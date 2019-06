Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días casi a la vez que la Comisión Europea reclamaba un esfuerzo extra a todos los países de la Unión para afrontar la crisis climática aquí en la capital de España el nuevo alcalde anunciaba que paraliza Madrid Central hasta un compañero de partido del PP El comisario de Energía y Cambio Climático Miguel Arias Cañete recordaba que si las ciudades no cumplen con sus compromisos de reducción de la contaminación serán sanción

Voz 1567 00:33 la conclusión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tenían que poner en marcha ir respecto de aquellas que no las Ciprian lanzaban los procedimientos de infracción perciben

Voz 1727 00:45 quién esa lista de ciudades incumplidoras que Cañete no mencionó estaba Madrid hasta que se aprobó Madrid Central de modo y manera que si la paralización se convierte en definitiva el Ayuntamiento estará obligado a presentar un nuevo plan que garantice que la capital está por debajo de los niveles de polución que reclamaba una directiva europea que es del año dos mil diez lo llamarán como quieran será de una manera o de otra pero España ha suscrito los acuerdos del clima y el Ayuntamiento tendrá que cumplir o además has den salud lo vamos a pagar no sólo los madrileños todos los españoles de nuestro bolsillo en forma de la multa europea correspondiente mientras mientras crece el escándalo por el secretismo del pacto PP Vox para los ayuntamientos de toda España pero que tendrá ese pacto que Espinosa de los Monteros amenaza con publicarlo sino les dan concejalías

Voz 1 01:36 es que a lo mejor al final va a haber que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad lo que estamos diciendo que este acuerdo que para el conjunto de España dice que Vox tendrá entre sus resultados

Voz 2 01:46 concejalías de gobierno irresponsabilidades

Voz 1 01:48 de en las administraciones públicas este caso ayuntamientos que corresponda

Voz 1927 01:51 porque no lo publican que tendrá Pepa Bueno

Voz 1727 02:11 es miércoles diecinueve de junio y en Estados Unidos Donald Trump que llevan campaña prácticamente desde que ganó las elecciones ha dado ya el paso

Voz 1623 02:19 hay seis before hoy aquí

Voz 1727 02:25 a repetir en la Casablanca haya lanzado en Orlando su campaña para la reelección en el dos mil veinte y aquí hoy se constituyen los parlamentos de Castilla La Mancha con mayoría absoluta del PSOE y el de Navarra con una situación mucho más compleja y con posible repercusión Javier en la investidura de Sanz

Voz 0858 02:41 sí sí la izquierda y los nacionalistas negro a no se pusieron anoche de acuerdo en quién va a presidir esa cámara la Cámara Navarra ni tampoco en si Bildu se tiene que sentar en la mesa del Parlamento o iban a volver a reunirse Ramón alzó Reed Partido Socialista Navarro Unai igual de Geroa Bai

Voz 1127 02:56 nosotros hemos dicho que no pero hay puede presidir perfectamente en la presidencia del Parlamento de Navarra las discrepancias son para que la mesa sea representativa de una mayoría parlamentaria porque la mayoría del Gobierno que se proyecta no es equivalente a la mayoría parlamentaria es menor

Voz 1727 03:13 más de setenta millones de personas tuvieron que huir de sus casas el año pasado por la guerra y la persecución es la cifra más alta en la historia de la ONU

Voz 0858 03:22 la acaba de publicar ACNUR según la agencia de Naciones Unidas los venezolanos encabezan la lista de solicitantes de asilo venezolanos como Johnny José

Voz 3 03:30 Iriondo Javi al que abra así

Voz 2 03:33 la empresa donde estamos clamando

Voz 1727 03:36 aquí en España hoy se reúne la junta de gobierno de la Universidad de Alicante para revisar su decisión sobre Miguel Hernández han borrado de una investigación académica el nombre del secretario que participó en el consejo de guerra contra el poeta

Voz 0858 03:51 un disparate y una vergüenza según historiadores de la Universidad con los que ha hablado el diario El País esperan que el rector les de hoy explicaciones

Voz 1727 03:57 hoy también Felipe VI cumple cinco años como jefe del esto

Voz 2 04:00 inicio mi reinado con una profunda emoción

Voz 4 04:03 por el honor que supone asumir la corona

Voz 1727 04:06 ayer se reunió con todos los presidentes del Gobierno vivos González Aznar Zapatero y Rajoy y hoy habrá acto en el Palacio Real donde se va a premiar a gente anónima con la Orden del Mérito Civil

Voz 0858 04:16 desde a una mujer de ciento siete años a una joven de diecinueve al acto Von acudir la reina Letizia la princesa Leonor y la Infanta Sofía

Voz 1727 04:28 y en los deportes a la selección española solo le vale esta tarde la victoria para no quedar fuera del Europeo Sub veintiuno

Voz 1161 04:34 después de perder tres uno con Italia en la primera jornada hoy desde las seis y media España Bélgica los belgas también se presentan con la necesidad de ganar al haber perdido con Polonia en el primer envite del campeonato en el que sólo pasan las semifinales las tres selecciones campeonas de cada grupo y el mejor de los tres segundos Jorge Meré en El Larguero anoche

Voz 0858 04:49 el fútbol son circunstancias y a veces pues no sale cómo lo quiere

Voz 5 04:51 en ese sentido pues eh tenemos que revertir la situación tenemos que ganar dos partidos que nos quedan y en ello estamos trabajando para para que así sea también de ese grupo se disputa hoy el Italia Polonia

Voz 6 05:00 a no

queda el tiempo Jordi Carbó hola de nuevo muy buenas en una situación meteorológica que

Voz 0978 05:08 hemos calificarla de lujo no porque en las fechas que estamos ya Sevilla habitual el calor sofocante incluso que llevará muchos días pero de momento un poco como ya pasó el año pasado no se prevén temperaturas muy altas en el conjunto del país como mínimo en lo que queda de semana así que a principios de la semana que viene el calor podía ser ya muy contundente cerca del Mediterráneo pero quedan muchos días de aumento de hoy destacamos que a esta hora hace incluso un poco de fresco y no sólo en el interior durante la tarde calor pero moderado se ayer se superaban con facilidad los treinta y cinco grados en el Valle del Ebro hoy serán un poco más bajas pero igualmente con calor mucho sol nubes en puntos costeros alterno

Voz 1727 05:44 ando con sol sólo esperamos chubascos en las Rías

Voz 0978 05:47 dichas también durante la tarde en las montañas del centro y norte de la península

Voz 7 06:40 sí iré horas tal como hoy para Donald Trump ella ha hecho América grande otra vez así que ahora

Voz 1727 07:00 toca mantenerla es el lema con el que el presidente ha lanzado esta madrugada su campaña para la reelección en el año dos mil veinte ha hecho en un mitin convertido más bien en autoafirmación del triunfalismo dardos contra los medios Fox News inmigración muchas auto medallas en materia de economía enviada especial a Florida a Marta del Vado buenos días qué tal buenos días Trump presenta su nueva campaña pero con el mensaje de siempre ha hablado hasta de Hillary Clinton a la que derrotó ya en el año dos mil dieciséis

Voz 1510 07:32 sí aunque Donald Trump no ha dejado de hacer campaña durante estos dos años y medio de su presidencia esta noche lo ha hecho porcina oficial

Voz 8 07:39 son Michael P con el anuncio de su candidatura hizo un nuevo lema de mantel América grande

Voz 1510 07:46 qué son las únicas novedades porque el resto restos sido básicamente un de Yahvé de su campaña de dos mil dieciséis de la que asegura que nación movimiento político el trampilla como que ha sido atacado desde entonces por el establishment político y mediático de Washington ante veinte mil personas Donald Trump ha repetido críticas y ataques que han sido constantes durante su presidencia efectivamente ha cargado contra Hillary Clinton y contra la investigación de Robert Müller ha cargado contra la migración ilegal y contra los demócratas que se niegan a aprobar en el Congreso los fondos para constó

Voz 8 08:15 mira el muro llama actuar Jean about Pendón

Voz 1510 08:18 la agenda demócrata de fronteras abiertas dice es la mayor tradición que le han hecho a la clase media estadounidense AMPA asegura que los demócratas en la Casa Blanca banales Cruise El País dice que un voto a cualquiera de los candidatos en dos mil veinte es un voto para el auge del socialismo radical y la destrucción del sueño americano que él ha vuelto a revivir con la rebaja de impuestos la creación de empleo y el crecimiento econó

Voz 1727 08:41 Nico el mitin ha sido en Florida Marta está claro que busca el voto indeciso si Florida es el Estado abisal

Voz 1510 08:46 era más grande de Estados Unidos en dos mil dieciséis Donald Trump se lo arrebató a los demócratas sólo por una diferencia de menos de ciento veinte mil votos hoy hay encuestas que dan a Joe Biden siete puntos por encima del presidente la última evidencia en las urnas de la división de Florida la vimos en las elecciones a gobernador el año pasado ganó el candidato republicano sólo por treinta mil votos

Voz 1727 09:07 otro ejemplo de polarización esta noche a las

Voz 1510 09:09 afueras del pabellón donde tras celebrada su acta cientos de personas han concentrado contra el presidente había muchos latinos pidiendo respeto para las comunidades hispanas los demócratas también saben que Florida es un estado clave celebrarán aquí su primer gran debate entre los veinte candidatos

Voz 1463 09:27 los la semana que viene Pepa Marta del Vado gracias un abrazo hasta luego

Voz 1727 09:31 Trump se presente a la reelección con la economía con los datos de la economía en un momento muy dulce creciendo el tres con dos por ciento en el primer trimestre de este año con el paro que no llega al cuatro por ciento el nivel más bajo en cincuenta años Javier Ruiz buenos días qué tal buenos días Pepa estos datos Javier son resultado de sugestión bueno solo

Voz 1496 09:51 literalmente herencia recibida con esteroides porque Trump ha empujado a esa herencia a la verdad cuando tren Pérez de la Casa Blanca el paro ya había comenzado a bajar dramáticamente con Obama la economía ya había comenzado a crecer pero Pero Trump presenta datos medios suma la recesión de Obama a la recuperación suya si les salen datos a favor con Obama se creaban ciento diez mil puestos de trabajo al mes de media Coltrane son doscientos dos mil Trump además le ha metido esteroides a todo eso dos grandes medidas económicas que son ya dos grandes bombas de relojería la primera la bajada de impuestos en dos mil diecisiete es verdad que su empujó el crecimiento económico americano pero pero a largo plazo y a largo plazo es ya a día de hoy ya faltan ingresos públicos el déficit americano faltan ingresos es de un billón de dólares un billón por entendernos es el tamaño de la economía española entera y la segunda bomba de relojería la guerra comercial ha frenado las exportaciones americanas ya a la mitad yeso puede acabar frenando a la economía americana entera así que lo que tenemos es una herencia recibida dulce unos esteroides y sobretodo un futuro muy preocupante Pepa Goldman Sachs dice que va a caer el crecimiento JPMorgan tiene la economía americana en alerta por recesión el BBVA dice que la posibilidad de que EEUU entre en recesión en los próximos veinticuatro meses Lluís Til setenta por ciento

Voz 1727 11:19 drama que tantísimo ha presionado al presidente de la Reserva Federal para que siga calentando la economía reaccionó ayer como un rayo ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo se plantee nuevos estímulos que abaraten el euro y que lo hagan más competitivo frente al dólar

Voz 0858 11:33 en

Voz 9 11:35 en ausencia de mejoras de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se ve amenazado serán necesarios estímulos adicionales Welby

Voz 1727 11:46 así que Draghi dispuesto a irse del BEC haciendo lo que tenga que hacer como en aquel mes de agosto en plena crisis cuando su sola palabra salvó al euro de la quiebra Javier con los tipos de interés prácticamente a cero para la mayoría de las operaciones de qué estímulos habla Draghi

Voz 1496 12:01 Draghi habla de todo Pepa de todo lo que sea posible para empezar ya de esto primero su sola palabra lo que se llama intervención verbal y eso ya tiene un cierto efecto pone a los mercados en alerta de que el BCE reaccionará segunda posible medida tenemos tipos a cero pero sabes que el Banco Central Europeo es el banco de bancos es donde depositan su dinero los bancos bueno pues Draghi está dispuesto a ir a tipos negativos es decir a cobrarles a los bancos porque dejen el dinero allí para obligar a los bancos a prestar

Voz 1727 12:31 a empujar la economía esas las

Voz 1496 12:33 segunda de las medidas y la tercera posible medida es directamente que el Banco Central Europeo empiece a comprar de nuevo deuda pública de los Estados incluso activos empresariales en castellano obligar a las empresas a gastar y a los gobiernos a gastar la paradoja de toda esta situación Pepa es que

Voz 2 12:53 el Trans esta quejando de que el Banco Central Europeo

Voz 1496 12:55 lo haga todo esto Donald Trump es el causante de que el Banco Central haga todo esto porque la guerra comercial los frenos que él está poniendo a la economía son los que están obligando a Draghi a hacer todo esto así que bienvenidos a otra guerra más la de las divisas

Voz 1727 13:09 es el pez que se muerde la cola Javier Ruiz hacia

Voz 1496 13:12 gracias Pepa hasta ahora son las ocho

Voz 1727 13:14 trece siete y trece en Canarias

Voz 1927 13:19 vas a llevar no sé porque ahora con los siete días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos las pues habrá que elegir

Voz 11 13:29 Elige tu Vellut del diecinueve veinticinco de junio sólo siete días Blas consulta condiciones entre que apuntó es ni uno no está bien lo que le puede cambiar la vida hasta que pony vuelto en su aquí además de cultivar alimentos ciento sienta que cultivó mía como si la paz florecitas en mi interior

Voz 2 13:53 quizá los quince millones que te ha tocado dijo tendrán que ver en esa floración

Voz 12 13:58 David a con el Cuponazo de la ONCE Hai un antes y un después del tamaño de nueve millones quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 1927 14:14 la nueva líder te premian cada vez que vienes con muchas ventajas por ejemplo cupones de descuento

Voz 2 14:18 esta semana cupón de descuento de atún claro por uno con diecinueve ahorra un veintisiete por ciento buena tu móvil y con los mejores precios descarga otra

Voz 1804 14:29 en la Cadena Ser

Voz 1727 14:35 a las ocho y cuarto hora a las siete y cuarto en Canarias mientras el ultra liberalismo también atmosférico amenaza Madrid en Berlín acaban de aprobar que los alquileres no puedan subir su precio en cinco años congelados y además el precio tendrá un tope legal que marcará la administración corresponsal Carmen Viñas buenos días hola buenos días Pepa la medida entrará en vigor Carmen en el año dos mil veinte pero con efectos retroactivos para que los caseros no se dediquen ahora a subir el precio pues sí efectivamente los socios del tripartito que gobierna Berlín que son socialdemócratas verdes y la izquierda quieren que la ley entre en vigor a principios del próximo año pero con efecto retroactivo desde ayer mismo que se aprobó en el Senado para evitar abusos Se estima que se aplicarán más de un millón y medio de viviendas lo que representa el ochenta y cinco por ciento de las que existen en la capital es el primer Estado federal que va a poner límite a esta escalada de los alquileres para proteger al inquilino de los desmanes de un mercado que está al rojo vivo en la ciudad con incrementos de hasta el veinte por ciento de los últimos dos años las nuevas normas pasan por la congelación de alquileres durante cinco años con algunas excepciones y la obligación del propietario de reducir el alquiler si éste supera el límite legal el que marcará la administración si se niega se enfrentaría una multa de hasta quinientos mil euros con los nuevos alquileres además el precio máximo que se puede exigir es el que pagó el inquilino anterior siempre que no supere el límite superior que decimos marcará la administración las empresas inmobiliarias ya han anunciado demandas y acusan al Senado de Berlín de actuar de forma irresponsable raíces esta ley en Berlín nos hemos preguntado qué están haciendo otras grandes ciudades del mundo para poner freno a la subida de los precios de alquiler Marisol Rojas el estado de Nueva York lleva años dando pasos en la regulación de los precios del alquiler pero acaba de dar un salto cuantitativo hasta ahora un millón de viviendas tenían precio regulado ahora será más

Voz 13 16:25 se van a regular en dos coma cuatro millones de viviendas es la regulación más ambiciosa que han hecho en su historia

Voz 1727 16:33 lo explica Jaime Palomera es investigador especializado en vivienda de la Autónoma de Barcelona portavoz del sindicato de inquilinas de Cataluña señala otro lugar en el que fijarnos Viena

Voz 13 16:43 el precio del alquiler se va a fijar en cinco euros de media a años luz de los precios que podemos ver en Barcelona o Madrid que están muy por encima de los diez euros el metro cuadrado

Voz 1727 16:55 en Italia desde hace más de veinte años la ley permite fijar los precios máximos y mínimos a cada ayuntamiento

Voz 13 17:01 en el caso de Roma se vienen fijando precios máximos hice hace con arreglo a las decisiones acordadas entre asociaciones de inquilinos y asociaciones de propietarios

Voz 1727 17:11 pero estas medidas no sólo dependen de la voluntad política municipal

Voz 13 17:14 cada vez más países están cambiando la legislación estatal para permitir a los municipios regular los precios del alquiler

Voz 1727 17:22 por eso cree que en Europa en el corto plazo la anomalía será no tener una ley estatal que permita a los ayuntamientos regular los precios antes de despedirte Carmen Viñas corresponsal en Berlín como que la vimos ayer con convulsiones en una ceremonia oficial si Merkel está bastante mejor después del susto que nos dio todos ayer no es la primera vez que tiene un episodio de este tipo ya ocurrió en dos mil catorce en una convención de la CDU también en un viaje al extranjero en Mexico que hacía muchísimo calor y la misma explicación que había sido un golpe de calor pero hay muchos interrogantes sobre estos recurrente síntomas de debilidad de la canciller

Voz 7 17:58 Carmen Viñas gracias un abrazo

Voz 1804 18:03 hacer reír al tendré ya fotos muchas fotos

Voz 2 18:12 te hace feliz

Voz 1927 18:20 con Pepa Bueno hay en Madrid una cama

Voz 1727 18:23 la acorazada que no guarda dinero ni guarda oro pero guarda tesoros es la Caja de las Letras del Instituto Cervantes una sala llena de taquillas donde distintas personalidades de la cultura en español han ido depositando sus legados el primero fue Francisco Ayala en el año dos mil siete el último ayer mismo el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique que ha dejado nueve ejemplares de su obra Pepa Blanes

Voz 1463 18:47 Alfredo Bryce Echenique recuperó el humor para la literatura latinoamericana su éxito llegó después del boom de Vargas Llosa de Cortázar García Márquez de Fuentes el autor de Un mundo para

Voz 1510 18:58 Julius So de La vida exagerada de Martín Romaña

Voz 1463 19:01 no tiene el Cervantes algo que Joaquín Sabina pedía en verso en un acto donde el escritor peruano ha depositado su legado en el instituto cerrar

Voz 15 19:08 que existe un mí algunos paisajes y no haga más para no eso es esto pegarme sabe se celebró

Voz 1463 19:16 dentro de esa caja ha dejado nueve ejemplares de ediciones en ruso japonés francés o italiano de algunas de sus obras entre ellas las ante memorias publicadas el pasado mes de abril y con las que Bryce Echenique dice despedirse

Voz 15 19:29 pues sí sí sí tendrán que de ningún japonés para nacionalidad de traducción

Voz 1463 19:37 atrás quedan las acusaciones por plagio en varios artículos periodísticos dice a la justicia le dio la razón ahora sabe que su caja se abrirá dentro de

Voz 1927 19:45 sí lo en dos mil ciento diecinueve

Voz 1463 19:48 dado espera que sea la amistad porque para el peruano la patria son unos cuantos amigos de unos cuantos paisajes inolvidables entre ellos Madrid

Voz 7 20:01 cuando entré en la cita

Voz 1727 20:11 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 7 20:30 votos comienza la primera concentración para pedir

Voz 1275 20:33 al nuevo alcalde de la capital que mantenga Madrid Central protesta de padres y madres de alumnos de los colegios públicos de la capital con la decisión del nuevo Ayuntamiento de poner en suspenso este área de bajas emisiones desde el uno de julio de la concentración la convocado la FAPA Giner

Voz 7 20:47 los ríos empieza a las ocho y media Llesta está ya nuestra compañera Virginia Sarmiento Virginia buenos días

Voz 16 20:52 qué tal buenos días comienza a llegar la prensa y los miembros de la organización de esta primera protesta exigen que las medidas de restricción al tráfico en el centro de la ciudad se mantengan se amplíen dicen que no es una cuestión política sino de salud por eso como rezan habitualmente sus pancartas piden Coles sin humos y una ciudad para vivir la insisten en que los resultados de seis meses de Madrid Central son una mejora notable de la calidad del aire con una reducción del dióxido de nitrógeno a la mitad en esta zona respecto al año pasado son datos de la estación Mérida del centro de la plaza del Carmen además aseguran que la mejora se ha notado en también en cuanto a contaminación acústica y que el acceso ahora es más seguro a los colegios el próximo uno de julio recordamos lo anunció el alcalde Martínez Almeida se van a suspender las multas de Madrid Central

Voz 1275 21:37 pues concentración que arranca como decimos a las ocho b en el colegio Santamaría dentro de Madrid Central las familias tienen que Madrid Central se quede también lo piden expertos y altos cargos de nuestro país Miguel Arias Cañete es comisaria de Energía y Clima Pere Navarro director de la DGT

Voz 1567 21:51 si las ciudades no respetan las líderes de calidad del aire habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha ir respecto de aquellas que no las cumplían lanzaba los procedimientos de infracción perdón

Voz 17 22:07 haríamos el ridículo nadie en Europa lo entendería aquí detrás del Madrid Central que estarán mejor o peor hay mucho trabajo mucho esfuerzo lo que no podemos es tirar por la borda seguro que hay que corregirlo seguro que hay que mejorarlo pero anularlo insisto que ser el ICO nadie tiene europeo lo entendería

Voz 1275 22:31 PP y Vox intensifican los contactos en la capital para desbloquear las negociaciones y permitir que los populares ocupen otros cuatro años más la Puerta del Sol ayer por la tarde en Cibeles tres horas duró la reunión del alcalde Almeida y su compañero de partido Javier Maroto con el líder de la extrema derecha en la capital Javier Ortega Smith e Iván Espinosa

Voz 7 22:48 de los Monteros que están en curso las negociaciones que están avanzando pero que todavía tampoco podemos informar ni sobre el contenido de la sin obra asesores ni sobre el resultado definitivo porque sería absolutamente aventurado hacerlo en este momento lo que sí podemos decir es que ha sido al mal

Voz 1275 23:04 la encuentro las conversaciones con Vox avanzan en un marco razonable pero no revelan de qué están hablando si el PP va a dar concejalías a la extrema derecha como según Iván Espinosa de los Monteros refleja su acuerdo un pacto que no ha sido publicado y que ahora Vox ama a considerar aunque desde Génova Cuca Gamarra ya ha dicho públicamente que sí que ese acuerdo contempla concejalías para la ultraderecha la exalcaldesa Manuela Carmena nos decía ayer en La Ser en la primera entrevista que concede tras dejar el cargo que nos entiende que no haya transparencia real

Voz 1727 23:31 gente me quedé sorprendida ayer cuando y a nuestro nuevo alcalde de no dar información sobre pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va bien culpar a dar una serie de concejalías sales la derecha fuentes del PP madrileño aseguran

Voz 1275 23:51 a la SER que lo máximo que les pueden ofrecer son

Voz 1727 23:54 segundos puestos en las concejalías que han quedado bajo su

Voz 1275 23:57 poder Vox aplaude de momento la decisión del PP de retirar de las juntas de distrito donde gobiernan las pancartas contra la violencia machista y también las de bienvenida a los refugiados que se habían colocado bajo el mandato de Carmen pancartas que si se mantienen en los distritos que gobierna ciudadanos desde Mas Madrid Rita

Voz 7 24:13 tres critica esta decisión en la SER

Voz 18 24:16 de lo que tampoco pueden ser las juntas sí exitoso en reinos de taifas doce enfoque hasta el concejal que te ha tocado pues te toca una cosa u otra no que en su gesto hacia la extrema derecha que niega la violencia machista en la violencia sobre las mujeres que entienda que el Partido Popular quiere hacerle ese gesto no el quién tiene que aclararse es es Ciudadanos

Voz 1275 24:34 con Íñigo Errejón vamos a hablar esta mañana en la SER estará a partir de las nueve en hoy

Voz 7 24:38 Prodi ocho veinticinco minutos

Voz 14 24:46 en Hoy por hoy

Voz 1275 24:51 Acebes Sampe buenos días buenos días Laura se juega desde las

Voz 1161 24:53 nueve de la noche la primera de las tres opciones tercer partido de la final en el Pla u blaugrana los blancos dominan por dos victorias a cero si ganan de nuevo levantarán el título sería la quinta Liga de Pablo Laso

Voz 19 25:03 la eliminatoria está dos cero toca recuperarse bien de el esfuerzo de estos dos partidos y viajes a Barzan

Voz 1927 25:08 más sabiendo que tenemos que ganar todavía un partido más

Voz 19 25:11 sí que tenemos que jugar mejor que lo que hicimos ayer y mejor que lo que hicimos el primer día

Voz 1161 25:14 en cuanto al fútbol el Real Madrid presentará hoy a su cuarto jugador este verano el lateral izquierdo francés Mendi desde la una de la tarde en el palco de honor del Bernabéu se suma a las de

Voz 2 25:22 Jobs Jafari Rodrigo sólo queda pendiente la de mí

Voz 1161 25:25 Tau que está disputando la Copa América y en el Atlético Madrid Se espera anunciar esta mañana al que será el fichaje más caro de su historia el portugués de diecinueve años yo Félix fichará por los rojiblancos a cambio de los ciento veinte millones de su cláusula con el Benfica

Voz 20 25:37 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la infame

qué tal el tráfico en la capital pantallas alcanzar buenos días

vamos a las carreteras DGTE

pero buenos días buenos días Laura pues todavía mucho problemas en todos los accesos destacamos la entrada por las seis desde Las Rozas también muy complicada la salida por la A tres en la zona de Rivas aunque lo peor sigue estando en la M cuarenta en el tramo de Vicálvaro Coslada hacia la dos ahora también en Val de Marín en sentido A uno

qué tal el tráfico en la capital pantallas alcanzar buenos días

buenos días Laura se sigue recorriendo con muchísima lentitud en la distancia que separa el nudo sur del de Manoteras en la M30 también han ido en aumento las entradas del norte la carretera de Colmenar en la M once a su paso por Arturo Soria y seguimos destacando retenciones en la Cuesta de San Vicente en la A6 entre Cardenal Cisneros y Cristo Rey

Voz 13 26:59 este señor está

Voz 23 27:29 uno

Voz 7 27:29 sí ese sonido a tu batería

Voz 1727 27:32 tranquilo siguientes a AXA

Voz 1927 28:03 Informa te en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 1275 29:15 llamamos a las ocho y media se presentan las fiestas del Orgullo los actos arrancan el día veintiocho de junio

Voz 0858 29:20 año en largo lleva rendirá homenaje a los cincuenta años de tongo en los disturbios de Nueva York que dieron pie a la red

Voz 2 29:27 de Cáceres el eje TDI en Estados Unidos y el tres de julio se celebra el pregón de las fiestas que correrá a cargo de Mónica Naranjo

Voz 27 29:48 nueve grados tenemos a esta hora de la mañana

Voz 7 29:51 la gran día sigue hoy por hoy siguen

Voz 1623 29:53 información en las encontraron

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio con Teodoro León Gross Verónica fuman Ali Luis Alegre vamos a analizar enseguida la actualidad de este día que a esta hora pasa por Madrid porque está prevista a esta hora una concentración delante de un colegio público del centro de la capital para pedir al Ayuntamiento de Martínez Almeida que mantenga Madrid Central es la primera que se organiza desde que la derecha llegó al gobierno municipal prometiendo y anunciando ayer en esa medida y además hoy se abre Javier el plazo de inscripción para los Premios Ondas

Voz 0858 30:48 sí es la edición número sesenta y seis de los premios más prestigiosos de radio y televisión que se conceden en España y que entrega anualmente prisa a través de Radio Barcelona Como novedad en esta edición los Ondas incorporan el premio a la mejor idea radiofónica pueden optar a los premios los trabajos emitidos entre el dos de octubre de dos mil dieciocho y el treinta de septiembre de dos mil diecinueve

Voz 1727 31:28 vamos a escuchar hablar hacer

Voz 30 31:33 eh

Voz 1727 31:35 día a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 2 31:38 buenos días Pepa buenos días a todos que fatalidad con la cantidad de cosas que no salen estupendamente las circunstancias políticas Nos obligan a hacer lo que peor sabemos acordar con los diferentes a la vez que lo conseguimos será la transición pasamos a la historia hay pocas cosas más contrarias a nuestro temperamento que la feria gestión de las discrepancias no sobra pasión y además nos falta costumbre porque se han fijado ustedes vivimos en la sociedad de la sentimiento mejor dicho de la ficción de la sentimiento miren ustedes a su alrededor en las cenas de amigos se eligen los temas de conversación en función de la presunción de unanimidad y cuando se comenta el problema de algún conocido con su pareja o con sus hijos la coincidencia en lo que debió hacer

Voz 1927 32:17 pues lo que no debió hacer es sencillamente maravillosa

Voz 2 32:20 luego liberamos las discrepancias en otros temas temas ligeros

Voz 0858 32:24 fútbol o personajes populares etc

Voz 2 32:26 la razón de esta cultura del falso asentimiento es la precaución porque es un hecho conocido por todos que en España no sabemos discrepar la discrepancia degenera en seguida en riña la discusión serena hay civilizada con puntos de vista divergentes es práctica tan extraña nuestra manera de ser como la sauna finlandesa por eso tenemos esta expresión popular llevar la contraria que es mucho más que el simple contradecir que indica contradecir coma la uva contumacia a Bin agravamiento espíritu de bronca como nuestros políticos Sánchez Iglesias Casado Rivera Pascal etcétera son también hijos de este país como no pueden sentir porque su oficio les obliga a la confrontación de ideas muestran torpeza is soberbia a partes iguales todos son menesterosos electorales porque no le llega ni al que más tiene el PSOE pero se comportan como si les sobrará nadie pide todos exigen ya iban a trompicones los pactos tanto en la derecha como en la izquierda todo está en globo el resultado de sus encuentros es tan imprevisible como una partida de gastos crucemos los dedos

Voz 6 34:55 a qué tal verdad que todo el mundo

Voz 31 34:59 pues de vez en cuando preguntas preguntas es normal que yo pague esto por mí seguros te has cuestionado esto alguna vez lo que hay que hacer es mutua a muta tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la mutua te baja en su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo apuntó es vamos quédate en Hoy por hoy

Voz 1727 35:27 a las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias tertulia de miércoles en Hoy por Hoy com Verónica fuman al especialista en comunicación política buenos días buenos días Pepa Teodoro León Gross profesor de Periodismo y periodista esta buenos días conocías Luis Alegre profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid buenos días buenos días Pepa Teodoro en la Universidad de Málaga eh que no se me enfade nadie hablamos de Madrid que habrán pactado PP y Vox para que no hagan público su acuerdo porque una cosa es que la política necesite zonas de penumbra para tejer pactos esto ya lo han aprendido hasta los nuevos se acuerdan de cuándo podemos quería retransmitir las negociaciones hace dos o tres años ahora ya la entienden que negociar precisa de cierta discreción pero claro luego hay que publicar lo que sea negociado porque de ahí depende el uso del dinero público la administración de un ayuntamiento de una comunidad de el Gobierno de España bueno pues en Madrid no acaban de publicarlo Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días ni siquiera se ponen de acuerdo de interpretar lo que firmaron y no sabemos que fue porque tres horas estuvieron ayer reunidos el alcalde Martínez Almeida con el secretario de Vox con Ortega Smith de momento sin acuerdo sobre cómo meter a los ultras en el gobierno municipal

Voz 1275 36:38 de Gordon hoy de puertas para afuera lo allí escrito pero es un acuerdo secreto ni PP ni Vox lo han dado a conocer aunque ambas partes ya reconocen que en ese pacto que se aferra unas horas antes de la investidura de Almeida como alcalde de Madrid los populares acordaron concejalías de Gobierno para la ultraderecha

Voz 1727 36:52 Cuca Gamarra PP Iván Espinosa de los Monty

Voz 1275 36:54 los Vox en el acuerdo sí que figuran

Voz 1463 36:57 eh concejalías para concejalías

Voz 32 37:02 que nuestro pacto dice es que tendremos concejales de gobierno esto es clarísima entonces o tenemos concejales gobierna en cuyo caso formamos parte del Gobierno o no los tenemos en cuyo caso pues nos iremos a la oposición es que a lo mejor al final

Voz 1 37:13 ver que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad

Voz 1275 37:16 declaraciones de ambos ayer en Televisión Española Almeida no reconoce nada públicamente se limita a decir lo decía anoche tras ese encuentro que las conversaciones avanzan en un marco razonable fuentes del PP sí que reconocen al hacer que lo máximo que les pueden ofrecer ahora mismo son segundos puestos las concejalías bajo su poder como una viceconsejería pero en el ámbito municipal no sabemos si Vox se va a contentar de momento mantiene en Estambul y las negociaciones con Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio decía ayer que no hay prisa que tienen todo el verano por delante para ponerse de acuerdo dando entender Pepa que Ayuso no

Voz 1727 37:49 el reelegido en la primera votación Laura gracias Teodoro León Gross esto de no publicar la acuerdo tiene un pase democrático difícilmente en cualquier caso no publicarlo lo que

Voz 1926 38:00 sí que demuestra es que son pacto hasta cierto punto vergonzante la medida es difícil de establecer puesto que es oculto puesto que secreto el pacto pero algo vergonzante tendrá cuando no se exhibe pues como por ejemplo se hizo en la en el pacto andaluz no claro la fórmula andaluza que es la que se han remitido durante toda la primavera la fórmula andaluza funcionó muy bien porque tenía un valor añadido incuestionable que es el cambio Se trataba de cambiar un gobierno que llevaba muchas décadas el mismo partido digamos tenía de forma de forma hegemónica durante décadas el control de una comunidad autónoma claro esta idea del cambio funciona muy bien y es fácil hacer de digamos hacer virtud de ella pero a partir de ahí ciudadano sea sea estancado porque salvo Melilla todos los pactos que han hecho no han sido de cambio por tanto estaban integrando a Vox sin poder vender que Vox se justificaba la participación de Vox justificada digamos por una por un valor superior por una causa mayor pero fin Madrid

Voz 2 39:00 pues Villacís dice que no va a haber áreas de gobierno

Voz 1926 39:03 Cuca Gamarra admite que en el pacto figuran concejalías y por lo tanto se va a resolver esto pues yo diría que sí van a distinguir concejalías de gobierno las que van a la Junta de gas

Voz 1927 39:12 carné concejalías delegadas importante

Voz 1926 39:15 pues Vox y estará representado en el Ejecutivo pero no estar asentado en la junta de gobierno tal y como exige Ciudadanos y por lo tanto supongo que tendrá que tendrá esa salida al final pero más allá de que se haga un apaño conceptual terminológicos para darle para darle salida lo que para

Voz 7 39:30 es evidente es que es que eh

Voz 1727 39:32 te Bob le juego para que el PP articule un

Voz 1926 39:35 discurso con Vox un discurso conciudadanos al final lleva a estas zonas de sombra vergonzantes

Voz 33 39:41 sí bueno yo esto lo lo comparto lo comparto completamente a mi yo creo que no hay no hay no hay precedentes en democracia que dos partidos convoquen a toda la prensa para ver cómo firman un papel pero después el papel lo escondan no se lo no sólo enseñan a nadie y no desde luego que tiene algo de Braganza ante yo creo que es lo único que podemos saber con certeza porque desde luego lo que no sopor

Voz 1727 40:00 para la luz pública ellos piensan que eso

Voz 33 40:02 han firmado no soporta la luz pública desde luego es porque debe ser debe ser intolerable en todo caso en todo caso desde luego es un es un atentado a las formas a las formas democráticas básicas porque efectivamente se puede se puede negociar con discreción pero claro lo negociado lo acordado lo firmado lo que van a ser las políticas públicas en los próximos

Voz 1727 40:21 señor no hay derecho a que los ciudadanos no lo conozcamos cómo llegamos a esto Verónica si habíamos habíamos hablado antes son los pactos Black Pepa unos pactos Black porque son opacos porque además un fraude a la ciudadanía esto es yo creo que es uno de los mejores resúmenes yo fijaros es discrepo de de Luis y en que esto sea un pacto vergonzante esto no es un pacto vergonzante para la derecha son las derechas pactando entre las derechas yo lo que creo que aquí aisladas porosidad agotados por los ciudadanos pues efectivamente había ganado Manuela Carmena las elecciones el olvidamos el relato del pacto de perdedores esto ya está fuera de la agenda política de la derecha y ahora efectivamente sabemos que en una política Trump tan fragmentada el que gana no tiene porque gobernar esto lo lee perfectamente Pablo Casado la noche del veintiséis de mayo ellos entienden que el bloque de la derecha es superior al bloque a la izquierda iban a por ello yo lo que creo que aquí es una lucha intestina de poder Ike efectivamente a Vox se le ha podido prometer algo que ahora no se puede cumplir porque Ciudadanos no está dispuesto porque el engranaje a tres y a pesar de que Ciudadanos obviamente está en en este triángulo amoroso es cierto que ellos no quieren que tenga un una concejalía de Gobierno y entonces hay que ver cómo cuadrar el círculo un círculo que es muy complicado porque resulta que Ciudadanos no quiere que se siente en el consejo Gobierno pero ven vergonzante a mi no me

Voz 2 41:53 para ello sean vergonzante en absoluto

Voz 1727 41:55 han pactado en Andalucía han pactado en Castilla La Mancha en Castilla y León mala pactará bueno que ha hecho estamos hablando de un pacto que se refiere de todos los ayuntamientos Carme de aplicación en todos los ayuntamientos hay otro lío monumental en Granada porque allí el PP que apoyo a Ciudadanos para que su candidato consiguiera la Alcaldía el sábado pasado dice que su acuerdo era para que la alcaldía se la repartieran dos años uno dos años el otro porque los populares los populares quedaron por delante en las elecciones pero el actual alcalde Luis Salvador asegura que de repartirse el cargo nada de nada Rafa Troyano buenos días

Voz 1927 42:32 buenos días no dejaron nada por escrito

Voz 1727 42:34 acaso están y están hablando de lo que uno dijo y dijo el otro no se sabe quién tiene la razón y por si faltaba algo Vox que también sus votos al alcalde piden tras arenga el Gobierno y Ciudadanos se niega no pudo ser castizo

Voz 1927 42:51 Dios sabe que ahora es Pepa

Voz 1727 42:53 a ah

Voz 34 42:56 Ciudadanos Pepe PP que ayer así

Voz 1927 43:00 bueno la la la ciudadanía de Granada con un mosqueo imaginaron porque las decisiones se han tomado en Madrid los candidatos de aquí no han dicho nada el Partido Popular tenido que obedecer a regañadientes lo que la dirección nacional le imponía ayer Reunión tanto de Luis Salvador el actual alcalde de ciudadana como el que quiere serlo del PP Sebastián Pérez se reunieron en Madrid con los secretarios el secretario general del PP el secretario de Organización de ciudadanos pero bueno no se pusieron de acuerdo en esa reunión a cuatro Pepa ni para emitir una nota de prensa conjunta después de esa larga reunión lo único que se sabe es que bueno a partir de ahora sí parece que las negociaciones se van a llevar a cabo en Granada gran concesión pero el PP eh anunciando que el acuerdo es de dos dos pero es que Ciudadanos dice que no por ejemplo ayer decía esto el líder andaluz de Ciudadanos Juan Marín muy clarito

Voz 2 43:59 con el acuerdo hace cuatro años de gobierno

Voz 1623 44:02 de acuerdo pero en este caso de ciudadano solamente un gobierno formado ya por el Partido Popular y ciudadano con la alcaldía para Luis Salvador durante esa lectura completa

Voz 1927 44:13 bueno pero mientras eso decía Marín Loles López la secretaria regional del PP decía todo lo contrario que no que el acuerdo él de dos y dos pero es que aparte vos dice oye que yo te votado yo voy a entrar en el equipo de gobierno porque eso está en el Pacto Nacional y que pacto nacional pues no se sabe pero está ahí índice el alcalde Luis Salvador que dice que va a ser alcalde para cuatro años no no no Vox no entra en el Gobierno y entonces dice Bosch pues plantea una moción de censura dicen ciudadanos vi cómo va a plantear una moción de censura la va a firmar con el PSOE y en esas estamos

Voz 1727 44:46 oye Rafa

Voz 1463 44:48 son las menos cuarto por si acaso

Voz 1927 44:51 en Granada que hoy es día de cara a cara porque mañana el día del Corpus fiesta que estamos en plena feria lo único que sabemos cierto es que en la feria

Voz 1727 44:59 así que son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias y en Granada en el Ayuntamiento de la ahora que Rafa Troyano un abrazo bueno eh esto es específico de Lillo que hay con El secreto de el documento firmado por el PP y que tiene que haber visto ciudadanos au alguien duda de que Ciudadanos por lo menos ha visto el pacto que han firmado aquellos con los que va a gobernar Te8

Voz 1926 45:28 de hecho Pepa ciudadanos aceptó el documento que le mostraba el PP en Madrid a las cuatro de la mañana según sea sea ha confesado no según sea admitido y por tanto es un hecho que Ciudadanos conoce el pacto que firma el Partido Popular y Vox y lo único es que la interpretación que vieron en aquella madrugada en la que se dio el plácet fue precisamente que no eran concejalías de gobierno

Voz 1727 45:51 por tanto que irían a los distritos lo que sería

Voz 1926 45:54 en las delegadas en cualquier caso pero yo sí creo que hay aunque entiendo perfectamente el argumento de Verónica no pero sí creo que hay una una naturaleza vergonzante en en esta situación y esa naturaleza vergonzante en parte está en lo que decía la propia Verónica es decir la ley

Voz 1727 46:09 día de las tres derechas digamos esto

Voz 1926 46:11 pactos a partir de la fórmula andaluza entre las tres derechas sean basado en que no era un trío sino que eran dobles parejas no Eden que digamos había una pareja oficial una pareja digna presentable decorosa públicamente que era el PP y Ciudadanos irreprochables digamos en todos los términos democráticos

Voz 1727 46:29 tenían un por así decirlo un una mantener relación extraconyugal ante para para abreviar y para meternos en el lo que yo yo me acordaba el otro otro

Voz 34 46:40 dices dices de toda la vida se llama