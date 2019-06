Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días Donald Trump amenaza conseguir cuatro años más el presidente de los Estados Unidos que desde el diecisiete gobierna la mayor potencia mundial quiere un segundo mandato lo quiere

Voz 1727 00:42 la América grande la versión continuista de la hacer América grande de nuevo que lo llevó a la Casa Blanca trampa apoya a sus aspiraciones en una economía nacional con todos los datos en positivo y en sus políticas xenófobas contra la inmigración sin dejar la tradición republicana de agitar avispero lejano cercanos en las últimas horas tocaba arremeter contra Europa por el anuncio que hizo ayer el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi que volvió a repetir ante el enfriamiento de la economía de la zona euro que hará lo que esté

Voz 5 01:13 su mano con el precio del dinero en ausencia de mejoras de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se ve amenazado serán necesarios estímulos adicionales químicos Welby

Voz 1727 01:28 Trump lo acusa de pretender que el euro baje frente al dolar para que los productos europeos sean más baratos y perjudicar dice el presidente estadounidense a su país es miércoles mitad de semana diecinueve de junio y aquí en España el Rey Felipe VI cumple hoy cinco años en el trono ayer lo celebró ya con los cuatro ex presidentes del Gobierno vivos la imagen como González Aznar Zapatero y Rajoy salta hoy a prácticamente todas las portadas de la prensa y mientras se siguen escrutando los pactos de gobierno a lo largo y ancho de España Javier Alonso buenos días buenos días tropa empezamos por Navarra donde siguen abiertas todas las posibilidades de momento hoy toca constituir a las once de la mañana el nuevo Parlamento fuera tal y no se sabe quién va a presidir los partidos de la izquierda y los nacionalistas sin Bildu han estado negociando hasta la madrugada pero sin éxito

Voz 0858 02:22 los socialistas navarros dicen que están dispuestos a ceder la presidencia del Parlamento Ramón alzó Ritter peces

Voz 7 02:28 nosotros hemos dicho que no pero hay puede sí

Voz 1727 02:30 el presunto aumento en la presidencia del Parlament

Voz 0858 02:33 bueno ahora pero la gran cuestión es si Bildu se sienta o no en la mesa un acuerdo para ese órgano puede desbrozar el camino a un gobierno de izquierdas liderado por los social

Voz 8 02:42 estas pero que necesitaría la abstención de los han

Voz 1727 02:44 cables y en Madrid la suspensión de las negociaciones entre PP y Vox pues no ha durado ni veinticuatro horas ya han vuelto a ver aunque parece que sin acuerdo coinciden de momento en mantener oculto el texto del pacto que firmaron

Voz 0858 02:58 así que los ultraderechistas amenazan con publicar Iván Espinosa de los Monteros jefe negociador de Vox anoche en Televisión Española tal tras reunirse con el PP

Voz 1046 03:06 es que a lo mejor al final lo que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad que estamos decimos que según este acuerdo que es para el conjunto de España dice que habrá coaliciones de gobierno todos aquellos pero en Sepang probar en esas tres formaciones eh que Vox tendrá concejalías de gobierno irresponsabilidades en las administraciones públicas este caso ayuntamientos que corresponda

Voz 1727 03:24 pero qué tendrá ese acuerdo ese pacto para amenazar con publicarlo Vox sigue sin estar en la foto del Gobierno de Madrid pero el PP es estrena retirando los carteles contra la violencia de género de los edificios municipales y anunciando que paraliza Madrid Central el principal instrumento contra la contaminación de la capital

Voz 0858 03:43 en Bruselas que dicen pues del momento el comisario europeo encargado de velar por el medio ambiente Arias Cañete nombrado por el PP recordaba ayer sin mencionar que Madrid está entre las ciudades con altos niveles de polución que ahí sanciones para los incumplidores

Voz 1567 03:57 no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga la condición ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha ir respecto de aquellas que no las Ciprian lanzaban los procedimientos de infracción pertinente

Voz 1727 04:13 todo esto en el día en el que además no siga un recordatorio dramático de la emergencia climática lo hace en forma de foto que pueden ver en Cadena Ser punto com es una imagen de unos perros tirando de un trineo en un fiordo de Groenlandia en lugar de caminar directamente sobre el hielo lo hacen sobre una lámina de agua

Voz 0858 04:31 hace que caminan como Jesucristo sobre las aguas por la fusión de la capa más superficial de hielo en esa zona se han llegado a registrar en estos días diecisiete grados cuando lo normal es que no pasen de tres

Voz 1161 04:47 en los deportes el ex presidente de la UEFA ha sido liberado esta madrugada después de pasar quince horas detenidos Sampe buenos días buenos días Pepa Michel Platini en las que ha sido sometido a un profundo interrogatorio en las venas anticorrupción de la Policía Judicial francesa a las que acudió como testigo y terminó detenido que tuvo que aclarar su participación a la adjudicación del próximo Mundial de Qatar dos mil veintidós pero también en otras como las de la Eurocopa dos mil dieciséis y el Mundial de Brasil dos mil dieciocho Vladimir está suspendido desde dos mil quince y hasta el próximo mes de octubre para cualquier cargo de FIFA UEFA por violación del código ético al recibir casi dos millones de euros del que entonces era presidente de la FIFA el suizo Joseph Blatter

Voz 0978 05:27 pero en el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado y temperaturas sin grandes cambios en el conjunto del país es lo que nos espera para hoy pero también los próximos días ahora miente sólo un poco fresco las nubes serán abundantes en Galicia especialmente en las Rías Baixas con algunos chubascos durante la tarde en puntos de montaña de la mitad norte de la península también chubascos incluso alguna tormenta pero general dejando poca agua y como decíamos muchas horas de sol temperaturas un poco más bajas en el Mediterráneo también en el Ebro esta tarde pero seguir haciendo calor van a subir un poco en el Valle del Guadalquivir

Voz 5 07:10 Cara a nivel nacional al PSOE y a nivel autonómico al Partido Popular en la Comunidad de Madrid Cádiz

Voz 1727 07:16 la fuente buenos días hola buenos días Pepa y mientras vuela mientras ellos se negocian las derechas particularmente nosotros nos entre tenemos esta mañana con Íñigo Errejón al candidato de Más Madrid

Voz 1727 08:18 no lo interrumpió y le cuesta interrumpir pero lo hacemos para abrir la barra barra libre política para que opinen sobre las negociaciones poselectorales para que reflexionen hoy sobre la opacidad de los pactos

Voz 0456 08:32 deberían hacerse públicos todos los acuerdos firmados debería informarse de las reuniones encuentros cafés que mantienen nuestros líderes políticos que opinan no es mejor no marear al ciudadano y comunicar las cosas cuando ya estén chance tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp para opinar el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 08:52 algo así como negociar con discreción y pública de inmediatamente lo acordado no está pasando ni casi minuto acusa ni la otra Joy que vamos a comparar la congelación del precio del alquiler que se aprobado en Berlín con la situación posibles medidas en otras ciudades preguntamos

Voz 0456 09:09 cuesta el alquiler allí donde viven y más allá de Madrid y Barcelona que ya sabemos por ejemplo que Inés Arrimadas está buscando piso y dice que fatal pues tienen el nueve uno cinco dos las dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis para que nos cuenten cuánto pagan de alquiler allí donde vive no cuánto cobran si son ustedes los caseros

Voz 11 09:28 por caminos lo afrontó

Voz 0858 11:11 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están atascados en la formación de ese gobierno de colaboración entre PSOE y Unidas Podemos el líder morado insiste en que deben tener carteras ministeriales pero Sánchez se resiste les ha ofrecido entrar en otros niveles de la Administración pero no dirigiendo ministerios los dos ya lo sabemos volvieron a hablar cara a cara en La Moncloa y en secreto este lunes hay daba bueno

Voz 1 11:33 buenos días el PSOE ve las posiciones muy alejado

Voz 0137 11:35 hadas pero sigue con la misma disposición de entendimiento y continua hablando de Podemos como un socio preferente los socialistas quieren primero hablar del programa buscará acuerdos en los temas en los que ya de entrada coinciden ambas fuerzas después de las caras y los morados a en los morados ahora es al revés supeditan el acuerdo de programa a conseguir primero entrar en el Gobierno Cristina Narbona PSOE Rafa Mayoral Podemos

Voz 15 11:55 se está negociando los apoyos inesperado en los tengamos lo antes posible

Voz 5 12:00 acaso un apoyo sin apoyos habrá sesión de investidura pronto quién se sentirá más próxima

Voz 16 12:05 sabes quién está dispuesto a ir a una investidura tenga los votos mal no entierra ser investido tiene que sumar votos y hay predisposición por parte de fuerzas políticas suficientes para poder llegar a un acuerdo

Voz 0137 12:14 y mientras desde el PNV que aún no ha confirmado si apoyará Sánchez piden rapidez porque hay un país que gobernar Josu Erkoreka

Voz 0858 12:20 yo creo que el Gobierno central del Partido Socialista tiene

Voz 17 12:23 que esforzarse ahora de manera especial de empieza a ser urgente la Constitución ya de un Gobierno central estable

Voz 0137 12:29 Sánchez Iglesias tienen previsto reunirse mucho discretamente estas semanas tanto es así que no hay agenda pública de las negociaciones ni se informa de unos avances que han sido escasos en esta tercera reunión tras las generales

Voz 0858 12:40 mientras tanto poco a poco se va configurando también el mapa de poder autonómico hoy se constituyen los parlamentos regionales de Castilla-La Mancha y de Navarra en el primero sin sorpresas porque allí el PSOE ganó con mayoría absoluta pero en la Comunidad foral todo está abierto el pleno es a las once y no está claro como decimos quién va a presidir la Cámara ni siquiera si Bildu tendrá asiento en la mesa lo han estado negociando hasta la madrugada los partidos de la izquierda los nacionalistas pero sin el partido abertzale van a seguir negociando también esta mañana los acuerdos que se forjan ahora allí en Navarra pueden ser decisivos para decantarse esa comunidad tiene un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas Sonera Villoria bueno

Voz 0137 13:18 buenos días porque aunque la coalición de derechas Navarra Suma ganó las elecciones un acuerdo el resto de fuerzas puede evitar que gobiernen ayer el secretario de los socialistas navarros se habría apoyar una presidencia de los nacionalistas

Voz 7 13:29 pero hay puede presidir perfectamente en la presidencia del Parlamento de Navarra

Voz 0137 13:33 pero no la presencia de Bildu en la mesa que según Geroa Bai el escollo de la negociación

Voz 5 13:37 las discrepancias son para que la mesas

Voz 18 13:40 presenta activa de una mayoría parlamentaria que va a ser necesaria no porque la mayoría del Gobierno que proyecta no es equivalente a la mayoría parlamentaria es menor

Voz 0137 13:50 en la reunión de esta noche aseguran tampoco se ha hablado todavía

Voz 0858 13:53 con nombres y en Barcelona la alcaldesa Ada Colau ha hablado por primera vez de los insultos insistas que ella y su equipo sufrieron tras la constitución del Ayuntamiento gritos como zorra o puta simplemente por no pactar con los independentistas en ese Consistorio situaciones que según ha reconocido Colau le han llevado a plantearse dejar la política Noez Ansa

Voz 1 14:15 sí claro que me lo he planteado reconoció a Colau en una entrevista en Rac1 e inmediatamente se emocionada

Voz 6 14:26 como fuera

Voz 1 14:28 qué tal os decía que se lo aplica

Voz 0858 14:31 creado por sus hijos lo decía entre lágrimas allí en Barcelona Manuel Valls ha convocado hoy a los medios van a ser sus primeras declaraciones tras la ruptura con Albert Rivera veremos ahora qué planes tiene Valls ayer ya sabemos perdió a otro efectivo al ex ministro socialista Celestino Corbacho ya Valls va a dejar de ser decisivo en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona Corbacho se queda con Ciudadanos a pesar de que él también votó a favor de la investidura de Colau como Val Radio Barcelona Joan Bofill día

Voz 0931 15:02 día así Corbacho es uno de los tres independientes que hizo lo mismo que si Eva Parera que llevó a Albert Rivera a esta rotura de relaciones el ex ministro fue el fichaje estrella de la lista de Valls pero ya se había acercado mucho antes a ciudadanos participando en algún que otro mitin de la formación es un político

Voz 1727 15:17 la Valois es un político de valía decía

Voz 0931 15:20 a Carlos Carrizo a que restaba importancia a este hecho que Corbacho también votara cola o dice que optó por hacer caso al líder de su grupo con todo esto ahora la composición del Ayuntamiento será esta Barcelona para el Canvi queda dividido en dos Weitz iba Parera serán un grupo de los cuatro restantes Corbacho y dos más con el naranja se agruparán bajo las siglas de Ciudadanos la ideas que Corbacho no sea el líder del grupo en el Ayuntamiento Se está pensando más en él como representante de Ciudadanos en la Diputación de Barcelona Valls deja de ser imprescindible para sumar la mayoría de la investidura a las once de esta mañana tiene que contar sus planes de futuro más inmediatos rueda de prensa hoy en el Ayuntamiento

Voz 0858 15:56 ciudadanos trató de aclarar el interno que tiene en Barcelona mientras las tres derechas naranjas incluidos intentan ponerse de acuerdo en la interpretación de sus pactos municipales en toda España el conflicto más mediático está siendo el de Madrid pero ojo a la situación en Granada allí el alcalde de ciudadanos dice que lo será durante cuatro años el PP dice que no que pactaron rotar Se dos y dos Ibooks reclama entrar en el gobierno municipal en el que no está porque asegura que se lo prometieron son cosas que tienen los pactos secretos que cada uno los Cervera de una manera informa de comprobarlo bueno ayer una de las dirigentes del PP más próximas a Pablo Casado Cuca Gamarra reconoció que su acuerdo con Vox sí que recoge que los ultraderechistas tengan concejalías lo decía en televisión

Voz 0283 16:39 pero en el acuerdo y yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos y lo que se conoce por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles y cómo no pero creo que es bueno para los gobiernos para concejalías gobiernos de gobiernos todo

Voz 0858 16:56 de gobiernos todo decía Gamarra pero lo que quiere la ultraderecha es dirigir áreas concretas del Ayuntamiento de Madrid ayer el alcalde Martínez Almeida estuvo toda la tarde reunido con los jefes negociadores de Vox pero que sepamos no hay avances Fuentes del PP madrileño dicen a esta redacción que lo máximo que les pueden ofrecer son son segundos puestos en las concejalías que realmente cortan el bacalao seis y diecisiete cinco diecisiete en Canarias ya a la espera de que las derechas se pongan de acuerdo en repartirse las áreas de influencia lo cierto es que ya se nota su presencia en los edificios municipales de Madrid ayer se lo contábamos en portada Se retiraron

Voz 1 17:32 algunas pancartas contra la violencia de

Voz 0858 17:34 pero de esas fachadas municipales según el PP porque esos símbolos no están regulados por ley un gesto del que ya se ha desmarcado Ciudadanos y luego está el tema de Madrid Central ya saben bajo amenaza de quedar desmantelado a partir de julio ayer le preguntaron por este asunto al comisario áreas Cañete del PP que lleva en Europa la cartera de Energía de clima aplaudió los planes de transición ecológica de cinco países entre ellos el de España pero en el asunto de Madrid Central digamos que contundente contundente Cañete no fue corresponsal comunitaria Griselda Pastor ganas

Voz 0738 18:09 compromiso la Comisión pide a los gobiernos europeos un cambio en sus planes contra el calentamiento climático aunque el comisario Cañete ha declinado evaluar por ejemplo qué pasará si en Madrid se suspenden las medidas del Plan Madrid Central para el control de la circulación de coches

Voz 1567 18:27 pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las Nimes de calidad del aire pues habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha ir respecto a aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimiento de inflación pertinente

Voz 0738 18:47 Cañete cuyos informes sitúan a España entre los cinco países cuyos planes

Voz 1 18:53 mejor están pensados para

Voz 0738 18:55 el trabajo contra el cambio climático

Voz 5 18:58 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 19 19:05 pero la es la pero yo yo

Voz 0858 19:07 esta madrugada era el acto más esperado de Donald Trump en los últimos meses básicamente porque va a presentar su campaña a la reelección aunque quitando el anunció su discurso no ha disputado en absoluto de lo que nos tiene acostumbrados ha sido un auto homenaje con ataques a su rival de dos mil dieciséis a Hillary Clinton critica a los medios de comunicación también promesas de construir ese muro que nunca llega con México en definitiva que lo único nuevo que ha dicho esta noche es que cambia su lema de campaña va a pasar

Voz 8 19:37 el hacer América grande de nuevo al mantener una América grande

Voz 0858 19:41 siguiendo ese mitin en Orlando ha estado la enviada especial de la SER hasta allí nos vamos Marta del Vado buenos días

Voz 0137 19:46 las buenos días Donald Trump ha anunciado especialmente aquí en Florida su candidatura para la reelección el discurso lejos de nuevas promesas ha sido hunde ya Abu de la campaña electoral de dos mil dieciséis de la que asegura que nació un gran movimiento político que ha sido atacado desde entonces por el establishment tanto político como me mediático de Washington la principal novedad ha sido que ha cambiado su Make América great again por este otro lema

Voz 4 20:12 si alguna cosa

Voz 0137 20:16 y Rey ante en América grande ante una

Voz 1727 20:19 veinte mil personas Donald Trump ha repetido

Voz 0137 20:22 éticas ya ataques que han sido una constante durante los dos años y medio de su presidencia ha hablado contra Hillary Clinton y contra la investigación de Robert Müller que para él es la mayor caza de brujas de la historia ha cargado contra la inmigración ilegal y contra los demócratas que se niegan a aprobar en el Congreso los fondos para construir el muro

Voz 1161 20:39 lo llaman Suárez

Voz 11 20:43 le

Voz 0137 20:45 cuatro la agenda demócrata de fronteras abiertas es la mayor traición que le han hecho a la clase media estadounidense trampa asegura que los demócratas en la Casa Blanca destruiría en este país dice que un voto a cualquier demócrata en dos mil veinte es un voto para el auge del socialismo radical en la destrucción del sueño americano que él ha vuelto a revivir con la rebaja de impuestos la creación de empleo y el crecimiento económico

Voz 0858 21:09 gracias Marta y el espejo de Trump en Reino Unido es Boris Johnson clarísimo favorito además a sustituir a mí al frente del Gobierno ha vuelto a barrer en la segunda fase de las primarias del Partido Conservador podemos vernos con un populista al frente de la Casa Blanca y un más que probable defensor del Brexit duro en Downing Street corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:28 hoy tendrá lugar la tercera ronda de votaciones para la elección del nuevo líder conservador primer ministro británico quedan cinco candidatos tras la eliminación ayer de dormir Boris Johnson continúa liderando con enorme ventaja la competición con ciento veintiséis votos frente a su inmediato seguidor Jeremy Hunt con cuarenta y seis Le siguen Michael y Rory Stewart is allí ya Pitt en el debate con los cinco contendientes que tuvo lugar en la BBC hubo división de opiniones sobre la fecha del Brexit Johnson aseguró que el treinta y uno de octubre el Reino Unido se marchará con o sin acuerdo

Voz 1 22:02 Bin o

Voz 0273 22:05 debemos marcharnos el treinta y uno de octubre porque sino me temo que se va a producir una catastrófica pérdida

Voz 1 22:11 la de confianza en la política ya lo hemos

Voz 0273 22:13 pasados dos veces y la gente está realmente harta

Voz 1 22:16 qué Wedding un debate

Voz 0273 22:19 te sin vencedores en el que se respondió a las preguntas de varios ciudadanos sobre recortes de los impuestos y programas de gasto hubo discrepancias pero no encontronazos en dos ocasiones todos los candidatos estuvieron de acuerdo la necesidad de abrir una investigación independiente sobre islamofobia en el Partido Conservador y evitar a toda costa unas elecciones generales

Voz 5 22:43 seis y veintidós cinco veintidós en Canal

Voz 0858 22:45 ya el diario El País publica hoy el primero de los reportajes dedicado a escándalos medioambientales la alianza de treinta medios internacionales están también el británico The Guardian el francés Le Mon o el ex preso en Portugal ha permitido sacara a la luz casos de graves persecuciones a periodistas locales en países con una libertad prensa cuestionable por el simple mero hecho de informar el reportaje de hoy Rafa Muñoz buenos días de sillas Se reportaje ese reportaje trata sobre los periodistas represaliados en Tanzania por intentar contar las irregularidades que rodean una mina de oro al norte de ese país africano y que al final ese oro termina en nuestros aparatos electrónicos

Voz 0931 23:26 al menos doce periodistas han sido censurados ve amenazados cuando intentaban documentar los abusos a los derechos humanos daños ambientales que se producen en esa mina de ahí se saca gran parte del oro que luego es utilizado para hacer teléfonos inteligentes ordenadores Tanzania intentado silenciar varios casos como el de un homicidio de veintidós trabajadores de seguridad como tiros presuntamente por la policía o las violaciones a mujeres que se producen cerca de esa mina los reporteros que han tratado de cubrir esas informaciones se han enfrentado a intimidaciones o a la censura por parte del Estado que desde dos mil quince castiga con hasta tres años de cárcel ICO multas a aquellos que consideran aquellas informaciones que consideran que es información

Voz 0858 24:06 falsa o engañosa el país pone el ejemplo

Voz 0931 24:09 lo de un periodista que tuvo que huir dos años de Tanzania por el miedo a ser castigado

Voz 3 24:19 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1161 27:32 buenos días la perla del fútbol portugués diecinueve años apenas seis meses en la élite del fútbol mundial y al que pretendían otros grandes como el City o la Juventus se convertirá hoy el fichaje más caro de la historia rojiblanca y el cuarto en la historia del fútbol mundial tras los traspasos al París Saint Germain y de Coutinho al Barça ciento veinte millones de euros al Benfica que no ha querido negociar la cláusula superan de lejos los setenta y dos desembolsados la pasada temporada por el propio Ortego Madrid por limar el jugador lleva ya un par de días en Madrid tiene perfilado el contrato con los rojiblancos ha conocido el estadio historia fotos suplirá la baja de Griezmann y le avala su nuevo técnico

Voz 18 28:03 ahora se está trabajando en varias situaciones una vez como Félix dibujó entre nosotros como cuerpo técnico lo potencia hemos con su capacidad para absorber para que El día de mañana sea mejor aún

Voz 1161 28:14 por el larguero pasó su descubridor y entrenador en categorías inferiores del Benfica yo otro del que ya veía cuando era un juvenil que tenía gran potencial y al que no considera un delantero

Voz 25 28:22 pero no es no es un puro es si un delantero que puede jugar por la banda izquierda derecha puede hogar por detrás de de un delantero más Sixto puede jugar como delantero más móvil

Voz 1161 28:36 mal movimientos rojiblancos después de conocer el día de ayer la decisión de Rodrigo de salida el próximo mes de julio previo pago de su cláusula de setenta millones probablemente al City de Guardiola el Atlético se ha movido rápido tiene cerrado un acuerdo con Marcos Llorente que quiere cambiar el Real Madrid donde Zidane no cuenta con él por el Atlético ambos clubes están casi de acuerdo por unos cuarenta millones de euros y ambos se unirían a como nuevos fichajes al mexicano Herrera ya está cerrado y el próximo puede ser el central del Espanyol Mario Hermoso sobre el que el Real Madrid decidió no ejecutar la opción de recompra que tenían también se ha reactivado la operación por el lateral del Oporto al ex Téllez un Real Madrid que hoy completa la rueda de presentaciones programadas ya cumplidas las de Jobbik y Rodrigo toca la del lateral francés Mendi desde la una de la tarde en el palco de honor del Bernabéu y faltará solo la de militado de la salida se había especulado con la posible cesión al Bayern de Múnich al Manchester United de conocer compra posterior del galés Bale de la misma forma como se hizo con James el representante en

Voz 8 29:26 no lo ve hay más opciones de que yo gane la carrera de asco a que se marche cedido es algo que no consideramos que no está en el menú Gareth podría encajar en el United creo que él podría hacerlo muy bien pero es improbable aunque él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo nuevo

Voz 1161 29:45 hoy la selección sub veintiuno Se enfrenta a las seis y media a Bélgica en la segunda jornada del Europeo sub veintiuno hay que ganar para seguir en el Europeo también se juega en este grupo el Italia por

Voz 1271 35:10 buenos días en principio sí lo primero que han hecho los trabajadores de la planta coruñesa al conocer el preacuerdo han sido abandonar ese encierro que ayer protagonizaron en la Delegación del Gobierno aunque su lucha no acaba aquí ahora exigen al Gobierno que regule el precio de la energía a través del Estatuto del Consumidor electrón intensivo y es que parte de capital se compromete a mantener los empleos y la actividad de las fábricas durante dos años pero a partir de ahí su continuidad dependería del precio de la electricidad en Juan Carlos Corbacho es el presidente del comité de empresa en A Coruña

Voz 32 35:39 lo sé porque como como esto

Voz 33 35:42 al final no hay un precio competitivo

Voz 32 35:45 no tenemos una una vida bastante efímera eh

Voz 1271 35:48 la situación sigue siendo algo tensa porque Alcoa amenaza con cerrar despedir a la plantilla si el comité no suscribe el acuerdo por su parte los trabajadores de Avilés piden que se reconsidere la oferta del fondo alemán Quantum que dejaría fuera la factoría de A Coruña

Voz 1727 36:05 y seguimos en la Comunidad Valenciana porque su ex presidente Francisco Camps ya sabe a qué apenas enfrenta por haber contratado presuntamente de forma irregular a empresas de la Gürtel en el montaje de un stand para la feria de turismo Fitur la Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel Ana Talens bon día bon día Pepa también pide la apertura de juicio oral le considera autor de un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude a la Administración según la Fiscalía Camps le facilitó Álvaro Pérez El Bigotes el acceso a altos cargos que siguiendo las instrucciones del entonces presidente posibilitaron que la empresa Orange Market obtuviera ilícitamente contratos de publicidad de organización de congresos ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes del Gobierno valenciano en beneficio de su empresa entre ellos el stand de Fitur en dos mil nueve la acusación popular la ejerce el PSOE pide una condena de nueve años de prisión para el ex presidente si los pactos post electorales han abierto una crisis en el PSOE de Murcia la alcaldesa de Cartagena que se llama Ana Belén Castejón ha dimitido de su cargo en el partido después de admitir que negoció con el PP conciudadanos a espaldas de la dirección regional ella dice que seguirá al frente del Ayuntamiento y el PSOE está estudiando si la sanciona Murcia Ruth García buenos días

Voz 1 37:19 buenos días era un pacto antinatura PP PSOE Ciudadanos tomado a escasos minutos de comenzar el pleno de constitución del Ayuntamiento y que los protagonistas justificaron en la necesidad de desbancar al populista José Gómez ganador de las elecciones municipales con el partido localista movimiento ciudadano ese acuerdo deja dos años como alcaldesa la socialista Castejón y otros dos a la popular Noelia Arroyo objeto de críticas ambas ataques de José López el pasado domingo en una protesta a las puertas del Ayuntamiento donde decía cosas como ésta

Voz 11 37:52 el Cartagena Murcia

Voz 1 37:56 precisamente estas palabras pueden haber ayudado a Castejón a reducir la sanción abocada en un principio a su expulsión por la apertura de un expediente disciplinario ahora ahí en los cinco ediles del grupo y la suspensión de militancia aunque va a seguir como alcaldesa socialista ahí es que la dirección regional y hace ya que la decisión la tomó en secreto de espaldas a la ejecutiva y también a la militancia ella dimitido de todos los cargos orgánicos en el PSOE cartagenero donde se va a crear una gestora ICO las derechas ya instaladas en el Ayuntamiento de Madrid hoy se presenta en las fiestas del Orgullo Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1727 38:26 hola buenos días los organizadores han vetado a PP

Voz 1 38:29 Ciudadanos en la cabecera de la marcha por pactar con Vox que recordemos ha propuesto sacar el orgullo del centro de la ciudad y llevarle a casa

Voz 1727 38:36 así lo están invitados a la gran cita del orgullo que es la

Voz 1275 38:39 manifestación que recorrerá el centro de Madrid el seis de julio pero ningún político tampoco de otros colores va a estar en esa cabecera de esta marcha donde habrá activistas sindicatos y personalidades del colectivo los actos arrancan el día veintiocho de junio este arrestó el viernes de la semana que viene este año el orgullo va a rendir homenaje los cincuenta años de Stone Wall los disturbios de Nueva York que dieron pie a reivindicaciones LGTB y en Estados Unidos el tres de julio se celebra el pregón de las fiestas que correrá a cargo de la cantante Mónica Naranjo estéril orgulloso a celebrar no sólo en Chueca sino también en los distritos de la periferia de Madrid

Voz 1 39:09 como Vallecas Usera para poner el foco en personas LGTB emigrantes como en otras ediciones además de la marcha y las actuaciones en diferentes plaza habla deportes los juegos

Voz 1727 39:19 del orgullo y en Andalucía la justicia ha retirado provisionalmente la custodia de su hija a la vicepresidenta de Infancia Libre por impedir al padre verá la niña es la cuarta mujer de esta asociación detenida por este motivo Elena Carazo buenos días buenos días Pepa si la policial ha detenido en Granada por pero

Voz 0534 39:37 un delito de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial ya que se negaba a cumplir el régimen de visitas establecido para su hija no acudía lo llamamiento judiciales continúan investigando diferentes denuncias interpuestas en Madrid Andalucía por padres que consideran que su situación es similar mientras tratan de acreditarse actuaban como una organización criminal la pery era detenida esta organización fue en abril la presidenta por incumplir una sentencia que le otorgaba al padre la custodia de su hijo al que mantuvo aislado en una finca de Cuenca durante seis meses sin escolarizar en mayo fue arrestada otra miembro de la organización por mantener secuestrada su hija casi dos años también sin escolarizar la tercera detención en Madrid por incumplimiento reiterado del régimen de visitas durante año y medio

Voz 1727 40:23 la dirección de la Universidad de Alicante Ana se reúne hoy para revisar esa decisión tan polémica hay que contábamos ayer haber borrado de una investigación el nombre del secretario del juicio que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández no había pedido su hijo amparándose en la Ley de Protección de datos sí según el país hoy se reúne la junta de Gobierno donde los historiadores la Universidad esperanza el rector Manuel Palomar dé explicaciones cumplidas injustificada sobre lo que consideran un disparate y una vergüenza los especialistas en estaría reaccionan así a la decisión de estimar la petición del hijo de un alférez del ejército franquista para que se elimine su nombre de algunos textos publicados en Internet y escritos por el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá amparándose en la Ley de Protección de datos dicen que es la adaptación moderna digital de la censura que la eliminación de nombres entre en textos históricos sólo se ha visto en procesos inquisitoriales riqueza en los documentos soviéticos de la época de Stalin beso Ana otro para ti Pepa

Voz 34 41:23 no me con uno mucho su enorme pues con una Ancelotti

Voz 1727 41:33 a ver le impone de hecho el precio del alquiler de viviendas y lo congela durante cinco años el Gobierno de la capital alemana pincha así una burbuja que sólo los dos últimos años había hecho subir los precios un veinte por ciento corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:51 se trata de una intervención inédita hasta ahora en Alemania incluye la obligación del propietario de reducir el alquiler si supera el límite legal que marque la administración sino lo hace se enfrentará una multa de hasta quinientos mil euros además del caso de nuevos alquileres la renta máxima que sí

Voz 1727 42:07 puede exigir será la última que pago

Voz 0391 42:10 el inquilino anterior

Voz 5 42:14 tenemos un problema muy grave con los alquileres despistados y además los ingresos de las para líneas son más bajos que en otras ciudades de la izquierda que tanto socialdemócratas y verdes gobiernan en la ciudad

Voz 0391 42:27 dado Alan la futura ley entrará en vigor el próximo año con efecto retroactivo inmediato y afectará a uno coma seis millones de viviendas el ochenta y cinco por ciento de las que existen en la capital

Voz 1727 42:43 otra plaza de toros será derribada en Portugal donde la tauromaquia languidece la asistencia a las corridas ha bajado a mínimos históricos por la falta de afición y de subvenciones públicas informa desde Lisboa para la SER Aitor Hernández

Voz 8 42:59 en Portugal el Ayuntamiento de poco va de Bercy ha anunciado que demolerá la plaza de toros la reemplazará con centro multiusos municipal la plaza que estaba en desuso desde hace años es una más entre tantas que han desaparecido en las

Voz 0858 43:13 el últimas décadas en Portugal país donde la

Voz 8 43:15 la parece estar en vías de extinción en cuestión de ocho años los eventos taurinos han perdido casi la mitad de sus audiencias lusas y en el mismo periodo el número de eventos celebrados también ha caído a mínimos históricos el declive se debe en gran parte al estatus test politizado de la lidia en Portugal los políticos del país vecino rechazan prohibir la tauromaquia pero tampoco la subvencionan dejando el futuro del sector en manos del mercado con cada año que pasa cae el interés del público portugués en los toros y resulta cada vez

Voz 5 43:45 pero es factible mantener la tauromaquia en tierras lusas

Voz 4 46:12 que orondo defienden a grandes voces en la barra del bar

Voz 1100 46:16 todos los partidos son iguales Picallo les da lo mismo que gobiernen unos que otros suelen añadir muletillas del tipo mientras a mí me dejen hacer lo que me dé la gana recuerda sobre en el país con buen tino jefa Pepa aquella fanfarria andar más camorrista de dos mil siete de quién tiene que decirme a mí las copas que puedo beber ocurre que esas bravata son absolutamente falsas porque no dar igual unos que otros porque de hecho la primera decisión política que han tomado las tres derechas una vitrina encarnadas en el muy demagogo José y Martínez Almeida flamante alcalde de la Villa y Corte va directamente anunciar nuestros pulmones los de nuestros hijos y los de nuestros nietos paralizar Madrid Central es puro revanchismo y una vergonzosa demostración de fuerza reaccionaria un escarmiento a los rojos jugando con la salud de todos los ciudadanos incluidos por supuesto quienes han votado al PP a Ciudadanos su a Vox que era polución no busca organismos rojos azules volvemos además al bochornoso relax sin Cup of café con leche in Plaza Mayor

Voz 41 47:28 otra vez los Juegos

Voz 1100 47:29 Picos volver a endeudarnos como ya hicimos para tal despropósito paren ustedes que el ojo CEAPA la próxima judíos quieren

Voz 42 47:45 abrimos

Voz 0456 47:49 sí vamos a empezar con un vistazo general Gustavo desde Barcelona amplio de Wells

Voz 43 47:54 sale debería dar a todos los partidos al tener esa actitud de querer repartir el poder el

Voz 1727 48:02 la dedicación y el Gobierno como ciudad

Voz 43 48:05 ver a un bizcocho de cumpleaños no podemos seguir con esos pactos de vergüenza ni con esa actitud de búsqueda de poder que hoy de entre esta alcaldía para que tú me deje gobernar en aquel otro sitio que me interesa

Voz 0456 48:19 gracias por tu opinión Gustavo les hemos preguntado si les gustaría saber qué se pacta cuando se pacta con quién se pacta Amparo Alicante

Voz 44 48:26 bueno pues a mí sí que me gustaría saber qué es lo que están pactando los políticos sobre todo el político que he votado yo porque quiero saber hasta qué punto es capaz de venderse o saber hasta qué punto es capaz de comprar entonces que yo quiero saber cómo las puertas de los bares de los vaqueros quiero saber si entran y salen quiero saberlo todo porque la información para mí es simple es imprescindible buenos días y muchas gracias

Voz 1 48:51 a ti Amparo y además tienes todo el derecho a saber

Voz 0456 48:54 Narciso de Huelva publicarlo

Voz 45 48:56 este partido circo en la pelea de los derechos de preocupar áreas de poder como con salir olviden cena muy poco a tratar de conseguir área estratégica como medio ambiente violó género Pallín reestructura creador y no para otra cosa que para dotar de cargárselo

Voz 0456 49:16 ya ha empezado advierte Óscar

Voz 46 49:18 buenos días desde Logroño hace poco más de un año la coalición de patriotas que han formado los gobiernos Francos Thein pidieron a los españoles de bien que yo no suele las calles sacando a sus balcones la bandera de España simbolizado el amor a la patria ahora unos días después de saber que ellas son las asesinadas por la violencia machista los patriotas con blanqueado en la ultraderecha retiraran las pancartas que denunció en la violencia de género los de las Brigadas de retirada del lazos amarillos no he salido volverlas a poner es necesario saberse a cambia de poltronas se ha pactado el odio de la mujer

Voz 1 49:48 Oscar Narciso gracias a vosotros también sola siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:00 hola Gutiérrez qué tal buenos días tiempo estable se mueven poco hoy las temperaturas máximas de casi treinta grados en toda la Comunidad y mínimas algo más bajas que ayer con sol Hypo caso es PP y Vox intensifican los contactos en la capital para desbloquear las negociaciones en la Comunidad para que los populares ocupen otros cuatro años más la Puerta del Sol ayer por la tarde en Cibeles tres horas duró la reunión del alcalde Almeida y su compañero de partido Javier Maroto con el líder de la extrema derecha en la capital Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros estará en cursos las negociaciones