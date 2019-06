Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias Manuela Carmena acaba de renunciar a su acta de concejala

Voz 1558 00:10 en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Carmena cumple con lo que dijo ya antes de las elecciones que renunciaría signo era reelegida como alcaldesa al mismo tiempo hasta ahora se reúne por primera vez la nueva junta de gobierno encabezada por

Voz 1434 00:22 el alcalde José Luis Martínez Almeida quién ha confirmado esta mañana además que va a dar poder local a Vox Radio Madrid Carolina López

Voz 1914 00:29 mira confirma que negocia con Vox la cesión de algunas juntas de distrito que ellos presiden y Ciudadanos repite con insistencia que las Juntas de distrito no son Gobierno pero sólo el distrito de Salamanca gestiona veintitrés millones de euros anuales la alcaldesa saliente Manuela Carmena presentaba a las nueve de la mañana su renuncia al acta de concejala en la plaza de la

Voz 2 00:45 yo ya no soy aquí nadie apoya ahora mismo no exenta entonces nada más

el nuevo equipo municipal se reúne a esta hora por primera vez en el Palacio de Cibeles

Voz 1558 00:56 más cosas la Guardia Civil ha intervenido esta noche en una pelea campal en el puerto de Ceuta entre dos grupos de inmigrantes hay varios detenidos después del enfrentamiento en el que han participado decenas de personas Ceuta Miguel Ángel Mendoza

Voz 0231 01:07 una nueva pelea en el puerto entre los migrantes para

Voz 1558 01:10 copar los mejores posiciones a intentar colarse en vehículos rumbo a la Península la Guardia Civil ha debido intervenir una vez más ha sido de madrugada hay cuatro detenidos treinta y seis interceptados entre adultos y menores la situación ha empeorado

Voz 1 01:23 con el incendio de mobiliario urbano por parte

Voz 1558 01:25 el de los migrantes bomberos debían acudir hasta la zona no se han producido heridos según fuentes sanitos

Voz 1 01:31 del exterior los ministros de Exteriores

Voz 1558 01:33 la Unión Europea se reunen a esta hora en Luxemburgo sobre la mesa va a estar la situación la tensión creciente con Irán o en Venezuela pero también el puzzle para la formación del futuro Parlamento Europeo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:45 es su última cita antes de la cumbre de jefes de Gobierno de este jueves sí pendientes muy pendientes de la sustitución de Theresa May en Londres Jill Biden gritó

Voz 3 01:53 ante tenemos un acuerdo muy buena

Voz 0738 01:56 no está sobre la misa sea cual sea el nombre del nuevo primer ministro el acuerdo está aquí lo coge no lo dejan quizás pueda cambiarse algún detalle pero en general sobre los pagos solos ciudadanos todo está Asselborn es el ministro luxemburgués de exteriores al llegar a una cita a la que asiste también el español Borrell que a partir de las tres esperamos nos diga si quiere y cuando recoger su acta como eurodiputado

Voz 1558 02:21 si sumamos dos asuntos más les estamos contando en la SER como el ex comisario Villarejo intentó blanquear dinero utilizando la ONU en el año dos mil quince puso en marcha los trámites para diseñar una asociación con el que intentar captar voluntades en Naciones Unidas e influir por ejemplo en acuerdos petrolíferos también les estamos dando detalles esta mañana del desembarco de Correos en China la empresa pública ha invertido casi seis millones de euros para crear una sociedad allí junto a compañías de ese país informar una planta de envío de paquetería China gestiona el envío de más de cincuenta mil millones de paquetes al año de los que casi la décima parte se mandan fuera de sus fronteras llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:06 enviar anunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital Más Madrid tiene que anunciar esta semana como queda configurado el grupo municipal puesto que el reglamento del pleno establece que se deben comunicar los cargos de secretario del grupo y portavocía en los cinco primeros días hábiles desde la constitución de la nueva corporación a esta hora además está previsto como contábamos que comience la primera Junta de Gobierno con José Luis Martínez Almeida como alcalde por lo demás la Papa Giner de los Ríos pide a la Consejería de Educación que reúna cuanto antes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar para aprobar el calendario del curso que viene la Federación exige que se cumpla el mínimo de ciento sesenta y cinco días lectivos que debe tener cada curso algo que según dicen no ocurre desde que los exámenes de septiembre se adelantaron a junio por los altos niveles de absentismo que hay estos días mayoritariamente de los alumnos

Voz 1 03:53 lo han aprobado todo Camilo Gené es portavoz

Voz 1434 03:55 la FAPA

Voz 4 03:56 la actual configuración del calendario está invitando al alumnado a no asistir a los centros disparando los índices de absentismo a niveles intolerables es que no se está atendiendo correctamente ni al alumnado que aprobado en las materias que ha suspendido alguna

Voz 1434 04:12 ahora los taxistas madrileños van a presentar la campaña orgullo de ir en taxi por para la que los que quieran unirse podrán sustituir la tradicional banda roja de las puertas por la bandera arcoiris con motivo de las fiestas del Orgullo que van a comenzar en Madrid en los próximos días Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0332 04:29 voluntarios de totalmente todos aquellos que quieran pues simbolizar esa unión de un gran colectivo de profesionales estén en servicio público con los que disfruten de estas fiestas del Orgullo sin discriminación

Voz 1 04:43 a partir de esta ahora la Audiencia Provincial juzga a uno

Voz 1434 04:45 hombre por matar a su casera con la que compartía vivienda con quien pretendía tener una relación sentimental la Fiscalía pide para él veinticinco años de prisión veinte grados a esta hora en el centro de Madrid

Voz 1995 05:42 con Toni Garrido lunes diecisiete de junio ven eso eso que al fondo está ahí eso que brilla bueno pues ese es el verano esta semana comienza en primavera y acaban verano lo de las estaciones ya saben Primavera verano otoño etcétera pleno momento quizá debería hablar un poquito más alto si me oyen me oyen bien el caso es que mucho ruido que algunos sostienen que da igual el ruido que ella porque nadie escucha el mundo su lugar ruidoso el ruido no deseado es una de las grandes molestias la vida moderna no del programa de Broncano digo de la nuestra mucho ruido tan

Voz 6 06:22 todo tanto ruido que al final llegó el fin

Voz 1995 06:27 a eso se refiere Sabina no al silencio fíjense en una cosa durante toda la historia de la humanidad eludido ha estado siempre encendido uno cierra los ojos evita imágenes que no quiere pero es imposible cerrar los oídos ahora podemos y lo hacemos pero quizá haya que preguntarse qué supone para todos para todos nosotros ese empeño en mutilar el mundo

Voz 8 06:56 pero aquellos muy buenos días muy buenos días Toni llevamos mutando el mundo ya más de medio siglo el primer mando a distancia comercial para televisión ya tenía botón de mutar para quitar por completo el sonido su inventor odiaba a los anuncios y evitarlos era el objetivo de ese primer botón disponible desde mil novecientos cincuenta y seis el otro invento clave

Voz 1 07:16 la carrera del mando a distancia ya estaba el botón de apagar el Michael no está bien encender la tele a pagarla cambiar de canal crearla en fin el otro invento clave en nuestra carrera por mute dos son los auriculares que se inventara a principios del siglo XX para uso militar como tantos inventos que usamos a diario pero se generalizaron a partir de los años ochenta con la comercialización del walkman de cinta de casete ahora tú lo sabes los cascos pueden ser muy sofisticados bloqueando del todo el sonido exterior y creando una sensación de silencio intenso

Voz 1 08:16 pero es que además vivimos en un mundo en el que por ejemplo te subes aunque Abizaid tienes la opción de pedirle al conductor que no te hable solo tienes que decir con palabras porque eso sería violento sólo tienes que elegir la opción en tu móvil y evitarte incómodas explicaciones también puedes elegir la opción silenciar en Twitter y no haber nunca más lo que dice la gente que no te gusta es paradójico que esa red social se promociona precisamente con la frase únete a la conversación más bien debería ser únete a tu conversación

Voz 1995 08:41 sí

Voz 1 08:41 la mayor parte de lo que oímos no nos interesa no sólo porque no sea interesante en sí mismo sino también porque nos abruma el ruido según un estudio de la Universidad de Montreal entre las cinco cosas que más irritan a personas de todo el mundo está el ruido o los sonidos no deseados entre las canciones más escuchadas por los usuarios de Spotify en una encuesta reciente había temas como este

Voz 1995 09:10 entre lo más escuchado en Spotify que es lugar donde todo el mundo

Voz 9 09:14 Kutxa músicas la naturaleza sonido

Voz 1 09:18 los que cada vez son perdón sería bueno poner texto para ir al campo porque no suena así que los cascos en el campo esquí

Voz 1995 09:25 esto porque campos fracaso entre estos una grabación abonos Benito sale de aquí no suena esto es un montaje de Sanida estamos cada día pero estaban fatal en un nuestra vale

Voz 1 09:36 la naturaleza claro que cada vez es más dice el de escuchar este tipo de sonidos porque el ruido nuestra obsesión por privatizar el espacio sonoro por ser los dueños de lo que nos entra por los oídos nos está llevando a perder cultura son ahora buscamos silencio desesperadamente porque nos hace falta pero lo buscamos de forma individual con nuestros cascos convirtiéndolos en sedes atomizado cada uno con su propio ruido en la cabeza entonces habría que plantearse si esto perjudica Dick a la calidad de nuestro espacio público cien peor a nuestro tejido social nuestra capacidad de atender de atendernos de entendernos hay expertos que proponen buscar una especie de dieta de sonidos escoger de entre los que escuchamos habitualmente

Voz 1434 10:13 cuáles no resultan agradables como el viento

Voz 10 10:15 no

Voz 11 10:19 el sonido de pasar las páginas de un libro

Voz 1995 10:30 yo estoy viendo muy dura pero es que es raro escuchar por la radio pasar las páginas ir

Voz 1 10:36 tendrá que escuchar en youtube a la gente susurrando mientras mano seas Line

Voz 13 10:42 sí

Voz 1995 10:45 si esto se puso de moda

Voz 1 10:46 que este sonido haya sido tendencia en Internet dice cosas sobre lo que nos está pasando a nivel auditivo que lo tengo muy claro que son

Voz 1995 10:55 puso de moda la gente susurrando haciendo cosas susurrante es comiendo patatas fritas sonando eso no puede ser se encuentra sentido muchísimas gracias Eva

Voz 1 11:04 hablamos del sonido

Voz 1995 11:06 Vido y el silencio de la radio en fin Mariano Rojas Estapé psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas muy buenos días

Voz 1 11:11 buenos días el silencioso imprescindible para

Voz 1995 11:14 en una mente humano

Voz 2 11:16 cada vez cada metro estamos trabajando más que el tema El silencio lo estamos recomendando a nuestros pacientes

Voz 3 11:23 si pensamos en Mein Funes en el yoga en todas las técnicas de relajación en los hoteles o India que están de moda para para relajarse una de las características principales es el silencio tú te ponen en los pasillos que por favor avisen bajo es decir hoy en día sabemos que el silencio ayuda

Voz 1 11:39 la mente está lo estamos intentando

Voz 3 11:41 con técnicas recomendando lo ya no solo pacientes sino en general a la población

Voz 1995 11:46 vale dos cosas muy sencillas la palabra inglesa noise vine de náusea de origen de noise es una pausa y el silencio en los está convirtiendo en un bien mercantilización cada vez pagamos más por retiros de silencio había lugares donde no hay nada en casas en las incluso en experiencias artísticas donde el silencio que es la bandera nosotros no podemos marear la radio no tendría mucho sentido que apagaran háganlo ustedes si tiene tiene mucho sentido que paguemos la radio pero seguimos hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando con un gran especialista en sonido con un arquitecto de sonidos básicamente y a eso se dedican a esto siguiendo evitado y con Mariano Rojas Estapé con mi persona para que yo me compré unos cascos no cornada Tom no ha sido yo que ahora otro compañero así luego luego les explico supo

Voz 1804 13:38 cuando ser lo exprime los no es una prioridad que esta semana este rodando últimas escenas de Cuéntame que horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto un poco ver que las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta muy profesora tengo que creer dejar que los sentimientos afloren con naturalidad que estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buen

Voz 1995 14:14 la persona es baraje suficiente

Voz 1804 14:17 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche vuelven Raxoi encantados si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse hasta uno mismo

Voz 19 14:35 la Ventana se abre Frantino saca el apoyo de las

Voz 1804 14:39 en la séptima temporada

Voz 1995 14:48 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 20 14:55 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús

Voz 21 15:00 sus Gallego Julio Pulido Mario Torrejón

Voz 1804 15:02 con Pablo Pinto Jordi Martí Marcos no

Voz 21 15:05 López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 1804 15:07 lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena no

Voz 1995 15:13 yo bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1804 15:16 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es

Voz 9 17:15 la Cadena SER natural red radio natural sería la traducción menos espacios

Voz 1 17:25 en la Cadena Ser

Voz 1995 17:32 y el silencio tú sabes que echó mano en el silencio finlandés es el branding es el eslogan de de Finlandia en el país tienen un estilo quizá en España este adiós echó mano en el silencio español si si ellos hecho en silencio hecho a mano en el silencio finlandés non el aburrimiento finlandés que también podían haber elegido esa palabra no echó mano en Finlandia

Voz 3 18:02 islandés de inspira es un concepto muy bueno

Voz 1995 18:05 se llama generar algo de la la final

Voz 1 18:07 los escandinavos de general de Estado normal es silencio y los finlandeses más aún no sabe es que la gente funciona lo que me gusta otra manera

Voz 1995 18:20 a mí lo que me cambien mareas rojas Estapé sigue con nosotros que desarreglos mentales puede ocasionar una una vida Reinosa iba decir nuestra vida pero una vida Rubinos ruidosa perdón es ruinosa

Voz 3 18:33 una vida ruidosa yo creo que bueno o India sabemos que cuando el ruido es muy elevado y encima te altera sea activa la amígdala que es la zona como de miedo de la alerta esa famosa hormona que el cortisol se pone en marcha ahí sabemos que la gente que vive cerca de pues el temas de Industria de aeropuertos de carreteras de en diciembre y ruidos etc o tienen un bar debajo de tu casa pues tienes aumenta la tensión arterial del alarga desarrollas por desajustes físicos psicológicos es decir lazo las zonas de más ruido alteran pues son zonas que siempre hay que cuidar más y que se insonorización más porque sabemos que psicológicamente y sobre todo físicamente hay cambios enero organismo uno puede empeorar

Voz 1995 19:14 términos que utilizamos últimamente es la economía de la atención tener nuestra atención es lo que hacen todas las plataformas a contenidos tenerlos atención es lo que quiere la la política constantemente es muy demandante da el silencio es el enemigo es el amigo de la de la atención entiendo

Voz 3 19:30 claro es que la única manera prestar atención a las cosas es cuando tu corteza prefrontal que es tu zona de la atención la puedes la atención es la Ventana al mundo exterior tienes todos los recursos mentales enfocados a ello para poderes para poder atender sublimes ruido es como que tu cerebro se socia por un lado tienes que escuchar y por otro lado tienes que observar a Tendero leer y es muy complicado hay gente que estudia con música pero para que tras medida tú tienes que para poder estudiar yo estudie el MIR en la carrera con música pero era o música clásica o música en otro idioma porque no puedes estoy

Voz 1 20:00 con tu mismo idioma porque afecta a la misma

Voz 3 20:02 zona cerebral la atención y la lectura en el en la lengua española entonces puedes la música y el sonido el silencio pueden ser potentes activado eres de la de la atención

Voz 1995 20:15 ustedes seguro que comparte con nosotros la idea de que vivimos en un país queremos vivir en un país muy ruidoso Nos gustará fiesta conversamos a gritos entras en el mar y la tele está a tope eso es una cosa camine mientras en cualquier sitio y la tele da igual pasa gritar Platón en muchas casas

Voz 3 20:30 Betty en la tele encendida porque no saben están en silencio

Voz 1 20:33 pero si en la radio bien dicho la tele si tiene la radio encendida todo lo antes eso está bien ver lo que hay gente que no aguanta coexistir con una

Voz 3 20:46 hostia vital vamos

Voz 1995 20:49 dar esa que nadie no vamos a estas preguntas a David Casadevall que es consultor acústico David muy buenos días hablaba muy buenos días España es un país especialmente ruidoso

Voz 9 20:59 te lo es los bastante muchos sitios de España han vayas donde vayas a es lo que comentábamos antes los bares los restaurantes las playas cualquier sitio ruidoso

Voz 1995 21:10 David es arquitecto técnico máster en acústica arquitectónica y ambiental profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y uno de los mayores expertos en nuestro país en cómo conseguir que un espacio suene bien que este estudio donde está usted ahora mismo en Radio Barcelona suena bien está

Voz 9 21:25 Augusto sí la verdad es que sí además tiene que un ventanal precioso con vistas a un patio realmente está muy bien normalmente los estudios son muy cerrados realmente es muy acogedor

Voz 1995 21:38 es posible construir una casa en la que no se oiga el ruido exterior en absoluto

Voz 9 21:43 sí pero es un búnker eh tendría que ser un bunker con unas paredes de hormigón de un metro

Voz 1995 21:49 eso pero hay mucha gente que debía decir eso es lo que yo quiero eso es deseable no no es deseable realmente

Voz 9 21:57 el silencio no hay que tener un poco de silencio pero tampoco todo tiene que ser silencio porque es angustioso hay bueno hay diferentes experimentos que se han hecho de gente en grutas que está completamente en silencio en donde no se escucha absolutamente nada Il no pueden llegar a soportar demasiado tiempo realmente necesitamos algo de sonido porque es que evolutivamente siempre hemos estado rodeados rodeados de sonido

Voz 1995 22:22 vale cómo es posible que los españoles escuchemos a nuestros vecinos estornudar porque él vecino arriba siempre inmueble los mueve los muebles en la madrugada fiesta Juan juega a las canicas todo esto cómo es posible

Voz 9 22:37 bueno esto viene básicamente porque las normativas que teníamos con constructivas no eran muy malas no contemplaban el tema de las lamento acústico ahora sí desde hace diez años apreció una nueva normativa con lo cual ahora todos los edificios sí que tiene que cumplir con unos vientos pero antiguamente no era sin claro se construía pensando en otros criterios es ese el problema que realmente el vecino que está escuchando el fútbol el de al lado los siente perfectamente incluso Roncal yo he tenido casos de gente que siente a su vecino como está roncando

Voz 1995 23:13 pero es que luego el ronquido

Voz 9 23:17 todo lo tiene todo eh porque es un sonido totalmente aparece desaparece y aparece desaparece y es lo que hablábamos antes nuestra oreja no puede parar constantemente recibe la señal algo está pasando

Voz 1995 23:29 pero tenemos derecho al silencio

Voz 9 23:31 sí sí sí sí no nosotros hay también unas normativas ambientales que hacen que nuestras viviendas tengamos que tener un nivel de sonido o de contaminación en el cual no se puede superar esto es importante comentarlo porque realmente hay mucha gente que está padeciendo una contaminación acústica excesiva en sus domicilios tiene que saber que realmente normativas que le permiten que si hay un restaurante un bar a no ser una industria cercana que él estaba produciendo una contaminación acústica él puede llamar a su Ayuntamiento pedir a los técnicos municipales

Voz 0231 24:06 te hagan unos sonó metería

Voz 9 24:07 y ver si realmente se está cumpliendo con con la normativa ISIS es el está superando esos valores se tiene que poner una corrección por parte del bar el La industria quién sea

Voz 1995 24:18 bueno quién sea o o un vecino esto es muy típico es lunes por la mañana diez y veinticuatro esto es lo que están oyendo muchos de nuestros oyentes esto es así hasta que ahora puede alguien de su casa

Voz 9 24:35 bueno esto a ayuntamientos lo tienen más normalizado que otros normalmente en un honorario a partir de las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde pues claros Se entiende que las obras hacen ruido pero tampoco se puede ser excesivamente ruidoso aunque normalmente en estos casos todo el mundo comprende que bueno va derruido durante dos tres meses al lado están cambiando un edificio

Voz 1 25:00 yo estaba cambiando un baño durante una semana

Voz 9 25:02 Ana más o menos sabes que va a tener un final el problema más que todo es cuando no sabes que va a haber un final no cuando hay una actividad económica o hay algo que esto va a tener continuidad en el tiempo y luego eso sí que realmente las normativas son mucho más estrictas

Voz 1995 25:17 al existen sonidos especialmente desagradables por lo que Sony porno que representan como este

Voz 23 25:23 sí

Voz 1995 25:25 este es un sonido desagradable pero no lo es por lo que representan

Voz 24 25:32 uu

Voz 1995 25:34 esto es es muy malos y lo ve de otro es el tuyo es inhumano al mundo y fijes es que semejanza entre el diseño de un porque es a lo que se dedica en nuestro invitado en el diseño de original mediante Vevey el diseño del sonido de una sirena

Voz 25 25:57 el atávico que quedó el más profundo pero que está inspirada en la sirena de una ambulancia el llanto de un bebé

Voz 9 26:03 a ver la la sirena está pensada para que realmente cuando la escuchas te pongas en guardia tienes que vigilar de dónde vienen decir a tengo que apartarme hay alguien que necesita paso las sirenas en este caso de nombró Lancia está previsto para esto igual que las sirenas que de protección anti incendios tienen que ser muy muy fuertes Irene que penetrar te no tan solo por los oídos eh por todo el cuerpo tiene que entrar TUI para que tú reacciones digas cosas tengo que salir corriendo tengo que para hacer algo que sea esto es una señal de alarma El señor de los bebés o el llanto de los héroes también tiene esa característica porque es de alta frecuencia pero aquí claro también tiene un componente emocional más profundo dejando hay una persona bueno a un bebé que realmente te está

Voz 1995 26:49 reclamando su atención tienes

Voz 9 26:51 que salvar tienes que hacer algo con él realmente este componente emocional todos los señores lo tienen hay una parte física que es como te entra como lo de tu cerebro lo describe pero hay un aporte emocional que depende de qué momento como tú decías si es el tuyo vas a reaccionar es el de un vecino más a pensar por favor que se levante ya que vaya por el

Voz 1995 27:12 vale los diseños estos sonidos modernos vamos a poner uno muy muy muy ejemplar no el el famoso el diseño de un ruido que nuestras abuelas Casino han conocido es este ruido blanco y un aparato electrónico encendido que no cuenta su frecuencia porque es tan desagradable David

Voz 9 27:33 no no es tan desagradable últimamente a Se está utilizando incluso para que la gente se duerma con ruido blanco el ruido blanco lo que está haciendo es excitar todas las frecuencias por igual es parecido al sonido de una catarata sí que evidentemente el componente emocional de una catarata de ruido blanco que estamos escuchándole concretamente es bastante diferente pero si lo miramos frecuencia al mente ese el mismo tipo de sonido pero en cambio en uno notas un bienestar y estás tranquilo mientras que el otro sí que es verdad que llega un momento que es estresante es estresante porque realmente nuestra oreja está captando todas las frecuencias a la misma potencia sonora está haciendo trabajar muchísimo al cerebro esto ha hecho que haya gente que diga si está trabajando el cerebro continuamente con este sonido puede ser que luego unos relaje puede ser que al cabo de mucho tiempo de escucharlo a el cerebro no no hay discontinuidad todo está exactamente igual como nos cuesta dormir debido a las discontinuidad pues esto no se ayuda a dormir ya te digo que hay a varias aplicaciones y alguien te lo está intentando vender para para realmente descansar yo no lo he probado no desconozco si realmente con el paso

Voz 1 28:48 a ratos se llega a dormir pero que eso está

Voz 9 28:51 tentando habrá que probarlo mareo bueno

Voz 1804 28:53 en curiosa este ruido blanco hola David

Voz 3 28:57 tengo tengo tres niños pequeños y él el mi mayor cuando nació tenía los típicos cólicos de lactante recuerdo que un día me estaba secando el pelo hice calmo y lo apague el secador de repente se echó a llorar y entonces claro a la tercera vez me tiene internet busqué hay aplicaciones haya baratos la en siete mentes en secador debe no sé cuantos millones de visualizaciones tiene matemático con mis tres hijos en los momentos que les costaba dormirse

Voz 1995 29:24 en el secador de pelo con el secador de pelo o con la lavadora

Voz 3 29:27 o con el ruido de un motor de un tractor en mi caso era el secador porque es el que usó tengo en casa y usó más pero lo que a mí me explicaron que yo esto lo investigado con tres hijos de médico un poco la ciencia y al cerebro y al principio decía que coincidencia cuando una cosa ya es que funciona tanto dicen que recuerda los ruidos del vientre materno cuando tú estabas en la tripa ese ruido blanco que lógicamente no tenemos percepción pero hay muchos estudios que lo vinculan al ruido de cuando éramos estábamos dentro de la de la tripa de nuestras madres y que por eso sería un ruido porque no es en los bebés es matemáticos a par tardan segundo

Voz 1 29:58 pues génica versión necesario y vigente

Voz 1995 30:06 así es como suena un coche eléctrico en estos días

Voz 1804 30:15 hay gente que está diseñando

Voz 1995 30:17 qué tienen que hacer los coches eléctricos que no hacen ruido

Voz 9 30:20 es verdad ha habido ya hace unos años atrás muchos debates muchos foros de si tenían que llevar un sonido o no tenían que elevarlo finalmente no normativa que regula realmente tienen que llevarlo porque puede llegar a ser como son tan silenciosos puede puede ser dañino para la gente que está cruzando una calle in no esta al cien por cien con con el sonido real que va a Cascos o estaba pensando en sus cosas pero es que realmente no generan sonido estos coches eléctricos a una velocidad baja a velocidades altas Louis ya es igual como todos los otros son las ruedas los que genera en el sonido pero el motor como no no no genera nada realmente te sorprende es pasar un coche foros de pasar un coche

Voz 1995 31:02 hoy hemos hecho no le podemos poner algo así

Voz 13 31:09 es más orgánico más

Voz 1 31:11 es avisar que Imaz

Voz 9 31:15 yo creo que todo esto está empezando yo creo que al final más o menos a las personas van a poder poner el que más les guste en un principio recuerdo hace unos años la gente quería o estaban hablando de poner sonidos muy de naves espaciales ahora parece todo como más musical tipo de sonido

Voz 1 31:31 no imitando motores

Voz 9 31:33 no sé quizás con el tiempo esto va a dar toda una industria de

Voz 1995 31:37 auguró dos unos Nos vamos a recolocar ahí vamos esperemos David una última cuestión a los niños les enseñamos sonidos que empiezan a incidir de una forma muy clara con la realidad por ejemplo me explico los niños de ciudad les decimos que las vacas hace mucho que gallo hace kirguís pero cuando el niño de verdad se acerca una vaca sí yo ya esté ruido

Voz 26 32:02 la eh

Voz 3 32:04 sí

Voz 1995 32:05 a mí me dice esto qué es cerca aún Gallo este seguirá el canto de un gallo verdadero niña dice kirguís no tenemos una buena una buena educación acústica entre comillas no sé muy bien cómo decirlo

Voz 9 32:23 si la onomatopeya no no se ajusta a la manera que nosotros estamos traduciendo como podemos el sonido que realmente hace un gallo pues es lo más parecido pero sí que que no se parece no no podemos llegar a hacer la imitación de cómo cómo se escucha sí que es verdad que cada vez a la en el mundo urbano hay muchísimos sonidos que salgan perdiendo al mundo urbanos muy poco fónico realmente no llegan a escuchar muchos de los mineros que la naturaleza que por razones evolutivas Nos gustan mucho más los sonidos de la naturaleza que los urbanos

Voz 1 32:56 más depende yo viviendo una urbanización en Inglaterra yo tenía un gallo mascota no yo no fue el destino más popular

Voz 1995 33:04 de esto de ponérselo después de IFA el ruido de la naturaleza de Spotify para pasear por el campo usted lo recomendaría

Voz 9 33:11 para pasear por el campo o en casa no profesional al campo mejor escrutar la realidad es que el campo

Voz 1995 33:16 no suena como suena estafa e es verdad

Voz 9 33:19 de las horas suele de una manera de otra a veces solamente escuchas Milos a veces solamente escuchas pájaros mutando va cambiando con el paso del tiempo e incluso con las estaciones no es lo mismo en invierno que en verano pero creo que los niños las personas tiene que acostumbrarse al paisaje sonoro porque es cambiante y muy rico

Voz 1995 33:36 David Casadevall es arquitecto técnico consultora profesor de ajustes en la Universidad Internacional de Barcelona David muchísimas gracias

Voz 9 33:43 muchas gracias a vosotros porque quitarme la firma

Voz 1995 33:46 vamos a extender un poco más este bloque me gusta mucho hablar de un lunes por la mañana esta conversación Aris yo Sensio que hablar del en sí pero bueno pasar mucho tiempo con auriculares puestos chavales y chavalas privatizando en los espacio sonoro y seleccionando lo que entra por nuestros oídos es un cambio profundo en nuestra manera de vivir somos la primera generación que tiene acceso a eso hasta ahora no había manera ahora hablamos de los efectos que puede tener sobre nuestra capacidad de relacionarnos haylas aislarnos con los cascos

Voz 1995 34:33 el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 20 34:43 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 27 34:48 volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamaran pero aquellas que el vuelo refrendada en tu hermosura IMI dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estás no volverán volverán las tupida matriz selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la cárcel aún más hermosas sus flores

Voz 1804 35:17 sí

Voz 27 35:19 ellas desterró cuyas gotas mira vamos temblar y caer como lágrimas de esas no volverá volverán de la mort tus hijos las palabras ser dientes asonada tu corazón de su profundo sueño tal vez espero pero mudo absorto de rodillas como senadora adiós ante suelta como yo te he querido desengaño ate así no te querrán

Voz 0137 35:48 muy rimas y leyendas Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro

Voz 20 35:54 Katrina se él Stephen

Voz 34 38:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Tom

Voz 1995 38:21 la radio no es hablamos el ruido del silencio las radios hacer el ruido constante es muy desagradable hecho existen Marianne personas especialmente sensibles al ruido que general que genera vida nadie hoy el aspira vamos es hoy una de ellas estamos hablando de eso eso es eso

Voz 3 38:42 estamos mantos si pasa algo bueno hay un hay un término que se descubrió hace pocos años en la misoginia Miso fue mi que es que ruidos pequeños los ruidos comunes del día a día te sacan de quicio saben los Pekín no

Voz 1995 38:55 yo no sé si el aspirador vale pero

Voz 3 38:57 todo es un ruido diario saqué Cipriano estoy no es un no es que esté metido en una máquina una termos o una empresa nuclear y que de repente escuchamos un ruido estamos hablando de que se trata de que estás en un ruido del día a día del hogar como puede serlo

Voz 1995 39:11 bien no acierta con el micrófono es como extra que hay que cambiar

Voz 3 39:17 hay que cambiarme el micrófono y luego hay hay gente por ejemplo que pasa con el chasquido la oír tragar a alguien con cuando hemos está comiendo y el ruido como de gluten la comida gente que les saca de quicio yo tengo yo esto lo tengo lo ves muy frecuentemente en consulta gente que te dice es que pone nervioso cómo cómo se mueve como pero el ruido que generan cosas del día a día normales

Voz 1995 39:38 en el momento que tú no puedes oír con ver comer a alguien

Voz 3 39:42 hola buenas más común de lo que piensan

Voz 1 39:44 es

Voz 3 39:46 pero es más común de lo que piensa asiento a mí

Voz 1 39:48 es una cosa que muchísima gente que

Voz 3 39:50 cuchara una cosa que de gluten algo el ruido los ruidos nasales vamos a estornudar tal hay gente que le desquicia eso es lo que es un ruido que te irrita muchísimo y que te altera profundamente

Voz 1995 40:02 vale y esta gente que tiene el ruido metido la oreja que tienen no se llama menos terrible ensayo es un tema muy frecuente

Voz 3 40:12 es que tienes Kun pitido tú constante

Voz 1995 40:15 no no tanto en tono bolas acostumbrar a eso

Voz 3 40:18 no no no no no es terrible bueno yo he tenido varios casos en consulta de de problemas serios de esto de que dejas de trabajar y te aísla que es muchísimo peor porque el aislamiento aumenta en los acuíferos el estrés y el aislamiento o cuéntanos menos India sabemos que tiene un componente probablemente anatómico pero tiene otro componente psicológico que es en épocas de más estrés en la mayor es muy desagradable la gente que lo tiene una cosa por la que sufre muchísimo

Voz 1995 40:43 vale se dice que la sonorización del pensamiento es una característica de las personas que sufren esquizofrenia pero muchos de nosotros necesitamos expresarnos en voz alta para saber lo que pensamos que hay mucha gente que que la radio y muy sitios conoces el pensamiento al escucharse

Voz 1 40:58 la primera cosa que me dices lo de la sonorización

Voz 3 40:59 del pensamiento es una cosa frecuente la esquizofrenia es decir la voz Ésa es como tu voz interior en voz alta sea TUI estos pensamientos

Voz 1995 41:06 los escuchas pegó tubos Interior te grita

Voz 3 41:09 te grita o te habla dice cosas que tienes que hacer pues ser tu voz la voz de otra persona o escuchar una voz que dos personas au tres que van hablando que tienes un ruido constante esto es una cosa propia de los episodios psicóticos Grace esquizofrenia o Estados con después consumido algún tipo de drogas tú tienes una voz que es muy angustiosa porque si en Jerez ante esa voz no te trata bien no te dice cosas positivas sobre tío sobre lo que tienes que hacer

Voz 1995 41:31 no te come jamón no no no no

Voz 3 41:34 no ITS de solo hablar mal de una persona dado te puede decir que la gradas o te puede hablar de Diot que te persiguen y luego la otra cosa que me preguntas yo me cuento en las conferencias un caso que me pasó con mi marido un día que llegó muy abrumado de un problema que había tenido en en en el de su trabajo y les dije explica siete lo puede resolver yo no sé nada de los suyos se dedica al mundo jurídico yo no sé nada pero mientras iba contando lo has explicando Migoya ya está ya tengo la solución no usted redes cuando las cosas las decimos en alto uno sabemos lo que pensamos dos lo sabemos expresar mejor nuestro cerebro en la zona de resolución de problemas se activa

Voz 1995 42:06 para podernos enseña soluciones a ello nosotros estamos en un mundo trabajo tú tus amigos dicen hablar escuchar nosotros la radio nos dedicamos a hablar escuchar es terapéutico hablar y escuchar activa o pasivamente cualquiera de las dos en cualquiera de los dos bandos es terapéutico de hay un libro

Voz 3 42:24 vino aquí a hablar de que somos lo que hablamos que sabemos perfectamente que el hablar según Luis Rojas Marcos la gente que habla tiene una mayor calidad de vida porque porque cuando tú hablas y expresas eh eres capaz de gestionar te mejor como persona cambio quién se traga las emociones se ahoga estoy un capítulo mi libro el que explico que cuando uno no es capaz de expresarse decir lo que quiere dárselo guarda para dentro gente muy introvertida muy resentida que tiene rencor que tiene todo dentro esa gente tiende a sufrir más

Voz 1995 42:52 enfermar pues hablemos entonces y escuchemos hay que hablar más

Voz 3 42:55 escuchar sobre todo bueno menos escucharnos

Voz 1995 42:59 una unos cincuenta cincuenta verdad

Voz 3 43:00 no yo lo que digo es que hay que escuchar si te has cuenta Toni a la gente les cuesta o India mucho escuchar porque teme que te van a contar un drama podíamos si reunimos

Voz 1995 43:07 qué nos cuenta tendrá setenta treinta setenta treinta bares escuchar setenta hablar treinta eh que hablamos nosotros no queda nada países claro pero siempre sin

Voz 3 43:16 por ciento silencia metamos cinco por ciento silenció tanto si es que es que es muy sano es que es muy es que es muy terapéutico excepto Tom Tom

Voz 1995 43:25 un poco mareas rojas esta vez psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas un placer hablar y escuchar

Voz 35 43:34 es que no lo es B eh no de eso

Voz 13 45:23 su claro clarísimo también el árbitro mérito yo tengo una duda la verdad piano pobre Viadero sigo con el en el campo y creo que dentro de un área dentro de los

Voz 2 45:36 el Vestuario de Sebastopol yo lo que digo es lo que dice

Voz 13 45:39 para mi falta de ejemplo de más laico

Voz 19 46:37 buenos días Carlos los dedos

Voz 38 46:44 a que Amical eso jazz mínimo veinte el dinero

Voz 20 46:55 sí de buenas a primeras buenos días a nada

Voz 1995 48:56 hombre me he dicho está la portada de la boda de ramas no vamos a hablar de esto pero no pero hemos así en la boda era un empate no

Voz 1 49:03 ella decidió si él deseados eh

Voz 1995 49:06 no vamos a repasar a continuación lo más destacado del fin de semana en el capítulo deportivo con un nombre propio el de Fernando Alonso ganador de por segundo año consecutivo de las veinticuatro Horas de Le Mans lo que le ha valido además el Mundial de resistencia algo que celebraremos mucho más si supiéramos en qué consiste realmente

Voz 41 49:29 más tarde porque la gota que dice el sueco

Voz 1995 49:31 es una nueva victoria de Marc Márquez después de una caída multitudinaria provocada por Jorge Lorenzo que desde luego este año no encuentra su sitio

Voz 1 49:38 son cosas que pasan las carreras otro hace unas vueltas cuando te absorbe el rebufo en la frenada tampoco iba a extremadamente fuera

Voz 1995 49:45 podemos olvidarnos del fútbol que pone el foco en el Mundial de Francia donde España se mide a China en la derrota de la Argentina de Messi en la Copa América o el la final playoff de primera división después de la del ascenso a Primera División después de que el Depor eliminase al Málaga bien Mallorca consiguiera la

Voz 1804 50:05 para plazo en Albacete

Voz 1995 50:09 de todo esto de las palabras del jefe del París Anne Germaine de lo que dijo Pogba de todo hablamos con Jordi Martí muy buenos días hola buenos días y Antón Meana que Madrid muy buenos días buenos días da por por interés personal básicamente en Mallorca llega a primera Jordi

Voz 0587 50:27 bueno pues sería una buena noticia porque es un equipo que juega bien a fútbol que juega un fútbol bonito creo que es un histórico también de la competición yo sinceramente me alegraría mucho por ellos

Voz 0231 50:39 ya que Jordi se pone del lado de jefe yo voy a decir que tampoco pasaba nada porque subo al Depor que les histórico que ha ganado una Liga que ha jugado la Champions muchas veces y que este año remando remando remando consiguió ser sexto se ha cargado al que teóricamente era favorito el Málaga que tenía factor campo que era tercero ilegal no en Riazor en La Rosaleda dos partidos preciosos el jueves en Coruña el domingo en Mallorca que recupera un poco de sabor antiguo de fútbol suba quién suba el feudo de los noventa que puso el Mallorca una final de Recopa ganando títulos pues vuelo un poquito el sabores si bien para el partido de ayer

Voz 1995 51:15 es un gran partido en Albacete Mallorca la segunda parte Jordi

Voz 0587 51:18 sí bueno pero estos la eliminatoria final oye tú conseguir un buen resultado en la ida y esto es lo que te sirve pero bueno hagamos como en la boda de Sergio Ramos en lo de Antón Meana celebremos el empate tanto el deporte Mallorca Depor nos parecerían dos excelentes equipos con trayectorias incluidas que respaldan ya acreditan a cada uno de ellos para que se coloquen en primera división