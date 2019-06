Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 2 00:05 el poder adquisitivo de los salarios creció en el primer trimestre del año aunque no lo hizo por igual ni en todos los sectores ni en todos los territorios sube las nóminas aunque sigue habiendo salarios muy bajos en algunos sectores y otros en los que no llegan aún a los niveles previos a la crisis amplia Javier Luis suben las nóminas un uno coma seis

Voz 3 00:23 siete por ciento en el primer trimestre de dos mil diecinueve es efectivamente la primera ganancia de poder adquisitivo en muchos años el coste salarial aumenta el uno coma siete por ciento y quedan mil ochocientos setenta y seis euros al mes de media mil ochocientos setenta y seis otros costes aumentan otras complementos un tres coma uno por ciento hasta redondear esas nóminas seiscientos setenta y cuatro euros más suben especialmente en sectores directivos

Voz 0228 00:55 no suben en absoluto en sectores como el de la construcción siguen contenidos en sitios como Madrid en Murcia donde continúa la congelación salarial y las nóminas apenas repuntan un cero coma cuatro ó un cero coma seis por ciento otro Parlamento autonómico inicia hasta ahora la nueva legislatura es el Extremadura el caso de esta comunidad no se esperan sorpresas el PSOE consiguió la mayoría absoluta el pasado veintiséis de mayo y además en esa Cámara autonómica no tiene representación la extremada

Voz 0498 01:22

Voz 1428 01:24 estoy así sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura con la que da inicio a esta décima legislatura que se prevé cómoda para el Partido Socialista en el Gobierno dado su mayoría absoluta con treinta y cuatro diputados trasiego de diputados y autoridades en el hall minutos antes del arranque de la sesión con la designación de la Mesa de Edad les siguiera el juramento de la Constitución y Estatuto de Autonomía por parte de los diputados que están ya de pie frente a sus escaños todo antes de la elección del resto de miembros de la Mesa de la presidencia de la Cámara que repetirá Blanca Martín

Voz 0228 01:53 más de dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable de modo seguro y el doble carece de servicios de saneamiento son algunas de las conclusiones de un informe que han presentado hoy Unicef y la Organización Mundial de la Salud amplia Carlos

Voz 0325 02:07 el informe pone de manifiesto que hay una gran diferencia a la hora de acceder a servicios de saneamiento de agua potable en zonas rurales frente a las urbanas en todo el mundo en total cuatro mil doscientos millones de personas no tienen acceso servicios de saneamiento tres mil millones viven en lugares donde no existe las instalaciones básicas para lavarse las manos y dos mil millones no tienen agua potable carencias a las que se enfrentan ocho de cada diez personas que viven en entornos rurales esta falta de infraestructuras básicas conlleva la aparición de enfermedades sí distintos problemas de salud y a quienes más afecta a los niños según el informe cerca de trescientos mil menores fallecen al año por diarreas derivadas de la imposibilidad de acceder a agua limpia junto a la diarrea el texto alerta del incremento de casos de cólera o de

Voz 0228 02:49 Eric y sumamos que patrulleras de Vigilancia Aduanera han interceptado esta mañana un marino mercante cerca de la costa de Cartagena que transportaba diez mil kilos de hachís no se conocen más detalles de la operación de la que la Agencia Tributaria si los va a dar a partir de mediodía diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 4 03:08 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:10 el examen de Dibujo Técnico de la Ebay realizada este año en Madrid incluía dos preguntas que no están en el currículo de bachillerato se lo avanzamos a esta hora en la SER la denuncia parte de profesores de esta materia de correctores de estas pruebas de acceso a la universidad iré alumnos afectados Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:26 ya dos ejercicios con contenidos que no han visto en clase porque no están en la normativa que establece el currículo de bachillerato ni siquiera están en el temario de las oposiciones para ser profesor de Dibujo Técnico Lucía Sánchez nacido correctora de esta prueba en la ABAO

Voz 5 03:39 al ponerme a ser el ejercicio no encontraba la manera de sacarlos los elementos principales eh el estuve dando un montón de vueltas estoy haciendo montón dibujos y no era capaz entonces ya otra compañera me explicó que era una propiedad de las Borau la muy muy específica que no entra para nada dentro del temario de abril bachillerato de hecho ni siquiera a entrar en las en las oposiciones de te dibujos a los no está dentro de él del te

Voz 1275 04:02 esta docente ha corregido a ciento cuarenta y cinco exámenes y sólo dos alumnos han resuelto a estos ejercicios la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid denuncia que se está buscando la excelencia que este examen es más difícil en Madrid que en otras como

Voz 1434 04:13 unida en la Audiencia Provincial a esta hora comienza el juicio al auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares en los años dos mil quince y dos mil diecisiete inyectando les aire el abogado de una de las víctimas denunciar retrasos en la investigación

Voz 6 04:26 sí porque había habido una serie de envenenamientos convenza a día cecina y luego una mujer Ana Josefa que estaba llena de aire que consiguió sobrevivir

Voz 7 04:38 pues de una situación gravísima

Voz 6 04:40 luego hubo otra fallecida por las mismas causas es decir hubo una serie de disfunción absolutas no tomaron ninguna medida hasta que aquellos ya era evidente que tenía no una asesino dentro de ellos mismos

Voz 1434 04:54 veintidós grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 4 05:00

Voz 9 05:20

Voz 0228 05:22 información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas eh

Voz 4 05:27 servicios informativos

Voz 10 05:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:45 cinco minutos una hora menos en Canarias han oído cómo están las cosas los salarios con una sube el acceso al agua potable las amenazas internacionales el único lugar seguro parece que es el pasado hablemos es aquel lugar de subida volvería a qué momento pasado viajaría y como país cuál creen que fue el día el que deberíamos volver colectivamente antes lo llamábamos memoria pero ahora de eso se ocupa Facebook o su teléfono inteligente no les llama la atención cuando de repente te aparece un mensaje diciendo tienes un nuevo recuerdo piénsalo mi teléfono genera un recuerdo independientemente de mi recuerdan los carrete veinticuatro fotos veinticuatro fotos recorría Europa con veinticuatro fotos inmortalizar inmortalizar el momento lo llevamos inmortalizar con nuestros recuerdos pasará lo que decía el Negro Fontanarrosa será la autopsia la que determine si viven atentos que hoy viajamos sin movernos el sitio para atrás necesitamos compañeros de viaje Monzó muy buenos días qué tal buenos días Nacho Carretero muy buenos días buenos días Nacho va a viajar para atrás el jueves y el domingo con la eliminatoria de Mallorca B por Depor Mallorca ahí es donde dejaron atrás

Voz 11 07:05 tenemos tenemos partida no tenemos clásico

Voz 1995 07:08 sí pero que lo habéis hecho muy bien habéis estado muy cerca de conseguirlo deberá enhorabuena Muchas gracias

Voz 11 07:14 no honor jugar contra un trono a ir al final quedarnos ahí yo es que estaba esto es como la escena El Padrino III cuando cuando Michael Corleone dice estaba fuera vuelven a involucrarme pues yo estaba tranquilo con el le privaba años tranquilo viéndolo desde una fingida madurez vuelvo a estar otra vez

Voz 1995 07:30 otra de fatal otra de Fatah es verdad

Voz 11 07:33 ella lo sigue siendo pero vamos

Voz 12 07:36 a subir nosotros

Voz 11 07:38 todo simpatía al Mallorca Toni pero

Voz 1995 07:41 Caixa una final ganáis es así la dejen al Celta eh que llegamos a una final la perdemos eh don calen como de enviado especial pasado al lugar donde nada te afecta al Mallorca en el deporte

Voz 13 07:56 cómo estás muy bien pero hay que Sara pasado quiere que está la cena allí en la embajada donde mueren y comer menos comer menos y que esas Un poco menos también este quieran embajador y mejor persona

Voz 12 08:09 se Albacity de que se despide de España de Huelva se da pero este fue un gran momento

Voz 1995 08:16 bueno hablamos de fútbol alguna opinión sobre la trama del fútbol parece que todo el fútbol lo gran parte el fruto los últimos años está contaminado por este asunto que no sabemos existen dos más

Voz 7 08:25 esto permite que que los haya finalmente quién iba a pensar que el fútbol señales había señales sabía muy la realidad de que las apuestas cada vez son más jugosas pues también hay gente que está necesitada de dinero al mismo tiempo que de ética pues también pero sin embargo yo me quedaba viendo las portadas por la mañana sin profundizar con un nombre que se volví a manchar cuando se hizo aquella operación las típicas detenciones pasan el tiempo necesario delante de la policía había un jugador Borja Fernández que lo que se llama del del Valladolid

Voz 1995 08:57 es gallego que Gallego al que le cayeron por todos lados

Voz 7 09:00 sí fue considerado uno más de la trama ir ahora se sabe que prácticamente no tenía prácticamente no no tenía ninguna relación de todas formas borrosas nosotros lo habrán ganado pero en la que se vio metido un chico así en los periódicos en los telediarios en las emisoras de radio he tenido cuestión hace da da da que pensar

Voz 1995 09:21 sí es verdad que entonces todo va muy rápido esta es una de las que hemos conocido claramente ahora mismo hay aquí va más a más tramas que bañan partidos que que juegan con nuestras emociones

Voz 1782 09:31 se puede fatal verías sabía señales había carteles de neón

Voz 11 09:35 que durante mucho tiempo hemos querido mirar a otro sitio especialmente yo soy crítico con el periodismo deportivo porque hay era un rum rum bestial de lo que estaba pasando había evidencias por todas partes parecía que nadie quería meter mano de verdad a este asunto y ahora se está destapando que que apesta pero tú cuando conviertes un juego en un negocio con apuestas y con dinero de por medio pues lo raro sería que no pasase lo que está pasando

Voz 9 10:00 pienso que esto es Primera División foto

Voz 11 10:02 el profesional aún tienen sus organismos de control si bajamos a Segunda B a Tercera yo creo que ya veinte

Voz 1995 10:08 sean de cualquier caso Nacho lo que contaba ayer Borja en lo hacía en esta casa en El Larguero sobre cómo la investigación policial es capaz de determinar según lo que va contando un periódico deportivo minuto ochenta y cuatro fallo será interesante ver cómo el juez determina si el fallo es fallo Señor dame el balón le pegó mal le pegó corrida que falló entonces será muy interesante esperar al auto del juez a esperar como determina no aquí fallo humano esto es un paquete que no

Voz 0498 10:37 sí

Voz 1995 10:38 manifiestamente no le da Palais como árbitro es bonito

Voz 7 10:44 lo que no tiene explicación ninguna ese habían apostado número de córner porque creo también apuesta eso

Voz 1782 10:48 el juez le puede decir a jugarme tenía sitio a la derecho a las sacas en corto pero pásala

Voz 1995 10:54 será interesante digo ver como como el juez Formentera ayudante de fiscal Jorge Valdano bueno en los instantes como les decía al comienzo vamos a viajar al pasado en la compañía es una comedia muy interesante de dos de los líderes de parchís o joe seguro que ya ustedes recuerdan partes palabras María continuo Fernández Ifrán vías también junto a Daniel Sanz que es el director de un documental que se va a estrenar en Netflix dentro de muy poco el próximo diez de julio en el que sí ha reunido a todos los miembros los miembros del grupo y su entorno para explicar el fenómeno social que supuso el grupo hace ya cuarenta años porque han pasado recuerdo cuarenta años enseguida volvemos no sólo de parchís sino es que ya no pudimos ponerlo sino que de Bruce Springsteen también vive el hombre

Voz 14 11:39 una amistad que eh

Voz 15 11:42 eres

Voz 16 11:44 no

Voz 15 11:47 da muchas Chebli en Broadway ha sido un tío de fe la pues Wii va mal hecha aquí no a quién es el más gordo

Voz 14 12:31 es eh

Voz 16 12:33 va

Voz 17 12:47 eh

Voz 15 12:49 eh

Voz 18 12:54 es donde hay más críticas feroces lo cierto es que el nuevo disco de Bruce Springsteen está francamente bien te toca la fibra este asunto no es

Voz 1995 13:05 bueno me indigna defenderlo Speed me parece muy bien yo creo un disco que desde luego es puro Springsteen te gusta respetar las una qué voy a decir esta frase de hecho una vez más así otra vez como dijo hace mucho tiempo

Voz 19 13:19 a ver una película hablar en una película lo que sea el hombre no

Voz 1995 13:23 qué tal la película hombre si te gustan los hombres luego esta película te gustará si a ustedes les gusta Brose preste este disco de Bruce Springsteen

Voz 18 13:34 les gustará

Voz 10 13:49 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 9 13:51 con Toni Garrido Till único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorra al que se vivió directa supera por primera vez

Voz 21 14:15 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 4 14:19 el Barca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 22 14:28 hola quitarnos la comida podrán quitar los derechos de los jamás pueda quitarnos todo todo todo por la radio con la que tiene Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui Susana Ruiz señorito Iñaki de la Torra solamente escuchan la señal paquete de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y una de las Canarias

Voz 4 14:53 todo

Voz 22 14:53 todo todo por la radio en La Ventana pues ya está

Voz 23 14:58 dame paciencia

Voz 1995 15:00 arrollada Larguero palo superior horizontal de Laporta

Voz 4 15:04 día del fútbol y otros deportes

Voz 24 15:07 los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 4 15:15 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 22 15:18 pieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias buenas noches bienvenidos a este Larguero

Voz 4 15:27 en Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser Lluna ser que nos escucha en antena

Voz 25 15:39 que nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 22 15:50 a tomar el control de la SER quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 26 16:03 ah bueno

Voz 10 16:05 cita con la se

Voz 27 16:08 lo que pasa

Voz 10 18:33 cuaderno de bitácora del harán día uno

Voz 21 18:35 estamos a una playa paradisíaca este verano lleva tu nombre vete de crucero con hasta un cuarenta por ciento ó cien euros de descuento reserva ya en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 22 18:49 en la Cadena Ser

Voz 9 18:56 con Toni Garrido mil novecientos

Voz 1995 18:56 setenta y nueve nación grupo musical conocido como parchís que casi sin pretenderlo se convirtió en uno de los mayores fenómenos sociales de la historia de nuestro país hoy cuarenta años veinte discos cientos de giras por España y Latinoamérica hay siete películas después hicieron siete películas un documental que podrá verse en el próximo mes dirigido por Daniel Sanz los ha juntado para tratar de explicar cómo fue posible todo aquello

Voz 27 19:20 yo ahora atención mini espectadores

Voz 1995 19:24 es una canción muy hermosa que les va a encantar a los pequeñinos

Voz 32 19:27 es como se llaman ellos

Voz 22 19:34 yo creo que aquella bañadas en todos los comerciales

Voz 1995 19:44 no te puedes presentando en primer lugar al Tino Fernández la ficha roja líder del grupo Tino muy buenos días buenos días qué tal gracias por estar con nosotros gracias para invitarnos voy a presentaros a Frank Díaz que fue el encargado de reemplazar al primera baja del grupo sustituyendo a Óscar Ferrer mil ochenta y uno dos años Delicious grupo habían pasado Fran muy buenos días buenos días Tanic

Voz 9 20:04 tal como estamos placer estar con vosotros

Voz 1995 20:07 también debemos ayudar a Daniel Sanz que es el director del documental que se podrá ver dentro de unas semanas en Netflix Daniel muy buenos días buenos días Daniel

Voz 9 20:16 dónde estabas tú hace cuarenta años pues no era ni siquiera un proyecto a largo plazo yo no ajustó había nacido mi hermano mayor con eso lo digo todo no pero bueno yo creo que en este caso para mi ha sido una una suerte el hecho de no no no haberlo vivido no porque de alguna manera llegaba más más limpio a a la hora de poder contar esta historia no tener tanto tanto agarre emocional ni al no formar parte de de mi pasado y poder ver un poco la historia más claro en este sentido hacíamos un un combo en en el equipo junto con con Richard revela que fue el que tuvo la idea original del documental porque él sí que lo vivió sobretodo en los en los inicios del grupo no

Voz 1995 20:55 entonces con cierta distancia os cuento a día de hoy Tino tienen que explicar qué es lo que pasó

Voz 0498 21:02 hombre lo que pasó fue alucinante porque como bien decías en la introducción no pretendíamos la compañía de discos era una moneda al aire que lanzaba no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar desde luego la previsión más humedad y más cachondo se pensaba que pasase lo que pasó realmente no

Voz 1995 21:18 cuando fue cuando ha sido la última es que alguien se ha acercado ya he dicho oye tú eres el de parchís pues mira

Voz 33 21:24 hace exactamente dos minutos Toni Olga Viza está aquí con estaba por aquí en los pasillos y no ha visto a través del cristal dentro de la cabina yo creo que

Voz 0498 21:35 a pesar de los cuarenta años no se ha reconocido

Voz 33 21:38 ha sido y es una cosa que no suele pasar todavía muy a menudo pues por qué todavía estamos muy muy metidos en el corazón de la gente que fue niño en esa época es una cosa que va a durar toda la vida

Voz 1995 21:51 creéis que algo así pueda repetir

Voz 0498 21:54 estaría bien en realidad solamente por una cuestión y es que yo creo que nuestra infancia y la de nuestros seguidores nuestros fans pues fue en términos generales yo diría que feliz y fue divertida y apasionante y en fin y hoy no hay los críos tienen que suplir un poco ese tipo de ídolos pues con con música que no sería la más pensada para su edad no entonces no tengo hijos pero tengo sobrinos veo que están un poco desangelado en este en este este sentido pero

Voz 33 22:21 exactamente además hay hay una nueva

Voz 9 22:24 la hornada de hijos de

Voz 33 22:26 eh fans de parchís au de gente que ha crecido con parchís casualidades pues el padre algún día le ha puesto las canciones le ha puesto las películas que están en redes etcétera etcétera Tenemos un una nueva e ejército de de de fans de desde seis a nueve años yo tengo un montón de gente que mi hijo le encanta mira cómo baila se sabe las canciones y la verdad que es alucinante porque es lo que dice Tino me falta un poco ese mensaje de que se que nosotros transmitimos hace cuarenta años

Voz 1995 22:58 las películas mencionadas las pelis como Ana

Voz 0498 23:01 todo el paso del tiempo hombre evidentemente pues cuarenta años son muchos se resienten las cosas pero en lo básico en lo de cinco niños pasándolo bien y haciendo gamberradas moderadas todo esto en una misión para ayudar no

Voz 33 23:16 para salvar el mundo si con moraleja si quieres eso

Voz 0498 23:19 sea eran básicamente un producto de entretenimiento que a pesar de los años yo suelo puesto a mis sobrinos a los hijos de mis mis sobrinos que tengo pues se lo pasan bien se entretiene los ponerse delante de la tele y luego les cuesta relacionarse con el niño se pequeño en la tele yo pienso que bastante bien han pasado han pasa sí sí pero

Voz 33 23:38 además les les gusta porque al final el mensaje de amistad compañerismo respeto esos mensajes que se están perdiendo hoy en día un poco en chocan pero realmente acaban cayendo

Voz 1995 23:51 hablamos de películas

Voz 12 23:54 y lo que más me fastidia es que se queda con todo lo que hagamos de giras internacionales Méjico Argentina

Voz 10 24:04 aquí

Voz 1995 24:06 hablamos de anuncios estabais hasta la sopa a vosotros habláis de amistad de compañerismo de respeto cuando se apagaba las luces esto detrás seguía existiendo la amistad y el compañerismo el respeto

Voz 0498 24:25 bueno pues evidentemente como todas las relaciones habrá tenido sus picos esos momentos éramos niños éramos muy jóvenes estábamos muchísimo tiempo juntos pero la prueba más palpable pienso que cuarenta años después hemos sido capaces de juntarnos sin ningún tipo de esfuerzo ni para hacer porque la idea que nació desde desde Dinei pues nos pareció francamente interesante los cuestionamos que pudiese tener mucho interés después del tiempo que haya pasado pero ha sido un proceso muy interesante muy divertido y sobre todo yo insisto cuarenta años después es un gozo el que venga Yolanda desde México que hace tiempo que no la vez podamos ir a comer y cenar y explicar batallitas como si fuéramos jubiloso si crees que sencillo

Voz 33 25:06 a una chispa Antoni eh cuando nos volvemos a reunir porque después de tantos años juntos y de haber pasado tantas historias y aventuras realmente hemos llegado a ser una familia con nuestras instancias igual que los hermanos se pelean pues siempre ha podido haber algún roce pero después de cuarenta años es somos como hermanos aquí González

Voz 11 25:25 bailando e hombre J

Voz 1782 25:27 qué tal yo os vi en directo recuerdos Magis tendría cuatro cinco años pero vi en la finca de San Roque en Vigo y recuerdo que la noche

Voz 34 25:37 pero no dormí crear para mí fue uno de los primeros grande

Voz 7 25:40 es días de de mi infancia e ir a ver a a parchís unas fiestas de la empresa en la que trabajó con mi padre porque lo que decía Toni era la era omnipresente la la figura de parchís de hechos quería preguntar ahora cuarenta años después si miráis hacia atrás y si creéis que trabajase es lo que se debe pedir a un niño que trabaje por estuvieron en un momento dado intentando generar y facturar sin tener en cuenta que erais niños bueno Aganzo primero decirte que te admiro mucho eso

Voz 1782 26:09 pues no sea yo no no sé si no veo el intermedio que lo último con criterios como me encanta es y me encantaría conocerte en persona y que no es verdad

Voz 1995 26:25 se piel

Voz 1782 26:28 yo no voy a hacerte una pregunta no te voy a hacer un spoiler del

Voz 33 26:34 documental donde un poco se explica muy bien mi detalladamente gracias al trabajo de Dani de revisar realmente era una época que el el control de los niños no era el mismo que ahora no habrá por ejemplo yo tengo una hija y cuando la llevaba a trabajar para hacer algún anuncio tiene unas horas de trabajo un inspector aquí van acto a que iban a trabajar a quitar tal aquello era un poco más salvaje Un poco más salvaje y aparte no

Voz 9 27:03 había quejas porque nosotros disfrutábamos tanto

Voz 33 27:06 currando pero te digo de jornadas de diecinueve y veinte horas y se desde seis de la mañana y acabar a la una de la noche después de actuar triple bolos a nosotros éramos una máquina de trabajar pero hacer unas

Voz 7 27:19 la otra duda que me surge porque los ochenta una época en la que los estilos de música y los que éramos fans pues nos enfrentábamos los heavies se llevaba mal con los Rockets

Voz 1782 27:26 si los de parchís nos llevábamos mal con los fans de Enrique y Ana yo era fan de Los adioses

Voz 1995 27:34 pero es que esto me lo perdí yo estaba ahí los nos llevamos mal con los de Enrique

Voz 1782 27:39 no yo yo yo era el recuerdo con mis primos viendo la tele y eran parchís Si Mis pilló era como aunque lo celebrado ahí tenía mi primo David los de Enrique entonces a mi lado empezaron a caer mal Enrique y Ana porque la tele es que no salía

Voz 11 27:53 ya no pero no tenía esa rivalidad compartir no sé ya aprovecho gustaría preguntarle a ellos si existía rivalidad

Voz 0498 27:59 tu primo David tiene que ser un soso Gonzalo te digo en realidad nosotros coincidíamos mucho en los platós de televisión española no había rivalidad ninguna todo lo contrario sea pues éramos artistas y nos veíamos y cruzaban opiniones eh para nada en absoluto y luego ponérselo el público es soberano oí yo pienso que la gente que le gustaba Enrique parchís

Voz 1782 28:22 never say osea que no sé si es mucho más eficaz

Voz 33 28:26 el veinte cuarenta años después yo tengo una muy buena relación con Enrique

Voz 9 28:30 yo creo que también que es que en ese momento tampoco había grandes referentes de de grupos infantiles no sea Enrique y Ana sí que tiene una composición un poco un poco extraña muy fea desde el punto de vista estético actúa es que estético sobre todavía de hoy pero el único grupo más o menos comparable fue quizás la pandilla no que für pocas sí que tuvo éxito en España hay tuvo éxito en Puerto Rico sobre todo

Voz 1995 28:53 sí

Voz 9 28:54 y es el único ejemplo que porque el modelo de grupo

Voz 7 28:57 es vienen en Latinoamérica a grupos infantiles que así más corales cinco seis personas de donde han salido gente que son auténticas estrellas de la música

Voz 0498 29:07 sin embargo Anzo perdona perdona que te corrija Tim por ejemplo que era el grupo de una arribo Rubio nace a colación del éxito de parchís no existían tampoco allí grupos infantiles capitaneados por críos como era nuestro caso sabes

Voz 9 29:20 cosa que parchís es el que un poco sirve de referencia en Latinoamérica todos esos grupos que con todo aseguró que si hemos roto mucho

Voz 33 29:27 los muchos récord en Latinoamérica vale yo creo que

Voz 9 29:29 sobre todo por por quizás eh añadirle un toque de pop no a lo que es la canción infantil que antes estaba más pues en canción más tradicional y algo quizás un poquito más carca no en en modernizar quizá un poco todo ese concepto

Voz 1995 29:41 vale que los millennials que no estén escuchando es decir difícilmente comparable el éxito de parchís en una época muy yo creo que irrepetible hablando de que venían millones y millones de discos entradas de anuncios vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos van a contar cómo se forrar como estos señores

Voz 19 29:59 pero como te lo normal dos coma cuatro

Voz 1995 30:03 es el después de los Bugatti yo creo que más deben tener bueno me vamos a hacer una pausa enseguida hablamos de lo importante de la pasta

Voz 10 34:47 puro con Toni Garrido

Voz 1995 34:52 seguimos por una parte con Nacho y con Gonzo escalando el éxito de un grupo como parchís fundado hace cuarenta años y que vuelve a la actualidad pararon en mil ochocientos veintidós bueno en el acto cualidad gracias a un documental dirigido por Daniel Larraz que podrá verse Netflix a partir del próximo diez de junio así que seguimos hablando con tino con con Frank con Daniel nos quedamos en el tema cuándo fue la última vez que vuestra cuenta tuvo un ingreso relacionada con con parches Tino

Voz 0498 35:19 pues no te creas que hace tanto calor que hace ya tiempo regularizar hemos los contratos jurásico que habían suscrito nuestros padres en su momento con con lo que era entonces discos Alterio oyes ahí sigue teniendo el catálogo que tenía Abel Teri sigue pues vendiendo ahora ya básicamente por internet Spotify iTunes todo ese tipo de de medios ir Nos liquidar todos los años evidentemente no en la misma proporción porque porque porque no no es igual pero sí que tenemos un acuerdo de colaboración con ellos que además lo hemos revisado lo hemos mejorado porque ya te digo que eran documentos muy antiguos de cuarenta años que regularmente se retrata Ny los vemos en las oficinas si está regularizado

Voz 1995 36:04 en cuanto a regularmente dicen en cuanto a la calidad la frecuencia

Voz 1782 36:08 la frecuencia de paso es una vez al año

Voz 33 36:11 en tenemos un par de ingresos que son referentes a la ayer la Asociación de intérpretes ejecutantes que es lo que éramos pero son cosas muy ridículas no no no

Voz 4 36:24 residuales no puede no podemos pretender

Voz 9 36:26 vivir besos ni mucho menos me interesa que entiendo que lo

Voz 11 36:29 contra el documental pero claro yo me pongo en la piel de un niño de nueve diez once años y una fama tan salvaje apartado hablábamos ahora fuera Antena que la fama en aquella época no es la de ahora era que te conocía todo el mundo porque los canales eran muchos menos entonces todo el mundo te conocía todo el mundo todo el mundo sabe todo el mundo como porque bueno si te pilla eso con treinta cuarenta años pues tienes las herramientas para gestionarlo pero no soy un niño de diez años cómo gestiona eso hoy en vuestro caso cómo fue esa experiencia

Voz 0498 36:59 pues mira particularmente yo lo atribuyo a la normalidad sea ciertamente parchís no fue un invento mega pensad y Ximo por parte de de la discográfica osea fue todo un poco las cosas sucedieron por azar por azar nosotros éramos niños éramos básicamente niños pero niños como decía David en el en el Thyssen el documental con un juguete que nadie tenía quiera que te subidas a un avión cruzaba el charco estábamos encima del escenario tenías a un montón de gente enfrente coreando tu nombre bailando las canciones te lo pasó francamente teta eso podía estar sujeto a horarios y súper bestias de de de Curry tal pero no teníamos yo estoy convencido de que mis compañeros y yo no tuvimos en ningún momento el el el agobio de Osetia me están exprimiendo las las la la la vida no porque estábamos jugando porque tenemos un juego que no tenían era súper divertido estábamos en el cole que también era muy apreciable

Voz 33 37:56 Nos preocupaba las iban a pagar o no nosotros

Voz 0498 37:59 a esa guerra exacto y los padres nuestros

Voz 33 38:02 padres en aquel momento pues el de la industria discográfica como habéis podido ver en algunas series algunas películas e o pues era un animal muy grande como para enfrentarse de cinco padres humildes que no sabían del tema hay que en cualquier momento también podía haber una especie de de triquiñuela para sacarse más habían muchos intermediarios productores que van a es la casa de discos de This que era televisiones es que era un espectáculo muy muy muy amplio

Voz 1995 38:33 el mundo fado como son como eh

Voz 7 38:35 eran las grupis de los ochenta de seis años

Voz 1782 38:38 siete años de edad de los grupos y los grupos veo yo era uno de esos grupos yo recuerdo estar ahí delante del escenario hoy verde amarilla tú jóvenes que decirlo con vosotros delante yo era del rojo ya no la verdad que nosotros esperado todo estaba preparado para qué eh rojo fuese una figura ahí que estaba en el centro unas coreografías sí sí yo quería ir con los ganadores siquiera real de estabilidad

Voz 1995 39:07 no molesto dice oye ya es vedad

Voz 1782 39:10 el suelo diríamos lo pero estamos aquí ya tiene mucho que decir

Voz 33 39:15 realmente fue espectacular algo muy bestia el tema fans no porque yo siempre he dicho a mis amigos que lo que hace cuarenta años era fanatismo en México empieza a llegar ahora que España no porque también siempre digo que la consecuencia de un grupo de cinco de niños de colores que cantaban canciones infantiles y también un poco más adolescentes iban creciendo con su público fue podría haber sido la consecuencia de las Spice Girls de unos Nixon de bloque hay unos como se llama de estos grupos sea te da de estos grupos vocales así como una consecuencia no como es común una consecuencia de parchís no incluso te diría hasta los Power Rangers entonces el fanatismo allí nosotros hemos tenido Tino

Voz 21 40:00 se rompió un brazo una vez porque se rompe

Voz 33 40:02 con un cordón de seguridad policial y se abalanzaron el asfalto no sé no sé

Voz 0498 40:07 no se rompió dos m dieciséis loco el hombre

Voz 33 40:09 salió los huesos de sitio pero hemos tenido intentos de rapto hemos tenido bombas él

Voz 19 40:13 Fira pero momento vamos paros de rapto de dientes de rata

Voz 33 40:17 sí eh gente encerrada en las habitaciones con nosotros nos han drogados es subiendo al autobús de la gira no

Voz 1782 40:25 pero no nos han puesto dislocado una anécdota si no entendemos esto es incluso perdimos

Voz 0498 40:35 un allá un acuerdo no te lo un avión que se estrelló el único avión que hemos perdido yo creo en todo nuestra carrera sí es cierto es cierto don en Méjico estrelló se estrelló y todo el pasaje nosotros pillamos un unos tuvieron que alquilar dos dos aviones particulares para llegar al concierto IM vuelo nos dijeron que no podíamos aterrizar en ese aeropuerto porque se había estrellado el avión que teníamos el avión regular que teníamos que haber pillado nosotros muy fuerte nuestros padres imagínate porque tenían ellos el plan de de de viaje y sabían que íbamos en ese vuelo llamando a México asustados en fin mil cosas más que te pondrían que tiene

Voz 1782 41:10 pues no es como timbre de castellonense

Voz 1995 41:13 eh hay que ver el docu una el día

Voz 40 41:17 Diez Daniel Verdú estás contento con el trabajo estoy

Voz 9 41:20 muy muy muy contento con el trabajo la verdad y la verdad muy muy contento de puedo decir otra cosa la verdad que yo desde la desde el otro lado puedo decir que el trabajo que han realizado durante cinco años que llevamos

Voz 33 41:31 eh desde que empezó la idea hasta que se ha parido como aquel que dice el docu ha sido un trabajo muy bestia a un nivel personal Ali de Factor Humano con muy poco presupuesto empezamos una idea que se ha ido haciendo muy grande hasta que llegó

Voz 1782 41:48 Blix bueno

Voz 33 41:50 el esfuerzo ha sido bestial y el resultado es inmejorable y toca toca toca mucho la patata osea Tote toca mucho el la fibra nostálgica

Voz 9 42:00 al giro de esa época mucha que no lo mejor que puede pasar que dice es una época bonita pero no

Voz 11 42:07 vería Yala ya la vida

Voz 9 42:10 vi tienen sus partes malas o o tenéis nostalgia cuando ves el documental cuando los rememoráis

Voz 0498 42:17 a ver es inevitable en el tele transportar de un poco a aquel tiempo en el que uno no tenía presiones de familiares de responsabilidades de recibos de no era solamente un crío feliz que es que además era un privilegiado porque viajaba por todo el mundo y tenía la atención y el cariño un montón de gente entonces pues sí inevitablemente cuando estás en el proceso de creación del docu te retrotrae a todo aquello y lo rememoran eso no quiere decir que este es anclado y que Ike que en mi mi situación particular que te gustaría verte queda hoy no evolucionan yo soy de los que de los que cree que lo mejor está por venir Yeste es un claro ejemplo de eso no de que después de cuarenta años podamos estar hablando de un de un documental de un proyecto sobre la vida de cinco niños pequeñitos que tuvieron el azar y la suerte de poder formar parte de este grupo pues es una maravilla espérate espérate que Netflix aprieta

Voz 9 43:09 es más costoso contra la fama es como la política que engancha Hay no la quieres dejar

Voz 1995 43:15 a María que día concretamente quería volvería destino a quería volvería quiero toda la historia de parchís una yo si tuviera que volver pudiera ponerla en aquel momento más dorado se quería concretamente de parchís bulerías bueno hay

Voz 0498 43:29 no ha marcado una fecha que me pareció en aquel momento impresionante con el tiempo más y fue cuando nos presentamos en el Madison Square Garden de Nueva York una efeméride que no todos los artistas de habla hispana tienen la suerte de poder disfrutar y aquello fue impresionante yo me acuerdo de las fotos del desde el Empire State Building por doquier apartaría latina no era para los anglosajones pero estar ahí dentro sabiendo lo que significa que pues me me me me encantó y no me importaría para nada volver a disfrutar de la experiencia a mí

Voz 33 44:01 dos fechas personales las clases no se puede encontrar ahora no una es actuamos en bosques del Lago que fue una actuación que hubo tal tal afluencia de gente que tuvimos que que aterrizar en en helicóptero conciertos porque sino no llegábamos se habla creo recordar siempre exagera un poco es diez mil arriba abajo otro unas ciento sesenta mil personas se han tipo Hugo esto un bosque un lago seco que hay en el norte de F y luego otra actuación que yo creo que me impresionó mucho fue en el Parque Atracciones en Lima en Perú donde también se habla de unas ochenta mil personas y era todo

Voz 1995 44:40 los mandan mito

Voz 33 44:42 eso claro está impresiona impresiona mucho impresionan

Voz 1995 44:46 no está nada mal Daniel comentarle Narcís se podrá ver en Netflix dentro las semanas Tino Fernández Frank diez miembros del legendario grupo musical parchís muchísimas gracias mucha suerte gracias por estar esta mañana

Voz 9 44:59 los muchas gracias gracias a vosotros gracias a todos vosotros por vuestros adjetivos eh nos vemos pronto

Voz 0498 45:06 cuando queráis

Voz 1995 45:08 minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 27 45:11 en la Cadena SER hoy

Voz 10 45:13 hoy

Voz 4 45:36 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 4 47:46 hora catorce José Antonio Marcos cadenas

Voz 1995 50:32 diez cincuenta minutos una hora menos en Canarias tenemos noticia la última hora Jordi Martí muy buenos días buenos días han detenido a el presidente de la UEFA sí a Michel Platini al que fuera presidente de la UEFA al que fuera histórico jugador francés Michel Platini ha sido detenido arrestado en Francia por corrupción en la elección del Mundial de Qatar dos mil veintidós al parecer el arresto se ha producido en el marco de esta investigación ordenada por la oficina del Fiscal Nacional de finanzas le imputan los delitos de soborno activo pasivo han informado distintos medios franceses como Le Monde o media aparta por lo tanto no vamos a ver qué sucede en con este asunto ya era conocido las sospechas que recaían sobre los sobornos me dieron con la consecución de adjudicación de Qatar del Mundial dos mil veintidós también Platini tuvo que renunciar a sus cargos Illa a sus aspiraciones para progresar en el mundo del deporte también en la FIFA como consecuencia de estas investigaciones hoy su detención la de Platini ex presidente de la UEFA ex jugador francés histórico por supuesto amaño por supuesta corrupción en la adjudicación del Mundial de Qatar dos mil veintidós Jordi no tenemos mucha más información pero esto no afectaría de ninguna manera el desarrollo de ese mundial que está a la vuelta de la esquina hombre se supone que no se supone que no pero ya son muchas las lesiones las sospechas las cargas que pesan sobre este mundial por cómo se por cómo se consiguió su adjudicación por lo tanto de aquí al dos mil veintidós a falta mucho vamos a ver cuál es la reacción internacional vamos a ver cuál es la reacción de las instituciones deportivas y hasta qué punto se puede celebrar con normalidad un Mundial en Qatar sino a sabiendas por lo menos bajo los indicios bajo las sospechas de que pudo ser amañada

Voz 12 52:39 su elección bueno pues es una noticia hasta ahora

Voz 1995 52:43 el ex presidente de la UEFA Michel Platini de sesenta y tres años ha sido detenido esta mañana en París por actos de soborno activo y pasivo según informa ha sido detenido por parte de la fiscal nacional la fiscal la Fiscalía Nacional de Finanzas Jordi cualquier nueva información línea permanentemente abierta muchísimas gracias no seguimos con Nacho Carretero y con Gonzo hablamos a comienzo del programa justo lo bueno esto de fútbol fíjate qué raro en los amaños que bueno que no habrá bueno pues esta misma mañana hemos conocido

Voz 11 53:13 lo que decíamos que seguro que hay mucho más por detrás cuestiones está ponen encima de la mesa todo lo que en realidad más o menos teníamos claro que al fútbol