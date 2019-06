Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1620 00:00 son las diez las nueve en Canal

Voz 1298 00:08 los Mossos d'Esquadra la policía la Guardia Civil desarrollan una macro operación conjunta contra el tráfico de drogas en el Prat de Llobregat Antonio Martín buenos

Voz 0228 00:16 buenos días Pepa operación en marcha desde primera hora de esta mañana participan centenares de agentes de los tres cuerpos que están entrando en varios domicilios Barcelona Jaume Bofill

Voz 0931 00:25 en concreto trescientos policías están desplegados en el barrio de Sant Cosme de El Prat de Llobregat y también en la localidad cercana de Abrera en una urbanización aseguran fuentes policiales que se trata de un gran dispositivo porque se trataría de un clan peligroso dedicado al tráfico de la droga de momento se han hecho media docena de registros y entradas simultáneas en pisos sabemos a esta para que esa incautado marihuana a la espera de conocer más detalles saber cuántos detenidos hay en total

Voz 0228 00:52 por lo demás padres y madres de alumnos de colegios públicos de Madrid han sido los primeros esta mañana en protestar por la suspensión de Madrid Central primeras quejas en la calle en el inicio del mandato de José Luis Martínez Almeida al frente del Ayuntamiento de la capital y al mismo tiempo se ha referido en la SER a este mismo asunto Íñigo Errejón el líder de Mas Madrid cree que es una muestra de que el nuevo gobierno en la capital no pretende hacer

Voz 0799 01:11 sin deshacer creo que este es el seguramente el mejor ejemplo de que el tripartito de las derechas que llega al poder el Ayuntamiento de Madrid no tiene plan el único plan que tenía era deshacer lo que había hecho el Ayuntamiento de Manuela Carmena digamos llega más bien con un amo con un ánimo de restauración o de revancha con ánimo de hacer cosas porque cuando le pregunta pero ustedes porque lo van a sustituir tiene un lío entre porque Ciudadanos dice no sin nosotros no lo queremos quitar pero el PP dice que lo quiere quitar ustedes más allá del ánimo de revancha tienen algún plan

Voz 1620 01:42 más de setenta millones de personas viven de modo forzoso lejos de sus hogares es la cifra más alta registrada nunca por ACNUR que es la agencia de la ONU para los Refugiados duplica de hecho el número de personas desplazadas que se registraban hace apenas dos décadas en los datos de ACNUR destaca también el incremento de venezolanos que han tenido que abandonar su casa Nicolás Castellano esto casi setenta y dos millones son una estimación conservadora según el informe anual de la agencia de la ONU para los refugiado porque no siga reflejar la dimensión real de la crisis de Venezuela

Voz 2 02:10 bueno Javier que abra así

Voz 1620 02:13 Irán está donde estamos ya aquí tenemos Johnny José instalado en Brasil es uno de los cuatro millones de venezolanos que han salido del país la mitad de los veintiséis millones de refugiados son niños más de cuarenta y un millones son desplazados internos que no puede abandonar sus países cada vez son más los refugiados

Voz 1995 02:30 que viven en entornos urbanos el sesenta y uno

Voz 1620 02:33 por ciento en Estados Unidos Donald Trump ha iniciado ya de modo oficial la campaña para repetir en la Casa Blanca el otro común retoque a su hagamos América grande del nuevo lema convertido ahora en mantengamos América grande junto al Lehman exacto en Florida ha arremetido contra Hillary Clinton contra la prensa o contra los demócratas que han tratado de demostrar la injerencia rusa las elecciones que ganó en el año dos mil dieciséis diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 0122 03:05 la de Madrid ha levantado ya la paralización de las obras de la plaza de España decretada el pasado día cinco apenas un mes después de que comenzarán el Ayuntamiento de la capital presentó ya el informe control arqueológico que le faltaba por lo que las obras pueden continuar siempre que se respete dicho control para garantizar los restos arqueológicos y paleontológicos que puedan encontrarse en la zona por lo demás lo acaban de escuchar Íñigo Errejón en la Ser en Hoy por hoy el candidato de Más Madrid también se ha referido al pacto secreto firmado entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital

Voz 0799 03:36 es normal que para cualquier acuerdo no todo se publique de inmediato en porque es que sino los acuerdos no salen ahora bien una cosa es que no se publicita de inmediato y otra cosa es que ahora un homenaje como si fuera una como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro le diga oye que si te pones punto conmigo Vox diciendo al Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro mi preguntarnos a Vox Dei preguntas al Partido Popular o da ustedes que han pactado para que ahora les amenacen

Voz 0122 04:05 que acabamos de conocer el borrador del calendario escolar para el curso que viene propuesto por la Consejería de Educación se mantiene el adelanto a junio de los exámenes de septiembre adelanta un poquito el comienzo

Voz 1995 04:15 Laura Laura las clases en las escuelas infantiles

Voz 1275 04:18 plicas empezarán el jueves cinco de septiembre y un día después el viernes seis en los colegios mientras que en los institutos comenzarán el lunes nueve de septiembre un poco un día antes que este curso en los coles empezaron el siete el diez en Secundaria Bachillerato el consejero de Educación en funciones mantiene la gran novedad introducida a mediados de esta legislatura no habrá septiembre los exámenes de recuperación se harán en junio en las notas tendrán que estar puestas el nueve de junio en que las clases

Voz 1995 04:40 se extenderán hasta el veintitrés en los colegios terminarán antes el diecinueve de junio

Voz 3 04:45 y en una hora se presenta el programa oficial de las fiestas del Orgullo que este año se van a dedicar a los mayores el FBI la memoria histórica se van a celebrar entre el veintiocho de junio y el siete de julio veinte grados en el centro de la capital

Voz 1995 06:56 muy buenos días estamos voy a empezar yo pues si estamos mejor que nunca sin duda bueno estamos en verdad incluso

Voz 11 07:03 este estudio está mejor que el de hace cien años

Voz 1995 07:06 hombre Veinte años y un hombre estaba estamos estarán dentro de tenemos mejor dentro de diez usted cree de verdad que estamos poco estamos mejor que hace diez años

Voz 11 07:16 sin sin duda alguna estamos siempre es mejor que hace diez años en la sucia María de la ciencia la cultura todo esto ha ido haciendo que las personas seamos mejores que el mundo sea mejor que algunas de esas enfermedades que había sido ya han podido erradicar que muchos de de esas muertes más de treinta mil niños morían a al día hasta África cuatro años hoy todavía mueren quince mil di niños au día que era posible evitar pero desde la nutrición desde el analfabetismo la esclavitud sin duda ha ido disminuyendo y además lo vamos haciendo entre todos entre los gobernantes los políticos la sociedad civil los de a pie es decir cada vez somos más solidarios nunca en la historia manía por ejemplo tuvo que hubieran podido reunir ciento setenta jefes de Estado presidentes de Gobierno para erradicar lo que el hambre lo que era de analfabetismo virtud es verdad que no ha conseguido en ese milenio estamos ahora esa agenda de veinte treinta pero si mucho se ha disminuido en la mortalidad infantil es buenísimo estos son datos y estadísticas no

Voz 1995 08:28 mejorables pero tiene una curiosidad tiene usted mismo es costumbre tiene usted como Sampedro tiene y las llaves en la mano si es que con la llave Sinama no pero

Voz 11 08:40 no las necesito para Iglesias saquito porque está siempre vacía

Voz 11 08:47 pero es dentro de los ya habéis pues tengo como mucho lo que dicen amuletos medallas cosas una mano siempre voy con las llaves de la Virgen de Covadonga porque en definitiva todos tenemos algún temor yo cada vez que estoy con soltó cuando suena el teléfono cuando vengo a hablar aquí con vosotros eso ha Prieto las las llaves pues yo creo que como ese niño pequeño aprieta la mano de la mamá para estar seguro como yo estoy seguro

Voz 1995 09:16 tú me

Voz 11 09:17 curiosidad no a veces me las quitan porque dicen que suena dije no no me lo quite usted siempre

Voz 1995 09:22 pero un carácter todavía aún sí bueno la tesis de libro del Padre Ángel Un mundo mejor es posible no solamente suya usted piensa como muchos importantes pensadores investigadores Pinker como Bill Gates como has que los datos indican mejoras en todos los frentes esto que nos contaba que hay menos hambre menos pobreza las guerras al menos mortíferas son datos a nivel global que usted repasa porque esto hay que decirlo para ser el libro de un religioso lleno de quemas de gráficas de de porcentaje

Voz 11 09:54 esto cuatro años vecino cuando paras comprobando para mostrar y demostrar

Voz 12 10:00 que el mundo es mejor hemos trae demostrar

Voz 1995 11:16 a las vacas gordas que trabajará porque no sé que utilizaba una palabra que define a mí desde mi punto de vista define muy bien el problema la invisibilidad en España en dos mil diecinueve hay ocho coma cinco millones de pobres son un millón doscientos más de un millón doscientos mil más que hace diez años antes de la crisis supone el dieciocho coma cuatro por ciento de la población para muchos son invisibles usted lo ve todos los días

Voz 11 11:38 sigue siendo cierto y verdad lo que dice el informe de Cáritas pero sigue siendo cierto es que estamos en un momento es decir que España no sea el mejor país para ello a veces hay que venido otros países para ver como en otros países les falta o buenos falta porque definitiva hoy es somos todos ciudadanos del mundo no somos ciudadanos de España solo no pero hoy es decir en países sobre todo de tercer mundo en concreto de Benin es decir allí ya la esclavitud yo he llevado allí a a estar con con los niños esclavos a ver cómo se compraban y se vendían los niños esclavos como ante de uno mismo pues los niños por esa enfermedad de la malaria en una vez que llegaba allí se moría tirados en eso doy gracias a Dios empieza a aparece todas estas medicamentos sólo tú formas de poder erradicar la malaria casi un setenta por ciento

Voz 1995 12:32 bueno al final me va a convencer usted duro e va a convencer el padre Ángel aquí hay que ser positivos venga Don Gales siendo positivos muy bueno cálido padres Ave María pues encendida que no hay pactados no hay que ser hay que ser post hoy hoy el padre Ángel bueno aparte dice dicen el Madrid una cosa que a mí me gusta mucho otro mundo es posible nuevo trono este este este es si hay que ser positivos por ejemplo mira tú quieres un dato positivo dame dos mira una el último fichaje el Madrid esto no sé si lo asustada pues lo estemos pero usted me del Atlético era

Voz 11 13:11 no bueno soy blanco gran crisis verdad

Voz 1995 18:51 a lo mejor tienes razón el padre Ángel es una noticia de hoy sabemos contar esta mañana con Pepa Bueno el poder adquisitivo de los españoles creció en los primeros meses del año por primera vez desde dos mil dieciséis es decir los salarios suben más que los precios en tres años Shaq mejor que es verdad que Un mundo mejor es posible y no tiene que ver con la economía pero también tiene que ver con lo que no podemos es aparte

Voz 11 19:15 hay muchas personas que no llegan a fin de que hay muchos presos que siguen durmiendo en la calle que siguen pidiendo un lugar para poder dormir mucho pues son los que no tienen trabajo pero hay hay demasiados abuelo yo creo que hay que verlo también es decir estamos mejor que en la crisis algunos en pena es decir que que que casi tienen volver otra vez Teneluz de la que estamos mejor pero estamos bien pues no pero lo que en el libro de digo es que es posible que el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de los años cuarenta veinte que El Mundo que vamos a dejar a nuestros niños es sin duda alguna es un mundo mejor en donde desde las enfermedades pueden ser curables tengas que son los carácter no tienen ni medios donde las personas somos más solidarias donde cuando hay una petición de solidaridad a veces hay más voluntarios que usuarios para poder estar cerca de los demás que los que estamos hoy aquí somos capaces y sabemos que hay alguien ahí fuera que es está muriendo que necesita ayuda que que llegamos aquí no pasamos de largo hoy ya no pasó uno el algo cuando ve en esas necesidades y pasa es es alguien que está enfermo porque si estuviera sano

Voz 1995 20:28 esto tiene mucha queda no padre y mucha invisibilidad asusté por huir de lo económico por encima siempre estamos poniendo circo que está bien hacerlo pero usted habla de que es peor no tener a alguien que te quiera no tiene efecto dice que es peor que no tener para comer

Voz 11 20:44 sin duda sin duda alguna es decir la Madre Teresa de Calcuta como aquellos tuve la oportunidad de estar en algún algo Casio ella no lo decía muchas veces que que la soledad es la edad que que puede tener esta sociedad dije causa más muertes que los accidentes de carretera o o el cáncer el Papa Francisco dice que las dos cosas más graves que tiene una parte la migración que es un problema de verdad mundial en el que otras es la soledad la soledad está creación todavía a veces es más difícil poderlo suele para Soledad se resuelve con compañía con con la empatía no iré algunos incluso hasta a veces tienen que llegar algún animal de compañía para que puedan convivir con ellos pero la soledad así que la podemos y sobre todo dar las gracias a los medios de comunicación de una manera especial a la radio eso porque cuánta compañía si hace once personas es la única compañía que tienen es tener el aparato de rayos junto a ellos en eso estáis nuestra sociedad de la sociedad en que vivimos algunos están maldiciendo a veces las redes sociales obtener los teléfonos a los niños de tan temprana edad pues no eso hace compañía también poder hablar con tu madre o con tus amigos estén lejos su preocuparte ellos esto sea de gracias a estos medios que hoy tenemos

Voz 1995 22:10 mencionaba par en los animales de compañía Cannes que usted qué pollos monta usted el día de San Antón cualquiera que pase por Madrid pase por delante de de de su iglesia vaya la que monta con lo importante además en el el el cariño el afecto de los animales también hablaba de uno dos grandes problemas vale la soledad el otro todo tiene tiene una forma muy conocida de bolsas va a poner vamos a escuchar vamos a recordar un episodio reciente relacionado con eso con la inmigración han escuchar a Félix es un pasajero rescatado por el Aquarius el barco que tras un periplo de varios días seguro que recuerdan pues cuando puerto seguro atacó en Valencia hace ahora justo un año hace tan sólo un año de esto

Voz 29 22:53 si antes no feliz es malo malísimo en Libia tío mucho no comida o Papá soy una copa entre pero en Vall en el agua estimó el bien la idea de España no hay diez ayuda andamos tú nos atiende a Espanyol

Voz 1995 23:17 pues la esposa del Gobierno de España no bien después de de ese acuarios vino precisamente la retirada no somos como somos capaces de arreglar ese gran gran gran problema cómo podemos permitir que la gente siga ahogando hoy en el mar

Voz 11 23:32 y cómo se sigue pensando que ahora que acabamos de tener unas elecciones y que ha habido esos debates no aparecía el problema es decir y sin embargo sigue siendo unos problemas es decir mira yo creo que sí igual que hicimos eso dentro de unos años unos avergonzar hemos nuestros y con nuestro niños no serán capaces de creer lo que ha pasado en grupo entera pero en España ver cómo se ahogan como se muere creo que hicimos un libro más de mil y pico personas en los mares nuestro si los dejamos

Voz 1995 24:04 ahí Morenito dejamos os dejamos morir

Voz 11 24:07 CIU es como a nosotros no nos cabe en la cabeza que hace años en las casas en nuestra si cogieran al abuelo y lo tienen cambio y lo llevan opusiera hablo a usted creemos que eso es una película que no la rivalidad lo que hoy estamos viendo yo digo esto es como si una película no lo pueden creen nuestros hijos y nuestros niños y ahí sí que es algo en lo que tenemos que seguir luchando diciendo que primero que que deben venir es verdad con toda legalidad con todo lo que quiere pero mira cuando se reúnen los presidentes de los Estados y gobiernos se reúne quizás a ver quién es el que menos puede de traer y llevar a su país cuando yo creo que que la inmigración tiene que tener una solución y que además no es es sólo crítica algo poner muros hay que pone más puentes que muros no en eso

Voz 1298 25:00 tenemos razón nuestro Gobierno

Voz 11 25:02 el ir a Comunidad Europea entera es un responsables de estoy yo estoy eh seras todos es echar balones fuera a ver quién es que hay menos puede o cómo se puede hacer no y eso es esos

Voz 1995 25:16 perdona algo que que no podemos hallar curioso que uno un hombre de fe dice la ciencia utiliza los datos utilizan los gráficos para demostrar que esta sociedad ha progresado que tenemos que seguir haciendo era que ETA que todavía queda mucha tarea por hacer pero Un mundo mejor es posible lo que cree el el padre Ángel osea que habría que hacerle caso la alguna vez tenemos que hacerle caso padre

Voz 11 25:39 tú alguien que era lo que hay que decías que él soñaba con que los blancos y los negros pudieran viajar en el autobús no algunos soñamos en que no haya personas durmiendo en la calle alguna ocasión

Voz 1995 25:53 ojalá ojalá asiste a nadie esa soledad a la que usted habla es es realmente terrible bueno vamos darle la enhorabuena por el libro que yo aspiro a que toda la audiencia de la cadena SER que esté escuchando este programa este ahora mismo repitiendo Un mundo mejor es posible porque esto va de convicción y de creérselo

Voz 11 26:09 hay que empezar por uno mismo sientan que que la soledad se puede paliar y que para eso a vernos necesitamos ni Gobierno estando siquiera necesitamos tener voluntad de de acompañar cada uno esos pactos para no acompañaba a la gente no

Voz 1995 26:25 pues nada menos todo esto humano vale sobaco padre lo de los pactos tenemos algo que decir padre sí claro

Voz 11 26:32 tenemos que decir que hagan caso al Papa Francisco que dice que dialogando se arregla pero a veces estos no dialogan

Voz 1995 26:38 pero los pactos estaría bien que lo supiéramos de que los pactos con luz y taquígrafos no habría que ver de qué están pactando

Voz 11 26:44 bueno como amor era peor se lo saber cómo es vete a saber qué es lo que hay que es un mundo mejor es posible si se lo exigimos es posible difícil pero pero también es verdad que hoy dialogamos Masó y usamos menos las armas o ellos a nosotros esposas y esto hay que decirlo también

Voz 1995 27:04 que sepamos está muy bien padre muchísimas gracias por por la visita de todas las otras bando mundo mejor es posible

Voz 30 27:28 el domingo

Voz 31 27:40 eso

Voz 1995 32:25 encontramos en la cocina no es ni el fuego ni los cuchillos es una bacteria muy pequeña que se llama la histeria que aparece como una especie condado medieval el duque de la histeria Duke esté lista media es el mayor peligro para bulos científicos curanderos charlatanes junto con la histeria nuestros escépticos

Voz 38 32:48 su Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet me hola muy buenos periodista científico del correo Gámez muy buenos días muy buenos días estemos encontráis bien también desalojo con fuerza por supuesto todo muy sano

Voz 1995 33:05 al histeria estos días hemos leído varias noticias una preocupante Europa se encuentra ante una nueva alerta alimentaria cinco personas han muerto en hospitales de Liverpool Manchester por consumir productos contaminados por la bacteria voy a intentar decirlo la histeria mono cito genes correcto sí sí correcto Mulet es correcto que es la histeria

Voz 1594 33:27 una batería y una bacteria que de forma natural está muy feliz en la carne o en la comida

Voz 12 33:35 necesariamente en la carne que tenemos y entonces el problema es que cuando entró en el cuerpo humanos muy agresiva produce el amonal o citó que sino se trata a tiempo puede ser mortal entonces digamos que la seguridad alimentaria Legina alimentaria no son solamente cosas que nos dicen son cosas reales a las que tenemos que hacer caso porque sino las consecuencias pueden ser nefasto

Voz 39 33:57 las pero quizás y por poner todo en perspectiva se esto es digamos una alerta

Voz 1995 34:05 pero no es algo digamos que el mundo va a calar mañana es es una alerta porque estamos acostumbrados a vivir muy seguros hay que está prevenido pero no asustado datos viene de Inglaterra y los hospitales de Inglaterra sinceramente no no están al nivel del resto de Europa

Voz 39 34:23 muchas cosas Noyes un brote es un brote tenemos que tener en cuenta que brotes serán de

Voz 1995 34:26 de vez en cuando España por ejemplo es el tercer país en

Voz 39 34:30 en este tipo de patología que digamos en muertes pero hay que tener en cuenta que donde afectan a las que afecta especialmente suenan las embarazadas a los neonatos a las personas que tienen las defensas bajas por tratamientos médicos por ejemplo contra el cáncer y el sida que la mayor parte de nosotros podemos entrar en contacto con la bacteria sin ningún tipo de problemas y que por lo que están traidora por decirlo de algún modo es porque por ejemplo cuando tú ves el moho en un alimento lo desee hechas esta bacteria están bruja que no no dejar rastros

Voz 12 35:01 hay un dicho que es que habiéndolo se sabes un alimento está bien o mal no por ejemplo por la histeria es decir la la histeria si tú has tenido algo mucho tiempo en la nevera sobre todo algo que luego no vayas a cocinar no se Un un resto de carne

Voz 40 35:17 hace un resto de una ensalada o algo

Voz 12 35:20 ante la duda lo mejor es tirarlo ya sé que nadie quiere el desperdicio de alimentos pero aquí te estás jugando algo

Voz 39 35:26 sí en general con cuando hablamos de alimentos es lo que dice JM si tú tienes una duda por leve que sea de quise alimento no está habían tirado porque lo que te estás jugando es bastante más importante y luego hay cosas no como

Voz 1995 35:37 a respetar fechas de caducidad respetar tratamientos no tomar por ejemplo esto que está ahora tan de moda leche cruda e estos fatal ni Quesos de Leche

Voz 12 35:46 dudas sobre todo que esos de pasta blanda

Voz 1995 35:49 es que es un poco curados de lavar las manos tener la nevera bien limpiar los utensilios de cocina los trapos de cocina usar papel

Voz 39 35:57 el paralímpico para secar

Voz 1995 36:00 son cosas de sentido común no pero que a veces nos olvidamos porque los consideramos que en nuestra cocina no hay un sitio más seguro no a pesar de lo que decías Toni de los Juegos definiendo un piso de estudiantes vamos hablando lo que pasa cuando nos este antes las jóvenes

Voz 12 36:15 Emma inmune también es joven claro

Voz 1995 36:17 me aguantas cualquier cosa recordar todos los datos los productos culpables del brote eran sándwiches ensaladas preparados es decir ante que querían comer sano e de los que manden basadas en plástico sacan de las máquinas expendedoras ya hay en todo esto una fina ironía porque era la marca de la comida contaminada que se llama The Good Food Chain la cadena de la buena comida sí posee la cadena no ha funcionado adiós así pero no cadenas asegura eso te a la vez lo bien que funciona que ya sabemos de dónde viene el hoy que funciona la seguridad alimentaria en el sentido que hace muchos años sería ir por qué pasa esto no hace muchos años igual hubieran habido veinte aprenda claro hubieran seguido distribuyendo o lo que pasa claro

Voz 12 36:57 tenemos una trazabilidad muy buena que en el momento que salta una alarma puedes hacer toda la cadena para darlo todo y hemos tenido muchos ejemplos cuando lo de la carne de caballo en cuestión de dos días sabía localizó todas las partidas

Voz 1995 37:12 ya pero hay que estar atento que seguir recomendación es España es el tercer país de la Unión Europea donde más casos notificados hay de esta enfermedad

Voz 12 37:19 pero ojo pero aquí tenemos un tema Ayers que en España hace calor pero España es un país con muy buena seguridad alimentó

Voz 39 37:25 y claro y a ello hay otro detalle que somos el quinto país en población de la UE y que posiblemente los países que estén por detrás de nosotros no registren los casos de la histeria

Voz 1594 37:36 como tales y mira a mi aire

Voz 12 37:39 una cosa que me han comentado en congresos de seguridad alimentaria que es que muchos expertos cuando van a países del norte de Europa se echan las manos a la cabeza porque claro allí cuentan con la ventaja de que hace mucho frío todo si hace mucho frío hay muchas bacterias que directamente se mueren cuando salgan al exterior claro si ahora con el cambio climático empieza a hacer calor ya me han dicho ya han avisado varios que las alertas alimentarias en el norte de Europa ojo que quizás aumenten

Voz 1995 38:07 vaya claro curioso sí sí sí porque es que no te

Voz 12 38:10 en la costumbre que tenemos aquí que como ya sabemos que hace calor y las bacterias aquí están a su temperatura ideal pues ya tomamos muchísimas precauciones

Voz 1995 38:19 vale el Centro Europeo de Prevención todo esto con Carlos a que no queremos alarmar a nadie al contrario queremos saber qué es la lista feria en qué consiste en los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades tiene el foco puesto al año en el salmón ahumado dice que de todos los retos a los que enfrenta este es el más acuciante en la histeria soporta Grao la falta de oxígeno y temperaturas de congelación Mulet como acabamos con esa bacteria pues hombre

Voz 12 38:47 en un alimento que cocine Sócrates con calor no hay problema el problema son todos esos han which ensaladas alimentos que no tienen tratamiento con calor como acabas con esa bacteria pues muy fácil comprando lo que vayas a consumir consumiendo en el día Hinault dejándolo mucho tiempo porque porque aunque tenga una bacteria si es una lo más probable es que no te pase nada pero si lo dejas mucho tiempo la nevera la bacteria crece y entonces ya supera es lo que se llama el umbral de un feto de efectividad es decir que ya ingiere es muchas y alguna puede ser que sobreviva entonces este tipo de comida cuanto menos tiempo está en la nevera mejor es decir de consumo rápido

Voz 1995 39:23 vale porque una de las recomendaciones precisamente que hace el centro Hervé prevenciones no comer restos fríos no es un poco atentar contra las obras que estos lo si un placer maravilloso sigan esas maravillosas verdad entre los consejos dicen es evitar los bocadillos envasados que contengan vegetales huevo carne fiambres y vejado que decir adiós al sándwich pero no a casa acto te puedas Agus es envasados digamos que frente a uno que te hagas en casa no hay comparación eh salir de Dorado pues hay te lo puedes llevar de casa

Voz 12 39:58 a ver bajo otro truco con las obras es hacer lo que hacían las abuelas de la ropa vieja con los restos del conocido es decir volverlas a freír volverlas a cocinar para darles un tratamiento térmico no comerte las fría a no calentar las un poquito ya está

Voz 1995 40:13 sentido común al fondo pero ahora en verano es verdad Mulet que ahora en verano en un país como España deberíamos deberíamos tener mucho cuidado lo tenemos eh pero deberíamos estar muy atentos a

Voz 12 40:24 se tiene y eso sí establecimientos por ejemplo no utiliza Woo Pasteur izado porque antiguamente la salmonelosis en verano con las ensaladilla iban que volaban ahora en cambios en la seguridad de patatas todo el día pero ya sabe el del bar que la tiene que tener un muy poco tiempo expuesta eludir cambiando la porque a ver el problema es que ahora sí un bar tienen una contaminación de estas la multa que le caes de aquí te espero

Voz 39 40:46 y la mala fama y el cierre pero recordados cuando eramos jóvenes algunos eh eh las intoxicaciones en esta época que es de bodas bautizos comuniones eran habituales en los restaurantes especializados en en las bodas y en las celebraciones

Voz 1995 41:00 la ensalada ya no es como hemos sobrevivido que lo que pasa hacia el padre Ángel porque el mundo va mejor en eso estamos de acuerdo no

Voz 12 41:11 declaró las intoxicaciones cada vez son menos Si en el año ochenta y seis en España se moría gente tifus disentería que eso son enfermedades también por mala calidad del agua de la comida de hombre lo de los chiringuitos playeros hace veinte o treinta años la ensaladilla rusa creo que se llamaba rusa porque una de cada seis salmonete

Voz 1995 41:29 ya tenía un color más que sospechas la llamaba así venía sola bueno vayan ustedes con precaución con toda la cautela y contra la afluencia el mundo pero también disfruten que también habrá punto en tenemos mucho

Voz 12 41:44 esa seguridad alimentaria es decir no

Voz 1995 41:47 he tenido ofertas no estén asustados en España se vive y se come muy bien pero tengan ustedes prudencia con los restos por el momento e sabemos que ese brote están Inglaterra ya está controlado tienen un periodo de incubación de setenta días con lo cual puede que aparezcan más casos pero tal histeria hasta que nos parece que tiene como nombre medieval el duque de la histeria de película de esta de espadachines pon la canción de lo comía

Voz 41 42:15 en por la tarde necesita ante Muller Gámez como siempre muchísimas gracias eh

Voz 1995 47:46 es la única a la que Rosalía haría caso si ella dijera esas sueñas no por que de lo sabía por cierto lo la carretera muy buenos días hola buenos días

Voz 1298 48:00 si no me haría caso a lo mejor gracias título

Voz 1995 48:03 a Rosalía esas Oña dónde vas chiquilla con esas uñas y coche

Voz 1298 48:06 cine pero fíjate hay alguien que se lo ha dicho con más autoridad que has ido a la revista Vogue que por primera vez ha sacado una cantante española en portada con un reportaje de veinticuatro páginas que hecho Stephen veis en París que es una gozada sale sin uñas sale como una Ángel es la parte demonio y está yo creo que son un gran reportaje

Voz 1995 48:29 yo no soy muy consumidor pero se echan de menos hubo un tiempo en que las revistas la portada era una declaración de intenciones resumida en una imagen toda una filosofía un concepto y esa portada ejemplifica by valía para el resto de toda tuviera veinte o cien páginas esa portada ejemplifica a todo además se echaban de menos portadas o trabajo Nos a proyectos como éste donde una portada sólo la Laporta hoy al reportaje fantástico pero sólo la portada acapara toda la atención hola

Voz 1298 48:57 es verdad es que te tienes toda la razón antes en la portada se echaba las trescientas páginas de la revista era pues la chica es aquella que en ese momento se aspira

Voz 1594 49:10 claro

Voz 1298 49:11 desde todas muy personales y esto cambió cuando llegaron las celebrities a la a la revista y fue la primera también BOE que saca una cara conocida en vez de una modelo pero ahora mismo yo creo que sí que tiene un tirón fortísimo que personalidades muy claras y muy potentes como es el caso de Rosalía sea una intención una apuesta por un talento más allá de una moda aspiracional poco personal no

Voz 1995 49:33 sí nos ha venido para quedarse a la a la revista y a todos una gran gran gran reportero bueno vamos a hablar de este bueno que nunca dejamos hablar de arte pero íbamos a hablar de moda y arte más las de la exposición que se inauguró ayer en el Museo Thyssen Valencia y la pintura española se va a poder ver hasta el veintidós de septiembre hablamos de Cristóbal Balenciaga el diseñador de moda más admirado y quizá Lola el más influyente de todos los tiempos es no es que esté vigente es que ahora mismo puramente sea el más moderno todavía lleve la firma de de Valencia este señor español más importante es el diseñador más importante a secas quién era esto

Voz 1298 50:18 este hombre era o un o un chico niño de Guetaria de de del pueblo de Getaria con una madre costurera es una familia muy humilde lo pasó que le cambió la vida que su madre fuera una costurera de la alta burguesía vasca entró desde muy pequeño porque él le gustaba y se iba con su madre a las pruebas cuando no tenía colegio en en el en la casa de unos marqueses donde su madre cosía se queda embobado mientras que su madre prueba aparte el toca las telas como los pequeños así mirando a otro lado tocaba las telas en esa casa había huecos Goyas Zurbarán es Madrazo y ahí empieza empieza a subida cambiar y entonces bueno pues su madre ve que tiene muchísima afición que tiene gusto que que les gusta coser y no le importa que en aquellos tiempos no era tan fácil que se ponga a coser bueno y ahí empieza a coser en en San Sebastián en el año treinta ahí veinti diecinueve luego funciona muy bien en Barcelona abre Madrid hasta que llega la guerra ya no había humor ni dinero para fiestas decide cerrarlo todo va primera Londres a investigar y luego a París llega se convierte lo que diría he lo que dirían los chicos hoy en El en el amo en el porque tenía una una imaginación prodigiosa pero sobre todo no era un creador ruptura yo que es el costureros fiel

Voz 1995 51:45 el coste del a la historia de su país