Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días prácticamente todos los periódicos recogen hoy la foto de todos los ex presidentes del Gobierno vivos González Aznar Zapatero y Rajoy con Felipe VI se reunieron ayer como anticipo de los cinco años que cumple en esta jornada al frente de la jefatura del Estado

Voz 4 00:42 porque todo tiempo político tiene sus propios retos aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias llenas momentos en que así lo aconseje el interés general

Voz 1727 00:55 cinco años con tres elecciones generales seis rondas de consultas la última hace sólo dos semanas y a día de hoy seguimos sin avances de calado hoy sabemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el lunes y que unos sigue queriendo gobernar en solitario y el otro quieres entrar en un gobierno de coalición posiciones alejadas Le llaman pero con voluntad de entenderse dice que está pasando en los Territorios pues ya se puede calificar de escándalo que PP y Vox mantengan en secreto su acuerdo para gobernar el Ayuntamiento de Madrid pero que tiene ese acuerdo para que Iván Espinosa de los Monteros amenace con publicarlo

Voz 0686 01:31 es que a lo mejor al final lo que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verbal que estamos diciendo que ese acuerdo que es para el conjunto de España dice que Vox tendrá entre sus resultados concejalías de gobierno irresponsabilidades en las administraciones públicas este caso ayuntamientos que corresponda

Voz 1727 01:46 el nuevo alcalde Martínez Almeida responde haciendo malabares pero sin enseñar el texto

Voz 5 01:51 negociar con dogs veremos cuáles son sus peticiones atenderíamos aquellas que puedan ser razonables de acuerdo

Voz 0686 01:57 más de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Madrid cumplir el acuerdo con Vox y cumplir el acuerdo con Ciudadanos

Voz 1727 02:03 la atención a Navarra esta madrugada ha terminado sin acuerdo la reunión de los partidos de la izquierda para decidir los cargos del Parlamento foral tienen de plazo hasta las once de la mañana que es cuando está previsto que se constituya la Cámara Ramón alzó Reed es del Partido Socialista Navarro y Unai Ugalde es de Geroa Bai la coalición nacionalista que ha gobernado hasta ahora los escuchamos a los

Voz 0686 02:27 nosotros hemos dicho que hay puede presidir perfectamente en la presidencia del Parlamento de Navarra las discrepancias son para que la mesa sea representativa de una mayoría parlamentaria porque la mayoría del Gobierno que se proyecta no es equivalente a la mayoría parlamentaria es menor

Voz 1727 02:45 bildu se quedaría fuera de este acuerdo entre la izquierda y los nacionalistas aunque sería necesaria su abstención es miércoles es diecinueve de junio y esta madrugada Donald Trump ha presentado su candidatura a la reelección

Voz 6 03:02 estoy yo equipo Edwards Anhui kid on line puede mantener eran de

Voz 1727 03:09 Estados Unidos ha sido en un mitin ante unas veinte mil personas en Orlando quién Alemania Marisa pensó eso venden sustraido Angela Merkel resta importancia los espasmos que sufrió ayer durante un acto oficial le tembló todo el cuerpo durante más de un minuto y aguantó allí al sol ella lo atribuye a que estaba deshidratada y atención también a esta nota dice un telescopio de Almería ha descubierto dos planetas con condiciones similares a la Tierra quieren una temperatura parecida hay podrían albergar agua Ignasi Ribas es experto del CSIC

Voz 7 03:39 la importancia es que son dos de los mejores planetas habitables de cara a intentar mirar más detalle buscar si existe vida en su superficie

Voz 1727 03:53 en los deportes el Atlético espera anunciar hoy el fichaje más caro de su historia

Voz 1161 03:59 la perla portuguesa yo Félix ya tiene perfilado el contrato con los rojiblancos ha conocido el estadio y Atlético anunciara la compra del delantero luso por los ciento veinte millones de euros de su cláusula para cubrir la marcha de Griezmann sobre la aplaza su próximo técnico Simeone se está trabajando en varias situaciones entre nosotros como cuerpo técnico lo potencia y con su capacidad para absorber para que el día de mañana sea mejor aún que en las próximas horas pueden cerrar también la llegada de Llorente del Real Madrid por unos cuarenta millones suplirá la baja de Rodrigo

Voz 0978 04:30 y el tiempo Jordi Carbó buenos días muy buenos días una jornada más tiempo soleado en la mayor parte del país incluso las nubes que ayer fueron abundantes en el noreste hoy no lo serán tanto y tendremos más ratos de sol sólo esperamos algunas lluvias en Galicia en forma de chubascos especialmente en las Rías Baixas pero en general

Voz 0858 04:47 como decíamos mucho sol ambiente un poco más fresco

Voz 0978 04:50 con ahora que las últimas mañanas durante la tarde temperaturas sin grandes cambios calor pero un calor en general Moreda moderado también durante la tarde algunos chubascos en las montañas de la mitad norte de la península

Voz 1727 05:02 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 8 05:07 lo valora con la ex ni una cena con comente que no te importe la distancia para llegar a tu destino conducir un cupo practica con trescientos caballos es medir el diez en pulsaciones no han kilómetros disfrútalo ahora por trescientos cincuenta euros al mes con cinco años de garantía mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido oferta abolida financiando con quién dan en cuarenta cuotas comisión de apertura del tres por ciento ochocientos treinta y cinco con noventa y uno euros que entrara siete mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y uno euros dime luego con veinticinco por ciento TAE diez con setenta por ciento matinal de veinte mil trescientos noventa y cinco con treinta de producción Mari desde el treinta de junio de dos mil diecinueve más informa el encubre

Voz 1620 05:42 es el punto es como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer ten y la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es hoy por hoy

Voz 1727 06:03 una cosa son los encuentros y las negociaciones que la experiencia aconseja hacer con discreción y otra bien distinta que el resultado de esas negociaciones que determinarán el uso del dinero público la gestión de la administración sea secreto en el Ayuntamiento de Madrid estamos ya en la fase de exigir publicidad de lo acordado en las de asociaciones para el Gobierno de España estamos todavía en la fase de las reuniones secretas como la de este lunes entre Sánchez Iglesias aunque al final todo se sabe hubo reunión pero no hubo avances Mariela Rubio

Voz 1450 06:35 así es según el PSOE las posiciones están muy alejadas aunque dicen siguen con máxima disposición de entendimiento y considerando podemos socio preferente desde la formación morada se insiste en que la posición sigue siendo la conocida siguen apostando por entrar en el Gobierno manera proporcional a sus resultados uno a tres con presencia en el Consejo de Ministros algo que reconocen los morados el PSOE rechaza aunque se muestra dispuesto a estudiar otras fórmulas formulas eso sí que en cualquier caso situarían a los cargos de Podemos fuera del Consejo de Ministros en niveles más bajos de la Administración Iglesias durante la campaña electoral se mostró abierto la formula de ministerios mixtos con representantes de varios partidos en cada ministerio pero está por ver si la oferta definitiva de esos puestos a otros niveles de la Administración colma esa idea de gobierno mixto de Iglesias que sucede claro con el propio Iglesias que sigue aspirando a entrar en el Ejecutivo fuentes de Podemos aseguran que ambos líderes se reunirán

Voz 1727 07:30 muchos dos semanas y que aspiran a llevarlas negó

Voz 1450 07:33 Naciones con la discreción necesaria para poder trabajar

Voz 1727 07:36 en Cataluña Manuel Valls va a desvelar hoy sus planes de futuro después de la ruptura con Ciudadanos de momento va a dejar de ser

Voz 1280 07:44 decisivo en el Ayuntamiento de Barcelona por

Voz 1727 07:46 que Celestino Corbacho que dejó el PSOE para irse con Valls y ahora Valls para irse con Ciudadanos y que también se abstuvo en la investidura de Colau ha decidido integrarse en el grupo naranja yeso Joan Bofill deja Valls sólo con dos concejales

Voz 1620 08:01 sí que Collboni si quieren sumar mayoría por tanto nueces

Voz 0931 08:04 citarán al menos a otro concejal lo que Valls por lo tanto ya no es decisivo habrá que ver qué cuenta Valls esta mañana rueda de prensa convocada a las once Corbacho al tercer independiente el gran fichaje de la lista del ex primer ministro francés pero que ya se había acercado mucho antes a Ciudadanos

Voz 5 08:18 es un político a Valois Un político

Voz 0931 08:20 valía decía Carlos Sosa restaba importancia al hecho que también Corbacho votará a Kohl aula ideas que él no sea el líder del grupo en el Ayuntamiento se está pensando más en el como representante de Ciudadanos en la Diputación de Barcelona

Voz 1727 08:32 es una de las imágenes de las últimas horas es la de Ada Colau que Brando se en una entrevista en Racó con Jordi Basté quebrando hasta las lágrimas al recordar la dureza de la negociación de su investidura en la bronca en la calle el día del pleno le preguntaba Basté sí se planteó en algún momento renunciar al Alcaldía Moncoutié que bueno

Voz 1280 08:56 Antón Ron Wood a los periodistas

Voz 1727 08:59 Die ella decía entre lágrimas que sí

Voz 3 09:06 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido noventa y dos mil novecientos veintitrés Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y dos hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1280 09:40 este mes en clínicas vivant garantizó hemos la calidad si eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina estética primera consulta gratuita ya Mayall novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés vivan Santa odontología medicina estética con calidad garantizada consulta condiciones es en tu clínica vivant a buen vivant apunto es el Hyundai pensamos que el movimiento

Voz 1432 10:03 otra cambiando por eso durante los Monteys si cambias tu antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos cambia con la eh sólo durante el mes de junio descuento sujeto a financiación ofrecida

Voz 1727 10:17 el Banco Cetelem me o consulta condiciones señores

Voz 9 10:20 el punto es

Voz 3 10:22 en la Cadena Ser

Voz 1727 10:30 a las seis y diez en Canarias el Banco Central Europeo sopesa activar nuevos estímulos para impulsar la inflación en la eurozona ahora mismo está en el uno con dos por ciento y la meta es llegar al dos Mario Draghi es el presidente del organismo

Voz 3 10:45 en de

Voz 1620 10:47 en ausencia de mejoras de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado serán necesarios estímulos adicionales Welby

Voz 1727 10:58 estímulos que pasan por la compra de deuda por una bajada de los tipos de interés sólo el anuncio hizo que el euro se evaluará en relación al dólar y que de inmediato reacciona se Donald Trump entre otras cosas escribió en Twitter será injusta mente más fácil para Europa competir contra EEUU

Voz 1985 11:21 palabras de Trump que analice esta mañana Xavier Vidal Folch los incendiarios mensajes de de Cultura Mario Draghi tienen tres virtudes primera ilustran una vez más que el inquilino de la Casa Blanca no respeta nada ni siquiera la independencia de los organismos independientes ajenos segunda indican que la impertinencia no descansa y que el Twitter de ese personaje está abierto a todas horas tercero denotan quién manda en Europa Henry Kissinger ya tiene respuesta a su antigua pregunta de a qué teléfono debía llamar para negociar con los europeos la respuesta es al presidente de su banco central claro está siempre que se llame Mario Draghi o que siga su estela siempre que sepa ganarse la autonomía defendiendo su independencia frente a tirios troyanos esto es ante halcones supera Alcores siempre que encarne una institución refundada según sus eficaces estrategias que la gente se lo reconozca sin ningún insulto Draghi ha cuadrado al presidente más intempestivo de la historia sólo porque está convencido de que hay que aplicar políticas monetarias expansivas le convenga o no a quién sea ir porque ha demostrado ya capacidad

Voz 1727 12:38 cantarla la A7 y trece las seis y trece en Canarias

Voz 12 12:47 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuentos de ellos quieres jugar

Voz 13 12:51 el nuevo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiado con BMW blancas de treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno

Voz 3 13:04 ahora modesto te gusta conducir

Voz 14 13:07 Ador del ahorro ahorrar no es pegar la oreja a las visitas guiadas en todos los museos ahorrar es venidas Samsung Fes The Phone House llevarte un Galaxy A50 por sólo trescientos diecinueve euros y además un treinta por ciento de descuento de fundas y carcasas Samson sólo del quince al veinte de junio buscadores del ahorro venid Azón House

Voz 15 13:27 el los tics taxistas conforma solo durante seis días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos recuerda sólo hasta el veinticinco de junio tic tac tic tac en conforma y conforma punto es

Voz 3 13:37 es verano podríamos volver a Cádiz es donde se nos pinchó la rueda cómo se come que chiringuitos

Voz 1432 13:44 las vacaciones no se olvidan pero el pinchazo Zvi con sea tienes a seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar de consulta condiciones en sea punto es sea contigo que necesitas I

Voz 9 13:57 por que Lippi dirías a tu energética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no eso cuando

Voz 1280 14:03 en la lavadora vengan volando a tenerlo todo en uno

Voz 3 14:07 no Super PAC Naturhouse luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija de este cincuenta y uno euros al mes llama al novecientos ochenta cero uno cero cuatro Sarkozy Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 14:25 con Pepa Bueno hoy declara como testigo en los juzgados de Palma una mujer de noventa años por el asesinato de sus padres víctimas del franquismo la citado la jueza María Servini que investiga los crímenes en Argentina

Voz 1450 14:38 Lola la dolorido Antonio El Omari Margalida Jaume fueron asesinados en agosto de mil novecientos treinta y seis en Manacor por lo franquistas ella estaban

Voz 1727 14:46 brazada de siete meses antes de matarla

Voz 1450 14:49 violaron ha sido la jueza argentina María Servini que en ha solicitado esta declaración forma parte de su investigación ampliada a los crímenes de género cometidos durante el franquismo contra las mujeres a raíz de la querella que presentó en dos mil dieciséis Women's Link la abogada de la ONG Aintzane Márquez dice que es un paso muy importante

Voz 16 15:07 es algo muy excepcional la justicia española sigue sin investigar los crímenes del franquismo y en anteriores ocasiones incluso ha obstaculizado la investigación de la justicia argentina para nosotras este caso es una oportunidad para restablecer la colaboración con Argentina y favorecer que las víctimas accedan a la justicia que les está siendo en nuestro país

Voz 1450 15:28 a sus noventa años una de las hijas de Margalida declara hoy ante el

Voz 1727 15:31 juzgado de Palma era una niña cuando matar

Voz 1450 15:34 en a su madre la hicieron desaparecer no

Voz 1727 15:36 nunca desde que existe la ONU ha habido tantos refugiados en el mundo en el año dos mil dieciocho más de setenta millones de personas huyeron de la guerra o de la persecución en su país se cuentan el informe anual que acaba de publicar a ACNUR Nicolas Castellano

Voz 1620 15:51 la dimensión es tal que duplica el número de personas desplazadas hace sólo veinte años y supone dos coma tres millones más que el año pasado estos casi setenta y dos millones son una estimación conservadora según el informe anual de la agencia de la ONU para los Refugiados porque no siga reflejar la dimensión real de la crisis de Venezuela

Voz 0686 16:08 Iriondo Javi al que gracias a Brasil ingrata empresa donde estamos trabajando

Voz 1620 16:16 José instalado en Brasil es uno de los cuatro millones de venezolanos que han salido del país la mitad de los veintiséis millones de refugiados son niños más de cuarenta y un millones son desplazados internos que no puede abandonar sus países cada vez son más los refugiados que viven en entornos urbanos el sesenta y uno por ciento

Voz 1280 16:34 aparte sentirme obligada a tener todos mil seguros en la misma compañía para

Voz 17 16:38 tras traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 1280 16:55 pero qué dientes más blancos sí gracias también van den titula sí dentro Blanc la pasta de dientes que blanqueo mis dientes sin dañar logos por eso la uso cada día de Planck de uso diario sí sí claro cada día de laboratorios Viñas

Voz 3 17:09 convencida de que es incorporamos tendríamos muchos más clientes quieres darle un giro a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad

Voz 18 17:22 promete Nico punto es que el el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno Ci pide ya Financiación ICO en tu banco empezamos

Voz 1280 17:29 disculpe conoce tan tiene una marisquería

Voz 3 17:32 están buscando a Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 1280 17:35 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen es escribe suele encuentran que bien

Voz 3 17:41 la vive un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo

Voz 19 17:47 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor te da igual igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1620 18:02 hombre opacidad transparencia en los pactos Antonio Luis Murcia

Voz 21 18:06 yo creo que en los pactos de gobierno deberían ser muchos más transparente no solamente están en constante el pacto final sino también el camino que se recorre para conseguir este último es decir las contrapartidas que hay en juego lo que se propone el que pidió bueno es que pide otro porque el Garmin ser pues gran muchísimo con respecto a la intención del partido así que es esencial

Voz 5 18:29 Salva Málaga con quién pactarán uno con quién pacten otro me da exactamente igual que pues se pacta con Vox esto a mí me da lo mismo mientras no es sea un partido ilegal el resto me da igual a mí lo que me importa realmente es que acuerdo cuela cada partido

Voz 1620 18:44 al final lo que no debería de interés ápice

Voz 5 18:46 hombre mostrado pidiendo políticos que lleguen a acuerdos que sepan hablar con quién piensa diferente a ellos y ahora se criminalizan los pactos vaya hombre estamos siempre igual es que no no avanzamos gracias por tu opinión salva marca Barcelona

Voz 22 19:00 para mí está claro si empezaran a cobrar desde el minuto que empiezan a gobernar buena parte de su sueldo fuera por objetivos del programa que han prometido ya verías como se espabila no sólo a pactar para que los ciudadanos realmente salieran beneficiados no para ellos sino a cumplir lo que han prometido

Voz 18 19:18 así terminamos con el saltara Prados buenos días a todos amigos me he acordado de una serie que yo veía de niño en blanco y negro en televisión que eran los Picapiedra la verdad que encuentro muchos paralelismos porque ahora tenemos a un tal Pedro Picapiedra Sánchez que trata con cierto desdén al amigo Pablo Iglesias Éste a su vez sigue queriendo ser amigo de Pedro Picapiedra Sánchez si al final no hace más que meterle en líos y quizá habiéndose paralelismo yo le diría Pablo yo recuerdo que yo fui de los que gotee con la nariz tapada al PSOE por lo el voto útil que les deje gobernar sin él mejor así no se compromete

Voz 1727 19:58 pues muchas gracias por este para Lisboa siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con dieciocho grados en la Gran Vía temperaturas ahora por la mañana algo más bajas que ayer también a mediodía algo menos de calor aunque los termómetros rozarán los treinta grados en toda la Comunidad de Madrid dice en medio de las negociaciones entre PP y Vox para decidir si la ultraderecha ocupa alguna concejalía en el Ayuntamiento de Madrid ayer volvieron a sentarse a la mesa para desbloquear la situación que está afectando a las conversaciones para formar Gobierno en la Comunidad en medio de ese embrollo el PP ha decidido retirar las pancartas contra la violencia machista de bienvenida a los refugiados de los edificios de la Juntas de distrito que se ha quedado bajo su mando Ibooks le aplaude es el primer gesto de luego alcalde de José Luis Martínez Almeida un gesto que no ha secundado sin embargo su socio de gobierno Ciudadanos que sí mantiene esas pancartas en sus juntas municipales Más Madrid entiende que es un guiño de Almeida a la ultraderecha Sonia Palomino

Voz 1915 21:03 las pancartas contra la violencia machista y también las de bienvenida a los refugiados han desaparecido ya de las Juntas de Distrito de Arganzuela Fuencarral Chamberí presididas por el PP los populares dicen que la ley no permite

Voz 1727 21:13 su colocación sin embargo en distritos como

Voz 1915 21:16 Álvaro donde preside Ciudadanos Se mantienen la formación naranja se atiene a que cada junta pueda hacer lo que quiera en el marco de sus competencias para la oposición no se trata más que de una cesión del Gobierno de Almeida a las peticiones de Vox Rita Maestre de Más Madrid

Voz 23 21:29 lo que tampoco pueden ser las juntas exitoso en reinos de taifas dos copias el concejal que te ha tocado pues te toca una cosa u otra no que es un gesto hacia la extrema derecha que niega la violencia

Voz 1915 21:40 sí está en el pacto programático firmado por PP y Ciudadanos ambos partidos se comprometen a erradicar la lacra de la violencia machista en la ciudad en cambio en el acordado por PP y Vox se habla únicamente de un plan educativo contra todo tipo de violencia en el ámbito intranquila

Voz 1727 21:55 Emilia

Voz 1275 21:56 esta mañana la FAPA Giner de los Ríos que agrupa a las familias de cientos de centros educativos de la región ha convocado una concentración de apoyo a Madrid Central en uno de los colegios que están dentro de esta zona de bajas emisiones otro gesto más de apoyo a esta medida que PP y Ciudadanos van a dejar en suspenso desde el uno de julio la Unión Europea advierte de las sanciones que puede acarrear esa decisión el exsecretario general de esa edad profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública José Martínez Olmos

Voz 1727 22:22 los avisa al Ayuntamiento de que podría cometer

Voz 1275 22:25 un delito lo dicho en la sala

Voz 24 22:27 también va a cambiar va anular este proyecto la ley le obliga Dalí de salud pública le obliga a tener un impacto en salud evidentemente es los técnicos vamos vamos a decir que el impacto negativo para la salud y por lo tanto podría ser un posible delito contra la salud pública

Voz 1275 22:44 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento continúa el juicio contra la auxiliar de enfermería que asesinó presuntamente a dos pacientes inyectando les aire con jeringuillas hoy declaran los médicos especialistas en medicina interna cardiología junto a los agentes de la Brigada de hoy en el plazo para revisar los exámenes de Alabau tras la denuncia de profesores alumnos por el examen de Dibujo técnico que tenía dos preguntas fuera del currículo de Bachillerato las universidades madrileñas han solicitado que se estudie esta irregularidad la Universidad Complutense rinde hoy homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba que dará nombre al Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas fue catedrático y profesor titular de Química Orgánica puesto al que volvió tras veintiún años como diputado en los deportes el Real Madrid presenta hoy al francés Mendi desde la una en el Bernabéu el Atlético anunciará esta mañana el fichaje del portugués Joao Félix en baloncesto los de Pablo Laso se juegan esta noche el título de la ACB

Voz 1620 23:30 no

Voz 1275 23:38 como despierta hoy el tráfico en la capital pantallas ahora Alcázar buenos días

Voz 1280 23:41 qué tal muy buenos días Laura pues nunca mejor dicho con mucho movimiento en la salida por Avenida de América hacia la A2 en otros accesos las entradas por Santa María de la Cabeza Delicias Atocha y Conde de Casal de la M30 destacarlo sus recorridos habituales de cada mañana a esta hora el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte y entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1275 24:04 qué tal las carreteras DGT María Herrera buenos días

Voz 1600 24:07 buenos días de nuevo pues retenciones ya en todos los accesos a la capital sigue muy complicada la entrada por la A42 en Parla y en la M40 sobre todo muy congestionado el tráfico en ese tramo de Vallecas a Coslada hacia helados también en Pozuelo en sentido A seis

Voz 1620 24:20 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan

Voz 1275 24:25 el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días buenos días hoy las temperaturas van a ser un poco más bajas ahora lo son más que ayer ambiente

Voz 0978 24:35 sólo un poco fresco las máximas bajarán un par de grados de manera que si los últimos días superaba ligeramente los treinta hoy sólo nos acercaremos pero como seguir haciendo mucho sol y el calor la sensación de calor será prácticamente en la misma más soportable este calor a medida que avanzó la tarde cuando el viento se va a reforzar un poco también avanzada la tarde algunos chubascos muy aislados en la sierra

Voz 19 24:55 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0136 25:02 digan lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá serán setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tu vida punto com

Voz 25 25:18 con Madrid Central el futuro es tiempo tiene eléctrico por eso Nissan garantiza las ayudas al eléctrico de cinco mil quinientos euros de la comunidad a final de mes aprovecha las y conduce ya el Nissan Leaf el cien por cien eléctrico más vendido en el mundo vena tu concesionario Nissan y te lo hoy mismo con la ayuda de cinco mil quinientos euros financiando con él

Voz 9 25:36 red de concesionarios Mission de Madrid

Voz 26 25:38 en los tomamos muy bien serían velan por eso te queremos recordar que todavía puedes disfrutar de nuestra super oferta cuatro conocían tú y tres personas más por sólo veinticinco euros cada uno entran en Renfe punto com descubre el destino de la oferta de compra cuatro billetes por cien euros para viajar este agosto el verano es algo muy serio lo especies y compra a toda velocidad que permanezca atento habrá más

Voz 27 26:04 en PRISA patrocina del equipo olímpico español

Voz 1620 26:08 la cabeza le daba vueltas suministrada

Voz 28 26:11 enero biólogos ayudaba producirla

Voz 29 26:14 pues sí hice Jauma autoconsumo instalación financiación y autoconsumo compartido comunidades de vecinos

Voz 3 26:20 unifamiliares y empresas bienvenidos a la red

Voz 29 26:23 solución energética para nos la cuenta

Voz 9 26:25 en fin otra luz Factor Energía

Voz 30 26:29 hola creen que soy la persona idónea para hablar te miro del quien Neiro te lo puedes creer lo cierto es que un coche que ya está disponible en eléctrico y que híbrido enchufable bien ir hoy por diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem meses antes del treinta y uno de julio consulta condiciones en punto com viene conocerlo a la red de la Comunidad de Madrid

Voz 18 26:47 sí para tu master ven a la Complutense encontrarás más

Voz 1620 26:52 cuatrocientos títulos presenciales y online

Voz 18 26:55 ciento noventa cursos de formación continua

Voz 31 26:57 abierto el plazo de matrícula entre Aynur CEM punto es eliges lo que quiere hacer estudia con nosotros en la Complutense en el mejor lugar de Madrid vela la compleja

Voz 1280 27:08 Arriaga con tarjeta no son seiscientos

Voz 32 27:12 no eso seiscientos acabar pagando mil trescientos porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos si llevas años pagando deudas e eterniza puede que tengas una tarjeta ayudamos a cancelar la llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro asociados haga

Voz 9 27:28 os lo fácil ya hemos llegado al fin

Voz 3 27:32 el calor a cuánta gente mejor montaña mejor Picanya

Voz 32 27:35 este verano con un mili el destino es lo de menos lleva Teodoro mini desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada renting ofertado porreado que España para pedidos hasta el treinta de junio

Voz 9 27:44 Informa T en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 1275 27:50 vientos de alumnos con autismo se han quedado sin plaza en el proceso ordinario de matriculación para el curso que viene los colegios donde tienen apoyos de la comunidad lo denuncia la plataforma incluye que agrupa a las familias de estos menores aseguran que Educación les ha citado el próximo uno de julio para repartir las vacantes que tiene

Voz 1727 28:06 lo que no ha querido especificar a la Ser pero

Voz 1275 28:09 asignará por orden de llegada así que tendrán que acampar ante la delegación de Madrid capital Virginia

Voz 1727 28:14 buenos días buenos días la historia se repita en otro

Voz 0821 28:16 los ocasiones las pocas vacantes que había Se subastaron entre las familias ahora tendrán que hacer cola para llegar los primeros a las plazas que van a quedar libres en aulas de atención preferente para niños con autismo Lucía Martínez ex portavoz de moda

Voz 33 28:29 el curso que viene donde van a estar escolarizados porque la Administración no oferta aulas suficientes la Comunidad de Madrid nos obliga a esperar al uno de julio para poder solicitar de nuevo un centro escolar para nuestros hijos a día de hoy no sabemos qué centros escolares vamos a poder solicitar

Voz 0821 28:49 la Consejería de Educación no ha querido aclarar cuántas vacantes hay y en qué centros se limita a asegurar que en junio se adjudicarán el mayor número posible de plazas las familias denuncian que se sienten alumnos de segunda y piden que no se juegue con un colectivo sensible en grave riesgo de exclusión social

Voz 1275 29:03 las trabajadores y los familiares de los ancianos que viven en la residencia de mayores Parque de Los Frailes en León Anes ha convocado una concentración esta tarde a las puertas de centro para protestar por la falta de personal y de medios que están sufriendo la empresa que gestiona esa residencia propiedad de la Comunidad de Madrid se llama Argelia su dueño es José Luis Ulibarri imputado en la Gürtel procesado en la operación enredaderas Carmen López tiene ya su madre

Voz 34 29:25 en esta residencia todos son grandes dependientes pero además últimamente cada vez menos yo observado ultimamente que por ejemplo en el turno de tarde en las cenas la la solamente hay una escultora atendiendo el comedor principal es el turno de mañana hay tres es lo que hacen tres en el turno de mañana lo tiene que hacer una sola en el turno de tarde

Voz 1275 29:48 Diez y ocho grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1727 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el miércoles diecinueve de junio con una foto que deja al descubierto la emergencia climática igual ya la han visto circula por internet a nivel mundial sino la pueden consultar en Cadena Ser punto com en la foto se ve a varios perros tirando de un trineo en un fiordo del norte de Groenlandia pero en lugar de caminar sobre pelo como es habitual los perros made and agua cristalina derretido hasta los tobillos la foto la hizo el científico Stephen Olsen hace una semana el trece de junio ese día se alcanzaron los diecisiete grados en esa zona lo habitual en esta fecha serían tres grados la otra foto del día también habla del calor Angela Merkel a pleno sol sufriendo convulsiones que ella atribuyó a la deshidratación durante una ceremonia oficial en Berlín en la capital alemana el termómetro marcaba treinta grados y aquí todavía en España Unió tan fresquitos así que hemos decidido llamar a Jordi Carbó de nuevo buenos días buenos días treinta grados en Berlín en esta época del año es una temperatura habitual

Voz 1450 31:13 la verdad es que sorprende pero no sólo en Alemania sino en gran parte de los países que están bañados por el Báltico es ahora en junio cuando es más fácil que se alcancen temperaturas superiores a los treinta grados no es la norma pero extraño no lo es irónico presente que ahí el sol ahora está presente durante muchísimas más horas que no en nuestra península por ejemplo de manera que tampoco está muy habituales a la persistencia del calor pero que se alcancen estos valores no son tampoco nada extraño y además la semana que viene allí tendrán que abrigarse bastante y aquí

Voz 1727 31:42 en España con temperaturas por debajo de la media verdad en este mes de

Voz 1450 31:46 junio sí sí la verdad es que claro escuchando estos titulares a uno de Sevilla pues le va a quedar el cuerpo como extrañas no que hay ahora cuarenta grados pues casi que que desearían fácilmente Hinault está siendo así IU vuelve a ser un poco como el año pasado que si os acordáis tardó en llegar el verano si hay una excepción en la península hilo seguirán pasando mal en el Mediterráneo ya ayer se alcanzaron máximas de hasta treinta y siete grados en la provincia de Zaragoza y Teruel un pequeño receso de este calor los próximos días pero cuidado porque la primera ola de calor de este verano la podríamos tener a principios de la semana que viene en la mitad este de la península podríamos alcanzar los primeros cuarenta

Voz 1727 32:21 los a las ocho volvemos contigo hasta luego hasta luego señales de humo con Javier Alonso Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días vosotros la prensa europea la lo contábamos ayer advertía de las grandes posibilidades que tiene Donald Trump de ser reelegido bueno pues hoy después del mitin en el que ha anunciado oficialmente que se presenta leemos lo mismo en el New York Times que titula la ola que podría llevar a Trump a la reelección

Voz 0456 32:47 de esa ola escribe una columna Matteo Contini ETI Trump esta subido a lomos de una gran no la nacional populista y si la economía sigue creciendo insinúa inicia ninguna guerra le va a llevar sin duda revalidar su mandato no hay que fiarse de las encuestas falta más de un año para votar recuerda que sólo dos de los nueve presidentes que se postularon a la reelección desde la Segunda Guerra Mundial perdieron

Voz 1727 33:08 y esto a pesar de las mentiras o quizá pues de ellas en otro artículo el Times repasa las Papa Arruche advertidas portarán esta noche en Florida no podemos detenernos en todas Dani pero cuéntanos alguna

Voz 1620 33:19 nadie ha sido más duro en Rusia que Donald Trump

Voz 0456 33:22 ha dicho Trump mentira en septiembre justo antes de las elecciones el FBI ya advierte

Voz 0858 33:27 pero a Obama ante la posible injerencia rusa

Voz 0456 33:30 y no hizo nada porque Obama pensaba que Clinton iba a ganar es falso responde el entre el Times estamos construyendo un muro vamos a tener más de cuatrocientas millas de muro construidas a finales del próximo año es cuanto menos exagerados responde el Times hemos promulgado el mayor recorte de impuestos en la historia falso mayores fueron las de Reagan y Obama desde la elección hemos creado seis millones de nuevos empleos es exagerado ha creado cinco millones cuatrocientos Vilks

Voz 1727 33:54 pero es la economía lo que puede ayudarle

Voz 0456 33:57 a pesar de estas exageraciones eso no meterse en una guerra militar leemos también en Le Mond por ejemplo tiene un balance positivo hoy por hoy pero un balance que podría haberse debilitado por las guerras económicas que lanzado y cuyos efectos negativos empiezan a sentirse gradualmente

Voz 1727 34:11 es sobre economía un paréntesis toda carga contra Draghi por sus señales de estímulo titula abriendo además el Financial Times

Voz 0456 34:19 el presidente de Estados Unidos acusó al italiano de manipular injustamente el euro después de que el presidente del Banco Central Europeo dijera que podría lanzar una nueva expansión de su programa de medidas para mejorar la inflación el euro se hundió un cero coma cinco por ciento frente al dolar desató la ira de Trump que le acusa de manipular la moneda única volviendo al mitin de Florida The Gardian destaca y lamenta que no haya hablado nada pero nada de cambio climático el Telegraph Le Figaro recuerdan que este acto se produce tan sólo horas después de la última cima dimisión en su administración su secretario de Estado de Defensa por un posible caso de violencia machista contra su

Voz 1450 34:53 coger un acto cometido hace nueve

Voz 0456 34:56 años huyó una dimisión importante además en medio de la crisis con Irán

Voz 1727 34:59 en un apunte rápido sobre crisis climática malas noticias para el clima a pesar de las apariencias en tan Se están las energías renovables en todo el mundo

Voz 0456 35:08 mientras que el coste de las mismas continua disminuyendo dramáticamente la instalación de plantas de energía solar y eólica se estanca a nivel global advertía este martes Rehn XXI una organización sin ánimo de lucro es recoges advertencia hoy Le Mond Nos alejamos así del Acuerdo de París otro ejemplo junto con la foto del deshielo en Groenlandia que contabas también lo lleva The Gardian un oso polar visiblemente débil y hambriento aparecido este martes en la ciudad de Norel que en Siberia a cientos de millas de su hogar que es el Ártico Leo en el New York Times para terminar que Nueva York va a aprobar uno de los planes climáticos más ambiciosos del mundo el estado de Nueva York se compromete a eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero para dos mil cincuenta un año en el que toda su electricidad tendrá que provenir de fuentes de libres de carbono

Voz 1727 35:52 bueno pues una treintena de medios de comunicación internacionales entre ellos el país Le Monde The Gardian sean aliado para sacar a la luz los crímenes medioambientales que otros han intentado tapar a menudo incluso a costa de vidas el primero de los reportajes lo publican esta mañana el escenario una mina de oro del norte de Tanzania cuya producción termina en nuestros dispositivos electrónicos

Voz 0858 36:18 sí porque se utiliza para hacer potentes ordenadores móviles inteligentes aunque su explotación como decimos está plagada de presuntas irregularidades vulneración de derechos humanos o daños

Voz 1727 36:27 no de ambientales El País cuenta que doce periodistas

Voz 0858 36:30 las han sufrido censura o han me han sido amenazados por el Gobierno tanzano cuando intentaban documentar esos abusos contra los casos que se han silenciado el presunto homicidio de veintidós trabajadores de seguridad cometidos por la policía o las violaciones a mujeres que se producen cerca de esa explotación los reporteros que han tratado de cubrir esas informaciones se han enfrentado se a intimidaciones o a la censura por parte del Estado que además es de dos mil quince cuenta el país castiga con hasta tres años de cárcel y multas lo que ellos consideran información falsa y engañosa el país pone el ejemplo de un periodista de Isabel Idrissi tuvo que huir dos años de ese país de Tanzania por un artículo en el que relacionaba a dos expresidentes con supuestas irregularidades en los acuerdos mineros firmados

Voz 1727 37:14 la década de los noventa

Voz 3 37:18 hacer reír ya fotos muchas fotos

Voz 9 37:26 dígame te hace feliz que yo te vas a llevar no sé porque ahora con los siete días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos los todos pues habrá que elegir

Voz 19 37:39 Elige tu belleza del diecinueve veinticinco de junio sólo siete días las condiciones entre que apuntó es

Voz 1620 37:48 como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer te ni la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 1985 38:03 hoy por hoy

Voz 1727 38:06 bueno hay alguna novedad sobre el pacto secreto del Ayuntamiento de Madrid Carmen Morodo la razón cuenta que en el contrato firmado utiliza una forma genérica concejales de gobierno concejales de área que es como se llaman en realidad eso haber redactado según Morodo no les garantizo ahora Vox un puesto en la primera línea del Gobierno madrileño cuando lo publiquen sabremos a qué atenernos recuerdan este episodio del sábado hoy sus concejales el abucheo dados e insultados por parte de un grupo de independentistas que no estaban de acuerdo con la reelección de Colau como alcaldesa El País titula su editorial el mal perder independentista hay dice que los insultos y las coacciones denigran el marco institucional democrático

Voz 0858 38:49 lo que realmente inadmisible opina el países que los insultos fueran propiciados incluso justificados en algunos casos por líderes políticos Ernes Maragall de Esquerra los justificó asegurando que de haber llegado a un pacto Esquerra Barcelona en común el ambiente en la plaza diez hubiera sido otro los independentistas en vez de reconocer que no tienen la mayoría en todas las instituciones fomentan la destrucción de unas mínimas condiciones para un debate público sosegado lo ocurrido el sábado hizo el país es un aviso sobre lo que puede pasar

Voz 1727 39:18 día el independentismo pierde el control de la Generalitat

Voz 37 39:24 me di cuenta de hoy

Voz 1727 39:33 saben ustedes que el Peine del programa editor de imágenes de Microsoft se creó por razones

Voz 1620 39:38 cívicas nunca sepa atento

Voz 1727 39:40 do cuéntanos Jabois un articulo

Voz 1620 39:43 extraordinario de Antonio Villareal en El Confidencial donde cuenta esa historia Schäfer lances el padre de la computación gráfica es decir el hombre que usó por primera vez un ordenador para dibujar algo padre e inspiración del veinte y me encanta la teoría que explica sobre sobre los nombres que se ponen a las cosas cuando se descubren del dice tienes una foto en la pantalla la amplía así selecciones el trozo de imagen que queda descarta es lo que no aparece yo lo llamé Lippi se quedó así por se llama así porque yo lo dije mi director de tesis fue un hombre llamado Claude Shannon inventó la teoría de la información y un día me dijo que él fue la persona que bautizó al Beat ya sabe la unidad información y porque le llamó así por qué visiten inglés le pregunta el periodista es trocito Llum bytes un trocito de información no responde porque Claude Shannon le puso ese nombre y en nombre se quedó porque era un buen nombre si lo hubiera llamado unidad indivisible de información nadie lo habría usado piensen esto cuando les ponga nombres a sus y como os guste a los

Voz 1727 40:45 les aspirar a ser Dios

Voz 18 40:51 y para terminar una aproximación diferente a la vida de Lorca la firma el columnista de Público Aníbal Álvarez en su nuevo libro

Voz 1727 40:59 a los poetas en España siempre los ha matado mucho y muy bien dice malvada

Voz 1620 41:06 ha denunciado por cierto estos días por la Asociación de Abogados Cristianos ofendidos de todas las Españas de

Voz 3 41:11 la solidaridad dice The Sun

Voz 1620 41:14 nuevo libro que se llama Lucero oí es una versión

Voz 18 41:17 libre de de de Lorca

Voz 1389 41:19 gitanos y las navajas lorquiana son autobiográficas hay una canción que marcó toda la novela que inspiró de principio a fin la cantaba mucho Lorca que también era músico y un muy buen pianista dice la canción ya se acabó el alboroto ibamos al tiroteo es un resumen perfecto de la historia de aquella España dice salvar es un epitafio es un epitafio perfecto para Federico García

Voz 38 41:41 la

Voz 3 41:48 qué reforma Canarias Hora Veinticinco la actualidad de otra con Ángels Barceló cabe hacer nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:19 buenos días la Fundación ONCE ha puesto en marcha un programa de ayudas para jóvenes con discapacidad la idea es que estudiantes de entre dieciocho y veintinueve años puedan aprender inglés francés su alemán en algún país de la Unión Europea en el que la lengua oficial sea uno de esos tres idiomas el objetivo final es que en el futuro tengan más facilidades para conseguir empleos cualificados en los que conocer un idioma suma el plazo para solicitar la ayuda termina el treinta y uno de agosto puede consultar la convocatoria en Fundación ONCE punto es dispersa

Voz 3 42:49 los que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 18 42:54 desde que he introducido el feng shui envidiarle Mi vida ha mejorado tanto ha sido orientarla hacia el norte y alcanzar el sueño profundo todo es armonía a mi alrededor

Voz 1280 43:08 lo que los quince millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía

Voz 32 43:13 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE te sientes

Voz 1450 43:17 el tamaño de nueve millones quince

Voz 32 43:19 el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 20 43:28 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:30 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias un chico de diecinueve años se va a convertir en el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol y luego le pediremos el chico de diecinueve años que mantenga los pies en el suelo y que no se les suba a la cabeza

Voz 1161 43:55 pues sí es una máxima ya si es que hasta el mercado actual la perla del fútbol portugués apenas con seis meses de fútbol en la élite yo Félix puede ser hoy anunciado por el de Madrid como el fichaje más caro de su historia sólo más barato en el mundo que los fichajes de animar y en el de Coutinho el Barça superando nombres como los de Cristiano Ronaldo de melé poco va contando eso sí sólo el dinero directo sin variables ciento veinte millones de euros quedan muy lejos los setenta y dos pagados el año pasado por limar suplirá la salida de Griezmann Ile avala su nuevo técnico Simeone se trabajando en varias situaciones

Voz 1985 44:26 no Jon Félix mojó entre nosotros como cuerpo de Neo lo potenciamos

Voz 1161 44:31 en su capacidad para absorber para que el día de mañana sea mejor aún también su descubridor y entrenador en las categorías inferiores del Benfica Joao otra ya o que te del que ya veía cuando era un juvenil que tenía gran potencial que no considera un delantero puro

Voz 40 44:42 en su es no es un puro es si un delantero que puede jugar por la banda izquierda derecha puede hogar por detrás de de un delantero más Sixto puede jugar como delantero más móvil

Voz 1161 44:56 más movimientos rojiblancos tras conocer el día de ayer la decisión de Rodrigo de salir el próximo mes de julio

Voz 1275 45:00 previo pago de su cláusula de setenta millones de euros

Voz 1161 45:02 José movido rápido tiene cerrado un acuerdo con Marcos Llorente que quiere cambiar el Real Madrid donde se dan cuenta con él por el Atlético ambos clubes están casi de acuerdo por unos cuarenta millones de euros y ambos se unirían con nuevos fichajes al mexicano Herrera que ya estaba cerrado el próximo hueso central del Espanyol sobre el que el Real Madrid ha decidido no ejecutar la opción de recompra que tenían ha reactivado la opción del lateral del Oporto al ex Téllez el Real Madrid completa hoy la rueda de presentaciones programadas Ferradas cumplidas ya las de Jobbik Javier Rodrigo hoy toca la del francés Mendi desde la una de la tarde en baloncesto podemos tener campeón de la ACB se disputa a las nueve de la noche en el Palau Blaugrana el tercer acto de la final Real Madrid Barça los de Laso llegan con ventaja de dos cero por sus dos triunfos en Madrid pero todavía todavía les falta uno Pablo Laso

Voz 0686 45:42 la eliminatoria de Estados cero toca recuperarse bien de el esfuerzo de estos dos partidos y viajar a Barcelona sabiendo que tenemos que ganar todavía un partido más y que tenemos que jugar mejor que lo que hicimos ayer y mejor que lo que hicimos el primer día

Voz 1161 45:54 pese a la dificultad del envite nadie ha levantado la era en la era ACB un dos cero en contra en la final los azulgrana no se rinden el pívot Ante Tomic

Voz 41 46:01 un amigo me he dicho ellas después de partido playoff es como un partido de tenis en cinco todavía queda mucho ahora tenemos dos partidos en casa hay hay que aprovechar esto para ganar

Voz 1161 46:13 de vuelta al fútbol de la selección sub veintiuno se enfrenta hoy desde las seis y media Bélgica en la segunda jornada del Europeo sub veintiuno tienen que ganar para seguir en el campeonato y también se disputa en este grupo el Italia Polonia ha sido liberado ya al ex presidente de la UEFA Michel Platini después de haber estado quince horas declarando ante la Policía Judicial francesa

Voz 42 46:30 como nos gusta el verano el calorcito la jornada reducida a los chiringuitos en Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo por eso llega la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades consigue hasta cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros adicionales por tu viejo coche sólo quinientas unidades oferta válida hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 43 46:56 es una de subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe premia la fidelidad de sus clientes con la tarjeta de fidelización gratuita más Renfe diseñada para viajeros frecuentes

Voz 1322 47:07 puedes conseguir puntos canjeables en futuras compras descuentos en los parkings de las estaciones o acceder de manera gratuita a las salas club muchas ventajas más toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta más

Voz 1727 47:20 EFE El programa de fidelización en

Voz 1322 47:23 M punto com Rennes

Voz 9 47:25 el Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 44 47:29 es ella toda esta

Voz 3 47:44 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:58 diariodehoyporhoy del diecinueve de junio del año dos mil diecinueve escribe Liliana Valladolid ayer escribió en el diario su mujer Elena qué nos contaba cómo sufrió la homofobia en el seno de su fe Emilia Elena no lo sabía pero el Diana también no sabía escrito para participar en el diario así que aquí tienen la otra parte de su historia en común ni nombre