiento pero algunos de esos prejuicios causan más sufrimiento porque castigan desde el hogar por la sola circunstancia de intentar ser lo que se ha asegurado una de las magistradas los colectivos LGTBI de Brasil han celebrado la noticia que califican de histórica en un país en el que cada día una persona es asesinada por su orientación sexual antes de llegar a la presidencia bolso Narro aseguró que prefería tener un hijo muerto a un hijo gay

Voz 10 42:19 por perderte

Voz 47 43:50 el eh

Voz 22 43:57 claro

Voz 1727 44:02 y todo se reduce a eso se pregunta para terminar la semana José María Bueno

Voz 6 44:07 días Pepa el lunes cuando este Ojo vuelva con ustedes ya está vendido todo el pescado el primer escalón en la guerra

Voz 1100 44:13 por tus pues ayuntamientos sobrevuelos alcalde solos alcalde esos que regirán usó ciudades producto de muchas ocasiones de los que no tienen por qué coincidir con los candidatos más votados son las reglas de la democracia a ellas hay que respetarlos sino como que el primer pollo Casado que clama por la lista más votada cuando le interesa Joaquín obtiene mejores alianzas cuando le conviene dura ya sabemos que existen también conoceremos al menos en esta primera tacada liberado de compromisos de ciudadanos con una pretendida ideología liberal progresista sobre Superman del centro gritaba al un pollo Rivera con la ultraderecha de Vox salvado a la desvergüenza de actuar de tapadillo Debussy hay nocturnidad un ridículo paripé que sólo envilece a quien lo practica a lujo siempre tan mal pensado sólo se le ocurre una razón para este incomprensible caída del caballo de ciudadanos va a ser de gran esperanza blanca a servir de muleta el denostado PP ya reír las gracias Abascal es otra que optar por llenar la panza de sus colaboradores concejala aquí un consejero allí insistía tercia hasta algún vicepresidente

Voz 6 45:31 biología cero estómagos agradecidos decenas

Voz 1 45:36 Cruyff pierda

Voz 1727 45:47 abrimos la barra libre política de los viernes con asuntos nacionales internacionales y de todo tipo pero

Voz 0456 45:55 empezamos pues empezamos con una bienvenida y con un agradecimiento a Luz María y que responde a la pregunta que les hemos planteado si saben ya quién va a ser su alcalde o alcaldesa y con qué apoyos a pocas horas de que se constituyan los más de ocho mil ayuntamientos

Voz 4 46:09 buenos días en Miguelturra Un pueblo

Voz 49 46:11 lo de Ciudad Real de más de quince mil habitantes habrá un pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos suman diez de diecisiete ediles en total permitirá al PSOE seguir gobernando durante cuatro años más lo que hace cuarenta y cuatro años de Gobierno socialista

Voz 1 46:26 en vez de la recuperación de la democracia sí gracias

Voz 1727 46:30 María un abrazo María

Voz 50 46:32 consiste Elkann vamos a lo de los pactos me da igual que llaman lo que quiero ya es que ni me molesto en escucharlo que van a hacer lo que nos da la mana menos lo que nosotros hemos votado cualquier cosa lo que de verdad de verdad me preocupa eso de Trump por lo visto estaba aburrido está buscando una guerra aquí en el sitio que es con las cosas que está jugando en su en su panel de guerra pues la verdad sí que me preocupa

Voz 51 47:00 comparte esa preocupación con Ana de Cartagena preocupa muchísimo la política exterior de señores te por decirlo de alguna forma este yanqui que se cree que es el dueño del mundo que más vale que se dedicara a arreglar las cosas internas sino a meter el dedo

Voz 17 47:17 en La Haya todo siete porqués

Voz 51 47:20 está intentando organizar un conflicto en Oriente con Irán que es que le está tocando las narices al final lo que vamos a ver todos involucrados pero este tipo se cree que somos tontos y ahora con lo de lo barco de verdad tiene un bofetón pero que acabarlo eh

Voz 0456 47:34 volvemos a los asuntos nacionales esta mañana vamos a entrevistar a Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox en el Congress

Voz 52 47:40 ya que esta casa desde Granada una pregunta para estoy invitado de esta mañana que nos cuente qué diferencias hay entre espacio ciudadano suyo si hay diferencia ideológica o hay más similitudes de las que os parece anotaron eh

Voz 53 47:58 han notado que da Rafa gracias una pregunta más buenos días buenos días hoy por hoy soy Alejandro desde donde al señor Espinosa de los Monteros lo que un teoría qué opina de las mujeres asesinadas en España por violencia de género sobre este asunto

Voz 22 48:15 el barrio de Gasteiz es lo hemos tenido Teherán e himnos judío cuentas dolor de modo descubierto el material faz de la tierra que es la cara de los dirigentes de Ciudadanos como fuente en la cara no pactando con la extrema derecha el no van a cambiar las cosas sólo querían tocar poder y encima tenemos que de leer Arrimadas denunciando la última víctima de violencia machista España mientras están pactando con Vox que lo primero que ha hecho en Andalucía es quitar subvenciones a esas víctimas

Voz 0456 48:51 sobre las declaraciones políticas de las últimas horas

Voz 54 48:54 buenos días soy torpe de Alicante ironía que no nos falte dice Gabriel Rufián que habrá Colau se hipotecar si acepta los tres votos de Valls porque al final vas pedirá contrapartidas políticas liberales en fin dice también que es decepcionante verla ahora después de haberla visto tan combativa cuando era una activista pero le podría alguien preguntar a Rufián Si los pactos que hace Esquerra con la más rancia burguesía catalana son tan edificantes como para ir dando lecciones de pacto a los partidos de izquierda

Voz 0456 49:29 gracias Pepe y uno más Roberto

Voz 55 49:31 de Valencia ella pactos de izquierda y derecha es normal lo que los votantes hemos pedido ahora fijémonos en lo que pide voz en Andalucía olvidarnos de los muertos de las cunetas reivindicar la figura de Cristóbal Colón y salvar a los pobres hombres maltratados lo que pide la izquierda en Valencia una vicesecretaría para controlar el cambio climático y trabajar por la ecología cada uno que tome sus conclusiones

Voz 1 50:01 pues de eso se trata de que cada cual

Voz 1727 50:03 que sus conclusiones siete menos Díez seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:14 Laura Gutiérrez qué tal buenos días pocos cambios en la previsión del tiempo en la Comunidad de Madrid sol y máximas algo más suaves que ayer a mediodía el pleno de constitución del Ayuntamiento de Parla finalmente será al aire libre en el Jardín Botánico de esta localidad un parche a una solución temporal para que uno de los concejales electos el pasado veintiséis de mayo

Voz 4 50:32 no que va en silla de ruedas pueda participar en ese pleno SER Madrid Sur David Callejo ni en el salón de plenos que no es accesible ni en un teatro que ya estaba reservado la investidura de Parla se va a celebrar a pleno sol a las once

Voz 56 50:45 de la mañana en el Jardín Botánico de la localidad

Voz 4 50:48 esta forma solventa la papeleta al gobierno saliente del PP