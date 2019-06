Hoy por Hoy (19/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once canarias

Voz 1553 00:15 qué tal buenos días Manuel Valls está despachando a gusto conciudadanos el ex primer ministro francés que concurrió a las municipales de Barcelona bajo el paraguas político de Albert Rivera antes de romper con esa plataforma para apoyar e Ada Colau asegura que Ciudadanos se ha convertido en el partido que pacta con reaccionarios en una estrategia irresponsable dice Valls que no acepta lecciones populistas ni en Francia ni aquí Monica Peinado

Voz 1600 00:37 Manuel Valls ha tenido palabras muy duras contra ciudadanos los ha acusado de no tener una estrategia para unir el constitucionalismo sino una política peligrosa que busca el cuanto peor mejor Balza ha vuelto a defender el apoyo a Colau dice que no acepta lecciones de nada

Voz 3 00:53 yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo ni en Francia ni aquí soy coherente lo demostró una vez más el sábado recordando que en España no hay presos políticos ni exiliados en el pleno

Voz 1600 01:13 dice Valls que no rompió con Ciudadanos después de las elecciones andaluzas por su compromiso con Barcelona Valls asegura que se va a quedar en el Ayuntamiento que no va a impulsar un nuevo partido político pero deja la puerta abierta a participar en iniciativas que ya se están creando que buscan resolver el conflicto

Voz 1553 01:30 pero bueno parece que vale no es partidario del de Rivera en el partido de Riveros García tampoco están entusiasmados no contundente en la respuesta de la dirección de Ciudadanos fuentes de la cúpula aseguran a la SER textualmente los que llevamos desde dos mil seis haciendo política en Catalunya estamos acostumbrados a los insultos en todo caso tenemos claro dice un alto cargo de ciudadanos que nuestro rival allí los separatistas íbamos a seguir luchando contra ellos con todas nuestras fuerzas no nacimos en Cataluña para perder el tiempo confrontando con Valls dicen estas fuentes nos hemos separado nosotros seguiremos combatiendo al nacionalismo y al populismo otra de las imágenes de esta en los acerca al Palacio Real de Madrid se cumplen cinco años de la proclamación de Felipe VI como Rey de España ya está ahora comienza el acto la ceremonia conmemorativa en la que va a hacer entrega de las medallas de reconocimiento a cuarenta y una personas que se pueden considerar ejemplares para la sociedad civil y hay desde menores de veinte años hasta quién ha superado ya el siglo de vida María Manjavacas

Voz 1444 02:21 en uno de los espacios más emblemáticos del Palacio Real en el Salón de Columnas Se celebra este acto con el que el Rey ha querido rodearse para este aniversario tan redondo de gente que destaca por su trayectoria ejemplar por su trayectoria solidaria se va condecorar a cuarenta y una personas de todos los sectores sociales de todas las comunidades con criterio de género generacional hay una mujer de ciento siete años y una joven de diecinueve en el acto también habrá un discurso del Rey que será un discurso de balance de los cinco años que lleva al frente de la jefatura del Estado por parte del Gobierno el presidente en funciones Pedro Sánchez y el ministro Borrell participa en este acto que se celebra a esta hora ya en el Palacio Real

Voz 1553 03:01 hora doce y tres minutos España sigue perdiendo población y de qué forma cada vez se registran menos nacimientos según la estadística oficial del INE es que la cifra acumulada en la última década no es anecdótica María dolorido

Voz 0259 03:12 no es anecdótica José Antonio más del cuarenta por ciento han bajado los nacimientos en la última década de los quinientos veinte mil de dos mil ocho a los trescientos setenta mil del año pasado la tendencia a la baja es continua por dos motivos la disminución del número de hijos por mujer la tasa de fecundidad se sitúa en el uno coma veinticinco y también se debe a la reduce son del grupo de mujeres en edad de ser madres la edad media de maternidad está en los treinta y dos años ya hay otro indicador muy destacado las madres de cuarenta años o más han aumentado un sesenta por ciento en diez años se vuelve a confirmar que hay más defunciones que nacimientos el año pasado murieron cuatrocientas XXVI mil personas la esperanza de vida media está en los ochenta y tres años y en cuanto a los matrimonios también han descendido un seis por ciento Las bodas religiosas ya sólo suponen el veintitrés por ciento del total

Voz 1553 04:01 y para estará también está previsto que comience un juzgado de Palma la declaración de una mujer de noventa años por el asesinato de sus padres víctimas del franquismo en Manacor en el año mil novecientos treinta y seis la declaración hasta instancias de la jueza argentina María Servini que lleva la causa contra la dictadura española en su país Lucía Bórquez

Voz 1315 04:16 sí es la primera declaración por la querella presentada en dos mil dieciséis por crímenes de género durante la Guerra Civil y el franquismo dentro de la causa que investiga en Argentina los crímenes de la dictadura la hija de la asesinada Margalida Jaume que desapareció estando embarazada de siete meses tras ir a prestar

Voz 4 04:31 declaración a una comisaría comparecerá hoy junto a la nieta de la víctima

Voz 1315 04:35 Margalida Jaume desapareció junto a su marido relojero de profesión que fue encarcelado y también asesinado después en Manacor sus cuerpos jamás han aparecido la querella fue presentada por la organización Women's Link para investigar los crímenes que sufrieron las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura

Voz 1553 04:52 trata de otra conexión con el centro de Santiago de Compostela nueva movilización del personal sanitario contra la falta de médicos de medios en Atención Primaria la Juve parece que no ayuda mucho Daniel López

Voz 0846 05:03 el tiempo no ayuda mañana de batas blancas y de paraguas aquí delante del edificio principal de la Xunta de Galicia en Santiago donde se concentran los médicos de Atención Primaria de Galicia a los que no están en servicios mínimos en esta

Voz 5 05:16 jornada de huelga convocada por la Asamblea de Ares

Voz 0846 05:19 es tareas de Galicia son sólo los médicos los que secundan esta protesta setecientos de ellos como decíamos están en servicios mínimos reclaman más medios pero sobre todo más tiempo para sus pacientes una protesta que no se entiende desde la Administración donde aseguran que ya está en marcha un Plan de Atención Primaria eh que va a darles más equipamiento a los centros de salud y tiene una oferta pública de empleo de más de quinientos puestos de trabajo pero dicen los médicos que no se trata de crear plazas sino de pagarlas bien y por eso se van los médicos una protesta que va a arrancar ahora desde este difícil central de la Xunta a un par de kilómetros donde se encuentra la central de la Conselleria de Sunny

Voz 1553 06:01 el todavía con Isabel Quintana tenis Fernández detenido

Voz 6 06:04 la expareja sentimental de Mónica Borrás la mujer de cuarenta y nueve años desaparecida el agosto pasado en Tarrasa Tarrasa los Mossos registra en ese momento el domicilio que a pesar de la separación

Voz 0824 06:14 compartía socialistas navarros y nacionalistas dan por rotas las negociaciones para la Mesa del Parlamento autonómico el principal escollo es la presencia de EH Bildu si el veintiséis de agosto no hay presidente o presidenta en navarras se repetirán las elecciones más de la mitad de los profesores de secundaria en España

Voz 6 06:28 de una formación completa antes de empezar a dar clases según el informe PISA de los docentes además el cuarenta y cinco por ciento reconoce que las interrupciones de los alumnos les hacen perder mucho tiempo tasa que duplica la media de la OCDE puesto

Voz 1995 06:41 esto es algo de lo que tenemos por ahora a las doce y seis dos tres seis once seis Canarias pasa el tiempo con una velocidad y luego te escuchan Vega hasta luego seguimos

Voz 1995 07:15 la cuarta edición de uno de los festivales más interesantes la capital Madrid Las Noches del Botánico que arrancan mañana van a prolongar hasta el próximo treinta y uno de julio todo de noche todo el rato si es una no bueno veían y la verdad es que merece la pena detenernos un segundo echar un vistazo a qué va a ocurrir allí durante estos días es muy interesante Pablo González Batista muy buenos días muy buenas

Voz 5 07:38 lo lo lo llaman Noches del Botánico que son muchas noches Eaton lo siento mucho pero no tenemos entradas este este año el año pasado fuimos sexo cuyo habrá Elvis Costello lo pasamos muy bien yo creo que no vamos a tener que poner la las pilas nosotros y Costello que tampoco viene Buenas Noches del Botánico Las Noches del Botánico es un festival que es pequeñito en dimensiones pero que es enorme en sus ambiciones artísticas solamente ha celebrado tres ediciones estáis la cuarta es una de esas de las mejores razones que utilizamos algunos para consolar Nos cuando nos toca quedarnos en Madrid en verano era bueno por lo menos está en la Noches del Botánico y también es una gran excusa por supuesto para pasarse por la ciudad en los meses de junio julio para que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando noches botánico digamos que se ha posicionado como ese festival para quienes les gusta mucho la música pero digamos que le da bastante pereza las aglomeraciones las noches de de tiendas de campaña las colas enormes para comprar cerveza eso por supuesto de ir esquivando gente que está parada en medio del escenario para sacarse una foto de Instagram

Voz 1995 08:32 es verdad que en este caso el sitio ayuda mucho muchísimo que me exhibió en esencia pero Pablo crees que es más apropiado definirlo como un marco incomparable como un entorno de excepción

Voz 5 08:44 bueno pues mira ambas respuestas son correctas en este caso obviamente si se llama Noches del Botánico es fácil inferir que es porque se celebran botánicos en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense que es realmente una especie de oasis bastante cerca del centro de Madrid es muy fácil llegar dando un paseo o en transporte público

Voz 1995 08:59 metió quinientos metros medio kilómetro como mucho de de de The de the no se Moncloa

Voz 10 09:04 exactamente ya han muy muy muy poquito de una parada de metro con un parking

Voz 5 09:08 con en público en fin que es un sitio fantástico para ir es un espacio muy amplio muy verde digamos que se aleja de la filosofía de esos macro recintos de los festivales de verano los que estamos acostumbrados de hecho este año además es sostenible ha recibido el premio el festival más sostenible de España y el sitios tan agradable que este año por aclamación popular han decidido abrir lo incluso antes de lo que lo que lo hacían para que la gente pueda pasarse por el recinto mucho antes de empezar el concierto abre las siete de la tarde los conciertos empiezan entre las nueve las diez así que hay tiempo para pues disfrutar de las los Foo tracks que por cierto está muy bien es una parte importante

Voz 1995 09:39 llegado vas a ir a comer un poco de música y luego por preguntar Pablo música también hemos mira por ejemplo

Voz 5 09:51 vamos que las elecciones desde la noche del Botánico destaca por dos cosas muy muy especiales que es que Red trae a primeras figuras internacionales y además mantiene un espíritu ecléctico vamos a poner ejemplo esta banda

Voz 11 10:04 estos son el grupo residente del show de Jimmy Fallon

Voz 5 10:07 habéis visto cualquiera de los temas que he hecho y me cualquiera los estos son los músicos que tocan en sus programas y además es uno de las es una de las bandas más respetadas de la escena envíe hip hop y Saúl y sólo en los Estados Unidos bueno pues The Roots tienen tres fechas en Europa la unas en Francia otras en Holanda y la única en España es aquí en Madrid en los Noches del Botánico y eso tiene mucho que ver con el director del festival con el de el director artístico se llama Julio Martí que es un verdadero apasionado de la música un hombre que dejó su puesto en la sanidad para dedicarse sólo organizar conciertos en el ochenta y tres y hay sigue os voy a poner un ejemplo del eclecticismo del que del que hablamos no el mismo día el diecisiete de julio la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid interpretarán el Concierto de Aranjuez

Voz 12 10:48 que este año celebra su ochenta aniversario inmediatamente después ese mismo día diecisiete de julio esa misma orquesta tocará junto a Jane Birkin versiones sinfónicas de temas de Gainsbourg

Voz 5 11:04 estos programas dobles son bastante característicos de la de Las Noches del Botánico producen mezclas muy llamativas por ejemplo para el veinticinco de julio está programado el que puede que sea uno de los mejores conciertos de guitarra que se puedan ver actualmente en el año dos mil diecinueve ese día actuará Tomatito

Voz 13 11:19 no

Voz 5 11:22 el guitarrista de Camarón en La leyenda del tiempo el disco el que hablábamos hace un rato uno de los mejores guitarristas españoles vivos y ese mismo día tocará también George Benson

Voz 7 11:32 oh

Voz 5 11:34 es un tipo que lleva desde los años setenta haciéndolo casi todo el mundo de la música ganando Grammys grabando hits absolutos y sobre todo siendo un fantástico guitarrista que esto es hacernos olvida ir conociendo a Tomatito es muy probable que ambos suman juntos al escenario para hacer algo como esto que grabaron en el año dos mil bueno pues así treinta y cuatro Noches del Botánico y noches con conciertos con artistas como Ana Belén Calamaro Madness Michael Bolton el Cigala Ben Harper

Voz 1995 12:03 que te quiten Michael Ball

Voz 5 12:06 Michael Bolton que es ecléctico no te digo aquí es algo más que crítico no es Michael Bolton bueno son abiertos si si se Michael Boston Michael Bolton y a lo mejor ha dicho Michael Ball nombre no al joven Michael Bolton hoy y mañana te traen a Beirut

Voz 4 12:26 Emma

Voz 15 12:31 si el año dos mil diecinueve de Michael bueno estamos en hemos vuelto a mil era que si déjame que te lo confirme confirman que el año dos mil destinados más de esta tarea con nosotros si Noches del Botánico es una fantástica de hablar González Batista gracias gracias

Voz 4 12:51 hoy por hoy con Toni Garrido

con Toni Garrido y antes de acabar nos haremos las preguntas a ver preguntas reflexiones

Voz 1995 18:18 preguntas también pero no sólo eso pregunta no porque la gente tienes que no son sólo que tenía razón vamos con inquietudes cosas cosas que nos deja el día es la alcaldesa de Barcelona anuncie que este puede ser su último mandato porque echa de menos a sus hijos mientras parte de la oposición recuerde constantemente a su madre no demostraría que la política todo queda en casa y luego alcalde Martínez Almeida anuncia refuerzos policiales para acabar con la actividad de los manteros para cuando refuerzos policiales que tiren de la manta en los casos de corrupción que afectan a su partido Michel Platini el presidente de la UEFA detenido por la dudosa adjudicación del Mundial dos mil veinte a Qatar en serio sospechar de un pequeño emirato absolutista sin partidos políticos ninguna tradición futbolística que soporta temperaturas de cuarenta de más de cuarenta grados para la práctica al deporte pero por porque íbamos a sospechar la vida es como la M30 un ciclo constante por ejemplo el ahorro en estos años el ahorro la descomunal deuda de la ciudad de Madrid por parte de Manuela Carmena podría servir para pagar las multas europeas derivadas de la anulación de las Propuestas Ambientales en la ex alcaldesa no tiene mucho mérito que los alemanes hayan decidido congelar los precios del alquiler en Berlín el verdadero reto sería conseguir hacer lo mismo en otras regiones germanas como Mallorca o La Gomera vamos a al último tras la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio no es fácil distinguir las portadas del Hola y además contamos ambas publicaciones no estaría un nombre exacto del ambiente un poco pijo de ese evento sería clásico