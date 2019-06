Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno la SER les viene contando esta mañana que la Guardia Civil ha encontrado una serie de correos que relacionan al ex ministro de Aznar Josep Piqué con el presunto amaño del contrato público de la Ciudad de la Justicia de Madrid cuando Piqué era Javier directivo de la constructora OHL soy los ejemplos tradujeron besos correr

Voz 0858 00:40 es que pudo haber amaños en ese contrato valorado en setecientos setenta y uno millones de euros en concreto apuntan a una posible mediación del ex presidente madrileño de Ignacio González Piqué lo niega todo y dice que no recuerda haber intercambiado esos emails que ya pueden consultar en Cadena Ser punto com y novedades sobre otros amaños los del fútbol los de la operación Oikos esta mañana les estamos contando en Hoy por hoy las conversaciones entre sus supuestos cabecillas intentando alterar el resultado del Lugo Huesca de la temporada pasada partido muy importante porque el Huesca logró subir a Primera División tras y en menos de una hora a las diez se constituya el Parlamento de Extremadura y lo hará a priori sin sorpresas Ayer PSOE ha conseguido mayoría absoluta por lo que se da por segura la presidencia de la Asamblea para la socialista Blanca Martín Delgado y apenas tres días después de constituirse todos los ayuntamientos hoy se va a presentar la primera moción de censura contra un alcalde el de Huesca el socialista Luis Felipe suizo con el bastón de mando por sorpresa a pesar de que había un acuerdo previo entre las derechas para hacer alcaldesa a la candidata del PP a Ana Alós un voto en blanco hizo descarrilar el acuerdo Radio Huesca Luis la iglesia

Voz 6 01:51 Ana Alós aseguraba que su objetivo no es arrebatar la alcaldía a toda costa al socialista Luis Felipe sino aclarar lo que ocurrió el sábado y quién votó en blanco en la sesión de investidura en desde Ciudadanos se pide para plantearse apoyar esa moción de censura una disculpa pública de Ana Alós por haberles acusado de mentir Vox ha dicho que va a apoyar la propuesta de moción de censura pero con condiciones que el Partido Popular cumpla lo pactado en toda España empezando por Teruel Zaragoza quien Madrid dentro de una hora comienza el juicio contra

Voz 0858 02:20 la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos ancianas a las que presuntamente inyectó aire con una jeringuilla la Fiscalía pide para ella cuarenta años de prisión Radio Madrid Alfonso

Voz 1727 02:30 GA

Voz 0089 02:31 casi dos años después en efecto de los hechos y de la detención de Beatriz López Doncel en menos de una hora se inicia la vista oral la Fiscalía solicita cuarenta años de prisión por dos asesinatos consumados los perpetrados en agosto de dos mil quince y en agosto de dos mil diecisiete sobre dos ancianas que estaban ingresadas en el Hospital de Alcalá de Henares más de

Voz 6 02:49 cuatro años de investigación con cámara oculta incluida llega

Voz 1727 02:53 hoy ante la justicia las nueve y tres las ocho y tres en Canarias han Rosa Márquez buenos días

Voz 1553 04:19 en el capítulo de un martes de corazón

Voz 1727 04:21 o rotos en la derecha española

Voz 2 04:25 eh tú entiendes lo estamos obligados a entendernos las tres formas diez hoy empieza hoy nuevo día para hablar de negociaciones misiles pediría que se siguiera negociando la Comunidad de Madrid reiteramos el pesar de que sentimos porque la señora Colau sea de nuevo la alcaldesa de Barcelona Valls sí

Voz 1727 04:52 notifica su voto favorable a Ada Colau

Voz 2 04:55 voz propia en el Ayuntamiento

Voz 7 05:02 no no se puede entender cepillo que fue el gran fichaje en España en se haya acabado sus Not the

Voz 0858 05:09 en Ciudadanos en para conformar su propio grupo en el Ayuntamiento de Barcelona después de romper definitivamente con Manuel Valls

Voz 7 05:22 que no los partidos estamos pidiendo cosas

Voz 8 05:26 eso dicen todo se puede eh

Voz 2 05:31 de injusto e ingrato el comportamiento que ha tenido parte hemos decidido separarnos de Manuel Weiss que hemos cortado toda relación con el Partido Popular las negociaciones para la Comunidad de Madrid rotas por el desacuerdo

Voz 4 05:42 el contrato entre el Partido Popular

Voz 2 05:46 entre sus el acuerdo de gobiernos entre PP y Ciudadanos una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox cinco son para el PP y cuatro son para ciudadanos hombre no tenga usted

Voz 4 05:56 que todavía estamos discutiendo si ha habido pacto sino lo ha habido unos allana frente al acuerdo de otros pero luego lo niegan

Voz 2 06:07 bueno vale decirle al mal grupo parlamentario aquel trabajo tú Gobierno corresponde a PP y Ciudadanos que no tengo que hacer

Voz 9 06:17 venga usted va a venir a decirnos a los que sí hemos negociado lo que tenemos que hacer o lo que no podemos hacer nada

Voz 2 06:22 el único que estamos pidiendo a los demás ocioso es que templar su parte del acuerdo que no hacer presidente a Sancho es un gobierno de cooperación Ibarra coalición barra compartido sin superar no significa

Voz 8 06:41 construir o le

Voz 2 06:46 que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición

Voz 8 06:49 no le puedo decir pobre corazón de de tristeza

Voz 2 06:55 Pepa Bueno

Voz 10 06:57 danos compartido popular y Vox con Pedro Sánchez presidente del país muy inquietante

Voz 7 07:12 nueve y siete ocho y siete en Canarias con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía con Ignacio Ruiz Jarabo hablando del momento

Voz 1727 07:21 del pacto en España cuánto nos cuesta pactar en este país y cuánto postureo hay en torno a los pactos antes de entrar en lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid con Vox nos queda todavía para rematar el asunto Barcelona lo que dijo Ernes Maragall ayer cuando le preguntaban por los insultos machistas que las concejalas de Ada Colau contaron que habían recibido los improperios machistas al salir a la calle después de de de la investidura de colado como alcaldesa insultos por parte de los forofos independentistas que estaban en la calle le preguntan a Maragall y responde

Voz 1738 07:58 si hubiésemos tenido el sábado por la tarde en Barcelona un gobierno formado por Esquerra Republicana hay Barcelona en como el ambiente en la plaza hubiera sido mucho más positivo hubiera sido de respeto mutuo hubiera sido declarada de compromiso con los derechos y las libertades hubiera sido de esperanza y de un proyecto compartido para la ciudad para el país sea decidido otra cosa es su responsabilidad pero que no nos digan que esto significa superar los bloques porque es exactamente lo contrario

Voz 1727 08:25 si ustedes votarán bien Ignacio no se encontrarían con esto

Voz 11 08:28 eh es tremendo es tremendo que las imágenes de aquel día califican a a a los que lo promovieron no y que la respuesta en el Málaga sea ésta pues a mi me parece

Voz 0958 08:38 eh espeluznante éramos espeluznante esa sensación que uno tiene cuando escucha a algunos de los líderes políticos de que los ciudadanos sean equivocado una y otra vez en que hay que votar y votar y votar hasta que acierten que me voten a esto hasta que es es está está creciendo ya los que dices lo dice mucha gente no es de lo cual es verdaderamente sorprendente no

Voz 1727 09:05 sí uniendo de venimos verdad de este ciclo electoral sea votado tantas veces

Voz 0958 09:11 Pepa es que uno echa uno con mi edad echa la vista atrás y las ganas que tenía de votar cuando las dos primeras veces y ahora está tercera al agotamiento es decir hombre hombres que me parece que el peor de los escenarios sería en alrededor de los salarios sería uno que no estamos mencionando que es que se repitiese las elecciones a mí eso me parecería esto pero no por dos cosas primero porque mucho habría mucha extensión entiendo yo mucha gente ya enganchada hasta ahora todos los todo todas las elecciones han sido ejemplares en cuanto a la en cuanto la participación de la gente iba IS desenganche ve mucha gente sobre todo que es que no no estamos para perder tiempo no estamos para perder tiempo es decir que es que que que todos los días tenemos noticias a nuestro alrededor a las que no damos tanta importancia porque estamos sumidos en este en este ambiente es decir que nos indican que el mundo está cambiando a nuestro alrededor y nosotros estamos parados no

Voz 11 10:11 King y además resultó no cambiaría significativamente

Voz 0958 10:15 sería un mira eso ni siquiera eso ni siquiera los sé eso ni siquiera lo sé es decir en un momento ya en un momento ya de desesperación de de desesperación ciudadana el cualquiera sabe lo que pudiera

Voz 1321 10:26 Jordi yo creo que sí que yo no no puedo ni ni imaginar siquiera

Voz 1727 10:32 pese a que hubiera una selección pero sí

Voz 1321 10:34 si realmente nuestra clase política en nuestros líderes políticos fueran tan irresponsables como para eso creo que los españoles tendrían que salir a la calle como los ciudadanos de Hong Kong a millones para protestar de verdad porque es que no sería una tomadura auténtica de pelo para este país que ha votado dos veces en dos meses

Voz 1727 10:56 bueno hay que además el resultado electoral dejó un un partido encabeza muy encabeza eh que esta vez el resultado ha sido nítido en minoría pero nítido

Voz 0958 11:06 de todas formas no lucían nos usaría todavía el término de irresponsable sino de malos políticos estamos en un momento de malos políticos

Voz 1727 11:15 pueden calificar de muchísimas manera como

Voz 0958 11:18 simple que no se lleguen que no se lleguen a pactos para arreglar este tema y que algunos de los pactos a los que se estén llegando sean pactos contra natura eso es lo que eso es lo que es asombroso hay que exigir a nuestros políticos que aún queden que tengan un nivel y eso es lo que en estos momentos no vemos por ningún sitio

Voz 1727 11:37 cuando de nivel los ultras han suspendido las negociaciones para hacer presidente a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid porque aseguran que el PP sea asaltado su pacto con ellos en el Ayuntamiento de la capital de España Javier Carrera buenos días

Voz 0866 11:53 qué tal buenos días Pepa el documento no es público pero

Voz 1727 11:55 vox asegura que ese pacto implicaba que ellos conseguirían alguna concejalía no sólo juntas de distrito como propone o parece que propone el Partido Popular

Voz 0866 12:05 dar sí considera fuentes del fuentes de la formación que Vox debería tener al menos uno de esos asientos en el consistorio madrileño insistía ayer su secretario general Javier Ortega Smith en esas concejal

Voz 11 12:16 días de gobierno que según ellos contempla

Voz 0866 12:18 el acuerdo con el PP es un pacto de gobierno

Voz 12 12:21 con concejalías de Gobierno con concejalías delegadas con concejalías de distrito todo lo que significa el el poder municipal

Voz 0866 12:28 cualquier otra interpretación avisan sería un incumplimiento del acuerdo y el partido dicen reaccionaría los populares tratan de ganar tiempo fuentes de la dirección nacional aseguran que cumplirán lo pactado dentro de los veinte días que ambos se dieron pero los de Abascal no esperan ya han paralizado ya las negociaciones como dices a la Comunidad de Madrid mantiene Vox la presión Pepa a sabiendas de que pueden ser decisivos también en otros Ejecutivos como el de la Región de Murcia incondicional ayuntamientos como el de Granada donde amenazan ya con una moción de censura sino entrar en el Gobierno

Voz 1727 12:58 Javier carrera gracias

Voz 13 13:00 María Pepa buenos días es verdad que Vox

Voz 1727 13:03 se espera a decir esto a que se haya constituido ya el Ayuntamiento porque claro si rompen antes de la constitución del Ayuntamiento Carmena sede de alcaldesa como la lista más votada pero denuncia el pan lo municipal una vez que se ha constituido ya el Ayuntamiento y no hay duda ninguna de que eh Martínez Almeida es el alcalde que estuvo por cierto ayer aquí en esta casa en la Ser en La Ventana de Madrid y que decía que le den tiempo para cumplir los compromisos

Voz 1738 13:28 tengo que decirle a Vox que no nos acuse de incumplimiento porque es que para empezar no ha transcurrido el plazo suficiente y que desde luego esto para mí no es cosa justificativa tampoco de sus

Voz 11 13:38 tendrá las negociaciones en el marco de la Comunidad de Madrid bueno lo lo primero y llamativos sorprendente y criticable es el carácter secreto del documento que han pactado Partido Popular y Vox eso inadmisible absolutamente inadmisible y desde luego un déficit democrático importante os yo creo que los ciudadanos madrileños debemos exigir exigir con mayúscula que ese documento o se conozca lo segundo pues yo creo que Vox si es verdad lo que él dice pues parece que tiene razón en esta pelea es decir si han llegado a unos acuerdos el PP está cumpliendo pues efectivamente tendrá que exigir que se cumplan o de Ozil no sigan contando conmigo no de todas maneras mientras no conozcamos el contenido de ese documento secreto increíblemente secreto pues yo no me atrevo a decir a manifestar nada más

Voz 1727 14:28 con seis cuenta que la conversación es circular que seguimos hablando de naturalizaba Vox decir que no lo estoy naturalizado

Voz 0958 14:36 sí efectivamente logro de todas formas creo que sobre este asunto concreto que nadie se lo cree es decir amenaza diese cree esta discusión es decir le

Voz 1727 14:47 ya lo dice en Andalucía no solo

Voz 0958 14:50 acabar entrando oí tal no luego dices tú Ignacio que presenten el papel es que no sabemos siquiera existe un papel porque unos dicen que si yo te quiero vamos a ver pues dice que sí que sí sí Isaac

Voz 1727 15:04 los saque que nos hace luego a mi me gustaría mucho

Voz 0958 15:07 francamente me gustaría mucho que se llevase esta contradicción al límite para ver a dónde estamos por el Kun llevada al límite sabremos exactamente qué opina cada uno de los partidos y que se moje de una vez de nuevo Ciudadanos en este en esta polémica no

Voz 1727 15:24 sostiene Lucía Méndez que Vox no va a crecer mucho

Voz 1321 15:28 hombre es una es es en fin es gratis no practicar claro bueno yo creo que entre unas elecciones y otras Vox ya decreció y es que yo yo vengo sosteniendo la tesis desde hace mucho tiempo de que Vox no tiene nada que ver con la ultraderecha europea Voss es una escisión del Partido Popular que volverá al Partido Popular su su electorado la base social de su electorado no es una base social transversal no tiene votos nada más que en en en los barrios acomodados en en en fin no tiene voto transversal como la ultraderecha europea que tiene voto obrero que tienen voto trabajador hay muchas instancias que hacen de este fenómeno un fenómeno distinto a mi juicio por tanto yo creo que Vox sospecho que lo que lo sospecha también que lo sabe que probablemente pues en fin su su trayectoria política yo creo que además eso es lo que explica exactamente lo que la actuación que ellos están teniendo en este momento es verdad que señor Martínez al medidas alcalde de Madrid pero a menudo espectáculo Menudo espectáculo

Voz 1727 16:38 dos días después de ser elegido alcalde de Madrid no sé si es que esta legislatura va a ser así

Voz 1321 16:43 báculo continuo en el Ayuntamiento de Madrid en fin yo creo que el señor Martínez Almeida exalcalde pero desde luego tiene un panorama por delante ciertamente complejo porque tiene unas contradicciones en sus socios aparentemente insalvables yo no sé si Vox va a llevar la amenaza de afectar a las negociaciones de la comunidad el incumplimiento del Ayuntamiento no lo sé pero pero pero también se Ibooks también sabe y sospecho que hay una discusión interna en este partido en este momento hasta donde llegue las discusiones internas claro porque aquí en los partidos ya se sabe que el que manda es el líder y punto no yo creo que hay una discusión a propósito de hasta dónde llegar y hasta dónde plantarse porque claro y en ese sentido hay que repetir todos los días que es un auténtico escándalo y una vergüenza que haya pactos secretos que documentos de los que se hable que no se muestren porque entonces como sabemos los ciudadanos quién está mintiendo si está mintiendo Vox o está mintiendo al Partido Popular sobre lo que le ofrecieron sobre lo que no le ofrecieron y luego hay una tercera pata que es Ciudadanos que no va a tener más remedio como en Andalucía que he hizo un pacto con los tres logos de los tres partidos en un documento hay que aceptar que para gobernar Madrid la Comunidad y el Ayuntamiento es imprescindible son imprescindible los votos de Vox esto se pongan como se pongan digan lo que digan es así iban a tener que aceptarlo porque es así de momento de momento se resisten y yo creo que eso les está restando credibilidad a chorros en mi opinión a ciudadanos ahora estas cosa que os llamáis teatro bueno yo no sé claro teatro no sé no sé si es teatro no sé hasta qué punto va llegar Vox porque claro Vox está jugando su supervivencia como parte

Voz 14 18:34 entonces si se deja vacilar si se deja engañar si se deja

Voz 1321 18:38 que es que los compromisos que adquieren con él no

Voz 1727 18:41 lo han porque es que Ciudadanos como diría Rocío Monasterio

Voz 1321 18:45 yo en una frase que tuvo que dijo le das Quito

Voz 1727 18:47 le das quito a ciudadanos acercarse

Voz 1321 18:50 a Vox pues cualquiera sabe lo que puede pasar

Voz 1727 18:54 bueno que cualquiera sabe lo que puede pasar eso seguro esa esa frase define el momento político español desde luego pero que se ponga en riesgo la Comunidad de Madrid por parte de del PP esto en esta mesa cuesta mucho creer yo les llamó toreo la unión de pacto postureo

Voz 18 20:32 allí

Voz 19 20:36 sigue temblando en en Jamaica

Voz 2 20:47 mala

Voz 0958 20:48 un tiro de vivir la vida de la actualidad al último

Voz 4 20:52 no es llama diluye a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 7 21:01 Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 2 21:08 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque la SER queremos que te rías quedaría con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 0959 21:28 aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 2 21:31 venido malísimo mal buenismo bien vamos volver a bienvenidos a buenismo bien con Manuel

Voz 21 21:37 Burque hizo que Mainar y a las ocho

Voz 2 21:39 no sé qué programar es la vida moderna arcón David Broncano un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 22 21:51 hoy martes te acercamos la noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con el seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar con los

Voz 0959 22:02 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado cafeína se

Voz 2 22:26 el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 4 22:32 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1727 22:37 tres cosas hay en la vida sí

Voz 7 22:39 salud dinero y las ser y quién tenga esas tres cosas que gracias adiós verdad que sí salud y dinero no podemos aquí no pero podemos dar gratis para todo el mundo sí Arenas siempre te recordaremos la sal hubo Dina

Voz 0959 23:21 buenos días ya lo estoy notando desde hace un tiempo estamos notando este seísmo muy particular un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche claro si se trata de eso no cabe duda de que que no ha provocado es línea directa es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche ya sabes si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche llama al nueve cero dos un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno bueno consulta condiciones Alina directa punto com una compañía Bankinter

Voz 4 23:56 en la Cadena Ser

Voz 24 24:03 en va muy bien alauí cuenta

Voz 1727 24:39 son las nueve y veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo y Lucía Méndez analizando un día muy político muy de pactos pero también económico Javier Ruiz buenos días

Voz 1553 24:51 qué tal muy buenos días pero y como eran fija por fin

Voz 1727 24:53 no me lo puedo creer los salarios ganan poder adquisitivo en España el INE acaba de publicar la estadística de costes laborales las nóminas suben un uno con siete por ciento en el primer trimestre de este año del dos mil diecinueve

Voz 1553 25:07 efectivamente es el gran titular las nóminas ganan por fin poder adquisitivo aunque no en todos los sectores hay letra pequeña un uno coma siete por ciento suben los salarios pero siguen sin repuntar en sectores como en el de la construcción donde se sigue perdiendo poder adquisitivo ojo gana poder vivo en este trimestre todavía estamos en niveles inferiores a los previos a la crisis pero es la primera buena noticia en términos de salarios porque aunque las nóminas habían crecido desde el año dos mil diecisiete lo cierto es que habían crecido menos que los precios es decir que seguían perdiendo poder adquisitivo yo también al reparto por zonas porque hay dos comunidades dos escenarios donde o la tasa de paro o la tasa de competencias son tan altas que no hay ganancias reales son Madrid y Murcia

Voz 1727 25:59 que no suben los salarios tanto como en el resto Binda absoluta

Voz 1553 26:02 en Madrid las subidas salariales del cero coma cuatro por ciento en Murcia es del cero coma seis dice el Banco de España que desde el año dos mil dieciocho hay un veinticinco por ciento más de empresas que todavía someten a sus trabajadores a congelación salarial algunas de ellas todavía

Voz 1727 26:19 así que los salarios han subido este trimestre pero ese uno con siete por ciento lo sitúa por debajo todavía de antes de aplicarse la reforma laboral que que costó un cuatro por ciento las nóminas al fondo

Voz 1553 26:32 detalló que explicaba que el mercado laboral se estaba rompiendo en dos y esto es lo que parecen efectivamente confirmar las encuestas que acaba de publicar el INE hemos vivido una bajada salarial en primera instancia entre los años dos mil ocho y dos mil doce por la crisis por el paro fundamentalmente y luego una segunda por la reforma laboral ya ahora ya ahora lo que tenemos es un mercado partido en dos y en ese mercado partido en dos hay víctimas más allá de los cincuenta y cinco por debajo de los veinticinco más allá de los cincuenta y cinco los mayores los contratos a mayores quienes consiguen contratos con más de cincuenta y cinco están recibiendo salarios peores que los que tenían antes las empresas contratan con salarios más bajos entre los más jóvenes se habla dice el Banco de España de revolución digital

Voz 25 27:21 la utilización Gabi Fay

Voz 1553 27:24 Delibes Bruce estas marcas son las que están tirando de los salarios hace

Voz 1727 27:28 y qué te dicen los empresarios pues

Voz 1553 27:31 en que este año pese a lo que acaba de publicar la encuesta desearon y de momento se dice puede ser el año de la recuperación salarial los empresarios dicen no lo van a ser de hecho el cincuenta y seis por ciento de las empresas dice que no tiene previstos aumentos salariales este año el veintitrés por ciento dice con el cincuenta y seis por ciento reconoce que pagan menos a los nuevos empleados que a los que ya tenía antes así que previsiblemente encuesta de Adecco éste puede no ser el año de la recuperación este trimestre puede ser sólo un espejismo en cualquier caso bienvenido el espejismo se gana poder adquisitivo

Voz 1727 28:06 bienvenido sea quédate Javier que seguro que hay dudas que puede resolver yo invito ya hay Inazio a Joaquín Estefanía Lucía Méndez a opinar

Voz 11 28:15 datos muy ilustrativos Javier enhorabuena por la por la documentación decías que el único sector que no ha llegado a alcanzar los niveles salariales previos a la crisis de construcción bueno es lógico quizá porque antes de la crisis los salarios en construcción estaban hiper inflados no por presidente por el inmobiliario no hombre a mí lo que me sorprende es el el pesimismo de Adecco no es decir con los datos que son reales del primer trimestre que Adecco sea tan pesimista respecto a ocurrir a final de año esperemos que se equivoque

Voz 1727 28:46 Joaquín You Cruz

Voz 0958 28:48 es muy interesante lo que habéis contado yo creo que el mercado de de de trabajos pagados está dividiendo no en dos sino en tres partes esto es un fenómeno nuevo no una es uno visiones la clásica entre trabajadores fijos y trabajadores temporales sea la dualidad célebre que no han sabido arreglar las distintas reformas laborales que se han hecho en este país en los últimos tiempos tres la entrada furibunda de la economía circular de la economía digital de la economía de las plataformas como queramos llamarla no hay en los expertos están asombrados de de cómo España mucho más que otros países europeos en España están penetra está penetrando esta esta economía con tanta fuerza en este sector en este sector los salarios manifiesta allí la escondí los derechos laborales de vida manifiestamente están por debajo de la de los otros dos no entonces probablemente Nos vamos a tener que acostumbrar ar ya dividir a segmentar el mercado de trabajo en estas tres circunstancias no en las no en la clásica y temporales ver sufijo pues no sino tener en cuenta este tipo de cosas y luego me ha sorprendido esto que cuenta Javier porque hasta ahora los estudios decía trazar una raya invisible en España que partía España por la mitad es decir de forma que a pesar de todas estas circunstancias a pesar de que los salarios hasta ahora no habían recuperado los niveles de antes del año dos mil ocho de antes de la crisis las comunidades de la parte alta del norte de España por decirlo de alguna manera el País Vasco y en Cataluña etcétera etcétera estaban mejor estaba mejor están mejorando en relación con la con esa franja invisible que que se manifestaba no solamente nada en el Murcia y el Madrid sino que se manifestaba muchísimo en un en una comunidad como Extremadura que era la más atrasada en salarios de todas las que había hasta ahora en en Andalucía en Murcia etcétera etcétera no hay que hay que mirar para ver cómo se está transformando ese mapa no se consiguen transformándose vamos yo

Voz 1553 31:03 lo que el mapa de temperaturas que sigue estando efectivamente y es un mapa como comenta Joaquín muy muy claro tiene dos sitios muy muy calientes en términos de salario

Voz 25 31:12 unos

Voz 1553 31:12 Madrid El otros Euskadi pero pero

Voz 25 31:16 de salarios más altos

Voz 1553 31:18 dos mil setecientos es el salario dos mil setecientos cincuenta y uno el salario en Madrid en Euskadi frente a dos mil doscientos en Extremadura por ejemplo de temperatura de salario que esa temperatura se sostenga son cosas distintas efectivamente Madrid es sorprendente un cero coma cuatro por ciento ha subido parece haberse congelado puede haber un efecto Semana Santa aquí os simplemente hay dos factores yo vuelvo a decir uno es que hay sitios donde la competencia es tal Madrid en el que si esa economía está penetrando esto nos frena salarios en Madrid y otra puede ser

Voz 11 31:53 el paro Murguía sin duda más quizá Madrid poster más dinámico a lo mejor está viendo más contratación de jóvenes y evidentemente eso baja salario medio es decir yo creo que el dinamismo del mercado de trabajo de Madrid puede estar jugando a a que el salario medio Occidente crezca en menor medida que en otras poblaciones donde no hay dinamismo el mercado trabajen hoy nuevos contara

Voz 1727 32:11 pero eso significa que ese dinamismo se circunscribe a jóvenes una guía esa economía

Voz 10 32:18 de la que hablamos

Voz 11 32:20 aunque sean a con trabajo fijo si es joven empieza con salarios bajos

Voz 1553 32:26 claro pero el problema aquí el final es este el problema es que tipo de recuperación estamos viviendo porque si tienes una recuperación que no llega a los salarios y organismos como el Fondo Monetario como la OCDE como el propio Banco de España dicen oiga llegado el momento de subir salarios ya

Voz 1727 32:41 lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo diciéndolo llevan diciéndolo yo en tres o cuatro años llevan diciendo

Voz 0958 32:49 de los cuatro años más otros lleva negro

Voz 1727 32:51 hay que sube los horarios en España la devaluación salarial ha sido realmente el coste más evidente de la crisis en en ese país bueno y aquí seguimos ahí

Voz 0958 33:01 era un concepto relativamente nuevo que yo he leído en algún estudio de la Universidad de Princeton que es el salario de la felicidad no que dice que el dinero no da la felicidad pero ayuda mucho a tener la no y entonces lo que es en dónde está el salario de la felicidad en cada uno de los de los países en España el sale de la felicidad sería estaría entre sesenta y sesenta y cinco mil euros no lo asombroso es que según los datos de de la Agencia Tributaria en esto apenas un cuatro por ciento de la población española supera es supera es esa ofrecía iban vecinos no

Voz 1321 33:42 pues yo voy a traer aquí un informe que presentó el informe que presentó la Fundación Foessa de Cáritas la semana pasada son quinientas y pico páginas yo comprendo que es complicado pedirle a la gente que sólo Olea pero eso la la radiografía sobre el desarrollo del país y la exclusión social que traza ese informe y son ciento veinticinco investigadores son miles de horas es decir no no no no es decir no no es no es un estudio en fin que en absoluto ligerita sino todo lo contrario realmente la radiografía que traza sobre cómo se ha recuperado entre comillas a la economía es una radiografía francamente deprimente que debería llevarnos

Voz 14 34:33 informe lo dice a incrementar la solidaridad

Voz 1321 34:38 con lo que está pasando es decir a lo que lo que el informe de Cáritas denuncia que es una una fichó unas estadísticas realmente que ponen los pelos de punta el dieciocho por ciento de la población en exclusión social el treinta por ciento ha subido el mercado de alquiler la burbuja del alquiler está haciendo que la que la vivienda sea una razón de exclusión social ahora mismo de primera magnitud de mientras las autoridades pues en fin prefiere mirar para otro lado dos millones de personas viven con el miedo de perder su casa parece mentira que habiendo venido de dónde venimos y habiendo pasado la burbuja estemos cayendo exactamente los mismos errores vete tú a saber cómo cómo acabará esta burbuja del alquiler el once por ciento de la población española por debajo del umbral de la pobreza severa no sigo Si alguien tiene interés que lea son quinientas y pico páginas que son un resumen una radio

Voz 10 35:43 una radiografía terrible de la realidad

Voz 11 35:45 social de este país en todo el oro de la recuperación Cristóbal Montoro niega eh acordados la polémica presidente con los informe de Cáritas no yo estoy con con Cáritas eh pero que quería recordar la polémica avería que tuvo el ministro de Hacienda porque no le gustaban

Voz 0958 35:59 con Cáritas Nickon Oxfam Intermón lo que no me gustaban eran datos que no fuesen los datos

Voz 1727 36:04 la gente que tiene un problema con la realidad tiene un problema mucho más serio que el Rey

Voz 7 36:07 entonces nos vamos perdona será el que has elegido

Voz 1321 36:11 el precio del alquiler de la vivienda en este momento en este país es un auténtico drama y un auténtico escándalo ni qué país no perdona

Voz 11 36:18 zonas urbanas en las zonas en las grandes ciudades que cite decir que

Voz 10 36:23 cuando hablamos de desigualdades pero no todo tenemos ya el dato Borrell dato matizaba hombre que quiero decirte que encaste al pueblo no no no es que vamos a mejor es un veinte por ciento de de Europa

Voz 1727 36:37 es que es un veinte por ciento muy importante muy relevante

Voz 10 36:39 es muy nutrido Lucía que el otro discuto que es valles hecho Salma de precio viviendas en un veinte por qué hay personas que tienen trabajo hay funcionarios que consiguen una semana una ciudad tienen una alquilada ni en los años cuarenta y cincuenta

Voz 0958 36:54 sí hombre del siglo pasado

Voz 1727 36:57 hay pensionistas recientes compartiendo casa que la vivienda sea un factor de exclusión hombre este país favor de propietarios os recuerdo que este era un país de propietarios y que todo todo el ahorro se ponía ahí que las siguientes generaciones tengan en la vivienda un factor de exclusión es un fracaso colectivo de enorme sobre todo que digan que no se puede resolver esto

Voz 10 37:20 no se puede intervenir en el mercado de la vivienda no se puede intervenir en el mercado

Voz 1727 37:24 alquileres del dato de dos millones de peso

Voz 10 37:26 que tienen miedo a perder su casa Barcelona lo ha hecho eh Barcelona

Voz 1553 37:31 ha intervenido y los resultados son muy distintos allí que en algunos sitios dicho esto a mí de aquel informe Lucía si me permites un segundo hay un dato que me llama extraordinariamente la atención y es hasta qué punto hemos tocado suelo en todo esto esto que estamos describiendo es la recuperación el cincuenta cincuenta por ciento de las familias dicen que ya no pueden ayudar más que ya no tienen más capacidad de ayuda hay lo que se llama agotamiento del donante el agotamiento de la solidaridad ya no sepuede más así que más vale efectivamente que suban nóminas que suban salarios

Voz 1727 38:04 les recuerdo que esto empezaba con una buena noticia que han ganado por fin poder adquisitivo en el primer trimestre del año de media un uno con siete donde menos suben en dos comunidades en Madrid en Murcia

Voz 26 38:21 no

Voz 10 40:36 todos los martes le damos la vuelta a la actualidad con dos verso suelto Nacho Carretero Alonzo sonado

Voz 1553 40:41 el periodismo lo que la Real Academia de la Lengua a nuestro agua limpia lo accesorio el importante brillan Siem

Voz 32 40:47 en todo lo que hacen esplendor este programa que con tanto cariño

Voz 1727 40:50 esto Hoy por hoy de seis a doce y veinte

Voz 16 40:53 con Pepa Bueno Toni Garrido Cadena SER

Voz 7 42:05 dijimos hay que llamar Emilio Ontiveros Emilio buenos días

Voz 1727 42:10 dentro de Analistas Financieros Internacionales esto es un castigo divino que las garantías que se adoptan para proteger al consumidor las acaben pagando los consumidores

Voz 13 42:20 no debería serlo

Voz 11 42:21 por qué dependería

Voz 13 42:24 en lugar de si el mercado es suficientemente competitivos entre las entidades bancarias hay competencia Poor por hacer buenas hipotecas cuidado cuidado con trasladar a los precios finales posibles incrementos de de costes la nueva ley lo que hace de alguna forma es mejorar la calidad de funcionamiento del mercado hipotecario conceder desde luego más seguridad más transparencia mayores garantías

Voz 0958 42:54 en última instancia

Voz 13 42:57 eso sería un error desde luego desde el punto de vista estrictamente bancario que en un sector sujeto a mucha competencia Icon amenazas latentes trataran de trasladar a los precios finales algunas de esas de esos incrementos de costes es que por otro lado a medio plazo no deberían ser incrementos de costes significativos no por lo tanto cuida de incluida Lincoln trasladar porque porque el cliente suficientemente avispado y lo va a ser como para para para cambiar de entidad por otro lado el último distancia las autoridades tienen que velar porque cualquier norma no se traduzca lógicamente en mayor de Jose para los prestatarios

Voz 1727 43:40 hemos aprendido mucho eh en este tiempo

Voz 13 43:43 sí fue muchísimo la letra como sagrado

Voz 1727 43:45 sí sí sí hemos aprendido mucho hace un par de semanas ya contamos que el Banco Central Europeo va propone va a posponer la subida de los tipos de interés al menos hasta la segunda mitad del dos mil veinte por qué se siguen acumulando incertidumbres económicas la primera la guerra comercial entre EEUU y China verdad hoy se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos para decidir qué hace con los tipos del dolar que va a hacer Emilio alguna pista

Voz 13 44:11 me va a subir ya sabes que hasta hace unos meses el horizonte que efectivamente la Reserva Federal subiera tipos no entre otras cosas porque el cuadro clínico de la economía americana es bien distinto al de la economía europea Estados Unidos está va a agotar va a batir ese récord de la fase expansiva más dilatadas de su historia el próximo julio no en de desempleo están en una situación prácticamente de pleno empleo con una tasa de paro por debajo del cuatro por ciento y los salarios están creciendo por encima del tres por ciento con todo con todo la Reserva Federal mirará ahora a mediodía lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo durante el segundo trimestre y verá que esa economías está desacelerando por lo tanto va a dilatar diferir el periodo de subida de tipos de interés lo hará antes que el Banco Central Europeo Pepa pero desde luego lo va a meter ya bien pasado el verano es mi opinión

Voz 11 45:15 sí buenos días soy Ignacio

Voz 13 45:18 pero en Jarabo el otro día

Voz 11 45:20 miénteme preguntaba que qué quiere base rigor hipotecario en próximos días me preguntaban consejo me pedía consejo sobre si endeudarse a tipo fijo o variable

Voz 13 45:33 no voy a preguntar al profesor Ontiveros la luz nuestros teléfonos debilidad pues mira Si negocio

Voz 1553 45:44 ya habían con la agilidad suficiente

Voz 13 45:46 no para bajarse de del variable cuando las expectativas empiezan a tensar ahora mismo Ignacio que el euríbor sigue en territorio negativo dada la competencia entre los blancos no te van a cobrar un diferencial significativo por lo tanto podrías hacer un préstamo por debajo el uno por ciento con una salvedad que esta ley Hipotecaria también ha superado es que no va a haber cláusula cláusula suelo no por lo tanto depende del horizonte de la de la versatilidad contractual para cuando efectivamente veamos que los tipos de poder endurecer cambia pero te diría una cuestión más Si tu amigo el que te acabó tuteo vierte en consultado tiene capacidad de negociación con el banco cree diga también fijo porque no vale decir variable versus fijo sino variable actual versus que fijo si el fijo es del uno y medio que firme mañana

Voz 1727 46:44 digo OK pregunta para nota acabamos de contar Emilio que por fin el poder adquisitivo de los salarios crece en España un uno con siete de media en el primer trimestre del año nuestra economía sigue creciendo por encima de la media de la zona euro hay alguna razón objetiva que se nos escape para que la vivienda sea un problema y un factor de exclusión en este país

Voz 13 47:08 no no no hombre la la vivienda es un digamos es un bien de de inversión e dos en nuestro país tenemos una predisposición casi casi cultural religiosa tener vivienda propia lo importante lo importante es que exista también un mercado de alquiler suficientemente flexible competitivo y no abusivo como para que la elección que que llevamos a cabo en otros ámbitos que es comprar alquilar también Se se pudiera concretar en el en el mercado de la vivienda no tener en cuenta de todas formas Pepa

Voz 1727 47:47 que que después de la crisis los precios

Voz 13 47:49 medios de la vivienda en España cayeron de forma muy muy significativa no quiero decir que fueran a volver a ser asequibles porque el último cuando se habla de accesibilidad a la vivienda a comparar no tanto o no sólo el precio de mercado de una vivienda sino la evolución de las rentas y es verdad que hasta los datos que hoy hemos conocido veríamos veremos diciendo algunos repuntes salariales en algunos sectores sobre todo en algunos territorios es verdad que la capacidad adquisitiva de las rentas salariales en nuestro país es es baja pero simplemente simplemente porque hemos hemos estado con los salarios estancados hasta hace apenas unos meses hemos sido de los P sí es junto a Grecia de la eurozona que han mantenido una distribución de rentas más adversa como consecuencia del impacto del impacto negativo del desempleo el desempleo en nuestro país desarmó la capacidad de negociación de de los salarios frente a otro tipo de rentas y eso se ha traducido no solamente en menor capacidad de una vivienda Pepa sino sido de de cualquier otro bien de de consumo de inversión

Voz 1727 49:02 diversas un abrazo hasta luego cuantos inquieta lo que está pasando en en el Golfo Pérsico cuánto os inquieta esta reelección de Donald Trump que viene precedida hoy lo va a anunciar de ese otro anuncio de enviar mil militares más a la zona

Voz 0958 49:21 Joaquín mí me tan mucho pero más que por motivos económicos que también primero por motivos políticos es decir porque ahí se está organizando una de esas uno de esos conflictos que no ve no miramos en primera instancia pero que cada día adquiere más más

Voz 1727 49:40 la gravedad ascensión la

Voz 0958 49:42 la información que se da hoy en todos los medios de comunicación de que Irak Irán está a punto de superar el los niveles de de almacenamiento de uranio que estaban previstos en el plan que tenían con los con las potencias occidentales es verdaderamente preocupante luego tiene otra derivada que es la derivada de sube de si eso se colapsa y suben los precios del petróleo y entonces nos encontramos con que dentro de nosotros ves aquí estamos hablando de de otra de otra cosa no es decir pero en Primera en primera instancia me me me inquietan los los las los secuencias geopolíticas que tienen esto máxime si lo juntas como tú hacías en tu pregunta con lo que está pasando en Estados Unidos donde a pesar de que haya algunas encuestas algunos sondeos todavía muy indiciarios de que de que Trump pronto podía tener contestación en en en entre los demócratas la inmensa mayoría piensa que las circunstancias avalan que pueda ser reelegido para otro mandato y entonces ya no sería un asterisco la historia sino que sería algo más importante porque las condiciones de no sé si era Emilio quién decía o Javier quién hablaba ahora de los de los ciento veintiún meses seguidos que lleva Estados Unidos creciendo con pleno

Voz 1727 50:59 como el tiro como digo si con los subiendo no

Voz 11 51:03 sí a mí el tema no me alarma tanto como a Macron el tema de del conflicto en Oriente decía pero pero si me inquieta como dice Joaquín no porque además hay una cosa clara hombre sino hace muy raro que puede haber de repente un conflicto bélico no pero yo creo que en la historia humanidad salvo tres o cuatro casos muy muy muy claros los con actos bélicos no se esperaban de repente estalla e ir y luego es muy difícil en cambio trabajar los no insisto algo te Socuello casos históricos los conflictos bélicos tan sorprendido a las partes yo no creo no estoy alarmado con el presidente francés pero la inquietud de Joaquín la comparto no y además eficientes que los actores de de esta operación pues son peculiares no irán poca tranquilidad

Voz 1727 51:49 cuando en los últimos días EEUU difundió ese vídeo Mike apenas se veía nada y ellos decían su inteligencia militar decía que se veía perfectamente como una lancha presuntamente iraní colocaba retiraba mejor otra vez el mensaje yo no yo me acordaba de las armas de destrucción masiva

Voz 0958 52:08 no estamos lo que ha dicho que él no Borrell esto en cuidado cuidado con los análisis que la formación que tenemos no es nítida sino de parte Estepa

Voz 1727 52:20 arte de partido además en este caso era un vídeo que su mera contemplación no permitía sacar ninguna conclusión que ellos convertían en una acusación evidente como una prueba no me acordaba me acordaba de armas de destrucción masiva del otro día

Voz 1321 52:35 eh leí en algún sitio no recuerdo dónde que el director del CNI por lo que pueda sentir su autoridad sólida que restó completamente relevancia este conflicto en una comparecencia no sin algún organismo dijo que Trump era cero peligroso porque lo suyo era pura retórica pura retórica el muro y no se sabe es decir lo que lo que dice es que bueno que es un presidente que venía venía a decir más o menos perro ladrador poco mordedura con efectos reales sobre la realidad de verdad no no sobre la sobre la retórica sobre la apariencia sobre la guerra cultural esta que aquí también preconizaba Vox y de en fin de de decir cosas para luego al final pues que no se sustancia en nada entonces en ese sentido restaba importancia a la escalada de tensión que hay ahora mismo

Voz 10 53:32 con el Golfo citó a él porque bueno te tranquilizó no tiene Alterio mucho mayor lo mejor que podemos tener

Voz 0958 53:45 es verdad que la ves palabras Trump van por delante siempre de los acontecimientos

Voz 10 53:52 pero pero

Voz 0958 53:53 pero hay conflictos en estos momentos que indican que la tensión geopolítica es muy fuerte y probablemente el más importante de todos no es el que está sucediendo con el petróleo sino lo que está sucediendo con la alta tecnología con él cinco G con China es decir en ese aspecto cuidado que esto es

Voz 1727 54:12 bueno si esa guerra parece que está las tormentas perfectas nueve y cincuenta y cuatro ocho y cincuenta y cuatro en Canarias

nueve y cincuenta y cuatro ocho y cincuenta y cuatro en Canarias