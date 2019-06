Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:35 a los que ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que hay apoyo no hay apoyos en breve no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España

Voz 1727 00:45 pero que lo que Ábalos llama la espiral de apoyos es fundamental en una investidura no si hay que se va pero ir Pana en fin de no pactar apoyos previamente las alternativas son que se reedite en segunda votación una suma parecida a la que hizo presidenta del Congreso Meritxell Batet con el voto de varios partidos minoritarios más Unidas Podemos

Voz 4 01:06 por qué PP o Ciudadanos se abstenga la morada Noelia Abellán lo planteaba en modo de disyuntiva del Partido Socialista tiene dos caminos te haga lo que considere oportuno pero no es el camino

Voz 5 01:20 esta hoja de ruta sigue siendo clara y que lo que es la que responde a la voluntad de la mayoría de la gente que votó el veinte

Voz 0867 01:25 eso sí progresismo quince ahí no Beret es sabes

Voz 1727 01:28 dicha que empieza a parecerse a la izquierda en de fragmentación en seguida les contamos el lío en ciudadanos con Manuel Valls pero hay lío también en el Ayuntamiento de Madrid Vox dice que le prometieron concejalías y no se las han dado el alcalde les pide paciencia Rocío Monasterio José Luis Martínez Almeida

Voz 0867 01:45 ya hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones lo que digo es que hay veinte días de proceso de negociación y que nosotros cumpliremos el acuerdo con Vox

Voz 1727 02:09 es martes dieciocho de junio hoy hoy la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne para decidir qué hace con los tipos de interés si aguanta la presión de trampa para que los baje y compense así las consecuencias de su guerra comercial y quizá de otras guerras más convencionales por qué esta noche anuncia lo que envía a mil militares más a Oriente Medio para hacer frente a la supuesta amenaza de Irán alcen Europa pide contención y hoy Mogherini visita a la Casa Blanca el Vaticano abre la puerta a ordenar sacerdotes a hombres casados en las zonas aisladas del mundo

Voz 6 02:45 pues sí con el Papa Francisco ha abierto unos canales de escucha donde aparecen cuestiones que a lo mejor estaban pero que no se escuchaban uno aparecieron tan tan claramente Lago

Voz 1727 02:56 el documento presentado por este jesuita en Roma tendrá que votarse el próximo mes de octubre en menos de un año vuelve la cosecha más salvaje de la literatura

Voz 7 03:06 el ganan ahora que es el pariente ya caliente

Voz 0867 03:10 que tendrán el honor de representar al día

Voz 1727 03:15 no es de la escritora de Los Juegos del Hambre anuncia una precuela de la saga saldrá a la venta en mayo de la año que viene y contará la historia de un mundo ficticio dividido en clases sociales cuyo representante se enfrentan cada año a una luchamos y en los deportes la selección española no conocerá hasta el jueves a su rival en los octavos del Mundial femenino Sampe

Voz 1161 03:44 hasta que se cierre el grupo F saldrá del que ganen en Estados Unidos Suecia en caso de empate serían las estadounidenses ayer empataba empate a cero con China segundas de grupo y objetivo cumplido Virginia Torrecilla en El Larguero

Voz 8 03:54 es verdad que que hemos tenido varias ocasiones pero bueno China ha sabido ha sabido defender muy bien ha estado muy muy atenta a todo pero bueno lo importante que me ha dicho antes si se lo objetivo que era Vasari soy

Voz 1727 04:03 no hemos conseguido líder de este grupo Alemania ganaba cuatro cero

Voz 1161 04:06 Sudáfrica en el grupo A Francia primera ganaba uno cero a Nigeria segunda Noruega gané ganó dos uno a Corea del Sur hoy se completará el grupo C a las nueve Italia Brasil y Jamaica Australia

Voz 1727 04:17 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:20 buenos días hoy pequeño cambio de tiempo que afectará solo al noroeste de la península llueve en Galicia lo ha hecho en las últimas horas lo irá haciendo en distintos momentos de la jornada a lo largo de la tarde esta lluvia también alcanzará Asturias de manera más aislada Cantabria así como la provincia de León Norte de Palencia en el resto del país haciendo mucho sol ambiente sólo un poco fresco ahora mismo durante la tarde temperaturas sin grandes cambios subiendo un poco cerca del Mediterráneo en el Guadalquivir por ejemplo perdón en el Valle del Ebro máximas de hasta treinta y ocho grados son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

cualquier coalición

Voz 1906 06:06 es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña y es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto

Voz 11 06:16 con nuestra prioridad absoluta es que Juan Mari presida la Junta Andalucía que haya un gobierno de cambio a partir de ahí como usted entenderá con cinco partidos políticos en el arco parlamentario sería una irresponsabilidad a mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima de la mesa

luego vino la foto de Colón los pactos con Vox y la elección de Valls entre Colau y Maragall Óscar García buenos días

Voz 1645 06:39 al buenos días Ciudadanos en va a conformar su propio grupo en el Ayuntamiento de Barcelona después de romper definitivamente con Manuel vais Inés Arrimadas portavoz nacional

Voz 0793 06:48 es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía por tanto pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos tres señor Manoel Weiss allí vamos a tener grupos diferenciados

Voz 1645 07:01 es la principal grieta abierta su apoyo a Ada Colau pero lo cierto es que la dirección reconocen que no ha sido la única fuentes de Ciudadanos no dudan en calificar de injusto e ingrato el comportamiento que ha tenido Valls durante este año y dos meses que ha durado su matrimonio con Ciudadanos especialmente miran estas fuentes el trato que ha tenido hacia Albert Rivera quién ha dado finalmente el visto bueno a romper con el ex primer ministro francés después de que el grupo de Ciudadanos en Barcelona trasladarse a Madrid su incomodidad por esta situación según fuentes de la Dirección la decisión fue comunicada por el número dos del partido

Voz 0858 07:34 José Manuel Villegas que llamó por teléfono a mano

sobre el momento que atraviesa Ciudadanos la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 07:55 dice la cúpula de ciudadanos que rompe con Manuel Valls su líder y candidato por Barcelona posea que rompe con el líder interno capaz de desafiar Albert Rivera ese amigo de Vox es una manera de atacar la disidencia interna de quebrar el espinazo cuando Albert Rivera descubrió los encantos de concurrir hermanado con la ultraderecha se acabó el juego liberada interno del partido que aspiraba a ser centrista el lema era ahora engordar a aquel a quién se pretendía aparentemente sustituir el PP y apoyar los ultras sin que se notara es la desvergüenza más desvergonzada democracia soy amigo de los para fascistas pero que no se note Gobierno con ellos pero no he pactado les normalizó pero lo disimulo hace bien Rivera machacando aval sólo él con Luis Garicano es capaz de desafiar su liderazgo

ayer les contábamos la lluvia de insultos machistas que según las concejalas de Colau recibieron en la calle por parte de forofos independentistas pues escuchen Ernest Maragall

Voz 1906 09:17 si hubiésemos tenido el sábado por la tarde en Barcelona un gobierno formado por Esquerra Republicana hay Barcelona en como el ambiente en la plaza hubiera sido mucho más positivo hubiera sido de respeto mutuo sea decidido otra cosa es su responsabilidad pero que no nos digan que esto significa superar los bloques porque es exactamente lo contrario que es externo

Voz 1727 09:38 es lo que tiene votar mal que luego te insultan te pueden perder el respeto también allí en Cataluña el empresario independentista Joan Carandell se ha estrenado como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona así

Voz 13 09:51 toman para en dar respuesta la voluntad

Voz 1727 09:53 dos sintonía

Voz 13 09:56 o tu dotar midiendo a las empresas que respeten

del PP dice que no ve peligrar la investidura de Isabel Díaz Ayuso después del presunto plantón de Vox por el presunto incumplimiento del pacto que alcanzaron en el Ayuntamiento

Voz 1275 10:14 sí están tranquilos al menos de puertas para afuera no entienden en el PP porque Vox inquietas y Senado veinte días de plazo para pensar en qué puestos de la capital acabará ultraderecha Javier Ortega Smith es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid J José Luis Martínez Almeida nuevo alcalde de la capital

Voz 1727 10:29 miedo que la es un pacto de gobierno

Voz 14 10:32 con concejalías de Gobierno con concejalías delegadas con concejalías de distrito con entes con empresas con organismos todo lo que significa el el poder municipal en cumplimiento

Voz 0867 10:42 de haber sino ha transcurrido el plazo previsto parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox si les pediría que se siguiera negociando en la Comunidad de Madrid que me parece lo lógico y lo razonable porque hay unos términos de unos plazos para la investidura

Voz 1275 10:56 dice que al menos les corresponde una concejalía Madrid pero los populares hasta la fecha sólo piensan en darle alguna junta de distrito la clave está en ese papel al que aluden las dos partes pero que nadie enseña lo firmaron Teodoro García Egea a Iván Espinosa de los Monteros horas antes de la investidura de Almeida la otra parte del acuerdo Ciudadanos no descarta a día de hoy que haya que repetir elecciones Si la extrema derecha boicotea el pacto con el PP

Europa reclama una investigación exhaustiva e independiente sobre los ataques a petroleros en el Golfo Pérsico con esa encomienda acude hoy a Washington la alta representante de la diplomacia europea Mogherini aunque el Gobierno de Donald Trump ya ha dado un primer paso justo en la dirección contraria esta madrugada ha ordenado el envío de mil soldados a Oriente Medio Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 12:48 los ministros de Asuntos Exteriores europeo rechazan la culpabilidad de Irán en los atentados contra dos petroleros

Voz 17 12:54 no hay forma de contrastar lo que unos y otros dice o sea que no podemos asignar responsabilidades porque son afirmaciones pero no hay pruebas categóricas que demuestren quién es el autor de esos atentados May afirmaciones en un sentido y el otro pero son afirmaciones seguramente de interés de parte no

Voz 0738 13:21 esta es así resumida por Josep Borrell y la posición mayoritaria en una reunión en Luxemburgo muy complicada tras la que Mogherini la alta representante viaja hasta Washington para reunirse con Pompeo reclamar a los Estados Unidos que eviten una escalada militar en la zona

Voz 1727 13:40 en la muerte del ex presidente de Egipto Mohamed Mursi ha sorprendido no sólo por la muerte en sí sino por las circunstancias estaba sentado en el banquillo de los acusados en uno de los juicios que tiene abiertos por espionaje cuando de repente ese desmayo tenía sesenta y siete años y los seis últimos los ha pasado detenido Nuria Tesón

Voz 18 13:59 el islamista fue depuesto en un golpe de Estado militar tras masivas protestas en las calles contra él en julio de dos mil trece Desde entonces ha permanecido en prisión y tenía varias causas abiertas por asesinato de manifestantes también por secretos de Estado a potencias extranjeras entre otras se le llegó a condenar a muerte aunque una repetición del juicio cambio esa condena y hoy el presidente había sido trasladado ante el juez para repetición de uno de esos juicios por espionaje el ex presidente ha colapsado y ha fallecido poco después de dirigirse al juez a quién la había pedido la palabra su familia lleva años denunciando que se le negaba el tratamiento para la diabetes y los problemas de riñón e hígado que padecía su

Voz 1727 14:35 jo confirmó su muerte a través de las redes sociales

Voz 1906 15:46 con Pepa Bueno el rector de la Universidad

tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad

Voz 1161 16:08 tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad

Voz 0867 16:13 por edades comparto la

Voz 1161 16:16 la solicitud de los estudiantes y el Consejo

Voz 1727 16:18 colar vuelve a reunirse hoy para tratar de desbloquear el decreto de becas del curso que viene la semana pasada lo vetó porque perpetúa el modelo ver qué hace que una parte de la ayuda sea fija y otra variable Adela Molina le

Voz 0011 16:32 la Comisión Permanente del Consejo Escolar vuelve a analizar el decreto de becas tras el rechazo de la semana pasada salvo sorpresa

Voz 1727 16:38 el Ministerio va a presentar el mismo texto contra él

Voz 0011 16:41 que votaron los representantes de los sindicatos docentes CCOO UGT STES y la confederación de padres Ceapa hace una semana un golpe en la mesa para evidenciar su malestar porque el Ministerio que dirige Isabel Cela no haya modificado el sistema de ayudas que implantó el PP como se comprometió hace un año es previsible sin embargo que el texto esta vez supere el trámite si el resto de consejeros

Voz 1727 17:01 no ya aunque sea introducción de enmiendas los es

Voz 0011 17:04 estudiantes de la Confederación Canale avanzan que presentarán una nueva para pedir una campaña de información que evite que uno de cada cinco alumnos el umbral más pobre ni siquiera pida la beca los sindicatos docentes y la Ceapa que rechazaron el decreto presentarán un voto particular si la norma sale adelante sin incluir cambios si el texto del Gobierno es avalado por la mayoría del consejo las becas podrán continuar su tramitación

Voz 0867 19:02 está de lo que es este partido que no tiene ni pies ni cabeza

Voz 23 19:05 es mi sabe si ambas y separa así su baja pues si hace calor a diez amigo sale Arrimadas diciendo que no les parece bien pero que banal como juega cuatro años y a los dos minutos la derecha es hombres

Voz 0867 19:15 cuerda Jesús Gil cuando una confirmó a Luis Aragonés ha sido la tarde y a las siete y media la había tirado Ramón Ingrid Gibraltar

Voz 24 19:23 Albert Rivera con el tiempo y no con mucho tiempo se va ir diluyendo porque tanto que quería darle el Partido Popular está siendo fuerte de una forma increíble a Pablo Casado

Voz 10 19:34 el Carlas Teruel Carlos de Teruel cada vez están metiendo más la paz

Voz 25 19:39 ya Matthews Bota de Oro fui de Ciudadanos por el mensaje que llevaba en principio por el trasfondo del mensaje pero después se ha convertido en una persona que se está metiendo cada vez más y más y más a la derecha nota centrado como él dice y encima lo que quiere rascar poder no formar gobiernos que puede salir hilillos puede estar gobernando con una hoja de ruta Hay ya está saliese de ella se está comportando es como un niño mimado tiene una pataleta no quiere salir de ella

Voz 1727 20:10 gracias Carlos ya todos siete y veinte seis y veinte en Canarias

Laura Gutiérrez qué tal buenos días veintiún grados en el centro de la capital y más calor para hoy en Madrid sol cielos despejados y máximas que van a pasar de nuevo de los treinta grados a mediodía el nuevo alcalde de Madrid no tiene en mente soterrar la Gran Vía es una de las medidas que probó uso Vox en la campaña electoral y que José Luis Martínez mira sólo se compromete a estudiar ha dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid que sería un proyecto muy complicado y asegura que a pesar de que revisaran Madrid Central va a mantener la actual configuración de carriles de la Gran Vía

Voz 0867 20:51 nosotros lo que pretendemos con esta medida no es tanto que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso no queremos que se convierta exclusivamente lugar de paso pero sí que por lo menos la gente que pueda o quiera ir al centro de Madrid pueda acudir por los ejes estructura antes del Distrito Centro y por tanto todos aquellos que quieran venir a comprar a comer al teatro al cine lo tengan un poco más fácil para mí ir sin que ello signifique necesariamente que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso

Voz 1275 21:15 a partir del uno de junio no habrá multas para los vehículos privados que accedan a Madrid Central vida dice que le preocupa más la barrera de la M30 para atajar la contaminación contaminación que respiran a diario cinco

Voz 1727 21:26 mil quinientos escolares de la capital Unnim

Voz 1275 21:29 forme de la ONG Health and Environment Alliance analizar en las aulas de doce centros de Primaria de la ciudad ha encontrado niveles preocupantes de dióxido de carbono Virginia Sarmiento buenos días bueno

Voz 0867 21:39 los días el informe se llama aire está no infancia más sana y considera urgente eliminar los vehículos contaminantes de las calles e instalar sistemas de ventilación en las aulas entre marzo y abril de este año se han medido las partículas el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono en esos doce colegios abarcando diez de los veintiún distritos de Madrid El estudio evidencia que se superan los niveles dentro y fuera de las aulas con valores por encima incluso del límite legal anual en algunos distritos la cantidad de partículas que no son también los pulmones equivale a fumar entre dos y tres cigarrillos al día aseguran que el tráfico responsable de la mitad de estas emisiones por lo que apuestan por ampliar las medidas de Madrid Central a otras zonas de la ciudad

esta mañana a partir de las doce y veinte en Hoy por Hoy Madrid aquí en la SER entrevistamos a Manuela Carmena ex alcaldesa y ex concejal haya también de la capital ayer

Voz 1727 22:24 los Ouattara

Voz 0867 22:27 nadie olla árabes

Voz 26 22:28 no dices nada

Voz 0867 22:31 has no voy a hacer pero cómo sienten es así pues voy de claro ya a partir de ahora ya veremos

Voz 1275 22:42 la portavocía de Más Madrid será van a repartir Rita Maestre y Marta Higueras Maestre la parte mediática Higueras la parte más ejecutiva de momento los concejales de la lista más votada aplazan cualquier disputa por el control de la formación Martes dieciocho de junio más noticias de Madrid en titulares la Audiencia Provincial acoge hoy el juicio contra la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares la Fiscalía pide para ella cuarenta años de prisión un niño de dos años está en estado crítico tras pasar varios minutos bajo el agua en la piscina de su casa en Morata de Tajuña se percataron los hermanos del pequeño y la familia le practicó la reanimación con las instrucciones del uno uno dos la Complutense renombrado era el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas en homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba fue catedrático de esta universidad y profesor titular de Química Orgánica puesto al que volvió tras veintiún años como diputado en deportes el Real Madrid presenta a partir de la una el brasileño Rodri en el Bernabéu el Atlético de Madrid podría anunciar el fichaje del portugués Joao Félix pagarían al Benfica una cláusula de ciento veinte millones como despierta hoy el tráfico en la capital alcanzar buenos días

Voz 1322 23:49 buenos días Laura sin incidencias por fortuna con tráfico ya muy lento en varios puntos de el interior de la ciudad desde el caso del el Paseo de las Delicias en conexión con la glorieta de Atocha a su vez el túnel sentido ha venido a Ciudad de Barcelona y las entradas tanto por Santa María de la Cabeza como por la plaza del Conde de Casal y salida por Avenida de América sentido A2 hay que destacar también

Voz 1727 24:12 el sureste de la M30 hielo este por todas

Voz 1322 24:15 Ribera del Manzanares en las carreteras deje

Voz 1275 24:17 María Herrero buenos días buenos días Laura se complica

Voz 0605 24:20 cada la situación en los accesos sobre todo en la A42 en Parla y en las seis en la zona de Majadahonda también en la M cuarenta en los tramos habituales sentido norte especial atención hoy a la M50 en la zona de Fuenlabrada está muy saturada en sentido A cinco Jules

Voz 1255 24:34 esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:41 buenos días se van confirmando los pronósticos que nos anuncian una semana sin grandes complicaciones sólo pequeñas variaciones en las temperaturas hoy tenemos valores más altos que ayer a esta misma hora ambiente sólo un poco fresco máximas que pueden bajar un grado es decir apenas se notará como va a hacer sol durante la tarde el ambiente será caluroso pero un calor muy moderado además matizado con el bien

Voz 0867 25:01 tú que esta tarde va a soplar fuerte con rachas de más de cuarenta kilómetros por hora estará más soportable este calor ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 37 28:36 porque al final la consecuencia que sacan los chicos que tienen ese comportamiento en el centro este que no le va a pasar nada que van por muy cálida que iban por no sé dónde y que vuelven al centro te vuelven a insultar yo esas condiciones no podemos trabajar no podemos proteger a al conjunto de los menores

Voz 1275 28:53 el tipo constaría de políticas sociales aseguran que de manera inminente van a poner en funcionamiento un nuevo recurso para chavales con problemas de conducta Metro de Madrid ha detectado nuevas piezas con amianto en diferentes trenes lo revela una nueva circular del Área de Mantenimiento del suburbano Ángeles resuelva

Voz 38 29:08 la circular emitida por el Área de Mantenimiento de Metro de Madrid revela que las piezas afectadas se encuentran protegidas convenientemente encapsulado por lo que no supone ningún tipo de riesgo para la salud de empleados ni de viajeros Juan Carlos de la Cruz secretario general de Comisiones Obreras de metro lamenta que se haya tardado en conocer esta noticia

Voz 39 29:28 bueno pues el desconocimiento que han tenido hasta que está obligado a circular eso supone que hasta ayer mismo han estado manipulando

Voz 38 29:36 esas presas por desgracia la empresa del suburbano ha suspendido las operaciones de desmontaje y manipulación de estas piezas la detección se produce durante el plan de revisión que Metro inició en abril del año pasado y que terminará en dos mil

Voz 1275 29:48 dicen que sigue subiendo las temperaturas veintidós grados ya hasta ahora la Gran Vía

Voz 0858 31:40 cuenta a Marcos Lamela sí que se consumará aproximadamente dentro de un año hasta entonces permanecerá en barbecho manteniendo su puesto de regidor en el Ayuntamiento de Barcelona hizo el confidencial que en Ciudadanos creen que se han sentido utilizados por el el exprimer ministro francés dicen que han pagado la campaña que no han logrado los resultados previstos y que sólo está beneficiando al peso

Voz 1727 32:00 es sobre ciudadanos leemos también artículo de Víctor Lapuente en el país

Voz 0858 32:04 describe a Rivera como joven idealista y con vocación de servicio público que a medida que asciende se emborracha de poder los votantes de centro de ciudadanos están viendo dice la puente que lugar de formar un gobierno de ensueño con el PSOE la formación naranja va a hacer una oposición de pesadilla acusando de connivencia con el rojo separatismo apolítico sociales

Voz 1727 32:23 el periódico titula Rivera se atrinchera y corta con Valls y el mundo hace Editorial

Voz 0858 32:28 sí Álava en esa editorial la figura del ex primer ministro francés del dice que no cabe negarle buena intención y altura de miras pero que ha pecado de ingenuidad otra otro punto de vista más el de Neus Tomàs en el diario punto Es asegura que Valls ha descubierto que Rivera su lastre para él ir Rivera ha constatado que el ex primer ministro francés Se la jugada al final quién tiene razón dice Tomás es Macron Kenny se fiaba de Valls desconfían

Voz 1727 32:52 es sobre la situación en Madrid Javier Ortega Smith de Vox insisten la razón en que ellos firmaron un documento con el PP en el que acordaron su representación en todos los niveles del Gobierno áreas concretas asegura

Voz 0858 33:05 el secretario general de Vox dice que no harán público ese texto por consideración a Martínez Almeida y asegura que ha debido producirá algún error a la hora de publicar los nombres de los concejales madrileños algún error dice Ortega Smith les hemos dado un plazo de veinte días añade para cumplir ese pan

Voz 1727 33:21 qué es lo que dice exactamente el alcalde que tiene veinte días para cumplir el Pacto en fin sobre el alcalde de Ourense que nos va a dar muchas noticias a lo largo de la legislatura ya tenemos la primera

Voz 0858 33:31 si va camino de llenar páginas y páginas ha sido multado el primer día de alcalde eh conocimos en su debut

Voz 1727 33:37 propia policía a Gonzalo pero Jakome

Voz 0858 33:39 el partido local democracia orensana no se le ha ocurrido otra cosa que estacionar mal su vehículo frente al Concello dice la opinión de A Coruña que cogió su BMW particular hilo lo aparcó en el sitio que está reservado para el coche oficial del alcalde

Voz 1727 33:52 qué te parece Jabois maravilloso yo lo yo lo hice yo ya lo dije yo ya lo dije yo ya ya lo dije si en el mundo le hemos que los diputados no predican con el ejemplo precisamente ninguno tiene coche eléctrico

Voz 0858 34:05 a este diario ha hecho un análisis exhaustivo del parque móvil privado que declaran sus señorías llegarán mediado vehículo se sitúa en los doce años esto contrasta con la futura ley de cambio climático que promueve la ministra Teresa Ribera que ella misma tiene dos pollo uno de dos mil siete y otro de dos mil once el vehículo más caro según El Mundo es uno de los que tiene el diputado más rico Marcos de Quinto de Ciudadanos es un Porsche novecientos once Carrera

Voz 1727 34:29 y atención a esto que publica hoy El País la Universidad de Alicante ha borrado el nombre de uno de los oficiales que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández porque lo ha pedido un familiar

Voz 0858 34:40 irritado a historiadores y expertos en literatura que consideran que es una forma de alterar la historia de la posguerra el campus de Alicante ha eliminado de dos artículos digitales escritos por un catedrático de Literatura el nombre de Luis Banega uno de los oficiales que formaba parte del consejo militar franquista que condenó a muerte al poeta su hijo el hijo de este hombre pidió que se borrará su nombre y la Universidad accedido el catedrático afectado dice que esta decisión supone una lesión al derecho a la libertad de expresión

Voz 13 36:11 es de lo que advierte el embajador de Teherán en el Reino Unido

Voz 42 36:16 conforme tubos de confrontar pichichis serias serias es delito

Voz 13 36:21 en una entrevista en la CNN y es de lo que advierten también los analistas que consulta el Financial Times considera que esta estrategia de aumentar el máximo la presión contra Irán avivan los temores de una guerra sus halcones le están dando unos consejos aunque no acabarán con Irán en la mesa de negociaciones sino en una confrontación militar Irán también presiona advierte Le Monde al anunciar que sus reservas de uranio enriquecido aumentarán en diez días por encima del límite establecido en el acuerdo de Viena del que salió Andreas juegos en el Frankfurter pide que a todos los que quieren evitar un conflicto aumenten notablemente la presión pero diplomática si hay alguien en el mundo occidental cuya habilidad política está más en duda que la del presidente Trump Leo es la del príncipe heredero saudí Ahmad bin Salman ambos son los que acusan a Irán de los ataques contra petroleros Andreas Hoss la semana pasada acusaba veladamente Arabia Saudí de poder estar detrás y análisis también en el New York Times que abre con este asunto después de llegar a la presidencia prometiendo resolver los grandes crisis nucleares Trump se encuentra ahora de camino a un conflicto con Irán y con las negociaciones con Corea del Norte estancado

Voz 1727 37:22 tendrán que anuncia la reelección o se presenta vamos

Voz 13 37:25 sin en un mitin en Florida Europa debería prepararse para un segundo mandato de Trump advierte Handelsblatt donde sus políticas caóticas se consolidarán aunque dos años y medio de mandato sino hayan hecho eternos tiene muchas posibilidades de ser reelegido a pesar de sus meteduras de pata de sus escándalos de su furia nacionalista de su amor propio o de su arbitrariedad

Voz 1727 37:44 pero tiene ahora mismo la economía creciendo como un tiro en Europa tiene un aliado lo destaca la prensa italiana también la Lehman

Voz 13 37:50 Matteo Salvini el líder de la Liga elogiando en Washington la política económica y fiscal de Tram dice podría ser un ejemplo y un modelo para Italia el Bilbao Unión Europea obstinada ha matado un pueblo el griego e Italia no es Grecia dice Salvini vamos a recortar los impuestos nos digan lo que digan desafiante para el Corriere y la República además Italia es el interlocutor más sólido y creíble que tienen hoy los Estados Unidos en la Unión Europea somos el país más grande dice Salvini con el que puede dialogar y queremos dialogar compartimos las preocupaciones de Trump hacia China e Irán

Voz 43 38:32 eh

Voz 1389 39:00 yo Jabois un dirigente de Vox bueno todo lo que tiene que ver con educación sexual y procede de Vox generalmente no es sólo falso por defecto sino que revela además una obsesión que este partido la moral de este partido tienen no tocar las cosas sobre todo lo que está mal confundirlo todo y confundirlo adrede te leo lo que dice la Voz de Asturias Francisco

Voz 0867 39:18 gana un cargo del del colegio porque me parece importantísimo no vamos a enseñar en clase a los chicos y a las chicas a masturbarse pero si hay que hablar de la masturbación porque lo van a hacer igual por no hablar de ello no van a dejar de hacerlo una cosa es que tu convicción religiosa te diga que el sexo es sólo para procrear que me parece muy bien pero tienes que seguir sabiendo lo mismo tienes que ser consciente de que puede haber una práctica de riesgo ser consciente de que la masturbación existe de que no puedes forzar a una persona tener relaciones sino quiere da lo mismo la religión la ideología el sexo por sí mismo forma parte de la condición humana

Voz 1727 40:00 qué difícil es convencer a alguien de lo evidente explicarlo evidentes lo más difícil del mundo de la sexualidad el espacio no está mal como corresponde a esta sección de Jabois leemos en el Diario Montañés que Pedro Duque tras superar los controles semestrales para seguir siendo astronauta no ministro astronauta de momento no hay otro extra les para demostrar que uno puede ser buen ministro así que en caso de que aparque la política sigue preparado para viajes mayores o menores depende de cómo se le hace una entre

Voz 0867 40:32 las tazas el hace Rodrigo Errasti además detalla las pruebas que tiene que hacer para seguir siendo astronauta pero fíjate lo que dice Duque a propósito de su trabajo lo que está realizando ahora el Consejo de de ministros uno de los prejuicios de que las mentiras y las verdades se publiquen igual es el efecto problemático que tiene sobre la salud de las personas

Voz 1727 40:50 surgen infinidad de superchería chucherías que por la de

Voz 0867 40:52 expiración de los enfermos o esnobismo de los que piensan saber más que los médicos mis padres hace años estaban en esa área de gente de que ciertas prácticas parecidas a médicas quiero praxis hasta considerada seguido terapia tenía más efecto que la medicina misma eso me hizo ver que nadie está libre de eso se necesita un esfuerzo constante y permanente por parte de los poderes públicos para poner claramente qué es lo que cura y qué es lo que no las únicas Terapias Naturales que cura la salud son las que nos decían los ancestros beber mucha agua comer sano hacer deporte protegerse del sol abriga te si hace frío y lavarse mucho las manos sí1 inventa una terapia hace las pruebas pertinentes demuestra que funciona en un número suficiente de gente se puede utilizar Se convierte medicina sino lo hace Se convierte en superchería

Voz 1727 43:59 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias el jugador del Real Valladolid Borja Fernández habló anoche en El Larguero tras levantarse parte del secreto del sumario de la Operación Oikos Sampe

Voz 1161 44:22 en la que fue relacionado con los que son los considerados supuestos cabecillas de la trama de apuestas ilegales y blanqueo Carlos Grande Raúl Bravo Borja Fernández narraba cómo fue detenido por la policía en su casa

Voz 42 44:31 mientras que me ponían una camiseta y un pantalón entre la policía mi habitación que no toqué nada que salga de la habitación estaba aquí toda policía todos los policías que vinieron a casa me sienta en una silla Hay me dan un papel lo con la implicación con lo que es decir lo que me detenían y luego ya pues me registraban la casa

Voz 1161 44:50 conoce de hace muchos años a los dos fueron canteranos del Real Madrid pero no pondría la mano en el fuego por ellos

Voz 42 44:55 el no la pongo por mí lo hago por mí porque yo sé lo que hago cuando no tenemos relación con o no no tengo día a día o relación con otra gente pues yo no sé lo que lo que hacen a lo conocen vi lo que sí tiene claro yo no tengo ninguna duda yo soy inocente cada vez yo creo que este va que se va viendo pero yo mis compañeros y mi club no sólo yo

Voz 1161 45:13 además en baloncesto el Real Madrid se queda a las puertas de un nuevo título de la ACB victoria en ochenta y uno ochenta sobre el Barça colocan los de Laso el dos cero en la final gracias a un triple en el último segundo del partido de Jaycee Carroll

Voz 1275 45:23 tiene poco miedo que iba a acabar a tiempo pero comercio pone un buen tiro hoy consta manos tenía buenas sensaciones entró el fuego Trust

Voz 1161 45:34 tercer partido mañana en Barcelona a los blancos serán campeones si ganan devuelta al fútbol primer objetivo cumplido en el Mundial femenino Sonia Lus Francia buenos días

Voz 1914 45:40 qué tal buenos días la selección española se despierta en lea después de haber hecho historia después de haberse metido por primera vez en los octavos de final de un Mundial clasificación que llega después de empatar sin goles contra China en el partido que cerraba la fase de grupos el próximo rival ya ha habido muertes será probablemente Estados Unidos sino Suecia la cita el día veinticuatro lunes a las seis de la tarde en la ciudad de Reims a la que hoy se traslada la selección española

Voz 1161 46:06 termina el líder del grupo Alemania ganaba cuatro cero Sudáfrica y en el grupo A Francia primera ganaba uno cero Nigeria hay segunda noruega que ganó dos uno a Corea del Sur hoy se completará el grupo C a las nueve Italia Brasil y Jamaica Australia del mercado fichajes el portugués Joao Félix está en Madrid con su agente Jorge Mendes podría cerrarse hoy su acuerdo con el Atlético que está dispuesto a abonar su cláusula con el Benfica de ciento veinte millones de euros señala una presentación de Rodrigo es en el Bernabéu

Voz 1906 46:28 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar

