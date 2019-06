Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once y las diez en Canarias resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín muy buenos días

Voz 1762 00:10 buenos días Toni el ex futbolista y ex presidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial del año dos mil veintidós que se debe disputar en Qatar amplia Jordi Martí

Voz 0985 00:21 se trata de una investigación ordenada por la oficina del Fiscal Nacional de Finanzas por actos de soborno activo y pasivo investigación alta Tim que arrancó años atrás cuando ya fue investigado por sospechas de tráfico de influencias conspiración criminal corrupción privada insistimos en esta detención ex presidente de la UEFA ex jugador histórico francés Michel Platini en el marco de una investigación sobre la corrupción en la adjudicación del Mundial de Qatar dos mil veintidós

Voz 1762 00:49 gracias Jordi por lo demás el líder de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizo sacaba de explicar en la SER que espera poder coincidir en algunos asuntos con Manuel Valls a pesar de la separación entre la formación naranja y quién fue su candidato para la alcaldía de Barcelona Carrizo Ossa ha confirmado que esa separación se precipitó por la decisión de Valls de favorecer que Colau repita como alcaldesa Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 01:10 Carrizo asegura que se ha roto con Manuel Valls por la gravedad de la decisión de votar a Ada Colau pero también porque él ha ido por libre casi desde el principio

Voz 2 01:18 Parla optara por la gravedad de la votación y por haber tomado esta decisión sin haber hecho caso de las orientaciones o de la opinión de su socio de coalición es que no nos avisaba nunca de cuál era su decisión

Voz 1600 01:29 sí sí o Ciudadanos tendrá grupo propio porque el Reglamento Orgánico Municipal lo permite cuando hay más de dos concejales Si este partido tiene tres estamos pendientes de lo que hará Celestino Corbacho que se presentó como independiente y ahora debe decidir si se va conciudadanos o se queda con Bale

Voz 1762 01:45 el Tribunal Supremo obliga a las antiguas cajas de ahorro a pagar un plus salarial a su plantilla a las entidades financieras que las absorbieron tendrán que realizar un pago complementario que había quedado suspendido durante la negociación del convenio colectivo informa Alberto Pozas el Tribunal Supremo dice que este artículo del Convenio Colectivo se aplicaba de forma retroactiva hay por tanto de forma irregular invade peyorativa mente dice la Sala de lo Social un ámbito temporal en el que los trabajadores ya han generado ese derecho a percibir el complemento desde la Confederación Intersindical de crédito Gonzalo Postigo celebra una victoria tres años de pérdida de derechos laborales

Voz 3 02:16 esta historia suponen una esperanza nombres que llevamos ocho o doce años perdiendo derechos una vez tras otra Conesa debido congelado desde hace ocho años

Voz 1762 02:24 calculan que en total las antiguas cajas tendrán que abonar entre treinta y cinco y cuarenta millones de euros a unos ochenta mil empleados y la policía ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de una paliza mortal a un hombre en Oviedo informa Alejandro Martínez

Voz 0064 02:36 las detenciones se produjeron ayer noche después de conocerse la noticia del fallecimiento de la víctima de la brutal agresión que se encontraba ingresado en el hospital en estado crítico desde la madrugada del pasado martes cuando tuvieron lugar los hechos durante las fiestas del barrio ovetense de la Florida los tres detenidos que tienen entorno a veinte años se encuentran en la comisaría de Oviedo y la policía nos confirma que las diligencias de investigación siguen abiertas que aún están pendientes de declarar Varios testigos y que cualquier colaboración ciudadana que refuerce las pruebas con las que cuentan o que aporten nuevas pruebas será bienvenido

once y tres tiempo para la información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 0196 03:15 el PSOE ha solicitado de forma oficial un informe jurídico sobre la composición de la Mesa de la Asamblea porque cree que no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía los pactos entre PP Ciudadanos y Vox dejaron fuera de la mesa dos partidos con representación a Mas Madrid ya podemos vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:33 qué tal buenos días para el Partido Socialista el trío de Colón cometió una tropelía a romper la proporcionalidad democrática de la Mesa de la Asamblea por eso han presentado un escrito para que los servicios jurídicos de la Cámara se pronuncien Diego Cruz es el vicepresidente segundo del Parlamento madrileño

Voz 5 03:50 tú has perdido la mesa eso no está en cuestión está en cuestiones y las derechas sabes han excluido de forma poco adecuada a derecho puesto poco adecuada lo que debe ser el rigor democrático con una frase en política

Voz 0861 04:04 en el Partido Socialista reconocen que el reglamento de la Asamblea permite un reparto como el que se cerró hace unas semanas pero los socialistas confían en el criterio que fija el Estatuto de Autonomía

Voz 1995 04:14 que si obliga a hacer un reparto

Voz 0380 04:17 proporcionar los trabajadores del centro de menores

Voz 0196 04:19 Leza denuncian amenazas de diez chavales adictos al pegamento que han sido detenidos en varias ocasiones por agredir a sus compañeros y por robar a los vecinos piden que sean derivados a centros específicos de adicciones Ana Pérez Vaquero es una de las trabajadoras

Voz 6 04:32 al final la consecuencia que saca los chicos que tienen ese comportamiento en el centro este que no le va a pasar nada que iban por no sé dónde y que vuelven al centro y te vuelven a insultar y en esas condiciones no podemos trabajar no podemos proteger a al conjunto de menores y de los chicos que están allí que lo quieren hacer bien

la Consejería asegura que de manera inminente va a poner en funcionamiento un nuevo recurso para chicos con problemas de conducta

Carmen Linares

Voz 10 05:22 muy buenos días buenos días

Voz 1995 05:25 cuando el informativo me acordé de un informativo la semana pasada concretamente estaba Tony Cantó Ximo Puig un rifi rafe las catalanas ha costado un poeta al que conoces perfectamente

Voz 11 05:39 Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad balear

Voz 1995 05:43 si que llevaba en la que lleva cultura el señor marzo

Voz 11 05:45 no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido no

Voz 4 05:48 a una sola ayuda

Voz 10 05:50 por publicar en castellano sí

Voz 1995 05:57 la fronteras de de la costa

Voz 10 05:59 a mí me parece a mí no me pareció

Voz 0380 06:02 lo acertado francamente yo creo que yo que creo que Miguel Hernández un poeta y de universal y no necesitara lo que necesita es que eh no aprovechemos de esa poesía maravillosa para darla a conocer la poesía Hinault meterlo

Voz 1995 06:21 más poetas señores de traje habría que poner interpretar de quién son esas poeta para para adaptarla bueno el último publicado hasta la fecha por Carmen Linares escritura verso a verso es un precioso homenaje a la hora de ese poeta de Orihuela Miguel Hernández que seguramente habría publicado a pesar de unos y de otros no hace falta que nadie le defienda su talento va por delante el tributo tiene todo el sentido de suelen tía hombre a a voz de poeta y Carmen Linares han exigido también mucha valentía para derivar todos los estereotipos el flamenco hasta convertirse con la experiencia que dan cinco décadas en una de las grandes maestros auténtica elegante versátil y libre mola

Voz 4 07:17 a los flamencos los de fin de Haendel

Voz 0380 07:25 yo creo que a los de los defiende el propio arte osea eh tenemos un arte tan grande que donde vayamos si vamos con con honestidad ir con verdad con ese arte sede El arte ese se defiende solo no nos tenemos que defendernos otro yendo por derecho en esa música que se merece tanto Ike que tenemos que pone este dejarlo a la altura de de de esa calidad que tiene

Voz 1995 07:55 pero estamos en la misma conversación el flamenco deberíamos valorar más la sociedad española

Voz 0380 08:00 hombre vamos sino pero yo estoy de acuerdo por supuesto que el flamenco necesita apoyo el flamenco y la cultura flamenco está dentro de la cultura y a nosotros no ayuda a nadie osea vamos ahora estamos como como hombre como mucha gente la música no eh haciendo nuestros propios sello y muchas veces pues perdemos dinero lógicamente yo no me puedo quejar porque yo ya he hecho en muchas cosas en mi carrera pero sinceramente a la gente joven lo tiene crudo comodísimo a gente joven en general Sevilla en el flamenco no por eso digo en general por eso he dicho que no toque que que él le pido yo de mi humilde postura más apoyo para la cultura no ellas pero la el flamenco está dentro de la cultura

Voz 1995 08:48 Deco hace un mes te daba la tu Ka llevas mucho tiempo en Madrid si se a esta esta ciudad pedirá la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena qué tiempos aquellos eh Vasallo miran un mes pero qué pasado sí sí

Voz 0380 09:03 qué tiempos aquellos estamos eh sí de de que me dieron la medalla hasta ahora esto ha sido un batiburrillo bueno yo estoy con él le agradecí muchísimo esa medalla porque significa yo es que me hecho mi carrera aquí en Madrid hay esa medalla para mi ha sido muy importante porque yo le debo mucho también a Madrid mucho

Voz 1995 09:26 en el setenta Asturias años setenta de la ciudad de

Voz 0380 09:29 sí bueno ante en el sesenta y ocho llegue

Voz 1995 09:33 en la sesión de hecho entonces había dieciséis tablaos en la tabla dieciséis claro unos rendimientos sí sí sí

Voz 0380 09:41 además los tablado estaban los mejores artistas de flamenco trabajaban ahí que hay mucha gente que tira por tierra esa y las tablado ahí no hay flamenco bueno que dice yo he aprendió muchísimo allí lógicamente luego han bajado en el tema ya no ya no pueden permitirse contratar a primera figura pero bueno yo cuando actuaba ido era una primera figura estaban prácticamente casi empezando

Voz 10 10:07 pero había primera figura de los que yo he aprendido muchísimo todos los construía Michelin hay tablaos

Voz 13 10:15 sí sí otros sin tu amor hería tiene una ella

Voz 1995 10:18 ahora tenemos una vez más medida muy equivocada el tablao es un sitio turístico porque hay mucha gente de fuera que el interés de aquí a conocernos mucho más de los que conocemos nosotros igual que días tuvimos en el Museo del Prado y no somos los mejores ni los primeros visitantes hay mucha gente que vive en esta ciudad que en este país es que próximas a su propio cuando se van a Londres fuese van a París a los es igual con el flamenco Carmen es una mujer sabia y un artista con una gran gran dimensión es difícil utilizar comillas hay que tener mucho cuidado los adjetivos bueno pues acaban hablando si la que tener cuidado vamos a hacer una pausa uno segundos regresamos para seguir conversando con

Voz 4 11:01 de Carmen Linares así

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:19 eh

Voz 35 16:22 a la empollona

Voz 10 16:27 yo tiene cuarenta y ocho

Voz 22 16:31 tú a mí coro

Voz 36 16:41 a cambiar este es el primer corte

Voz 10 16:44 del primer disco Carmen Linares un año mil

Voz 1995 16:48 setenta Kung que tenía un título que además es toda una declaración de intenciones viscosa

Voz 10 16:53 llamaba Carmen Linares canta flamenco Carmen Linares para no confundir a nadie

Voz 1995 17:03 aquí no hay quién eras entonces

Voz 0380 17:06 bueno pues ese disco lo grabé con Juan Habichuela fue mi primer disco y y bueno pues era una una jovencita con mucha ilusión con muchísima afición y currando me lo todos los días y aprendiendo de la vida de mis compañeros porque se aprende muchísimo trabajando hay que hay que

Voz 9 17:29 trabajar que es lo que hablaba antes de la juventud donde trabaja ahora a la

Voz 0380 17:33 juventud donde donde se reúne donde se junta poema difícil tiene que aprender de otra forma yo estaba en ese momento pues haciéndome común como artista y aprendiendo igual que ahora que sigo aprendiendo

Voz 1995 17:47 queda muchísimo

Voz 10 17:49 Almo muchísimo siempre sin decir que esto no se sabe si yo puedo tener más conocimiento y una vivencia que no tenía en ese momento pero a mí me interesa mucho todo lo que sale lo que hacen y hay muy cosas que todavía no ha hecho pues flamenco mucho estamos a tiempo una mujer muy

Voz 1995 18:12 veinte situando Tondo que la conoce sabe que soy mujer de palabra en el año setenta y cinco empezó escuchando dijo del sedentarismo en el año setenta y cinco mil novecientos setenta y cinco tú sólo tienes veintitrés años te invitan el programa Flamenco porque ante los programas defendía el título definía muy este aplauso a hablas flamenco de que va a poco maldijo de Carmeli el problema flamenco que presentaban Televisión Española Fernando Quiñones te tenía como entrevista la atención a la conversación que mantenías insisto año mil novecientos setenta y cinco

Voz 14 18:48 sí aquí de ofrecieran una vida asegurada la verdaderamente cómoda sin los sacrificios sin los tras Nacho m en los refuerzos del cante Carmen tú lo dejaría el arte proyecto no dejaría quiero que sea muy sincero

Voz 37 19:03 no lo dejaría en arte desde luego porque me gusta muchísimo cantar canto porque me gusta si yo quisiera podría estar trabajando en otro tipo de cosas mucho más cómodo y más seguro entonces de momento come gusto pienso seguir

Voz 10 19:18 bueno yo no

Voz 1995 19:20 aquí estamos en lo mismo que nosotros cuarenta y cuatro años después cumpliendo ese compromiso una mujer con una carrera tan larga como la tuya en algún momento después esta entrevista ha pensado en dejarlo nunca

Voz 10 19:33 k un ratito hundía y bueno es que en la vida

Voz 0380 19:37 hay muchos momentos en que no están no estoy en el flamenco pues bueno te tengo tres hijo ya ha habido épocas de mi vida por circunstancias personales que he actuado menos pero siempre lo llevo dentro sana aunque lo deje durante un tiempo por circunstancia pero sí sí podría Si lo hubiera tenido bobo o me pasa algún accidente me hubiera dedicado a otra cosa no pero vamos recuerdo que mi padre me dijo Atila naturaleza te ha dado esa condición para que la aproveche ir nunca mejor dicho sea yo puedo sí me tengo que ganar la vida de otra manera lo haría pero teniendo teniendo a condicione hay gustando me tanto

Voz 7 20:23 sintiéndome también cuando canto pero que más voy a pedí

Voz 10 20:26 sí es que para mí es como una terapia

Voz 0380 20:29 todo cuando cantaba nosotros famoso tropa ahí sí pero cuando cantáis vosotros no sentí vienen también yo yo estoy no el resto

Voz 1995 20:36 no no tanto

Voz 0380 20:39 ante seguramente que te libera no que te vacía cantando estoy muy buenos si el público dentro

Voz 1995 20:49 hablábamos antes de los tablaos que tablaos como Torre Bermeja sur Café de Chinitas

Voz 12 20:56 sí

Voz 1995 20:59 en el primero en las que está justo enfrente si gaste con Camarón Chinitas con Enrique Morente es decir no hay nadie en el mundo del flamenco como ella trabaja contigo antes si todos los grandes han formado parte de tu que Topal

Voz 0380 21:15 eso sí bueno y eso ha sido una suerte en Torre Bermeja recuerdo que Camarón ya estaba yo cantaba para al baile en el cuadro y luego ya estaba la atracciones y entonces Camarón cantaba en la atracción yo había terminado ya

Voz 1995 21:31 es que son las atracciones Atracciones irán

Voz 0380 21:34 hay un cuadro uno que donde pone la bailaora guitarristas Thalia

Voz 1995 21:38 tú cantabas para que alguien bailar para que alguien bailará Yolanda lo mismo que cantar para cantar que cantar sola

Voz 0380 21:43 pero canta sola luego ya me lancé yo sola no cantando para el baile pero que cantando para el baile es aprende muchísimo y la mayoría de todos lo artista que todo ha encantado Camarón ha cantado para bailar Enrique todo hemos empezado ahí

Voz 38 21:57 son pero se son como y luego todos tomando la alternativa no

Voz 1995 22:01 una sí de novillero en las atracciones que son las

Voz 0380 22:05 Illa la atracción era pues cada tablao tenía una atracción estaba Camarón que era que actuaba solo no estaba con el cuadro actuaba solo luego de Camarón actuaba la perla de caddie luego El Güito era atracciones y luego ya se remataba otra vez con el cuadro no yo claro yo en terminaba El cuadro flamenco dime me sentaba haberla fíjate qué suerte todos los día veía a estos artistas que te he comentado o sea extraordinario en chinitas hayan chinitas yo ya cantaba en la tracción quiero decir que

Voz 1995 22:40 fíjate que hablamos de Camarón el domingo se cumplieron cuarenta años de la situación de la leyenda el tiempo un disco que no se entendió hasta mucho después y que ahora fíjate Carmen parece flamenco clásico día en su día los flamencos decían Esto no es flamenco negaban de hecho mucha gente dijo El Corte Inglés porque no entendía lo que estaba proponiendo Camarón y no les gustaba aquello Camarón que preguntaban si hay mucha gente que no le gustan dijo que tiene que decirles decía Camarón pues si no le ha gustado que lo escucho otro eh

Voz 0380 23:11 sí es verdad es que ya verá que lo iba a gusto si es

Voz 1995 23:13 verdad que tenía tenía razón pero cómo es posible que lo que hace cuarenta años era una aberración para muchos hoy sea flamenco clásico claro

Voz 0380 23:23 porque él él la evolución lo que va va el disco de Enrique Morente también Omega recuerdo que Omega con La leyenda del tiempo de Camarón pues porque los tiempos van cambiando y hay que como tú dices escucharlo otra vez cuando una cosa tiene calidad se queda ahí

Voz 10 23:43 eso sí sequedad ahora son dos clásico de porque está además esos dos disco están

Voz 7 23:50 si tiene la esencia del flamenco la esencia ahí nos ha perdido entonces siempre será flamenco

Voz 1995 23:56 pues ese disco en voz esa canción esa leyenda Diego ese Lorca en voz de Carmen nadie

Voz 39 24:03 abrirse a mi ya en el edificio en los añadió

Voz 12 24:19 sobre el suelo

Voz 36 24:27 donde vivió una brecha ahí está

Voz 1995 24:30 a Carmen porque sin saberlo sincera muy consciente del este es el mejor ejemplo en el año mil novecientos noventa y seis

Voz 39 24:38 de Pujol dorado la

Voz 1995 24:44 cuatro es el ejemplo que adelantó a todos ellos reviséis mucho antes de que el feminismo la importancia social actual mucho antes en un mundo muy difícil mínimamente machista pero eso pasa no ha sido así Carme pública un disco que se convirtió en una obra fundamental para elegir hoy también leí la mayor quizá su mayor virtud en la mayor reivindicación del papel de la mujer en el flamenco esto hasta entonces nunca se había agravado con nuestra antología de la mujer el encanto

Voz 12 25:27 sí

Voz 1995 25:33 que no digo yo casi se ha conseguido lo mismo soy pero este disco suponen mucho en la formación de tantas y tantas voces femeninas de flamenco surgió entonces muchas de ellas se lo deben a este disco concretamente

Voz 0380 25:48 sí como tú has dicho sin ser consciente osadas y fue una cosa que surgió porque yo cantaba hacia muchos cante de mujeres yo ya sabía la importancia que tenía la mujer en el cante muchísima importancia pero dije pues vamos a reunir lo todo en un disco pero que cuando empezamos a juntar todas los cantes que habían creado las mujeres que habían recreado salía daba para disco le hubiera dado un poco más dijimos hacemos una antología yo pretenderlo porque yo ya era feminista de por sí sin saber que esa palabra era

Voz 1995 26:25 sabe que la feminización que era feminismo yo estaba

Voz 0380 26:28 haciendo feminismo y entonces medición

Voz 1995 26:32 mucha ilusión recopilar todo eso

Voz 0380 26:34 sí hacer además un trabajo serio documentado

Voz 1995 26:38 y eso ha servido mucho para otra muestra canción se llama toma este dorado esa es la canción con el toreas aquel disco con esta Candín otomano se a veinte años después Rosalía abría así su primer disco en Los Ángeles

Voz 33 26:59 todo

Voz 1995 27:05 les decimos que ese disco fundamental para entender el papel del flamenco es que es fundamental para entenderlo

Voz 40 27:14 eh sí

Voz 33 27:17 con el aire que esto se nos va nada porque en el fondo

Voz 1995 27:24 Carmen es lo que es el flamenco en si esta misión es hemos rescatado otro frío y muy importantes tendero de ahora volvemos a la entrevista Televisión Española tienes veintitrés años

Voz 4 27:39 y hablas de la mujer

Voz 14 27:41 yo te quería preguntar si la mujer por el hecho de serlo se encuentra profesionalmente en desventaja en el mundo si tiene menos contrato menos posibilidades un nombre

Voz 37 27:52 sí creo que existe estarán no sé por qué razón bueno creo que la mujer como ya se ha hablado tanto de esto ha estado un poco marginada en todo y creo que en el cante ocurre igual creo que es los debería de de promocionaba mucho más porque ha habido cantaora muy buena como ya he dicho pacto hay actualmente perla en fin mucha

Voz 1995 28:13 ya claro entonces vuelven asistir por eso Carmen ido siempre por delante

Voz 4 28:32 camino que tenemos verano bueno

Voz 0380 28:37 lo más inmediato mañana me voy a Tenerife voy a hacer allí un concierto con verso a verso en Santa Cruz lo hago pasado mañana Ivo estoy muy ilusionado porque hacía muchísimo que yo no volvía a Tenerife bueno a mi hijo chico con eso o digo todo no fuimos toda la fui a cantar El amor brujo a una explanada maravillosa con la Orquesta Sinfónica de allí me lleva a toda la familia no pasamos a la semana allí me gasté todo el contrato todo

Voz 13 29:06 el hacía una ilusión a mi hijo estaba bañándose allí IVE que en la en la península estaba nevando me hace muchísima ilusión volver no con con Miguel Hernández

Voz 1995 29:17 pues caben sabes que esta casa se te quiere mucho en todo el mundo se te respeta así que gracias nada más por todo lo que representa todo lo que has hecho todo lo que vas a hacer todavía queda mucho por delante Carmen Linares un enorme placer si pueden acerquen se ha verso a verso o al que quiere que cualquiera de sus discos es fundamental para entendernos

Voz 7 29:37 Carmen muchísimas gracias a vosotros en el pasado estupendamente

Voz 9 29:41 democracia

Voz 4 30:07 ah

Voz 9 30:11 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 30:13 Toni Garrido

Voz 7 34:37 por qué no pedimos los JJOO la persona que pensaba que la Orden de la Jarretera era un pub de la Nacional II es nuestro terrorista se Castro blasfemias

Voz 4 34:52 muy buenos días bordea yo tomo

Voz 38 34:58 como cada que empezar

Voz 1995 35:01 está mal de la voz Junta yo pero yo es la alergia o te tengo alergia tamén si existe aleja así la garganta como si sí yo tengo mucha por ejemplo a trabajar tanto se cura en nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque una semana más vamos a jugar al indiscutibles Tobias recordar que ese lifting listos eh

Voz 38 35:22 tenía que repetir es que la demostración de que no se nos da muy bien el inglés entonces hay gente que se mete en Youtube poniendo más o menos las palabras que les suena que tienen una canción en ingle

Voz 4 35:32 es la inteligencia artificial de Youtube encuentras aquí porque tiene que ser inteligente y artificial para averiguar realmente la canción de la que hablo no sé porque a veces por ejemplo tuve Why bon to con tu tuve

Voz 1995 35:50 bueno yo pongo si sale sale sale lo que sale no

Voz 4 35:55 sale a tenemos

Voz 1995 36:04 vale catorce sesenta sesenta llámennos jugamos el ligue civiles pero mientras tanto recuperamos esas críticas salvajes esto venga me gusta mucho elegir de Trip Advisor todos los foros de crítica aparte son extraordinarios y nos permiten disfrutar con cosas maravillosas como la siguiente empezamos hoy por ejemplo el puente de Hebrón el puente de Brooklyn te refieres al puente que une Manhattan con Brooklyn que terminó de construirse en mil ochocientos veintitrés y que en su momento era el puente colgante más grande del mundo y que es tan robusto que con apenas modificaciones sigue en pie operativo a día de hoy

Voz 38 36:39 sí sí es es tú es que te para mucho los detalles de calidad pero hay gente que sabe encontrar el bichito en la ensalada la citan las lentejas porque Barça es decir tuve el puente de Brooklyn pues mira María puentes has hecho tú María Méndez dice no hay nada que hacer lleva poco tiempo a Nueva York no te lo recomiendo está lleno de gente sacas una foto a lo mejor te arrolla al gente con las bicicletas un claro luego eh

Voz 1995 37:03 hay nada más que hay que hacer hay con nada eh cruzar

Voz 38 37:06 Puente Alexandre Wilson de hecho se queja porque dicen no me lo dejaron cruzar con mi cabra no vuelva a salir gente que viaja con su mascota el temible que viniera me gusta Adriana Araújo es una de esas risas que me encanta porque son minimalistas dice un

Voz 1995 37:21 sólo un puente viejo podemos decir que es una definición precisa es un puente

Voz 38 37:26 el viejo habiendo cosas nuevas concretamente de mil ochocientos

Voz 1995 37:28 Inditex y la última la última es

Voz 38 37:31 Alberto Muñoz que tiene su guasa porque dice como monumento arquitectónico no tengo pegas Seve robusto y firme gracias fiel pero es mucho mejor el puente de mayo que España este años tanta jueves viernes sábado domingo

Voz 46 37:43 en la descompuesta compara el tema

Voz 1995 37:46 el puente de Brooklyn y con el puente de mayo

Voz 47 37:48 el jueves viernes sábado y es que de verdad

Voz 1995 37:51 de erraba encanta tripa país ganar fuera donde nos llevas ahora

Voz 38 37:56 bueno pues si te parece no vamos a al otro a la otra punta a medida del Pacífico a la isla de Pascua y sus moáis

Voz 48 38:03 Marinis nueve Pascua que

Voz 1995 38:05 desde las gigantescas estatuas monolítica

Voz 48 38:08 la isla de Pascua Rapa Nui pertenecía

Voz 1995 38:10 frente a Chile que se construyeron durante novecientos años y cuyo sentido Yuso siguen siendo un misterio a día de hoy te refieres a eso

Voz 38 38:17 la esas a esas y se ve que hay gente que se mete unas cuantas horas de avión se ve que no es informantes no se compra guías porque tú ya sabes lo que te vas a encontrar hoy en día hay internet pero David Gómez dice a mí me gustaron las imágenes y bla bla bla la información no me sirvió de nada

Voz 1995 38:32 no me veo necesito saber

Voz 38 38:35 que es un moáis no la Isla de Pascua de porquería perdón que lo diga sí pero la información no me gusto pero tú te la para como poner esto no sé no sé exactamente luego hay un tal Giorgio que dice no te creas nada han creado esas cosas sólo para atraer público ganar más dinero todos

Voz 1995 38:52 pero conspiración las pilas

Voz 38 38:54 si para que venga gente trabajadora

Voz 46 38:56 algunos unos moáis eh para para atrás como Magaluf

Voz 38 39:01 bueno luego a Torino y lo dice hemos viajado veinticinco mil kilómetros desde la otra punta del mundo para ver unas esculturas de piedra poble

Voz 1995 39:10 bueno a ver yo sigo me quiero meter graves tiene sabe dónde está ni tampoco ha dicho nada está describiendo la cosa he viajado XXV ni kilómetro para hacer una escultura vale poco estoy diciendo nada no está criticando estos una porque no está ahí no

Voz 38 39:28 luego Danny Daniel Díez Daniel Díaz entra en comentarios antropológicos dice maravilloso lugar que hay que visitar eso sí todo caro los isleños unos bestias G

Voz 1995 39:38 gente difíciles de tratar es que voy a ser Torra Le gusta mucho decir esto la gente gente bestias difíciles de tratar y la última la orden

Voz 38 39:46 es la mejor yo creo porque el lobi Helder dice muy rico

Voz 1995 39:48 con el dato de donde digital la Isla de Pascua has visto no dice nada es bueno no es que me gusta mucho jugar al Pete está en este momento por favor vamos con el English Pete que inglés

Voz 4 40:11 yo sé que los españoles vamos a ser inglés

Voz 1995 40:18 recordemos que este es el país donde Kirk Douglas es el padre de Michael Douglas esta es nuestra nivel lo testigo a Rod Stewart es el mismo

Voz 36 40:28 que Rod Stewart

Voz 1995 40:31 no era sabe quiénes en cuanto antes de los que tú conocías

Voz 46 40:33 peluquero no sé en que tiene la culpa de que tiene básicamente el almacén de la claro

Voz 1995 40:39 es íntimo amigo de otro nuestros sí se siempre en conoce al peluquero de Rod Stewart que es el mismo que lo desterró desde ese mismo contexto lo comenzó el llamado crítico lo siguiera hoy pareja nosotros nos hemos hecho eco a través de esta maravillosa sección que se llama English Viti vamos a saludar a Candela Candela muy buenos días cómo estás muy bien tú has hecho alguna vez has puesto en Google una canción que no sabía cómo comen contrarias puesto el primero que tenía en la cabeza

Voz 49 41:07 sí lo típico alguna frase o palabra que reconozco

Voz 1995 41:12 así que estás habituada de ingleses Un a I pongamos

Voz 46 41:20 a uno un poquito más vale pues entonces te va une

Voz 1995 41:24 yo te va a ir bien hasta pues Candela cuando yo pongo en el ordenador escribo aquí Calima estoy recibía no tanta lo canta lo de la muy fácil

Voz 50 41:46 Xisca de kale fiscales

Voz 4 41:49 si no ocurre nada

Voz 1995 41:54 sí escalas fiscales o baby nada pues estará la fuerte pues cuando pones Xisca les sale esto

Voz 12 42:08 ya

Voz 1995 42:12 de sentí yo Camela venga no pasa nada no pasa nada está todo bien vamos a la segunda

Voz 38 42:19 una tiene nombre como de empresa

Voz 1995 42:21 es que no se High Isaac Hayes jamás Human Isaacson dista Human SA Isaac Hayes Henman

Voz 4 42:34 me lo puedes repetir

Voz 1995 42:36 la remedio porque mira Tonys que este me cuando Isaki Humain en dos palabras Human a yo no

Voz 49 42:48 la clave de Elton John la canción

Voz 4 42:50 llegó

Voz 1995 42:55 muy bien muy bien muy bien ahí ahí pues éste era difícil hombre si bien has visto la peli de Elton John y yo tampoco sé si yo

Voz 47 43:13 en el ordenador en Google en Youtube pongo

Voz 46 43:16 hay voy a Higuaín Highway hagáis una palabra huellas hay hueco para la comprensión lectora entonces tampoco debilitaría dificilísimo pues pues Highway de gel Ai Ai Weiwei pero este tipo de gel hay una palabra como W

Voz 4 43:45 ahí estamos en la siguiente ni de coña mira

Voz 1995 43:54 si yo pongo aquel aquel aquel es que me encuentro yo diciendo ahora que el cambio de la que él

Voz 50 44:11 hace ese fácil

Voz 1995 44:14 no sé pero voy a hacer con los asientos bien puestos

Voz 51 44:20 Mccain le les aquí a que le

Voz 4 44:30 le voy está ole

Voz 52 44:40 a qué

Voz 1995 44:44 venga la la última que está me hace mucha gracia Camela

Voz 36 44:48 si yo pongo hoy en el ordenador

Voz 1995 44:50 Jos parece un protagonista del Yom Kipur es como el Miret bueno es más bien vídeo viral de sesenta y cuatro hace muy bailable además de hacerlo bien voy a intentar hacerlo bien carrera es Wilmut una pista así un tus partes para arriba noble que van a ver imagínate un señor dando vueltas así con calcetines blancos a ningún sitio rodeada de niños después de lo que hemos sabido ahora menos todavía soy muy fan de Michael Jackson cuya

Voz 4 45:50 correcto

Voz 1995 46:00 es que era muy fácil Candela hemos estado regular tirando a bien eh no no bastante bastante bien muchas gracias por llamarnos Un beso adiós hasta pronto Che Castro

Voz 36 46:13 bien

Voz 9 46:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1762 52:41 claramente el el concepto como bien decías de las News es algo que parece muy actual pero es que en la antigua Roma la mentira política no que es a lo que precisamente se refiere se refiere esto ya era usada a diario los políticos en Roma hacían lo que fuera para conseguir sus propósitos bueno por supuesto si eso incluía tener que destruir a a sus rivales pues cuanto más no porque al final la historia lo escriben los vencedores en la antigua Roma a los vencedores serán los que acababan asesinando al emperador de turno lógicamente

Voz 1995 53:12 que llevan estos dos mil años colando en los engaños y mentiras vamos a empezar con algunas de ellas por ejemplo

Voz 61 53:17 pero quién tiene en cuenta mi paciencia un desfile trigo

Voz 1995 53:20 al para divertirse fue Nerón quién incendió Roma bueno pues la la cultura popular

Voz 1762 53:28 los propios escritores romanos posteriores a al la muerte de Nerón decían que sí pero pero hoy en día vamos a ponerlo bastante en duda empezando porque el propio Nerón no estaba en la ciudad aquel día por por lo que esta famosa escena de de Peter Ustinov tocando la lira en el palacio imperial es totalmente falsa ir al final los incendios en Roma eran muy comunes y que se quemara media ciudad cada veinte o treinta años pues era lo que lo que tocaba en aquella época y de hecho la arqueología parece indicar que el incendio de Roma fue fortuito

Voz 1995 54:00 bueno también nos lo dice que el propio Nerón

Voz 1762 54:02 ambos se volcó en la restauración de toda la ciudad y colaboró en todo lo que pudo con las arcas del Estado para intentar que toda esa gente que había perdido sus casas pues la recuperará lo antes posible

Voz 1995 54:13 yo creo que estamos en disposición de contestar a esta pregunta que formulaba los Monty Python

Voz 62 54:18 pero aparte del alcantarillado la sanidad la enseñanza el vilo el orden público la indicación las carreteras y los baños públicos que han hecho los romanos por nosotros

Voz 1995 54:29 qué han hecho los romano por nosotros Negrín no han hecho

Voz 1762 54:32 humanos por nosotros diría yo no al final esas sátira de La vida de Brian es maravillosa y acaban dándose cuenta de que hay tantas

Voz 1995 54:40 cosas que han hecho los romanos por ellos

Voz 1762 54:43 empezar por este idioma en el castellano que hablamos todos nosotros que no es más que un hijo de

Voz 0380 54:48 el latín yo las infraestructuras las carrete

Voz 1762 54:50 todas las vías romanas duran muchísimo más que que las nuestras seguramente bueno pues ejemplos de estructuras como el Acueducto de Segovia por ejemplo que sigue ahí casi dos mil años después de construido piedra sobre piedra robusto firme

Voz 1995 55:05 pero siempre de ponernos ya ves es la R4 de la Radial cuatro días ser Roma cuatro Lage como una a los orígenes de esas carreteras vale gladiadores tienes que ir

Voz 23 55:18 no creo que haya existido un gladiador como tú este jovencito insiste en que el sector reencarnado

Voz 4 55:23 y culés

Voz 1995 55:26 es es la tipos de pelo en pecho como como armario ropero de Ikea de dos cuerpos eran así

Voz 1762 55:35 sí sí efectivamente eran unos tíos muy robustos y que además tenía que gustar les mucho lo que hacían porque al final se están jugando la vida todos los días es cierto que eran normalmente esclavos pero también hay casos en los que legionarios que se habían licenciado en el Ejército querían seguir luchando enrolado en como como gladiadores porque al final los que llegaban a conseguir grandes victorias eran considerados como héroes por el pueblo oí llegaban a ser tremendamente ricos de hecho uno de los gladiadores que más dinero amasó nació precisamente en la provincia de de Lusitania muy cerca de de mérito Augusta lo que oyes Mérida y además es que los gladiadores muchas veces las películas podemos ver estas muchas todos contra todos y a muerte el primero que mataba a los demás se mucho mejor y es su esta sí que es una imagen falsa porque los aviadores solía luchar en parejas además muy compensados pues si uno llevaba muy poca armadura era mucho más ligero y luchaba contra otro que llevaba mucha armadura pero era muy muy torpe al hacer los movimientos y lo que realmente les gustaba los rumanos no era que se mataran era que todos disfrutarán de una lucha de gran habilidad y sostenida durante mucho tiempo cuanto más mejor al final Éste era el disfrute para para los rumanos que por supuesto estaban encantados con las luchas de gladiadores con otros espectáculos como las carreras de carros

Voz 1995 56:52 hablemos por ejemplo de Astérix y Obélix que para muchos conformó el pensamiento la opinión sobre sobre Roma

Voz 4 57:02 a veces puedes sentirte dichoso

Voz 1995 57:09 qué han aportado Astérix y Obélix en nuestro conocimiento