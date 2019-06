Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 once de las diez en Canarias resumen de la actualidad de este miércoles con Antonio Martín Toni muy buenos días

Voz 0325 00:09 buenos días acaban de terminar sin acuerdo las negociaciones entre los socialistas Siguero a Bay para la composición de la Mesa del Parlamento de Navarra y a partir de esta hora está previsto que se constituya ese mismo Parlamento hasta allí nos vamos Javier Lorente buenos días

Voz 0831 00:23 buenos días ruptura que bailó al regionalista Iñaki Uriarte a la presidencia del Parlamento y se ha producido minutos antes de la hora de construcción de esta décima legislatura la exigencia de Geroa Bai de que Euskalherria Bildu estuviese en la Mesa ha acabado por bloquear definitivamente el acuerdo en el que los

Voz 0269 00:37 socialistas aceptaban que ha by obtuviese la preside

Voz 0831 00:40 hacia del Legislativo María Chivite abrí creció también la posibilidad de aplicar la mesa en dos puestos más como solución intermedia para las reclamaciones de Geroa Bai pero el grupo de barcos se ha negado a otra cosa que no fue que Euskal Herria Bildu socio hasta ahora hubiese también una de las dos secretarias actores panorama que apunta a una imposibilidad de investidura por tanto a una repetición de elecciones en octubre si el veintiséis de agosto no hay presiden presidenta

Voz 0325 01:04 también a partir de esta hora se constituye el parlamento de Castilla La Mancha en este caso sin mayores problemas gracias a la mayoría absoluta contuvo el Partido Socialista más cosas el Ministerio de Trabajo va a crear un observatorio para hacer frente al fraude en la Seguridad Social Se va a poner en marcha en septiembre con el objetivo de analizar el sistema e intentar recuperar recursos que se pierden por prácticas irregulares Rafa Bernardo

Voz 1762 01:24 el Boletín Oficial del Estado dispone hoy la creación de este observatorio colegiado en el que estarán las entidades gestoras de la Seguridad Social la inspección de trabajo y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que tendrá como cometidos principales proponer estudios y analizar datos para detectar conductas fraudulentas sobretodo el cobro indebido de prestaciones y beneficios del sistema también propondrá modificaciones de leyes planes de actuación supervisará las labores Antifraude divulgará informes para dar a conocer

Voz 0325 01:49 sus trabajos y sensibilizar a la sociedad funcionará

Voz 1762 01:52 en Hoy comisiones provinciales Se pondrá en marcha el próximo mes de

Voz 0325 01:55 tiemble más de la mitad de los profesores de secundaria en España no ha tenido una formación inicial completas uno de los datos que revela el informe talkies PISA de los docentes que analiza las practicas de los profesores y también de los directores de instituto cada cinco años y que en esta edición incluye datos de cuarenta y cuatro países informa Adela Molina

Voz 0011 02:12 sólo el cuarenta y ocho por ciento de los docentes españoles ha estudiado los contenidos de su materia la didáctica específica general Illa practican el aula antes de empezar a dar clase la media de los países que participan en el informe de la OCDE es que el setenta y nueve por ciento de los profesores casi el doble ha recibido formación en todas esas áreas antes e incorporarse a la enseñanza el informe ha preguntado además a los docentes sobre una lista de diez elementos posibles relativos a su formación como técnica sobre conducta estudiantil o nuevas tecnologías los profesores españoles de nuevo están por debajo de la media han recibido formación en sólo cinco de los elementos frente a los siete del promedio del resto de países el dato positivo es que la formación inicial está mejorando se nota en los profesores que se han incorporado a dar clase en los últimos cinco años entre ellos los que han recibido una formación completa se incrementan hasta el sesenta y ocho por ciento

Voz 0821 03:07 el juez del caso Lezo rebaja la fianza impuesta Ignacio González Manuel García Castellón ha ordenado que se le devuelvan cincuenta mil euros por buen comportamiento y por su colaboración con la Justicia noticia que les avanza la Cadena SER información de Alfonso

Voz 0325 03:20 cojea el magistrado Manuel García Castellón titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que reducen cincuenta mil euros la fianza impuesta a Ignacio González por sus imputaciones en el caso Lezo González tuvo que depositar hace más de dos años doscientos mil euros en concepto de fianza para salir así en libertad de la cárcel de Soto del Real ahora tras la colaboración de González con la justicia tras confirmarse mes tras mes que el ex presidente madrileño cumple con sus obligaciones de investigado la Audiencia Nacional ha reducido esa fianza en cincuenta mil euros

Voz 0821 03:53 cientos de alumnos con autismo se han quedado sin plaza en el proceso ordinario de matriculación para el curso que vienen los colegios donde tienen apoyos de la Comunidad de Madrid se lo venimos contando esta mañana en la SER lo denuncia la plataforma Tea incluye que agrupa las familias de estos niños aseguran que Educación les ha citado el próximo uno de julio para repartir las vacantes que tiene para asignar las por orden de llegada Lucía Martínez es portavoz de la plataforma adiós

Voz 2 04:18 de hoy no sabemos qué centros escolares vamos a poder solicitar si va a haber nuevas aulas DGB porque evidentemente en las que hay no son suficientes si vamos a poder visitar los centros íbamos a poder conocerlos desde luego para el alumnado conté a la Comunidad de Madrid no existe libertad de elección nuestros hijos e hijas parece ser

Voz 0138 04:39 que son alumnos de segunda operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ciempozuelos Valdemoro Parla quince personas han sido detenidas por hacerse pasar por técnicos que iban a revisar el gas se han contabilizado treinta víctimas veinte grados a esta hora en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido sitúen se por un momento en el verano de un verano cualquiera de los años setenta Diego se había quedado a las puertas de ganar Eurovisión construcción representando a un país que empezada empezaba entonces a dar sus primeros pasos hacia una democracia después de celebrar las primeras elecciones libres tras el franquismo

Voz 4 05:44 en Madrid como en toda España el Gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del Kindle entonces una consideración recién nacido cuando faltaban escasos minutos para el mediodía el Rey Don Juan Carlos I sancionó la Constitución

Voz 1995 06:03 España empezaba después de mucho tiempo a soñar con la modernidad mientras tanto unos pocos que eran pocos caminaban ya varios pasos por delante

Voz 5 06:14 en inglés

Voz 3 06:24 lo

Voz 1995 06:26 cuarenta años desde que escuchamos esto por primera vez flamenco el pop la cultura de nuestro país nunca volverían a ser lo mismo la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla es uno de los discos más importantes de nuestra cultura aún trabajo incomprendido en su momento que me sólo revolucionó la carrera de Camarón sino que cambió las reglas de juego a todos los no pues sí eso fue posible fue gracias a una extraña alineación planetaria que hizo explotar la música por acumulación de talento Tomatito Kiko Veneno Raimundo Amador Jorge Pardo Rubén tantas o Alberto García Camarón por entonces un jovencísimo productor y compositor llamado a ampliar ensanchar los límites del flamenco en unos segundos en Hoy por hoy hablamos con Ricardo Pachón el proyecto el productor de La leyenda del tiempo

Voz 3 07:43 Ricardo muy buenos días

Voz 1995 07:48 Ricardo estas ahí vamos a hacer una una pequeña cosa estás ahí Ricardo bueno vamos a hacer una pausa no reordenar bien unos segundos como les decía hablamos con Ricardo Pachón

Voz 3 08:05 eh

Voz 6 08:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 15 10:38 ah de caparazón y al levantar un poco la cara

Voz 7 10:41 a veía un bien bombeado por Dusko dividido por partes duras en forma de H

Voz 1 10:47 sobre cuyas protuberancia apenas podía mantenerse en Coberta

Voz 16 10:51 a punto ya de resbalar sus

Voz 7 10:54 muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño Levi paraban desamparadas ante lo son no es su habitación una auténtica habitación humana Si bien algo pequeña permaneció tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas

Voz 17 11:17 la metamorfosis Franz Kafka mil novecientos quince

Voz 24 13:32 sin duda uno de los cantaores jóvenes más interesantes surgidos en los últimos tiempos Él tiene un fondo tradicional como en la masa de la sangre de los cantes viejos de los cantes añeja y por esto quizás con ese peso dentro ha querido adelantar se ha atrevido con el fantasma del pasado ya querido deslizar

Voz 1 13:50 novación transformar un poco el panorama del campo

Voz 1995 13:55 dicen que hasta el año mil novecientos setenta y nueve sólo conocíamos al cavaron cantaor seguramente la de camarones la mejor voz de la historia del flamenco con la publicación de La leyenda del tiempo conocimos por primera vez a la persona y el príncipe de los gitanos donde evidentemente

Voz 1 14:12 adquirió el indiscutible

Voz 3 14:15 hombre

Voz 1995 14:20 se cumplen cuarenta años desde la publicación del disco que no sólo marcó un antes y después en la concepción de flamenco sino que oxígeno nuestra forma

Voz 8 14:26 de entender el arte en general un herejía

Voz 1995 14:30 que algunos no perderán nunca a Camarón y que el tiempo ha convertido en todavía más ley Ricardo Pachón fue el productor de ese disco y como autor de muchas de sus canciones corresponsales su éxito influencia un éxito Ricardo muy buenos días

Voz 25 14:45 buenos días un éxito que que tardó ya

Voz 1995 14:47 haré

Voz 25 14:49 tardó muchísimo claro fue de entrada un fracaso comercial incluso una respuesta negativa no sólo por lo por los Gasset por los rostros los gitanos también los gitanos se enfadaron bastante con Camarón también

Voz 1995 15:08 pero Ricardo tú eres consciente de que iba a vender pocas copias era

Voz 25 15:12 a mí que eso nunca me ha preocupado no comprendo que soy un poco injusto es lo que le digo no pero yo era funcionario con la oposición de la Diputación de mi mujer profesora de instituto así que te llamo para poner puchero todos los día Hinault no he buscado en la música dinero he buscado otra cosa mucho más espiritual mucho más hermosa no que disfrutar de personas como Camarón o como Paco de Lucía como estado con los mejores músicos de España compartiendo horas de ensayo de disco viajes hoteles no entonces eso es la gran riqueza que yo me llevo

Voz 1995 15:50 picado es cierto que el disco a día de hoy genera un estándar el flamenco es a día de hoy los cuarenta años era imposible en el flamenco ahora es la leyenda el tiempo

Voz 25 16:05 ojalá fuera poca la leyenda el tiempo ahí subyace el flamenco bueno porque el romance del amargo es soleá por bulería la leyenda el tiempo son van Vera por bulería la casilla de las palomas oscuro de Lorca son unas alegrías perfecta de sigue Camarón cantó flamenco lo que pasa es que con Flamengo mataría con guitarra eléctrica con bajo ir es la única digamos modificación en el fondo se analizan los cantes de El tiempo son muy ortodoxos todo

Voz 1995 16:38 pero vamos a ponérselo texto vamos a esa época no hay que entender de dónde venimos en estos últimos años de los setenta con Antonio Mairena Mairena aún vivo el cante clásico estaba plenamente vigente con figuras como El Lebrijano Fosforito La Paquera podíamos haber también de La Perla de Cádiz uno de sus grandes imponente lograron podríamos hablar de Antonio chaqueta

Voz 26 17:04 él aún no me mala suerte de Santa los MD corazón

Voz 1995 17:12 por supuesto el gran Manolo Caracol

Voz 3 17:18 ah

Voz 1995 17:24 hay que poner el contexto Ricardo hay que entender también realiza de los tiempos y cuál era el contexto de de aquella época tu juicio cualquier que fue la gran aportación de Camarón a esa tradición flamenca

Voz 25 17:36 bueno Camarón cantaba maravillosamente de de antes de conocer a Paco de Lucía todo hay un par de disco uno se llama La Venta de Vargas que son grabaciones ha aparecido allí en un cajón de la Venta de Vargas y otro en casa de un carnicero en la calle Parras La Macarena donde Camarón va contratado de guitarrista para tocarle al de la calzada a un fandango era muy famoso que había pero lo estaban grabando todo con humor neto Fon y hay un momento en que Camarón él con su guitarra acompañan no se él canta por soleá siguiriya ahí es una joya total el conocía el cante profundo como hay que hacerlo lo conocían no lo que pasa que después pues la vida te lleva a una casa de disco que quiere vender discos y que dice que los Tango y la rumba venden más que las Olea pues lógicamente no ya la cosa se va degradando por así decirlo a convirtiéndose en producto más asimilable para el público general no IES Camas o sea yo famoso a Bimbo hombre era la novia del Rin Tin Tin comprende ese tipo de cosas que la gente las comparte las puede compartir no una seguiriya de las de las primeras que grabó como Aaron uno soleá como la de la calle Parra de Varga eso es

Voz 1995 18:58 canónico una vamos a escuchar una entrevista de programa Flamenco de Televisión Española que era un problema que no engañaba Ricardo además llevaba flamenco la que Camarón explicaba perfectamente lo que él sentía por ese disco hasta qué punto

Voz 24 19:14 qué crees tú no sé qué se puede matrimonial la solera antigua el cante con la música

Voz 27 19:19 hoy es distinto no porque el flamenco puro pues una cosa el flamenco por otra entonces yo el flamenco puro como lo llevo dentro como eso creo yo que como tengo dentro lo tengo cuando quiere cuando quiera encuentro posibilidades de hacer otras cosas idea salirme un poco puede porque no lo voy a hacerlo

Voz 1995 19:41 Ricardo en mi casa no se escuchaba a Camarón eh ya te digo este disco fue yo podía llevar uno de Iron Maiden este no podía eh es verdad es cierto fue un disco que rompió para romper caro y que romperá a cabezazos no no se rompen los caminos de manera no olvidemos que como recordaba Ricardo hace unos momentos que la leyenda el tipo también hay muestras de otro flamenco de calabaza Camarón ahora mismo lo que llamaba de guitarra hay más

Voz 16 20:12 por qué

Voz 28 20:24 le gusta

Voz 1995 20:27 ansias sí bueno pues arriesgado pero cómo reaccionaba llamaron a las malas críticas que tenía La leyenda del tiempo

Voz 25 20:35 ay no no le ha afectado para nada no Camarón era era era culto pero no era super inteligente como todos lo la dinastía de Guy digital gitano Fragueiro no que son han sido siempre aristocracia pueblo gitano no entonces él tenía una sabiduría natural una cultura en la sangre Lorca Illa tenía profundamente y él no se inmutó para nada no se inmutó si cuando los compañeros de la zona renquea Pino Pansequito bonito ya no me dijeron que hombre pero que ha hecho con la carrera que tu llevaba con Paco de Lucía lo ha tirado todo por la borda entonces eso sí la efecto de sus propios compañeros y me dijo un día dice Ricardo el próximo disco de guitarrista

Voz 29 21:23 pero era mentira mentira él estaba conté

Voz 25 21:27 en virtud pero equipos escuchado antes

Voz 1995 21:29 o de Televisión Española que hay que verlos todos cero uno tras otro justo el hablaba de eso no de las críticas y decía tiene una frase genial que es esta

Voz 24 21:39 la leyenda del tiempo que ha suscitado una cantidad bastante considerable porque hay un directo parentesco con la música que podríamos llamar joven Roque incluido yo le preguntaría ahora a los hay que está aquí que piensas todo ahora al cabo de que ha pasado en tiempo de de ese disco que opinión tienes de

Voz 27 21:59 bueno pues la opinión que tengo en este disco es que los que no lo sea logró los que lo han escuchado y no le gusta mucho pues yo creo que tienen que escuchar lo más

Voz 1995 22:11 hoy tengo bien conseguir hasta blandos no yo creo que esa frase Ricardo vale para todo sí

Voz 25 22:19 ha sido un poquito

Voz 1995 22:21 que no me lo vimos el problema eso ser valiente

Voz 25 22:26 iré entrevistador me conmueve

Voz 29 22:29 sí sí sí sí exacto de grandes clásicos me ha llegado al

Voz 25 22:32 fondos se gran persona no Camarón nunca renunció a liderar en el tiempo Hamás no no lo hacían directo porque él estaba acostumbrado a la comodidad de ahí con Tomatito a los sitio encantada de cobra y largarse no claro el yen el grupo suponía ensayo suponía técnico gastos adicionales no sé cuánto doce él de hicimos solamente dos prueba una en la Monumental de Barcelona de telonero de la Wade Report está el declare y yo en B y otra Marbella esa no tuve yo pero que ya Camarón dijo que no que cuando le pagaba al mánager a los músicos al transporte cuanto claro todo lo que supone mover un grupo de error que le quedaba menos dinero que que que cantando él solito con con Tomatito no entonces pues también me pareció una buena no era cómodo también que era una persona que no estaba no estaba hecha para aliviar así como por lo que significa un grupo no

Voz 1995 23:38 los problemas de sobre nas en yo decía que es puramente el Dijon una de las obras no disco una de las obras más influyentes de la cultura española de los últimos cuarenta cincuenta años el tiempo dio la razón a cabrón te dio la razón a ti Ricardo y La leyenda del tiempo es sin duda una obra muy muy influyente ayer escuchábamos aquí con Carmen Linares precisamente la canción que da título al disco

Voz 28 24:03 diez abrirse a mí ya en el sur a su estrella

Voz 1995 24:18 ha encantado artistas como Arcángel

Voz 30 24:24 ver como manda

Voz 31 24:29 Enrique Morente nada él a mí a tener todo un verso Kiko Veneno

Voz 1995 24:51 a la estrella del fado portugués Dulce Pontes

Voz 32 25:00 sí

Voz 1995 25:15 claro tú recuerdas que que escuchaba la gente entonces hace cuarenta años que es lo que sonaba en la radio

Voz 25 25:21 hombre yo recuerdo que durante todo el tiempo en que estuvo Franco el poder estaba prohibida hasta los gitanos osea en las radios jamás se hoy a leña dos peine

Voz 34 25:34 átomos Pavón ha

Voz 25 25:37 Eugenio de acá Manuel Torre Gloria eso era imposible no y sin embargo desde principios de siglo los disco de pizarra habían registrado a todos los genio flamenco de esa época no tuvo que no sé que llegar la decisión para que la radio empezase no poner flamenco

Voz 1995 25:57 yo lo vamos a intentar esta mañana otro es poner contexto porque si no las cosas parece que que bueno vienen del aire caen decirle no no hay que ponen el contexto esto que cuenta Ricardo es muy muy importante que el por entonces sonaba Los Pecos Miguel Bosé veterana en marcha

Voz 25 26:12 buena Valderrama mire a Niña de la Puebla Issing era flamenco lacrimógeno del inmigrante y de El primer ir del ente raro no sé cuánto eran otras

Voz 1995 26:22 eso sí venía de otros sí

Voz 25 26:25 eso sí no ponían pero flamenco a esa Pastora Pavón Niña de los Peines que era un genio y lo sigue siendo esa no lo ponía jamás ni a su hermano Tomás

Voz 1995 26:37 nada no pero entonces Ricardos robo con dijo que luego Massa al autor no le gustaba mucho la primera fusión entre rock y flamenco llamada Roque con Sabica así yo beca que tú mencionadas esto se publicó en los setenta primer por entonces cuando aparece la leyenda el tiempo habíamos escuchado Lole Manuel hacer cosas más introducía flamenco ese mundo de rock psicodelia que ya habían llevado la concesión acabaron los hermanos Amador y Kiko Veneno que estaban dando vueltas por el mundo

Voz 36 27:42 no

Voz 1995 27:46 bueno Ricardo conocer todo este contexto para entender cómo nació la leyenda el tiempo

Voz 37 27:54 sí

Voz 1995 28:00 ese contexto es decir cargarles es fundamental

Voz 25 28:03 claro es fundamental hay lo que ocurre que es más que fue el primero que en el setenta pues no tenía carisma y el segundo torneo del que es el que te has puesto que la usa o

Voz 1995 28:16 Tarantino en la película alquilando no

Voz 25 28:19 tuvo que ser Camaro el príncipe gitano el que el que lo hiciera para que eso se convirtiera en una en una cosa a imitar no hasta Navarra de la portada empezaron a dejarse la los gitanos nunca habían tenido barba no entonces digamos que la leyenda el tiempo fue realmente ese disco bisagra pero sobre todo por Camarón porque el primero tuvo has puesto de de Sabica con Joe Beck es el culpable de todo se discos del sesenta y ocho por ahí que en España yo no sé si saldremos

Voz 1995 28:52 qué le gustaba ese disco

Voz 25 28:54 pues mira yo yo fui a con Pata Negra a Nueva York hace unos años al Instituto Cervantes y dieron conciertos los votos Xavi estaba allí Sabica entonces fui a saludarlo y me dicen a esta gente está loco están cómo no acaba de digo Bush te tiran Gül tira la culpa ellos e hizo rock Encounter

Voz 34 29:17 co yo llevé no

Voz 25 29:20 visera será eso fue cosa de mi hermano se te espero

Voz 1995 29:25 por el dinero fue él Reiner

Voz 25 29:28 ese disco incluso cuando se vino a España pasó sus canciones a la sociedad a la sociedad española pues cuando llegaron los discos de es de eso no eso no quiero no era lo quiero rendir como un disco maravilloso el rock en contra yo creo que para mí es el primero no

Voz 1995 29:48 iré tú tú crees que las sociedades consideran debía de eh yo creo que mucha gente sí es consciente del valor total no solamente musical sino del valor total que supone la leyenda el tiempo

Voz 25 30:02 bueno parece ser que que es un es un disco que va con el tiempo va creciendo no entonces hemos pasado años muy malo ten en cuenta que Camarón del Rosa María que creo que fue el anterior pues ya rondaba los treinta mil discos no ir a leyenda el tiempo grandiosa te Bill no fue un desastre de ventas total no pero lo que sí puedo decirte que indica Maroni yo nos preocupamos lo más mínimo sabíamos lo que habíamos hecho no tuve dos críticos los dos críticos primero huyeron al dijo pero al día siguiente de salir con uno fue Manuel Molina que se quedó alucinado con el con el disco también Paco de Lucía y me dijo que leen que es una maravilla que lo único que les sobraba era un mínimo que había metido en Eli al final de La leyenda del tiempo metido un teclado de estos raro mimos besos de hecho guapa con lo único que pero que instándole a Paco instando la Manuel Molina ya para mí el resto de las opiniones ya me importa menos bueno y altamente probable es que en cuarenta no

Voz 1995 31:04 si excusan estoy seguro y entendiendo que es usted porque hay que entender que escuchar hay que poner y eso es lo bueno es el desafío que supone la leyenda el tiempo Ricardo valga esta entrevista como granito de arena a esa reivindicación se cumplen cuarenta años el disco que lo cambió no sólo aquí no sólo en la música lo cambió absolutamente todo Ricardo Pachón productor muchísimas gracias

Voz 25 31:27 si él quería últimamente decirte que don Federico García Lorca tiene muchísimo que ver en ese dijo Fernando Villalón y Omar callar no en cuenta que hay de los diez temas yo puse pusiéramos ocho ir todos de Lorca menos bueno él Bahía de Cádiz que de Fernando Villalón osea que que también yo reivindico Federico en otros no servía porque insisto muchísimas gracias a vosotros eh poniendo del tiempo

Voz 1995 37:25 pues que yo iría aunque no tuviéramos que ir pero yo es que yo iría bueno la audiencia hoy por hoy abre sus puertas para iniciar la sesión sobre asuntos vinculados a la justicia y los derechos humanos en los próximos minutos tiene la palabra María iba

Voz 25 37:38 las Garzón

Voz 29 37:41 las aquí está muy contento por el tema si no pocos cadáveres fíjate tú que te digan que el cadáver estuvo hacía así esto estaba muerta habrán puesto vamos a levantar es se mire y que se puede recuperar no está in extremis toda Alemania pierde la lengua sábado universo tranquila así la hombre que esto es serio

Voz 1995 38:16 la semana pasada desbordados para importancia de de los interrogatorios esta semana los en esa particular diccionario asuntos Jurídicos vamos a incidir en una de las tres imprescindibles de los jueces porque estamos hablando cuando está delante de un posible caso de asesinato todo empieza con el levantamiento del cadáver

Voz 1 38:33 Alejandro bordado ha adjudicado Candela Montés jueza mucha pinta bien a comprobados el reloj

Voz 1995 38:43 Hierro

Voz 29 38:45 no sabes que siempre se dramatiza no la la la la praxis la práctica es mucho más prosaica que las películas cuanto Baltasar cuanto cuando se pone

Voz 0269 38:58 típico de verdad yo tengo que decir que todavía no estoy viendo la serie por tanto no sé cómo lo hacen pero me imagino como hacen los seres que tiene su punto de conexión pero no tanto como en realidad ocurre luego es mucho más formal todo lo que ocurre la justicia pero en fin por lo que preguntas y lo que es el levantamiento de un cadáver tienes que empezar el explicar a la gente que es eso del levantamiento hay gente que se cree que te lo cargas a cuestas no cualquier de violenta conlleva que e la presencia o debe conllevar la presencia de la comisión judicial a cuyo frente está normalmente el juez o la juez ahí eh tomas de contacto con el cuerpo que puede ser fuente de prueba a parte de la certificación que médicamente se tiene que hacer de la muerte e para iniciar todos los trámites eh que eh eh ciento violenta la muerte o no conociéndose las circunstancias el juez es el que toma la decisión de lo que se tiene que hacer

Voz 44 40:05 entonces es obligado a caballo

Voz 0269 40:07 sí sí es obligado que van los jueces salvo en temas de tráfico de de de circulación que cesen no hay que retirar no dé para que no entorpezca cosa que no ocurre en otros países pero sí hay pues de Feeri en casos muy especiales también por ejemplo el tema de ferrocarriles ven ahí cuando ocurre un accidente tren

Voz 0325 40:31 sí además hay una legislación específica que autoriza también a determinados funcionarios actuar sin embargo mira qué curioso que es en nuestro país hay un caso en las que los jueces no están yendo adelantan los cada

Voz 44 40:41 pobres que son aquellas de tengo una fosa de la Guerra Civil hay unos restos que pudieran ser aquí es es una de las demandas que siempre está viendo los jueces no están yendo a levantar esos cien

Voz 1995 40:53 Pizarro son claro que los a pesar tu recorrerá no sé si como los médicos turcos es la primera vez que tuviste que acudir como juez aún levantamiento de cadáver

Voz 0269 41:02 sí sí sí me acuerdo me acuerdo

Voz 1995 41:06 esta primera experiencia

Voz 0269 41:08 bueno es juego Nord camión Valverde del Camino fue mi primer destino no lo recuerdas como prácticamente casi la totalidad de los casos más son menos han sido muchos años y han sido muchos eventos judiciales en los que estado los temas de terrorismo los acuerdo todos pero sobre todo en los temas los casos que nunca se me olvidan han sido la la muerte violenta de los niños todos y cada uno es no hay nada más doloroso para mí y supongo que para cualquier persona pero profesionalmente hablando levantamiento el cadáver de de un niño te destruye te destroza por por por el núcleo no oí es difícil recuerdo absolutamente todos y cada uno de los casos los rostros la situación como estaban Si fue accidente si fue asesinato parricidio en fin eso es quizás lo más lo más desagradable luego pues eh muy muy muy muy doloroso ver el cuerpo inerte de una persona quizás para el forense para la forense que tiene que hacer es su trabajo no es el análisis el post mortem pero incluso para nosotros que que tenemos esa obligación te te impacta no entonces pues luego si te muy próximo pues no se puede olvidar jamás en Cala asesinato de Carmen Tagle compañera fiscal asesinada por ETA no

Voz 1995 42:51 para eso se preparan para esos preparan a los jueces alguna manera para enfrentarnos a esa parte que no tiene que ver solamente con el estudio de las leyes la comprensión de una estación para esta parte os preparan

Voz 0269 43:03 no no hay preparación la preparación técnica para ser el juez o jueza fiscal hoy escala en en España es estrictamente teórica luego hay una serie de saque hay

Voz 44 43:17 el psicológico preparación psicológica incluso que el Consejo General del Poder Judicial pudiera tener un servicio de acompañamiento

Voz 0269 43:25 poco que la Escuela Judicial ya no he seguido o lo que es es si esa practica eh podría haberlo pero no creo que lo que sea una de las prioridades porque parece como que eh es algo que conlleva la profesión pero lógicamente yo he visto a jueces y juezas fiscales a médicos derrumbarse ante eh una una víctima y tener que ir en su ayuda hay de alguna manera conciliar lo que son quienes están allí la familia que se acercan en situaciones durísimas Si lo recuerdo todas las víctimas por ejemplo de los atentados del once de marzo de dos mil cuatro estuve en los cuatro escenarios Iber todas y cada una de las víctimas de las cinco veintidós mil cargas

Voz 44 44:17 había bollos y duro Kiko para las familias pero no a lo mejor para mí

Voz 1995 44:21 profesionales aunque sí que tuvieran que aprenderla la es muy

Voz 44 44:23 sobre todo a los policías a los osa ahí hubo un apoyo pero no es algo es institucionalizado

Voz 0269 44:30 es un impacto muy muy duro que por muy profesional que quieres hacerlo cine el cabo te enfrentas con una situación de una persona que está a que estaba viva y que deja de estarlo yo recuerdo un caso en Villacarrillo la de los pueblos donde yo estuve de juez que las marido mujer habían estado en el despacho una hora antes los vi pasear por la calle uno detrás de otro a las todo esto eran las doce de la mañana a las doce de la tarde me avisaron y me dijeron que hay un vagón aldea de allá dice si hay un falso incida una persona yo dije pues yo creía creía pensé que era un proceso de separación y demás que el había matado a la mujer resulta que fue Guarido que es ensalzó la tapa de los sesos antes de irse porque bueno pues

Voz 1995 45:20 qué es lo que dure bueno vamos a vamos a hablar de María la relación entre los profesionales es verdad que para los profesionales que tienen que nos vemos en el cine y la tele dos días ya estamos casi acostumbrados a eso pero es tener el debido a la Baltasar es muy distinto a lo que vemos en la ficción hacemos una pequeña pausa

Voz 1995 51:06 a salir vemos desde la ficción de lo que no se parecen mucho a Baltasar hola la realidad cómo es la relación entre compañeros porque acude siempre el juez acuden médico forense la relación

Voz 0269 51:21 es la comisión judicial normalmente es la policía o la Guardia Civil lo la policía autonómica respectiva o la policía lo tal la que te eh anuncia que ha habido un hecho violento a veces simplemente que hay una persona fallecida no entonces hay muchas veces que vas sin saber esa lamente cuáles han sido las circunstancias tienes que ir tienes que ir y una vez que vas pues tomas las decisiones en la comisión judicial que va que normalmente va en lo que es el juez letrado letrada de la administración de Justicia que el fiscal y el médico forense a de los investigadores

Voz 44 52:04 yo ahí quiero que que creo que te debemos que reconocer la buena labor que nacen normalmente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque yo que he trabajado en otros lugares como México e conversando de una anécdota conversando con con un presidente de una escuela judicial nos contaba pues como claro no no está además que el juez sepa hacer las cosas pero sí el primero que llega no sabe tratar esos escenarios del crimen eso es primordial decía Un día es es que yo llego allí y me enseñan aquí un canuto nun por Rice esto señor prestó donde estaba dice no lo llevaba ahí pero donde qué hago con ello ya lo tenía en la manos sin guantes le la pistola está también la que ser estaba ahí pues ésta no es que lo hemos apartado para que para que pudiéramos pasar entonces sí que no sabemos lo que tenemos te cuento

Voz 29 52:58 pues nada de este tema

Voz 0269 53:01 un parricidio una en marido y mujer muertos mayores en un pueblo de Almería eh bueno vamos estaba muerto junto al hogar ya muerta con un círculo de habas secas en torno a la cabeza entonces yo entré como muy técnico posa con los brazos me lleva guantes pero me topé así habría los vamos con las pues con el codo y al rato eh me dice el sargento dicen que hable usted con el como digo no para conservar las huellas anos ya hemos abierto a nosotros

Voz 29 53:33 es que a veces se producen hasta esos Antonio

Voz 1995 53:38 pues anteriormente es profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada José Antonio muy buenos días hola buenos días cómo es su relación con los jueces pasa es normalmente muy buena que tiene una relación profesional

Voz 38 53:52 que puede tener un componente de amistad incluso muy grande dependiendo del tiempo que uno haya o trabajado la circunstancia es como cualquiera otra relación de respeto porque el juez la jueza Su Señoría es el el que está al cargo y el que tiene la máxima responsabilidad los que el que manda

Voz 1995 54:12 la situación afortunadamente muy distintas a las habituales de ustedes acuden a sitios donde afortunadamente el resto no me vamos a ir esa relación tiene que ser especial por definición

Voz 38 54:24 sí sí claro muy profesional el el juez sabe a lo que va el letrado de la Administración de Justicia sabe lo que va a la policía la Guardia del también el médico forense o el médico que haga sus veces en un momento determinado también entonces claro ese es una relación que estaba muy automatizada en su en su procedimiento la intervención policial y la judicial y la forense claro sí

Voz 0269 54:48 José Antonio soy Baltasar

Voz 38 54:50 por eso lo da

Voz 0269 54:52 sí lo que pasa es que el médico la médico forense son nuestros ojos en fin son los otros profesionales porque al fin y al cabo hay una persona muerta pero sí es fuente de prueba entonces el análisis legal de de del médico en ese primer momento contribuye a la inspección momentánea luego en un asesinato en una muerte violenta todos lo que es la trayectoria de las heridas como han sido te define la medicina legal forma qué tipo de arma etcétera etcétera es fundamental portando la labor de la medicina legal que hacen los médicos forenses no labor esencial son los ojos irá casi todo de juez oí del fiscal

Voz 1995 55:37 en ese momento hablamos hace un segundo José Antonio de bueno la preparación de un juez es básicamente teórica usted como médico tiene otro tipo de formación digamos sea una nunca está preparada para según qué cosas pero tiene una preparación profesional para ello pero no te parece que está en un poco de esta atendidos los jueces e incluso policía la gente que tiene que asomarse todos los días a realidades muy muy oscuras no cree que está un poco un poco desatendidos

Voz 38 56:01 si escuchaba ante los comentarios que que estabais haciendo pues efectivamente sí y nadie está preparado para este tipo de situaciones ni incluso los médicos lo que pasa es que una cosa es que esté preparado en un momento determinado para la situación de impactante como comentaba antes Baltasar por ejemplo en caso con con menores fallecidos niños muy pequeñitos incluso otra cosa es que tu trabajo en el día a día tanto en un hospital atendiendo a urgencias con gente que está en muy mala situación como en el caso Forés el levantamiento de cadáveres autopsia con el tiempo te vayas acostumbrando hacerlo entonces el médico hay claro va teniendo una experiencia que no tienen que no tiene policía judicial ni policía ni Guardia Civil evidentemente y que no tiene que no tienen los jueces y que no tiene Jaycee sí que efectivamente están poco atendido si algún tipo de apoyo determinado podrían tener o incluso más que podrían yo creo deberían de tener porque es es importante la integridad y la capacidad de no dejarse sólo impresionar por la situación vamos a la cena del crimen en lugar de los hechos sino el saber reaccionar adecuadamente entonces es bien cierto que es el médico forense quién va a dirigir como decía anteriormente Baltazar el que son los ojos no él quién quién está viendo está entendiendo es la primera parte de la autopsia de hecho siempre se piensa la autopsia como un cadáver encima de una mesa y tal pero la primera autopsia por uno mismo lo que es literalmente significa la palabra y la primera parte es esa ese el el estudio en el lugar de los hechos donde aparece el cadáver y como no sea una buena

Voz 0325 57:32 la inspección ocular como no se tomen bien los demás

Voz 38 57:35 calles como no a partir de ahí por mucho ADN por mucha tecnología posterior que allá se pueden perder las pruebas más importante y sobre todo algo básico que ser reconstruir el cómo pudieron pasar las cosas eso sólo se puede hacer ahí no se puede hacer con posterioridad en en el digamos en en la mesa de sean y con informes fotográficos Nikon nada más