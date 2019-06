Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0325 00:00 a las once las diez en Canarias por último los lleva Andalucía dos de los inmigrantes rescatados esta semana de una patera en el mar de Alborán han muerto en el hospital en Almería y el balance total de fallecidos después de ese naufragio se eleva ya a tres Almería Javier Romero

Voz 0325 00:48 persas comienza hoy el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas el Partido Popular y tres de sus empleados se sientan en el banquillo por la destrucción de los discos duros turno primero para las cuestiones previas informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:00 así ha arrancado el juicio con esas cuestiones previas el PP que se sienta en el banquillo como persona jurídica con una acusación penal por destruir los ordenadores de Bárcenas ha designado un representante legal sin poderes el juez ha anunciado que requerirá a la formación conservadora para que subsane esta situación después espera que se decida sobre la doctrina Botín que invoca el Partido Popular mediante la que pedirá evitar ser juzgado ante la ausencia de acusación de la Fiscalía y el perjudicado las acusaciones populares afirman que la doctrina Botín no es de aplicación en este caso porque con la destrucción de los discos duros de Bárcenas se destruyó un pruebas fundamentales en el caso de la caja B del PP de evidente interés genera

Voz 0325 01:39 hala el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra ha remitido un escrito a los agentes en el que indica que el exconseller catalán Joaquim Forn que ha sido trasladado de la cárcel de Soto de Real a la de Brians dos en Barcelona no puede mantener reuniones durante su estancia en la ciudad Condal cuando va a recoger mañana su acta de concejal Barcelona Aitor Álvarez ha advertido al

Voz 3 01:57 los agentes que lo que tiene que hacer Forner solamente un trámite de papeles en el Ayuntamiento una gestión que debería durar sólo unos minutos está previsto que Forner entre al Consistorio en vehículo de los Mossos los agentes le custodian hasta el despacho donde tiene que firmar la documentación irse automáticamente hay una voluntad explícita de la policía catalana de demostrar dejar claro que cumplirán estrictamente la resolución judicial además el director de la Policía Andreu Joan Martínez también ha enviado una carta al comisionado de seguridad de Barcelona Amadeu Recasens explicando de también que cumplirán lo que dice la resolución del Supremo durante el pleno del día Sitges

Voz 1084 02:50 pero aún facto incentivadoras a bailada actor incentivadoras para votará la primera opción y es que la líder de este partido sea alcaldesa de Barcelona esto es evidente pero yo no descartaría que haya una proporción significativa de personas que entiendan que por su sensibilidad prefieren un pacto con Esquerra

Voz 0325 03:07 once y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 1434 03:14 se lo venimos contando hoy en la SER siguen las filtraciones en la línea siete b de metro de poco han servido los casi tres millones de euros que Transportes se gastó el verano pasado dieciocho millones en total en los últimos diez años la propia Consejería es la que advierte de que sigue entrando agua información de Javier Bañuelos

Voz 0861 03:31 en un nuevo informe al que ha tenido acceso la SER la Consejería comunica metro que el agua sigue colándose por los muros del túnel que une las estaciones del hospital del Henares el Barrio del Puerto en ese documento se aportan varias fotos hice alerta de que a pesar de las obras de haber cerrado la línea durante dos meses las filtraciones siguen afectando a la catenaria y al sistema de drenaje la Consejería de Transportes ha enviado ya esté último informe a Metro para que reclame la reparación en garantía las últimas obras se adjudicaron a la empresa Ibero vías la Cadena SER se ha puesto en contacto con esta constructora pero no ha querido atender la llamada de esta emisora

Voz 1434 04:16 la número dos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz del equipo negociador Andrea Levy ha llegado hace unos minutos el edificio de grupos de la calle Mayor donde esta mañana se va a reunir de nuevo con el equipo negociador de Ciudadanos tras rechazar la propuesta que hizo ayer la formación naranja para repartirla

Voz 0137 04:32 al día Levi pedía su llegada sensatez y confiaba en que finalmente José Luis Martínez Almeida podrá ser investido alcalde de la capital

Voz 4 04:40 la reunión sensatez

Voz 5 04:42 el debate de que sorpresas mañana hay cambio de Almeida Gomes

Voz 0137 04:52 diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:20 los que hasta ahora no habíamos pensar la tremenda responsabilidad de pronunciar una sola palabra delante de algunos de los cuadros eso es lo que estamos haciendo esta mañana nuestra mirada continúa en directo desde el Museo del Prado hoy estamos bueno siempre lo es pero el privilegio de estar haciendo este programa aquí en directo y créanme es difícilmente superable estamos paseando por el lugar que se inauguró en mil ochocientos diecinueve se cumplen doscientos años actualmente en aquella época con menos turistas surcoreanos pero con gran éxito en esa fecha llegó al museo la obra junto a la que nos encontramos Las Meninas finalizada por Diego Velázquez en mil seiscientos cincuenta y seis es uno de los comienzos más complejos más estudiados y más trascendentes de la historia de la pintura algunos dicen que es el mejor y aquí estamos con Antonio Muñoz Molina Antonio muy buenos días hola buenos días qué responsabilidad y usted que preguntarte da igual lo que te pregunte no vamos para la altura no nunca cuántas veces has venido haber este cuadro

Voz 1995 07:54 adiós tiene una serie de cosas buenas otras no pero una cosa muy buenas la radio nos va a permitir si quiere seis sino vamos viajar hasta esa misma instantánea

Voz 7 08:05 qué tiene este vino estos no

Voz 0234 08:24 plegarse hay otra cosa también sabes que es que el el ese Infantas la esperanza de la de la continuidad de la dinastía eso es esta niña esa niña que esa niña claro claro que esa niña depende la continuidad dinástica no la que la que sí es decir si sino porque ha muerto había muerto el el el Infante el descendiente varón Baltasar Carlos no entonces ella está en el centro porque ella está en el centro de la del porvenir de la de la monarquía

Voz 1995 08:59 no no sé si son ustedes capaces de tender la situación porque estamos delante de Las Meninas con Antonio Muñoz Molina

Voz 0234 09:08 explicando unos el cuadro como unos visitantes más la gente cree que nosotros somos obras de arte también Antonio porque esto está lleno de gente estoy cuadro supone también el tufo de la intelectualidad por fin latitudes reconoce como como un arte dicho esa esta cruz de Santiago la pintó mucho tiempo después de acabar el cuál es el triunfo de la intelectualidad eso es lo que te iba a la adicción antes de Figueres en esa época Hynde hace muy piensa que una época en la que el trabajo manual se considera despreciable es decir trabajar con la mano a lo último que puede hacer una persona entonces los pintores tienen que demostrar que ellos no hacen un trabajo manual no ahí el suegro de verdad es que Francisco Pacheco escribió un tratado de la de la pintura muy importante en el que demuestra que pintar no requiere esfuerzo físico sino que requiere sobre todo esfuerzo mental pero te digo la verdad es que está pensando en este momento no eso tiene consecuencias en una sociedad en la que el trabajo manual es despreciado eso tiene consecuencias simbólica no pero también tiene consecuencias fiscales porque sitúa a hacer un trabajo manual pagas impuestos

Voz 1995 10:17 será estamos haciendo alusión al programa PADRE de la época deja caben es calidad

Voz 0234 10:22 entonces es una él él dice que que es lo que se ve en el cuadro que está pintando está pintando nada esa imaginando el cuadro atentar aparte de la de la ya dejando aparte la belleza formal Fire ese prodigio ese espacio que se pierde hacia el fondo no con esa puerta que se abre no esa puerta que se abre al fondo por la que entra por la que entre la claridad no puede ese espejo en el que se ve en los Reyes no o o las figuras cada una de las figuras que está está mirando a la a la irrupción de los Reyes que se ve en el espejo sólo hay una figura que no se da cuenta todavía que es la la criada que está a la izquierda según vemos nosotros a la a la izquierda del cuadro en la que el estaba ofreciendo baja Rita con el con con con el agua de azar parece ser a a la infanta no todos los demás salvo esa criada y el perro el perro está como acaba es mío despertarse no entonces ahí al fondo hay una señora que no para de hablar y tampoco se ha dado cuenta no es la pareja de la Izquierda al fondo no el hombre es una pareja un hombre y una mujer no mujer con unas toca como como de monja no en Londres ya se ha dado cuenta las señoras sigue hablándole no es de esas personas que están tan que hablan tanto que no se dan cuenta

Voz 1995 11:41 la radio tenemos experiencias de vamos a hacer una pequeña pausa los agentes abre un espacio viendo ese cuadro maravilloso sino que sea una cátedra en la que es responsable Antonio Muñoz me gusta lo que Antonio Muñoz Molina si yo podía no con mi nombre articula cátedra

Voz 0488 11:56 no

Voz 1995 11:56 el nombre artístico vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en este Hoy por hoy hoy especial en directo desde el Museo bueno recorriendo el recorriendo el Museo del Prado junto a gente fantástica seguimos en unos a otros

Voz 4 14:53 quiere reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó

Voz 16 14:58 un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 8 15:04 al que crea una empresa me quedo

Voz 17 15:06 eh que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 4 15:09 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 18 15:16 ser capaces significa veinte

Voz 9 15:20 mejoren

Voz 18 15:21 ser nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario venga once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 15:37 el fútbol es el deporte más popular del mundo conocemos muchas de sus variantes el fútbol once el fútbol siete el Fútbol Sala pero el fútbol cinco Se trata de una disciplina pensada especialmente para que las personas con discapacidad visual puedan practicar este deporte tiene su origen en los años treinta en España y Brasil en mil novecientos noventa y cinco la Federación Internacional de Deportes parecidos establece las reglas actuales y se presentó por primera vez en unos Juegos Paralímpicos en Atenas dos mil cuatro este fin de semana se ha celebrado en Granada el Campeonato de España de fútbol para ciegos en el que participan los cuatro mejores jugadores de la liga regular en el que el Once Málaga se ha hecho con la victoria tras siete años de espera

Voz 0978 16:22 el fútbol cinco para ciegos es otro

Voz 0137 16:24 templo de la gran cantidad de disciplinas deportivas adaptadas que se practican en España una de las grandes potencias paralímpica es del mundo

Voz 0978 16:33 así de empezar a caminar dudes las mañanas cambiar Niza no salgo solamente físico es algo mucho más profundo es como si sus bases bueno a ver

Voz 8 16:47 digo yo que los quince millones que te han tocado algo tendrán que ver

Voz 20 16:52 mira viernes con el Cuponazo de la ONCE hay un antes y un después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 21 17:04 un y volvió hoy por hoy con

Voz 6 17:07 Toni Garrido

Voz 1995 17:10 estamos ahora mismo en el corazón de este museo estamos en la sala más importante dice un amigo que este es uno de los sitios más importantes de España estamos en compañía del escritor Antonio Muñoz Molina frente a uno de los cuadros más importante de la Historia del Arte de la historia de esta pinacoteca Antonio Muñoz Molina consagran más escritor experto en arte ni base es el director de la Cátedra del Prado dos mil diecinueve que lleva por título rondas del Prado en el jardín de las imágenes que por primera vez y con motivo de la celebración del Bicentenario será una actividad gratuita para todos los alumnos que se inscriba pero antes de entrar en esa Antonina tipo que te gustan dar tanto las todo el día andando Antonio Amnistía M por ceguera no basta con buenas zapatillas Palmer

Voz 0234 17:55 sí es una forma de conocer la andar es una forma de conocimiento y de pensamiento no piensa que la especie evolucionó caminando no caminando sobre dos patas no entonces yo sólo puedo pensar si voy andando está completamente en contra de esa máxima que dice si tú sabes qué hace falta para ver bien un cuadro que un así bueno eso dice eso eso eso dice algún pintor que yo conozco no Juan Genovés siempre dicen que las películas se sentado y los cuadros de pie

Voz 7 18:34 es verdad que tiene tiene como aquel no

Voz 0234 18:37 que requiere además un cuadro como éste no que es para para una cosa como de de tus de Force a Velázquez fíjate lo criticaban mucho hicieron Felipe IV le dijo que era sólo pintor de cabeza firmó una cosa un poco de perspectiva por qué pintaba sobre todo retratos trato aunque parezca mentira en SER porque no está muy valorado lo que estaba nombrados son las grandes composiciones con argumento entonces aquí está haciendo una un género nuevo porque está haciendo retrato y al mismo tiempo está contando una historia que era lo que se valoraba entonces no es una composición completamente original que esto es como la novena sinfonía una vez que existe presión no no claro pero esto al momento en el que no existieran esto se lo inventó alguien clásico

Voz 1995 19:28 instantáneo dice los americanos Iggy

Voz 0234 19:30 lo que pasa es que clásico hace que a mí no me gusta llamar a las cosas clásicas porque el momento que haya más clásica parece que son indiscutible que son sacralizar

Voz 1995 19:39 nada que en realidad no tienen nada que decir no pero esto es una cosa que vibrantes en una pintura de

Voz 0234 19:45 por el ballet dices dices claros

Voz 1995 19:47 sacralizada fíjate hace hace un par de años un par de jóvenes hicieron tra con Las Meninas una música que sonaba así nos vamos a atrever a poner esa música estando donde estamos mira

Voz 8 19:59 ONU cuadros dependerá quién va a mí porque era que porque siempre hálito y el Papa visera que que yo no sé Cuba guapa guapa Bella

Voz 0234 20:15 vale

Voz 8 20:16 Britta marca Pita yo eso

Voz 1995 20:20 en directo Yolanda que de las situaciones la siguiente Antonio Muñoz Molina escuchando el Trapp decenas y decenas de gente frente a Las Meninas en el corazón de de este museo Velázquez cómo sería hoy entraría área Trapp sería un psicólogo

Voz 0234 20:40 verdad es que era un hombre que hacer muchas cosas me aparto de tinta no tenía el puesto de daba por sentado y aparte de organizar cuestiones de de protocolo y todo eso también se se dedicaba mucho organizar la disposición de los cuadros en el Casón del Buen Retiro si Velázquez hacía instalaciones como como se dice ahora no es verdad que responsable de la de la organización de los cuadros de batallas probablemente en el Casón del Buen Retiro que creaba no sólo creaba espacio pegaba espacios de de tránsito de de caminata no espacio ceremoniales no fue un personaje muy muy peculiar no además tenía la suerte inmensa de que no dependía de los conventos de Frailes para pintar no la al pobre de Zurbarán y mucho pintores españoles de la época estaban fatalmente destinado a pintar Santo porque los únicos clientes que tenían eran Fraile mientras que Velázquez trabajar para la Casa Real puede permitirse unas libertades que que que puede permitirse hasta hasta pintar desnudo como el de la La Venus del espejo no es una libertad que para un pintor de esa época en España e inaudita no

Voz 1995 21:53 era un privilegiado pero fíjate que una de las grandes obras una de las antes esta relación no esta aquí en este Museo están Roma es el Inocencio en la galería nunca se decidí noria pan filial Family cuatro que puramente es el primer retrato de verdad de la es la primera vez que alguien pinta más por dentro que por fuera hasta aquí pero se adelantaría ya situaba para la Iglesia si bueno pero fue eh eso lo hizo

Voz 0234 22:18 he tenido mucho que ver con la diplomacia

Voz 1995 22:21 el presentándose de del Rey Felipe IV

Voz 0234 22:23 no entonces él quería hacerse una

Voz 1995 22:26 quería hacerse una carrera de de de pintor allí no

Voz 0234 22:29 entonces el pintar un retrato como el de como el del Papa era era un avance muy importante previamente había pintado el retrato de eso esclavo de Juan de Pareja no que está ahora en Nueva York no claro lo lo había puesto para mostrar lo que él sabía hacer no lo que él podía hacer

Voz 1995 22:47 Tri mucha gente como ustedes escucharán hay mucha gente en esta sala es la sala probablemente más importante de del museo innova en gustos mucha gente ahora está llegando aquí este museo y iba a ser la primera vez que vea la medidas que a muchos de los que están aquí con nosotros es la primera vez desde muy lejos de otros países es la primera vez que están viendo Las Meninas tú recuerdas la primera es que tuviste Shiva a Madrid por primera vez con tenía catorce años catorce años tenías

Voz 0234 23:16 el cuadro muy oscuro

Voz 1995 23:17 este cuadro era muy oscuro ante sí antes de que ese restaurada el año ochenta y tres no se veintiocho sobre todo que te trajo hasta aquí con catorce años porque vine con mi abuelo entonces lo que lo paleto cuando veníamos Madrid quiere decir que no a la Feria del campo

Voz 0234 23:34 el Escorial al Valle de los Caídos a comer

Voz 1995 23:37 ver GANVAM sitio que había en abuelo el Museo del Prado Instituto claro que eso tiene yo creo una analogía con tus libros no con los libros en genera el cuadro que tuviste entonces que ese mimo de ahora porque tus libros evolucionan conforme yo evolucionó yo me aproxima a tus libros y son distintos ese cuadro Party es ahora el mismo cuadro que tuviste cuando tenía catorce años

Voz 0234 23:58 no en absoluto es el misterio de la de la obra de arte no yo creo que un cuadro cuanto cuanto más sabe sobre él con mal lo han mirado más cosas nueva por descubriendo sobre él el cuadro el cuadro va cambiando según va cambiando uno no imagínate cómo ha cambiado desde que lo este cuadro lo fascinante es que durante la mayor parte de su historia no volvió casi nadie porque estaba en una habitación privada para que sólo tenía acceso el Rey o cortesano muy próximo no he claro nosotros pensamos los cuadros como destinado a los museos pero piensa que este cuadro empezó a verse

Voz 1995 24:38 algo cuando eh cuando llegó Mané aquí mil Ana

Voz 0234 24:43 la segunda mitad del siglo XIX a España no venía nadie no es estoy museos abrió el diecinueve de manera muy restringida y todo eso pero he estado pintura maravillosa no conoces a nadie

Voz 1995 24:57 tremenda bueno estamos frente a Las Meninas frente a obras de Giacometti ese extraordinario que privilegio Antonio estar esta mañana aquí contigo en la cadera cuando comienza en noviembre todos de noviembre se ha consiguiendo con el todos los jueves de noviembre cómo va ser cuéntanos un poco cómo va a ser la cátedra

Voz 0234 25:16 va a ser una tentativas de de mirar los cuadros como fueron mirado cuando se pintaron como los veían los que los encargaban o los que los rezaban ante ellos no va a hacer una reflexión sobre cómo lo que para nosotros son objeto que cuelgan en un muro en un museo eran eran servían para cosas servían para rezar servían para hacer propaganda política servían para provocar incluso eh deseo erótico no es difícil son cuadros que ahora los cuadros de desnudos de todo eso estaba

Voz 1995 25:50 muy reservado incluso Carlos III quiso que se quemaran los desnudos los lo que ahora conocemos como por Jap

Voz 10 25:57 es de ahí ahí hay un tratado dicta muy muy gracioso el siglo XVII que dice que los reyes tienen que tener el cuadro de desnudo en su dormitorio para engendrar Ekaitz Soler anime a la sensualidad aquí para engendrar defendían fe

Voz 1995 26:14 creo que algún en la en la Casa Real hecho falta mira están pasando ahora mismo un montón de niños que a medio seguro por primera vez alterado y pensarán Se Bonaire de aquí en el recuerdo mira el Pedro en sitios de cuadros y hemos visto a dos señores con un micrófono Rijkaard nada Reed y Antoni Garrido y Antonio Muñoz Molina Antonio es un verdadero privilegio un verdadero placer compartir esta mañana han Cd me puede salir puede hacerle que te dé la gana Antón

Voz 0234 26:38 Murieron los saludar al programa como antes y casas de oye mucho este programa West

Voz 10 26:44 Izquierdo de decir aquí delante de ti en el Prado que

Voz 0234 26:47 vamos a echar muchísimo de menos este programa

Voz 1995 26:51 muchísimas gracias Antonio ya verás que no la radios una bueno las radios como el Museo del Prado está vivo dentro de doscientos años seguirá viva y seguir estando donde tiene que estar en sus casas en sus coches hoy de los escuchen Antonio qué placer ahora muchísimas gracias a las de admitir quitara esa grande

Voz 22 27:09 eh

Voz 6 27:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 23 27:29 cada vida tiene al menos una historia algunos las cuentan otros

Voz 8 27:35 las para unos y otros

Voz 23 27:38 muchos libras esta semana

Voz 8 27:40 nos visitan Tina Vallès la culata

Voz 0234 27:43 eso no te dicen que les cubran todo lo que

Voz 8 27:46 le ha sentado bien en las últimas dos semanas dice lo porque es el Manuel Jabois en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias heridos muchos libros con Macarena Berlín

Voz 7 27:59 cadena SER

Voz 4 28:06 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba Hoy por hoy

Voz 24 28:12 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 25 28:19 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 26 28:25 por años disfrutar del error de su enmienda haber podido hablar caminar libre no existir cada no entrar como si en iglesias

Voz 27 28:38 Le oír la música querida ser la noche no ser como añadía no ser casaban un negocio me dudan cabras sufre

Voz 26 28:48 el Gobierno de pacientes o legal lapidación no desfilar ya nunca y no admitir palabras descubrí Most y misma otros ser no previsto en el puente de la mirada el ser humano y más o menos

Voz 6 29:14 fortuna Ida Vitale dos mil cinco Katrina se escucha

Voz 28 29:22 yo estaba muy dañada

Voz 0488 29:25 me experta tú

Voz 28 29:28 con una vida era era

Voz 29 29:30 Didier de poder

Voz 30 29:35 lleva a otro

Voz 31 29:38 día Politico

Voz 4 29:41 otra vez de

Voz 29 29:43 a vivir a de derbi debe

Voz 30 29:47 no no si es como yo

Voz 32 29:54 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 33 30:09 todo menos gusta el verano el calorcito la jornada reducida a los chiringuitos en Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo por eso llega la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades

Voz 16 30:20 es consigue este cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros adicionales por tu viejo coche sólo quinientas unidades oferta validez hasta el treinta de junio consulta condiciones en lo que el punto es

Voz 34 30:30 a planta mira cariño una placa de Securitas Direct del de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 35 30:35 desde que robaron al sexto se lo están poniendo todos en el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 36 30:39 yo Mike más tranquilas y lo hacemos centraron en el sexto

Voz 0137 30:42 podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 4 30:45 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 34 30:55 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 37 30:58 los carburantes BP Ultimate con tecnología activa

Voz 0137 31:01 de hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 37 31:03 que no se quede en un casi casi la vida sin intereses

Voz 0234 31:06 siempre es mejor el beneficio es una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com DT cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 0978 31:15 en el ahorro ahorrarnos guardar el papel de regalo de todos tus cumpleaños para volver a usarlo en Navidad ahorrar es venir a los tres días aún causa llevarte cualquier productos yo Nicole hasta ciento noventa euros de descuento como Rusia o Mi red MI6 ha por sólo ochenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al catorce

Voz 8 31:31 Julio buscadores del ahorro obtenida con House

Voz 0978 31:34 Xunta condiciones

Voz 34 31:36 mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 35 31:41 desde que arroparon al del sexto se lo están poniendo todos en el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 36 31:45 me quedo más tranquila si lo hacemos centraron en el sexto

Voz 0137 31:48 podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 4 31:50 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres digo calcula una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 32:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 25 32:08 seguimos paseando por el Museo del Prado estamos concretamente en la sala cero cero nueve

Voz 38 32:13 a mí

Voz 1995 32:16 el programa Atón eh su privilegio pero estos cansado exhausto empieza ya a ser un poquito ir a los Lisa ordenando siga yo estoy en muy buena forma esos así uno cuerpo Cullen pues aguantamos que quede de

Voz 10 32:29 eh aquí con las musas estamos inesperados e Pablo yo pero tú tienes que estar ahí en frente todas esas obras de arte tiene que menos mal que haces deporte porque para aguantar

Voz 1995 32:40 estoy pensando sabe lo que le bueno Fit estamos ahora mismo frente a tres cuatros que representan grandes victorias españolas Hinault no está la de Sudáfrica Felipe IV encargó a los mejores pintores de su época que decorarán su Salón de Reinos el Palacio del Buen Retiro con once pintura pues sobre las victorias marítimas y terrestres te sus ejércitos durante la Guerra de los Treinta Años y que además es alzarán la magna NIDA de la monarquía hispánica somos muy buenos somos los mejores es impresionante de todos estos cuadros es La rendición de Breda de Velázquez que curiosamente se llama así que no se llama la la victoria Bread sino la rendición de contexto Luis muy importante el contexto este cuatro estaba en la sala donde ser recibía a las delegaciones extranjeras en la espera de los pasillos tenían la oportunidad de comprobar como en teoría los españoles sabemos ganar y por eso curiosamente estamos con alguien que siempre nos enseñó a además a los demás hacerlo ha sabido perder David buenos días

Voz 0488 33:43 buenos días ese libro versa espera haber sabido ganar también pero es ese saber perder

Voz 1995 33:49 equinos lleva a las danzas que aquí que

Voz 9 33:52 qué maravilla Si bueno

Voz 0488 33:54 este cuadro precisamente yo creo que que se debería ser más saber ganar porque es la representación de de que has tomado una ciudad no las ha arrasado en este caso y aún así digamos tienes esa especie de de deferencia o de de de trato digno con el derrotado no algo que que nos retrotrae a los tiempos de la caballerosidad en el en lo que eran las las disputas militares las disputas entre países no es decir esto daba había que solventar el asunto pero había luego había que reiniciar el día

Voz 1995 34:34 de estoy pensando que justo justo saber perder sería un buen titular para mañana en los periódicos con todos los pactos en ayuntamientos y comunidades a saber perder sería un buen titular para mañana en el en la prensa como estamos en la radio nos hemos imaginado el Sony todo de las lanzas que es como se conoce popularmente adecuadas lance este cuadra suena así

Voz 0488 35:08 tú crees que realmente los españoles sabemos ganar bueno yo creo que que es difícil siempre hablar de generalizaciones no por suerte los españoles somos muy distintos hay de todo tipo y creo que muchos de ellos muchos de ellos ya están educados en para saber ganar hay que haber perdido alguna vez de haber querido ser tratado de la manera en que en que te gusta tratar a alguien cuando le derrotas

Voz 9 35:37 para eso creo que los españoles obviamente

Voz 0488 35:40 este eh la Historia no ha dado oportunidad para ganar y para perder y es un lujo que que debemos disfruto

Voz 10 35:47 dar derecho como lector tiro palentino seguidos sin ahí tienes un una escena épica fantástica no eso es uno de los cuales quizás más perfectamente para adaptar al cine no

Voz 0488 36:02 sí sí claro es es todas estas gestas son son muy cinematográficas no

Voz 1995 36:09 sí estaría bien lo de los de los creadores de las lanzas llega pues ya en los cines lo que

Voz 0488 36:14 pues es que no sé si el cine también abusa cuando hace estas representaciones de la de la figura del ganador porque se lo pone muy fácil no me siempre me ha gustado el cineque habla de dos iguales en disputa y en general el cine que se hace ultimamente bélico o de aventuras suele haber uno muy malo muy malo muy malo no muy bueno muy bueno muy bueno y entonces el bueno no tiene nada que de verle al malo cuando acaba sino que lo que pide el público es el exterminio total no es cierto

Voz 1995 36:43 en este cuadro tiene menos una maravilla es una obra maestra pero tiene una particularidad más y es que la derecha está pintado el propio Velázquez se pinta es que tenemos una percepción correcta de nosotros mismos

Voz 0488 36:55 bueno Velázquez eran un poco Hitchcock en esos es decir le gustaba meterse en algunas escenas no hay a raíz de estar en Las Meninas que es el el ejemplo máximo pero de nosotros mismos es muy difícil yo creo que que la pintura precisamente las las todas las artes son las representaciones de nosotros mismos a todo el mundo necesita verse verse en otra época no esto este cuadro has contado tu antes esto de la del de la sala que que pretendía hacer Felipe IV para recibir a sus a sus a los emisarios de otros países es un poco como la sala de trofeos

Voz 10 37:30 los del Bernabéu no cuando el para

Voz 0488 37:32 gente que que ahora sino le hablas de fútbol entiendes

Voz 1995 37:35 el segundo museo más visitado de estacionaron

Voz 0488 37:37 fíjate que luego llaveros el Museo del Jamón mira qué maravilla ballet pues eso lo dice todo de nuestros visitantes no que hay que ayudarles un poco más también

Voz 1995 37:46 pero es sala de trofeos remite claro

Voz 0488 37:49 no se trata de de que cuando vienen a hablar contigo cuando vienen a jugar contraté hagan un paseíto por un pasillo quizás del SVA recuerdan de todas las ocasiones en que has ganado no aunque te diré que este cuadre supongo como tantas historias tiene su segunda parte no seguro e a este cuadro Le siguen la decadencia del imperio español bueno que que el capítulo siguiente

Voz 1995 38:11 el gasto en estos días como director de cine hacerlo

Voz 0488 38:14 por suerte no en la parte de la de aquí ni un segundo en una segunda mitad del siglo XX que es un ejemplo frío básicamente la

Voz 1995 38:25 a a un tipo concreto de decadencia se en cualquier caso David como director de cine claro este cuadro todos los cuadros cuentan historias condensada en una ni una fracción en un en un solo en un solo segundo en una décima de segundo tienes una historia es un gran reto contar tanto en uno espacio en este caso es un espacio reducido pero con una sola imagen contar tantos un reto realmente extraordinario

Voz 0488 38:47 sí fíjate que yo he voy a contarte una particularidad Miami quizá porque soy o me he educado mucho en el cine no me gustan demasiado los cuadros narrativos me gustan mucho más los cuadros sugerentes no hay unos cuadros que no pretenden representar o contar nada sino simplemente llevarte hacia hacia una sensación no este cuadro que que que es formidable sin embargo claro lo lo lo pones en situación con algunas otras incluso piezas de Velázquez son yo creo más vocativas para un para un espectador actual porque fuera de la narración del del suceso el cuadro es de lo de lo que te acabas enamorando es de la mano que tiene Velázquez para hacer las pegadizas las botas los pelos no esas cosas tan difíciles de hacer como las hace no con una además facilidad impresionante no entonces al final no es tanto lo que narra el cuadro sino la mano con la que está hecha no es lo que uno ve el Guernica hay algún de olvidaremos que fue Guernica y quedará el cuadro no y lo que lo que la gente apreciarán

Voz 1995 40:00 no vi que Velázquez lo firmara que simplemente pusiera un trozo de papel en el social filas hoy Velázquez es un poco el Cristiano Ronaldo de la época hombre ya quisiera tener que que la gente que mirar

Voz 0488 40:14 vamos a decir esto también nos hacen poco pensar sobre lo que admiramos irreverencia hemos ahora no cierto quizás sea donde más estamos cometiendo más errores que un pintor como Velázquez no tenía detrás a nadie insultando el Depor trabajar la Corte no tenía a nadie despreciando les sino que tenía el aprecio de los que lo conocían obviamente él en todo el mundo eh porque son pintor que muy rápidos expandió su su fama venían de todas partes de hecho el Museo del Prado es como una escuela de pintura no no hay nadie que pinte que no pase por aquí esa por ejemplo Dalí que puede ser pintor más alejado a esto era un hombre que se Encabo

Voz 1995 40:54 de rodillas aquí Bacon está sea campos venía a Madrid

Voz 0488 40:58 esencia las estudios sobre Inocencio X son increíbles

Voz 1995 41:02 estoy pensando en otro hoy te queda muy bien la música medieval o sea yo te estoy oyendo en esta que es un privilegio mal pero David Trueba partida deberías ir en serio con alguien detrás de Tito mira oye ese esa es al alza y alegaron ahí detrás

Voz 0488 41:16 oye te vas dando cuenta que no estaba dando como el tono en el que teníamos que

Voz 1995 41:19 hablar no sé dónde queda desea David eres serio muy medieval te queda muy bien hay esa cosa barroca te quedas bien Beto tú cualquier cosita que pero

Voz 0488 41:29 no me has oído nunca hablar con Heavy detrás pero

Voz 1995 41:31 está la gente que me ha habido también se aprecia mucho desde Madrid cuántas cuenta especie de Madrid contra cuántas veces habría estupidez cuadre

Voz 0488 41:38 soy de Estrecho estrecho

Voz 1995 41:40 parrilla de la gusta mucho el va barrio analistas

Voz 0488 41:42 Barrio anales Cesc recibió no no no yo soy uno te digo eso porque yo por ejemplo hasta los quince dieciséis años no fui nunca la plaza España por ejemplo

Voz 1995 41:50 en SER porque para mí la plaza más simples

Voz 0488 41:52 tanto que había era era de Cuatro Caminos suavidad

Voz 1995 41:55 el y acaso no lo es todavía

Voz 0488 41:58 seguro que los chicos que viven ahí que los los que me han digamos sustituidos son son hijos de dominicanos de filipinos que viven en mi calle seguramente para ellos que tampoco tendrán mucho dinero para gastar y mucho tal el mundo sacaba en Cuatro Caminos y en Plaza Castilla

Voz 1995 42:13 pero cuando fue la que tuviste astucia

Voz 0488 42:16 la primera vez que vine este museo fue cuando mis padres trajeron a una visita esa esa esa esa institución que había antes que era la visita

Voz 1995 42:26 eh

Voz 0488 42:27 frente a la vez en tu casa o fin de semana tres días que alguien pues del pueblo de alguna acción

Voz 1995 42:32 dejen aquí con ellos y entonces para acompañarles no

Voz 0488 42:35 en El Prat para que vea que está para que la visita que nosotros somos gente culta no no sé si para eso aprovechando ya que vamos que a una familia como año de ocho hijos no creo que tuvieran mucho tiempo para ir a museos pero sí me acuerdo me acuerdo de esas primeras veces ID obviamente la pesadilla que era para un niño porque son un museo demasiado grande para un niño es verdad y luego yo con mis hijos he tratado de ofrecer la oportunidad de entrar a este museo a ver sólo dos otra escuadra resaltó que irse y luego volver de otros meses después a tres

Voz 1995 43:10 David Trueba es uno de los tipos más brillantes y aunque no suela a muchos fue conocerlo es de los tipos más brillantes y más guapos de este país siempre es un placer y ahora ya en este tono medieval rendido nunca mejor dicho rendido a tus pies David Trueba gracias por acompañarnos en este paseo por el Prada a al revés gracias a vosotros para invitarles hasta ahí tuvimos música tiene lleva la música conmigo David Trueba seguimos en Hoy por hoy

Voz 21 43:42 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:03 seguimos paseando por este museo digamos hasta un cuadro cuadros espectacular solo por su calidad técnica sino también por sus dimensiones mide más de dos metros de alto uno ochenta de ancho más o menos como Marc Gasol que ayer por cierto ganaba el anillo de la NBA Jorge Drexler muy buenos días buenos días qué tal me ayudas a escribirlo cuadro

Voz 10 49:26 bueno muchas gracias por atendernos al museo es un es un privilegio venir aquí está pasar una mañana K así que muchas gracias Toni estamos frente a Las tres gracias de Rubén es este es un es un un una oda a la piel a la carne a la delicia no es como es como esas tres figuras femeninas hay al apunto iniciar una danza este con conectadas por las miradas que que que que maravilla de de exuberancia no que

Voz 1995 50:05 es curioso que estoy escuchando Jorge están pasando unos niños justo por delante donde estamos putas pasan unos niños ahora y pienso que ver anillos cuando ellos pasen por delante del cuatro aparte de estar saludan hola qué tal

Voz 10 50:18 sólo hay que ver anillos en el cuadro ahora mismo lo están viendo esto

Voz 1995 50:23 mira lo está viendo tres si las señoras en pelotas

Voz 10 50:27 duro Mire señora pionero enseñando el culo la verdad es que es que que que bueno yo yo estuve haciendo un poco los deberes yo soy yo en un poco de lo de del cuadro porque venía muy impresionado la verdad no no no no no soy una persona que tenga una formación sistemática en artes plásticas y sé que tengo que tengo que siempre volver a a releer y volver a a remover cosas no es es un el él

Voz 1995 51:01 es el último periodo de la vida Rubén según ya estaba mayor casado con una mujer treinta y siete años menor que él no está lo llamaba una época en la Rubén es de él claro el tipo estaban en una celebración de

Voz 10 51:19 de del cuerpo femenino no erotismo de hecho el cuadro este lo tenía él en su casa no era no no no lo pintó ponen ningún encargo es un tipo que pintaba muchísimo por encargo y éste se lo hizo para él este con bastidor de madera para que le dure para que quede bien hice lo Icon y con y para para verlo Él en su casa por lo que ve

Voz 1995 51:41 pues a que murió lo tuvo su plaza por lo que dices que pidiendo Pinto por era lógico fuera un viejo verde que decirte pero dice que de hecho está dice que está representa su mujer de ese momento el anterior también simboliza como saben el amor la fertilidad a la sexualidad y también la generosidad y la amistad que no suele unir esas atribuciones nunca la misma frase pero la generosidad y la amistad no solemos asociar las a la sexualidad hay mucho menos a la fertilidad

Voz 10 52:09 pues no hay mejor sexualidad que la sexualidad generosa

Voz 42 52:12 en general y en mi en mi humilde opinión

Voz 10 52:17 muy bien en mi humilde opinión pero no se hubiera que te refieres con la generosidad veniros no que uno debe ser generoso con su compañero este tal cómo están siendo las las gracias generosas unas con otras en su gestualidad aclara no estar están como todas con haciendo contacto de las miradas unidas por el velo unidas por las manos

Voz 1995 52:36 siendo tu músico seguramente ya sabes que en abril del año pasado el Museo del Prado organizó concierto titulado precisamente la play list de Rubens en el que proponían recuperar canciones de su época de la época que el pintor podría haber escuchado un pelis los algo así como los hits del siglo XVII como esta que vamos a escuchar la que Akon acoja de Claudio Monteverdi bueno si hay algo maravilloso que haces los artistas Jorge es inspirar a los demás seguramente ahora hay alguien en su casa en algún lugar de España de México de Colombia intentando hacer una canción al estilo Jorge Drexler el arte es una figura en movimiento el tema fantástico último Pet último disco el la