Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

con las siete las seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno saludos qué tal está muy buenos días hay noticia en Europa ha habido acuerdo esta noche para desbloquear el presupuesto de la zona euro con muchas limitaciones enseguida ampliamos la noticia y sus limitaciones porque esto de negociar sea ha puesto complicado en todos sitios aquí ciudadanos tiene que decidir hoy si mantiene su propuesta de compartir la Alcaldía de Madrid con el PP dos años para Martínez Almeida que fue el segundo más votado después de Carmena y otros dos para Begoña Villacís tercera fuerza ochenta y tres mil votos menos que los populares mañana se constituyen los ayuntamientos en toda España Yeste puso deja en el aire la gobernabilidad de la capital Miguel Gutiérrez Ciudadanos Andrea Levy PP

Voz 3 01:06 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente esta dificultado por la obsesión de señora dormida de ser alcalde más de nuestra generosidad están ofrecer ese acuerdo de dos años más dos años

Voz 1727 01:16 que no entendemos pues que la semana pasada

Voz 0604 01:18 ahora en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 1727 01:24 al Partido Popular le parece un capricho de Ciudadanos esa palabra capricho caprichoso la utiliza también Francesc de Carreras uno de los fundadores de C's para referirse a Albert Rivera ya su actitud en la investidura de Pedro Sánchez en una carta abierta que publica esta mañana el diario El País Le pide que pacte con el PSOE Aimar

Voz 4 01:46 sí Francesc de Carreras dice no entiendo que nos falles ahora Albert que te has convertido en un adolescente caprichoso que antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España siete acusará con razón de arrojar al PSOE A pactar con Podemos y con los nacionalistas rectifica y afronta con valentía la adversidad

Voz 1727 02:08 es viernes viernes ya catorce de junio hoy hoy comienza el juicio al Partido Popular por el borrado de los ordenadores en los que Luis Bárcenas dijo que guardaba información sobre la caja B del partido los populares defendieron en su día la destrucción diciendo que no pertenecían los ordenadores a nadie en concreto Carlos Floriano en el año dos mil trece era vicesecretario de Organización Electoral del PP

Voz 5 02:31 un tribunal dijo que estos ordenadores eran del Partido Popular ignoro eran de nadie en particular a partir de ahí el Partido Popular actúa como actúa con todos los ordenadores que forman parte del material del Partido Popular

Voz 1727 02:46 o Rande borrando y noticia de este viernes también la justicia absuelve al médico acusado de la muerte de Martínez la mujer que murió en el CIE madrileño de Aluche la sentencia afirma que las deficiencias burocráticas del Estado tuvieron un peso relevante en que no recibirá el tratamiento adecuado Patricia Fernández es la abogada de la familia

Voz 1812 03:06 esta sentencia viene a corroborar las denuncias que se habían ardiendo desde los colectivos sociales desde hace muchos años el CIE es un lugar donde se vulneran los derechos de las personas en el caso de samba el derecho más sagrado el derecho a la vida

Voz 1727 03:20 sobre la tensión en el golfo de Omán en Estados Unidos ha publicado un vídeo esta madrugada en el que asegura que se demuestra la responsabilidad de Irán en el incendio sufrido ayer por dos petroleros en esa zona dicen que se ve como barco iraní se acerca uno de los buques y recibieron una bomba lapa que no había explotado el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido esta madrugada también para analizar a puerta cerrada esos ataques

Voz 1389 03:45 en el Sussex derivaban

Voz 1727 03:48 lo único que sabemos es que al embajador de Estados Unidos mantiene que Irán es el responsable y en Reino Unido en ello

Voz 6 03:54 Hepburn escucharlos en el estímulo usted hecho riendo

Voz 1727 03:58 Boris Johnson se perfila como primer ministro después de haber arrasado en la primera vuelta de las primarias conservadoras para liderar el partido en sustitución de Theresa May en los deportes los hermanos Gasol siguen haciendo historia en el baloncesto

Voz 0456 04:17 Sampe ya fueron la primera pareja de hermanos en disputar un partido All Star en la NBA y te hace poco más de una hora son los primeros hermanos en proclamarse también campeones de la NBA en toda su historia los Raptors han ganado en el sexto partido ciento diez ciento catorce en pista de los actuales campeones los Warriors colocando el cuatro dos que da la franquicia canadiense además su primer anillo y convirtiéndole en la primera no están en conseguirlo anillo para Marc Gasol anillo para Serge Ibaka también para el seleccionador español Sergio Scariolo que desde la de esta temporada es parte además miembro del cuerpo técnico de los canadienses

Voz 6 04:48 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy el tiempo más propio del verano va a llegar al Mediterráneo ahora con algún

Voz 0978 04:55 las tormentas son tormentas que van acompañadas de muchos rayos y truenos

Voz 4 05:00 le rachas fuertes de viento apenas dejan

Voz 0978 05:02 agua y además es en forma de lluvia de barro afectarán durante la mañana Murcia la Comunidad Valenciana este de Castilla La Mancha Aragón también Cataluña en el Pirineo con más intensidad Baleares después irán desapareciendo Sole en el resto del país durante toda la jornada durante tratar de algunas tormentas en el interior de Galicia y el Cantábrico y temperaturas que subirán en el Mediterráneo en el resto tendremos que esperar al fin de semana

son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:11 en Vision Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas cien Vision Lab XXXV por ciento de descuento sin gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo embistió consulta condiciones hoy puro bueno vamos a tratar de ampliar y ordenar lo que sabemos del acuerdo esta madrugada para el presupuesto del euro porque lleva mucho tiempo buscándole y de hecho la reunión ha durado dieciséis horas diésel da Pastor buenos días buenos días noticias es habrá presupuesto con inversiones como quería España pero sin aportaciones nacionales como quería Holanda así que la pregunta es cómo se va a financiar

Voz 0738 06:54 cuál es el principal problema al que se enfrentará el proyecto las simple que van a estar limitadas a lo que llegue del presupuesto general europeo y esas famosas perspectivas financieras por las que deberán pelear los gobiernos a partir del próximo septiembre las inversiones son la razón por las que hemos estado aquí casi esas dieciséis horas Ike para evitar la imagen de división a la prensa que fuéramos a dormir aunque al final el pacto sí que permite confirmar el presupuesto euro y eso quiere decir que desde Bruselas ya no solo se exigirán reformas sino que también se coordinarán proyectos de inversiones a partir de objetivos Cole colectivos que es toda una enumera que ha sido hoy obtenida por unanimidad

Voz 1727 07:40 gracias Griselda iremos conociendo detalles a lo largo de la mañana y los iremos contando aquí en Hoy por hoy y el otro punto caliente de las últimas horas es el estrecho de Ormuz el incendio de dos buques petroleros ha vuelto a reavivar la tensión esta madrugada Estados Unidos ha vuelto a responsabilizar a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU y el ministro de Exteriores iraní respondía en Twitter que son acusaciones infundadas y que Estados Unidos practica diplomacia de sabotaje corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 08:10 buenos días el Pentágono ha publicado un vídeo en el que se ve como una embarcación se acerca al petrolero de bandera japonesa uno de los dos atacados en el golfo de Omán se acerca para retirar supuestamente una mina no detonada que tiene pegada al casco del barco Ésta es la versión de Estados Unidos porque las imágenes con muy poca definición no se aprecia el secretario de Estado Mike no Grissom asegura que ningún otra actor en la región tiene las capacidades y la competencia para actuar con ese nivel de precisión contra los dos petroleros responsabiliza así a Irán de este ataque y del sabotaje también contra cuatro barcos en esa misma zona acción mes Pompeo asegura que Estados Unidos va a defender sus intereses y a apoyar a sus socios y aliados en la región el Departamento de Defensa está movilizando tropas y armamento adicional en Oriente Próximo mientras Washington estudia una respuesta ante lo que entiende como una amenaza clara para la paz y la seguridad internacional

Voz 11 09:06 eh

Voz 1510 09:09 hola Moore que esas con mi ordenador mirando alarmas

Voz 10 09:12 eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los meta Nadia vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 12 09:24 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres digo calculan line en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 09:34 en el veintisiete S estrenó la primera peli sonora Ignacio la Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 1727 10:10 son las siete y diez las seis y diez en Canarias pues de varios días con la calculadora en la mano Pedro Sánchez toman algo de aire su investidura parece algo más factible después de que Esquerra haya dejado entrever que si hace falta Sebas tener Ana botón si su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián lo ha planteado en estos términos

Voz 13 10:29 sí venimos a absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco el sobretodo actitudes represivas

Voz 0881 10:35 las que no llevan a ningún sitio

Voz 13 10:37 hablar Junts per Catalunya sin embargo ha dicho que no

Voz 1727 10:40 no facilitará la investidura de Pedro Sánchez Unidas Podemos asegura que trabajarán para conseguir los apoyos necesarios a cambio Irene Montero propone sí

Voz 14 10:48 les digo que a nosotras el modelo de Valencia nos gusta nos parece un buen modelo para para replicar en el Estado pero la iniciativa le corresponde al Partido Socialista nosotras tenemos que respetar eso

Voz 1727 11:00 propuesta a la que no tardó en responder la número dos del Gobierno en funciones Carmen Calvo

Voz 15 11:04 el gobierno a la valenciana suma la mayoría absoluta para trabajar modelo la valenciana será en Valencia no se da ningún sitio más sólo en Valencia lo demás tenemos que ir viendo lo paso a paso

Voz 1727 11:17 a Calvo le preguntaron también si el PSOE aceptaría la abstención de Esquerra para la investidura de Sánchez dijo que la abstención sólo debe entenderse como la decisión de un grupo parlamentario de no obstaculizar la formación de gobierno sobre el compás de espera que se abre ahora la mirada esta mañana de Javier González

Voz 0881 11:36 Ferrari en Cataluña es más que necesaria mucha política al margen de lo que decida la justicia pero ésta no puede dejar de cumplir su función de poder independiente del Estado al margen de la política con el juicio a los acusados por protagonizar

Voz 4 11:52 junto con el prófugo visto

Voz 0881 11:55 la sentencia se abren unos meses de espera en los que la tentación de influir en una decisión que puede ser muy dura para los que se han sentado en el banquillo para el soberanismo que gobierna desde el Palau de la Generalitat con un ojo puesto en Waterloo será ido asistirle para algunos asistiremos a presiones explícitas pensaremos de otras que se llevarán a cabo bajo cuerda de momento la postura de Esquerra Republicana indicando que se abstendrá en la investidura de Sánchez nos ofrece una primera pista de lo que los de Junqueras quién pedirle a cambio al PSOE pero no socialistas saben que se juegan mucho suceden más de lo razonable a día de hoy no tengo ninguna razón para dudar que el nuevo Gobierno tiene claro que el camino de

Voz 4 12:37 culto sería un callejón sin salida que en gran parte

Voz 0881 12:39 de de España pondría el presidente del Gobierno al pie de los caballos pero tampoco cabe duda alguna del papel que está jugando la Abogacía del Estado para intentar minimizar las condenas difícil equilibrio el que le espera Sánchez cuando llegue el otoño

Voz 1727 12:59 íbamos ya con el detalle de la noticia que les contábamos en la portada la sentencia del caso Samba Martine esta mujer congoleña llegó al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en el año dos mil once tenía una infección aunque acudió a la enfermería once veces sólo le dieron analgésicos y ansiolíticos murió a los treinta y ocho días de ser internada ahora el médico acusado de su muerte ha sido absuelto aunque el juez lo presenta como corresponsable junto al Estado Nicolas Castellano

Voz 1620 13:26 tilda el médico de negligente dice literalmente que infringió la práctica médica por no ordenar ni una radiografía ante la persistencia de problemas respiratorios pero considera que se trata de una infracción leve no lo castiga el magistrado considera además que la actividad el médico acusado fue uno de los factores que provocó la muerte de San Martín pero ni fue el único y tampoco el más relevante apunta al Estado subrayando que la eficiencia burocrática de la Administración tuvieron un peso relevante en que no recibiera el tratamiento debido Patricia Fernández abogada de la acusación popular

Voz 1812 13:55 es especialmente relevante la parte de la sentencia donde se reconoce efectivamente que las omisiones del acusado las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en el hecho de que sí ambas no recibiera el tratamiento debido al tratamiento que probablemente hubiera ayudado a salvar su vida

Voz 4 14:17 las acusaciones estudian presentar un recurso

Voz 17 15:00 voy

Voz 18 15:02 bueno somos el secreto mejor guardado del universo trabajamos para una agencia extraoficial del Gobierno fuertemente subvencionada nuestra misión es controlar la actividad extraterrestres en la Tierra

Voz 1727 15:16 veintidós años han pasado ya desde que los hombres de negro llegaron al cine Tommy Lee Jones Will Smith protagonizaron la primera película que hoy se estrena en los cines la cuarta entrega con nuevos agentes con una mujer en el equipo Pepa Blanes

Voz 19 15:32 Men in black la película que puso en el imaginario colectivo aquello de los hombres de negro los que vendrían a vigilar las cuentas del Gobierno con la crisis entre otras cosas sigue resistiendo y estrena nueva entrega eso sí cambia de protagonistas ahora tenemos aquí en Hemsworth es decir Accord AMISOM y como los tiempos han cambiado también a una mujer sólo eso significa que quieres que te ayude a salvarlo fuera del Blockbuster esta semana se estrena Tolkien biografía del escritor de El señor de los anillos fiel hobbit fue un niño pobre que ascendió gracias a las becas y que quedó traumatizado tras la Primera Guerra Mundial

Voz 8 16:05 desde pequeño me ha fascinado

Voz 19 16:13 además de Pixar y gringos hay más compañías de animación que crean historias diferentes el pan de la guerra es una película sobre las penurias de una niña afgana bajo el yugo de los talibanes terminamos con una recomendación francesa el thriller Enemigos íntimos donde hay drogas polis traficantes pero también una mirada a la comunidad árabe que ha perdido el ascenso social en el país vecino

Voz 23 18:54 Nos días Carmelo desde Valencia Wes esta semana me quedo con la firma de los presupuestos del tarifa chico andaluz hay con la educación y mal perder

Voz 0881 19:06 protestas pastorcillos de estas al cuarto Toni Cantó porque lo realizó ayer es la vergonzosa actuación

Voz 0456 19:13 desde Suiza Fátima hoy es un día muy

Voz 24 19:16 especial porque celebramos en todo el país una huelga de carácter generar una huelga una huelga de mujeres a pesar de que no ha sido oficialmente admitida por las administraciones laborales como tal en un país con muchísimos déficits al tema de igualdad para la mujer donde es practicamente imposible la fio donde no se te matiza la violencia de género la violencia machista in hay estadísticas transparentes de los crímenes aunque pensamos que asesinó a la mujer casi tres semanas ver muchísimas diferencias salariales entre los hombres y las mujeres de hecho de que hoy haya una huelga en un país tan poco acostumbrado a esa palabra es histórico

Voz 1727 20:00 un beso Fátima son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 8 20:08 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenas

Voz 1275 20:12 días dieciséis grados en la Gran Vía pocos cambios en la previsión del tiempo y en las temperaturas las máximas bajan ligeramente como mucho veintiocho grados alcanzaremos en el sur en la capital la línea siete de Metro sigue haciendo

Voz 6 20:25 aguas ni los dieciocho millones gastados ni los dos

Voz 1275 20:27 meses de obras han conseguido poner fin a las filtraciones de agua que sufre en varias de las estaciones de esta línea que inauguró Esperanza Aguirre hace poco más de diez años la SER ha tenido acceso al último informe de la Consejería de Transportes donde alertan a Metro de que las últimas obras de impermeabilización de los túneles también han fracasado Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días de poco han servido los casi tres millones de euros que la Consejería de Transportes se gastó el pasado verano para tapar esas fugas Ike se suman a los otros quince que llevan pagando años

Voz 0456 21:01 tres año para frenar esas filtraciones

Voz 1275 21:03 es en teoría según el último contrato sea a utilizar una solución más contundente pero tampoco ha funcionado en un nuevo informe al que ha tenido acceso la SER la Consejería comunica metro que el agua sigue colándose por los muros del túnel que une las estaciones del hospital del Henares el Barrio del Puerto en ese documento se aportan varias fotos hice alerta de que a pesar de las obras de haber cerrado la línea durante dos meses las filtraciones siguen afectando a la catenaria y al sistema de drenaje la Consejería de Transportes ha enviado ya esté último informe a Metro para que reclame la reparación en garantía las últimas obras se adjudicaron a la empresa Ibero vías la Cadena SER se ha puesto en contacto con esta constructora pero no ha querido atender la llamada de esta emisora lo acaba de contar láser la justicia absuelve al único acusado por la muerte de Sama Martín hace ocho años en el CIE de Aluche a pesar de que la Junta ETA tila al médico de negligente dice que sería injusto cargar al acusado en exclusiva la muerte de esta mujer congoleña apunta también al Estado y sus deficiencias que tuvieron un papel relevante para que Samba no recibiera el tratamiento médico debido Patricia Fernández ex letrada de la acusación popular reconoce efectiva

Voz 1812 22:23 a lo que hemos venido denunciando a lo largo de estos nueve años y es que Samba Martine no fue correctamente atendida en el servicio médico del Cid

Voz 1275 22:32 las acusaciones estudian ahora presentar recurso es viernes catorce de junio faltan sólo veinticuatro horas para que se constituyan los ayuntamientos y en la capital la derecha aún no tiene un acuerdo titulares convergente Sarmiento en el aire hasta ahora

Voz 0821 22:46 la última propuesta de Ciudadanos ATP dos años de alcaldía para medida hay otros dos para Villacís una propuesta que no convence a los populares ni a Vox que al margen de este encuentro también exige presencia a la Policía Nacional ha detectado en Madrid un nuevo método para transportar droga esconder cocaína en una roca mineral de cobre hay once detenidos por esconder hasta mil kilos con este sistema que edificó

Voz 1275 23:05 la detección en las aduanas libertad para el viudo de una

Voz 0821 23:07 las víctimas del tiroteo del domingo en Aranjuez fue detenido tras intentar saltarse la barrera policial de los juzgados en su coche es investigado por un delito de conducción temeraria en deporte

Voz 1275 23:15 es el Real Madrid sigue con las presentaciones de sus últimos fichajes en el Bernabéu ayer fue el turno deja saga

Voz 4 23:23 el presidente y yo nos dimos una vez en Londres

Voz 25 23:26 es por una gala de trofeos me dijo que era el momento de que viniera ya estoy aquí y espero conseguir mucho

Voz 1727 23:31 los asuntos que sustrajo Macún probado

Voz 1275 23:33 el próximo martes el club presentará el brasileño Rodrigo el miércoles a mediodía como despierta tráfico hasta ahora en la capital pantallas Alcázar buenos días

Voz 1322 23:48 qué tal muy buenos días Laura con una hora punta el inicio de una hora punta que ya recorre buena parte del sureste de la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte lo hace en ambas calzadas y en un principio se expande a la entrada por Santa María de la Cabeza y la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 24:07 qué tal las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 6 24:09 buenos días pues a esta hora ya encontramos retenciones bastante intensa sobre todo para entrar a la capital A2 en Torrejón y San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto A42 Parla Fuenlabrada Getafe cinco Alcorcón y Campamento y la A6 en El Plantío en la M40 lo peor en el barrio de La Fortuna en sentido norte también Pozuelo sentido A seis Balearia de túneles del Pardo en sentido

Voz 4 24:29 bueno Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 24:36 previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 24:39 hoy el a lucir durante toda la jornada no tendremos nubes importantes con temperaturas más altas las actuales que las últimas mañanas sin grandes cambios sino también te un poco fresco van a bajar también un poco las máximas igualmente nos acercaremos a los veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones y durante la tarde viento de poniente que puede superar los cuarenta kilómetros por hora mañana volverán a subir pero será a partir del domingo cuando tendremos ya el calor más propio para estas fechas

Voz 0065 28:23 tengo un incidencia detectada el hecho de que hay un montón de Podemos está o entorno Bill encías que nosotros teníamos hace tan solo pues somos nueve años y esto unido puerta ni nada me encanta abajo cuando una nueva modalidad de jornada laboral que se implantó graves daños y quince al final tengamos casi un veinticinco por ciento menos de policías nacionales casco en la calle

Voz 1275 28:50 Boadilla del Monte Aranjuez Galapagar son los municipios de más de treinta mil habitantes en los que la criminalidad se ha disparado con tasa con una tasa de más del treinta por ciento los que más bajan son Pinto Leganés y Getafe la asociación LGTB Arco ha presentado una día para orientar a la policía de cara a las próximas fiestas del Orgullo también pondrán un puesto de atención en Chueca en coordinación con el Ayuntamiento la idea es animar a denunciar porque según sus datos el setenta por ciento de las víctimas de delitos de odio y discriminación por su condición sexual no lo hace Rubén López ex portavoz de Arco Pelli ha estado en la SER

Voz 34 29:21 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque es nuestra arma más contundente cuando ha ocurrido cualquier incidente de este estilo

Voz 1275 29:32 aquí mañana de nervios hoy para los treinta y cuatro mil estudiantes que se presentaron al examen de acceso a la universidad a partir de las doce del mediodía se publica las notas en las páginas web de las universidades en las que se examinaron las pueden consultar utilizando el usuario y la contraseña que figura en el resguardo de su matrícula habrá un período de reclamaciones y de revisión de exámenes los días diecisiete dieciocho diecinueve de junio

Voz 6 30:02 son las siete y media las seis

son las siete y media las seis

media en Canarias

Voz 1727 30:13 de de junio en la actualidad viene hoy a pares porque Marc Gasol ha ganado esta noche el anillo de la NBA con los Toronto Raptors así que él y su hermano Pau sacaban de convertir en los primeros hermanos de toda la historia de la NBA en conseguir un anillo ganando la final gracias gracias por hacerme el hombre que soy estaré siempre agradecido decía tras la final Marc Gasol pero la actualidad también aparece en la política veremos en las próximas horas en qué queda la propuesta de Ciudadanos de alternarse la alcaldía de Madrid con el PP dos años para Martínez Almeida dos años para Begoña Villacís hoy Nos dicen los del tiempo que va a hacer calor en toda España los políticos les da igual porque quedan horas frenéticas de negociación ha cubierto en la revista de prensa también mostos pares Nos combinamos como ustedes quieran Aimar Bretos Manuel Jabois qué tal buenos días y una servidora que chiste quería que hiciera lo que hiciera yo Jabois Toronto

Voz 1389 31:18 ah bueno es muy difícil después de decir Toronto no decir te admiro más si cabe en cuanto hace

Voz 1727 31:28 el haciendo así que hacemos partidillo no dejamos estos dos al mar es muy dura la carta abierta que describe Albert Rivera en El País uno de los fundadores de C's que ese Frances de carnet

Voz 4 31:41 dice Albert Rivera querido Albert no entiendo que nos falles ahora que no falle ciudadanos que el joven Maduro irresponsable que conocí se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de ciento ochenta grados y que antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España es ir contra toda tu trayectoria política se acusará con razón por tu culpa rojas al PSOE A pactar con Podemos y con los nacionalistas precisamente aquello que Ciudadanos debía impedir si rectifica si pierdes credibilidad en los últimos meses ha dicho hasta la náusea que nunca pactaría con los socialistas pero muchos votantes de tu partido y también de otros creen que este país necesita un gobierno sólido Easy ciudadanos contribuye a ello olvidarán esa desgraciada campaña recobra Albert la capacidad de liderazgo que has tenido en todos estos años y afronta con valentía la adversidad rectifica muchos no desean que a Ciudadanos les una sólo un melancólico recuerdo

Voz 1727 32:33 se llama caprichoso adolescente sobre el inminente pacto de las tres derechas en Madrid habla hoy el secretario general del PP Teodoro García Egea en una entrevista en el mundo

Voz 4 32:42 sí dice Vox es más útil fuera del Gobierno con su fuerza parlamentaria puede impulsar acuerdos sin estar en el Ejecutivo

Voz 1727 32:50 a ver qué opina Iván Espinosa de los Monteros que estará aquí a las ocho y media y un lamento el de Antonio Lucas

Voz 4 32:56 escribe en el mundo los dos partidos que vendieron como estilo la regeneración están dando paso a la ultraderecha cortarle a Vox el tique de entrada es permitir el acceso UNED realismo podrido capaz de achicar Madrid a establo del matonismo que tristeza casado y Rivera demuestran que no hace falta mucha dedicación para traicionar la idea de una derecha potable e impulsarse con el error de aceptar a un puñado de fanáticos de la especie política más peligrosa a una ciudad como Madrid a una región como ésta le viene mal ahora este pulmón qué desastre

Voz 1727 33:25 infalible publica hoy que el coordinador de Vox en Sevilla es un ex candidato de Democracia Nacional que definió a las feministas como C

Voz 4 33:34 Torras Nacho Ramos y es una información que publican gel Munárriz este hombre Ángel Bordas el coordinador de Vox en Sevilla Se refirió en dos mil trece Además a Izquierda Unida como panda de comer rabos comunistas y al entonces candidato a la Alcaldía de Sevilla de Izquierda Unida que hoy es concejal Daniel González que es gay el coordinador de Vox en Sevilla le dijo se te da bien poner el culto

Voz 33 33:55 de negocio pensando fuera de la caja todo cepo abre la caja sal se la caja

Voz 1727 34:40 de análisis sobre la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz la falta de transparencia con lo que ha sucedido con lo que está ocurriendo en realidad no lo sabemos empezamos en Reino Unido donde los dos principales diarios le dedican su editorial

Voz 0456 34:54 The Gardian piden el suyo parar de inmediato esta escalada porque vamos hacia una colisión la pregunta de quién es el responsable realmente de este ataque tiene una su pregunta más quién creó el contexto para que se produzcan estos ataques impensables hace sólo un año

Voz 1389 35:07 Irán tiene mucho por lo que responde en la región sobre todo

Voz 0456 35:09 en Siria pero son los Estados Unidos los que abandonaron el acuerdo nuclear internacional que Irán estaba cumpliendo editorial también en el Financial Times en el que pide a todos los países que paren el ruido de sables exige una investigación transparente y sensatas sobre este sabotaje siempre ha sido un peligro inherente el impulso beligerante de Truman para obligar al régimen iraní a someterse a sus demandas Leo otro conflicto en Oriente Medio sería catastrófico sus vientos en contra se sentirían en todo el mundo es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de quién está detrás de los ataques pero EEUU e Irán necesitan urgentemente reducir su postura agresiva antes de que sea demasiado tarde

Voz 1727 35:45 el Süddeutsche en Alemania pide una investigación internacional y exhaustiva también

Voz 4 35:49 por qué hay varios motivos posibles ataques

Voz 0456 35:52 dos grupos terroristas agencias de inteligencia de la Guardia Real iraní además de la investigación considera este diario que se podrían organizar

Voz 4 35:58 colitas internacionales au patrullas reforzadas

Voz 0456 36:01 como se hizo en la lucha contra la piratería somalí

Voz 1727 36:03 en Estados Unidos y se lo venimos contando la Administración Trump culpa directamente a Irán y que dice la prensa

Voz 0456 36:11 Estados Unidos publicó un vídeo que pretende mostrar que los iraníes atacaron los petroleros titula el Washington Post en el New York Times leo la reacción de William Burns subsecretario de Estado con Obama hay el que inició las negociaciones con Irán durante su mandato afirman en la línea con lo que advertía The Gardian que si los iraníes son los responsables han sido imprudentes y peligrosos pero que es lamentablemente

Voz 4 36:31 una consecuencia previsible de la estrategia

Voz 0456 36:33 de diplomacia coercitiva de Donald Trump de su línea dura contra Teherán que está escalando está tensión

Voz 1727 36:39 ya Jabois un chiste perdón por el contexto porque venimos de algo muy serio pero cómo es posible que no sepamos lo que está pasando allí en el estrecho de Ormuz Ike en eldiario punto es leamos esto dos franceses han hackeado el robot de cocina de Lidl y que había dentro del robot de cocina pues un micrófono oculto

Voz 4 37:00 estamos hablando de un robot muy muy popular en cuanto líder lo pone a la venta sacaban los extras después bien tiene un micro dentro está desactivado pero funciona dicen los expertos que es un riesgo porque alguien puede hackear el producto desde fuera a través de wifi por ejemplo la compañía ha dado versiones contradictorias empezó diciendo que no sabía que existiera ese micro interno en el robot de cocina después paso a reconocer que sí que se plantearan en un primer momento que el robot aceptara órdenes verbales pero que después lo descartaron pero el micro se quedó ahí desactivado

Voz 1727 37:26 yo soy puede activar no porque se activarse para cualquier cosa para averiguar cualquier cosa por eso es tan sorprendente que haya cosas que no podamos averiguar interesantísimos toca cuenta materia en el país porque nos quedamos sin almendras hasta hace tres años en los bares españoles

Voz 4 37:41 lo notaron seguro los clientes sean las tapas no había almendras empezarán a poner cacahuetes pues porque su precio se multiplicó por cinco por qué por qué los FON

Voz 1275 37:47 los buitre empezaron a quedarse con las extensísima

Voz 4 37:50 pocas que hay en España con un equipo de investigadores liderado por el CSIC ha publicado en Science en la revista Science un avance que puede ser vital para la supervivencia de la almendra que es el genoma completo de la especie esto puede servir para evitar la otra amarga o buscar nuevas variedades resistentes a la sequía por ejemplo en habíais esto la almendra tiene veintiocho mil genes que son unos cinco mil más que el ser humano nosotros

Voz 7 38:16 hay las compras

Voz 4 38:19 bueno

Voz 1727 38:20 a partir de ahora lo utilizaremos en las conversaciones cuando suban de tono que tienes menos GM genes finalmente mil novecientos setenta y cinco Bob Dylan reunió a un género es el grupo de artistas para que le acompañaran en su regreso a los escenarios lleva ocho años sin tocar entonces fue una gira de cincuenta y siete conciertos por todo Estados Unidos y Canadá es la gira llega ahora a Netflix de la mano de Scorsese nada menos Dylan Scorsese pareja de baile

Voz 1389 38:59 aquel año la ficción porque el documental les sorprendentes se construye con hechos reales grabados imágenes tomadas durante aquella gira esos inventados que según los dos genios pueden explicar mejor las cosas que la verdad esto lo recuerda algunos de los detalles lo recuerda Fernando Navarro en el País por ejemplo no es verdad que Sharon Stone como dice el documental conociese a Dylan en mitad de la gira cuando era una adolescente ni que se colas en un concierto con su madre que le tocase el camerino al piano Just Like a Woman Bob Dylan a Sharon Stone es una forma dicen Dylan Scorsese de explicar cómo a veces funcionan las musas en el arte dicen Estoy cuenta el Dylan cuando alguien lleva una máscara te dice la verdad cuando no la lleva el proco probable que la diga dice Navarro en su texto Dylan se despojó del califa del calificativo perdón Mesías como se quitase de una una camisa de fuerza confeso sólo llevo la máscara de Bob Dylan cuando necesito llevarla el arte acaba el periodista es esa bella mentira al servicio de la verdad hay que tener

Voz 1727 40:00 arte para elegir impostura sabíamos cómo pintaban a sabíamos cómo escribía cómo sufría como amaba pero no sabíamos cómo sonaba Frida Kahlo hasta ahora

Voz 37 40:11 con su cabeza asiática sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire es un niño grandote inmenso

Voz 1727 40:22 de cara amable aunque la fue de Méjico no lo ha podido confirmar al cien por cien si dice que es muy muy probable que esta voz sea la voz de la artista leyendo un texto sobre Diego Rivera

Voz 1389 40:34 cerro a ese uno por ciento de que Estados sea de una chica mejicana que esté flipando ahora mismo siempre ya de Candelaria no llegas periodista sí un poquito poquito a estas horas un poquito menos mira a los que trabajamos en la radio sobre sobre todo antes de Pernet que la gente no se imagina la cara no pero a los que vivieron otro tiempo la gente les imagina la voz es lo que ha ocurrido confió a Kahlo se ha levantado una buena polémica fíjate en León ABC la voz de Frida era desconocida inédita para la inmensa mayoría de los mexicanos aunque ahora al conocerse su registro se ha abierto un gran debate en las redes sociales la mayoría celebra el tono dulce elegante y culto de su lectura mientras que para otros resulta un poco extraña esa voz porque la imaginaban más áspera Tosca más cerca de Chavela Vargas

Voz 1727 41:17 que la imaginen cómo quiera

Voz 37 41:26 mal

Voz 17 41:27 mire estuve tú debes para vivir

Voz 8 41:33 dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino Cadena Ser nuestra ilusión de Iker es serles de utilidad por eso la UCI le escuchar escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:58 buenos días iba a reservar un apartamento para pasar las vacaciones de verano la Guardia Civil les recomienda ser cauto tiene que desconfiar si el precio está muy por debajo de la media de las

Voz 4 42:07 zona y el contacto es un correo electrónico

Voz 1508 42:09 si llega a hablar con el supuesto propietario le dice que no puede enseñarle Lacan

Voz 1727 42:13 esa es probable que quieran estafar le suelen pedir por adelantado el pago íntegro del alquiler sin enviar un contrato y una vez que reciben el dinero no vuelven a dar señales y usted se quedasen alejamiento esperemos que esto

Voz 8 42:26 la información de sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 4 42:31 desde que he introducido el censo y en mi día a día Mi vida ha mejorado tanto has sido orientarla hacia el norte y alcanzar el sueño profundo todo es armonía a mi alrededor

Voz 30 42:45 pocos de emisiones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía

Voz 39 42:50 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE Hajj un antes y un después del tamaño de nueve millones de quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 17 43:02 hoy por hoy

Voz 8 43:05 con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 8 43:10 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen himno cuando para las personas

Voz 1727 43:20 lo venimos contando toda la mañana porque nos da mucha alegría el baloncesto español está de fiesta con dos nuevos jugadores campeones de la NBA el más hermanos

Voz 0456 43:30 eh son los Gasol se suman a a ellos

Voz 1727 43:33 Ibaka que se suma como decía

Voz 0456 43:35 a ellos que consiguió Pau Gasol con los Lakers anillo también para el seleccionador español Sergio Scariolo que desde esta temporada forma parte del cuerpo técnico de los canadienses como decíais los Gasol son esos primeros los dos primeros hermanos campeones de la historia de la NBA y los Raptors la primera franquicia no estadounidense campeona después de haber derrotado en las finales a los que eran hasta ahora los campeones los Warriors ciento diez ciento catorce en el sexto partido y con tres de las cuatro victorias en cancha visitante tras el encuentro Marc Gasol sobre lo complicado que ha sido ganar el campeonato americano

Voz 1412 44:02 a ganar un equipo cuatro veces muy difícil te la tienes que es el mejor equipo no tiene que haber ninguna duda en todos los niveles primera ronda segunda ronda tercera ronda final una conferencia vehemente y luego la final ser mejor equipo en en en todas eliminatoria así acabar arriba para mí ya te digo es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido

Voz 0456 44:23 en último partido con una curiosidad positiva para él tras sus diez temporadas y media

Voz 1412 44:27 en fin es la mesa anotadores de esta noche eran eran de los Grizzlies de Memphis para mí me mandaba señales de de confianza de un poco de de sentirte en casa y feliz por ganar porque les veía ellos él veía felices también entonces un poco pues ésta no es la culminación de un de un delito de algo muy especial y contento porque veo a la gente feliz

Voz 0456 44:46 el fútbol el Mallorca se acerca a la final de ascenso a Primera tras imponerse anoche en Son Moix dos cero al Albacete el partido de vuelta el próximo domingo a las nueve en el Carlos Belmonte en el Real Madrid sigue en las presentaciones ayer acudían cincuenta mil aficionados a la dejas Art el miércoles había sido la de Jobbik y las próximas serán

Voz 4 45:00 las de Rodrigo el próximo martes y Mendi el no

Voz 0456 45:03 Hércules y también posteriormente la de militado aunque la afición tiene muy claro a quién quiere ahora entre los jugadores que están en plantilla y los que regresando cesiones al vestuario blanco les sobran unos quince futbolistas y uno de los que saldrá es Borja Mayoral concentrado con la Sub Veintiuno para disputar el Europeo tras haber disputado esta última temporada cedido en el Levante tiene claro que este verano va a salir de nuevo ID en este caso el que puede ser su nuevo destino

Voz 40 45:29 era presentarme como tú eso hacerme más como jugador y después ya se verá no tú todo tranquilo en es un sitio a soltarme y tener minutos no tener minutos puesto en el equipo donde con usted en la delantera verdad

Voz 0456 45:46 en el Mundial femenino ayer llegaba la primera sorpresa con la derrota de Brasil dos tres con Australia tras ir ganando dos cero completó el grupo de España Sonia Lus Francia buenos días

Voz 41 45:53 qué tal Sampe buenos días la selección de China ganó su primer partido en este Mundial de Francia imponiéndose uno cero a Sudáfrica que queda eliminada mientras que Alemania ya está clasificada para los octavos de final además la victoria de las asiáticas convierte en vital el choque del lunes contra las españolas que esta tarde van a empezar a preparar ese último partido de la fase de grupos en cuanto a la jornada de este viernes tres partidos a las tres Japón Escocia a las seis Jamaica Italia ya a partir de las nueve de la noche la tierra argentina

Voz 0456 46:23 hay uno más de fútbol esta próxima madrugada comienza una nueva edición de la Copa América Brasil dos mil diecinueve partido inaugural en el estadio de Sao Paulo a las dos y media de la madrugada Brasil Bolivia

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:02 diariodehoyporhoy del catorce de junio del año dos mil diecinueve escribe Juanjo es enfermero eventual del Servicio Madrileño de Salud y nos cuenta que vive pegado al teléfono que a veces ha perdido contratos por no llevarse el móvil al baño