Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días imaginen que un día hoy sigue el más lejos no tienen luz al despertar al comienzo de este lunes diecisiete de junio Iker no hay luz en toda España ni las casas ni en los semáforos en la calle y en los hospitales en las tiendas y que afecta a todo el país a toda España y también algunos países cercanos realmente es un escenario de película de

Voz 2 00:49 error futurista Adís tópica

Voz 1727 00:52 exactamente lo que les ha pasado a los argentinos en una prueba de la vulnerabilidad de nuestras sociedades que en realidad tienen toda toda su arquitectura diaria de funcionamiento colgada de hilos tecnológicos han pasado catorce horas desde el inicio del apagón eléctrico que ha afectado también a Paraguay Uruguay se habla ya de normalidad prácticamente de normalidad de recuperación del suministro para todos los clientes en total cincuenta millones de personas como Alejandro

Voz 3 01:23 Nos despertamos inserta la estábamos luz yo pensé que era algo de mi barrio por vía Twitter ahí me enteré que era todo el mundo para todo la Argentina

Voz 1727 01:34 incluso la red de suministro de agua se vio afectada en el área metropolitana de Buenos Aires una ciudad en la que viven trece millones de personas la investigación para averiguar qué pasó exactamente sigue abierta se descarta un sabotaje terrorista pero no está claro todavía cuál fue el motivo este lunes primer día laborable aquí para los nuevos alcaldes y alcaldesas en la complejísima ecuación de la gobernabilidad ya tenemos despejada la incógnita de los ayuntamientos pero pero todavía nos queda la de las CCAA a ellas les toca esta semana que comienza y después el Gobierno de España muchas de las posibles soluciones pasan por ciudadanos sobre el que crece la presión desde dentro y fuera porque nadie se explica cómo a cambio de tampoco tampoco cómo ha obtenido de pacto tripartito de las derechas ha consentido asociar su nombre a los ultras Macron ha lanzado

Voz 0858 02:37 otro aviso de que repugna

Voz 1727 02:39 mucho en Francia esa asociación su secretaria de Estado para

Voz 0931 02:43 Europa ha vuelto a criticarlo en una entrevista en

Voz 1727 02:45 la de hoy anoche las está Inés Arrimadas negaba la evidencia se remontaba al Pacto andaluz para negar cualquier discrepancia con el partido de Macron

Voz 1693 02:55 los gobiernos central centristas y liberales en los que está integrándose Ciudadanos no sólo no son criticados sino que son vistos por buenos ojos por nuestros socios europeos como ya dijeron públicamente por ejemplo Guy Verhofstadt que es el presidente del grupo de Al le después del Gobierno en Andalucía

Voz 1727 03:10 Ciudadanos sigue negando la evidencia sobre Vox que con sus votos por ejemplo le ha dado a los naranjas las alcaldías de Palencia ID Granada los ultraderechistas de dijeran además varias Juntas de Distrito en Madrid con el consentimiento de ciudadanos pero aún está por decidir cuáles el socialista Ábalos pide reflexión a Rivera

Voz 4 03:31 creo que debería reflexionar sobre todo en el horizonte también de una investidura para España donde creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras

Voz 1727 03:40 tampoco ha concretado Ábalos a Quetta dura se refería son declaraciones en la toma de posesión de Ximo Puig en Valencia hoy lo harán el resto de miembros de su gobierno de coalición con presencia de Compromís y de pude un modelo que Pablo Echenique quiere para España

Voz 5 03:55 con este tipo de acuerdos de gobiernos compartidos se señala un camino a seguir y también en ARCO

Voz 0858 04:04 junto a Spanair veremos qué pasa porque el Gobierno

Voz 1727 04:06 insiste en que la diferencia fundamental es que en España PSOE y Unidas Podemos no suman necesitan a otras fuerzas que no apoyarán la investidura si detrás hay un gobierno de coalición y en Barcelona una concejala de Colau denuncia insultos machistas tras la constitución del Ayuntamiento Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:27 buenos días Pepa Laura Pérez tercera teniente de alcalde de Barcelona denuncia que les llamaron putas gorras hizo pronto estamos mental cuando cruzaron a pie la plaza de Sant Jauma para la recepción con el prefieren Quim Torra las asociaciones independentistas habían convocado una protesta contra el acuerdo de los comunes con el PSOE

Voz 1727 04:48 a la concentración de todo el voto demócrata consigue parar en Alemania la ultraderecha que se queda sin el único ayuntamiento que aspiraba a gobernar

Voz 0858 04:55 el de Gates de cincuenta y seis mil habitantes hasta al este del país yo es uno de los bastiones de Alternativa para Alemania le ganó en la primera vuelta a su candidato pero en la segunda el resto de fuerzas pidió el voto para su rival de la CDU de Merkel y que ahora va a ser el nuevo alta

Voz 1727 05:10 y en Hong Kong no se recuerda una

Voz 2 05:13 protesta así al menos trescientas mil personas han echado a la calle en defensa de su régimen de libertades

Voz 0858 05:24 si no les basta con que el Gobierno local haya suspendido la tramitación de la ley

Voz 0456 05:28 que permite las extradiciones a China

Voz 0858 05:30 Jean que se descarte definitivamente la dimisión del gobierno local

Voz 1727 05:34 y aquí en España hoy se entregan en el Congreso las ciento ochenta mil firmas que ha recogido Roberto Castrillo Roberto es un estudiante que pidió una prueba única de selectividad para todo el país

Voz 6 05:46 que todos los estudiantes pueden acceder a todas las prioridades de España pues lo lógico es que el acceso sea la misma noche cada con misma las culpas de a disfrutar pues según les interese no

Voz 1727 06:03 y en el deporte de la selección sub veintiuno inició anoche con mal pie el Europeo la selección femenina busca hoy los octavos del Mundial Sampe buenos días

Voz 1161 06:13 buenos días Pepa algo que nunca han logrado le basta las chicas de Jorge de un empate ante China desde las seis de la tarde para terminar segundas de grupo incluso podría valer les una derrota por la mínima para ser una de las cuatro mejores terceras a la misma hora en nuestro grupo Alemania Sudáfrica ya a las nueve se completará el grupo ha con el Corea del Sur Noruega y el Francia Nigeria y derrota de España con Italia en el Europeo Sub sub-veintiuno tres uno puede complicar mucho el pase a semifinales sólo acceden las campeonas de cada uno de los tres grupos y la mejor segunda

Voz 0978 06:40 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la mayor parte de la semana el tiempo va ser soleado con temperaturas sin grandes cambios calor pero moderado incluso durante las noches el ambiente se notará fresco también al empezar las mañanas como pasa ahora mismo hoy el sol lucirá en todo momento algunas nubes en puntos costeros incluso algunos bancos de niebla pero poco significativos sin poco persistentes durante la tarde como decíamos calor con máximas de treinta treinta y cinco grados en la mayor parte del interior peninsular hoy las más altas en el Ebro alrededor de los treinta y cinco en muchos puntos costeros las máximas apenas superarán los veinte grados

Voz 2 07:18 es un allí

Voz 9 07:20 tras de él y estoy como antes

Voz 10 07:23 sí igual de

Voz 11 07:31 si nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 12 07:41 E on

Voz 1727 07:54 sería posible un apagón como el que ha sufrido el sur de América Latina aquí en Europa en Alemania desde luego que sí David de la Fuente buenos días

Voz 0456 08:03 hola Pepa buenos días es la pregunta que se hace esta mañana la prensa allí la respuesta es que sí que ya en dos mil seis Alemania sufrió un corte que dejó sin electricidad a más de diez millones de hogares pero en Marruecos trece años después pues a medida que se van cerrando centrales nucleares y se va abandonando la industria del carbón es más probable que se produzca un apagón similar

Voz 1727 08:21 es posible en España se lo vamos a preguntar esta mañana a Jorge Morales experto en energías

Voz 0456 08:27 se lo vamos a preguntar en tiempo de análisis y de tertulia a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias hoy con Lola García con Antón Losada y con José Antonio Zarzalejos una mesa a la que vamos a sumar una hora después a Juan Manuel de Prada articulista y escritor con quién conversamos esta mañana sobre España en a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido nos invita a algo más que apagar la luz nos invita a mute

Voz 0858 08:52 el mundo a ponerlo en silencio sí

Voz 0456 08:54 a ruidos esto va a ser antes de que llegue todo lo contrario el repaso a la jornada del fin de semana con los deportivos y una hora más tarde de que lleguen los cuerpos especiales hoy con Nacho Vigalondo

Voz 1727 09:09 todavía algunos de ustedes nos contaban el viernes que no tenían claro qué ayuntamientos iba a formar en donde viven en su pueblo en su ciudad que iba a ser su alcalde o alcaldesa ahora ya lo saben y habrá otros tantos que se han llevado la sorpresa de su vida este fin de semana así que

Voz 0456 09:26 así que tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para comentar lo que quieran sobre la constitución de su ayuntamiento este sábado

Voz 1727 09:36 el del ayuntamiento vecino que también da mucho gusto suele criticar al de al lado eh hemos contado que hoy se entregan firmas en el Congreso para pedir una selectividad única la misma al mismo examen para toda España es un asunto muy controvertido eh bueno pues si algún estudiante algún familiar de estudiante de bachillerato universitario que acaba de hacer la selectividad quiero opinar ahí tienen la ocasión de hacerlo

Voz 0456 09:59 sí hay diferencia sí que puestas en las pruebas de acceso en función de donde se vive y creen que debería haber un examen único o no porque tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp nos mandan un audio al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 12 10:15 la realidad seis y diez cinco diez

Voz 0858 10:19 Canarias Javier escuchan Hoy por hoy con Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la traducción

Voz 1 10:25 es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del miércoles del lunes del café rápido de los atascos de los veis tuyo olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA

Voz 2 10:39 porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones punto es o llamando gratis al novecientos ochenta setenta noventa increíble sensación de preocuparse hola cariño sabes que hace la Policía si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado nada

Voz 1693 10:58 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 13 11:03 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 11:11 calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 13 11:13 de acuerdo a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 11:20 en la Cadena Ser

Voz 0858 11:27 esta semana se constituyen la mayoría de los parlamentos regionales salidos de las urnas el pasado veintiséis de mayo el primero mañana ahora mismo va a ser el Parlamento extremeño donde la mayoría absoluta del PSOE deja poca tela que cortar pero hasta tierras se van a conformar otro siete entre ellos algunos tan fragmentados como el navarro o el aragonés repasamos el minuto y el resultado de las negociaciones para la gobernabilidad de las autonomías con la jefa de política de la SER con Nieves Goicoechea adelante

Voz 1468 11:56 la digestión de los pactos locales debe ser rápida porque esta semana siguen otras negociaciones y no menos importantes para ocho nuevos parlamentos gobiernos autonómicos los socialistas negocian con Geroa Bai Podemos para el Parlamento navarro pero haría falta la abstención de Bildu un gesto necesario también si el PSOE quiere la presidencia fuera

Voz 0534 12:14 al UPN ofrece a abstenerse en la

Voz 1468 12:17 es a de Pedro Sánchez si el PSOE le cede la presidencia de la Comunidad en Canarias tanto Coalición Canaria como el PSOE mantienen abiertas sus opciones en Aragón Javier Lambán tras pactar con el PAR invita a sumarse a ciudadanos que de momento lo rechaza y en Murcia podría funcionar el pacto de las derechas pero ciudadanos debe admitir que Vox entre en el Gobierno una condición que está poniendo la formación ultra para dar su apoyo al PP y a Ciudadanos

Voz 0858 12:44 precisamente el partido naranja reúne hoy a su ejecutiva una reunión sobre la que sobrevuela el último aviso que lanzado Macron a Rivera por sus acuerdos implícitos con Vox lo ha hecho a través de su secretaria de Estado para Europa que dice que van a evaluar las redadas las relaciones del partido naranja con la ultraderecha

Voz 1693 13:02 bueno

Voz 14 13:03 no no haremos concesiones en nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido

Voz 0858 13:17 ya bueno pues el partido naranja quitan importancia a esas críticas que les llegan de sus aliados europeos prefieren centrarse en la digestión de este fin de semana de constitución de ayuntamientos Óscar García buenos días qué tal buenos días si la dirección de Ciudadanos banal en esta mañana casos como el de Burgos donde Vox incumplió el pacto o Huesca donde un voto en blanco dio la alcaldía al PSOE se tomará una decisión sobre posibles mociones de censura dicen fuentes oficiales las mismas fuentes que siguen restando importancia al aluvión de críticas que continúa recibiendo Rivera por acercarse a Vox como ejemplo el entorno de Macron su secretaria de Estado de Asuntos Europeos Amelie demuestren insistía este domingo no

Voz 14 13:58 que no haremos concesiones en nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido

Voz 0858 14:10 pero en Ciudadanos también insiste en Carlos Carrizo no

Voz 2 14:13 hemos pactado lo que es ya casi

Voz 0858 14:16 deme diables la ruptura entre Rivera y Manuel Valls la dirección de Ciudadanos rechaza frontalmente que Ada Colau haya sido elegida alcaldesa de Barcelona con los votos de Manuel Valls iba al sí mientras tanto vuelve a dar una bofetada Rivera mostrando en Twitter su apoyo al socialista Javier Lambán con quién Rivera se niega a pactar pero según Valls Aragón le necesita como presidente bueno el distanciamiento entre Valls y la cúpula de Ciudadanos es evidente ya se vio durante la votación de la coló como alcaldesa durante la que el grupo de Valls se dividió sólo apoyaron a Colau los tres independientes de esa lista Hinault los tres que son miembros del partido de Rivera Inés Arrimadas aseguró anoche en La Sexta que el ex primer ministro francés se equivoca al pensar que es mejor un gobierno de Colau de uno de ellos

Voz 1693 15:02 tengo una relación muy buena con Manuel Weiss creo que compartimos muchas cosas pero yo creo que se equivoca al pensar que hacer Ada Colau alcaldesa sin condiciones es una buena opción para Barcelona

Voz 0858 15:13 precisamente una de las concejalas de Ada Colau su tercera teniente de alcalde ha denunciado en las redes sociales que el sábado ella y el resto del equipo municipal recibió insultos machistas gritos como cierras o garras que según asegura Laura Pérez les espetaron a su paso por la plaza Sant Jaume a esa hora estaban concentrados allí centenares de manifestantes convocados por las plataformas independentistas protestaban contra el pacto de comunes PSC que dio la Alcaldía Colau

Voz 0931 15:43 los votos de Manuel Valls Radio Barcelona Joan Bofill día bon día mientras esto pasaba dentro del pleno reclama

Voz 15 15:50 no Baiano fuera

Voz 0931 15:54 esto es centenas de personas con banderas independentistas protestaban contra este pacto en esa protesta es en la que se habrían escuchado insultos machistas según ha denunciado en Twitter la recién nombrada concejala de feminismo y derechos sociales Laura Pérez dice que cuando cruzaron la Plaza Sant Jaume para ir a la recepción en el Palau de la Generalitat en la que Quim Torra pues recibió al nuevo Ayuntamiento pues Pérez denuncia que en ese camino parte de los manifestantes pues le gritaron cosas como putas zorra o barras añade que seguirán trabajando para que el machismo tampoco tenga espacio en la vida política

Voz 0858 16:25 y en Madrid en el Congreso hoy están citados ante la Junta Electoral Central los eurodiputados elegidos el veintiséis de mayo tienen que acatar la Constitución a mediodía una formalidad previa para poder asistir al pleno constitutivo de la Eurocámara el dos de julio normalmente es un mero trámite pero este año no la justicia no ha dado permiso a Oriol Junqueras para asistir Hinault Se espera que lo haga Carles Puigdemont sobre el que todavía pesa una orden de detención en España Ana corbata

Voz 0127 16:53 las buenos días al tener esa orden Si viene a España quedaría automáticamente detenido pasa lo mismo con el exconseller catalán Toni Comín y en el caso de Junqueras el Supremo ha dicho que no puede salir de la cárcel porque afectaría al proceso penal que haya quedado visto para sentencia en cuanto acabe el acto de acatar la Constitución este mediodía en el Congreso la Junta Electoral Central determinará qué eurodiputados de los cincuenta y cuatro españoles electos pueden ir a la sesión constitutiva del próximo dos de julio

Voz 2 17:20 el otro protagonista del lunes va a ser

Voz 0858 17:22 Antonio Maíllo coordinador de Izquierda Unida a Andalucía y una de las dos patas de ardua de adelante Andalucía la confluencia de Podemos ha anunciado que deja la política que va a pedir el reingreso a su puesto de profesor de latín en un instituto hoy va a explicar las razones concretas de esa renuncia porque de momento sólo ha dicho que se va por razones personales Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días y dice que él hace

Voz 0534 17:47 por motivos personales según fuentes del partido tras meditar mucho para centrarse más en cuidar su salud Antonio Maíllo presentar hoy su escrito de renuncia al acta de diputado en el Parlamento andaluz dimitirá como coordinador de Izquierda Unida Andalucía a través de Twitter el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno decía que la política necesita muchos Antonio Maíllo la Secretaria General desde el PSOE andaluz Susana Díaz le califica de un adversario con altura fondo y formación la coordinadora general de Podemos Teresa Rodríguez le decía te deseo todo lo bueno gracias por todos tus esfuerzo por construir la confluencia de adelante y desde Izquierda Unida su coordinador federal Alberto Garzón considera que la decisión de Maíllo es coherente y de una persona extraordinaria a la que dice echará mucho de menos

Voz 0858 18:31 hoy seis y dieciocho cinco y dieciocho en Canarias la Guardia Civil ha detenido este fin de semana los presuntos líderes del grupo terrorista Resistencia Galega se ocultaban en Vigo y vivían en la clandestinidad desde el año dos mil seis los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sitúan a esta organización detrás de sesenta acciones violentas muchas con explosivos de fabricación casera contra partidos políticos contra instituciones entidades bancarias son empresas privadas en ninguna hubo víctimas mortales Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 19:02 buenos días fueron detenidos el sábado por la tarde en Vigo y según fuentes conocedoras de este operativo son los dos dirigentes que tenía ahora mismo Resistencia Galega son Antonio García y Asunción Losada sobre los dos pesaba una orden europea de detención y entrega en el momento de la detención estaban acompañados de un presunto colaborador que también ha sido detenido por la Guardia Civil Iker mismo sigue en dependencias policiales buscando lo que podía ayudar a estas dos personas la operación continúa abierta en las últimas horas de hecho se ha vuelto a hacer registros en varios domicilios de los detenidos también ha detenido a otro presunto colaborador es una operación importante dicen fuentes cercanas al Instituto Armado porque los dos dirigentes de Resistencia Galega llevaban muchos años en la clandestinidad

Voz 0858 19:44 gracias Ana la operación la coordinado la Audiencia Nacional allí hoy se va a retomar el juicio de otra causa a la salida a Bolsa de Bankia el proceso entra en su fase más técnica la de los peritos después ya de siete meses de vistas Miguel Ángel Campos comience

Voz 1552 19:59 en la fase pericial con los expertos adscritos al Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez cuyos informes fueron claves para la apertura de este juicio oral ambos consideraron que las cuentas de Bankia en dos mil once fueron falseadas y que por tanto la salida a Bolsa de la entidad fue fraudulenta pudo engañarse a los inversores porque los estados fina ciertos incluidos en el folleto de emisión de la oferta pública de acciones incumplían la normativa aplicable no expresaban la imagen fiel de la situación económica financiera del banco es la pieza nuclear de este caso el testimonio de los peritos se prolongará durante al menos todo el día de hoy no obstante los peritos de Bankia Deloitte os los de Rato entre otros dicen otra cosa en las próximas sesiones declararán todos ante el tribunal

Voz 0858 20:45 y hoy a partir de las tres de la tarde están citados en el Parlament de Cataluña el presidente de ACS Florentino Pérez y los consejeros delegados de Caixabank de Banco Santander tendrán que responder en la comisión de investigación a las preguntas de los grupos políticos por el fiasco del proyecto Castor un almacén submarino de gas frente a las costas de Tarragona y de Castellón que provocó centenares de pequeños terremotos en la zona entre dos mil trece dos mil catorce

Voz 16 21:16 ah

Voz 17 21:17 día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 1 21:22 el Inter arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 11 21:30 la vida está llena de cosas importantes pero Juan que nos importan de verdad me importa

Voz 18 21:36 tú tú

Voz 10 21:39 Solamente tú Hoy por hoy

Voz 2 21:41 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 16 21:50 me han Ivonne y Shen picores lo Nacha allí

Voz 10 21:56 sigue temblando

Voz 19 22:05 cinco Chatenay en Caixa

Voz 10 22:09 pues catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último

Voz 1 22:13 luego el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 22:21 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 10 22:29 ser los primeros no es una prioridad esta semana estoy rodando es últimas escenas de Cuéntame colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay pocos que en las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es alzó la respuesta muy profesional tengo que creerlo dejar que los sentimientos afloren con naturalidad que estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi encantados si le ha gustado mucho y lo más importante sabe reírse de uno mismo cuando habla ventanas Frantino saca el apoyo de las la séptima temporada

Voz 1 23:40 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 20 23:47 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero

Voz 10 23:51 Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón

Voz 20 23:54 con Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 10 23:58 el Alargue de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1 24:08 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Capella ser

Voz 0858 24:22 España se va a incorporar hoy al proyecto militar más importante de Europa estaba pilotado por Alemania y Francia yo y el Gobierno español va a estampar su firma junto a ellos una imagen además muy simbólica porque las tres protagonistas de esa foto las tres van a ser mujeres las ministras de Defensa de los tres países incluida la española Margarita Robles corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 24:45 buenos días el proyecto militar más ambicioso de la historia europea el futuro sistema aéreo de combate europeo del que forman parte ya Francia y Alemania contará a partir de este lunes con la participación de España las tres ministras de Defensa Florence pagarle Úrsula y Margarita Robles firmarán en el salón aeronáutico de le pude un acuerdo marco de desarrollo Yunes

Voz 0534 25:06 estudio de viabilidad para este último parece va

Voz 0390 25:09 Berlín ya han librado sesenta y cinco millones de euros es mucho más que un símbolo hacia una unión de Defensa el presupuesto para este caza de sexta generación que estará rodeado de una nube en el que se integren todos los sistemas de combate aéreo terrestre y naval Se estima en cincuenta mil millones de euros España se comprometerá por tanto un importante presupuesto financiero para su participación previsto como un proyecto de veinte años estará liderado por los grupos Dassault Airbus

Voz 0858 25:36 gracias Carmen Trump ya tiene una colina con su nombre en los Altos del Golán territorio ocupado por Israel es la forma que ha elegido el primer ministro de ese país Benjamín Netanyahu para agradecer al presidente de Estados Unidos su apoyo incondicional incluido ese traslado de la embajada a Jerusalén corresponsal Beatriz la comer Read

Voz 0534 25:55 Ramallets tras la colina de detrás en hebreo es el regalo de agradecimiento que el Gobierno de Israel hace al presidente estadounidense por haber reconocido en marzo la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán una zona que el resto del mundo considera ocupada por Israel desde mil novecientos sesenta y siete una colonia Eli fundada en los ochenta prácticamente abandonada será repoblado según decidió ayer el Gobierno israelí que celebro en el asentamiento su reunión semanal el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmo que el Golán es y será israelí y que Trump es y seguirá siendo un amigo valiente de Israel en el Golán ocupado y anexionado por Israel viven unos veinticinco mil colonos y otros tantos drusos sus pobladores originales que se sienten sirios suponen a la ocupación mientras se hacía a bombo y platillo este anuncio sobre la nueva colonia Trump en el Golán discretamente en Jerusalén Sarah Netanyahu esposa del primer ministro llegaba a un acuerdo con la justicia para pagar una multa de unos doce mil euros cerrar así un caso de fraude y abuso de confianza que podría haberle sentado en el banquillo

Voz 0858 27:04 son ya las seis y veintisiete de las cinco y veintisiete en Canarias Sampe buenos días

Voz 1161 27:07 buenos días

Voz 0858 27:13 el que viene con malas noticias la selección española va a tener muy complicado estar en las semifinales del Europeo sub veintiuno

Voz 1161 27:20 en un campeonato en el que sólo participan doce doce selecciones pasan las tres primeras de cada grupo y el mejor de los segundos anoche Italia tres España uno que obligará ya a los de Luis de la Fuente a vencer los próximos dos partidos del grupo y esperar a ver qué pasa con las segundas de los otros dos grupos el seleccionador se quejaba de la dureza permitida a los italianos por el colegiado aunque no pretende que sea excusa

Voz 0318 27:37 durísimas que insisto que se podía haber tenía otra consideración insisto la entrada Ceballos a la altura de la rodilla creo que podía haber sino también de creo que color pero bueno es que todo esto suena a excusa

Voz 1161 27:48 pero clave la lesión de Fabian por precisamente una dura entrada

Voz 0318 27:51 después de el golpe que ha recibido Fabian que le ha impedido seguir jugando con normalidad y que ha sido producto de una entrada violenta hemos empezado a perder el control del juego y en el segundo tiempo y no hemos podido

Voz 1161 28:03 a los dos a unos nosotros todo mucho igual que Ceballos autor del gol español y uno de los más perseguidos por los bonos italianos yo a base de patada no han sacado del partido pero bueno es una fórmula más para ganar un partido creo que era bicho debería haber cortado pero ello de puede jugar mejor el encuentro oí Irán merecido ganar el miércoles segundo partido ante Bélgica caía ayer tres dos con Polonia hoy los otros dos del Grupo B a las seis y media el servía Austria a las nueve Alemania Dinamarca en el Mundial femenino cerramos hoy los grupos I B este último es el de España que será el primero en completarse ambos partidos a las seis de la tarde España China primera vez en la que la selección española puede meterse en una ronda eliminatoria en un Mundial el seleccionador Jorge la anoche en El Larguero

Voz 21 28:41 llevábamos mundial ganamos el primer partido contra Sudáfrica su historia ganando

Voz 22 28:46 yo tengo ganas de seguir haciendo historia de cómo se consigue pasando a una línea de patriota pues sería siendo pues un éxito porque es algo que todavía nadie ha estado visitado ya recorrido

Voz 1161 28:55 con la victoria España hasta la segunda de grupo si se enfrentaría a Estados Unidos en octavos perdiendo incluso se podrían clasificar como una de las mejores terceras a la misma hora en ese grupo lo otro partido Alemania Sudáfrica y en el horario a las nueve de la noche se completará el grupo a Corea del Sur Noruega y Francia Nigeria también de fútbol internacional la Copa América Uruguay ha impuesto cuatro cero a Ecuador en la próxima madrugada se jugará desde la una el otro partido del grupo en Japón Chile en casas jugaba anoche el partido de vuelta de la otra semifinal en el ascenso a Primera Albacete uno Mallorca cero pasan los isleños que el jueves visitarán al Depor en el partido de ida de la final el domingo la vuelta en Son Moix nos la juegan los que terminaron quinto sexto en Liga y en El Larguero el portero de los isleños hablaba Manolo Reina

Voz 10 29:32 pero no hemos conseguido nada pero no tenemos una eliminatoria muy

Voz 4 29:34 complicaba con un equipo que no sabemos que va a ser muy difícil

Voz 23 29:37 ya que pensar en el partido en el Depor sabemos

Voz 1161 29:39 también ya las finales de ascenso a Segunda acompañarán a Fuenlabrada y Racing los que ganen del Ponferradina Hércules Il Mirandés Atlético Baleares y además en baloncesto tenemos hoy el segundo partido de la final de la ACB a las nueve de la noche en Madrid Real Madrid Barça de momento uno cero para los de Laso

Voz 2 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:10 este lunes diecisiete de junio va a ser un lunes muy diferente para los alcaldes las alcaldesas que han tomado posesión este fin de semana primer lunes laborables para ellos y también para aquellas personas que tengan pensado firmar una hipoteca la reforma de la ley hipotecaria entró en vigor ayer pero era domingo y obliga a partir de hoy a los bancos a pagar a un notario para que compruebe que los clientes entienden perfectamente lo que están firmando Sergio Soto

Voz 1882 30:39 son bastantes cambios el primero que el notario adquiere una posición central recibiera una ficha individualizada con todas las condiciones de la hipoteca al menos diez días antes de la firma la ley dice que debe reunirse con el prestatario para explicarle bien las condiciones y que decidan además tendrá que acompañarle a firmar la hipoteca José Luis Lledó vicepresidente del Consejo del Notariado

Voz 24 30:59 cuando uno se compra un coche cuántas veces va confesionario pues dos o tres no cuando uno se hipoteca que queréis ver nada más no hay que ver comparar la hipoteca una cosa tan importante que tenemos que tomar con calma tenemos que enterarnos lo que firmamos

Voz 1882 31:13 más trámites pero también más seguridad y menos costes el banco asumirá casi todos los gastos del proceso el cliente sólo paga la tasación y su copia de la escritura de ahí que algunos tengan un encarecimiento de las hipotecas Santos González es presidente de la Asociación Hipotecaria

Voz 21 31:27 podrá haber entidades que efectivamente es traten de trasladar al mercado su encarecimiento en el proceso de hacer hipotecas el mercado simplemente diría que no pues porque la competencia es muy alta de hecho lo estamos viendo en estos días

Voz 1882 31:39 es decir una mayor transparencia puede hacer que el cliente busque y compare más favoreciendo creen algunos especialistas una baja

Voz 2 31:45 o de los tipos de interés este lunes se cumple un año de este momento de la llegada a Javier de la Aquarius al puerto de Valencia

Voz 0858 32:00 a bordo viajaban seiscientos treinta inmigrantes a los que Italia y Malta cerraron sus puertos de ellos cuatrocientos ochenta siguen en España tratando de construir un proyecto de vida en la SER hemos hablado con Félix es de Sierra Leona que busca trabajo aquí como enfermera

Voz 6 32:14 quién va a continuar mi mi mi mi profesión en está ahí sean bonitas criticaron ustedes yo estaba estaba plagada de su busca en mi país tengo mucha bien es que condenado a esa agua

Voz 0858 32:33 precisamente en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento treinta y nueve personas entre ellas siete niños que intentaban cruzar el Estrecho en patera todos se encuentran en buen estado de salud y fuera de nuestras fronteras y hasta ahora el recuento de votos en Guatemala y la candidata socialdemócrata Sandra Torres

Voz 1 32:51 el tres ubicación e inversión

Voz 0858 32:56 Sandra Torres a esta mujer se perfila como la ganadora de las elecciones presidenciales ha conseguido el veintitrés por ciento de los votos se tendrá que medir en una segunda vuelta al candidato del centro derecha aquí en España una cosa más la Compañía Nacional de Teatro Clásico va a presentar su programa hoy para la nueva temporada antes del relevo en su dirección en septiembre el actor y director Lluís Homar va sustituir a Helena Pimienta tras ocho años en el cargo DGT qué tal se conduce hasta ahora Teresa Serrano buenos días

Voz 25 33:26 buenos días pues despierta poco a poco el tráfico a esta hora especialmente en el entorno de las grandes ciudades en Madrid tráfico intenso en la A dos en Torrejón a cuatro Pinto Valdemoro a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada cinco Alcorcón también en Barcelona de ensaya la Ronda Litoral en la zona de Poble Nou hacia el nudo Llobregat de entrada a la ciudad condal en la C58 en Sant Quirze del Vallès ya a esta hora cuidado por la intensa niebla en la provincia de Lugo en la A8 en el entorno de Mondoñedo

Voz 0858 33:49 gracias Teresa en cuanto al tiempo esperamos sol y temperaturas todavía suaves en todo el país con máximas de treinta treinta y cinco grados en el interior de la península situación que se va a repetir a lo largo de toda la semana

Voz 26 34:02 este verano tu puede ser el Rey de la serie es el rey de los Stories el rinden y que el rey de los datos el Rey de sólo ahora hace inevitable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses

Voz 1 34:17 forma Mattel el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone desde la venta en toda su historia una historia que empieza a mal nombre con muy poco dinero de una familia muy humilde dice que dice que era más pobre que el sastre Tarzán ciudad libros a poesía yo creo que es armamento es un arte marcial a todos

Voz 10 34:40 los lunes en La Ventana con Carles Francino

Voz 27 34:45 sí

Voz 28 34:51 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 29 34:55 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active

Voz 2 34:57 te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 29 35:00 que no se quede en un casi casi la vida sin Internet

Voz 30 35:03 es mejor el beneficio celebra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 31 35:11 es un viaje para conocerme a mí mismo y que hoy a descubrir que ha sido hermoso que ronda pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me ponen unas lentejas con chorizo que son de llorar de postre huevos fritos hay pa untar eso sí que es conocerme o no pues eso

Voz 32 35:26 a ti lo que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar La Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del veintiuno al veintitrés de junio con Agustín pan Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira Pastora Vega Jorge Sanz Paco Nadal muchos más informa te en Cadena Ser punto com Quien encuentros del bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de mala

Voz 18 36:00 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 36:14 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias abrimos la Mesa de España en Madrid que celebra su primera junta de gobierno después del cambio de signo político en el Ayuntamiento Partido Popular Ciudadanos se han repartido las concejalías ahí no está Vox pero están a la espera de que el nuevo alcalde Martínez Almeida edad poder municipal a los ultras la extrema derecha tendrá representación en algunos distritos de la capital con el visto bueno claro de Ciudadanos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0978 36:43 los días es venas el acuerdo al que han llegado Vox y el PP que los populares decidan poder en las juntas de distrito aunque sean dado veinte días de plazo para definir los puestos que ocupará la ultraderecha en las áreas de gobierno de la ciudad el Partido Popular se quedado con cinco concejalías Ciudadanos con cuatro los populares asumen las áreas más importantes salvo Urbanismo que será naranja esta mañana las diez ser un esa primera junta de gobierno con Almeida en la alcaldía Begoña Villacís como vice alcaldesa finalmente Andrea Levy del PP será la portavoz de Gobierno municipal Carmena Se marcha hoy mismo la ex alcaldesa de Madrid tiene previsto renunciar este lunes a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital cumple el guión previsto en el grupo de Más Madrid habrá un portavoz pero nadie piensa de momento asumir la cafetería al lugar que deja Carmena Alcalde

Voz 1727 37:26 por sorpresa podría ser el título de una película

Voz 0978 37:29 nueva pero eso lo ocurrido este fin de semana

Voz 1727 37:31 muesca probablemente lo saben las tres derechas se habían puesto de acuerdo para hacer alcaldesa a la candidata del Partido Popular pero un voto en blanco secreto ha dado el bastón de mando a los socialistas Ana Sánchez

Voz 2 37:44 el Rey hola buenos días qué tal buenos días

Voz 1727 37:47 el concejal de Vox dice yo no he sido así que todas las miradas se vuelven hacia Ciudadanos Partido que según el PP de Huesca no es de fiar el PP ya estudia presentar una moción de censura la candidata popular a la Alcaldía Ana Alós explica lo que persigue

Voz 33 38:01 la entidad que es lo que ocurrió ayer quién fue la persona

Voz 6 38:04 como el grupo político que decidió

Voz 33 38:06 que no se cumpliera el pacto que teóricamente había

Voz 1727 38:09 concejal de Vox Antonio Laborda dice que él apoyará esa posible moción de censura porque tiene claro quién votó en blanco de momento la ciudad de Huesca comienza la semana con el socialista Luis Felipe como alcalde que ha gobernado los últimos cuatro años vamos ahora a Cataluña yo Bofill bon día hola Pepa hoy se pueden marcha el área de escoltas que protegerá el presiden quién Torra polémico muy polémico porque los nombramientos se han hecho a dedo Joan de espaldas a la cúpula policial y a golpe de

Voz 0931 38:39 sí estaré se llama así área de seguridad institucional y empieza bajo el mando del inspector Marc Caparrós fue el jefe de los antidisturbios fue cesado otras al caso Esther Quintana que llevó la prohibición de las pelotas de goma en Catalunya según la Generalitat esta nueva área un servicio parecido al que tiene Moncloa otros presidentes europeos pensado para dar servicio al president ya la Consellería de Presidencia de Jones para Cataluña pero no a Luis Aragonés de Esquerra un área que no dependerá de los mandos técnicos de la policía sino de los políticos los sindicatos de Mossos critican el momento las formas y la falta de información con la que se ha creado por Toni Castejón del sindicato mayoritario de los Mossos dice que no recuerdan nada igual los escoltas tienen que dar protección también a los el expresident de la Generalitat pero se insiste en que esto no incluyó a pulmón pese que se ha pedido permiso al Ministerio del Interior para enviar Mo sus a Waterloo precisamente el malestar con que esta área con esta áreas apunta como uno de los motivos por los que se destituyó al antiguo jefe de los Mossos

Voz 1727 39:42 la policía localizado a la chica menor sevillana de diecisiete años que llevaba un mes desaparecida la han encontrado con su pareja que es un joven dos años mayor que ella y sobre el que pesa una orden de alejamiento por presuntos malos tratos hacia la menor está detenido y pasará hoy a disposición judicial Elena Carazo buenos días

Voz 0534 40:05 ya Pepa Nerea vecina de Espartinas se encontraba en paradero desconocido desde el pasado dieciséis de mayo ya ha sido localizada junto a su pareja sobre el que pesa una orden de alejamiento de esta adolescente por presuntos malos tratos se encuentra en buen estado Nerea este joven de diecinueve años que ha sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento una orden que le prohibía acercarse a menos de trescientos metros de la menor hoy va a ser puesto a disposición judicial el ahora detenido ya fue condenado anteriormente por incumplir esa citada orden de alejamiento el pasado trece de mayo fue juzgado por el mismo motor

Voz 1727 40:35 vivo este mes se va a constituir el primer colegio de docentes de España estará en Baleares y uno de los primeros objetivos que se marcado Juan entonó o jamón día que dio es convertirse en los interlocutores con la Administración en cuestiones como por ejemplo el diseño de los planes de estudio

Voz 1157 40:54 así el Colegio de docentes va a empezar a funcionar ya en el próximo curso con representación proporcional han avisado ya de todas las islas del Archipiélago los responsables de esta nueva entidad dicen que es su creación no es en absoluto incompatible con los sindicatos están convencidos de que van a poder convivir perfectamente dicen y aseguran que serán la voz única eso sí ante las administraciones entre los objetivos como decíamos participar tanto en los procesos de elaboración y revisión de los planes de estudio de la carrera docente como también en los que afectan directamente a los alumnos a los currículos educativos Bausa

Voz 1727 41:25 Buendía igualmente Pepa son las seis y cuarenta y un minutos de la mañana cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 12 41:32 Ana me ganan me lugar han sido Olot en Alemania

Voz 2 41:45 la ultraderecha se ha quedado sin la que habría sido su primera alcaldía después de echarle un pulso a la CDU al partido de Angela Merkel a la derecha tradicional aunque Alternativa para Alemania que si seguíamos allí los ultras ganó en la primera vuelta de las elecciones locales de Leach al este de Alemania en la segunda votación que esta celebrado este fin de semana los resultados han dado un vuelco y los ultras no tocarán poder gracias a que el resto de partidos todos los demócratas se han unido Andrea Villoria se quedan sin la Alcaldía pero también sin grandes decepciones dice el candidato de ultra uso Nexus

Voz 0532 42:25 era que han peleado como David contra Goliat al enfrentarse a los democristianos de la CDU dejar fuera los Verdes Izquierda ahora estos electores que dicen haber votado todos en bloque contra la ultraderecha lo celebraba anoche el ganador y el nuevo alcalde del CDU Winslow Born una victoria dice que no sólo es para su ciudad sino también para Europa toda Alemania ha seguido de cerca estos resultados que de esta ciudad que hace frontera con Polonia conocida como World Wood por ser escenario de películas con Malditos bastardos o Gran Hotel Budapest precisamente decenas de actores incluidos algunos de Juego de tronos se han volcado en una campaña contra el partido ultra esperan ahora que su derrota se repita en las elecciones regionales

Voz 10 43:07 en septiembre

Voz 2 43:19 seguimos ahora en Francia porque allí ha dado ya sus

Voz 1727 43:21 primeros pasos

Voz 2 43:22 el Servicio Nacional universal y qué es esto pues es el nombre que le ha puesto Macron una especie de mili civil para jóvenes que pretende concienciar sobre los valores cívicos republicanos más el obligatorio pero de momento un grupo de voluntarios para completar la formación durante doce días ha ido abajo

Voz 0137 43:42 son dos mil chavales de entre quince y dieciséis años que pasarán dos semanas lejos de sus padres y de su casa hacen la maleta llevan albergues escuelas repartidas por todo el país la rutina es casi militar el despertador suena a las siete de la mañana y el día empieza así con una izada de bandera y escuchando el himno nacional Illa hay voluntarios entusiasmados con todos los formalismos voy a desfilar en presencia del presidente de la República y eso es un placer dice una de las jóvenes recién llegado a un albergue con una sonrisa de oreja oreja por las mañanas los asistentes aprenderán sobre Compromiso cohesión social y territorial o defensa y seguridad nacional y por las tardes habrá debate sobre los desafíos de la sociedad igualdad discriminación por raza sexo orientación sí cuál radicalización Chivite Diego Godín Bershka equipo vengo por las actividades y para probar cosas nuevas dice otra pues va a aprobar una estar sin móvil todo el día sólo se puede utilizar antes de acostarse tampoco se podrá fumar el Gobierno plantea el Servicio Nacional universal como una extensión de la etapa educativa obligatoria aunque el primer ensayo son doce días todavía no está clara la duración que tendrá eso sí el Gobierno

Voz 2 44:45 antes dice que en ningún caso ERE será superior a un mes

Voz 34 44:56 resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuas de traer tela mutua cualquier

Voz 1 45:02 de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 45:05 vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 35 45:18 en una obra hay veces que cuando te dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes que queremos

Voz 10 45:35 es decir que es toda la confianza y Toyota en una furgoneta

Voz 18 45:47 el ojo izquierdo en Hoy por hoy

Voz 2 46:04 Rivera y sus misterios titula esta mañana José Marí

Voz 1 46:07 buenos días Pepa esto de los pactos cuando

Voz 2 46:10 menos nosotros ha habido alguna cosa entretenida

Voz 1100 46:12 era como asistir pornográfico espectáculo de ver cómo unos y otros en desnuda de todo el país ahora los conocemos tal que si los hubiéramos parido o acaso en ustedes por ejemplo alguna duda de quién defiende sus principios morales éticos políticos y quiénes un chufla capaz de vender por una concejalía a su madre a su padre a su esposo o esposa ya está al niño que está la cuna no claro que que les hemos visto decir que yo con ese no negocio mientras filmaban papeles a mansalva poniendo a su disposición vidas y haciendas y encima de tapadillo como si el resto de la humanidad fuera tan estúpido como lo son los mismos que se creyera sus rubias es verdad que en estos días ha habido pequeños tramposos pero también gigantescos farsantes Ipar nadie debe ser una sorpresa que esta modestísimo Asencio elija como gran triunfador en este duro combate al portentoso al sublime al inigualable Albert Rivera otrora excelso para distingue al reformismo el centrismo y liberalismo hoy monaguillo de Casado últimos número con Abascal pero aún nos queda el trago de la investidura y a lo mejor hay que añadir algún otro nombre al catálogo de los malos malísimos

Voz 2 47:34 no vende el cuaderno

Voz 1100 47:37 y lo quiero

Voz 37 47:38 no

Voz 12 47:43 eh

Voz 1727 47:44 el sábado se constituyeron los más de ocho mil ayuntamientos que hay en toda España hay algunos y algunas oyentes

Voz 0456 47:51 sin salir de su estupefacción totalmente sobre Madrid quieren opinar muchos y muchas también de fuera de Madrid nos vamos a quedar con una bienvenida David de Granada

Voz 38 48:00 Madrid casera de izquierdas Madrid es fascista porque le han muerto dan su confianza al trufas Tito Vox al ciudadano ir partido podrido no me lo puedo creer que Madrid lo este Carmelo ya de de tanta manga anuncia y tantos robos que tanto engaño siento pena rabia e impotencia

Voz 0456 48:19 gracias David sin embargo Pedro les da un voto de confianza dice

Voz 39 48:22 buenos días eh yo fue votante más Madrid en las anteriores elecciones bueno intentar ser paciente no como no como la mayoría criticando el transito este bueno Trifón en no dúo Juan sito según ciudadanos que se han aliado para gobernar lo que es el Ayuntamiento de Madrid me voy a mantener al margen voy a ver a ver qué hacen si hay algo que a lo mejor me cruzar cables lo criticaré de Madrid a Barcelona con Isabel

Voz 40 48:46 cuando la Junta Electoral Central hizo retirar los lazos amarillos del Ayuntamiento y del Palau de la Generalitat la señora Colau lo hizo inmediatamente por según escuche las noticias ella quería representar a todos los barceloneses ahora nada más salir reelegida gracias a avales que no se le olvide lo primero que dice es que lo vuelve a poner te pasa te vuelve a dejar de representarnos a los no independentistas de verdad que hace falta poner cualquier símbolo en el edificio que debería representar a todos los barceloneses

Voz 0456 49:19 gracias Isabel más ayuntamientos con sorpresa

Voz 41 49:22 clara de Palencia buenos días él ciudad el partido que tiene tres concejales que es Ciudadanos es el que se ha quedado con el Ayuntamiento por una imposición de Madrid nos venden como a conejos un reparto de cromos no ha servido de nada la concentración que ha habido el día de la formación de los ayuntamientos en la Plaza Mayor de verdad esto es democracia

Voz 1727 49:46 un beso y gracias propinar a esta hora de la mañana claras son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias