Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hoy pasamos de pantalla los ayuntamientos han repartido ya el poder se ha consolidado el bloque de las tres derechas PP y Ciudadanos han normalizado gobernar con los ultras de Vox lo disfrace como lo disfrace Ciudadanos le ha regalado a Pablo Casado lo que los ciudadanos no le dieron en las urnas y pagando el peaje de asociar su marca a la extrema derecha Albert Rivera de momento no hace acuse de recibo al coro interplanetario que le pide que recapacite el PSOE el PSOE tiene menos poder institucional que voto que votos consiguió el veintiséis de mayo pero manda en plazas muy significativas ya recuperado una porción importante de los cinturones rojos de Madrid Barcelona en Barcelona muchos progresistas de los Comunes empiezan a entender ahora en qué consiste el hostigamiento de independentista a todo catalán que no dice o hace lo que ellos quieren y Madrid Madrid vuelve a ser un laboratorio donde el tripartito y tripartito de derechas tiene que demostrar si se atreve a revertir las políticas contra la contaminación que exige implementa toda Europa ahora dejarán sin efecto Madrid Central es verano en nos vamos de vacaciones muchos veremos qué pasa en invierno con las calefacciones funcionando el tráfico a tope así comienza las semana en la que se activa otro tablero el de las CCAA y veremos si se reproduce en la formación de gobiernos regionales la férrea línea ideológica que ha marcado la alianza Casado Rivel Abascal porque Lugo habrá que investir un presidente es sacar adelante un gobierno de España si los líderes si estos señores porque son cinco señores son incapaces de tener gestos de responsabilidad más allá de sus personalísimo intereses si después de haber votado cuatro veces en veintiocho días obligan a este país a volver a las urnas lo que lastiman ya es la democracia porque muchos se preguntan para qué sirve votar

Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:33 es lunes diecisiete de junio y según nos cuentan ahora mismo fuentes conocedoras de la negociación esta semana se vuelven a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la cuenta atrás para la investidura y hoy hoy lunes tienen que ir al Congreso a acatar la Constitución los eurodiputados elegidos el veintiséis de mayo ya sabemos que Oriol Junqueras no irá porque el Supremo no le ha dado permiso para salir de la cárcel ya Puigdemont Javier no el espera no sólo esperamos

Voz 0858 03:00 que en España pesa una orden de detención contra él si el ex president no acude al Congreso tampoco podrá ir al pleno de constitución de la Eurocámara el dos de

Voz 1727 03:08 en Alemania la unión de todos los demócratas deja la ultraderecha fuera de la que habría sido su primera alcaldía PSLU a todos los demás partidos han pedido el voto para el candidato de la CDU el partido de Merkel y evitar así que los ultras llegaran al Ayuntamiento

Voz 0858 04:02 se lo estamos contando esta mañana en la SER la empresa pública ha invertido casi seis millones de euros para montar una planta de envíos en el País Vasco

Voz 1727 04:09 y una cosa más y hoy van a firmar una hipoteca sepan que ya está en vigor la nueva ley hipotecaria ahí esto que implica para empezar que el notario tendrá un papel mucho más activo menos mecánico tiene que supervisar de verdad el proceso y comprobar de verdad que entendemos todo lo que firmamos

Voz 0858 04:25 así que los bancos Pepa tendrán que ser más claros en sus escritos lo dicho Julio Rodríguez ex presidente del Banco hipotecada

Voz 3 04:32 queda sometido el préstamo un mayor control puede decirse que por lo menos durante una temporada en los bancos van a tener más cuidado de no meter cláusulas abusivas ID no cobrar comisiones por cualquier cualquier tema no

Voz 1727 04:50 en los deportes la selección femenina se juega hoy su pase a octavos en el Mundial de fútbol Sam

Voz 1161 04:55 en el debut además en una cita mundialista para llegar a ellos necesita de esta tarde al menos un empate

Voz 0199 05:00 de China y el pase encierra un regalo

Voz 1161 05:18 a la misma hora tendremos el Sudáfrica del grupo de España a las nueve los dos partidos el grupo a Corea del Sur Noruega y Francia Nigeria

Voz 0978 05:27 el tiempo

hoy Jordi Carbó buenos días buenos días

el sol ya luce en estos momentos en la mayor parte del país con algunas excepciones por ejemplo no abundantes en la mitad norte de Galicia Asturias Cantabria llegan rompiendo para volver a comportarse avanzada la tarde solo esperemos lluvia en este sector la próxima o mejor dicho a partir de la próxima madrugada pero como decíamos hace sólo ahora en la mayor parte de poblaciones lo seguirá haciendo gran parte de la jornada del ambiente un poco fresco de estos momentos pasaremos la tarde de calor en general moderada máximas de treinta treinta y cinco grados las más altas en el Valle del Ebro a destacar que en puntos costeros sobre todo donde se presenten nubes las máximas en muchos casos apenas pasarán de los veinte grados son las ocho y seis siete y seis en Canarias

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:36 son las ocho y siete ahora las siete y siete en Canarias los españoles hemos votado cuatro veces en un mes y en el puzzle resultante cada pieza cuenta esta semana semana constituir los parlamentos en ocho comunidades y el reparto de poderes en la mesa de las cámaras indicará por dónde van a ir las alianzas porque en varias autonomías todo sigue en el aire empezando por ejemplo por Navarra allí la coalición de derechas Navarra Suma conseguido la alcaldía de Pamplona la gracias a que los socialistas no han apoyado la candidatura de Bildu aunque en el caso del Gobierno foral el Partido Socialista sigue buscando una suma alternativa a la de la derecha y de eso puede depender nada menos que el Gobierno de España porque si dejan gobernará la derecha allí quizá los diputados de UPN aquí de Unión del Pueblo Navarro puedan hacer que Sánchez no necesite el apoyo de Esquerra Republicana veremos veremos cómo evoluciona la negociación porque también este miércoles este próximo se constituya el Parlamento de Canarias ahí están los votos de Coalición Canarias

Voz 6 08:39 ni tampoco está claro Agustín Padrón buenos días hola qué va a pasar hay que va a pasar en Canarias bueno pues

Voz 10 08:44 hasta ahora cualquier pacto tendría que ser a cuatro por un lado PSOE Nueva Canarias y Podemos que suman XXXIV por el otro Coalición Canaria PP y Ciudadanos que tienen XXXIII la tos posibles alianzas dependen de tres

Voz 0858 08:56 escaño de la Agrupación Socialista Gomera

Voz 10 08:59 una exhibición del PSOE nacida tras la expulsión de su histórico dirigente y ex senador Casimiro Curbelo que todavía no se nos ha decidido oficialmente por ninguna de las dos vías las otra posibilidad de pacto PSOE que ganó con veinticinco escaños con el PP o con Coalición Canaria de momento parecen

Voz 1727 09:17 en Aragón el socialista Javier Lambán ya cerrado un pacto con los regionalistas de derechas del Partido Aragonés pero entre los dos no suman así que Ana Sánchez borró y buenos días hola buenos días Lambán sigue pidiendo ciudadanos que no bloquee su investidura

Voz 0148 09:32 si PSOE PAR piden a ciudadanos que cambie de opinión el candidato autonómico de Ciudadanos Daniel Pérez Calvo no parece muy dispuesto y además lo ocurrido este fin de semana en los ayuntamientos aragoneses tampoco ayuda PP Ciudadanos y Vox habían cerrado acuerdos para las tres capitales aunque recordamos un voto en blanco acabó convirtiendo en alcalde de Huesca el socialista Luis Felipe de momento hoy PSOE y PAR se reúnen con Podemos Equo en busca de otra alternativa sumar mayoría absoluta con ellos y con Chunta Aragonesista

Voz 1727 09:59 mucho más despejado está está el panorama donde las tres derechas suman cuando eso ocurre no hay ninguna duda de que habrá pacto de una manera o de otra aunque las exigencias de Vox para entrar en los gobiernos estén dilatando el acuerdo por ejemplo en Murcia también siguen negociando en la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de la capital ya formado Radio Madrid Laura Gutiérrez hola de nuevo la de nuevo hoy se reúne por primera vez al Gobierno de Martínez Almeida del alcalde que le dará a Vox dinero público y poder en algunas juntas de distrito esa

Voz 1275 10:28 ese al menos el acuerdo al que han llegado Vox y el PP el Partido Popular cederá poder a la ultraderecha en las Juntas Municipales que se han quedado en manos de los populares tras el reparto con Ciudadanos Vox quiere Chamberí Salamanca al PP por ahora le ofrecido Usera en cualquier caso se han dado veinte días de plazo para cerrar esos puestos quedarán a la extrema derecha presupuesto poder municipal a las diez José Luis Martínez Almeida nuevo alcalde Begoña Villacís nueva alcaldesa reúnen por primera vez al nuevo equipo de gobierno donde el PP se ha quedado con cinco asientos cinco concejalías Ciudadanos con cuatro entre ellas urbanismo servicios sociales Manuela Carmena Se marcha Se marcha hoy mismo a lo largo de este lunes tiene previsto entregar

Voz 1727 11:03 su acta de concejal gracias a todos compañeros bueno pues Ciudadanos sigue negando el pacto Arrimadas anoche en las está

Voz 11 11:10 hablar sí negociar gobiernos

Voz 0793 11:11 sólo con el Partido Popular que los gobiernos centristas y liberales en los que está integrándose Ciudadanos no sólo no son criticado sino que son vistos por buenos ojos por nuestros socios europeos

Voz 1727 11:22 bueno pues tampoco esto es verdad esto último la Secretaria de Estado para Europa de Macron ha vuelto a criticar los por blanquear a los ultras y sin embargo de no ser por Valls hoy los independentistas gobernaría en el Ayuntamiento de Barcelona porque Ciudadanos no lo hubiera impedido como sí lo hizo el ex primer ministro francés dando tres votos a Colau no está de acuerdo con el Arrimadas

Voz 0793 11:46 tengo una relación muy buena con Manuel Weiss pero yo creo que se equivoca al pensar que hacer Ada Colau alcaldesa sin condiciones es una buena opción para Barcelona yo creo que hay muy poca diferencia entrada con la hoy en unas Maragai creo que quien siguió la sesión de investidura ayer hiriera el discurso de Ada Colau que hablaba de presos políticos que hablaba de la represión del Estado creo que no hay muchas diferencias

Voz 1727 12:06 horas antes su compañero de filas Juan Carlos Girauta ya había dicho que había escrito que no hay nada peor que Ada Colau nada Jabois

Voz 1027 12:15 quizá para Girauta no yo ahí ya no no no no

Voz 1389 12:18 pero sí para Girauta los independentistas son golpistas xenófobos pues Colau desde luego para él es algo mucho peor habría que aclarar en qué en qué términos discurso de Ciudadanos sobrecogió el partido de Colau que lo comprarían el independentismo catalán El adversario probó con el nacimiento de de Ciudadanos creo que fue en el año dos mil seis ciudadanos nace recordémoslo para oponerse al independentismo catalán y hoy Ciudadanos es un partido enfadado porque Barcelona la capital de Cataluña no tiene independentista saca toda la retórica todas las uvas todos los reparos morales el mensaje es ése es el que queda Xicola AUS lo peor Ciudadanos debería tener el mandato moral de pactar con los independentistas o fusionarse con ellos para combatirla urgentemente hasta año un beso

Voz 13 13:09 que no falte el gazpacho que no falte todo suelo es natural de doce

Voz 1 14:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 14:22 son las ocho y cuarto ahora siete y cuarto en Canarias y ampliamos las dos noticias que hemos adelantado en la portada la primera Eladio Meizoso buenos días o lo que es el desembarco de Correos en China después de su expansión hacia Portugal la empresa pública española invertido casi seis millones de euros para crear una sociedad junto a dos compañías chinas y formar una planta de envío de paquetería

Voz 0527 14:46 sí una planta en China el objetivo declarado por Correos es posicionarse como un operador logístico de referencia en la gestión de paquetería en un área de enorme actividad en este sector China es el origen de más de cincuenta mil millones de paquetes al año de ellos más de cuatro mil millones envían al exterior con crecimiento previsto del veinte por ciento anual en los próximos tres años destaca correos que hace meses que trabajaba en esta expansión recordaba hace unos días su presidente Juan Manuel Serrano

Voz 1027 15:14 bueno nosotros en el mes de enero

Voz 17 15:16 la arista la tenido expuesta en el sureste asiático ya ese es el próximo paso que no lo sé

Voz 0858 15:20 planteamos el sureste asiático China la

Voz 0527 15:22 ante de paquetería con capacidad para gestionar medio millón de paquetes al día se va a ubicar cerca de Hong Kong cuyo aeropuerto salen ocho de cada diez de esos paquetes que envían al exterior desde el sur de China correos había ampliado ya a Portugal su red de distribución ahora en el país asiático quiere dar el salto a operador logístico con vocación global

Voz 1727 15:42 gracias Eladio también les avanza la seda esta ahora lo último del caso Villarejo atentos el ex comisario intento en el año dos mil quince blanquear sus actividades presuntamente ilegales en el extranjero a través de Naciones Unidas Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 16:00 qué tal buenos días como el intento que hizo el comisario Ana

Voz 1727 16:03 pues nada más y nada menos que intentando constituir

Voz 0125 16:05 es una asociación bajo el paraguas de Naciones Unidas como dices en el año dos mil quince Así consta al menos en un contrato que se puede ver ya en la web de la Cadena Ser punto com y que dice textualmente Se trata de analizar diseñar y establecer una asociación de Naciones Unidas es un contrato redactado en inglés y en castellano el clientes Villarejo lo suscribe su abogado Rafael Redondo todo el consultor Francisco Gil Montejano que se encargaría de llevar a cabo este proyecto a pesar de que el contrato estaba redactado y estipulado la asociación no llegó a creerse o al menos no consta en el registro de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas según los investigadores el proyecto sirvió para que el Centro Nacional de Inteligencia comenzase a calificar al es comida serio como peligro para la seguridad nacional los investigadores sostienen que el objetivo último de este movimiento era intentar captar voluntades dentro de Naciones Unidas e influir en acuerdos por ejemplo Petrolíferos lo cierto es que la sociedad se iba a construir a través de una empresa en el Líbano y el precio estipulado para la creación era cien mil euros en un solo pago la Cadena SER ha intentado de hechos ha puesto en contacto con el bufet de abogados que iba a gestionar este contrato pero hasta el momento Pepa no hemos recibido ninguna respuesta

Voz 1727 17:13 trazó Terradillos un beso

Voz 1 18:23 Pepa Bueno un mes y dos días es lo que

Voz 1727 18:26 falta para que se estrene la nueva temporada de la casa de papel Netflix ha cogido el testigo de la serie le ha metido más dinero confía en mantener la legión de fans que aconsejó que ha cosechado hasta el momento los nuevos capítulos llegarán el diecinueve de julio en plenas vacaciones para algún

Voz 0125 18:43 Nos pero Pepa Blanes sea con

Voz 1727 18:46 lado ya en el rodaje de todo el catálogo de no

Voz 7 18:48 veis la casa de papeles la afición de habla no inglesa más vista en todo el mundo todo un fenómeno que ha hecho que en Latinoamérica Marruecos Turquía Italia suene su banda sonora el revolucionario y no Bella Ciao y la máscara de Dalí se convierta en carteles y hasta en tatuajes

Voz 20 19:03 hay una cosa que me que me impacta mucho que son los tatuajes comunicada me admite que tal y muchas veces cuando tatuajes en la pierda acogido

Voz 7 19:13 es la actriz Úrsula Corberó internacional gracias al éxito de esta serie ganadora de un Emmy Internacional que vuelve el diecinueve de julio y a la que Lasheras

Voz 1727 19:21 debido al secretismo rodaje de esta tercera temporada

Voz 7 19:23 con mucho más dinero más acción y más espectáculo

Voz 5 19:27 señores

Voz 13 19:28 acabamos de internacionales

Voz 20 19:32 el Reino Unido ha sido como El despertar hacer las cosas

Voz 7 19:36 claro según su creador al expiran la serie tiene un componente antisistema que ha calado en la decepción de los jóvenes con la crisis económica veremos qué pasa ahora cuando estos atracadores dejen la Fábrica de Moneda y Timbre cometan del que dicen será el mayor atraco de la historia

Voz 20 19:55 eh

Voz 1727 20:12 son las ocho y veinte de las siete y veinte en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días Comas calor esta semana al menos hasta el miércoles suben hoy los termómetros y las máximas superarán los treinta grados en casi toda la comunidad a mediodía con Almeida como alcalde Villacís como alcaldesa se reúne esta mañana a las diez la primera Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Madrid que comparten PP y Ciudadanos los populares se han quedado con Zico concejalías asumen las que llevan más presupuesto Hacienda movilidad cultura Ciudadanos se queda con cuatro lo más importante la de Urbanismo aunque también asumen Familia y Servicios Sociales queda todavía por conocer que tendrá Vox el PP tiene previsto cederle poder en las juntas de distrito Vox quiere Salamanca y Chamberí los es

Voz 1727 21:01 solares le han ofrecido Usera aunque se han dado

Voz 1275 21:03 un plazo de veinte días para decidir los puestos de la ultraderecha su portavoz en el ahí

Voz 0858 21:07 el ambiente de Madrid Javier Ortega Smith AD

Voz 1275 21:10 ha sido en Twitter que si no cumple lo pactado al PP serán los responsables de las consecuencias desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid su presidente Enrique Villalobos insiste en la Ser en su oposición frontal a que la extrema derecha ocupe puestos de responsabilidad

Voz 21 21:25 ya antes de las elecciones hicimos un comunicado en el que pedíamos a todas las fuerzas políticas con representación entonces en el Ayuntamiento de la comunidad lo que venían siendo las las fuerzas habituales que no entrasen en pactos con partidos franquistas por lo que supone un retroceso para la democracia en nuestra sociedad

Voz 1275 21:48 bueno Marina comunidad PP y Ciudadanos relanza novela reuniones para intentar llegar a un acuerdo de cara al gobierno regional Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se reúnen de nuevo a dos en la Asamblea de Madrid

Voz 1727 21:59 a las once y media de la mañana

Voz 1275 22:01 familia sí profesores denuncian el alto absentismo que provoca el nuevo calendario escolar que adelanta los exámenes de septiembre

Voz 0858 22:08 a junio por segundo curso consecutivo la evaluación extraordinaria

Voz 1275 22:10 ya se está haciendo estos días en los institutos de la Comunidad y la gran mayoría de los alumnos que han aprobado todo pero tienen que pasar por esa recuperación no van a clase según los cálculos de la FAPA Giner de los Ríos el noventa y cinco por ciento de los alumnos de bachillerato y el sesenta y cinco por ciento de Secundaria hacen peñas estos días los docentes culpan a la comunidad de una mala gestión y reconocen que con este nuevo calendario sólo les queda levantar un poco la mano para que los más rezagados a prevén Ana es profesora en un instituto de Parla

Voz 22 22:39 que los profesores llegaba un momento sí que podemos hacer cuando estamos viendo los profesores intentamos poner un poco de sentido común por lo menos no entonces a veces no nos queda otro remedio que decir oye iba a suspender el cincuenta por ciento de la clase no va a repetir el cincuenta por ciento de la clase en el veinte entonces tendremos un poco la mano en la extraordinaria porque es que sino

Voz 1275 23:01 lunes diecisiete de junio más en titulares con Virginia Sarmiento la Audiencia Provincial juzga hoy a un hombre por matar a su casera con la que compartía vivienda con quien pretendía tener una relación sentimental la Fiscalía pide para él veinticinco años de prisión desde hoy algunos taxis de Madrid llevarán una bandera LGTBI con motivo de las fiestas del Orgullo bares colectivos de sanidad pública exigen que esa bandera ondee en los centros de salud contra la discriminación los vecinos de Rivas exigen que se mantenga el plan de cierre de la incineradora de Valdemingómez del Gobierno de Carmena se compromete a cerrarla en dos mil veinticinco este domingo volvían a salir a la calle para recordar que lleva veinticuatro años sufriendo su

Voz 1727 23:33 Die el buen tiempo ha contribuido a los buenos resultados de

Voz 1275 23:36 la Feria del Libro este año se han alcanzado los diez millones de euros en ventas y han recibido más de dos millones de visitas

Voz 23 23:44 los deportes

Voz 1 23:50 nadie

Voz 1161 23:51 quiere viajar a Barcelona con el dos cero en la final de la ACB Sampe buenos días buenos días una ventaja que nunca hace remontó una final que le acercaría mucho el título de la ACB el único que evitaría un año sin levantar ninguno desde las nueve Barça uno cero para los de Pablo Laso la victoria tras la victoria del pasado sábado en el primer partido en cuanto al fútbol el Real Madrid sigue pendiente de las guerras internas que está viviendo el señor ven con Neymar y en papel los dos quieren salir al igual que Pogba en el Manchester United el francés ya no lo oculta

Voz 24 24:17 pues sí mucho que hablar y mucho que pensar ya ha estado tres años en Manchester con buenos y malos momentos como en cualquier lugar tras todo lo que ha pasado esta temporada pienso que ha sido mi mejor temporada puede que sea un buen momento para tener nuevos retos en algún otro lugar estoy pensando en esto en tener nuevos retos en otros

Voz 1161 24:35 cara de cruzan los partidos de ida de semifinales en la Copa del Rey juvenil Atlético Madrid se impone a uno dos al Levante el Real Madrid caía uno cero en Villarreal

Voz 1645 28:50 para concienciar sobre la importancia de las donaciones hablado con ellos Ángeles revuelo María haya Ángela son dos alumnas del instituto Luis García Berlanga de Coslada

Voz 30 28:59 si no donar sangre muchas personas no pueden ser ayudar porque hay muchas personas que necesitan sangre yo al menos cuando sea ya tenga de los dieciocho años sea mayor de edad yo quiero donar sangre para poder donar vida

Voz 1645 29:13 ya son dos estudiantes de tercero de la ESO que junto a otros alumnos de sexto de Primaria colaboran en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid los jóvenes que participan en charlas y talleres promocionan distintas campañas de donación que hay durante todo el año Daniel que lleva varios años donando sangre destacan lo satisfactorio que es hacerlo la satisfacción que te da dar no tiene nada que ver con con la de recibir porque sabemos que hacer

Voz 1027 29:38 en lo que llevamos de dos mil diecinueve más

Voz 1645 29:40 de ciento cuatro mil personas donaron sangre en la comunidad

Voz 1275 29:43 Eric llevamos así a las ocho y media de la mañana diecinueve grados en la Gran Vía sigue la información en la Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio hoy se sientan en la mesa de análisis de de este programa Antón Losada Lola García y José Antonio Zarzalejos con ellos repasaremos el mapa del poder local que se ha definido este fin de semana sorpresas incluidas hablaremos también de los gobiernos autonómicos que se tiene que constituir la semana que comienza idea como todos estos niveles van a influir en la investidura de un presidente del Gobierno Javier Alonso

Voz 0858 30:47 para seguir avanzando en la investidura de Sánchez el candidatos socialistas a volver errónea esta semana con Pablo Iglesias lo confirman a la SER fuentes cercanas a esa negociación y hoy mismo España Se vas humor a uno de los proyectos más importantes de la industria de defensa comunitaria la construcción de un nuevo caza europeo que impulsan Francia y Alemania la ministra Margarita Robles se va hoy a París afirma allí el acuerdo junto a sus homólogas corresponsal Carmen Vela buenos días parece que no tenemos esa conexión me están diciendo mis compañeros enseguida vamos a hablar de otro tema vamos a saludar aquí en Hoy por hoy al experto en energía Jorge Morales para que nos explique si aquí en España podría pasar lo que ha pasado en Argentina ese apagón masivo que ayer dejó sin luz a todo el país y también a zonas de Uruguay de Paraguay el suministro ya está prácticamente restablecido para todos los clientes afectados que son

Voz 1727 31:38 a unos cincuenta millones de personas

Voz 32 31:41 no había tele Noya Radio los celulares tampoco andaban yo pensé que era algo de mi barrio por vía Twitter a me enteré que era todo el mundo va todo la Argentina todo el mundo

Voz 0858 31:52 caótico por el hecho de que queden muchos anoche teniendo ladera

Voz 33 31:57 el costo del nunca me quería morir me puse a cocinar como loca todas las cosas que tenía porque no a echar a perder

Voz 0858 32:03 las empresas que se encargan de la distribución eléctrica en Argentina tienen diez días para presentar un informe que explique cómo se quedó sin luz

Voz 23 32:10 todo un país

Voz 1 32:13 conoces a la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct informa que en tu oficina buen Caixabank punto es

a esta hora la opinión

Voz 1727 32:40 on de Iñaki Gabilondo

Voz 0858 32:42 los días Pepa buenos días a todos de verdad que es esto lo que hemos votado debieron preguntarse muchos españoles Albert de qué forma se constituya en algunos municipios los pactos han dado lugar a combinaciones inesperadas aunque eso sí irreprochable mente democráticas ya han engrosado las filas de los que creemos que convendría estudiar la fórmula de una segunda vuelta sobre todo ha servido para confirmar que PP Ciudadanos y Vox las tres carabelas de Colón navegan juntas y con velas desplegadas provocando algunas maniobras desconcertantes los de Rivera por ejemplo entrega en Madrid al PP Isabelle van de un colosal naufragio al que presuntamente quería derrotar mientras que los populares blanquear a a su escisión a Vox Il ayudan a consolidarse de todas maneras a primera vista se diría que el PP y Vox si rentabiliza en esta triple alianza pero ciudadanos que saca en limpio todo el mundo trata de adivinarlo ayer el diario francés Le Monde se preguntaba que ganaba coqueteando con la extrema derecha y además decía han Kathimerini a hurtadillas absurdamente a escondidas como si estuviera viendo todo el mundo y lo peor es lo que viene no ya una investidura azarosa sino una legislatura arrastras los que pedían un cuatrienio estable pueden empezar olvidarlo porque los zapadores los encargados de construir los puentes se han convertido en dinamita Eros

Voz 36 34:06 este lunes desde las seis cinco en Canarias

Voz 13 34:13 corremos el pase a octavos

Voz 1 34:14 soy el buque

Voz 1727 36:00 a las ocho y treinta y seis siete y treinta y seis en Canarias con José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Antón Losada bos días y Lola García bon día a día que saca Ciudadanos de todo esto es la pregunta desde luego que todos nos hacemos lo decía Iñaki Gabilondo hilar puesta es un misterio probablemente más grande que el del gran apagón se acuerdan esa serie sonora de Podium podcast sobre una tormenta solar que deja sin electricidad todo el planeta yo me pasé un unas vacaciones de playa absolutamente sobrecogida escuchando la serie de Podium podcast ir pensando en esa posibilidad pues algo así no tanto pero casi ocurrió ayer en Sudamérica un gran apagón que dejó sin luz a toda Argentina buena parte Uruguay también a zonas de Paraguay y antes de meternos en los pactos que tenemos por delante una hora de pactos queríamos tener un experto que nos aclarara cuanto de vulnerables somos porque la impresión que da serie es que estamos en los comienzos de de de una distopía que puede ocurrir los en cualquier momento cualquiera

Voz 41 37:04 Jorge Morales buenos días

Voz 1727 37:07 buenos días es nuestro experto en energía habitual antes de nada sabemos ya que pasó exactamente ayer en en Latinoamérica

Voz 3 37:15 pues no yo creo que tardaremos todavía un tiempo en saber exactamente lo que pasó no lo más probable lo más probable es que hay hay yo creo que todos los grandes posibilidades no por un lado que ha sido un ataque el Cyber terrorista es decir que haya ha sido un ataque informático a los sistemas de control de las compañías eléctricas o si sino que haya habido un fallo múltiple un fallo en cadena porque hablo de fallo múltiple porque los fallos simples en todos los sistemas eléctricos están protegidos no todos los sistemas eléctricos trabajan en lo que llamamos la situación en y menos uno quiere decir que ante el fallo de cualquier elemento simple sistema siempre es capaz de recomponerse no claro hay veces que donde serán fallos en cascada de varios elementos a veces donde puede ocurridos esta situación de un apagón que es la verdad es que por suerte es bastante poco frecuente

Voz 1727 38:01 en España en Europa puede ocurrir algo parecido

Voz 3 38:05 puede ocurrir es más difícil pero puede ocurrir eh porque es más difícil porque el sistema europeo está fuertemente interconectado en al final de lo que se trata aquí es que cuando cuando falla algo se desconecta una parte el sistema el resto del sistema trata de recomponer se trata de automáticamente de cubrir ese déficit de energía que se produce cuando hay una unidad de generación que se queda fuera el sistema no claro cuanto más grande es el sistema más difícil es que ocurre un apagón ya digo en España por suerte estamos perdón en Europa fuertemente interconectado el problema precisamente es que España es casi casi es es una especie de isla de eléctricamente hablando con el norte de Europa España en Portugal por supuesto no a qué me refiero pues que cuando por ejemplo interconexión de de los países en el centro de Europa es muy elevada se suele hablar porcentaje de la potencia máxima del país la mayor parte hasta que hoy está muy por encima el quince por ciento en España estamos en el seis por ciento de hecho es uno de los grandes temas europeos que siempre hablábamos al sector energético es el objetivo que en este momento tiene Unión Europea de incrementar la capacidad de interconexión de España y Portugal con el Arturo para precisamente por eso entre otras cosas por una cuestión de seguridad para qué eh si hubiera algún problema en España no hubiera un apagón sino que el resto de Europa pudiera apoyarla con mayor fortaleza lo que hace en este momento

Voz 1727 39:25 no sé si me dejas más tranquila pero desde luego me dejas explicada

Voz 1 39:30 por qué deberíamos ayer la duda de nuestra

Voz 1727 39:32 vulnerabilidad Jorge un abrazo gracias

Voz 3 39:35 un placer Antón Losada que

Voz 1727 39:37 esto no que miedo Bono

Voz 0199 39:40 eh yo me acordaba de mi de mi infancia la costa de Lugo que sí que llegado el invierno las tormentas Si se iba la luz con muchísima frecuencia o por la por la deficiente pésima calidad del tendido eléctrico no y yo creo que además de toda esta tecnología de la que nos ha hablado el experto la sensación de que seguramente también los años de deterioro y abandono del la red eléctrica por ejemplo durante la etapa de Kichner digamos en su momento ya provocó serios problemas de abastecimiento tienen bastante que ver en general como con este tipo de colapsos nunca puede ser efectivamente está muy visto sólo asuntos todos los hackers y los ataques informáticos pero normalmente de siempre también pues una historia de abandono idea y de cuidado y de mala está la idem de mala atención del de la infraestructura que dirían los los técnicos no de la red física que hace que caigan incluso con mucha más

Voz 1727 40:32 José Antonio Zarzalejos vamos con la pregunta del día que saca ciudadanos de lo que hemos visto este fin de semana señora puede claro

Voz 0199 40:39 estás José Antonio

Voz 1027 40:42 bueno no se porque estoy más cualificado yo quiero otros pero yo si me permites Pepa invertiría era la primera que es lo que nos saca Ciudadanos C's no logra una gran alcaldía Nos logra o una de las diez primeras capitales de España ninguna tiene algunos acuerdos extraños por no decir excéntricos tanto con el PP pero también con el Partido Socialista singularmente en Castilla La Mancha y en el comienzo de las negociaciones para las comunidades autónomas pues no parece que vaya a presidir ninguna es decir que no tiene un gran bastión no tiene un gran trofeo que que mostrara su electorado y permanece como un partido muleta en el sentido de que muleta en este caso del Partido Popular al que le ha goleado el PP de Casado Illa goleado no solamente en Madrid que es evidente que después de nueve horas de negociación para la Alcaldía hay reparto de poder municipal lo hizo sino que además legó golpean desde dentro porque tú vales que encabezó la plataforma municipal auspiciada por ciudadanos en en Barcelona al decir digamos de la mayoría de los observadores dio una lección una doble lección primero poniendo tres de los seis votos para evitar un alcalde independentista que apenas había ganado por cinco mil votos a Ada Colau eh y segundo que de ser por ciudadanos

Voz 1727 42:38 estaría gobernando ahora mismo y que de ser portero

Voz 1027 42:40 no efectivamente porque Ciudadanos no autorizó a tres de sus a tres de sus de los seis concejales a votar la candidatura de colado en segundo lugar se hizo otra cosa también muy importante que fue un discurso en el que aclaró el cómo y el porqué de de este voto si Ciudadanos explicase el voto un posible voto de facilitar a por ejemplo a Sánchez la investidura pues seguramente se haría a entender cómo se hizo entender Valls en Barcelona para votar

Voz 42 43:18 a la a Ada Colau como

Voz 1027 43:20 como alcaldesa pero te diré más y permite un segundo hay encuestas recientes muy recientes que tuyo conocemos en los que se ve que a más del sesenta por ciento del electorado del Partido Popular Ciudadanos son partidarios de que sus dirigentes permitan la investidura de Sánchez con tal de que Sánchez duda que depender de del independentismo y en cierta medida del de de poder

Voz 0199 43:48 que esa casa no saldó bueno yo creo que saca lo que quiero sacar un partido que aspira a hacerse con el liderazgo de la derecha que es mantenerse en la carrera es que el análisis de José Antonio que es impecable como siempre decía que sea alguien lo podía explicar era él parte yo creo una premisa que ha puesto acertar pero que es la verdad es que Ciudadanos ya no es eso ya no aspira a ser eso llegan las pisas ya no aspira a ser un partido de centro liberal reformista capaces de pactar de derecha izquierda ciudadanos nos puede parecer mejor o peor para tomó una decisión estratégica hace unos meses que es yo puedo aspirar a convertirme en el partido que lidera el que ocupe el espacio del centro derecha y la derecha y es algo que está jugando y lo que ya está repitiendo la jugada de Andalucía que es colocarse en segunda línea de de la parrilla de salida dispuesto a recoger lo que anticipa que puede ser una quiebra a futuro del del Partido Popular entonces en esa estrategia los pactos con el PSOE no tiene ningún sentido dejar de gobernar a la izquierda mucho más dejar gobernar a Pedro Sánchez la deja automáticamente fuera de la carrera por el liderazgo de la derecha en este momento que es espacio tres competidores

Voz 15 45:01 es el momento que alguno habrá un hueco

Voz 0199 45:03 en cualquiera de los otros dos luego a ocupar yo creo que es es lo que hay que hay que ver las decisiones de ciudadanos que nos pueden parecer mejor o peor pero hay que verlas dentro de esa estrategia y dentro de esa estrategia tiene todo el sentido del mundo verdad

Voz 41 45:16 bueno yo creo que efectivamente desde enero febrero de este año ciudadanos da un giro a raíz de él las encuestas que tiene que le dicen que efectivamente por dónde puede crecer es por la derecha y lo que busca exacto es el liderazgo de la derecha a partir de ahí claro cuando tú establece es que tu electorado es muy crítico con cualquier roce mínimo con el SOE pues lo que hace es establecer un veto que te deja en manos totalmente del PP cuando llegan los pactos pues estás en manos del PP por eso el PP saca mucho más provecho de toda la tanda de pactos que que ciudadanos que parece como como resignado no hacer de segundón el lunes la única excepciones García Page que se justifica pues porque supuestamente García Page no sexista cosa que en fin después de cómo está Pedro Sánchez poesía yo creo que ya he como de momento va a existir durante un tiempo a mí me llaman mucho la atención cuando decía antes a José Antonio que que realmente debería explicarse Rivera es que no sé si os habéis fijado hace hace mucho que no se explica Rivera es un es un político yo recuerdo que cuando estaba aquí siempre decía yo aprovecho cualquier ocasión para explicarme si en el medio que sea o sea la hora que sea realmente últimamente no lo hace es que es una explicar claro efectivamente desde desde Andalucía hay algunas cosas que son muy difíciles

Voz 1727 46:39 claro quién han salido a explicar lo de Weiss

Voz 41 46:41 ha sido Arrimadas yo quería hacer una observación

Voz 1027 46:44 que qué me parece contradictoria en la política de Ciudadanos C's quiere hacerse con el liderazgo de la de la derecha que debe explicarnos por qué está fortaleciendo la opción del PP allí donde negocia con el PP porque él está dando alcaldías porque él está dando previsiblemente presidencias de la comunidad autónoma es decir cómo vas a combatir al partido al que tú estás fortaleciendo te conviertes en una muleta ahí hay que hay que volver a repensar la estrategia de ese posible

Voz 1727 47:21 algo del hueso lo tienen tan claro que hoy se va a reunir la ejecutiva del partido pero para ver caso a caso allí donde se han salido del guión de las tres derechas José Antonio Óscar García buenos días

Voz 1645 47:33 la Pepa buenos días se van a reunir para eso no

Voz 1727 47:35 para ver qué hacer con aquellos ayuntamientos donde por ejemplo a Huesca no ha salido de lo que tenían previsto

Voz 1645 47:41 sí eso es verán los casos de Burgos verás los casos de Huesca y veremos también qué pasa en Melilla con el que se ha convertido en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma Eduardo de Castro el único diputado de Ciudadanos que tenía la orden de la dirección nacional de abstenerse para que Juan José Imbroda del Partido Popular siguiera en el Gobierno no lo hizo fue él el que se agarró al puesto Carlos Carrizo pertenece la ejecutiva de Ciudadanos

Voz 1727 48:03 pactos deben respetar

Voz 0858 48:05 los pactos están para hacer respetados las consecuencias del incumplimiento de los pactos serán analizadas caso por caso

Voz 1645 48:13 también tendrá que definir la dirección hoy que es Gobierno y si les supone o no incumplir sus promesas y Vox entra en niveles intermedios en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid anoche en La Sexta Inés Arrimadas decía que Ciudadanos en sus áreas no lo va a hacer pero

Voz 0793 48:28 vamos yo lo digo que desde luego nuestras áreas no no sé si el Partido Popular querrá hacer una cosa diste

Voz 1645 48:33 hacía en medio de todo esto está Pepa el ruido ensordecedor de ese coro mundial que tú decías en la portada sale dice casi que le grita Rivera que no se acerque a dos críticas internas críticas y muy duras por parte de los fundadores de C's presión internacional del que Rivera presume que es su aliado Emmanuel Macron escuchada la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia

Voz 0199 48:53 Anneli demostraran no

Voz 0159 48:56 no haremos concesiones nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido sucio

Voz 1027 49:09 la dirección siguen haciendo