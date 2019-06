Hoy por Hoy (18/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad esta mañana con José Antonio Marcos José muy buenos

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vamos a empezar con una noticia que afecta como mínimo un millón de estudiantes que están pendientes de recibir la beca del Ministerio de Educación el Consejo Escolar del Estado el máximo órgano consultivo del Gobierno en el ámbito de la enseñanza desbloqueado la tramitación del nuevo decreto que la semanas la semana pasada quedó paralizado porque el consejo votó en contra de su propio informe como gesto de protesta por entender que la propuesta del Gobierno es una continuación de las políticas del Partido Popular Adela Molina

Voz 0011 00:35 a la segunda el Consejo Escolar del Estado aprobado su informe al decreto de becas un trámite obligatorio lo que permite que las ayudas al estudio para el próximo curso sigan su tramitación no ha habido cambios en el decreto ley del Gobierno que mantiene el mismo sistema que fijó el PP y que se ha comprometido a reformar aunque sea aceptado una enmienda de la Confederación de Estudiantes e para mejorar la difusión y que más alumnos pida la ayuda Carles López es el presidente de la Confederación

Voz 2 00:57 el Ministerio ha aceptado una enmienda sobrio dar una difusión mayores mayor pasillos de presentación de solicitudes ahora vemos que sólo hay que un veinte por ciento de Umbral más pobre de la gente más pobre ni llega al presentar la beca la gente origen migrante la presenta un diez por ciento

Voz 0011 01:13 los sindicatos de profesores CCOO UGT STES y los padres de fea para que la semana pasado bloquearon el dictamen lo han vuelto a rechazar ya han presentado un voto particular en el que reprochan al Ministerio que mantenga el mismo sistema puesto en marcha por ver y que hace un año dijo que iba

Voz 1018 01:26 cambiar el Banco de España señala el último informe que más de trescientas cincuenta mil personas de las que se denominan autónomos forzosos son en realidad antiguos trabajadores despedidos de las empresas con las que siguen vinculados pero de esta manera no a través de una relación laboral como tal sino mediante este procedimiento de prestación de servicios que suele salir más barato para los empleadores Javier Ruiz

Voz 3 01:44 el Banco de España denuncia en el informe que acaba de publicar que hasta trescientos setenta y dos mil autónomos que trabajan sólo para una empresa trabajan en realidad para la misma que antes solía tenerlos en nómina el regulador advierte esa cifra puede esconder tras de sí la precarización del mercado laboral no disponen de protección social en general Lamy que tienen los asalariados tienen menos acceso a los derechos y beneficios por tanto están siendo precarizadas los autónomos que trabajan sólo para sus antiguos empresas son especialmente abundantes en la agricultura donde los empleados se ahorran las

Voz 1018 02:20 Seguridad Social hoy hemos conocido a través del INE que el poder adquisitivo de los salarios creció en el primer trimestre del año aunque no en todos los sectores por igual construcción y sobre todo los camareros se mantienen en niveles previos a la crisis el Saló Mario medio en nuestro país se sitúa en los mil ochocientos setenta y seis euros de acuerdo con esta fuente y tenemos además una información de última hora un operación policial abierta en Madrid contra las tramas yihadistas una decena de detenidos que según las investigaciones en marcha enviaban dinero a zonas en conflicto Ana Terradillos

Voz 0125 02:48 sí remesas de dinero desde España estos grupos terroristas que siguen actuando en Oriente Próximo y también en África de hecho la célula desarticulada está vinculada con da es Icon ramificaciones de Al Qaeda la mayoría los detenidos tienen son de Oriente Próximo y también de Marruecos de momento diez detenidos en un dispositivo policial que tiene su centro aquí en Madrid según fuentes policiales dos de los arrestados habían cumplido ya condena por pertenencia a organización terrorista es una operación que la lleva la Comisaría General de Información y que la coordina la Audiencia Nacional

Voz 1018 03:19 hora doce y tres minutos El director general de Tráfico Pere Navarro considera negativa la suspensión de Madrid Central la normativa del anterior equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena que limitó la circulación de vehículos privados por el centro de la ciudad María Manjavacas

Voz 1444 03:32 buenas tardes haríamos el ridículo nadie lo entendería en Europa el Madrid Central se puede corregirse puede modificar pero no se puede eliminar el director de la DGT Pere Navarro ha sido así de tajante así de contundente en la presentación de la campaña en la carretera cerveza sin que comienza la semana que viene y en la que embajadores moteros y en bici recorrerán las carreteras de España apelando a la responsabilidad de los conductores para que no dejen la cerveza en verano pero sin alcohol siempre que vayan a conducir con el dato que rubrica la preocupación el año pasado el veinticuatro por ciento de los fallecidos en accidente de tráfico presentaban una tasa de alcohol elevada

Voz 1018 04:11 la Comisión Española de Ayuda al Refugiado está presentando su informe anual sobre concesiones de asilo España sólo atiende una de cada cuatro peticiones que en el conjunto del pasado año fueron cincuenta y cuatro mil una cifra récord Nicolás Castellano

Voz 1620 04:24 sí un aumento del setenta y cuatro por ciento en dos mil dieciocho que sitúa a España de manera sin precedentes entre los líderes en llegadas de peticionarios de asilo al conjunto de la Unión Europea en concreto aglutinó el ocho por ciento de las peticiones de protección en el territorio del continente europeo eso sí sólo el veinticuatro por ciento de las personas que piden asilo en España reciben protección Estrella Galán secretaria general de CEAR que continúa siendo esta presentación también advierte que dos mil nueve seguirá batiendo récords en las calles

Voz 4 04:50 hemos cinco meses más de cuarenta y seis mil quinientas solicitudes de asilo se han registrado en nuestro país volvemos a vamos a volver a superar las cifras del año anterior otros mil diecinueve promete ser un año de muchas solicitudes de asilo volvamos a seguir batiendo el récord

Voz 1620 05:07 advierten que hay cien mil expedientes acumulada en los últimos años sin resolver por parte de la Administración española impiden al Gobierno de Pedro Sánchez que vuelva al espíritu del la acuarios todavía

Voz 1018 05:17 Isabel Quintana de Carlos Cala Michel Platini ha sido de tal

Voz 0824 05:19 en Francia por la concesión del Mundial de dos mil veintidós el ex presidente de la UEFA está siendo interrogado por la investigación por corrupción y sobornos en el proceso de adjudicación acatar

Voz 0325 05:28 lo cuenta la ser la Guardia Civil relaciona Josep Piqué con el supuesto amaño de un contrato en la Ciudad de la Justicia de Madrid el ex ministro de la época de Aznar cuando era vicepresidente de la constructora OHL intercambió correos con otros directivos que hacen sospechar a los investigadores de la mediación del ex presidente madrileño

Voz 0824 05:43 Ignacio Gonzalo novedades sobre la operación Oikos que les cuenta la SER los cabecillas de la presunta trama de amaños en el fútbol intentaron alterar el resultado de Lugo Huesca de la temporada pasada partido en el que el equipo aragonés consiguió subir a Primera División

Voz 0325 05:54 Donald Trump comienza esta noche la campaña para la reelección en dos mil veinte lo hará en Florida el estado bisagra más grande del país en el que ganó en dos mil dieciséis pero por poco más de un uno por ciento una parte de la comunidad latina harta de los insultos de Trump contra los hispanos se han movilizado contra su visita puesto en salvo lo que tenemos de momento

Voz 1995 06:11 de momento pero de te Jose luego te venga hasta luego

Voz 1 06:18 hora doce

Voz 5 06:22 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:26 con Toni Garrido Facebook es la sexta empresa más valorada del mundo comprase Facebook costaría atentos ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho millones de dólares quisieron vuelvo a repetir ya me pierdo ya me Mariah muchos bueno no sabemos lo que va a costar la nueva cripta moneda lo que con cuantas que optó monedas necesitaríamos para denigrar a comprar Facebook vamos a comprar como negocio Jaime director de contenidos el país retina muy buenas

Voz 6 07:02 muy buenos días con Times noticia muy bien encantada

Voz 1995 07:04 es el bar de la noticia es que hoy Facebook dará a conocer la asociación libra que va a operar una nueva cripta comunidad explícanos esto

Voz 7 07:12 bueno pues Facebook y sus socios veintisiete multinacionales más han decidido crear una una moneda habitual una moneda una moneda digital para que nos entendamos algo parecido a Become nunca explicaremos muy diferente a bitcoins que que se puede usar en sus diversas plataformas inicialmente en Messenger en Whatsapp pero la idea es que un futuro pausas también tan también estaban como en coma

Voz 6 07:34 la propia Facebook para comprar para pasar a tus amigos para pagar deudas para todo lo que quieras vale en ese consorcio

Voz 1995 07:41 Facebook se ha asociado como hay desconocen empresas entre ellos Hoover Book In Visa Mastercard Pay Paul de podrían crear una economía paralela a la economía una economía basada en sus propias aplicaciones que Gianni tenía que vivir de las del resto

Voz 7 07:57 ahora yo creo que ese es el ese es el el gran titular no pensemos que la mitad del planeta es usuario de este ecosistema no más de dos mil cien millones de personas utilizan este ecosistema que ahora va a tener una una moneda propia que además entre todas ellas han Paul escote que estoy muy decías todo lo que vale Facebook pero lo que vale pero pese a todo ha pasado la gorra para entre todos el proyecto no bueno todas estas grandes de Internet como tú decías no pues desde desde Burkina a IVE y Spotify muchísimos más algún operador como Vodafone podrían crear una economía en la que tú necesitas tener un banco asistió mucho en esto y puedas pagar sin tener en cuenta corriente

Voz 1995 08:36 eso se presenta hoy pero imaginen ustedes un futuro en el que yo por ejemplo soy youtuber trabajó en Youtube cobro a través de Google y co cobra a través de Paypal algún y compra a través de Amazon voy a trabajar en Uber empiezo a no necesitar ni bancos ni economía real ni euros ejemplo

Voz 7 08:54 sí se sabe es ese es la posibilidad que se abre de hecho esto que nos parece ciencia ficción esto ya pasa con lo que es la gran competidor de de de Facebook en el mundo el asiático no de otra forma que hay que permite hacer todo esto que está dejando fuera de comercio electrónico a muchísimas empresas que no tienen entraba en su pasarela algún momento en el que opuestas dentro es el ecosistema o está fuera del mercado entonces este es el gran desafío soltó cuando decimos no cuando son empresas que son capaces de aunar a más de la mitad del planeta

Voz 1995 09:25 claro no poner un solo céntimo en lo que todos entendemos como Estado de bienestar vamos ni el pagar la luz de la calle donde están puestas las oficinas de alguna de esas compañías ni pagar los impuestos de dónde van los coches que circulan en fin está pastando hoy pero es que el dos mil veinte comenzará a utilizarse en Estados Unidos llamado ecosistema de la red social esto realmente va a formar parte de digo porque como estamos viendo todos los días series de ciencia ficción esto realmente va a formar parte de nuestras vidas

Voz 7 09:56 yo creo que las las las distopía futurista que no les gustan en televisión cada vez son muy cada vez son más reales doy yo creo que hay tantas de estos titulares que ha pasado de la de la ciencia ficción acepciones de ciencia de los periódicos y hoy ya a la economía ya sabemos porque hay hay hay alguna de ellas años hubiera padecido tremendamente futurista que hoy está en nuestra vida este desde luego el de un ecosistema cerrado controlado por corporaciones como dices tú tremendamente opaco que no paga impuestos sino que no cumple algunos requisitos que a muchos nos parece mínimos yo creo que es una cosa que podemos ver en el plazo muy cercano a como horrible

Voz 1995 10:34 hoy se presenta esa plataforma de pago que a una doce de las compañías más grandes del mundo que van a dejar fuera a la economía real y luego vendrán lo de las jubilaciones ordenador el Banco España y la autoridad monetaria europea bueno pues todo es esas señoras no tiene nada que decir hasta que no tomen cartas en el asunto en en en este asunto y en otras realmente porque hoy empieza a presentarse una economía alternativa a la economía cómo será al final bueno pues se han visto Black Mirror García Cantero director de Contenidos El País retina como siempre un abrazo muy grande

Voz 8 11:10 hoy puro y con Toni Garrido

