Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

a esta hora comparece el presidente del Eurogrupo el portugués Mario Centeno para explicarlo

Voz 3 00:27 los detalles del futuro presupuesto común para la zona euro

Voz 1727 00:29 ahí imagen es uno de los grandes proyectos de reforma previa

Voz 0027 00:32 esto para prevenir futuras crisis pero que lleva años atascados los ministros del euro han necesitado una cumbre de dieciséis horas para desbloquearlos esta madrugada corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 4 00:55 sí de Chomsky texto atrás mide Brit

Voz 0738 01:02 el sexto y hemos pactado es el mejor posible dadas las circunstancias la firma Moscú que recuerda que antes de esta reunión había muchos gobiernos que al abrirse la discusión negaban incluso el principio de un presupuesto euro un principio acordado y que esperamos que en breves momentos Valori también la ministra nadie

Voz 0027 01:22 dentro de tres cuartos de hora a las diez menos cuarto comienza el juicio al el PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas para supuestamente eliminar las pruebas de su financiación ilegal la jueza que instruye el caso con será que hay indicios suficientes de que el PP eliminó aquel material a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico que existe el borrado de los discos duros treinta y cinco veces rayando los hasta su destrucción física pero el PP para intentar todavía hoy una última maniobra jurídica para evitar ese juicio invocar la doctrina Botín por la cual si la Fiscalía no acusa como es el caso si no hay acusación particular es algo que también pasa

Voz 1926 01:56 en este en este caso se puede pedir el archivo

Voz 0027 01:58 lo de la causa vox dice que los Estados tienen derecho a elegir cuánto y qué tipo de inmigración quieren frente a quienes defienden los derechos de los migrantes como el Papa Francisco de hecho el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros la acaba de decir aquí en Hoy por hoy al Papa Francisco que acoja a los inmigrantes en el Vaticano parece muy bien que el Papa la en el Vaticano cuántos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen

Voz 1671 02:30 fíjate que yo respeto muchísimo la decisión del Papa de acoger el Vaticano a los cientos de miles a millones de inmigrantes que deseen

Voz 0027 02:36 mañana se constituyen los más de ocho mil ayuntamientos que hay en España dentro de unos minutos aquí en Hoy por hoy vamos a hablar con algunos de los alcaldes futuros alcaldes más destacados pero vamos conociendo algunos pactos que son como poco curiosos por ejemplo en Jerez de los Caballeros en Badajoz con más de nueve mil habitantes el bastón de mando recaerá en la cuarta fuerza que es Podemos y además gracias a PP y Ciudadanos Extremadura Emma Salguero

Voz 5 02:59 con Carlos Santana cabeza de lista de Unidas Podemos Izquierda Unida por Jerez será según esta formación alcalde tras el principio de acuerdo de gobernabilidad alcanzado por Partido Popular Ciudadanos y la candidatura de Podemos acuerdo que quieren favorezca la regeneración democrática en la localidad como bases del mismo la transparencia pluralidad política participación ciudadana y la apertura de la gestión municipal acuerdo del que por cierto ciudadanos dicen no tener constancia desde el Partido Socialista partido en el Gobierno hasta ahora lista más votada lo han definido ya como un acuerdo de desgobierno

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 7 04:54 en el capi

Voz 0277 04:55 de once en el día de hoy nos parece desde luego que que esto no sé yo que esto no es responsable que no es riguroso es absurdo claro es que no entendemos cómo entendemos la obsesión de sido Martínez Almeida aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís hoy son dos años de Villacís hoy puro y no sabemos si mañana nos los días impares para Villacís por eso hablamos de moderno de cooperación pero que siempre es positivo contratos

Voz 8 05:17 que con una persona dialogante un Händel externa lastra representa un PSOE que todo el mundo sabe que es positivo pero que es más más hostil generación de conocimiento en los que admite en este caso porque me alegra encontrarme con el peso que lastra Gabriel Rufián Nos conocemos ya desde hace tiempo y tenemos como saben todos ustedes pues una buena relación

Voz 9 05:41 sin saber no se encuentra que pero vamos a contar no sé por qué el club Mika no

Voz 8 05:49 sí porque no pues nos une en este caso una agenda social

Voz 10 05:51 es un peligro

Voz 8 05:54 pero no sería sensato

Voz 9 05:56 tú hasta el día de hoy pero los he conocido hincar los derechos salen bien saben cómo es aquí Monti

Voz 8 06:11 me gustaría saber en qué momento el Partido Popular y Ciudadanos prefirieron abrazarse

Voz 2 06:16 arqueologías de lo dijera que no vuelva a gobernar la izquierda aceptaré Madrid hizo también nos anima

Voz 11 06:33 entre socialistas y comunes comunes y socialistas

Voz 8 06:36 a pactar con Weis y alucina

Voz 9 06:41 hemos hablado con Valls ya hemos acordado

Voz 8 06:45 abrimos con la intención de bloquea sigue la misma como como alcaldesa cuatro años más tenemos con la intención de vengo a simpatía ese desaparecido todo disimulo son ocurrencias que se les van ocurriendo sobre la marcha artificio que no compartimos esa propuesta de ocurrencia

Voz 11 07:12 yo todos los de coalición entre socialistas y común

Voz 8 07:16 nosotros no tenemos mayoría absoluta por esa hablamos de cooperación sueles compra ocurren veníamos a hablar vienen de lo peor de nuestro pasado con Pepa Bueno

a las nueve y siete minutos de la mañana a las ocho y siete en Canarias

Voz 9 07:43 la Sala de Hoy por hoy con Pablo Simón con Teodoro León Gross Icon

Voz 1727 07:49 Jesús Maraña que la libertad de expresión la libertad de prensa admite excepciones baña

Voz 3 07:55 no es muy curioso pero bueno yo creo que lo fundamental esto es que bueno pues que la gente pueda escuchar directamente a un dirigente como el señor Espinosa de los Monteros un pues hablar del feminismo de la libertad de expresión del derecho a la información que desgrana precisamente muchos políticos y quizá algunos ciudadanos todavía consideran que ese es un derecho de los periodistas es un derecho de los ciudadanos y esto es lo que se está pulverizando por mucho que se niegue y por otro lado a la a medida que dan explicaciones pues yo hubiese definen más no pues no no eso no vale que un político puede tener un criterio como ellos dicen en un momento dado o otro en un escenario o en otro no no las feministas son feministas y son igual de respetables habló usted a la hora que hable y donde hable el derecho a la información de los ciudadanos exactamente igual los periodistas somos que intermediarios Vox no es nadie para decidir si un medio que ellos dicen que miente simplemente porque es crítico no tiene derecho a informar a sus lectores a sus oyentes a sus espectadores si un partido político a estas alturas no entiende esto es que no está entendiendo Olimpo el sistema democrático

Voz 1727 09:01 si las libertades y los derechos civiles no admiten excepciones hay algo más con qué rapidez envejecen cada vez más rápido los discursos políticos con qué naturalidad se dice bueno eso de la derechista cobarde eso era en campaña no pero fuera de campaña ya no hay derechito cobarde de campaña si podemos gobernar pues somos todos buenos amigos Teodoro que estás ahí en Málaga gasísticas a la entrevista

Voz 1926 09:26 el tiempo preguntar a la estupenda entrevista dicho sea de paso eh porque ha sido muy muy interesante y ha sido muy interesante algo que que hemos visto en el Iván Espinosa de los Monteros es un tipo de un tono más sosegado que otros dirigente de de Vox un hombre cultivado que efectivamente como tú le has ironizado que que habla idiomas y a menudo se parapeta en en loco

Voz 10 09:48 en se francesa So Ho en anglicismo

Voz 1926 09:51 hemos no es Martín dice el facha para entendernos no lo es es un hombre que tiene que tiene efectivamente registros más más sofisticados que otros dirigentes pero como cuando se le ha ido llevando al final ni en las preguntas de Jesús efectivamente ha terminado aflorando el dirigente de Vox el Martínez ideológico no porque independientemente de que podamos considerar que que un grupo de Whatsapp responde no responde al derecho a la información el discurso general del derecho a la información como el del feminismo o el de la inmigración son absolutamente inequívocos no hay Jesús acaba de explicarlo perfectamente el derecho a la información no es un derecho individual y activo por así decirlo no es el derecho que tiene cada ciudadano a ejercerlo sino es el derecho colectivo de todas las de la de toda la sociedad a que haya instrumentos que permitan que esa información que garantizada ahí ese instrumento son los medios de comunicación y somos los periodistas sino se protege a los medios de comunicación a los periodistas que las democracias en los nos han protegido no nosotros que somos no no por nuestra cara bonita evidentemente sí sin las democracias no sean protegido históricamente es justamente por la convicción de que dentro de los Checan balas de los poderes y contrapoder es la función que ejerce el periodismo de control de los diferentes poderes en el Estado es determinante que la ciudadanía necesita que ese instrumento funcione eficazmente para ser digamos una ciudadanía plena me parece que el señor Espinosa de los Monteros tiene este derecho insuficientemente desarrollado modulado

Voz 1671 11:26 yo no quiero dejar de pasar una cosa de la entrevista que es cuando ha hecho referencia a los grupos políticos con los que va a compartir grupo parlamentario en Turquía eh es decir a mí me ha llamado mucho la atención decir que por ejemplo Fratello Italia que es un partido que claramente está más a la derecha incluso por antecedentes que la Liga Norte actualmente la Liga de Salvini es un partido respetable razonable hablar de Ley y Justicia que está realizando un proceso de regresión autoritaria socavando los principios del Estado democrático en Polop

Voz 1727 11:55 el expediente de Bruselas es burocrático burocracia

Voz 1671 11:57 digo bueno podríamos hablar de eso es decir el luego la empezada sacar otros recursos no pero incluso Ford para la democracia de Países Bajos para los que no sepan quiere que es este partido Foro para la democracia es el único que actualmente sigue pidiendo un referéndum para la salida de la Unión Europea y es un partido que está más a la derecha que el partido de extrema derecha de ver Bilderberg es el Partido para la Libertad en ese país

Voz 0027 12:18 sí de esos socios como alguien razonaba

Voz 1671 12:21 con quién compartir grupo político yo creo que es toda una declaración de intenciones sobre cuáles son las coordenadas respecto a la integración europea en la cual te estás colocando es verdad que esto al fin y al cabo lo que hablas de una Europa de las Naciones una Europa que se repliegue

Voz 3 12:33 pero para reaccionar y muy llamativo en cualquier caso también

Voz 1727 12:36 el los balones fuera hacia el PP en materia europea no pues peor en el grupo popular pues peor ellos más

Voz 1671 12:41 sí ya ya y es verdad que han jugado a explotar algo que ha tenido el Partido Popular en España que es su posición muy tibia respecto a Víctor Viktor Orbán que no ha sido compartida por todos los cristiano demócratas partidos populares de otros sitios no finalmente han tenido que abrirá un expediente mucha suceso

Voz 1727 12:56 mañana de vísperas día de vísperas en general de la constitución mañana de los ayuntamientos en toda España hay gente que no sabe todavía si va a ser alcalde o alcaldesa oscile le puede caer por chiripa pero hay quien lo tiene clarísimo Joan Ribó bon día buenos días bon día

Voz 0942 13:14 buenos días al alcalde de Valencia de Compromís mañana

Voz 1727 13:16 será reelegido para un segundo mandato con los votos del Partido Socialista del País Valencià también hace cuatro años en su investidura se resistió a sujetar la vara de mando porque según dijo Dívar animando mañana tampoco lo hará

Voz 0942 13:31 bueno pues mira me recuerda

Voz 12 13:33 con me recuerdan cuadro de un mariscal

Voz 0942 13:36 al el tiempo de Napoleón y no me gusta esta forma demanda pero prefiero la forma de debate de participación evidentemente hay que mandar pero hay que hay muchas formas de liderar un gobierno el de la participación y el diálogo y el de llegar a consensos creo que la cadena de mando pues de alguna manera simboliza al menos históricamente pues otras formas de mandar un poquito más de otra manera que la que yo quiero sentar

Voz 1727 14:02 qué diferencias hay entre aquel Rivo hoy el Ribó de mañana que ha aprendido en este tiempo que le ha enseñado el ejercicio del mando

Voz 0942 14:11 la primera cosa que no enseñamos que el tiempo pase que eso es cuatro años mayor afortunada la segunda que que me ha enseñado evidentemente experiencia enseñado que el pie Point de la administración es un tiempo mucho más lento nos geológico pero es un tipo mucho más lento que los deseos y los proyectos que lleva a las personas y los grupos políticos por lo tanto es muy importante planificar con mucho tiento en la Administración todo cuando los problemas a resolver

Voz 1727 14:44 hay que resolverlos

Voz 0942 14:47 yo creo que eso es la gran enseñanza otras muchas otras muchas que son importantes y es que la participación de las personas que la ciudad es de todos y la tenemos que decidir entre todos mis

Voz 1727 14:58 los técnicos y los

Voz 0942 15:01 la sino que tiene que ser una decisión de eso

Voz 1727 15:03 una última cosa a usted se le mete en el grupo de los ayuntamientos del cambio aunque hay quien asocia ayuntamientos del cambio sola a Podemos en realidad se refiere a todos los ayuntamientos que fueron renovados en el año dos mil quince en aquel momento de mucha efervescencia política en nuestro país largo ha tenido un resultado muy malo salvo en Cádiz y en Valencia usted además en partidos diferentes el resto de los ayuntamientos del cambio practicamente no van a renovar pasado tiene alguna explicación usted para lo que ha pasado en este país

Voz 0942 15:39 bueno la primera explicaciones que no somos las aldeas galas de Asterix y Obelix Cádiz Valencia yo creo que lo que ha pasado en el caso de que el caso que estamos Cominos caso de Valencia es que en Valencia ha habido una coalición de Gobierno que siempre hemos gobernado yo creo que con eficacia ni siempre hemos gobernado teniendo los presupuestos aprobados el prime la primera ciudad de España Nickon unos planteamientos que discutíamos las cosas pero luego sí yo creo que es el elemento ha sido fundamental aparte evidentemente de introducir cambios profundos en la ciudad muchos niveles desde la parte pasión hasta la movilidad desde los servicios sociales hasta el urbanismo pero ese elemento quizás más decisivo ha sido el que nosotros nos hemos basado en una coalición mayoritaria formada por Compromís el Partido Socialista y el grupo afín a Podemos eh que de alguna manera ha dado estabilidad a un Gobierno de izquierdas y Forrest

Voz 1727 16:36 Joan Ribó enhorabuena anticipada e feliz manda gracias

Voz 0942 16:40 espero que se confirme porque estas cosas siempre hay que verlo camposanto

Voz 1727 16:45 mañana nueva esta mañana si me tienes

Voz 13 16:47 la mano en la llaga en un avión no hay garantías hasta luego nueve diecisiete ocho y diecisiete en Canarias PP y Ciudadanos se vuelven a reunir para tratar de desbloquear pues

Voz 1727 16:58 el Ayuntamiento de Madrid que está todo en veremos todavía Carolina Gómez buenos días

Voz 14 17:03 tal buenos días ayudaban a llegar sobre la bocina en el Ayuntamiento de Madrid bueno unos dicen que sobre mediodía en el edificio de los grupos municipales aquí en la calle Mayor no hay cobertura pública los medios nos han dicho que no pueden grabar mudo aunque puede que al finalizar hagan declaraciones entendemos que depende de cómo vaya la reunión esta mañana el PP y Ciudadanos tienen que resolver en menos de veinticuatro horas

Voz 1727 17:25 quién lidera la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1727 18:13 pues aquellas no lo sabía que su partido su partido que ya hay que lío tenemos en la capital de España cualquier novedad me cuentas Carolina gracias

Voz 2 24:10 la Cadena SER hoy

Voz 1727 24:35 son las nueve y veinticinco h veinticinco en Canarias y dentro de cuatro años en las siguientes elecciones Ciudadanos le come la tostada al PP diremos no tenía razón Albert Rivera pero ahora mismo no se ve eso puede que ocurra porque como la política es tan impredecible últimamente puede ocurre como la tostada en este tiempo sea el Rey de la derecha diré iríamos por ser un genio este señor pero ahora mismo en los pactos que se están negociando en un pacto global que le está permitiendo al PP habiendo perdido lo que ha perdido conservar mucho poder institucional que Ciudadanos no sea capaz siquiera de sacar la alcaldía de la capital de España es que llama muchísimo la atención

Voz 1671 25:13 yo creo que aquí hay dos reflexiones a plantearnos la primera que a lo mejor los tableros de negociación están menos integrados de lo que nos creemos es decir a veces tenemos la sensación de que hay un pacto global y de que está todo más o menos atado pero a veces yo tengo más la impresión como observador no que casi parece una banda de Pancho Villa y luego emergen equilibrios que van casi en el mismo sentido pero que no parece tan claro el qué lo que decide Ciudadanos en todos los sitios está siempre perfectamente lineal aunque es verdad que Madrid tiene mucho mando en plaza no hay una segunda reflexión que yo creo que es importantísima hay perdón porque ya sé que lo ha repetido varias veces que el sistema de elección en la alcaldía cuando tú tienes un sistema el sistema electoral artículo ciento noventa y seis de la LOREG establece que si no hay una mayoría absoluta en el pleno gobierno automáticamente la lista más votada y esto genera un incentivo en los actores a que se comporten jugando a lo que se llama en teoría de juegos un juego del gallina es decir que o Stubb o cero yo no podemos ceder los dos signos estrellados los dos con el coche entonces en Madrid es un ejemplo claro Madrid la lista más votada es Manuela Carmena sino no hay acuerdo ella continuará de alcaldesa aunque le pueden hacer una moción de censura después que es lo que hace el Partido Popular decir bueno yo soy el primero de bloque votar en Miami o de lo contrario el problema que tendréis vosotros es que que explicar nuestros votantes que al no apoyar a mi candidato deja ese continúe Manuela Carmena esto no es igual en las autonomías porque las autonomías tú puedes jugar con la abstención pues incluso amagar con una repetición electoral ahí es donde Vox está jugando Maduro fijar en las alcaldías Vox por ejemplo está está aceptando que Ciudadanos vaya a gobernar Palencia o Burgos donde es segundo en el bloque pero con tal de no bloquear no deja entonces yo creo que los dos tableros de juego por la regla de elección son distintos yo creo que si ahora no se ha equivocado aquí por una razón porque Si yo fuera ellos lo que haría es que le fuera una investidura fallida el sábado es decir que mañana no saliera Martínez Almeida y acoplar el tablero de negociación de la Asamblea de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid a la par porque la moción de censura la pueden hacer en cualquier momento y forzar al Partido Popular a que acepte a Begoña Villacís pero eso requiere audacia requiere salirse de su zona de confort yo tengo la impresión de que no se van a atrever finalmente hacerlo pero si no lo hacen yo creo que la alcaldía es muy complicado que la consigan porque es un escaparate estupendo Madrid para promocionar políticas

Voz 3 27:29 esa hipótesis seguiría necesitando que Vox estuviera en la misma línea claro yo de todas formas no la impresión de que haya digamos auto

Voz 25 27:39 comía en en en algunas ciudades au Hugo no hago comunidades

Voz 3 27:43 yo no lo estoy viendo demasiado nueve de hecho una de las cosas que no termino de entender hubo como decíamos bueno pues el tiempo dirá si Rivera se ha estrellado completamente con esa estrategia o no es que ha impuesto desde Madrid acuerdos incluso en sitios donde todos los argumentos empleados llevaban algún tipo de entendimiento PSOE Ciudadanos pongo el ejemplo de Castilla y León que hay no estaba Vox no están digo a nivel autonómico ahí durante toda la campaña ha sido a cara de perro entre PP y Ciudadanos entre los candidatos

Voz 25 28:17 Igea imagino eco

Voz 3 28:20 treinta y dos años de gobierno del PP es decir el argumento la regeneración va de Swayze ha estado ahí en toda la campaña de Ciudadanos la lista más votada ha sido la del PSOE es decir tenían todos los elementos para ejercer digamos el punto de vista que no ejerce no quiere ejercer y ha decidido no ejercer en ninguna otra parte tampoco lo han hecho y me consta que eso sea llegó desde Madrid el último día se ha impuesto ese pacto irse apremiado por cierto eso sí los acuerdos que se ha llegado que son de algunas alcaldías importantes o diputaciones se ha premiado a los candidatos municipales que había impuesto Rivera cuando perdió digamos el pulso con Igea en aquello de El Putxet

Voz 1671 28:58 pero sólo por matizar lo que quería decir me refiero no a la línea estratégica de pactar con el PP que eso claramente ha habido pilotado desde Madrid sino a las concesiones que le has arrancado al PP en cada uno de los territorios es decir que tú no has negociado por ejemplo pues yo te dejo y continúe el alcalde de Burgos a cambio de que tú es la alcaldía de Madrid sino que parece que los tableros en términos de las concesiones han estado más territorializada porque es verdad es que son ocho mil tableros distintos de juego no simplemente a eso me refería pero desde luego tienes toda la razón la línea estratégica ellos lo marcaron al han elegido han elegido bloque y eso continúa

Voz 3 29:29 yo lo decía simplemente por este que creo que no no puede sentar vienen las organizaciones políticas ni en los electorados este este digamos desprecio olímpico a decisiones que oye en un ámbito de elecciones legislativas autonómicas son municipales debería ser también los pactos posteriores deberían tener un carácter de interés autonómico y municipal etc

Voz 1926 29:53 hola Pepa decías tú decías tú si dentro de cuatro años es Rivera le come la tostada al Partido Popular pensaremos que era un genio yo no lo creo no o es posible que sí es posible que igual que sucede con Pedro Sánchez al que ahora se le considera un gran estratega que ha sabido acertar en todo el planteamiento general en el momento de la moción en el momento de del del calendario electoral es posible yo desde luego en el año dos mil dieciséis estaba convencido de que Pedro Sánchez estaba equivocando y me pronuncie sistemáticamente siempre que pude aquí en esta casa desde luego también los artículos de prensa eh con la idea de que ir a unas terceras elecciones era absurdo que el no es no no podía bloquear la la política española hiló pienso exactamente igual ahora creo que es posible que suceda lo la hipótesis que tu dices pero yo creo que Ciudadanos está vendiendo una de sus dos almas que es la que retrata el artículo de frases de carreras hoy no esa carta que les vive yo creo que la imagen de de Albert Rivera es la de alguien que está vendiendo una de sus dos almas porque como decía Pablo efectivamente ha elegido ya elegido el alma digamos de la derecha el alma liberal y conservadora quizás pero sacrificando todas la parte socialdemócrata de toda la gente que había

Voz 1727 31:02 la socialdemócrata la enterró ya incluso orgánicamente hace mucho

Voz 1926 31:06 sí pero había un alma liberal lo había recibido Pepa mucha gente desde el entorno de la socialdemocracia no decir muchos votantes de centro izquierda habían visto en Ciudadanos una oportunidad de regeneración y una alternativa es flexible yo creo que eso es lo que está sacrificando y cuando Albert Rivera como les recuerda les recuerda carreras en cuenta siete escaños podría hacer una suma con el PSOE de ciento ochenta que que apartara digamos la dependencia del populismo y el independentismo que es sustancial es que no es la idea primigenia de de de Ciudadanos cuando hace eso y además a la misma vez esta dije en Navarra oiga apoye a ustedes a la lista más votada los socialistas para impedir que lleguen que llegue los nacionalistas etcétera en fin yo creo que Albert Rivera está traicionando excesivo la gente ya digo una de sus dos almas la está enterrando por completo y es posible que dentro de cuatro años le come la tostada pero yo seguiré pensando que se ha equivocado

Voz 1727 31:57 Juan Espadas muy buenos días

Voz 26 31:59 buenos días Pepa qué tal está usted de felicitarse

Voz 1727 32:02 ninguna duda no mañana será renovará mandato

Voz 26 32:06 bueno sí yo creo que efectivamente mañana constituimos la corporación somos la lista más votada con con una diferencia grande respecto a la segunda Hay por tanto no hay tampoco una suma posible al otro lado así que no debe haber ningún problema

Voz 1727 32:24 con espadas ex alcalde de Sevilla del PSOE mañana será reelegido para un segundo mandato seguirá siendo el alcalde del ayuntamiento gobernado por el PSOE en toda España porque a los socialistas se les resiste en las grandes ciudades ahora

Voz 26 32:38 bueno pues la verdad que la la la gobernabilidad la fragmentación del voto en las grandes ciudades en muy muy acentuada no lo está moviendo también muy acorde con la realidad también política en determinadas ciudades importante no es el caso de Barcelona pues yo creo que en más más palmario en el caso de Sevilla lo que tenemos una situación que dentro de de una minoría un gobierno en minoría otro cuatro años atrás sí ha genera una estabilidad clarísima no en la ciudad ha habido una dirección en una línea política clara y eso lo qué ha votado en este caso lo los sevillano para su continuidad y con mucha más fuerza no que hace que hace cuatro años por tanto en lo que está ocurriendo en España es que al final esa fragmentación en muchos casos está llevando a pactos de gobierno mucho de ellos contra natura la gente votó una cosa encuentra gobernando al final en el municipio otra o algo que es más un experimento que otra cosa ir mucho caso eso yo creo que habrá que repensar lo claramente

Voz 1727 33:37 pero no alcalde puede salir con los votos del PSOE sólo pero los presupuestos los necesita aprobar con otros con quién va a negociar

Voz 26 33:45 pero porque porque una cosa es efectivamente tener los votos para poder tomar posesión como alcalde y otra que en función de los que tiene pues no va ni puede renunciar a una fórmula de trabajo de consenso y de acuerdo yo lo he hecho así con con dos concejales menos ahí con con uno más por parte de la segunda fuerza política ahora esa fuerza política tiene ocho concejales yo tengo trece ir eh bueno puede ahora mismo tengo que seguir en una lógica de búsqueda de acuerdo por tanto en función del proyecto político y que estemos hablando y que haya que llevar a pleno sea una infraestructura sea una decisión de una política social en un barrio sea la cuestión que sea o los presos

Voz 1727 34:24 puesto que son el instrumento de Gobierno una ciudad

Voz 26 34:26 por tanto yo soy un firme defensor lo he sido siempre como decía en este caso ante quién intervenía no de que no se deben bloquear ni vetar instrumentos de acción de gobierno que necesitan los ciudadanos diariamente para funcionar pues entiendo que habrá o debe haber una posición que sea constructiva en determinó a Moto2 y no es ingobernable absolutamente este país desde luego su su municipio no

Voz 1727 34:49 el alcalde suerte en la nueva legislatura un abrazo buenos días y adiós

que en los dos sorteos del triple de la XI

oye los números premiados han sido en el sorteo de la

mañana ocho

en el sorteo de la noche ocho y es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya pop de la ONCE en la ONCE nos mata tu ilusión

Voz 1926 40:00 en la Cadena SER hoy

Voz 1727 40:19 a las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias hemos aprendido algo sobre cómo negociar cómo lidiar con la fragmentación allá por lo menos las negociaciones se llevan con cierta discreción pero me recordaba Pablo Simón ojo qué le impactó sean públicos que los pacto sea público fiscalizar

Voz 1671 40:39 pero en otros países como Reino Unido tiene una figura la mayoría en los medios de comunicación que se llama el controler que lo que hace es básicamente ver el grado de cumplimiento que está teniendo un partido del acuerdo de gobierno o de El programa electoral y yo creo que eso sería bueno que el incorporase hemos también nuestra cultura ahora que tanto hablamos del check in pues estaría también genial poder fiscalizar mejor qué es lo que

Voz 1727 40:58 no sabe edificar a partir de ahora no los datos que manejan en sus declaraciones los políticos que por cierto tengo que decirles que cada vez incluyen menos datos en sus declaraciones desde que hay tanta gente verificando ya hay muy pocos políticos que hagan declaraciones con datos así una cosa genérica ideológica así pero decir éste que robó tanto Oeste que hizo caer el paro Tato esto llano esto ya no para que no verifique hemos pero para que podamos verificar los acuerdos de gobierno esos acuerdos tienen que estar puestos negro sobre blanco colgados ser públicos y con toda la letra

Voz 1671 41:32 claro porque si ya no tienes mayoría absoluta no puedes cumplir el cien por cien de tu programa entonces tienes que buscar un compromiso con otros partidos pero el fruto de ese compromiso es el acuerdo de gobierno y eso es lo que tenemos que exigir creo yo que sea público y que los medios de comunicación estén encima fiscalizado el grado de cumplimiento

Voz 3 41:48 pues mira un ejemplo sobre esto que estamos hablando no y que a mí me tienen poco intriga o no el el documento que ha pasado ciudadanos hace ya días no sobre el pacto que firmaría allí donde llegar a acuerdos en este caso municipios eh va a mi sorpresa porque esto sea firmado en Castilla La Mancha supuestamente es decir ha firmado con el PSOE para esa alternancia ese acuerdo en en dos de las capitales no en el primer párrafo de ese acuerdo se dice literalmente que se acepta o defiende la neutralidad de las instituciones espacios públicos incluida la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional siga sin acatar insisto en esta expresión porque se está diciendo que no está cumpliendo y que por lo tanto hay que aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1671 42:42 dentro de Albacete bueno es un el acuerdo genérico

Voz 3 42:45 danos Se supone que exige para llegar a acuerdos Se compró los partidos firmantes se comprometen los municipios en los que participen por eso Dios

Voz 1727 42:55 qué te es digamos la versión al documento

Voz 3 42:58 pasa ciudadano cualquiera saber si el PSOE acepta estos términos de este acuerdo porque a mí me sorprende en principio

Voz 1926 43:03 el caso si si como decía es irá aquí tantos años hemos repetido no las promesas electorales sólo comprometen a quién se las crea porque no no no Haidar que darle mayor credibilidad pues supongo que la nueva versión es los pactos electorales sólo comprometen a quien se los crea no decir yo creo que esos pactos me parece que fue algo que que humilló mucho que disgustó mucho a Vox en su momento cuando Ciudadanos calificó de de papel mojado el pacto que había firmado el Partido Popular con Vox para cerrar el el Gobierno andaluz no pero es que el documento que acaba de firmar Vox con con el Gobierno andaluz es también un documento absolutamente blando no es decir un documento que tiene unas partidas por dos millones de euros digamos el cero coma cero cero cinco del presupuesto andaluz una cosa en la que realmente lo que importa es lo simbólico es decir Vox lo que ha conseguido meter su logo junto a los otros dos plasmar los tres logos IS sencillamente es el único objetivo que tenía que tenían ese pacto pero me parece que que por demás la letra nadie les da más rigor que las viejas promesas

Voz 1727 44:07 Perales hombre un grado de cinismo para manejarse en el mundo es necesario pero compartido como Vox cuya existencia parte del hecho de que el PP era cobarde no era una frase hecha era una frase fundacional lo que les daba sentido a la emergencia de la extrema derecha en España la creación de un partido a la derecha del PP es que el PP era la derechista cobarde éste era esto es fundacional fundacionales una de la frase más nos acaban de decir hace una hora exactamente que bueno que unas cosas se dicen en campaña y otros cosas se dicen cuando se está gobernando pero es que es una frase Fun Da Cio mal cierto grado de civismo Teo sí pero sí pero luego lo esencial no yo no defiendo lo mismo mismo sitio que lo el dinero público los pactos hablan de dinero público aunque sea poco en Andalucía se va a detraer el dinero de la memoria histórica del siglo XX para invertirlo la memoria histórica del siglo XV bueno pues esto es algo eso son fosas que no se a descubrir eh porque vamos a volver a analizar la figura de Colón

Voz 1926 45:10 bueno de todos modos Pepa Si miramos el grado de ejecución que tenían los presupuestos andaluces en los últimos años está en porcentajes ahora que están haciéndose públicos los datos está en pleno trajes absolutamente estupefaciente es decir que dejar de ejecutar cantidades en Andalucía era perfectamente común pero no no yo no defiendo en ningún caso ese cinismo

Voz 1727 45:30 no es cierto es decir es de faltas

Voz 1926 45:34 lo que observo en el caso de de Ciudadanos era absolutamente ventanal para ellos y considerar que Vox era un partido de extrema derecha con el que no pactaría en ningún caso en fin estamos viendo no sólo el acuerdo de los tres logos de Andalucía sino cómo están empezando a romperse numerosísimos ayuntamientos

Voz 1727 45:51 mira a Teo tuve ocasión de que preguntes tú el primero al siguiente invitado José María García Urbano buenos días José María García Urbano buenos días

Voz 35 46:03 hola buenos días alcalde

Voz 1727 46:05 Estepona del Partido Popular mañana será reelegido para un tercer mandato después de haber sido el alcalde más votado de toda España de entre los municipios de más de cincuenta mil habitantes consiguió el sesenta y nueve por ciento de los votos veintiuno de los veinticinco concejales del Ayuntamiento como lo hace alcalde

Voz 35 46:29 bueno pues así es la verdad que le el año dos mil quince fui también el alcalde más votado de España con el sesenta por ciento de los votos y esta vez pues el hemos conseguido el mismo resultado pero con diez puntos más que como lo hacemos pues yo diría que es una mezcla de varias circunstancia la primera de ellas tener una gestión muy seria muy rigurosa muy comprometida o programa electoral que desde el primer momento lo hemos cumplido a rajatabla para con el programa electoral es un contrato que hacía es con los ciudadanos que tienen que cumplir los una relación siga las básica que te obliga bueno lo hemos hecho de manera muy decidido aplicamos aquí lo que llamo el concepto acción global de gobierno que desde el primer día tener completa determinación para poner en marcha absolutamente todo el programa electoral mira eso forma cuando poco a poco vas poniendo pero todo a la vez el programa electoral la sensación de cambio se produce enseguida el cambio real tendría que inmediata tratando de escuela en el mismo fue una acercaría la cercanía que había que entenderla haya sentido moderno las redes sociales pues puede que no sean un mecanismo de conducción social o política pero sí con las de comunicación que permite llegar dice permite obtener mucho sólo está en las redes sociales con la gente a través de Internet esa cercanía internautas hace también que te tienta muy consensos yo diría pudo haber diseñado un modelo de ciudad que que ha convencido a los ciudadanos los que podemos un cambio profundo casco histórico demostró enviado el modelo de ciudad que teníamos eso habría sido posible sin empatía sin que aceptaran todos los vestidos lo han hecho un aprobado como usted acaba de decir que me alegra muy mayoritarias

Voz 1727 48:09 todo tuyo tú que estás ahí al lado y que te lo conoces bien

Voz 1926 48:12 conozco José María hace mucho tiempo efectivamente lo hemos visto pasar de de dos mil once del cincuenta al sesenta sesenta en la última al setenta por ciento no es verdad que Estepona como él dice ha tenido una transformación extraordinaria es un José es un hombre Santísimo Pepa para el que no lo conozca es un hombre de tres oposición en notaría registro y abogado del Estado campeón de ajedrez en fin un hombre realmente brillante en los últimos tiempos le ofrecieron ir Francisco de la Torre Le quiso traer de número dos al Ayuntamiento de Málaga para que fueran definitiva a su sucesor y otros le están promete el estaban ofreciendo la Diputación de Málaga donde podría hacer la misma labor que en Estepona fue el Congreso pero regresó es decir que que qué tentación le puede llegar a José María García Urbano para salir de de Estepona saltara a otros escenas a otro niveles políticos

Voz 35 48:57 es bueno cuando pertenece a un partido una estructura común comulgan hace esencialmente con todos sus planteamientos del se está siempre a disposición de esa organización es mi caso pero de momento necesito estaban este pone cuando Paco de la Torre Francisco de la Torre paraliza el mejor alcalde de España los últimos años con respeto al resto de los de capitales de provincia y más cuando Paco pienso en piensos para acompañarle en la lista la verdad

Voz 0942 49:21 hago dos horas así muchísimo

Voz 35 49:24 ese momento estaban que supone

Voz 1727 49:26 alcalde la pregunta que media España se está haciendo ahora mismo qué van a hacer con el tobogán el tobogán urbano que tuvieron que clausurar porque pues que la gente esa daba porrazos en él qué hacer con él

Voz 35 49:38 bueno esto es una anécdota que son cosas que pasarme la vida yo entiendo que se ha tomado con cierto tuvo la tiene que tomarla con humor muy con humor siempre tienen las de Pola de hoy es conocida y reconocida aparte por otra cosa mucho más importante hemos lo capaces con nuestros recursos propios hacerlo de tal estado durante tuvimos recién inaugurado común plazas de aparcamiento polivalente recinto ferial un ordinario que hoy es uno de las un atractivo turístico más importante de la Costa del Sol del casco histórico con más de ciento veinte calles remodeladas que te remiten paseas porque si peatón realizado restringido al tráfico durante dieciséis diecisiete kilómetros y que tomó de los coches es a las salas este para que no ser orgulloso y en la que unos no

Voz 1727 50:21 no en la que han ratificado sus vecinos en las urnas sin ninguna duda pero cuénteme qué van a hacer con el tobogán

Voz 35 50:26 bueno todo ha tenido algún problema técnico como se ha visto lo clausurar de manera inmediata Estados ingeniero tomando las medidas correspondientes pronto veremos qué hacemos

Voz 1727 50:36 pues yo le agradezco que haya estado esta mañana la Cadena Ser suerte alcalde de Estepona en la legislatura que comienza mañana la legislatura municipal mucha suerte

Voz 35 50:45 gracias muchas gracias buenos días