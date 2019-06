Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hacer políticas se ha convertido en algo extraño en España vals Manuel Valls hizo política en Barcelona y el terremoto tiene de los nervios a todos los que necesitan el enfrentamiento para medrar o justificarse Ciudadanos finalmente ha decidido romper con el político que lo puso frente a sus contradicciones Rivera pacta con Vox en Madrid irrumpe en Barcelona con quien impidió un gobierno independentista para esta ciudad y eso en el partido que nació según se proclama para hacer frente al nacionalismo Valls tendrá sus intereses como todos pero hizo política que es lo que se espera de un político política con lo que hay con el material del que se dispone con los votos que depositaron democráticamente los ciudadanos en las urnas cuentan las crónicas que la ruptura de ayer en la ejecutiva naranja la decidió Albert Rivera parece personalísima la puesta

Voz 2 01:02 apuesta por buscar el trono de la derecha

Voz 1727 01:04 a sacrificarlo todo en ese altar incluso arriesgando el boquete que puede abrirles Valls si se presenta con su propia plataforma unas autonómicas catalanas todos sea por dejar a Sánchez en manos de la abstención de Esquerra y poder seguir acusándolo de complicidad con los independentistas el resto de la legislatura un partido un hombre y sus decisiones donde están los demás de Ciudadanos donde están los muchos liberales pragmáticos que hay dentro

hoy es martes dieciocho de junio y en media hora Nos vamos a Florida Estados Unidos donde Donald Trump va lanzar hoy su candidatura a la reelección adornando la con decisiones como ésta

Voz 4 02:05 la gente otro a eso bonanza que en su ustedes

Voz 1727 02:10 el Pentágono ha anunciado esta noche que envía mil militares más a Oriente Medio en plena escalada con Irán tensión política tensión económica Javier porque hoy se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos para decidir qué hace con el precio del dinero

Voz 0858 02:23 Irán presiona para bajar los tipos de interés para compensar los efectos de su guerra comercial con China pero dicen los analistas que la Fed va a aguantar

Voz 1727 02:30 luego le preguntamos Emilio Ontiveros aquí en España hoy se abre el plazo para presentarse a las oposiciones a la Administración General del Estado

Voz 0858 02:38 no hay ocho mil plazas un setenta y uno por ciento más que en la anterior convocatoria y el Gobierno calcula que se pueden presentar hasta doscientas mil personas

Voz 1727 02:45 yo hoy la SER les cuenta que la Guardia Civil ha encontrado una serie de correos que relacionan al ex ministro de Aznar a Josep Piqué con el presunto amaño del contrato público de la Ciudad de la Justicia de Madrid cuando Piqué era directivo alto directivo de la constructora OHL él Piqué asegura La Ser que no recuerda esos correos y niega que participara en un tráfico de influencias y tenemos novedades sobre la presunta trama de amaño de partidos

Voz 0858 03:14 según ha sabido la SER la red Oikos intentó alterar también el resultado de Lugo Huesca la temporada pasada tras ese partido el Huesca subió pero

Voz 1727 03:22 ya noche Sampe estuvo en El Larguero uno de los futbolistas detenidos en esa operación EEES Borja Fernández que está ahora mismo en libertad con cargos y que niega su implicación en los amaños

Voz 1161 03:33 que fue compañero de los dos jugadores considerados supuestos cabecillas de la trama Carlos Aranda y Raúl Bravo en las categorías inferiores del Real Madrid reconoció tener relación con Bravo pero no con Aranda pero no pondría la mano en el fuego por no

Voz 5 03:43 en uno de ellos por mí porque yo sé lo que hago yo no tengo ninguna duda yo soy inocente pero yo mis compañeros y mi club no solo

Voz 1275 03:50 aquí aludía al exceso de imaginación de los investigadores

Voz 5 03:52 me tomo un café con una persona que está investigada pues ellos dan por hecho que el partido estaba amañado que uno unos puntos que yo creo haberme los une teníamos

Voz 6 04:03 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días parece que el verano poco a poco va dando más

Voz 0978 04:10 el ambiente en la mayor parte del país a un ambiente más propio para el verano queríamos decir por ejemplo en la ciudad de Madrid ha sido la primera noche que no hemos bajado de los veinte grados en la mayor parte de barrios para ser ya a la segunda mitad del mes de junio Mines un poco noticia porque está llegando tarde el calor y además hoy las temperaturas no van a subir demasiado en la mitad oeste de la península máximas parecidas a las de ahí era incluso un poco más bajas con nubes en Galicia chubascos no acumularán gran cantidad de agua durante la tarde esta lluvia también alcanzará en la provincia de León Norte de Palencia Asturias de manera más aislada a Cantabria en cambio en el Mediterráneo sí que el verano va ganando cada vez más protagonismo será cerca de la costa del Mediterráneo donde iba a hacer más calor especialmente en puntos del interior como el Valle del Ebro máximas de hasta treinta y ocho grados

Voz 1727 06:47 hace sólo nueve meses en Rivera anunciaba el fichaje de Manuel Valls como candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona y ayer

Voz 12 06:55 hemos tomado la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1727 07:09 a la larga lista de desencuentros con hitos como la resistencia de Balza la foto de Colón y las críticas directas a los pactos con la extrema derecha pero la puntilla la Pinilla no han sido Vox la puntilla sido que Valls le diera la Alcaldía Ada Colau para impedir que Barcelona la gobernará el independentismo por lo que se ve ciudadanos hubiera preferido Maragall con el bastón de mando antes que el lazo amarillo que ayer colgó Colau Radio Barcelona Joan Bofill bon dia

Voz 0931 07:34 hola día Pepa que han dicho los protagonistas iban pues el partido naranja ya había reconocido diferencias con Manuel Valls desde hace tiempo casi desde el mismo momento en el que se anunció

Voz 1711 07:41 su candidatura miramos por ejemplo que en los carteles electoral

Voz 0931 07:44 desde Valls no figuraba en ningún momento el logo de ciudadanos pero los de Rivera aseguran ahora que el voto a favor de Colau las diferencias ya se han hecho irreconciliables en un comunicado el ex primer ministro francés Se mantienen su decisión su apuesta por Colau ha sido decisiva para frustrar el acceso del independentismo la Alcaldía asegura y ahora habrá que ver cómo queda la composición de la lista de Valls en el Ayuntamiento lo que es seguro es que el consistorio pasará de tener seis a siete grupos los tres de Ciudadanos y al otro lado el grupo del ex primer ministro francés con Eva Parera y la duda es qué hará el tercer independiente Celestino Corbacho que en las próximas horas Pepa tiene que decidir con qué bando sequías

Voz 1727 08:21 esta declaración de ayer lunes de Arrimadas

Voz 13 08:33 no no está roto pero sí que es verdad que yo le reconozco que es una decisión importante en la que hemos tomado pues caminos diferentes en la la cuestión de voto pero vamos que nos quedan cuatro años de trabajo

Voz 1727 08:43 Nos rompe con Valls achicharrado de paso al principal capital político de los naranjas que sin duda Inés Arrimadas Rivera anunció el fichaje hace nueve meses lo acabamos de escuchar pero delegó en Villegas para contárselo a Valls delegó en Arrimadas para contárselo a la opinión pública Óscar García buenos días

Voz 1645 09:02 hola Pepa buenos días Albert Rivera fue no fue persona

Voz 1727 09:04 malísima la decisión

Voz 1645 09:07 es lo que nos cuentan Varias fuentes de la dirección del partido es que el grupo de Ciudadanos en Barcelona fue el que trasladó a Madrid su malestar por la situación generada con Valls la dirección lo estudio Easy fue Albert Rivera el que finalmente autorizó la operación de ruptura respaldado por su ejecutiva ayer Rivera dirigió esta reunión de forma telemática no estaba físicamente en la sede Nos dicen que no por asuntos de agenda y sacó ante la prensa a Inés Arrimadas una de las pocas personas que tiene buena relación con el ex primer ministro francés hubo advertencias pues sí Villegas llegó a desplazarse a Barcelona hace un par de semanas para compartir almuerzo con vales pero finalmente la dirección se agarró a los votos a Colau también a la primera decisión como alcaldesa colocar de nuevo el gran lazo amarillo independentista en la fachada del Ayuntamiento para dar por finalizado este matrimonio

Voz 1727 09:53 sí efectivamente como apuntaba ciudadanos Colau ha vuelto a colgar el lazo amarillo que pide la libertad de los presos independentistas y que la Junta Electoral obligó a quitar en campaña Valls ya sabía esto pasaría eligió el mal menor entre un lazo y un alcalde independentista debió pensar que se quedaba con el lazo Valls no es socio de Gobierno de Colau el PSC si cómo les ha sentado a ellos Joan

Voz 0931 10:16 pues digamos que ya también sabían que esto podría pasar pero esto no quita que hayan dicho así de claro lo que les parece

Voz 1781 10:21 el un símbolo a al balcón al también para nosotras es una roca

Voz 0931 10:26 llegaron símbolos sin el gran consenso del Ayuntamiento es un error así de claro lo decía Collboni es verdad pero que está división

Voz 1711 10:32 no ha ido más allá al menos de momento continúan las negociación

Voz 0931 10:34 Nos entre los dos entre los comunes y el PSC para acabar de conformar el nuevo Gobierno Gobierno en la ciudad de Barcelona

Voz 1727 10:40 en Madrid la digestión de los pactos también está siendo pesada aunque parece que el bicarbonato puede hacer falta toda la legislatura eh Vox como en Andalucía amenaza aquí con rupturas que luego nunca se produce en Radio Madrid logró

Voz 1275 10:53 cierre de buenos días a días los ultras dice que suspenden las negociaciones

Voz 1727 10:56 para el Gobierno de la Comunidad porque en el Ayuntamiento el PP incumple la promesa de darles concejal

Voz 1275 11:02 sí deja alías si concejalías y la clave está en el papel que firmaron PP y Vox Orhan horas antes de la investidura como nuevo alcalde de Madrid pero que nadie enseña Vox dice que ese acuerdo incluye concejalías al menos una parada otra derecha pero el PP se ha quedado con cinco y Ciudadanos con cuatro por eso no se van a sentar a negociar el Gobierno de la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso hasta que tengan lo que quieren al nacer Nos ha dicho que no da crédito porque todavía está negociando Rocío Monasterio Vox José Luis Martín

Voz 1781 11:27 lo único que si alguien con un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox incumplimiento puede haber sino transcurrido el plazo previsto parece difícil que pueda hablarse

Voz 1645 11:42 el incumplimiento por parte de Vox misiles pedirá

Voz 1781 11:44 ya que se siguiera negociando la Comunidad de Madrid que me parece lo lógico y lo razonable porque hay unos términos de unos plazos para la investidura

Voz 1275 11:51 la alcaldesa el líder de Ciudadanos en la capital advertía ayer de que cualquier cambio en las áreas de gobierno debe llevar el visto bueno del partido naranja a día de hoy la formación de Albert Rivera no descarta que haya que repetir elecciones si persiste el boicot de la ultraderecha al PP son las ocho ido Ce7 doce Canarias

Voz 2 12:10 dar sentirme obligada tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 14 12:19 Mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precios

Voz 2 12:21 cuál se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 14 12:24 cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 15 12:30 así de empezar caminar todas las mañanas Pierre Mi vida no salgo solamente físico es algo mucho más profundo es como si sus bases bueno

Voz 2 12:44 digo yo que los quince millones que te han tocado algo tendrán que ver

Voz 16 12:49 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE hay un antes y un después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo este verano podríamos volver a Cádiz es donde se unos pinchó la rueda

Voz 2 13:05 no se come cinco hitos

Voz 17 13:07 canciones no se olvidan pero el pinchazo con Seat tiene esa seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar coche consulta condiciones en sea punto es sea contigo que necesitas I

Voz 1727 13:31 lo cuenta en La Ser esta mañana la Guardia Civil ha encontrado una serie de correos electrónicos que relacionan al ex ministro de Aznar Josep Piqué con el supuesto amaño de un contrato público millonario el de la Ciudad de la Justicia

Voz 1321 13:44 en Madrid estamos hablando del año dos mil

Voz 1727 13:47 quince cuando Piqué ya no era ministro sino vicepresidente de la constructora OHL que quería conseguir ese contrato esa adjudicación información de Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1645 13:57 hola muy buenos días Pepa son correos entre Piqué ellos

Voz 1727 14:00 los directivos de la empresa que que dicen exactamente

Voz 1645 14:03 los pueden ver en Cadena Ser punto com Se trata de dos cadenas de correos intervenidos a Javier López Madrid la primera de esas cadenas de correos está fechada entre el siete y el ocho de abril de dos mil quince en ella el director de actividad de OHL Rafael Martín de Nicolás pide al entonces vicepresidente de la compañía Josep Piqué que medie con el presidente madrileño Ignacio González para asegurar la adjudicación del contrato de setecientos setenta y un millones de euros Pepa a la UTE Acciona OHL Piqué reenvía el correo a Javier López Madrid y éste le contesta que ya lo ha hecho pero que repetirá la acción

Voz 1727 14:38 es la segunda cadena de Correos del veinte

Voz 1645 14:40 nueve de abril de dos mil quince de nuevo Rafael Martín de Nicolás escribe a Piqué comunicándole detalles de la mesa

Voz 2 14:46 de contratación y acciones antes de la

Voz 1645 14:48 Tura de plicas absolutamente irregulares a juicio de los investigadores le dice que han sido informados confidencialmente de que su oferta era la mejor pero que dos de los cinco miembros de la Mesa no querían dárselo al

Voz 0958 15:00 tender que incumplían el pliego de condiciones más

Voz 1645 15:02 sin de Nicolás añade a Piqué que habían entregado a la mesa una nota bajo mano por conducto extraoficial literalmente en la que demostraban cumplían las condiciones del contrato y le pide la misma confidencialidad a la hora de hablar del asunto dadas esas irregularidades Piqué reenvía este correo a Javier López Madrid mes y medio después de estos correos Pepa mesa de contratación propuso adjudicar como querían los sospechosos a la UTE Acciona OHL este contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid por setecientos setenta y uno coma siete millones de euros pero entonces Cristina Cifuentes relevó Ignacio González en la presidencia de la Comunidad Ipar la adjudicación Acciona OHL Pepa iniciaron un procedimiento judicial para reclamar el perjuicio multimillonario que han llegado hasta hoy la solución del caso está ahora en manos del Supremo que debe decidir si indemniza o no a las empresas por este contra el contrato que supuestamente fue mayor

Voz 1727 15:57 ya se ha hablado claro con el ex ministro Piqué cuál es su versión

Voz 1645 16:01 sí Josep Piqué dice que no recuerda haber remitido los correos pero no niega haberlo hecho entiende ahora con el paso de los años y vistas muchas cosas dice literal que puede ser interpretado como un supuesto tráfico de influencias que le pidieran contactar con Ignacio González para hablar de la adjudicación pero sostiene que jamás se le pasó por la cabeza a amañar el contrato y recalca que durante su mandato en la empresa puso en marcha iniciativas para evitar este tipo de

Voz 1321 16:25 picas Josep Piqué afirma que hace años que

Voz 1645 16:27 rompió su relación con Javier López Madrid ICO Martin de Nico

Voz 1727 16:31 Miguel Ángel Campos gracias

Voz 1645 16:33 Nati buenos días unas partidos de fue

Voz 1727 16:36 es el presuntamente amañados en Primera y en Segunda según ha podido saber esta redacción los cabecillas los cabecillas de la supuesta trama intentaron alterar también el resultado del Lugo Huesca que se jugó en mayo del año pasado un partido fundamental porque el equipo aragonés consiguió subir a Primera información de Ana Terradillos buenos días

Voz 1275 16:59 los días y el sumario de la Operación Oikos al que ha tenido acceso la SER va destapando más detalles

Voz 1727 17:04 cómo funcionaba la presunta trama de amaños y lo más simple

Voz 1275 17:07 ante cuántos partidos Se intentaron amañar un informe de la UDEF destapa que el cabecilla de la presunta trama Raúl Bravo y uno de los intermediarios Íñigo López intentaron concretar un posible amaño concretamente el que se correspondería con el partido entre Lugo y Huesca que se disputó en mayo del año dos mil dieciocho concretamente el partido es muy importante porque fue el encuentro en el que el Huesca subió a Primera División porqué Íñigo López el intermediario de esta presunta organización era entonces jugador del Huesca para la UDEF las conversaciones interceptadas judicialmente entre Bravo y López no dejan ningún tipo de duda del intento cubo de manipular ese resultado ya tengo la Play luego me con

Voz 1727 17:45 te voy a echar la FIFA ahora me conecto juega

Voz 1275 17:48 le pregunta el intermediario López Bravo que contesta enhorabuena bicho te lo mereces algo que Íñigo López contesta gracias a mí

Voz 1321 17:56 gracias amigo de lo más

Voz 1727 17:58 turbio del fútbol a lo más luminoso ese grupo de niños del equipo alevín del Málaga niños que no tienen más de once años y que pararon el partido que estaban jugando porque ese montó una bronca muy gorda en la grada entre sus padres y otros familiares que al final son los que van a ver este tipo de partidos bueno pues los chavales les dijeron que así sino el partido lo retransmitía Canal Sur

Voz 16 18:21 Le ridícula entre entre familiar que la seguridad parado para al partido sí pero todo bueno yo avale avalará a serenar a sus familiares eh

Voz 18 18:34 ahora los aplausos a estos chavales que les dan la espalda la violencia varía señor Bravo por esa imagen que nos están regalan a sus propios sexuales sus familiares diseño diciéndoles

Voz 16 18:45 si no quieren no que no esto muy bien maravilloso

Voz 1727 18:51 maravilloso Jabois maravilloso maravilloso y deprimente

Voz 1389 18:54 en porque nunca ha sido tampoco buena idea que los hijos se eduquen a sus padres

Voz 1727 18:58 ni los hijos ni tampoco para los padres pero a veces

Voz 1389 19:00 es necesario y a veces las cosas pasan al revés

Voz 1727 19:03 cómo tienen que pasar pero pasan ayer estuvo en La Ventana con Francino el entrenador de los chavales se llama Fernando Moreno y describía si ese momento

Voz 19 19:10 así las cosas mal coches te hemos visto intentamos ayudar que el fútbol formativo se acabe mejor no estamos en contra de cualquier violencia verbal que ocurre en el fútbol aquí

Voz 1727 19:22 qué tremendo no tiene que ver con la

Voz 1389 19:24 cultura de la Victoria bastante asentada yo no estoy a favor de que los niños no compitan como se sugiere a veces tampoco estoy a favor de que nunca ganan y nunca pierden porque creo que es importantísimo hacer las dos cosas educarse la derrota más importante aún saber educarse la victoria pero creo que lo que hay que hacer es enseñarles con urgencia todos esos padres no lo están haciendo es que ganar tiene un precio a veces queriendo vencer a toda costa pierdes mucho más de lo que ganas ya hay muchos padres que presionando a sus hijos han conseguido ganar un partido de cadetes perdido una familia o sea el futuro de jugaba al tenis tenis y presionaban tan presionado desde luego ningún ministro montaban esos pollos pero si hay padres de tenistas que hay que bueno pues es obvio además público que lo que ha ocurrido con mucho

Voz 1727 20:10 en vista de las élites que finalmente han roto sus relaciones con Kosovo eso con sus madres no casos además también cercano se ha perdido algo el tenis au ha ganado algo el periodismo

Voz 1711 20:21 si yo hubiera querido jugar al tenis pero estoy contento con lo que hago porque sabes que el tenis cuando tienes treinta y pico ya tienes colgado la raqueta

Voz 1727 20:30 estos casos pues parece que vamos a un poquito más hasta mañana adiós impreso

ocho y veintisiete en Canarias

Voz 2 20:42 tierra

Voz 1275 20:43 qué tal buenos días con veintitrés grados ya a esta hora de la mañana en la Gran Vía con calor y más a mediodía las máximas llegarán a los treinta y dos treinta y seis grados en las horas centrales de este martes lo acaban de escuchar la Guardia Civil la UCO implica el ex ministro Josep Piqué en el supuesto amaño de un contrato multimillonario en la Ciudad de la Justicia los investigadores han encontrado una cadena de correos entre el ex ministro y también ex responsable de OHL con el exconsejero delegado de esa empresa Javier López Madrid y otro directivo de OHL correos que revelan que contactaron con el entonces presidente de la Comunidad Ignacio González para que mediara a su favor para la UCO estos mails son indicios de un posible intento para manipular la adjudicación del contrato para levantar esa Ciudad de la Justicia

Voz 7 21:31 la SER ha hablado con la

Voz 1275 21:32 los educadores del centro de primera acogida de menores de Hortaleza están muy preocupados por un grupo de unas decenas de chavales que son adictos al pegamento Ike están causando muchos conflictos dentro del centro y también fuera agreden a los compañeros roban a los vecinos a pesar de que han sido detenidos en varias ocasiones al ser menores de dieciocho años vuelven al centro todavía más envalentonados Ana Pérez Vaquero es educadora de Hortaleza

Voz 20 21:55 la desidia de la Administración está llevando a que menores que son cultivos hayan entrado en una escuela impunidad un apoderado del centro y están continuamente amenazando a los trabajadores y al resto de los menores entonces habrá ya no hay seguridad para nadie ni para los menores ni para ni para los trabajadores cada vez que la Fiscalía vuelven más bravos porque como no les pasa nada lo mismo que Robben da lo mismo que agredan da lo mismo que insulten todos los días tenemos que ir a por un menor al Fiscalía que volverá al centro y que además viene riéndose de los educadores diciendo lo ves estoy otra vez

Voz 1275 22:27 qué piden un centro específico de adicciones para estos menores la Comunidad de Madrid asegura que de manera inminente va a poner en marcha un nuevo recurso para chavales con problemas de conducta Se trata de un equipamiento con veintiséis plazas y un presupuesto de casi dos millones de euros y el colectivo de ciudadanos audita Sanidad pone esta mañana en manos de la Fiscalía las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en los contratos menores firmados por los hospitales de la región para interponer una denuncia por prevaricación tráfico de influencias contra la Consejería de Sanidad por sortear el concurso público y firmar contratos en fraude de ley es martes es dieciocho de junio el PP llama a Vox a la mesura tras su decisión de no sentarse con Díaz Ayuso hasta que tengan una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid titulares con Virginia Sarmiento con José Luis Martínez Almeida insiste en que en el documento que firmaron con Vox figura un plazo de veinte días para concretar su representación en el gobierno municipal en el PP no temen por la investidura de Ayuso en la Asamblea Audiencia Provincial acoge hoy el juicio contra la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes yendo inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares la Fiscalía pide para ella cuarenta años de prisión un niño hace dos años está en estado crítico para pasar varios minutos por pasar varios minutos bajo el agua en la piscina de su casa en Morata de Tajuña se percataron los hermanos del pequeño y la familia le practicó la reanimación con las instrucciones del uno uno dos y Metro ha detectado no ambas piezas con amianto en trenes de las Series dos mil a dos mil B seis mil según la circular del Área de Mantenimiento el suburbano Se trata de varias válvulas neumáticas

Voz 16 23:54 los de postes

Voz 21 23:58 en Hoy por hoy

Voz 7 24:00 el baloncesto el Real Madrid está a un triunfo del título

Voz 1275 24:03 de la ACB Sampe buenos días buenos días tras su victoria de anoche

Voz 1161 24:05 sesenta y un ochenta en Madrid sobre el Barça en un partido en el que fueron a remolque con desventajas de hasta doce puntos y entrando en los últimos veinte segundos perdiendo por cinco puntos remontada de infarto con un triple el último segundo Jaycee Carroll colocan el dos cero en la final el oro blanco en El Larguero sobre la jugada

Voz 22 24:19 y tiene poco miedo que iba a acabar a tiempo

Voz 0858 24:22 pero tomé tiempo en esas Ari prestaron coincide

Voz 22 24:24 hoy consta de la mano tenía buenas sensaciones el fuimos escasos dos Pedro

Voz 27 26:59 estás pensando dar un salto profesional y necesitas formación y hoy abre sus puertas para Ci el veintinueve de junio a las diez y media en su campus de Madrid peine a conocer nuestra oferta para profesionales formación en Big Data Blog Sheikh transformación digital inteligencia artificial y otras disciplinas que hoy se hacen imprescindibles en los profesionales que demandan nuestras empresas más información en Hoy punto es que hoy formamos gestores del cambio

Voz 1275 28:45 esta mañana a partir de las doce y veinte en Hoy por Hoy Madrid aquí en la SER entrevistamos a Manuela Carmena exalcaldesa también ya ex concejala del Ayuntamiento de la capital ayer dejó su acta

Voz 32 28:55 ya no es oye a que nadie podía ahora mismo

Voz 2 28:58 a contar nada

Voz 16 29:00 no voy a hacer pero cómo se sienten

Voz 2 29:03 dicho así pues voy de contenta claro ya a partir de ahora ya veremos

Voz 1275 29:12 le preguntaremos a Carmena por su futuro por los últimos encontronazos de la derecha por cómo cree que el PP va a gobernar la capital de momento paralizará desde el uno de julio Madrid Central aunque lo de soterrar la Gran Vía sólo lo va a estudiar Almeida aquí en la SER ha mostrado su compromiso firme con el equilibrio presupuestario

Voz 0502 29:27 nosotros vamos a cumplir con la senda de amortización de deuda que tenemos acordada con el ministro de Hacienda eso es cierto nosotros lo que sí vamos a hacer es ejecutar la totalidad del presupuesto y eso sí puede implicar que vamos a pagar menos deuda de manera anticipada pero no que no vayamos a pagar la deuda que tenemos ya acordada

Voz 1275 29:44 sobre el sueño olímpico Almeida asegura que relanzar a la candidatura de Madrid para dos mil treinta y dos y cuenta con un amplio consenso del resto de grupos municipales veintidós grados tenemos a la Gran Vía

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:14 se ha Gdansk patrocina este espacio Joaquín Estefanía Lucía Méndez Ignacio Ruiz Jarabo nos acompañan esta mañana marcada por las rupturas en la derecha española una real la de Manuel Valls Ciudadanos y otra que habrá que ver cuánto tiene de postureo la de Vox con el PP comunidad de Madrid pero antes Javier miramos

Voz 0858 30:35 a Florida Estados Unidos Donald trampa lanzar allí esta madrugada su campaña para la reelección en dos mil veinte y en estos dos años que lleva de Presidencia ya ha recaudado más de cien millones de dólares es mucho más de lo que consiguieron Obama o Bush durante sus primeros años en el poder enviada especial a Florida Marta del Vado buenos días

Voz 1727 30:52 buenos días Donald Trump empieza el camino

Voz 1510 30:54 su reelección en Florida el estado bisagra más grande de Estados Unidos que ganó en dos mil dieciséis pero sólo por poco más de un uno por ciento el voto latino es importantísimo aquí hoy una parte de la comunidad hispana harta de los insultos contra este colectivo se moviliza contra la llegada del presidente Marcos Vilar dirige la asociación Alianza for progress

Voz 33 31:14 lo latino Nole no no le damos la bienvenida Tom trompa ha sido un presidente que han maltratado a Puerto Rico que ha maltratado a nuestra comunidad y que ha hablado muy mal de nosotros como hispano en la frontera él ha separado las también

Voz 1510 31:27 el presidente llega Orlando después de que su equipo de campaña despidiera a tres de sus cinco encuestadores internos cuyos sondeos filtrados a la prensa daban la delantera al demócrata Joe Biden en varios estados clave entre ellos Michigan Wisconsin Pensilvania aquí en Florida por una diferencia de siete puntos trampa asegura que son sondeos falsos y que encabeza las encuestas en todo el país

Voz 0858 31:48 horas antes de lanzar su campaña trampa enviado a Oriente Medio mil militares más en pleno repunte de la tensión con Irán en Egipto

Voz 24 31:56 alegre

Voz 0858 31:59 en Egipto a esta madrugada han enterrado al ex presidente Mohamed Mursi en El Cairo lo ha confirmado su hijo según la televisión estatal Mursi ha muerto de un ataque al corazón en pleno juicio contra él llevaba en prisión desde el año dos mil trece cuando lo de puso un golpe militar liderado por el hoy presidente por Al Sisi

Voz 1 32:17 mayo

Voz 1727 32:44 ya está ahora a la opinión de Iñaki Ávila

Voz 0789 32:46 todo buenos días Pepa buenos días a todos el suelo político no deja de moverse ayer ciudadanos rompió con Valls por su apoyo a Ada Colau se consumaba así un desacuerdo que empezó en Andalucía y que desde la foto de Colón venía erosionando una relación que nunca apareció sólida Valls fue siempre un verso suelto con vocación determina Mar soltando Se del todo desde su sorprendente irrupción con ese extraño salto de la política francesa española y con el peso de su aparatoso currículum era muy difícil imaginárselo como parte de un coro político era un solista un solista demasiado destacado su acuerdo con Rivera tenía sentido pero coyuntural Paradise Ciudadanos será un excelente de trampolín para Rivera el trampolín era Valles un fichaje de relumbrón que le podía impulsar un poco más alto pero no era fácil que pudieran convivir mucho tiempo supongo que Valls aspira a crear su propio partido con la esperanza de hacerse un hueco aprovechando el desdibuja miento de Ciudadanos en Cataluña porque es cierto que desde su gran victoria en las autonómicas de dos mil diecisiete la formación naranja ha ido perdiendo gas y el cambio de Arrimadas de Barcelona a Madrid no ha sido un acierto en la política nacional los naranjas no han ganado gran cosa ahí en la política catalana han perdido bastante puede que la cosa quede en nada Ike el globo se vaya desinflando pero yo lo dudo además hay que considerar otro factor relevante avales no les van a pactar apoyos de mucho peso está muy bien visto por los grandes poderes económicos que ya no están tan a robados con Rivera el divorcio de Val Xirivella que por el momento parece un simple eco de sociedad pasará a mayores si terminan disputando su mismo electorado de las próximas autonómicas catalanas por ejemplo podría ser importante en ese equilibrio en el alambre que mantienen el independentismo unionismo

Voz 0806 37:07 qué tal buenos días el PSOE asegura que ir a la investidura

Voz 1727 37:10 la aunque no tenga amarrados los votos para conseguirla además quieren que sea pronto que se en el mes de julio

Voz 0806 37:16 si meten presión a la negociación porque José Luis Ábalos ayer dio a entender que están dispuestos a arriesgar

Voz 38 37:23 ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que hay apoyar no hay apoyos en breve no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España

Voz 0806 37:33 decía que en breve porque quieren votar en la primera quincena de julio para que no haya bloqueo siguen apelando al Partido Popular y a Ciudadanos ayer Ábalos decía que están de acuerdo en que tienen que empezar la legislatura y que sólo les queda encontrar la manera de no impedir esa investidura así que mientras les hace a su alianza con Vox El secretario de Organización del PSOE habló de armar pactos de esta de de Estado de futuro con PP con Ciudadanos de los morados siguió hablando como socio preferente con el que formar un gobierno de cooperación pero sí será elegir a los entre meter a Podemos en el Gobierno o elecciones esto dice

Voz 38 38:12 pero nosotros no tenemos porque entre entrar entre sus te muerte a pensar en la gobernabilidad de España hay que supera efectivamente ese tipo de condicionamiento

Voz 0806 38:21 así que no quiere escoger Ábalos entre susto o muerte ese resisten en el PSOE Pepa al que Pablo Iglesias entre en el Gobierno

Voz 1727 38:28 Emma Carretero gracias gracias hasta luego cuántas veces Joaquín Le dijimos a Rajoy en el año dos mil dieciséis que tenía que acudir a la investidura armando una mayoría que pudiera apoyar no hay que tenía que ofrecer un plan que significa esto que dice Ábalos de que no se puede condicionar la investidura los apoyos cómo se saca entonces una investidura

Voz 0958 38:46 entiendo es decidió sabíamos que la legislatura pasada fue excepcional pero hasta ahora conocíamos su era de cultura general que el candidato tiene la obligación de construir una mayoría parlamentaria para una vez que el Rey le propone para ser candidato a presidente de Gobierno es decir es que yo yo creo que estamos equivocando las prioridades es decir no es que haya gobierno la prioridad es que hacer es decir que puede hacer ese gobierno a continuación de ser construido es decir qué es lo que lo importante no es la investidura lo importante es la legislatura es decir es que es lo que tiene que hacer es decir que que haya gobierno no haya Gobierno y todas estas cosas son muy sine muy interesante para nosotros aquí para debatir pero la gente quiere saber creo yo es decir es que es lo que va a hacer ese gobierno entonces podría ocurrir es decir podría ocurrir en el peor de los casos que hubiese una investidura por los pelos como siempre a como las últimas como las últimas veces que a continuación fuese un gobierno adorado es decir por las contradicciones no pudiese hacer todas las cosas que tienen que hacer a mi a mi este es el el debate que me interesa otro debate noventa No me interesa nada no yo

Voz 1711 40:06 Joaquín tienes otra razón lo importante es que España tenga un gobierno con mayoría parlamentaria amplia con un programa claro con estabilidad etcétera esa es la condición necesaria y suficiente pero hay una condición necesaria es que haya gobierno si no hay gobierno no puede haber un gobierno con mayoría amplia estable iré más no yo lluvia discrepar en Sergi todas las críticas merecidas Ivo Mariano Rajoy por por no atreverse a ir al Congreso diputados en el año dos mil quince justifican que Pedro Sánchez en cambio sí vaya con muchos diputados no es decir si ha habido sí sin saber

Voz 0958 40:41 sin saber si va a ser hablar que si no lo he visto

Voz 1711 40:43 el arreglo de los dos meses es que eso fue el el la barbaridad de Mariano Rajoy que nos podría haber llevado al limbo Pedro Sánchez eficiente evitó aquella barbaridad de Mariano Rajoy de no presentase qué nos dice Correa regaló dos meses mientras no hay una votación inicial en el consuelo diputado yo creo que que a Ravel yo aplaudo que Pedro Sánchez vaya de investidura hombre ojalá y cuando llegue a la votación tenga Armada la mayoría ahí no haya Carla en cuarenta y ocho horas pero yo creo que para mí es una obligación no legal pero sí legítima que el que ha sido designado por el Rey afronte efectivamente el el el intento de conseguirlo bueno si no se consigue para asustar repetidamente el como el esos diputados para poner de manifiesto que no se ha conseguido o no sino yo creo que estamos pues en cierto modo desviando lo que es el el libro constitucional yo creo

Voz 1321 41:34 creo que no podemos resignarnos a considerar normal lo que no lo es y y no tengo ni idea de lo que está haciendo el candidato a la investidura de presidente a presidente del Gobierno en este momento nadie lo sabe hundía Slavia navarra al día siguientes amenaza de lecciones al día siguiente es negociar con Podemos y ahora ya irá la investidura sin negociar nada que no sé si España es el único país del mundo en el que negociar es sinónimo de presionar o amenazar de qué es lo que parece que está pasando ahora mismo me parece que el presidente del Gobierno se está comportando con una en fin tiene una actitud que yo francamente no entiendo que me parece que hay una total falta de transparencia sobre lo que está haciendo para Xisca algo que no lo sé aparte de dedicarse a la a la diplomacia y la política exterior que está fenomenal pero creo que en fin tiene otras prioridades me parece no y si la prioridad nada más y nada menos que su investidura

Voz 39 42:39 y yo creo que

Voz 1321 42:42 creo que no que en mi opinión no está actuando de forma correcta en el sentido de que cuando uno asume un encargo para ir a la investidura tiene que es que decir que tiene que buscar los apoyos que me me me parece realmente es que es una broma al tener que decir esto es decir es que ya no es que sea obvio es que sería en tendría que ser intolerable que que en que en que no lo hiciera o que hiciera lo contrario o que lo hiciera nada es decir tiene varias posibilidades pero

Voz 40 43:14 la única posibilidad que está probando es presionar para que los votos gratis o amenazar con elecciones para debilitar la posición negociadora de Podemos que es lo que parece que está

Voz 1321 43:25 siendo

Voz 40 43:26 Nos obliga a los demás a especular a especular políticamente por como no sabemos exactamente lo que está haciendo ni qué tipo de contactos está manteniendo pues los demás tenemos que estar especulando aquí sobre su investidura es que me me parece muy poco serio

Voz 1727 43:41 bueno pues queda poco porque parece que quieren que sea pronto que sea a comienzos de julio en la primera votación si es que hubiera que hacer una segunda porque en la primera no sale buscábamos la mejor manera de de resumir lo que está pasando en Ciudadanos a cuenta de sus no pactó con Vox y su ruptura con Valls por antinacionalista pero ese mejor resumen está hecho ya existe y es un regalito que os traemos secuela sado era a finales de los años ochenta pero negar la mayor era entonces ya una costumbre patria les dio para un sketches con Faemino con un cigarrillo humeante en la mano y echándole el humo en la cara al Poli que le dice que no se puede fumar

Voz 41 44:23 Caballero está entonces fumando quien yo no no sé quiénes se puede sumar esta es una de los fumadores ya pero no si yo no estoy fumando gente fumando yo que el cigarro eso está encendido cuando cuando un hago cuando se esto es un cigarro me enseñó a estos un pitillo es que los un cigarro caro se podría para el pitillo de todos modos sino está encendido nuestra encendido once transcendió encendido yo creo que sí pues ahora encendió todo usted me da igual se tiene que apagar el pitillo cigarrillo ahora mismo no uno puede está usted molestando a la gente bueno pues ya me callo a mano mío no es mío

Voz 1 45:13 yo que me que lo bueno ya

Voz 1727 45:15 así estarán el bucle con el cigarrillo en la mano y echándole

Voz 1 45:17 el humo al al Poli Faemino

Voz 1727 45:20 eternamente a Jesus ciudadanos negocia con Vox irrumpe con Valls por antinacionalista pero niega ambos argumentos vamos a tener Lucía que habilitar un diván naranja para que sustituya el diván del PP no

Voz 1321 45:33 bueno realmente Pepa estos días es difícil de entender casi todo lo que nos pone la actualidad delante para que tener que explicarlo nosotros cuando realmente pues es que ni siquiera nosotros lo entendemos pero no pero yo me resisto lo dije antes a que a considerar normal o a que nos tomen el pelo a que nos engañen yo creo que Ciudadanos tiene una crisis existencial muy importante muy relevante muy profunda digo existencial porque Ciudadanos derivado en algo distinto para lo que fue creado distinto de cuál es su origen con lo cual pues en hasta considero normal que esté en una crisis grave como la que está

Voz 29 46:21 sí interna hay una crisis externa

Voz 1321 46:23 yo creo que lo de Valls no es más que la la confirmación de algo que ya era una realidad que es la ruptura entre entre la dirección de Albert Rivera hay el el exprimer ministro francés es verdad que el señor Ball Noor no en fin no respondió a las expectativas generadas en el sentido de que su resultado electoral no fue precisamente demasiado rutilante no por lo menos no se correspondía con con las expectativas que despertó su fichaje y es verdad que los fichajes en los partidos pues no los fichajes independientes Si en este caso pues en fin más todavía no no suele salir bien Pepa y casi nunca suele salir suelen salir bien yo creo que las especulaciones que ahora puedan hacerse sobre el futuro de Valls parecen super gratuitas todas porque no sabemos eso

Voz 1727 47:20 capítulo de inventario no efectivamente pero

Voz 1321 47:22 pero sí es verdad que Albert Rivera que por cierto lleva unos días bastante callado dejando que Arrimadas pues tenga tenga el protagonismo público pues yo creo que debería asumir el principio de realidad que supone que gracias a Vox hay un gobierno PP Ciudadanos Vox en muchos sitios por tanto ese principio de realidad debería asumirlo porque es así por mucho que

Voz 1727 47:46 que diga que no es un cigarro y que nuestra encendido pues es el humo la cara es evidente que sí

Voz 1321 47:53 luego tendrá que explicarle a sus votantes como un partido que ha hecho de independentismo su seña de identidad resulta que si fuera por sus concejales ahora mismo Barcelona tendría un alcalde independentista esa es una contradicción