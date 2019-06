Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1916 00:28 en abren sus puertas a los nuevos al

Voz 1727 00:31 Caldes y alcaldesas Icon los pactos consumados la vista puesta en el siguiente escalón la configuración de los gobiernos autonómicos llega también la hora de las explicaciones las más demandadas las de Ciudadanos que obtiene una cuenta de resultados más bien mediocre habiendo desgastado enormemente su marca al asociar sus siglas a la extrema derecha anoche las esta Inés Arrimadas negaba la mayor no ha habido pactos con Vox dice y añade nuestros socios europeos están contentos

Voz 3 01:03 hablar sí negociar gobiernos sólo con el Partido Popular que los gobiernos centristas y liberales en los que está integrándose Ciudadanos no sólo no son criticados sino que son vistos por buenos ojos por nuestros socios europeos

Voz 1916 01:14 Arrimadas sólo horas después

Voz 1727 01:17 de que la secretaria de Estado para Europa de Macron insistiera en la radio con el grupo un ha dado eres un partido pro europeo no puedes llegar a acuerdos con la extrema derecha las presiones sobre ciudadanos se multiplican mensaje también de José Luis Ábalos que introduce una nueva denominación del Gobierno non

Voz 1916 01:38 Mato un gobierno sin ataduras

Voz 4 01:40 creo que debería reflexionar sobre todo en el horizonte también de una investidura para España donde creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras

Voz 1727 01:49 que es un Gobierno sin ataduras pues no lo aclaró obra mismo salvo que Ciudadanos y el PP se abstengan la investidura de Sánchez depende de una suma variopinta de votos los cuarenta y dos de Unidas Podemos once más que hacen falta para llegar a la mayoría absoluta en Cataluña hoy sabemos

Voz 1 02:08 que en esta protesta con la que los intérpretes

Voz 1727 02:10 dicta hasta acogieron la investidura de Colau como alcaldesa en medio de ese griterío cientos de personas llamaron putas barras izó Ras a las concejalas de los Comunes al menos así lo ha denunciado una de ellas Laura Pérez que dice que recibieron todo tipo de insultos machistas en Andalucía Antonio Maíllo el coordinador de Izquierda Unida renunciará hoy a su acta de diputado a su cargo de coordinador y deja la política

Voz 1389 02:40 nosotros queremos hablar de la Andalucía real vamos a contribuir desde luego aquí en el debate

Voz 1727 02:44 así hablaba hace justo cinco meses en la investidura de Moreno Bonilla fuentes de la dirección del partido han contado a la agencia Efe que deja la política Maíllo por motivos personales y que quiere volver a dar clases de latín

Voz 0268 03:01 de una parte bueno sé que todavía no tienen

Voz 0858 03:04 que no había heleno y a Radio

Voz 5 03:06 tres tampoco andaban con la mitad más emergencias yo pensé que era algo de mi barrio por vía Twitter ahí me enteré que era todo el mundo va a todo el Argentina

Voz 1916 03:16 el mundo prácticamente toda Argentina recuperado ya el suministro de luz después del insólito apagón que afectó ayer a todo el país y algunas partes de Uruguay Paraguay Brasil y Chile las autoridades no tienen todavía

Voz 1727 03:30 una explicación precisa para este fallo en la red eléctrica bien los deportes aquí la selección femenina de fútbol puede clasificarse esta tarde por primera vez para no

Voz 1161 03:41 los octavos de un Mundial desde las seis frente a China a un empate mete a las de Jorge en el cruce como segundas de grupo debutaría en en una ronda eliminatoria ante el peor rival posible eso sí Estados Unidos incluso una derrota por la mínima les podría meter como una de las cuatro mejores terceras y evitar a las norteamericanas pero el seleccionador no quiero especular

Voz 1372 03:58 Nos hemos centrado e increpar viendo el partido contra China es que desgastarse en cosas que nosotros no podemos controlar Estados Unidos tiene que jugar un tercer partido contra Suecia

Voz 0978 04:08 ahora Alemania Sudáfrica y el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 04:15 buenos días buenos días empiezo una semana

Voz 0978 04:17 que no presentará grandes complicaciones grandes cambios en la situación meteorológica además con calor pero con las temperaturas más propias para estas fechas es decir sin valores extrema dos de noche así como a primeras horas de la mañana el ambiente seguirán notando frescos notándose fresco como pasa ahora mismo la jornada se presenta soledad en todo el país pocas nubes sobre todo en puntos costeros temperaturas máximas de treinta treinta y cinco grados en todo el interior las más altas en el Valle del Ebro en puntos de litoral las máximas en muchos casos apenas pasarán de los ochenta

Voz 13 06:31 bueno el honor que supone ser alcalde de Madrid

Voz 1727 06:36 más Força haré parcela alcaldesa da todos los Bonhams notas los pasados

Voz 7 06:40 el poco hombre

Voz 9 06:43 ETA a rotas un día prometo Millet conciencia es honrar cumplir fielmente

Voz 0554 06:49 las obliga a cargo de alcalde da cidade

Voz 9 06:51 Vigo como una partida de dominó los pacto

Voz 1916 06:54 los para constituir ayuntamientos este sábado han hecho caer algunas fichas que pueden tener repercusión en la investidura de Pedro Sánchez el presidente del Gobierno en funciones también tiene que mover las suyas pero quiere esperar a hacerlo cuando se hayan constituido también los gobiernos autonómicos que todavía no lo han hecho Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:13 buenos días hay dos posiciones del PSOE el sábado que pueden tener consecuencias en la investidura de Sánchez aunque en sentido diferente por un lado la reacción de Esquerra tras el acuerdo del PSC con Colau en Barcelona y por otro el portazo a Bildu en Pamplona sin la abstención de la izquierda abertzale podría frustrarse el Gobierno de María Chivite ir reabrir la posibilidad de una abstención en este caso de UPN para la investidura de Sánchez está por ver el PSOE quiere que se vote en julio está esperando a tener la foto completa veros pactos también va a apurar el presidente en eso coinciden distintas fuentes antes de decir la última palabra sobre la configuración del Gobierno Podemos sigue pidiendo entrar el PSOE le da largas Pablo Echenique y José Luis Ábalos ayer en Valencia

Voz 1389 07:55 en este equipo voy a algunos

Voz 14 07:58 partidos se señala un camino a seguir en autopistas Vittorio

Voz 4 08:03 envían al conjunto de España creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras

Voz 0806 08:08 un gobierno sin ataduras sin demasiada esperanza los socialistas continúan pidiendo a ciudadanos que se abstenga

Voz 1916 08:15 los pactos los casi pactos hilos no pactos del sábado nos dejan un mapa de España que dibuja esta mañana Mons

Voz 1727 08:26 Domínguez buenos días repartir

Voz 1916 08:29 las las varas de mando estrenamos lunes con nuevos alcaldes y alcaldesas pronto se ve desvelando algo que aún no conocemos la letra pequeña de los pactos que casi siempre lo sabemos por experiencia esconden alguna trampa el PP ha jugado bien sus cartas y exprime al máximo el poder municipal que le da Vox sin sonrojarse porque al fin y al cabo para que estará Familia al PSOE Nole ha lucido tanto los datos globales una vez pasados a limpio podemos casi ha desaparecido y Ciudadanos merece un capítulo aparte de tanto soñar con liderar la derecha lo que ha rendido ese liderazgo del centro

Voz 1275 09:09 qué tiene que conformarse con ser la muleta del

Voz 1916 09:11 pp se pone de perfil con Vox como si no fuera con ellos aunque la factura está pendiente de cobro ya saben la letra pequeña tuvo que ser el socio de Ciudadanos Manuel Valls el que les recordara al hacer alcaldesa a Ada Colau que los principios hay que defenderlos incluso cuando las cosas no salen como uno quiere su foto aplaudiendo a Ada Colau la cara de circunstancias de ella vale más que mil palabras

son ahora las siete once D a6 once

Voz 1916 11:23 en Canarias hoy tienen que acatar la Constitución los cincuenta y cuatro eurodiputados españoles electos entre ellos los independentistas catalanes deben hacerlo en el Congreso aquí en Madrid Pero Oriol Junqueras no tiene permiso del Supremo para salir de la cárcel ya Carles Puigdemont no se le espera Ana corbata

Voz 0011 11:42 Nos él espera porque al estar fugado de la Justicia quedaría detenido en caso de que viniese a España pasa lo mismo con el exconseller catalán Toni Comín y en el caso de Yunquera el Supremo ha dicho que no puede salir de prisión porque eso afectaría al proceso penal que ya ha quedado visto para sentencia en cuanto acabe el acto de acatar la Constitución la Junta Electoral Central determinara que eurodiputados pueden ir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el próximo dos de julio en buen momento para preguntarse cómo va

Voz 1916 12:09 las negociaciones para el reparto del poder en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 12:14 por la que empieza será muy complicada porque es la semana de la cumbre europea para un reparto de cargos que necesita un pacto entre cuatro partidos veintisiete gobiernos que de momento siguen jugando al mus sin poner sobre la mesa sus cartas y sólo el PP mantiene y activamente la campaña proveer el candidato emana el que Macron no quiere aunque el va buscando apoyos por varias capitales mientras el socialista Frans Timerman está prácticamente desaparecido desde la noche electoral pendiente dicen de las gestiones del presidente Sánchez del primer ministro portugués Costa osea que aunque el Brexit aprieta hay quien duda de un acuerdo en la cumbre aunque fuentes de las negociaciones mantienen a Nasir que éste sigue siendo aún el objetivo aunque nos dicen debe ampliarse está Reunión ahí

Voz 1916 13:07 a fin de semana ya a esta hora aquí las siete y trece las seis y trece en Canarias son la una de la tarde en Hong Kong este lunes hay convocada una jornada de huelga general que llega después de otra protesta masiva para exigir la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición Rafa Muñoz

Voz 1772 13:25 el fin de semana la jefa del Gobierno autonómico suspendió el proyecto de ley pero los manifestantes le piden más le piden la retirada total de ese texto su dimisión lo hicieron ayer en la manifestación más multitudinaria que se recuerda en la historia de Hong Kong dos millones de personas según los organizadores casi el treinta por ciento de la población de la ciudad las calles se convirtieron en un torrente de miles de personas vestidos de negro pelotas protestando al unísono la jefa de la región se ha disculpado por las deficiencias de su Gobierno ya ha recibido esta madrugada el respaldo de Pekín que habla diré

Voz 0011 14:07 la mente de violencia callejera

Voz 20 14:11 lo valora era un amanecer con la ex ni una cena con un comente que no te importe la distancia para llegar a tu destino conducir un cupo con tres

Voz 18 14:19 cuántos caballos es medir el día que pulsaciones no han kilómetros disfrútalo ahora por trescientos cincuenta euros al mes con cinco años de garantía mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido oferta válida financiando con quien van en cuarenta cuotas comisión de apertura del tres por ciento ochocientos tu T5 con noventa y uno euros entrar siete mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y uno euros y luego con veinticinco por ciento con siete por ciento por matinal de veinte mil trescientos noventa y cinco con treinta y desde el treinta de junio de dos mil diecinueve más información encubre

Voz 0542 14:47 el punto es Allí Cristo tiene Salama si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sino de la ponnos vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que como a merece la pena vivir tranquila

Voz 21 15:02 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una en Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 15:12 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1916 15:21 cuarto en Canarias cinco estudiantes de entre diecisiete y diecinueve años van a entregar hoy en el Ministerio de Educación las ciento ochenta mil firmas que han recogido para pedir que los exámenes de la Selectividad sean iguales en toda España hasta ahora cada comunidad los plantea en función del temario que han dado y eso ha hecho que los alumnos se quejen de que en algunos territorios es más fácil o más difícil aprobar Adela Molina

Voz 0011 15:45 Roberto Castrillo empezó a recoger firmas en dos mil dieciocho cuando él iba a examinarse de la prueba para acceder a la universidad este año tras reabrirse el debate en torno a la distinta dificultad el examen según la Comunidad ha decidido entregar las al Ministerio para reclamar una única prueba que considera sería la solución a los agravios que denuncian algunos alumnos

Voz 23 16:04 esos problemas evitarían es lo que vamos si la prueba fuera la misma para todos el mismo día no el mismo temario misma dificultad porque si todos los estudiantes pueden acceder a tu familia te das de España pues lo lógico es que la prueba de acceso se a la misma noche que cada pumas y la dificultad según les interese no es que casi todos ustedes tienen las mismas condiciones

Voz 0011 16:27 la ministra Isabel Celaá anunció hace unos días la creación de un grupo de trabajo para analizar posibles diferencias e introducir mejoras en la Prueba de Acceso a la Universidad sin embargo Cela aseguró que un examen único no sería la solución sólo serviría para empobrecer el club

Voz 1916 16:41 los contagios de sífilis de gonorrea se han disparado en la última década en España según un estudio de la Universidad de Cantabria si no se invierte más en prevención el coste de las enfermedades de transmisión sexual para el Sistema Nacional de Salud va a aumentar casi un cuarenta por ciento en sólo dos años Mariola herido

Voz 0259 17:01 en dos mil dieciocho las enfermedades de transmisión sexual supusieron un coste de mil millones de euros para el Sistema Nacional de Salud los expertos recomiendan a las autoridades que hagan más campañas de prevención y talleres de formación sexual así el Estado podría ahorrarse quinientos millones hasta dos mil veintiuno de lo contrario el gasto seguiría aumentando un cuarenta por ciento son conclusiones de un estudio de la Universidad de Cantabria en la que ha participado la investigadora Paloma lanza

Voz 24 17:27 si se realiza una estrategia de prevención similar a la existente en la actualidad se espera un aumento de los costes de aproximadamente doscientos noventa millones de euros en dos mil veintiuno Mientras tanto ante un aumento de la inversión realizada en prevención los costes continuarán aumentando pero lo harán en menor medida

Voz 0456 19:04 terminamos de constituir ayuntamientos con Alfredo de Ourense salió

Voz 27 19:09 el dirigente de democracia orensana tercera fuerza votada con los apoyos del Partido Popular que fue el segundo este señor lleva durante ocho años insultando a diario la presidencia del señor Baltar sinceramente una auténtica vergüenza como el Partido Popular hace alcalde a este personajillos y haberla que los que en estas cuatro años sinceramente pero solo

Voz 1727 19:38 gracias Alfredo Mariluz Barcelona Vivo

Voz 28 19:42 en Sardañola del Vallés un municipio de Barcelona en Sardañola en los cuatro años anteriores han gobernado los comunes

Voz 1727 19:50 en estas últimas elecciones municipales

Voz 28 19:52 ha ganado bastante por mayoría el PSC el cartel que colgaba en el Ayuntamiento sobre los presos políticos ya no está se agradece porque creo que las instituciones son de todos los catalanes lo que pasa es que últimamente hay unos cuantos catalanes casi un cincuenta por ciento un poquito más que no pintamos nada

los dolorosos eso que dices Mariluz muchas gracias por darnos tu opinión City veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:27 Gutiérrez qué tal buenos días con dieciocho grados en la Gran Vía y subiendo comienzan a subir las temperaturas este lunes ya pasaremos de los treinta grados en las horas centrales del día en toda la Comunidad con mucho sol y cielos despejados familia sí profesores denuncian el alto absentismo que provoca el nuevo calendario escolar que adelanta los exámenes de septiembre a junio por segundo curso consecutivo la evaluación extraordinaria estos días en los institutos de la Comunidad y la gran mayoría de los alumnos que han aprobado todo y que no tienen que pasar por esa recuperación no van a clase hay bellas generalizadas los docentes dicen que luego calendario que ha impuesto el PP esta legislatura les obliga a ir a contra reloj con las materias Paul Asensio

Voz 0008 21:09 según los datos de la FAPA Giner de los Ríos la mayoría de alumnos que aprueban y no tienen que hacer recuperaciones déjame ir a clase el noventa por ciento en Bachillerato que sesenta por ciento en la ESO deciden no volver a su centros Ana profesora aún en Parla dice que no sólo es difícil convencer a los alumnos también a los padres

Voz 29 21:24 muchas veces tenemos la sensación líquida la Consejería de la Comunidad de Madrid le ocurre que observa ya implementa sin contar con nadie que sepa si tenemos que luchar con las familias para que vayan los los alumnos a las actividades complementarias a una excursión aún teatro unas pusieron museo imagínate sin convencerles de que su hijo queda probado que ha aprobado tres asignaturas pero le faltan dos fuera aprobar o no les falta ninguna tiene que venir a todo Polaris polaco existe ellos tampoco lo ven

Voz 0008 21:52 este es el segundo curso en el que los exámenes de recuperación de la ESO y de Bachillerato nos hacen en septiembre la Comunidad de Madrid sino en junio la familia y los profesores dicen que la práctica se pierde un mes horario lectivo con este sistema

Voz 1727 23:10 no

Voz 1275 23:19 siete y veintitrés como despierta este lunes el tráfico en la capital alcanzar buenos días

Voz 1322 23:24 buenos días qué tal Laura con un sol muy deslumbrante en la salida por Avenida de América hacia la A dos por lo tanto ya se va complicando ese acceso de la ciudad también lo hace la entrada por la A42 desde Plaza Elíptica y en el sureste de la M30 lentitud entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas sentido norte

Voz 1275 23:41 qué tal las carreteras dgt María Herrero buenos días

Voz 0268 23:44 buenos días pues cada vez más saturación en todos los accesos destaca sobre todo la entrada por la A seis desde Las Rozas y también en la A42 está muy complicada en la zona de Parla y también la M40 en los tramos habituales en todos los tramos ya sobre todo en Pozuelo en sentido A seis carretera A Coruña

Voz 0011 27:33 dice este domingo como suele hacer el tercer domingo de cada mes ya van ochenta y uno para pedir una sanidad pública de calidad esta vez además preocupados por la entrada de Vox en la Asamblea temen que el nuevo Gobierno puede acelerar la privatización de la Sanidad Teresa Rubio dijo en que la idea sigue siendo la misma la derecha quiere debilitar desmantelar la sanidad pública para que la población acabe creyendo y acude

Voz 1727 27:55 siendo más a la sanidad privada por eso ellos van a seguir luchando habrá que pelear

Voz 1860 28:00 venga quien venga la gente no es consciente de lo que se nos viene encima que realmente lo que se está manejando es privatizar a toda costa la sanidad como deteriorando lo público ir dando más dinero y mejorando la privada otra vez

Voz 36 28:18 otra cosa que esperanzas ningunas recordemos que sufre ahora mismo la cosa puede ir a peor todavía

Voz 0011 28:26 la Marea Blanca seguiría manifestándose el tercer domingo de cada mes durante todo el año aunque en verano nos han dicho se van a limitar a realizar concentraciones delante del Ministerio

Voz 1727 28:34 The Sun y también se han manifestado este domingo los vecina

Voz 0011 28:37 los de Rivas para pedir el cierre de la incineradora de residuos de Valdemingómez existe un plan que aprobó el Ayuntamiento de la capital para cerrarla en dos mil veinticinco pero estos vecinos quieren que ese hacer en los plazos Valdemingómez actualmente gestiona trescientas mil toneladas de residuos al año son ya casi veinticinco años sufriendo sus emisiones Javier a jueves es portavoz de Rivas Aire limpio

Voz 37 28:58 ha habido un cambio de gobierno pero esperamos que respete la voluntad de los ciudadanos y de la decisión tomada para el gobierno de Ahora Madrid

Voz 0011 29:08 esos y otros vecinos los de Fuencarral El Pardo han presentado más de quinientas alegaciones a la operación Matadero norte que contempla la construcción de torres de hasta treinta y dos plantas en la antigua fábrica de Clesa piden al nuevo Gobierno municipal que este plan se retire reconsidere completamente el proyecto que se aprobó hace un mes tras años de abandono del espacio Vicente Pérez es responsable de Vivienda y Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Voz 38 29:33 más alto es el hospital y tiene once alturas Togo aquí estamos hablando de triplicar la hinchada no tapa las vistas crea problemas de solapamiento lo sé difícil pequeñas

llegamos a las siete y media diecinueve grados en el centro de Madrid sigue hoy por hoy en la SER

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy comienza el lunes diecisiete de junio y quizá tenga pensado ir hoy al banco a pedir un equipo casi es así va a notar cambios hoy es el primer día laborable con la nueva ley hipotecaria en vigor una ley que busca elevar nuestra protección la de los clientes para empezar adiós a eso de firmar una hipoteca con un clic a partir de hoy el proceso será más largo el notario por ejemplo tendrá por obligación un papel más activo y tendrá que comprobar que el banco no ha entregado los documentos al menos diez días antes de la firma y que entendemos bien todo lo que vamos a firmar José Luis Lleida es vicepresidente del Consejo del Notariado

Voz 0268 30:52 cumplir una cosa importante que tenemos

Voz 1727 30:57 así que habrá más trámite más documentación pero también más transparencia y menos costes porque el banco va a asumir casi todos los gastos del proceso notaría registro gestión la tasación del inmueble eso sí la seguiremos pagando nosotros los clientes cambios importantes en este lunes diecisiete de junio también en la política y también en este equipo que tenemos Aimar de vacaciones así que señales de

Voz 1916 31:24 de humo con Javier Alonso Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días buenos días

Voz 0858 31:28 sí la presión sobre

Voz 1916 31:31 de Ciudadanos se multiplica en él fija su mirada toda la prensa esta mañana el Mundo titula muy gráficamente crece la presión sobre Rivera algunos de sus dirigentes le piden volver al centro de rectificar y Mariola Urrea en El País opina que nada ha frenado a Ciudadanos en su estrategia desacomplejada con Vox para hacer que gobierne preferentemente el PP así de simple y así de triste titula su como

Voz 0858 31:58 es lo que asegura que es lógico que Ciudadanos ya no es un partido que se sienta concernido por la estabilidad gubernamental al líder dice Urrea ni siquiera está en condiciones de asumir la responsabilidad generosidad política que implicaría garantizar el arranque de una legislatura con gobierno socialista bajo el liderazgo de Rivera la formación parece aspirar exclusivamente a ejercer una oposición de corte obstruccionista desde el rincón más rocoso de la confrontación entre bloques Gurrea tacha de Ciudadanos de partido estridente contradictorio abocado dice a ocupar espacio informativo pero improductivo para la gobernabilidad de una España que se declara plural durante Santiago González escribe en El Mundo sobre el sorprendente desparpajo de Ciudadanos para hacerse con el botín siendo los terceros ha ocurrido por ejemplo en Palencia también en Granada en Melilla los naranjas se han hecho con la presidencia con tan solo un único diputado González ironiza Inés Arrimadas encabezó la lista ganadora en Cataluña pero entonces no se atrevieron a optar a la presidencia de la Generalitat hay dice Si hubieran quedado en los terceros

Voz 1916 33:03 cuenta Anabel Díez en El País que los pactos municipales complican todavía más la investidura de Sánchez

Voz 0858 33:08 si antes de la constitución de los ayuntamientos los números para la investidura del líder del PSOE no salían tras el reparto de poder la situación se ha complicado todavía más así que los socialistas esperan a que se consumen los pactos en las comunidades para afrontar entonces ya así con toda determinación dice Anabel Díez las negociaciones para la investidura de Pedro

Voz 1916 33:27 le mucho sobre Madrid y el futuro Gobierno municipal y lo que pase con el Gobierno regional y varios titulares el primero

Voz 0858 33:34 sí sobre la nana que van a meter la sanidad pública toda una trazó la Comunidad cerrará más de dos mil camas en los hospitales madrileños este verano según cuenta público Comisiones Obreras considera que el cierre de camas es salvaje e implica el riesgo de que se produzcan colapsos durante por ejemplo las olas de calor

Voz 1916 33:52 titula en el diario punto es las tres derechas diseñan una capital con bajos impuestos grandes obras Issing Madrid Central

Voz 0858 34:00 sobre este asunto editorial en el país que pido salvar Madrid Central anular una medida sólo porque la puso en marcha un ayuntamiento de diferente signo político ideológico representa una forma miope de entender la política sería un tremendo error dice El País con con

Voz 1727 34:15 coincidimos graves para la salud de los ciudadanos

Voz 1916 34:18 titular Madrid olímpica es lo que pretende

Voz 0858 34:20 menos el nuevo alcalde según cuenta esta mañana el ABC en portada Martínez Almeida pretende abrir una ronda de contactos con todos los partidos y los sectores implicados para preparar una más una nueva candidatura a los Juegos Olímpicos serían para dos mil XXXII

Voz 1916 34:34 son último brochazo de Política Local y lo de brochazo aquí está puesto con toda la intención Jabois se ahora que hago eso dijo el nuevo alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jakome estas coger el bastón de mando el bien me el sábado pasado el regidor con menos votos de la historia de Ourense recibió el aplauso menos entusiasta que se recuerdan ese salón de plenos hueso a menos leemos en la crónica en la región del periodista Javier Rey

Voz 1389 34:59 supongo que los próximos cuatro años pero una insignia de periodistas porque lo que va a ocurrir a me parece que será digno Él mismo lo dice Javier Rey de una serie de televisión cuenta en su crónica el Concello de Ourense fuese una serie tras cuatro años tumultuosos pero con falta de ritmo los guionistas le han dado una vuelta el tema situando el personaje de Stroessner al frente de las tramas si esto fuese Juego de Tronos ahora manda el dragón sigla crónica le algo nervioso en la que en el pleno de investidura Pola frente aires tampoco huevo un desequilibrado hace cuatro años se subió los calcetines hace unos años los cambiaba con naturalidad enmedio del pleno

Voz 40 35:38 con este coso que pille una televisión nacional grave Manolo es ahora cuando está hablando gallego por culpa del vino

Voz 22 35:45 gallego pues Ruta del vino vino sin vino en castellano

Voz 1389 35:49 tiene una televisión local en la que sus intervenciones están convirtiendo presupuesto en virales en otro orden de cosas el periodista Pablo Carvalho explica que hace Gonzalo Jakome apoyado por el partido que decía Fraga más se parece a España el Partido Popular porque Face

Voz 0858 36:01 jo habilita esa maniobra hay permita Jakome será alta

Voz 1389 36:04 al de porque necesita para retener la Xunta mucho más a Baltar que la alcaldía de Ourense

Voz 1916 36:10 así que para quién nos esté escuchando desde desde cualquier punto de España no entiende muy bien esto este individuo el de la tele el que habla en gallego cuando

Voz 1389 36:19 de vino

Voz 1916 36:21 ese individuo exalcalde de Ourense cobrar

Voz 1727 36:24 podido el Partido Popular porque al Partido Popular le interesa conservar la Diputación por encima de cualquier otra cosa

Voz 1389 36:29 la cosa porque engrasada su maquinaria para

Voz 1727 36:32 que Feijóo pueda retener en el caso de que necesita todos los votos Granero Llorens ha aclarado queda

Voz 1916 37:49 vamos a plantearnos esta mañana una pregunta a vamos a plantear a un experto en energía podría darse aquí un apagón como el del sur de América de ayer podría darse en Europa

Voz 0456 37:59 se lo pregunta y la respuesta es que en Alemania si la mayor amenaza es la digitalización del servicio eléctrico que cada día recibe más ataques de hackers ataques hasta ahora sin grandes consecuencias pero nunca Abe también el abandono de la energía nuclear del carbón Leo que aleja la capacidad energética de Alemania para cubrir la carga eléctrica máxima considera este diario que la protección del clima debe ser tan importante como la seguridad del suministro eléctrico

Voz 1916 38:23 poco de vértigo esta vulnerabilidad que se ve verdad detrás de todo esto explicaciones pocas no momento me

Voz 0456 38:28 alguna definitiva el principal diario argentino el Clarin explica que fallaron las dos empresas del corazón eléctrico del país que se produjo un fallo eléctrico en la falla del litoral Leo como ha ocurrido en otras ocasiones pero ninguno de los dos operadores logró aislarlo y se extendió por todo el país este diario recuerda que no se producía un corte de esta magnitud desde el kirchnerismo que el maltrato al sector con retraso tarifario prebendas subsidios discrecionales

Voz 1916 38:52 que hay sobre la manifestación en Hong Kong sobre las protestas pues es la apertura de número

Voz 0456 38:57 esos diarios entre ellos el New York Times que destaca el límite a su poder de hierro que siguen piense ha encontrado en Hong Kong Yuan Jin Chang profesora en la Universidad de Hong Kong escribe una carta en este diario en la que recuerda que desde las protestas de dos mil catorce han sido secuestrados cinco libreros por vender libros políticos censurados que un millonario desapareció en dos mil diecisiete y que Beijing ginseng promete cada vez más en la política local esta batalla todavía no ha terminado concluye

Voz 1727 39:36 TF de estudio en los que todos los días olvidase de ahí estás y tienes que aquí

Voz 1275 39:43 el izada permanentemente bueno pues esta este martirio cotidiano

Voz 1727 39:48 puede acabar en breve Jabois pues sí

Voz 1389 39:50 eso dice el diario punto es no sabía hay un estudio que dice que el ochenta y cinco noventa empresas no son seguras que pones contraseñas que pones Kuerten que pone espalda expuesto en la quinta detuviera asegura ya

Voz 1727 40:01 las aguas Rido gravísimo bueno pues ahora cuenta

Voz 1389 40:04 los Castillo en el diario punto es esto que me parece muy interesante la autentificación biométrica usa la huella dactilar la cara o la retina de un usuario como llave de entrada a cuentas aplicaciones es un método ya extendido los teléfonos móviles porque a pesar de ser

Voz 17 40:19 una tecnología en desarrollo e se demostró

Voz 1389 40:21 no podré engañar la mostrando una foto no es habitual que alguien quiera forzar la entrada al teléfono tenga acceso a él y a la cara o a la huella de su propietario a la vez lo tiene quizá la amenaza de que desbloqueen el móvil sin permiso sea la menor a la que se enfrente solucionar que se den princesita aunque sí

Voz 1727 40:38 pero luego tiene una cruz y es que te pueden fiscalizar mucho más así hasta luego chao

Voz 8 40:47 sólo necesito un pequeño respiro

Voz 1727 43:26 esta tarde gran velada todos hay a partir de las seis escuchado la la selección española femenina quiere saber lo que es jugar los octavos de un Mundial

Voz 1161 43:35 por qué todo lo que están experimentando en este campeonato es nuevo es la primera presencia en un Mundial y el partido de esta tarde ante China como decías a las seis es la puerta seguir haciendo historia Sonia Lus Francia buenos días

Voz 1914 43:46 qué tal buenos días sí ha llegado el día clave para la selección española en este Mundial Femenino de Francia cierra la fase de grupos contra China a las seis de la tarde en lo deportivo no hay dudas en el equipo español porque tanto y como Virginia Torrecilla entrenaron al mismo ritmo que sus compañeras las cuentas están claras en caso de empate o de victoria España pasará a octavos de final por primera vez en su historia como segunda del Grupo B en caso de que no sé de ninguno de esos resultados habrá que esperar para ver si está en la siguiente ronda como una de las cuatro

Voz 1727 44:14 mejores terceras comienza a las seis de la tarde

Voz 1914 44:17 LA en el esta dúo sean lo contaremos en Carrusel

Voz 1161 44:20 ya a la misma hora en este grupo el otro partido de Alemania Sudáfrica en el horario a los nueve se completará el grupo a Corea del Sur Noruega y Francia Nigeria del resto no ha debutado con buen pie la selección sub veintiuno en el Europeo Italia tres España uno en Canfranc que sólo participan doce selecciones pasan las tres primeras de cada grupo y el mejor de los segundos los de Luis de la Fuente tendrán que vencer los próximos dos partidos y esperar a ver qué pasa con las segundas en los otros muy agresivos los italianos lo denunciaban en El Larguero el seleccionador y Dani Ceballos el autor del gol español

Voz 10 44:46 todas durísimas que se podía haber tenía otra consideración

Voz 0456 44:50 yo a base de patada no han sacado el partido pero

Voz 1727 44:53 bueno es una fórmula mágica para ganar un parto

Voz 0456 44:56 yo creo que era árbitro debería haber cortado

Voz 1161 44:58 el miércoles segundo partido ante Bélgica caía ayer tres dos con Polonia y hoy los dos del grupo B a las seis y media a Serbia Austria a las nueve Alemania Dinamarca también en fútbol internacional en la Copa América Uruguay se ha impuesto cuatro cero a Ecuador en la próxima madrugada tenemos desde la una el otro partido del grupo el Japón Chile en casa anoche partido de vuelta de la otra semifinal en el ascenso a Primera Albacete uno Mallorca cero pasan los isleños el jueves visitarán al Depor en el partido de ida de la final el domingo la vuelta en Son Moix se la juegan los que terminaron quinto y sexto en El Larguero el portero de los isleños Manolo Reina

Voz 17 45:27 pero no hemos conseguido nada pero no tenemos una eliminatoria muy complicada con un equipo que sabemos que va a ser muy difícil tenemos ya que pensar en el partido del Depor saben

Voz 1161 45:35 también ya las finales de ascenso a Segunda acompañarán a Fuenlabrada y Racing los que ganen del Ponferradina Hércules y del Mirandés Atlético Baleares además en baloncesto tenemos hoy el segundo partido de la final de la ACB desde las nueve de la noche en Madrid Real Madrid Barça uno cero para los de Pablo Laso en fútbol sala al cuarto partido de la final de la Liga desde las nueve de la no el Pozo Murcia Barça dos uno para los murcianos si ganan esta noche en casa los murcianos serán campeones

Voz 7 48:01 Sor en un instituto de Arcos de la

Voz 1727 48:04 entera y este año ha tenido cuatro alumnos subsaharianos los ha formado ha conseguido que se integren y que hagan amistades un esfuerzo en vano porque los niños van a ser reubicados en otras ciudades al cerrar el centro de acogida en el que vivía

Voz 1372 48:18 soy Nacho López hizo y profesor de un instituto de caddie no tengan yo pues no han incorporado cuatro alumno migrantes procedentes de países subsaharianos con un idioma diferente con una cultura Hay religiones pues también Gene a a la nuestra pero que tiene el ámbito

Voz 0011 48:38 la es lo mismo que un alumno no