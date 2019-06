Hoy por Hoy (17/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 a mediodía las eh las de Canarias

Voz 2 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 recuperamos una canción de Bruce Springsteen José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias de la muerte violenta de un adolescente en la localidad barcelonesa de Mataró según ha conocido nuestra redacción en Catalunya en torno a las diez de la pasada noche recibió un aviso sobre el hallazgo de un cadáver en una vivienda los agentes mantienen abiertas ahora mismo todas las líneas de investigación sí

Voz 0313 00:27 un conocido de la madre que estaba preocupada porque no sabía

Voz 0196 00:29 nada de su hija desde hacía horas la localizó anoche sobre las diez en su casa en la calle Burriana que en el barrio de Sardañola en Mataró tenía un corte en el cuello los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de esta investigación la Policía Científica ha estado recogiendo indicios también en el piso para tener más elementos que puedan a esclarecer los motivos de esta muerte a los Mossos d'Esquadra son muy prudentes a esta hora no avanzan ninguna hipótesis aseguran que está absolutamente todo abierto desde que se trate de un homicidio hasta un suicidio

Voz 1018 00:59 gracias a nuestro es lo último para estar a está previsto que comiencen el Congreso de los Diputados el acto de acatamiento a la Constitución por parte de los eurodiputados españoles electos en los comicios del pasado veintiséis de mayo en torno al palacio de la Carrera de San Jerónimo sea ha organizado un importante despliegue de seguridad ante la eventualidad de que los prófugos Carles Puigdemont Toni Comín intenten acudir a la Cámara para cumplimentar ese trámite vulnerando así la orden de detención del Tribunal Supremo José María Patiño

Voz 1108 01:24 en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados es el lugar en el que se va a proceder al acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central por parte de los electos el pasado veintiséis de mayo trámite legal imprescindible según la legislación española confirmado por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo para adquirir la condición plena de eurodiputado como decías Carlas hoy Antoni Comín deberían ser detenidos en caso de que acudan de acuerdo con la orden de detención confirmada este fin de semana por el juez Llaneras que no estará es Oriol Junqueras cuyos abogados han presentado recurso por la decisión del Supremo de negarle el permiso de salir de prisión tampoco está presente José Antonio Josep Borrell cabeza de lista del PSOE que se encuentra asistiendo en el Consejo de Ministro echó europeo en su calidad aún de titulares

Voz 1995 02:07 exteriores gracias Patiño en pleno proceso negociador para

Voz 1018 02:10 la investidura de Pedro Sánchez Podemos insiste que quieren participar del futuro Gobierno mediante la fórmula de la cooperación del acordaron la pasada semana el candidato a la presidencia y el líder de la formación morada según la portavoz de Podemos Noelia Vera si el dirigente socialista no apuesta claramente por una opción de izquierdas el momento para que recuerde que quizá debería pensar en un acercamiento a ciudadanos Mariela Rubio

Voz 1450 02:30 así es los morados aseguran que no hay fecha para una próxima reunión con Pedro Sánchez pero que no contempla otro escenario que entrar en el Gobierno sino Pedro Sánchez decía hoy Noelia Vera portavoz de Podemos tiene la opción de buscar el apoyo de Ciudadanos

Voz 3 02:42 nosotros entendemos que un gobierno de cooperación barra coalición barra compartido es un gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez y que cada uno tenga la representación proporcional a lo que obtuvo el voto del veintiocho de abril eso es lo que entendemos con un por un gobierno de cooperación eso es lo que hablamos en esa reunión y entendemos que ese va a seguir siendo el camino insisto Pedro Sánchez tiene otras opciones hay otras opciones grandes poderes te están señalando otro camino

Voz 1450 03:08 Vera ha glosado hoy las medidas laborales que se pondrán encima de la mesa de cara a la negociación derogación de las últimas reformas laborales renta mínima de seiscientos euros jornada laboral de treinta y cuatro horas semanales salario mínimo de mil doscientos León

Voz 1018 03:19 nos debe estar a punto de comenzar la primera comparecencia ante los medios del nuevo alcalde de Madrid y el popular José Luis Martínez Almeida tras la primera reunión de la junta de Gobierno municipal de comparten Partido Popular Ciudadanos esperan las primeras decisiones políticas de nuevo equipo sobre todo para saberse algún tipo de gesto hacia Vox posiblemente a través de la dirección de alguna junta de distrito Carolina Gómez

Voz 0393 03:39 de momento en la rueda de prensa no ha empezado llevan dos horas de reunión Almeida está dispuesto a cederle Vox juntas de distrito Ciudadanos y en principio no se pone porque dice que eso no es Gobierno y mientras tanto vos eleva las exigencias Ortega Smith quiere concejalías de gobierno no le vale con las juntas de distrito Manuela Carmena por su parte ha presentado esta mañana su renuncia al acta de concejal el grupo municipal de Más Madrid está reunido a esta hora para abordar el futuro del partido sin ella la Carmen insta Marta Higueras ya se ha postulado quienes piensen que voy a renunciar a liderar su legado no me conocen ha dicho en redes sociales

Voz 1018 04:12 hora doce y cuatro minutos el gobernador del Banco de España Pedro Hernández de Cos alerta sobre la posibilidad de que la nueva ley hipotecaria acabe encareciendo los préstamos en Santander en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Hernández ha señalado que la nueva normativa conllevará más cargas económicas para las entidades aunque confía en que la competencia haga su trabajo para que no recaiga en los clientes Carlos Sevilla

Voz 4 04:36 sí dice Pablo Grande de cosas que la nueva normativa traslada a las entidades algunos costes que las entidades podrían trasladar al cliente subiendo los precios de las hipotecas el gobernador eso sí afirma que a medio plazo la ley hipotecaria va a mejorar la seguridad jurídica que la reducción de la litigiosidad para los bancos que ha cifrado en dos mil trescientos millones de euros por las cláusulas suelo podría provocar una bajada del coste de la hipoteca para el cliente sobre el impacto de la subida del salario mínimo en el empleo Hernández de dice que el cálculo negativo que hicieron fue una proyección a partir de de lo que sucedió con la subida de dos mil diecisiete y que habrá que esperar hasta el verano del año que viene para conocer su análisis definitivo porque ahora mismo no tienen los datos necesarios para hacerlo

Voz 0824 05:12 todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala Álex comisario Villarejo intento blanquear su estructura internacional a través de Naciones Unidas según les venimos contando la SER los investigadores creen que quería intentar captar voluntades dentro de la ONU e influir en acuerdos petrolífero su extradición

Voz 1450 05:26 los desembarca en China la empresa pública ha invertido casi seis millones de euros para montar una planta de envíos en el país asiático quieren posicionarse como un operador logístico de referencia en paquetería en un país que gestiona más de cincuenta mil millones de envíos al año mil

Voz 0824 05:40 desde personas protestan frente a la sede del gobierno de Hong Kong para pedir la dimisión de la de la jefa del Ejecutivo y la retirada de la ley de extradición hay un importante dispositivo policial en la zona Lam ha suspendido el proyecto pero no lo ha retirado que es lo que piden

Voz 1450 05:52 los manifestante Irán anuncia que sus reservas de uranio enriquecido superarán a finales de este mes el límite establecido en el Acuerdo Nuclear Teherán confirma así que incumplirá los compromisos acordados con la comunidad internacional en dos mil quince como respuesta relanzamiento de las sanciones de Estados Unidos

Voz 0824 06:07 en deportes España se la juega esta tarde en el Mundial Femenino de Francia las seis Se enfrenta a China y es la primera vez que la selección puede meterse en una ronda eliminatoria en esta competición sigan se enfrentarán en octavos a Estados Unidos si empatan dependen del otro partido

Voz 1018 06:20 pues en es algo de lo que tenemos por ahora si pierde puede quedar tercera cero uno luego te escuchamos José a las seis de la tarde además

Voz 1995 06:28 la ser saben ustedes que pueden seguir escuchando la ventana escuchar también en el carrusel la misma pero pero si pierden si quieren

Voz 0313 06:35 fíjese si pero pueden quedar del que alguien Estados mineros pero hoy pero puede ser que queden fuera también no no perdone pero claro hola franciscana cien paz si pierden también

Voz 1018 06:45 puede impedir esa opción no lo contemplamos y luego te escucha a seguimos perdón

Voz 2 06:50 hoy por hoy hora doce

Voz 6 06:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:00 con todo todos los a esta ahora nos vamos del del vermú estuviste que envidia el viernes

Voz 0313 07:06 en Málaga sí señor Iker

Voz 1995 07:09 tiene que hacer Bravo porque luego admiten la vida que tengas que hacer un viernes un programa

Voz 0313 07:13 en el Málaga no poder te quedas después

Voz 1995 07:16 no no no más soplaba

Voz 0313 07:18 soplaban vientos de carajo e también pero vamos estaba muy bien estaba muy bien que grandes Antonio Banderas que además yo no sé si en sí tú en su propio ecosistema en su en su ciudad en su tierra todavía lo es más porque no hay pasa por la cercanía la la normalidad con la que se mueve ahí entre entre su gente de las cosas que contó sobre Almodóvar y la cura de humildad y además tú muy bien fue un programa magnífico y nos tratamos hubo de todo hubo abucheos al presidente de la Junta en la entrevista está bien programa divertido Radio radios de oye ya sabéis que acaban de publicar un libro de todo el universo de vermut vermut Juan Muñoz creo que es el autor no que no lo conozco pero aquí hay que invitar Leo allí hablar con ella

Voz 1995 08:06 hay infinitas referencias pensamos que hay dos o tres o cuatro no no no no no no ancho universo Vermont infinitas referencias entiende que no te quedaste en Málaga el viernes porque el sábado ibas a la boda de Sergio Ramos

Voz 0313 08:17 no no no no regrese a Madrid no no no está invitado mito curiosidad no habido ninguna boda Concha que de hecho no me he puesto nunca le ha puesto si para una boda

Voz 1995 08:28 ahora ya la eh testigo una boda ahí

Voz 0313 08:31 da la experiencia

Voz 1995 08:32 pues es que tienes que ir alquilarlo devolverlo en perfecto estado y en y la boda sido medianamente decente no puede estar esa no no no yo no me había siempre

Voz 0313 08:43 sí pero no me atrae pero bueno en fin no

Voz 1995 08:45 contra gustos no hay disputas bueno y esta tarde e insisto da gente que quiera las seis pasarse escuchar el fútbol Chen

Voz 0313 08:51 bueno y aplicaciones móviles de hecho yo mientras a mientras hacemos La Ventana tendría una pantallita por ahí abierta más que informar sales hablando es algún gol contra China o un gol de China no

Voz 1995 09:04 qué rápido decirle la vida te has cuenta hasta hace poco el futbol femenino era una fan ya no lo es de se normalice las cosas e India que se normalizan pasen a ser normales instalar allí un partido de fútbol que ya no fíjate hemos eliminado el esta tarde un partido de fútbol de fútbol en un partido de fútbol que fácil pero esto

Voz 0313 09:23 no esto no cambia de un día para otro por arte de magia esto es un proceso que ha ido decantando decantando de cantando y que al final en este caso por la convocatoria de un campeonato el mundo o por lo que sea o por o por un estadio que se llena en San Mamés son el metropolitano la gente dice ay ay pero hay hay mucho trabajo de hormiguita durante mucho tiempo de muchos para conseguir que esto efectivamente

Voz 1995 09:46 normalice que esa gran objetivo ya hablando ejercicios titánicos esta tarde hablas con unos libreros hablas de libros tablas con libreros que importante vía libre en Madrid que es el foco durante muchos días que importante solo

Voz 7 09:58 qué gran gremio le han dado un premio la librería Rafael Alberti de Madrid pero yo creo que efectivamente

Voz 0313 10:04 dialogó con alguno de sus de sus responsables es un es un homenaje y es un tributo a uno profesión eh que no es sencilla a la hora de ejercerla pero que es una auténtica maravilla y que yo creo que ejerce un papel de de Guía de de de prescripción en en la cultura la literatura en este caso absolutamente imprescindible los libreros si no existieran habría que inventar los porque ser una figura vamos de la que no se puede prescindir de ninguna manera hoy por cierto en La Ventana de de los libros viene una mujer muy interesante M del vales éxodo no bueno M del Val que ha terminado una una trilogía centrada en en en la corrupción que empezaba con lo digo fin por los comienzos de las tres novelas e con el asesinato de un ministro en la otra empezaba con el asesinato de un banquero ir esta tercera que es en el reino de la araña termina con el asesinato de un corrupto digámoslo claramente no ha tocado todas las patas de este fenómeno la política económica irá social digamos que ya agrupa todo Irene esta tarde a contarnos pues los los códigos de esta trilogía suya que es que es muy interesante el interés y que su la corrupción en España habrá tenido muchos problemas para documentarse probablemente no habrá eh no yo creo que no habrá corrupciones buen yo creo que no yo creo que no piensa investigar yo si aquí hay de que se trata como le gusta mucho esta esta no la palabra moda

Voz 7 11:29 para literatura tampoco es lo que más me entusiasmo esta tendencia que hay de de crear

Voz 0313 11:35 personajes inspector inspectoras en este caso más femenina también protagonistas es gente muy abnegada en su trabajo pero con una parte de vida personal más turbia más oscura menos brillante me gusta me atraen estos personajes esta teología los ofrece también

Voz 1995 11:52 vale déjame que vuelve a las tú eres de librería pequeña eres de centro comercial eres de hambre

Voz 0313 11:57 es de segunda mano no lo practico mucho aunque queda muy cerquita de la Cuesta de Moyano yo alguna vez voy a pasear pero soy más librería pequeña soy más yo lo que espero tampoco tampoco no me importa comprar libros donde se ha hecho el sábado estuve un ratito con mi hijo pequeño por la Feria del Libro compré un un ejemplar de futbolísticos para él pero vamos que se puede comprar en cualquier otro sitio me gustan más las pequeñas y sobre todo mira hace poquito presentando el libro de de Isaías Lafuente esclavos por la patria en la Librería Méndez de de Madrid que están en la calle Mayor bueno ese es el modelo de de establecimiento que a mi me gusta porque eso te permite hablar con los que están ahí solo para que te recomienden sino incluso para comentar qué te ha parecido un libro no un autor una autora a mi me gusta este este modelo así de lo que es manejable cumplir donde sea pero seis años se están haciendo señas que termina luego te escuchamos muy bien la ventana yo soy Ferrer

Voz 1 12:58 y sobre todo por la radio las grandes o se escucharemos a ventana escucharemos no sé cómo pero lo haremos hasta luego Hoy por hoy con Toni Garrido es lo normal sientes este seísmo

Voz 8 13:11 el mes que me estoy llamarles directa se supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1 13:20 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 9 13:24 el eh

Voz 10 13:30 recta con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 8 13:34 el marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 13:45 cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando les

Voz 12 13:50 dimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches

Voz 0313 13:53 los vaya carrera que te has marcado

Voz 8 13:56 calidad queremos decir con Sergio Scariolo y Jorge Garbajosa muy buena colada aún Pau Gasol buenas noches buenas noches a Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena buenas Iniesta Keylor Navas buenas noches y vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 12 14:13 a la banda al completo está la banda al completo está toda la banda Avda

Voz 8 14:16 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto es Cadena SER

Voz 1 14:26 cuál es el nombre de la mejor emisora de España Thiem

Voz 13 14:29 pues puedan practican una pista llena luego la lista si Kadima luego la eh cabinas si luego la Cadena ser correcto

Voz 14 14:43 pues pues ésta que está escuchando

Voz 15 14:46 la verdad es que no la Cadena Ser en cada día de Dios no de poner fin cadenaser pero estoy harto de toda la vida de Dios aquí en la calle

Voz 1 14:57 cadena SER Cadena se como tú quieras

Voz 15 15:01 Miro cadenas el libro de poner Gil digo yo porque tú

Voz 1 15:06 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao con la tela Ser tú eliges Kimi emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras

Voz 16 15:21 descarga de nuestra aplicación

Voz 1 15:24 cuenta con la SER pase lo que pase como nos gusta del verano

Voz 8 15:34 el calor la jornada de a los chiringuitos en Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo por eso llega la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades consigue hasta cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros adicionales por tu viejo coche sólo quinientas unidades oferta válida hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 0136 15:53 disculpe el un tal Nemo tiene una marisquería

Voz 10 15:57 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 1 15:59 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no manía doblones Esquire se encuentran bien

Voz 10 16:05 la vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo

Voz 8 16:12 el reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación allí Chris

Voz 0136 16:24 eso alarma si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sino de la ponnos vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que como a merece la pena vivir tranquilo

Voz 8 16:38 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 16:48 el buscador del ahorro ahorrarnos esperar un paquete tres meses para no pagar gastos de envío ahorrar Samsung y llevarte un Galaxy A veinte por sólo ciento setenta y nueve euros y además un treinta por ciento de descuento en fundas y carcasas Samson sólo del quince al veinte de julio buscadores del ahorro venid a FON House

Voz 1025 17:09 pues cuánto te gastaron en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectiva cuidar el carburante porque no no todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantiene limpio el interior autor ya alargan su vida útil ahorrando operaciones de mantenimiento además reducen la formación de carboncillo y otras impurezas impiden la corrosión de las partes metálicas y ayudan también a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar al elegir bien utiliza sólo carburantes óptima desde el en tu coche en forma con carburantes óptima de Cepsa Ci

Voz 10 17:53 los tecnoprecios de El Corte Inglés son mucho más que un buen precio hasta el veintisiete de junio tienes tiene euros de descuento al comprar cualquier convertible ultra fino AHT con procesador Intel Core como en los convertibles dos en uno h Pepa vídeo en catorce X3 sesenta disponibles a partir de seiscientos noventa y nueve euros

Voz 1 18:09 sí además con todas las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios sólo El Corte Inglés en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 18:20 montones garita y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día alcaldesa Barcelona ciudad donde fue recibida esta mañana a las calles a Reino de Don de Val con mantón de Manila y cuando Juan Carlos Girauta Ciudadanos asegura que no hay nada peor que la alcaldesa de Barcelona todavía no escuchado nuevo

Voz 8 18:41 cobertizos y no es no

Voz 1995 18:43 mismo negociar que hablar dijo ayer Inés Arrimadas por poner un ejemplo negociar sería permitir que las instituciones democráticas se llenarán de hombres mujeres que no que no han demócratas por contra a hablar sería permitir que las instituciones democráticas llenarán de hombres mujeres que no son no son demócratas el pico Hesse la tecnología que permitirá las máquinas hablar entre ellas deberíamos plantearnos cuantos Hess necesitamos para volver a hablar entre nosotros después de firmar su contrato matrimonial con Pilar Rubio cuánto tardará Sergio Ramos en pedir una revisión del mismo que la novia llevase un ramo negro era una forma de homenajear la temporada de su nuevo marido los argentinos y luces Éste es el titular que sirve para explicar el apagón vivido en todo el país o para resumir el partido de su selección ante

Voz 2 19:31 Colombia Nos vamos

Voz 1995 19:34 pero volvemos mañana como siempre a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces

Voz 1 19:55 en la Cadena SER Hoy por hoy