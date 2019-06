Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1434 00:00 son las diez las nueve en Canarias

vox rechaza también la propuesta de Ciudadanos para que ese partido el PP se repartan los cuatro años de mandato en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Martín buenos días Pepa sí ha ironizado sobre esa idea hace unos minutos Iván Espinosa de los Monteros que es portavoz de Vox al Congreso acaba de estar en Hoy por hoy dice que con esa idea a ellos les tocaría gobernar ocho meses en la capital así que sigue por tanto en el Aires alcaldía veinticuatro horas de que se constituya los ayuntamientos a Espinosa de los Monteros ha explicado también que ahora a su partido no le toca seguir descalificando al Partido Popular justifica que esas descalificaciones tiene su momento himno es cuando hay que llegar a acuerdos después de unas elecciones

Voz 0237 00:44 nosotros ahora estamos en voy con otra manera todos los políticos cien distintos registros en distintos momentos una cosa es lo que uno dice en un mitin otra cosa es lo que una dice en una charla con amigos de cosa al Parlamento yo no a profesor del colegio de lengua que decía que que el inteligente era saber habla en distintos registros en distintos momentos para cada momento pues hay registro escrito hoy no estamos eres hoy estamos a intentar componer gobiernos Hinault en intentar atacar a a los que han sido nuestros rivales y hoy tiene que ser nuestros

Voz 0325 01:11 más cosas los países de la zona euro han llegado a un acuerdo esta pasada madrugada para elaborar un presupuesto común para esos países que comparten la moneda común al acuerdo Le sigue la reunión hoy de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:25 la Unión antes de la que ha hecho declaraciones la ministra española Nadia Calviño para precisar que en su caso lo importante es que esta noche se ha celebrado un debate que no cierra la opción del presupuesto pero Calviño no da por hecho que el acuerdo realizado esa noche valga como para definir el futuro presupuesto del euro España es más exigente que el resultado de la reunión de esta noche y por tanto la ministra española ahora espera que sean los jefes de Gobierno los que intenten volver a hablar del tema

el Gobierno de Irán ha respondido a esta mañana

Voz 0325 01:55 las acusaciones de Estados Unidos quién culpa al país asiático de estar detrás del ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán amplía Carlos Cala el presidente iraní interviene en un acto a esta hora en el que ha acusado a Estados Unidos de ser una amenaza para la estabilidad de Oriente Medio antes el ministro iraní de Exteriores ha dicho en Twitter que EEUU intenta sabotear la diplomacia sin evidencias sobre la supuesta culpabilidad de su país en ese incidente la crítica de Mohamed Sharif concluye calificando la actitud de Estados Unidos de Terra el mismo económico contra Irán EEUU acusa a Irán de estar detrás de las explosiones de ayer en dos petroleros basándose ha dicho la secretaria de Estado en informes de inteligencia y en el tipo de armas que sean empleado Estados Unidos mantiene por tanto que se trató de un ataque terrorista y el Gobierno del Reino Unido le ha mostrado su respaldo esta mañana también ha hablado el Gobierno chino que ha pedido calma a todas las Artes ni mientras tanto además el precio del petróleo se mantiene más estable esta mañana ha empezado con un repunte pero en estos momentos baja alrededor de medio punto porcentual el barril de Brent que es el que se usa de referencia en Europa se sitúa ligeramente por encima de los sesenta dólares diez y tres tiempo para el información de su comunidad

lo popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital vuelven a reunirse esta mañana para tratar de cerrar el acuerdo que permita sacar a Carmena del gobierno municipal los populares se reunieron ayer por la tarde también con Vox cuyo apoyo es imprescindible aunque Ciudadanos sigue negándose a negociar directamente con ellos aquí en Hoy por hoy Iván Espinosa de los Monteros recordaba que no van a permitir que los desprecian tildaba de paso de tontería la propuesta de la formación de Albert Rivera de una bicefalia en el Ayuntamiento

Voz 0237 03:32 a unos de tocarían unos ocho meses hemos calculado para una broma no vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos Partido Popular si alguien quiere formar un gobierno dejando de lado a Vox no lo va a conseguir si alguien quiere formar un gobierno en colaboración en cooperación en cohabitación como se quiera llamar con Vox pues entonces nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso

se lo venimos contando esta mañana en la SER el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que exija a una decena de altos cargos del PP que devuelvan los sobresueldos que cobraron entre mil novecientos noventa y ocho y el año dos mil entre esos funcionarios está la mujer de David Pérez el número dos de Isabel Díaz Ayuso Ángel Galindo es portavoz de Alternativa por Boadilla

Voz 2 04:26 por fin el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado el cálculo de las cantidades que deben devolver eh todo el personal funcionario del Ayuntamiento

Voz 3 04:34 estamos muy contentos y bueno la pelea ha merecido la pena aunque bueno once años once años de batalla con el partido

la mañana de nervios para los treinta

de cuatro mil alumnos que se han examinado de la Eva o en Madrid en las seis universidades públicas madrileñas los resultados iban a conocer a partir de las doce del medio día se podrán consultar en internet dieciocho grados en el centro de la capital

jóvenes que no es que aparquen debido a golpe de batería

Voz 7 05:45 sincero

Voz 1995 05:46 gente yo creo que me dedico a esto por por estas cosas muy buenos días hoy les hablamos desde el Museo del Prado son las diez y cinco minutos una hora menos en Canarias doscientos años de historia tiene el suelo que estamos pisando ahora mismo Ikea doscientos esta mañana durante un ratillo no mucho Nos vamos a olvidar quiénes somos para concentrarnos en quiénes queremos ser que de eso va a los museos Amigos de este Museo y todos los museos del mundo sirven para recordarnos que la felicidad se llega por el camino de la indulgencia y el hedonismo no solamente estamos en el lugar uno de los lugares más bellos del planeta es que además es viernes no ha sido fácil y sencillo pero hemos llegado al viernes toda la vida oyendo eso de que hay que tener los pies en el suelo cuando lo realmente recomendable es meterlos en el y el caso es que van a subir este fin de semana las temperaturas en todo el país recuerden las Termópilas Lepanto Waterloo Stalingrado la del Ebro hoy por fin la batalla del termostato se cuentan entre las más terribles de la historia ojo virtuales amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice además bueno hoy tenemos muchas muchas cosas que contarles así que recuerden que les vamos a hablar de este depósito el pasado el esta inspiración del futuro

Voz 8 07:30 entonces las puertas

Voz 1995 07:31 el del Prado tonto en estos ha llenado de los confundimos creo que son surcoreanos pero sin haber duro

Voz 1043 07:39 sí asiáticos para estar seguros muy buenos días en hola buenos días dime Alarte bien no han dejado este fantástico que

Voz 9 07:59 hombre yo tengo algunos venden estabas en en el

Voz 1043 08:05 a esto en bastante buena forma para de esta edad yo pues un poco agotado ya porque sólo unos cuantos meses sí mucha actividad pero muy contento porque está todo saliendo bastante mejor de nuestras más optimistas previsiones

Voz 1995 08:17 de Miguel no se canse la pregunta cuál es la correctamente si es para qué sirve un museo director o al revés para qué sirve un director museo

Voz 1043 08:26 me un director en un museo pues es un poco como el cómo

Voz 1995 09:00 Miguel se dice que algunas ciudades y algunos lugares uno tiene la sensación de andar pisando piel del de todos los que antes pasaron por ahí la la que se dejaron muchos para defenderlo en el Prado estamos pisando PIL

Voz 1043 09:13 sí sin duda yo creo que además en la en la cultura hay una metáfora que estuvo redadas de de Musas clásicas en una metáfora que viene de la mitología que yo creo que es muy bonita que es la de el paso de la antorcha al conocimiento no os podemos decirlo ya que ya que estamos a hombros de gigantes no es verdad osados dos somos la consecuencia de lo que ha venido antes de nosotros no y todas esas generaciones anteriores son las que han hecho posible que el que el que el Prado cumpla los hechos usted lleva veintitrés años trabajando aquí veintidós veintidós veintidós de de

Voz 1995 09:42 vale yo

Voz 1043 09:43 en general lo tiene tanta experiencia de esa futuro

Voz 1995 09:46 sólo veintidós años trabajan aquí

Voz 1043 09:48 usted P los cuadros igual porque cuando llego a los cuadros

Voz 1995 09:51 evolucionan con uno

Voz 1043 09:53 me yo creo que sí yo creo por lo menos tu percepción de los cuadros evoluciona pero es que tampoco hay que ir a un abanico así cronológico tan amplio a lo largo de una semana de un mes pues también varía tu percepción porque depende también mucho de cuál es tu estado de ánimo en cada momento no

Voz 10 10:07 eh pues esto me gusta venir discutido en casa hoy y uno

Voz 11 11:25 si has Toni Mira notan

Voz 12 11:28 adentrar entrar Pablo no me que estoy haciendo cola

Voz 11 11:30 Tom pero me he encontrado con Miguel Falomir mientras salía y he visto que tenía cara de menuda oficina tengo este es un día más para mí Mundial nuevo un día más en la oficina pero voy a entrar es verdad que me lo cruzado ha tenido que pasar una cola yo calculo que tendrá uno cien metros fácilmente de longitud hay muchísima proporciona hay una producción altísima de público oriental todos llevan su teléfono móvil en la mano así que tenéis que poner guapos porque vais a salir en la foto ya ya os lo anticipo Easy hay días un día magnífico la verdad es humorista deportivo diría que hay un día fantástico para la práctica de la visita museística a tendremos unos dieciocho grados y un guitarrista tocando clásicos de la de la música españolas de Falla Albéniz Ci como digo pues eso siempre son cien metros de cola que empiezan a entrar ahora despacito de pasito con una cara de ilusión tremenda porque no tienen la suerte de Miguel Falomir de entrar aquí todos los días ir nada más yo creo que hoy Tony es un día fantasma cobra entraron al museo del Prado porque a lo mejor hay dentro en los habéis dado cuenta pero aquí fuera todos estamos pendientes de las cosas que nos diferencia Noise como ese conforman los ayuntamientos y todos estamos muy pendientes de centrarnos en las diferencias ahí dentro dentro de los museos de de los muros enormes este Museo da igual si se gobierna en coalición cooperación o la nueva fórmula que se inventen en El Prado hay total unidad entorno algo que es mucho más grande mucho más eterno que todas las legislaturas juntas y además estáis vosotros así que yo estoy en la cola si me dais yo calculo que pues diez minutos

Voz 1 12:53 Ellos que son muy grande nos vemos dentro

Voz 1995 12:56 luego nos vemos Pablo pero eviten algo que todo el mundo viene Miguel con el teléfono móvil en la mano usted tiene Pascual de Instagram

Voz 1043 13:03 yo no tengo en cuenta ni de Instagram de Twitter el museo la tiene y funcionar espléndidamente viene por ahí en la persona encargada de de llevarlo no pero pero no yo particularmente no lo tengo un bueno este museo mi predecesor tome una decisión que que genera cierta polémica es el de prohibir el el tomar fotografías pero que que digo es decir hay gente que la critica pero hay muchísima gente que nos lo agradece porque hace la visita bastante más placenteras

Voz 1995 13:32 ah y sobre todo los influencer se quedan en la puerta bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos con Miguel Falomir Rosa Márquez muy buenos días

Voz 1995 18:27 acabada cuenta Miguel que se dejarán los está viendo a nosotros pensando que somos también parte de la exposición de

Voz 1043 18:36 como obras de arte vamos a lo mejor piensan que necesitamos un poco de restauración estamos rodeado de musas pues pueden pensar que estamos en el Parnaso sábado pero me gusta

Voz 1995 18:45 usted esta posición no de pasa aquí gente hoy les estamos hablando en directo desde el Museo del Prado y estamos con subdirector es el segundo centenario de uno de los paga el mejor museo del mundo

Voz 1043 18:58 poco hay que exagerar pero bueno uno los menores

Voz 9 19:00 donde estamos si no podemos es si lo aquí donde se mire les ha venido láser a tocar sin duda sin duda doscientos años de la galaxia mudéjar

Voz 1995 19:10 o puede que que bueno el día diecinueve de noviembre nosotros estamos un poco de la gran fiesta porque realmente el día diecinueve de noviembre se cumplirán doscientos años de la dinamización de de este lugar como era ese día Miguel

Voz 1043 19:24 bueno ese día lo que se va a hacer es inaugurar la última de las grandes exposiciones del bicentenario que hemos querido dedicarla al gran artista español que estaba vivo cuando el museos inauguró que fue que fue Goya y entonces ese día pues los Reyes y habrá una era una inauguración de una exposición sobre dibujos de Goya y luego lo que será también es saldar una deuda histórica el museo del Prado no siempre ha sido muy agradecido con aquellos que han contribuido no va a engrandecer sus colecciones y precisamente en esta sala se van a desplegar los nombres de todos aquellos que han colaborado no hacer de Prado

Voz 1995 19:57 lo que es hizo abrirlo todavía más RAC1 va por ahí sea cuenta que la ideal

Voz 1043 20:02 la idea es esa y la fuerza la idea fuerza detrás del bicentenario es recordar que esto es de todos no te gustaría

Voz 1995 20:08 sí todo eso de llegar aquí la sala Tom Cal pinturas nórdicas Siglo XVI

Voz 1043 20:13 qué expectativas pero a lo mejor me va de excepcional no sé pero no está no está claro está la mano

Voz 1995 20:19 bueno otras exposiciones que tiene ustedes programadas es muy interesante porque casi están decidiendo están obligando a todo un país a fijarse en encuadra no hay una pintura para una nación el fusilamiento de Torrijos que va a estar hasta el treinta de julio esto cómo se decide porque obligan a la gente mira a quien fíjate este estamos contando una historia

Voz 1043 20:39 pero este este año son los doscientos aniversario de la fundación pero también es el ciento cincuenta aniversario de la nacionalización de las colecciones no este museo abre como como museo real los cuadros es son propiedad del del Rey siguen siendo propiedad de la Corona hasta la hasta la revolución de mil ochocientos sesenta y ocho cuando se convierte en Museo Nacional no y el cuadro que de alguna manera simboliza eso son Los fusilamientos de Torrijos que es el único cuadro que tiene el Prado que fue encargado expresamente por un presidente de Gobierno por por Sagasta para colgar aquí para celebrar además la conquista de las de las libertades no es un cuadro que ha tenido además un una significación política importante antes del Guernica era el gran cuadro de la de la de la de la progresía en en en España la gente tenía en su casa reproducciones del cuadro como los años sesenta y setenta pues pues la gente tenía reproducciones del Guernica y creo que es un cuadro fabuloso y que los españoles pues no lo conocen tanto como debieran y creo que esta es una oportunidad extraordinaria de hacerlo

Voz 1995 21:36 ha dicho algo muy importante y es que hay que recordar que el Museo del Prado se basa en el criterio de los regentes de reyes y reinas que conforme sus gustos eran más de Ruben B de de Velázquez iban conformando su colección es una colección privada que ahora que ahora es de todos pero que es

Voz 1043 21:55 tercio de una familia real que si va lo cual lo que lo cual explica en gran medida pues la naturaleza del museo no es decir no es no es un museo enciclopédico en el sentido que está diseñado por por creadores del arte no que quieren pues ofrecer un panorama exhaustivo de toda la evolución a Pedro accidental sino que es pues está hecho básicamente por unos Reyes coleccionistas que que intentan acaparar cuantas pinturas pueden de los artistas que les gustan hidrógeno les gusta pues no no tiene interés en tener ninguna no eso explica los tremendos aciertos pero también algunas lagunas que tiene una colección

Voz 1995 22:27 no algo hay que quiénes son los que McGuinness más bien está por por nacionalidades

Voz 1043 22:32 pues por nacionalidades este año por primera vez han sido los italianos seguidos de los estadounidenses que han sido los primeros los seis años anteriores y en tercer lugar es sorprendentemente surcoreanos vienen más surcoreanos que que franceses ingleses alemanes

Voz 1995 22:46 esto nos hace pensar siempre lo mismo habrá gente de Madrid que no haya venido nunca que venga un señor de de Corea del Sur seguro separado y lo veía a la gente

Voz 1043 22:56 bueno una una de las cosas en la que estamos empeñados es en en en abril del Prado a todo y cuando iba a todos en no se trata sólo de geografía Se trata también de de de estructura social aquí hay claramente los museos e pues por desgracia pues tiene

Voz 8 23:10 lo público con que proceden de un

Voz 1043 23:13 eh espectro social muy muy determinado no y hay zonas e de todo el Madrid Sur por ejemplo que son pocos los que vienen no hay que hacer pues una labor adicional para conseguir que venga

Voz 1995 23:24 hablamos hace segundos con con el jefe de comunicación de Prado con Carlos te aguaceros que viene mucha gente tenemos un problema nosotros gastos esto está siempre masificado o gente todo el rato no pues ver cuadro sino viniera nadie diríamos como el que está pasando en el Prado que no que no viene nadie pero habrá un punto intermedio en que podamos disfrutar de de menú por según por ejemplo en París en luz ya eso es imposible eso ya es una cuando yo creo yo creo que por un lado

Voz 1043 23:48 m como responsable en institución cultural e nunca me voy a quejar de que venga gente yo creo que eso está muy bien no otra cosa es que ciertos museos en los últimos años se han convertido en destinos turísticos de masas cosa que antes no sucedía siempre ha venido la gente a los museos pero nunca en estos números también es cierto que en estos momentos uno de los grandes o probablemente el principal reto que tienen estos museos no del top veinte anotó treinta es como seguir haciendo compatible una visita placentera de la colección con números cada vez más crecientes

Voz 1995 24:22 pero el año pasado por ejemplo el Miguel hit momento fue Beyoncé bailando delante de la democracia esta imagen que que ha hecho que mucha gente apoyó voy ahí donde vaya donde va la billón sea en Goyo una acción así Aquino no tenía ahora aquí

Voz 1043 24:36 aquí aquí El museo ha estado abierto y constantemente ahí hay que hay conciertos además de de de pues desde música clásica esta música

Voz 6 24:45 hay hay más

Voz 1043 24:46 creo Performance de de teatro de bailes decir eso está abierto yo creo que aquello era algo escandalosamente busca ese tipo de público que al final cuidado hay que recordar que hace dos semanas el museo del Louvre estuvo cerrado eh porque los vigilantes se pusieron en huelga aquello era insoportable no la presión de tantos de tantos visitantes yo creo que hay que tener un poco saber manejar va nada

Voz 1995 25:11 a ti la gente que viene aprecia realmente el el patrimonio tenemos aquí venga de donde venga lo aprecia lo valora

Voz 1043 25:16 pues yo creo que como en todas partes uno es la ofrecerán más de uno lo ofrecerá menos yo creo que es ese que es eh no podemos pedirá que todos los tres millones de personas que vengan aquí pues sea no se conviertan tras la visita en unos amantes del arte con que haya unos cuantos que lo que primero que todos tengan una visita lo más lo más placentera posible y en segundo lugar pues siempre vas pues de alguna manera inculcando pues un cierto

Voz 1995 25:41 todo amor por la pintura en seguro pero habría que evitar que que los museos que el Prado fuese como pasear por la Gran Vía en las Ramblas no digo que cuando vayan a entrar hagan ustedes un examen nueve pintores españoles del barroco pero sí deberíamos yo creo un poco empeñar la gente antes de llegar a que conozca un poco mejor pero sí

Voz 1043 25:59 tienes que dejarlo a la iniciativa de cada cual no las formas hay mucha gente que viene que no sabe nada precisamente una vez dentro es cuando experimenta no sea especie de conversión entonces yo creo que eso sería una actitud un poco elitista si quieres no dejaría fuera el museo los museos durante mucho tiempo venían pocos y además eran gente normalmente de una clase social alta muy culta de hecho no había carteles en los cuadros no se necesitaba bastará con identificaron había que explicarlo porque la gente pero bueno como digo pues venía de cierto ahora yo creo que había una democratización de los museos el público es cada vez más variopinto yo creo que eso es bueno tampoco hay que poner barreras no estoy usted es el director digas lo que vamos aceptando hizo otro aspecto de esto

Voz 9 26:41 es que las tiendas en los museos mucha gente and de vienen a ver las obras pero es llevar

Voz 1995 26:46 tenemos aquí al director del Prado para hablar de la tienda del museo

Voz 9 26:49 pero yo estoy imaginando en estos indudablemente los

Voz 1043 26:53 actor es que han de explosivos del mundo

Voz 9 26:55 en Navidades donde estáis todos sentados hablando de lo suyo seguro que el tema de la tienda también porque hoy en día por llevar algo del Prado a su casa

Voz 1995 27:06 el bailar a los directores de museo lesivas detallito la

Voz 1043 27:10 amenaza de las tiendas son importantes una fuente de ingresos para el museo y también cada mes más de hacer visible se ahí dar una visibilidad lo que es los El museo y su sus objetos y digo no

Voz 1995 27:21 hoy Miguel Falomir es en Hoy no escritor de pero hoy va a ser nuestro directo y nos ha dejar entrar lo hemos pagado al más os que

Voz 26 27:28 por el momento

Voz 1995 27:29 no lo digamos muy alto eh Miguel hoy es importante para nosotros es hace mucha ilusión en la Cadena SER a este problema estará en este en este museo durante doscientos años el mundo entero ha tenido la oportunidad de visitar este museo sino lo ha hecho hágalo lo ha hecho hace poco repita merecer apenas siempre el este a extraordinaria colección de arte Miguel muchísimas gracias a vosotros vamos a intentar dejar luego todo recogido en el evento que nosotros La Ser somos limpios de otros no puedo hablar de la SER buenísimos Miguel muchísimas gracias a vosotros de hacer seguimos en Hoy por hoy en directo desde el Museo del Prado

Voz 15 29:26 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 32 29:31 para un autodidacta Fran el que toca de oído como yo el ukelele exhibe entendí que prefería tocar bien el ukelele que seguir tocando mal guitarra y eso fue como una nueva filosofía personal sino poder con la vida provoco la visita se me había vuelto todo demasiado complejo me quedaba grande toda esa que habíamos levantado justos gata no estaba bien tampoco nos estábamos odiando cómo estás lista de cosas en oración con visado la Rosina Yago desliza que hay temas pendientes dieron una tormenta turista me perseguían y supongo que milita invisibles te perseguían a dos modistas tácita mi demanda cambiantes asimile de las listas visibles el organismo bastante bien porque solistas propias yo no sienten como ajenos esos temas por resolver

Voz 33 30:29 la uruguaya Pedro Madrigal

Voz 34 30:31 dos mil diecisiete el placer de escucha

Voz 1995 32:55 esta mañana hemos decidido pasear por el Museo del Prado seguramente la pinacoteca más importante del mundo que como saben insisto este año cumple doscientos años iba la entrevista no sé cómo va a ser Andreu Buenafuente muy buenos días bajas de Álvaro Order pero yo estoy ahora mismo un poco este y nervioso ya estaremos

Voz 0169 33:14 a la altura no en la Historia

Voz 1995 33:16 emplaza y seguir te puedan

Voz 0169 33:19 donde sí ya estoy nervioso cuando no cuando vengo solo

Voz 1995 33:22 sin nada que es la primera vez por cierta a mí siempre me

Voz 0169 33:25 giran una sensación muy especial los museos

Voz 1995 33:28 sí mira haber verán ustedes estamos delante de un cuadro maravilloso duelo garrotazos esta mañana más no nos hemos atrevido y ahora siento una responsabilidad tremenda pues si no estamos a la altura les hemos atrevido a mirar los cuadros en la radio y este concretamente suena así tú estás viendo estamos todos los dos el mismo cuadro pero no sé si estamos viendo los dos el mismo cuadra

Voz 0169 34:04 bueno es terrible su cuadro terrible yo creo que nos nos conecta con casi lo peor de nosotros mismos no como como comunidad no como sociedad que es esa incapacidad de estar de acuerdo casi en nada y además llevar la discrepancia a los más alto los índices de violencia desgraciadamente muy de actualidad también he leído últimamente o hace un tiempo que no estaba tan claro hay voces discrepantes sobre esa tendencia que tenemos a que este cuadro nos defina como españoles no los dos las dos Españas pero en fin creo que triunfa todavía esa tesis de fíjate no siempre Hugo que si los cómo eran los liberales con él en esa época era bueno siempre ha habido dos España lo que valía tanto como hay los absolutistas no esto son liberales y absolutistas luego dice sí pero igualmente a las dos Españas Icex a mí me entristece un poco este cuadro

Voz 1995 35:05 la desde luego desde luego un poco más a la izquierda tenemos

Voz 0169 35:08 Saturno devorando ya bueno bueno bueno yo ya lo que Filippo también de esto es cómo se trasladan de de la pared de su casa no la mayoría de estos hay hay una técnica que se me escapa que no puedo entender simplemente respeto inmediato bueno no sé si tú lees esto está padre se aplican unas técnicas hice llevan avanzo

Voz 1995 35:30 a ella me pierda es como cada uno aquí ve lo que quiere decir mientras estamos dando un concepto y esto esto como lo sacan de la es cero cero

Voz 0169 35:39 aquella época no para ponerlo para poner la Quinta del Sordo no ha pero las formas qué suerte que han colocado garrotazos al lado de perro perrito sacando cabeza que eso es maravilloso

Voz 1995 35:52 yo su hoy incluye un personaje muchas veces llevado al cine lo hizo en su día Carlos Saura la pradera de San Isidro al lugar donde se reunían los madrileños de todas las clases sociales para festejar las amigas Luna de hecho en la famosa Jamón jamón hay un gran homenaje precisamente ese es el cuatro que tenemos aquí delante cuando Javier Bardem y Jordi Mollá empiezan a darse jamonero eh tú tienes la sensación de que una cosa es volveremos siempre al mismo sitio de igual por años que pasen volveremos amigos City dentro de doscientos años o otra vez volveremos a extraer las mismas eh estamos hablando de museos o de Sociedad ambas cosas en el fondo es un reflejo

Voz 10 36:42 o lo uno de lo otro sí sí es es muy de

Voz 0169 36:44 descorazonador yo no quiero transmitir bajón era en en una mañana viernes un viernes verano no no arriba pero es muy descorazonador el otro día estaba hablando con con una invitada del programa y me preguntaba que es de mi generación Italia decía tú te podías imaginar que los que tenemos ya cincuenta Hay que realmente involución ambos porque yo me acuerdo cuando cuando empieza la transición en España yo era un chaval Ito Le dije bueno esto es ir aplicando unas mejoras democráticas que van a ir a más no como una carrera artística pasó el pintor cada vez pintan mejor pero que un país cada vez se gobierne peor yo no entraba en mis planes no tampoco tenía muchos eh pero entonces como que un patrón atávico ancestral se repita me parece que es un triunfo de la irracionalidad no

Voz 10 37:38 sí es es realmente

Voz 0169 37:41 muy espeluznante ver que este hombre en ese momento le marcó esta pinturas terrorífica los colores ese atardecer esos señores casi sin expresión fíjate que no se les venir las bocas es todo violencia dices bueno pues esto desde el pasado se pero es creemos muy modernos que los antiguos eran unos símbolos

Voz 1995 38:01 tras

Voz 0169 38:02 pero ahora ahora me parece que otras veces estamos por ahí

Voz 1995 38:05 pero ahora sí hemos estado hace un rato que es estás escuchando la entrevista con Miguel Falomir nos contaba que gente de todo el mundo Devine muchos surcoreanos si eso claro yo ahí me pierdo en eh eh tú has vivido aquí a cuántas veces has venido aquí al lado

Voz 0169 38:20 en octubre cuando me estaré en Madrid hace unos pocos años vista lepra que cerca un una suerte tremenda tenía mi carne o no viene todo lo que quería pero venía venía con mi niña pequeña fue muy emocionante y le encantaba ver las pinturas del señor que huela señor que vuela es según la terminología

Voz 1995 38:39 de mi niña eh es el es Jesús a cara a El Greco

Voz 0169 38:46 con pintura religiosa que hay bastante que administra

Voz 1995 38:49 señor que vuela y claro ya veía eso

Voz 0169 38:51 el cuéntale en el año dos mil dieciséis a una niña de cinco años que non terrorífico y ella dice que vuela dije pues los parece que está bien eso por supuesto

Voz 1995 39:03 y crisis que a veces no valoramos lo que tenemos cerca que dice que que que venga gente de veinte mil kilómetros y que aquí no seamos capaces de humano no sé yo creo que se valora más de lo que

Voz 0169 39:14 creemos en el Prado ya estar como en una en una nómina de ocio de de de de interés me seguramente por aquí tendrán datos fiables no pero mucho más que hace años parecía que esto eran cosas rancias a acumuladores de de una cierta cosa iba con nosotros ahora por ejemplo las escuelas yo cuando era pequeño a mí no me llevaron a ningún museo y ahora los niños les introducen los museos el hijo de un amigo mío dice estaba en el museo miró de Miró digo así dice que el señor Del Bosque está porque sí no yo estoy con tres años dije usted porque bonito no eso va va a traernos

Voz 1995 39:52 bueno no no no no todo lo que quisiéramos pero hombre fíjate fíjate la pregunta que te voy a hacer Andreu estando donde estamos en la autovía A dos de de obras maestras

Voz 0169 40:03 de los cuadros de Goya más excelsos de sus pinturas

Voz 1995 40:06 das

Voz 0169 40:07 tú pintas no si Lloyds yo ocho o que siempre Thiago donde estamos poco cuidado con Modric mira yo podría no pero pues mira te voy a hacer una cosa yo soy muy impresionada hable me impresiona y me inspira todo lo que me gusta o de alguna manera me da un cierto puñetazo en el estómago cada vez estoy de verdad no cada vez que voy a un museo salgo corriendo para casa a pintar la la cosa es que claro se va perdiendo ahora como la espuma de cerveza sabes pero por qué pintas porque Pinto pues me he preguntado muchas veces seguramente porque es como una necesidad vital yo dibujo mucho tengo mi despacho ya despachos de la mesa de pintor con la rotulado acuarelas mientras te hablo por teléfono Pinto es una necesidad

Voz 10 40:53 pero claro adaptado

Voz 0169 40:54 los medios no y a mis tiempos no que hablas por teléfono pintando si sí eso cuando cuando la radio no es como conducir que no que no puede usted no hombre no no no por favor es un vicio que cogí cuando empecé aquí en la Ser en el año ochenta y tres los mayores Tonino nuestros mayores no soy uno estaba yo no había nacido no había nacido todavía la tengo grandísimo no que un compañero mío me decía pero oye haces estábamos en una relación muy pequeña pues yo qué sé chico convicción vicio miden y ahí seguía entonces me inspira los maestros es lo más bonito del mundo para mí la pintura es inabarcable cuánto crees que sabes algo se abren veinticinco puertas más IT conecta con tu dimensión real que es muy pequeñas entonces dices pues a mí me tranquiliza

Voz 1995 41:44 pues sí estoy pensando que mientras estamos haciendo esta entrevista la gente sigue el museo lógicamente museo abierto nosotros estemos celebrando pero la gente que pisarán estos dos señores que están ahí que son asiáticos que están viendo que dice mira lo normal en España hay dos señores con un micrófono en la mano

Voz 0169 42:00 claro

Voz 1995 42:00 que van cuando vuelvan digo cuando llegan ella se a Corea del Sur probablemente la estadística desde que hay probabilidad de que sean de cuando vuelven no pues ahí los museos en España hay dos señores

Voz 0169 42:09 se llama dos micrófonos hablando yo creo que esto también sería una una cura de humildad para nosotros eh no no se están viendo no Nino van a haber va esta o sea yo ya no ganan por goleada así que qué tal

Voz 1995 42:23 la hombre seamos al menos nada amables Andreo hemos iniciado un camino un recorrido para este museo lo hemos hecho contigo delante de queremos hacerlo además delante de de los garrotazos mañana como hay mucho pacto ahora de hoy mañana ya los ayuntamientos mañana por fin se conforman yo quisiera bueno que pasaran por aquí primero estás yendo vayan esto de los pactos obligados a firmar mañana a las once de se constituye el aislamiento era muy bien a las diez pase usted por la la Sala del Prado vean ustedes los garrotazos así después vaya susto sí sí y fíjese

Voz 0169 42:55 lo trazos hay un hay un perro perrete sacando una cabeza mirando no sabemos muy bien que es como la incertidumbre la vulnerabilidad también estallan que vieran este este cuadro que igual representa más de un votante de este país totalmente absorto y asombrado ante el una cierta racionalidad de la política pero bueno vamos a ver hay que tener esperanza escribí yo no soy muy positiva

Voz 1995 43:22 por día de la semana sin duda los sábados llegó

Voz 0169 43:24 cota que optimismo realmente espeluznante

Voz 1995 43:27 tengo por la tarde ida Mingo ya vaya fatal

Voz 0169 43:30 te sale la Volvo rearmarse las elecciones no habría que hacerlo

Voz 1995 43:32 nunca antes las elecciones y que hacerla los viernes en pisar estas a partir de ahora desde este museo pedimos que las elecciones sea lo viernes no lo domina con buen tiempo desde que si puede ser

Voz 0631 43:43 Andreu Buenafuente oye nada placer muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el que habéis hecho sé que hay muchos cambios y tal y me gustó mucho tu tu pieza en la que contaba es con normalidad es lo que ves una lectura muy muy interesante muy inteligente muy normal no habrá que no no habrá cambios en este museo mo dire mi madre mía doscientos años Andreu placer igual hecha todos adiós seguimos en Hoy por hoy desde el Museo del Prado

Voz 1995 48:07 yo quiero

Voz 1995 49:12 en nuestro paseo por el Museo del Prado celebrando sus doscientos años hemos llegado a una sala bueno este ruido que estaba huyendo de fondos que esta es una de las salas más concurridas de este museo hemos llegado hasta el jardín de las delicias de El Bosco un cuadro lleno de parábolas referencias oníricas obra que entraña mucha misterio hay muchas cosas que no sabemos sobre él como del pintor Bosco que nació en un pequeño pueblo de Holanda pero cazó éxito por pintar para la élite aristocrática a pesar de lo que hemos de su pintura arte representa la sociedad ortodoxa del momento subiremos a la parte izquierda de este tríptico vemos el paraíso terrenal la creación de Adán y Eva

Voz 1 49:57 si miramos a la derecha

Voz 1995 49:59 van a encontrar con el Gobierno sin iremos al centro del tríptico vemos a lujuria el pecado donde se juntan el paraíso y el infierno sin exijamos bien tenemos un personaje aplastado por la UE en sus nalgas tiene escrita una partitura una partitura que podría sonar así interpretación del grupo de música Adrià musical ese cuadro junto a mí está Karina Markota que es la coordinadora de Conservación del Museo del Prado Karina muy buenos días buenos días este es uno de las salas más concurridas Karina asusté la jefa de conservación yo soy el jefe de Conversación en La Ser así que vamos a hablarnos de de tú a tú qué sabemos de este cuadro porque sabemos mucho pero es casi más lo que no sabemos de cuánto