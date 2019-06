Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días martes de corazones rotos en la derecha española el primer gran desengaño en Ciudadanos Albert Rivera la dicho Manuel Valls el clásico tenemos que hablar aunque en realidad ni siquiera eso porque Rivera ha enviado a Villegas a decirse la Valls y Arrimadas a decírselo

Voz 0793 00:44 a la opinión pública hemos tomado la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss eran el Ayuntamiento de Barcelona tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1727 00:58 dejando de paso a los pies de los caballos Arrimadas que sólo horas antes en las esta negaba esa ruptura

Voz 3 01:05 no no está roto pero sí que es verdad que yo le reconozco que es una decisión importante en la que hemos tomado pues caminos diferentes en la cuestión de voto pero vamos que nos quedan cuatro años de trabajo

Voz 1727 01:15 Rivera insiste en que el apoyo de balsa Colau es incompatible con Ciudadanos no lo era se deduce permitir un alcalde independentista ciudadanos subrayó mucho ayer que Colau volvió a colgar el lazo amarillo que la Junta Electoral obligó a quitar en campaña lo subrayaba como prueba de su coherencia se limitó a reafirmar en un comunicado su apoyo Colau como mal menor para evitar al candidato de Esquerra Maragall dos apuntes más sobre la España que pacta o que pacte a si se me permite esta mezcla entre pacto y postureo una los de Vox dicen que suspende las negociaciones para la Comunidad de Madrid porque el PP incumple la promesa sale darle concejalías en el Ayuntamiento de la capital pero lo dicen ahora después de constituido el Ayuntamiento sin riesgo por tanto de que saliera en el pleno automáticamente la lista más votada la de Carmena según Javier Ortega Smith firmaron otra cosa

Voz 4 02:13 un pacto de gobierno con concejalías de Gobierno con concejalías delegadas con concejalías de distrito ponentes con empresas con organismos todo lo que significa el el poder municipal

Voz 1727 02:24 el alcalde les pedía tiempo aquí en La Ser en La Ventana

Voz 0978 02:28 de Madrid tengo que decirle a Vox que no nos acuse de incumplimiento porque para empezar no ha transcurrido el plazo suficiente y que desde luego esto para mí no es causa justificativa tampoco de suspender las negociaciones en el marco de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 02:40 sobre el Gobierno de España que todavía tenemos que montarlos se confirma que el PSOE quiere investidura en julio por lo menos primera votación y que pretende ir a ella sin acuerdos previos José Luis A

Voz 5 02:52 a los siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que ella apoyemos y apoyos en breve no presentaremos porque da prioridad es que haya gobierno de España

Voz 1727 03:02 arriesgado no es martes es dieciocho de junio Estados Unidos aprobado esta madrugada enviar mil soldados más a Oriente Medio por las amenazas dice de Irán Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:15 buenos días el Gobierno de Trump lo justifica por los recientes ataques a petroleros que atribuya a Teherán pero

Voz 1727 03:20 Europa no da por buena la versión de EEUU Josep Borrell el ministro español de Exteriores en funciones tras reunirse con los otros veintisiete ministros

Voz 6 03:29 no hay forma de contrastar lo que unos y otros dicen o sea que no podemos asignar responsabilidades hay afirmaciones en un sentido llegue el otro pero son afirmaciones seguramente de interés de parte

Voz 1727 03:43 tío hoy la jefa de la diplomacia comunitaria viaja a Washington para pedir que se evite una nueva escalada de tensión en la zona en Egipto la televisión estatal asegura que el ex presidente Mursi murió de un ataque al corazón

Voz 0858 03:55 al parecer se desvaneció ayer en plena sesión de uno de los juicios contra él e ingresó ya cadáver en el hospital Murci salió elegido en las urnas tras la primavera árabe lo que puso golpe militar liderado por el actual presidente Abdel Fatah al Sisi

Voz 1727 04:10 el rector de la Universidad de Salamanca se desmarca del presidente de la Conferencia de Rectores ida su apoyo a una selectividad

Voz 0858 04:19 ya se llama Ricardo Rivero y dice que los alumnos tienen razón al reclamar una misma prueba en todas las común

Voz 1161 04:25 tienen buenas razones para solicitar esos K

Voz 0978 04:28 yo soy mejoras para realizar la igualdad

Voz 1161 04:30 es unidades comparto la la solicitud de los estudiantes

Voz 0858 04:34 el Ministerio de Educación ya tiene las ciento ochenta mil firmas que reclaman esa cambia

Voz 1727 04:42 y en los deportes el Real Madrid se queda a un triunfo de proclamarse campeón de la Liga ACB Sampe buenos días

Voz 1161 04:48 buenos días Pepa medianoche ochenta y uno ochenta sobre el Barça que fue por delante en el marcador casi todo el partido ya estaba con renta de doce puntos pero decantado para los de Laso gracias a un triple de Jaycee Carroll a falta de dos segundos que coloca el dos cero en la final al mejor de cinco en el Larguero El protagonista sobre la última

Voz 7 05:03 jugada Teri poco miedo que iba a acabar a tiempo pero el tiempo necesario para convertir hoy con nuestra mano tenía buenas sensaciones entrado ahí fuimos austero

Voz 0978 05:14 la final se traslada trasladado a Barcelona el tercer partido serán

Voz 1161 05:16 mañana miércoles desde las nueve

Voz 0978 05:20 pero en los el del tiempo Jordi

Voz 1727 05:22 Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado

Voz 0978 05:25 con temperaturas parecidas a las de ayer bajarán un poco en la mitad oeste de la península eran más altas cerca del Mediterráneo ahora ambiente sólo un poco fresco especialmente de interior durante la tarde máximas cerca del Mediterráneo entre los treinta y treinta y cinco grados en gran parte del Interior cercanas a los treinta y cinco el máximo de calor lo esperamos en el Valle del Ebro con valores de hasta treinta y ocho grados en cambio en el noroeste de la península donde las nubes serán abundantes ambiente fresco lluvia aunque sin grandes acumulaciones de agua en Galicia también León Asturias algunos chubascos más aislados en Cantabria

Voz 8 06:01 hola cariño sabes que hace la Policía por tanto si agravada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 1271 06:07 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 9 06:12 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerde novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 06:25 llego con

Voz 11 06:28 la isla

Voz 1 06:38 de la muerte

Voz 11 06:43 Adela vi Higuera

Voz 12 06:50 manda

Voz 13 07:03 amo

Voz 11 07:08 te

Voz 6 07:10 no

Voz 1727 07:13 vidas viene este martes la del PP la de Ciudadanos será de Vox y con Carmen Linares nada de lujo a quien estamos escuchando y con quién vamos a conversar antes de despedir este Hoy por Hoy Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:27 la Pepa buenos días cincuenta años sobre los escenarios cincuenta años cantando esta mañana los vamos a celebrar con ella con Carmen Linares que ha recibido además la medalla de oro de la ciudad de Madrid hace un mes con tres tertulianos en nuestra mesa del análisis con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y con Joaquín Estefanía abordamos esta mañana la ruptura de las negociaciones entre PP y Vox en la Comunidad de Madrid la ruptura de ciudadanos con Manuel Valls en Barcelona

Voz 0858 07:56 que han tachado de ingrato

Voz 15 08:03 nadie tal

Voz 0456 08:12 ellas ir de las día de las nueve y Canarias llega Toni Garrido con Nacho con Gonzo y con Tina Fernández Ifrán al día que por si no lo saben son dos de los líderes del grupo musical infantil parchís no iban a contar el documental que se estrena en unas semanas con los miembros de este grupo explicando aquel fenómeno socio igual que como Enrique llana o como Carmen y Antonio Carmen Morales la hija de la Dúrcal triunfaron irse desvanecieron en España

Voz 1727 08:51 que lo aprovecha seguir absorban cada uno aprovechar esta ruptura entre Ciudadanos y Valls que les parece y que les parece todo lo demás que rodea a los pactos electorales

Voz 0456 09:01 nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y tienen el whatsapp el seis tres ocho uno treinta y cuatro sesenta y seis para comentarlo

Voz 1727 09:08 el pasado con el niño con la niña han aprobado la selectividad elijo la hija el sobrino la nieta

Voz 0456 09:13 ahora que ya sabemos las notas en algunas comunidades pueden felicitar a su hijo a su hija su nieto a su nieta y contarnos si finalmente van a poder estudiar lo que querían o no en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta en Whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:28 dijo la nieta la sobrina en primera persona e también se ha quedado desvelada después de tanto estudio

Voz 15 09:37 te

Voz 6 09:40 para

Voz 16 09:51 la política seis y diez cinco y diez

Voz 1727 09:54 Canarias Javier por avión ampliar contenidos con

Voz 16 09:57 a los ocho zona técnica con Jordi Fábrega lo propuso

Voz 17 10:03 como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer ten y la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Andy hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 1804 10:18 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de Verano en las últimas siete ediciones y la última este año

Voz 17 10:33 a que este mes en for estamos de celebración paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 2 10:47 en la Cadena Ser

Voz 0858 10:54 han pasado casi dos meses desde las elecciones generales y Pedro Sánchez sólo ha conseguido sumar un apoyo más a los ciento veintitrés escaños que ya tiene el PSOE aparte del único diputado que tienen los regionalistas cántabros nadie más ha anunciado su apoyo al candidato socialista Ferraz ha redoblado en las últimas horas su presión a PP y a Ciudadanos para que faciliten con su abstención la investidura de Sánchez que lo hagan dicen en Ferraz por responsabilidad El secretario de Organización socialista José Luis Ábalos dice que Sánchez se va a someter pronto a un debate de investidura aunque no tenga los apoyos y eso claro está pondría correr ya el calendario hacía una hipotética repetición electoral Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:38 el PSOE está dispuesto a ir a una investidura sin tener los apoyos amarrados

Voz 5 11:43 en breve e ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que hay apoyo no hay apoyos la investidura no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España

Voz 0806 11:54 José Luis Ábalos el secretario de Organización lanzaba ayer este mensaje que pretende meter presión en la negociación pisar el acelerador en un momento en el que los socialistas siguen considerando a Podemos como socio preferente pero sin ceder para configurar una coalición de Gobierno es más ayer Ábalos siguió echando la caña al Partido Popular ya ciudadano

Voz 5 12:16 lo que pasa es que para empezar una legislatura previamente tenemos que tener una investido eso es lo único que no saben cómo afrontarlo si estamos de acuerdo en eso lo único que hace falta es hacer posible la investidura

Voz 0806 12:26 el número tres del PSOE ofreció a Pablo Casado y Albert Rivera acuerdos nacionales en asuntos de Estado

Voz 0858 12:33 ya les adelantamos aquí ayer en Hoy por hoy que Sánchez e Iglesias volverán a verse esta misma semana para seguir negociando la composición del futuro Gobierno que cada vez tiene más apellidos Noelia Vera de Unidos Podemos

Voz 18 12:46 nosotros entendemos que un gobierno de cooperación barra coalición barra compartido es un gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez y que cada uno tenga la representación proporcional a lo que obtuvo el voto del veintiocho de abril insisto Pedro Sánchez tiene otras opciones hay otras opciones grandes poderes que le están señalando otro camino

Voz 0858 13:05 y mientras la izquierda discute sobre la estructura del nuevo Ejecutivo la derecha está todavía en plena digestión de los acuerdos municipales Ciudadanos lo escuchábamos en portada dio ayer por rota su alianza con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona que apenas ha durado un año desde el partido naranja creen que el ex primer ministro francés está siendo injusto con ellos incluso dicen ingrato que dice él que dice Valls y sobre todo cómo queda ahora el Ayuntamiento de Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 13:34 bon día pues Manuel Valls en un comunicado mantiene que fue una buena decisión votará a favor que Ada Colau continúa como alcaldesa defiende el apoyo

Voz 0858 13:41 yo obtenido asegura en las

Voz 0931 13:44 municipales aseguran a este comunicado pues han permitido gracias a sus votos evitar que un independentista llegar a la alcaldía de Barcelona era la crónica de un divorcio anunciado que lo contaba ayer Inés Arrimadas

Voz 0793 13:54 las discrepancias importantes vista sobre todo en la investidura de Ada Colau pues son unos han llevado a tomar esta decisión

Voz 0931 14:02 que culminaron con la investidura del sábado Valls pierde los tres concejales de Ciudadanos y se queda con Eva Parera en principio con Celestino Corbacho veremos a ver qué es lo que acaba decidiendo Valls defiende que la apuesta por Colau es la ha servido dice para frustrar el acceso de esto alcalde independentista en Barcelona y por lo tanto se mantienen su decisión

Voz 10 14:23 gracias

Voz 0858 14:24 paralelamente el PP suda para hacer compatibles los dos acuerdos que tiene firmados por separado conciudadanos ICOM Vox y que la ha permitido Pablo Casado exprimir al máximo en términos de poder los pobres resultados que tuvo en las urnas el pasado veintiséis de mayo el que tiene con los naranjas el acuerdo que tiene con Ciudadanos es público pero el que firmó el viernes in extremis con Vox no lo es así que cada partido lo está interpretando de una manera distinta de ahí el último folletín entre estas dos formaciones los ultraderechistas han suspendido todas las reuniones con el PP de cara a investir a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta madrileña dicen que los populares no están cumpliendo el acuerdo en el Ayuntamiento de la capital que pasa según aseguran por tener concejales en el equipo de gobierno Javier Carrera

Voz 0866 15:11 quieren más los de Santiago Abascal y por eso esgrimen el pacto alcanzado con el PP el pasado sábado para que la derecha alcanzara multitud de ayuntamientos con el apoyo también de Ciudadanos un documento que ambos partidos rechazan hacer público pero que según el secretario general de la formación Javier Ortega Smith incluye también concejalías de gobierno para Vox

Voz 0089 15:31 es un pacto de gobierno con concejalías de Gobierno con concejalías delegadas con concejalías de distrito todo lo que significa el el poder municipal

Voz 0866 15:40 la formación reitera que cualquier otra interpretación sería un incumplimiento del acuerdo y les llevaría a reaccionar de momento ayer ya paralizaron las reuniones para investir a la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y amenazan también con una moción de censura en ayuntamientos como el de cara

Voz 0858 15:58 Nadal es el nuevo alcalde madrileño respondía a Vox en la SER dice el popular José Luis Martínez Almeida que todavía hay plazo para negociar la entrada de los ultraderechistas en los distritos aunque no dice nada de integrarlos en su propio equipo de gobierno municipal

Voz 19 16:14 qué incumplimiento puede haber sino ha transcurrido el plazo previsto es decir si en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox nosotros no hemos negado y lo hemos dicho que puede que haya alguna juntas

Voz 20 16:32 escrito que efectivamente tengan concejales presidentes que sean

Voz 1727 16:35 The Box soy si dieciséis cinco dieciocho

Voz 0858 16:38 seis en Canarias y hasta ahora sumamos una voz más en este caso de despedida Antonio Maíllo coordinador de Izquierda Unida Andalucía dejó ayer todos sus cargos políticos incluido su escaño en el Parlamento andaluz luego explicó aquí en Hora Veinticinco con Ángels Barceló porque lo oveja tras superar un cáncer de estómago dice que está convencido de que la política es incompatible con una vida

Voz 0456 17:00 saludable estamos construyendo una sociedad ver esta mobbing compatibilizando era la Khalid

Voz 1727 17:05 de vida que no tiene nada que ver con el nivel de vida

Voz 21 17:07 tiene que ver con con lo con lo esencial levantarse con angustia con preocupaciones con con discusiones permanente con una falta de fraternidad mucha mucha falta de fraternidad

Voz 6 17:23 a eso

Voz 0858 17:28 es noticia de esta madrugada adentramos enviará otros mil soldados a Oriente Medio por la amenaza que dice supone Irán el Pentágono considera que los ataques de la semana pasada a dos petroleros en el estrecho de oro de Ormuz que atribuye precisamente a Teherán justifica este refuerzo para proteger los intereses de Estados Unidos en la zona corresponsal Marta del Vado

Voz 1727 17:51 buenos días el Departamento de Defensa ha anunciado el envío de mil tropas adicionales a Oriente Próximo con fines defensivos para abordar amenazas aéreas navales y terrestres según ha dicho en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo aseguraba este domingo en la vie es que esta administración está contemplando todas las opciones también la militar para evitar que Irán consiga armas nucleares el anuncio hecho por Teherán que en pocos días superarán los límites de enriquecimiento de uranio establecidos por el acuerdo internacional que la Administración Trump rompió de forma unilateral hace un año junto a los recientes ataques de petroleros en el Golfo son para la Casa Blanca una provocación que amenaza al personal y a los intereses de EEUU en la región a la que asegura que responderá con firmeza junto a sus aliados aunque por el momento no ha dicho cómo

Voz 0858 18:39 de momento a sus aliados al menos los europeos tienen bastantes dudas sobre la autoría de esos ataques a petroleros Europa pide una investigación independiente y la Alta Representante de la Unión Europea la italiana Federica Mogherini viaja hoy a Estados Unidos para pedirle

Voz 3 18:55 su voy Solana de esta ley

Voz 1727 18:58 en el ya de una vez

Voz 10 19:01 tensión en la zona

Voz 0858 19:04 sin dejar Europa los temas europeos ayer se confirmó que la eurodiputada española Iratxe García del PSOE será la presidenta del grupo socialdemócrata en la nueva Eurocámara que se va a constituir el próximo dos de julio García ya acatado la Constitución ante la Junta Electoral Central no lo han hecho Neurology Junqueras que no recibió la autorización del juez para salir de prisión ni tampoco Carles Puigdemont Toni Comín estos dos últimos lo intentaron a través de su abogado de Gonzalo bulle que trató sin éxito de entregar a la Junta un acatamiento por escrito ante un notario belga hay daba buenos días

Voz 3 19:40 buenos días Javier yo resultados que ninguno tiene había

Voz 0858 19:42 la de hoy la condición de eurodiputado así porque la ley española

Voz 0125 19:45 dije que los aludidos se presenten en persona jurar la Constitución y como eso no ha sucedido la Junta Electoral ha declarado vacantes los puestos de eurodiputados depués de Money de Coming in suspendido sus prerrogativas como parlamentarios europeos los dos serían detenidos de venir a Madrid así que quién ha aparecido su abogado Gonzalo boya con dos poderes en la mano en los que los políticos huidos jura en la Constitución española por imperativo legal

Voz 22 20:06 hacer los trámites que tenemos que hacer que ahora son meramente administrativos

Voz 0978 20:09 Cesáreo acudiremos evidentemente

Voz 22 20:12 en Burgo al Tribunal de Justicia el Unión Europea

Voz 0125 20:14 tampoco ha ido a jurar la Constitución han sido Josep Borrell pone impedimentos de agenda el ministro será convocado el jueves que viene para que prometa

Voz 0858 20:21 gracias a la Fiscalía se opone a que el Supremo deja en libertad a cuatro de los acusados en el juicio del pluses Karma él Jordi Sanchez Jordi Turull Josep Rull han pedido quedar en libertad hasta que se dicte sentencia ya terminado el juicio pero el Ministerio Público cree entre otras cosas que sigue habiendo riesgo de fuga Alberto Pozas

Voz 0931 20:40 según la Fiscalía la situación de los presos del proceso no ha hecho sino empeorar después de sus discursos al final de la

Voz 0089 20:46 mucho que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer soy independentista no lo voy a esconder los hoy los

Voz 0931 20:55 siempre defenderé el ejercicio del derecho tutor eliminación insiste la Fiscalía que estas últimas palabras demuestran que no están arrepentidos y eso aumenta por tanto el riesgo de reiteración delictiva también se mantiene el riesgo de fuga la Fiscalía concede que el juicio ya terminado pero que ahora están a la espera de sentencia ISIS fuga son condenados la sentencia no se podría ejecutar

Voz 0858 21:13 seis y veintiuno cinco y veintiuno en Canarias a partir de las ocho de la mañana les vamos a contar en Hoy por hoy novedades sobre el caso Oikos esa presunta red de amaños en el fútbol a través de las apuestas que además ya sabemos blanqueaba dinero negro del narcotráfico lo hizo su estamento uno de los cabecillas de la trama el exfutbolista Carlos Aranda a quién la policía investigó colocando micrófonos en su coche esos audios confirman según los agentes que Aranda lavaba abunda abundantes sumas de dinero procedentes como decimos de la venta de droga Ana Terradillos buenos

Voz 1727 21:46 días buenos días el sumario del caso y consigue

Voz 0125 21:48 esta Pando el papel que desempeñaban los implicados en esta trama por ejemplo Carlos Aranda que un mes antes de que la policía ejecutase la operación seguía traficando con drogas intentando instalar su negocio aquí en Madrid los audios han desvelado que la familia Aranda era una organización criminal que respondía con la extorsión dice la policía agresión y palizas las personas que intentaban introducirse en el mercado ilícito la policía insiste en que el objetivo de arándanos los apaños porque lo consideraba como una inversión para blanquear el tráfico de drogas es decir su objetivo a la hora de participar en esta presunta trama de amaños deportivos era blanquear capitales procedente del tráfico de drogas el informe de la UDEF es taxativo Carlos Aranda Reina fue utilizado por su familia en su condición de futbolista para blanquear el dinero procedente del tráfico de estupefacientes

Voz 0858 22:38 el todavía de la justicia sale vuelve a complicar el horizonte judicial a Francisco Camps la jueza que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia acaba de pedir su procesamiento en contra del criterio de la Fiscalía que pedía dar carpetazo a la causa abierta contra el ex president de la Generalitat valenciana

Voz 10 23:05 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy bien Facebook Hoy por hoy

Voz 23 23:19 la Cadena SER presentan el placer de escuchar el sábado por la tarde fue a la pastelería

Voz 10 23:28 el centro comercial

Voz 23 23:31 después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargo chocolate el preferidos de su hijo el que escogió estaba adornado con una nave espacial la forma lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras bajo el planeta el pastel pero que era un hombre mayor con cuello de toro escuchó sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente él pasteleros llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de este club y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo te iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 24 24:52 oyentes de la SER escucharles

Voz 1727 24:55 la esta acción ratio difusa

Voz 10 24:57 es hora de emisiones Radio Barcelona

Voz 3 25:03 con esta conoce empezó la cadena si África muchos años bueno no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero b4

Voz 10 25:16 Brenda la acción ratio difuso hora mira J I has visto de misiones J la estación J ratio dispuso hora eh uno Barcelona La estación J I A J Radio pero da igual a los inicios de la radio y lo hago pero no lo hizo una primera adiós a Barcelona

Voz 6 25:44 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustarle

Voz 10 25:49 el uno uno J I de misiones ratios

Voz 0858 26:05 en Hoy por hoy enseguida vamos con los deportes pero antes escuchen la lección que han dado un grupo de chavales a sus padres en pleno partido de fútbol base decidieron dar la espalda a la grada en la que no paraban de discutir sus padres con otros padres del equipo rival Andrea Villoria bueno sí

Voz 3 26:23 buenos días lección de los alevines del Málaga que el dolor

Voz 25 26:25 hongos enfrentaban al Sporting de Lisboa y en las gradas cuando que empieza como cánticos acaba en pelea cuando lo de excursión sube de tono

Voz 1727 26:39 a sus acompañados por los

Voz 25 26:41 entrenadores los chavales van hacia la grada y les dan la espalda Un gesto que cambian los insultos por aplausos y a su entrenador como reconocía ayer en La Ventana con Carles Francino

Voz 26 26:51 no no son buenas noches hemos visto intentamos ayudar que el fútbol formativo se acabe espejos no estamos en contra de cualquier violencia verbal que ocurra

Voz 25 27:02 los pequeños no sólo ganaron en juego limpio sino que también se llevaron la copa casa gracias Andre Agassi

Voz 0858 27:18 la victoria de anoche deja el Real Madrid de baloncesto Sampe al borde del título de la ACB

Voz 1161 27:22 no ochenta y uno ochenta con los últimos veinte segundos de infarto en los que los blancos llegaron perdiendo con el Barça por cinco puntos un triple a dos segundos del final de Jaycee Carroll colocan ese dos cero en la final el área hablen con el Larguero sobre esa última jugada del partido

Voz 7 27:35 yo estaba pensando Ales vamos a tirar a para meter para ganar a partido oí Ci tenis o miedo que iba a acabar a tiempo pero tome tiempo hoy

Voz 0858 27:46 consta de hermano tenía buenas sensaciones

Voz 7 27:49 sí el otro lado fuimos a casa

Voz 1161 27:52 final que ahora se traslada a Barcelona para el tercer partido mañana a las nueve si hiciera falta el cuarto sería también el viernes de nuevo en Barcelona

Voz 0978 27:58 sí sí se fuera a la cosa al quinto la final

Voz 1161 28:00 Madrid En cuanto al fútbol la selección española empataba a cero en con China la última jornada del grupo en el Mundial femenino y pasa como segunda a la primera ronda de octavos de su historia en un Mundial no especuló esta plaza encaminadas debida a cruzarse con el ganador del Suecia Estados Unidos del próximo jueves en el Larguero Virginia Torrecilla no le importa haber terminado segundas de grupo porque se ha cubierto el primer objeto

Voz 27 28:19 pues es verdad que que hemos tenido varias ocasiones pero bueno China ha sabido ha sabido defender muy bien la son muy muy atenta a todo pero bueno lo importante que me ha dicho antes ese se lo objetivo que era pasaría soy lo hemos conseguido

Voz 1161 28:29 ante un equipo que se las puso difíciles con su elevada agresividad no

Voz 27 28:32 juego sí sí que ya lo hemos visto pero bueno al final duques fútbol les yo creo que no lo tengo ningún mal al fin al cabo tienen que saca sus armas y son ellas pues a por todas no

Voz 1161 28:39 termina el líder del grupo Alemania ganaba cuatro cero Sudáfrica hay en el grupo A Francia termina primera tras ganar uno cero a Nigeria hay segunda noruega que ganaba dos uno a Corea del Sur hoy se completará el grupo C a las nueve Italia Brasil a Jamaica Australia en cuanto al Europeo sub veintiuno disputados ayer los dos partidos del grupo B Austria dos Serbia cero y Alemania tres Dinamarca uno hoy tendremos los dos del Grupo C a las seis y media Rumanía Croacia a las nueve Inglaterra Francia España jugará mañana la segunda jornada ante Bélgica del mercado de fichajes del portugués yo Félix está en Madrid con su agente Jorge Mendes podría cerrarse hoy su acuerdo con el Atlético que está dispuesto a abonar su cláusula de ciento veinte millones que tiene con el Benfica en cuanto a las salidas del Real Madrid Marcos Llorente podría ser también su compañero Atlético Madrid con el que tiene un acuerdo una vez que Zidane no cuenta con él hay dos impedimentos que salga Rodrigo del club rojiblanco y que el Real Madrid baje sus pretensiones de los cincuenta millones a veinte veinticinco algo que el Atlético sí podría asumir además Valencia Barça barajan un cambio de porteros en que decir ese día el equipo de Marcelino inepto con Valverde mientras los azulgrana y también el Real Madrid siguen picando por Neymar al que rige el jeque al que la IFPI casi puso llenan el mercado en el Barça no se mojan Josep Vives no se trata de dejar ninguna puerta abierta ninguna puerta cerrada sencillamente es algo en lo que nosotros lo vamos a entrar y es evidente que hay una historia con vamos a Daniel que esta hechos Rodrigo el brasileño Rodrigo es el señor fichado hace un año vestirá hoy de blanco por primera vez en el Bernabéu será a la una de la tarde

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias aparcamos unos segundos los pactos electorales para contarles algo con mucho interés en un país con tanto paro como España a partir de hoy se abre el plazo para presentarse a las oposiciones a la Administración General del Estado para cubrir más de ocho mil puestos de trabajo su oferta que en esta ocasión un setenta y uno por ciento más de plazas que en la anterior convocatoria

Voz 0858 30:33 el Gobierno quiere suplir así el alto número de jubilaciones previstas porque de aquí a diez años calculó en casaron retirado la mitad de los actuales empleados públicos a estas oposiciones está previsto que se presenten doscientos mil aspirantes además el gobernador del Banco de España y el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles creen que los clientes acabarán pagando de una forma o de otra los nuevos costes que los bancos deben asumir por la reforma hipotecaria por el impuesto previsto a las transacciones financieras Carlos Sevilla doble recado a los clientes el P

Voz 1153 31:05 pero lo lanzaba el gobernador del Banco de España Pablo Hernández huecos cree que la nueva ley hipotecaria aporta más seguridad jurídica pero dice que los nuevos costes que tendrán que pagar los bancos provocarán un encarecimiento de las hipotecas

Voz 6 31:16 y esto pues bueno en condiciones normales pues efectivamente podría es suponer que las entidades tratar de trasladar estos sobrecostes vía incrementos de los de los precios

Voz 1153 31:27 algo parecido decía consejero delegado de bancos y mercados sobre los impuestos a las transacciones financieras que plantea el Gobierno

Voz 28 31:33 Javier Hernani es que es un error en sí mismo porque si hay gente que piensa que el y el y pues otras financieras lo pagan lo paga la banca o lo paga eh bueno pues pues eh no sé no sé quién eh desconocido y malvado pues pues esto es que no es así he puesto otras financieras terminará pagando como siempre el ciudadano

Voz 1153 31:52 palabras de los reguladores en el seminario sobre finanzas sostenibles que se celebra en Santander y en el que hoy intervendrán entre otros directivos de cabe hay ANFAC ING o Triodos Bank

Voz 0858 32:01 preseas Carlos el fabricante de móviles Huawei ya pone cifras a las pérdidas que va a tener por el veto de Estados Unidos

Voz 17 32:08 su número en los próximos dos años reduciremos nuestra capacidad y los ingresos serán treinta mil millones de dólares menores respecto a nuestras previsiones que anima con India

Voz 0858 32:18 fundador de la compañía ha confirmado que las ventas de sus móviles fuera de China ya han caído un cuarenta porte y nos acercamos a la DGT a ver qué tal se circula a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 29 32:30 buenos días primeras retenciones sobre todo para entrar en las grandes ciudades en Madrid tráfico intenso a dos Torrejón a cuatro Pinto A42 Parla cinco Alcorcón en la en Barcelona misma situación Intesa la entrada en la C58 en San Quirze del Vallés en Barberà también en la Ronda Litoral en la B diez en la zona de Poblenou hacia el nudo de Llobregat además estamos muy pendientes en Vizcaya de un accidente en la nacional doscientos cuarenta en sentido Bilbao

Voz 0858 32:55 gracias Teresa hoy será un día soleado en toda España salvo en Galicia donde lloverá ojo porque es esperan temperaturas muy altas en el Valle del Ebro los termómetros pueden llegar allí a los treinta y ocho grados

Voz 2 33:07 este verano tú puede ser el Rey Henri de la serie es el rey de los Stories el rey del Play el Read que los datos el Rey D sólo ahora hace inevitable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses

Voz 10 33:22 forma tiene el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 30 33:28 buscador de la ahorro ahorrarnos esperado un paquete tres meses para no pagar gastos de envío ahorrar Samsung Festa y llevarte un Galaxy A veinte por sólo ciento setenta y nueve euros y además un treinta por ciento de descuento en fundas y carcasas Samson sólo del quince al veinte de junio buscadores del ahorro venida Fun House

Voz 2 33:47 hace reír al gran reto ya fotos muchas fotos

Voz 10 33:56 te hace feliz la patria una marcan desde la ventana todo se oye Fuller

Voz 31 34:10 bueno lo primero lo cursi

Voz 10 34:16 cada tarde de jueves

Voz 31 34:18 pues yo estoy casado cambió como segundo punta

Voz 10 34:21 eh

Voz 1 34:24 todo por la radio

Voz 10 34:25 este nombre amigo o amiga Ramona Liza jugar a Ramón analiza Lavín

Voz 32 34:30 habla con Carles Francino en la SER

Voz 6 34:38 en Hoy por hoy

Voz 10 34:41 oye

Voz 6 34:42 eh

Voz 1727 34:48 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España con la primera moción de censura que se anuncia sólo unos días después tres días después de que se constituyen los ayuntamientos en todo el país se anuncia moción de censura en Huesca Aragón Ana Sánchez Borrallo buenos días

Voz 0148 35:07 hola qué tal buenos días el Partido Popular va a presentar

Voz 1727 35:09 esa moción contra el socialista Luis Felipe que se proclamó alcalde como lista más votada por la ruptura inesperada del pacto de la derecha hubo un voto en blanco de un concejal que todavía no sabemos quiénes

Voz 0148 35:22 no no lo sabemos la candidata del PP Ana Alós anunció ayer esa moción de censura que señaló de forma directa a Ciudadanos porque considera que entre sus tres concejales está el famoso votó en blanco

Voz 0385 35:32 tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema si ellos siguen manteniendo que no fueron los que llevaron a cabo ese voto en blanco si sigue manteniendo que ese pacto era lo que querían llevar a cabo no tendrán ningún problema es respaldar esta moción decía

Voz 0148 35:46 el sur a todo esto Ciudadanos no aclaran si va a apoyar o no la moción de censura su candidato a la alcaldía de Huesca José Luis cadena en Twitter pedía ayer que antes la popular Ana los se disculpe por mentir a los oscenses cadena está muy molesto porque a los haya negado que el PP ofreció esa alcaldía Ciudadanos

Voz 1727 36:04 en Galicia el alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jakome que promete dar mucho juego mediático en esta legislatura ya es noticia porque ha sido multado por la Policía Local en su primer día de trabajo el coche de su empresa una empresa de televisión estaba aparcado en una plaza reservada para el vehículo oficial de la Alcaldía la era Capello muchos días

Voz 1271 36:26 bos días los agentes han multado a uno de los coches del canal privado de Jakome Áurea TV donde se emitió hace una década esa entrevista que se ha hecho tan viral porque se ve al nuevo alcalde rodeado de botellas de vino y hablando a gritos el vehículo en cuestión estaba aparcado ante un acceso al edificio municipal justo en el sitio reservado para la Alcaldía este no es el único disgusto que ha tenido Jakome en su primer día de trabajo porque uno de los locales que tienen las galerías centrales de Ourense ha sufrido una pintada traidor es la palabra que se puede leer en el escaparate las críticas al pacto de democracia orensana con el PP no han cesado en los últimos días es que Jakome había arremetido múltiples ocasiones contra la saga de los Baltar este acuerdo permite que continúen en el gobierno de la Diputación de Ourense

Voz 1727 37:14 según publica hoy La Vanguardia la autopsia confirma que la niña de trece años encontrada muerta en su casa de Mataró en Barcelona fue asesinada y los Mossos buscan ahora su hermano que también es menor de edad Cataluña Joan Bofill día Mon días

Voz 0931 37:29 que fue una muerte violenta la menor de edad apareció muerta con un corte en el cuello a partir de aquí los Mossos están intentando determinar si se trataría de un asesinato o de un suicidio estaría también como dices Se busca al hermano también menor de edad de dieciséis años que está desaparecido la madre de los dos chicos se marchó el viernes a Rusia dejó a los dos adolescentes solos

Voz 1727 37:50 bingo al ver que su hija no le contestaba

Voz 0931 37:52 pidió a un amigo que se acercara al piso fue cuando se encontró el cuerpo de la chica en su habitación los Mossos también han ido interrogando a los vecinos

Voz 33 38:00 no de cara la madrugada del viernes al sábado

Voz 17 38:02 es un golpe muy fuerte sobre las tres de la madrugada

Voz 0931 38:05 mujer por ejemplo que ha contado al que no conocía personalmente a la familia pero que entre los vecinos aseguran que habrían escuchado un golpe muy fuerte la madrugada anterior a que fuera encontrada la víctima fue en un bloque de pisos del barrio da Sardañola da matar

Voz 1727 38:17 ya ha muerto el profesor de Oviedo que llevaba casi una semana en la UCI por una paliza que un grupo de jóvenes le dio en las fiestas del barrio de la Florida la policía y la familia piden ayuda para encontrar los autores Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 38:31 buenos días la Familia difundido mensaje en las redes sociales en el que pide que se facilite a la policía cualquier dato que permita identificar a los tres jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años que le propinaron la brutal paliza ha sido refundido por más de siete mil personas la víctima David Carnaval de treinta y tres años fue agredida el término de una verbena de el barrio en Oviedo en la Florida los agresores le pidieron tabaco y la emprendieron a golpes con él al no dárselo apenas intercambiaron palabra sufrió un traumatismo craneoencefálico y varias hemorragias luchó una semana entre la vida y la muerte y ayer falleció David Carrascal iba a presentarse en sábado a las oposiciones de Magisterio acababa de firmar un contrato para incorporarse a un empleo en septiembre en Londres

Voz 6 39:19 hoy se entregan los pre

Voz 1727 39:21 míos Fronteras del conocimiento de la Fundación BBVA unos galardones que reconocen la innovación en las ciencias y en las artes se entregan por primera vez en Bilbao Euskadi Youssou Segovia

Voz 1153 39:35 bueno sí entre los premiados en esta undécima edición está ahí LAN que inventó el sistema de iconos que usamos hoy en día para comunicarnos con ordenadores y móviles el físico Jonathan Gregorio por sus estudios sobre la subida del nivel del mar o la economista Claudi Golding por su análisis histórico del papel de la mujer en la economía y la brecha de género el alcalde Juan María Aburto les dio ayer lo en medida de que esta cita

Voz 34 39:54 Duff encarna como pocas esa búsqueda casi siempre de nuevos horizontes que cada dos años reconoce y es con la entrega de estos importantísimos galardones considerados en muchos casos la antesala de los premios Nobel

Voz 1153 40:11 todos están en la capital vizcaina salvo el lingüista estadounidense Noam Chomsky que no ha podido venir por su delicado estado de salud un abrazo ayer su buen día

Voz 35 40:18 no

Voz 6 40:23 me ganarme ante esta madrugada cien

Voz 1727 40:37 cientos de miles de personas han salido a las calles de Toronto en Canadá para celebrar la victoria de su equipo en la NBA el equipo de los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka fiesta con sobresalto porque ha habido un tiroteo que deja cuatro heridos de bala y ha provocado una estampida hay daba

Voz 3 40:55 a sucedió en torno a las diez de la noche hora española cuatro de la tarde en Toronto una gran marea humana se agolpaba en el centro de la ciudad canadiense celebrando que su equipo el Toronto Raptors había ganado la NBA

Voz 15 41:06 cuando de repente en medio de la fiesta cunde el pánico

Voz 10 41:12 a disparar entre el público la gente sale despavorida las balas alcanzan a cuatro personas

Voz 3 41:18 y la policía en cuestión de minutos detiene a tres sospechosos que considera los responsables mientras aunque los organizadores de pedir calma

Voz 15 41:26 se producen dos avalanchas

Voz 3 41:30 ninguna de las cuatro víctimas tiene heridas que pongan en riesgo su vida la celebración ha sido tan multitudinaria los organizadores estiman la asistencia en torno unos dos millones de personas que algunos de los presentes han enterado después a través de las redes sociales de lo sucedido en el momento del tiroteo han confundido el sonido de los disparos con el de fuegos artificiales

Voz 1727 41:52 la fiscalía alemana cree que hay una motivación política detrás del crimen sin resolver de un político de la CDU del partido de Merkel y los investigadores apuntan a la extrema derecha corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 1271 42:06 estos semanas de especulaciones Fiscalía alemana asume la investigación por el asesinato de Valter que un político local de la CDU que apareció muerto con un disparo en la cabeza en la terraza de su casa el pasado dos de junio la detención este domingo de un hombre con fuertes vínculos con la extrema derecha en el pasado ha encendido las alarmas ha llevado al Ministerio Público a asumir una motivación política Luque presidente del Gobierno en Hesse había sido amenazado de muerte por defender la política de acogida refugiados puesta en marcha por Merkel en dos mil quince

Voz 36 42:37 las estiman en Extremis una cinta

Voz 1271 42:40 con la vida pasada del sospechoso hoy sus opiniones públicas expresadas hablan en el sentido de que hay un trasfondo de extrema derecha y el caso ha explicado Un portavoz del Ministerio Público pues el detenido colaboró con el partido neonazi NPD y otros grupos violentos de extrema derecha en mil novecientos noventa y cinco fue condenado a seis años de cárcel por un ataque a un centro de refugiados el caso ha conmocionado a la opinión pública alemana y la propia Merkel a través de su portavoz ha expresado su deseo de que el casos esclarezca lo más rápido posible

Voz 1727 43:15 el Gobierno de Portugal compra y asume el control total de la red de comunicación utilizada por los equipos de emergencia en los incendios forestales una red que ha fallado en varias ocasiones y que impidió por ejemplo la coordinación en el rescate de uno de los incendios más graves de los últimos años informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 37 43:35 coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia de Pedro grande el devastador incendio en el que murieron sesenta y seis personas en junio de dos mil diecisiete el Estado luso ha adquirido el sistema integrado de redes de Emergencia y Seguridad de Portugal o Ciprés el polémico sistema de comunicaciones de emergencias que falló durante los incendios de hace dos veranos las Sir es una red público privada gestionada pero el Estado luso y las teleoperadoras al Thyssen y Motorola cayó en hasta nueve mil ocasiones a lo largo de dos mil diecisiete imposibilitando la coordinación de los equipos de emergencias y obstaculizando el socorro de las víctimas en momentos críticos con el fin de garantizar la cobertura y mejorar los recursos disponibles el Gobierno de Antonio Costa ha pagado un total de siete millones de euros por la empresa que pasará a ser

Voz 0456 44:19 lentamente pública a partir de diciembre al Pro

Voz 37 44:22 volcar la compra el presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa ha señalado que ahora será el Gobierno quien tendrá que asumir la responsabilidad si el sistema vuelve a caer

Voz 38 44:36 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir

Voz 6 44:54 es fiable

Voz 38 44:57 toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 17 45:00 mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado además parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno quieren darle ungido a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad informa técnico punto es que en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno y pide ya financiación ICO en tu banco empezamos

Voz 39 45:30 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 40 45:45 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 41 45:50 el y el eh

Voz 42 45:57 no

Voz 1727 46:00 Sánchez debe ir a lo suyo dice esta mañana José Mari

Voz 1100 46:04 buenos días Pepa ni ustedes Miguel ojo OTAN descreídos para dar pábulo a esta payasada de los chicos de la derecha una doctrina que hoy se enfadan por no sé qué y mañana por no sabemos cuánto Vox supone digno con el PP el PP con Ciudadanos al revés tanto da pero el respetable ya no se crea ninguno de ellos miras excursiones de las juventudes falangistas cantaban aquello de Vamos a contar mentiras y aún siguen con las diez pares corriendo por los mares y las sardinas por los montes FIFA Martin así engañifa más votaran juntitos como un solo hombre de una sola mujer bien prietas las filas así que salté moros el trámite de otras comunidades sin querer ser falsas peleas vayamos a la investidura donde Pedro Sánchez tendrá que hacer encaje de bolillos para obtener en la segunda vuelta olvídense de mayorías más votos positivos que negativos saben cuál debería ser la primera condición para lograrlo pues que echan la basura todos los complejos ante la derechona nunca espere otra cosa crispación crispación y crispación y ofrezca un programa de fuerte contenido social que femenina sangrante desigualdad que sufren en no pocos españoles como les suena una nueva fiscalidad más distributiva una reforma laboral más justa además de resolver de una vez por todas el problema de las pensiones el ojo izquierdo

Voz 1727 47:34 se saben se conocen ya las notas de Selectividad en algunas comunidades así que preguntamos a las familias y a los estudiantes

Voz 0456 47:43 tenemos de todo vamos a empezar con las buenas noticias que trae Nieves desde Campo de mirra en Alicante

Voz 6 47:48 hola buenos días pues sí ha probado la hierba jugó después de más

Voz 10 47:55 con un año Mendo llena de

Voz 6 47:58 hervía el sitio si aprueba ahora nos queda la segunda parte ya no solamente es la nota que la tiene sino que después de hacer un súper esfuerzo en dos de inglés harán luchamos contra la plaza plazas reducidas cuarenta plazas ya esperar pero de todos modos quiero felicitar de aquí desde aquí a mi hija Carmen muchas felicidades

Voz 1727 48:22 Carme muchas felicidades desde hoy por hoy también a su madre Nieves que ese examen

Voz 0456 48:28 es un poco como todas las madres no si examinamos si los padres un beso malas noticias Un poco más arriba

Voz 43 48:34 Roberto de Valencia gracias al famoso examen de Matemáticas Mi hijo no podrá optar casi en su cuarta opción de carrera posiblemente sabría expiar fuera de la comunidad un chaval que llevaba un bachiller de casi nueve mil La Bella que puso a su abuela en San Nicolás lo hemos convertido en antorcha lo que no sé es a quién vamos a quemar

Voz 1727 48:55 a Wert aquel examen de de selectividad tan difícil en la Comunidad de Valencia que provocó tantas quejas un abrazo

Voz 0456 49:03 todavía más al norte dudas las de Montse de Tarrasa

Voz 36 49:06 pues todavía no lo sé lo que ha pasado no porque ya lo sabía ha dicho que como he dicho nada costó ya lo sé es que ese les dije a la Selectividad ella dijo alzaba una semana para detectarla o sea que es todo un caos lo entendían empezará a la misma hora determinada la misma ahora con los mismos exámenes o al

Voz 0456 49:31 de eso Montse que apruebe la niña sobre política nacional Borobia

Voz 44 49:36 en nuestra época tuvo unos payasos que Noah hizo reír mucho ahora hay tres payasos en España que no hace

Voz 17 49:46 llorar

Voz 0456 49:46 el beso salvador que no sabemos es qué payaso serán más pistas dentro de media hora son las siete

Voz 1727 49:52 menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 0978 50:02 a Gutiérrez qué tal buenos días con bastante calor otra vez en Madrid y las temperaturas a mediodía igual que ayer treinta y dos grados de máxima en algunos puntos de la región conciertos totalmente despejados el nuevo alcalde de Madrid del PP José Luis Martínez Almeida responde a Vox en la SER la formación de ultraderecha ha anunciado que suspende las negociaciones de gobierno en la Comunidad porque consideran que los populares han incumplido los compromisos adquiridos con su formación el pasado viernes en la constitución del Ayuntamiento de la capital Almeida en La Ventana de Madrid niega la mayor ir recuerda que están en plena negociación escuchamos a Rocío Monasterio y el alcalde de la capital sentido lo único que sé es que hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno

Voz 1727 50:45 no y que incluye concejalías de gobierno para