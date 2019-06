Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 con los pactos municipales cerrados y en la semana en la que se cerrarán los autonómicos Pedro Sánchez empieza a moverse de cara a su propia investidura según ha podido saber esta redacción se verá con Pablo Iglesias el líder de Unidas Podemos a lo largo de esta semana Javier

Voz 0858 00:40 el último contacto público que tuvieron ambos fue la semana pasada cuando hablaron de gobierno de cooperación en lugar de gobierno de coalición es lunes es diez

Voz 1219 00:47 siete de junio dentro de una hora se reúne por P

Voz 0858 00:50 otra vez la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid con Martínez Almeida como alcalde con la incógnita de qué puestos cederán PP y Ciudadanos a Vox en los distritos Carmena por cierto Manuela Carmena va a dejar este lunes su acta de concejal como ya anunció en campaña aunque no todos los ayuntamientos se constituyeron el sábado hoy lo va a hacer el más célebre de la literatura española el de Zalamea de la Serena en Badajoz allí PP y PSOE han empatado en número de votos el único edil de Izquierda Unida Podemos será quién decante la balanza anoche decidieron que van a apoyar al PSOE así que el próximo alcalde de Zalamea será socialista a la constitución de este Consistorio se aplazó por la ausencia de los representantes de las izquierdas en el pleno del sábado además esta mañana les estamos contando en la SER que el ex comisario Villarejo intentó blanquear su estructura internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas en dos mil quince puso en marcha los trámites para diseñar una asociación cuyo objetivo según los investigadores era intentar captar voluntades dentro de la ONU e influir así en acuerdos petrolíferos o extradiciones ir además este lunes la nueva ley hipotecaria se estrena con el precio de los préstamos en máximos desde el año dos mil quince Rafa Muñiz

Voz 1772 02:03 en el dos con treinta y cinco por ciento TAE el sector atribuye la subida de los últimos meses aún mayor con la contratación de operaciones a tipo fijo con tipos más altos Hinault a un deseo dicen de repercutir los costes que a partir de ahora tendrán que asumir la banca la nueva ley hipotecaria obligará a las entidades asumir los gastos de notaría gestoría y registro lo que ahorrará a los clientes entre quinientos y mil euros de media

Voz 0858 02:27 en el exterior la alcaldesa de Phoenix en Estados Unidos se ha disculpado públicamente por el comportamiento de un grupo de agentes de la Policía encañonaron a una mujer negra embarazada a su marido y también a sus dos hijas menores porque una de ellas había robado una muñeca de una tienda llegaba

Voz 0137 02:44 a finales de mayo en Phoenix salen de un supermercado con sus dos hijas

Voz 1727 02:48 una de un año y la otra de cuatro la mayor ha robado

Voz 0137 02:50 a Barbie y la ha metido en su mochila aunque sus padres no lo saben y aparece la policía un agente les apunta con la pistola les grita que salgan del coche y amenazando con matarlos le grita IS a que levanten

Voz 2 03:01 las manos pero tiene a la bebé policías terminan reduciendo los silbidos secuela Internet ahora la pareja pide diez millones de dólares de compensación y la alcalde

Voz 1727 03:11 es abochornado ha dicho que a partir de agosto la policía llevará cámaras de vídeo instaladas en el uniforme

Voz 0959 06:24 esperamos que lo que hemos pactado se cumpla de manera escrupulosa

en el exterior la alcaldesa de Phoenix en Estados Unidos se ha disculpado públicamente por el comportamiento de un grupo de agentes de la Policía encañonaron a una mujer negra embarazada a su marido y también a sus dos hijas menores porque una de ellas había robado una muñeca de una tienda llegaba

Voz 1727 07:53 también nos queda todavía

Voz 7 07:55 hablar del de Barcelona Lola lo

Voz 1727 07:58 los Comunes conservan retienen la Alcaldía hay una foto maravillosa que define perfectamente lo ocurrido esa foto en la que está Ada Colau con cara de circunstancias hay que decirlo que por cierto no ha dado las gracias todavía a vuelvas Manuel Valls de pie aplaudiendo y el resto componiendo ahí una figura que tú mejor que nadie puede analizar no sólo la

Voz 1027 08:21 bueno

Voz 8 08:22 yo creo que a ver a Ada Colau intenta hacer un poco lo de ciudadanos con Vox salvando las distancias no pues intenta hacer como que no ha habido un pacto con Bicing es verdad que no han hablado no han negociado pero pero tampoco puedes eludir que que esos votos están ahí

Voz 1027 08:36 eh que de alguna manera te te

Voz 8 08:38 comprometen no yo creo que los Comunes durante mucho tiempo Ada Colau ha intentado estar mantener un cierto equilibrio entre el independentismo lo ídem de independentismo y al final bueno esta dinámica en la que estamos aquí de bloques al final les irresistible y ha tenido que elegir finalmente elegido han elegido sus bases también mayoritariamente han decidido hacer la alcaldesa pero también es verdad que hay un treinta por ciento de los comunes que han dejado claro que querían un pacto con Esquerra Republicana cosa que unos pocos a pesar de la de la Alcaldía eh y ahí sí tienen claro si tienen relación ahora lo importante es la relación entre Esquerra Republicana y los Comunes porque Esquerra había depositado muchas esperanzas en conseguir atraer a los comunes para de cara a las próximas elecciones catalanas poder gobernar después con ellos

Voz 1219 09:33 el tanto

Voz 0199 09:33 pero bueno yo mirando Barcelona Mi única pregunta es por qué no ha sido posible un tripartito en Barcelona sobre todo cuando Esquerra Republicana y el PSOE y el PSC se necesitan mutuamente para gobernar en el en el Estado español no es decir yo creo que es evidente que el Partido Socialista necesita bien la abstención veía el apoyo de Esquerra a lo largo de toda la legislatura en el Gobierno central Barcelona aparecía una excelente oportunidad para ensayar un tripartito al que además parecía que Esquerra buenos como les por supuesto y Esquerra a cabo también abierta no entonces I M me parece una oportunidad perdida para para superar la política de bloques pactar un tripartito al gobierno de Barcelona me parece la mejor manera de superarla la tan denostada política que hubiera un gobierno formado por Esquerra al PSC los Comunes esa oportunidad ha perdido segundo yo creo que tiene serias implicaciones para algo que supongo que hablaremos a continuación que es la investidura en la gobernabilidad de España es decir es un mal principio para un hipotético socio o por lo menos con algo parecido a un socio a necesitar necesitan la legislatura empezar privando le de la alcaldía de Barcelona que lo va a tener consecuencias si bastante serias en el proceso de investidura que vamos a asistir ahorrar

Voz 1027 10:52 a mi me parece que lo que ocurrió en Barcelona fue lo más notable de la composición de los de los Ayuntamientos en España me quedo con tres con tres aspectos primero RC realmente nunca quiso que un tripartito lo siento Antón pero nunca lo quiso porque siempre vetó a llama Collboni y la interlocución El PSC alcalde pero

Voz 9 11:21 lo con Ada Colau en segundo lugar

Voz 10 11:26 hombre yo creo que eso no ya sean superados los bloques

Voz 1027 11:28 los bloques y se han superado en Barcelona desde el momento en que balsa dos de sus concejales votan Ada Colau se ha superado el bloque independentista no independentista Unidas Podemos en este caso Barcelona en como con otros

Voz 1727 11:47 os hay dos pronunciamientos muy interesantes

Voz 1027 11:49 muy determinantes para la gestión del Ayuntamiento de Barcelona Valls dijo entre los abucheos por cierto que trató de cortar cortó la alcaldesa no hay presos políticos en Cataluña uno segundo no hay exiliados políticos en Cataluña pero es que después Jaume Collboni dijo que Ellos están en la ayuntamiento entre otras razones para que el Consistorio no quede subordinado al proceso soberanista fue muy claro yo creo que sí fue un mix en donde los bloques rompieron donde Esquerra Republicana volvió por enésima vez a jugar mal sus cartas como habitualmente hace desde desde la los dos presupuestos generales pasando por el la elección la no elección de Miquel Iceta o la elección de la designación parlamentaria el debate no es Lloret se volvió a equivocar Esquerra Republicana de Cataluña Ike gracias a una visión inteligente yo creo del PSC de Vals con las dudas que albergaba la propia Ada Colau compusieron una un ayuntamiento francamente interesante donde la El paradigma de enfrentamiento en España se rompe

Voz 0199 13:14 lo único que ha roto en Barcelona es es Ciudadanos pero no desde luego

Voz 10 13:18 por lo que nos blogs consigue más más amigos que nunca pues yo hambrienta Eto'o

Voz 0199 13:24 al PSC su socio preferente como es fácil de entender para ese tripartito de Cataluña por ejemplo una vez que

Voz 8 13:32 nos vamos esto dejó claro

Voz 1027 13:34 en otros en otras ciudades de Cataluña Esquerra Republicana y el PSC existían han

Voz 10 13:40 bueno pero han entendido también con los comunes

Voz 8 13:43 pero la ayuntamientos menores yo quiero yo sinceramente que los bloques yo creo que están en fin absolutamente vigentes porque los Comunes yo no los hubiera situado nunca en el bloque independentista yo creo que al contrario han sido ya sé que en algunos momentos han votado con el bloque independentista pero yo creo que han sido un freno a las posibilidades de expansión del independentismo en Qatar

Voz 9 14:06 Sonia es decir si si realmente hubieran estado en ese bloqueo en fin el resultado él

Voz 8 14:15 el poder del independentismo en Cataluña habría sido mucho mayor del que la paradoja es que tenga que venir un primer ministro

Voz 1727 14:21 francés a establecer la distinción claro

Voz 8 14:24 es esa particularidad

Voz 2 14:27 la perdió pero hablemos del prólogo

Voz 10 14:30 no sólo por la declaración de la alcaldesa que dijo yo no soy independentista no soy anti de empeño dentista entonces Ada Colau de pertenecer una condición política vemos que está entre lo uno y lo otro a los que es por lo tanto el momento Kelley J

Voz 8 14:47 han tenido momento que elige ella si quiere hacer perdonar Estepa

Voz 10 14:51 porque el el acuerdo con la relación con el subordinado o como queramos llamar

Voz 8 14:57 pues pues le provoca muchos problemas para explicarse como le como hemos hablado antes pero pero yo creo que que si ella elige con este pacto elige entre el PSC o elige entre Esquerra Republicana y el PSC con lo cual en el momento que te de Qantas por un lado te cantas esa es por la vía de los hechos ella hasta ahora había intentado mantener un equilibrio por la vía los gestos pero ahora estoy es un hecho ineludible es un hecho constatable que se coloca al celofán si hará hará mucho gesticulación dará mucho que hablar

Voz 10 15:31 totalmente Le dije pero quería

Voz 8 15:33 no también otra cosa sobre sobre el tema de la sobre el tema de la del tripartito que comentaba Antón yo es que creo que hay maneras y maneras también de vetar porque a ver el PSC tiene muy difícil tenía muy difícil apoyar a un alcalde independentista en el momento en que eso supondría poco menos que asumir que él de Esquerra Republicana o que Esquerra Republicana renunciara a su principal objetivo en Barcelona que es efectivamente convertirla en la capital internacional del independentismo catalán no

Voz 10 16:05 entonces ahí ahí creo que creo que las rutas

Voz 0199 16:10 es que es igual de lo vamos a ver es lo mismo es que hay que aplicar la misma lógica a todos

Voz 8 16:15 en el caso de ensanchando hay otra hay otra hay otra variable entramos en del en el caso de Pedro Sánchez la variables o gobiernan Pedro Sánchez o gobierna la derecha es diferente no no hacerlo

Voz 10 16:26 pues tan opciones de los gobiernos de derecha Lola o Gobierno Pedro Sánchez Gobierno suena mal pues entonces o ahí ahí

Voz 8 16:34 lecciones de no no lo vamos a ver primero yo

Voz 0199 16:37 pero no es correcto decir que ERC vetó cualquier posibilidad de tripartito y que yo creo que la última semana se abrió claramente a eso y fue el PSC el que no quiso ni sentarse a discutir esa opción punto com punto dos hombre va al PSC le cuesta mucho trabajo apoyar la opción de Maragall en Barcelona o no pongámonos en la piel de Esquerra Republicana al que es el están pidiendo que apoye gratis total la opción o la investidura o la gobernabilidad

Voz 8 17:02 es que es gratuito pero ya veremos

Voz 0199 17:04 bueno ya es lo que se está

Voz 1027 17:07 sin me ha pedido nada Pedro Sánchez a Esquerra todo día

Voz 0199 17:10 es lo que es no digo Pedro Sánchez lo que es el

Voz 10 17:12 esta pidiendo no sé dónde está pidiendo pero el Partido Socialista y Sánchez no le ha pedido todavía es A

Voz 8 17:18 Esquerra absolutamente nada

Voz 10 17:21 a Isabel Celaá en la rueda de prensa del viernes decirle a Esquerra Republicana que dejar aparte los sentimientos ya y pensar racionalmente a si eso no es pedir el apoyo no porque se lo está pidiendo al PP y a Ciudadanos se viviendo sí o no pero se lo está pidiendo policía

Voz 8 17:42 casi siempre es elegir y entonces aquí el PSC podía elegir

Voz 10 17:47 podía le entendió eligió no rompe yo lo que es cambiado Esquerra Republicana que sí que vale

Voz 1613 17:55 hago mantón de esos roto Ciudadanos no roto

Voz 10 17:57 o sea que Ciudadanos no tienen osea que Valls no tienen ninguna significación ideológica yo vas a Valls lo han elegido catalán barceloneses más o menos cercanos a Ciudadanos no sé cuánto de cercanos pero lean pero le ha puesto allí el electorado de Ciudadanos yo creo que el hecho de que Valls esté apoyo Ada Colau es la ruptura de un bloque por eso Valls se nos va a apoyar un Gobierno dado va va apoyar las políticas de daba colado en parte al Gobierno

Voz 1027 18:32 en parte sí y en parte no hizo de todo

Voz 10 18:34 ya lo veremos cuando se planteen ya lo veremos

Voz 1727 18:37 pero independientemente de eso nos parece que es el primer gesto político que se produce en la política catalana en mucho tiempo que mueve realmente el tablero y que de entrada es gratis no sé si tenemos contabilizado gestos políticos se luego ya analizaremos otras cosas pero que movió tablero y cambio todo sin ninguna duda es el gesto de Manuel Valls no ha habido otro de ese calibre en esta en este primavera electoral que haya

Voz 8 19:01 ha podido tanto desde luego es un es un hecho inédito y si es una manera de pensar por parte de vais muy en clave de segunda vuelta no que estamos acostumbrados

Voz 2 19:11 entre un mal día el mal menor y el basado en Gorliz pero

Voz 8 19:15 sí pero insisto en que no creo que se hayan roto bloques al contrario yo creo que sean reforma sean fortalecido es más Esquerra Republicana a partir de ahora tienen mucho más difícil se la ruptura

Voz 10 19:26 ver si

Voz 8 19:29 que de que hubiera habido un tripartito efectivamente yo creo que ahí se ha roto redobló que si hubiera habido un gobierno de Esquerra el PSC comunes pues probablemente ahí se rompían los lo que es en este haría los Comunes

Voz 1727 19:44 hay que puede pasarle a ese Gobierno hipotético tripartito que tú describe es cuando se conozca la sentencia de Prusia

Voz 8 19:49 sea cual sea es que las selecciones catalanas no van a ser antes de la sentencia

Voz 1727 19:57 no no no digo es el gobierno del Ayuntamiento de Madrid de Barcelona que estamos describiendo depende de cómo se decía obviamente hay ahí una

Voz 8 20:05 prueba de fuego importante no pero últimamente una sentencia condenatoria va a poner pues Ada Colau en una situación muy complicada hubiera pasado con el tripartito y forma pues también también hubiera hubiera podido saltar por los aires si con el ciento cincuenta y cinco Ada Colau echó al PSC

Voz 1727 20:23 de qué estamos hablando entonces entonces dictar sentencia condenatoria de qué estamos hablando entonces es que es condenatoria que hasta que la justicia no se pusieron sabemos que no hay veinte ocho y veinte en Canarias

el

veintiséis las ocho y veintiséis en Canarias hablamos de los ayuntamientos de la constitución de los ayuntamientos que es el primer nivel de la Administración están no

Voz 8 26:14 políticos que hacen política cuerpo a cuerpo con los ciudadanos la administración más cercana primer escalón

Voz 1727 26:20 esta semana se constituyen asambleas regionales parlamentos regionales que están pendiente todavía de de de constituirse las mesas tendremos alguna pista de por dónde van a ir los pactos para formar los gobiernos Nieves Goicoechea buenos días Inma Carretero o la buenos días qué tal buenas ideas los tres escalones de la Administración que estamos describiendo terminará viendo degolló un gobierno de España esperemos que sí que no tengamos quiere una repetición electoral que nadie entendería que nadie entendería empecemos por el principio Nieves que nos espera en la constitución de los gobiernos regionales

Voz 1468 26:59 bueno tenemos la primera pista Pepa esta semana porque ese constituyen varios parlamentos socialistas negocian con Geroa Bai podemos el control del Parlamento en Navarra en la Mesa del Parlamento aunque haría falta la abstención de Bildu es un hecho que no acaba de gustar en la dirección federal del PSOE la estación de Bildu además podría facilitar también la investidura a Pedro Sánchez aunque aquí también se ha ofrecido UPN los dos votos de los conservadores en Madrid no les saldrían gratis a Pedro Sánchez sería a cambio de que la derecha gobierne en Navarra para suavizar esta exigencia los socialistas si ya han permitido que UPN gobierne en el Ayuntamiento de de Pamplona en Murcia el pacto de PP unos y Vox el pacto el bloqueo y la derecha parece la opción más viable pero ciudadanos tiene que aceptar lo que está pidiendo Vox estos días en los ayuntamientos y es entrar en los gobiernos Javier Lambán en Aragón busca Ciudadanos para pactar tras también tenerlo tener un pacto ya hecho el con el Partido Aragonés Regionalista en Canarias tanto el PSOE como Coalición Canaria mantienen abiertas sus opciones de bloques de pactos y en La Rioja parece más fácil ahí está muy avanzado ya las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos Pepa

Voz 1727 28:10 y sigue la innovación e cada cada día practicamente tenemos algo nuevo que comentar sobre que será el Gobierno de España a través de qué mecanismos se llegará a ese número de escaños que hace falta en el Congreso para la investidura y sobre todo para luego gobernar dice Ávalos lo dijo ayer en la toma de posesión de Ximo Puig como presidente de la Comunidad Valenciana que quiere un Gobierno

Voz 27 28:35 creo que debería reflexionar sobre todo en el horizonte también de una investidura para España donde creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras

Voz 1727 28:43 que es un Gobierno sin ataduras Inma Carretero el le pedía reflexionar a Ciudadanos para que se abstenga que es un Gobierno sin ataduras

Voz 0806 28:50 pues un gobierno sin ataduras eh es un Gobierno sin cargos de Podemos dentro es una apelación directa Ciudadanos el PSOE va a seguir presionando sabe que es muy difícil que el líder naranja ceda porque creen que su estrategia de bloquear a los socialistas ha quedado muy clara en las negociaciones territoriales Pedro Sánchez va a seguir apretando nos dicen fuentes de su equipo que además así preservar su imagen de moderación y de centrista que estaría mucho más justificada ante el conjunto de la sociedad la ecuación con la que finalmente sea investido presidente del Gobierno

Voz 1727 29:22 recordemos por ejemplo que el día después de las elecciones

Voz 0806 29:24 la patronal está pidiendo la abstención de Ciudadanos para que Podemos no tuviera que entrar en el en el Ejecutivo así que Sánchez según coinciden distintas fuentes del PSOE va a apurar todo lo que pueda hasta decir la última palabra sobre la configuración del Gobierno Pablo Iglesias mantiene intactas sus pretensiones eh podemos siguen hablando de un gobierno conjunto esta semana vuelven a verse ambos líderes que van a llevar personalmente las conversaciones y el objetivo del PSOE es que la investidura se vote en julio en la primera quincena pero nos dicen fuentes socialistas que todo a depende será antes o después de hasta donde se llegue este pulso por parte de de Unidas Podemos

Voz 1727 30:06 misma Carretero Nieves hoy coche gracias a las dos incorporamos esta mesa ahora que empezamos a hablar de España del Gobierno de España de que cosa deba ser el Gobierno de España en esta tesitura en la que estamos a Juan Manuel de Prada buenos días

Voz 1219 30:18 hola muy buenos días ya saben nuestros oyentes que llevamos

Voz 1727 30:21 desde las elecciones incorporando a esta mesa en el último tramo otras voces otras miradas sobre el día a día sobre el carril que le llamo yo de las noticias donde estamos nosotros con los ojos un poco viciado son los periodistas ya necesitamos a quienes ponen un poco de distancia los ayudan a entender que no se está pasa lo que está pasando lo contamos lo que está pasando que nos está pasando Juan Manuel de Prada los españoles donde estamos

Voz 1219 30:49 bueno no yo creo que en líneas generales en todos los países europeos hay una cosa que hay un malestar hay un malestar hay una hay un sentimiento de agotamiento de la de la democracia o de las democracias tal y como fueron concebidas tras la Segunda Guerra Mundial y es evidente que ese malestar en unos países expresa de una manera y en otros de otra no es decir yo creo que el alza de de unos partidos que a diferencia de lo que ha ocurrido en Vox en España donde ha quedado muy circunscrito a lo que podemos decir los descontentos de la derecha pues son partidos que han conseguido un electorado totalmente transversal que han creado un electorado nuevo que han cogido descontentos de todos los de todos los ámbitos estos una un síntoma de ese malestar no en España el malestar yo creo que ese que se expresa más en la fragmentación en la fragmentación en en la en una fragmentación política en una disolución de aquel bipartidismo que fue tan hegemónico durante décadas no bueno pues la impresión también de que te como dijo alguien que Felipe González no el poder desgasta sobre todo a quienes no lo tienen no les bastó que Pedro Sánchez consiguiera el POM ver para para tratar de res para arrestar algo los efectos del bipartidismo ir en contra pues ha ha conseguido que la derecha Se sea Atom dice no lo que pasa a partir de ahora pues vamos a ver lo vamos a ver pero poco yo sí yo también soy partidario de que misma mete el Partido Popular el Partido Popular que puedas tener en la en la investidura yo creo que eso lo lo tienen que explicar a sus a sus votantes no es decir yo creo que tiene que haga una declaración institucional del de quién auténticamente quiera ser el líder de la derecha en España salir y explicarle a los españoles las razones por las que facilita la investidura de Pedro Sánchez y las razones por las que a partir de del minuto numero uno va dedicar a hacer oposición constructiva a Pedro sí voy a hacer como

Voz 1727 33:00 de gesto fundacional del PP que viene de ahora mismo

Voz 1219 33:05 eso es evidente que si hay algo que ha quedado claro en las últimas elecciones es que la derecha nunca más podrá volver a presentarse bajo tres marcas ya esto es a Vicente no Iggy la la la la la derecha tendrá que te tendrá que reestructurarse tendrá que acudir a fusiones a coaliciones alianzas no sé cómo lo tendrá pero es evidente sino son tontos saben que es imposible ganar unas elecciones con tres con tres marcas dando

Voz 1727 33:32 Manuel de Prada es un apasionado del cine es articulista es escritor acaba de sacar por cierto de publicar con Espasa lucía en la noche una novela de amor y misterio que protagonizó un escritor falto de inspiración es nuestro caso verdad

Voz 1219 33:47 no gracias a Dios no no

Voz 1727 33:49 no te defino Juan Manuel conservador de derechas

Voz 1219 33:52 ya lo he dicho ustedes hoy tradicional no soy tradicional mi pensamiento es tradicional llevo muchos años tratando de explicar a la gente pero en España desgraciadamente la demográfica

Voz 1613 34:03 eh la modernidad la edad que democrática

Voz 1219 34:08 por eso es un término que utiliza un escritor al que yo admiro mucho Leonardo Castellani

Voz 1727 34:12 ah

Voz 1219 34:12 según el cual hay que me a la gente en un rifirrafe constante escribiendo la negociados ideológicos para que no para que no pueda admitir otras premisas otras visiones del mundo no la mía es una visión anti moderna una moderna hay ya sabes que me ha dicho al pensamiento tradicional español que creo que tienen soluciones alternativas muy muy interesantes para para el tiempo presente no digamos a los modernos yo les parece una persona progresista o incluso roja en las cuestiones económicas en la cuestión social Illes parezco una persona muy conservadora en las cuestiones morales digámoslo así no pero eso es porque porque soy un soy una persona tradicional

Voz 1727 35:02 ya ven ustedes han pasado por aquí actores directores escritores y con total naturalidad se describen políticamente Se describen políticamente con total naturalidad eso que cuesta tanto en otros ámbitos está posibilidad que apuntaban Juan Manuel de Prada de que finalmente el PP en un gesto que podía ser efectivamente refundación al yo vengo diciéndolo practicamente desde el día después de las elecciones generales puede hacer un discurso impecablemente de oposición durísimo con Sánchez en el estilo en el que lo ha hecho hasta ahora Pablo Casado es decir pero

Voz 1027 35:38 sí

Voz 1727 35:39 me abstengo para que usted gobierne esto lo veis posible empiezo por Antón Losada que está más lejos de di tú de dónde estoy más lejos

Voz 0199 35:48 afortunadamente afortunadamente del centro yo soy un periférico militar me centro que está lejos de mi no tengo yo la veo imposible la ve posible primero porque igual que Rivera no puede facilitar gobiernos del PSOE porque supone abandonar la competición por liderar la derecha Pablo Casado no puede facilitar un gobierno del PSOE y ofrecerle a la yugular de esa manera Albert Rivera en esta lucha que no está cerrada por ver quién se queda con el liderazgo de de la derecha no pudo un punto dos me da la sensación de que además esos sólo serviría para resolver un problema puntual que es el problema de la investidura que aquí se está separando con mucha facilidad pero una de las características de la vieja políticas que no iban separado investidura significaba tener los votos para gobernar después separar la investidura de la gobernabilidad es una mala idea fue lo que hizo Rajoy ya vemos cómo terminó la cosa entonces una cosa es que faciliten digamos llegara a la presidencia y otra cosa es que al día siguiente hay que tener los ciento setenta y seis votos que se necesitan para gobernar realmente este este país para poder aprobar los Presupuestos para poder sacar un paquete de leyes mínimamente presentable que afecta a cuestiones esa reforma realmente estructurales que es el problema realmente que tiene Pedro Sánchez en este momento yo creo su problema no es la investidura no creo que vaya a haber hay mayor dificultad más o menos de los acuerdos a los que se puede llegar el problema si al día siguiente con quién sumo la realidad los números son muy tozudo sólo puede sumar hace un lado es muy interesa

Voz 1727 37:21 de lo que plantea Antón porque en realidad en los últimos días el Partido Socialista Ábalos particularmente pero casi cualquiera quién le ponen un micrófono delante apela a la responsabilidad de todos los demás no hay ya sabemos que está apelando a la responsabilidad básicamente de Ciudadanos del PP de de Unidas Podemos no para unos para que se abstengan otros para que no pero la mayor responsabilidad compete a quien tiene la obligación de formar gobierno y a quién tiene la mayoría en la Cámara lo dijimos siempre de Rajoy lo dijimos su la responsabilidad mayor le compete usted es verdad que los otros tienen el deber de no convertirse en un obstáculo para el Gobierno de España pero eso usted quién tiene que fraguar

Voz 10 37:59 bordos lo mínimo complicidades no

Voz 1027 38:02 bueno vamos a ver lo que ocurre es que Sánchez tendrá que ponerse en un determinado momento a la tarea de trabajarse su investidura porque hasta el momento está recabando reclamando a cambio de nada retóricamente lo los apoyos pero a mi me parece que lo que dice Juan Manuel de Prada está muy en razón en el sentido de que una cosa es que sea poco probable otra cosa es que resulte verosímil es poco probable pero sí es verosímil que el Partido Popular en el momento que pueda facilitar la investidura por qué porque además ya tenemos un precedente de que el Partido Socialista de forma muy traumática pero lo hizo con Mariano Rajoy

Voz 1727 38:52 sí se vuelven contra Sánchez que fue el que capitanea

Voz 1027 38:55 exacto bien bien bien pero pero

Voz 1727 38:58 hay tres escaños eso sí pero históricas

Voz 1027 39:00 te trascendiendo de Sanchidrián del Partido Socialista el partido socialista se abstuvo y eso permitió que Mariano Rajoy con ciento treinta y siete escaños pues se presidente del Gobierno y después el el el la fase posterior la de gobernar pues ahí impone lo que en lo que en Moncloa hablan de geometría permanente Noia variable permanente y algunas cosas podrá hacerlas con el digamos la izquierda hay otras cosas con la derecha porque este Gobierno con estos números es decir con ciento veintitrés escaños de base tiene que hacer una política muy móvil muy mobile muy transversal y abordar problemas de muy distinta naturaleza y habrá que recobrar las mejores habilidades de los ochenta y cuatro de la moción de censura trasladarlos a doscientos veintitrés a los ciento veintitrés de ahora buscar pactos puntuales au permanente

Voz 1727 40:00 pues Lola la te doy la palabra la vuelta esta pausa

Voz 22 40:07 en la radio de Toni Garrido no son meros receptores necesitamos a uno de ustedes que usted un supermercado hoy vamos a hacer la compra entre vamos pero con especialistas que nos van a guiar por esos a veces laberínticos pasillos obtuso pasillos los supermercados aquí Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

nueve y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias Lola cómo va lo del Gobierno de España ante es que habrá un gesto de grandeza ese gesto de grandeza que estamos esperando la política española para desbloquear una investidura no yo creo que ahora es bastante improbable

Voz 1727 44:47 pero esta mañana ya saben hemos incorporado a Juan Manuel de Prada escritor columnista de ABC a esta tertulia porque nos gusta tener siquiera una pincelada de otras opiniones que está menos en el detalle periodístico que que no nosotros quienes le conocen quiénes le den dicen que es un hombre con mucho pensamiento propio eh que caiga quien caiga guste o no dice lo que quiere y eso escribe eso es lo que se puede ver

Voz 1027 45:13 en sus columnas nos hemos hecho más sectarios

Voz 1727 45:15 los españoles Juan

Voz 1219 45:18 bueno María indudablemente sí yo creo que la partitocracia ha tenido sus efectos sobre la población no yo creo que la gente cada vez esta más en vis cada hay más atrincherada en su en en en una casilla no en una casilla que sea autogol adjudicado que los medios de comunicación también

Voz 1727 45:38 contribuimos contribuye yo creo que sí

Voz 1219 45:41 hablé mente no Isidro puesto que estamos hablando ahora esto que estamos hablando ahora es decir que un partido de derechas no pueda trasmitir a sus a sus votantes un mensaje clarísimo de las razones por las que apoya una investidura y las razones por las que luego va a hacer una oposición leal pero pero pero implacable a mí me resulta llamativo no es evidente que prima el interés sectario es decir bueno pues señores Rivera I casado quieren disputarse ese liderazgo de la derecha cuando ambos saben en en el en dentro de su corazoncito que de una manera u otra tendrán que o fusionarse o coaligarse buscar pactos porque tendrá que presentar juntos en las próximas elecciones si quieren si quieren ganar las no entonces bueno pues es triste a mi esto me parece triste pero sobre todo me parece que estamos hablando una sociedad muy fanatizados no sería muy fanático es que a mí me parece verdaderamente sorprendente que esto no se pueda que este mensaje no se pueda trasladar con tranquilidad

Voz 1727 46:42 cuánto te preocupa Vox

Voz 1219 46:46 no bueno yo sobre sobrevoló escrito mucho y se hicieron todo lo que he escrito la verdad es que ha sido absolutamente dejarlo así profético no yo creo que Vox es un partido que se dirige ya que ellos utilizan estos diminutivos yo creo se dirige a la derechista en nada yo creo que se dirige hacia el votante que se siente traicionado descontento con el Partido Popular y que en un momento determinado de de efervescencia pues parecía que eso podía adquirir una densidad demográfica sigamos importante pero yo creo que a medida que pasan los días pues la gente vuelve al redil no yo creo que sea disparatado mucho con esas apelaciones a la extrema derecha a mí no me gusta demonizar a nadie tal vez porque yo he sido una persona muy demoniza a lo largo de todos estos años de vida pública no me gusta demonizar a nadie yo no demoniza a Podemos en su momento cosa que me ha costado muy muy graves muy graves injurias desde el sector de la derecha tampoco creo que haya que demonizar a Vox yo creo que de alguna manera Vox no nos engañemos sus banderas son las banderas que defendía el Partido Popular preferimos Alianza Popular o incluso la Unión de Centro Bético apunta

Voz 0199 48:04 sí pero en los años ochenta y principios de los años ochenta y que no estamos a principios de los años ochenta bueno española había había

Voz 1219 48:13 esa es una idea esa es una idea Hegel Liana según la cual según la cual es decir el paso del tiempo el paso del tiempo hay inmovilismo que a la vez que se mueve el tiempo se mueve en la ciudad

Voz 0199 48:23 dar llamarla algo la llamar a las cosas por su nombre no es lo mismo que demonizar la sido unos derecha extrema derecha extrema no pero bueno yo yo no es parte del espacio

Voz 1219 48:34 yo no yo no creo que las cosas por las que se les denomina de extrema derecha sea yo creo que una persona puede ser contraria pues no sé pongamos al aborto aunque no tengo muy claro que que Vox lo sea porque siempre habrá con ambigüedades yo no yo no considero que estar en contra del aborto o considerar que el aborto un mal es seas sea ser de extrema derecha y pero puedo decir no considero que sea ser de extrema derecha considerar que el régimen autonómico tiene que ser cambiado revisado entre otras razones porque ellos no la mina

Voz 0199 49:06 cambiado quién tienen eliminar

Voz 1219 49:08 claro es volver ya pero bueno otra Ariza el Partido Socialista defiende un Estado federal también es inconstitucional quiero decir esto no puede no puede postular un régimen administrativo distinto al que está en la Constitución siempre y cuando acepte ya son los llamados legales para cambiarlo sí

Voz 0199 49:27 pero es que no estamos diciendo que sea legal estamos diciendo que es una oposición de derecha extrema es decir reclamar ahora la recentralización del Estado hombre ideológicamente te ubica la derecha extrema

Voz 1219 49:36 bueno pero entonces el Estado federal

Voz 10 49:39 pero Juan Manuel estable federal

Voz 1219 49:41 tu área en la izquierda extrema y el modelo que tampoco dejan muy claro podemos sé sería ya un modelo un modelo hacia la mente antisistema Micó porque claro defiende la posibilidad de que se hagan referendos en en un año cuando mía no y que sean vinculantes pues esto sería antisistema directamente no yo creo que esas son esas son apelaciones que son simplemente demonizado horas yo creo que que vos es un es un partido que recoge a los rezagados a los rezagados de la de la derecha y que tiene digamos como una especie de vocación reactiva frente a una deriva que no hay personas en la derecha que consideran que no es la derecha la aquellos votar pero yo creo que demonizar a las personas lanzar alertas antifascistas y demás pararme cosidos para generar antagonismos que yo entiendo que es un mecanismo que según un y según nos cuenta la Claude es muy buena ficción para provocar situaciones digamos o dinámicas revolucionarias una vez que la que la clase obrera desaparecido pues la cláusula recomienda aprobaran a provocar antagonismos sociales

Voz 1727 51:01 ya que menciona no ya ya que mencionan a mencionas a la clave en la crónica de ABC leí sobre la presentación de tu libro que estuvo Rejón

vamos a por el humor quédate con nosotros Juan Manuel Novo y cincuenta y dos ocho y cincuenta y dos en Canarias

