Hoy por Hoy (14/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:08 el Tribunal Supremo no permitirá Oriol Junquera salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado el alto tribunal deniega la petición el dirigente de Esquerra Republicana encausado por el proceso para que el día diecisiete pudiera acudir a la Junta Electoral Central para acatar la Constitución trámite imprescindible para poder viajar después a Bruselas por la existencia en tiene Tribunal de un peligro irreversible

Voz 0055 00:29 quizás si los jueces explican que ya han empezado a deliberar sobre la que será la sentencia del pluses que permitir que Oriol Junqueras eurodiputado pone en peligro la sentenció eso no sucedió cuando fue al Congreso a tomar posesión como diputado pero si sucedería si permiten que primero lo haga como eurodiputado ante la Junta Electoral después viajando hasta Bruselas donde además dicen supremo Carles Puigdemont asegura que tiene la sede de la República en el exilio el Supremo explica eso sí que esta decisión José Antonio no es definitiva podrá completar estos trámites Isère eurodiputado en cualquier momento si es absuelto gracias podas es

Voz 1018 00:58 lo último en la Audiencia Provincial de Madrid continúa la primera sesión con las cuestiones previas del juicio contra el Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede central de la calle Génova supuestamente para eliminar pruebas sobre la financiación ilegal del partido Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:12 el juez Eduardo Muñoz ha tumbado la última posibilidad de permitir la retransmisión del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas a la petición de la acusación de Izquierda Unida ha contestado que tendría un efecto estigmatizadora para los acusados incluida la formación conservadora el juez también el fiscal se alinean De este modo con el PP en esta causa en una postura que choca frontalmente con el juicio a los líderes independentistas del proceso que se ha seguido en el Tribunal Supremo después espera que el juez decida sobre la doctrina Botín que invoca el Partido Popular mediante la que pedirá evitar ser juzgado ante la ausencia de acusación de la Fiscalía el perjudicado Luis Bárcenas a quién le borraron los ordenadores supuestamente para destruir pruebas de la caja B

hora doce y dos minutos veinticuatro horas para que se constituya los nuevos ayuntamientos surgidos de las urnas el pasado veintiséis de mayo siguen sin cerrarse los acuerdos para los gobiernos de los municipios más importantes de nuestro país en Madrid y Barcelona a primera hora estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy el portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros que no se toman en serio la propuesta de Ciudadanos para repartirse por mitades dos años para ellos otros dos para el PP a la Alcaldía de Madrid de ser así hay eh la ultraderecha también querría el tiempo que proporcionalmente

Voz 0237 02:26 si pudiera corresponderles discrepar de fortunas tocarían unos ocho meses hemos calculado es una broma es que no entiendo vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos Partido Popular

Voz 1018 02:46 en principio durante el día de hoy deben completarse las negociaciones entre PP Ciudadanos y dos para el pleno de investidura municipal de mañana no sé si hay alguna novedad Carolina Gómez qué tal buenas tardes pues de momento

Voz 2 02:56 no la reunión todavía no ha comenzado aunque ya han llegado algunos miembros de la mesa negociadora el Partido Popular como Andrea Levy

Voz 3 03:02 a la reunión sensatez entrante decirte que te da sorpresas mañana el cambio de Almeida

Voz 2 03:11 a lo mejor una primera hora de la mañana se dejaba ver Martínez Almeida con cara sonriente fuentes próximas a ciudadanos dan por hecho que la opción Villacís se cae pero esto les abre la posibilidad de negociar la alcaldía de algún otro municipio de Madrid en el que PP y Ciudadanos ya tiene encerraba algún tipo de acuerdo

Voz 1018 03:25 gracias Carolina tenemos además una noticia de la científica que puede ser importante investigadores holandeses han conseguido descubrí veintidós genes defectuosos que provocan la infertilidad masculina este hallazgo permitirá mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la mitad de los casos de infertilidad en las parejas Javier Gregory

Voz 0882 03:43 a un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Radio Unión Holanda analizado el ADN de cien nombres con problemas de fertilidad tras comparar su código genético con el de sus padres ha detectado estos veintidós nuevos genes que impiden que produzcan esperma la infertilidad afecta a una de cada seis parejas en todo el mundo y el hombre es la causa en prácticamente la mitad de los casos por esa razón como decías es importante esta investigación porque permitirá ya acelerar por un lado el diagnóstico y por otro mejorar el tratamiento de los hombres que no pueden tener hijos

Voz 4 04:15 historia con Isabel Quintana Carlos Cala el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra ha remitido un escrito a los agentes en el que recuerda que Joaquim Forn que ha sido trasladado de la prisión de Soto del Real a Barcelona para recoger mañana su acta de concejal no puede mantener reuniones durante su estancia allí dice que la gestión debería durar sólo unos minutos a deuda pública vuelve a subir hasta el noventa y ocho coma siete por ciento del PIB se sitúa en el mismo nivel de hace un año y más de un tres por ciento lo que equivale a unos cuarenta mil millones de euros por encima del objetivo previsto por el Gobierno para finales de año en otros dos de los migrantes que fueron rescatados esta semana de una patera en el mar de Alborán tras pasar más de dos días en alta mar han fallecido en el Hospital de Almería un tercero murió el miércoles en el traslado al centro médico y hay otra persona ingresada en estado muy grave en el gobierno de Irán acusa a Estados Unidos de ser una amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo el ministro de Exteriores ha dicho que Washington intenta sabotear la diplomacia sin evidencias después de que el Gobierno de Trump vaya acusa a Teherán de estar detrás de las explosiones en dos petroleros en la Bolsa jornada de pérdidas en toda Europa el IBEX pierde un cero con cuatro por ciento Frankfurt es la que más cae un cero con seis y Milán y París se dejan un cero con dos el Brent petróleo de referencia en Europa está cayendo medio punto porcentual hasta los sesenta y uno dólares por barril en deportes celebración española por la victoria de Toronto Raptors de la NBA Ibaka y Marc Gasol han conseguido el anillo que se suma a los dos que ya ganó Pau Gasol con los Lakers y también para el ex seleccionador español Sergio Scariolo que desde esta temporada forma parte del cuerpo técnico del equipo Canadá

Voz 1995 05:54 con Toni Garrido qué te digo yo que esto es muy cansado sí a hemos estado tanta gente lanzar que luego esto cansa para deportistas de elite yo estoy bien sí pero hombre

Voz 6 06:06 esto es un problema muy Kansas donde cuesta mucho leyendo en ese entonces el arte nunca ha sido fácil

Voz 1995 06:12 el arte es el movimiento ir hemos estado recorriendo durante toda la mañana el Museo del Prado cumple doscientos años nos ha recibido aquí Falomir Miguel el Museo in USA es decirles que nos hemos reservado para el final una de las cosas que nadie sabe algunos de los secretos porque de las mejoras de las mejores cosas que en este museo algunas de ellas no pueden darse uno de los mayores motivos de orgullo de esta institución está oculto en sus sótanos hasta ahí hemos mandado Pablo González Batista para

Voz 7 06:43 descubrirlo Pablo muy buenos días muy buenos días Toni Mira estoy no sé cómo describirlo si es un quirófano Si es un taller Si eh

Voz 6 06:52 es es increíble les pase en el que estoy ahora mismo es el taller de restauración del del Museo del Prado este taller de restauración Antoni es uno de los mejores del planeta y ahora estoy hablando contigo aquí estoy admirando una obra debe tener tres metros de ancho por tres metros de alto Se llama la nevada de Goya al amarilla en ella trabajan en este momento Elisa Roma que es una de las restauradas con con más Elisa Mora perdón una de las restauradores con más experiencia de este departamento ella restaurado por ejemplo el dos de mayo también de también de Goya y también estoy junto a Enrique Quintana Él es el jefe de Restauración de Pintura del Museo del Prado una de las grandes joyas de este museo probablemente ahora el nuestro confirmará él el mejor Departamento de Restauración de todos los museos del planeta Enrique buenos días

Voz 8 07:37 en el cómo estáis Toni te escucha Enrique

Voz 1995 07:39 en esta oración que usted cómo nos ve sinceramente

Voz 6 07:43 como si estamos para restaurar en el queramos porque está ahí

Voz 9 07:45 Adecco o para tapar aguantamos todavía no

Voz 8 07:49 bueno yo creo que estáis bien yo creo que todavía no necesita una restauración eh

Voz 6 07:53 Elisa Mora la la especialista en los ha dicho Peres chicos está muy bien aquí negra que restaurar Enrique

Voz 1995 07:59 el responsabilidad suya hacerle restauración ponerse la mente las manos viajar en el tiempo el conocimiento y la pericia que uno debe tener es difícilmente imaginable

Voz 8 08:10 bueno es como restaurador de un trabajo de muchísima responsabilidad obviamente pero bueno hay muchísimos trabajos que tienen también que conllevan esa responsabilidad no lo importante es estar preparado tener la formación y tener la experiencia para poder acometer esos trabajos tan importantes

Voz 1995 08:26 pero cuando uno se enfrenta a un cuadro de Goya se tiene que viajar en tratar de reproducir llegar hasta el momento mismo ese día en que el pintor estaba dando esta pincelada es realmente es un viaje impagable

Voz 8 08:41 sí es muy bonito es muy bonito conocer la obra yo creo que es lo de los procesos más más extraordinarios que tiene la carrera de un restaurador no cuando puedes enfrentarte a la obra puedes estudiarla recabar toda la información técnica que se pueda obtener sobre sobre la materia de la que está hecha la obra dialogar con los compañeros con el equipo del Prado de un equipo completísimo con los conservadores con todas las personas que pueden aportar algo ir leyendo la obra ir descubriendo todos los pequeños aspectos que de las que esta forma de esa obra eso es desde luego es un proceso es un viaje extraordinario

Voz 6 09:18 Toni me contaba Enrique en referencia al trabajo en esa obra de la que habla de la nevada de Goya que Elisa estaba consiguiendo recuperar el frío es algo precios Elisa estaba trabajando para recuperar la sensación de frío que Goya quiso representar en ese trabajo y si quieres Elisa sería fantástico que nos contarás tú cómo te enfrentas a ese no eso que que contaba Toni de viajar hasta el momento de la obra no sólo está en que lo pinta el autor sino hasta el momento en el que están representados esos personajes

Voz 10 09:44 buenos un viaje muy interesante como tú dices porque llega la hora aquí bueno pues el barniz Se del cuadro está oxidado entonces hay una capa amarillenta sobre él y no se puede apreciar él el tono frío de del cuadro realmente

Voz 1995 10:01 Elisa se puede decidir hasta cuándo restaura una pregunta es decir yo quiero viajar hasta el mismo día en el que se pintó el cuadro o sonoramente el cuadro empezó a tener relevancia un siglo después y vamos a dejarlo en esa época se puede decir hasta dónde adónde va ese

Voz 10 10:18 bueno el viaje va hasta donde es el cuadro se pueda haber realmente pues como bueno no exactamente como lo pintó el el pintor porque bueno el tiempo también pinta como decía el propio Goya tiene por sus propio envejecimiento natural pero sí lo más aproximada

Voz 1995 10:35 ya lo que hizo el punta bueno el tiempo algunos no sienta muy bien esa esa la el tiempo para algunos es una cosa muy buena para los restauradores una fuente de entusiasmo de trabajo también es uno de los mejores talleres del mundo que estas viendo ahora mismo Pablo que están restaurando

Voz 6 10:51 pues mira eh como te digo es el cuadro que claramente es el gran protagonista de la nevada de Goya al a todo todo lo que me rodea lo mismo son muchos cuadros Ituri curiosamente muchísimos Marcos me llamó mucho la atención que en este taller de restauración se restauran mucho Marcos creo de hecho que el Museo del Prado es uno de los museos con más Marcos

Voz 8 11:11 bueno no no podría no podría garantizar que sea uno de los que podríamos decir que es el de los que más Marcos tiene no es desde luego cada uno tiene su marco que no es poco que no es poco Enrique yo calificaría usted alguno de ellos

Voz 1995 11:24 variable

Voz 8 11:25 algún algún estoy comparable a los hay extraordinarios en el Prado hay algunos marcos originales de una calidad increíble no no todos los marcos tienen la misma calidad y no todos los marcos son de la época de la pintura

Voz 6 11:38 el marco España es eso se eso sí desde luego el marco como museo sigues incomparables

Voz 8 11:44 es comparable pero es muy bonito que he cuando podemos pero un cuadro con su una pintura con su marco original no cuando realmente funciones cuando realmente transmite mucho mejor comunica mucho mejor con el espectador y obras estamos viendo ahora mismo Enrique Olvera tenemos aquí obras de estamos ya preparando una exposición que se inaugurará próximamente sobre eso con Lisboa estamos trabajando sobre marinos es un pintor flamenco de El siglo XVI que va a ser bueno un descubrimiento en la exposición que se inaugurará el año que viene el año próximo estamos viendo efectivamente la nevada de Goya gran cuadro de la nevada de Goya estamos viendo también muchos cuadros del siglo XIX es decir hay una variedad enorme no de la pintura que sea arrestado aquí yo creo que los pintores entre los museos del mundo y una me atrevería nunca a decir que es el mejor OED está entre los mejores pero sí desde luego es un museo que hay que ser restaura muchísimo que hoy

Voz 1995 12:35 hoy es el si algún día que decirlo es oye oye oye que hacía otro y ahora pero hoy es el mejor

Voz 8 12:42 no no me no me atrevo tengo Manrique Guitar

Voz 1995 12:46 es un verdadero placer es el jefe de Restauración de Pintura el Museo del Prado enhorabuena Ustea todo el equipo hacen un trabajo fabuloso que nos permitan nosotros disfrutar y vuelve a utilizar la misma palabra viajar venir hasta este museo es viajar en el tiempo es un desafío al tiempo Enrique muchísimas gracias

Voz 8 13:02 ese vosotros Sabato Pablo gracias

Voz 1995 13:05 es Dani seguimos en Hoy por hoy

Voz 12 18:03 con Toni Garrido