Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias

Voz 1093 00:09 buenos días Toni se han reforzado las medidas de seguridad esta mañana en el Congreso los eurodiputados deben acatar allí la constitución de modo presencial lo que incluye a Carles Puigdemont a Toni Comín ambos fugados de la justicia por lo que si vinieran deberán ser detenidos en la Cámara Baja está José María Patiño buenos días

Voz 1108 00:24 buenos días dentro de una hora está previsto que los eurodiputados españoles elegidos acate la Constitución ante la Junta Electoral Central requisito imprescindible según la legislación española respaldada por los informes

Voz 1718 00:35 jurídicos de la Eurocámara para adquirir la con

Voz 1108 00:37 edición plena de parlamentario europeo aunque remota como decía que existe la posibilidad a la eventualidad de que Carlas pues demonio Antoni Comín intentasen acceder al edificio por lo que deberían ser detenidos en cumplimiento de la orden de búsqueda y captura confirmada este fin de semana por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena

Voz 0325 00:55 por lo demás Irán acaba de anunciar que a finales de este mes sus reservas de uranio enriquecido para superar el límite establecido en el Acuerdo Nuclear que se firmó en dos mil quince Carlos cada según la agencia de energía atómica del país sus reservas van a situarse por encima de los trescientos kilos que es el límite que marcaba ese acuerdo de este modo el país confirma que empieza a incumplir los compromisos firmados con la comunidad internacional hace cuatro años en respuesta al lanzamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos Irán ha pedido además a Europa que se ponga a su lado los ministros de Exteriores de la Unión están reunidos a esta hora el anuncio coincide con un incremento de las tensiones entre ambos países por el ataque a dos petroleros la pasada semana en el golfo de Omán el que la Administración de Tram culpa a Irán mientras que este país niega cualquier relación con el incidente también del exterior miles de manifestantes está marchando ahora mismo hacia la sede del gobierno de Hong Kong para pedir la dimisión de la jefa de ese Ejecutivo también la retirada de la ley de extradición que ha desencadenado una oleada de protestas en los últimos días Isabel quita

Voz 1718 01:53 los ciudadanos de Hong Kong han vuelto a salir hoy a las calles

Voz 0325 01:55 congregado primero ante el Consejo Legislativo y ahora están yendo hacia la sede del Gobierno que cuenta con un importante dispositivo policial

Voz 1434 02:04 a gestantes quieren que Carrie Lam la jefa del gobierno de Hong Kong les reciba

nueve personas están desaparecidas después de que se haya hundido un bote hinchable cerca de la costa occidental de Turquía otros treinta inmigrantes sí que han podido ser rescatados

Voz 1434 03:04 lo popular y Ciudadanos retoman las negociaciones a nivel regional tras la constitución de los ayuntamientos Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se van a reunir en media hora en la Asamblea e intentarán encontrar cómo encajar en su acuerdo a Vox la candidata del PP tiene claro que no se puede excluir a ninguno

Voz 0460 03:19 es hablar de principios y no tanto ahora mismo

Voz 2 03:22 de las estructuras lo que queremos es llegar a un acuerdo con los tres partidos yo siempre lo he dicho de satisfacía defiendo a los votantes de los tres partidos estarán representados escuchados importante es que saquemos adelante proyectos y propuestas y además en algunos casos tienen bastantes conciencias se presenta

Voz 1434 03:44 entre los programas Aguado siempre ha defendido que no permitirán que Vox toque presupuesto en la comunidad algo que si va a ocurrir en la capital porque el nuevo alcalde Almeida ya confirmado quedará algunos distritos a la formación de ultraderecha datos sobre él herencia machista en Madrid las denuncias aumentaron ligeramente en el primer trimestre de este año y la ratio de víctimas sigue siendo superior a la nacional Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:06 qué tal buenos días Cristina las denuncias en efecto por violencia de género han aumentado en la región un cero coma seis por ciento durante el primer trimestre de este año en este mismo periodo se han solicitado a los Juzgados madrileños mil cuatrocientas cuatro órdenes de protección de las que finalmente se han concedido el cine al cincuenta y tres por ciento de las víctimas ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid alrededor de seis mil doscientas mujeres que figuran como víctimas de la violencia de género es un tres coma dos por ciento más que durante el primer trimestre del dos mil dieciocho en Madrid por cada diez mil mujeres hay casi dieciocho que son víctimas de la violencia machista casi dos puntos por encima

Voz 1434 04:43 la media nacional y la Policía Nacional ha detenido a diez personas que formaban parte de una banda de atracadores de salones de juego y de casas de apuestas en Leganés se les acusa de varios robos uno de ellos con armas de fuego veintitrés grados en el centro de la capital

Voz 1093 05:20 con todo el Garrigues no tener respeto nombre en pantalón corto Tom

Voz 1995 05:23 es es es algo que sabemos todos es imposible lengua empataron los cortos por favor por favor electoral sí sí nos emociona a casi tanto como la salida del sol a lo de la aparición de las cabezas de los de las cabezas no de las piernas de los cuerpos especiales por este estudio allí donde amanece la radio están dichas imprevisibles como la meteorología del siglo XXI tan inesperados como la Inquisición española en el sketchs de Monty Python tan multiusos el humor como Johann Sebastian Maestro Piero tan surrealistas como Faemino tan perspicaz de si tiernos como Javier Krahe y a veces tan incómodos y casinos como Benny Hill frena el Hoy por hoy su talento su gracejo sus gorras jemeres riendo contracorriente cómodos salmones el chiste son nuestros cuerpos especial

Voz 0460 06:12 me pese que es cuerpos especial especiales Dani Mateo muy buenos días que bueno día cómo estáis muy bien yo he venido con pantalón largo he venido con pantalón largo que venir a la Ser por qué no que no se corre la voz de que yo sino el de los pantalones cortados no mi compañero ha tenido la desfachatez de venir en pantalón corto Illes llegaba a verle en riñonera correcto saque Iñaki juega muy muy fuerte

Voz 1995 06:39 yo le dije que ella debe de clientes gana

Voz 0460 06:43 desidia con desdén no estoy aún pasa llevar la riñonera esta cruza que llevan los chavales ahora así en plan Bandolera que eso no lo entiendo me apetece baile fichas para los aprovechó Contés comprar hace un patinete eléctrico que estás estás en la edad os puedo decir que un día había un señor de treinta y nueve años yo tengo cuarenta y dos treinta y nueve años con un monopatín que se cayó y me tuve que Rey

Voz 1995 07:04 Het normal yo norma esto que voy a decir es serio Santiago Abascal

Voz 0460 07:11 el pasado por el ex series imaginad el día que lanzó un vídeo de él

Voz 1995 07:17 con sus hijos

Voz 0460 07:19 ya entramos ya en momentos donde los líderes de la ultraderecha valen skate se puede ir patinando a la ultraderecha va sobre ruedas pruebas además verdad buena figura

Voz 1995 07:31 por género no

Voz 0460 07:32 por qué por qué me lo imagino más a caballo que no pues ahí es que claro estaba atado al caballo puede ser ya uno no se veía parte delante muertos sobre el skate como al ser los sacamos el tema que Eisner muy famoso al que ataron Iñaki por qué has venido en pantalones cortos porque yo tengo una mala costumbre yo es que

Voz 1093 07:53 cuando hace calor me pongo el pantalón corto ya no me el largo te lo juro es como que mis piernas dicen no ya no no hace calor no no así que hace siga que las tú quieres ver la que piernas ha mirado hacia Grecia en tu no has admitió nos dice eso se entonces a tu piensas hablar sí sí sí

Voz 1995 08:07 esta sigue tal cual lo que siento es que nuestro invitado tipo serio donde todo hombre un estudio es un tipo bien tenga que soportar todo esto es que me me me siento mal Pepa mental estoy puedo decirle mira académico o veinte otro día que no tengas que tú que soportar esto porque no tienes Tunick ni catadura ni necesidad ninguna con lo que todas las películas con gente famosos inglés precisa que observar es que tenga que extremistas de de la SER viendo lo que está viendo pero nosotros lo conocemos Toño sea también una respondía

Voz 0460 08:38 de la gente a la que acabe conociendo pero que España entera le conoce ya pero es que España quiere si es un es un tío muy cercano ese haber estado en América yo se lo digo es que Mario Vaquerizo de la intelectualidad ostras qué qué bonito el símil de todo el mundo lo de cada vino a España a que haya que irse de cañas con la cara que apuesta ahora

Voz 1995 09:02 vamos a presentarnos está siendo imitada

Voz 3 09:05 en mejor

Voz 1995 09:06 la música Nacho Vigalondo director de cine muy buenos hola qué tal muy buenas

Voz 0460 09:14 porque con esa voz de radio de la verdad es que habla es José Ignacio Ignacio que les intriga de mi que subir ahora tienen que subir la música después de las preguntas que les intriga de

Voz 1995 09:32 bueno pero balines donde fue al revés no no preguntas las hacemos nosotros cara y luego tuyas si eso estás bien estás bien

Voz 1718 09:40 te viene bien

Voz 1995 09:41 desde entonces estas al tanto vamos a empezar con tema serio y luego ya vamos

Voz 4 09:45 poco a la jocoso divertido

Voz 1995 09:49 Cabezón de la Sal este fin de semana ya tiene no

Voz 5 09:52 el nuevo alcalde segunda legislatura consecutiva del regionalista Víctor Reinoso

Voz 1995 09:58 en Cabezón de la Sal sois poco más de ocho mil habitantes

Voz 0460 10:02 siempre hemos jugado a que no llamar pueblo al acaba

Voz 1718 10:06 son sin llamarlo Villa bien después especie de tecnología intermedia entre Europa y no es así

Voz 0460 10:11 no se centró en pleno

Voz 1718 10:14 hay gente que cree que porque gozan ya estaba gracias dices es más que un pueblo por lo tanto es la Villa

Voz 0460 10:19 porque si ya es menos ya es un ecosistema directamente

Voz 1995 10:23 con este nuevo alcalde de tu de de Tuilla

Voz 0460 10:26 no no no no no me encantaría tirarme ahora

Voz 1718 10:30 suelo con la exclusiva maravillosa es decir que jugaba a las chapas sí que es zurdo o que una vez en la cuadrilla de mi hermano pegó la podría el suyo una cosa de esas pero no tengo nada

Voz 1995 10:39 vale incas presentarte a como máximo representante de tu pueblo alcalde del pueblo

Voz 1718 10:46 o sea que realmente que el el chiste de hablar con voz grave después de que a veces lo dos merluza ha impactado en entre sí sí sí sí que conoce se verá por primera vez yo una entrevista enseguida me han preguntado por mis inquietudes políticas tiene aspecto de alcaldable aceptarías joven y enrollado yo jugar el chantaje emocional sea sea pediría que ellos me hicieran chantaje emocional a mí sí me dais una calle o una plaza algo entonces sobre si antes que quiere quería tener una plaza antes que ser alcalde que siguen son los de la habitual pero bueno tenemos calles y plazas para repartir encabezó nadie estoy si no puede tener cada habitante una una calle es si fuera así entonces no sería una villa

Voz 1995 11:31 sí

Voz 1718 11:32 como eslogan del plan de Dios porque hubo algunos

Voz 1995 11:34 en la pasada campaña contra book esa hubo algunos lugares donde el eslogan de campaña será llamativo si te planteas un eslogan dependería en concreto con Cabezón de la Sal

Voz 4 11:47 ahora cabezón

Voz 1718 11:53 a mí me gustaría ven me gustaría ser el primer político que en su campaña habla de tú a tú y que dijera por favor Gotham la cosa profundamente humana por favor porque en esa búsqueda de la humanidad el político a veces se les olvida que el eslogan tiene que ser lo que le días alguien mirando a los ojos a tú no miras alguien da los ojos dices vamos adelante Sí se puede son expresiones como como muy muy futbolera pero yo lo

Voz 0460 12:20 es una publicidad política sincera claro no no yo lo haría dobles que no le importa importa no teme no lo haré mal yo lo haría duplique yo pondría por favor por favor

Voz 6 12:33 otras frases diseñadas para secretas en la distancia sino frases que

Voz 1718 12:37 bueno dice apoyándose hacerlo Poroshenko Teka

Voz 1995 12:41 mira mientras se despeja el futuro de la Villa de nuestro invitado de Nacho Vigalondo vamos a hablar un poco pero de lo más cercano en lo más próximo que tiene que ver con esto

Voz 5 12:52 para los que creen que ya lo han visto todo buscan una joya oculta nada mejor que llamar a un especialista que El Asad que a la luz

Voz 1 13:00 esa que queréis que presenta mis películas favoritas en TCM Iregua locas que se produce y estrena en exclusiva el programa Vigalondo min Gdaim

Voz 1995 13:09 es decir el canal de televisión TCM

Voz 7 13:12 ah

Voz 1995 13:13 no sea que llamaban Nacho Vigalondo para que haga una serie una selección de películas la Vigalondo Midnight Madness arrancó el pasado treinta y uno de mayo esto sería el sueño de de mucha gente es el sueño de Washington cara otra encontrar joyas ocultas películas que no hemos visto que deberíamos ver Nacho su su sueño

Voz 1718 13:33 además Vigalondo Midnight Madness también podría ser un buen eslogan de mi partido político también sería la gente la gente arrancaría los carteles para ponérselos en casa es en normal es el sueño de cualquiera vive vota Vigalondo me di que puede fallar

Voz 1995 13:51 no es posible ir a peor que premisas tiros de dos del canal para poder elegir las películas

Voz 4 13:58 él él fue una combinación de de pues eso

Voz 1718 14:03 que yo tenía en mente a priori que me gustaría ver en televisión emitida ese bajo esta premisa pero también dieron ellos el fondo el fondo del canal catálogo que tenían yo encantado

Voz 0460 14:13 sí lo tienes si si se había muchos títulos que sí

Voz 1718 14:15 cruzaban de los dos conjuntos estos que acabo de describir pero recordó que hay había alguna película en la que me empeño especialmente que no la tenían no la tenían ya de antemano hicieron el esfuerzo de conseguirlos aquí estoy contenta

Voz 1995 14:27 en y no sientes que por esta sacando dinero a lo que hasta ahora era una bueno pues ver película niño ahí en el cine ahora por fin puede sacar rédito a todos

Voz 1718 14:36 claro lo de esté siendo pagado por dar hacha

Voz 7 14:39 ja

Voz 1718 14:40 sobre las películas que me gustan que es una actividad

Voz 0460 14:43 que hasta ahora estaba como sabía Boyero eso iba a decir la mejor

Voz 1718 14:49 es decir a diferencia de Boyero cambiar tu paraliza quince de Boyero eh yo creo que él hace tiempo alardea de que de que en el fondo no les gusta ver películas es una extra nada que tiene yo puedo eran peores el tío está cobrando trabajo el tío tiene la honorabilidad de estar cobrando por un trabajo que le cuesta hacer como casi todo el mundo e también te trabajo pero por eso digo que en este caso concreto en esta es verdad que

Voz 0460 15:13 que lo lleven al cine apuntó

Voz 1718 15:16 qué le tiran leonesa si su brazo muy

Voz 1995 15:18 donde a nuestro pero claro abraza las seleccionó en la piedra programadas el último viernes de mayo fueron afín

Voz 8 15:26 en England de Venus y Will de ley y también Icaria X B guión uno de gente

Voz 1718 15:35 Pollack

Voz 0485 15:39 días

Voz 1718 15:42 yo me la perdí está viendo supervivientes además poblacional pero no entonces no hay ninguna no hay ninguna raras son todas las de cabecera les que tenemos todos terrenal

Voz 0460 15:51 el país Canta Juegos las películas de Vigalondo vamos

Voz 1995 15:57 el abolengo no se porque pero enseguida volvió

Voz 1995 21:07 la carrera de Nacho Vigalondo empezó con una candidatura al Oscar gracias a corto metraje siete treinta y cinco de la mañana en aquel entonces os medios de comunicación se empeñaron en venderle como la nueva gran promesa al cine español con ahínco sólo comparable aquel mostró para desmentir desmentirlo con el tiempo Vigalondo ha logrado hacer de los márgenes un habitat natural de la singularidad a una forma de vida su gran mérito radica en el hecho de que ha logrado que le paguen

Voz 25 21:31 por eso me paguen bien

Voz 1995 21:35 hace unas semanas estrenó su nuevo espacio mensual el canal TCM para compartir sus particulares gustos cinéfilos

Voz 1 21:41 Vigalondo Midnight se estrenó voy yo no voy ni de coña

Voz 0460 21:51 el Gobierno también ha hecho propuestas aún más raras pero quieres acompañarme a un viaje lisérgico por los bosques ingleses lógicamente no coge la cuerda acoge te acuerdas

Voz 1995 22:03 han Nacho Vigalondo hay más imágenes era la única no había más opciones Nacho de noche de de claro

Voz 1718 22:12 jolines que creo que creo que la probó funcionan mucho mejor hasta hasta que me preguntéis a mi cosas si estás ese momento estoy como nada nadando no estoy sus creando y ahora de repente tengo como que como que meter piedras en el zapato si había alguien más disponible no no no hombre cuando hablando título si grande es el cine Vigalondo sí sí sí no no él estuvimos dando vueltas y reconozco que si por ejemplo el título no es en castellano no es al cien por cien en castellano es por qué fracasó en el intento porque yo creo a mi me apetecía más son título que tuviera que tuviera una connotación necesariamente y y ángulo fílmica pero claro Vigalondo locura de medianoche parece prototipos de programa Vigalondo humor de Foc que también supo dicen muy toma de Fakhet suena como cool pero dices no ya he visto donde hijo puta cara no no no pero ya no ya no es la campaña política que nadie diga no me está el fondo claro hasta el fondo Vigalondo pero es sí

Voz 0460 23:11 no existe ya existe lo sabes eso no la verdad

Voz 1718 23:15 ayer en la plataforma de Internet hay una sección de entrevistas a cineastas que hago a pues eso Varias personalidades el titular hasta el fondo Vigalondo

Voz 1995 23:27 ah sí insisto que que la más acceso que les pagan por ella después de la primera sesión con afilan England llega el próximo viernes veintiocho de junio en el que podrán verse dos películas un clásico de mil novecientos cincuenta y tres vinieron del espacio

Voz 0460 23:43 Space vuelo una película reciente de dos mil once

Voz 1995 23:49 C escapar Samurai dirigida por Egipto sí Matsumoto

Voz 16 23:54 tú

Voz 0460 23:57 Irán

Voz 1 23:58 pues esto lo grave de Matteo a ver

Voz 1995 24:01 es un poquito más rebuscado un poquito menos dudas

Voz 1718 24:04 son dos peliculón es eh dos películas muy disfrutable es la segunda por ejemplo habla cerca de un de un vagabundo Samurai

Voz 1995 24:11 cuéntanos el argumento

Voz 1718 24:13 muralla al que le tienen porque se ha escapado es ilegal su descubrir entonces el el señor feudal proponen lo siguiente me dice mira mi hijo hace tiempo que sufre una maldición y es incapaz de reírse entonces sí que es evitar el ceremonial haraquiri te doy treinta días para que hagas reír a mi hijo entonces la película son los treinta intentos por hacer reír a los niños entonces empieza como una película de repente se convierte en un largo

Voz 0460 24:41 me Cantinflas no tenía tenían que haber actuado Froilán

Voz 1718 24:46 algo así es una película que tengo aquí a dos puntos esenciales vestidos iguales las hará que las implicado con ganas de ver al así hoy su detalle con ellos he dicho ahora ser gracioso y que hoy es vestirse igual de hecho nos falta la élite en la gorra Herraiz desaparecer los gemelos de Alicia en el país de las maravillas del tenemos dos hermanos pequeñitos que heredan la ropa

Voz 1995 25:10 pues después de denunciar las dos próximas tiene fines que el resto de títulos de ciclo hace que es que hemos comentado hasta ahora parezcan Blockbuster porque después de la de Matsumoto que decir de máxima

Voz 0460 25:22 es Samurai de la amiga esprín

Voz 1995 25:25 de Justin Benson in también podemos ver La maldición de Frankenstein de Terence Fisher

Voz 0460 25:37 un estudio de Peters

Voz 1995 25:47 hecho tú porque les apetece hubiera sido feliz en un videoclub

Voz 1718 25:52 bueno pero al leer tampoco entendés esta ese problema común Bío club sino como el destilado de las películas que realmente Moran de un videoclub ninguna su rollo quiero dejar claro eso

Voz 4 26:03 claro no es la porque ellos vienen aquí a pesar de pero sabemos que estamos dando define

Voz 1718 26:09 para el espectador puede parecer no le puede parecer al oyente perdón puede parecer que que que son películas de silencios de tres minutos los silencios de tres minutos suecas no pero lo de alarma al igual que al igual que la al igual que en la radio en el cine tampoco funcionó bien los silencios de tres minutos para lo contrario

Voz 0460 26:30 son películas que a priori pueden parecer malas te dicen oye un samurái que les cuenta chistes a un niño dices no como la OTAN no si de entrada Novo la OTAN vale vale pero pero luego son buenas pero hay alguna aquellas confirmado que porque parecían una mierda y al final oye definitivamente es lo peor que has visto en tu vida peor película que alcista en tu vida

Voz 1718 26:57 por ejemplo los inmortales dos saber lo que pasa que la gente que hacemos películas somos extremadamente benevolentes porque cuando ves cuando ves una película que no tiene no tiene que cuyo título es mejor que el desarrollo que es el el ataque de los tomates asesinos pero esto va por ejemplo que ya dicha el título ha dicho dicho todo no hay un momento en que ahí podemos ver como queda hemos visto ya porque no hay nada que merezca la pena hacer a partir de este momento respecto a esta película vuelve al ataque ahora ya el ataque de los tomates asesinos y que vale la pena

Voz 0460 27:27 acción de los tomates asesinos eh

Voz 1718 27:29 yo no me sale a George Clooney no salía ellos palco

Voz 0460 27:32 ella formula si me permites miro a reformular te cuál es la mejor peor película que has visto bien es que que quién mejor la mejor peor peli

Voz 1718 27:40 hola

Voz 4 27:42 la Nine el clásico plana no es mejor peor película eso

Voz 1718 27:47 hay películas que tienen como la calificación como define basura como tatuada pero luego son películas magistrales como mal gusto por ejemplo la primera película que hizo Peter Jackson que es una invasión extraterrestre que rodó tirando de fines de semana durante cuatro años de su vida y en la que él hace la mitad de los papeles no por no por ella sino por necesidad porque realmente es él literalmente cogía su cámara iba a un descampado australiano hizo lo que tenía literalmente en la Cámara hiel entonces enfrentaba la cabalgata

Voz 0460 28:19 esta no es la de pescan pago australiano es como has descrito Australia se el continente Mi madre se ha comido a tu perro

Voz 1718 28:32 postes posterior usted esa mide por ejemplo se hace tanta gracia no es que va forzado bueno no que una una película así de sangre y vísceras sin más a veces cuando tienen los recursos tan pequeños como esa primera película de la que hablo se crea una hacer una magia cuando ves realmente cuando ves la película sabes exactamente como han hecho todo no hay ningún tipo de secreto ves ves es como ver artesanía duro como es como comprarse es como comprarse artesanías como dices mira veo las huellas del del del artesano alfarero en el barro es maravilloso ha llegado tiene ya más medios y la pluma no tiene más que sangre vísceras pues hay un encanto que que pocos

Voz 0485 29:12 luego artículos de picas que deberían ser el presupuesto para el Tiburón III

Voz 1093 29:16 bueno ejemplo es tenía Michael Caine como lo

Voz 1718 29:22 en el que él opina lo mismo tiene una Tiburón o tiene mucho mérito tiburón pensar que Tiburón la primera hablo de la inmortal ha de Spielberg es una película tiene la película con el monstruo más evitable de la historia del cine es muy fácil que te como Tiburón que alguien dice cuidado que hay que hay títulos elaborado por fin muy listo

Voz 0460 29:46 sí lo tiene

Voz 1718 29:49 Junta de Moby Dick al tiburones

Voz 0460 29:51 hay que matar al monstruo bueno

Voz 1718 29:54 es fácil no querer mandarles mamá déjalo ahí pero espero que no que lo que digo es que tiburón es una buena película porque consigue sortear esa cuestión fundamental que es que es muy fácil evitar que el tiburón te mate

Voz 0460 30:06 era muy fácil evitar que Frankestein te pille y mira a las chicas que parece que tenga la rodilla F con chicle cómo van tropezando sea agarrándose a los arboles y al final caro te pillan siempre

Voz 1718 30:16 pero plantease el mérito si ya la primera película ya es controvertida y es difícil marginal ya pues una prueba como Tiburón III dos que ya podré ser parte tiene que intentar explicar por qué la gente se metidos en el agua

Voz 0460 30:29 por qué seguís pillado habéis visto boa contra pitón lo digo sólo por recomendar la loba contra la voz contra pitón me la voy a asaltarla la siguiente crean una bola gigante comisiones escapa entonces Laboa empieza a hacer sus maldades por ahí dicen los científicos cómo podemos pararla ya esta creamos una pitón aún más grande Ilan saltamos que pudo salir mal tendréis que ver la

Voz 1718 30:55 Elena Cole cola el plan original osea que eran originales

Voz 0460 30:57 el pitón se coma la voz

Voz 1718 31:00 no no perdón perdón la primera frase te has dicho has crean una bola gigante cuál era cuál era el plan actual era cuál es el removida a ver tenemos un plan punto número uno queremos una bola gigante punto no lo saben hacer

Voz 0460 31:12 sencilla no sé si la evaluación

Voz 1995 31:17 qué estáis haciendo algo malo con vuestras vidas si hay muchas a contrapié sabe de las películas de las que gustan al segundo a ti te gustan esas también

Voz 1718 31:26 también así por supuesto que Memorias de África mucho pero bueno pero a mí me una de las cosas que más me entusiasmaba del programa es bueno vamos a formalizar vez otras carreteras de toda la sensación de que ahora que se ve más cine o que se ve más contenido audiovisual que nunca muchos tenemos la sensación de que lo que se ve mucho saben más que nunca lo que se ve poco se ve menos que nunca sea como que uno de los

Voz 1995 31:49 voz de las plataformas más tiempo ya que antes había como

Voz 1718 31:52 más más heterogeneidad en los gustos si en la cual la misma pero ahora canta más porque ahora todo el mundo puede ser cualquier cosa entonces tengo la sensación de que las películas de éxito como por ejemplo por supuesto AVE Game tienen cifra récord mientras que el cine más arrinconado estamos arrinconó que nunca

Voz 0460 32:12 a no lo que me recuerdo de África también puede ser un llevas un rato esperando Francisco propuesto serio de cine del bueno de todos los viernes los últimos viernes

Voz 1995 32:28 mes Nacho Vigalondo ha decidido entregar su criterio su conocimiento su saber su prestancia su elegancia no fuiste a la boda se fueron

Voz 0460 32:40 así a lo mejor respuesta cada Vigalondo amigo

Voz 1995 37:49 días atrás os contamos aquí les contamos aquí en Hoy por hoy que nos enfrentábamos a la sexta extinción masiva de animales hoy que contarles que no van a ser los únicos que van a desaparecer de otra gran extinción masiva que también afecta directamente al ecosistema Joana biodiversidad la extinción de la aflora casi seiscientas especies de plantas han desaparecido en los últimos doscientos cincuenta años apretaba de esto un estudio global publicado la semana pasada la revista Nature han Evolution el izado por investigadores del jardín del Real Jardín Botánico de Inglaterra se estudio alerta de que la desaparición de plantas está ocurriendo quinientas veces más rápido de la tasa de extinción natural es un tema bastante serio quizá con toda seguridad consecuencia nuestro consumo exacerbado que provoca el cambio climático pero como no lo vamos a dejar a ese tono tan cenizo porque estéis vosotros era antes mejor

Voz 0460 38:45 por ustedes saben hacerlo en positivo en positivo vosotros por ejemplo tenéis plantas cuidas os gustan sí tener plantas en casa hay esperanza porque puede que esté desapareciendo la la flora Del Bosque es un éxito hablan de pero los balcones yo estoy viendo un rebrotar de la planta mueve la zona por donde yo vivo están compensando el Amazonas tú todo pero una una una frondosidad unos chavales que es verdad que los chavales están agotados por el por él por de de de de plantar tanta planta implantarlos los ves que hablan lento y todas las plantas de cultivar de cultivar del esfuerzo

Voz 1995 39:25 en nuestro caso cultivar yo no tengo planta pero de pequeña

Voz 0460 39:28 hombre yo me paso por casa del vecino de las tiene el saqueo

Voz 1995 39:33 no ustedes queridos oyentes qué hacen ustedes tienen plantas en casa que hacen para cuidarlas queremos que nos llama usted música le habla porque hay que hablar de a planta Arce sesenta sesenta vamos a ver eso ustedes cien plantas y que les aportan las plantas a ustedes bueno los que no sepan cuidarlas los que no tengan mucho aprecio a las plantas tienen una nueva oportunidad porque Jesús Monteagudo Jesús muy buenos días

Voz 1093 39:59 hola muy buenos días acaba de publicar me quiere no me quiere guía para

Voz 1995 40:03 no matar a dos plantas amor de pena Jesús gracias en primer lugar porque este proyecto gracias a vosotros

Voz 1093 40:09 tenemos aquí hoy en la radio es un es una tienda talleres

Voz 1995 40:13 Prieto que comienza hace algún tiempo en un apartamento pequeño en Chile donde tú llegaste a albergar doscientas plantas

Voz 7 40:20 efectivamente junto con con Pancho la otra mitad de de casa plantea coautor junto conmigo de me quiere no me quiere y si efectivamente vivíamos en cuarenta metros cuadrados sí y más de doscientas planta

Voz 0460 40:34 pero gran aún pero tenía

Voz 7 40:36 poquito era hilos Cities de Faunia

Voz 0460 40:39 pero como lo tiene

Voz 1093 40:43 completa pequeña encima una de la otra no

Voz 0460 40:45 vivía en una abstención

Voz 7 40:48 lo en uno de los alféizar de la ventana para que nuestra pequeña colección Dallas en poco más de terreno

Voz 1995 40:55 si la pregunta porque yo creo que en en el tecnicismo más puro puro pero en cada planta de su padre su madre con como decíais como se nota que es un experto

Voz 0460 41:07 ha sido el gol

Voz 7 41:09 bueno finalmente uno se va familiarizado con ellas a ellas también hablan entonces te van dando indicaciones de cuándo de qué es lo que necesitan si no les gusta el lugar si quieren agua sino en aguas necesitan más luz menos

Voz 1995 41:20 es cuestión de observarlas vamos a lo básico cada planta tiene sus tiempos de regadío no es lo mismo una orquídea completo pero eso la gente lo maneja

Voz 7 41:31 pues la verdad es que no tanto piensa que estadísticamente el ochenta por ciento de las plantas de lograr mueren por exceso de agua sea impuesto

Voz 1995 41:39 también un poco el título para mía no mata

Voz 7 41:41 los penas Le Pen hay una tendencia al sobre cuidado al exceso de de mimo que normalmente se asocia con un exceso de agua

Voz 1995 41:49 qué dato el ochenta por ciento de las cuentas de casa mueren por el exceso de de agua por ejemplo de rayar un botón cada cuánto todos es uno de las plantas más todo

Voz 7 41:59 de René agradecidas y Dolera muy bien la porque si sí

Voz 0460 42:04 el Dani Mateo de la planta

Voz 7 42:09 pero la recomendación cuando el tipo de plantas que son normalmente plantas tropicales de zonas un poquito más humedad en general casi con toda la cuestión para saber cuándo hay que regar es un poquito llamémosle no sé si China pero hay que meter el dedo eso significa que tenemos que introducir

Voz 1995 42:24 eh

Voz 1093 42:25 el índice realmente

Voz 7 42:28 notar osaba comprobará el estado del sustrato y normalmente en un por ejemplo cuando los tres primeros centímetros del sustrato está en seco es momento de regar de nuevo y eso se puede aplicar a la mayoría de planta

Voz 0460 42:37 es que eso fácil si podemos decir entonces que que las plantas están muriendo por lo mismo por lo que los niños engordan tras están cuidando abuelas para una huelga nunca es suficiente comida es como más te veo seco Sopot usted está dejando lo mejor

Voz 7 42:58 pues sí que es normalmente cuando también pasa cuando tenemos un Babysitter no cuando nos vamos de vacaciones y pedimos a algún amigo o algún familiar que ven a cuidarlas la tendencia es que cuando volvemos la has matado por por regar las demás y el otro veinte por ciento mueren por uno regatas no el otro noventa por ciento digamos que podría saber porque no las hemos ubicado en el sitio correcto y no están recibiendo la luz que necesitan o muchas veces lo hacemos todo bien hay que decirlo pero no sabemos identificar otro de los problemas que son las plagas que uno piensa que dentro de casa no hay bichitos pero hay mucha vida más allá de la nuestra la de nuestras plantas entonces hay que aprender también a comprobar y a tener la rutina de de observarlas y ver qué

Voz 1093 43:35 eh

Voz 7 43:36 que no haya terceros invitados cómo son estos vi Chejov que lo que es lo que es lo que son muy bueno suelen esconderse

Voz 1995 43:44 guía para no matar de no matar a otros plantas ni amor ni de pena Jesús sabe mucho de plantas tenía doscientas era una casa cuarenta metros ya hay que creer y hay que saber así que nueve cero dos catorce sesenta sesenta siguen ustedes comparte

Voz 1093 43:57 dir o preguntar lo que quieran eh no hay ningún

Voz 1995 43:59 Noema Jesús estaba dispuesto a todo hecho Jesús esta mañana bueno voy a la serio ahí vamos me lo me lo que haga falta por ejemplo lo de hablar a las plantas

Voz 0460 44:08 hay que hablarles pues yo creo

Voz 7 44:10 me va muy bien sobre todo para nosotros

Voz 0460 44:13 Hans para la gente que está sola no la planta está ahí otra vez ya me echado agua mira con qué cara llega la oficina a la que me va a dar

Voz 1995 44:24 echar él es música hay mucha gente que le pone música

Voz 7 44:27 sí bueno la final otra cosa bueno es algo que también está demostrado que las plantas

Voz 1093 44:30 son sensibles a ir más allá de ser sensibles son inteligentes pero una cosa es la música la planta otra que

Voz 0485 44:38 yo creo que no no no podemos llegar a

Voz 1093 44:42 porque si te pasa con mi pareja porque te va a pasar a mí me gusta el rojizo pues yo soy reggaetón Itu venga

Voz 0460 44:47 claro si es caribeña claro que sí

Voz 1995 44:50 Jesús quiénes recomiendas par de mucha gente que nos está escuchando no vive la gran ciudad pero vive es difícil en una ciudad media

Voz 1093 44:58 eh una villa en un pueblo grande

Voz 1995 45:01 Sabrina aficionado a las plantas no la voz de esa planta es difícil que consejos generaron unos harías

Voz 1093 45:10 pues básicamente para alguien que no tenga muchas experiencias comenzar con plantas con especias que sean muy muy todo terreno que las hay es que se espera para para como como el tacto eso cómo actúa el es que bueno pero qué hacemos con el es que como como

Voz 1995 45:25 planteamos

Voz 1093 45:26 pues depende de unas quejas una porción de una plantilla que

Voz 7 45:30 a me una planta madre de la que les sacamos una parte ahí intentamos sacar una planta nueva lo esas quejas no siempre fructifican entonces tampoco hay que desesperarse si no si no llegan a digamos a tener éxito entonces los recomendable siempre es si quieres asegurarte la propagación es siempre no coger su empleo

Voz 1093 45:52 esta unas quejas sino para hacer bueno

Voz 0460 45:54 hay que intentar que sean plantas autóctonas

Voz 1718 45:57 en vez de irse a eso pues

Voz 0460 46:00 el el lirio bengalí que Moncho que el muy bonito pero claro para mantenerlo vivo tienes que estar veinticuatro horas pendiente Lirio que aquí tenemos planta bien bonita es que la gente yo siempre quema funciona plantar una planta es porque era de la zona lo has hecho robar una plan prácticamente no pero que práctico es adaptan muy rápido

Voz 7 46:21 bueno un poco más allá de que sean autóctonas son autóctonas y que lo que se debería intentar es que sean de de producción local no todas estas plantas que podemos nombrar como plantas tropicales au o algo más exótico que tenemos en nuestro en nuestro territorio son cultivadas en en la zona

Voz 0460 46:36 comen insectos siempre

Voz 1995 46:38 ha fascinado eso es que está en la película por eso son ranas cuál es la barrera por ejemplo entre tener unas plantas buenas a dar el paso al huerto porque el huerto yo entonces

Voz 0460 46:50 palabras mayores pero mucha gente tiene la terracita

Voz 1995 46:52 a su pequeño huerto con sus cuatro tomates sus consejerías dar ese paso

Voz 7 46:57 por supuesto siempre que haya un espacio para poder ponerlo en práctica necesitamos tampoco un cajón para para comenzar con un muerto urbano es más que suficiente para tener no están mini cosecha de lechugas au de tomates pues es algo que simplemente necesitas un poquito más de quicio que sí sí de tiempo porque sí que es cierto que un huerto no puede abandonarlo por por muchos días sobre todo en la época estival entonces

Voz 0460 47:24 que me venía abajo Val en verano

Voz 1995 47:28 claro tiene necesita esa otro amigo que venga casa que huerto que te busque los tomates deberá merece la pena lo que vas a invertir de agua de tiempo merece la pena para lo que vas a sacar

Voz 7 47:37 yo creo que sí sobre todo por el beneficio que al final ellas aportan a nuestro

Voz 1093 47:41 bienestar digámoslo así que

Voz 16 47:44 qué emoción malo

Voz 7 47:47 psicológico en las plantas en sin algo ayudan y eso también se ha demostrado es que que ayudan a a centrarnos no aterrizaron los quizá conectarlo más con con la naturaleza pero quizá sí con nosotros mismos

Voz 1995 48:01 lo único malo del Huerta es que después del primer día de Huerta o bien un segunda lo tiene segunda día ya no tiene la ilusión del primer vamos a combatir contra eso guía para no matar a tu explanadas ni amor ni de pena me quieres el libro que acaba de editar Pancho Rhein y Jesús Monteagudo nueve cero dos catorce sesenta sesenta nuestro número de teléfono para que ustedes hagan las preguntas seguirán sobre sus plantas el habernos el nuevo nosotros Iñaki yo responderemos sí

Voz 0460 48:26 de la coleta de Bricomanía

Voz 1995 48:27 vale pues yo lo otro entre el de la coleta el otro alguien que sí sabe vamos a contestar a las nueve cero dos catorce sesenta sesenta hacemos una pausa y volvemos enseguida

Voz 5 48:37 hoy por hoy con Toni Garrido

