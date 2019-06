Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días dos noticias de la noche fuera de España reclaman nuestra atención en este comienzo del viernes ya hay acuerdo para que los países del euro tengan un presupuesto propio la vieja aspiración de disponer de un mecanismo económico que permita hacer frente a las crisis sea materializado a las cinco de la madrugada después de dieciséis horas de reunión de negociación de los ministros de la economía del euro corresponsal Griselda Pastor qué alcance tiene ese acuerdo

Voz 0738 00:38 el acuerdo importante porque será la primera vez que los países que comparten moneda van a poder discutir sobre reformas pero ya no sólo sobre eso sino también sobre proyectos de inversiones con derecho a subvención el problema es que Holanda lo limita porque se ha opuesto a que se presupuesto pueda contar con dinero directo desde los Estados miembros iba a quedar limitado y condicionado al presupuesto general Europa

Voz 1727 01:03 y también de la noche la tensión lejos de decaer se incrementan el estrecho de Ormuz Estados Unidos así cura en un vídeo que ha publicado dice que se ve ahí en ese vídeo como un barco iraní retira una bomba lapa que no explotó en uno de los dos petroleros que se incendiaron ayer en la zona lo dicen ellos los militares estadounidenses porque en el vídeo no se aprecia nada el Consejo de Seguridad ha reunido de madrugada también de la ONU a puerta cerrada para tratar esta escalada peligrosísima no sabemos qué ha pasado dentro sólo sabemos que

Voz 0978 01:37 el United States derivaban el embajador de Estados Unidos ha responsabilizado directamente a Irán

Voz 1727 01:44 Irán dice que el vídeo es una invención norteamericana que practica una diplomacia de sabotaje hay alarma general por una escalada que se inició cuando Donald Trump abandonó el acuerdo antinuclear firmado por Obama itera así viene el viernes catorce de junio a veinticuatro horas de que se constituyan en España mañana los nuevos ayuntamientos

Voz 1 02:06 Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 02:24 en unos minutos les contamos la última hora de las negociaciones municipales y a las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros sobre Vox Aimar

Voz 0027 02:35 publicado Info Libre que el coordinador del partido en Sevilla Ángel Bordas tachó a las feministas de Torras macho Ras a Izquierda Unida de banda de comer rabos comunistas a uno de sus concejales que es gay le dijo se te da bien poner el Julito

Voz 1727 02:48 silencio total en Ciudadanos tras leer las carta abierta que le dedica hoy a Albert Rivera uno de los fundadores del partido Francesc de Carreras

Voz 0027 02:55 carta abierta en el país en la que Francesc de Carreras dice no entiendo que nos falles ahora Albert que te hayas convertido en un adolescente caprichoso que antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España siete acusará con razón de arrojar al PSOE A pactar con Podemos y con los nacionalistas rectifica y afronta con valentía la adversidad

Voz 1727 03:14 la justicia absuelve al médico acusado de la muerte de Samba Martine la mujer que murió en el CIE madrileño de Aluche después de pedir once veces que le dieran un tratamiento que nunca recién

Voz 1 03:24 la sentencia afirma que las deficiencias burocráticas de

Voz 0027 03:27 he estado tuvieron un peso relevante en que no recibiera ese tratamiento adecuado los Patricia Fernández es la abogada de la familia

Voz 3 03:32 esta sentencia viene a corroborar las denuncias que se viene haciendo desde los colectivos sociales desde hace muchos años el CIE es un lugar donde se vulneran los derechos de las personas que en el caso de samba el derecho más sagrado el derecho a la vida él

Voz 1727 03:46 pasé revela contra los anuncios que el pone verde ha convocado del Papa en el Vaticano a los embajadores

Voz 0027 03:51 la Santa Sede y les ha dicho a la cara que eviten el lujo que no caigan en los cotilleos Ike dejen de criticar al Papa a sus espaldas

Voz 1727 04:02 el baloncesto español tenía hasta ayer dos anillos de la NBA los de Pau Gasol esta mañana ya tiene tres más Sampe

Voz 1161 04:09 los que han conseguido su hermano Marc Gasol el nacionalizado Serge Ibaka el seleccionador español Sergio Scariolo que hará esta en el cuerpo técnico de Toronto Raptors con la victoria ciento diez ciento catorce en cancha de los Warriors se han proclamado esta noche por primera vez en su historia campeones de la NBA todo un hito como reconoce el propio mal

Voz 0027 04:24 Canal un equipo cuatro veces decir que es el mejor equipo no tiene que ver ninguna duda es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás eh

Voz 1161 04:32 los Gasol son los primeros hermanos campeones de la NBA Toronto la primera franquicia no estadounidense en conseguirlo

Voz 0978 04:40 y con qué tiempo llega el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días llega con pronóstico de sol y calor a pesar de que ahora mismo quizá en el Mediterráneo cueste deberes todo porque escuchan truenos en muchas provincias también durante la madrugada y fuertes rachas de viento pero poca agua están dejando estas tormentas son prácticamente tormentas de verano

Voz 1727 05:00 de esas que llamamos secas además Irán

Voz 0978 05:02 desapareciendo durante la mañana todavía pueden afectar a la Comunidad Valenciana Murcia este de Castilla La Mancha Aragón sobretodo Cataluña de manera más aislada Baleares durante la tarde muchas más horas de sol a fin de esta

Voz 1 05:14 Ana podrá incluso la playa porque

Voz 0978 05:17 las máximas darán lugar a sensación de bochorno también esta tarde algunos chubascos en la Cordillera Cantábrica o en las montañas de Galicia mucho sol fuera del Mediterráneo con temperaturas que al fin de semana subirán en todo el país

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias mañana a esta hora más o menos el personal de los más de ocho mil ayuntamientos de España estará preparando los salones de plenos para la constitución de los ayuntamientos que salieron de las urnas el veintiséis de mayo en prácticamente todos el pescado está vendido ya se sabe quién va a ser el alcalde de o la alcaldesa quién va a gobernar pero pero hay algunos todavía en el aire Nieves Goicoechea buenos días buenos días así que estamos ante horas frenéticas de negociación

Voz 1468 07:28 estamos en la lonja todavía Pepa en algunos casos es un mapa que salió más hombre de rojo de el PSOE ganó el veintiséis de mayo pero donde los dos millones de votos de ciudadanos casi un millón de Vox o cuarenta y tres mil del Partido Aragonés cotizan y mucho votos IU o pactos ha funcionado el pacto de las tres derechas en Castilla y León y así el partido naranja gobernará por primera vez Burgos y Palencia la Alianza de Izquierdas permanece en Valencia o Palma de Mallorca el PSOE vuelve a La Coruña repite Juan Espadas en Sevilla hay un pacto transversal PSOE Ciudadanos que se ensayará en la alternancia de poder dos años tú dos años yo que no quiere el PP Madrid pero sí en Albacete Ciudad Real PNV sigue en las tres capitales vascas Bildu pierde previsiblemente Panplona para Navarra Suma los Comunes estarán en Esquerra con Esquerra en Lleida y Tarragona Junts en Girona hay dudas sobre quién gobernará en Murcia o Zaragoza pero se acaba de despejar anoche Santander donde gobernarán PP y Ciudadanos un pacto similar pero con el PSOE Ciudadanos en Cáceres y Badajoz intenta Guillermo Fernández Vara

Voz 1727 08:28 que te sea la rebeldía Nieves hacia pero la madre del cordero está ahora mismo en el Ayuntamiento más grande de España que es el de la capital Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días el PP ha rechazado aquí la oferta de Ciudadanos de repartirse la alcaldía de Madrid dos años cada uno que va a pasar ahora de verdad existe la opción de que no se pongan de acuerdo

Voz 0978 08:47 va a ser difícil porque ya pasó la constitución de la Asamblea de Madrid está sí

Voz 1275 08:51 mana hubo acuerdo in extremis aquí si no hay acuerdo lociones Carmena lo viene repitiendo el PP en los últimos días los populares no contemplan a veinticuatro horas de que se constituya el Ayuntamiento otra opción rechazan por tanto la última propuesta de Ciudadanos de una bicefalia en la alcaldía una propuesta de la que se ha burlado la ultraderecha en las últimas horas Andrea Levy PP Rocío Monasterio Vox

Voz 9 09:11 hemos llegado a un acuerdo en en en propuestas que no entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 10 09:23 esto de las dos años uno o dos años otro yo creo que es absurdo es ineficaz y es poco práctico y además oiga por ponga usted seis meses a Ortega admite que para poderse conservan coincida con la vida así tenemos Cabalgata de Reyes no

Voz 1275 09:35 para que gobierne la derecha en la capital hace falta sumar al trío de Colón pero hasta ahora sólo ha habido contactos a dos del PP con Ciudadanos y el PP con Vox primero tienen que decidir quién ocupa el despacho de Carmena después como base su pacto aquí no oyentes ni consejerías pero la ultraderecha también quiere influir en las decisiones de la capilla

Voz 1727 09:50 por cierto Jabois hemos tenido Cabalgata de Reyes en Madrid no en los últimos años yo creo que todos los años verdad han venido los Reyes me suena no saben bien los niños es lo que propone Ciudadanos en Madrid no es algo nuevo en municipios pequeños ha hecho muchas veces lo de alternarse ahora ya lo contaban los compañeros en Castilla La Mancha PSOE Ciudadanos han pactado alternarse en las alcaldías de cerveza de Albacete y Ciudad Real dos años cada uno a ti que te sugiere esto de una alcaldía por turnos

Voz 0978 10:18 me parecería bastante más inteligente Nahr las secretarias generales

Voz 1389 10:23 los partidos es decir un partido gobernado a turnos no jugar a adivinar quién los está dirigiendo que eso desde luego no va a ser nada fácil entiendo que sí tampoco les importa la ideología como para pensar que Madrid puede ser gobernar dos años por ciudadanos y dos por el PP que funden un partido pueden gobernar cuatro seguidos yo entiendo que haya municipios pequeños en los que pongo por ejemplo arreglar un socavón o poner un semáforo no sea de izquierdas o de derechas donde el ideológico sea bastante más estrecho en Madrid por ejemplo mandarín ideología bastante lo que quiere decir Ciudadanos con su propuesta es que la suya su ideología en concreto le da para dos años

Voz 1727 11:01 buen fin de semana Jabois en fin de un beso hemos hablado de la primera ciudad de España que es Madrid con todo abierto ahora mismo vamos a por la segunda que es Barcelona donde la gobernabilidad ya está completamente perfilada Joan Bofill día

Voz 0931 11:14 hola día Pepa porque está perfilada verdad pues sí porque la militancia de los Comunes sigue votando en un referéndum interno pero será por hecho pues que apoyarán la opción que Colau ha dicho que prefiera

Voz 0978 11:26 la gran diferencia no está entras podía Kane al Partit Socialista sino Castán Daniel Alcaldía

Voz 0027 11:31 los diez mil inscritos de los como es voten básicamente Iker

Voz 0931 11:34 en que su líder continúa o no siendo alcaldesa la opción a ese acuerdo de gobierno entre Barcelona y el PSC con cola o como alcaldesa la opción B es acuerdo entre Esquerra Barcelona Un como con Maragall como alcalde pero es que además no es habitual que Colau se pronuncie sobre una de estas dos opciones cuando se consulta a las bases asegura que acabará aceptando los votos de Manuel Valls es un mal menor son votos gratis que han ha buscado Maragai por su parte ha sido ha sido contundente

Voz 6 11:56 ya en que los careces

Voz 1 11:58 ya se han caído las máscaras cola opta por no dar no

Voz 0931 12:01 los apoyo a nosotros porque lo único que le preocupa es textual es mantener el trono la votación en mí

Voz 0978 12:06 ya desde ayer se cierra esta tarde a las cinco la última hora de las

Voz 1727 12:09 negociaciones municipales la tendrá que seguir Pedro Sánchez desde Malta allí va a participar hoy en la cumbre de los países del sur de Europa les podrá contar a sus colegas mediterráneos que ya tiene su propia investidura bastante encarrilada Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:25 qué tal Pepa o eso parece no quise respirando

Voz 1727 12:28 hay en Ferraz después de que Rufián reconvertido en político conciliador haya dicho eso de que no van a bloquear la investidura

Voz 0806 12:35 todavía son muy cautelosos hay moderado optimismo las fuentes de la cúpula del Gobierno y de Ferraz que consulta monos asegura que consultamos aseguran que la intención sigue siendo hacer la investidura en julio el ritmo de la negociación dicen va a depender de hasta dónde lleve Pablo Iglesias el pulso para entrar en el Gobierno hay distintos dirigentes cercanos a Sánchez que Nos dicen que no ven dentro del Ejecutivo al líder de Podemos aunque en público lo dejan todo en manos del presidente porque realmente nada está cerrado tampoco se atreven a darlo todo por hecho con Esquerra van a estar muy pendientes de la reacción en el independentismo al pacto en el Ayuntamiento de Barcelona pero llegados a este punto en Ferraz admiten que la preferencia era que no estuviera Esquerra en la ecuación de la investidura pero se agarran ahora a que los vetos cruzados hacen inviable el resto de combinaciones recalcan además que Ciudadanos ya ha optado con claridad por los pactos con el PP

Voz 1727 13:31 gracias compañeros y mientras España negocia su futuro Institució Canal no vuelve a llegar un ramalazo del hedor del pasado reciente empieza hoy el juicio el Partido Popular por haber destruido supuestamente los ordenadores de Bárcenas para eliminar pruebas sobre la presunta financiación ilegal del partido la investigación apunta que borraron los discos duros treinta y cinco veces los rayano con lo rompieron pero el PP va a intentar jugar hoy su última carta recurriendo a la doctrina Botín intentarán que el caso NYSE juzgue porque porque la fiscalía no acusa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 14:09 año y medio después de que un juez ordenara la apertura del juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas hoy se sentarán en el banquillo como supuestos responsables el Partido Popular por un delito de daños informáticos así como la ex tesorera Carmen Navarro el representante legal del PP Alberto Durán ya otro empleado del partido las personas físicas serán juzgadas además por un delito de encubrimiento sólo habrá acusaciones populares porque ni la fiscalía ni Bárcenas han ejercido este derecho para las acusaciones hay sólidos indicios de que el PP borró rayó XXXV veces hasta su destrucción definitiva los discos duros de Bárcenas con el objetivo de ocultar pruebas del caso de la caja B que se investiga en la Audiencia Nacional hoy será día de cuestiones previas el PP que se enfrenta a una multa de diez coma ocho millones a la suspensión de actividad durante seis meses ya no puede recibir donaciones privadas invocar a la doctrina Botín para evitar ser juzgado Bárcenas y Cospedal serán testigos del caso

Voz 11 15:10 la marca de electrodomésticos Deco presenta la iniciativa Isla pro para fomentar los hábitos de alimentación saludable en la infancia come como tus ídolos descubre los frigoríficos Deco con tecnología neo Frost que conservan los alimentos frescos durante más tiempo

Voz 1727 17:32 termina la semana en la que hemos alcanzado la cifra terrible de mil asesinatos machistas en España desde que hay registros yo y le vamos a contar las consecuencias del caso de un hombre que mató a dos de esas mil mujeres justo

Voz 0978 17:48 bueno se pusieron en marcha las estadísticas

Voz 1727 17:50 especiales en el año dos mil tres El mató a la primera a su mujer y ahora en el dos mil diecinueve hace unos meses asesinó a su nueva novia y en la sede hemos hablado con Teresa Comte la madre de su primera víctima una abuela que tuvo que sacar adelante como pudo a sus tres nietos pequeños sin ninguna ayuda del Estado se la prometieron pero nunca llegó Mariola Florido buenos días

Voz 0259 18:16 buenos días Pepa la de Teresa es la historia de cientos de familias que tienen que hacerse cargo de los huérfanos de las mujeres asesinadas en su caso dos niños de ocho y seis años y una pequeña de tres

Voz 17 18:27 me ofrecieron muchas ayudas tengan ninguna ministro de esperando lo pasamos muy mal muy mal nos quedamos mi marido sin trabajo chicos con los abuelos que ellos dan la vida por ellos muy y lo hemos pasado muy mal económicamente

Voz 0259 18:48 el asesino de su hija pasó catorce años en la cárcel hace dos salió en libertad condicional en enero de este año volvió a matar y después se suicidó Teresa y su marido sacaron adelante a los tres nietos con la ayuda de familiares amigos y los vecinos de La Puebla de Híjar en Teruel

Voz 1 19:02 son unas ni es magnífica

Voz 17 19:05 me puedo quejar de ellos han salido unos niños muy bien educada se pueden dar en cualquier sitio no es porque lo diga yo que ese uso abuela la gente me dice que como he hecho para sacarlos adelante insertan formales como son tan buenas personas

Voz 0259 19:20 la única ayuda que reciben es de la Fundación Mujeres y del Fondo de Becas Soledad Cazorla gracias a ella a su nieta pequeña puede estudiar en la universidad Teresa envía un mensaje muy directo a Vox por cuestionar a las asociaciones de mujeres y por negar la violencia de género

Voz 17 19:35 según familiar suyo hace es si es violencia de género o no es boli diferencia de enero entonces pensarían de manera que se pongan en situación que nos quedamos nosotros

Voz 1727 19:49 qué tristeza para el resto en nuestra vida esta buena Pepa coraje esta vuela coraje pide a todos los políticos un mayor compromiso con estas familias que quedan rotas para asegurar rotas sin recursos económicos para sacar una familia sobrevenida adelante como hecho Teresa Comte Mariola gracias hasta hasta luego son las ocho y veinte en Canarias

Voz 0978 20:15 María Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo tranquilo sin grandes cambios algo menos de calor este viernes y máximas que llegarán como mucho a los veinticinco grados también tendremos mucho sol en unos minutos aquí en La Ser en Hoy por hoy vamos a hablar con el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros en estas intensas horas previas a que se constituya los ayuntamientos horas de tensión en la capital donde la derecha no ha conseguido todavía cerrar ningún acuerdo para sacar a Carmena del Palacio de Cibeles anoche Rocío Monasterio portavoz de Vox en la Comunidad se burlaba de la última propuesta de Ciudadanos que quiere una bicefalia en Madrid que gobierne dos años el candidato del PP José Luis Martínez Almeida dos años su candidata Begoña Villacís en Génova

Voz 1727 20:57 los rechazan de plano Andrea Levy Partido Popular

Voz 0978 21:00 Rocío Monasterio Vox hemos llegado

Voz 9 21:02 a un acuerdo en en en propuestas que no entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 10 21:14 esto de las dos años uno dos años otro yo creo que es absurdo es ineficaz y es poco práctico y además son apoderados ponga usted seis meses a Ortega que para poderse conservan coincida con la vida si tenemos Cabalgata de Reyes no

Voz 0978 21:25 monasterio en esa entrevista en Onda Madrid rebajaba las

Voz 1275 21:28 tensiones con las que el líder de Vox Santiago Abascal arrancó el día decía Abascal que querían consejerías en la Comunidad dos Si Ciudadanos tenía cinco monasterio asegura ahora que lo importante más que las consejerías son las políticas que

Voz 0978 21:41 ese pacto se lo estamos contando esta mañana en la SER la justicia absuelve al único acusado por la muerte de la mujer congoleña Samba Martine en el CIE de Aluche no fue atendida de sus dolencias como era debido eso sí lo constate el juez que hubo negligencia del médico acusado aunque no cree que deba asumir

Voz 1727 21:57 toda la responsabilidad de este fallecimiento Nicolás

Voz 0978 21:59 ella no

Voz 1620 22:01 el titular del Juzgado de lo Penal número veintiuno de Madrid concluye que sería injusto cargar al acusado en exclusiva el fallecimiento de samba y señala que tanto las omisiones de otros y la de eficiencia burocrática de la Administración tuvieron un peso relevante en que no recibiera el tratamiento debido señala negligencias médicas evidente desde el reconocimiento médico su entrada al sida luché hasta las numerosas ocasiones que fue vista por médicos y enfermeros que nunca la remitieran al hospital salvo el último día dando cuenta de lo penoso y lamentable de su traslado al hospital en coche de policía Hinault en una ambulancia Patricia Fernández letrada de la acusación popular

Voz 3 22:34 esta sentencia viene a corroborar las denuncias que se habían ardiendo dicen los colectivos sociales desde hace muchos años el CIE en su esencia es un lugar donde se vulneran los derechos de las personas en el caso de samba el derecho más sagrado el derecho a la vida

Voz 1620 22:49 las acusaciones estudian presentar un recurso

Voz 0978 22:52 ha avanzado esta mañana la línea siete b de metro sigue haciendo aguas las últimas obras también han sido un fracaso titulares con Virginia Sarmiento según el último informe de la Consejería de Transportes al que ha tenido acceso la SER los trabajos

Voz 1727 23:04 para evitar filtraciones del último verano tampoco han función

Voz 0978 23:06 nadó la inversión ha sido de tres millones de euros que ascienden a dieciocho en los últimos diez años según ha sabido la ser la justicia exige al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que devuelva a los sobre sueldos que cobraron una decena de altos cargos entre mil novecientos noventa y ocho el año dos mil entre ellos está la mujer del número dos del PP en la Comunidad David Pérez mañana de nervios para los treinta y cuatro mil alumnos que se han examinado en la antigua selectividad en las seis universidades públicas de la comunidad los resultados saldrán en Internet a mediodía y Coppola Polly ha difundido una guía en las comisarías de la Policía Local y Nacional para detectar posibles delitos de odio relacionados con la LGTBI fobia en las fiestas del Orgullo el objetivo es mejorar las herramientas para que las víctimas se atrevan adelante

Voz 0978 29:39 y es que son reincidentes que se sube mañana al escenario de las fiestas de Moncloa Aravaca las fiestas de San Antonio de la Florida concierto en el Parque de la Bombilla

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio en unos minutos vamos entrevistada en Hoy por hoy el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros que ya está aquí en la Ser y en la actualidad este viernes catorce de junio de vamos a analizar con Pablo Simón con Jesús Maraña Icon Teodoro León Gross y hasta ahora Aimar sigue sin respuesta la carta abierta muy crítica de uno de los fundadores de C's la escrito Albert Rivera

Voz 0027 30:41 es Francesc de Carreras que escribe en El País un texto titulado Querido Albert y que dice así no entiendo que ahora nos falles Albert que nos falle ciudadanos que el joven Maduro irresponsable que conocí se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de ciento ochenta grados y que antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España es circo contra toda tu trayectoria política Sete acusará con razón de que por tu culpa a rojas al PSOE A pactar con Podemos y con los nacionalistas precisamente aquello que Ciudadanos debía impedir se rectifica si pierdes credibilidad en los últimos meses dicho hasta la náusea que nunca pactaría con los socialistas pero muchos votantes de tu partido y también de otros creen que este país necesita un gobierno sólido y Ciudadanos contribuye a ello olvidarán esta desgraciada campaña recobra Albert la capacidad de liderazgo que has tenido en todos estos años afronta con valentía la la adversidad rectifica muchos no desean que a Ciudadanos les una sólo un melancólico recuerdo y la justicia absuelve al médico acusado de la muerte de Samba Martine la mujer que murió en el CIE de madrileño de Aluche después de pedir hasta once veces que le dieran un tratamiento que no recibió nunca Nicolás Castellano

Voz 1620 31:51 tilda el médico de negligente dice literalmente que infringió la práctica médica por no ordenar ni una radiografía ante la persistencia de problemas respiratorios pero considera que se trata de una infracción leve ignoro castiga el magistrado considera además que la actividad del médico acusado fue uno de los factores que provocó la muerte de San Martín pero ni fue el único y tampoco el más relevante apunta al Estado subrayando que la de eficiencia burocrática de la Administración tuvieron un peso relevante en que no recibiera el tratamiento debido Patricia Fernández abogada de la acusación popular

Voz 3 32:20 es especialmente relevante en la parte de la sentencia donde se reconoce efectivamente que las omisiones del acusado las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticos tuvieron un peso muy relevante en el hecho de que Samba no recibiera el tratamiento debido al tratamiento que probablemente hubiera ayudado a salvar su vida

Voz 1727 36:32 a las ocho y treinta y seis minutos de la mañana siete y treinta y seis en Canarias está Ramos semana con Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga que está en ser Málaga buenos días buenos días junto a mí en Radio Madrid Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días Jesús hola buenos días Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días buenos días esta mañana nos acompaña también Iván Espinosa de los Monteros que es portavoz parlamentario de Vox muy buenos días

Voz 1 37:02 muy buenos días Pepa los oyentes bienvenida la Cadena Ser

Voz 1727 37:05 dos ex vicesecretario también de relaciones internacionales su partido en el Europarlamento ayer supimos que finalmente los diputados de Vox se van a integrar en el grupo de los conservadores y reformistas europeos así se llama no del que forma parte la Nueva Alianza Flamenca que es el partido que ampara defiende y protege al huido de la justicia Puigdemont porque están juntos en un mismo grupo que comparte ese es el PP

Voz 1 37:27 pido que montó el partido europeo digamos europeo que montó el Partido Conservador el partido story es el partido es decir es un partido institucional serio grande importante es también el partido el que está integral partido Gobierno en Polonia es también el partido donde está el futuro creo presidente de Gobierno de Holanda que tiene camino es un joven que lleva un camino ascendente imparable es nunca es un partido donde hay gente muy sensata melón y italiana e Italia hay su partido está llena de gente muy sensata muy prudente y luego hay un grupo efectivamente flamencos donde hubo en su momento dos personas que ya no están que apoyaron a a la causa independentista catalana por desgracia prácticamente todos los grupos europeos tienen algo algo de esto el grupo al de por ejemplo que está Ciudadanos no es que tenga es Erekat claro el Partido Popular Europeo pues están los comunistas polacos en fin hay cosas muy peculiar en todos sitios en todo caso el acuerdo que nosotros tenemos con este grupo y que caracteriza a todos los miembros del grupo es que se respete la soberanía de acciones ajena ya saben que mientras estemos nosotros ahí desde luego jamás en nuestra presencia se podrá a hablar mal de España hay muchísimos menos mentir sobre Cataluña hay si alguno siga ocurriera ya se lo hemos advertido sea algunos ocurriera aparece un lazo amarillo que no creo porque los diputados elegidos este año por ese partido no parece que sean de ese talante pero si eso ocurriera alguna parecen un lazo amarillo pues nosotros a pareceríamos con una foto el duque de Alba en la solapa

Voz 1727 38:51 ya nos vayamos pero cuando lo organice un homenaje a han hecho eh lo amparan lo protegen lo llevan a sus teles les es prácticamente un héroe para este partido con el que ustedes van a compartir así

Voz 1 39:02 no no no por este partido para los dos eurodiputados que ya no está pero insisto en esta el propio propio apostó por no sé qué o el Partido Popular hay gente también que que ha defendido posturas absolutamente indecente

Voz 0978 39:13 decía usted que uno no puede elegir todos

Voz 1 39:15 sus socios de gobierno decía que había gente muy sensata en ese

Voz 1727 39:18 en el que se va a integrar también está efectivamente Ley y Justicia al partido que gobierna Polonia que tiene abierto un expediente de la Comisión Europea por faltar al respeto a la independencia judicial veguería alguno

Voz 1 39:28 eso es eso es estupendo igual que en el Partido Popular Europeo se inició un expediente contra su propio miembro Viktor Orban de Hungría por cierto iniciado por una eurodiputada que a continuación nada más conseguir que se reprobar a Viktor Orban e inició otro nuevo dentro perdido pero contra España pero faltaba democracia con el tema Katada entre Bruselas lo que ha pasado ante demasiados edad años es que os españoles os eurodiputados españoles con alguna aproxima excepción estoy pensando por ejemplo en algunos eurodiputados UPyD esta última legislatura que Calvet Maite Pagaza Kirguistán ciudadanos Moreno no sólo a los niños eh pero la excepción en España en Bruselas pero con España no se ha defendido bien no se ha explicado bien no se ha hecho un esfuerzo pues probablemente porque hemos tenido gente que no hablaba idiomas que no tenía experiencia nacional que no tenía muchas ganas de defender algunas ideas y principios y valores hoy con la llegada de tres eurodiputados los españoles por parte de Vox y espero que aún nosotros otros partidos eso va a cambiar nosotros vamos a dar la cara por España en todos los ámbitos y eso es una gran noticia para España

Voz 1727 40:24 no le preguntaba si le inquietaba la compañía de alguien que está expedientado por no respetar la independencia judicial que es la base de la democracia

Voz 1 40:31 lo mismo que me inquieta que hayan expedientado Viktor Orban que es parte de Partido Popular pero estos son juegos que se producen en Bruselas todos los días pero usted comiendo les sugiero que vaya a Polonia será una vuelta de idea que es la nación que ha acabado con el paro más deprisa que más crece económicamente donde más prosperidad donde hay más igualdad donde yo pasan mucho tiempo en Polonia por otros motivos tal yo que es un país modélico en muchísimos aspectos sobre todo en la transición del comunismo que has eso sí que ha sido un pasado realmente carente de derechos humanos y carente de progreso y carente de de de crecimiento del comunismo a un libre mercado donde las cosas funcionan extremadamente bien donde yo he tenido la suerte de trabajar y donde yo he visto una enorme prosperidad

Voz 1727 41:12 pues a que cree que la Comisión Europea lo persigue por algún motivo

Voz 1 41:15 bueno yo creo que hay en Bruselas un un claro enfrentamiento entre dos modelos no y no es izquierdas derechas en este caso su modelo de mayor integración europea en los que quieren crear los Estados Unidos Europa que es un concepto legítima o mi abuelo fue el primero que habló este en España es decir no no voy a denostar el concepto en sí mismo pero pero parece que no es quién forzar a eso y que tienen que las naciones soberanas y que las naciones cedan muchísimas competencias para unos burócratas o Europa burócratas que hay en Bruselas de franco alemanas franco alemanes que nadie elegido que nadie conoce se perpetúe en el poder ese su modelo y en ese modelo pues espacios izquierdas y derechas en España todos menos Vox igual que otro modelo que si cree que tiene que haber una Unión Europea que sí que cree que tiene que haber una libre circulación de personas y bienes y servicios que si cree que tiene que ver también de cooperación pero que no cree que tengamos que deja nuestra soberanía en manos de unos burócratas que nadie elegido en esa batalla como digo que no izquierda derecha en esa batalla pues unos intentan aplastados otros que todavía son minoría pero que van creciendo siendo en estas elecciones

Voz 1727 42:17 propósito de Europa Italia en Italia circula ya la propuesta de crear una moneda propia ustedes avalaría en eso defienden que algún defienden el euro

Voz 1 42:26 Nos el euro creo que hubiera tenido mucho sentido claro que hay cosas que habría que ajustar y claro que justamente vuela Polonia yo estuve en Polonia durante los años dos mil diez hasta el dos mil dieciséis aproximadamente en esa época estaba esperando a que Polonia se incorpora del euro para dos mil doce coincidió además con la Eurocopa si no me equivoco en Polonia y Ucrania sí era una medida o era un objetivo que todo el mundo quiere acatar cuando vinieron las crisis de de del euro cuando llegan las crisis de la moneda pues varios países de incorporase yo creo que ha sido perjudicial para ellos Polonia como digo que es un caso de éxito si se hubiera incorporado al euro hubiera disfrutado de tipos de interés más bajos ha disfrutado de de mayor y mejor circulación de sus bienes servicios en Europa está en el euro yo creo que ha sido un éxito para todos que haya necesarios creo que los hay yo soy partidaria de euro ni yo ni nadie

Voz 1727 43:11 Noruega de invierte en petróleo y apuesta por las renovables defenderán eso cuando llegue a Bruselas

Voz 1 43:18 defenderemos lo que haga Noruega

Voz 1727 43:20 la adicción a ver la desinversión en petróleo y la inversión

Voz 1 43:23 no yo creo que no hay que defender las nada que sea rentable lo que tenemos España tiene es un país de muchísimas virtudes si muchísimos activos y muchísimas fortalezas pero también tiene algunas debilidades entre las debilidades se encuentra que no tenemos hoy por hoy fuentes energía propia que nos permita sustentar pues claro que España tiene que hacer una apuesta ponencias renovables porque el sol es uno de nuestros activos pero hoy por hoy no podemos sustenta no sólo eso pero tanto España tiene que hacer una apuesta por un mix energético la mezcla de distintas fuentes alternativas de energía porque como digo no somos ni productos de petrolera y productor de gas atravesamos es de Petro la importadores de gas y la energía renovable las entorno es todavía no dan para sus centrarnos autónomas desde el punto vista

Voz 1727 44:02 yo propósito prolongaría entonces la vida de las nucleares

Voz 1 44:05 yo sí sí hasta que bueno ya sean técnicamente y operativamente factible nosotros hemos tenido la ocasión visita a algunas centrales que han decidido no ser renovadas por qué pues porque las digamos que las trabas políticas que se han puesto lo hacen prácticamente imposible pero es que España tiene dos escenarios que es todos los riesgos que uno quiera pensar que tiene hacia nuclear derivada del hecho de que somos vecinos de Francia que está de plantas nucleares si uno piensa en una planta nuclear tiene ciertos riesgos que sepamos que en España riesgos sea asume igual concentrar es que sin ellas porque porque están en Francia y una una crisis nuclear en su de Francia no afectaría exactamente igual sin embargo vamos en detrimento nuestro propio interés a base de cercenar el desarrollo o la implantación energía nuclear en España que es sin duda la más evidente era más barata la que más bajaría los precios de energías

Voz 1727 44:53 voy a poner un corte del Papa Francisco

Voz 0978 44:56 oye del un mandato bíblico

Voz 1727 44:59 pero acoger inmigrantes es su mandato bíblico dice el Papa Francisco lo comparte hoy le parece un buenista progre que además es un aliado de las mafias

Voz 1 45:07 bueno mire no vaya a dicen los calificativos pero ahora me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano cuántos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen que recibir porque sino como Europa efectivamente un país es una contiene destino de inmigración del mundo tenemos la capacidad limitada pues aquí podríamos efectivamente si abrimos si tiramos las fronteras hicimos es lo que decía Mariano Rajoy de que no cree en las fronteras pues en vez de recibir cientos de miles de inmigrantes al año podríamos de recibiendo decenas de millones de inmigrantes Anaya creo que hay que poner una cantidad que somos capaces de recibir y además me dice otra cosa es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuales inmigrantes viene porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición una cultura un idioma una fácil la integración que otros que la tienen en menor medida claro

Voz 1727 45:56 o sea que podríamos discriminar por razón de origen

Voz 1 45:59 naturalmente que es de origen claro otra cosa de cualificación también

Voz 1727 46:04 esta esta recomendando al Papa que acoja a

Voz 1 46:06 el vino como nosotros como nosotros respetamos la soberanía de las Naciones y el Estado Vaticano dependiente yo respeto muchísimo la decisión del Papa de acoger en el Vaticano a los cientos de miles a millones de inmigrantes que de ese es su soberanía

Voz 1727 46:20 mira que tengo aquí tengo una entrevista en El Mundo en la que dice Teodoro García Egea hoy que Vox está mejor es más útil fuera del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1 46:28 claro que sí para el Partido Popular es mucho más útil que estemos fuera lógico